กรณีการใช้งาน OpenClaw AI Agent ที่โดดเด่นในปี 2026

ตามรายงานของ McKinseyองค์กร 78% ในปัจจุบันใช้ AIอย่างน้อยในหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ และตัวเลขนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ยังคงเพียงแค่พูดคุยเท่านั้น OpenClaw สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้จริงๆ
ผู้คนได้ใช้มันเพื่อต่อรองราคาซื้อรถยนต์ให้ลดลงหลายพันบาท, ยื่นคำคัดค้านทางกฎหมาย, และทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ทำได้จากข้อความทางโทรศัพท์มือถือ
หากคุณกำลังสงสัยว่าเครื่องมือนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง นี่คือกรณีการใช้งาน OpenClaw AI agent ที่น่าสนใจและควรรู้ นอกจากนี้เรายังดูว่าClickUpสามารถเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมได้อย่างไร 🤩
OpenClaw คืออะไร?
OpenClaw เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง, ติดตั้ง, และใช้งานตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติได้ซึ่งสามารถทำภารกิจหลายขั้นตอนได้ผ่านแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อผู้พัฒนา, ทีมปฏิบัติการ, และทีมที่ไม่ใช่ทางเทคนิคมากขึ้นที่ต้องการตัวแทนที่สามารถทำได้มากกว่าการตอบกลับแบบคำสั่งเดียว
เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ยังคงทำงานในรูปแบบการขอ-ตอบ คุณถาม พวกเขาก็ตอบ และคุณก็คัดลอกผลลัพธ์ไปวางที่อื่น ตัวแทน OpenClaw ทำลายรูปแบบนี้ด้วยการเชื่อมโยงการกระทำต่างๆ เช่น การเรียกดู การเขียน การจัดเก็บ และการส่งข้อความ โดยไม่ต้องรอให้มนุษย์คอยดูแลแต่ละขั้นตอน
มันมอบเครื่องมือจริงให้กับตัวแทน เช่น เบราว์เซอร์, API, และระบบไฟล์ ทำให้พวกเขาสามารถดำเนินการได้ ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำเท่านั้น เนื่องจากเป็นโอเพ่นซอร์ส ทีมงานสามารถตรวจสอบ, ปรับเปลี่ยน, และโฮสต์ตัวแทนของตนเองได้โดยไม่ต้องผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใด
สามแนวคิดที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนดำเนินการต่อ 👀
- ตัวแทนกับเครื่องมือ: ตัวแทนตัดสินใจขั้นตอนต่อไปของตัวเอง; เครื่องมือรอให้คุณตัดสินใจ
- โอเพนซอร์ส: โค้ดเป็นสาธารณะ สามารถตรวจสอบได้ และสามารถปรับแต่งได้
- ทักษะ: ความสามารถแบบโมดูลาร์ (การท่องเว็บ, การรันโค้ด, และการเรียก API) ที่เอเจนต์สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ทันที
ชมภาพรวมนี้เกี่ยวกับวิธีที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น:
วิธีการทำงานของ OpenClaw AI Agents จริงๆ
ทุกเอเจนต์ของ OpenClaw ทำงานบนวงจรที่ซ้ำกันซึ่งเรียกว่า agent loop. นี่คือแบบจำลองทางความคิดที่ทำให้กรณีการใช้งานของเอเจนต์ AI ของ OpenClaw ทำงานได้.
