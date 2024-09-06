İş Yerinde Dışlanmış Hissetmenin İşinize Etkisi

Masada sunum hazırlarken, takımınızdan bir grup insanın bir araya gelip sessizce bir şeyler tartıştığını fark edersiniz.

Merak uyandırıcı. Ne hakkında konuşuyorlar? Önemli bir şey mi?

Katkıda bulunmak istediğiniz için bir parça hayal kırıklığı hissediyorsunuz, ancak işlerin içinde değilsiniz. Bu ilk kez olan bir şey de değil. Geçmişte de iş yerinde geri kaldığınızı hissetmiştiniz.

İş yerinde dışlanmış hissetmek sinir bozucu olabilir ve hem çalışanı hem de kuruluşu etkiler. Ve bu, sandığınızdan daha yaygın bir durumdur.

Bu blogda, işyerinde dışlanmanın nedenlerini, iş yerinde kendinizi izole hissetmeyle başa çıkmanın yollarını ve daha fazlasını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım!🚦

Güven verici bir mesaj: İş yerinde dışlanmış hissetmek, öyle görünse de, sadece size özgü bir durum değildir. EY'nin "Ait Olma Barometresi " raporuna göre, küresel çalışanların %75'i iş yerinde dışlanmış hissettiğini belirtmiştir. Bu, genellikle köklü bir sorun olduğunu ve çoğumuzu etkilediğini gösterir.

İş yerinde dışlanmış hissetmek: Gerçekte neler oluyor?

İş yerinde dışlanmış hissetmek, takım etkinliklerinden, tartışmalardan veya sosyal etkileşimlerden dışlandığınızda ortaya çıkar. Bu izolasyon, kendinizi yabancılaşmış ve motivasyonunuzu kaybetmiş hissetmenize neden olarak, refahınızı ve takımla olan bağlantınızı etkileyebilir.

Dışlanmış hissettiğinizde, kendinizi suçlamak kolaydır. Uzun vadede bu durum kolayca spirale dönüşebilir ve işinizle ilgili hislerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, o iç şakaya dahil olmamanızın veya takımın bir parçası gibi hissetmemenizin gerçek nedeni sizin kontrolünüz dışında olabilir.

Bu durum, iletişim kopukluğu, açıkça ifade edilmeyen hiyerarşiler, ofis klikleri veya hatta herkesin kendini dışlanmış hissetmesine neden olan bir işyeri kültürü gibi daha derin sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

Sorunu etkili bir şekilde çözmek için kök nedenini belirlemek çok önemlidir. Durumu iyileştirmek için daha ileri adımlar atmadan önce, deneyimlerinizin bu sorunlarla örtüşüp örtüşmediğini düşünün.

🚩 Sorun sizde mi, yoksa kültürde mi?

Birçok kişi, "Sorun bende mi, yoksa takımımda bir sorun mu var?" diye merak eder

İş yerinde dışlanıp dışlanmadığınızı belirlemenin en iyi yolu, kendinize bekleneni yapıp yapmadığınızı sormaktır.

Kendi projelerinizi zamanında tamamlıyor musunuz? Kibar, işbirlikçi ve iyi bir çalışan olmak için her şeyi yapıyor musunuz?

Yukarıdaki sorulara evet yanıtı verdiyseniz ancak yine de dışlanmış hissediyorsanız, bunun nedeni muhtemelen takım kültürünüzdür.

Destekleyici olmayan bir iş ortamında olduğunuzu gösteren bazı işaretler şunlar olabilir: Önemli toplantılardan veya tartışmalardan sık sık dışlandığınızı hissediyorsunuz Takım iletişimi genellikle belirsiz veya kopuktur Destek ve mentorluk eksikliği, her şeyi kendi başınıza çözmenizi gerektirir Kültür, sadece bir işiniz olduğu için minnettar olmanız gerektiğini hissettirir Katkılarınız için genellikle değersiz veya takdir edilmediğinizi hissediyorsunuz Sınırları bulanıklaştırmak için "biz bir aileyiz" gibi ifadelerin kullanılması Aşırı iş yükü veya iş ve özel hayat arasında sınırların olmaması veya çok az olması Ofis klikleri veya konuşulmayan hiyerarşiler ortada

🚩 Ofis klikleri: Evet mi, hayır mı?

Kliklerin lise yıllarında geride bıraktığınız bir şey olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ne yazık ki, bu her zaman doğru değildir. Klikler genellikle her iş yerinde farklı bir form veya şekilde ortaya çıkar.

