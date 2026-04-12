Notion Docs vs. ClickUp Docs: อันไหนดีกว่ากัน?

Notion เป็นที่นิยมมายาวนานสำหรับทีมที่ทำงานภายในเอกสารของตน แต่เมื่อการทำงานมีความเชื่อมโยงมากขึ้น เครื่องมือเอกสารแบบสแตนด์อโลนเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัด
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเอกสารของคุณจำเป็นต้องสื่อสารกับงาน กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานจริงของทีมคุณ? นั่นคือจุดที่ ClickUp Docs เข้ามามีบทบาท
การเปรียบเทียบ Notion Docs กับ ClickUp Docs นี้จะนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับทั้งสองเครื่องมือ โดยจะชี้ให้เห็นจุดแข็งของ Notion จุดที่ClickUpเหนือกว่า และเหตุผลที่หลายทีมกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบเอกสารของตนใหม่ทั้งหมด
ClickUp Docs กับ Notion Docs เปรียบเทียบแบบรวดเร็ว
ClickUp Docsและ Notion Docs แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ClickUp Docs เป็นชั้นเอกสารภายในConverged AI Workspace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย ที่ซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และปัญญาประดิษฐ์อยู่ร่วมกัน
เอกสาร Notion ใช้ตัวแก้ไขแบบบล็อกที่สร้างขึ้นเพื่อฐานความรู้ภายในองค์กรที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้อิสระ 👀
ความแตกต่างนั้นกำหนดทุกอย่างตั้งแต่การจัดรูปแบบไปจนถึงวิธีที่ทีมของคุณดำเนินการตามสิ่งที่เขียนไว้
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ ด็อกส์
|เอกสารโนชั่น
|บรรณาธิการ
|ข้อความแบบสมบูรณ์พร้อมหัวข้อ ตาราง บล็อกโค้ด รายการตรวจสอบ สื่อที่ฝังไว้ หน้าซ้อน และแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์
|แบบบล็อกพร้อมบล็อกเนื้อหาแบบลากและวาง, บล็อกที่ซิงค์, สวิตช์เปิด-ปิด, ข้อความแทรก, และการจัดวางคอลัมน์
|ปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain พร้อมการค้นหาที่เชื่อมต่อข้ามพื้นที่ทำงานและแอป, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, การเข้าถึงหลาย LLM
|Notion AI พร้อมการเขียนแบบอินไลน์, สรุปหน้า, และถาม-ตอบที่จำกัดขอบเขตไปยังหน้าที่เลือก
|วิกิ
|หน้าเว็บซ้อนกัน, คลิกอัพ Doc Hubs, และการค้นหาที่เชื่อมโยงของคลิกอัพที่ผูกไว้กับคลิกอัพสเปซ, คลิกอัพโฟลเดอร์, และคลิกอัพลิสต์
|การซ้อนหน้าแบบไม่จำกัด, การนำทางในแถบด้านข้าง, เส้นทางนำทาง, และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
|ความร่วมมือ
|ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายซึ่งสามารถแปลงเป็นงานที่ติดตามได้, การกล่าวถึง (@mentions), การอนุญาตแบบละเอียด, การควบคุมการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม
|ความคิดเห็นแบบอินไลน์, การแชร์ในระดับหน้า, การเชิญแขก, พื้นที่สำหรับทีม, และประวัติเวอร์ชัน
|การเชื่อมโยงงาน
|ฝังงานสดไว้ในเอกสาร แปลงข้อความเป็นงานได้เพียงคลิกเดียว
|มุมมองฐานข้อมูลอ้างอิงภายในหน้า; การสร้างงานต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเองหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ClickUp Docs คืออะไร?
