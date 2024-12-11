TickTick ve Things 3: 2025'in En İyi Görev Yöneticisi Hangisi?

Görevleriniz birikiyor, son teslim tarihleri yaklaşıyor ve zihniniz hatırlatıcılar ve kontrol listeleriyle kaos içinde. "Nereden başlayacağım?" diye düşünüyorsunuz. Tanıdık geldi mi? Hepimiz bu durumdan geçtik. İşte bu noktada iyi bir yapılacaklar listesi uygulaması yardımcı olabilir. Görevlerinizi tek bir yerde düzenleyebilir, zihninizi boşaltabilir ve öğeleri işaretlemenin eşsiz tatminini yaşayabilirsiniz. ✅

Birçok yapılacaklar listesi uygulaması arasında, TickTick ve Things 3, görev yönetimine etkili ve esnek yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Peki hangisi size uygun?

Bu yazıda, iş ve kişisel hayatınızı düzenlemek için en uygun aracı bulmanıza yardımcı olmak amacıyla TickTick ve Things 3'ü karşılaştırıyoruz. 📋✨

TickTick nedir?

via TickTick

TickTick, iş projelerini ve bireysel hedefleri tek bir yerde düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olan kişisel bir verimlilik asistanıdır. Yapılacaklar listesi uygulaması olarak, birden fazla liste oluşturmanıza, sesli notlar aracılığıyla görevler eklemenize, e-postaları görevlere dönüştürmenize, görev hatırlatıcıları ayarlamanıza ve günlük program oluşturmak için yinelenen görevler eklemenize olanak tanır. 📆

Ayrıca, projeleri yönetmek ve takımınızla işbirliği yapmak için kullanışlı bir takvim ve Kanban panosu gibi özelliklere de sahiptir. Ayrıca, Pomodoro zamanlayıcı, TickTick ve Things 3 karşılaştırmasında öne çıkan bir özellik olan önemli görevlere odaklanmanıza yardımcı olur.

TickTick özellikleri

TickTick, görev yönetimi, alışkanlık izleme ve takım işbirliği için birçok özellik sunar. Anahtar özelliklerinden bazılarına göz atalım:

1. Listeler aracılığıyla görev yönetimi

via TickTick

Günlük görevlerinizi izlemek için basit ve net bir liste düzeni tercih ediyorsanız, TickTick dijital araç setinize harika bir ek olabilir. Görev yönetimi için iki tür liste sunar: "Normal Liste" ve "Akıllı Liste"

Görevleri daha verimli bir şekilde kategorize etmek için Normal Liste özelliğini kullanarak görevleri "İş", "Kişisel", "Eğitim" veya başka bir kategoriye ayırabilirsiniz. Bu, farklı projelerin görevlerini tek bir yerden yönetmenize de yardımcı olur.

Sırada Akıllı Liste özelliği geliyor. Bu özellik, görevleri son teslim tarihlerine, etiketlere, önceliklere, konuma ve diğer koşullara göre filtreler.

📌 Örneğin, bugün yapılması gereken tüm görevleri "Bugün" listesinde görüntüleyebilirsiniz. Benzer şekilde, "Önümüzdeki 7 Gün" listesi bir hafta içinde yapılması gereken görevleri gösterir.

Ancak, Akıllı Liste özelliği yalnızca Premium abonelikte mevcuttur.

2. Görev girişi ve yönetimi

via TickTick

TickTick'in öne çıkan özelliklerinden biri, görev oluşturma ve düzenlemeyi basitleştiren akıllı görev girişi ve yönetimi. Son teslim tarihlerini, öncelikleri veya etiketleri manuel olarak ayarlamak yerine, TickTick doğal dil işlemeyi kullanarak bu ayrıntıları yazdıkça tanır.

📌 Örneğin, "Çeyrek raporunu Cuma günü saat 15:00'e kadar gönder" yazarsanız (veya söylerseniz), TickTick otomatik olarak bu görev için son tarihi ve hatırlatıcıyı ayarlar.