Birçok işyerinde klikler vardır; bazıları iyidir, bazıları ise pek iyi değildir. Bu sıkı bağları olan gruplar genellikle ortak ilgi alanları, iş fonksiyonları veya kişilik tipleri etrafında form oluşturur.

İlk başta zararsız görünebilirler, ancak bu grupların parçası olmayanlar için gerçek engeller oluşturabilirler.

Bununla birlikte, tüm klikler kötü değildir; bazıları sağlam bir destek ağı sağlar.

Ancak çoğu zaman, bu gruplar ofiste oluşmaya başladığında, kapı bekçiliği ve ayrıcalıklara yol açarak diğerlerinin bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasını zorlaştırır.

🚩 Dışlanmanın ince gerçekliği

Dışlanma her zaman açıkça belli olmaz. Sadece iş sonrası etkinliklere katılamamak veya toplantılarda söz alma şansı bulamamakla ilgili değildir.

Bazen, bir projeye görüşünüzün sorulmaması veya anahtar görevlerde göz ardı edilmeniz gibi daha ince şeyler olabilir. Bu küçük örnekler zamanla birikerek kendinizi değersiz hissetmenize ve takımdan kopmuş hissetmenize neden olabilir.

İşte genellikle fark edilmeyen dışlanma belirtileri: Önemli e-postalar, sohbetler veya belgeler iş arkadaşlarınız arasında dolaşıyor, ancak siz her zaman dağıtım listesine dahil edilmiyorsunuz Takım gezileri veya iş sonrası toplantılar planlanıyor, ancak ya bilgilendirilmiyorsunuz ya da son dakikada davet ediliyorsunuz İş arkadaşlarınızın kahve molaları gibi zamanlarda sık sık sohbet ettiklerini, ancak sizi nadiren sohbete davet ettiklerini fark ediyorsunuz Diğer takım üyeleri düzenli olarak rehberlik veya mentorluk alıyor, ancak siz zorluklarla tek başınıza başa çıkmak zorunda kalıyorsunuz Katkılarınız takdir edildiğinde, önemsizleştiriliyor veya diğerlerinin katkıları kadar öne çıkarılmıyor mu? Toplantılar sırasında sık sık sözünüz kesilebilir veya fikirleriniz fazla tartışılmadan reddedilebilir Sürekli olarak önemli ancak önemsiz görevler veriliyor

İş yerinde dışlanmışlık hissiyle nasıl başa çıkılır?

Bu dışlanma hissini ortadan kaldırmak için, sorunu doğrudan ele almak ve proaktif adımlar atmak çok önemlidir.

İşte nasıl. 🗂️

✅ Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın

İş yerinde dışlanmış hissettiğinizde, kendinizi veya başkalarını suçlamaya başlamak kolaydır.

Ancak, bu durumla başa çıkmanın ilk adımı, kontrol edebileceğiniz şeylere, yani performansınıza ve tutumunuza bakmaktır.

Indeed ve Michael Page'in konsolide araştırmasına göre, aşağıdaki gibi kontrol edilebilir unsurlara odaklanmalısınız: İş kalitenizi artırın Kişisel hedefler belirleme Herhangi bir sonuca varmadan önce iş arkadaşlarınızla konuşun (Mümkün olduğunca) daha olumlu bir bakış açısı korumak İş yerinizin dışında hobiler bulun Kendi değerinizi başkalarının eylemleri veya işinizle tanımlamadığınızdan emin olun ve bunu kendinize aşılayın Meditasyon ve kişisel gelişim Terapi arayışı

Performansınıza ve tutumunuza odaklanmak, elinizden gelenin en iyisini yaptığınıza ve sorunların sizin tarafınızda olmadığına dair kendinize güvenmenize yardımcı olabilir.

İyileştirme alanı olduğunu düşünüyorsanız, performansınızı artırmanın yollarını arayın. İş arkadaşlarınızla, özellikle üst düzey rollerde olanlarla konuşun, yöneticinizle bire bir görüşün ve geri bildirim isteyin. Gerekirse, İK departmanını da dahil etmekten çekinmeyin.

✅ Destek ağınızı bulun

İşyerinde izolasyonla mücadele etmek için alışılmışın dışında düşünün. Yakın çalıştığınız kişilerle bağlantı kurmak doğal olsa da, bazen en iyi destek ağınızı genişletmekten gelir.

Takımınızın ötesine bakın ve değerlerinizi ve faizlerinizi paylaşan diğer departmanlarda veya profesyonel gruplarda insanlar bulun.

Bunun yanı sıra, şirketiniz içindeki ve dışındaki profesyonel gruplara katılmayı da düşünebilirsiniz.

LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International ve Meetup gibi platformlarda topluluklarla etkileşim kurmak, benzer düşünen kişilerle bağlantı kurmanıza ve ağınızı genişletmenize yardımcı olabilir. Bu etkileşimler, izolasyon hissini hafifletmeye yardımcı olabilecek yeni bakış açıları, değerli içgörüler ve aidiyet duygusu sağlayabilir.

✅ Dayanıklılık ve öz farkındalık geliştirin

İş yerinde dışlanma ile başa çıkarken dayanıklılık çok önemlidir. Bu, dışlanmış hissetmenin sıklıkla beraberinde getirdiği stres ve tükenmişliğe rağmen (sağlıklı ve mümkün olduğu kadar) motivasyonunuzu korumayı gerektirir.

Ancak unutmayın, dayanıklılık duygularınızı bastırmak veya görmezden gelmek anlamına gelmez; duygularınızı kabul etmek ve bunlarla başa çıkmanın sağlıklı yollarını bulmak anlamına gelir.

Dayanıklılık kazanmak için şunları deneyin: Öz saygınızı güçlendirmek için öz yansıtma alıştırmaları yapın Yanıt vermeden önce duygularınızı işleyin Stres ve tükenmişliği yönetmek için iş görevlerini bölümlere ayırın Kendinizi düzenli olarak değerlendirin, dürtüsel tepki vermek yerine düşünerek yanıt verin

Çevrenizin farkında olmak da dışlanma duygularını yönetmeye yardımcı olur.

Grup ayarlarında veya yalnızca belirli kişilerle birlikte kendinizi sık sık dışlanmış hissedip hissetmediğinizi kendinize sorun. İşyerinizin dinamiklerini anlamak, yaklaşımınızı bulunduğunuz ortama uyarlayarak beklentileri yönetmenize ve gereksiz stresi azaltmanıza yardımcı olabilir.

✅ Profesyonellikle klikler ile başa çıkın

Ofis kliklerini etkili bir şekilde yönetmek için, incelik ve profesyonelliği bir arada kullanmanız gerekir. Tarafsız kalarak, dedikodudan uzak durarak ve herkese saygılı davranarak profesyonelliğinizi koruyun.

Harvard Business Review'da da belirtildiği gibi, ofis politikaları, kolayca vazgeçebileceğiniz bir şey değildir; bir kuruluşta çalışan olarak, işyeri politikalarının bir parçası olursunuz. Ne yazık ki, bu kaçınılmazdır. Bununla birlikte, işyerinizdeki politik dinamiklerle ilgilenmek sizi kötü bir insan yapmaz.

Bunun yerine, iş yerinizin politik yapısını anlamaya odaklanın. Şirketinizin politikleşmişlik düzeyinin minimum, orta, yüksek veya patolojik olup olmadığını belirleyin ve bunun kişisel tarzınız ve kariyer hedeflerinizle nasıl uyumlu olduğunu görün.

Çatışmalara sakin yaklaşın. Profesyonel değerlerinizi korurken farklı bakış açılarını anlamaya çalışın. Bu yaklaşım, itibarınızı koruyacak ve liderlik niteliklerinizi gösterecektir.

Dışlanma devam ederse, grup içinde bire bir çalışma ilişkileri kurmaya odaklanın. Bireysel olarak bağlantı kurmak, bir gruba uyum sağlamaktan daha samimi ve kalıcı bağlar kurmanıza yardımcı olabilir.

İşyerinde Dışlanmayı Yönetmede Kuruluşların Rolü

Şimdiye kadar paylaştığımız ipuçları ve stratejiler, çoğunlukla birey olarak dışlanma durumlarıyla nasıl daha iyi başa çıkabileceğinize yönelikti.

Ancak şunu unutmayın: dışlanma sadece kişisel bir sorun değil, kurumsal bir sorundur.

Bir takım üyesi veya çalışan sürekli olarak dışlanmış hissettiğinde, bu durum genel iş ortamını olumsuz etkiler.

Dışlanma kültürü, moralin düşmesine, verimliliğin azalmasına ve işten ayrılma oranlarının artmasına neden olabilir. Kendini dahil hissedenler ile hissetmeyenler arasında bir bölünme yaratır ve bu da takımın uyumunu ve etkinliğini zedeleyebilir.

Bu dinamiklerin nasıl işlediğini ve bunları kurumsal düzeyde ele almak için neler yapılabileceğini keşfedelim. 🏢

Dışlanmış hissetmenin etkileri

İş yerinde dışlanmış hissetmek, kişinin refahını ve verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Duygusal olarak, genellikle yalnızlık, öfke ve hatta utanç duygularına yol açar.

Araştırmalar, zehirli işyeri davranışlarının ve kapsayıcılığın eksikliğinin tükenmişlik belirtilerini önemli ölçüde artırdığını ortaya koymaktadır. Kendini dışlanmış hisseden çalışanlar genellikle refahlarında bir düşüş yaşar ve bu durum kronik strese ve işten kopmaya dönüşebilir. Ayrıca işlerinden ayrılma olasılıkları da daha yüksektir.

💡 Profesyonel İpucu: İş yerinde zehirli davranışlarla karşılaştığınızda kendinizi net bir şekilde ifade edin. Suçlamak yerine, onların davranışlarının sizi nasıl etkilediğini açıklamak için "ben" ifadeleri kullanın ve duygularınıza odaklanın.

Hepsi bu kadar değil. Verimlilik de büyük darbe alabilir.

Çalışanlar dışlanmış hissettiklerinde motivasyonları önemli ölçüde düşer.

BCG'nin araştırması, iş yerinde mutluluğun çalışanların iş yerinde kalma ve verimlilik açısından merkezi bir faktör olduğunu vurgulamaktadır. İşinden memnun olan çalışanların işten ayrılma olasılığı %49 daha düşüktür.

İşyerinde dışlanma, takım içindeki ilişkileri gerginleştirerek başarı için hayati önem taşıyan işbirliği ve yenilikçiliği azaltır.

Dahası, dışlanmak değerli fikir ve yeteneklerin kaçırılması anlamına gelir. Bir grup çalışanı göz ardı etmek, özellikle genç ve çeşitlilik içeren personel arasında inovasyon fırsatlarının kaçırılmasına ve daha yüksek işten ayrılma oranlarına yol açabilir.

Ayrıca okuyun: İş Yerinde Duygusal Zeka İş Yerini Nasıl Etkiler?

Kuruluşlar bu konuda ne yapabilir?

Kapsayıcı bir iş yeri ortamı oluşturmak, bireysel refahın ötesine geçer; verimli ve yenilikçi bir ortam oluşturmak için gereklidir.

Bu çabaları desteklemek için ClickUp'ın İK Takımları için Çözümü, kuruluşların kapsayıcı bir kültür geliştirmesine yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Çalışan geri bildirim araçları, hedef belirleme ve ilerleme izleme gibi özelliklerle ClickUp, takım dinamiklerini izlemek ve geliştirmek için merkezi bir platform sağlar.

Bu çabaları güçlendirmek için ClickUp'ı kullanarak atabileceğiniz bazı pratik adımları inceleyelim:

Adım 1: Kapsayıcı hedefler ve takdir

Takımınızı birleştiren hedefler oluşturun ve herkesin kendini dahil hissetmesini sağlayın.

Örneğin, şunları hedefleyebilirsiniz: Çalışanların en az %80'inin önümüzdeki çeyrek içinde departmanlar arası projelere veya girişimlere katılması Her takım karar alma sürecine en az üç farklı rol veya departmandan katkı sağlanmasını sağlayın İç iletişim araçlarını ve süreçlerini altı ay içinde gözden geçirip iyileştirerek tüm çalışanların erişimine açın Önümüzdeki yıl içinde, tüm seviye ve departmanlardan en az %50 oranında çalışanın mentor veya mentii olarak katıldığı resmi bir mentorluk programı oluşturun

Ayrıca, beyin fırtınası oturumları, liderlik rollerinin dönüşümlü olarak üstlenilmesi, açık kapı politikalarının uygulanması ve iletişim kanallarının geliştirilmesi gibi faaliyetleri zorunlu hale getirerek takım ruhunu güçlendirebilirsiniz.

Yeni çalışanları karşılamak için net hedefler ve süreçler belirleyin. Bu, onların sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına ve başından itibaren takımın bir parçası gibi hissetmelerine yardımcı olacaktır.

Tüm bu hedefleri ve etkinlikleri tek başına yönetmek zor olabilir, ancak ClickUp Dönüm Noktaları bunu basitleştirebilir.

ClickUp Dönüm Noktaları'nı kullanarak bireyleri kutlayıp takdir ederek kapsayıcılık hedeflerini uygulayın ve teşvik edin

Bu özellik ile şunları yapabilirsiniz:

Kapsayıcılık hedeflerini ClickUp Dönüm Noktaları olarak tanımlayın ve çeşitlilik girişimlerinizdeki anahtar noktaları işaretleyin. Bu, herkesin aynı sayfada kalmasını ve tam olarak neyin başarılması gerektiğini bilmesini kolaylaştırır

Devam eden çabaları izlemek ve her şeyin hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlamak için Zaman Çizelgesi Görünümü'nü ClickUp Görev Bağımlılıkları ile birlikte kullanın

Takımınız Dönüm Noktalarını tamamladıkça, bu başarıları vurgulayıp kutlayabilir ve kapsayıcılık yolculuğunuzdaki ilerlemeyi takdir edebilirsiniz

Gösterge panelinde tamamlanan Dönüm Noktalarını izleyerek mevcut proje durumunuzun özet bir görünümünü elde edebilirsiniz. Bu, nerede olduğunuzu ve neyin yapılması gerektiğini hızlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur

Ayrıca okuyun: Takımınızı Canlandırmak İçin 12 Çalışan Takdir Yazılımı Seçimi

Adım 2: Kapsayıcı etkinlikler planlayın

İş yerinde insanları gerçekten bir araya getiren şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Elbette ki gayri resmi kutlamalar ve sosyal toplantılar.

Takımınız arasında bağlantıları teşvik etmek ve dostluk kurmak için harikadırlar.

Çalışanların bir araya gelebileceği, departmanlar arası öğle yemekleri ve şirket gezileri gibi etkinlikler düzenleyerek, çalışanların normal rollerinin dışında birbirleriyle kaynaşıp tanışmalarını sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Etkinlik Planlama Şablonunu kullanarak tüm takım üyeleriniz için kapsayıcı etkinlikler planlayın ve düzenleyin

Tüm bunları planlamak için ClickUp'ın Etkinlik Planlama Şablonunu kullanabilirsiniz. Her şeyi düzenli tutmak için tasarlanmış özelliklerle planlama ve yürütmeyi kolaylaştırır.

Her etkinliği net ve yönetilebilir adımlara ayırmak için özelleştirilebilir görev listeleri oluşturabilirsiniz. Gerçek zamanlı işbirliği, herkesin güncel bilgilere ulaşmasını sağlarken, otomatik hatırlatıcılar son teslim tarihlerini göz önünde bulundurur. Kullanıcı dostu arayüz, görevleri, son teslim tarihlerini ve kaynakları verimli bir şekilde izlemenize yardımcı olarak etkinliklerinizin sorunsuz geçmesini sağlar.

Adım 3: Anonim olarak geri bildirim toplayın

Sadece daha iyi süreçler uygulamak yeterli değildir. Bu değişikliklerin bir fark yaratıp yaratmadığını kontrol etmeniz ve çalışanların dürüst geri bildirimlerini rahatça paylaşabildiklerinden emin olmanız gerekir.

Bu nedenle anonim geri bildirimleri toplamak önemlidir.

Anonim anketinize, aşağıdakiler gibi kapalı ve açık uçlu sorular ekleyin: Takım etkinlikleri söz konusu olduğunda işyerinde kapsayıcılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunlara dahil edildiğinizi hissediyor musunuz?

Ofiste başkalarının profesyonel alanlarına girmesine izin vermeyen gruplar olduğunu düşünüyor musunuz?

Olumlu bir iş ortamında mı çalışıyorsunuz? Neden ya da neden değil?

Bu anketlerden elde ettiğiniz geri bildirimleri kullanarak sonraki adımlarınızı planlayabilir ve daha bilinçli kararlar alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için ClickUp Formlarına güvenin.

