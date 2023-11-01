2025'te İlham Veren 10 Ürün Yönetimi Podcast'i

Ürün yönetimi hakkında uzun makaleler okumak için zamanınız yok mu? Bunun yerine eğlenceli ve ilgi çekici ürün yönetimi podcast'leriyle değişiklik yapmak mı istiyorsunuz?

En iyi ürün yöneticisi podcast'lerinin yer aldığı bu listeye göz atın.

Sektörde kariyer yapmaya başlamak için ipuçları mı arıyorsunuz, yoksa ürün liderliğinizi nasıl geliştirebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Her şeyi kapsayan podcast'leri sizin için bir araya getirdik. ?

Kulaklıklarınızı takın, dinleyin ve ürün yönetimi becerilerinizi geliştirmeye hazır olun.

en İyi 10 Ürün Yönetimi Podcast'i

Bu podcast'ler, sektör trendlerini ve içgörülerini takip etmenin kolay ve ilgi çekici bir yolunu sunar. Başarı hikayelerini ve sektör liderleriyle röportajları, ayrıca içgörülü vaka çalışmalarını ve ürün yönetiminin tüm yönlerine dair derinlemesine analizleri dinleyin.

Daha fazla vakit kaybetmeden, topluluktan seçtiğimiz favori ürün yönetimi podcast'lerine göz atalım. ?

1. Bu, Ürün Yönetimi'dir

This is Product Management (TIPM), ürün yöneticilerinin hayatına gerçekçi bir bakış açısı sunan harika bir podcast. Yazar ve pazarlama lideri Mike Fishbein tarafından sunulmaktadır.

TIPM, bu karmaşık sektörde ayaklarını yere basmak isteyen yeni başlayanlar için harika bir kaynak olmakla birlikte, deneyimli ürün profesyonelleri için de çok şey sunuyor. Dinleyiciler, etkili ürün yönetimi için içeriden bilgi, yeni trendler ve en son araçlar ve teknikler hakkında bilgi ediniyor.

Fishbein, sektörün en ince ayrıntılarına dalıyor. Konular, günlük görevlerden büyük ölçekli kararlara kadar uzanıyor ve birçok ürün odaklı podcast'in gözden kaçırabileceği küçük ayrıntılara vurgu yapıyor. ?

Mutlaka dinlemeniz gereken bölüm: 226 – Başarılı Hikaye Anlatımı Ürün Yönetimidir

Spotify: Bu Ürün Yönetimi

Apple Podcast'ler: Bu Ürün Yönetimi

2. Ürün Podcast'i

Ürün yönetimini keşfetmek için yeni bir yol arıyorsanız, The Product School tarafından hazırlanan The Product Podcast'i dinleyin.

Bölümlerde Microsoft, Google, Facebook, Spotify ve Slack gibi şirketlerin ürün liderleri yer alıyor. Ayrıca girişimciler, yeni kurulan şirketler ve teknoloji sektöründeki diğer şirketlerden de görüşler duyacaksınız. ?‍?

Röportajlar, ürün yöneticilerinin günlük sorumlulukları ve görevlerini ele alarak farklı teknoloji şirketlerinde işlerin nasıl yürüdüğüne dair içgörüler sunar. Bu, farklı kuruluşlardaki ürün planlama ve liderlik arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında birçok içgörü sağlar.

Dinlemeniz gereken bölüm: Facebook PM'den Ürün Yöneticisinin 9 Önemli Dersi

Spotify: Ürün Podcast'i

Apple Podcast'ler: Ürün Podcast'i

3. Guy Raz ile "How I Built This"

How I Built This with Guy Raz, sektör liderleri ve gelecek vaat eden ürün yöneticileriyle heyecan verici röportajlar içeren bir başka harika ürün yöneticisi podcast'idir.

Her röportajda, misafirin nasıl başladığından diğer ürün uzmanlarının başarısına yardımcı olmak için neler paylaşabileceğine kadar hikayesi keşfedilir. Günümüzün en tanınmış şirketlerinin ve en iyi ürün uzmanlarının mütevazı başlangıçlarına derinlemesine dalın.

Guy Raz, ürün liderliğinde başarılı olmak için gerekenleri ve her sektörde ürün odaklı büyüme sağlayabilecek kazanma stratejilerini vurgulamayı amaçlamaktadır. Her bölümü bilgilendirici olduğu kadar eğlenceli hale getirerek, tartışmalara her seferinde çekicilik ve kişisel içgörüler katmaktadır.

Dinlemeniz gereken bölüm: 70 – Wikipedia: Jimmy Wales

Spotify: Guy Raz ile How I Built This

Apple Podcast'ler: Guy Raz ile How I Built This

4. Product Hunt Radio

Product Hunt Radio, haftalık olarak yayınlanan ve teknoloji sektöründeki girişimciler, yatırımcılar, ürün liderleri ve üreticilerle röportajlar içeren en iyi ürün yönetimi podcast'lerinden bir diğeridir.

