10 การผสานรวม Webhooks ที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณในปี 2025

ระบบอัตโนมัติคือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักพัฒนา ไม่ใช่หรือ? หากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์, ผู้ดูแลระบบ, หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, คุณน่าจะรู้จักเว็บฮุค.
ใช่ พวกเขาคือผู้สร้างปาฏิหาริย์ที่ทำให้แอปสามารถส่งข้อความ (ข้อความเว็บฮุค) ไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อแอปบัญชีของคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการชำระเงินใหม่ผ่าน PayPal, สายโทรศัพท์ของคุณจะถูกโอนไปยังหมายเลขของคุณผ่าน Twilio, หรือคุณได้รับการแจ้งเตือนบน Slack เกี่ยวกับคำสั่งซื้อใหม่ที่ถูกทำรายการในบัญชี WooCommerce ของคุณ—ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเว็บฮุค
อย่างไรก็ตาม ด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานออนไลน์ที่มีอยู่มากมาย การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวม 10 การผสานรวมเว็บฮุคที่ดีที่สุดเพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการเชื่อมต่อเว็บฮุค?
เมื่อทำงานกับการผสานรวมเว็บฮุค คุณต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารมีประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลปลอดภัยระหว่างระบบต่าง ๆ นี่คือบางแง่มุมสำคัญที่ควรระวัง:
- รูปแบบของข้อมูลที่ส่ง: หนึ่งในข้อพิจารณาแรกคือรูปแบบและเนื้อหาของข้อมูลที่ส่ง ควรใช้เว็บฮุคที่รองรับรูปแบบข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น JSON หรือ XML และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูลและฟิลด์ข้อมูล
- การตรวจสอบสิทธิ์และความปลอดภัย: คีย์ API และการเข้ารหัสข้อมูลช่วยให้การสื่อสารมีความปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอลเช่น HTTPS ซึ่งไม่เพียงแต่ปกป้องข้อมูลเท่านั้น แต่ยังทำให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบกับ URL ของ Webhook ได้ ดังนั้นให้เลือก Webhook ที่ใช้สิ่งเหล่านี้
- กลไกการลองใหม่: กลไกการลองใหม่ที่แข็งแกร่งช่วยให้การส่งข้อมูลยังคงเชื่อถือได้แม้ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดชั่วคราว
- ประเภทของเหตุการณ์: การผสานรวมที่อนุญาตให้คุณระบุประเภทของเหตุการณ์และใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดข้อมูลที่กระตุ้น URL ของเว็บฮุคจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่จำเป็น
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: การรวมหัวข้อที่กำหนดเองในคำขอและความยืดหยุ่นในการปรับแต่งข้อมูลที่ส่งเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การผสานรวมของคุณสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ
- การจำกัดอัตรา: นโยบายการจำกัดอัตราช่วยป้องกันการละเมิดหรือการใช้งานเกินขีดจำกัด การกำหนดขีดจำกัดอัตราช่วยรักษาความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการผสานรวมเว็บฮุค
- สภาพแวดล้อมการทดสอบ: การมีสภาพแวดล้อมการทดสอบเฉพาะหรือ Sandbox เช่นเดียวกับในซอฟต์แวร์แคมเปญ SMSหลายตัวนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยให้คุณสามารถจำลองเหตุการณ์ webhook และตรวจสอบการผสานรวมอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต
บันทึกหน้านี้เพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบในการประเมินการเชื่อมต่อเว็บฮุคกับข้อกำหนดของแอปพลิเคชันของคุณ
10 การผสานรวม Webhooks ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เนื่องจากความต้องการในการผสานรวมเว็บฮุคที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในปี 2024 เราได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อเว็บฮุคผสานรวมที่ดีที่สุด 10 อันดับของเราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้ เราแน่ใจว่าคุณจะพบตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโครงการของคุณในหนึ่งในนั้น
1. คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่โซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้านเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ต้องการผสานรวมเว็บฮุคเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp Webhooks คุณสามารถอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่าง ClickUp และแอปอื่นๆ ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติและการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ และยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด และไม่ต้องดาวน์โหลดแอปของบุคคลที่สามใดๆ
ClickUp ช่วยให้คุณสมัครรับข้อมูลจากกว่า 30 เหตุการณ์ด้วยเว็บฮุคที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ API ของ ClickUp คุณลักษณะนี้จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในลำดับชั้น งาน หรือเป้าหมายของคุณใน ClickUp
