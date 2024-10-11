2025'in En İyi 11 Satış Onboarding ve Eğitim Yazılımı

Modern satış konuşmaları, bir ürünü tanıtmak ve müşterilerin sorunlarını çözerek onlara gerçek değer sunmakla ilgilidir. Bunu başarıyla yapmak için, müşterilerin sorunlarını anlayan ve onları nazikçe yönlendiren, donanımlı ve bilgili bir takıma ihtiyacınız vardır.

Ancak bir satış ekibini eğitmek kolay bir iş değildir. Satış eğitmenleri, şirkete katılan her satış temsilcisine bilgi aktarmakta zorlanabilir.

İşte bu noktada satış onboarding araçları devreye girer ve yeni çalışanlarınızın uygulamalı eğitim ve sorunsuz bir onboarding süreciyle işe hemen başlayabilmelerini sağlar.

Bu blogda, ClickUp takımı ve ben 11 farklı satış oryantasyon ve eğitim yazılımını öne çıkardık. Takımınız için en uygun seçimi yapabilmeniz için bugün mevcut en iyi satış oryantasyon araçlarının özelliklerini, sınırlarını ve fiyatlarını inceleyeceğiz.

Satış Onboarding Platformlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşte dikkat etmeniz gereken en iyi satış onboarding platformlarının anahtar özellikleri:

Kullanımı kolay: Platform, favori uygulamanız gibi basit olmalıdır. Satış yöneticileri eğitim materyallerini hızlı bir şekilde yükleyebilmeli ve yeni çalışanlar platformda gezinirken kendilerini kaybolmuş hissetmemelidir. Satış onboarding programı karmaşık değil, sorunsuz ve kesin olmalıdır

Özelleştirme: Herkes aynı şekilde öğrenmez, bu nedenle iyi bir platform kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunmalıdır. İster deneyimli birini ister satış alanında yeni birini işe alıyorsanız, eğitim onların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır

Otomasyon : İyi bir platform, hatırlatıcılar göndermek veya ilerlemeyi izlemek gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmelidir. Bu sayede, takımınız küçük görevler hakkında endişelenmek yerine ürün bilgisini öğrenmeye ve satış becerilerini geliştirmeye odaklanabilir

Satış Analitiği: Platformun, eğitimin ne kadar etkili olduğunu görmenize yardımcı olmak için satış performansını izlemesi de harika olurdu

İşbirliği özellikleri: Satış ekibiniz farklı yerlerde veya uzaktan çalışıyorsa, Satış ekibiniz farklı yerlerde veya uzaktan çalışıyorsa, uyumlu bir ekip yönetimi sağlamaya yardımcı olacak bir platforma ihtiyacınız vardır. Ekip oluşturmayı bir ekip çalışması haline getirmek için gerçek zamanlı işbirliği ve kaynakların kolay paylaşımı gibi özellikleri arayın

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, tüm bu özellikleri içeren en iyi satış onboarding yazılımlarını inceleyelim!

En İyi 11 Satış Onboarding Platformu

1. ClickUp (Satış görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, en iyi satış etkinleştirme ve görev işbirliği desteği ile size yardımcı olur

Deneyimlerime göre, ClickUp, projeleri organize etmek ve satış proje hunilerini kolaylaştırmak için mutlak bir kurtarıcı olmuştur. ClickUp'ı birkaç yıldır kullanıyorum ve görevleri 10 kat daha kolay yönetmemi sağlıyor, bu da anlaşmaları daha hızlı dönüştürmeme yardımcı oluyor.

Örneğin, satış sürecinin farklı aşamalarında birden fazla müşteriyi yöneten bir satış ekibini yönettiğinizi düşünün. ClickUp ile her bir temsilciye görevler atayabilir, her bir anlaşmanın durumunu izleyebilir ve potansiyel müşterileri tek bir yerden önceliklendirebilirsiniz.

Buna ClickUp'ın özelleştirilebilir satış şablonları aralığını ekleyin ve birkaç tıklama ile potansiyel müşteri oluşturmadan anlaşma kapatmaya kadar her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Hadi birlikte keşfedelim.

