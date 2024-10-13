Scrum of Scrums'ı nasıl ve ne zaman yürütmelisiniz?

Önemli yazılım ürünlerini hassasiyetle teslim etmekle tanınan deneyimli bir proje yöneticisi, genellikle Agile metodolojisi içindeki Scrum çerçevesine başvurur

Projeyi sprint adı verilen daha küçük, yönetilebilir parçalara bölerek, takımınız tüm projeyi tek seferde ele almak yerine verimli bir şekilde işbirliği yapabilir. Bu şekilde, sadece bir ürün oluşturmakla kalmaz, her adımda müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünü iyileştirirsiniz.

Ancak, projeniz sinir bozucu bir labirent gibi hissettirmeye başlarsa, bununla başa çıkmak için birden fazla Scrum takımı kurmanız gerekebilir. İşte bu noktada bir adım daha ileri gidip Scrum of Scrums'ı devreye sokarsınız. Peki, her şeyi takip etmeden düzenli scrum toplantıları nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.

Scrum of Scrums'ı anlamak

Scrum of Scrums, etkili proje yönetimi için gereklidir. Ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamak, takım koordinasyonunu artırır ve şeffaflığı iyileştirir.

Scrum of Scrums nedir?

Scrum of Scrums (SoS), Agile Scrum uygulayan farklı takımların temsilcilerinin bir araya geldiği, senkronizasyon, ilerleme paylaşımı ve Agile metodolojilerini kullanan büyük projelerde takımlar arası sorunları çözme amaçlı toplantıdır.

Bu basit gibi görünebilir, ancak dikkatli bir planlama gerektirir.

Başlamadan önce, kuruluşlar Scrum takımlarının boyut ve sayısını dengelemeli, tüm takımların aynı sayfada olmasını, birbirlerine güvenmesini ve ortak bir proje hedefi için çalışmayı dört gözle beklemelerini sağlamalıdır.

Doğru yapıldığında, SoS şeffaflığı, düzenli kontrol noktaları ve uyum sağlama esnekliğini teşvik eder. Büyük takımları daha küçük takımlara ayırmak, organizasyonun birden fazla takımı birbirine bağlamasına, bağlantıları güçlendirmesine ve odaklanmasını sürdürmesine yardımcı olur.

Scrum of Scrums'ın amacı nedir?

Oluşturucusu Jeff Sutherland'a göre, Scrum of Scrums:"… Sprint sonunda veya sprint sırasında yayınlanacak sürümler için tüm takımların çalışan yazılımlarını Tamamlandı Tanımına ulaştırmaktan sorumludur. "

Daha basit bir ifadeyle, Scrum of Scrums, farklı takımların temsilcilerinin engelleri önlemek için işlerini uyumlu hale getirdikleri bir toplantıdır. Karmaşık, çok takımlı projelerde Agile uygulamalarını ölçeklendirmek için gereklidir.

Birden fazla iletişim yolunu azaltmak, her sprintin sonunda sorunsuz bir işbirliği ve entegre bir ürünün senkronize teslimatını sağlar.

Kısaca, Scrum of Scrums size şu konularda yardımcı olur:

Herkesi bilgilendirin : Bireysel takımların ilerlemesi ve faaliyetleri hakkında daha büyük gruba net bir şekilde bilgi vererek kimsenin bilgiden mahrum kalmamasını sağlayın

Sorunları daha hızlı çözün: Acil sorunları ele alarak, çevik takımların engelleri ortadan kaldırmasını ve projelerin ilerlemesini sağlar

Çevik takım koordinasyonunu iyileştirin : Takım işbirliğini denetleyin, uyumu sağlayın ve yanlış adımları önleyin

Önemli kararlar alın: Tüm grupları etkileyen kolektif kararları kolaylaştırarak koordinasyonu ve ilerlemeyi sürdürün

Sürekli birden fazla Scrum takımı arasında koşturuyorsanız, SOS her şeyi sipariş içine alırken herkesi bilgilendirir. Sağlam bir Scrum proje yönetiminin vazgeçilmez bir bileşenidir.

