Yapılacaklar listenizin sizin yerinize işleri yönettiğini hissettiğiniz oldu mu hiç?

Yardım elinizin altında. Her şeyi tek bir yerde düzenlemek için popüler bir araç olan Notion, birçok kullanıcının güvendiği bir takvim görünümü özelliğine sahiptir. Bu görünüm, kullanıcıların bekleyen etkinlikleri ve son tarihlerini takvim biçiminde görselleştirmelerine olanak tanır.

Notion'a takvim eklemenin adım adım sürecini inceleyelim. Ardından, aracın bazı sınırlamalarını inceleyeceğiz ve alternatifin planlama ihtiyaçlarınız için neden daha güçlü bir seçenek olabileceğini göstereceğiz.

Hadi başlayalım! 🙌

Notion'da Takvim Oluşturma

Notion'da takvim oluşturmak nispeten basittir, ancak platformu ilk kez kullanıyorsanız her zaman kolay olmayabilir. Okumaya devam edin, özel Notion takviminizi kısa sürede kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

Adım 1: Yeni bir sayfa oluşturun `

Notion Takvimi oluşturmanın ilk adımı, mevcut Notion sayfalarınızdan birini açmak veya yeni bir sayfa oluşturmaktır.

Sıfırdan başlıyorsanız, çalışma alanınızdaki Yeni Sayfa düğmesine tıklayın. Buradan takviminize ad verebilir, simgeler ekleyebilir, kapak ekleyebilir ve geri kalanını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

notion aracılığıyla

Adım 2: Veritabanınızı ayarlayın

Notion sayfalarınızı kurduktan sonra, bir veritabanı oluşturmanız gerekir. Notion'daki veritabanları çok yönlüdür ve birçok içerik düzenleme türünün omurgasını oluşturur.

Yeni bir takvim oluşturmak için şu basit adımları izleyin:

Yeni sayfada, içerik seçeneklerinden "Tablo"'yu seçin (bu, temel bir veritabanı oluşturacaktır)

notion aracılığıyla

Proje Adı , Son Teslim Tarihi , Öncelik veya diğer ilgili alanlar gibi sütunlar ekleyin

Sütun başlıklarına tıklayıp bir özellik (ör. metin, kişi vb.) seçerek her sütunu yeniden adlandırın

Verileri tablonun satırlarına girin

Veritabanınız artık hazır!

Daha önce oluşturulmuş herhangi bir Notion sayfasında zaten bir veritabanınız varsa bu adımı atlayabilirsiniz.

Tek bir tıklama ile mevcut veritabanınızı takvim düzenine dönüştürebilirsiniz. Bir sonraki adımda nasıl işlediğini görelim.

notion aracılığıyla

Adım 3: Takvim görünümünü seçin

Sayfanızı ve veritabanınızı oluşturduktan sonra, takvim görünümüne geçin ve Notion'u iş planlama uygulamanız olarak kullanın. Veritabanınızın Notion sayfasının sağ üst köşesinde üç nokta göreceksiniz.

Üzerine tıklayın, bir açılır menü açılacaktır. Mevcut seçeneklerden "Düzen" seçeneğine tıklayın. Yalnızca "Tablo" görünümünden geçmek için "Takvim" seçeneğini seçin.

notion aracılığıyla

Artık tüm girdilerinizin takvim görünümüne sahipsiniz. Notion, mevcut özellikleri otomatik olarak bu görünüme dönüştürür ve tüm planlanmış görevleri ve girdileri okunması kolay bir takvim biçiminde görüntüler.

notion aracılığıyla

Adım 4: Takviminizi özelleştirin

Takviminizi ayarladığınıza göre, şimdi onu işinize yarar hale getirme zamanı. Notion'da, her etkinliğe çeşitli özellikler ekleyerek takviminizi özelleştirebilirsiniz.

Örneğin, her girdiye farklı özellikler atayabilir, öncelik düzeyini veya durumunu ayarlayabilir ve hatta diğer sayfalara bağlantı verebilirsiniz. Ayrıca, görevleri günler arasında sürükleyip bırakarak son tarihleri hızlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Notion'un avantajlarından biri esnekliğidir. Birden fazla proje veya görev yönetiyorsanız, takviminizi filtreleyerek yalnızca odaklanmanız gereken öğeleri görüntüleyebilir ve işlerinizi karmaşık hale gelmesini önleyebilirsiniz.

notion aracılığıyla

Adım 5: Öğeleri doğrudan takvimden planlayın

Çevrimiçi takviminizi kurduktan sonra, proje çıktılarınızı planlamaya ve senkronize etmeye devam edebilirsiniz! Takvimde bir tarihe tıklayarak etkinlikler, son tarihler ve daha fazlasını ekleyin. Açıklamalar ve işbirliği yapanlar gibi ayrıntıları doldurun.

notion aracılığıyla

Adım 6: Takvim ayarlarını düzenleyin

Takvim ayarlarınızı ince ayarlamayı unutmayın. Örneğin, Notion, başlangıç haftanızı belirli bir gün olarak seçmenize, saat diliminizi seçmenize ve tercihlerinize göre görevleri farklı görünümlerde görüntülemenize olanak tanır. İş akışınıza bağlı olarak, günlük, haftalık veya aylık genel bakışlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

notion aracılığıyla

Notion'u Takvim Oluşturmak İçin Kullanmanın Sınırlamaları

Notion'da takvim oluşturmak yararlı olsa da, platformun daha büyük takımlar veya daha karmaşık iş akışları için etkinliğini engelleyebilecek bazı sınırlamaları vardır. Karşılaşabileceğiniz bazı yaygın zorluklar şunlardır:

Yerel hatırlatıcıların olmaması: Bildirimler için ek araçlarla entegrasyon gerektirir, bu da hepsi bir arada bir çözüm arayan kullanıcılar için sakıncalıdır

Sınırlı görsel özelleştirme: Renk kodlama veya özel düzenler için minimum seçeneklerle temel görseller sunar, karmaşık planlamaları bir bakışta görselleştirme yeteneğini engeller

Bağımlılıkları yapılandırmanın ayrıntılı bir yolu yoktur: Görev bağımlılıkları gibi gelişmiş proje yönetimi özellikleri bulunmadığından, büyük projeleri yöneten takımların gecikmelerin teslimatları nasıl etkileyebileceğini izlemesi zorlaşır

Bilgi aşırı yüklemesi: Birden fazla projeyi yöneten kullanıcılar için karmaşık ve bunaltıcı hale gelir, kapsamlı iş yükleri için ölçeklenebilirliği azaltır

Sınırlı zaman takibi: Etkili zaman takibi için harici entegrasyonlar gerektirir; bu, yerleşik zaman yönetimi işlevselliğine ihtiyaç duyan kullanıcıların gereksinimlerini karşılamayabilir

Bu sınırlamalar, Notion takvimlerini karmaşık planlama ihtiyaçları olan veya diğer takvim sistemleriyle sorunsuz entegrasyon gerektiren kullanıcılar için ideal olmaktan uzak hale getirebilir. Neyse ki, daha sağlam bir çözüm bu sınırlamaları ortadan kaldırır ve daha da güçlü özellikler sunar.

ClickUp ile Takvimler Oluşturun

Notion takviminde karmaşık projeler ve görevler ayarlarken engellerle karşılaşmaktan endişeleniyorsanız, ClickUp imdadınıza yetişir. Hepsi bir arada proje yönetimi aracı olan ClickUp, verimliliğinizi önemli ölçüde artırabilecek iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ın Takvim Görünümü mükemmel çalışır; kişisel taahhütlerinizi düzenliyor, bir takımın iş yükünü yönetiyor veya birden fazla projeyi aynı anda yürütüyor olsanız da, ClickUp planlama, zamanlama ve izlemeyi sorunsuz hale getiren bir takvim deneyimi sunar.

ClickUp'ın Takvimi'nin, Notion'da deneyimlediğinizden daha fazla esneklik ve güç sunarak hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğini görelim.

Şunu hayal edin: Birden fazla takvim arasında geçiş yapmak veya teslimatlarınızın birbirine nasıl uyduğunu görmek için uğraşmak yerine, tüm projelerinizi tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. ClickUp'ın Takvim Görünümü tam olarak bunu yapmanızı sağlar.

Bu sadece basit bir yapılacaklar listesi veya etkinlik programı değildir. Aynı alanda, birden fazla projeden etkinlikleri çekebilir, son teslim tarihlerini görselleştirebilir ve hatta toplantıları planlayıp yönetebilirsiniz.

Bir son tarihi değiştirmek veya bir teslimatın önceliğini yeniden belirlemek mi gerekiyor? Sorun değil. Modüler arayüz, etkinlikleri taşımayı inanılmaz derecede kolaylaştırır; Notion Takvim'de girdileri manuel olarak ayarlamaktan çok daha kolaydır.

ClickUp Takvim ile tüm önemli proje bilgilerinizi tek bir görünümde görüntüleyin

Ayrıca, ClickUp takvim görünümleri için yapay zekayı kullanmanıza olanak tanır. ClickUp Brain'in yapay zeka Proje Yöneticisi, Takvim Görünümü'ndeki görevler hakkında anında ve akıllı ilerleme güncellemeleri sağlar, böylece bunları kontrol etmek için başka bir ekrana geçmenize gerek kalmaz.

AI destekli ClickUp Brain'i durum güncellemeleri için kullanarak zaman kazanın

MCM Agency'den Mike Coombe'un dediği gibi,

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerine daha önce harcadığım zamanın 3 katını kazanıyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, yaratıcılığımı da ateşledi.

ClickUp AI'nın eklenmesiyle, her zamankinden daha verimliyim! Proje Yönetimi görevlerine daha önce harcadığım zamanın 3 katını kazanıyorum. Verimliliğimi artırmakla kalmadı, yaratıcılığımı da ateşledi.

Daha görsel olarak düzenlenmiş bir takvim mi istiyorsunuz? ClickUp, görevleri renk kodlarıyla işaretlemenize, Özel Alanlar eklemenize ve görünümleri ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanıza olanak tanır.

Böylelikle, bilgi yüklemesinden bunalmadan en önemli şeylere odaklanabilirsiniz. Projeleri veya takım çabalarını mı organize ediyorsunuz? Takviminizi olabildiğince net hale getirmek için öncelik, takım üyesi veya proje türüne göre renk kodları kullanın

Etkinlikleri renk kodlarıyla işaretleyin, içerik takviminde hatırlatıcılar yapılandırın ve ClickUp Takvim ile takımınızla kolayca işbirliği yapın

Bu özellikler, ClickUp'ı birden fazla büyük ölçekli projeyi veya takım tabanlı çıktıları yönetenler için mükemmel hale getirir — Notion Takvim'in yetişemeyeceği bir şey.

Sorunsuz Google Takvim entegrasyonu

ClickUp'ı Notion'dan üstün kılan en önemli özelliklerden biri, gelişmiş Google Takvim entegrasyonudur. İki yönlü senkronizasyon sayesinde, ClickUp'ta yaptığınız tüm güncellemeler otomatik olarak takviminize yansıtılır ve bunun tersi de geçerlidir. Bu entegrasyon, hem kişisel hem de iş takvimlerini aynı anda idare edenler için çığır açıcı bir özellik.

Artık araçlar arasında senkronizasyonu unutarak çift rezervasyon yapmaktan veya toplantıları kaçırmaktan endişelenmenize gerek yok. Her şey sizin için otomatik olarak tamamlanır. Bu özellik, farklı platformlarda zamanlarını yönetmesi gereken uzaktan çalışan takımlar veya esnek çalışma saatlerine sahip kişiler için özellikle kullanışlıdır.

Zaman yönetimi ve izleme: basit planlamanın ötesinde

ClickUp sadece bir takvim aracı değildir; tam kapsamlı bir zaman yönetimi sistemi ve verimlilik kılavuzudur. Toplantılar, görevler ve son teslim tarihleriyle dolu yoğun bir gün geçirdiğinizi hayal edin. ClickUp, bu etkinlikleri planlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda zamanınızı da izlemenizi sağlar.

Serbest çalışanlar, ajanslar veya müşteri tabanlı projelerde çalışan herkes için, bu özellik müşterilere fatura kesmek veya sadece çalışma saatlerinizi nasıl geçirdiğinizi izlemek için paha biçilmez bir değere sahiptir.

Dahası, ClickUp'ın hatırlatıcıları ve bildirimleri, hiçbir toplantıyı veya önemli bir son tarihi kaçırmamanızı sağlar. Hem bireysel görevler hem de tüm projeler için otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilir, böylece işlerinizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

Verimliliği artıran takvim şablonları

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Boş bir takvime bakıp nereden başlayacağımızı düşünürüz. Sıfırdan başlamak, özellikle yoğun bir program veya karmaşık projeler yönetirken çok zor gelebilir.

ClickUp, tek bir tıklama ile başlamanız için planlama için optimize edilmiş, özelleştirilebilir şablonlara sahipken, neden sıfırdan bir takvim ayarlamak için zaman kaybediyorsunuz? Zamanınızı ve görevlerinizi yönetme şeklinizi değiştirebilecek iki öne çıkan şablonun ayrıntılı açıklaması aşağıda yer almaktadır.

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Birden fazla proje, toplantı ve son teslim tarihi arasında koştururken, ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu, yanınızda organize bir asistanınız varmış gibi hissettirir. Bu sadece temel bir takvim değildir; günlük görevlerden uzun vadeli hedeflere kadar her şeyi tek bir yerden yönetmenizi sağlayan dinamik bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu ile yaklaşan etkinliklerden ve dönüm noktalarından haberdar olun

Şablon, kullanıma hazır harika bir yapı sunarken, asıl gücü esnekliğinde yatmaktadır. Tam ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir ürün lansmanı üzerinde çalışıyorsanız, lansman aşamaları, takım atamaları ve görev bağımlılıkları gibi özel alanlar ekleyebilirsiniz. Günlük planlayıcıya ihtiyacınız varsa, karmaşıklığı azaltın ve yönetimi kolay bir kişisel araca sahip olun.

ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu, odak noktanıza göre farklı görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu hafta olacak her şeyi görmek mi istiyorsunuz? Haftalık takvim görünümünü kullanın. Daha geniş bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Aylık görünüme geçin.

Birden fazla takım projesini yönetiyorsanız, bu şablon her takım üyesinin iş yükünü görselleştirmenizi kolaylaştırarak görevlerin eşit dağıtılmasını ve son teslim tarihlerinin karşılanmasını sağlar. ClickUp'ın zaman izleme özelliklerini entegre ederek Takvim Görünümü içinde her bir görev için ne kadar zaman harcandığını izleyebilir ve verimliliği optimize etmek için harika bir araç elde edebilirsiniz.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Her proje karmaşık planlama gerektirmez ve bu nedenle ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu çok değerlidir. Günlük görevleri, işleri veya küçük projeleri dağınıklık olmadan takip etmek için kolay bir yol arayan bireyler veya takımlar için tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile her görevin ayrıntılarına inin ve ilerlemeyi hızlıca kontrol edin

Bu şablon, basit ama etkili bir şeye ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır. İster günlük kişisel işlerinizi yönetiyor ister küçük bir projenin görevlerini izliyor olun, Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, yapılması gerekenlere odaklanmanıza yardımcı olacak net ve düzenli bir yapı sunar.

Bazen, önceliklerinizi takip etmek için sadece bir listeye ihtiyacınız olur. Bu şablon, hızlı bir şekilde son tarihleri belirlemenize, öncelikleri atamanıza ve ilerledikçe öğeleri işaretlemenize olanak tanır.

Bu şablonun benzersiz bir özelliği, yinelenen görevler ayarlama yeteneğidir. Örneğin, her Monday bir projeyi takip etmeniz veya haftalık rapor göndermeniz gerektiğini varsayalım. Bu durumda, bu şablon bu görevleri otomatik olarak doldurabilir ve her seferinde aynı görevi manuel olarak girmenizi önler.

Güçlü bir takvim deneyimi için ClickUp'ı seçin

Hem Notion hem de ClickUp, kullanışlı paylaşımlı takvim uygulamalarıdır. Notion Takvim, temel planlama ve görev yönetimi için harika olsa da, birçok kullanıcının daha karmaşık iş akışları için ihtiyaç duyduğu derinliği ve esnekliği sağlamayabilir. ClickUp ise proje zaman çizelgelerinden zaman takibine ve özel iş akışlarına kadar her şeyi kapsayan daha güçlü, entegre bir çözüm sunar.

Araçlar arasında geçiş yapmaktan veya Notion'un sınırlamaları için geçici çözümler bulmaktan bıktıysanız, ClickUp ile bir adım önde olun. Gelişmiş özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve esnek özelleştirme seçenekleriyle ClickUp, düzenli kalmanıza ve zamanınızı etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Ücretsiz ClickUp hesabınıza bugün kaydolun! 🚀