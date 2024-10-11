2025'in En İyi 11 Satış Onboarding ve Eğitim Yazılımı

Modern satış konuşmaları, bir ürünü tanıtmak ve müşterilerin sorunlarını çözerek onlara gerçek değer sunmakla ilgilidir. Bunu başarıyla yapmak için, müşterilerin sorunlarını anlayan ve onları nazikçe yönlendiren, donanımlı ve bilgili bir takıma ihtiyacınız vardır.
Ancak bir satış ekibini eğitmek kolay bir iş değildir. Satış eğitmenleri, şirkete katılan her satış temsilcisine bilgi aktarmakta zorlanabilir.
İşte bu noktada satış onboarding araçları devreye girer ve yeni çalışanlarınızın uygulamalı eğitim ve sorunsuz bir onboarding süreciyle işe hemen başlayabilmelerini sağlar.
Bu blogda, ClickUp takımı ve ben 11 farklı satış oryantasyon ve eğitim yazılımını öne çıkardık. Takımınız için en uygun seçimi yapabilmeniz için bugün mevcut en iyi satış oryantasyon araçlarının özelliklerini, sınırlarını ve fiyatlarını inceleyeceğiz.
Satış Onboarding Platformlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İşte dikkat etmeniz gereken en iyi satış onboarding platformlarının anahtar özellikleri:
- Kullanımı kolay: Platform, favori uygulamanız gibi basit olmalıdır. Satış yöneticileri eğitim materyallerini hızlı bir şekilde yükleyebilmeli ve yeni çalışanlar platformda gezinirken kendilerini kaybolmuş hissetmemelidir. Satış onboarding programı karmaşık değil, sorunsuz ve kesin olmalıdır
- Özelleştirme: Herkes aynı şekilde öğrenmez, bu nedenle iyi bir platform kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunmalıdır. İster deneyimli birini ister satış alanında yeni birini işe alıyorsanız, eğitim onların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır
- Otomasyon: İyi bir platform, hatırlatıcılar göndermek veya ilerlemeyi izlemek gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmelidir. Bu sayede, takımınız küçük görevler hakkında endişelenmek yerine ürün bilgisini öğrenmeye ve satış becerilerini geliştirmeye odaklanabilir
- Satış Analitiği: Platformun, eğitimin ne kadar etkili olduğunu görmenize yardımcı olmak için satış performansını izlemesi de harika olurdu
- İşbirliği özellikleri: Satış ekibiniz farklı yerlerde veya uzaktan çalışıyorsa, uyumlu bir ekip yönetimi sağlamaya yardımcı olacak bir platforma ihtiyacınız vardır. Ekip oluşturmayı bir ekip çalışması haline getirmek için gerçek zamanlı işbirliği ve kaynakların kolay paylaşımı gibi özellikleri arayın
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, tüm bu özellikleri içeren en iyi satış onboarding yazılımlarını inceleyelim!
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En İyi 11 Satış Onboarding Platformu
1. ClickUp (Satış görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
Deneyimlerime göre, ClickUp, projeleri organize etmek ve satış proje hunilerini kolaylaştırmak için mutlak bir kurtarıcı olmuştur. ClickUp'ı birkaç yıldır kullanıyorum ve görevleri 10 kat daha kolay yönetmemi sağlıyor, bu da anlaşmaları daha hızlı dönüştürmeme yardımcı oluyor.
Örneğin, satış sürecinin farklı aşamalarında birden fazla müşteriyi yöneten bir satış ekibini yönettiğinizi düşünün. ClickUp ile her bir temsilciye görevler atayabilir, her bir anlaşmanın durumunu izleyebilir ve potansiyel müşterileri tek bir yerden önceliklendirebilirsiniz.
Buna ClickUp'ın özelleştirilebilir satış şablonları aralığını ekleyin ve birkaç tıklama ile potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya kadar her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Hadi birlikte keşfedelim.
ClickUp Satış Onboarding Şablonu
ClickUp Satış Onboarding Şablonu, satış temsilcileriniz için nasıl bir oyun değiştirici olabilir? Hedef belirleme ve demo planlama gibi anahtar görevler için net bir plan ve kontrol listeleriyle hiçbir şey gözden kaçmaz.