Peki, SoS nasıl bir şeydir?

Scrum of Scrums'ın anahtar bileşenleri

İlk bakışta, Scrum of Scrums çok fazla hareketli parçaya sahip karmaşık bir akış şeması gibi görünebilir. Ancak ayrıntılara indiğinizde, işin büyük kısmını birkaç anahtar bileşen yürütüyor.

1. Katılımcılar

Scrum of Scrums'a genellikle Scrum Master gibi bir temsilci katılır. Bu, takım üyesi, ürün sahibi veya teknik lider gibi takımın ilerlemesi ve karşılaştığı zorlukları tartışabilecek herhangi biri olabilir. Gerekirse, paydaşlar veya yöneticiler de ara sıra katılabilir.

2. Sıklık

Toplantılar genellikle haftada 2-3 kez yapılır, ancak takımlar arasında çok sayıda bağımlılık varsa günlük olarak da yapılabilir. Takımlar arasında daha az sorun olan projelerde, toplantılar haftalık olarak yapılabilir ve sıklığı projenin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

3. Süre

Scrum of Scrums toplantıları, verimlilik için 15-30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre uzatılabilir, ancak 45 dakikayı geçmemelidir.

Scrum of Scrums'ın avantajları

Scrum of Scrums, daha büyük projelerde Agile uygulamalarını ölçeklendirmek için çok önemli olan uzun bir avantaj listesi sunar. Bunlar arasında şunlar yer alır:

İyileştirilmiş koordinasyon ve sorun çözme

Çeşitli takımların birlikte çalışması gereken karmaşık projelerde, Scrum of Scrums uyumu sağlar ve bağımlılıkları hızlı bir şekilde giderir, böylece daha verimli operasyonlar ve sorunsuz bir iş akışı elde edilir.

Bunu birkaç anahtar uygulama ile başarır: Takımlar arası senkronizasyon: Takımların önceliklerini ve ilerlemelerini uyumlu hale getirir, takımlar arası bağımlılıkları yönetir ve darboğazları azaltır

Daha hızlı problem çözme: Birden fazla takımı etkileyen sorunları ele alır ve daha hızlı sonuçlar için kolektif çözümleri teşvik eder

Risk azaltma: Takımların sorunları büyümeden çözmelerini sağlayarak olası engelleri önler

Kaynak optimizasyonu: Koordinasyonu geliştirir ve kritik hale gelmeden önce potansiyel kaynak çatışmalarını veya eksikliklerini belirler

Gelişmiş iletişim, şeffaflık ve işbirliği

Scrum of Scrums, takımların ortak hedefler doğrultusunda çalışırken birbirleriyle açık bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur. Projenin başarıyla teslim edilme olasılığını artırır.

Buna katkıda bulunan anahtar unsurlar şunlardır: Geliştirilmiş bilgi akışı: Güncellemeleri düzenli olarak paylaşarak siloları ortadan kaldırır ve projeye bütünsel bir görünüm sağlar

Artan görünürlük: Proje ilerlemesinin daha net bir resmini çizer ve takım düzeyinde görünmeyebilecek sorunları veya kalıpları vurgular

Artırılmış işbirliği: Farklı takımlar arasında takım çalışmasını ve fikir alışverişini teşvik eder

Organizasyonel hedeflerle uyum: Takımları ana hedeflerle uyumlu hale getirir ve takımlar arasında stratejik öncelikleri iletir

Scrum of Scrums'ın faydalarını anlamak, bunun süreçler üzerindeki uygunluğunu ve etkisini değerlendirmenize yardımcı olur. Bu bilgi, takımın işini, koordinasyonunu, problem çözme ve proje verimliliğini geliştirip geliştirmeyeceği konusunda bilinçli kararlar almanızı sağlar.

Scrum of Scrums'ı nasıl yürütürsünüz?