ClickUp Docs คือเครื่องมือแก้ไขเอกสารที่ติดตั้งมาในตัวภายใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ หรือเผชิญกับปัญหาTool Sprawl ทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ที่เดียว ควบคู่ไปกับงานและโครงการของคุณ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถเขียนได้ทุกอย่างตั้งแต่บันทึกการประชุมและวิกิ ไปจนถึง SOP และสรุปโครงการ คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานโดยตรง ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และแม้กระทั่งสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากเอกสารของคุณโดยการไฮไลต์ข้อความ
คุณสมบัติของ ClickUp Docs
นี่คือคุณสมบัติที่ทำให้ ClickUp Docs แตกต่างจากเครื่องมือเอกสารอื่น ๆ
คุณสมบัติ #1: การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
ใครเป็นคนบันทึกครั้งล่าสุด? มีใครเขียนทับส่วนของฉันหรือเปล่า? นี่คือเวอร์ชันล่าสุดใช่ไหม? ClickUp Docs ช่วยขจัดปัญหาเหล่านั้นทั้งหมด ทุกทีมเมทจะเห็นเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ การแก้ไขจะแสดงทันที และความคิดเห็นที่แนบไว้จะเชื่อมโยงกับข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นยำ
ลองนึกภาพนี้ดู: ทีมของคุณกำลังสรุปข้อมูลสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก่อนการประชุมกับลูกค้าเพียงหนึ่งชั่วโมง นักเขียนข้อความกำลังปรับข้อความให้กระชับ นักออกแบบกำลังใส่ภาพอ้างอิง และหัวหน้าโครงการกำลังอัปเดตไทม์ไลน์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในเอกสารเดียวที่อัปเดตอยู่เสมอ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและความเป็นระบบครบวงจรอย่างแท้จริง ฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและมุมมองให้เข้ากับวิธีการทำงานของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือดำเนินโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น การมีงาน เอกสาร เป้าหมาย การติดตามเวลา และการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวตลอดเวลา
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและความเป็นระบบครบวงจรอย่างแท้จริง ฉันสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและมุมมองให้เข้ากับวิธีการทำงานของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือดำเนินโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น การมีงาน เอกสาร เป้าหมาย การติดตามเวลา และการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายๆ อย่างตลอดเวลา
คุณสมบัติ #2: การสร้างงานโดยตรงจากเอกสาร
ไฮไลต์ข้อความใด ๆ ภายในเอกสารแล้วแปลงเป็นงานได้ทันที
เมื่อพบข้อบกพร่องระหว่างการตรวจสอบหรือมีรายการที่ต้องดำเนินการเกิดขึ้นระหว่างการวางแผน งานนั้นจะกลายเป็นงานที่ติดตามได้ทันที พร้อมด้วย:
- ผู้รับโอน
- วันครบกำหนด
- ระดับความสำคัญ
- ลิงก์โดยตรงกลับไปยังเอกสารต้นฉบับ
คุณสมบัติที่ 3: Docs Hub สำหรับการจัดการความรู้แบบรวมศูนย์
ทุกทีมสุดท้ายแล้วจะมีเอกสารกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์, กล่องข้อความ, และไดร์ฟท้องถิ่นของผู้คนคลิกอัพ Docs Hubนำเอกสารทุกชิ้นในที่ทำงานของคุณมาไว้ในมุมมองเดียวที่สามารถค้นหาและคัดกรองได้ พร้อมวิกิที่ได้รับการตรวจสอบแล้วปรากฏอยู่ด้านบนเพื่อให้ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสามารถค้นหาได้ง่ายตลอดเวลา