ClickUp Satış Onboarding Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Onboarding Şablonu ile satış onboarding sürecini hızlandırın

ClickUp Satış Onboarding Şablonu, satış temsilcileriniz için nasıl bir oyun değiştirici olabilir? Hedef belirleme ve demo planlama gibi anahtar görevler için net bir plan ve kontrol listeleriyle hiçbir şey gözden kaçmaz.

Ayrıca, otomatikleştirilmiş iş akışları, sürekli denetim gerektirmeden her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. İster satış onboarding programlarını yönetin ister satış eğitimlerini planlayın, ClickUp her şeyi sorunsuz hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi: Takımınız için satış görevlerini kolayca oluşturun, atayın ve izleyin, böylece herkes aynı sayfada ve hesap verebilir durumda olsun

Kolay işbirliği: Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın, dosya paylaşın ve yorumlar ve bahsetmeler yoluyla iletişim kurun

Özel görünümler: ClickUp'ın sezgisel CRM'si ile müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırın. Takımınızın tercihlerine göre görevleri Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi çeşitli biçimlerde görüntüleyin ClickUp'ın sezgisel CRM'si ile müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırın. Takımınızın tercihlerine göre görevleri Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim gibi çeşitli biçimlerde görüntüleyin

Otomasyon: Görev atama veya bildirim gönderme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırmak için otomatik ş Akışları oluşturun

Entegrasyonlar: ClickUp'ı Salesforce, HubSpot, Zapier ve diğerleri gibi favori satış araçlarınızla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle ilk kurulum sırasında ClickUp'ın kapsamlı özellik setini çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Mindtickle (Derinlemesine satış eğitimi ve performans koçluğu için en iyisi)

Via Mindtickle

Mindtickle, satış ekiplerinin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmaya başlamasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir satış onboarding platformudur. Bu platformda en çok takdir ettiğim özellik, özelleştirilebilir öğrenme yolları ve eğitim programları sunmasıdır.

Ayrıca, uyumluluk eğitimi herkesin doğru yolda kalmasını sağlar. Satış destekleme özellikleri de oldukça etkilidir . İlerlemeyi izlemeyi çok kolaylaştırır, takımın becerilerini geliştirmesine yardımcı olur ve gelir hedeflerini yakından takip etmenizi sağlar.

Mindtickle'ın en iyi özellikleri

Satış destek ve eğitimi : Eğitim programlarını sunmak ve yönetmek için kapsamlı araçlar, yeni satış temsilcilerinin başarı için gerekli ürün bilgisine ve becerilere sahip olmasını sağlar

Satış koçluğu : Gerçek zamanlı koçluk araçları, satış yöneticilerinin takımlarına sürekli geri bildirim sağlayarak rehberlik etmelerine yardımcı olur ve bu da daha iyi satış performansı sağlar

Konuşma zekası : Mindtickle, satış konuşmalarını analiz ederek satış yöneticilerinin iletişimi iyileştirmek ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için kullanabilecekleri içgörüler sunar

Analitik ve gösterge panelleri : Ayrıntılı içgörüler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, satış hazırlığı, performans ve genel eğitim etkinliğini izlemeye yardımcı olur

Satış hazırlık indeksi: Satış liderlerinin satış takımlarının hazırlık durumunu ölçüp izlemelerine yardımcı olan ve herkesin müşterilerle güvenle etkileşime geçmeye hazır olmasını sağlayan benzersiz bir özellik

Mindtickle sınırlamaları

Gerçek zamanlı analitik : Kullanıcılar, gerçek zamanlı analitiklere erişmek için ş Akışını terk etmek zorundadır ve bu da verimliliği bozabilir

Arayüz : Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık, eski ve sezgisel bulmuyor

Öğrenme eğrisi: Mindtickle'ın özellikleri aşırı karmaşık olabilir ve bu da öğrenme eğrisinin dik olmasına neden olabilir

Mindtickle fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Mindtickle puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.190+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (120+ yorum)

Ayrıca okuyun: Word, Excel ve ClickUp'ta 10 Ücretsiz Satış Planı Şablonumuzu inceleyin ve anlaşmaları 10 kat daha hızlı kapatın!

3. Allego (Satış içeriği yönetimi ve etkileşimli koçluk için en iyisi)

Via Allego

Satış içeriği yönetimini iyileştirmek mi istiyorsunuz? Allego bu konuda çok yardımcı oldu. En çok takdir ettiğim özelliği, ihtiyaç duyulduğunda doğru içeriği sunabilmesidir.