Podcast, Product Hunt'tan Ryan Hoover ve Hustle Crew'dan Abadesi Osunsade tarafından sunulmaktadır. İkili, günümüzün en etkili isimleriyle birlikte ürün yönetiminin değişen yönlerini keşfetmek için harika bir iş çıkarıyor.

Röportajlar, girişimcilikten pazarlamaya ve metriklere kadar her konuda içgörüler sunar. Misafirler, bugünkü konumlarına nasıl ulaştıklarına dayalı en iyi ipuçlarının yanı sıra benzersiz bakış açıları da sunar. ?

Ürün yöneticileri, ilham almak ve bu başarılı teknoloji liderlerinin deneyimlerinden öğrenmek için podcast'leri dinlemelidir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölüm: Bölüm 48: Chris Sacca

Spotify: Product Hunt Radio

Apple Podcasts: Product Hunt Radio

5. Scrum Master Araç Kutusu

Scrum Master Toolbox, 15 dakikalık günlük bölümleriyle çevik uygulayıcıları ve scrum ustalarını hedeflemektedir. Program, Sertifikalı Scrum Ustası, İş Danışmanı ve Çevik Koç Vasco Duarte tarafından sunulmaktadır.

Bu günlük podcast, en iyilerin en iyileriyle yapılan ilgi çekici röportajlar ve konuşmalar aracılığıyla ilham verici bilgiler sunar. Dinleyiciler, ürün yönetimi uzmanlarının çeviklik ve scrum ile ilgili her konuda deneyimlerini paylaştığı konuşmaları dinleyebilir.

Konular, takım dinamikleri ve işbirliğinden etkili liderlik ve karar almaya kadar geniş bir aralıkta yer alır. Ayrıca, çevik çerçeveler oluşturma ve başarılı bir ürün için gerekli esnekliği geliştirme gibi konularda özel dersler de bulabilirsiniz. ⚒️

Bu ürün yönetimi podcast'i, çevik metodolojilerle ilgilenen herkes için harika bir kaynaktır. Deneyimli profesyonellerden yeni bir kariyer yolu arayanlara kadar, günümüzün en iyi uygulamaları ve yeni ortaya çıkan çevik iş trendleri hakkında bilgi edinmek için harika bir yoldur.

Dinlemeniz gereken bölüm: Agile Beyond Tech, Scrum ile Şirket Koltuk Düzenlemelerini Dönüştürmek | Danielle Braun

Spotify: Scrum Master Toolbox

Apple Podcast'ler: Scrum Master Toolbox

6. Ürün Uzmanlığı Şimdi

Product Mastery Now (eski adıyla The Everyday Innovator), sektörün deneyimli ismi Chad McAllister tarafından sunulmaktadır. Chad'in imza niteliğindeki BEAT yöntemini kullanarak ürün yöneticiliğinden "Ürün Ustası"na yükselmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır:

Temelini Oluşturun

Profesyonel Sertifika Alın

Derinlemesine İnceleme Başvurusu

Organizasyonu Dönüştürün

Bölümler, McAllister'ın imza niteliğindeki Ürün Yol Haritası'na göre bu dört bölüme ayrılmıştır.

Dinleyiciler herhangi bir bölüme atlayabilir ve ürün stratejisinin etkili bir parçası olmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğrenmeye başlayabilir. Müşterilerin seveceği ürünleri ve kullanıcı deneyimlerini, bunalmadan veya yorulmadan yaratmak için gerekli becerileri edinin. ?

Mutlaka dinlemeniz gereken bölüm: TEI 233 – Herkes ürün sürecinde daha fazla çeviklik ister ve bunu elde etmenin yolu budur (Colin Palombo ile)

Spotify: Product Mastery Now

Apple Podcast'ler: Product Mastery Now

7. Ürün Deneyimi

Dünyanın en iyi ürün yöneticileriyle önemli konuları derinlemesine ele alan haftalık bir podcast arıyorsanız, The Product Experience'ı dinleyin.

Lily Smith ve Randy Silver'ın sunuculuğunu üstlendiği bu dinamik ikili, her röportaja çok yönlü deneyimlerini katıyor. Smith, SaaS ve mobil alanlarda sektör lideri ve çok değerli bir danışman, Silver ise çok yetenekli bir ürün uzmanı ve Amazon'un müzik mağazalarının arkasındaki beyin. ?

İki kişi, sizin gibi gerçek dünyadaki ürün yöneticileri için önemli olan konular hakkında önemli isimlerle sohbet ediyor. Başarılı takımlar oluşturmak, harika ürünler geliştirmek, günlük sorunları çözmek ve gurur duyabileceğiniz bir kariyer geliştirmek için neler gerektiğini keşfediyorlar. ?

Mutlaka dinlemeniz gereken bölüm: İyi Fikirler Nereden Gelir? – Gal Josefsberg, Ürün Deneyimi

Spotify: Ürün Deneyimi

Apple Podcast'leri: Ürün Deneyimi

8. Ürün Yönetimi Alanında Bir Şövalye

One Knight in Product, ürün yönetimi uzmanı ve talep gören SaaS danışmanı Jason Knight tarafından sunulmaktadır.

Her bölümde Knight, ürün liderleri, yazarlar ve girişimcilerle bir araya gelerek sektör hakkındaki düşüncelerini ve hikayelerini dinliyor. İçerik, ürün tasarımı, geliştirme, yönetimi veya pazarlamasıyla ilgilenen herkese yönelik geniş bir yelpazede konuları kapsıyor.

Birçok röportaj odaklı podcast'in aksine, Knight sadece büyük isimlere odaklanmaz. Kapsayıcılık ilkesine uygun olarak, bir bölümde ürün yönetiminin yıldız isimleriyle röportaj yaparken, bir sonraki bölümde hiç tanınmayan bir isimle röportaj yapabilir.

Dinlemeniz gereken bölüm: Kurucu Odaklı Ürün Geliştirmenin Ötesine Geçmek ve Ürün Yöneticilerini Başarıya Ayarlamak (Contrary Ürün Başkan Yardımcısı Jennifer Yang-Wong ile)

Spotify: One Knight in Product

Apple Podcasts: One Knight in Product

9. Lenny'nin Podcast'i

Lenny's Podcast, yazar ve dijital ürün uzmanı Lenny Rachitsky tarafından sunulmaktadır. Her hafta yayınlanan birden fazla bölümde Lenny, dinleyicilerin harika ürünler oluşturmasına, piyasaya sürmesine ve büyütmesine yardımcı olmak için dünya çapında büyüme uzmanları ve ürün liderleriyle röportajlar yapmaktadır. ?

Podcast, dinleyicilere her seferinde keyifli ve bilgilendirici bir deneyim sunmak için özenle hazırlanmış bölümleriyle yüksek prodüksiyon değeriyle tanınır. Programda genellikle büyüme odaklı profesyonellerin uygulanabilir taktikleri ve tavsiyeleri, Lenny'nin ilgi çekici soruları ve içgörüleriyle birlikte ele alınır.

Lenny's Podcast, ilginç kişilerle yapılan röportajlardan güncel etkinliklere derinlemesine bakışlara kadar, ürün alanında herkes için bir şeyler sunuyor.

Dinlemeniz gereken bölüm: Ürün algısı oluşturma, yapay zekayı kullanma, ilk adımı optimize etme ve karmaşık orta aşamayı atlatma dersleri | Scott Belsky (Adobe, Behance)

Spotify: Lenny's Podcast

Apple Podcasts: Lenny's Podcast

10. Ölçeklendirme Ustalar

Masters of Scale, LinkedIn'in kurucu ortağı ve Greylock'un ortağı Reid Hoffman tarafından sunulmaktadır. Bu haftalık podcast'in misyonu, girişimciliği profesyonellerin geliştirebileceği ve öğrenebileceği bir zihniyet olarak ele almaktır.

Bölümlerde, işlerin nasıl büyüdüğüne dair alışılmadık teoriler keşfedilir. Röportajlar, liderlik, girişimcilik, ürün yönetimi, fon yaratma ve daha birçok konuda hikayeler paylaşır.

Podcast'in en iyi kısmı, standart resmi röportaj biçimine yeni bir yaklaşım getiren Bob Safian'ın sunduğu "Hızlı Yanıt" bölümleri olabilir. Safian, bu tartışmaları yönetiyor ve çeşitlilikten kriz yanıtına kadar her konuda eğlenceli bölümler oluşturuyor.

Dinlemeniz gereken bölüm: Strateji Oturumu: Reid Hoffman ve Bob Safian ile 5 önemli soru ve beklenmedik cevapları

Spotify: Masters of Scale

Apple Podcasts: Masters of Scale

Özel Bahsetmeler

En iyi 10 ürün yönetimi podcast'ini seçmek inanılmaz derecede zordu. Dışarıda çok sayıda fantastik zeka ve her yerdeki ürün yöneticilerinin ufkunu genişletebilecek onlarca mutlaka dinlenmesi gereken podcast var.

Dinlemeye değer olduğunu düşündüğümüz 10 podcast daha:

En iyi 10 podcast ve onur ödülü bölümündeki podcast'lerin birkaç bölümünü dinleyerek hangilerinin ilginizi çektiğini belirleyin. Elbette, 20 podcast'in hepsini dinleyecek vaktiniz olmayabilir, ancak denemeden hangilerinin size ve takımınıza en uygun olduğunu bilemezsiniz! ✨