วิศวกรคนใหม่ที่เข้าร่วมทีมไม่จำเป็นต้องส่งข้อความถึงสี่คนเพื่อหาคู่มือการปรับใช้ พวกเขาเพียงแค่เปิด Docs Hub ค้นหา และอ่านเวอร์ชันที่ถูกต้องและทันสมัยได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
คุณสมบัติ #4: หน้าซ้อนสำหรับเอกสารที่มีโครงสร้าง
บางโครงการต้องการเอกสารแบบแบนมากกว่าหนึ่งหน้า ClickUp ช่วยให้คุณสร้างหน้าย่อยแบบซ้อนกันภายในเอกสารเดียวได้ ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนยังคงมีโครงสร้างโดยไม่กลายเป็นหน้าเดียวที่ยาวจนน่าปวดหัว
ตัวอย่างเช่น เอกสารแผนงานรายไตรมาสอาจมีลักษณะดังนี้:
- หน้าหลัก: กลยุทธ์โดยรวมและ OKR
- หน้าย่อยตามคุณสมบัติ: ข้อมูลจำเพาะ, อ้างอิงการออกแบบ, คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ
- หน้าย่อยแยกต่างหาก: บันทึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานะการอนุมัติ
ทุกคนสามารถข้ามไปยังสิ่งที่ต้องการได้โดยตรงโดยไม่ต้องค้นหาผ่านทั้งหมด
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขเอกสารแต่ละฉบับใน ClickUp ได้บ้าง คุณสามารถกำหนดสิทธิ์เฉพาะสำหรับแต่ละเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ดูเท่านั้น สิทธิ์แสดงความคิดเห็น หรือสิทธิ์แก้ไขเต็มรูปแบบ และสร้างลิงก์ที่แชร์ได้สำหรับเพื่อนร่วมทีม แขกรับเชิญ หรือผู้ชมสาธารณะได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติ #5: การผสานการทำงานกับ ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและรู้จริงว่ามีอะไรอยู่ในนั้น มันอ่านข้ามเอกสาร งาน ความคิดเห็น และวิกิของคุณ และให้คำตอบโดยตรงพร้อมลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
ภายในเอกสาร มันทำงานเป็นผู้ช่วยเขียนและเนื้อหาอย่างเต็มรูปแบบ เพียงพิมพ์ '/Write with AI' ที่ใดก็ได้ในเอกสารของคุณ และ ClickUp Brain จะทำงานทันทีในตัวแก้ไข จากคำสั่งนั้น คุณสามารถ:
- เขียนคำอธิบายสำหรับโครงการ ฟีเจอร์ หรือแคมเปญตั้งแต่เริ่มต้น
- สร้างแผนที่มีโครงสร้างพร้อมด้วยส่วนและขั้นตอนที่วางไว้แล้ว
- สร้างรายการการดำเนินการจากข้อความหรือบันทึกการประชุม
ดังนั้น หากทีมของคุณเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมเริ่มต้นและมีคนโยนบันทึกดิบๆ ลงในเอกสาร ระบบAI เชิงบริบทสามารถเปลี่ยนความยุ่งเหยิงนั้นให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจนพร้อมงานที่พร้อมให้มอบหมายได้ภายในไม่กี่วินาที
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำของพื้นที่ทำงานของคุณอีกด้วย คุณสามารถถามมันได้เช่น: 'ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับการออกแบบหน้าแรกใหม่ และมีการสร้างงานอะไรบ้างจากข้อเสนอแนะนั้น?'
มันดึงคำตอบมาจากที่ที่ข้อมูลนั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร, หัวข้อความคิดเห็น, หรือภารกิจที่ทำเสร็จแล้ว, และเชื่อมโยงคุณกลับไปยังที่นั้นโดยตรง
มันยังทำงานได้โดยไม่ต้องให้คุณร้องขอด้วยซ้ำClickUp AI Super Agentsจะดึงข้อมูลอัปเดตจากบทสนทนา การประชุม และงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อทำให้เอกสารของคุณทันสมัยโดยอัตโนมัติ ทำให้เอกสารมีความถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอโดยไม่ต้องมีใครคอยจำหรืออัปเดต
Notion Docs คืออะไร?