Eğitim materyalleri için uğraşmak veya ürün detaylarını hatırlamak için uğraşmak artık geçmişte kaldı — bu bilgilere Allego ile kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, etkileşimli koçluk özellikleri ile platform, takımınızın ilgisini canlı tutar ve aktif olarak öğrenmelerini sağlar. Kullanıcı dostudur ve satış performansında gerçek bir etki yaratmak için tasarlanmıştır.

Allego'nun en iyi özellikleri

Satıcılara içerik sağlayın : Takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgilere ihtiyaç duydukları anda kolayca erişmelerini sağlayın

Satış elemanlarını eğitin ve koçluk yapın : Takımınızın gün boyunca sorunsuz bir şekilde öğrenerek en iyi performansı göstermesine yardımcı olun

Satıcıları ve alıcıları birbirine bağlayın : Alıcıların hatırlayacağı özel ve kullanışlı deneyimler sunarak takımınızı öne çıkarın

Kurumsal öğrenmeyi mümkün kılın : Tüm çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları, bilgileri ve içeriği sağlayın

Konuşma zekası ve çağrı analizi: AI'yı kullanarak gerçek zamanlı içgörüler ve otomatik koçluk ile satış konuşmalarını geliştirin

Allego sınırlamaları

Karmaşık kurulum : Yöneticiler için zaman alıcı ve zorlu, özellikle büyük takımlarda

Dağınık arayüz : Navigasyon karmaşık ve yönetilmesi zor olabilir.

Mobil sınırlamalar: Mobil uygulama, hareket halindeyken kolay kullanım için tam optimizasyona sahip değildir

Allego fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

Allego puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Brainshark (Satış hazırlığı ve içerik oluşturma için en iyisi)

Brainshark aracılığıyla

Brainshark, ilgi çekici eğitim programları ve ayrıntılı hazırlık puan kartları ile takımların formda kalmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çözüm, satış temsilcilerinizin ürün bilgilerini ve satış sunumlarını, özellikle de performanslarını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları alanlarda geliştirmelerine yardımcı olur.

Dikkatimi çeken şeylerden biri, isteğe bağlı eğitimlerin ne kadar kolay oluşturulup sunulabildiğiydi. Satış yöneticileri, yeni temsilcileri en önemli kurslardan geçiren yapılandırılmış öğrenme yolları haritalayabilir. En öne çıkan özellik nedir? Brainshark'ın yerleşik koçluk ve makine analizi araçları, satış temsilcilerinin içeriği sadece gözden geçirmelerini değil, tam olarak öğrenmelerini sağlar.

Brainshark'ın en iyi özellikleri

Hazırlık puan kartları : Ayrıntılı puan kartları aracılığıyla ilerleme ve performansı izleyerek satış takımınızın ne kadar hazır olduğunu görselleştirin

İçerik oluşturma : Etkileşimli testler, anketler ve daha fazlasıyla kendi ilgi çekici, sesli sunumlarınızı oluşturun

Eğitim ve işe alım : Takımınızın programına uygun isteğe bağlı öğrenme yolları ve kurslar sağlayın

Koçluk ve uygulama : Video değerlendirmeleri, akran değerlendirmeleri ve rol oynama alıştırmalarıyla takımınızın anahtar mesajları öğrendiğini doğrulayın

Makine analizi ve puanlama: Video sunumları otomatik olarak puanlayın ve değerlendirin, satış temsilcilerinize gerçek zamanlı geri bildirim sağlayın

Brainshark fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brainshark derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (570+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (20+ yorum)

5. WorkRamp (Çalışan ve müşteri eğitimi esnekliği için en iyisi)

WorkRamp* aracılığıyla

WorkRamp'ın özellikle çalışanların öğrenimini ve müşteri eğitimini destekleme konusunda esnek olduğunu gördüm. Yeni çalışanları işe mi alıyorsunuz? Mevcut takımınızın becerilerini mi geliştirmek istiyorsunuz? WorkRamp'ın Learning Cloud, bunu gerçekleştirmek için gerekli kurulumu sunar.

