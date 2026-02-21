วิธีใช้ Salesforce Einstein Copilot สำหรับการอัตโนมัติ CRM

หากระบบ CRM ของคุณมีชีวิตชีวาและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำไมบางครั้งจึงรู้สึกเหมือนทีมของคุณกำลังทำงานป้อนข้อมูลเพื่อหาเลี้ยงชีพ?
นั่นคือปัญหาที่ระบบอัตโนมัติ CRM ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข ตัวแทนขายควรขาย ฝ่ายสนับสนุนควรปิดเคส และฝ่ายปฏิบัติการควรพัฒนาระบบ ไม่ใช่คัดลอกบันทึกลงในฟิลด์ เขียนอีเมลติดตามผลเดิมซ้ำ หรือไล่ตามข้อมูลอัปเดตข้ามบันทึกต่างๆ
นี่คือสิ่งที่ Salesforce Einstein Copilot มุ่งแก้ไข
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้ Salesforce Einstein Copilot สำหรับการอัตโนมัติ CRM รวมถึงกรณีการใช้งานและการตั้งค่า
Salesforce Einstein Copilot คืออะไร?
Salesforce Einstein Copilot (ปัจจุบันคือ Agentforce) คือผู้ช่วย AI เชิงสนทนาของ Salesforce สำหรับงาน CRM ที่ออกแบบมาเพื่อตอบคำถาม สร้างเนื้อหา และดำเนินการต่างๆ ภายในแอป Salesforce โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขาย ทีมบริการ และทีมการตลาดที่เบื่อกับการอัปเดต CRM ด้วยตนเองในแต่ละวัน
🌼 คุณทราบหรือไม่: ประมาณ64% ขององค์กรที่ลงทุนในAI สำหรับ CRM ระบุว่าพวกเขาเห็นผลตอบแทนที่วัดได้ภายในปีแรก ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือเหล่านี้มักจะให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วเมื่อถูกเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานจริง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การคาดการณ์ยอดขาย และการติดตามผล
การทำงานของ Einstein Copilot สำหรับระบบอัตโนมัติ CRM
ในระดับสูง Einstein Copilot ทำงานด้วยสามขั้นตอนหลัก:
- คุณป้อนคำสั่ง: คุณถามคำถามหรือให้คำสั่งใน ภาษาอังกฤษธรรมดา เหมือนที่คุณจะพูดกับเพื่อนร่วมงาน ตัวอย่างเช่น 'ร่างอีเมลถึง Jane Doe เกี่ยวกับการต่อสัญญาของเธอ'
- Copilot ตีความเจตนาของคุณ: ระบบ AI จะวิเคราะห์คำขอของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณต้องการบรรลุอะไร จากนั้นจะระบุ 'การกระทำ' เฉพาะที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- Copilot กำหนดขอบเขตของคำขอและดำเนินการ: ดึงบริบทที่เกี่ยวข้องจากข้อมูล Salesforce ของคุณและเมตาดาต้า (และเมื่อเชื่อมต่อแล้ว, Data Cloud หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ) จากนั้นดำเนินการตามคำขอ
ในแสงที่ดีกว่า สอง แนวคิดหลักที่ทำให้มันทำงานได้คือการวางรากฐานและการกระทำ หมายความว่า:
- การเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐาน: Einstein Copilot ถูก 'เชื่อมโยง' กับข้อมูลเฉพาะขององค์กรของคุณ—บัญชี ติดต่อ และโอกาสต่างๆ ภายใน Salesforce Data Cloud ซึ่งช่วยให้คำตอบที่ได้รับมีความเกี่ยวข้องและถูกต้องกับธุรกิจของคุณ
- การกระทำ: สิ่งเหล่านี้คือทักษะที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่ง Copilot สามารถใช้ได้ เช่น 'สรุปบัญชี' หรือ 'อัปเดตโอกาสทางธุรกิจ' นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการกระทำหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อจัดการกับคำขอที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ทั้งหมดนี้ยังคงเคารพความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ผ่านชั้นความน่าเชื่อถือของ Salesforce
คุณสมบัติสำคัญของ Einstein Copilot สำหรับการอัตโนมัติ CRM
ตอนนี้ที่คุณทราบวิธีการทำงานแล้ว มาดูประเภทเฉพาะของงานที่ต้องทำด้วยมือที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้
- ไลบรารีการดำเนินการและการดำเนินการหลายขั้นตอน: Einstein Copilot สามารถเรียกใช้การดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น การสรุปบันทึก การอัปเดตฟิลด์ การสร้างการติดตามผล และยังสามารถเชื่อมโยงการดำเนินการหลายอย่างเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อคำขอได้
