Danışmanlar için Retainer'lar Nasıl İşler?

Danışmanların karşılaştığı en büyük zorluklardan biri gelir belirsizliğidir.

Sürekli bir müşteriden diğerine geçmek, yeni sözleşmeler imzalamak ve her müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına uyum sağlamak stresli ve öngörülemez olabilir. Bu belirsizlik, genellikle müşterileri ve gelirinizi aynı anda kaybedebileceğiniz durgun dönemlerin korkusunu beraberinde getirir.

Danışmanlık ücretleri bu belirsizliği ortadan kaldırır. Bu, müşterileriniz işinizin kalitesine güvendiklerinde ve hizmetleriniz için her ay önceden danışmanlık ücreti (danışmanlık ücreti olarak) ödediklerinde gerçekleşir. Müşteri sizin her zaman hazır olacağınıza güvenebilir ve siz de uzun vadeli, istikrarlı bir gelir elde edebilirsiniz.

Bu, hem sizin hem de müşteriniz için kazan-kazan durumu oluşturur.

Ancak, müşterileri size bir sabit ücret ödemeleri için ikna etmek zor olabilir, özellikle de yeni bir danışman iseniz veya birçok müşteriyle çalışma konusunda sağlam bir geçmişiniz yoksa.

Bu makale, danışmanlık ücretleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacaktır. Farklı ücret türleri, işiniz için doğru olanı seçme, başarılı bir şekilde uygulama ve olası zorlukları ele alma hakkında bilgi edineceksiniz.

Başlayalım.

Danışmanlık Ücreti Nedir?

Danışmanlık ücreti, müşterinizin işiniz karşılığında size ödediği sabit bir miktar para veya peşin ücrettir. Bu, müşterilerin önceden belirlenmiş bir dönem için hizmetlerinizi garantilemelerini sağlayan bir fiyatlandırma modelidir.

Çoğu danışman, belirli bir iş kapsamı için saatlik, günlük, aylık veya proje bazında ücret alır. Ancak, bu ödeme şekilleri istikrar veya tutarlı bir gelir akışı garanti etmez.

Danışmanlık ücret modeli bu boşluğu doldurur. Geleneksel ücret modellerine dayalı projelerinizden herhangi biri başarısız olursa, size önceden ödeme yaparak tutarlı bir güvenlik ağı sağlar.

Danışmanlık Ücretlerinin Türleri

Danışmanlık ücret sözleşmeleri çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. En yaygın olanlardan bazılarına göz atalım:

İş için ücret

Bu fiyatlandırma modelinde, müşteri size önceden belirlenen iş veya proje kapsamı için sabit bir ücret öder.

Örneğin, bir web sitesini yenilemek için 500 dolar alabilirsiniz ve ödemeniz, belirli bir dönemde, örneğin bir ayda yenilediğiniz sayfa sayısına bağlıdır.

Erişim ücreti

Bu aylık ücret modeli bazen altı ay veya bir yıl için peşin ödemeyi içerir. Bu modelde, müşteriler belirli çıktılar veya hizmetler yerine bilgi, deneyim ve uzmanlığınıza erişim için ödeme yapar.

Genellikle müşterinizin işinin sürekli desteğe ihtiyacı olduğunda kullanılır. Buna pazarlama ve kampanya yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, veri güvenliği yönetimi, müşteri yönetimi ve daha fazlası dahildir.

Bu, deneyimli danışmanlar ve iyi bir üne sahip konu uzmanları için en uygun seçenektir.

Değer bazlı fiyatlandırma ücretleri

Bu fiyatlandırma modelinde, siz ve müşteriniz, işinize ayırdığınız süreye bir sınır koymak yerine, belirli dönemlerin sonunda ulaşacağınız belirli değerli hedefler üzerinde anlaşırsınız.

Örneğin, müşteriniz bir kayıt sayfası dönüşüm oranını veya sosyal medya reklamlarındaki tıklama oranını artırmak için bir hedef belirleyebilir.

Alacağınız ücret, müşterinizin bu hedeflere ulaşmasına ne kadar yardımcı olabileceğinize bağlıdır. Hedeflerinize ulaşamamanız, danışmanlık sözleşmenizi riske atabileceğinden, yapabilecekleriniz konusunda net beklentiler belirlemek çok önemlidir.

Saatlik ücretli sabit ücret (veya zamana dayalı sabit ücret)

Bu fiyatlandırma modelinde, müşterilere hizmetlerinizi kullandıkları belirli saatler için fatura kesersiniz. Bu durumda projenin kapsamı genellikle tamamen açıktır.

Saatlik ücretli danışmanlık ücreti, müşterilerinize ihtiyaç duyabilecekleri projeler konusunda daha fazla esneklik sağlar. Ancak, onlara daha fazla esneklik sağladığınız için ücretlerinizi daha yüksek tutmayı unutmayın.

Bu fiyatlandırma modeli, aynı anda birden fazla proje için danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan müşteriler için en uygunudur. Örneğin, bir müşteri yeni bir ürün piyasaya sürüyor ise, ürün tasarımı, web sitesi tasarımı, pazarlama kampanyaları ve daha fazlası için danışmanlığa ihtiyaç duyabilir.

Sabit ücretli danışmanlık ücreti

Bu fiyatlandırma modelinde, saatlik ücret almak yerine, sözleşmede belirtilen tüm hizmetleri ve maliyetleri kapsayan sabit veya "düz" bir ücret belirlersiniz. Bu ücret, sözleşme imzalandığında kısmen veya tamamen ödenir.

Danışmanlık Hizmetlerinde Başarılı Bir Şekilde Retainer Uygulaması

Danışmanlık ücret modeli uygulamakla ilgileniyorsanız, yapmanız gerekenler şunlardır:

Adım 1: Size uygun modeli seçin

Danışmanlık ücreti modelini uygulamaya koymanın ilk adımı, kullanılacak modelin türünü belirlemektir. Müşterinizin ihtiyaçlarına göre bir veya daha fazla model seçebilirsiniz.

Unutmayın, her birinin avantajları ve zorlukları vardır. Örneğin, deneyimi az olan yeni bir danışman iseniz, iş başına ödeme modelini kullanmayı düşünün. Belirli bir dizi çıktıya commit etmek, işinize aşina olmayan müşterileri çekmenize yardımcı olabilir.

Öte yandan, güçlü bir itibara sahip deneyimli bir danışmanlık uzmanıysanız, erişim için ödeme sistemini kullanmak isteyebilirsiniz. Potansiyel müşteriler, kendi alanlarında diğer işlere başarılı bir şekilde yardımcı olduğunuzu gördükleri takdirde, hizmetlerinize erişim için ödeme yapmaya istekli olabilirler.

Ayrıca, iş yaptığınız sektörü de göz önünde bulundurun. Pazarlama gibi bazı sektörler sürekli destek gerektirirken, yazılım uygulamaları (CMS veya chatbotlar) gibi diğer sektörler ise düzenli bakım gerektiren tek seferlik işler olabilir.

Erişim için ödeme sistemi ilk durumda daha uygunken, iş için ödeme modeli daha uygun olabilir.

Adım 2: Referanslarınızı güvence altına alın

Hizmetleriniz için bir danışmanlık ücreti modeli oluştururken uzmanlığınızı değerlendirmek çok önemlidir. Bu, işinizi nasıl pazarlayacağınızı, hangi modeli kullanacağınızı ve ne kadar ücret alacağınızı belirlemenize yardımcı olur.

Öncelikle, danışmanlık becerilerinizi göstermek için yılların deneyiminizi ve sergileyebileceğiniz işlerinizi değerlendirin.

Sosyal kanıt olarak referans mektubu veya önerilerle başarılarınızı doğrulayabilecek önceki müşterileriniz olup olmadığını düşünün. Bu adımlar, hizmetlerinizi ne kadar iyi satabileceğinizi ölçmenize ve fiyatlandırma yapınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Örneğin, kapsamlı uzmanlığa sahip ancak sınırlı bir portföyünüz ve az sayıda müşteriniz varsa, daha düşük ücretlerle başlamanız gerekebilir. Ancak, sağlam iş kayıtlarınız ve övgü dolu referanslarınızla daha yüksek ücretler talep etmeyi haklı gösterebilirsiniz.

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Dahası, bu belgeleri bir düğme ile potansiyel müşterilerle kolayca paylaşabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Danışmanlık Raporu Şablonu, müşterileriniz için profesyonel raporlar oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca, hazır ClickUp Danışmanlık Raporu şablonunu kullanarak size yardımcı olacak bir danışmanlık raporu oluşturabilirsiniz.

Çeşitli kaynaklardan verileri toplayın ve birleştirin

Kolay okunur bir biçimde içgörüleri görselleştirin

Anahtar istatistikleri müşterilere çekici bir görsel biçimde sunun

Varsa, danışmanlık sertifikalarınızı portföyünüze eklemeyi unutmayın.

Adım 3: Uygun bir iş modeli oluşturun

Hangi hizmetleri sunacağınıza karar verin ve işi tamamlamak ve ödeme almak için bir zaman çizelgesi belirleyin. Haftalık, aylık veya daha uzun dönemler için ücret talep edebilirsiniz.

Ayrıca bir danışmanlık sözleşmesi taslağı hazırlamalısınız. Bu belge, şart ve koşullarınızı gösterir ve sizinle müşteriniz arasında bir sözleşme görevi görür. Sözleşmeye aşağıdaki unsurları eklemeyi unutmayın:

Siz ve müşteriniz tarafından kararlaştırılan, açıkça tanımlanmış proje hedefleri

İşin genel görünümü

Anlaşma türünün açıklaması, iş başına ödeme veya erişim başına ödeme

Müşterinin gereksinimlerini veya hizmet tanımını nasıl yerine getireceğinize dair bir açıklama

Sözleşmedeki tarafların sorumlulukları

Anlaşmanın belirli kapsamını özetleyen şartlar

Müşterinin hizmetleriniz için ödeyeceği ücret

Sizin ve müşterinizin imzaları

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi Şablonu, müşterilerle yaptığınız sözleşmeleri takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Danışmanlık Sözleşmesi şablonunu kullanarak tüm süreci kolaylaştırın. Size şu konularda yardımcı olur:

Sağlanan hizmetlerle ilgili beklentileri belirlemenizi sağlayan açık ve kapsamlı sözleşmeleri hızla oluşturun

Ödeme kurallarını özetleyin

Taraflar arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapın

Adım 4: Avans ücretlerinizi hesaplayın

Şimdi zor kısım geliyor: hizmetleriniz için bir sabit ücret belirlemek.

Buna karar verirken, deneyiminizi ve itibarınızı göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu, müşterilerinizin ön ödeme olarak ne kadar ödemeye hazır olduğunu belirleyecektir.

Daha önce saatlik ücret uyguladıysanız, yeni fiyatlarınızı belirlemek için bunu kullanabilirsiniz. Sözleşme süresi boyunca bir müşterinin projesine kaç saat ayıracağınızı tahmin edin ve bunu saatlik ücretinizle çarpın.

Örneğin, saatlik ücretiniz 80 dolar ve haftada 30 saatlik bir aylık sözleşme imzaladığınızda, toplam ücretinizi şu şekilde hesaplarsınız:

80 x 30 x 4 = 9.600 $

Bu, kapsamlı saatlik tahmin yöntemiydi, ancak sabit ücretlerinizi belirlemenin başka yolları da vardır. Bunlar şunlardır:

Ortalama Yöntem: İşlediğiniz benzer davaların ortalama maliyetine göre sabit ücreti hesaplarFormül: Sabit Ücret = (Benzer Davalar için Ortalama Saat x Saatlik Ücret)

Adım Yöntemi: Avans ücreti, ilk danışmanlık, araştırma ve diğer belgelerin maliyetleri dahil olmak üzere projenin ilk aşamalarını kapsayacak şekilde hesaplanır

Formül: Avans Ücreti = İlk Aşamalar için Tahmini Saat x Saatlik Ücret

Tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak ücreti hesapladıktan sonra, sabit ücret olarak ücretin bir kısmını veya tamamını müzakere edebilirsiniz.

Adım 5: Portföyünüzü sergileyin

Danışmanlık ücreti modeli kullanırken, müşterilere ürün veya hizmetlerinizin neden değerli olduğunu göstermelisiniz.

Bir danışmanlık şirketi olarak, bunun için en iyi araç güçlü bir portföy formundadır. Geçmiş müşterilerinizi, üzerinde çalıştığınız projeleri, elde ettiğiniz faydaları, gelirleri, dönüşümleri ve diğer olumlu sonuçları listeleyebilirsiniz.

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Tüm kampanyalarınızı kolayca planlayın, izleyin ve yönetin

Düzenli kalın ve görevleri gerçek zamanlı olarak izleyin

Tek bir platformda takımınız ve müşterilerinizle işbirliği yapın

ClickUp Brain ile pazarlama ve proje iş akışlarınızı otomatikleştirin

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Mevcut müşterileri nasıl sabit ücrete geçirebilirsiniz?

Bir danışmanlık şirketi olarak, halihazırda sizinle çalışan bazı müşterileriniz olabilir. Peki, tek seferlik müşterilerinizi nasıl bir danışmanlık ücreti modeline geçirebilirsiniz?

Başlangıçta korkutucu gelebilir, ancak bizim yardımımızla korkulacak bir şey yok. Mevcut müşterilerinizi sabit ücretli müşteriye geçirmek için şu adımları izleyin:

Her müşterinin bakış açısını anlayın: Her müşterinin ihtiyaçlarını değerlendirin ve hangilerinin sürekli desteğe ihtiyacı olduğunu ve hizmetlerinizi tekrar satın alma olasılığının daha yüksek olduğunu belirleyin. Ayrıca, hizmetlerinizi birden fazla kez satın almış işleri hedefleyin. Yeni sabit ücret modelinizle mevcut tüm müşterilere yaklaşmayın

Fiyatlandırma modelini sunmak için uygun bir zaman seçin: Müşterilerinizle zaten iyi bir ilişkiniz varsa, yeni fiyatlandırma modelini rahatça gündeme getirebilirsiniz. Bunun için uygun bir zaman seçin, örneğin düzenli olarak yapılan konuşmalar veya bütçe ya da strateji planlama aşamaları. Retainer modelini aniden ortaya atmayın

Müşterilerin geri bildirimlerine açık olun: Değişiklik konusunda açık ve şeffaf olun ve müşterilerin önerilerine karşı açık fikirli olun. Müşterilerin belirli gereksinimleri olabilir veya ücret konusunda pazarlık yapmak isteyebilirler. Endişelerini giderin ve gelirinizden ödün vermeden mümkün olduğunca esnek davranın

Geçiş sürecini ayrıntılı olarak açıklayın: İşin kapsamı değişecek mi? Müşteri kısa vadeli kredi alacak mı? Faturalandırma konusunda karışıklık veya müşterinin ödediği bedelin karşılığını alamayacağına dair endişelerden kaçınmak için bu değişikliklerin zaman çizelgesini ve koşullarını açıkça açıklayın

Yeni müşteriler için müzakere taktikleri

Eski müşterileri elde tutmak ve geçiş sürecini yönetmek gerekli olmakla birlikte, sabit ücretli bir fiyatlandırma modeliyle çalışmaya başlayacak yeni müşteriler edinmeye de odaklanmalısınız.

İşte bu tür müzakerelerde size yardımcı olacak bazı taktikler:

Derinlemesine keşif görüşmeleri yapın: Bir sabit ücret önermeden önce, potansiyel müşterinizin ihtiyaçlarını, hedeflerini ve işinizin kapsamını anlamak için derinlemesine bir keşif görüşmesi yapın

Deneme dönemi sunun: İşinizin kalitesiyle ilgili belirsizlikleri gidermek için deneme dönemi sunun. Bu sayede, her iki taraf da en az riskle ilişkiyi erken sonlandırabilir. Deneme dönemi, müşterinin işinizi değerlendirip yatırımına değer olup olmadığına karar vermesini sağlar

Değer ve faydalara odaklanın: İş modelinizi sunarken, sabit ücretle çalışmanın sağladığı faydalara odaklanın. Örneğin, bir çevrimiçi reklam ajansıysanız, şöyle diyebilirsiniz: "Beni sabit ücretle işe alarak, ihtiyacınız olduğunda uzmanlığımdan yararlanabilirsiniz. Ajansımız performans izleme ve ayarlamaları halledeceği için reklam harcamalarınızı mikro düzeyde yönetmenize gerek kalmayacak. Ayrıca, bu kampanya sona erdiğinde yeni birini aramak zorunda kalmayacaksınız. "

Esnek olun: Pazarlık ve uzlaşma için hazırlıklı olun. Daha uzun bir sözleşme süresi karşılığında daha düşük bir ücret teklif edin veya bir deneme dönemi önerin

Değerinizi bilin: Esnek olmakla birlikte, müşterilerin sizi ezmesine izin vermeyin. Ne zaman tavizin fazla olduğunu anlayın ve işinize zarar verebilecek teklifleri reddetmeyi öğrenin

Danışmanlık Ücretlerini Satma Sanatı

Ajansların müşterilere sabit ücretli modelleri satmaya çalışırken karşılaştıkları en büyük sorunlar şunlardır:

Fiyatlandırma konusunda düşük güven Müşterilerden uzun vadeli bir taahhüt isteme korkusu ve Müşteriye sağladıkları değeri doğru bir şekilde aktaramama

Aşağıdaki ipuçlarını kullanarak bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz:

Sonuçlarınızı ölçün: İşinizle ne gibi somut sonuçlar elde edebilirsiniz? Çoğu zaman, danışmanlık şirketlerinin "Müşterilerimizin pazarlama faaliyetlerine yardımcı olarak büyümelerine destek oluyoruz" dediğini duyarsınız. Ancak, bu tür bir teklifle kimse bir işi büyütemez. Daha spesifik ve anlamlı olmalısınız. Örneğin, organik trafiği %200 artırdığınızı varsayalım. Bunun potansiyel müşteri sayısına, kaç yeni müşteri kazandığınıza ve bunu 2, 3 veya 5 yıl boyunca tutarlı bir şekilde yaparsanız ne kadar değer üreteceğinize bakın

İlk adımı atın: Retainer modelinizi yeni bir müşteriye hemen pazarlamaya çalışmayın. Öncelikle, onlarla bir ilişki kurmaya çalışın. Bir mağazada kıyafetleri denemeden satın almazsınız, değil mi? Öyleyse, müşterileriniz sırf siz istediniz diye neden bu kadar büyük bir taahhütte bulunsunlar? Ücretsiz deneme sunmak, müşterileriniz için neler yapabileceğinizi göstermek için harika bir yol olabilir. Ayrıca, müşterilerinizle işlem başlatmak için ön keşif görüşmeleri satabilirsiniz. Sonuçta, 500-3.000 dolarlık bir ön taahhüt satmak, 5.000-100.000 dolarlık bir proje satmaktan çok daha kolaydır

Avans indirimleri sunun: Birçok müşteri, hizmetlerinizi görmeden ön ödeme yapmaya şüpheyle yaklaşacaktır. Müşterileriniz, sizinle geçirdikleri her saat için 100 dolar ödeyebilecekken, neden 100 saat için 10.000 dolar ön ödeme yapsınlar ki diye düşünebilir. Onları ikna etmek için, avans ücretlerinize %5 ila %15 arasında değişen belirli minimum indirimler uygulayabilirsiniz

İlerleme raporları sağlayın: Müşteriler, paralarının karşılığında ne aldıkları konusunda bilgilendirilmek ister. Bu nedenle, düzenli ilerleme raporları, bir danışmanlık ücreti modeli aracılığıyla müşterileri satmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olacaktır. Rapor, tam olarak ne yaptığınızı gösterir ve danışmanlık ilişkisinden elde ettikleri faydaları ortaya koyar

Danışmanlık ücretlerinin avantajları ve zorlukları

Aşağıda, sabit ücretin sizin için en uygun olduğu ve olmadığı durumları belirlemenize yardımcı olacak birkaç avantaj ve dezavantaj bulunmaktadır.

Avantajları

Sabit gelir: Danışmanlık ücretlerinin en önemli avantajı, ajansınız için sabit, tutarlı ve garantili bir gelir sağlamasıdır. Bu, ödemelerin gecikmesinden kaynaklanabilecek riskleri azaltır

Uzun vadeli ilişki: Danışmanlık ücretleri, uzun vadeli müşteri ilişkilerini geliştirir ve istikrarlı bir nakit akışı sağlayarak finansal istikrarınızı korumanıza, operasyonel maliyetlerinizi karşılamanıza ve büyüme planları yapmanıza yardımcı olur

İş kapsamının esnekliği: Zaman bazlı bir danışmanlık ücreti, müşterilerinize önceden belirlenmiş projelerle sınırlı kalmadan, uzmanlık alanınızdaki çeşitli görevlerde yardımcı olmanızı sağlar. Bu, çok yönlülüğünüzü gösterir ve çeşitli bir portföy oluşturmanıza olanak tanır

Erişilebilirlik: Müşteriler, bir uzmana talep üzerine erişim ister. Danışmanlık sözleşmeleri, müşterilere danışmanlık hizmetlerinize öncelikli erişim hakkı verir, bu da müşteri ilişkilerini güçlendirir ve Müşteriler, bir uzmana talep üzerine erişim ister. Danışmanlık sözleşmeleri, müşterilere danışmanlık hizmetlerinize öncelikli erişim hakkı verir, bu da müşteri ilişkilerini güçlendirir ve müşteri tutma oranlarınızı artırır

Cons

Kayıtsızlık: Danışmanlık ücretlerine aşırı güvenmek, genellikle kayıtsızlığa ve yenilikçiliğin azalmasına yol açabilir. Bu durum, uzun süre rekabetle karşılaşmadan sabit bir gelir kaynağına sahip olmaktan kaynaklanır ve müşteri tutma oranınızı düşürebilir. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, ClickUp gibi bir çözüm uygulamaktır. Danışmanlık ücretlerine aşırı güvenmek, genellikle kayıtsızlığa ve yenilikçiliğin azalmasına yol açabilir. Bu durum, uzun süre rekabetle karşılaşmadan sabit bir gelir kaynağına sahip olmaktan kaynaklanır ve müşteri tutma oranınızı düşürebilir. Bununla başa çıkmanın en iyi yolu, ClickUp gibi bir çözüm uygulamaktır. ClickUp Hedefleri'nin yardımıyla, örneğin yeni beceriler öğrenme veya daha kapsamlı bir iş kapsamı ve ölçülebilir hedeflerle yeni müşterilere ulaşma gibi ilerlemenizi kolayca takip edebilirsiniz. ClickUp Hedefleri ile daha büyük hedefleri daha küçük görevlere bölebilir ve her bir hedefinizin ilerlemesini ölçebilirsiniz.

ClickUp Hedefleri, yeni beceriler öğrenirken veya yeni müşterilere ulaşırken ilerlemenizi takip etmenin harika bir yolu olabilir

Sınırlı müşteri esnekliği: Danışmanlık ücreti modeli, müşterileriniz için biraz kısıtlayıcı görünebilir, çünkü başka alternatifler bulma fırsatı olmadan sizinle çalışmak zorunda kalacaklardır. Çözüm, iyi tasarlanmış bir portföy oluşturmak veya müşterilerinizin içini rahatlatacak ücretsiz denemeler sunmaktır.

Fark etmiş olabileceğiniz gibi, pek çok dezavantajdan bahsetmedik. Bunun nedeni, danışmanlık ücretinin çok az dezavantajı olmasıdır.

ClickUp ile Danışmanlık Ücretlerinizi Yönetin

Danışmanlık ücretleri, akıllıca kullanıldığında ajansınızın can damarı haline gelebilir. Aylık ödemeleriniz için faturaların onaylanmasına bağlı kalmamanız için istikrarlı bir gelir kaynağı sağlar. Bu, ödemelerin gecikmesi nedeniyle nakit akışının kesintiye uğrama riskini önemli ölçüde azaltır.

Sağlıklı ve uzun vadeli ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak, işinizin kapsamını genişletmek ve daha fazlası gibi başka faydaları da vardır. Ancak, eski müşterileri elde tutmak veya bir danışmanlık sözleşmesi yoluyla yeni müşteriler kazanmak her zaman kolay değildir ve zorlu bir iş için hazırlıklı olmanız gerekir.

İşte burada ClickUp'ın danışmanlık yazılımı devreye girer. Anlaşmaları taslak haline getirmenize, verilerinizi işlemenize, bilgileri derlemenize, raporlar oluşturmanıza, büyümeyi görselleştirmenize ve ayrıntılı içgörüler sunmanıza yardımcı olan premium bir proje yönetimi çözümüdür.

ClickUp ayrıca, sözleşmeler, belgeler veya raporlar hazırlarken zaman kazanmanıza yardımcı olacak çeşitli danışmanlık şablonları sunar.

Bunları kullanarak, müşterilerinizin faizine kolayca hitap edebilir ve onlara sağladığınız değeri tam olarak yansıtabilirsiniz — artık tahminlerde bulunmak, dağınık dosyalar ve en önemlisi memnuniyetsiz müşteriler yok. ClickUp'ın Danışmanlık Hizmetlerini şimdi ücretsiz kullanın.