Platform, gereksinimlerinize kolayca uyum sağlar. Örneğin, özelleştirilmiş eğitim programları oluşturabilir, satış performansını izleyebilir ve bunları halihazırda kullandığınız diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Ayrıca, WorkRamp'ın yapay zeka yardımı ve özelleştirilebilir öğrenme yolları, ekibinizi zorlamadan doğru becerilerin geliştirilmesine odaklanmanıza yardımcı olur.

WorkRamp'ın en iyi özellikleri

Gelir artırma : Satış ekibinizi, satış hazırlığını iyileştirmeye odaklanan özel eğitim modülleriyle donatın

AI Assist ve beceri sertifikaları : İçerik oluşturmayı otomatikleştirin ve satış ve demo sunumlarında temsilcilerinizi sertifikalandırarak verimliliği artırın

Çalışan öğrenme bulutu : Takımınızın becerilerini hızla geliştirmek için tasarlanmış araçlarla sürekli öğrenme ve gelişim kültürü oluşturun

İçerik oluşturma ve güvenlik : Gelişmiş veri korumayla güvenliği sağlarken ilgi çekici içerikleri kolayca oluşturun ve yönetin

Gelişmiş raporlama: Özel gösterge panelleri ve ayrıntılı analizlerle eğitim programlarınızın ilerlemesini izleyin ve yatırım getirisini gösterin

WorkRamp fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

WorkRamp sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri : Öğrenme yolu özelleştirmeleri gibi belirli özellikler sınırlıdır ve güncellemeler için manuel iş gerektirir

Ölçeklendirilebilir raporlama : Takımlar büyüdükçe, ek özelleştirme olmadan kapsamlı raporlar oluşturmak zor hale gelebilir

SCORM ve xAPI sınırlamaları: SCORM kursları tutarsız olabilir ve platform şu anda xAPI desteğine sahip değildir, bu da gelişmiş içerik izlemeyi sınırlamaktadır

WorkRamp puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

6. Continu (Sorunsuz satış eğitimi ve gerçek zamanlı ilerleme takibi için en iyisi)

Via Continu

Continu aynı zamanda bir LMS (öğrenme yönetim sistemi) çözümüdür, ancak satış eğitimini çok daha kolay hale getirir. Satış ekibinizin hızla işlere alışmasına ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Continu ile satış eğitimi programları oluşturmak çok kolay. Özel kurslar kolayca oluşturabilir, tüm eğitim materyallerini tek bir yerde saklayabilir ve temsilcilerinizin performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Eğitimlerinizi zahmetsizce yönetmek için kişisel bir asistanınız varmış gibi.

Continu'nun en iyi özellikleri

Öğrenme iş akışları : Continu, satış temsilcilerinizin her aşamayı gözden kaçırmanıza gerek kalmadan doğru dersleri doğru zamanda almaları için satış eğitiminizi otomatikleştirmenize olanak tanır

Kişiselleştirilmiş öğrenme : Herkes aynı şekilde öğrenmez ve Continu bunun farkındadır. Her satış temsilcisi, takım veya departmana özel öğrenme yolları oluşturabilirsiniz

Gerçek zamanlı izleme : Takımınızın nasıl bir performans gösterdiğini bilmek ister misiniz? Continu, ilerlemeleri hakkında gerçek zamanlı veriler sunar, böylece kimin satışa hazır olduğunu ve kimin biraz daha yardıma ihtiyacı olduğunu her zaman bilirsiniz

Otomatik öğrenme yolculuğu : Continu, takımınızın otomatikleştirilmiş yapılandırılmış bir öğrenme yolculuğundan geçmesine yardımcı olur; böylece çok fazla manuel müdahaleye gerek kalmadan takımınızın yolunda ilerlemesini sağlar

Entegrasyonlar: Takımınız Salesforce, Zoom veya Google Takvim kullanıyor olsun, Continu tüm popüler araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur

Sınırsız sınırlar

Navigasyon sorunları : Bazı kullanıcılar, içerik çok fazla olduğunda platformda gezinmenin biraz zor olabileceğini belirtiyor

Arayüz : Bazı kullanıcılar, daha modern bir görünüm için tasarımın yenilenmesi gerektiğini düşünüyor

Müşteri desteği: Destek çoğunlukla e-posta yoluyla sağlanmaktadır ve kullanıcılar canlı sohbet gibi daha hızlı seçeneklerin olmasını istemektedir

Sürekli fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Sürekli derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,7/5 (430+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

7. 360Learning (İşbirliğine dayalı öğrenme ve akran odaklı eğitim için en iyisi)

360Learning aracılığıyla

360Learning'i bir hafta boyunca kullanarak potansiyelini test ettim. Satış destekinden işe alım sürecine kadar, 360Learning satış temsilcilerine satış süreçlerini yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar.