TickTick ile listeler, etiketler ve öncelik düzeyleri kullanarak görevleri zahmetsizce düzenleyebilirsiniz. Bu, çok sayıda projeyi zorlanmadan yönetmenize yardımcı olur. TickTick ayrıca sesli komutlarla hızlı görev girişi desteği sunar, böylece hareket halindeyken yeni görevler ekleyebilir ve hızlı, verimli görev yönetimine ihtiyaç duyan yoğun kişiler için mükemmel bir çözüm haline gelir.

3. Birden fazla uyarı ve hatırlatıcı

via TickTick

TickTick uyarı ve hatırlatıcı sistemi, görevlerinizi her zaman kontrol altında tutmanızı sağlar. Görevlerin son teslim tarihlerini veya önemli etkinlikleri asla kaçırmamak için birden fazla hatırlatıcı veya "Rahatsız Edici Uyarılar" ayarlayabilirsiniz. Tekrarlı Hatırlatıcı özelliği, haftalık toplantılar, doğum günleri veya fatura son teslim tarihleri için çok kullanışlıdır.

Bu uygulamayı daha özel kılan, konum tabanlı hatırlatıcıların özelleştirilebilmesi. Belirli saatler veya tarihler için, hatta belirli bir konuma vardığınızda uyarılar ayarlayabilirsiniz.

📌 Örneğin, mağazanın yakınındayken market alışverişini hatırlatmak için bir ping alabilirsiniz.

TickTick ayrıca, uyarıları bildirim, e-posta veya akıllı saatinizdeki push bildirimi yoluyla almayı seçmenize de olanak tanır.

4. Esnek takvim görünümleri

via TickTick

TickTick, takviminizi görsel ve özelleştirilebilir bir şekilde düzenlemenizi sağlayan esnek Takvim Görünümü ile görev yönetimini daha da basitleştirir. Görevlerinizi beş şekilde görüntüleyebilirsiniz: Günlük, Haftalık, Aylık, İki Haftalık ve Zaman Çizelgesi. ⏳

TickTick'in Takvim özelliği, kullanıcı dostu sürükle ve bırak özelliği sunarak, tüm gündeminizi bozmadan görevlerin son tarihlerini ayarlamanıza veya etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yeniden planlamanıza olanak tanır. Ayrıca, TickTick, Google Takvim gibi üçüncü taraf takvimlerle entegre olarak tüm randevularınızı, toplantılarınızı ve son tarihlerinizi tek bir yerden yönetmenize olanak tanır. Bu, TickTick'i verimli bir günlük planlayıcı uygulaması haline getirir.

5. Pomodoro zamanlayıcı

via TickTick

Odaklanmak için yardıma mı ihtiyacınız var? TickTick'in yerleşik Pomodoro Zamanlayıcı, odaklanma ve verimliliği artırmak için oluşturulmuştur. Öncelikli görevler için 25 dakikalık iş oturumları planlayabilir, ardından kısa bir ara verebilirsiniz.

Zamanlayıcı, görev listenizle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve herhangi bir görevden doğrudan oturum başlatmanıza olanak tanır. TickTick ayrıca Pomodoro oturumlarınızı izleyerek ne kadar süredir çalıştığınızı ve kaç ara verdiğinizi görmenizi sağlar. Bu, motivasyonunuzu korumanıza ve işlerinizi takip etmenize yardımcı olur.

Pomo zamanlayıcı açıkken arka planda beyaz gürültü çalarak odaklanmanızı artırabilirsiniz. 🧘

💡Pro İpucu: Verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Pomodoro Zamanlayıcıyı özel bir odaklanma çalma listesiyle birleştirmeyi deneyin. Konsantre olmanıza, dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirmenize ve iş oturumlarınız sırasında odaklanma yeteneğinizi geliştirmenize yardımcı olacak enstrümantal müzikler veya doğa sesleri seçin. 🔥

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 35,99 $/yıl

Things 3 nedir?

via Things 3

Things 3, Apple kullanıcıları için şık ve kullanıcı dostu bir görev yönetimi uygulamasıdır. TickTick'in popüler bir alternatifidir ve güzel tasarımı ile sezgisel özellikleri bir araya getirerek görevlerinizi düzenlemenizi ve verimliliğinizi korumanızı kolaylaştırır. ⚡

Kişisel projeler, işle ilgili görevler veya uzun vadeli hedefler yönetiyor olun, Things 3 en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olacak, sorunsuz ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sunar.

Daha büyük projeleri yönetilebilir adımlara bölmek ve her şeyi düzenlemek için idealdir.

Things 3 özellikleri

Things #'in en kullanışlı özellikleri şunlardır:

1. Proje dökümü ve başlıklar

via Things 3

Things 3, proje yapılandırma özelliği ile öne çıkıyor. Uzun bir yapılacaklar listesini yönetmek yerine, ilgili görevleri belirli başlıklar altında gruplandırabilir ve projenize net bir görsel hiyerarşi kazandırabilirsiniz. Bu, TickTick ile Things 3 karşılaştırıldığında en çok övülen özelliklerden biridir.

Kapsamlı bir kampanya veya etkinlik üzerinde çalıştığınızı hayal edin. Kaotik bir görev listesine bakmak yerine, her şeyi "Araştırma", "Planlama" ve "Yürütme" gibi kategorilere göre düzenleyebilir ve altlarında tek tek görevleri listeleyebilirsiniz.

Bu, genel hedefi gözden kaçırmadan bir seferde bir bölüme odaklanmayı kolaylaştırır. Ayrıca, görsel netlik, tamamlanma için bir yol haritası sağlayarak stresi azaltmaya yardımcı olur.

2. Sihirli artı düğmesi

via Things 3

Things 3'teki Magic Plus Düğmesi, görev eklemenin ötesinde, verimliliğe giden kısa yolunuzdur. Uygulamanın neresinde olursanız olun, aklınıza gelen görevleri veya fikirleri anında yakalayabildiğinizi hayal edin. Magic Plus Düğmesi işte böyle çalışır. ✨

Uygulamanın neresinde olursanız olun, yeni görevleri veya fikirleri anında yakalayın. Son dakikada bir şey eklemeniz mi gerekiyor? Dokunup ekleyin, iş akışınızı kesintiye uğratmadan sıralanacaktır.

3. Kontrol listeleri

via Things 3

Things 3'teki Kontrol Listesi özelliği, görevleriniz için bağlam sağlar ve karmaşık yapılacakları küçük adımlara bölmek için mükemmeldir.

📌 Örneğin, "Etkinlik planla" yerine, her şeyi düzenli ve takip edilebilir tutmak için "Mekan rezervasyonu yap", "Yiyecek içecek ayarla" ve "Davetiyeleri gönder" gibi bir kontrol listesi oluşturun

4. Hızlı Arama

via Things 3

Things 3'teki Hızlı Bulma özelliği, sonsuz listeleri taramadan tam olarak ihtiyacınız olanı bulmanızı sağlar.

Sadece birkaç tuşa basarak, tüm görev listenizde görevleri, yapılacakları, projeleri ve belirli ayrıntıları arayabilirsiniz.

Yoğun bir günün ortasında olduğunuzu ve bir projenin derinliklerinde gömülü olan önemli bir görevi bulmanız gerektiğini hayal edin. Klasörleri kaydırarak veya arayarak zaman kaybetmek yerine, Hızlı Bul'a basar, bir anahtar kelime yazarsınız ve voilà — ilgili her şey anında karşınıza çıkar.

5. Zamanında hatırlatıcılar

via Things 3

Things 3'teki zamanında hatırlatıcılar, önemli görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Önemli bir toplantı veya kişisel bir son tarih olsun, Things 3 hatırlatıcıları ayarlamanın birkaç kolay yolunu sunar.

Yapılacaklarınızı planlarken doğrudan hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz, böylece görevlerinizi planlarken uyarıları kolayca ayarlayabilirsiniz. "Hatırlatıcı Ekle"ye tıklayın, zamanı seçin ve hepsi bu kadar.

📌 Yazmayı mı tercih edersiniz? Things 3'ün doğal dil tarih ayrıştırıcısıyla, "Tom, 8 pm" gibi hatırlatıcılar yazabilirsiniz ve uygulama otomatik olarak anlayıp zamanı sizin için ayarlayacaktır. Ellerinizi kullanmadan çözümleri sevenler için Siri entegrasyonu, iPhone'unuza doğrudan konuşarak hatırlatıcılar ayarlamanıza olanak tanır. "Things'te, yarın sabah 5'te Alex'e mesaj göndermemi hatırlat" deyin, Apple hatırlatıcınız ayarlanır.

Things 3 fiyatlandırması

Her iOS cihazınız için ayrı tek seferlik ücret:

Mac: 49,99 $

iPad: 19,99 $

iPhone ve Apple Watch: 9,99 $

Vision Pro: 29,99 $

TickTick ve Things 3: Özellik Karşılaştırması

Hem TickTick hem de Things 3, her biri kendine özgü bir tarzda etkileyici görev yönetimi ve yapılacaklar uygulaması özellikleri sunar. Görevleri tamamlamak için en uygun aracı seçebilmeniz için özelliklerine hızlı bir genel bakış:

Özellik TickTick Things 3 Kullanım kolaylığı Tüm özellikleri anlamak için öğrenme süreci gerektirir Basit kullanıcı arayüzü Görev girişi Hızlı planlama için doğal dil girişini destekler Kapsamlı dil ayrıştırma olmadan görev girişi Kullanılabilirlik Apple ve Android cihazlarda erişilebilir Yalnızca Apple cihazlarda erişilebilir İşbirliği İzin Verildi İzin verilmiyor Zaman takibi Mevcut Mevcut değil Hatırlatıcılar Görevler için birden fazla hatırlatıcı ve rahatsız edici hatırlatıcılar, son teslim tarihlerini kaçırmamanızı sağlar Apple takviminize görev hatırlatıcıları ayarlamak için Fastlane hatırlatıcı özelliği Görev Görünümü Liste görünümü ve Takvim görünümü Liste Görünümü ve Takvim Görünümü Ücretsiz Sürüm Evet, ancak sınırlı özelliklerle Hayır Fiyat TickTick Premium Plan: 35,99 $/yıl Tek seferlik satın alma:Mac: 49,99 $iPad: 19,99 $iPhone ve Apple Watch: 9,99 $Vision Pro: 29,99 $ En iyisi Basit zaman yönetimi ve görev işbirliği arayan tüm kullanıcılar Görev organizasyonu için temiz bir görsel düzen arayan Apple kullanıcıları

1. Görev yönetimi

TickTick

TickTick, tek bir ekranda birden fazla görev listesini yönetme özelliği ile öne çıkar ve hayatınızın çeşitli yönlerini tek bir yerden idare etmek ve çalışmak için mükemmel bir seçimdir.

Things 3

Öte yandan, Things 3, Proje Dağılımı ve Başlıklar ile etkileyicidir. Bunlar, büyük projeleri yönetilebilir bölümlere ayırmanıza ve net bir görsel hiyerarşi ve organizasyon sağlamanıza olanak tanır.

🏆 Kazanan: TickTick, farklı projelerdeki çok sayıda görevi, akıcı Çoklu Liste Görünümü ile dengelemek için

2. Hatırlatıcılar ve uyarılar

TickTick

TickTick, hatırlatıcılarınız ve uyarılarınız için geniş bir aralıkta özelleştirme seçenekleri sunar. Belirli saatler, tarihler ve konumlar ayarlayabilir, hatta ses ve titreşim desenlerini seçebilirsiniz. Ayrıca, TickTick'i takviminize ve diğer uygulamalara bağlayarak her zaman güncel kalabilirsiniz.

Things 3

Buna karşılık, Things 3, hatırlatıcıların tüm cihazlarınızda anında senkronize edilmesini sağlayan Fastlane özelliği ile öne çıkıyor. Bu, telefonunuzda bir hatırlatıcı ayarladığınızda, bilgisayarınızda ve tabletinizde de hemen güncellenmesi ve bildirimlerinizin tutarlı ve zamanında olması anlamına gelir.

🏆 Kazanan: Things 3, cihazlar arasında gerçek zamanlı güncelleme sağlayan Fastlane özelliği sayesinde

3. Zaman yönetimi

TickTick

TickTick'in Pomodoro zamanlayıcısı, yerleşik odak oturumlarıyla öne çıkar ve yapılandırılmış iş aralıkları ve molalarla verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Bu özellik, işlerini zamanlı bir yaklaşımla yönetmeyi tercih eden kullanıcılar için idealdir.