Ayrıca, otomatikleştirilmiş iş akışları, sürekli denetim gerektirmeden her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. İster satış onboarding programlarını yönetin ister satış eğitimlerini planlayın, ClickUp her şeyi sorunsuz hale getirir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev yönetimi: Takımınız için satış görevlerini kolayca oluşturun, atayın ve izleyin, böylece herkes aynı sayfada ve hesap verebilir durumda olsun
- Kolay işbirliği: Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, dosya paylaşın ve yorumlar ve bahsetmeler yoluyla iletişim kurun
- Özel görünümler: ClickUp'ın sezgisel CRM'si ile müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırın. Takımınızın tercihlerine göre görevleri Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi çeşitli biçimlerde görüntüleyin
- Otomasyon: Görev atama veya bildirim gönderme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomatik ş Akışları oluşturun
- Entegrasyonlar: ClickUp'ı Salesforce, HubSpot, Zapier ve diğerleri gibi favori satış araçlarınızla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle ilk kurulum sırasında ClickUp'ın kapsamlı özellik setini çok karmaşık bulabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
💡 Ayrıca okuyun: Satış OKR'leri Nasıl Yazılır (Örnekler + Şablonlar)
2. Mindtickle (Derinlemesine satış eğitimi ve performans koçluğu için en iyisi)
Mindtickle, satış ekiplerinin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir satış onboarding platformudur. Bu platformda en çok takdir ettiğim özellik, özelleştirilebilir öğrenme yolları ve eğitim programları sunmasıdır.
Ayrıca, uyumluluk eğitimi herkesin doğru yolda kalmasını sağlar. Satış destekleme özellikleri de oldukça etkilidir . İlerlemeyi izlemeyi çok kolaylaştırır, takımın becerilerini geliştirmesine yardımcı olur ve gelir hedeflerini yakından takip etmenizi sağlar.
Mindtickle'ın en iyi özellikleri
- Satış destek ve eğitimi: Eğitim programlarını sunmak ve yönetmek için kapsamlı araçlar, yeni satış temsilcilerinin başarı için gerekli ürün bilgisine ve becerilere sahip olmasını sağlar
- Satış koçluğu: Gerçek zamanlı koçluk araçları, satış yöneticilerinin takımlarına sürekli geri bildirim sağlayarak rehberlik etmelerine yardımcı olur ve bu da daha iyi satış performansı sağlar
- Konuşma zekası: Mindtickle, satış konuşmalarını analiz ederek satış yöneticilerinin iletişimi iyileştirmek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için kullanabilecekleri içgörüler sunar
- Analitik ve gösterge panelleri: Ayrıntılı içgörüler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, satış hazırlığı, performans ve genel eğitim etkinliğini izlemeye yardımcı olur
- Satış hazırlık indeksi: Satış liderlerinin satış takımlarının hazırlık durumunu ölçüp izlemelerine yardımcı olan ve herkesin müşterilerle güvenle etkileşime geçmeye hazır olmasını sağlayan benzersiz bir özellik
Mindtickle sınırlamaları
- Gerçek zamanlı analitik: Kullanıcılar, gerçek zamanlı analitiklere erişmek için ş Akışını terk etmek zorundadır ve bu da verimliliği bozabilir
- Arayüz: Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık, eski ve sezgisel bulmuyor
- Öğrenme eğrisi: Mindtickle'ın özellikleri aşırı karmaşık olabilir ve bu da öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir
Mindtickle fiyatlandırması
- Özel Fiyatlandırma
Mindtickle puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.190+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)
Ayrıca okuyun: Word, Excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Satış Planı Şablonumuzu inceleyin ve anlaşmaları 10 kat daha hızlı kapatın!
3. Allego (Satış içeriği yönetimi ve etkileşimli koçluk için en iyisi)
Satış içeriği yönetimini iyileştirmek mi istiyorsunuz? Allego bu konuda çok yardımcı oldu. En çok takdir ettiğim özelliği, ihtiyaç duyulduğunda doğru içeriği sunabilmesidir.
Eğitim materyalleri için uğraşmak veya ürün detaylarını hatırlamak için uğraşmak artık geçmişte kaldı — bu bilgilere Allego ile kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, etkileşimli koçluk özellikleri ile platform, takımınızın ilgisini canlı tutar ve aktif olarak öğrenmelerini sağlar. Kullanıcı dostudur ve satış performansında gerçek bir etki yaratmak için tasarlanmıştır.
Allego'nun en iyi özellikleri
- Satıcılara içerik sağlayın: Takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgilere ihtiyaç duydukları anda kolayca erişmelerini sağlayın
- Satış elemanlarını eğitin ve koçluk yapın: Takımınızın gün boyunca sorunsuz bir şekilde öğrenerek en iyi performansı göstermesine yardımcı olun
- Satıcıları ve alıcıları birbirine bağlayın: Alıcıların hatırlayacağı özel ve kullanışlı deneyimler sunarak takımınızı öne çıkarın
- Kurumsal öğrenmeyi mümkün kılın: Tüm çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları, bilgileri ve içeriği sağlayın
- Konuşma zekası ve çağrı analizi: AI'yı kullanarak gerçek zamanlı içgörüler ve otomatik koçluk ile satış konuşmalarını geliştirin
Allego sınırlamaları
- Karmaşık kurulum: Yöneticiler için zaman alıcı ve zorlu, özellikle büyük takımlarda
- Dağınık arayüz: Navigasyon karmaşık ve yönetilmesi zor olabilir.
- Mobil sınırlamalar: Mobil uygulama, hareket halindeyken kolay kullanım için tam optimizasyona sahip değildir
Allego fiyatlandırması
- Özel Fiyatlandırma
Allego puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡Ayrıca okuyun: Satış Takımları için Proje Yönetimi Nasıl Yapılır?
4. Brainshark (Satış hazırlığı ve içerik oluşturma için en iyisi)
Brainshark, ilgi çekici eğitim programları ve ayrıntılı hazırlık puan kartları ile takımların formda kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözüm, satış temsilcilerinizin ürün bilgilerini ve satış sunumlarını, özellikle de performanslarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları alanlarda geliştirmelerine yardımcı olur.
Dikkatimi çeken şeylerden biri, isteğe bağlı eğitimlerin ne kadar kolay oluşturulup sunulabildiğiydi. Satış yöneticileri, yeni temsilcileri en önemli kurslardan geçiren yapılandırılmış öğrenme yolları haritalayabilir. En öne çıkan özellik nedir? Brainshark'ın yerleşik koçluk ve makine analizi araçları, satış temsilcilerinin içeriği sadece gözden geçirmelerini değil, tam olarak öğrenmelerini sağlar.
Brainshark'ın en iyi özellikleri
- Hazırlık puan kartları: Ayrıntılı puan kartları aracılığıyla ilerleme ve performansı izleyerek satış takımınızın ne kadar hazır olduğunu görselleştirin
- İçerik oluşturma: Etkileşimli testler, anketler ve daha fazlasıyla kendi ilgi çekici, sesli sunumlarınızı oluşturun
- Eğitim ve işe alım: Takımınızın programına uygun isteğe bağlı öğrenme yolları ve kurslar sağlayın
- Koçluk ve uygulama: Video değerlendirmeleri, akran değerlendirmeleri ve rol oynama alıştırmalarıyla takımınızın anahtar mesajları öğrendiğini doğrulayın
- Makine analizi ve puanlama: Video sunumları otomatik olarak puanlayın ve değerlendirin, satış temsilcilerinize gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın
Brainshark fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Brainshark derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (570+ yorum)
- Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)
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5. WorkRamp (Çalışan ve müşteri eğitimi esnekliği için en iyisi)
WorkRamp'ın özellikle çalışanların öğrenimini ve müşteri eğitimini destekleme konusunda esnek olduğunu gördüm. Yeni çalışanları işe mi alıyorsunuz? Mevcut takımınızın becerilerini mi geliştirmek istiyorsunuz? WorkRamp'ın Learning Cloud, bunu gerçekleştirmek için gerekli kurulumu sunar.
Platform, gereksinimlerinize kolayca uyum sağlar. Örneğin, özelleştirilmiş eğitim programları oluşturabilir, satış performansını izleyebilir ve bunları halihazırda kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Ayrıca, WorkRamp'ın yapay zeka yardımı ve özelleştirilebilir öğrenme yolları, ekibinizi zorlamadan doğru becerilerin geliştirilmesine odaklanmanıza yardımcı olur.
WorkRamp'ın en iyi özellikleri
- Gelir artırma: Satış ekibinizi, satış hazırlığını iyileştirmeye odaklanan özel eğitim modülleriyle donatın
- AI Assist ve beceri sertifikaları: İçerik oluşturmayı otomatikleştirin ve satış ve demo sunumlarında temsilcilerinizi sertifikalandırarak verimliliği artırın
- Çalışan öğrenme bulutu: Takımınızın becerilerini hızla geliştirmek için tasarlanmış araçlarla sürekli öğrenme ve gelişim kültürü oluşturun
- İçerik oluşturma ve güvenlik: Gelişmiş veri korumayla güvenliği sağlarken ilgi çekici içerikleri kolayca oluşturun ve yönetin
- Gelişmiş raporlama: Özel gösterge panelleri ve ayrıntılı analizlerle eğitim programlarınızın ilerlemesini izleyin ve yatırım getirisini gösterin
WorkRamp fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
WorkRamp sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri: Öğrenme yolu özelleştirmeleri gibi belirli özellikler sınırlıdır ve güncellemeler için manuel iş gerektirir
- Ölçeklendirilebilir raporlama: Takımlar büyüdükçe, ek özelleştirme olmadan kapsamlı raporlar oluşturmak zor hale gelebilir
- SCORM ve xAPI sınırlamaları: SCORM kursları tutarsız olabilir ve platform şu anda xAPI desteğine sahip değildir, bu da gelişmiş içerik izlemeyi sınırlamaktadır
WorkRamp puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (550+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
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6. Continu (Sorunsuz satış eğitimi ve gerçek zamanlı ilerleme takibi için en iyisi)
Continu aynı zamanda bir LMS (öğrenme yönetim sistemi) çözümüdür, ancak satış eğitimini çok daha kolay hale getirir. Satış ekibinizin hızla işlere alışmasına ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Continu ile satış eğitimi programları oluşturmak çok kolay. Özel kurslar kolayca oluşturabilir, tüm eğitim materyallerini tek bir yerde saklayabilir ve temsilcilerinizin performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Eğitimlerinizi zahmetsizce yönetmek için kişisel bir asistanınız varmış gibi.
Continu'nun en iyi özellikleri
- Öğrenme iş akışları: Continu, satış temsilcilerinizin her aşamayı gözden kaçırmanıza gerek kalmadan doğru dersleri doğru zamanda almaları için satış eğitiminizi otomatikleştirmenize olanak tanır
- Kişiselleştirilmiş öğrenme: Herkes aynı şekilde öğrenmez ve Continu bunun farkındadır. Her satış temsilcisi, takım veya departmana özel öğrenme yolları oluşturabilirsiniz
- Gerçek zamanlı izleme: Takımınızın nasıl bir performans gösterdiğini bilmek ister misiniz? Continu, ilerlemeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sunar, böylece kimin satışa hazır olduğunu ve kimin biraz daha yardıma ihtiyacı olduğunu her zaman bilirsiniz
- Otomatik öğrenme yolculuğu: Continu, takımınızın otomatikleştirilmiş yapılandırılmış bir öğrenme yolculuğundan geçmesine yardımcı olur; böylece çok fazla manuel müdahaleye gerek kalmadan takımınızın yolunda ilerlemesini sağlar
- Entegrasyonlar: Takımınız Salesforce, Zoom veya Google Takvim kullanıyor olsun, Continu tüm popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur
Sınırsız sınırlar
- Navigasyon sorunları: Bazı kullanıcılar, içerik çok fazla olduğunda platformda gezinmenin biraz zor olabileceğini belirtiyor
- Arayüz: Bazı kullanıcılar, daha modern bir görünüm için tasarımın yenilenmesi gerektiğini düşünüyor
- Müşteri desteği: Destek çoğunlukla e-posta yoluyla sağlanmaktadır ve kullanıcılar canlı sohbet gibi daha hızlı seçeneklerin olmasını istemektedir
Sürekli fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Sürekli derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (430+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
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7. 360Learning (İşbirliğine dayalı öğrenme ve akran odaklı eğitim için en iyisi)
360Learning'i bir hafta boyunca kullanarak potansiyelini test ettim. Satış destekinden işe alım sürecine kadar, 360Learning satış temsilcilerine satış süreçlerini yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.