360 öğrenme ile ilgi çekici eğitim programları oluşturabilirsiniz. Bu programlar daha etkileşimli ve takım odaklıdır; genel ve tek yönlü dersler yoktur. Bunun yerine, temsilcileriniz birbirlerinden öğrenebilirler. Gerçek zamanlı geri bildirim sayesinde, satış liderleri tam ihtiyaç duyulduğunda koçluk sağlayabilir.

360Learning'in en iyi özellikleri

Uygulamalı koçluk : Video kayıtları, 1:1 geri bildirim ve iş arkadaşlarıyla işbirliği ile iç koçluğu ölçeklendirin, satış eğitimini sürekli ve etkileşimli bir süreç haline getirin

Oyunlaştırma : Başarılar ve sağlıklı rekabet gibi oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleriyle satış temsilcilerinin motivasyonunu yüksek tutun

Entegrasyonlar: Salesforce entegrasyonu ile satış temsilcileri, eğitim içeriğine doğrudan CRM'lerinden erişebilir ve öğrenmeyi iş akışlarına entegre edebilir

360Learning sınırlamaları

Özelleştirme : Bazı kullanıcılar, platformun özellikle büyük ölçekli eğitim girişimleri için daha fazla özelleştirme seçeneği sunabileceğini düşünüyor

Müşteri desteği : Genel olarak hızlı yanıt vermesine rağmen, bazı kullanıcılar müşteri desteğine ulaşmanın iyileştirilebileceğini belirtmiştir

Arama Fonksiyonu: Birkaç kullanıcı, arama fonksiyonunun daha iyi olabileceğini belirtti

360Learning fiyatlandırması

Takım planı : Kullanıcı başına aylık 8 $ (en fazla 100 kullanıcı)

İş planı: Özel

360Learning puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (390+ yorum)

Ayrıca okuyun: Her Satış Temsilcisinin Satış Teknolojisi Yelpazesinde Bulunması Gereken 10 Araç

8. TalentLMS (Kullanımı kolay satış eğitimi ve oyunlaştırılmış öğrenme için en iyisi)

TalentLMS aracılığıyla

TalentLMS, satış eğitimini kolay ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Örneğin, yeni bir grup satış temsilcisini işe alıyorsanız, TalentLMS, ürün bilgisi ve satış teknikleri gibi her şeyi içeren kişiselleştirilmiş eğitim modüllerini hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Rozetler ve liderlik tabloları gibi oyunlaştırma öğeleri, eğlenceli ve rekabetçi bir hava katarak temsilcilerinizin motivasyonunu artırır ve kendilerini geliştirmeye teşvik eder. Gerçek zamanlı ilerleme takibi ile en iyi performans gösterenleri ve ek koçluğa ihtiyaç duyanları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

İsteğe bağlı öğrenme: Takımınıza en uygun zamanda öğrenme özgürlüğü verin. Mola sırasında veya müşteri görüşmeleri arasında, kendi programlarına göre satış kurslarına, testlere ve videolara erişebilirler

Oyunlaştırma: Puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile öğrenme sürecine eğlence katın. Bu, takımınızın materyalle ilgilenmeye ve becerilerini geliştirmeye motive olmasını sağlar

Ayrıntılı raporlama ve analiz: Neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme gerektiğini vurgulayan gerçek zamanlı raporlarla takımınızın ilerlemesini takip edin

TalentLMS sınırlamaları

Özelleştirme özellikleri: Bazı kullanıcılar, toplu işlemlerde ve sertifika atamalarında daha fazla esnekliğin faydalı olacağını düşünüyor

Kullanıcı deneyimi: Arayüz biraz eski görünebilir ve bazı modernizasyonlardan faydalanabilir

Destek kullanılabilirliği: Daha düşük seviyeli planlara sahip kullanıcılar, canlı sohbet veya telefon desteği gibi daha doğrudan iletişim seçeneklerine ihtiyaç duyabilir

Sınırlı quiz seçenekleri: Quiz özellikleri, ilgi çekici ve çeşitli soru türleri oluşturmak için daha fazla çeşitlilik ve esneklik sunabilir

TalentLMS fiyatlandırması

Temel plan : 69 $/ay

Grow plan : 109 $/ay

Pro plan : 139 $/ay

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

TalentLMS puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (720+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (530+ yorum)

9. iSpring Learn (Hızlı işe alım ve satış becerilerini geliştirme için en iyisi)

iSpring Learn aracılığıyla

Ekibinizin ilgisini canlı tutarken hızlı ve pratik eğitim sunan bir platform arıyorsanız, iSpring Learn iyi bir seçimdir. Gereksiz karmaşıklıklar olmadan çalışanların işe alım, beceri geliştirme ve sertifikasyon süreçleri için etkili bir yazılımdır.

Sıfırdan bir eğitim programı oluşturabilir veya mevcut bir programı genişletebilirsiniz; iSpring Learn her duruma mükemmel uyum sağlar. Bu platformu diğerlerinden ayıran özellik, özellikle birden fazla sorumluluğu yöneten yöneticiler için kolay kullanımıdır. Ayrıca, otomatik hatırlatıcılar ve canlı performans izleme, takımınızın ilerlemesini kolayca takip etmenizi sağlar.

iSpring Learn'in en iyi özellikleri

İçerik yönetimi: Çeşitli içerik türlerini kolayca yapılandırılmış öğrenme yollarına yükleyin ve düzenleyin

Öğrenme izleme: Kursları ve değerlendirmeleri esnek, adım adım öğrenme yollarıyla birleştirin

SCORM uyumluluğu: Harici içeriklerle sorunsuz uyumluluk için SCORM 1. 2 ve 2004'ü tam olarak destekler

Gerçek zamanlı raporlama: İlerlemeyi ve iyileştirme alanlarını izlemek için ayrıntılı performans ölçümlerine erişin

Oyunlaştırma: Dostça rekabet için puanlar, rozetler ve liderlik tabloları ile takımları motive edin

iSpring Learn sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme: Markalama mevcuttur, ancak daha kapsamlı düzen özelleştirmesi mümkün değildir

Çeviri araçları: Yerleşik çeviri araçları yoktur; çok dilli içerik için üçüncü taraf entegrasyonları gereklidir

SSO sınırlamaları: Birden fazla kuruluşu yönetirken SSO fonksiyonları kısıtlı olabilir

Rol oynama özellikleri: Rol oynama simülasyonları için iSpring Suite Max gerekir, bu da maliyetleri artırabilir

iSpring Learn fiyatlandırması

Başlangıç planı : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları, yıllık faturalandırılır

İş planı : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Özel plan: Kurumsal müşteriler veya yerinde kurulum gerektiren müşteriler için

iSpring Learn puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (140+ yorum)

10. SmartWinnr (Satış Performansını ve Katılımı Artırmak için İdeal)

SmartWinnr* aracılığıyla

SmartWinnr, gerçek zamanlı yarışmalar, teşvik izleme ve video koçluğunu tek bir platformda birleştirerek satış performansına modern bir yaklaşım sunar.

SmartWinnr ile tüm satış sürecini oyunlaştırın. Yarışmaları izliyor, hareket halindeyken koçluk yapıyor veya teşvik planlarını yönetiyor olun, SmartWinnr satışları rekabetçi ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürür.

SmartWinnr'ın satış takımları için en iyi özellikleri

Satış yarışmaları : Uzun vadeli yarışmalar, anlık zorluklar veya bölgesel turnuvalar ile rekabeti artırın. Satış temsilcileri, hareket halindeyken sıralamaları kontrol ederek motivasyonlarını yüksek tutabilirler

Satış teşvikleri : SmartWinnr'ın formül oluşturucusu ile karmaşık ücret planlarını basitleştirin. Ödeme yapılarını yönetin, mutabakatları otomatikleştirin ve istisnaları zahmetsizce halledin

Video koçluğu : Satış temsilcileri sunumlarını kaydedebilir, anında geri bildirim alabilir ve performanslarını iyileştirebilir. Becerileri geliştirmek ve güven kazanmak için kolay bir yoldur

AI rol oyunları : Gerçek zamanlı, AI destekli rol oyunları, temsilcilerin gerçekçi bir ortamda satış senaryolarını pratik etmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur

SmartFeeds: Anahtar ürün bilgilerini ve pazar içgörülerini küçük mikro öğrenme parçaları halinde sunarak takımınızı bilgili ve hazır tutun

SmartWinnr'ın sınırları

Katı özelleştirme sınırları : SmartWinnr, birçok özelliğe sahip olmasına rağmen, özellikle yönetici gösterge panelleri ve raporlar söz konusu olduğunda özelleştirme açısından biraz zorlayıcı olabilir

Karmaşık ilk kurulum: Yöneticiler, özellikle kullanıcı gruplarını yapılandırırken veya ayrıntılı koçluk planları ayarlarken, başlangıçta öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünebilir

SmartWinnr fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

SmartWinnr derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,9/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

11. Trainual (Çalışan eğitimini kolaylaştırmak ve bilgiyi merkezileştirmek için en iyisi)

Via Trainual

Sonsuz PDF'leri, e-postaları veya eski elektronik tabloları unutun. Trainual, şirketinizin tüm prosedürlerini, görevlerini ve bilgilerini tek bir platformda düzenler.

Artık kimin neyi bildiğini veya takımınızın gerekli eğitimleri tamamlayıp tamamlamadığını tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Trainual, küçük işletmeler ve büyüyen kurumsal şirketler için ideal bir çözümdür.

Trainual'ın en iyi özellikleri

AI destekli belgeleme : Yeni eğitim materyallerini hızla oluşturun veya mevcut belgeleri, PDF'leri ve videoları yükleyin. Kolay erişim için her şeyi departmana, role veya konuma göre düzenleyin

Otomatikleştirilmiş işe alım : Rolüne göre eğitim atayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin. Trainual, yeni çalışanların ilk günden itibaren ihtiyaç duydukları her şeye sahip olmalarını sağlar

Etkileşimli öğrenme yolları : Videolar, testler ve özel yollarla ilgi çekici eğitimler oluşturun. Tamamlanma oranlarını izleyerek herkesin yolunda ilerlemesini sağlayın

Merkezi bilgi tabanı: Şirketinizin tüm politikalarını, süreçlerini ve SSS'lerini tek bir yerde saklayın. AI destekli arama özelliği de anında yanıtlar sağlar

Trainual'ın sınırları

Sınırlı özelleştirme : Bazı kullanıcılar belge biçimlendirme ve yazı tipi seçeneklerini biraz kısıtlayıcı bulmaktadır

Büyük takımlar için öğrenme eğrisi: Daha büyük takımlar için içeriği yapılandırmak zaman alabilir, ancak müşteri desteği son derece duyarlıdır

Trainual Fiyatlandırma

Küçük plan : 249 $/ay (25 çalışana kadar)

Orta plan : 279 $/ay (50 çalışana kadar)

Büyüme planı : 419 $/ay (100 çalışana kadar)

Özel fiyatlandırma: 101'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için geçerlidir

Trainual puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (450+ yorum)

Satış Eğitiminiz için ClickUp'ı kullanmaya başlayın

Sonuç açık: En iyi satış oryantasyon deneyimi, değer oluşturma ve işbirliğine daha fazla odaklanan araçlardan gelir. Bu tür 11 aracı inceledim, ancak her birinin kendine özgü güçlü yönleri var ve her biri farklı satış takımlarının gereksinimlerine daha uygun.

"Herkese uyan tek bir boyut" satış eğitimi yazılımı yoktur.

Ancak ClickUp, satış oryantasyonundan proje yönetimine kadar her şeyi tek bir çatı altında barındıran rüya gibi bir araçtır. ClickUp'ın güçlü görev yönetimi özellikleri, işbirliği araçları, otomasyon ve yapay zeka destekli içgörüler, kullanıcıların satış süreçlerini kolayca yönetmelerine yardımcı olur.

Görevleri atamak, anlaşmaları izlemek veya AI destekli özellikler aracılığıyla gerçek zamanlı içgörüler toplamak için ClickUp, satış onboarding sürecinizi iyileştirmek için size esneklik ve güç sağlar.

Daha fazla satış yapmaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!