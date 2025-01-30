2025'te Teknik Borcu Yönetmek ve İzlemek için En İyi 10 Araç

Sprint son teslim tarihlerine yetişme baskısı, acil sorunları çözmek için geçici düzeltmeler, eski sistemler gibi teknolojik kısıtlamalar veya sadece uzmanlık eksikliği gibi nedenlerle teknik borç, kod tabanınızda birikmek için birçok yol bulur.

Kısa vadeli düzeltmeler ve geçici çözümler acil sorunları çözmenize yardımcı olabilir, ancak uzun vadede yavaş geliştirme, hatalar ve önemli güvenlik açıkları gibi zorluklara yol açma eğilimindedir.

Bu nedenle yazılım takımları, artan teknik borçlarını yönetmek için bir sistem oluşturmalıdır. Bunu yapmanın en uygun yolu, kod düzenleyiciler ve AI kodlama araçları gibi teknik borç araçlarını kullanmaktır.

Bu blogda, piyasadaki en iyi 10 teknik borç yönetimi aracının bir listesini derledik. Bu araçların öne çıkan özelliklerini ve kodunuzun standardını korumanıza nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenin.

Kuruluşunuz için bir teknik borç yönetim aracı değerlendirirken, bu aracın geliştirme takımınızın hedefleriyle uyumlu olduğundan, mevcut yazılım geliştirme araçlarınızla senkronizasyon sağladığından ve mevcut iş akışlarınız ve süreçlerinizle uyumlu olduğundan emin olmanız önemlidir.

Kapsamlı bir karar verebilmeniz için değerlendirmeniz gereken bazı özellikler şunlardır:

Kapsamlı kod analizi : Aracın kod kokuları, yinelemeler ve karmaşıklık gibi sağlam kod analizi özellikleri sunduğundan emin olun, böylece teknik borcu etkili bir şekilde izleyebilirsiniz

Dil desteği : Teknik borç aracının kullandığınız programlama dillerini ve platformları desteklediğini doğrulayın

Görselleştirme ve raporlama : Aracınızın, zaman içinde teknik borç metriklerini izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olacak etkileşimli gösterge panelleri, : Aracınızın, zaman içinde teknik borç metriklerini izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olacak etkileşimli gösterge panelleri, hız grafikleri ve daha fazlası gibi görselleştirme özellikleri sunup sunmadığını kontrol edin

Entegrasyonlar : Mevcut DevOps araçlarınız, sürüm kontrol sistemleriniz, : Mevcut DevOps araçlarınız, sürüm kontrol sistemleriniz, iş akışı otomasyon yazılımlarınız , proje yönetimi araçlarınız ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan araçları arayın

Güvenlik analizi : Kodunuzun kalitesini analiz etmenin yanı sıra, teknik borç aracının kodu güvenlik açıkları ve uyumluluk sorunları açısından test edip etmediğini kontrol edin, böylece bunları zamanında çözebilirsiniz

Veri gizliliği ve güvenliği: Aracın, hassas kod ve proje bilgilerini işlemek için veri gizliliği düzenlemelerine ve endüstri standartlarına uygun olduğundan emin olun. Rol tabanlı erişim kontrolü ve veri şifreleme gibi özelliklere sahip olmalıdır

Her şeyden önce, takımınızın tercihlerine uygun, geliştiricilerin verimliliğini artıran ve kod kalitesini korumalarını sağlayan bir teknik borç aracı seçin.

Piyasada teknik borç araçları konusunda sıkıntı yoktur. Ancak bunların hepsi her kullanım durumu için işe yaramayacaktır. Bu liste, geliştirme ekibinizin kod verimliliğini izlemek ve ölçmek için kullanabileceği en iyi 10 aracı analiz eder.

Bu araçları, birçok test ve geri bildirimden sonra seçtik, böylece sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız. Hadi başlayalım!

1. ClickUp

ClickUp, yazılım takımlarının sprintlerini planlamasına, gereksinimleri yönetmesine ve tek bir konsoldan hata izlemeyi kolaylaştırmasına yardımcı olabilecek bir verimlilik ve çalışma alanı yönetim platformudur.

ClickUp, özel bir teknik borç yönetimi aracı olmayabilir, ancak özelleştirilebilir yazılım geliştirme şablonları, proje yönetimi yetenekleri ve AI destekli kod analiz özellikleri, yazılım takımlarının teknik borçları verimli bir şekilde izlemesi ve yönetmesi için bir nimettir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Teknik Borç Kaydı Şablonunu kullanarak teknik borçlarınızı izleyin, yönetin ve azaltın

Geliştirme ekipleri, ClickUp Teknik Borç Kaydı Şablonunu kopyalayıp özelleştirerek başlayabilir. Kullanıma hazır bu proje şablonu, geliştiricilerin çevik metodolojiler ve çerçeveler kullanarak teknik borçlarını kaydetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

Şablonu kullanma (beş basit adımda):

ClickUp'a kaydolun (henüz kaydolmadıysanız) ve kuruluşunuz için bir Çalışma Alanı oluşturun. Ardından, yazılım takımınız için bir Alan oluşturun

Alan içinde, tüm teknik borç sorunlarınızı ve bulgularınızı yönetmek için ayrı bir proje oluşturun

Bir Öncelik Panosu oluşturun ve borçları önceliklerine göre sınıflandırın, böylece hangi borcu ne zaman seçeceğinizi bilirsiniz

Kanban Panosu'nu kullanarak tüm teknik borçlarınızı ve durumlarını kuşbakışı görünümünde görüntüleyin

Yeni teknik borç bulgularını görevler olarak kaydedin ve gerekçe, önem düzeyi ve daha fazlası gibi bağlam bilgileri ekleyin

ClickUp Docs'ta karmaşık teknik borçlar için strateji, gerekçe ve eylem öğeleri gibi ayrıntılı belgeler oluşturun

ClickUp Belgeleri'nde her bir teknik borç bulgusu için ayrı belgeler oluşturabilir ve bu göreve ilgili bağlantıyı ekleyerek takımlarınız içinde şeffaflığı ve işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

Teknik liderler, kuruluşlarındaki teknik borcu yönetmek için temel yönergeleri özetleyen bir ana belge de oluşturabilirler. Bu, özellikle kuruluşların birden fazla geliştirme takımı olduğunda süreci standart hale getirebilir.

Kod parçacıklarını analiz ederek mantık boşluklarını bulun, kodunuzu temizlemek için fikirler üretin ve ClickUp Brain ile teknik borcunuzun durumunu takip edin

Kod kalitesi kontrolleri için özellikle yararlı bir özellik ClickUp Brain'dir. Üretken bir AI aracı olan ClickUp Brain, geliştiricilerin kodları hata açısından analiz etmesine, kodu yeniden düzenlemek için öneriler almasına, kod önerileri üzerinde beyin fırtınası yapmasına ve daha fazlasını yapmasına yardımcı olabilir.

Takımlar ayrıca durum güncellemelerini otomatikleştirebilir, belgeleri ve projeleri özetleyebilir ve araç aracılığıyla önemli bilgileri bulabilir. Bu, verimlilik ve etkinliklerini artırmak isteyen geliştiriciler için harika bir sanal asistan olmasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Teknik borcu kaydedin: ClickUp'ta ayrı bir projeye ekleyerek veya etiketler ve etiketler kullanarak teknik borç öğelerini kaydetme sürecini kolaylaştırın

Geçmiş borç eğilimlerini izleyin : Genel teknik borcunuzu görselleştirin ve eğilimleri izleyerek zaman içinde : Genel teknik borcunuzu görselleştirin ve eğilimleri izleyerek zaman içinde teknik borç oranınızı ölçün

Süreçlerinizi belgelendirin: Eski kodlar, mimariyi yeniden yapılandırma planları ve daha fazlası dahil olmak üzere teknik borcunuzla ilgili tüm belgeleri yönetin