360 öğrenme ile ilgi çekici eğitim programları oluşturabilirsiniz. Bu programlar daha etkileşimli ve takım odaklıdır; genel ve tek yönlü dersler yoktur. Bunun yerine, temsilcileriniz birbirlerinden öğrenebilirler. Gerçek zamanlı geri bildirim sayesinde, satış liderleri tam ihtiyaç duyulduğunda koçluk sağlayabilir.
360Learning'in en iyi özellikleri
- Uygulamalı koçluk: Video kayıtları, 1:1 geri bildirim ve iş arkadaşlarıyla işbirliği ile iç koçluğu ölçeklendirin, satış eğitimini sürekli ve etkileşimli bir süreç haline getirin
- Oyunlaştırma: Başarılar ve sağlıklı rekabet gibi oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleriyle satış temsilcilerinin motivasyonunu yüksek tutun
- Entegrasyonlar: Salesforce entegrasyonu ile satış temsilcileri, eğitim içeriğine doğrudan CRM'lerinden erişebilir ve öğrenmeyi iş akışlarına entegre edebilir
360Learning sınırlamaları
- Özelleştirme: Bazı kullanıcılar, platformun özellikle büyük ölçekli eğitim girişimleri için daha fazla özelleştirme seçeneği sunabileceğini düşünüyor
- Müşteri desteği: Genel olarak hızlı yanıt vermesine rağmen, bazı kullanıcılar müşteri desteğine ulaşmanın iyileştirilebileceğini belirtmiştir
- Arama Fonksiyonu: Birkaç kullanıcı, arama fonksiyonunun daha iyi olabileceğini belirtti
360Learning fiyatlandırması
- Takım planı: Kullanıcı başına aylık 8 $ (en fazla 100 kullanıcı)
- İş planı: Özel
360Learning puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (380+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (390+ yorum)
8. TalentLMS (Kullanımı kolay satış eğitimi ve oyunlaştırılmış öğrenme için en iyisi)
TalentLMS, satış eğitimini kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Örneğin, yeni bir grup satış temsilcisini işe alıyorsanız, TalentLMS, ürün bilgisi ve satış teknikleri gibi her şeyi içeren kişiselleştirilmiş eğitim modüllerini hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
Rozetler ve liderlik tabloları gibi oyunlaştırma öğeleri, eğlenceli ve rekabetçi bir hava katarak temsilcilerinizin motivasyonunu artırır ve kendilerini geliştirmeye teşvik eder. Gerçek zamanlı ilerleme takibi ile en iyi performans gösterenleri ve ek koçluğa ihtiyaç duyanları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.
TalentLMS'nin en iyi özellikleri
- İsteğe bağlı öğrenme: Takımınıza en uygun zamanda öğrenme özgürlüğü verin. Mola sırasında veya müşteri görüşmeleri arasında, kendi programlarına göre satış kurslarına, testlere ve videolara erişebilirler
- Oyunlaştırma: Puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile öğrenme sürecine eğlence katın. Bu, takımınızın materyalle ilgilenmeye ve becerilerini geliştirmeye motive olmasını sağlar
- Ayrıntılı raporlama ve analiz: Neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme gerektiğini vurgulayan gerçek zamanlı raporlarla takımınızın ilerlemesini takip edin
TalentLMS sınırlamaları
- Özelleştirme özellikleri: Bazı kullanıcılar, toplu işlemlerde ve sertifika atamalarında daha fazla esnekliğin faydalı olacağını düşünüyor
- Kullanıcı deneyimi: Arayüz biraz eski görünebilir ve bazı modernizasyonlardan faydalanabilir
- Destek kullanılabilirliği: Daha düşük seviyeli planlara sahip kullanıcılar, canlı sohbet veya telefon desteği gibi daha doğrudan iletişim seçeneklerine ihtiyaç duyabilir
- Sınırlı quiz seçenekleri: Quiz özellikleri, ilgi çekici ve çeşitli soru türleri oluşturmak için daha fazla çeşitlilik ve esneklik sunabilir
TalentLMS fiyatlandırması
- Temel plan: 69 $/ay
- Grow plan: 109 $/ay
- Pro plan: 139 $/ay
- Enterprise planı: Özel fiyatlandırma
TalentLMS puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (720+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)
9. iSpring Learn (Hızlı işe alım ve satış becerilerini geliştirme için en iyisi)
Ekibinizin ilgisini canlı tutarken hızlı ve pratik eğitim sunan bir platform arıyorsanız, iSpring Learn iyi bir seçimdir. Gereksiz karmaşıklıklar olmadan çalışanların işe alım, beceri geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için etkili bir yazılımdır.