- รับเป้าหมาย: มนุษย์หรือระบบอื่นมอบภารกิจให้กับตัวแทนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- แผน: ตัวแทนแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนและเลือกทักษะที่จะใช้
- การกระทำ: ดำเนินการแต่ละขั้นตอน เช่น เปิดเบราว์เซอร์ เรียกใช้ API หรือเขียนไฟล์ และสังเกตผลลัพธ์
- ปรับ: หากสิ่งใดล้มเหลวหรือผลลัพธ์ดูไม่ถูกต้อง ระบบจะวางแผนใหม่และลองทำซ้ำ
- ส่งมอบ: ผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งไปยังที่ที่คุณกำหนดไว้
ลูปนี้คือสิ่งที่ทำให้ OpenClaw แตกต่างจากเครื่องมือ AI แบบครั้งเดียว ตัวเอเจนต์จะไม่หยุดหลังจากตอบเพียงครั้งเดียว มันจะดำเนินการต่อไปจนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์หรือถึงขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
คุณสามารถเรียกใช้งานตัวแทนได้ด้วยตัวเอง, ตามกำหนดเวลา, หรือ ผ่านเว็บฮุค(สัญญาณอัตโนมัติที่ส่งระหว่างแอปพลิเคชันเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ) ความยืดหยุ่นนี้คือสิ่งที่ทำให้ตัวแทนเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับกระบวนการทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิต
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทน AI กำลังกลายเป็นผู้ร่วมงานวิจัย ในการศึกษาหนึ่ง ตัวแทน AI สามารถจับคู่คำตอบแบบสำรวจของมนุษย์ได้ถึง85% ของเวลาทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานวิจัยและระบบอัตโนมัติทางสังคมศาสตร์
อะไรที่ทำให้ OpenClaw แตกต่างจากเครื่องมือ AI อื่น ๆ
ด้วยเครื่องมือสร้างตัวแทน AI ที่มีอยู่มากมายในตลาด (ทั้งแบบโอเพนซอร์สและแบบกรรมสิทธิ์) การรู้ว่า OpenClaw อยู่ในตำแหน่งใดจึงเป็นประโยชน์ 👇
- ความเป็นอิสระเหนือการช่วยเหลือ: เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะรอคำสั่งก่อนดำเนินการ ตัวแทน OpenClaw จะรับเป้าหมายและคิดหาขั้นตอนเอง รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด
- ระบบทักษะแบบโมดูลาร์: คุณสามารถติดตั้งเฉพาะความสามารถที่คุณต้องการ (เช่น เบราว์เซอร์, อีเมล, Jira, และ Slack) และละเว้นส่วนที่เหลือไว้ ทำให้ตัวแทนมีสมาธิและสามารถตรวจสอบได้
- ความโปร่งใสแบบโอเพนซอร์ส: คุณสามารถอ่านทุกบรรทัดของตรรกะการให้เหตุผลได้ สำหรับทีมที่มีนโยบายข้อมูลที่เข้มงวด การเข้าถึงนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้
- การประสานงานเครื่องมือหลายอย่าง: ตัวแทนเพียงคนเดียวสามารถเคลื่อนย้ายข้ามแอปต่าง ๆ ได้ในครั้งเดียว ดึงข้อมูลจากสเปรดชีต ร่างสรุปในเอกสาร และโพสต์ไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการผสานรวมแยกต่างหาก
OpenClaw ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติและมีความชำนาญทางเทคนิคบ้าง หรือเมื่อคุณใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มที่จัดการชั้นการประสานงานให้คุณ
ก่อนที่จะลงลึกในการใช้งาน OpenClaw ที่เฉพาะเจาะจง โปรดชมภาพรวมนี้เกี่ยวกับวิธีที่กรณีการใช้งาน AIกำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานสมัยใหม่:
5 กรณีการใช้งาน OpenClaw AI Agent ที่ดีที่สุดสำหรับทีม
การทดสอบที่แท้จริงของระบบตัวแทนใด ๆ คือว่ามันช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่ทีมของคุณทำทุกสัปดาห์หรือไม่ ด้านล่างนี้คือกรณีการใช้งานตัวแทน AI ของ OpenClaw ห้าตัวอย่างที่แสดงถึงรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ 🛠️
1. การดำเนินการโค้ดจากระยะไกลและการตรวจสอบ
วิศวกรเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการสลับบริบทระหว่างโทรศัพท์ โต๊ะทำงาน และเครื่องมือของพวกเขา OpenClaw แก้ไขปัญหานี้โดยให้คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งเชลล์และเบราว์เซอร์จริงได้จากแอปส่งข้อความใดก็ตามที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
นี่คือตัวอย่างของกระบวนการทำงาน:
- นักพัฒนาส่งข้อความถึงตัวแทน OpenClaw ของตนบน Slack: 'ตรวจสอบ PR ที่เปิดอยู่ใน branch การตรวจสอบสิทธิ์และทำเครื่องหมายสิ่งที่ขาดการทดสอบ'
- ตัวแทนใช้ระบบอัตโนมัติของเบราว์เซอร์เพื่อเปิด GitHub อ่านความแตกต่าง และอ้างอิงกับกฎเกณฑ์ของทีมที่เก็บไว้ใน AGENTS.md
- มันโพสต์สรุปที่มีโครงสร้างกลับไปยัง Slack: สิ่งที่ PR ทำ, สิ่งที่ขาด, สิ่งที่ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์
- วิศวกรตรวจสอบบันทึกและอนุมัติหรือขอแก้ไขโดยไม่ต้องเปิดแท็บแม้แต่แท็บเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จำกัดผู้ที่สามารถสร้างและแก้ไขเอเจนต์ AI ได้ มิฉะนั้น คุณอาจจบลงด้วยบอทที่ทำงานซ้ำซ้อนกันห้าตัว ซึ่งแต่ละตัวทำงานแตกต่างกันเล็กน้อย (และสร้างความสับสน)
2. การคัดกรองการสนับสนุนลูกค้า
ทีมสนับสนุนมักจะถูกงานจัดเส้นทางทับถมก่อนที่การสนับสนุนจริงจะเริ่มต้นขึ้น OpenClaw's multi-channel Gateway ดึงตั๋วจากทุกแพลตฟอร์มมาไว้ในที่เดียวและจัดการการจำแนกประเภทโดยอัตโนมัติ
นี่อาจดูเหมือน:
- ตั๋วที่เข้ามาจากอีเมล, WhatsApp, และแชทเว็บทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ OpenClaw Gateway เดียว
- ตัวแทนอ่านข้อความแต่ละข้อความ, จัดหมวดหมู่ความเร่งด่วนและหัวข้อโดยใช้ลูปการให้เหตุผล ReAct ของมัน, และตรวจสอบประวัติการสนทนาที่เก็บไว้ในไฟล์ Markdown ท้องถิ่น
- ตั๋วที่มีความสำคัญสูงจะถูกติดธงแจ้งเตือนทันทีไปยังเจ้าหน้าที่เวรผ่านทาง Telegram
- คำถามประจำจะได้รับคำตอบร่างที่จัดคิวไว้ หรือส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมพร้อมบริบทครบถ้วน
📮 ClickUp Insight: 44% ของทีมแก้ไขปัญหาทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเป็นทางการ
การดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วอาจรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพ แต่ความเร่งรีบอาจทำให้ทีมไม่สามารถส่งมอบการแก้ไขที่มีประสิทธิผลได้
สิ่งที่คุณต้องการคือระบบสำหรับจัดการปัญหาที่เข้ามาผ่านกระบวนการรับเรื่องที่เป็นโครงสร้างClickUp Formsสามารถเก็บข้อมูลบริบทที่จำเป็นล่วงหน้าได้ ในขณะที่Super Agentสามารถคัดแยกการส่งเรื่อง ประเมินความรุนแรง และส่งต่อคำขอไปยังเจ้าของที่เหมาะสมหรือคิวที่เหมาะสมก่อนเริ่มดำเนินการ
3. การติดตามข่าวกรองทางการแข่งขัน
ทีมส่วนใหญ่ทำการวิจัยเชิงแข่งขันเดือนละครั้ง หากทำเลย OpenClaw's heartbeat scheduler จะทำการตรวจสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องมีใครสั่ง ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
ตัวอย่างของกระบวนการทำงาน:
- คุณกำหนดคู่แข่งและสัญญาณที่ควรจับตามองใน AGENTS ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงราคา การประกาศรับสมัครงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงรีวิวใน G2 การกล่าวถึงในสื่อ
- ทุกๆ ไม่กี่ชั่วโมง หัวใจจะปลุกตัวแทนให้ตื่น ซึ่งจะใช้การอัตโนมัติของเบราว์เซอร์เพื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บเหล่านั้นและเปรียบเทียบกับสิ่งที่บันทึกไว้ล่าสุด
- เมื่อมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ระบบจะเขียนสรุปเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและส่งเข้าไปในช่องแชทของทีม