Kararınızı verdiniz: Scrum of Scrums uygulayacaksınız. Peki, nereden başlayacaksınız?

Yapıyla başlayalım ve bunu iki ana bölüme ayıralım: "Konu nedir (gündem)?" ve "Kim ne yapacak (roller)?"

Bölüm 1: Gündem

Her Scrum of Scrums toplantısı, günlük scrum'a benzer açık ve yapılandırılmış bir gündemi izler, ancak birden fazla takımı etkileyen sorunlara odaklanır.

Genellikle şu sorular etrafında odaklanır: "Son toplantıdan bu yana takımım neler yaptı?" Her takım temsilcisi, özellikle diğer takımları veya daha geniş kapsamlı projeyi etkileyen anahtar başarıları paylaşır

"Bir sonraki toplantıdan önce takımım ne yapacak?" Takımlar, yaklaşan işlerini özetler, diğerlerini etkileyebilecek görevleri vurgular ve ihtiyaç duyabilecekleri desteği işaretler

"Engelleyici faktörler veya bağımlılıklar var mı?"Takımlar, ilerlemeyi yavaşlatan engelleri tartışır ve diğer takımlara olan bağımlılıkları ortaya çıkarır. Birkaç takımı etkileyebilecek riskler veya potansiyel endişeler gündeme getirilir

Scrum of Scrums gündemi, mevcut proje durumuna ilişkin genel bir fikir edinmek için değişiklikleri, metrikleri ve ilerlemeyi de içerebilir.

Bölüm 2: Roller

Scrum of Scrums'a farklı kişiler katılır ve her biri toplantının etkili geçmesi için belirli scrum rollerini üstlenir. Bu roller şunlardır:

Takım temsilcileri: Her takım, ilerleme ve zorluklarla ilgili güncellemeleri paylaşmak için genellikle Scrum master olarak adlandırılan bir temsilci gönderir. Diğer takımlar tarafından gündeme getirilen sorunları aktif olarak dinler ve çözülmesine yardımcı olurlar

Koordinatör: Bir Scrum master, toplantının yolunda gitmesini, gündemi takip etmesini ve zamanında bitmesini sağlayarak koordinatör görevi de üstlenebilir. Ayrıca, tüm eylem öğelerinin takibini de yapar

Ürün sahibi: Bu kişi, ürün vizyonunu sağlar ve takım öncelikleri arasındaki çatışmaları çözmeye yardımcı olur. Ürünün yönünün uyumlaştırılması gerektiğinde rolü çok önemlidir

Teknik lider veya mimar: Bazen teknik zorlukları, bağımlılıkları veya entegrasyon sorunlarını ele almak için dahil edilen teknik mimar, takımlar arasında koordineli teknik kararların alınmasını sağlar

Paydaşlar veya yönetim (isteğe bağlı): Paydaşlar, bilgi edinmek için gözlemci olarak katılabilir. Yalnızca özel olarak davet edildikleri takdirde katkıda bulunmalıdırlar

ClickUp kullanarak Scrum of Scrums toplantısı nasıl yapılır?

Başarılı bir Scrum of Scrums toplantısı düzenlemek istiyorsanız, yapılacak ve yönetilecek çok şey olması şaşırtıcı değildir. Çözüm nedir? ClickUp gibi hepsi bir arada bir Scrum platformu.

ClickUp , en büyük projeleriniz için sürekli yapılan Agile toplantılarını yönetmenize yardımcı olacak nihai proje yönetimi çözümüdür.

Scrum panolarından sprint planlama şablonlarına kadar, ClickUp Agile Proje Yönetimi platformu Scrum of Scrums'ı kolaylıkla yürütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ayrıca, takımların sanal toplantılar da dahil olmak üzere çevik toplantılar düzenlemesine yardımcı olabilecek yerleşik işbirliği araçları da mevcuttur.