การค้นหาแบบสากลของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อและไฟล์ในเครื่องของคุณจากศูนย์กลางเดียว ฟีเจอร์ขยายการค้นหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากแต่ละแอปพลิเคชันอีกต่อไป
การจัดการโครงการเชิงรุกของ ClickUp และความมุ่งมั่นในการพัฒนาฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินโครงการได้อย่างรวดเร็วและใช้ความพยายามน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้งานเป็นอัตโนมัติและให้ ClickUp ทำงานร่วมกับแอปโปรดของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานของ Click Up Webhooks
- ค้นหาแอปและไฟล์ได้ทันทีข้ามแอปต่าง ๆ ด้วย ClickUp's Universal Search
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของทีมคุณ
- สัมผัสประสบการณ์การนำทางอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
- สมัครรับข้อมูลมากกว่า 30+ เหตุการณ์เว็บฮุคเพื่ออัปเดตงานของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซของ ClickUp เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Google Sheets
พวกเราส่วนใหญ่คงเคยใช้ Google Sheets มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีต มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมีประโยชน์ในหลากหลายกรณีการใช้งานสำหรับทั้งบุคคลและธุรกิจ
คุณสามารถทำทุกอย่างได้ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณรายเดือนไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์บนชีต การใช้เว็บฮุคยังเพิ่มพลังให้กับกูเกิลชีตได้มากขึ้นอีกด้วย
การใช้ Google Apps Script หรือบริการจากผู้ให้บริการภายนอกเช่น Zapier ผู้ใช้สามารถสร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองและกระบวนการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ในชีตได้แบบเรียลไทม์
URL ของเว็บฮุคแบบกำหนดเองสามารถเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาเนื่องจากช่วยให้สามารถสื่อสารโดยตรงและผสานการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และฟังก์ชันขั้นสูง ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Google Sheets เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- รับข้อมูลอัปเดตทันที
- สร้างทริกเกอร์ตามเหตุการณ์ด้วย Webhooks
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- การพึ่งพาบริการภายนอกในช่วงเวลาที่ระบบหยุดทำงาน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการอัปเดตข้อมูล
- อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการนำไปใช้และจัดการอย่างเหมาะสม
ราคาของ Google Sheets (เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace)
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Google Sheets รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (12,950+ รีวิว)
3. Gmail
Gmail แพลตฟอร์มอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้ปฏิวัติการสื่อสารด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตรวจจับสแปม และคุณสมบัติการจัดเรียงและกรองขั้นสูงสำหรับกล่องขาเข้า ด้วยการผสานรวมเว็บฮุค Gmail จึงกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
นี่คือความเป็นไปได้บางส่วนที่เปิดกว้างสำหรับคุณด้วย Gmail webhooks:
- รับการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลใหม่เพื่อดำเนินการ
- ดึงเนื้อหาอีเมลและไฟล์แนบในแอป
- ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติ เช่น กิจกรรมในปฏิทินจากอีเมล
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ เช่น CRM โดยใช้ข้อมูลอีเมล
- สร้างแชทบอทที่ฝึกฝนด้วยข้อความอีเมล
- ซิงค์อีเมลข้ามอุปกรณ์
- สำรองอีเมลสำคัญไว้ที่ระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์
การผสานรวม webhooks ของ Gmail ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลและการซิงโครไนซ์เป็นไปอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gmail
- รับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับอีเมลใหม่
- อัตโนมัติการตอบกลับทางอีเมล
- เข้าถึงศูนย์กลางสำหรับการซิงโครไนซ์ข้อมูล
- ใช้ประโยชน์จากเว็บฮุคเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของ Gmail
ข้อจำกัดของ Gmail
- การปรับแต่งระบบอัตโนมัติแบบจำกัด
- อาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนมากเกินไป
ราคาของ Gmail
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Gmail
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 6/5 (12,900+ รีวิว)
4. LINE
LINE, แอปพลิเคชันฟรีแวร์สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ใช้การผสานรวมเว็บฮุคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติพื้นฐานของมัน.
