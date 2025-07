2025'te Okunacak En İyi 10 Yapay Zeka (AI) Kitabı

CNN'in bir raporuna göre, bazı büyük teknoloji şirketleri yapay zeka sistemlerini eğitmek için 200.000 kitap kullanıyor. Bu kitaplar, üretken yapay zekanın bilgiyi nasıl ileteceğini öğrenmesine yardımcı oluyor.

AI, üretken AI ve tahmine dayalı analitik hakkında kitaplar okurken, bu modellerin daha fazla bağlam kazanmak için insanlar tarafından yazılmış kitapları okuduğunu not etmek ilginçtir.

Bir yıl içinde AI, geleceğin teknolojisi olmaktan çıkıp profesyonel hayatımızda yaygın olarak kullanılan bir teknoloji haline geldi. Yeni ortaya çıkan teknoloji şirketleri, AI sistemlerini ve bunların üretici ve düşünme yeteneklerini kullanarak departmanlar arasında tekrarlanan görevleri otomatikleştiriyor.

AI hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, 2024'te okumanız gereken en iyi AI kitaplarının listesine göz atın.

Bu Yıl Okumanız Gereken En İyi 10 AI Kitabı

1. İnsanla Uyumlu: Yapay Zeka ve Kontrol Sorunu

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar: Stuart Russell

Sayfa sayısı: 349

Tahmini okuma süresi: 13 saat

Yayın yılı: 2019

Önerilen seviye: Temel ve orta düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4. 1/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Stuart Russell'ın Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control (İnsanla Uyumlu: Yapay Zeka ve Kontrol Sorunu) adlı kitabı 2019 yılında tüm dünyayı kasıp kavurdu. The Guardian bu kitabı "2019'un en önemli yapay zeka kitabı" olarak nitelendirdi

Kitap, yapay zekayı savunmaya başlamadan önce gerekli bağlamı sağlar.

Russell, insanlar ve makineler arasındaki çatışmayı kaçınılmaz, işleri ve insani değerleri tehdit eden bir durum olarak görmektedir. Ancak, yapay zekayı baştan sona yeniden düşünürsek bunu önleyebiliriz. Yazar, insan kavrayışı ve makine öğrenimi kavramlarını sorgularken, insanüstü yapay zekanın olanaklarını tartışmaktadır.

IQ'nun tasarımındaki en büyük zorluğun, birkaç çığır açıcı yenilik gerektiren yazılımda olduğunu ve bu yeniliklerden birinin dilin anlaşılması olması gerektiğini savunuyor.

"Ne yazık ki, insan ırkı tekil, rasyonel bir varlık değildir. Kötü, kıskançlık güdümlü, irrasyonel, tutarsız, dengesiz, hesaplama açısından sınırlı, karmaşık, evrim geçiren ve heterojen varlıklardan oluşur." – Stuart Russell

Anahtar noktalar

Otonom AI sistemlerinin olası tehlikeleri arasında ölümcül otonom silahlar, otomatik gözetim, sahte haber davranış manipülasyonu ve otomatik şantaj sayılabilir

Yapay zekayı gerçek dünya uygulamalarına adapte ederken, insan zekasının zayıflamasını önlemeliyiz. Bu, insanların her şeyi yapay zekaya devredip özerkliklerini yitirecekleri zamanı ifade eder

Okuyucuların yorumları

"Okunması gereken bir kitap: Yapay zekanın gerçek öncülerinden birinin kaleme aldığı bu entelektüel başyapıt, giderek daha güçlü hale gelen yapay zekanın risklerini büyüleyici ve ikna edici bir şekilde açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda somut ve umut verici bir çözüm önerisi de sunuyor."

2. Yeni Başlayanlar için Makine Öğrenimi

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Chris Sebastian

Sayfa sayısı: 163

Tahmini okuma süresi: 2 saat

Yayın yılı: 2019

Önerilen seviye: Başlangıç

Yorumlar ve puanlar: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

3. 9/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Chris Sebastian, Machine Learning for Beginners (Yeni Başlayanlar için Makine Öğrenimi) adlı kitabında, makine öğreniminin insanın pekiştirme öğrenme arzusundan doğduğunu savunuyor. Örneğin, bilgisayarlar önce dama oynamayı öğrendi, ardından dünya satranç şampiyonlarını yendi.