ClickUp Agile Proje Yönetimi Platformunu kullanarak Scrum of Scrums'ınızı planlayın

Bu platform, Agile metodolojilerine uyarlanabilen bir hiyerarşi olan Alanlar, Klasörler, Listeler ve Görevlerden oluşan özelleştirilebilir bir çalışma alanı yapısı kurmanıza yardımcı olur. Sprint yönetim araçları ve burnup ve burndown grafikleri gibi bir dizi Agile özelliği vardır.

Şimdi, bu platformu kullanarak Scrum of Scrums'ı nasıl yürüteceğinizi görelim.

Adım 1. Scrum of Scrums için ClickUp'ı ayarlayın

ClickUp'ın Liste Görünümü'nü kullanarak projeleriniz için planladığınız tüm etkinlikleri kontrol edin

ClickUp Sprint'leri kullanarak Scrum ve Agile takımlarının ortak hedefler doğrultusunda verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlayın. Ayarları şu şekilde yapabilirsiniz:

İlk olarak, Scrum of Scrum faaliyetlerinizin bireysel takımların ilerlemeleriyle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz

SoS etkinliklerini bireysel Scrum takımlarından ayrı tutmak ve yönetilmesini kolaylaştırmak için ClickUp'ta "Scrum of Scrums" için yeni bir Alan oluşturarak başlayın

Bu Alan içinde, Scrum of Scrums toplantınızın farklı yönlerini düzenlemek için Klasörler oluşturun. Örneğin, Takımlar Arası Sorunlar öğesini kullanarak tek tek takımları ilgilendiren engelleri, bağımlılıkları ve zorlukları izleyin ve Eylem Öğeleri öğesini kullanarak hiçbir şeyin atlanmadığından emin olmak için takip işlemlerini gerçekleştirin

Her toplantı bir görev olarak kabul edilebilir ve Yinelenen Görevler seçeneği kullanılarak otomatikleştirilebilir. Belirli gündem öğeleri için, takım güncellemeleri, engelleyiciler ve entegrasyon noktaları gibi alt görevler ekleyin ve bunları ilgili takım temsilcilerine atayın

ClickUp sayesinde, Dinâmica'da SCRUM metodolojisinin uygulanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, üyelerimizin üretken kapasitesi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabildik! Platformun sunduğu farklı araçlar liderlik için birçok içgörü sağladığından, bu gerçekten büyük bir dönüm noktası oldu

ClickUp Scrum Toplantı Şablonu

Ayrıca, ClickUp Scrum Toplantı Şablonunu kullanarak bireysel Scrum toplantılarınıza ve her bir geliştirme takımı arasındaki toplantılara bir adım önde başlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Scrum Toplantı Şablonu ile takımınızı uyumlu tutun ve sprint hedeflerine odaklanın

Bu şablon, Scrum toplantılarınızı en verimli şekilde organize etmenize ve özelleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İşte nasıl:

Sprintleri planlayın ve görselleştirin: Bu Bu şablonu kullanarak sprintleri , görevleri ve hedefleri tek bir görünümde planlayarak takımın uyumunu sağlayın

İlerlemeyi ve engelleri izleyin: İlerlemeyi ve engelleri not alarak ve buna göre takip ederek proje durumunu izleyin

Sprint'lerin temel unsurlarını birleştirin: Toplantı notları ve demolar gibi başarılı sprint'ler için gerekli materyalleri tek bir işbirliği çalışma alanında merkezileştirin

Toplantı verimliliğini artırın: Odaklanmış tartışmalar için net gündemler ve eyleme geçirilebilir öğelerle toplantıları yapılandırın

Adım 2. Toplantı şablonu oluşturun

Scrum of Scrums'a başlamak için ideal yollardan biri şablonları kullanmaktır. ClickUp, aralarından seçim yapabileceğiniz eksiksiz bir kitaplık sunar. Örneğin, ClickUp SCRUM Sprint Planlaması şablonunu ele alalım.

ClickUp SCRUM Sprint Planlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SCRUM Sprint Planlama Şablonu, sorunsuz sprint planlaması yoluyla takım işbirliğini ve iletişimi artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Bu şablon, net sprint hedefleri belirlemek ve sprintlerinizi etkili bir şekilde planlamak için kullanımı kolay bir arayüz ile birlikte gelir. Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hedefleri tanımlayın: Scrum of Scrums toplantıları sırasında sprint hedeflerini açıkça belirleyin, böylece tüm takımların belirli sonuçlara ulaşmaya odaklanmasını sağlayın

İlerlemeyi izleyin: Her takımın hedeflerine doğru ilerlemesini izleyin ve potansiyel riskleri belirleyerek zorlukları proaktif bir şekilde ele alın ve bağımlılıkları yönetin

İşbirliğini geliştirin: Agile Scrum takımları arasında açık iletişimi teşvik ederek içgörülerin paylaşılmasını ve takımlar arası sorunların çözülmesini sağlayın, destekleyici ve işbirliğine dayalı bir ortam yaratın

Sprintleri belgelendirin: Gelecekte başvurmak üzere Scrum of Scrums toplantılarındaki tartışma ve kararların kayıtlarını tutun, böylece sürekli iyileştirme ve strateji geliştirmeye yardımcı olun

Ürünleri yönetmeniz, görevleri izlemeniz, hataları gidermeniz veya raporlar oluşturmanız gerekirse, her yönü özelleştirebilir ve tercihinize göre şekillendirebilirsiniz.

Kontrol listeleri oluşturun ve bunları ClickUp görevlerine dönüştürün

Toplantılarınızı özetlemek için kontrol listeleri, alt görevler ve özel alanlar da kullanabilirsiniz. Toplantı gündemi tek bir projeyle ilgili takım güncellemelerini konuşmaksa, yukarıda bahsettiğimiz soruları içeren bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz.

Bu kontrol listesine göre, toplantıya katılan her Scrum takımı için alt görevler de oluşturabilirsiniz. Ve tüm bunları aşağıdaki gibi özel alanlarla izleyebilirsiniz:

Engelleyici Önem Derecesi (Yüksek, Orta, Düşük)

Bağımlılık Türü (Teknik, Kaynak, Bilgi)

Etkilenen Takımlar (Etiketler)

Çözüm Tarihi (Tarih)

Eylem Sorumlusu (Kişiler)

Bu kurulum, her Scrum of Scrums toplantısının sorunsuz geçmesini sağlar ve tüm önemli ayrıntıları parmaklarınızın ucunda tutar.

ClickUp Agile Scrum Yönetimi Şablonu

Biraz daha gelişmiş bir şey istiyorsanız, ClickUp'ın Agile Scrum Yönetim Şablonunu deneyin. Yazılım geliştirme takımları için özel olarak tasarlanmış olup, BT odaklı projeler için paha biçilmez bir kaynaktır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Agile Scrum Yönetim Şablonu'nu kullanarak eyleme geçirilebilir görsellerle sprintleri ve yol haritası planlarını optimize edin

Bu şablon, backlog grooming ve sprint retrospektifleri gibi Scrum etkinliklerini gerçekleştirmek için araçlar içerir. 30 farklı durum ve 6 farklı görünüm ile bu şablon, Agile proje yönetimi için optimize edilmiştir. Şu özellikleri sunar:

Esnek görev izleme, yönetme ve raporlama

Sprintleri ve yol haritası planlarını optimize etmeye yardımcı olan eyleme geçirilebilir görseller

İş akışını tutarlı hale getirmek için işbirliği araçları

Sonuç olarak, bu şablon, Scrum of Scrums'ın karmaşık işlemlerini yönetmek için çok uygun olan kapsamlı bir Scrum yönetimi çözümü sunar.

Adım 3. Toplantıları planlayın ve gerçekleştirin

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak planlanmış görevlerinizi görselleştirin ve bunlara zaman ayırın

Tüm görevlerinizi ve şablonlarınızı Scrum of Scrums alanınıza ekledikten sonra, toplantı programınızı düzenlemek için ClickUp Takvim görünümüne geçin.