การผสานการทำงานของเว็บฮุคของ LINE ช่วยให้การแจ้งเตือนข้อความใหม่ทันที การตอบกลับแบบโต้ตอบ และการผสานการทำงานกับระบบภายนอกได้อย่างราบรื่นผ่าน API
นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบทางเทคนิคเหล่านี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย, กระตุ้นเหตุการณ์ตามการโต้ตอบของผู้ใช้, และซิงค์แชท LINE กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
ตัวอย่างเช่น แอปส่งอาหารสามารถใช้การเชื่อมต่อเว็บฮุคของ LINE เพื่อส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อคำสั่งซื้อพร้อมแล้ว; แอปอีคอมเมิร์ซสามารถทำเช่นเดียวกันเมื่อได้รับการชำระเงิน เป็นต้น
ธุรกิจสามารถใช้การผสานการทำงานผ่านเว็บฮุคเพื่อสร้างแชทบอท LINE ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้เมื่อมีการกระตุ้นการกระทำได้เช่นกัน การจัดทำแบบสำรวจ การลงทะเบียน และการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยการส่งข้อความ LINE จากการส่งแบบฟอร์มก็สามารถทำได้เช่นกัน
LINE webhooks จึงยกระดับความสามารถของคุณในการสร้างประสบการณ์การสื่อสารที่สร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ และเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของไลน์
- รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับข้อความใหม่และการอัปเดต
- สร้างแชทบอทที่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
- สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยปรับการโต้ตอบและเนื้อหาให้เหมาะสมตามตัวกระตุ้นเฉพาะ
ข้อจำกัดของบรรทัด
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับแชทบอท
การกำหนดราคาแบบเป็นเส้น
- เบา: ฟรีสำหรับข้อความไม่เกิน 500 ข้อความ
- มาตรฐาน: $50 พร้อมข้อความสูงสุด 10,000 ข้อความ
- พรีเมียม: $150 พร้อมข้อความสูงสุด 40,000 ข้อความ
คะแนนรีวิวและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. TP-Link Tapo
TP-Link, แบรนด์อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะชั้นนำ, เปลี่ยนแปลงระบบบ้านอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง. ระบบกล้องไร้สายของ TP-Link Tapo ผสานการทำงานกับเว็บฮุค, มอบการควบคุมและการอัตโนมัติที่ไม่มีใครเทียบได้.
ผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนแบบทันทีและซิงโครไนซ์อุปกรณ์ Tapo กับระบบภายนอกได้โดยใช้เว็บฮุค นักพัฒนาสามารถใช้ความสามารถทางเทคนิคของมันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เอง, กำหนดเหตุการณ์ตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์, และรับประกันการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ Tapo ได้โดยใช้ IFTTT เป็นตัวกลาง IFTTT สามารถส่งคำขอ webhook ไปยังสถานการณ์ 'Make' ที่เริ่มต้นด้วย URL ที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถรับ webhooks ที่มาจากแอป Make HTTP ได้อีกด้วย
นี่คือวิธีการเพิ่มเติมที่สามารถใช้เว็บฮุคกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮม TP-Link Tapo ได้:
- รับการแจ้งเตือนเมื่อกล้องรักษาความปลอดภัย Tapo ตรวจพบการเคลื่อนไหว
- ไฟและสวิตช์จะเปิด/ปิดเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาวะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
- สร้างผู้ช่วยเสียงเพื่อควบคุมอุปกรณ์ Tapo โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- สร้างแดชบอร์ดการตรวจสอบที่ดึงสถานะสดจากอุปกรณ์ Tapo
- เชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ Tapo เข้ากับระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
TP-Link Tapo webhooks ช่วยให้การผสานรวมเป็นไปอย่างง่ายดายเพื่อพัฒนาการอัตโนมัติและการควบคุมที่ปรับแต่งได้สำหรับการสร้างระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TP-Link Tapo
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของอุปกรณ์สมาร์ทโฮม