Notion Docs คือโปรแกรมแก้ไขเอกสารที่รวมอยู่ใน Notion ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่บันทึกย่ออย่างรวดเร็วและสรุปการประชุม ไปจนถึงวิกิที่มีโครงสร้าง, SOPs, และเอกสารโครงการแบบยาว
สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องมือเอกสารส่วนใหญ่ในเชิงโครงสร้างคือตัวแก้ไขแบบบล็อก ทุกองค์ประกอบบนหน้า ไม่ว่าจะเป็นย่อหน้า ตาราง รูปภาพ สวิตช์ หรือฐานข้อมูลที่ฝังอยู่ ล้วนเป็นบล็อกอิสระของตัวเอง
บล็อกสามารถลาก, จัดเรียงใหม่, และซ้อนกันได้อย่างอิสระ ซึ่งให้คุณควบคุมการจัดวางหน้าเว็บและเนื้อหาภายในได้อย่างมาก
คุณสมบัติของเอกสาร Notion
มาดูคุณสมบัติเด่นของ Notion Docs กัน
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมการมองเห็นในระดับบล็อก
เมื่อมีหลายคนแก้ไขเอกสาร Notion จะแสดงอย่างชัดเจนว่าใครกำลังทำงานกับบล็อกใดในแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเห็นอวาตาร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างเนื้อหา กระโดดไปยังจุดที่ใครกำลังแก้ไข และทิ้งความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นๆ ได้
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบหรือแก้ไขเอกสารยาว ๆ โดยไม่เกิดการทับซ้อนของงานหรือความสับสน
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
คุณสมบัติ #2: ฐานข้อมูลภายในเอกสาร
Notion ไม่แยกเอกสารและข้อมูลออกจากกัน คุณสามารถวางฐานข้อมูลไว้ภายในหน้าได้ทันที และใช้มันเหมือนกับตาราง, กระดานคัมบัง, หรือปฏิทิน
ตัวอย่างเช่น เอกสารบันทึกการประชุมแบบง่าย ๆ ก็สามารถรวมตัวติดตามงานที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ 3: สวิตช์เปิด-ปิดในตัวสำหรับเนื้อหาที่พับได้
คุณสามารถซ่อนส่วนต่าง ๆ ไว้ภายในบล็อกสลับได้ ซึ่งผู้อ่านจะสามารถขยายดูเฉพาะเมื่อต้องการเท่านั้น
วิธีนี้เหมาะสำหรับเอกสารยาว คุณสามารถรักษาเนื้อหาหลักให้สะอาดเรียบร้อยในขณะที่เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม บันทึก หรือคำแนะนำไว้ด้านล่างได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนด 'นิยามความสำเร็จ' โดยเพิ่มช่องทำเครื่องหมายบังคับที่ด้านล่างของแต่ละคู่มือ ซึ่งต้องให้บุคคลที่สองปฏิบัติตามขั้นตอนและลงนามยืนยัน หากเพื่อนร่วมงานไม่สามารถทำงานให้เสร็จโดยใช้เอกสารของคุณเพียงอย่างเดียว แสดงว่าคู่มือนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยเตือนให้คุณไม่พลาดขั้นตอนเล็กๆ ที่มักถูกมองข้าม
คุณสมบัติที่ 4: Notion AI
Notion AI ทำงานอยู่ภายในตัวแก้ไขและสามารถใช้งานกับข้อความใด ๆ ที่คุณกำลังเขียนอยู่ คุณสามารถไฮไลต์ส่วนที่ต้องการแล้วขอให้แก้ไขใหม่ ย่อ ขยาย หรือเปลี่ยนโทนเสียงได้ตามต้องการ
คุณยังสามารถขอให้มันเขียนต่อไป อธิบายบางสิ่ง หรือจัดโครงสร้างเนื้อหาใหม่เป็นรายการหรือส่วนต่างๆ ได้อีกด้วย
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ ClickUp Docs กับ Notion Docs
นี่คือวิธีที่เครื่องมือทั้งสองเปรียบเทียบกันในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ 👀
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ก่อนอื่น มาพูดถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กันดีกว่า นี่คือวิธีที่ ClickUp Docs และ Notion Docs เปรียบเทียบกันเมื่อพูดถึงการรักษาความสอดคล้องของทีมขณะแก้ไขเอกสาร
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docs ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ การแก้ไขทันที และความคิดเห็นแบบฝังตัวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับข้อความที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือวิธีการที่การทำงานร่วมกันขยายออกไปนอกเหนือจากเอกสารเอง คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็น แปลงข้อเสนอแนะให้เป็นงานที่ติดตามได้พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ และ @mention เพื่อนร่วมทีม ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
เอกสาร Notion
Notion แสดงอวาตาร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างบล็อกเนื้อหาขณะที่ผู้คนกำลังแก้ไข ดังนั้นคุณจะรู้เสมอว่าใครกำลังทำงานที่ไหน
ความคิดเห็นแบบอินไลน์และการแชร์ในระดับหน้าทำงานได้ดีสำหรับการตรวจสอบเอกสารยาว และประวัติเวอร์ชันทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงหากมีบางสิ่งถูกเขียนทับ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp Docs ชนะในรอบนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของมันก้าวไปไกลกว่าด้วยการเปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการหารือและการดำเนินการ
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถของ AI
ต่อไป เรากำลังพิจารณา AI เครื่องมือเหล่านี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างไรเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นภายในเอกสาร?
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Brain ถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานทั้งหมดอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ในตัวแก้ไขเอกสารเท่านั้น มันสามารถค้นหาข้ามเอกสาร งาน ความคิดเห็น และแอปที่ผสานรวมเพื่อตอบคำถามและแสดงข้อมูลจากทุกที่ที่มันอยู่
ภายในเอกสาร คำสั่ง /Write with AI ง่าย ๆ ช่วยให้คุณร่างเนื้อหา สร้างแผนที่มีโครงสร้าง หรือสร้างรายการดำเนินการจากบันทึกดิบได้ ClickUp AI Super Agents สามารถอัปเดตเอกสารโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย
เอกสาร Notion
Notion AI จัดการงานเขียนแบบอินไลน์ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการร่างเนื้อหา สรุปหน้า หรือสร้างบันทึกการประชุมพร้อมเวลาและรายการที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถอ้างอิงหน้า Notion อื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการถามตอบและการค้นหาของมันถูกจำกัดไว้เฉพาะเนื้อหาของหน้าเว็บเท่านั้น ไม่ใช่พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันในวงกว้าง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp Docs ชนะในครั้งนี้ ความสามารถของ ClickUp Brain ในการจัดทำดัชนีและค้นหาพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงงาน ความคิดเห็น แชท และเอกสารพร้อมกัน ทำให้มีความได้เปรียบอย่างชัดเจนเหนือแนวทางที่จำกัดเฉพาะหน้าของ Notion AI
คุณสมบัติที่ 3: การจัดระเบียบเอกสาร
ตอนนี้เรามาดูกันว่าแต่ละเครื่องมือจัดการกับการจัดโครงสร้างและจัดระเบียบเอกสารของคุณในระดับใหญ่ได้อย่างไร
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp มีหน้าย่อยแบบซ้อนเพื่อจัดระเบียบเอกสารที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเลื่อนดูแบบไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมด้วย Docs Hub ซึ่งเป็นมุมมองแบบรวมศูนย์ที่สามารถค้นหาเอกสารทุกฉบับในพื้นที่ทำงานของคุณได้
เอกสารยังถูกยึดติดกับ Spaces, Folders, และ Lists ด้วย ดังนั้นเอกสารจึงอยู่ใกล้กับงานที่เอกสารนั้นสนับสนุน
เอกสาร Notion
การซ้อนหน้าแบบไม่จำกัดของ Notion เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่แข็งแกร่งที่สุด หน้าต่างๆ สามารถอยู่ภายในหน้าอื่นได้โดยไม่มีขีดจำกัดจริงๆ และการนำทางในแถบด้านข้างพร้อมเส้นทางย้อนกลับช่วยให้การเคลื่อนย้ายภายในฐานความรู้ที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องง่าย
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ยังสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับหน้าวิกิได้ ทำให้ Notion เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับทีมที่ต้องการสร้างคลังความรู้ภายในองค์กรแบบสแตนด์อโลน
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานของคุณ Notion ชนะในด้านความลึกและความยืดหยุ่นของฐานความรู้ล้วนๆ ClickUp ชนะเมื่อต้องการให้เอกสารเชื่อมโยงกับงานโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตั้งค่า 'วันหมดอายุ' ในคุณสมบัติเอกสารหรือส่วนหัวเพื่อแจ้งเตือนการทำความสะอาดทุกไตรมาส หากเอกสารใดหมดอายุโดยไม่มีตราประทับ 'ตรวจสอบแล้ว' จะปรากฏแบนเนอร์ 'ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง' ที่ด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมของคุณติดตาม SOP ที่ล้าสมัยซึ่งไม่ตรงกับเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณ
คุณสมบัติที่ 4: การผสานงาน