Ayrıca, TickTick, görevlerinizi dört kategoriye ayırabileceğiniz Eisenhower Matris özelliğine sahiptir: "Acil ve Önemli", "Acil Değil ve Önemli", "Acil ve Önemsiz" ve "Acil Değil ve Önemsiz". Önemli ve acil görevleri belirlemenize yardımcı olur, böylece bunları önce bitirebilirsiniz.

Things 3

Ancak Things 3, Pomodoro zamanlayıcı içermez, ancak zaman yönetimine dolaylı olarak yardımcı olabilecek esnek takvim görünümleri ve zamanında hatırlatıcılar sunar.

🏆 Kazanan: Pomo Timer ve Eisenhower Matris özellikleri nedeniyle TickTick

Reddit'te TickTick ve Things 3 karşılaştırması

Hangi aracın daha iyi olduğunu görmek için Reddit'teki kullanıcı yorumlarını da inceledik. Reddit kullanıcılarının TickTick ve Things 3 hakkında ne söylediklerine bir göz atın.

Bir Reddit kullanıcısı Things 3 hakkındaki görüşünü çok net bir şekilde ifade etti.

"Things 3 basit, ama sevdiğim ve onu diğer birçok uygulamadan ayıran özelliği, cihazlar arası senkronizasyonunun harika olması. Basitliği ve işleri her yerden devam ettirebilme özelliği, onu çoğu uygulamanın önüne geçiriyor. "

"Things 3 basit, ama sevdiğim ve onu diğer birçok uygulamadan ayıran özelliği, cihazlar arası senkronizasyonunun harika olması. Basitliği ve işleri her yerden devam ettirebilme özelliği, onu çoğu uygulamanın önüne geçiriyor. "

Başka bir kullanıcı, TickTick ve Things 3'ü denemenizi ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı kullanmanızı önerir.

"Sanırım her iki uygulamanın felsefesi farklı. Things, görevlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda çok katı. Bu yüzden her şey biraz kilitli ve kısıtlı hissettiriyor. Ancak bazı insanlar için bu iyi bir şey. Ben de dahil. Things en çok kullandığım uygulama. Görevlerimi yönetme şeklimle uyumlu. Minimal ve ihtiyacım olan özelliklere sahip, fazlası yok. Kullanması da çok keyifli. Diğer insanlar daha fazla esneklik ve kontrol istiyor ve beyinlerinin işleyişine göre biraz daha özelleştirebilecekleri bir araç kullanmak istiyor. TickTick tam da böyle bir uygulama. Her ikisini de uzun süre kullandım ve kişisel olarak Things ile daha verimli ve daha az bunalmış hissediyorum. "

"Sanırım her iki uygulamanın felsefesi farklı. Things, görevlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda çok katı. Bu yüzden her şey biraz kilitli ve kısıtlı hissettiriyor. Ancak bazı insanlar için bu iyi bir şey. Ben de dahil. Things en çok kullandığım uygulama. Görevlerimi yönetme şeklime uyuyor. Minimal ve ihtiyacım olan özelliklere sahip, fazlası yok. Kullanması da çok keyifli. Diğer insanlar daha fazla esneklik ve kontrol istiyor ve beyinlerinin işleyişine göre biraz daha özelleştirebilecekleri bir araç kullanmak istiyor. TickTick tam da böyle bir uygulama. Her ikisini de uzun süre kullandım ve kişisel olarak Things ile daha verimli ve daha az bunalmış hissediyorum. "

ClickUp ile tanışın — TickTick ve Things 3'e en iyi alternatif

Artık TickTick mi Things 3 mü seçeceğinize karar verebilirsiniz. Ancak, TickTick'i seçerseniz, projeleri daha basit görevlere veya dönüm noktalarına ayırma özelliğini kaybedebilirsiniz. Things 3'ü seçerseniz, zaman takibi özelliğinden ödün vermeniz gerekecektir.

Hala TickTick ve Things 3 arasında kararsızsanız, size ClickUp'ı tanıtmamıza izin verin. Her iki uygulamanın güçlü yönlerini bir araya getirirken, daha da fazla özelliği ücretsiz olarak sunar. Ayrıca, bir web uygulaması ve mobil uygulama olarak, platformlar arası erişilebilirlik sağlar.

ClickUp, iş akışınızı kolaylaştırmak ve günlük görevlerinizde verimliliği artırmak için kapsamlı özellikler sunan güçlü bir görev yönetim aracıdır. TickTick ve Things 3'e güçlü bir alternatif olduğunu keşfedin.

ClickUp Görevleri ile hiçbir şeyi kaçırmadan herhangi bir projeyi planlayın, düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Gelişmiş görev yönetimi

ClickUp Görevleri, kişisel verimlilik gücünüz gibidir. Görevler oluşturabilir, etiketler ve durumlar ekleyerek görev kategorileri oluşturabilir ve görev önceliklerini belirleyebilirsiniz. Bu, görevleri bir profesyonel gibi düzenlemenize ve filtrelemenize yardımcı olur.

Özel Alanlar ile görevlerinize proje, konum, müşteri vb. gibi bağlam ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Görevleri, görevlerin ilerlemesini izlemek ve engelleri belirlemek için ilgili ve bağımlı görevleri birbirine bağlamanıza olanak tanır. Bu özellik, gelişmiş özelleştirme ve esnekliği sayesinde TickTick ile Things 3 ve diğer yapılacaklar listesi uygulamaları arasındaki yarışta onu öncü yapar.

ClickUp Tasks ile görev ilerlemesini izleyin, öncelikleri belirleyin ve görevlerdeki darboğazları tespit edin

ClickUp, "Açık" veya "Kapalı" gibi ön tanımlı durumlara bağlı kalmak yerine, iş akışınıza mükemmel şekilde uyan Özel Durumlar oluşturmanıza olanak tanır. "İlerleme" "İnceleme Bekliyor" veya "Bloklandı" gibi durumlar belirleyerek her görevin durumunu daha net bir şekilde görebilirsiniz.

İhtiyacınıza göre durumlar oluşturun ve ClickUp Özel Durumlar ile bir profesyonel gibi izleyin

Projeye en uygun olanına bağlı olarak, görevlerinizi Liste, Kanban Panosu veya Takvim Görünümü gibi farklı şekillerde görüntüleyebilirsiniz. Alt görevler, ihtiyacınız olduğunda tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp Görünümleri ile görevlerinizi farklı şekillerde görüntüleyin

ClickUp sadece proje yönetimi veya takım görevlerini izlemek için değildir. Kişisel projelerinizi veya takvim etkinliklerinizi yönetmek için kolayca kullanabilirsiniz. Kullanıcılarımızın kişisel AI yapılacaklar listesi uygulaması olarak ClickUp'a nasıl güvendiklerini öğrenin.

via Reddit

Ama hepsi bu kadar değil.

ClickUp Brain ile, görev özetleri ve günlük ilerleme raporları sağlayarak görev yönetimini otomatikleştirmek için kişisel bir AI asistanına sahip olursunuz. Ayrıca eylem öğelerini, alt görev planlamasını ve veri doldurmayı otomatikleştirir.

ClickUp Brain ile yinelenen görevlerinizi zahmetsizce otomatikleştirin

Ama bununla da bitmiyor.

ClickUp Brain ayrıca proje verilerini analiz ederek karar vermeyi iyileştirebilir, maliyetleri tahmin edebilir, kaynak tahsisini optimize edebilir, kapasite ihtiyaçlarını öngörebilir, takım yönetimini kolaylaştırabilir ve potansiyel riskleri gerçek zamanlı olarak izleyebilir. ClickUp Görevleri ve ClickUp Brain ile görevleri yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

ClickUp'ın mükemmel önerileriyle bilinçli kararlar alın Brain

Hızlı ve kolay hatırlatıcılar

Görev yönetimi uygulamalarındaki hatırlatıcılar, sizi rahatsız eden bildirimler gibi gelebilir. ClickUp Reminders, rahatsız edici olmadan görevleriniz hakkında sizi bilgilendiren özelleştirilebilir bir sistem sunar.

Hatırlatıcılarınızı renk kodlarıyla işaretleyebilir, ayarları tarzınıza göre değiştirebilir ve son teslim tarihlerinizi her zaman önceden bilebilirsiniz.

ClickUp Hatırlatıcılar ile yapılacaklar listenizi her zaman kontrol altında tutun

Gelen Kutusu özelliği, görev yöneticisi ve takvim uygulaması olarak da işlev görür ve her şeyi tek bir yerden takip etmeyi kolaylaştırır. "Sonraki", "Tamamlandı" ve "Planlanmamış" gibi sekmeler, neyin yaklaştığını, neyin tamamlandığını ve neyin son teslim tarihinin olduğunu size bildirir.

ClickUp Hatırlatıcılar, fotoğraflar, sesli notlar veya harita konumları gibi dosyaları hatırlatıcılarınıza ekleme özelliği ile güçlü bir etki yaratır. Bu özellik, sizin ve takımınızın düzenli ve planlı çalışmasını sağlar. Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon ile hatırlatıcılarınızı Google Takvim, Outlook, Zoom ve hatta Amazon Alexa ile senkronize etmek çok kolaydır.

"Delege Hatırlatıcılar" özelliği ile takımınız için hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayabilir, hiçbir görevin unutulmamasını sağlayabilirsiniz. İster yinelenen hatırlatıcılar ister takvim uygulamalarınız arasında senkronizasyon olsun, ClickUp programınız üzerinde kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp Hatırlatıcılar ile takım üyelerine hatırlatıcılar ayarlayın

Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bitmek bilmeyen yapılacaklar listesi sizi bunaltıyor mu? Kaosa sipariş getirmenin zamanı geldi! ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu imdadınıza yetişiyor.

Bu şablon, hedeflerinizi ve görevlerinizi görselleştirmenize yardımcı olur, böylece gününüzü veya haftanızı bir profesyonel gibi planlayabilirsiniz. Artık son teslim tarihlerine yetişmek için koşturmak veya yapılacaklar denizinde kaybolmak yok.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevleri kolayca planlayın ve hiçbir son tarihi kaçırmayın

Şablon ayrıca görevlerinizi net kategorilere ayırmanıza yardımcı olur, böylece neyin ne zaman yapılması gerektiğini tam olarak görebilirsiniz. Her görevin ayrıntılı bir görünümünü sunarak ilerlemeyi izlemenizi, son tarihleri belirlemenizi ve işlerinizi takip etmenizi sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri kolayca planlayın

Daha iyi verimlilik için görevleri farklı kategorilere ayırın

Görev bağlamı ekleyin ve görev ilerlemesini izleyin

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile verimliliğinizi artırın. Artık sadece plan yapmayı bırakıp, başarmaya başlamanın zamanı geldi.

Sorunsuz zaman takibi

Etkili görev yönetimi, her görev için harcanan zamanın izlenmesini gerektirir. ClickUp, yerleşik Zaman Takibi özelliği ile bunu kolaylaştırır ve görev sürelerini sorunsuz bir şekilde kaydetmenizi sağlar.

Zamanlayıcıyı herhangi bir cihazdan başlatıp durdurabilir ve birden fazla görev için zamanı kaydetmek üzere genel hatırlatıcıyı kullanabilirsiniz. Bu, görev önceliklerini belirlemenize, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmenize ve darboğazları belirlemenize olanak tanır.

ClickUp Zaman Takibi özelliği ile her görev için harcanan zamanı takip edin ve görevlere öncelik verin

ClickUp: TickTick ve Things 3 Tartışmasına Son

TickTick ve Things 3 verimlilik uygulamaları sağlam özellikler sunarken, ClickUp görev yönetimi, günlük planlama ve takım işbirliği için nihai çözüm olarak öne çıkıyor.

Güçlü görev yönetiminden özelleştirilebilir görünümler, gelişmiş hatırlatıcılar ve AI destekli araçlara kadar, ClickUp basit görev izlemenin ötesine geçer. Ücretsiz sürüm tüm bunları sunar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve iş yapma şeklinizi nasıl değiştirdiğini görün! 🚀