"Görünümler"e tıklayın, Takvim'i seçin ve "SoS Toplantı Takvimi" adını verin. Artık, tüm takımlar için yaklaşan tüm Scrum of Scrums toplantılarını net bir şekilde görebilirsiniz.

Düzenli toplantılar planlamak için Takvim'de bir tarihe tıklayın, Yinelenen Görev oluşturun ve bunu Scrum of Scrums toplantı şablonunuza uygulayın. Verimliliği artırmak için Takvim'deki Zaman Bloklama özelliğini kullanarak belirli toplantı saatleri ayarlayın. Toplantı görevini istediğiniz zaman aralığına sürükleyin ve süreyi ayarlayın.

Takımınız Google veya Outlook gibi harici takvimler kullanıyorsa, ClickUp'ın Takvim Senkronizasyonu özelliği, Scrum of Scrums toplantılarının herkesin takvimlerinde görünmesini sağlar.

@bahsetme kullanarak görevler içindeki önemli eylemler hakkında yorumlar bırakın

Proaktif iletişim için, daha yapılandırılmış tartışmalar için her Scrum of Scrums görevindeki ClickUp'ın Yorumlar Bölümünü kullanın. Önemli noktaları işaretlemek için takım üyelerini @bahsetme ile etiketleyebilir veya konuşmaları düzenli tutmak için konu başlıklı yanıtları kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü kullanarak takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak iletişim kurun

Ancak hızlı, gerçek zamanlı güncellemeler gerekiyorsa, ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü deneyin. Toplantı sırasında gayri resmi tartışmaları ve hızlı açıklamaları kolaylaştırmak için Scrum of Scrums için özel bir sohbet kanalı oluşturun.

Bu, gereksiz formaliteler olmadan konuşmaların akışını sağlar.

Adım 4. Belgeleri ve notları yönetin

Neyse ki, her toplantı için özel ClickUp Belgeleri oluşturabilir ve tüm notlarınızı ve bilgilerinizi tek bir yerde saklayabilirsiniz. Bu belgeleri farklı temalar için başlıklarla düzenleyebilir ve anahtar noktaları özetlemek için tablolar kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın biçimlendirme seçenekleri, belgelerin kolay okunmasını sağlar. Hazır olduğunda, Paylaş düğmesini kullanarak bunları takımınızla paylaşın ve görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme izinlerini ayarlayın. ClickUp'ın sürüm geçmişi, değişiklikleri izlemenizi ve gerekirse geri dönmenizi de sağlar.

Manuel olarak not almayı tercih etmiyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak AI Assist aracıyla tartışmaları özetleyin ve hızlı bir şekilde eylem öğeleri oluşturun. Zaman kazanmak için kaydedilmiş toplantılar için AI transkripsiyonunu da entegre edebilirsiniz. Bir adım daha ileri giderek, sesi otomatik olarak metne dönüştürebilir ve AI'yı kullanarak toplantılardaki soruları yanıtlayabilirsiniz.

Bonus: Belgenizdeki "+" işaretine tıklayıp Görev Listesi bileşenini seçerek, Scrum of Scrums toplantısıyla ilgili görevleri ekleyin ve görevleri doğrudan toplantı notlarınıza ekleyin.

Adım 5: İlerlemeyi izleyin ve takip edin

Alt görevler ve özel alanlar sayesinde Scrum of Scrums toplantılarını izlemek çok kolaydır. #ActionItem, #Decision, #Blocker ve #QuickWin gibi etiketleri kullanarak görevleri kolayca filtreleyin ve önceliklendirin. Eylem öğelerinin tam listesi için, daha kolay yönetim için görev içinde bir kontrol listesi oluşturun.

Görev durumlarını görselleştirmek ve takip etmek için Yapılacaklar, Devam Ediyor, Bloklandı ve Tamamlandı gibi sütunlar içeren bir Pano Görünümü ayarlayın. Görevlerin ilerlemesini güncellemek için görevleri sütunlar arasında kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz.