Sebastian, bağlam sağlamak için, mühendislerin 1834'te delikli kartlarla programlayabildikleri Charles Babbage'ın mekanik cihazı veya Alan Turing'in 1950'deki makine zekası "Turing Testi" gibi tarihi icatları ele alıyor.

Bu kitap, AI, bilgisayar bilimi, ML ve sürü zekası hakkında bilgi edinmek isteyenler içindir. Ayrıca, AI mühendislerine gelişmiş algoritmalar geliştirmek için bilgi sağlayarak büyük veri kümelerinin makine öğrenimi için ne kadar önemli olduğunu da anlayacaksınız.

"Makine öğrenimi, sinir ağları ve sürü zekası, dünyaya tepki verebilen ve düşünebilen makineler üretme arayışının bir parçası olarak birbirleriyle etkileşime girer ve birbirlerini tamamlar." – Chris Sebastian

Anahtar Noktalar

Matematikçiler makine öğreniminin ilk teorilerini uzun zaman önce keşfetmiş olsalar da, bu teorileri gerçek dünyadaki örneklerle somutlaştırmak onlarca yılımızı aldı

Okuyucuların yorumları

"Bu kitap, makine öğrenimine ve makine öğreniminin hayatımızı nasıl etkileyebileceğinin artı ve eksilerine çok üst düzey bir bakış sunan iyi bir kitap."

3. İnsanlar için Yapay Zeka

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Jeff Heaton

Sayfa sayısı: 222

Tahmini okuma süresi: 8 saat

Yayın yılı: 2013

Önerilen seviye: Orta ve ileri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)

4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Popüler birkaç AI kitabı vardır, ancak çoğu temel bilgilere sahip olmayı gerektirir. Jeff Heaton'ın yazdığı Artificial Intelligence for Humans: Volume 1 (İnsanlar için Yapay Zeka: Cilt 1) bu boşluğu nispeten kolay anlaşılır bir üslupla doldurmayı amaçlamaktadır.

Okuyucu olarak, makine öğrenimi kategorisi altında temel AI algoritmalarını anlayacaksınız. İlk cilt, bilgisayar ağları ve farklı makine öğrenimi türleri bağlamında öğrenmeyi açıklamaktadır. Denetimli ve denetimsiz öğrenmeye değinen yazar, büyük öğrenme modellerini geliştirmek ve eğitmek için regresyon ve kümeleme gibi temel teknikleri açıklamaktadır.

"Bilgisayar tabanlı sinir ağları, genel amaçlı hesaplama cihazları olmadıkları için insan beynine benzemezler. Küçük, belirli görevleri yerine getirirler." – Jeff Heaton

Anahtar noktalar

Çoğu AI algoritması, sayılardan oluşan bir girdi dizisini kabul eder ve bir çıktı dizisi üretir. Mühendisler genellikle AI'nın çözeceği sorunları bu formda modelleştirir

Okuyucuların yorumları

"Bu kitapta yer alan bilgilerin son derece açık ve öz bir şekilde sunulduğunu gördüm. Ele alınan konuların temel işleyişini anlamak için çok yararlı. "

4. Sibernetik Devrimciler: Allende'nin Şili'sinde Teknoloji ve Politika

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Eden Medina

Sayfa sayısı: 326

Okuma süresi: 11 saat

Yayın yılı: 2011

Önerilen seviye: Orta ve ileri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4,3 (Goodreads)

4. 3 (Goodreads)

4. 3 (Goodreads)

Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, bu listede yapay zekanın politik ve teknolojik kesişimini ele alan tek iki AI kitabından biridir. Yazar, AI'nın tehlikelerini ortaya koyan iki gerçek zamanlı projeyi ele almaktadır.

İlki, Şili'nin barışçıl sosyalist değişimle ilgili iddialı deneyimiydi. Bir başka örnek ise, ülke ekonomisini yönetmek için Project Cybersyn adıyla bilinen bir bilgisayar sistemi kurma girişimiydi.

Sonuçlar tehlikeliydi.

Salvador Allende'nin liderliğindeki Şili hükümeti, bir askeri darbeyle devrildi ve diğer projeyi hiçbir zaman hayata geçiremedi.

Kitap, bütünsel bir tasarım sistemi, insan-bilgisayar etkileşimi, merkezi olmayan yönetim, ulusal teleks ağı ve dinamik sistemlerin davranışlarının modellenmesini getirecek olan Şili hükümetinin sibernetik sistemini ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Röportajlar, fotoğraflar ve ağın Star Trek benzeri operasyon odasının canlı tasvirleri bu kitabı ilgi çekici kılıyor.

"Ekonomik yönetim sorununa teknolojik bir çözüm aramak, bağımlılık teorisinde bulunan ekonomik ilerleme fikirlerine uygundu, ancak sadece bir noktaya kadar." – Eden Medina

Anahtar noktalar

Şili'nin Cybersyn Projesi, sibernetik kullanarak kamulaştırılmış fabrikaları yönetme girişimi olan Sibernetik-Sinerji'nin kısaltmasıdır

Bu siyasi bağlamı ele alan yazar, teknolojinin siyaset ve insani değerlerle ilişkisi hakkında dersler veriyor

Okuyucuların yorumları

"Buradaki hikaye ve araştırmalar çok ilginç ve tam benim ilgi alanıma giriyor – sibernetik, yönetim, ana bilgisayarlar!!! Akış şemaları!!! Bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. "

5. AI Süper Güçleri: Çin, Silikon Vadisi ve Yeni Dünya Düzeni

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Kai-Fu Lee

Dinleme süresi: 9 saat 17 dakika

Yayın yılı: 2018

Önerilen seviye: Başlangıç, orta ve ileri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4,4 (Audible)

4. 4 (Sesli)

4. 4 (Sesli)

AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (Yapay Zeka Süper Güçleri: Çin, Silikon Vadisi ve Yeni Dünya Düzeni), yapay zeka gelişiminin beklenmedik sonuçlarıyla dinleyicileri şok eden, sürükleyici bir sesli kitap.

Dr. Lee, bazı ilginç gerçek AI etkinlikleri aracılığıyla, ABD ve Çin arasında AI icatları konusunda yaşanan şiddetli rekabete değiniyor. Kitap, Yeni Dünya Düzeni komplo teorisi ve bazı AI yeniliklerinin gerçek bir dünya hükümetine yol açıp açmayacağı konusuna odaklanıyor.

Yazar, yapay zekanın etkilediği ve geliştireceği meslekleri aydınlatıyor. Ayrıca, yapay zeka ekonomisinin eşiğinde olduğumuzu öngörüyor.

"Yapay zeka, kendimizi asla tam olarak anlamamıza izin vermez; bunun nedeni, bu algoritmaların insan zekasının mekanik özünü yakalamış olması değildir. Bunun nedeni, bizi optimizasyonları unutmamızı ve bunun yerine bizi insan yapan şey olan sevmeyi ve sevilmeyi odaklanmamızı sağlamış olmasıdır." – Kai-Fu Lee

Anahtar noktalar

Çin, şiddetli rekabet, yüksek girişimcilik ruhu, yetenekli mühendislerden oluşan geniş bir havuz, destekleyici bir hükümet ve risk almaya istekli bir yapı ile karakterize edilen benzersiz bir AI ekosistemine sahiptir

Okuyucuların yorumları

"Bu, 2018'in en önemli kitaplarından biri. Makine öğrenimi (yoğun öğrenme) kullanan veya kullanacak herhangi bir işte çalışıyorsanız, bu kitabı okumalısınız."

6. Zihin Topluluğu

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Marvin Minsky

Sayfa sayısı: 336

Tahmini okuma süresi: 11 saat

Yayın yılı: 1988

Önerilen seviye: İleri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4,7/5 210 yorum

4. 7/5 210 yorum

4. 7/5 210 yorum

The Society of Mind, her biri yeni bir fikir sunan bir sayfalık denemeler aracılığıyla insan zihnini ilgi çekici bir şekilde araştırıyor.

Kitap, bilgisayar görme, makine öğrenimi ağları, tahmin makineleri, robotik manipülasyon ve sağduyu muhakemesi gibi kavramları derinlemesine ele almaktadır.

Bu AI kitabını, yapay zeka alanına etkileri olduğu için ele alıyoruz. Kitap, okuyucuları modern toplumda insan zihninin çeşitli fonksiyonlarını taklit eden modüler ve hiyerarşik yapılara sahip sistemler kurmayı düşünmeye teşvik ediyor.

"Akıl yürütme, dil, hafıza ve 'algılama'nın 'parçaları' daha kapsamlı ve daha yapılandırılmış olmalı ve bunların olgusal ve prosedürel içerikleri, zihinsel faaliyetlerin görünür gücünü ve hızını açıklamak için daha yakından bağlantılı olmalıdır." – Marvin Minsky

Anahtar noktalar

Zeka, zihindeki sayısız ajanın etkileşimleri ve işbirliğinden ortaya çıkar. Tek bir merkezi modelle sınırlı değildir, aksine bu ajanların dağıtılmış çabalarından doğar

Okuyucuların yorumları

"Yapay zekanın tartışmasız babalarından biri olan yazar, insan zihninin nasıl işlediğine dair soyut bir model sunmayı amaçlamaktadır. Tezi, zihnimizin belirli görevleri yerine getirmek için evrimleşmiş minik zihinler veya ajanlardan oluşan devasa bir topluluktan oluştuğu yönündedir. "

7. The Master Algorithm: Nihai Öğrenme Makinesi Arayışı Dünyamızı Nasıl Yeniden Şekillendirecek?

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Pedro Domingos

Sayfa sayısı: 352

Tahmini okuma süresi: 11 saat

Yayın yılı: 2018

Önerilen seviye: İleri ve orta düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

AI konusunda en iyi kitaplardan biri olan The Master Algorithm, ML ağlarının dijital teknolojideki veri kümelerinden öğrenerek nasıl işlediğini açıklar. Bu algoritmalar çevrimiçi eylemlerimizi gözlemler, bizi taklit eder ve mevcut bilgilerle deneyler yapar.

Kitabın öncülüğü, çoğu AI araştırma laboratuvarı ve üniversitesinin, verilerden herhangi bir bilgiyi keşfetmek ve istediğimizi yapmak için yeni bir öğrenme algoritması temeli icat etmeye çalıştığıdır. Yazar, tek bir ana algoritmanın herhangi bir sorun alanını tahmin edemeyeceğini savunmaktadır.

Amazon, Google ve diğer teknoloji şirketlerine güç veren öğrenen makineler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

"Tembel ve çok zeki olmayan bir bilgisayar bilimcisiyseniz, makine öğrenimi idealdir çünkü öğrenme algoritmaları tüm işi yapar, ancak tüm krediyi siz alırsınız." – Pedro Domingos

Anahtar noktalar

Kitap, makine öğrenimine farklı yaklaşımları bir araya getirebilen, Master Algorithm (Ana Algoritma) adı verilen tek ve kapsamlı bir öğrenme algoritması fikrini tanıtmaktadır

Makine öğrenimi yaklaşımlarını, her biri farklı bir felsefeyi temsil eden beş gruba ayırabilirsiniz. Bunlar arasında sembolik mantık, bağlantıcı sinir ağları, evrimsel algoritmalar, Bayes olasılığı ve analojik akıl yürütme yer alır. Master Algorithm, her grubun gücünü kapsamalıdır

Okuyucuların yorumları

"Pedro Domingos, makine öğrenimini anlaşılır hale getiriyor ve geleceğin ne kadar harika ve heyecan verici olacağını gösteriyor. "

8. Derin Öğrenme

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Ian Goodfellow, Yoshua Bengio ve Aaron Courville

Sayfa sayısı: 800

Tahmini okuma süresi: 23 saat

Yayın yılı: 2016

Önerilen seviye: İleri ve orta düzey okuyucular

Puanlar: 4,3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

4. 3/5 (Amazon)

4. 4/5 (Goodreads)

Bilgisayar ve makine öğrenimi alanında kariyer planlayan lisans ve lisansüstü öğrenciler için Deep Learning, karmaşık kavramları öğrenmek için güvenilir bir kaynaktır.

Kitap, doğrusal cebir, olasılık teorisi ve bilgi teorisi, sayısal hesaplama ve ML dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan matematiksel ve kavramsal arka plan bilgisi sunar.

Optimizasyon, evrişimli ağlar, sekans modelleme, düzenleme, pratik metodoloji ve derin ileri besleme gibi alanlarda endüstride ML öğreniminin nasıl kullanıldığını okumaktan keyif alacaksınız.

"Sinir ağları diğer çoğu modelden çok daha ifade gücü yüksek olabilir, ancak bu ifade gücü otomatik olarak verilerin gerçek temel yapısını öğrenme yeteneği ile sonuçlanmaz." – Ian Goodfellow, Yoshua Bengio ve Aaron Courville

Anahtar noktalar

Çok katmanlı algılayıcılar (MLP) olarak adlandırılan derin ileri beslemeli ağlar, derin öğrenmenin en önemli modelleridir. Bu ağlar bir haritalama tanımlar ve parametrelerin değerini öğrenir, böylece en iyi fonksiyon yaklaşımını sağlar

Okuyucuların yorumları

"AI incili... Bu metin, hızla büyüyen yeni nesil teknoloji alanında sağlam bir temel oluşturmak isteyen tüm veri bilgisayar bilimcileri ve makine öğrenimi uzmanları tarafından mutlaka okunmalıdır."

9. Yaşam 3.0: Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak

amazon aracılığıyla

Kitap hakkında

Yazar(lar): Max Tegmark

Sayfa sayısı: 364

Tahmini okuma süresi: 11 saat

Yayın yılı: 2018

Önerilen seviye: Başlangıç, orta ve ileri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Times'ın Yılın Kitapları arasında yer alan Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (Yaşam 3.0: Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak), süper insan zekasının bizim aracımız mı yoksa tanrımız mı olacağını sorguluyor. Yazar, sizi yapay zeka hakkındaki en son düşüncelerin merkezine götürüyor ve mitleri gerçeklerden, ütopyaları distopyalardan ayırmanıza yardımcı oluyor.

Tegmark, otomasyonun insanlığın amacını veya gelirini kaybetmeden refahımızı artırmamıza nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor. Gelecekteki yapay zeka sistemlerinin arıza yapmadan veya hacklenmeden görevleri yerine getirmesini sağlamanın yollarını araştırıyor.

"Uyum sorunu, süper zeki AI oluşturmanın anahtar zorluğudur – bir makinenin, biz kendimiz bu hedefi nasıl belirleyeceğimizi bilmesek bile, ne istediğimizi anlamasını ve bunu başarmamıza yardımcı olmasını sağlamak." – Max Tegmark

Anahtar noktalar

Hayatın ilk aşaması, Hayat 1.0, biyolojiktir; ikinci aşama (Hayat 2.0) kültüreldir; üçüncü aşama (Hayat 3.0) ise yazılım ve donanımını tasarlama yeteneğine sahip teknolojik bir yaşam formudur

Yapay zekada bilincin rolü ve bilinçli makineler yaratmanın etik sonuçları

Okuyucuların yorumları

"Bu kurgusal olmayan kitabın kurgusal önsözü, Yapay Genel Zeka'ya doğru ilerlemenin önemini ortaya koymaktadır."

10 Sinir Ağları ve Derin Öğrenme

Kitap hakkında

Yazar(lar): Charu C. Aggarwal

Sayfa sayısı: 553

Tahmini okuma süresi: 14,8 saat

Yayın yılı: 2023

Önerilen seviye: Başlangıç, orta ve ileri düzey okuyucular

Yorumlar ve puanlar: 4. 1/5 13 yorum

4. 1/5 13 yorum

4. 1/5 13 yorum

Neural Networks and Deep Learning (Sinir Ağları ve Derin Öğrenme), klasik modellere değinirken derin öğrenmeye modern bir yaklaşım getiriyor. Yazar, sinir ağlarının teorisi ve şablonunun, farklı vaka çalışmalarında tahmine dayalı analiz ve sinir mimarileri gibi karmaşık konuları anlamak için gerekli olduğunu savunuyor.

Sinir ağı modelleri, hazır makine öğrenimi modellerinden daha iyi performans gösterdiğinde ne olur ve bu ağları eğitmek neden zordur?

Mühendislerin diğer sorunları çözmek için sinir mimarilerini nasıl oluşturduklarını öğreneceksiniz. Yazar, dönüştürücüler, mekanizmalar ve önceden eğitilmiş dil modelleri gibi modern makine öğrenimi fikirlerine odaklanmaktadır.

"Sinir ağlarının önemli bir özelliği, sıkı bir şekilde entegre edilmiş veri depolama ve hesaplamalardır. Örneğin, bir sinir ağındaki durumlar, bir bilgisayarın merkezi işlem birimindeki sürekli değişen kayıtlara çok benzeyen bir tür geçici bellektir." – Charu C. Aggarwal

Anahtar noktalar

Sinir ağı modellerinin gücü, aynı zamanda en büyük zayıflığıdır, çünkü öğrenme sürecini dikkatlice tasarlamadığımız sürece genellikle eğitim verilerine aşırı uyum sağlarlar

Geleneksel ML yöntemleri, parametreli modelleri öğrenmek için optimizasyon ve gradyan iniş yöntemlerini kullanır. Sinir ağı sistemleri de farklı değildir

Okuyucuların yorumları

"Bu, derin öğrenme üzerine yazılmış az sayıdaki akademik kitaplardan biridir ve derin öğrenmeyi destekleyen teori ve uygulamalar dahil olmak üzere konunun temellerine odaklanmaktadır."

ClickUp ile AI'nın Gücünü Keşfedin

Günlük görevlerinize AI'yı uygulamanın en hızlı yollarından biri, yeni başlayanlar için uygun ve kullanımı kolay ClickUp Brain'i kullanmaktır.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ClickUp'ın AI aracını kullanmanın favori yöntemlerimiz şunlardır:

ClickUp Brain'i kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

Her kullanım durumu için optimize edilmiş AI araçları: ClickUp, en yüksek kalitede çıktı sağlamak için gereken bilgileri yakalayan 100'den fazla ClickUp, en yüksek kalitede çıktı sağlamak için gereken bilgileri yakalayan 100'den fazla yazma ve proje yönetimi AI aracına sahiptir. Ton ve yaratıcılık gibi girdilerle çıktıyı özelleştirin ve sonuçları kalın başlıklar ve yapılandırılmış tablolarla önceden biçimlendirin

Konuşmaları takip edin: ClickUp gibi ClickUp gibi AI not alma araçlarıyla uzaktaki takımınızın çeşitli tartışmalardan haberdar olmasını sağlayın. ClickUp, ClickUp Görevleri ve ClickUp Belgeleri'nde yorum konularını özetler

ClickUp AI'yı kullanarak bir düğmeye tıklayarak uzun yorum konularını anında özetleyin

Özetleri hızlıca paylaşın: ClickUp'ın ClickUp'ın AI içerik oluşturucusu , raporlar ve teknik belgeler, toplantı notları ve araştırma makaleleri gibi uzun belgeleri birkaç tıklamayla özetler

Anında eylem öğeleri oluşturun: ClickUp AI, toplantı gündemlerinden ve ortak konulardan sonraki adımları alan ve takım üyelerine tamamlamaları gereken görevleri atayan ClickUp AI, toplantı gündemlerinden ve ortak konulardan sonraki adımları alan ve takım üyelerine tamamlamaları gereken görevleri atayan içerik oluşturma aracınız olarak hizmet eder

Yazarın bloklarından kurtulun: Metinlerinizi sıfırdan yazmak yerine, Metinlerinizi sıfırdan yazmak yerine, ücretsiz AI komut şablonlarını kullanarak çeşitli bağlamlar ve senaryolar için lazer odaklı metinler oluşturun. Müşteri yanıtlarından ve oryantasyon e-postalarından blog gönderilerine ve sosyal medya başlıklarına kadar hepsini ClickUp kullanarak yazın

Veri görselleştirmeyi kolaylaştırın: Veri görselleştirme , veri analizlerinizdeki gizli ortakları ortaya çıkarmak için AI'nın yeterince değerlendirilmeyen bir uygulamasıdır. ClickUp'ın Gösterge Panelleri, bilgileri görselleştirmenize, iş senaryoları oluşturmanıza ve görselleştirmelerinizi kişiselleştirmenize yardımcı olur

ClickUp'taki gelişmiş analitik özelliklerini kullanarak bir projenin durumunu takip edin

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevlerinde AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası işlerinde kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit bir dille komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de giderirken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Bir yandan, bu listedeki AI kitapları makine öğreniminin, bilgisayar biliminin, tahmine dayalı analitiğin ve öğrenme modellerinin temellerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

ClickUp AI gibi araçlar, rolünüz giriş seviyesi veya üst düzey olsun, verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olur.

Her iki yaklaşımı birleştirerek, bir adım önde başlayabilir ve AI araçlarının pratikteki uygulamalarını görebilirsiniz.

ClickUp'a kaydolun ve AI ile daha kısa sürede daha fazlasını nasıl başarabileceğinizi keşfetmeye başlayın.