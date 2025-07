Bullet Journaling ile Verimliliği Artırma

Her sabah enerjik ve odaklanmış bir şekilde uyanıyorsunuz, günü lazer keskinliğinde bir verimlilikle geçirmek için hazırsınız. Artık sonsuz yapılacaklar listeleri ve dağınık öncelikler tarafından bunalmış hissetmiyorsunuz. Kendinizi bu durumda bulamıyor musunuz? O zaman hazır olun!

Bu, bullet journaling'in gücünü keşfeden milyonlarca insan için bir gerçekliktir.

Bullet journal sistemi, BuJo olarak da bilinir ve geleneksel günlük tutma ile yapılacaklar listesini birleştiren bir verimlilik uygulamasıdır. Sosyal medyada bazı kişiler BuJo'yu KonMari'nin ruhani kuzeni olarak adlandırır. İkincisi fiziksel alanınızı düzenlemenize yardımcı olurken, ilki zihninizi düzenlemenize yardımcı olur.

Görev yönetimi gibi monoton bir şeyi yaratıcı ifadeyle birleştiren bullet journaling, 2000'li yılların en önemli kişisel bakım uygulamaları arasında yer alan farkındalık, yoga ve bir başka günlük yazma uygulaması olan sabah sayfaları ile birlikte verimlilik alanında bir trend haline geldi.

YouTube veya Instagram'da basit bir arama yaptığınızda, bullet journal topluluğundan bullet journal sayfalarını nasıl oluşturacağınızı ve bullet journal girdilerinize neler ekleyebileceğinizi ayrıntılı olarak anlatan binlerce video ve gönderi bulabilirsiniz. İşte bu kadar popüler oldu!

Bu kadar çok hayranı olan bu yöntem, kesinlikle denemeye değer bir verimlilik yöntemi.

Bullet Journaling nedir?

Bullet journaling, basit bir defter kullanarak yapılacak işlerinizi , planlarınızı ve düşüncelerinizi izlemenizi sağlayan analog bir organizasyon yöntemidir. Böylece gününüzü ve hayatınızı bilinçli ve odaklanmış bir şekilde geçirebilirsiniz.

Proje yönetimi ve günlük tutmaya yenilikçi bir yaklaşım getiren bu kılavuzda aşağıdaki kavramlar tanıtılmaktadır:

Hızlı kayıt: Semboller ve kısaltmalar kullanarak notları hızlı bir şekilde kaydetmek için kullanılan bir kısaltma yöntemi

Koleksiyonlar: İzlenecek filmler veya okunacak kitaplar gibi şeyler için tematik listeler

Gelecek günlüğü: Hedefleri ayarlamak ve gelecekteki etkinlikleri planlamak için ayrılmış bölümler

Bu özelleştirilebilir sistem, görevleri, fikirleri ve düşünceleri aylık takvim gibi tek bir yerde birleştirerek bilgi yükünü azaltmanıza, stresi azaltmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

Bu yöntemi icat eden Ryder Caroll'a göre, bullet journal "kısmen organizasyon, kısmen ruh arama, kısmen hayal kurma"dır.

Bullet Journaling'in Tarihi

Ryder Carroll'un web sitesine göre, 2013 yılında bullet journal yöntemini anlatan kısa bir video yayınladı. Çok geçmeden LifeHack.org ve FastCo gibi siteler viral olan videodan bahsetmeye başladı.

2014 yılında Carroll, web sitesini (bulletjournal.com) finanse etmek için bir Kickstarter kampanyası başlattı ve her destekçiye bullet journal yöntemi için tasarlanmış bir Leuchtturm defter hediye etti.

2017 yılına gelindiğinde, bu konsept o kadar popüler hale geldi ki Carroll, TEDx'te bu konu hakkında bir konuşma bile yaptı. 2018 yılında, The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future (Bullet Journal Yöntemi: Geçmişi İzle, Bugünü Sipariş Et, Geleceği Tasarla) adlı kitabı yayınladı ve kitap kısa sürede uluslararası bir bestseller oldu.

Bu, Caroll'un 2021'de bir eşlik defteri piyasaya sürmesine yol açtı.

Bugün, Reddit'teki bullet journaling topluluğu r/bujo'nun 375.000'den fazla abonesi var. Hayranlar, bullet journal'ları hakkında sık sık YouTube videoları ve sosyal medya paylaşımları paylaşıyor.

Önerilen Okuma: The Bullet Journal Ryder Carroll

Bullet journaling yöntemi ve hayatınızı nasıl iyileştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ryder Carroll'un The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future kitabını okuyun.

Kitap 28'den fazla dilde mevcuttur ve verimlilik topluluğundaki herkes tarafından övgüyle karşılanmıştır. Ancak, kitabın tezini yazarın kendisinden daha iyi kimse açıklayamaz:

Her Bullet Journal, hayatınızın hikayesinin bir başka cildi olur. Yaşamak istediğiniz hayatı yansıtıyor mu? Eğer yansıtmıyorsa, öğrendiğiniz dersleri bir sonraki ciltte hikayenizi değiştirmek için kullanın.

Kitap, en önemli şeylere odaklanıp değerlerinizle uyumlu bir hayat yaratmanızı sağlayan "kasıtlı yaşam" kavramını derinlemesine ele alıyor. Kitap üç bölüme ayrılmıştır:

Geçmişi izleyin : Düşüncelerinizi, görevlerinizi ve başarılarınızı kaydedin

Hediye sipariş edin: Günlük görevlerinizi yönetmek ve netlik kazanmak için bir sistem geliştirin

Geleceği tasarlayın: Anlamlı hedefler belirleyin ve bunları uygulanabilir adımlara bölün

Kitap ayrıca hızlı not alma (hızlı notlar almak için) ve kendi sisteminizi oluşturmak için günlüğü kişiselleştirme gibi birçok yararlı ipucu da içerir.

Genel olarak, sosyal medya ve verimlilik uzmanları tarafından günümüzde popüler olan daha yaygın bir sürüme uyarlanmadan önce bullet journaling'in orijinal konsepti hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için harika bir okuma olabilir.

Bullet Journaling'in Temel Bileşenleri

Bullet journaling birkaç temel öğeye dayanır. Bunlardan bazıları düzenleme ve gözden geçirme için günlük olarak kullanılırken, diğerleri yıllık yol haritası sağlar.

Koleksiyonlar: Bu, hedef, hobi veya proje gibi belirli konulara adanmış görevlerin veya sayfaların temalı bir listesidir İndeks: Bu, kolay başvuru için tüm önemli sayfalarınızı ve karşılık gelen sayfa numaralarını listeleyen bir içindekiler tablosu gibi işlev görür Gelecek günlüğü: Bu, yaklaşan etkinlikleri, doğum günlerini ve aylar boyunca son teslim tarihlerini izlemek için yıllık bir genel bakış sunar Aylık günlük: Bu, genellikle etkinlikler için bir takvim tablosu ve daha ayrıntılı görevler ve hedeflerin listesi ile birlikte, o ayın ayrıntılı bir dökümüdür : Günlük görevlerinizi ve önceliklerinizi listelediğiniz günlük planlayıcınız Günlük kayıt: Günlük görevlerinizi ve önceliklerinizi listelediğiniz günlük planlayıcınız

Carroll ayrıca, bir görevin durumunu veya önceliğini belirlemek için şu sembolleri kullanmanızı önerir:

Bir görevi işaretlemek için madde işareti (•)

Bir görevin tamamlandığını belirtmek için bir çarpı (x) işareti

Önemli bir görevi vurgulamak için yıldız işareti (*)

Bir görevi etkinlikten ayırmak için bir daire (o)

Görevleri bir sonraki güne veya haftaya taşıdığınızı belirtmek için büyük eşittir işareti (>) kullanın

Bir görevi önceki güne veya haftaya taşıdığınızı belirtmek için küçük eşittir işareti (<)

Bunlar bullet journal'ın temel yapı taşları olsa da, bazı takipçileri veya mini günlüklerle daha da özelleştirebilirsiniz. Bunlara bazı örnekler: Şükran günlüğü

Yemek planlayıcı

Bütçe ve gider takipçisi

Cilt bakımı rutini

Alışkanlık takipçisi Seçenekler sınırsız.

Bullet Journaling'in Faydaları

Bullet journaling'in en iyi yanı, bütünsel bir takip aracı ve aynı zamanda bir kişisel bakım ritüeli olmasıdır. Her gün beş sayfa günlük yazmak kadar zaman alıcı değildir ve hem pratik hedeflerinizi hem de duygusal sağlığınızı tek bir yerde ele alır.

İngiliz yaşam koçu ve Life Clubs kurucusu Nina Grunfeld şöyle diyor

Bullet journal gibi bir şeyle kafanızı boşaltmak, odaklanmanıza ve daha sakin kalmanıza yardımcı olur.

BuJo yönteminin hayatınızı daha iyi hale getirebileceği bazı yollar:

Kişiselleştirilmiş sistem : BuJo, yapılacaklar listesine kendi kişiliğinizi ekleme özgürlüğü sunarak size uygun bir sistem oluşturmanızı sağlar

Daha fazla netlik : Bullet journaling, büyük hedefleri küçük parçalara ayırmanıza yardımcı olduğu için, gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur

Zaman yönetimi : İş, ayak işleri ve sosyal medyada zaman kaybetmek arasında zamanı yönetmek zor olabilir. Bullet journaling, görevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi görselleştirmenize yardımcı olarak gününüzü planlamanızı ve son dakika telaşlarından kaçınmanızı sağlar

Alışkanlık izleme : Yeni bir spor dersine başlamak veya bir dil öğrenmek gibi, ilerlemenizi izlemek ve motivasyonunuzu korumak için bullet journal'ınızda bir sistem oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bullet journal'ınız sizi suçlu hissettirmez

Kaynak kitaplığı : BuJo, kitaplar, makaleler ve daha sonra saklamak istediğiniz diğer kaynaklar gibi okuma listelerinizi takip etmek için de harika bir yer olabilir. Örneğin, bir pazarlamacıysanız, daha sonra başvurabileceğiniz bir : BuJo, kitaplar, makaleler ve daha sonra saklamak istediğiniz diğer kaynaklar gibi okuma listelerinizi takip etmek için de harika bir yer olabilir. Örneğin, bir pazarlamacıysanız, daha sonra başvurabileceğiniz bir içerik yazma şablonu veya konumlandırma çerçevesi kaydetmek isteyebilirsiniz

Günlük yansımalar: Bullet journaling, kendinizi yansıtmak ve kontrol etmek için bir alan olabilir. Haftalık değerlendirmeler, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenize ve hedeflerinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir — günde 15 dakikadan az bir sürede farkındalığınızı artırabilirsiniz

Şimdi, bullet journaling yolculuğunuza nasıl başlayacağınız konusunda birkaç ipucu verelim.

Etkili Bullet Journaling için İpuçları

Bullet journaling'in özelliği, tüm kişisel bakım yöntemleri gibi, pratik yaptıkça daha iyi sonuçlar almanızdır. Ancak, yeni bullet journal'ınıza başlamak için bazı ipuçları burada.

Sabah ve akşam gözden geçirme için zaman ayırın

Tutarlılık sağlamak için bullet journal'ınızı günlük rutininize entegre edin. Gözden geçirme oturumları bu konuda çok yardımcı olabilir.

Sabah gözden geçirme (5–10 dakika)

Gelecek gün için günlük günlüğünüzü (ve haftalık günlüğünüzü) gözden geçirin

Görevlere öncelik verin ve önemli olanları vurgulayın

Önemli görevler için odaklanabileceğiniz zamanları bloklayın

Akşam değerlendirmesi (5–10 dakika)

Gününüzü düşünün. Tüm görevlerinizi tamamladınız mı?

Bitmemiş görevleri ertesi gün veya haftanın günlüğüne taşıyın

Günün notlarını, fikirlerini veya düşüncelerini yazın

Takipçilerinizi ve şükran günlüğünüzü (varsa) doldurun

Düzenleri şablon haline getirin

Boş bir günlüğün tamamında kolayca kopyalanabilen düzenler oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın. Bu düzenler, günlük tutma sürecinizi iyileştirebilir ve her ay veya düzen için yeni tasarımlar, temalar veya fikirler düşünmenize gerek kalmaz. Yapılabileceklerden biri, çevrimiçi kaynaklardan yazdırılabilir şablonları kullanmaktır.

Kendiniz yapmak ister misiniz? Aylık günlükleriniz, haftalık günlükleriniz, günlük günlükleriniz ve çeşitli takipçilerin her biri için bir şablon tasarlayın. Tarayın ve tüm aylar için yeniden kullanın. Yıl sonunda, bunları bir deftere ciltleyebilirsiniz.

Başka bir fikir de önceden biçimlendirilmiş bullet journal defterleri satın almaktır. Ancak bunlar esnek olmayabilir.

Kaliteli kırtasiye malzemelerine yatırım yapın

Bullet journaling analog bir süreç olduğundan, doğru araçlar bullet journaling deneyiminizde büyük fark yaratabilir. İşte dikkate almanız gerekenler:

Defter: Kaliteli, mürekkeple yazılabilen, fosfolu kalem ve çizimlere uygun, sızdırmaz kağıtlı bir defter seçin. Kareli defterler, cetvel kullanmadan temiz ve düzenli düzenler oluşturmanıza yardımcı olabilir

Kalemler ve fosforlu kalemler: Pürüzsüz yazan ve kağıda iz bırakmayan kalemleri tercih edin. Fosforlu kalemler, görevleri kategorilere ayırmanıza veya önemli bilgileri görsel olarak ayırt etmenize yardımcı olabilir.

Diğer sanatsal öğeler : İsterseniz günlüğünüzü güzelleştirmek için washi bant, : İsterseniz günlüğünüzü güzelleştirmek için washi bant, yapışkan notlar , çıkartmalar ve boya kalemleri stoklayın

Bir kese: Günlüğünüzün arkasına bir kese ekleyerek bilet koçanlarını, notları veya hatıra olarak saklamak istediğiniz diğer eşyaları saklayabilirsiniz

Küçük adımlarla başlayın

Bullet journaling, size uygun bir sistem oluşturmakla ilgilidir. İnternette gördüğünüz ayrıntılı sayfaları kopyalamaya çalışmayın. Çoğu kişi için bullet journaling, kişisel bakımdan çok bir iş gibidir.

İşte kolayca başlayabilirsiniz:

Temel gelecek günlüğü ve aylık günlüğü ile başlayın

Her gün birkaç önemli görevi izleyin

Sisteme alıştıkça takipçileri veya diğer öğeleri yavaş yavaş ekleyin

Unutmayın, bullet journal'ınız kişisel bir araçtır, bu yüzden onu istediğiniz gibi özelleştirerek eğlenebilirsiniz!

Bullet Journaling'in Popüler Kullanımları ve Örnekleri

Bullet journal'ı gerçekten uygulayanlar bu tekniği nasıl kullanıyor ve geliştiriyor? Bu, kendi bullet journal'ınızı kişiselleştirmek için size fikir verecektir.

Aylık sayfa düzeni

Yapması kolay ve güzel görünen basit ve eğlenceli bir sayfa düzeni. Üstelik ekstra sanat malzemelerine de ihtiyacınız yok.

Daha minimal bir şey mi istiyorsunuz? İşte beş dakikadan kısa sürede oluşturabileceğiniz süper basit, abartısız bir sayfa düzeni.

Haftalık düzen

Görevler, projeler ve hatta bir takvim içeren bu temel haftalık düzen, BuJo şablonlarınıza harika (ve karmaşık olmayan) bir ek olabilir.

Ancak, kendinizi yaratıcı hissediyorsanız, şunu da deneyebilirsiniz:

Temel bilgileri öğrendikten sonra, bullet journal'ınızı daha kişisel hale getirmek için ekleyebileceğiniz bazı takipçileri burada bulabilirsiniz.

1. Alışkanlık takipçisi

Alışkanlık takipçisi, ne zaman verimli olduğunuzu ve ne zaman olmadığınızı gibi alışkanlık eğilimlerinizi görselleştirmenize yardımcı olur. Ayrıca, ruh halinizin alışkanlıklarınızı nasıl etkilediğini belirlemek için ruh hali takipçisiyle birleştirebilirsiniz.

ClickUp'ın Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, dijital bir alışkanlık takipçisi alternatifi arıyorsanız da kullanışlı olabilir.

2. Yemek planlayıcı

Bir başka popüler BuJo eklentisi ise yemek planlayıcıdır. Bu eklenti, "bugün ne yemeliyim" sorusuna cevap vermeyi kolaylaştırır ve market alışverişinizi planlamanıza da yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu, yemeklerinizi önceden planlamak ve daha sağlıklı beslenmek için harika bir araç olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Yemek Planlama Şablonu ile market alışverişini, tarifleri düzenlemeyi ve yemek hazırlamayı kolaylaştırın

Şablon, haftalık yemek planınızı yapabileceğiniz, market alışveriş listesi oluşturabileceğiniz ve malzemeleri izleyebileceğiniz alan içerir. Ayrıca, yemek planlamasında başkalarıyla işbirliği yapmak için de kullanabilirsiniz.

3. Gider takipçisi

Bu bölümü çok kullanışlı bir gider izleyici ile tamamlayalım. Örneğin, aşağıdaki şablon, giderlerinizi sabit ve değişken olarak kategorize etmenize yardımcı olur ve tasarruflarınızı izleyebileceğiniz bir sayfa sunar.

ClickUp'ın Kişisel Bütçe Şablonu ayrıca gelir ve giderlerinizi daha ayrıntılı bir şekilde izlemenize, harcamalarınızı azaltabileceğiniz alanları belirlemenize ve hedefleriniz için tasarruf yapmaya teşvik etmenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Kişisel Bütçe Şablonu ile finansal durumunuzu ve daha fazla finansal bağımsızlığa doğru ilerlemenizi takip edin

Bütçe oluşturmaya ve bütçeye sadık kalmaya başlamak için kullanın.

Bullet Journaling Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar

Bullet Journaling yöntemi, hedeflerinizi izlemek ve kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek için bir çıkış noktası sağlasa da, bazı zorlukları da beraberinde getirir:

Kendi sisteminizi bulun : Bullet journaling çok esnek bir yöntemdir, bu da başlangıçta biraz zor gelebilir. Farklı düzenleri ve takipçileri (alışkanlıklar, ruh hali, iş, şükranlar) denemek ve hangilerini günlüğünüze eklemeniz gerektiğini bulmak zaman alabilir

Tutarlılık : Bullet journaling, uzun vadeli faydaları olan bir günlük alışkanlıktır, bu nedenle her gün düzenli olarak uygulamalısınız

Sayfalarınızı başkalarıyla karşılaştırmak : Sosyal medya, inanılmaz derecede yaratıcı bullet journal sayfalarıyla doludur. Bu, günlüğünüzün yeterince iyi olmadığını hissetmenize neden olabilir

Mükemmelliği hedeflemek : Bullet journaling topluluğunda estetiğe verilen önem, birçok şeyi yeniden yapmanıza neden olabilir. Unutmayın, bunun işlevsel bir araç olması gerekiyor, sanat eseri değil

Zaman takibi : Bullet journal oluşturmak ve sürdürmek, özellikle başlangıçta zaman alabilir. Her gün buna ayırabileceğiniz zaman konusunda gerçekçi olun. Ve temel bilgilerle başlayın. Karmaşık düzenleri ve izleyicileri daha sonra ekleyebilirsiniz

Görevleri taşıma: Bullet journaling, bir şeyleri yazmak ve yeniden yazmakla ilgilidir. Etkinlikleri yıllık görünümden aylık görünüme, oradan da haftalık görünüme taşıyacak ve görevleri bir günden diğerine taşıyacaksınız. Bu sıkıcı olabilir

Bu zorlukların üstesinden gelmek için bullet journaling'i eğlenceli hale getirecek bir çözümümüz var.

ClickUp'ta Bullet Journaling'i Uygulama

Washi bantlar, temalı düzenler ve çıkartmalarla süslenmiş, internette sergilenen mükemmel sayfalar, bullet journaling'e yeni başlayanlar (veya sanata yatkın olmayanlar) için baskı yaratabilir.

Birdenbire, hayatınızı düzenlemek olan asıl amacından çok, sayfalarınızın estetiğine ve ayrıntılı bullet journal'lar oluşturmaya odaklanmaya başlıyorsunuz. Ayrıca, bu düzenleri her ay oluşturmak çok zaman alabilir.

Bu ikilemin çözümü nedir? Günlüğünüzü dijital ortama taşıyın.

Bir seçenek, verimlilik ve görev yönetimi platformu olan ClickUp'ı kullanmaktır. Hayatınızı daha iyi organize etmenize yardımcı olmak için bir mobil uygulama, şablonlar ve hatta AI yardımı sunar.

Ayrıca, ClickUp gibi bir araçla, görevleri yeniden planladığınızda her seferinde yeniden yazmanıza gerek kalmaz.

Matt Ragland, ClickUp kullanarak bullet journaling'i nasıl yaptığını gösteriyor.

Ve bunu nasıl yapabileceğinizi dört basit adımda göstereceğiz.