- การทำงานอัตโนมัติด้วยพลังการไหล: สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ CRM คุณสามารถนำการทำงานอัตโนมัติของ Salesforce Flow มาใช้ในประสบการณ์ของ Copilot ได้โดยใช้การดำเนินการของตัวแทน ซึ่งหมายความว่า Copilot สามารถดำเนินการตามตรรกะกระบวนการเดียวกันที่คุณใช้อยู่แล้วสำหรับการกำหนดเส้นทาง การอนุมัติ การอัปเดตข้อมูล และการสร้างการติดตามผล แต่เริ่มต้นผ่านภาษาธรรมชาติเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- หัวข้อที่กำหนดเองที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ: ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งผู้ช่วยให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะได้โดยการกำหนดหัวข้อที่กำหนดเองพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้องและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น
- มาตรการป้องกันสำหรับระบบอัตโนมัติในชั้นความไว้วางใจ: ชั้นความไว้วางใจของไอน์สไตน์ถูกวางตำแหน่งเป็นชั้นความปลอดภัยรอบ ๆ ระบบ AI สร้างสรรค์ รวมถึงการไม่เก็บข้อมูลใด ๆ กับผู้ให้บริการแบบจำลองภายนอก, กลไกการคุ้มครองข้อมูลเช่นการปกปิดข้อมูล, และการบันทึกหรือการตรวจสอบการโต้ตอบ
📮ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าจะสามารถเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึกซึ้ง
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการเติบโตส่วนบุคคลได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และ ClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว 💫
ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเป็นหนึ่งเดียวใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
วิธีตั้งค่า Einstein Copilot ใน Salesforce
การเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือใหม่อาจรู้สึกท่วมท้น ดังนั้นให้เราพาคุณผ่านขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับ Einstein Copilot
แต่ก่อนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องการ
🎯 รายการตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น:
- Salesforce Enterprise, Unlimited หรือ Developer Edition
- สิทธิ์ผู้ดูแลระบบหรือการเข้าถึงการตั้งค่าที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดใช้งาน Data Cloud เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานข้อมูลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- Einstein Trust Layer ถูกกำหนดค่าแล้ว
เมื่อคุณยืนยันข้อกำหนดเบื้องต้นแล้ว ให้เริ่มกระบวนการตั้งค่า
ขั้นตอนที่ 1: จากองค์กร Salesforce ของคุณ ให้ค้นหาหน้า 'การตั้งค่า'
ขั้นตอนที่ 2: ใช้กล่องค้นหาด่วนเพื่อค้นหา 'Einstein Copilot' และเปิดหน้าตั้งค่าของมัน
ขั้นตอนที่ 3: ตอนนี้ ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้สำหรับองค์กรของคุณ นี่คือสวิตช์หลักที่เปิดใช้งานผู้ช่วย
ขั้นตอนที่ 4: ตัดสินใจว่าใครจะได้ใช้ Copilot คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับโปรไฟล์ผู้ใช้เฉพาะหรือสร้างชุดสิทธิ์เฉพาะเพื่ออนุญาตการเข้าถึง
ขั้นตอนที่ 5: ในเครื่องมือสร้างข้อความ คุณสามารถ ปรับแต่งวิธีที่ Copilot ตอบสนองได้ ในความเป็นจริง คุณสามารถสร้างข้อความที่กำหนดเองซึ่งใช้คำศัพท์ของบริษัทคุณและสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ก่อนที่คุณจะปล่อย Copilot ให้ใช้งานทั่วทั้งองค์กรของคุณ ควรทดสอบมันในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์เสมอ วิธีนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคำสั่งของคุณได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลจริง
ขั้นตอนที่ 7: หลังจากทดสอบสำเร็จแล้ว ให้ปรับใช้ Copilot ในสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และดำเนินการเพิ่มการดำเนินการที่กำหนดเองและปรับปรุงคำสั่งเพื่อทำให้ผู้ช่วยมีประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
กรณีการใช้งาน Einstein Copilot สำหรับระบบอัตโนมัติ CRM
Einstein Copilot มอบคุณค่าสูงสุดเมื่อคุณนำไปใช้กับกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณ
แม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะน่าประทับใจในตัวเอง แต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะและปัญหาซ้ำซากที่คอยทำให้แต่ละแผนกทำงานล่าช้า ทีมงานแต่ละทีมสามารถนำไปใช้ได้ดังนี้ 👇
ทีมขาย
ที่นี่ AI สามารถช่วยลดเวลาที่พนักงานขายใช้ในการดูแลระบบ CRMและการป้อนข้อมูลได้โดยการสรุปบัญชีและโอกาสทางธุรกิจจับผลลัพธ์ของการโทร และแปลงขั้นตอนต่อไปให้เป็นการอัปเดต นอกจากนี้ยังช่วยเร่งการส่งอีเมลติดตามผลที่สะท้อนบริบทของดีลและประวัติของลูกค้า ทำให้การติดต่อยังคงมีความเกี่ยวข้อง
ทีมการเงิน
Einstein Copilot สามารถสรุปข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายจากการโต้ตอบในอดีต ระบุช่องข้อมูลที่ขาดหายไปในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเสนอแนวทางการติดตามที่เหมาะสมตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถร่างข้อความติดต่อที่อ้างอิงถึงเป้าหมายที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ความชอบด้านความเสี่ยง และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ สำหรับที่ปรึกษาและฝ่ายขายภายใน ระบบยังแนะนำการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด (เช่น นัดหมายการโทรเพื่อประเมินความเหมาะสม ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาต) โดยพิจารณาจากบริบทใน CRM
ทีมค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ
ระบบ AI ใช้สัญญาณต่างๆ เช่น พฤติกรรมการเลือกสินค้าในรถเข็น การสนทนาในบริการ และประวัติการสั่งซื้อ เพื่อระบุผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้า ด้วยบริบทดังกล่าว การติดตามผลสามารถอ้างอิงถึงสินค้าที่ดูแล้ว ความพร้อมใช้งาน และข้อจำกัดในการจัดส่งได้ ในด้านบริการ ระยะเวลาการสั่งซื้อและเหตุผลในการคืนสินค้าจะถูกสรุปก่อนที่ตัวแทนจะตอบกลับ ซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับนโยบายสามารถส่งมอบได้ง่ายขึ้นในข้อความที่น้อยลง
ทีมการเดินทางและการบริการ
Copilot จัดระเบียบข้อร้องเรียนโดยการดึงรายละเอียดการจองและจำแนกประเภทของปัญหา เมื่อมีสรุปกรณีโดยย่อที่ชัดเจน การส่งต่อปัญหาไปยังแผนกต้อนรับและทีมสนับสนุนจะง่ายขึ้น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขสามารถสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระดับสมาชิกที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์แขกได้ การติดต่อเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมยังคงมีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากมีการแนะนำบริการเสริมตามประวัติการเดินทางและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ข้อจำกัดของการใช้ Einstein Copilot สำหรับการอัตโนมัติ CRM
ไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบ และสิ่งสำคัญคือการเข้าใจข้อจำกัดของ Einstein Copilot เพื่อตั้งความคาดหวังที่สมจริง การตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง
- การพึ่งพาคุณภาพข้อมูล: Einstein Copilot จะดีได้เท่ากับคุณภาพข้อมูลในองค์กร Salesforce ของคุณเท่านั้น หากคุณภาพข้อมูลของคุณไม่ดี—มีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือไม่ถูกต้อง—การตอบสนองของ AI จะไม่ดีตามไปด้วย
- การผูกขาดในระบบนิเวศของ Salesforce: เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะภายในระบบนิเวศของ Salesforce เท่านั้น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภายใน CRM แต่จะสร้างจุดบอดเมื่อการทำงานข้ามไปยังแพลตฟอร์มอื่น เช่น เครื่องมือการจัดการโครงการหรือแอปการสื่อสาร
- การดำเนินการที่กำหนดเองต้องมีการตั้งค่า: การดำเนินการที่สร้างไว้ล่วงหน้านั้นมีประโยชน์ แต่เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทำงานเฉพาะของบริษัทคุณเป็นอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบจะต้องใช้เวลาในการสร้างและกำหนดค่าการดำเนินการที่กำหนดเอง
- ข้อพิจารณาด้านใบอนุญาต: Einstein Copilot โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งหมายความว่าอาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมจากใบอนุญาต Salesforce มาตรฐานของคุณ
ทางเลือกแทน Einstein Copilot สำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน CRM ของคุณ
ระบบ AI ที่ฝังอยู่ใน CRM จะช่วยงานภายใน Salesforce ได้จริง แต่กระบวนการทำงานของคุณมักจะไม่จบลงเพียงแค่นั้น เมื่อดีลปิดลง ขั้นตอนถัดไปจะต่อเนื่องไปยังการต้อนรับพนักงานใหม่ การติดตั้งใช้งาน การเงิน และการสนับสนุน ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ
และนั่นคือจุดที่การขยายตัวของงานเริ่มสะสมขึ้น ทีมงานเริ่มสลับแอปเพียงเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าล่าสุด บันทึกการส่งต่อ และเจ้าของงานสำหรับขั้นตอนถัดไป
เข้าสู่ClickUp,พื้นที่ทำงานแบบรวม AI, ที่แก้ปัญหาโดยการรวมงาน, เอกสาร, การสนทนา, การรายงาน, และ AI ไว้ด้วยกัน, ทำให้กิจกรรม CRM สามารถกระตุ้นและติดตามงานที่เกิดขึ้นทุกที่.
สำหรับเริ่มต้น คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp CRMเพื่อสร้างระบบที่หลากหลายสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ บัญชี และดีลต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่การดำเนินงานของคุณเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เชื่อมโยงข้อมูลกับงานและเอกสารต่างๆ โดยตรง และทำให้การติดตามผลและการอัปเดตดีลเป็นอัตโนมัติ—พร้อมด้วย AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
ตอนนี้ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่การตั้งค่า CRM นี้รวมถึง:
เปลี่ยนความสำเร็จของ CRM ให้เป็นการส่งต่อที่ชัดเจนด้วย ClickUp Brain
ใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนความสำเร็จให้เป็นการส่งต่อที่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นใช้งานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
สมองทำงานร่วมกับบริบทที่ถูกบันทึกไว้ใน ClickUp แล้ว รวมถึงงานและเอกสาร และสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างการอัปเดต, และช่วยกำหนดขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดใด ๆ
ตัวอย่างเช่น เปิดงานที่ส่งต่อและพิมพ์ @My Brain เพื่อสร้างสรุปส่วนตัวเกี่ยวกับบริบทของลูกค้าหมายเหตุเกี่ยวกับขอบเขต ความเสี่ยง และคำถามที่ยังไม่ได้ตอบ จากนั้นวางลงในเธรดสำหรับทีม
ClickUp Brain ยังรองรับการสร้างงานย่อยได้โดยตรงใน ClickUp ช่วยให้สามารถแบ่งงานส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าได้ทันทีที่ข้อตกลงได้รับการยืนยัน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Brain MAXเป็นเพื่อนคู่ใจบนเดสก์ท็อปของคุณ! เปิด Brain MAX และรันคำสั่งเดียวที่ดึงข้อมูลจาก ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บ จากนั้นใช้Talk-to-Textเพื่อจับขั้นตอนถัดไปขณะที่คุณพูด.
หากคุณใช้ส่วนขยาย Chrome ให้ปักหมุดและเก็บ Brain MAX ไว้ที่แผงด้านข้างขณะที่คุณกำลังอ่านบันทึก CRM หรือบทความช่วยเหลือ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสรุปสิ่งที่กำลังดูอยู่และบันทึกรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Super Agents และ ClickUp Automations
ClickUp Super Agentsจัดการกระบวนการหลายขั้นตอนที่เริ่มต้นทันทีเมื่อมีกิจกรรม CRM เกิดขึ้น พวกเขาคือเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ (เหมือนกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์ที่ไม่ธรรมดา) ที่จัดการการติดตามผลตามปกติ คำขอที่เข้ามาและการมอบหมายงาน— ทั้งหมดนี้ในบริบทที่เหมาะสม
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถกำหนดค่าตัวแทนเหล่านี้ตามความต้องการของคุณได้ โดยมีคำแนะนำ ตัวกระตุ้น เครื่องมือ และความรู้ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงสอดคล้องกับกระบวนการของคุณ
จับคู่สิ่งนี้กับClickUp Automationsเพื่อทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นไปอีก ระบบอัตโนมัติสามารถอัปเดตสถานะ กำหนดวันครบกำหนด และส่งงานไปยังขั้นตอนที่เหมาะสมตามความคืบหน้าของงาน
ตัวอย่างเช่น เมื่อภารกิจการเริ่มต้นย้ายไปยัง 'พร้อมเริ่มงาน' ระบบอัตโนมัติสามารถเปิดตัวซูเปอร์เอเจนต์ได้
ตัวแทนสามารถรวบรวมบริบทลูกค้าล่าสุดจากเอกสารและประวัติงาน กำหนดร่างสรุปเริ่มต้น สร้างงานย่อยที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการและการเงิน และติดแท็กเจ้าของงานที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้คุณมีขั้นตอนการทำงานที่สอดคล้องกันและขยายได้สำหรับลูกค้าใหม่ทุกคน แม้ว่าทีมจะยุ่งอยู่ก็ตาม