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ TP-Link Tapo กับระบบภายนอกเพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่นและการซิงโครไนซ์ข้อมูล
- ตรวจสอบการใช้พลังงานและการใช้จ่ายพลังงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ TP-Link Tapo
- ผู้ใช้บางรายพบข้อผิดพลาดของเฟิร์มแวร์
ราคาสินค้า TP-Link Tapo
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- พื้นฐาน: $39.99 ต่อกล้องหนึ่งตัวต่อปี หรือ $144.99 ต่อกล้องห้าตัวต่อปี
- พรีเมียม: $4.99 ต่อเดือนสำหรับกล้องหนึ่งตัว หรือ $8.99 ต่อเดือนสำหรับกล้องสองตัว
คะแนนและรีวิว TP-Link Tapo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. เรดดิต
Reddit เป็นชุมชนออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาซึ่งเติบโตจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการสนทนาที่หลากหลาย Reddit ผสานการทำงานกับ webhooks เพื่อมอบเครื่องมืออันทรงพลังให้กับนักพัฒนาสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ
ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสร้างแอปผู้พัฒนา Reddit สร้างโทเค็นการเข้าถึง และตั้งค่าปลายทางเว็บฮุคบนแพลตฟอร์มที่คุณเลือก
โดยการสมัครรับข้อมูลเหตุการณ์เฉพาะและจัดการข้อมูลเว็บฮุกที่เข้ามา คุณสามารถรับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับโพสต์ใหม่ ความคิดเห็น หรือคำสำคัญเฉพาะผ่านเว็บฮุกของ Reddit
การผสานรวมอย่างกระตือรือร้นนี้ช่วยให้การสร้างบอทแบบกำหนดเองเป็นไปได้ง่ายขึ้น, ทำให้การตรวจสอบเนื้อหาเป็นอัตโนมัติ, และกระตุ้นเหตุการณ์ตามกิจกรรมของชุมชน
นักพัฒนาใช้การตั้งค่าเว็บฮุคเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้แก้ไขโค้ด ปรับปรุงการไหลของข้อมูล และสร้างแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่ตอบสนองต่อเนื้อหาของ Reddit ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การนำมาตรการรักษาความปลอดภัยและการทดสอบอย่างละเอียดมาใช้จะช่วยให้การผสานรวมมีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reddit
- รับการแจ้งเตือนทันทีสำหรับโพสต์ใหม่ ความคิดเห็น หรือกิจกรรมในซับเรดดิตที่ระบุ
- ทำให้การตรวจสอบเนื้อหาเป็นอัตโนมัติด้วยการสร้างบอทที่กำหนดเองซึ่งถูกกระตุ้นผ่าน URL ของเว็บฮุค
- สร้างแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่ตอบสนองต่อกิจกรรมของชุมชนแบบไดนามิก
- ปรับแต่งการกระตุ้นเหตุการณ์และปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะสมกับการมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะของชุมชน
ข้อจำกัดของ Reddit
- อาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง
- ไม่เหมาะสำหรับการรวมระบบที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการสื่อสารสองทางหรือการลบข้อมูล
ราคาของ Reddit
- ฟรีตลอดไป
- Reddit Premium: $5.99/เดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวจาก Reddit
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. SwitchBot
SwitchBot คือระบบนิเวศของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ล้ำสมัย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ webhooks ผ่าน API ของตัวเอง เพื่อรองรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผสานนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Home Assistant ได้เมื่อสถานะของอุปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ SwitchBot ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะและส่งข้อความไปยัง SwitchBot Hub ซึ่งจะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ API ของ SwitchBot เซิร์ฟเวอร์จะลงทะเบียน URL ของ webhook ที่ชี้ไปยัง Home Assistant ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ในการใช้ SwitchBot API คุณต้องส่งลายเซ็นการยืนยันตัวตนเฉพาะในหัวข้อ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสาร API สำหรับผู้ใช้ที่มีการสมัครสมาชิก HA Cloud การตั้งค่า URL webhook จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผสานรวมโดยการลดการเรียก API
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SwitchBot
- ใช้ประโยชน์จากการไหลของข้อมูลที่รวดเร็วและสอดคล้องกัน
- เปิดใช้งานการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับ Home Assistant เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติแบบไดนามิกตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์
- ตั้งค่า URL ของเว็บฮุคเพื่อลดการเรียกใช้ API เพื่อรับข้อมูล ทำให้การผสานรวมของ SwitchBot มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มความปลอดภัยผ่านลายเซ็นการตรวจสอบสิทธิ์เฉพาะทางในส่วนหัว
ข้อจำกัดของ SwitchBot
- ฟีเจอร์ Blind Tilt ใน SwitchBot ไม่รองรับปลายทาง webhook
- พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ API ซึ่งอาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบสนองในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
ราคาของ SwitchBot
- SwitchBot API สำหรับการผสานรวม MQTT: $21. 78
คะแนนและรีวิว SwitchBot
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. ทวิตช์
Twitch แพลตฟอร์มสตรีมมิงสดที่มีชื่อเสียง ใช้ประโยชน์จากเว็บฮุคเพื่อสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง นักพัฒนาสามารถสร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองได้โดยใช้ URL ของเว็บฮุค Twitch เพื่อกระตุ้นเหตุการณ์สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ
ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ การโพสต์เว็บฮุคเมื่อสตรีมเมอร์เริ่มสตรีมสด การสร้างคำขอ URL เว็บฮุคของ Zapier จากการสตรีมสดใหม่บน Twitch และการแจ้งเว็บฮุคเกี่ยวกับผู้ติดตามใหม่หรือการเริ่มสตรีมใหม่บน Twitch
Twitch webhooks สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ เช่น Integrately ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่เป็นมาตรฐานได้ Webhooks เหล่านี้ใช้ข้อความ HTTP POST ที่มีข้อมูล JSON ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในรูปแบบของข้อมูล
ตัวเลือกการผสานรวมขยายออกไปอีกกับแพลตฟอร์มเช่น Onlizer Studio และ IFTTT ซึ่งให้บริการตัวเชื่อมต่อ API แบบภาพสำหรับ Twitch และเว็บฮุค และช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างกว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twitch
- ทริกเกอร์เหตุการณ์สำหรับสตรีมสดใหม่ ผู้ติดตาม หรือกิจกรรมเฉพาะบน Twitch อื่นๆ
- สร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อแอปโดยการสร้างคำขอ URL webhook ของ Zapier จากสตรีมสดใหม่บน Twitch
- ปรับแต่งการผสานรวมที่หลากหลายผ่านความสามารถของ Twitch ในการรองรับข้อความ HTTP POST พร้อมข้อมูล JSON
ข้อจำกัดของ Twitch
- ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ http://localhost เป็น callback
- จำนวนเงื่อนไขสูงสุดที่สามารถเพิ่มไปยังเว็บฮุคได้คือ 200
การกำหนดราคาของ Twitch
- ระดับหนึ่ง: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับสอง: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับสาม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Twitch
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Alexa Actions โดย mkZense
Alexa Actions โดย mkZense เป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะที่ซับซ้อนซึ่งเพิ่มความสามารถของ Alexa
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างทักษะ Alexa แบบกำหนดเองและทำให้การกระทำที่เปิดใช้งานด้วยเสียงเป็นอัตโนมัติโดยใช้เว็บฮุค ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์และบริการที่เชื่อมต่อได้อย่างเป็นส่วนตัวและซับซ้อนภายในระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ
คุณยังสามารถเริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง เช่น การกระตุ้นการทำงาน HumidityHigh หรือการปรับโหมดบ้านได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อกล้องตรวจพบเหตุการณ์เตือนภัย การผสานการทำงานนี้จะช่วยให้สามารถส่งการกระทำ IFTTT Trigger ไปยังอุปกรณ์ Alexa ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
ในการตั้งค่าการผสานรวมนี้ คุณต้องเชื่อมต่อบริการ Alexa Actions กับ IFTTT โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Amazon สร้างกิจวัตรของ Alexa และใช้ตัวเลือกการทริกเกอร์ IFTTT ในทริกเกอร์ Smarthome
คุณสมบัติเด่นของ Alexa Actions โดย mkZense
- บรรลุระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยเสียงเพื่อการควบคุมบ้านอัจฉริยะที่ดียิ่งขึ้น
- สร้างทักษะ Alexa แบบกำหนดเองผ่านเว็บฮุค
- การเชื่อมต่อที่ง่ายดายกับอุปกรณ์และบริการจากบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ Alexa Actions โดย mkZense
- ฟรีหากคุณใช้ทริกเกอร์สามตัวหรือน้อยกว่า
- ชื่อทริกเกอร์ไม่สามารถมีอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้
Alexa Actions โดย mkZense ราคา
- ฟรี (สูงสุด 3 จุดกระตุ้น)
- แผนชำระเงิน: 5 ดอลลาร์/ปี
แอคชั่น Alexa โดย mkZense คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. เทเลแกรม
Telegram เป็นแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยซึ่งเป็นที่รู้จักจากการแชทที่มีการเข้ารหัสและคุณสมบัติที่หลากหลาย ด้วยการรองรับการผสานรวมเว็บฮุคเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม Telegram จึงเปลี่ยนจากแอปที่มีฟังก์ชันการใช้งานไปสู่แอปที่มีพลังเหนือชั้น
เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีการส่งข้อความใหม่ไปยังบอท Telegram จะส่งคำขอพร้อมวัตถุการอัปเดตไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้ การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลข้ามแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้
ในการตั้งค่า Telegram webhooks ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีโครงสร้างดังนี้: รับโทเค็นการอนุญาต, กำหนดค่า Google Spreadsheet, สร้างท่าโหลด, จัดเก็บลิงก์ในตัวแปร, ตั้งค่า webhook, กำหนดค่าบอท, และสร้างคำขอ HTTP post
การผสานรวมที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่โดยรองรับตัวเลือก 443, 80, 88 และ 8443 ซึ่งจะทำให้บอทสามารถเข้าถึงได้ผ่านที่อยู่สาธารณะของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Telegram
- ตั้งค่าคำขอเว็บฮุคได้อย่างง่ายดายและเริ่มใช้งานในแอปพลิเคชันของคุณผ่าน API และเอกสารประกอบที่เข้าใจง่าย
- ปรับแต่งข้อความฝังและข้อความอัตโนมัติ
- รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ Telegram
- รองรับพอร์ต 443, 80, 88 และ 8443 เท่านั้น; พอร์ตอื่นไม่รองรับสำหรับการรวมเว็บฮุค
- กำหนดเวลาหมดอายุสำหรับการอัปเดตแต่ละครั้งของเว็บฮุค; ส่งใหม่หากไม่ได้รับการประมวลผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการประมวลผลซ้ำได้
ราคาของ Telegram
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Telegram
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,200+ รีวิว)
การเลือกการผสาน Webhooks ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
เว็บฮุคเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศักยภาพของเว็บฮุคนั้นไม่มีที่สิ้นสุด
วิธีที่ดีที่สุดในการดูว่าการเชื่อมต่อเว็บฮุคแบบใดเหมาะกับคุณคือการทดสอบ (หรือจะเรียกว่าการเชื่อมต่อ?) คุณจะพบได้อย่างรวดเร็วว่า ClickUp นำหน้าคู่แข่งไปไกลมาก
การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่นวัตกรรมของ ClickUp เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างแอปพลิเคชันเว็บของคุณนอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้ว มันยังโดดเด่นเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและการใช้งานที่หลากหลาย
ค้นพบวิธีที่ClickUpสามารถเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการผสานรวมของคุณ!