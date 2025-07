İş Yerinde Örnek Olarak Liderlik Etme

iBM'in kurucusu Thomas J. Watson, "Bir insanın başkalarını yönetme yeteneğini, her gün kendini yönetmek için yaptıklarından daha kesin bir şekilde kanıtlayan hiçbir şey yoktur" demiştir.

Savaş alanlarından yönetim kurulu odalarına kadar, liderlik stilleri ve nitelikleri kapsamlı bir şekilde tartışılmıştır. Tek uzlaşma noktası, büyük liderlerin takımlarına nasıl yapılacağını gösterdikleri, yani örnek olarak liderlik ettikleri gibi görünüyor.

Bir iş lideri veya yöneticiyseniz, örnek olarak liderlik hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Örnek Olarak Liderlik Kavramı

Örnek olarak liderlik etmek, takım üyelerinizden beklediğiniz nitelik ve davranışları modelleme pratiğini ifade eder. Eylemler, tutumlar ve işe yaklaşımlar aracılığıyla, takımın geri kalanına ne görmek istediğinizi ve işin en iyi şekilde nasıl yapılacağını gösterirsiniz.

Örnek olarak liderlik, şu özelliklerle tanımlanır:

Kişisel sorumluluk: Bir lider, takımının davranışlarından ve performansından sorumludur. Tüm kaynakları sağlamak ve takımınıza işin nasıl yapıldığını göstermek işinizin bir parçasıdır.

Değer odaklılık: Örnek olarak liderlik etmek, takımlara işlerini nasıl yapacaklarını göstermek için kod veya içerik yazmak değildir. Bundan çok daha büyük bir şeydir. Kişinin benimsemesi gereken değerleri netleştirmek ve bu değerlere uygun davranmaktır.

Örneğin, şirketin değerlerinden biri dürüstlükse, bir lider, unvanı veya yetkisi ne olursa olsun, dürüstçe geri bildirim verir ve alır.

Tutarlılık: Bir lider, takım üyelerinden beklediği davranışları tutarlı bir şekilde sergiler. Örneğin, zamanında davranmayı örnek alıyorsanız, her toplantıya/etkinliğe tutarlı bir şekilde zamanında katılmalısınız.

Özgünlük: Özgün liderler karar verme süreçlerinde şeffaftır ve takımlarını ilgili değişkenler ve süreçler boyunca yönlendirir. Takımınızı amaçlarınız ve eylemleriniz konusunda bilinçlendirerek, diğerlerinin sadece eylemlerinizi değil, bunların ardındaki düşünce sürecini de takip etmelerini sağlarsınız.

Açıklık: Örnek olarak liderlik yaptığınızda, entelektüel olarak alçakgönüllü olursunuz ve yeni bilgiler veya ikna edici görüşlere göre yaklaşımınızı değiştirmeye açık olursunuz.

Sonuç olarak, örnek olmak, eski atasözünde de söylendiği gibi, eylemlerin sözlerden daha güçlü olduğu anlamına gelir. Ancak, bu, siyah ve beyaz arasındaki geniş alanda yer alan niteliksel ve davranışsal bir kavramdır. Bu yaklaşım, büyüklüğü ne olursa olsun, kendi eylemlerinize yansır.

Örnek olarak liderlik yapmayı uygulamak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek on stratejiyi burada bulabilirsiniz.

örnek Olarak Liderlik Etmek İçin 10 Strateji

Başlangıçta, örnek olarak liderlik etmek basit görünebilir: Takımınızın davranmasını istediğiniz şekilde davranın. Pratikte, özellikle büyük bir organizasyonda, takımları yönetirken, bu çok zor olabilir.

Bunu önlemek ve liderliğinizde tutarlı olmak için aşağıdaki on strateji sağlam bir temel oluşturur. Hadi başlayalım.

1. Neye örnek olmak istediğinize karar verin

Öncelikle, örnek olarak liderlik yapmak için ne tür bir lider olduğunuzu belirlemeniz gerekir. Örneğin, zor durumda olan bir şirketin lideri, kırılgan ve motive edici olmalıdır. Aşırı çalışan bir takımın yöneticisi ise empatik ve destekleyici olmalıdır.

Örnek olarak liderlik yapmak için şunlarla başlayın:

Vizyonunuzu özetleyin : Takımınıza gelecekte ne beklediğinizi gösterin

Değerleri netleştirme : Sizin için önemli olan değerleri belirleyin ve takımdan da bu değerlere uymasını bekleyin

Davranışları sergilemek: Takımınızın davranmasını istediğiniz şekilde davranın — açık olun, açık konuşun, zamanında olun, her şeyi belgelendirin vb.

Simon Sinek'in Start with Why (Neden ile Başlayın) kitabı, örnek olarak liderlik yolculuğuna başlamak için güçlü bir kaynaktır. Start with Why kitabının özetini inceleyerek bu kitabın size uygun olup olmadığını görün.

2. Açık iletişim kurun

Örnek olarak liderlik yaptığınızı düşünebilirsiniz, ancak bu genellikle fark edilmeyebilir. Örneğin, Zoom toplantılarında kameranızı her zaman açık tutabilirsiniz, ancak utangaç takım üyeleri sizi örnek almayabilir ve bunu önemsemeyebilir.

Davranışları örneklemek yeterli olmadığında, bu konuda daha açık olmak yardımcı olabilir. Örneğin, takımınızın erişebileceği bir "benimle çalışmak" belgesi oluşturun.

Bunu, takımınızdaki herkesle paylaşabileceğiniz ClickUp Docs gibi bir araçta ayarlayabilirsiniz. Hatta belgeye yorum yapabilir veya sorular sorabilirler, böylece süreçteki işbirliğinizi güçlendirebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile liderlik tarzınızı belgelendirin

Çalışma tarzınız hakkında yazmak yeni mi? Endişelenmeyin. ClickUp Takım Belgeleri şablonu size yardımcı olacaktır.

3. Yararlı ve yapıcı geri bildirim sağlayın; aynı şekilde geri bildirim alın

Liderlerin yaptığı en büyük hatalardan biri, otorite pozisyonu almaktır, bu nedenle takımlarından ve astlarından geri bildirim almazlar. Bu şekilde davrandığınızda, takım da işbirliği yapmaya veya geri bildirim almaya gerek olmadığını öğrenir.

Bunun yerine, geri bildirim almaya ve bunlara göre harekete geçmeye öncelik verin.

Açık kapı saatleri : Bu, çalışanların toplantı planlaması konusunda endişelenmeden içeri girip fikirlerini paylaşmalarını, sorular sormalarını ve rehberlik almalarını teşvik edecektir

Fikir isteyin : Standup görüşmelerinde, geriye dönük değerlendirmelerde ve beyin fırtınası oturumlarında, her bir kişiden fikrini isteyin. Sessiz kalanları bile nazikçe teşvik edin

Tartışmayı teşvik edin: İnsanların sizinle aynı fikirde olmamasına izin verin. Bunu açıkça yapın, böylece diğer takım üyeleri sizinle tartışabileceklerini bilirler

Takımınız dağınık ise, bunu yapmak için sanal alanlar oluşturun. ClickUp Sohbet görünümü gibi bir araçla açık planlı bir ofis düzeni oluşturun. Bağlamsal konuşmalar (iç içe geçmiş yorumlar) yapın, fikir ve önerileri tartışın.

ClickUp Sohbet ile açık konuşmalar yapın ve örnek olarak liderlik edin

Daha yapılandırılmış bir geri bildirim mekanizması için ClickUp Çalışan Geri Bildirimi şablonunu deneyin. Tamamen özelleştirilebilir bu şablon, geri bildirimleri toplamanıza, duyguları görselleştirmenize ve şeffaf bir şirket kültürü oluşturmanıza olanak tanır.

4. Şeffaf bir iş yeri ortamı teşvik edin

Liderlikte şeffaflık genellikle doğru olan şey gibi bir erdem olarak sunulur. Ancak şeffaflığın neden önemli olduğunu çok az kişi anlar. İşte nedeni.

Bilgi işlerinde başarı, herkesin toplu olarak mümkün olduğunca çok şey bilmesine bağlıdır. Örneğin, içerik yazarı Oxford virgül kullanıldığını bilmiyorsa, yazılarınız tutarsız olacaktır. Şeffaflık, kuruluşun toplu bilgisini artırmanıza olanak tanır.

Şeffaf bir iş yeri yaratmanın bazı yolları şunlardır:

Dokümantasyon : Gözlemlerinizi, toplantı notlarınızı, içgörülerinizi vb. yazın ve bunları kuruluşunuzla geniş çapta paylaşın. ClickUp Docs bunu yapmak için harika bir yoldur

Sistemler : Yapılacak tüm işleri yönetmek ve izlemek için bir proje yönetimi sistemi kurun. Bu, bilgilerin ilgili tüm kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlar

Raporlar: Önemli metrikler için raporlar oluşturun. ClickUp ile projelerinizi yönetirken : Önemli metrikler için raporlar oluşturun. ClickUp ile projelerinizi yönetirken ClickUp Gösterge Panelleri bunu sizin için otomatik olarak yapabilir

Özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile tüm önemli ölçümlerinizi tek bir yerden takip edin

5. Özgünlük ve kırılganlığı uygulayın

Özgünlük, kuruluşunuzu bir arada tutan yapıştırıcı olabilir. Büyük liderler, zayıf görünmeden kırılganlıklarını göstermeyi öğrenirler.