AI ile beyin fırtınası yapın : ClickUp Brain'in GenAI yeteneklerini kullanarak kodunuzu analiz edin veya kodlama zorluklarına çözüm bulun

Kod analiz araçlarıyla entegre edin: ClickUp, yerleşik kod analizi sunmasa da kod analiz araçlarıyla entegre edilebilir. Böylece teknik borç sorunlarını doğrudan ClickUp görevlerine aktararak daha iyi izleme yapabilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin biraz dik olduğunu bildirmiştir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4000+ yorum)

2. CodeScene

codeScene aracılığıyla

CodeScene, kodunuzun kalitesini kontrol eden ve kodun durumunu kod türü, yazarlar ve projeler gibi diğer faktörlerle ilişkilendiren bir kod analizi ve görselleştirme aracıdır. Bu, kullanıcılara takımınızın davranış kalıpları ve bunların kodunuzu nasıl etkilediği hakkında içgörü sağlar.

Örneğin, teknik bilgi veya sistem uzmanlığı gibi takımınızın güçlü yönleri hakkında bilgi edinebilir ve kod sağlığını iyileştirmek için bir projeye farklı kaynaklar ayırmanız gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz.

CodeScene ayrıca kod tabanınızın genel "mimari sağlığı" hakkında da bilgi verir. Bu, teknik borca katkıda bulunan potansiyel tasarım kusurlarını belirlemeye yardımcı olan kod bağlama ve uyum gibi metrikleri içerir.

CodeScene'in en iyi özellikleri

Bireysel kodlayıcı, takım veya proje bazında kod sağlığınızı anlayın ve takımınızın dinamikleri hakkında içgörü elde edin

Önceden tanımlanmış kalite kontrolleriyle kod incelemelerini otomatikleştirerek geliştirme süresini kısaltın

Eski kodu yeniden düzenleyin ve AI destekli kod yeniden düzenleme araçlarıyla teknik borcu kolayca halledin

CodeScene sınırlamaları

Kullanıcılar, sezgisel olmayan kullanıcı deneyimi nedeniyle öğrenme eğrisinin çok dik olduğunu bildiriyor

CodeScene'in geliştiricilerin kodla etkileşimine verdiği önem, tüm teknik borç sorunlarını doğrudan çözmeyebilir

CodeScene fiyatlandırması

Standart : Aktif yazar başına aylık 20 €

Pro : Aktif yazar başına aylık 30 €

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CodeScene derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

3. Perforce

Perforce, geliştirme takımlarının sürüm kontrolünden kod incelemelerine, gereksinim yönetiminden çevik proje yönetimine kadar her şeyi yönetmesini sağlayan hepsi bir arada bir DevOps platformudur.

Büyük ölçekli kurumsal yazılım şirketleri için tasarlanan Perforce, uygulama yaşam döngüsü yönetimi, statik kod analizi ve BT altyapısı otomasyonu gibi anahtar çözümleri içerir.

Geliştiriciler ayrıca teknik borçlarını kaydedebilir ve çevik proje yönetimi aracını kullanarak Perforce'ta çeşitli sorunların durumunu izleyebilir. Geliştirici verimliliği ve operasyon yönetimi özelliklerinin bu birleşimi, Perforce'u karmaşık yazılım projelerini yöneten büyük kurumsal şirketler için harika bir araç haline getirir.

Perforce'un en iyi özellikleri

Deneyler ve yeniden yapılandırma amacıyla izole kod dalları oluşturun ve kod tabanınızı koruyun

Perforce'un diyagram oluşturma aracı Gliffy'yi kullanarak teknik borç yönetimi sürecinizi görselleştirin ve daha fazla bağlam ekleyin

Tüm operasyon stratejilerini ve süreçlerini (yeni özellik geliştirme, risk değerlendirmesi, test ve hata ayıklama) tek bir konsoldan kolaylaştırın

Perforce'un sürüm kontrol geçmişi ve birleştirme özelliklerini kullanarak geçmiş teknik borçları anlayın ve ele alın

Sorunları erken tespit etmek için biyometrik, sürekli ve jeolojik taramalar gibi çeşitli test faaliyetleri gerçekleştirin

Perforce sınırlamaları

Karmaşık kod taramaları yaparken yavaş ve hantal olabilir

Bazı kullanıcılar, yeterli eğitim ve kaynakların olmaması nedeniyle öğrenme sürecinin zor olduğunu bildiriyor

Küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için maliyetli olabilir

Perforce fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Perforce derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

4. Stepsize AI

via Stepsize AI

Stepsize AI, geliştirme takımlarının teknik borcu daha verimli bir şekilde izlemesine ve yönetmesine yardımcı olan üretken bir AI aracıdır. Diğer kod analiz araçlarından farklı olarak, Stepsize AI, geliştiricilerin bir projenin yaşam döngüsü boyunca teknik borcu listelemesine ve her projede bu borcu ele almasına yardımcı olan bir "izleyici"dir.

Stepsize AI, bağlamsal raporlar ve teknik borçların otomatik proje düzeyinde özetlerini oluşturma gibi yapay zeka yetenekleriyle tanınır. Ayrıca mühendislerin çabaya ve etkiye dayalı olarak teknik borcu ölçmelerine yardımcı olarak daha iyi öncelik belirlemelerini sağlar.

Stepsize AI'nın en iyi özellikleri

Veri akışınız, teknik borçlarınız ve sorun izleme hakkında proje düzeyinde içgörüler ve yorumlar alın

AI kullanarak teknik borcunuz ve en son sorunlarla ilgili otomatik güncellemeler oluşturun

Kodunuza satır içi açıklamalar ekleyerek bağlam ekleyin ve teknik borç sorunlarını doğrudan kod düzenleyicinizden yönetin

Tüm popüler kod düzenleyiciler ve sorun izleyicilerle entegre ederek teknik borcunuzu tüm platformlarda senkronize edin

Stepsize AI sınırlamaları

Sınırlı sayıda programlama dilini destekler

Derinlemesine kod kalitesi testi ve güvenlik açığı taraması için Stepsize AI'yı diğer kod analiz araçlarıyla entegre etmeniz gerekecektir

Bazı kullanıcılar, Stepsize AI'yı diğer araçlarla entegre etmenin karmaşık olabileceğini bildirmiştir

Stepsize AI fiyatlandırması

Takım : Jira panosu veya Linear Team başına aylık 29 ABD doları

Özel kurulum: Jira panosu veya Linear Team başına aylık 29 $

Stepsize AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

5. Sonarqube

sonarQube aracılığıyla

SonarQube, ticari kod test ve analiz araçlarına açık kaynaklı bir alternatiftir. 30'dan fazla programlama dilini destekler ve yazılım geliştirme ekipleri için çeşitli kod analizi ve kalite yönetimi çözümleri sunar.

Anahtar özellikler arasında özel kod analizi, derinlemesine kod sağlığı metrikleri (karmaşıklık puanı, yinelemeler ve daha fazlası) aracılığıyla teknik borcu ölçme ve hatta güvenlik ihlallerini önlemek için gizli bir algılama aracı bulunur.

SonarQube ayrıca, geliştiricilerin sorularına yanıt bulmalarına ve daha verimli hale gelmelerine yardımcı olan canlı bir geliştirici topluluğuna ve 50'den fazla eklentiye sahiptir.

Sonarqube AI'nın en iyi özellikleri

Statik uygulama güvenliği testi (SAST) motorunu kullanarak statik kod analizi yapın ve olası sorunları işaretleyin

Programlama dilinize ve geliştirme tarzınıza göre kesin geri bildirimler ve eyleme geçirilebilir içgörüler alın

Önceden tanımlanmış kod yönergelerine veya biçimlendirmeye uymayan ardışık düzenleri otomatik olarak hata olarak değerlendirin

SonarQube'u entegre geliştirme ortamınız (IDE) ve sürekli teslimat (CD) ardışık düzenleriyle entegre ederek sorunları geliştirme döngüsünün erken aşamalarında yakalayın ve düzeltin

Sonarqube AI sınırlamaları

Sonarqube'nin bazı durumlarda yanlış pozitif sorun raporları oluşturduğu bildirilmiştir

Büyük geliştirme takımları için SonarQube'u ayarlamak, çok çaba ve zaman gerektiren bir süreç olabilir

Benzer teknik borç araçlarına kıyasla sınırlı raporlama özellikleri

Sonarqube AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Sonar Cloud : 100 bin kod satırı için 11,81 $'dan başlar (aylık faturalandırılır)

Geliştirici : 100 bin kod satırı için 160 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Enterprise : 1 milyon kod satırı için 21.600 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Veri Merkezi: 20 milyon kod satırı için 136.600 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Sonarqube AI derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50+ yorum)

6. CAST Öne Çıkan Özellikler

cAST Highlight aracılığıyla

CAST Highlight, geliştirme takımlarına kod tabanının sağlığı ve ortaya çıkabilecek olası engeller hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan bir yazılım zekası aracıdır.

Anahtar özellikleri arasında tüm uygulamalarınızın durumunu izlemek için merkezi bir konsol, otomatik kod taramaları çalıştırmak ve sorunları işaretlemek için bir güvenlik açığı denetleyicisi ve kodunuzun performansı hakkında derinlemesine içgörüler sağlamak için özelleştirilebilir gösterge panelleri bulunur.

CAST Highlight'ın özellikle benzersiz bir özelliği, sürdürülebilirlik analizleridir. Yeşil etki puanları, CO2 emisyon tahminleri ve yeşil eksiklikler gibi verilerle, yazılımınızın çevresel ayak izini azaltabilir ve enerji ve maliyet verimliliğinizi artırabilirsiniz.

CAST En iyi özellikleri öne çıkarın

Kodunuzda kullanılan açık kaynak kitaplıklarında zayıflıkları belirleyin ve bunların uygulamalarınız üzerindeki potansiyel risklerini analiz edin

Anahtar metriklerle gösterge panellerini kişiselleştirin ve yazılım portföyünüzün zaman içindeki durumunu net bir şekilde görün

İş etkisi ve teknik hususlara göre bulut geçişi için uygulamaları otomatik olarak segmentlere ayırın ve önceliklendirin

Kodunuzdaki CO2 emisyonlarını azaltmak veya enerji verimliliğini artırmak gibi "yeşil eksiklikleri" belirleyin

CAST Önemli sınırlamalar

Küçük ve orta ölçekli şirketler için uygun değildir

Bazı kullanıcılar, sürekli uyarılar ve bildirimler nedeniyle "veri aşırı yüklemesi" yaşadıklarını bildiriyor

CAST Öne çıkan fiyatlandırma

Tamamlandı : 25 uygulama için 39.000 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Bulut : 25 uygulama için 27.000 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

SCA : 25 uygulama için 28.000 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

Yeşil: 25 uygulama için 11.000 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır)

CAST Öne çıkan puanlar ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

7. ReSharper

reSharper aracılığıyla

JetBrains tarafından sunulan ReSharper, . NET geliştiricileri için popüler bir kod analizi uzantısıdır. Öncelikle Microsoft Visual Studio içinde kullanılır ve gelişmiş kod analizi ve yeniden yapılandırma yetenekleri, kolaylaştırılmış kod gezinme, akıllı kod tamamlama ve daha fazlasını içeren özelliklere sahiptir.

ReSharper ayrıca, bağlam tabanlı kod önerileri ve otomatik içe aktarma önerileri gibi ek özellikler sunarak . NET geliştiricileri için IntelliSense (Visual Studio'nun yerleşik kod tamamlama aracı) deneyimini iyileştirir.

ReSharper'ın en iyi özellikleri

Yerleşik yeniden yapılandırma seçenekleriyle kodu yeniden yapılandırın ve kodunuzun düzenini ve okunabilirliğini iyileştirin

ReSharper'ın otomatik hızlı düzeltme önerileriyle kod denetimleri gerçekleştirin ve olası sorunları giderin

Dile özgü kod biçimlendirme yönergeleri oluşturun ve kod tabanınızı standartlaştırın

Özellikler ve aşırı yüklemeler oluşturmak ve standart kodlar oluşturmak için kod oluşturma eylemlerini kullanın

ReSharper sınırlamaları

ReSharper, . NET ekosistemi için tasarlanmıştır ve diğer geliştirme sistemlerini desteklemez

Karmaşık kod analizi yapmak sisteminizi yavaşlatabilir

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisi olduğunu bildirmiştir

ReSharper fiyatlandırması

Ücretsiz : ReSharper öğrenciler, öğretmenler ve topluluklar için ücretsizdir

Kuruluşlar : Kullanıcı başına aylık 34,90 $'dan başlayan fiyatlarla

Bireyler: Kullanıcı başına aylık 13,90 $'dan başlayan fiyatlarla

ReSharper derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

8. Checkstyle

checkstyle aracılığıyla

2000'lerin başında tanıtılan Checkstyle, Java projeleri için açık kaynaklı bir kod biçimlendirme ve statik kod analiz aracıdır. Adlandırma kuralları, boş alanlar ve daha fazlasını ekleyerek geliştiricilerin projeler arasında tek tip bir kodlama stili oluşturmasına yardımcı olabilir.

Checkstyle'ı CI/CD boru hatlarınızla entegre edebilir ve kod incelemelerinizi otomatikleştirerek tüm kodların önceden tanımlanmış kurallara ve yönergelere uygun olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, çeşitli katkıcıların olduğu açık kaynaklı projeler veya ücretsiz ve basit bir biçim denetleyicisine ihtiyaç duyan küçük Java takımları için özellikle yararlıdır.

Checkstyle'ın en iyi özellikleri

Kolay okunabilirlik sağlamak için kod tabanınızın biçimini standartlaştırın

Kuruluşunuza özgü biçimlendirme sorunlarını işaretlemek için özel kurallar oluşturun

IDE'lerle entegre edin ve herhangi bir kod biçimlendirme ihlali hakkında gerçek zamanlı uyarılar alın

Checkstyle sınırlamaları

Checkstyle yalnızca Java'yı destekler

Yalnızca temel kod kalitesi kontrolleri sunar

Checkstyle fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Checkstyle derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (21 yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

9. Mend. io

Mend, süreçleri otomatikleştirerek ve geliştiricilere güvenli kod yazmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak uygulama güvenliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Geliştirme ve güvenlik ekipleri için kurumsal düzeyde bir AppSec aracı olan Mend, her iki fonksiyon için de benzersiz ancak birbirini tamamlayan araçlara sahiptir.

Uygulama güvenliğinin çeşitli yönlerini ele alan, özellikle görevlerin otomasyonuna ve geliştirme takımlarının yükünün azaltılmasına odaklanan bir dizi araç sunar. Bazı anahtar özellikler arasında özel kod analizi, otomatik açık kaynak risk tanımlama ve erken güvenlik açığı tespiti bulunur.

Mend. io'nun en iyi özellikleri

Kodunuzu tarayarak ve borç sorunlarını gerçek zamanlı olarak ele alarak geliştirme hızını ve kod kalitesini artırın

Veri akışlarını birleştirin, ortak sorunları birleştirin ve tek bir kod değişikliği ile birden fazla güvenlik açığını giderin

Sorunları nasıl çözebileceğiniz ve gelecekte benzer sorunları nasıl önleyebileceğiniz konusunda net ve uygulanabilir adımlar alın

Geliştirme yaşam döngüsü boyunca periyodik, otomatik güvenlik kontrolleri başlatarak güvenlik açıklarını erken tespit edin ve uyumluluk sorunlarını önleyin

Mend. io sınırlamaları

Mend. io, yalnızca en az 25 geliştirici için yıllık planlar sunduğu için küçük şirketler için uygun olmayabilir

Diğer benzer araçlara kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Mend. io fiyatlandırma

Mend Renovate : 100 geliştirici için yıllık 25.000 dolardan başlayan fiyatlarla

Mend SCA : 25 geliştirici için yıllık 18.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Mend Container : 100 geliştirici için yıllık 15.000 dolardan başlayan fiyatlarla

Mend SAST: 25 geliştirici için yıllık 18.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Mend. io puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

10. Teamscale

teamscale aracılığıyla

Teamscale by CQSE, 2010 yılında Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından oluşturulan bir yazılım kalite yönetim platformudur.

Bu araç, sürekli denetim, özelleştirilebilir kalite profilleri ve güvenlik analizi özellikleri gibi otomatik kod analiz yetenekleriyle tanınmaktadır.

Teamscale'in diğer anahtar özellikleri arasında geniş programlama dili ve çerçeve aralığı ile teknik borç oranını ve kod kalitesi eğilimlerini izlemek ve yönetmek için kapsamlı raporlar ve gösterge panelleri bulunur.

Ayrıca, birden fazla takım arasında işbirliğini mümkün kılan Jira ve GitHub gibi popüler sorun izleme ve ürün biriktirme sistemleriyle de entegre olur.

Teamscale'in en iyi özellikleri

Kod depoları, hata izleyiciler ve hatta gereksinim yönetimi araçları gibi farklı kaynaklardan gelen verileri analiz edin

Test edilmemiş kod alanlarını vurgulayın ve kodunuzda periyodik kalite güvence testleri gerçekleştirin

Kodunuzun kalitesi hakkında ayrıntılı veriler ve metrikler elde edin, güvenlik sorunlarını analiz edin ve yazılımınızın mimarisini test edin

Teamscale'i işbirliği, kod yönetimi ve hata izleme araçlarınızla entegre ederek verilerinizi birleştirin

Teamscale sınırlamaları

Teamscale, kullanıcılara ücretsiz plan veya deneme sürümü sunmamaktadır

Şu anda yapay zeka özellikleri mevcut değildir

Teamscale fiyatlandırması

Kullandıkça öde: Beş kullanıcı için aylık 110 €'dan başlar

Teamscale derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

ClickUp ile Kodu Analiz Edin ve Teknik Borcu Azaltın

Kod tabanınızda teknik borç yönetimi birçok avantaj sunar: geliştirme ekibinizin hızını artırabilir ve kodunuzun güvenliğini geliştirebilirsiniz. Ve bunu, kullanışlı teknik borç araçlarını kullanarak kolayca yapabilirsiniz.

Bu blogda listelediğimiz araçlardan herhangi birini kullanabilirsiniz, yazılım geliştirme ekibinize kesinlikle yardımcı olacaklardır.

Ancak, teknik borcu yönetmeye başlamak için ClickUp'ı denemenizi öneririz.

Hepsi bir arada çalışma alanı yönetimi çözümü olan ClickUp, proje yönetimi, belge oluşturma ve takım iletişimi için yerleşik araçlarla birlikte gelir. Bu, teknik borcu izlemek ve API kısıtlamalarını, iş tutarsızlıklarını ve daha fazlasını açıklayan belgeler oluşturmak için harika bir araçtır.

Takımlarınız, ClickUp Beyaz Tahtaları, Klipler, Sohbet görünümü ve daha fazlası gibi çeşitli yerleşik iletişim ve işbirliği araçlarını kullanarak doğrudan ClickUp platformu içinde işbirliği yapabilir.

ClickUp'ı neden denemiyorsunuz? Ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ın kod tabanınızı iyileştirmenize ve geliştirici verimliliğini artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.