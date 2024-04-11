Başarı Yolculuğunuzu Ateşleyecek En İyi 10 Liderlik Podcast'i

Liderlik yolculuğunuzu geliştirmek için yeni bakış açıları, en son içgörüler ve stratejiler mi arıyorsunuz? Podcast dünyasından başka yere bakmayın!

Günümüzün iş dünyasında, liderlik konusunda sürekli öğrenme her zamankinden daha önemlidir. Liderlik, otorite ve başlıklardan daha fazlasıdır; ilham verme, rehberlik etme ve yenilik yapma becerisidir. Bilgi, büyüme ve gelişme arayışı ise etkili liderliğin anahtarıdır.

Bir lider olarak, sürekli öğrenmeye açık, becerilerinizi geliştirmeye ve rakiplerinizin bir adım önünde olmaya kararlı olmalısınız. Ancak, yoğun programınızda öğrenmeye zaman ayırmak zor olabilir.

İşte burada liderlik podcast'leri devreye giriyor. İlham, eğitim ve gerçek dünyadan içgörüler içeren benzersiz bir karışım sunan podcast'ler, günlük liderlerin ufkunu genişletmek ve becerilerini geliştirmek için kullanışlı ve erişilebilir araçlar olarak öne çıkıyor.

Bu makalede, en iyi 10 liderlik podcast'ini inceleyeceğiz.

Liderliği Anlamak Podcast'leri

Dünya çapında 5 milyondan fazla podcast ile podcast'ler dijital dünyayı ele geçirdi. 2023 yılında podcast dinleyicilerinin sayısı 460 milyonun üzerindeydi ve bu yıl 504,9 milyona ulaşması bekleniyor.

Statista 'ya göre 2019'dan 2024'e kadar dünya çapında podcast dinleyicilerinin sayısı (milyon)

Peki podcast'leri bu kadar popüler yapan nedir? Bunun nedenlerinden biri, kolay erişilebilirlik ve rahatlık.

i̇nsanların %59' u podcast dinlerken aynı anda başka işler de yapmaktadır. Dolayısıyla, iş yaparken, ev işleri yaparken, araba sürerken, dinlenirken veya egzersiz yaparken, podcast'ler zihninizi ve vücudunuzu meşgul etmenizi sağlar. Araştırmala r ayrıca podcast'lerin insanları motive ettiğini ve daha verimli hale getirdiğini göstermektedir.

Liderlik podcast'leri, akıllı telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda birkaç dokunuşla erişebileceğiniz sanal mentorlardır. Birçok podcast, düşünce liderleri, sektör uzmanları ve başarılı uygulayıcılarla röportajlar içerir ve farklı liderlik stilleri, stratejiler, felsefeler ve gerçek dünya deneyimlerine bir bakış sunar.

Doğru liderlik podcast'leriyle şunları yapabilirsiniz:

Mesleki engelleri aşın ve paha biçilmez dersler alın

Liderlik becerilerinizi geliştirmek için pratik tavsiyeler alın

Liderlik yolculuğunuzu geliştirin ve liderlik tarzınızı bulun

Liderlik topluluğunun bir parçası olun, fikir alışverişinde bulunun ve birlikte büyüyün

En İyi Liderlik Podcast'leri: Ayrıntılar ve İçgörüler

Verimlilik podcast'lerinden profesyonel gelişim podcast'lerine kadar her ilgi alanına uygun bir podcast bulabilirsiniz. Bu, özellikle 5 milyon podcast arasından seçim yapmanız gerektiğinde doğru podcast'leri bulmayı oldukça zor hale getirir.

Ama endişelenmeyin; sizin için en iyi 10 liderlik podcast'ini bir araya getirdik.

1. Jocko Podcast

youTube aracılığıyla

Liderlik konusunda uygulanabilir tavsiyeler ve benzersiz bir bakış açısı mı arıyorsunuz? Jocko Podcast sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Emekli Navy SEAL subayı, yazar ve liderlik danışmanı Jocko Willink'in sunuculuğunu yaptığı Jocko Podcast, liderlik, kişisel ve profesyonel gelişim ve disiplin konularında askeri bakış açısı sunuyor.

Jocko, 20 yıllık Navy SEAL deneyimine sahiptir ve bireylere, liderlik takımlarına ve kuruluşlara liderlik dersleri veren Echelon Front şirketinin kurucu ortağıdır.

Zorluklarınızı aşmak ve hedeflerinize ulaşmak için doğrudan fikirler ve görüşler sunar. Ve bu fikirler liderliğin ötesine geçer. Bunları hayatınızın her alanına uygulayabilirsiniz.

Bu liderlik podcast'i, Jocko'nun Jordan Peterson, Dakota Meyer ve Alex Honnold gibi misafirleri farklı konuları tartışmak için davet ettiği bir konuşma formatındadır. Her bölüm 10 dakika ile 6 saat arasında değişebilir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

2. HBR IdeaCast

spotify üzerinden

Bir lider olarak, uzun liderlik podcast'lerini dinlemek için her zaman zamanınız olmayabilir. Bu nedenle, kısa bölümler halinde değerli ipuçları almak istiyorsanız, Harvard Business Review'un IdeaCast'i mükemmel bir seçimdir.

Sunucular Alison Beard ve Curt Nickisch, dinleyicileri liderlik dersleri, en son trendler ve zorluklar hakkında büyüleyici bir yolculuğa çıkarır. Her bölüm yaklaşık 30 dakika sürer ve sektör uzmanları, liderler, profesörler ve yazarlarla yapılan konuşmaları içerir.

Podcast'lerin son misafirleri arasında Bob Sutton (Stanford profesörü), Cheryl Strauss Einhorn (Decisive CEO'su) ve Ted Bililies (AlixPartners Genel Müdürü) yer alıyor.

Podcast'in başarısı, birçok bölümü ve uzun geçmişinde açıkça görülüyor. 2006 yılına kadar uzanan 900'den fazla bölümü var! En son bölümler, serbest ekonomi, bire bir toplantılar, ofise dönüş politikaları, takım yönetimi ve daha fazlasına odaklanıyor.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

3. Bir CEO'ya sorun

En başarılı CEO'lardan doğrudan öğrenmek ister misiniz?

Eski dedektif ve Lorraine Gregory Communications'ın şu anki CEO'su olan Greg Demetriou, Ask a CEO podcast'inin kurucusu ve sunucusudur. Farklı sektörlerden kurucular ve CEO'larla röportajlar yaparak onların görüşlerini, yolculuklarını, zorluklarını ve başarılarını öğrenir.

Bu liderlik podcast'inin en iyi yanlarından biri, gerçek konuşmaları dinleyebilmenizdir. Misafirler, başarısızlıklarını ve mücadelelerini samimi bir şekilde anlatır. Bu, zorluklarla nasıl yüzleşeceğiniz ve galip geleceğiniz konusunda gerçekçi bilgiler edinmenizi sağlar.

Podcast'in son misafirleri arasında Frank Romeo (aktivist ve PTSD eğitimcisi), Jennifer Marks (J. P. Morgan Private Bank Genel Müdürü) ve Michael Dowling (Northwell Health CEO'su) yer alıyor. Bölümler genellikle 15 dakika ile bir saat arasında değişiyor.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

4. Andy Stanley Liderlik Podcast'i

spotify üzerinden

Bir başka harika kısa liderlik podcast'i olan Andy Stanley Leadership podcast'i, iletişim, karar verme, motivasyon, temel değerler, liderlik geçişleri, hedef belirleme ve zor konuşmaları yönetme gibi ilgili konuları ele alıyor.

Öğretmeye ve dinleyicilerle etkileşime girmeye olan tutkusu ile Andy Stanley, liderlik etkinliklerinde konuşmacı olarak 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Ayrıca, aranan bir iletişimci, North Point Ministries'in kurucusu ve 20'den fazla kitabın en çok satan yazarıdır.

Podcast bölümleri kısa olup, yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Her bölüm, yardımcı sunucu Lane Jones veya bir misafir ile derinlemesine konuşmalar sunar. Podcast, gelecek vadeden ve yeni liderlere gerçek hayattan örneklerle benzersiz içgörüler, deneyimler ve uygulanabilir tavsiyeler sunar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

5. EntreLeadership Podcast

spotify üzerinden

EntreLeadership Podcast, insanların paralarını kontrol etmelerine yardımcı olan Ramsey Solutions şirketinin CEO'su ve kurucusu Dave Ramsey tarafından sunulmaktadır. Bu podcast'i benzersiz ve dinlemeye değer kılan şey, benzersiz biçimi ve sunucunun deneyimleridir.

Dave Ramsey, yerel bir radyo istasyonunda iş bulana kadar iflasın eşiğindeydi. Azmi ve kararlılığıyla Ramsey Solutions'ı kurdu ve en çok satan yazarlar arasına girdi.

The EntreLeadership Podcast'i, insanların hayatlarının kontrolünü ele almalarına, kişisel gelişimlerini ve ilerlemelerini iyileştirmelerine ve kendi gençlik yıllarında yaptığı hataları tekrarlamamalarına yardımcı olmak için başlattı.

Dave, canlı olarak gelen dinleyici sorularını yanıtlar, dinleyiciler için yorumlar ve çözümler ile uygulanabilir tavsiyeler sunar. Bölümler genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında değişir.

Ayrıca, Kacy Maxwell (Ramsey Group Pazarlama Direktörü), George Kamel (B2C Suzanne Simms Kıdemli Başkan Yardımcısı) gibi ünlü kişilikler ve sektör uzmanlarıyla da röportajlar yapıyor.

Konular, iyi kararlar vermek ve zihinsel alışkanlıklar edinmekten liderlik başarıları, başarısızlıkları ve planlama stratejilerini tartışmaya kadar uzanıyor.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

6. Tanveer Naseer ile Liderlik Biz Cafe

spotify üzerinden

Mükemmel bir fincan kahve ve en tanınmış liderlik uzmanlarıyla onu eşlik eden uyarıcı bir konuşma - rüya gibi, değil mi? Leadership Biz Cafe ile artık rüya değil.

Leadership Biz Cafe, ödüllü araştırmacılar, uzmanlar ve pratik içgörülere sahip deneyimli liderlerle yapılan konuşmaları içerir. Podcast'in popüler misafirleri arasında Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant ve Charles Conn bulunmaktadır.

Bu liderlik podcast'i çok çeşitli konuları ele alıyor. Bunlar arasında krizlere hazırlık, çalışanların başarısını destekleme ve gerekli zihniyetler ile değişim ve krizlerde liderlik yer alıyor. Nihai amaç, gelecek vadeden liderlere pratik tavsiyeler sunmak ve kişisel gelişimi desteklemek. Her bölüm, röportaj biçiminde gerçekleştiriliyor ve 30-60 dakika sürüyor.

Sunucu Tanveer Naseer, dünyanın en iyi liderlik konuşmacılarından biridir ve sayısız ödüle sahiptir. Şirketi Tanveer Naseer Leadership, liderlik kurumsal eğitimi ve danışmanlığı alanında liderdir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

7. Brené Brown ile Liderlik Yapmaya Cesaret Edin

spotify üzerinden

Yazar, profesör ve konuşmacı Brené Brown tarafından sunulan "Dare to Lead" podcast'i, yazarın çok satan kitabına dayanmaktadır. Liderlik podcast'i, değişim katalizörleri, kültür değiştiriciler ve liderlik yapmaya cesaret eden birkaç sorunlu kişiyle yapılan konuşmaları içermektedir.

Konuklarıyla konuşma biçiminde dayanıklılık, stres, işyerinde psikolojik ve duygusal ihtiyaçlar, sahtekarlık sendromu ve kapsayıcılık gibi çeşitli konuları tartışıyor.

En popüler misafirleri arasında Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley ve Ruchika Tulshyan yer alıyor. 40 ila 80 dakika arasında değişen bölümleriyle Brown, liderlik konusunda ilgi çekici bir bakış açısı sunuyor.

Bu podcast, cesaret, yürek ve empatiye değer veren şefkatli ve başarılı liderler yetiştirmeye odaklandığı için önemlidir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

8. Liderler için Koçluk

coaching for Leaders aracılığıyla

"Liderler doğmaz, gelişir" mantrasını takip eden Coaching for Leaders, kişisel gelişim için en iyi liderlik podcast'lerinden biridir. Liderlik koçu, konuşmacı ve yazar Dr. Dave Stachowiak tarafından sunulmaktadır.

30 milyondan fazla indirilen bu podcast, iş uzmanları, araştırmacılar ve yazarlarla yapılan içgörülü konuşmaları içeriyor. Bunlar arasında Daniel Goleman, Guy Raz, Adam Grant ve Jim Mattis ile yapılan röportajlar da bulunuyor.

Coaching for Leaders, geniş konu aralığı ve çoklu bakış açıları ile deneyimli iş liderleri için olduğu kadar yeni ve hevesli liderler için de önemlidir.

Podcast'te tartışılan bazı konular arasında öz farkındalık, müzakere becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik güvenlik, geri bildirim verme ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi yer alıyor.

Bölümler genellikle 30 dakika civarında olduğundan, kolayca dinlenebilir ve anlaşılabilir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

9. Lean In, Sheryl Sandberg

via Lean In

Lean In, Sheryl Sandberg tarafından kadınların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için hazırlanan en iyi liderlik podcast'lerinden biridir. Kişisel gelişim için önemli kaynakları paylaşan, cinsiyet eşitliğini destekleyen ve kadınların iş yerinde sıklıkla karşılaştıkları sorunlara çözümler sunan, kadın odaklı bir liderlik podcast'idir.

Podcast'in sunucusu, teknoloji yöneticisi, yazar ve Sandberg Goldberg Bernthal Aile Vakfı'nın kurucu ortağı Sheryl Sandberg'dir. Podcast'in her bölümü 30-55 dakika sürmektedir.

Bölümlerde Sheryl, liderlikten çok daha fazlasını tartışıyor. Kişisel etkinlikleri ve sevimlilik önyargısı, kadınların siyasi temsili, kendine güvenen kadınlar yetiştirmek, sağlık hizmetlerinde göz ardı edilen kadınlar gibi önemli konuları ele alıyor. Podcast'te Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski ve Fatima Goss Graves gibi misafirler yer alıyor.

Lean In ayrıca kadınlar için mentorluk ve destek ağı oluşturma fırsatları da sunar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

10. The Dov Baron Show (eski adıyla Leadership and Loyalty)

spotify üzerinden

Daha önce Leadership and Loyalty olarak bilinen The Dov Baron Show, Fortune 500 yöneticilerinin dinlediği podcast olarak övgüyle karşılanıyor. Sunucu ve Inc. Magazine'in en iyi 100 konuşmacısından biri olan Dov Baron, bu podcast'te liderliği psikolojik bir bağlamda ele alıyor.

Farklı rolleri derinlemesine inceleyerek liderliğin duygusal yönlerini vurgular. Bölümlerde girişimciler, bilim insanları ve Emmy ödüllülerin ilham verici hikayeleri, sırları ve dinleyicilerin etkili liderlik için hazırlanmalarına yardımcı olacak becerileri keşfedilir.

Liderlik bağlantıları ve nörolojik farklılıklar gibi konulardan temsil ve amacınızı bulmaya kadar, bu podcast'te her şey var! Önemli misafirler arasında Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams ve Dr. Azra Raza yer alıyor.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler

ClickUp ile Liderlik Gelişiminizi Artırın

Liderlik sadece zihniyetle ilgili değil, aynı zamanda mevcut en iyi araçları ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmakla da ilgilidir. Dünyanın en büyük iş liderleri bile liderlik becerilerini geliştirmek ve kişisel ve profesyonel gelişimlerini artırmak için en iyi araçlara ihtiyaç duyar.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, birçok özelliği ile liderlik gelişimi ve etkili liderlik sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ın proje yönetimi platformuyla süreçlerinizi kolaylaştırıp otomatikleştirebilir, ilerlemeyi takip edebilir, takımın durumunu izleyebilir, riskleri yönetip analiz edebilir, ulaşılabilir hedefler belirleyebilir, gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Özelleştirilebilir gösterge panelleri

ClickUp'ın özelleştirilebilir gösterge panelleriyle proje durumunu kontrol edin ve ilerlemeyi izleyin

Bir lider olarak, şirketinizin süreçleri ve projelerinin başında olmalısınız. Pratik bilgiler ve üst düzey genel bakışlar içeren bir gösterge paneli, bu görevi daha yönetilebilir hale getirebilir.

Bu nedenle ClickUp, erişmek istediğiniz tüm bilgileri gerçek zamanlı olarak bir araya getiren özelleştirilmiş gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. 50'den fazla bileşen arasından seçim yaparak mükemmel gösterge panelinizi tasarlayabilirsiniz.

Kaynakları tahsis etmek, takımınıza görevleri dağıtmak ve atamak, hedeflerinizi planlamak ve değerlendirmek veya zengin içgörüler elde etmek istiyorsanız, ClickUp gösterge panelleri bunu yapabilir.

ClickUp görünümleri

Gantt Görünümü ile projelerinizin tüm yönlerini takip edin

Özelleştirilebilir bir gösterge paneli bilgilendirilmenize yardımcı olurken, birden fazla görünüm sayesinde ilerlemeyi izlemek ve iş akışlarını yönetmek çok daha kolay hale gelir.

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümü, çeşitli görev yönetimi ve ş Akışı görselleştirme tercihlerinize uygundur.

İhtiyaçlarınıza ve özel gereksinimlerinize göre liste görünümü, pano görünümü, Gantt görünümü, etkinlik görünümü, iş yükü görünümü ve diğerlerini kullanabilirsiniz.

ClickUp şablonları

Bu Şablonu İndirin Takımınızın performansını ölçmek için Liderlik Takımı Sağlık Monitörü Şablonunu kullanın

Çalışanlarınızla ilgilenmek, en önemli liderlik görevlerinizden biridir. ClickUp'ın Liderlik Takımı Sağlık İzleme Şablonu bu konuda size yardımcı olabilir. Herkesin nasıl bir performans gösterdiğini takip etmenize yardımcı olur.

Gerçek zamanlı performans bilgileri sunar, iyileştirme alanlarını belirler ve ilerlemeyi izleyerek takımınızın potansiyelini ve başarısını en üst düzeye çıkarır. Ayrıca, şeffaflığı korumanıza, açık bir diyalog oluşturmanıza ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamanıza yardımcı olur.

İşinizi daha kolay ve hızlı hale getirmek için ClickUp'ın proje yönetimi şablonlarını da kullanabilirsiniz.

Liderlik Becerilerinizi Zenginleştirin

Liderlik tek seferlik bir iş değildir; sonsuz bir yolculuktur. Bu liderlik podcast'lerini yolculuğunuzda güvenilir yol arkadaşlarınız olarak düşünebilirsiniz. Üst düzey yöneticilerden yeni başlayanlara kadar, bu podcast'ler harika ve şefkatli bir lider olmak için gerekenleri paylaşıyor.

Her bölüm, zorlukların üstesinden gelmenize ve başarıya doğru ilerlemenize yardımcı olacak harika püf noktaları, değerli öneriler ve derin içgörüler sunan mini derslerdir.

Liderlik becerilerinizi bir üst seviyeye taşımak için en iyi araçları yanınızda bulundurmak en iyisidir. Ücretsiz kaydolarak becerilerinizi geliştirmek için ClickUp'ın sihrini bugün keşfedin!

SSS

En iyi liderlik podcast'i hangisi?

Andy Stanley'nin Liderler için Liderlik ve Koçluk podcast'i en iyi liderlik podcast'leri arasında yer alıyor.

Liderlik podcast'lerini neden dinlemelisiniz?

Liderlik podcast'lerini dinlemek, değerli içgörüler edinmek, deneyimli liderlerden öğrenmek ve dinamik liderlik alanında en son trendler ve stratejiler hakkında güncel kalmak için kolay ve erişilebilir bir yol sağlar.

CEO'lar hangi podcast'leri dinliyor?

CEO'lar genellikle ilgi alanlarına ve sektörlerine odaklanan liderlik podcast'lerini dinler. Bazı seçenekler arasında The Dov Baron Show, Coaching for Leaders ve Jocko Podcast yer alır.