Nike'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Phil Knight, Shoe Dog adlı kitabında Nike'ı kurduktan sonra şirketin ilk büyük krizini yaşadığı dönemi anlatıyor. Knight, çalışanlarını bir araya topladı ve şirketin karşı karşıya olduğu tehditleri ve engelleri açıkça ortaya koydu.

Yaklaşan kriz hakkında şeffaflık ve olası riskleri açıkça kabul etmek, çalışanlarını cesaretlendirdi. Konuşma, yeni kurulan organizasyon için bir slogan haline geldi.

Özgünlükle liderlik etmek, takımlara sizinle birlikte savunmasız olabileceklerini de gösterir. Her türlü olumsuzluğu üstlerine iletebilir ve çatışmaları çözebilir, böylece güvenli ve kapsayıcı bir iş yeri yaratabilirler.

Utanç, kırılganlık ve empati hakkında pratik tavsiyeler için, Brené Brown'un cesur liderlik için yol haritası olan Dare to Lead kitabının özetini okuyun.

6. Takım hedefleri belirleyin

İş liderleri, şirket hedeflerini yönetim kurulu ile belirleyip ardından takımlarına aktarma eğilimindedir. Bu durum bazen takımların hedeflerin kendilerine verilmiş gibi hissetmelerine neden olur.

Örnek olarak liderlik etmek:

Takımla birlikte hedefleri belirleyin

Onlara neyin başarılabilir olduğunu sorun

Takımın hedeflerine ulaşması için sorumluluk alın

İhtiyaçlarını aktif olarak öğrenin

İlerlemeyi düzenli olarak izleyin ve gerektiğinde takıma destek olun

ClickUp Hedefleri, hedefleri ayarlamak, ilerlemeyi ölçmek ve gerektiğinde müdahale etmek için mükemmeldir.

ClickUp Hedefleri ile hedefler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

7. Kendinizi gülünç duruma düşürmekten korkmayın

Modern kuruluşların çözdüğü sorunlar, yaratıcı ve maceracı bir düşünce tarzı gerektirir. Bazen fikirler saçma gelebilir. Takımlar, tüm fikirlerinin yargılanmadan kabul edileceğinden emin olmalıdır.

Bunu sağlamak için, fikirlerin açık bir şekilde paylaşılmasına açık olun.

İnsanları düşüncelerini söylemeye davet edin ve onları yargılamadan aktif dinlemeyi gösterin

Takımı fikirleri hemen reddetmemeleri, aksine bu fikirlerin götürdüğü yönü keşfetmeleri için teşvik edin

Takım içinde, düşüncesiz kararları önlemek için koruyucu önlemler alın

8. Soru-Cevap saatlerini planlayın

İş liderleri, organizasyon içinde herkesi soru sormaya davet eden açık evler düzenler. Bu tür oturumlarda sorular genellikle organizasyon, planlar, güncellemeler vb. ile ilgilidir.

Buna ek olarak, takımınızla soru-cevap saatleri ayırarak onlara bir şeyi nasıl yapacağınızı gösterin. Onları "Bu sorunu nasıl çözerdin?" veya "Bu duruma nasıl yaklaşırdın?" gibi sorular sormaya teşvik edin

Takımınızın her küçük şey için size gelmesini istemeyebilirsiniz, ancak ara sıra bunu yapmalarına izin vermek faydalı olabilir. Örnek olarak liderlik etmek, takımınıza bağlam içinde öğretir. Zor zamanlarda yardım etmek için orada olduğunuzu gösterir.

9. Takımlarınızın yerine kendinizi koyun

Liderlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, gerçek hayattan çok uzaklaşmalarıdır. Örneğin, mühendislik bölümünün başkanı, geliştiricilerin karşılaştığı günlük zorlukları, geliştirme ortamlarındaki sınırlamaları veya otomasyon araçlarının eksikliğini bilmeyebilir.

Örnek olarak liderlik yapmak için, takımınızın yaptığı işleri yapacağınız veya onları iş başında izleyeceğiniz bir zaman ayırın. Örneğin, bir geliştiriciyle çift programlama yapabilirsiniz. Ya da birkaç özelliği seçip bazı testler yapabilirsiniz.

Bu, takımınıza onların deneyimlerini anlamak ve onlar için daha iyi hale getirmek istediğinizi gösterir.

10. Zamanla birlikte gelişin

Savaş zamanında bir başbakan, barış zamanında bir başbakandan tamamen farklı beceri ve tutumlara ihtiyaç duyar. Öyleyse, takımlarınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu lider olun. Ekonomi yavaşladığında, yaratıcı veya agresif olabilirsiniz. Yatırım akışı olduğunda, eğitim ve deneylere yatırım yapabilirsiniz.

Takımınız küçükken, herkesle daha yakın bir ilişki kurabilirsiniz. Ancak takımınız büyüdüğünde, herkesin adını hatırlamakta bile zorlanabilirsiniz.

Başarılı bir lider olarak, zamanla gelişmek sizin görevinizdir. Takımınıza değişimin kaçınılmaz olduğu kadar olumlu da olabileceğini gösterin.

Örneğin, ofise dönüş sürecini yöneten bir lider iseniz, her gün işyerinde bulunmalısınız. Bunun size nasıl yardımcı olduğunu ve takımınıza nasıl yardımcı olabileceğini anlatın. Anlaşmazlıkları doğrudan kabul edin ve olumlu bir şekilde tartışın. Hala işe yaramazsa, planınızı tamamen geri çekmekten çekinmeyin.

Tüm bu stratejiler gerçekten yararlı olsa da, her birey farklıdır. Örnek olarak liderlik yaparken, zorluklar kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Bunları nasıl aşabileceğinizi görelim.

Örnek Olarak Liderlik Etmede Zorlukların Üstesinden Gelmek

Liderlik stratejileri ve yönetim tarzları, kuruluşlar arasında ve kuruluşlar içinde farklılık gösterir.

Değişim liderliği, bir organizasyonu dönüşüm yoluyla yönlendirir. COVID-19 veya ekonomik dalgalanma gibi durumlar genellikle liderlerin karşısına çıkar ve liderlerin başarılı olmak için bu durumların üstesinden gelmesi gerekir. Barnes and Noble'dan James Daunt, işi iflasın eşiğinden olumlu bir büyüme sürecine taşıyan bir değişim liderinin harika bir örneğidir.

Öte yandan, ortaya çıkan liderlik, pozisyona organik olarak yükselir ve resmi otoriteye dayanmadan takımları yönlendirir. Uyum sağlayabilir ve takımla daha senkronizasyon halindedir. Satya Nadella, ortaya çıkan liderlerin örnek bir temsilcisidir.

Etik liderlik, sadece kâr için değil, aynı zamanda çalışanlar, müşteriler ve toplumun geneli için doğru olanı yapmakla ilgilidir.

Organizasyona, pazar durumuna ve liderlik becerilerine bağlı olarak, iyi bir liderin karşılaşabileceği bazı zorluklar ve bunların üstesinden gelme yolları aşağıda verilmiştir.

Birleşik bir vizyonun olmaması

Örnek olarak liderlik etmek için, takımınızın sizin davranışlarınızı görmesi ve bunlarla ilişki kurması gerekir. Birleşik bir misyon ve ilkeler olmadan, örnek davranışlarınız fark edilmeyebilir.

Çözüm: Vizyonunuzu ve liderlik felsefenizi belgelendirin. Bunu takım üyelerinizle düzenli olarak tartışın. Onları, birlikte belirlediğiniz ilkeler, değerler ve inançlara dayalı kararlar almaya teşvik edin.

Yetki devri

Her yönetici, ne kadar deneyimli olursa olsun, bir noktada görevleri delege etmekte zorlanır. Bazen, görevleri yerine getirecek doğru kişiyi takımlarında bulamayabilirler. Diğer zamanlarda ise, kendileri neye ihtiyaçları olduğu konusunda net olmayabilirler.

Çözüm:

Yapılması gereken işleri, beklentileri, hedefleri ve sonuçları ayrıntılı olarak belgelendirin. Yazarak netlik sağlar ve referans olarak kullanabilirsiniz

İşin tamamlanması için gerekli tüm kaynakları sağlayın

Nasıl yapılmasını istediğinizi açıklayın ("ben olsam şöyle yapardım" şeklinde ayrıntılı bir belge, örnek olarak liderlik etmek için harika bir yoldur)

Belgeleri güncellediğinizde, bilgilerin kaçırılmaması için takımlarınızı etiketleyin. ClickUp Assign Comments tam olarak bunu sağlar

Düzenli kontrol toplantıları planlayın ve ilerleme hakkında geri bildirim sağlayın

Değişime uyum sağlama

Değişim zor bir süreçtir, sadece takımlar için değil, liderler için de. Durum değişken ve sürekli gelişiyorsa, örnek olarak liderlik etmek zor olabilir.

