Sürüm Notları Nasıl Yazılır (Şablonlar ve Örnekler)

Ürünler, bir hatanın düzeltilmesi, bir özelliğin güncellenmesi veya tamamen yeni bir özelliğin eklenmesi gibi nedenlerle sürekli olarak değişir. Müşteriler, sürüm notları olmadan neler olup bittiğini anlamakta zorlanır.

Sürüm notları, geliştirme ve ürün takımlarının yenilikleri paylaşmak, müşterileri düzeltmeler ve iyileştirmeler hakkında bilgilendirmek ve ürün geliştirme hikayesini paylaşmak için en iyi yolu sunar.

Bu kılavuzda, sürüm notlarının ne olduğunu, neden değerli olduklarını ve açık, yararlı ve paylaşmaya değer sürüm notları yazmayı ele alacağız. Ayrıca, favori örneklerimizden bazılarını paylaşacak ve notlarınızı yazmanızı ve yayınlamanızı daha da kolaylaştıracak bir ürün sürüm notları aracını tanıtacağız. ✔️

Sürüm Notları Nedir?

Sürüm notları, bir üründe son sürümden bu yana nelerin değiştiğinin kaydını tutar. Geliştirme takımlarının son kullanıcılara yenilikleri, düzeltilenleri ve ilk kez kullanacakları özellikleri anlatmaları için bir yol görevi görürler.

Sürüm notları, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli güncellemeleri kapsar:

Yeni özellikler

Ürün değişiklikleri

Hata düzeltmeleri

Uygulama güncellemeleri

API değişiklikleri

Kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri

Güvenlik güncellemeleri

SaaS ürünlerinde ve dijital araçlarda sürüm notları sıkça görülür, çünkü bu ürünler hataları, güvenliği ve yenilikleri hesaba katmak için sık sık değişir. Sürüm notları, bunları yayınlayan şirkete bağlı olarak değişiklik günlüğü veya ürün güncellemeleri olarak da adlandırılabilir.

⭐ Öne Çıkan Şablon ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile herkesi bilgilendirin. Güncellemeleri paylaşın, sorunları giderin ve yeni özellikleri öne çıkarın — hepsi tek bir net görünümde. Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile şeffaflığı koruyun

İyi Sürüm Notları Neden Önemlidir?

Sürüm notları, iletişimi açık tutmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için gereklidir. 🌻

İyi sürüm notları sadece yenilikler hakkında bilgi vermez. Aynı zamanda şunları da yapar:

Yeni veya değiştirilen bir özelliğin nasıl kullanılacağına dair gelen destek biletlerini azaltın

Müşteri tutma oranını artırın

Müşterilerinize ürününüzü kullanabilecekleri yeni veya daha iyi yollar sunun

Belirli özellikleri öne çıkarmanıza veya yükseltmeleri planlamanıza olanak tanır

Ürününüzü iyileştirmek için aktif olarak çalıştığınızı belirtin

Takım üyelerinizin yenilik, iyileştirme ve değişim konusunda alışkanlıklar edinmesine yardımcı olun

Uzun süre bir ürün sürümü veya hata düzeltmesi üzerinde çalıştıktan sonra, bunun hakkında yazmak her zaman takımınızın önceliği olmayabilir, ancak sadık kitlenizi elde tutmak için bu önemli bir adımdır.

Sürüm Notlarını Kim Yazmalı?

Sürüm notları, pazarlama veya iletişim ekibiniz tarafından değil, ürün üzerinde çalışan takım tarafından hazırlandığı için diğer kurumsal iletişim türlerinden farklıdır.

Planlama, oluşturma ve gönderme için ClickUp'ın hepsi bir arada iş merkezini kullanarak geliştirme sürecinizi kolaylaştırın.

