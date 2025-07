2025'te İçerik Oluşturucular için En İyi 10 Linktree Alternatifi

Sosyal medya sayfalarınızda birden fazla bağlantı paylaşmak zor bir görev olabilir. Tek bir gönderide bağlantı listesi paylaşmak, Instagram veya Twitter profilinizde dağınıklık yaratarak can sıkıcı olabilir. İşte bu noktada bağlantı yönetimi araçları devreye girer.

Bağlantı yönetimi araçları, akıllı ve tek bir bağlantı aracılığıyla dijital ayak izinizi birleştirmenize ve mevcut içeriğinize trafik çekmenize yardımcı olur. Linktree, tartışmasız en popüler bağlantı yönetimi araçlarından biridir.

Ancak, sosyal medya yönetiminde çığır açan bir uygulama olmasına rağmen, Linktree bu alanda tek oyuncu değildir. Birkaç Linktree alternatifi, benzersiz ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilir veya bağlantı yönetimine yeni bir yaklaşım sunabilir.

2024 yılında içerik oluşturucular için en iyi on Linktree alternatifini içeren bir liste hazırladık. Ancak öncesinde

Bir Linktree alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Birden fazla bağlantıyı tek bir yerde toplamak dışında, dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik vardır:

Sezgisel arayüz: Araç, kolay bağlantı yönetimi için basit ve sezgisel bir arayüz sunmalıdır. Herkes birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilmelidir. Özelleştirme: Bağlantı sayfanızı markanızın estetiğine göre kişiselleştirebilme özelliği, çevrimiçi varlığınızı önemli ölçüde artırabilir. Analitik: Seçtiğiniz aracın tıklama oranları ve kitle davranışları hakkında içgörüler sağladığından emin olun. Bu, kitlenizin nabzını ve ihtiyaç duydukları içeriği daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Fiyatlandırma (Ücretsiz ve Ücretli): Bağlantı Yönetimi araçları için ödeme yapmak isteğe bağlı olabilir. Ancak birçok temel özelliği sunan ücretsiz planlarla, ücretli planlara harcamaya değer özellikler eklenerek açık bir değer katıldığından emin olun.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Linktree Alternatifi

Mevcut trendlere ve tercihlere göre en iyi 10 Linktree alternatifini listeledik. Bu araçlar, kullanışlılığı, kullanım kolaylığı ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkarak içerik oluşturuculara, izleyicilerini dijital içeriklerine yönlendirmek için yeni yollar sunuyor.

1. Taplink

taplink aracılığıyla

En iyi Linktree alternatiflerinden biri olan Taplink, hem bireylerin hem de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar. Temiz ve kullanıcı dostu bir arayüzle çoklu bağlantılı açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.

Taplink ile sayfanızın görünümünü geliştirmek için özel arka planlar ve düğmeler ekleyebilirsiniz. Bu araç ayrıca, bağlantı tıklamalarını, konumları ve hedef kitleniz tarafından kullanılan cihazları izlemek için gelişmiş analizler sunar.

Taplink'in en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz: Minimum çabayla açılış sayfanıza birden fazla bağlantı ekleyin ve yönetin

Özelleştirme: Özel arka planlar ve düğmeler gibi özelliklerle sayfanızı markanızın estetiğine uyacak şekilde özelleştirin

Gelişmiş analitik: Bağlantı tıklamalarını, coğrafi konumları ve kullanılan cihazları izleyen Taplink'in gelişmiş analitik özelliği ile hedef kitlenizin davranışları hakkında değerli bilgiler edinin

Uygun fiyatlandırma: Farklı ihtiyaçlara uygun birden fazla fiyat planı arasından seçim yapın ve özelliklerden ödün vermeden uygun fiyatlı bir çözüm elde edin

Taplink sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm: Taplink ücretsiz bir sürüm sunsa da, sınırlı özelliklere sahiptir ve bu, ücretli plana geçmeye hazır olmayan kullanıcılar için bir kısıtlama olabilir.

Bazı platformlarla entegrasyon yok: Kullanıcılar, Taplink'in popüler platformlarla entegre olmadığını ve bunun sorunsuz dijital aktiviteyi etkileyebileceğini bildirmiştir.

Sınırlı tasarım şablonları: Özelleştirme seçenekleri sunarken, sınırlı sayıda tasarım şablonu sağlar. Kapsamlı tasarım çeşitliliği arayan kullanıcılar bunu kısıtlayıcı bulabilir.

Geciken müşteri desteği: Bazı kullanıcılar, Taplink'in müşteri desteğinin yanıt süresinin bazen beklenenden daha yavaş olabileceğini belirtmiştir

Taplink fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Aylık 0 $, sınırlı özellikler

Gelişmiş plan: Aylık 2 $, premium özelliklerin kilidini açar

Pro plan: Aylık 4 $, öncelikli destek dahil tüm özellikler dahildir

Taplink puanları ve yorumları

Capterra: 4. 8/5 (290+ Yorum)

G2: G2'de yeterli yorum yok

2. Shor

shor aracılığıyla

Shor, içerik oluşturucular için bir dizi özellik sunan popüler bir çoklu bağlantı açılış sayfası aracıdır.

Shor ile, özel CSS ve HTML kullanarak tek sayfalık mikro siteler oluşturabilir ve sayfanızı tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Bu araç, hedef kitlenizin etkinliklerini izlemenize yardımcı olacak ayrıntılı analizler de sağlar.

En iyi özellikler

Mikro site oluşturma: Özel CSS ve HTML ile tek sayfalık mikro siteler oluşturun ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunun

Gömülü bağlantılar: Bağlantıları doğrudan Instagram biyografinize veya diğer sosyal medya platformlarına gömün. Bu, izleyicilerinizin içeriğinize erişmesini kolaylaştırır

Ayrıntılı analizler: Tıklama oranları ve etkileşim verileri dahil olmak üzere Shor'un ayrıntılı analizleriyle hedef kitlenizin faaliyetleri hakkında değerli bilgiler edinin

QR kodları: Shor, her bağlantı için QR kodları sunarak, izleyicilerinizin içeriğinize çevrimdışı olarak kolayca erişmesini sağlar

Kısıtlı sınırlar

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme: Shor'un ücretsiz sürümü sınırlı özelleştirme seçenekleri sunar, bu da kapsamlı kişiselleştirme isteyen kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

Takım işbirliği yok: Shor, takım işbirliği özellikleri sunmamaktadır, bu da birden fazla içerik oluşturucuya sahip işletmeler için bir sınırlama olabilir

Daha yüksek fiyat planları: Shor'un fiyat planları diğer bağlantı yönetim araçlarına göre daha yüksek olabilir, bu da bazı kullanıcılar için daha pahalı hale getirir

Kısa süreli fiyat

Ücretsiz plan: Aylık 0 $, sınırlı özellikler

Rocket plan: Aylık 12 $, premium özelliklerin kilidini açar

Pro plan: Aylık 24 $, tüm özellikler ve öncelikli destek ile birlikte gelir

Ajans planı: Aylık 82 $, Google Analytics ile birlikte gelir

Kısa derecelendirmeler ve yorumlar

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

3. Pallyy

pallyy aracılığıyla

Pallyy, öncelikle sosyal medya planlaması için tasarlanmış, ancak aynı zamanda güçlü bağlantı yönetimi özellikleri de sunan Linktree'ye mükemmel bir alternatiftir.

Pallyy, Instagram biyografiniz veya diğer sosyal medya platformlarınız için birden fazla bağlantı içeren özel bir açılış sayfası tasarlamanıza olanak tanır. Ayrıca, bir sosyal medya iletişim planı oluşturmanıza, programlamanıza ve içeriği doğrudan platformundan yayınlamanıza olanak tanır, bu da onu içerik oluşturucular için kapsamlı bir araç haline getirir.

Pallyy'nin en iyi özellikleri

Sosyal medya planlama: İçeriği doğrudan platformundan planlayın ve yayınlayın, zamandan tasarruf edin ve İçeriği doğrudan platformundan planlayın ve yayınlayın, zamandan tasarruf edin ve sosyal medya yönetimini kolaylaştırın

Ayrıntılı analizler: Pallyy, tıklama oranları ve etkileşim metrikleri dahil olmak üzere bağlantılarınızın performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak içerik stratejinizi anlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır

Rakip analizi: Pallyy, rakiplerinizin stratejilerini ve performanslarını takip etmenizi sağlayan benzersiz bir rakip analizi özelliği sunar

Pallyy sınırlamaları

Ücretsiz plan yok: Pallyy ücretsiz bir plan sunmamaktadır. Bu, ücretli bir plana yatırım yapmak istemeyen kullanıcılar için bir sınırlama olabilir

Sınırlı entegrasyon: Pallyy, diğer popüler platformlarla sınırlı entegrasyonlara sahiptir ve bu durum Pallyy, diğer popüler platformlarla sınırlı entegrasyonlara sahiptir ve bu durum sosyal medya ş akışınızı etkileyebilir

Karmaşık arayüz: Bazı kullanıcılar, Pallyy'nin arayüzünün yeni başlayanlar için kullanımı karmaşık olabileceğini belirtmiştir

Pallyy fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Aylık 0 $, temel özellikler

Premium plan: Aylık 18 $, özel alan adı, sosyal medya yönetim platformu gibi gelişmiş özellikler

Pallyy puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

G2: Listeye alınmamıştır

4. Campsite. bio

Campsite. bio, bağlantılarınızın bir koleksiyonunu içeren kişiselleştirilmiş bir açılış sayfası oluşturmanıza olanak tanıyan benzersiz ve görsel olarak çekici bir bağlantı yönetim aracıdır. Çeşitli özelleştirme seçenekleriyle donatılmış olup, bağlantı sayfanızı marka kimliğinizle uyumlu hale getirmenizi sağlar.

Instagram profiliniz için biyografide yer alan benzersiz bir bağlantıdan tüm çevrimiçi içeriğiniz için merkezi bir merkeze kadar, Campsite.bio, onu değerli Linktree alternatiflerinden biri haline getiren içerik yönetimi özellikleri sunar.

Campsite. bio'nun en iyi özellikleri

Sınırsız bağlantı: Açılış sayfanıza istediğiniz kadar bağlantı ekleyin. Bu özellik, tüm içeriğinizi herhangi bir kısıtlama olmadan paylaşmanıza olanak tanır

Sosyal medya entegrasyonu: Çeşitli sosyal medya platformlarınızla entegre ederek, içeriğinizi farklı kanallarda sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar

Ayrıntılı analizler: Kapsamlı analizler elde edin, bağlantı tıklamalarınız ve hedef kitlenizin davranışları hakkında içgörüler edinin

Kamp alanı. biyografi sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm: Campsite. bio, sınırlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri sunan ücretsiz bir sürüm sunar. Bu aracın tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen kullanıcılar ücretli bir plan seçmelidir

Takım işbirliği yok: Diğer araçların aksine, Campsite. bio takım işbirliği özellikleri sunmaz, bu da birden fazla içerik oluşturucuya sahip büyük kuruluşlar için bir dezavantaj olabilir

Campsite. bio fiyatlandırması

Ücretsiz plan: 0

Pro plan: Aylık 7 dolar

Pro+ plan: Aylık 24

Campsite. biyografi değerlendirmeleri ve yorumları

G2 ve Capterra'da listelenmemiştir

5. Tap. bio

İçerik oluşturucuların Instagram biyografilerini tam olarak kullanmalarını sağlayan dinamik bir Linktree alternatifi. Biyografi aracı, Instagram biyografinizi birden fazla bağlantı paylaşabileceğiniz hikaye benzeri bir diziye dönüştürmenizi sağlar.

Tap. bio, kart tabanlı sistemiyle öne çıkıyor ve her biri kendi bağlantı setine sahip farklı içerik türleri için ayrı kartlar oluşturmanıza olanak tanıyor. Bu araçta oluşturulan bir sayfa bir karttır. Birden fazla sayfa Instagram Hikayeleri gibi görünür.

Tap. bio'nun en iyi özellikleri

Kart tabanlı sistem: Bağlantılarınızı farklı kategorilere ayırarak, izleyicilerinize daha yapılandırılmış ve kullanıcı dostu bir deneyim sunun

Özelleştirme: Bağlantı sayfanızı markanızın estetiğine uyarlayın.

Instagram hikaye entegrasyonu: Instagram hikayeleriyle entegre ederek biyografinizden herhangi bir hikayeye doğrudan bağlantı verin

Tap. bio sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm: Ücretsiz sürüm sınırlıdır. Aracın tüm avantajlarından yararlanmak için ücretli bir plan gereklidir

QR Kodu desteği yok: QR kodlarının desteklenmemesi, hedef kitlenizin içeriğinize erişimini sınırlar

Tap. bio fiyatlandırması

Temel plan: Aylık 0 $

Silver plan: Aylık 5 dolar

Gold plan: Aylık 12 $, tüm özellikleri ve öncelikli desteği sunar

Tap. bio puanları ve yorumları

G2 ve Capterra'da listelenmemiştir

6. Linkin. bio by Later. com

Linkin. bio by Later. com, Instagram biyografinizi tıklanabilir, paylaşılabilir ve tamamen optimize edilmiş bir açılış sayfasına dönüştüren bir başka etkili Linktree alternatifidir.

Linkin. bio, e-ticaret entegrasyonuyla tanınır ve işletmelerin Instagram gönderilerini doğrudan web sitelerindeki ürünlere veya sayfalara bağlamasına olanak tanır.

Bu platform, Instagram sayfalarından daha fazla trafik ve satış elde etmek isteyen işletmeler için mükemmel bir araçtır.

Linkin.bio'nun yanı sıra, Later.com'da oluşturucuların AI ile hızlı bir şekilde yazmasına yardımcı olan hashtag oluşturucu, başlık oluşturucu vb. gibi sosyal medya yönetimi için çeşitli AI araçları da bulunmaktadır.

Linkin. bio by Later. com en iyi özellikler

E-ticaret entegrasyonu: Instagram gönderilerinizi web sitenizdeki ürünlere veya sayfalara bağlayın ve hedef kitlenize sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunun

Alışveriş yapılabilir galeriler: Alışveriş yapılabilir galeriler oluşturun, işletmelerin ürün ve hizmetlerini çekici ve güzel bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyın

Analitik: Linkin. bio'nun ayrıntılı analitik özellikleriyle hedef kitlenizin davranışları hakkında değerli bilgiler edinin ve bağlantı tıklamalarını izleyin.

Linkin. bio by Later. com sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok: Bu listedeki diğer alternatiflerin aksine, Linkin. bio ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır. Bu, bütçesi sınırlı işletmeler için bir sınırlama olabilir

Daha yüksek fiyat planları: Linkin. bio'nun fiyat planları diğer bağlantı yönetim araçlarından daha yüksektir, bu da küçük işletmelerin kullanmaktan vazgeçmesine neden olabilir

Linkin. bio by Later. com fiyatlandırması

Başlangıç planı: Aylık 25 $, temel özellikler

Büyüme planı: Aylık 45 $, bağlantı planlama ve özelleştirme seçenekleri gibi ek özellikler

Gelişmiş plan: Aylık 80 $, alışveriş yapılabilir galeriler ve analizler gibi premium özellikler

Later.com puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (370+ yorum)

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

7. Lnk. bio

Lnk. bio, Instagram biyografinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirilmiş kapsamlı bir biyografi bağlantı aracıdır.

Birden fazla bağlantı içeren özelleştirilmiş bir mikro açılış sayfası oluşturun ve hedef kitlenizin tüm önemli içeriğinize kolayca erişebilmesini sağlayın.

Basit arayüzü ve kapsamlı özelleştirme özellikleriyle Lnk. bio, bireyler, influencer'lar ve işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Lnk. bio'nun en iyi özellikleri

Özel mikro açılış sayfası: Birden fazla bağlantı içeren özel bir mikro açılış sayfası oluşturarak, hedef kitlenizin içeriğinize daha kolay erişmesini sağlayın

Bağlantı planlama: Lnk. bio'nun bağlantı planlama özelliği ile bağlantılarınızın belirli zamanlarda görünmesini ve kaybolmasını planlayın. Bu özellik, zaman açısından hassas promosyonlar veya etkinlikler için özellikle kullanışlıdır

Özel URL'ler: Bağlantı sayfanızın URL'sini markanıza veya içeriğinize uyacak şekilde özelleştirin, böylece hedef kitlenizin hatırlaması ve erişmesi daha kolay olsun

Hesap gerekmez: Bu listedeki diğer araçların aksine, Lnk. bio bir hesap oluşturmanızı gerektirmez. Instagram kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

Tek seferlik ödeme: Abonelik planlarının yanı sıra, Lnk. bio belirli planlar için tek seferlik ödeme seçeneği de sunar

Lnk. bio sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm: Lnk. bio, biyografinize bağlantınızı eklemek için ücretsiz bir sürüm sunar, ancak sınırlı özelleştirme seçenekleri ve özellikleri vardır. Bağlantı sayfası üzerinde daha fazla kontrol isteyen kullanıcıların ücretli plana geçmesi gerekebilir

Analitik yok: Lnk. bio, bağlantı tıklamalarınız veya hedef kitlenizin davranışları hakkında herhangi bir analitik veya içgörü sağlamaz; bu, performanslarını yakından izlemek isteyen içerik oluşturucular için bir dezavantaj olabilir

Lnk. bio fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm: 0

Aylık mini : Aylık 0,99 $

Mini – Tek seferlik : 9,99 $ (tek seferlik ödeme, abonelik yok)

Benzersiz: 24,99 $ (tek seferlik ödeme, abonelik yok)

Lnk. bio puanları ve yorumları

Capterra: Kullanılamıyor

G2: Kullanılamıyor

8. Leadpages

leadpages aracılığıyla

Leadpages, Linktree'nin ötesine geçen sağlam bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Tam donanımlı bir web sitesi, açılış sayfası, açılır pencereler ve uyarı çubukları oluşturucu olup, kapsamlı bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza olanak tanır.

Leadpages ile, izleyicilerinizi çeşitli içerik türlerine yönlendiren, birden fazla bağlantıyla dolu çekici ve ilgi çekici açılış sayfaları tasarlayabilirsiniz. Güçlü analitik, entegrasyon yetenekleri ve e-ticaret özellikleri, onu her boyuttaki iş için mükemmel bir seçim haline getirir.

Leadpages'in en iyi özellikleri

Kapsamlı web sitesi oluşturucu: Açılış sayfaları ve diğer Açılış sayfaları ve diğer pazarlama araçlarıyla birlikte kapsamlı bir web sitesi oluşturun — işinizi tanıtmak için ihtiyacınız olan her şey

Birden çok bağlantı sayfası: Farklı kampanyalar veya promosyonlar için birden çok bağlantı sayfası oluşturarak içeriğinizi düzenlemenizi ve performansı izlemenizi kolaylaştırın

E-ticaret entegrasyonu: Açılış sayfalarınızı ürün veya hizmetleriniz için bir satış hunisine dönüştürün

Ayrıntılı analizler: Tıklama oranları, dönüşüm oranları ve daha fazlasını içeren ayrıntılı analizler sayesinde hedef kitlenizin davranışları hakkında değerli bilgiler edinin.

Leadpages sınırlamaları

Daha yüksek öğrenme eğrisi: Leadpages daha karmaşık bir araçtır ve kullanıcıların özelliklerine ve arayüzüne alışmak için biraz zamana ihtiyaçları olabilir.

Pahalı planlar: Leadpages'in fiyat planları, bu listedeki diğer bağlantı yönetimi araçlarından daha yüksektir, bu da onu küçük işletmeler veya bireyler için daha az erişilebilir hale getirir.

Leadpages fiyatlandırması

Standart plan: Aylık 49 $, temel özellikler ve açılış sayfası oluşturucu

Pro plan: Aylık 99 $, pop-up'lar, çevrimiçi satış ve ödemeler gibi ek özellikler

Gelişmiş plan: Bu plan, planınızı ve fiyatlandırmanızı özelleştirmenize olanak tanır ve işten işe değişiklik gösterir

Leadpages puanları ve yorumları

Capterra : 4,6/5 (290+ Yorum)

G2: 4,3/5 (210+ Yorum)

9. Milkshake. uygulama

milkshake uygulaması aracılığıyla

Milkshake. uygulaması, Instagram influencer'ları ve blog yazarları için tasarlanmış, sadeliği ile öne çıkan sezgisel bir bağlantı yönetim aracıdır.

Linktree alternatiflerinden biri olan bu platform, Instagram biyografi bağlantınızı tüm önemli bağlantılarınızı içeren etkileşimli bir web sitesine dönüştürmenizi sağlar. Takipçilerinizi blogunuza, çevrimiçi mağazanıza, yeni gönderilerinize veya ziyaret etmelerini istediğiniz herhangi bir yere yönlendirin.

Milkshake. uygulamasının en iyi özellikleri

Etkileşimli web sitesi oluşturma: Birden fazla bağlantı içeren görsel olarak çekici ve etkileşimli bir web sitesi oluşturun, takipçilerinizin tüm içeriğinize tek bir yerden erişmesini kolaylaştırın

Sürükle ve Bırak arayüzü: Herhangi bir kodlama veya tasarım becerisi olmadan web sitenizi hızlıca tasarlayın

Önceden tasarlanmış şablonlar: Kullanımı kolay şablonlarla anında profesyonel görünümlü bir web sitesi oluşturun

Instagram ve Snapchat ile entegrasyon: Milkshake uygulaması, Instagram ve Snapchat ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve web sitenizi doğrudan bu platformlarda paylaşmanızı sağlar.

Milkshake. uygulama sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme: Milkshake. uygulaması çeşitli önceden tasarlanmış şablonlar sunsa da, kullanıcıların özelleştirme seçenekleri sınırlıdır ve tamamen kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturamazlar

Analitik yok: Platform, bağlantı tıklamalarınız veya hedef kitlenizin davranışları hakkında hiçbir bilgi sunmaz

Milkshake. uygulama fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Milkshake. uygulaması tüm özelliklere erişim için sonsuza kadar ücretsizdir, ancak filigran kartı vardır

Pro plan: Konumunuza bağlıdır ve filigranı kaldırmanıza yardımcı olur.

Milkshake. uygulama puanları ve yorumları

G2 ve Capterra'da listelenmemiştir

10. ShortStack

shortStack aracılığıyla

Instagram biyografi bağlantınızı, ilgi çekici kampanyalar, potansiyel müşteri oluşturma ve daha derin kitle etkileşimi için güçlü bir araca dönüştürün.

Kapsamlı dijital pazarlama platformu ile işletmeler açılış sayfaları, yarışmalar ve hediye kampanyaları oluşturabilir. ShortStack'in sağlam analitik ve sorunsuz entegrasyonları ile sosyal medya pazarlamanızı yeni zirvelere taşıyın.

ShortStack'in en iyi özellikleri

Kapsamlı dijital pazarlama platformu: Dakikalar içinde açılış sayfaları, yarışmalar ve potansiyel müşteri oluşturma araçları oluşturun

Gelişmiş analitik: Tıklama ve dönüşüm oranları dahil olmak üzere hedef kitlenizin davranışları hakkında değerli bilgiler edinin

E-ticaret entegrasyonu: Bağlantı sayfalarınızı ürün veya hizmetleriniz için bir satış hunisine dönüştürün

ShortStack sınırlamaları

Zor öğrenme eğrisi: Leadpages'e benzer şekilde, ShortStack'in öğrenme eğrisi daha diktir ve kullanıcıların tüm özelliklerine alışmak için zamana ihtiyaçları olabilir

Pahalı planlar: ShortStack'in fiyat planları daha yüksektir, bu da küçük işletmeler veya bireyler için daha az erişilebilir olmasını sağlar

ShortStack fiyatlandırması

İş planı: Aylık 99 $

Pro plan: Aylık 249 $

ShortStack puanları ve yorumları

Capterra : 4. 4/5 (130+ Yorum)

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Linktree, Leadpages ve ShortStack gibi araçlar bağlantı yönetimi alanında hakim olsa da, diğer eşit derecede güçlü içerik yönetim araçları da mevcuttur. Bu araçlardan biri, çeşitli içerik planlama ve zamanlama özellikleri sunan kapsamlı bir proje yönetimi platformu olan ClickUp'tır.

ClickUp

ClickUp, takımların işlerini planlamasına, organize etmesine ve yürütmesine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir hepsi bir arada araçtır. Etkileyici özellikleri ve entegrasyonları ile öne çıkan ClickUp, her türlü içeriği yönetmek için çok yönlü bir çözümdür.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1. ClickUp AI

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, DM yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp AI ile dakikalar içinde başlıklar, biyografiler ve diğer sosyal medya içeriklerini yazın. Bu kullanışlı özellik, hedef kitlenizin ilgisini çeken ve etkileşimi ve gönderilerinizin erişimini artırmaya yardımcı olan ilgi çekici metinler oluşturmanıza olanak tanır

2. ClickUp Belgeleri

Önemli belgeleri yönetmek ve takım işbirliğini geliştirmek için ClickUp Belgeleri kullanın

ClickUp'ta Belge görünümünü kullanarak sınırsız belge, wiki ve bilgi tabanı oluşturun. ClickUp Belgeler, oturum açmadan gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza ve belgeleri herkese açık olarak paylaşmanıza da olanak tanır! Bu, takipçilerinizle uzun içerik paylaşmak için kullanışlı olabilir

3. Takvim Görünümü

Takvim görünümünü kullanarak son teslim tarihlerini izleyin, hiçbir son tarihi kaçırmamak için hatırlatıcıları etkinleştirin ve ClickUp ile projeleri kolayca yönetin

Takvim Görünümü, içerik planlaması için vazgeçilmez bir özelliktir ve içerik programınızı görselleştirmenize ve hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Planladığınız içeriğin kronolojik bir özetini alın, tutarlı yayınlama ve zamanında teslimatın sağlanmasına yardımcı olun

4. ClickUp Şablonları:

Bu şablonla içerik takviminizi planlayın, görüntüleyin ve yönetin

ClickUp, içerik oluşturma ve düzenleme sürecinizi kolaylaştırmak için çeşitli içerik takvimi şablonları sunar. Bu önceden hazırlanmış yapılar, özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve yeni projeler veya görevler oluşturmak için harcadığınız zamanı önemli ölçüde azaltır.

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: Kapsamlı özellikleri nedeniyle, ClickUp'ı tam olarak öğrenmek biraz zaman alabilir. Ancak, bir kez alıştığınızda, içerik yönetimi için paha biçilmez bir araç haline gelir

ClickUp fiyatlandırması

Ücretsiz plan: Aylık 0 $

Sınırsız plan: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş planı: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

ClickUp puanları ve yorumları

Capterra : 4,7/5 (3800+ yorum)

G2: 4,7/5 (9000+ yorum)

Doğru bağlantı yönetimi aracıyla oluşturun, tanıtın ve etkileşim kurun

Kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir bir bağlantı yönetim aracı, çevrimiçi varlığınızı yükseltmek için gereklidir. Linktree birçok kişi için ilk tercih olabilir, ancak diğer seçenekleri de keşfedin ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulun.

Milkshake. uygulaması gibi basit bir arayüze sahip bir araç veya ClickUp gibi kapsamlı bir platform tercih edin, içeriğinizle uyumlu olduğundan ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olduğundan emin olun.

Doğru bağlantı yönetimi aracıyla Instagram biyografinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilir ve içeriğinize daha fazla trafik çekebilirsiniz.

ClickUp ile sosyal medya içerik yönetiminize ücretsiz olarak başlayın.