1. Ana görev listesi oluşturun (Brain Dump olarak da bilinir)

ClickUp Görevler'e gidip yapılacaklar listenizi oluşturabilirsiniz. Büyük, küçük, hobi, iş, tüm görevlerinizi bu listeye ekleyin. Hayatınızın hangi alanını kapsadığı veya ne zaman yapmayı planladığınız önemli değildir.

Tüm görevlerinizi son teslim tarihleriyle birlikte ClickUp Görevlerine ekleyin

Ayrıca etkinlikler için ayrı bir bölüm oluşturabilirsiniz: doğum günleri, yıl dönümleri ve geziler. Bu görevleri önceliklerine veya hayatınızda yerlerine göre etiketler kullanarak kategorilere ayırabilirsiniz.

2. Görevleri Takvim Görünümü'ne taşıyın

Artık her görev için bir son teslim tarihi eklediğinize göre, ClickUp Takvim Görünümü'nün aylık düzenine anahtar ile geçebilirsiniz. Basit, değil mi?

ClickUp'ta Takvim Görünümü ile görevlerinizi aylık düzen olarak görüntüleyin

3. Günlük günlüğü oluşturun

Aylık görev listenizi düzenledikten sonra, bir sonraki adım günlük bir günlük oluşturmaktır. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak, günlük alışkanlıklarınızı ve o gün için eklediğiniz belirli görevleri izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile gününüzü planlayın ve planınıza sadık kalın

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Egzersiz yapmak veya vitamin almak gibi alışkanlıklar için yinelenen görevler ayarlayın

Görevleri özel etiketlerle kategorize edin , böylece bir görevin işle mi yoksa kişisel mi olduğunu hızlıca belirleyebilirsiniz

Tüm görevleri takvimde görün , böylece gününüzün nasıl geçeceğini kuşbakışı olarak görebilirsiniz

İlerleme takipçisi veya hatta dönüm noktası hedefleri ile alışkanlıklarınızın ilerlemesini izleyin

Bu şablonu kullanmanın birçok avantajı vardır:

Stres seviyenizi azaltın

Daha iyi zaman yönetimi

Görevleri daha kolay önceliklendirin

Gelişmiş iletişim ve işbirliği

Daha yüksek verimlilik

Şablon içinde, günlük görevlerinizi izlemek ve düzenli kalmak için Özel Durumlar (Açık ve Tamamlandı), Özel Görünümler (Tüm Görevler, Takvim ve Buradan Başla) ve Özel Alanlar da ekleyebilirsiniz. Bu şablonun günlük görevlerinizde verimliliğinizi artıracağından emin olabilirsiniz.

4. ClickUp Belgeleri ile farkındalığı uygulayın

Organizasyonel yönleri tamamladığınıza göre, bir sonraki adım, farkındalık sayfaları veya şükran günlüğü gibi günlüklerinizi ClickUp Belgeleri'ne eklemektir. Belgeler'de her girdi için yeni bir sayfa içeren bir wiki oluşturabilir veya tarih ve şükran girdinizi içeren bir tablo kullanabilirsiniz.

Düşüncelerinizi günlüğünüze eklemek için iç içe sayfalar ekleyin veya ClickUp Belgeleri ile şükran girdileri ekleyin

Ayrıca, ClickUp Brain (ClickUp'ın yerleşik AI asistanı) kullanarak görevleri arayabilir, beyin fırtınası şablonları ve ipuçları bulabilir veya günlük girdilerinizi analiz edebilirsiniz.

ClickUp Brain ile bullet journaling'i daha konuşkan hale getirin

Bunun dışında, hızlı kayıt, konu veya koleksiyon listenizi oluşturma ve daha fazlası için ClickUp Belgeleri'ni kullanabilirsiniz.

ClickUp ile Bullet Journaling'de Dijitalleşin

Analog araçları dijital araçlara tercih eden ancak yine de bullet journaling'in faydalarından yararlanmak isteyen biriyseniz, ClickUp kesinlikle size yardımcı olabilir.

Ayrıca, ClickUp Brain gibi araçlarla günlük ilerlemenizi daha analitik bir şekilde takip edebilir, bir alışkanlığı kaç gün üst üste tamamladığınız gibi soruların yanıtlarını alabilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve bullet journal'ınızı 20 dakikadan kısa sürede oluşturun.