ClickUp Formları'nı kullanarak çalışanlarınızdan dışlanma konusunda dürüst geri bildirimler alın

Kullanıcı yanıtlarına göre uyum sağlayan koşullu mantık kullanarak kesin geri bildirim toplama olanağı sağlar. Bu sayede, geri bildirimleri kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve dahil etme çabalarınızda herhangi bir endişeyi veya iyileştirme alanını daha kolay ele alabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirim Şablonu, çalışanlarınızdan geri bildirimleri toplamanıza ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Benzer kullanım durumları için ClickUp'ın Çalışan Geri Bildirimi Şablonunu da kullanabilirsiniz. Bu şablon şunları yapabilir:

İletişim boşluklarını yönetin ve geri bildirimleri yapılandırılmış bir şekilde toplayın

Uzaktan çalışan çalışanları, ufukta garantili değişiklikler ile geri bildirim sürecine katılmaya teşvik edin

Çalışanlar ve yönetim arasında anonim ve açık konuşmalar için bir platform sağlayın

Bir başka kullanışlı geri bildirim aracı ise, tüm ekip arkadaşlarınızın ihtiyaçlarını, isteklerini, hedeflerini ve paylaşılan kişisel bilgilerini takip etmenizi sağlayan ClickUp'ın Çalışan Bağlılığı Şablonu'dur. Bu şablonu, çalışanlarınızın işyerleri hakkında ne düşündüklerine dair net ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan bağlılık anketleri düzenlemek için de kullanabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Performans Değerlendirme Şablonu

Adım 4: Fırsatları eşit bir şekilde dağıtın

Bazı takım üyelerinin her zaman öncelikli görevleri alırken diğerlerinin kenara itildiğini görmek alışılmadık bir durum değildir. Ayrıca, bazı takım üyelerinin grup projelerine tam olarak katılmadığını veya katkılarının fark edilmediğini de fark edebilirsiniz.

Bununla mücadele etmek için ClickUp'ın Takım Görünümü, kapsayıcılığı teşvik etmek ve iş yüklerini etkili bir şekilde dengelemek için mükemmel bir araçtır.

ClickUp Takım Görünümü'nün çok işlevli yönetim özelliklerinden yararlanarak işyerinde kapsayıcılığı sağlayın ve yakınlık önyargısını önleyin

Takım Görünümü ile projelerinizi, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı tek bir yerden görüntüleyebilir, işlerin dağıtımını kolaylaştırabilirsiniz. Herkesin eşit katkı sağlama fırsatına sahip olmasını sağlamak için görevleri bireylere atayabilirsiniz.

Görünümleri özelleştirerek görevleri, takım üyelerinin becerilerini ve faizlerini yansıtan etiketlere göre kategorilere ayırabilirsiniz. Örneğin, görevleri belirli beceri setleri veya proje türleriyle etiketlerseniz, takım üyeleri tercihlerine ve kariyer hedeflerine uygun görevlerle kolayca eşleştirilebilir.

Adım 5: Genel iletişimi iyileştirin

İşyerinde yanlış anlaşılmalara neden olan hiyerarşi veya kliklerin engelleri olmadan bilginin serbestçe akışını istiyorsunuz.

ClickUp'ın Sohbet Görünümü, tüm takımınızı dahil etmenize ve herkesi bilgilendirmene yardımcı olabilir.

Açık ve net iletişim, her takımın başarısında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, herkesin fikirlerini ve geri bildirimlerini rahatça paylaşabileceği şeffaf kanallar oluşturmak önemlidir.

Düzenli kontrol ve güncellemeler, herkesin proje hedefleriyle uyumlu kalmasını sağlar. Aktif dinleme ve duyarlılık kültürünü teşvik etmek, güven oluşturur ve takımınızın bağlantılı kalmasını sağlar.

Tüm takım üyelerinizi dahil edin ve ClickUp'ın Sohbet Görünümü'nü kullanarak onları güncel tutun

Sohbet Görünümü ile şunları yapabilirsiniz:

Güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve takım arkadaşlarınızla doğru bir konuşma yapın

İş arkadaşlarınızla kişisel bağlantı kurmak için işle ilgili olmayan kanallar oluşturun

Takımları en son güncellemelerden haberdar etmek için @bahsetmelerle eylem öğeleri atayın

ClickUp ile İş Yerinizde Kapsayıcılığı ve Aidiyeti Artırın

İşyerinde dışlanma sorununu ele almak, işbirliği kültürünü oluştururken takımın moralini ve verimliliğini artırmak için vazgeçilmezdir.

ClickUp'ı kullanarak iş ortamınızı daha kapsayıcı ve destekleyici bir yere dönüştürebilirsiniz. Hedef belirlemekten takım oluşturma etkinlikleri düzenlemeye kadar, ClickUp herkesin katılımını ve bağlantısını kolaylaştırır.

ClickUp'a bugün kaydolun!