ClickUp Bağımlılıklar, ilgili görevleri birbirine bağlamanıza olanak tanıyan başka bir kullanışlı özelliktir. "Beklemede" ve "Engelliyor" ilişkilerini ayarlayarak gecikmelerin diğer görevleri nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Bu, bağımlılıkları etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Şirketimizde, Click Up tüm departmanlarda projeleri organize etmeye ve önceliklendirmeye yardımcı oluyor. Otomasyonlar ve Click Up'ın diğer tüm özellikleri (ki bunlar az değil) sayesinde, projeleri yürütürken tutarlı süreçler oluşturmak çok kolay hale geliyor. Projelerin durumunu izlemek de çok basit.

Scrum of Scrums için En İyi Uygulamalar

Scrum of Scrums toplantınızın başarılı olmasını sağlamak için size yardımcı olacak bazı en iyi uygulamaları listeledik. Bu uygulamaları takip etmek, daha öngörülebilir ve güvenilir proje sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır.

💡İpucu 1: Kısa ve öz olun

SoS toplantıları kısa ve öz olmalı, yaklaşık 15-30 dakika sürmelidir. Bu durum toplantısı sırasında ana noktalara odaklanın: takımın ilerlemesi, engeller ve takımlar arası bağımlılıklar. Ayrıntıları en aza indirin ve zamanı takip etmek için bir zamanlayıcı kullanın.

💡İpucu 2: Net bir gündem belirleyin

Tutarlılık anahtardır. Bu nedenle, takımın ilerlemesi, yaklaşan işler, engeller ve takımlar arası bağımlılıklar gibi konuları içeren her toplantı için net bir yapıya ihtiyacınız vardır. Katılımcıların hazırlıklı olabilmesi ve toplantıya odaklanabilmesi için gündemi önceden paylaşmayı deneyin.

💡İpucu 3: Katılımı teşvik edin

Her takım temsilcisinin konuşma şansı olduğundan emin olun. İnsanların sorunlarını veya endişelerini rahatça dile getirebilecekleri bir alan yaratmak önemlidir. Sessiz kalan biri varsa, önemli bir şeyin kaçırılmadığından emin olmak için takip edin.

💡İpucu 4: Kapsayıcı iletişim kullanın

Herkes tartışılan konuyu anlamalıdır. Kafa karıştırıcı jargon veya kısaltmalardan kaçının veya bunları açıklığa kavuşturmak için biraz zaman ayırın. Aktif dinlemeyi teşvik edin ve uzaktaki katılımcıların tamamen katılımını sağlayın ve eşit şekilde katkıda bulunabilmelerini sağlayın.

💡İpucu 5: Sürekli iyileştirmeye odaklanın

Scrum of Scrums toplantıları hakkında düzenli olarak geri bildirim alın, neyin işe yaradığını ve neyin iyileştirilebileceğini belirleyin. Esnek olun: Biçimi, sıklığı veya yapıyı gerektiği gibi ayarlayın ve alaka ve etkinliği korumak için doğru katılımcıların toplantılara katıldığından emin olun.

ClickUp ile Scrum Toplantılarınızı Güçlendirin

Özel çalışma alanları, hazır şablonlar ve görev kontrol listelerine ek olarak, ClickUp çevik takımları ve toplantılarını desteklemek için eksiksiz bir özellik aralığı sunar.

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm, esnek gösterge panelleri, otomasyon ve sprintleri yönetmek için birçok araç sunan ClickUp, en büyük projeleri bile kolaylıkla planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur.

Scrum of Scrums'ı uygulamaya hazır mısınız? Takımınız büyüdükçe bu Agile yaklaşımının tüm avantajlarından yararlanmaya hazır mısınız?

ClickUp'a kaydolun ve SoS yolculuğunuza başlamak için özelliklerini keşfedin!