⚡คลังแม่แบบ:ใช้แม่แบบ ClickUp Advanced CRMหากคุณต้องการให้กระบวนการที่ซับซ้อนถูกจัดการให้คุณ! ใช้เพื่อรับโครงสร้าง CRM แบบครบวงจรได้ทันที รวมถึงสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp22 รายการและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpที่พร้อมใช้งาน CRM เช่น อุตสาหกรรมและตำแหน่งงาน แม่แบบนี้ยังคงมีน้ำหนักเบาในการใช้งานประจำวัน ในขณะที่ยังคงรองรับการแบ่งกลุ่มที่ลึกขึ้นและเวิร์กโฟลว์การติดตามเมื่อคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
รับรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ทันทีภายในแดชบอร์ดของ ClickUp
ใช้AI Cardsเพื่อเพิ่มรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIลงในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณโดยตรง การ์ดเหล่านี้มอบพื้นที่เฉพาะให้คุณสำหรับเรียกใช้คำสั่ง AI กับข้อมูลงานในพื้นที่ทำงานของคุณ จากนั้นแสดงผลลัพธ์ให้เห็นควบคู่กับเมตริกที่มีอยู่เดิม
ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นที่สุดคือบัตร AI Brain ซึ่งให้คุณรันคำสั่งที่กำหนดเองได้ คุณสามารถกำหนดกรอบคำสั่งรอบการดำเนินการ CRM เช่น 'สรุปดีลใหม่ในสัปดาห์นี้และแสดงรายการงานขั้นตอนถัดไปตามเจ้าของ' หรือ 'ดึงการส่งต่อบัญชีที่ยังไม่มีวันที่ครบกำหนดและทำเครื่องหมายบัญชีที่มีความเสี่ยง'
สร้างระบบอัตโนมัติ CRM ที่ทีมของคุณใช้งานจริงด้วย ClickUp
ผู้ช่วย AI อย่าง Einstein Copilot สามารถช่วยลดภาระงาน CRM ของคุณได้อย่างมาก แต่ทีมที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจะทำสิ่งหนึ่งได้ดี นั่นคือ พวกเขาปฏิบัติต่อระบบอัตโนมัติเหมือนกับกระบวนการทำงาน
นั่นหมายถึงข้อมูลที่สะอาด กฎที่ชัดเจน และนิสัยการให้คำแนะนำที่สม่ำเสมอทั่วทั้งทีม เพราะเป้าหมายไม่ใช่ "AI มากขึ้น" แต่เป้าหมายคือการคลิกน้อยลงและเวลาของลูกค้าเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติเข้าถึง CRM ของคุณและไปไกลกว่านั้น คุณเลือก ClickUp บันทึกกระบวนการและคู่มือการทำงานในเอกสาร ติดตามการดำเนินการในภารกิจ และใช้ AI เพื่อเฝ้าดูความคืบหน้า และจากนั้น เพิ่มระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงานเข้าไปด้วย!
เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและเปลี่ยนระบบอัตโนมัติ CRM ให้เป็นระบบที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้จริง ✅
คำถามที่พบบ่อย
Einstein Copilot ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ของ Salesforce CRM ในขณะที่ Microsoft Copilot ทำงานข้ามแอป Microsoft 365 เช่น Outlook และ Teams การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดและงานประจำวันของทีมคุณอยู่ที่ใด
Einstein Copilot ทำงานภายในแพลตฟอร์ม Salesforce แต่คุณสามารถเชื่อมต่อ Salesforce กับ เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp ได้โดยใช้การผสานรวมแบบเนทีฟ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงค์ ข้อมูล CRMกับเวิร์กโฟลว์ของโครงการได้ ทำให้ทีมสามารถมองเห็นทั้งข้อมูลลูกค้าและงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
ค่าใช้จ่ายของ Einstein Copilot จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของ Salesforce และโดยทั่วไปจะเสนอเป็นใบอนุญาตเสริม สำหรับราคาที่ถูกต้องที่สุด คุณควรติดต่อ Salesforce โดยตรงเพื่อขอใบเสนอราคาตามการกำหนดค่าเฉพาะขององค์กรและจำนวนผู้ใช้ของคุณ
ข้อจำกัดหลัก ได้แก่ การพึ่งพาข้อมูลคุณภาพสูงภายในองค์กร Salesforce ของคุณ และข้อเท็จจริงที่ว่ามันทำงานได้เฉพาะในระบบนิเวศของ Salesforce เท่านั้น นอกจากนี้ การทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันเป็นอัตโนมัติยังต้องการการกำหนดค่าการดำเนินการที่กำหนดเองโดยผู้ดูแลระบบ