Çözüm:

Değişim hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın

Olası türbülanslara hazırlıklı olmak için senaryo planlaması yapın

Öngörülemezliği açıkça kabul edin ve takımlarınıza yanlarında olduğunuzu gösterin

Empatik olun ve takımlarınıza destek ve kaynaklar sunun

Öz yönetim

Kulağa saçma gelebilir, ancak örnek olarak liderlik etmek için kendinizi ustaca yönetebilmelisiniz. Birçok lider bu niteliğe sahip değildir. Kendileri aşırı çalışıyor, huysuz veya utangaç olabilir ve farkında olmadan takımlarında benzer bir kültür yaratabilirler.

Çözüm:

Hedeflerinizi ve davranışlarınızı net bir şekilde belirleyin

Her gün değerlerinizi kendinize hatırlatarak, bu değerlere uygun davranın

Kendinize düzenli değerlendirmeler yapın ve doğru örneği verip vermediğinizi kontrol edin

Takımdan geri bildirim toplayın ve performansınızı yeniden ayarlayın

Örnek Olarak Liderlik Etmenin Avantajları ve Dezavantajları

Örnek olmak, çeşitli nedenlerden dolayı harika bir stratejidir.

Saygı : Lider sözünün arkasında durduğunda, takım üyeleri ona daha fazla saygı duyar

Güven : Örnek olarak liderlik yapan bir yönetici, takımının içinde bulunduğu zorlukları bilir. Bu nedenle, en güvenilir kişilerdir

Olumlu iş kültürü : İyi liderler, takımlarının kendilerinin ivory tower'dan konuşmadıklarını bilmesini sağlar. Bu, olumlu bir iş ortamı yaratır

Şeffaflık : Örnek olarak liderlik yaptığınızda, başkalarına kendinize yapılmasını istediğiniz gibi davranırsınız. Bu da empati, şefkat ve şeffaflık yaratır

Moral : Yöneticinizin, takım üyeleriyle aynı standartları uyguladığını bilmek, çalışanların moralini artırır

Müşteri sadakati: Mutlu ve saygılı çalışanlar müşterilere iyi davranır ve şirketinize özgü ve benzersiz bir marka sadakati duygusu oluşturur

Bu, örnek olarak liderlik etmenin dezavantajları olmadığı anlamına gelmez.

Baskı: Başlangıçta, her zaman belirli bir standardı korumak lider için zor olabilir. Hata yapmamanız gerektiğini hissettirir ve bu da büyük bir baskı yaratabilir.

Güvenin azalması: Davranışlardaki herhangi bir tutarsızlık, güvenin azalmasına yol açabilir ve bu güvenin yeniden kazanılması neredeyse imkansız olabilir.

Çok taktiksel: Örnek olarak liderlik yaptığınızda, herkese işlerini ne ve nasıl yapacaklarını göstererek çok taktiksel olma riskine girersiniz. Bu, stratejik ve vizyoner olmak için ihtiyacınız olan zamanı azaltabilir.

Her liderlik tarzında olduğu gibi, yukarıdaki dezavantajlar da biraz düşünme, empati ve stratejik bir yaklaşımla aşılabilir.

ClickUp ile Örnek Olarak Liderlik Edin

Thomas J. Watson'ın unutulmaz sözlerine göre, örnek olarak liderlik etmenin ilk adımı kendinizi yönetmektir. Hedeflerinizi belirlemek, felsefenizi belgelemek, performansınızı izlemek ve hatta günlük tutmak bile harika bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi anladıktan sonra, takımınızı tanıma ve onlara örnek olarak liderlik etme zamanı gelir.

Yukarıdaki on stratejiden hangisini izlerseniz izleyin, ClickUp gibi sağlam bir takım yönetimi aracıyla çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kapsamlı bir proje yönetimi yazılımı olarak tasarlanan ClickUp, kendinizi ve takımınızı yönetmek için ihtiyacınız olan her türlü aracı sunar.

Kişisel hedeflerinizi yazmanız mı gerekiyor? ClickUp Hedefleri'ni deneyin. Düzenli olarak günlük yazmayı seviyor musunuz? ClickUp Belgeleri'ni kullanın. Bir proje takımını mı yönetiyorsunuz? İşi adil bir şekilde dağıtmak için ClickUp İş Yükü görünümünü kullanın. Geri bildirim toplamak mı istiyorsunuz? Geri bildirim formu şablonlarından herhangi birini kullanın.

Kendinizi ve takımınızı etkili bir şekilde yönetin. İyi bir örnek olun. ClickUp'ı bugün deneyin!