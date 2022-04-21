Kerry Campion: ClickUp'ı kullanarak işimi yönetiyorum ve yeni kariyerimde başarılı oluyorum

Kariyer değişikliği, hayatınızda yapacağınız en korkutucu şeylerden biri olabilir, ancak aynı zamanda en ödüllendirici şeylerden biridir.

Değişiklik yapmanız gerektiğini hissediyorsanız veya her zaman farklı bir şey yapmak hayalini kurduysanız, şimdi harekete geçmenin tam zamanı!

İngilizce öğretmenliğinden SEO metin yazarlığına geçen Kerry Campion 'dan dinleyin. 👏👏👏

"Korkutucu bir adımdı, ama şimdi... işim iki büyük tutkumu birleştiriyor..."

Bu yeni yola çıkmak zorlukları da beraberinde getirdi; projeleri etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Neyse ki Kerry, her adımında ona yardımcı olan güvenilir ve esnek bir proje yönetimi uygulaması buldu.

Kerry, ClickUp'ın müşterileriyle güçlü ilişkiler kurmasına ve yeni rolünde daha güvenli hissetmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

Tamam, Kerry. Hazırız! 🎙💁‍♀️

Bize kendinizden bahsedin

Merhaba! Benim adım Kerry, İspanya'nın Valladolid, Castilla ve Leon bölgesinde SEO metin yazarı olarak çalışıyorum. 👋 😊

İkinci dil olarak İngilizce öğretmenliği yapıyordum ve İngilizce öğrenenler için kendi blogumu ve podcast'imi oluşturarak çevrimiçi alanda çalışmaya başladım. Bunu oluştururken, öğretmekten çok blogumu doğru kişilere nasıl ulaştıracağımla ilgilenmeye başladım. Bu sayede SEO'yu keşfettim ve çok geçmeden bir adım atmaya karar verdim, SEO metin yazarı olarak yeniden eğitim aldım ve eski işimi bıraktım.

Korkutucu bir adımdı ama şimdi, iki yıl sonra, kurs oluşturucular, çevrimiçi girişimciler ve SaaS şirketleri için bir SEO içerik stratejisi geliştiriyorum.

Artık işimin en büyük iki tutkumu, yazmayı ve pazarlamayı bir araya getirmesini ve dünyanın dört bir yanından inanılmaz kurucularla çalışabilmeyi çok seviyorum. 💜

Sadece bu da değil, aynı zamanda çevrimiçi eğitim işine de daldım ve şimdi SERP Slayer kursumla diğer metin yazarlarına SEO metin yazarlığında uzmanlaşmayı öğretiyorum. Yani müşteri işleri, iş yönetimi, pazarlama (işimin HER İKİ tarafı için), topluluğumu oluşturmak ve beslemek ve öğrencilerime destek olmak arasında birçok işi aynı anda yürütmek zorundayım.

ClickUp'a girin — akıl sağlığımın kurtarıcısı. 😌 🙌

ClickUp'ı nasıl duydunuz?

Herkes bana bir dizi araç kullanmamı söyledi ve farklı sistemler arasında bu kadar çok iş yapmak çok zahmetliydi. Ayrıca, bu kadar çok farklı yazılımı kullanmak büyük bir ek masraf anlamına geliyordu.

Bir metin yazarı olarak, çok fazla not almam gerekiyor ve müşteri projelerimdeki tüm önemli belgeleri bir yerde saklayıp, bunları bir şekilde proje yönetim sistemimle birleştirmem gerekiyordu.

İnsanlar bana Notion ve Asana'yı kullanmamı söyledi, ancak ikisi arasında geçiş yapmak bana hiç uymadı. Asana'nın yapısını da beğenmedim. Tüm bu "projelerin" rastgele dağınık olmasını can sıkıcı buluyordum ve bunları bir tür hiyerarşi içinde düzenlemek istedim.

ClickUp'ı ne için kullanıyorsunuz?

İçerik pazarlama yönetimi, sosyal medya planlaması, müşteri proje yönetimi, iş idaresi, iş finanslarım, asistanımla işbirliği, görevleri delege etme ve hatta egzersiz programlarım ve yemek planlarım dahil olmak üzere, kelimenin tam anlamıyla her şey için ClickUp kullanıyorum!

SEO metin yazarları çok sayıda belge ve elektronik tablo ile çalışır. Neyse ki, ClickUp'ın Belgeler özelliği, her bir müşterim için tüm önemli belgeleri tek bir yerde merkezileştirmemi sağlıyor. Ayrıca, metin özeti sorularım, keşif görüşmesi sorularım, marka sesi analizi için şablon projeler ve şablon belgeler oluşturdum ve hatta metinlerimin ilk taslağını da ClickUp'ta yazıyorum.

ClickUp'ın Gömülü görünümü, önemli e-tablolarımı yönetmeme de çok yardımcı oldu. Google E-Tablolar'ı doğrudan ClickUp'a gömebilmek ve düzenleyebilmek çok faydalı oldu. Artık müşteri projelerim için ilgili e-tabloyu bulmak için Google Drive'da arama yapmam gerekmiyor, her şey parmaklarımın ucunda.

ClickUp Formlarını da çok kullanıyorum. Yeni potansiyel müşterilerin ClickUp Formunu doldurarak web sitem üzerinden benimle iletişime geçebilmesi için iletişim formları oluşturdum. Bu, "potansiyel müşteriler" listemde otomatik olarak yeni bir görev oluşturur, böylece takip etmem gerektiğini bilirim. Ayrıca, müşterilerin fotoğraf yükleyebilmeleri, yıldızla puan verebilmeleri ve bir onay kutusu ile referanslarını yayınlama izni verebilmeleri nedeniyle müşteri referanslarını toplamak için de harika bir yoldur.

ClickUp, tüm uygulamaların yerini alan bir uygulama olduğu için iş (ve kişisel) hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 🔥

Hayallerinizdeki formu oluşturun ve ClickUp'ın özelleştirilebilir Form özelliği ile alım sürecinizi iyileştirin

Trello ile, çeşitli panolar arasında gidip gelmek zorunda kalıyordum ve tek bir görünümde tüm işlerimi göremezdim. ClickUp ile, "Her Şey" sekmesi altındaki Takvim görünümünü çok kullanıyorum, böylece tüm projelerimi, son teslim tarihlerimi ve toplantılarımı tek bir görünümde görebiliyorum

Asana ile, ClickUp'ın Alanlar, Klasörler, Listeler vb. gibi hiyerarşik bir şekilde gruplandırılmamış "projeler" olmasını hiç sevmedim. Ayrıca iş akışımı Notion ile entegre etmeyi denedim, ancak ClickUp'ın yerel belge yöneticisinin bunu gereksiz kıldığını fark ettim.

Kısacası, farklı sistemler ve yazılımlar arasında gidip gelerek hem zamandan hem de paradan tasarruf ettim. ⭐️

En sevdiğiniz ClickUp özelliği nedir?

Burada kalbim kırılıyor — sevdiğim o kadar çok özellik var ki! Ama belge görünümünün benim için hayat kurtarıcı olduğunu söylemeliyim.

Keşif ve başlangıç görüşmelerinde müşterilerime sormam gereken sorular da dahil olmak üzere tüm iş akışımı şablon haline getirdim. Artık, bir düğmeye tıklayarak sadece tüm proje iş akışımı haritalamakla kalmıyorum, aynı zamanda her proje için ihtiyacım olan belge şablonlarını da elde ediyorum. Hayat kurtarıcı!

ClickUp Belgeleri'nde ortak düzenleme, tipografi seçenekleri ve daha fazlası

Peki, ClickUp'ı kullanarak iş akışınız nasıl gitti?

Şimdi kendimi çok şık hissediyorum! 💁‍♀️ 💻 ✨

Gerçek sistemler ve iş akışları sayesinde kendimi gerçek bir profesyonel gibi hissediyorum. Müşterilerim o kadar etkilendiler ki, artık hep birlikte benimle çalışmanın ne kadar kolay ve sürecin ne kadar sorunsuz olduğunu konuşuyorlar.

Artık işe başlama ş akışım ortalama 20 dakikadan az sürüyor. Eskiden bir buçuk saatimi alıyordu!

Ayrıca çok kolay bunalan biriyim, bu yüzden ClickUp gerçekten zihinsel sağlığımı iyileştirdi, çünkü takvim görünümünde "her şey" sekmesini açıyorum ve tüm programım orada karşımda. Bunu seviyorum. Ne olacağını ve ne beklemem gerektiğini tam olarak biliyorum ve kötü sürprizlerle karşılaşmıyorum.

Haftada bir gün kazandığınız zamanla, daha önce zaman bulamadığınız ne yapacaksınız?

Artık neredeyse her gün köpeğimi ormana yürüyüşe götürecek zamanım var. ClickUp'ı kullanmaya başlamadan ve sistemlerimi ve iş akışlarımı düzenlemeden önce, iş günümden yaklaşık 2 saat ayırıp bunu yapmamın imkanı yoktu.

Artık hevesli bir ClickUp kullanıcısı olarak, ClickUp'ı yeni kullanmaya başlayan veya denemek isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı?

ClickUp o kadar çok harika özelliğe sahip ki, hepsini birden denemek isteyeceksiniz, ama bu dürtüye karşı koyun!

Oryantasyon videolarını izleyin, basit örnek iş akışlarından birini kullanın ve oradan devam edin. Asana veya Trello gibi diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla ilk başta biraz daha karmaşık gelebilir, ancak yavaş yavaş öğrenin, söz veriyorum, bir daha asla başka bir şey kullanmak istemeyeceksiniz. 😌

ClickUp hikayenizi bizimle paylaştığınız ve harika tavsiyeleriniz için teşekkür ederiz, Kerry! 💜

God Save the SERP hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Kerry ile bağlantı kurmak için web sitesini ziyaret edin, LinkedIn üzerinden bağlantı kurun ve Twitter üzerinden tweetlerini takip edin.

Sıra sizde: İşlerinizi belgelemeye başlayın ve ClickUp'ta sağlam bir iş akışı oluşturun 👩‍💻 ⚡️

Belgeler, uzun süredir ClickUp platformunda en çok kullanılan ürünlerden biri ve takım işbirliği için en önemli ürünlerden biridir.

ClickUp Belgeleri ile güzel belgeler, el kitapları, bilgi bankaları ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz! Belgelerinizi nasıl oluşturacağınızı, özelleştireceğinizi ve sizin ve takımınız için görevlerinize ve iş akışlarınıza nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz! ClickUp Belgelerinde neler olduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyin. 👇 😊

ClickUp Belgeleri'ne ücretsiz erişin ve bu güçlü belgeleme özelliğini en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek için şu kaynakları inceleyin:

🔸 Genel Bakış 🔸 Yardım Belgesi 🔸 Video Eğitimi