สุดท้ายนี้ มาดูกันว่าเครื่องมือแต่ละตัวสามารถเชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ดีเพียงใด
คลิกอัพ ด็อกส์
คุณสามารถไฮไลต์ข้อความใด ๆ ภายในเอกสารและแปลงเป็นงานที่ติดตามได้ทันที พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และลิงก์ตรงกลับไปยังเอกสารต้นฉบับ
คุณสามารถฝังงาน ClickUpแบบสดไว้ภายในเอกสารได้โดยตรง ทำให้สถานะล่าสุดสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
เอกสาร Notion
Notion ช่วยให้คุณฝังมุมมองฐานข้อมูลไว้ในหน้าและอ้างอิงข้อมูลโครงการได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม การสร้างงานจากเนื้อหาเอกสารต้องใช้ขั้นตอนด้วยตนเองหรือการผสานรวมกับบุคคลที่สาม เป็นประสบการณ์ที่แยกออกจากกันมากขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเอกสารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp Docs ชนะอย่างเด็ดขาด การแปลงข้อความเป็นงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและการฝังงานแบบเรียลไทม์ทำให้เป็นเครื่องมือเอกสารที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าNotion สำหรับการจัดการโครงการอย่างชัดเจน
คุณควรเลือกใช้ ClickUp Docs หรือ Notion Docs ดี?
หากทีมของคุณต้องการเอกสารที่เชื่อมโยงกับวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริง ClickUp Docs คือตัวเลือกที่ชัดเจน มันชนะในด้านความร่วมมือ, AI, การจัดระเบียบ, และการผสานงาน ทำให้คุณมีพื้นที่ทำงานเดียวที่เอกสารขับเคลื่อนการกระทำที่แท้จริง
Notion Docs เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่สวยงามแบบสแตนด์อโลน แต่เมื่อเอกสารของคุณต้องสื่อสารกับงาน กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานของทีม มันจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดของมัน
สำหรับทีมที่ต้องการหยุดการสลับระหว่างเครื่องมือและเริ่มทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวที่แท้จริง ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์กว่าอย่างแท้จริง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ใช่ ClickUp รองรับหน้าซ้อนกัน, Docs Hub และการค้นหาที่เชื่อมต่อ ซึ่งครอบคลุมกรณีการใช้งานวิกิหลัก เช่น การรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลางและลำดับชั้นของหน้าที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ทีมที่พึ่งพาการซ้อนแบบไม่จำกัดและมุมมองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ภายในหน้าวิกิของ Notion อย่างมาก ควรประเมินทั้งสองระบบก่อนตัดสินใจเปลี่ยน
ClickUp Brain มอบบริบทที่กว้างขวางกว่าเพราะ Connected Search จะจัดทำดัชนีข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ทำงานของคุณ—เอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, แชท และแอปที่เชื่อมต่อ—ในขณะที่ Q&A ของ Notion AI จะจำกัดเฉพาะเนื้อหาในหน้า Notion AI มีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนในเนื้อหาและการสรุป แต่ทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจาก AI ครอบคลุมทุกงานจะพบว่า ClickUp Brain เชื่อมโยงได้มากกว่า
ใช่ คุณสามารถส่งออกหน้า Notion เป็นไฟล์ Markdown หรือ HTML และย้ายข้อมูลจาก Notion ไปยัง ClickUp Docs โดยคงการจัดรูปแบบและโครงสร้างพื้นฐานไว้ เครื่องมือนำเข้าของ ClickUp รองรับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากเพื่อช่วยให้การย้ายข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น