Küçük bir takımın parçasıysanız, sürüm notlarını genellikle baş geliştirici yazar. Daha büyük bir ürün veya yazılım geliştirme takımında ise ürün yöneticisi bu görevi üstlenir. Pazarlama takımınız, sürüm notlarının nerede paylaşılacağına dair fikirler sunabilir, ancak genel olarak bu içerik türü doğrudan ürün geliştirme takımından gelir. 💻

Sürüm notları sadece hoş bir ek değildir; kullanıcılarınızı bilgilendirmek ve ürününüzle ilgilenmelerini sağlamak için gereklidir. Bu adım adım kılavuzla daha iyi sürüm notları yazmayı öğrenin. Hızlı bir özet için videoyu da izleyebilirsiniz!

1. Hedef kitlenizi anlayın

Daha iyi yazmak için hedef kitlenizi daha iyi tanımanız gerekir. Son kullanıcılarınız, onların değer verdiği şeyler ve sürüm notlarınızda veya ürün değişiklik günlüğünüzde hangi bilgilere ihtiyaç duyacakları hakkında düşünün. ✨

Aşırı teknik jargon kullanmaktan kaçının; ancak bir özelliği açıklamak için gerekliyse veya hedef kitleniz bunu gerektiriyorsa kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, sade bir dil kullanın.

ClickUp AI'da yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

2. Sürüm notları şablonu kullanın

Çok sayıda teknik dokümantasyon şablonu olduğundan, sıfırdan başlamanıza gerek yok. Önemli hiçbir noktayı atlamayacağınız, amaca yönelik bir sürüm notları şablonu kullanarak başarıya giden yolu kısaltın. 📄

Sıfırdan başlamak yerine, ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile değişikliklerinizi ve güncellemelerinizi daha hızlı yazın

Bunun için en iyi şablon, ClickUp'ın Sürüm Notları Şablonu'dur. Bu şablon, sürüm tarihi, sürüm numarası, başlık, kategoriler ve ekran görüntüleri için alan dahil olmak üzere daha iyi değişiklik güncellemeleri yazmaya başlamak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

3. Başlığınızı netleştirin

Değişiklik günlüğünüzdeki her güncelleme, son kullanıcının her birini tıklayıp okumak zorunda kalmadan anlaşılır olmalıdır. Her güncellemeye, yenilikleri açıklayan açık bir başlık veya başlık verin.

Güncellemelerinize "Yeni sürüm" veya "Özellik sürümü" ile başlamanızda bir sakınca yoktur, ancak başlık daha fazla bilgi içermelidir. Uygulamanız için bir güncelleme, masaüstü sürümünüz için hata düzeltmeleri veya popüler bir araçla yeni bir entegrasyon yayınladığınızı açıklayın.

4. Kategori veya konu ekleyin

Zaman içinde çok sayıda ürün güncellemesi yapıldığından, kullanıcıların bir düzenleme sistemi olmadan ilgili notları incelemesi zor olabilir. Etiketler, kategoriler veya konular ekleyerek deneyimi basitleştirin.

Sürüm notlarınızı türüne göre gruplandırarak filtrelemeyi kolaylaştırın. "Kullanıcı deneyimi güncellemesi", "entegrasyon güncellemesi" veya "yeni ürün özelliği" gibi kategoriler oluşturun ve kullanın, böylece sürüm notlarınızı düzenli ve kolay bulunabilir hale getirin.

5. Ana ürün özelliğini belirleyin

Ürün sürümlerinizde birden fazla güncelleme veya hata düzeltmesi olabilir. Her değişikliği belirtmeniz gerekmekle birlikte, dikkat çekmek ve heyecan verici yeni özellikleri öne çıkarmak için işlevsellikteki ana değişiklikleri veya yeni özellikleri vurgulamak da yararlı olabilir. 💡

Yeni güncellemenizin başlığında ana özelliği veya değişikliği bahsetme ve kullanıcılara yeni ürün özelliğini veya geliştirilmiş işlevselliği tanıtmak için bazı görseller ekleme. Bu, ürün kullanımını artırmak ve kullanıcıları ürününüzü daha fazla keşfetmeye teşvik etmek için harika bir yoldur.

Yeni bir özelliğe yönelik bir güncelleme yapıyorsanız, süreci kolaylaştırmak için ürün lansmanı şablonunu kullanmayı deneyin.

Bu özel ClickUp görünümüyle ürün lansmanınızı kategoriye göre ayrıştırın

6. Kısa ve öz olun

Ürün sürüm notları fazla uzun olmamalıdır. Heyecanlandığınız bir özellik hakkında uzun uzun yazmak cazip gelebilir, ancak bunu destekleyici bir blog yazısı için saklayın. Sürüm notlarınızı okunması kolay olacak şekilde kısa ve öz tutun. ✍️

Başlıklarınızı kısa tutun, kısa paragraflarda açık bir dil kullanın ve mümkün olduğunca madde işaretleri kullanın. Hedef, nelerin değiştiğini ve bunun etkisini iletmektir. Diğer tüm bilgiler için her zaman daha fazla bilgi içeren bir bağlantı ekleyebilirsiniz.

7. Destekleyici görseller ekleyin

Bazı şirketler yazılım sürüm notlarında "sade" bir yaklaşımı tercih etse de, özellikle yeni bir özellik veya ürün tanıtılıyorsa, bazı görseller eklemek neredeyse her zaman yararlıdır. 🖼️

ClickUp Belgeleri, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının daha verimli çalışmasını sağlar

Ekran görüntüleri, animasyonlu adım adım kılavuzlar, GIF'ler ve kısa video klipler, yeni özelliğinizi veya işlevselliğinizi son kullanıcılarla paylaşmak için ideal yollardır. Tasarım takımınızla birlikte çalışarak yeni özelliğinizi açıklayan ve kullanıcıları denemeye teşvik eden varlıklar oluşturun.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

8. Destek kaynaklarına bağlantı

Sürüm notlarınız kısa olmalıdır, ancak bazen bir kavramı daha ayrıntılı olarak açıklamak veya önceki bir sürüme atıfta bulunmak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada destekleyici kaynaklara bağlantı vermek kullanışlı olur. 🔗

Kullanıcıları, bağlam ekleyen veya bir özelliğin kullanımıyla ilgili pratik ipuçları veren yardım makalelerine, blog gönderilerine ve önceki sürüm notlarına yönlendirmek için sürüm notlarında iç bağlantıları dikkatlice kullanın. Şeffaflık için ürün yol haritanıza veya proje dönüm noktalarınıza da bağlantı verebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olması durumunda destek ekibinizle iletişime geçme bilgilerini de ekleyebilirsiniz.

9. Müşteri geri bildirimi isteyin

Hataları düzenli olarak düzeltip özellik taleplerine göre güncellemeler yayınlasanız bile, her zaman her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Müşterilerinizden geri bildirim istemek, döngünün anahtar bir parçasıdır ve bunu yapmak için ürün sürüm notlarından daha iyi bir yer yoktur. 🎉

Değişiklik günlüğünün sonuna, kullanıcılardan geri bildirim, hata raporu veya özellik talebi göndermelerini isteyen bir satır ekleyin. ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak bir geri bildirim formu veya hata raporu şablonlarından birini oluşturarak bu işlemi daha da kolaylaştırın.

ClickUp Formlarında Koşullu Mantık Ürün Geri Bildirimi Örneği

Ayrıca, yorumları açabilir ve feed içinde kullanıcılara yanıt verebilirsiniz. Bu, şeffaflık sağlamak ve topluluğunuzla daha güçlü bir ilişki kurmak için harika bir yoldur.

Sürüm Notlarını Dağıtma

Sürüm notlarınızı yazmayı tamamladıktan sonra, bunları yayınlamanız ve dağıtmanız gerekir. Sürüm notları ve değişiklik günlükleri genellikle şirketinizin web sitesinde blog tarzında yayınlanır, ancak bunları daha geniş bir kitleye dağıtmak da faydalı olabilir. 📧

Kullanacağınız kanallar, pazarlama ve iletişim stratejinize bağlıdır, ancak sürüm notlarını ve haberleri paylaşmak için popüler yerler şunlardır:

E-posta güncellemeleri

Sosyal medya gönderileri

Uygulama içi bildirimler

Blog gönderileri

Paydaş güncellemeleri

Basın bültenleri

Topluluk veya ürün forumları

Pazarlama takımınızla birlikte, hedef kitlenizi kapsayan ve onları en iyi şekilde bilgilendiren bir dağıtım programı ve modeli üzerinde anlaşın. Ayrıca, sürüm notlarını şirket içinde dağıtın veya ClickUp içinde özel olarak oluşturulmuş bir wiki gibi merkezi bir yerde erişime açın.

5 Harika Sürüm Notu Örneği

Sürüm notu yazmayı bilmek harika, ama gerçek hayatta nasıl görünüyor? Size fikir ve ilham vermek için favori sürüm notu örneklerimize göz atın.

1. ClickUp

ClickUp'ın sürüm notlarına bir örnek

ClickUp'ın sürüm notları, ürünümüzle neler başarabileceğinizi hatırlatan harika birer hatırlatıcıdır, çünkü hepsi ClickUp içinde yazılır ve yayınlanır — Aralık 2023 tarihli bu örnek de dahil. 🎄

ClickUp'ın sürüm notları çeyrek dönemlere göre düzenlenmiştir, böylece belirli bir sürüm güncellemesine kolayca ulaşabilirsiniz. Bireysel sürüm notları, açık başlıklara sahip metin güncellemeleri, animasyonlu ekran görüntüleri veya GIF'ler ve daha fazla kaynağa bağlantılar gibi özelliklere sahiptir. Sürüm notunun sahibi ve katkıda bulunanlar da listelenir, bu da hesap verebilirlik, sahiplik ve şeffaflık açısından hoş bir dokunuş.

2. Notion

notion aracılığıyla

Notion'un ürün sürüm notlarına yaklaşımı, önceki güncellemelerin listesinin önünde en son güncellemenin tam olarak gösterildiği blog tarzı bir biçimdir. 📝

Her Notion sürüm notu, yararlı bir başlık, ekran görüntüleri veya resimler ve en son güncellemede yapılan hata düzeltmelerini içerir. Sürüm notları kısa olsa da, son kullanıcılara yeni özellikleri keşfetmeleri veya ürünü daha kapsamlı bir şekilde kullanmaları için yeterli ayrıntıyı sunar.

3. Slack

slack aracılığıyla

Birden fazla uygulamada çok sayıda kullanıcıya sahip olan Slack, ürün sürüm notlarını platforma göre kategorilere ayırmıştır. 📱

Örnek olarak Windows sürüm notlarına bir göz atalım. Açılış sayfası açık ve öz, güvenlik iyileştirmeleri için güncelleme yapmanız gerektiğini belirten bir uyarı içeriyor. Her ürün sürüm notunun sonunda, anahtar ifadeleri son kullanıcılar için ne anlama geldiğini açıklayan bir tablo bulunuyor. Bu, teknik güncellemeleri daha kullanıcı dostu bir şekilde iletmenin harika bir yoludur.

4. Google Chrome

google Chrome aracılığıyla

Google'ın Chrome için yayınladığı sürüm notları açık, basit ve anlaşılması kolaydır. Her güncellemede, kullanıcılar bir hata bulduklarında hata raporu veya sorun bildirimi yapmaları için teşvik edilir. 🐞

Google Chrome'un sürüm notlarında beğendiğimiz şey, her güncellemenin bir takım üyesi tarafından imzalanmasıdır. Bu, kişisel sahiplik, şeffaflık ve güven açısından harikadır. Güncellemenin doğrudan ürün ekibinden geldiğini görebilirsiniz.

5. Zoho

zoho aracılığıyla

Zoho ekibi, sürüm notlarını paylaşırken daha görsel bir yaklaşım benimsiyor: notlar zaman çizelgesi görünümünde düzenleniyor. 📅

Zoho'nun sürüm notlarına göz atarak, eğlenceli ve pratik zaman çizelgesi görünümü sayesinde ürünün zaman içinde nasıl değiştiğine dair net bir fikir edinebilirsiniz. Sürüm notlarına açık bir başlık ve özet verilir; daha fazla ayrıntı için tıklayabilirsiniz.

Sürüm Notları Aracıyla Yayınlamayı Kolaylaştırın

Sürüm notlarınızı herhangi bir kelime işleme aracında yazıp web sitenize manuel olarak yayınlayabilirsiniz, ancak bu zaman alıcı bir işlemdir. Ayrıca, iş akışının kesintiye uğrama olasılığı yüksek olduğundan, büyük ölçekte etkili bir şekilde yönetmek daha zordur.

İhtiyacınız olan şey, sürüm yönetimi sürecini iyileştirmek için tasarlanmış bir araçtır.

Sürüm notu aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Hayatınızı çok daha kolay hale getirecek bir sürüm yönetimi aracı ararken dikkate almanız gereken bazı noktalar vardır:

Özellikler: Araç, sürüm notlarını yayınlamak için ihtiyacım olan özelliklere sahip mi?

Entegrasyon : Bu araç veya uygulama, halihazırda kullandıklarımla iş birliği yapıyor mu?

Kullanım kolaylığı: Uygulama kullanımı kolay mı? Tüm takımım bu konuda eğitim alabilir mi?

Fiyatlandırma: Araç uygun fiyatlı mı? Ücretsiz bir plan var mı?

Bu sorular, en çok neye ihtiyacınız olduğunu ve hangi unsurların sizin için daha az önemli olduğunu belirlemenizi sağlar. Böylece, hedeflerinize en uygun sürüm notları aracını bulabilirsiniz.

ClickUp'ı kullanarak kendi sürüm notlarınızı yazın ve yayınlayın

Diğer yazılım kategorilerinden farklı olarak, değişiklik günlükleri veya sürüm güncellemeleri oluşturmak ve yayınlamak için özel olarak tasarlanmış çok az araç vardır. Bu özel araçların yanı sıra, dikkate almanız gerektiğini düşündüğümüz bir araç daha var: ClickUp. Nedenini aşağıda açıklıyoruz.

Ürün yönetimi ve görev yönetimi için zaten ClickUp kullanıyorsanız, sürüm notu yönetimi için de vazgeçilmez bir araç haline gelmesi son derece mantıklıdır.

Verileri toplayın, takım üyelerinizle iletişim kurun ve tek bir araç içinde tek bir iş akışının parçası olarak ihtiyacınız olan her şeyi bulun. İhtiyacınız olan verilere ve içgörülere sahip olduğunuzda, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak açık ve öz bir değişiklik güncellemesi yazmaya başlayın.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp AI'ya doğrudan ClickUp Belgenizden erişin. Bu özellik, fikir üretmek, metin yazmak veya yeniden yazmak ve sürüm notu yazma iş akışınızın bir parçası olmak için kişiselleştirilmiş bir AI asistanı sunar.

Henüz ClickUp kullanmayan takımlar için, ClickUp verimlilik platformunuz haline gelecektir. ClickUp'ı sürüm notlarını yazmak, düzenlemek ve yayınlamak için ve tüm işlerinizi yönetmek için hepsi bir arada bir yer olarak kullanın. ✅

ClickUp ile Bugün Sürüm Notları Yazmayı Deneyin

Daha iyi sürüm notları yazmanın anahtar bileşeni basitliktir. Güncellemelerinizi kısa, net ve anlamlı tutun; yalnızca son kullanıcının ihtiyaç duyduğu ayrıntıları ekleyin.

Tüm ürün yönetimi iş akışınızı daha da iyi yönetmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin. ClickUp, ürün takımınızla işbirliği yapmanızı, sürüm notları taslaklarını hazırlamanızı ve bunları kullanıcı dostu bir değişiklik günlüğünde tek bir yerden yayınlamanızı kolaylaştırır. 🧰