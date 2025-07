TickTick ve Things 3: 2025'in En İyi Görev Yöneticisi Hangisi?

"Sanırım her iki uygulamanın felsefesi farklı. Things, görevlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda çok katı. Bu yüzden her şey biraz kilitli ve kısıtlı hissettiriyor. Ancak bazı insanlar için bu iyi bir şey. Ben de dahil. Things en çok kullandığım uygulama. Görevlerimi yönetme şeklimle uyumlu. Minimal ve ihtiyacım olan özelliklere sahip, fazlası yok. Kullanması da çok keyifli. Diğer insanlar daha fazla esneklik ve kontrol istiyor ve beyinlerinin işleyişine göre biraz daha özelleştirebilecekleri bir araç kullanmak istiyor. TickTick tam da böyle bir uygulama. Her ikisini de uzun süre kullandım ve kişisel olarak Things ile daha verimli ve daha az bunalmış hissediyorum. "