Sıfırdan bir eğitim programı oluşturabilir veya mevcut bir programı genişletebilirsiniz; iSpring Learn her duruma mükemmel uyum sağlar. Bu platformu diğerlerinden ayıran özellik, özellikle birden fazla sorumluluğu yöneten yöneticiler için kolay kullanımıdır. Ayrıca, otomatik hatırlatıcılar ve canlı performans izleme, takımınızın ilerlemesini kolayca takip etmenizi sağlar.
iSpring Learn'in en iyi özellikleri
- İçerik yönetimi: Çeşitli içerik türlerini kolayca yapılandırılmış öğrenme yollarına yükleyin ve düzenleyin
- Öğrenme izleme: Kursları ve değerlendirmeleri esnek, adım adım öğrenme yollarıyla birleştirin
- SCORM uyumluluğu: Harici içeriklerle sorunsuz uyumluluk için SCORM 1. 2 ve 2004'ü tam olarak destekler
- Gerçek zamanlı raporlama: İlerlemeyi ve iyileştirme alanlarını izlemek için ayrıntılı performans ölçümlerine erişin
- Oyunlaştırma: Dostça rekabet için puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile takımları motive edin
iSpring Learn sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme: Markalama mevcuttur, ancak daha kapsamlı düzen özelleştirmesi mümkün değildir
- Çeviri araçları: Yerleşik çeviri araçları yoktur; çok dilli içerik için üçüncü taraf entegrasyonları gereklidir
- SSO sınırlamaları: Birden fazla kuruluşu yönetirken SSO fonksiyonları kısıtlı olabilir
- Rol oynama özellikleri: Rol oynama simülasyonları için iSpring Suite Max gerekir, bu da maliyetleri artırabilir
iSpring Learn fiyatlandırması
- Başlangıç planı: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- İş planı: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Özel plan: Kurumsal müşteriler veya yerinde kurulum gerektiren müşteriler için
iSpring Learn puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)
10. SmartWinnr (Satış Performansını ve Katılımı Artırmak için İdeal)
SmartWinnr, gerçek zamanlı yarışmalar, teşvik izleme ve video koçluğunu tek bir platformda birleştirerek satış performansına modern bir yaklaşım sunar.
SmartWinnr ile tüm satış sürecini oyunlaştırın. Yarışmaları izliyor, hareket halindeyken koçluk yapıyor veya teşvik planlarını yönetiyor olun, SmartWinnr satışları rekabetçi ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürür.
SmartWinnr'ın satış takımları için en iyi özellikleri
- Satış yarışmaları: Uzun vadeli yarışmalar, anlık zorluklar veya bölgesel turnuvalar ile rekabeti artırın. Satış temsilcileri, hareket halindeyken sıralamaları kontrol ederek motivasyonlarını yüksek tutabilirler
- Satış teşvikleri: SmartWinnr'ın formül oluşturucusu ile karmaşık ücret planlarını basitleştirin. Ödeme yapılarını yönetin, mutabakatları otomatikleştirin ve istisnaları zahmetsizce halledin
- Video koçluğu: Satış temsilcileri sunumlarını kaydedebilir, anında geri bildirim alabilir ve performanslarını iyileştirebilir. Becerileri geliştirmek ve güven kazanmak için kolay bir yoldur
- AI rol oyunları: Gerçek zamanlı, AI destekli rol oyunları, temsilcilerin gerçekçi bir ortamda satış senaryolarını pratik etmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur
- SmartFeeds: Anahtar ürün bilgilerini ve pazar içgörülerini küçük mikro öğrenme parçaları halinde sunarak takımınızı bilgili ve hazır tutun
SmartWinnr'ın sınırları
- Katı özelleştirme sınırları: SmartWinnr, birçok özelliğe sahip olmasına rağmen, özellikle yönetici gösterge panelleri ve raporlar söz konusu olduğunda özelleştirme açısından biraz zorlayıcı olabilir
- Karmaşık ilk kurulum: Yöneticiler, özellikle kullanıcı gruplarını yapılandırırken veya ayrıntılı koçluk planları ayarlarken, başlangıçta öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünebilir
SmartWinnr fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
SmartWinnr derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,9/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
11. Trainual (Çalışan eğitimini kolaylaştırmak ve bilgiyi merkezileştirmek için en iyisi)
Sonsuz PDF'leri, e-postaları veya eski elektronik tabloları unutun. Trainual, şirketinizin tüm prosedürlerini, görevlerini ve bilgilerini tek bir platformda düzenler.
Artık kimin neyi bildiğini veya takımınızın gerekli eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığını tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Trainual, küçük işletmeler ve büyüyen kurumsal şirketler için ideal bir çözümdür.
Trainual'ın en iyi özellikleri
- AI destekli belgeleme: Yeni eğitim materyallerini hızla oluşturun veya mevcut belgeleri, PDF'leri ve videoları yükleyin. Kolay erişim için her şeyi departmana, role veya konuma göre düzenleyin
- Otomatikleştirilmiş işe alım: Rolüne göre eğitim atayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin. Trainual, yeni çalışanların ilk günden itibaren ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlar
- Etkileşimli öğrenme yolları: Videolar, testler ve özel yollarla ilgi çekici eğitimler oluşturun. Tamamlanma oranlarını izleyerek herkesin yolunda ilerlemesini sağlayın
- Merkezi bilgi tabanı: Şirketinizin tüm politikalarını, süreçlerini ve SSS'lerini tek bir yerde saklayın. AI destekli arama özelliği de anında yanıtlar sağlar
Trainual'ın sınırları
- Sınırlı özelleştirme: Bazı kullanıcılar belge biçimlendirme ve yazı tipi seçeneklerini biraz kısıtlayıcı bulmaktadır
- Büyük takımlar için öğrenme eğrisi: Daha büyük takımlar için içeriği yapılandırmak zaman alabilir, ancak müşteri desteği son derece duyarlıdır
Trainual Fiyatlandırma
- Küçük plan: 249 $/ay (25 çalışana kadar)
- Orta plan: 279 $/ay (50 çalışana kadar)
- Büyüme planı: 419 $/ay (100 çalışana kadar)
- Özel fiyatlandırma: 101'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için geçerlidir
Trainual puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)
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Sonuç açık: En iyi satış oryantasyon deneyimi, değer oluşturma ve işbirliğine daha fazla odaklanan araçlardan gelir. Bu tür 11 aracı inceledim, ancak her birinin kendine özgü güçlü yönleri var ve her biri farklı satış takımlarının gereksinimlerine daha uygun.
"Herkese uyan tek bir boyut" satış eğitimi yazılımı yoktur.
Ancak ClickUp, satış oryantasyonundan proje yönetimine kadar her şeyi tek bir çatı altında barındıran rüya gibi bir araçtır. ClickUp'ın güçlü görev yönetimi özellikleri, işbirliği araçları, otomasyon ve yapay zeka destekli içgörüler, kullanıcıların satış süreçlerini kolayca yönetmelerine yardımcı olur.
Görevleri atamak, anlaşmaları izlemek veya AI destekli özellikler aracılığıyla gerçek zamanlı içgörüler toplamak için ClickUp, satış onboarding sürecinizi iyileştirmek için size esneklik ve güç sağlar.
Daha fazla satış yapmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!