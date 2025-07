Apple Notes ve Google Keep: Hangi Not Alma Uygulaması Kazanır?

Apple Notes ve Google Keep, düşüncelerimizi, görevlerimizi ve fikirlerimizi düzenleme şeklimizi değiştirdi. Hızlı hatırlatıcılardan ayrıntılı listelere ve hatta fotoğraflara veya sesli notlara kadar her şeyi tek bir yerde kolayca saklayabilirsiniz.

Tüm cihazlarınızda senkronizasyon sayesinde, notlarınız her zaman bir dokunuş uzağınızda; artık önemli ayrıntıları kaçırmayacaksınız.

Apple Notes, Apple ekosistemine kusursuz entegrasyonuyla öne çıkarken, Google Keep sadeliği ve renkli tasarımıyla seviliyor.

Peki, bu veya diğer not alma uygulamaları arasından doğru olanı seçmek? İşte burada işler zorlaşıyor. Mükemmel dijital not defterinizi bulmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir Google Keep ve Apple Notes karşılaştırması.

Bonus olarak, ClickUp'ın AI Notetaker'ını da tanıtacağız. Toplantılarınıza ekleyin ve en önemli toplantılarınızın otomatik olarak oluşturulan transkriptlerini, özetlerini ve ayrıntılı bilgilerini keyfini çıkarın!

Şimdi, Google Keep ve Apple Notes karşılaştırmasına geçelim! ⬇️

Google Keep nedir?

Google Keep, Google'ın not almayı yapışkan notlara yazmak kadar basit ve verimli hale getirme yöntemidir, ancak daha fazla avantajı vardır. Notlarınız üzerinde başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz ve uygulama ayrıca tüm notlarınıza metne dönüştürebileceğiniz renk kodları, çizimler ve hatta sesli notlar eklemenize olanak tanır.

Google Keep, bir web uygulaması veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen kullanışlı ve ücretsiz bir not alma uygulamasıdır. Karalama yapmayı seviyor musunuz? Çizim aracı, hızlı eskizler yapmak veya yaratıcılığınızı akışına bırakmak için mükemmeldir.

Notlarınızı renge göre düzenleyin, kolayca filtreleyin ve arşivleme ve kurtarma gibi özellikler sayesinde notlarınızı kaybetme endişesi yaşamayın. Bulut tabanlıdır, notlarınıza Android telefon, iPhone, tablet veya masaüstü bilgisayardan erişebilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Araştırmalar, not almanın hatırlamaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bilgileri pasif olarak almak yerine, aktif olarak uzun süreli hafızanıza kaydedebilirsiniz.

Google Keep özellikleri

Google Keep'i Apple Notes'un harika bir alternatifi yapan özelliklere bir göz atalım:

Özellik #1: Çoklu not alma seçenekleri

Google Keep aracılığıyla

Google Keep, çoklu not alma yöntemleriyle not almayı sıkıcı olmaktan çıkarır. Ayrıntılı düşünceleriniz için basit metin girdilerinden, görevleri zahmetsizce izlemenize yardımcı olan kontrol listelerine kadar, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Düz, çizgili veya ızgara arka planlarda fikirlerinizi eskizleyin veya beyin fırtınası yapmak için yüklediğiniz resimlerin üzerine çizim yapın. Keep'in yapay zekası ile karalamalarınızı aranabilir hale getirin. El yazısı notların fotoğrafını çekin, Keep'in OCR özelliği bunları aranabilir metne dönüştürsün.

Otomatik transkripsiyon özelliği ile sesli notlar kaydedin ve fikirlerinizi parmaklarınızın ucunda tutun.

Özellik #2: Düzenleme ve özelleştirme

Keep, Google notlarınızı düzenli, renkli ve kolay bulunur hale getirir. Renk kodlu sistemi, notlarınızı görsel olarak düzenlemenizi sağlar; örneğin, acil işler için kırmızı, hafta sonu planları için mavi kullanabilirsiniz.

Etiketler, notları "yüksek öncelik" veya "kişisel" gibi kategorilere ayırarak etiketler gibi çalışır; bir etiketin altındaki tüm notlar tek bir çalışma alanında görünür.

Renkli arka planlar ayarlayın veya önemli notları ön plana çıkarmak için sabitleyin.

Özellik #3: İşbirliği ve paylaşım

Google Keep, notları paylaşmanıza ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanıyarak ekip çalışmasını kolaylaştırır. E-posta yoluyla işbirliği yapacak kişileri ekleyin, herkes notu görüntülemek veya düzenlemek için anında erişim elde eder ve güncellemeler tüm katılımcılar için sorunsuz bir şekilde senkronize edilir.

Her şeyi düzenli ve erişilebilir tutmak için iş ve kişisel gruplar için ayrı listeler de oluşturabilirsiniz.

Özellik #4: Arama özelliği

Google Keep'in arama özelliği, notlarınızı asla kaybetmemenizi sağlar. Sesli notlar, listeler veya karalamalar dahil tüm notlarınızı renk, anahtar kelime, etiket veya not türüne göre filtreleyerek saniyeler içinde bulun.

Fikirleriniz için kişisel bir asistanınız varmış gibi: hatırladıklarınızı yazın, Keep anında ekrana getirsin.

Özellik #5: Akıllı hatırlatıcılar

Google Keep, hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan akıllı özellikleriyle hatırlatıcıları bir üst seviyeye taşıyor. İster toplantı, verimlilik günlüğü ister yaratıcı bir fikir olsun, Keep hatırlatıcıları Google hesabınızla senkronize ederek diğer cihazlardaki uygulamalardan da erişilebilir hale getirir.

Belirli son tarihler için zamana dayalı hatırlatıcılar ayarlayın veya seçtiğiniz bir noktaya vardığınızda sizi uyaran konum tabanlı hatırlatıcılar (haritaları kullanarak) seçin. Hatırlatıcı oluşturmak, "Hatırlat" seçeneğine dokunup ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek kadar kolaydır.

Özellik #6: Google hizmetleriyle entegrasyon

Google Keep, Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve Gmail hesaplarındaki notlara, Google Dokümanlar'a ve Google Takvim'e kolayca erişmenizi sağlar.

Tek bir tıklama ile notları Google Dokümanlar'a aktarın veya takviminize doğrudan senkronize edilen hatırlatıcılar ayarlayın. Transkripsiyonlara mı ihtiyacınız var? Sesli notlarınızı otomatik olarak metne dönüştürmeye devam edin. Ayrıca, neredeyse tüm Google uygulamalarında bulunan kenar çubuğu sayesinde notlarınız her zaman bir tık uzağınızda.

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

💡 Hızlı İpuçları: Daha akıllı not almak için bazı ipuçları: Her notu tek bir konuya odaklayın. Daha sonra bulmak daha kolay olur ve bilgi yüklemesi önlenir

Uzun paragrafları madde işaretleriyle bölün. Böylece metinler kısa ve öz olur ve okuma hızı artar

Gereksiz ayrıntılarla notlarınızı karmaşık hale getirmeyin

Bir fikir aklınıza geldiğinde, yazmak için beklemeyin. Sesli not alın ve daha sonra yazıya dökün

Not alma şablonlarını kullanarak süreci daha hızlı ve verimli hale getirin

Apple Notes nedir?

Apple Notes, tüm iOS cihazlara sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, hepsi bir arada dijital not defterinizdir. Hızlı fikirleri yakalamak, ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturmak veya planlar çizmek için mükemmeldir.

IPhone, iPad ve Mac arasında zahmetsiz senkronizasyon sayesinde, bir cihazda başladığınız notu başka bir cihazda kaybetmeden devam ettirebilirsiniz. Notlarınız ayrıca cihaz PIN kodu, özel şifre, Face ID veya Touch ID ile güvence altına alınır.

Klasörler, etiketler ve akıllı arama özellikleri sayesinde notlarınızı düzenlemek ve görevlerinizi takip etmek çok kolay. Ayrıca Apple Notes'ta notlarınıza kolayca fotoğraf ekleyebilir, taranmış PDF'leri kaydedebilir veya metin yazabilirsiniz.

İşbirliği de çok kolaydır, 100 kişiye kadar gerçek zamanlı paylaşım ve düzenleme imkanı sunar; takım projeleri veya seyahat planlaması için mükemmeldir. 🤝

Apple Notes özellikleri

Apple Notes, Google Keep'e iyi bir alternatif olmasını sağlayan etkileyici özellikler sunar. Bir göz atalım:

Özellik #1: Akıllı arama

Gelişmiş arama özellikleriyle Apple Notes, daha önce oluşturduğunuz veya son notlarınızı bulmanızı çocuk oyuncağı haline getirir. Uygulama, metinlerinizi, ek dosyalarınızı, taranmış belgelerinizi ve karalamalarınızı derinlemesine tarayarak saniyeler içinde doğru sonuçları getirir.

Görüntü ağırlıklı bir notunuz mu var? Sorun değil — Apple Notes, görüntü içeriğini de tanır ve belirli görselleri kolayca bulmanızı sağlar. "Notta Bul" seçeneği, tek tek notlar içindeki kelimeleri veya kelime öbeklerini tam olarak belirleyerek işleri bir adım daha ileri götürür.

Özellik #2: Ek dosya ile notları zenginleştirin

via Apple Destek

Apple Notes'un ek dosya özelliği, basit notları dinamik bilgi merkezlerine dönüştürür. Fotoğraflar, videolar, taranmış belgeler ve hatta konumunuzu ekleyerek fikirlerinize daha derin bir bağlam kazandırabilirsiniz.

Ellerinizi kullanmadan ses kaydı yapın ve doğrudan uygulama içinde transkripsiyonunu oluşturun.

Özellik #3: Akıllı klasörlerle düzenleyin

Apple Notes'un akıllı klasörleri, notlarınızı etiketlere göre otomatik olarak gruplandırarak, manuel sıralama yapmadan her şeyi tek bir yerde kolayca bulmanızı sağlar.

Notlarınıza doğrudan #iş, #tarifler veya #fikirler gibi etiketler ekleyin ve bunların ilgili klasörlere düzgün bir şekilde sıralandığını izleyin.

Özellik #4: Çizim, karalama, çözümleme

Apple Notes, not almayı tam anlamıyla bir sanat formuna dönüştürür. Kalemler, işaretleyiciler veya renk paleti kullanarak fikirlerinizi çizimlerle ifade edin. Her ayrıntıyı mükemmelleştirmek için kalınlığı ve opaklığı ayarlayın.

Apple Pencil'ı kullanarak uygulamaya sorunsuz bir şekilde aktarılan el yazısı notlar yazın ve Scribble özelliği ile bunları anında net, yazılmış metinlere dönüştürün. Matematik ustaları için Apple Notes, denklemleri çözmek, grafikler çizmek, değişkenler atamak ve hatta hesaplama geçmişine erişmek için kullanışlı bir araçtır.

Özellik #5: Diğer notlara bağlantı

Apple Notes, notları birbirine bağlama özelliği ile fikirlerinizi bir araya getirmenizi sağlar. Bağlantı Ekle seçeneğini kullanarak bir notu diğerine sorunsuz bir şekilde bağlayın ve notun başlığını girerek düşünceleriniz, referanslarınız veya projelerinizden oluşan birbirine bağlı bir ağ oluşturun.

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz

🔍 Biliyor muydunuz? Araştırmalara göre, notlarınıza eskizler eklemek öğrenmenizi önemli ölçüde etkiler. Çizim yapmak hafızanızı geliştirir ve bilgileri daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur.

Google Keep ve Apple Notes: Özellik Karşılaştırması

Apple Notes ile Google Keep'in karşılaştırmasında hangi araç galip geliyor, görelim.

Özellik #1: Not alma

Bir uygulamanın notları nasıl işlediği, not alma deneyiminizi büyük ölçüde etkiler. Hangi uygulamanın daha iyi olduğunu görelim.

Google Keep

Google Keep, sadeliğin ön planda olduğu bir uygulamadır. Düz metin, kontrol listeleri, sesli notlar ve hızlı karalamaları destekler. Kalın, italik, altı çizili ve başlık stili gibi metin biçimlendirme özellikleri yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir.

Notlar, buzdolabına yapıştırdığınız yapışkan notlar gibidir: basit, fonksiyonel ve yönetimi kolaydır. Hızlıca aklınıza gelen düşünceleri veya yapılacak işleri not almak için mükemmeldir.

Apple Notes

Apple Notes, not alma konusunda çok güçlü bir uygulamadır. Tablolar, madde işaretleri, başlıklar ve kalın, italik ve vurgu gibi zengin metin biçimlerini destekler. Uygulama ile kontrol listeleri oluşturabilir, bağlantılar ekleyebilir, eskizler çizebilir ve hatta belgeleri tarayabilirsiniz.

Scribble özelliği, el yazısı notları yazılmış metne dönüştürür ve Apple Intelligence, metni düzeltme, özetleme veya yeniden ifade etme gibi ek özellikler sunar. Ayrıca, Apple cihazlarınız arasında sorunsuz senkronizasyon sağlar ve istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

🏅 Kazanan: Apple Notes, gelişmiş biçimlendirme araçları ve özellikleriyle bu turu kazanıyor.

Özellik #2: Arama özelliği

İyi bir arama özelliği, ne kadar çok not oluşturursanız oluşturun, önemli notlarınızı asla kaybetmemenizi sağlar.

Google Keep

Google Keep'in arama özelliği basit ama etkilidir. Notları anahtar kelimelere, etiketlere, renklere ve resim, liste veya ses gibi not türlerine göre filtreler. Ayrıca, arayüzü temizdir ve belirli içeriği bulmak kolaydır.

Apple Notes

Apple Notes, güçlü arama özelliği ile bir adım daha ileri gidiyor. Anahtar kelimeleri, resimleri, ek dosyaları, taranmış belgeleri ve hatta el yazısı veya karalamaları tarar. "Notta Bul" seçeneği, daha uzun notları aramanıza yardımcı olur.

🏅 Kazanan: Apple Notes, el yazısı notlar ve resimler dahil olmak üzere çeşitli içeriklerde arama yapabilme özelliği sayesinde bu turda galip geldi.

Özellik #3: Düzenleme ve özelleştirme

Notlarınızı düzenli tutmak ve kişiselleştirmek, stressiz bir not alma deneyimi için anahtardır. Hangi araçların daha iyi bir seçenek sunduğunu inceleyelim.

Google Keep

Google Keep, renk kodlu notları ve etiketleriyle sadeliğe odaklanıyor. Renkler görevleri görsel olarak ayırmaya yardımcı olurken, etiketler ilgili notları bir araya getirerek kolayca bulunmalarını sağlar. Ancak, özelleştirme seçenekleri bu özelliklerle sınırlı olduğundan uygulama temel düzeyde kalıyor.

Apple Notes

Apple Notes uygulaması, daha kapsamlı düzenleme ve özelleştirme seçenekleri sunar. Klasörler ve Akıllı Klasörler, etiketler kullanarak otomatik kategorizasyon sağlar. Özelleştirme seçenekleri arasında kalın, italik ve vurgu gibi biçimlendirme araçları, kontrol listesi seçenekleri, doodle'lar ve ekstra kolaylık için cihazlar arasında senkronizasyon bulunur.

🏅 Kazanan: Apple Notes, daha zengin düzenleme araçları sunmasıyla kazanan oldu. Ayrıca, daha ayrıntılı not alma ihtiyaçlarını karşılayan daha yüksek düzeyde özelleştirme olanağı da sunuyor.

Özellik #4: Ek dosya ekleme özelliği

Ek dosya eklemek, tüm notları kapsamlı bir kaynağa dönüştürmeye yardımcı olur.

Google Keep

Google Keep, resim, çizim ve sesli notlar ekleyerek kişisel notlarınızı veya toplantı notlarınızı geliştirir. Basit ve etkili olmasına rağmen, ek dosya seçenekleri oldukça basittir.

Apple Notes

Apple Notes, çok çeşitli ek dosyaları destekleyerek bir adım öteye geçiyor. Fotoğraf, video, taranmış belgeler, bağlantılar, konumlar ve imzanızı eklemenize olanak tanır. Uygulama ayrıca, Notes arayüzünden doğrudan tarama yapmanıza olanak tanıyarak inanılmaz derecede kullanışlıdır. Ses severler için, kayıt ile birlikte transkripsiyon da içerir.

🏅 Kazanan: Geniş ek dosya seçenekleri sayesinde Apple Notes tahtın sahibi oldu.

Özellik #5: Erişilebilirlik

Harika bir not alma uygulaması sadece fonksiyonel olmakla kalmaz, aynı zamanda cihaz veya durumdan bağımsız olarak herkes için erişilebilir ve kullanımı kolay olmalıdır.

Google Keep

Google Keep, platformlar arası kullanılabilirliği ile öne çıkıyor. Notlarınız iOS, Android veya web tarayıcısında olsun, her zaman elinizin altında.

Apple Notes

Notlar uygulaması, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında sorunsuz senkronizasyon sunarak Apple ekosisteminde öne çıkıyor. Ancak, Apple cihazlarıyla sınırlıdır.

🏅 Kazanan: Google Keep, farklı cihazlar ve işletim sistemlerinde daha geniş erişilebilirliği ile öne çıkıyor.

Özellik #6: İşbirliği ve paylaşım

Notları gerçek zamanlı olarak paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak, özellikle takımlar veya aile üyeleriyle çalışırken verimlilik için çok önemlidir.

Google Keep

Google Keep, kullanıcıların notlarını e-posta yoluyla başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyarak görevler, listeler ve fikirler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

Apple Notes

Apple Notes uygulaması ayrıca işbirliğine dayalı paylaşımı da destekler ve kullanıcıların başkalarını notları görüntülemek veya düzenlemek için davet etmelerine olanak tanır. Uygulama gerçek zamanlı güncellemeleri destekler, bu da onu takım çalışmaları veya aileyle market listelerini paylaşmak için mükemmel hale getirir.

🏅 Kazanan: Apple Notes, Apple ekosistemiyle daha iyi entegrasyonundan dolayı özel bir bahsetmeyi hak etse de, Google Keep, birden fazla platformda daha geniş işbirliği imkanı sunmasıyla kazanıyor.

Reddit'te Google Keep ve Apple Notes karşılaştırması

Reddit'i ziyaret ederek Apple Notes ve Google Keep hakkındaki tartışmalara insanların ne düşündüğünü gördük. Birçok kişi, her iki uygulamanın da hızlı not almak için iyi olduğunu, ancak Notes uygulamasının daha fazla seçenek ve derinlik sunduğunu kabul etti.

Bir kullanıcı şöyle dedi

Her ikisi de harika çalışıyor ve hızlı notlar almak için harika ama Apple Notes çok daha ayrıntılı notlar alabileceğiniz bir uygulama.

Başka bir kullanıcı, Google Keep'i Google Dokümanlar ile birlikte kullanmanın işe yarayabileceğini bahsetti.

Apple Notes'un özelliklerine yaklaşmak için Keep ve Docs'u birlikte kullanmanız gerekir. Keep'te hızlı yakalama ve taslak notlar, Docs'ta biçimlendirilmiş notlar. Bu iki uygulama iyi entegre olur ve Keep'ten Docs'a bağlantı verebilirsiniz. Yine de Apple Notes daha güçlüdür.

Bazı kullanıcılar, Google Keep'in Google hizmetleriyle entegrasyonu ve platformlar arası erişilebilirliğinin onu güçlü bir rakip haline getirdiğini düşünüyor.

Bir kullanıcı şöyle diyor

Google Tasks ve Keep, Apple Reminders ve Notes işlevselliğine eşit değildir. Ancak Keep ve Tasks, herhangi bir tarayıcı veya bilgisayardan kolayca erişilebilir ve tam işlevseldir, bu yüzden geçiş yapmamın en büyük nedeni budur.

ClickUp ile tanışın — Google Keep ve Apple Notes'a en iyi alternatif

Daha kapsamlı bir not alma ve görev yönetimi çözümü mü arıyorsunuz? ClickUp tam size göre.

Temel not almaya odaklanan Google Keep ve Apple Notes'un aksine, ClickUp çok sayıda özelliği bir tablo halinde sunar. Proje yönetiminden not almaya kadar iş için gerekli her şeyi içeren bir uygulama olduğu için ikinci beyin olarak da adlandırılır.

ClickUp'ı kullanarak proje dönüm noktalarını izleyin

Ayrıca, ClickUp'ın işbirliği araçları ve 1.000'den fazla entegrasyonu, notları paylaşmanıza, görevleri atamanıza ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izlemenize olanak tanıyarak uygulamayı takımlar için ideal hale getirir. ClickUp Bilgi Yönetimi gibi özelliklerle bilgileri verimli bir şekilde yakalayabilir, düzenleyebilir ve geri alabilirsiniz.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

ClickUp'ın not alma deneyiminizi nasıl geliştirdiğini keşfedin:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeler ile notlarınızın düzenli olmasını sağlayın

ClickUp Docs, dijital not alma deneyiminizi bir üst seviyeye taşır. Wiki'ler oluşturmak, görevlerle bağlantılı notlar yazmak veya proje planları tasarlamak için Docs'ta her şey var.

Tabloya mı ihtiyacınız var? Var. Bolca biçimlendirme seçeneği mi? Kesinlikle. Ayrıca, iç içe sayfalar ve yer imleri ekleme özelliği ile içeriğinizi tam olarak ihtiyacınıza göre düzenleyin. ClickUp Docs, düzenlemeyle kalmaz, işbirliğinde de mükemmeldir. Gerçek zamanlı takım çalışması, yorum bırakmanıza, takım üyelerini etiketlemenize ve hiçbir şeyi kaçırmadan eylem öğeleri atamanıza yardımcı olur.

Odak Modu, görevleriniz üzerinde çalışırken rahatsız edilmeden çalışmanızı sağlar. Paylaşım zamanı geldiğinde, paylaşılabilir bağlantılar ve erişim kontrolü ile gizliliği yönetmek çok kolaydır. 🔒

ClickUp'ın Birinci Noktası #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile notlar oluşturun ve özetleyin

ClickUp Brain, not alma işlemlerinize yapay zeka destekli verimlilik getiriyor. Sesleri metne dönüştürmek için yerleşik yazım denetimi özelliğine sahip yazma yardımı, süreci daha hızlı ve daha doğru hale getirir.

Daha sorunsuz bir deneyim için doğrudan Dokümanlar'da düzenleme, düzeltme ve özetleme yapın. Önceden yapılandırılmış tablolar, başlıklar ve diğer biçimlendirme seçenekleriyle notlarınızı kolayca düzenleyin.

Birden fazla dilde notları yönetmesi gerekenler için ClickUp Brain, içeriğinizi saniyeler içinde çevirir. Toplantılara katılıyorsanız, verimli not alma için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad ile hareket halindeyken hızlı notlar oluşturun

ClickUp Notepad, hızlıca aklınıza gelen düşünceleri, fikirleri ve yapılacakları not almak için mükemmel bir araçtır. Kullanımı kolay arayüzü ile hızlı ve hareket halindeyken not almak için tasarlanmıştır.

Notlarınızı kaybetme endişesi yaşamayın; Belgeler, notlarınızı tüm cihazlarınızda otomatik olarak kaydeder ve senkronize eder. Not Defteri, ClickUp'ın görev yönetim sistemi ile de entegre olduğundan, notlarınızı eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmek bir düğmeye tıklamak kadar kolaydır.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #4: ClickUp AI Notetaker

Hepsi bu kadar değil. Not alma, toplantıların ardından ortaya çıkan karmaşayı net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için tasarlanmış bir araç olan ClickUp'ın AI Notetaker ile 10 kat daha güçlü hale geliyor.

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Alınan her kararın kaydedilmesini ve odada bulunan veya bulunmayan herkesle kolayca paylaşılabilmesini sağlar

Eylem öğelerini yakalar ve doğru kişilere atar

Her tartışmayı ilgili görevlere ve dosyalara bağlayarak tam bağlam sağlar, böylece takımınız geçmişi tekrar gözden geçirmeye gerek kalmadan ilerleyebilir

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olduğu Nokta #5: ClickUp MindMaps

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirleri ve bilgileri yaratıcı, kolay anlaşılır bir biçimde görsel olarak düzenleyebilirsiniz. Beyin fırtınası ve not alma için mükemmeldir.

ClickUp Zihin Haritaları ile notlarınızı bilgilendirici bir şekilde görselleştirin

İşte bununla yapabileceğiniz her şey:

Görev Modunda görevleri (ve alt görevleri) hızla oluşturun, düzenleyin ve silin

Düğümlerin herhangi bir görev yapısına bağlanmasına gerek olmayan Boş modda oluşturun — en iyi serbest biçimli zihin haritalama

Dalları sürükleyerek düğümlerin konumlarını ayarlayın ve bunları mantıklı yollar halinde düzenleyin

Çalışma Alanınız dışındaki kişilerle Zihin Haritalarınızı paylaşarak, projenizin ilerleyişi ve daha fazlası hakkında herkesi güncel tutun

Son olarak, ClickUp Görevler özelliği, notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olarak hiçbir adımı atlamamanızı sağlar.

ClickUp ile Notlarınızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

Google Keep ve Apple Notes, hızlı not alma ve basit düzenleme amaçlarına hizmet ediyor.

Keep'in basit tasarımı ve Apple Notes'un Apple ekosistemine kusursuz entegrasyonu, temel ve bireysel kullanım için idealdir.

Ancak ClickUp, kapsamlı özellikleriyle not almayı bir üst seviyeye taşıyor.

Görev yönetimi entegrasyonundan gelişmiş işbirliği araçlarına ve AI destekli not yardımına kadar, ClickUp fikirlerinizi yazmanıza ve bunları eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmenize yardımcı olur.

Bugün ücretsiz kaydolun!