- เอกสารสรุปนี้ครอบคลุมถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป, เมื่อใด, และการอ่านอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่อาจหมายถึงตำแหน่งของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนจากการ 'คิด' ไปสู่การ 'ทำ' งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของเครื่องมือตัวแทนที่สามารถดำเนินการจริง (เช่น แก้ไขไฟล์หรือส่งอีเมล)เพิ่มขึ้นจาก 27% เป็น 65%ในเวลาเพียงกว่าหนึ่งปี
4. การเข้าถึงลูกค้าเพื่อขายแบบเฉพาะบุคคล
การประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาค้นคว้า 20 ถึง 30 นาทีต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหนึ่งราย OpenClaw ทำการค้นคว้านี้โดยอัตโนมัติ โดยใช้การท่องเว็บและความจำของเซสชันเพื่อสร้างบริบทก่อนที่ตัวแทนของคุณจะแตะต้องร่างแรก
นี่คือลักษณะของขั้นตอนการทำงาน:
- ตัวแทนได้รับรายชื่อบัญชีเป้าหมายจากตัวแทนผ่าน Telegram: 'ศึกษาข้อมูลบริษัทเหล่านี้ 10 แห่ง และร่างอีเมลเปิดการติดต่อ'
- ตัวแทนจะเรียกดู LinkedIn ข่าวสารล่าสุด และกระดานงานของบริษัทสำหรับแต่ละผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยจัดเก็บผลการค้นหาไว้ในหน่วยความจำของเซสชัน
- ร่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามผู้มุ่งหวัง โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์เฉพาะ เช่น รอบการระดมทุน การจ้างงานใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
- ตัวแทนเตรียมร่างทั้งหมด 10 ฉบับให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ปรับแก้ และส่ง
🔍 คุณทราบหรือไม่? ดัชนี Stanford HAI AI ปี 2025 แสดงให้เห็นว่า78% ขององค์กรในปัจจุบันใช้AI แล้ว แต่ระบบขั้นสูงอย่างเช่นตัวแทนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากกว่าที่จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
5. บันทึกการประชุมและการแจกจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการ
OpenClaw ปรับปรุงการส่งต่อในการประชุมโดยการถอดเสียง สรุป และแจกจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากการโทรสิ้นสุดลง ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานมีดังนี้:
- ตัวแทนจะเชื่อมต่อกับการประชุม Zoom หรือ Teams ของคุณผ่าน API การถอดเสียงและฟังแบบเรียลไทม์
- เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ระบบจะทำการแยกวิเคราะห์บันทึกการสนทนาและดึงข้อมูลการตัดสินใจที่เกิดขึ้น คำถามที่ยังไม่ได้ตอบ และรายการดำเนินการที่มีผู้รับผิดชอบออกมา
- ส่งสรุปที่มีโครงสร้างไปยังช่อง Slack และส่งอีเมลรายการการดำเนินการเฉพาะของแต่ละคนโดยตรง
- ทุกสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะถูกเพิ่มเข้าไปในไฟล์วาระการติดตามผลในพื้นที่ทำงาน พร้อมที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมสแตนด์อัพครั้งถัดไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ขโมยเวลา 30 นาทีต่อสัปดาห์สำหรับการทำความสะอาด. ขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำได้:
- การสแกนล้มเหลว
- แก้ไขคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน
- ขันไกปืนให้แน่น
- นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออก
เพียงแค่นั้นก็จะทำให้คุณนำหน้าทีมส่วนใหญ่แล้ว
วิธีจัดการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน AI ใน ClickUp
งานของคุณ, โครงการ, การสนทนา, และตัวแทน AI ทั้งหมดอยู่ใน ClickUp. ดังนั้นเมื่อการทำงานของคุณเปลี่ยนแปลง, ตัวแทนของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย.
นั่นสำคัญกว่าที่คิด ตัวแทนต้องการบริบทที่ชัดเจน ขอบเขตที่ชัดเจน และคำแนะนำที่แท้จริงเพื่อทำงานที่มีประโยชน์ ClickUp มอบทั้งสามสิ่งนี้ให้คุณโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมหรือสลับบริบท นี่คือวิธีสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนภายใน ClickUp 🔁
1. เริ่มต้นด้วยภูมิทัศน์: คุณกำลังใช้งานตัวแทนใดอยู่?
ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าอะไร คุณจำเป็นต้องรู้ว่าตัวแทน ClickUp ประเภทใดที่เหมาะกับงาน มีอยู่สองประเภท: ตัวแทนซูเปอร์ และ ตัวแทนอัตโนมัติ
บริบทอย่างรวดเร็วหากคุณเพิ่งเริ่มใช้ ClickUp AI
ClickUp Brainคือชั้นความฉลาดที่ทำงานครอบคลุมทั่วทั้งแพลตฟอร์ม. มันเชื่อมต่อภารกิจ, เอกสาร, ข้อความแชท, และข้อมูลทีมของคุณ, ทำให้ทุกเอเย่นต์ที่คุณสร้างขึ้นมีบริบทของเวิร์กสเปซพร้อมใช้งานอยู่แล้ว.
ซูเปอร์เอเจนต์
นี่คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่ปรับตัวได้และทำงานหลายขั้นตอน คุณสามารถเรียกใช้งานพวกเขาได้ด้วยตัวเองโดยการส่งข้อความส่วนตัวถึงพวกเขา, ใส่ @mention ในความคิดเห็นของงานหรือช่องแชท, หรือมอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรง คุณยังสามารถเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับClickUp Automationsเพื่อให้พวกเขาทำงานโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
เนื่องจากพวกเขามีความทรงจำที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการโต้ตอบล่าสุด ความชอบที่บันทึกไว้ และปัญญาที่จัดเก็บไว้ด้วยตนเองClickUp Super Agentsจึงสามารถจัดการกับเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์เอเจนต์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณ สามารถรับงาน ดึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจบริบท ร่างสรุป แจ้งจุดที่ขาดตกบกพร่อง และโพสต์สรุปผล ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
ชมวิดีโอแนะนำนี้เพื่อตั้งค่า Super Agent:
ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติ
สิ่งเหล่านี้ทำงานตามตัวกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง: รายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, หรือช่องทางแชท. พวกมันเหมาะสำหรับการดำเนินการแบบ 'หาก X, แล้ว Y' อย่างต่อเนื่อง.
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมสนับสนุนของคุณได้รับคำถามซ้ำๆ จำนวนมากในช่องแชทClickUp Autopilot Agentที่กำหนดขอบเขตไว้สำหรับช่องนั้น พร้อมเงื่อนไขที่เหมาะสมและเอกสารความรู้ที่เชื่อมโยง จะจัดการกับคำถามเหล่านั้นทุกครั้งโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีใครสั่งการ
กฎง่าย ๆ: เริ่มต้นด้วยตัวแทนอัตโนมัติ (Autopilot Agents) สำหรับงานที่มีคำจำกัดความชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ ย้ายไปยังตัวแทนซูเปอร์ (Super Agents) เมื่องานต้องการการคิดวิเคราะห์ ขั้นตอนหลายขั้นตอน หรือการมีอยู่ต่อเนื่องที่ทีมของคุณสามารถโต้ตอบได้
2. การออกแบบกระบวนการทำงาน: เลือกงาน จากนั้นเลือกตัวกระตุ้น
ก่อนที่จะปรับตั้งค่าใด ๆ ให้กำหนดผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ตัวแทนผลิตออกมา จากนั้นให้ผลลัพธ์นั้นเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างต่อไป นี่คือตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้:
- กำหนดงาน: 'สรุปงานที่ค้างทั้งหมดและโพสต์รายงานทุกเช้าวันจันทร์' เป็นงาน; 'ช่วยงาน' ไม่ใช่
- ตัดสินใจว่ามันทำงานที่ไหน: ตัวแทนในช่องแชทจะตอบกลับข้อความ; ตัวแทนที่อิงตามตำแหน่งจะตอบกลับเหตุการณ์งาน
- เลือกประเภทการกระตุ้น: เริ่มต้นด้วยมือ (DM, การกล่าวถึง @, การมอบหมายงาน) จากนั้นย้ายไปยังการกระตุ้นตามกำหนดเวลาหรือการกระตุ้นตามระบบอัตโนมัติเมื่อตรรกะมีความมั่นคงแล้ว
การทบทวน G2ยังเพิ่มเติมว่า:
ฉันรู้สึกขอบคุณนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ ClickUp และวิธีที่มันมุ่งเน้นไปที่ AI อย่างเต็มที่มาก ๆ AI Super Agent นั้นทรงพลังและช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ ฉันยังพบว่าเทมเพลตมีประโยชน์ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อให้ตั้งค่าได้อย่างถูกต้องก็ตาม
ฉันรู้สึกขอบคุณนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ ClickUp และวิธีที่มันมุ่งเน้นไปที่ AI อย่างเต็มที่ AI Super Agent นั้นทรงพลังและช่วยให้คุณกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ฉันยังพบว่าเทมเพลตมีประโยชน์มากในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากในการตั้งค่าให้ถูกต้องก็ตาม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เริ่มต้นใช้งาน Super Agent ของคุณในรายการหรือช่องทางเดียวโดยใช้ตัวอย่างงาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานจริง
3. เงื่อนไข: สอนตัวแทนว่าเมื่อใดควรดำเนินการและเมื่อใดควรเงียบ
หากไม่มีเงื่อนไข ตัวแทนจะยิงทุกอย่าง รวมถึง 'ใครจะไปซื้ออาหารกลางวัน?' เงื่อนไขจะแก้ไขปัญหานี้:
- เงื่อนไขของคำค้นหา: ต้องการคำเฉพาะเช่น 'ถูกบล็อก' หรือ 'อัปเดตสถานะ' ก่อนที่ตัวแทนจะตอบกลับ
- รั้วกั้นคำนำหน้า: ฝึกอบรมทีมของคุณให้ใช้ '/help' หรือ 'Agent:' ที่จุดเริ่มต้นของข้อความใด ๆ ที่พวกเขาต้องการให้ตัวแทนจัดการ
- เงื่อนไขตามเจตนา: 'ตอบเฉพาะคำถามโดยตรงเท่านั้น' ช่วยให้ตัวแทนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนทนาทั่วไปในช่องทาง
สำหรับตัวแทนที่ทำงานตามภารกิจ ให้วางเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติซ้อนทับบนทริกเกอร์ 'ทริกเกอร์เมื่อมีการสร้างงาน' บวกกับ 'เฉพาะเมื่อความสำคัญเป็นสูง' จะช่วยกำจัดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดส่วนใหญ่
4. คำแนะนำ: เขียนผลลัพธ์เชิงการกระทำ
คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน ทุกชุดคำสั่งต้องมีสามสิ่ง:
- รูปแบบผลลัพธ์: ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร เช่น 'คืนตารางสามคอลัมน์: ชื่องาน, ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด'
- ข้อมูลสำรองสำหรับข้อมูลที่ขาดหาย: 'หากช่องลำดับความสำคัญว่าง ให้ระบุเป็น ไม่ทราบ และทำเครื่องหมายในผลลัพธ์ของคุณ'
- คำจำกัดความของเสร็จสิ้น: 'โพสต์รายงานไปยัง #updates และปิดงานนี้ว่าเสร็จสมบูรณ์'
ClickUp Brain สามารถร่างคำแนะนำเหล่านี้ให้คุณได้ เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วระบบจะสร้างชุดคำแนะนำที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะทำการอัตโนมัติใด ๆ ให้ลองเรียกใช้ AI Agent ของคุณด้วยการกระทำง่าย ๆ เช่น DM หรือ @mentions ก่อนเสมอ วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าตรรกะและการตอบสนองเป็นไปตามที่คุณต้องการอย่างถูกต้อง
5. ความรู้และการเข้าถึง: กำหนดว่าตัวแทนได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลจากที่ไหน
กำหนดขอบเขตให้แคบที่สุด การเข้าถึงข้อมูลมากเกินไปจะทำให้ได้คำตอบที่ไม่น่าเชื่อถือ แต่หากเข้าถึงข้อมูลน้อยเกินไป ตัวแทนก็จะไม่สามารถทำงานได้
- แหล่งข้อมูลในพื้นที่ทำงาน: เอกสาร, งาน, ข้อความแชท, และพื้นที่หรือรายการเฉพาะ; ผู้รายงานสถานะจำเป็นต้องมีเพียงรายการโครงการที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีทั้งพื้นที่ทำงานทั้งหมด
- แหล่งข้อมูลภายนอก: ชี้แนะตัวแทนไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ศูนย์ช่วยเหลือ เมื่อกรณีการใช้งานต้องการ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้ดูน่าเชื่อถือ (ไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครใช้) หากชื่อของตัวแทนของคุณคือ 'Test Bot v2'... คนจะไม่สนใจ ให้ตั้งชื่อที่ชัดเจน มีอวตารที่เหมาะสม และคำอธิบายที่ตอบคำถามว่า: 'ทำไมฉันควรเชื่อถือสิ่งนี้?'
ตะกายสู่ความสำเร็จด้วย ClickUp
OpenClaw แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อ AI สามารถวางแผน ดำเนินการ และทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดกรองงานสนับสนุนไปจนถึงการติดตามคู่แข่ง ตัวแทนเหล่านี้จัดการกับกระบวนการทำงานจริงที่ทีมต้องเผชิญทุกวัน
อย่างไรก็ตาม การสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์เหล่านั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ต้องได้รับคำแนะนำที่ชัดเจน มีตัวกระตุ้นที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ หากขาดพื้นฐานเหล่านี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพก็อาจกลายเป็นงานที่ยุ่งเหยิง คาดเดาไม่ได้ หรือขยายขนาดได้ยาก
ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ด้วยกัน มอบพื้นที่ทำงานที่งาน เอกสาร การสนทนา และตัวแทน AI เชื่อมต่อถึงกัน
ซูเปอร์เอเจนต์จัดการงานที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ในขณะที่ออโต้ไพลอตเอเจนต์ทำงานตามขั้นตอนที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ คุณกำหนดผลลัพธ์ ตั้งเงื่อนไข และปล่อยให้ระบบดำเนินการโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
OpenClaw แสดงให้เห็นว่าตัวแทน AI สามารถทำอะไรได้บ้าง ClickUp ทำให้พลังนั้นสามารถใช้งานได้กับงานประจำวันของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตัวแทน OpenClaw สามารถสร้างตั๋ว Jira โดยอัตโนมัติจากอีเมลได้หรือไม่?
ใช่ หนึ่งในกรณีการใช้งาน OpenClaw ที่พบได้บ่อยที่สุดคือการแยกวิเคราะห์อีเมลขาเข้าและสร้างตั๋วที่มีโครงสร้างใน Jira (หรือเครื่องมือจัดการตั๋วใด ๆ) พร้อมกรอกข้อมูลฟิลด์ต่าง ๆ เช่น ความสำคัญ หมวดหมู่ และคำอธิบายไว้เรียบร้อยแล้ว
OpenClaw แตกต่างจากซอฟต์แวร์เขียนด้วย AI อย่างไร?
เครื่องมือเขียนด้วย AI สร้างข้อความจากคำสั่ง (prompt) ขณะที่ตัวแทน OpenClaw จัดการกับกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อความนั้น ซึ่งรวมถึงการค้นคว้า, การร่าง, การส่งต่อเพื่อการอนุมัติ, และการเผยแพร่ ทำให้ผลลัพธ์ถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องมีขั้นตอนด้วยตนเองในระหว่างทาง
คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้ OpenClaw หรือไม่?
ความสะดวกสบายทางเทคนิคบางอย่างช่วยในการสร้างตัวแทนแบบกำหนดเอง แต่แม่แบบตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแพลตฟอร์มการจัดการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดกำลังทำให้ OpenClaw เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา