11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโค้ดในปี 2026

ตัวแทน AI ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับทีมวิศวกรรมอีกต่อไป
แม้แต่ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคก็สามารถสร้างตัวแทน AI ที่ทรงพลังได้เช่นกัน ซึ่งสามารถคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ จัดการกับกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจได้ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวหรือตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน
คุณสามารถออกแบบตัวแทนได้โดยใช้ตัวสร้างภาพ คำสั่งภาษาธรรมชาติ และการเชื่อมต่อแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันทีกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการเขียนโค้ด ซึ่งช่วยประสานงานขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโค้ด?
สำหรับทีมที่ไม่ต้องใช้โค้ด การเลือกแพลตฟอร์มตัวแทน AI มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนนั้นฟังดูฉลาดแค่ไหนในระหว่างการสาธิต สิ่งที่สำคัญคือตัวแทนนั้นสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันหรือไม่
ทันทีที่ตัวแทน AI ก้าวข้ามการทดลองและเริ่มสัมผัสกับงานจริงและกระบวนการทำงาน ความต้องการเชิงปฏิบัติบางประการจะเริ่มมีความสำคัญมากกว่าความฉลาดขั้นพื้นฐาน เช่น:
- ตัวแทนควรติดตั้งได้ง่ายโดยไม่สร้างตรรกะที่เปราะบางซึ่งจะยากต่อการจัดการเมื่อเวลาผ่านไป
- ตัวแทนจำเป็นต้องทำงานภายในระบบเดียวกันกับที่งาน เอกสาร ข้อมูล และกระบวนการทำงานของคุณอยู่
- ทีมควรมีความชัดเจนในการมองเห็นสิ่งที่ตัวแทนได้ทำ สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นั้น รวมถึงความสามารถในการเข้าไปแทรกแซงโดยไม่ต้องสร้างกระบวนการทำงานใหม่
- ตัวแทนควรสนับสนุนการประสานงานของกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียดหรือการติดตามผลด้วยตนเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? 30% ของผู้คนกล่าวว่าความหงุดหงิดอันดับหนึ่งที่มีต่อตัวแทน AI คือพวกเขาฟังดูมั่นใจแต่กลับทำผิดพลาด
นี่คือเหตุผลที่ความน่าเชื่อถือและความตระหนักในบริบทมีความสำคัญ มองหาตัวแทน AI ที่มีพื้นฐานในบริบทของพื้นที่ทำงาน แสดงการกระทำที่โปร่งใส และให้ทีมของคุณสามารถเข้ามาแทรกแซงเมื่อจำเป็น
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโค้ดในมุมมอง
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโค้ด และสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา* (USD/ผู้ใช้/เดือน)
|คลิกอัพ
|ซูเปอร์เอเจนต์, บริบทของพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์, ตัวสร้างเอเจนต์ภาษาธรรมชาติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การค้นหาสำหรับองค์กร, แดชบอร์ดพร้อมการ์ด AI, การทำงานอัตโนมัติแบบเนทีฟ
|ทีมที่ไม่ต้องใช้โค้ดซึ่งต้องการให้ตัวแทน AI ฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ตัวแทน Zapier
|เครื่องมือสร้างตัวแทน Zapier Central, การเชื่อมต่อคำสั่งต่อเนื่อง, หน่วยความจำ, การตั้งค่าภาษาธรรมชาติ, เว็บฮุค, การผสานรวมกับ OpenAI, แอปมากกว่า 8000+, การผสานรวมกับ Slack และ Sheets
|ผู้ก่อตั้งและนักการตลาดที่กำลังทำให้กระบวนการทำงานข้ามแอปเป็นอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99 ต่อเดือน
|ทำให้
|เครื่องมือสร้างสถานการณ์, การผสานกับ OpenAI, บล็อกหน่วยความจำ, การจัดตารางเวลา, แอปมากกว่า 3000+, ตรรกะเงื่อนไข
|นักคิดเชิงภาพที่สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยตรรกะแบบลากและวาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.59 ต่อเดือน
|Relevance AI
|เครื่องมือสร้างเอเจนต์พร้อมการเชื่อมต่อแบบลูกโซ่, หน่วยความจำ, การค้นหาแบบเวกเตอร์, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม
|ทีมปฏิบัติการ/AI ที่ต้องการกระบวนการทำงานของตัวแทน AI ที่ยืดหยุ่นและเน้น API เป็นหลัก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $349 ต่อเดือน
|n8n
|เครื่องมือสร้างแบบภาพ, โฮสต์เอง, โหนด JavaScript, การประสานงาน MCP, การเชื่อมต่อมากกว่า 500 รายการ, การอนุมัติโดยมนุษย์, ตรรกะสำรอง
|นักพัฒนาที่ต้องการการจัดการและควบคุม AI แบบโอเพนซอร์ส
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 24 ยูโรต่อเดือน
|โฟลไวส์ เอไอ
|ลากและวาง UI ของ LangChain, การฝัง/ฐานข้อมูลเวกเตอร์, หน่วยความจำ, การปรับใช้ในเครื่อง, การสตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์
|ทีมวิศวกรรมที่ต้องการตัวแทนที่มีเครื่องมือสร้างแบบภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35 ต่อเดือน
|สแต็ก เอไอ
|อินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต, หน่วยความจำ, คำแนะนำแบบแยกสาขา, แม่แบบ, การป้อนข้อมูลแบบฟอร์ม, การเชื่อมต่อกับ Slack, Gmail
|ทีมที่ต้องการสร้างกระบวนการ AI ภายในองค์กรด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199 ต่อเดือน
|โคปิลอต สตูดิโอ
|อินเทอร์เฟซแชท, ตัวสร้างแบบฟอร์ม, หน่วยความจำ, การดึงข้อมูลจากเว็บ, และการดำเนินการ, API, การสำรองข้อมูลโดยมนุษย์, การวิเคราะห์, การสร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการสร้าง AI แบบ Copilot สำหรับงานเว็บและแชท
|ราคาตามความต้องการ
|LangFlow
|LangChain visual canvas, หน่วยความจำ, OpenAI, Gemini, รองรับ Claude, ส่งออกไปยัง FastAPI, รองรับเครื่องมือ HuggingFace/Google
|ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการทดลองใช้ LangChain แบบเห็นภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|บูดีเบส
|แบบฟอร์มอัจฉริยะ, ตารางข้อมูล, ตัวกระตุ้น AI ในแอป, การเข้าถึงตามบทบาท, รองรับ PostgreSQL/MySQL/MongoDB, Slack และการผสานรวมกับอีเมล
|ผู้สร้างเครื่องมือภายในที่ต้องการ AI สำหรับแบบฟอร์ม ตาราง และฐานข้อมูล
|โอเพนซอร์ส; ราคาที่กำหนดเอง
|ลินดี้ เอไอ
|ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ Gmail/ปฏิทิน, UX แบบแชทเป็นหลัก, หน่วยความจำ, โซ่การให้เหตุผล, การผสานรวมกับ CRM, การจัดตารางเวลา, เอกสาร, และการสรุปเว็บ
|ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ตัวแทน AI แบบแชทสำหรับงาน
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99 ต่อเดือน
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการเขียนโค้ด
เมื่อภาพรวมเสร็จแล้ว เรามาดูรายละเอียดกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการตัวแทน AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของพวกเขา)
เครื่องมือตัวแทน AI แบบสแตนด์อโลนส่วนใหญ่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งหรือเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ได้ แต่สิ่งที่พวกเขายังมีปัญหาคือการจัดการกับการตัดสินใจตามบริบทและการดำเนินการหลายขั้นตอนเมื่อต้องทำงานจริง
ความสามารถด้าน AIของ ClickUpไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในชุดเครื่องมือของคุณเท่านั้น แต่ถูกผสานรวมไว้โดยตรงในแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่งาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ของคุณอยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับวัตถุงานที่มีโครงสร้าง เช่น งาน ความเป็นเจ้าของ กำหนดเวลา และการพึ่งพา ไม่ใช่แค่เพียงทริกเกอร์หรือเหตุการณ์จากแอปเท่านั้น
นี่คือลักษณะที่ปรากฏในทางปฏิบัติ:
ClickUp Super Agents: สร้างตัวแทนอัตโนมัติที่เข้าใจบริบทโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ClickUp Super Agentsคือเพื่อนร่วมงาน AI ที่ทำงานแบบรอบรู้และไม่ต้องเขียนโค้ด พวกเขาจะคอยตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามคำแนะนำของคุณรวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- จัดการขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญ การสร้างบรีฟ การมอบหมายงาน การอัปเดตตัวชี้วัด และการแชร์สรุป
- จัดการรูปแบบการดำเนินงานที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การติดตามโครงการ การติดตามงาน หรือการจัดการกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา
- ดำเนินการเชิงรุกในฐานะเพื่อนร่วมทีม AI ที่ทำงานอย่างอิสระแทนที่จะรอคำสั่งจากมนุษย์
คุณสามารถเลือกซูเปอร์เอเจนต์ที่รู้วิธีการทำงานทั่วไปอยู่แล้วจากนั้นปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ตัวอย่าง:
- ผู้จัดการโครงการเอเจนต์ ติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย, แจ้งเตือนความล่าช้า, และกระตุ้นงานที่หยุดชะงัก
- ตัวแทนการแบ่งงาน แปลงเป้าหมายที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้าง พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
- ตัวแทนเสียงแบรนด์ เขียนเนื้อหาใหม่โดยใช้แนวทางโทนที่กำหนดไว้ภายในเอกสารและงาน
ตัวแทนปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ พวกเขาเข้าใจงาน ความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความคิดเห็น และลำดับความสำคัญ ซึ่งช่วยให้พวกเขา:
- กระตุ้นการติดตามหากงานไม่มีความคืบหน้าเป็นเวลาหลายวัน หรือมีงานที่รอการพึ่งพาซึ่งกำลังขัดขวางงานถัดไป
- สร้างหรือปรับปรุงงานเมื่อเงื่อนไขตรงตามเพื่อลดการส่งต่อด้วยตนเองและให้การดำเนินการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดความรับผิดชอบของเส้นทางโดยอัตโนมัติเมื่องานตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ระดับความสำคัญ ประเภทลูกค้า ภูมิภาค ความสมดุลของปริมาณงาน เป็นต้น
สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากช่วยแทนที่การตรวจสอบและการติดตามผลด้วยตนเองด้วยกระบวนการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือใช้โครงสร้างพื้นฐานภายนอกแต่อย่างใด
คุณชอบเรียนรู้ด้วยภาพมากกว่าใช่ไหม? ชมคู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้เพื่อสร้าง Super Agent คนแรกของคุณใน ClickUp
ClickUp Brain: รับผู้ช่วย AI ที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brainคือชั้นบริบทที่ทำให้ AI มีความหมาย โดยเฉพาะสำหรับตัวแทน มันเชื่อมต่อทุกมุมของพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท, ความคิดเห็น, การพึ่งพา, แดชบอร์ด) เพื่อให้ AI สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน
สำหรับทีม, นี่หมายถึง:
- ความเข้าใจตามบริบท: ถาม 'อะไรที่ติดขัดอยู่ตอนนี้?' หรือ 'อะไรที่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้?' และรับคำตอบที่อิงจากข้อมูลการทำงานจริง
- การสร้างงานทันที: แปลงบันทึกการประชุมหรือการสนทนาให้เป็นงานที่มีโครงสร้างพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
- การจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด: จัดลำดับความสำคัญของงานโดยรับคำแนะนำตามกำหนดเวลาและงานที่ค้างอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ความยืดหยุ่นของโมเดลแบบบูรณาการ: เลือกใช้โมเดล AI ได้หลากหลาย (เช่น ChatGPT, Gemini) ตามความต้องการของงานคุณ
⭐ โบนัส:ClickUp Brain MAXขยายความฉลาดของพื้นที่ทำงานให้เหนือกว่าเบราว์เซอร์
มันช่วยให้คุณ:
- ค้นหาข้อมูลจาก ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, แอปที่เชื่อมต่อ และแม้แต่เว็บในที่เดียว
- ใช้Talk to Textเพื่อพูดสั่งงาน, ถามคำถาม, สร้างงาน, สร้างเอกสาร, และมอบหมายงานโดยไม่ต้องใช้มือ
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่กระจัดกระจายด้วยระบบเดียวที่ทำงานตามบริบท พร้อมการรับรู้อย่างเต็มที่ต่อพื้นที่ทำงานของคุณ
แทนที่จะสลับไปมาระหว่าง ChatGPT, Claude, Gemini และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ Brain MAX ได้รวม AI ไว้ในสภาพแวดล้อมเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการและข้อมูลของคุณ
ClickUp Automations: จัดการงานที่ทำซ้ำภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ClickUp Automationsมอบเครื่องมือสร้างอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดให้คุณ เพื่อกำหนดทริกเกอร์และเงื่อนไขต่าง ๆ ช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงกับงานประจำ
คุณสามารถสร้างกฎเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือแม้แต่ให้ AI ของ ClickUp ตั้งค่าให้คุณ ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:
- สร้างกฎตามเงื่อนไข (เช่น 'เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น X, มอบหมายให้ Y')
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ค้างชำระในรูปแบบของข้อความแจ้งเตือนหรืออีเมล
- ซิงค์การดำเนินการ (เช่น ย้ายงานและแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโครงการของคุณ ใช้แดชบอร์ด ClickUp พร้อมการ์ด AIเพื่อติดตามความคืบหน้าในขณะที่มันเกิดขึ้นและตรวจจับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะกลายเป็นความล่าช้า
- จับประเด็นสำคัญจากการประชุมโดยไม่ต้องยกนิ้ว ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อบันทึกการสนทนา สรุปประเด็นสำคัญ และเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นงานที่เชื่อมโยงกับงานของคุณ
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการลงมือทำ ร่วมมือกันภายในClickUp Chat ซึ่ง Autopilot Agents สามารถติดตามการสนทนาและตอบคำถามโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงาน
- ค้นหาทั่วทั้งระบบนิเวศการทำงานของคุณ ค้นหางาน เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์จากเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, GitHub, Jira และ Figma ด้วยClickUp Enterprise Search
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความลึกและความกว้างของฟีเจอร์อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและใช้งานได้ยากขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง ClickUp:
ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของ ClickUp และการที่มันให้ความสำคัญกับ AI อย่างเต็มที่ AI Super Agent นั้นทรงพลังมาก และช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็ว ผมยังพบว่าเทมเพลตมีประโยชน์มากในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากเพื่อให้การตั้งค่าถูกต้องก็ตาม
ผม/ฉันขอขอบคุณ ClickUp เป็นอย่างมากสำหรับนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและการที่ให้ความสำคัญกับ AI อย่างจริงจัง AI Super Agent นั้นทรงพลังและช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่างานประจำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผม/ฉันยังพบว่าเทมเพลตต่างๆ มีประโยชน์มากในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าให้ถูกต้องก็ตาม
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานที่รู้สึกติดขัดทางความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสกลับไปยังงานที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดาย ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้รวดเร็ว และระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใดถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ตัวแทนอัจฉริยะของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไป ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
2. Zapier Agents (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติข้ามแอปกว่า 8,000+ ด้วย AI)
Zapierช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ได้โดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา หรือเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เตรียมไว้แล้ว คุณกำหนดเป้าหมาย เลือกแอปที่มันสามารถใช้ได้ และมันจะเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นตัวแทนที่ทำงานได้จริง ไม่จำกัดแค่กฎแบบ 'ถ้าสิ่งนี้ → แล้วสิ่งนั้น' เท่านั้น มันเข้าใจเจตนาและสามารถจัดการกับความหลากหลายและกรณีพิเศษได้โดยไม่ต้องให้คุณกำหนดเงื่อนไขทุกประการ
เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 8,000 แอป ทำให้ตัวแทนสามารถอัปเดต CRM ของคุณ ส่งอีเมลส่วนบุคคล สร้างงานในเครื่องมือจัดการโครงการ และซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติทั่วทั้งระบบของคุณ
ตัวแทนยังสามารถดึงข้อมูลสดจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Notion หรือ Airtable เรียกดูเว็บเพื่อค้นคว้า และรวบรวมบริบทก่อนดำเนินการได้อีกด้วย และด้วยส่วนขยาย Chrome คุณสามารถทำงานบนหน้าเว็บได้โดยตรง ไฮไลต์ข้อความและสรุปหรือแปลข้อความได้ทันทีไม่ว่าคุณจะเรียกดูที่ใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัวแทน Zapier
- สร้างต่อยอดจาก Zaps ที่มีอยู่ของคุณด้วยการเพิ่มการคิดของ AI เข้าไปในการทำงานอัตโนมัติที่คุณได้สร้างไว้แล้ว
- ให้ตัวแทนส่งงานต่อให้กันและกัน เพื่อให้ตัวแทนคนหนึ่งสามารถส่งต่อภารกิจให้กับอีกคนหนึ่งได้ ทำให้การตั้งค่าของคุณรู้สึกเหมือนทีมที่ทำงานร่วมกัน
- จัดกลุ่มตัวแทนเป็น Pods เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบตามทีม เช่น ทีมขายหรือทีมการตลาด และจัดการทุกอย่างได้ง่ายขึ้น
- ติดตามทุกสิ่งด้วยแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ตัวแทนกำลังทำอยู่ และสามารถเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีสิ่งใดต้องการความสนใจ
ข้อจำกัดของตัวแทน Zapier
- ข้อจำกัดการใช้งานอาจรู้สึกจำกัดและอาจถึงขีดจำกัดอย่างรวดเร็วเมื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนหรือปริมาณงานสูง
- การควบคุมที่จำกัดในการเลือกแบบจำลอง AI ทำให้ความยืดหยุ่นของทีมที่ต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลดลง
ราคาของตัวแทน Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของตัวแทน Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zapier Agents อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Redditกล่าวเกี่ยวกับ Zapier Agents:
ฉันเคยใช้ Zapier Agents มาก่อนและมันเป็นการตั้งค่าที่ดีทีเดียว... ฉันคิดว่าตัวแทนนั้นค่อนข้างดีและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทได้อย่างมาก
ฉันเคยใช้ Zapier Agents มาก่อนและมันเป็นการตั้งค่าที่ดีทีเดียว... ฉันคิดว่าตัวแทนค่อนข้างดีและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทได้อย่างมาก
3. สร้าง (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องใช้การตัดสินใจด้วย AI)
Make มอบเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางในรูปแบบผังงานให้คุณสร้างตัวแทน AI ได้ แทนที่จะมอง AI เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทำงาน คุณสามารถนำตัวแทนไปใช้งานเป็นผู้ตัดสินใจหลักภายในระบบอัตโนมัติของคุณได้
ตัวแทนอ่านข้อมูลที่ป้อนเข้ามา ตัดสินใจว่าควรทำอะไรต่อไป และดำเนินการผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน คุณสามารถนำทางกระบวนการโดยใช้ตัวกรองและเส้นทางเส้นทาง เพื่อให้ตัวแทนตอบสนองแตกต่างกันตามสถานการณ์ เมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก คุณสมบัติเช่นตัววนซ้ำและการประมวลผลแบบขนานช่วยจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสรุปไฟล์หลายสิบไฟล์พร้อมกัน
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อโมเดล AI ที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย เช่น OpenAI, Anthropic, Groq และ Vertex AI เพื่อให้คุณสามารถเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและงบประมาณของคุณ
- ตั้งค่าวิธีที่ตัวแทนของคุณควรปฏิบัติโดยใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อควบคุมเป้าหมาย, น้ำเสียง, ข้อจำกัด, และตรรกะการตัดสินใจของมันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบ็กเอนด์
- สร้างตัวแทนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพียงครั้งเดียวและใช้ได้ทุกที่โดยการกำหนดบทบาทหรือคำแนะนำของพวกเขาและนำไปใช้ในหลายกระบวนการทำงาน
กำหนดขอบเขต
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นเรื่องยากในการจัดการ เนื่องจากเครื่องมือสร้างแบบภาพอาจดูสับสนเมื่อสถานการณ์มีการใช้เราเตอร์หลายตัว ตัวกรอง หรือเส้นทางแยกหลายทาง
กำหนดราคา
- ฟรี
- ทำแผน: $10.59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Make อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวเกี่ยวกับ Make:
Make มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่ม เชื่อมต่อ และแก้ไขโมดูลจากเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น สรุปอีเมล อัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI Agents ใหม่ รวมถึงตัวเลือก Human-in-the-Loop เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
Make มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวก ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่ม เชื่อมต่อ และแก้ไขโมดูลจากเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น สรุปอีเมล อัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ AI Agents ใหม่ รวมถึงตัวเลือก Human-in-the-Loop เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
🚨 ประกาศสถิติ: 46% ของผู้นำกล่าวว่าบริษัทของตนกำลังใช้ตัวแทนAI เพื่อทำให้กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
หากเกือบ 1 ใน 2 องค์กรไว้วางใจให้ตัวแทนทำงานหลักแล้ว ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริงไม่ใช่การทดลองอีกต่อไป แต่เป็นความน่าเชื่อถือ การกำกับดูแล และการบูรณาการกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง
4. Relevance AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI และทีม AI แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Relevance AI ช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติและแม้แต่ทีมตัวแทนที่สามารถทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ได้เหมือนกับพนักงานมนุษย์ จากแดชบอร์ดภาพเดียว คุณสามารถสร้างตัวแทนเฉพาะทางสำหรับการขาย, การสนับสนุน, การวิจัย, หรือการดำเนินงาน และประสานงานพวกเขาเหมือนกับแรงงาน AI
ตัวแทนดำเนินการผ่านสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ คุณกำหนดเครื่องมือแบบโมดูลาร์ เช่น การค้นหาเว็บ การค้นหาฐานข้อมูล การส่งอีเมล การอัปเดต CRM การจัดตารางปฏิทิน และตัวแทนจะตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือใดและเมื่อใด แทนที่จะเขียนสคริปต์ทุกขั้นตอน คุณกำหนดความสามารถและให้ระบบจัดการการดำเนินการแบบไดนามิก
การควบคุมและความปลอดภัยถูกฝังไว้แล้ว ตัวแทนสามารถทำงานตามตารางเวลา ตอบสนองต่อเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ หรือหยุดชั่วคราวเพื่อรอการอนุมัติจากมนุษย์เมื่อจำเป็น สิ่งนี้สร้างความสมดุลระหว่างการทำงานอัตโนมัติและการกำกับดูแลโดยไม่จำกัดความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Relevance AI
- เชื่อมต่อกับระบบของคุณได้ทันทีด้วยการผสานการทำงานและตัวเชื่อมต่อในตัวสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Slack, CRM, ฐานข้อมูล และ API ภายนอก
- ผสานฐานความรู้ที่กำหนดเอง ช่วยให้ตัวแทนสามารถอ้างอิงเอกสารภายในและฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัย เพื่อการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจงตามบริบทและข้อมูลเชิงลึกในแต่ละโดเมน
- ปรับใช้ตัวแทนผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย ให้กลายเป็นวิดเจ็ตแชทสด, บอท, หรือแม้กระทั่งผู้ช่วยเสียง ด้วยแนวทางการเขียนเพียงครั้งเดียว สามารถปรับใช้ได้ทุกที่
ข้อจำกัดของ AI ที่เกี่ยวข้อง
- แม้ว่าจะถูกจัดว่าเป็นระบบไม่ต้องเขียนโค้ด แต่การสร้างระบบการทำงานที่แข็งแกร่งหรือระบบการทำงานแบบหลายตัวแทน (multi-agent) ยังคงต้องการการคิดอย่างมีเหตุผลและความเข้าใจในกระแสข้อมูล
การกำหนดราคาของ Relevance AI
- ฟรี
- ทีม: $349 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Relevance AI
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Relevance AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Relevance AI:
ผมขอขอบคุณที่มีเครื่องมือสำหรับการผสานรวมมากกว่า 9000 รายการ รวมถึงอีเมล, ปฏิทิน, CRM, และชีต ซึ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจของเราและชีวิตประจำวัน การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก ขอบคุณตลาดที่มีตัวแทน AI ให้เลือกมากกว่า 400 ตัว ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย พร้อมให้ปรับแต่งตามความต้องการ
ผมขอขอบคุณที่มีเครื่องมือสำหรับการผสานรวมมากกว่า 9,000 รายการ รวมถึงอีเมล ปฏิทิน CRM และชีตต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและชีวิตประจำวันของเรา การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก ต้องขอบคุณตลาดที่มีตัวแทน AI ฟรีและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 400 ตัว พร้อมสำหรับการปรับแต่ง
5. n8n (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์เอง, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน AI แบบโอเพนซอร์ส)
n8n เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่คุณสามารถรันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ ทำให้คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้ ภายในเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ คุณสามารถสร้างเอเจนต์ AI ที่สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล อัปเดต CRM ส่งข้อความ หรือเรียกใช้บริการภายนอกได้
เมื่อระบบอัตโนมัติของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไข (ตรรกะ if/else), ลูป, การลองใหม่, และขั้นตอนสำรองเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ตัวแทนจะจดจำการโต้ตอบในอดีตและรักษาความตระหนักในบริบทตลอดการใช้งานหลายเซสชัน
ด้วยการผสานรวมกว่า 500 รายการและการเข้าถึง API แบบเต็มรูปแบบ กระบวนการทำงานของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเกือบทุกชนิดในชุดเครื่องมือของคุณได้ และหากคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถแทรก JavaScript หรือ Python เพื่อปรับแต่งตรรกะการทำงานได้ ซึ่งผสมผสานความง่ายในการใช้งานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเข้ากับการควบคุมทางเทคนิคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ n8n
- ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนของการทำงานด้วยบันทึกที่ละเอียด, การมองเห็นข้อมูลนำเข้า/ส่งออก, การลองทำซ้ำ, และการติดตามขั้นตอน, ทำให้คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวิร์กโฟลว์และตัวแทน AI ของคุณทำงานอย่างไร
- เชื่อมต่อเครื่องมือ AI ภายนอกโดยใช้ Model Context Protocol (MCP) เพื่อจัดการงานหลายขั้นตอนและการประสานงาน AIขั้นสูง
- แทรกขั้นตอนการอนุมัติจากมนุษย์ก่อนการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนเพื่อรักษาการกำกับดูแลและป้องกันการอัปเดตที่ไม่ต้องการหรือข้อผิดพลาดจากระบบอัตโนมัติที่มีผลกระทบสูง
ข้อจำกัดของ n8n
- ข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าเล็กน้อยสามารถทำให้เกิดการดำเนินการมากเกินไปหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูปหรือกระบวนการทำงานแบบดึงข้อมูล
n8n ราคา
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: 24€/เดือน (~$28/เดือน)
- ข้อดี: 60€/เดือน (~70$/เดือน)
- ธุรกิจ: 800€/เดือน (~$936/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
n8n คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง n8n อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ n8n:
ฉันใช้ n8n สำหรับการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ทำซ้ำๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากและช่วยให้ฉันจัดตารางงานที่มีกรอบเวลาแน่นอนได้ มันมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ มากมาย และแทบทุกอย่างสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ ฉันสนุกกับการใช้เอเจนต์ AI หลากหลายรูปแบบและการปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนของระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามที่ต้องการ
ฉันใช้ n8n สำหรับการอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ทำซ้ำๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มากและช่วยให้ฉันจัดตารางงานที่มีระยะเวลาแน่นอนได้ มันมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ มากมาย และแทบทุกอย่างสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ ฉันสนุกกับการใช้เอเจนต์ AI หลากหลายรูปแบบและการปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนของระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงตามที่ต้องการ
📌 คุณทราบหรือไม่? ระบบอัตโนมัติในปัจจุบันสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดผลได้จริงในบรรดาบริษัทที่นำเอเจนต์ AI มาใช้:
- 66% รายงานว่ามีการเพิ่มผลผลิต
- 57% รายงานการประหยัดค่าใช้จ่าย
- 55% รายงานว่าการตัดสินใจเร็วขึ้น
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อตัวแทน AI ย้ายจากการทดลองไปสู่การผลิต ผลตอบแทนจะหยุดเป็นเพียงสมมติฐานและเริ่มปรากฏในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตัวแทน
6. Flowise AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอป LLM และแชทบอทแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Flowise มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพสำหรับการสร้างตัวแทน AI และเวิร์กโฟลว์ LLM แทนที่จะต้องเขียนโค้ดการจัดการระบบหลังบ้าน คุณสามารถเชื่อมต่อโมเดล คำสั่ง หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บเวกเตอร์ และเครื่องมือต่างๆ เป็นโหนดในเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถรันตัวแทนหลายตัวที่มีบทบาทต่างกันได้ และคุณสามารถเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติจากมนุษย์เมื่อจำเป็นเพื่อให้ใครบางคนสามารถตรวจสอบการตัดสินใจก่อนที่กระบวนการทำงานจะดำเนินต่อไปได้ ด้วยการดีบักแบบภาพ คุณสามารถเห็นแต่ละขั้นตอนที่ตัวแทนทำไป ดังนั้นคุณจึงรู้เสมอว่ามันมาถึงการตัดสินใจอย่างไร และสามารถปรับปรุงมันได้อย่างง่ายดาย
เมื่อตัวแทนของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานเป็น API หรือฝังโดยตรงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flowise AI
- สลับระหว่างโมเดล AI ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, Hugging Face หรือแม้แต่โมเดลในเครื่องของคุณเอง
- ปรับแต่งตัวแทนของคุณด้วยโค้ดหากจำเป็นโดยการเพิ่มโค้ด Python ขนาดเล็กเพื่อปรับหรือปรับปรุงการทำงานของคอมโพเนนต์
- ทดสอบและปรับปรุงตัวแทนของคุณแบบเรียลไทม์โดยการเปลี่ยนคำแนะนำหรือการตั้งค่า และเห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที
ข้อจำกัดของ Flowise AI
- ผู้ใช้รายงานว่าพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของเวิร์กโฟลว์โดยไม่คาดคิด แม้จะทำงานกับโฟลว์ที่เรียบง่ายหรือโฟลว์ที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตาม
ราคาของ Flowise AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 65 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Flowise AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Flowise AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Redditกล่าวเกี่ยวกับ Flowise AI:
Flowise ง่ายมากที่จะโฮสต์บนเครื่องของคุณเองหรือนำไปใช้บนคลาวด์ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากมันเป็นระบบเปิดและสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ จำนวนทรัพยากรและการสนับสนุนจากชุมชนจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาใหม่ ๆ ระบบ UI รู้สึกใช้งานง่ายและจัดระเบียบอย่างดี
Flowise ง่ายมากที่จะโฮสต์บนเครื่องของคุณเองหรือนำไปใช้บนคลาวด์ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย เนื่องจากมันเป็นระบบเปิดและสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ จำนวนทรัพยากรและการสนับสนุนจากชุมชนจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนาใหม่ ๆ ระบบ UI รู้สึกใช้งานง่ายและจัดระเบียบอย่างดี
7. Stack AI (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทน AI ระดับองค์กรที่มีความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
Stack AI ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการตัวแทน AI ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำงานข้ามแผนกต่างๆ ในธุรกิจ ทีมสามารถสร้างตัวแทนที่เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM, ERP และฐานข้อมูลภายในได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น SOC 2 และ HIPAA
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพช่วยให้คุณลากและวางบล็อกเพื่อออกแบบวิธีที่ตัวแทนคิดและดำเนินการ คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล เลือกโมเดล AI เพิ่มหน่วยความจำ และผสานรวมเครื่องมือหรือ API ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวแทนสามารถนำไปใช้งานเป็นแชทบอท แบบฟอร์ม เครื่องมือภายใน หรือจุดสิ้นสุดของ API
เครื่องมือนี้ยังรวมถึง RAG pipelines แบบคลิกเดียว ช่วยให้ตัวแทนสามารถจัดทำดัชนีเอกสารของบริษัทโดยอัตโนมัติและให้คำตอบที่ถูกต้องพร้อมการอ้างอิงที่สนับสนุนโดยข้อมูลจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stack AI
- เชื่อมต่ออย่างปลอดภัยด้วยเครื่องมือทางธุรกิจกว่า 100 รายการ เช่น SharePoint, Salesforce, Workday และ API ที่กำหนดเอง เพื่อให้ตัวแทนสามารถดำเนินการข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้
- รักษาความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการเข้าถึงตามบทบาท, การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, และตัวเลือกการปรับใช้ที่ปลอดภัยสำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปและตัวแทนอัจฉริยะที่พร้อมใช้งานทันที เพื่อเปิดตัวผู้ช่วยที่ให้ความช่วยเหลือหรือระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงาน
ข้อจำกัดของ AI แบบซ้อน
- ประสิทธิภาพอาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง และมีเส้นทางการเรียนรู้ที่เห็นได้ชัดสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
- บางตัวเชื่อมต่อหรือกรณีขอบอาจต้องการวิธีแก้ไขชั่วคราว โดยมีการมองเห็นที่จำกัดในบันทึกขั้นตอนและเปรียบเทียบเวอร์ชัน
การกำหนดราคา Stack AI
- ฟรี
- เริ่มต้น: $199/เดือน
- ทีม: $899/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิว AI แบบสะสม
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Stack AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Stack AI:
ด้วยแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด แต่ Stack AI เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ไม่ต้องการความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่ทรงพลัง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
ด้วยแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด แต่ Stack AI เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ไม่ต้องการความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่ทรงพลัง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก
🚨 ข่าวสารด้านสถิติ: ตลาดแพลตฟอร์ม AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดทั่วโลกมีมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 24.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเติบโตที่อัตรา 38.2% CAGR
8. Microsoft Copilot Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างผู้ช่วย AI ภายในระบบนิเวศของ MS 365)
Microsoft Copilot Studio เป็นเครื่องมือตัวแทน AIยอดนิยมอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสร้างตัวแทน AI ระดับองค์กร (เดิมเรียกว่า Power Virtual Agents) ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากนัก โดยใช้ตัวแก้ไขแบบภาพ ทีมต่างๆ สามารถออกแบบลำดับการสนทนา อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และผสานรวมกับ API ต่างๆ ในระบบนิเวศของ Microsoft ได้
เครื่องมือสนทนาที่เน้น AI เป็นอันดับแรกนี้อาศัยการจดจำเจตนาที่ขับเคลื่อนด้วย LLM แทนที่จะเป็นระบบที่อิงตามกฎที่เข้มงวด ช่วยให้ตัวแทนเข้าใจบริบทและตอบสนองได้อย่างยืดหยุ่น พวกเขาสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Microsoft Graph, Dataverse และเอกสารภายในเพื่อความแม่นยำที่ดียิ่งขึ้น
ตัวแทนสามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยใช้ตัวกระตุ้นและตรรกะที่มีโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถตรวจสอบอีเมลที่เข้ามา ร่างคำตอบที่สร้างโดย AI อัปเดตบันทึก และดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ พวกเขายังทำงานในเบื้องหลัง สามารถเรียกใช้งานผ่าน Copilot Chat เมื่อจำเป็น หรือยกระดับการสนทนาไปยังมนุษย์หรือช่องทาง Teams ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot Studio
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อด้วยตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 รายการที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อเชื่อมต่อระบบของ Microsoft และระบบของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, SAP และ ServiceNow
- สร้างตรรกะขั้นสูงด้วยภาพด้วยการลากและวางโฟลว์ การแยกสาขา การส่งต่อให้มนุษย์ และการทริกเกอร์อัตโนมัติ
- ขยายการใช้งานด้วยเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเมื่อจำเป็น โดยใช้ API, SDK, Visual Studio, GitHub และ .NET เพื่อการปรับแต่งที่ลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot Studio
- การออกใบอนุญาตและโครงสร้างค่าใช้จ่ายอาจมีความซับซ้อนและยากต่อการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายการใช้งานไปยังหลายสภาพแวดล้อมหรือเพิ่มคอนเน็กเตอร์ระดับพรีเมียม
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจรู้สึกจำกัด, พร้อมประสิทธิภาพที่ช้าเป็นครั้งคราว และเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Microsoft Copilot Studio
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot Studio
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot Studio อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Microsoft Copilot Studio:
ฉันชอบ Microsoft Copilot Studio เพราะมันง่ายต่อการสร้างและปรับแต่ง AI copilots โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง อินเทอร์เฟซแบบ low-code และเทมเพลตที่พร้อมใช้งานทำให้สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ฉันชอบ Microsoft Copilot Studio เพราะมันง่ายต่อการสร้างและปรับแต่ง AI copilots โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคที่ลึกซึ้ง อินเตอร์เฟซแบบ low-code และเทมเพลตที่พร้อมใช้งานทำให้สามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
9. LangFlow (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบภาพของกระบวนการ LangChain และแอปพลิเคชัน LLM)
ด้วย Langflow คุณสามารถสร้างระบบ AI แบบเต็มรูปแบบได้โดยใช้ผืนผ้าใบแบบลากและวาง พร้อมบล็อกต่าง ๆ เช่น คำสั่ง, หน่วยความจำ, เครื่องมือ, ตัวค้นหา, และแบบจำลอง LLM นอกจากนี้ยังมีบล็อกพิเศษชื่อว่า Agent ที่ช่วยคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำภารกิจ และดำเนินการอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ
ตัวแทนเพียงคนเดียวสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ตัวแทนอื่นสามารถใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานแบบชั้นหรือแบบทีมได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแทนวิจัยที่ใช้การค้นหาเว็บและวูล์ฟราม อัลฟา และเครื่องมือนี้จะจัดการกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลให้เห็นภาพได้
สำหรับผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เครื่องมือนี้มีการสนับสนุน RAG ในตัวสำหรับฐานข้อมูลเวกเตอร์หลัก เช่น Pinecone, Weaviate และ Qdrant พร้อมด้วยโมดูลหน่วยความจำที่ยืดหยุ่นสำหรับการเก็บรักษาบริบท
คุณสมบัติเด่นของ LangFlow
- ส่งออกเวิร์กโฟลว์ของคุณไปยัง Python และนำไปใช้งานผ่าน API เพื่อเปลี่ยนจากการสร้างแบบภาพไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งและขยายแพลตฟอร์มโดยใช้การออกแบบแบบโอเพนซอร์ส เพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือของคุณเองและปรับเปลี่ยนส่วนประกอบได้ตามต้องการ
- เชื่อมต่อกับระบบองค์กรโดยใช้ MCPและใช้ประเภทตัวแทนขั้นสูงที่มีอยู่ในตัวเพื่อจัดการงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ LangFlow
- อินเทอร์เฟซแบบภาพอาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่คาดหวังประสบการณ์แบบง่ายสุดๆ เพียงเสียบแล้วใช้งานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ราคาของ LangFlow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LangFlow
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Budibase (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเครื่องมือภายในที่เร่งด้วย AI)
อินเทอร์เฟซแบบภาพของ Budibase ช่วยให้คุณสามารถออกแบบแอปพลิเคชันได้โดยการลากและวางหน้าจอ, แบบฟอร์ม, ตาราง, และองค์ประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด. คุณยังสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลของคุณเพียงไม่กี่คลิก.
ด้วยส่วนประกอบ UI และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแผงควบคุมผู้ดูแลระบบ พอร์ทัล แดชบอร์ด และหน้าจอป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งยังคงตอบสนองได้ดีบนอุปกรณ์ทุกประเภท
ระบบการทำงานอัตโนมัติสามารถออกแบบได้ด้วยหลายขั้นตอน เงื่อนไข (ตรรกะ if/then) ตัวกรอง และลูป การกระทำสามารถถูกกระตุ้นตามเหตุการณ์หรือกำหนดให้ทำงานเป็นระยะได้
คุณสมบัติเด่นของ Budibase
- เชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติข้ามแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น SQL, NoSQL, REST APIs และ Airtable พร้อมกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ด้วยแอคชัน AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทสำหรับ AI เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการภายในสิทธิ์ของผู้ใช้และขีดจำกัดข้อมูล
- สร้างส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และตรรกะแบบโมดูลาร์เพื่อมาตรฐานและขยายกระบวนการทำงานที่ใช้ AI ไปยังทีมต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Budibase
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์ที่อัปโหลดในบางการตั้งค่าโฮสต์เองอาจจำกัดการทำงานของ AI ที่ใช้เอกสารจำนวนมาก
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับตรรกะ JavaScript ขั้นสูง ทำให้การแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนหรือการจัดการกรณีเฉพาะเจาะจงทำได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นสำหรับนักพัฒนา
ราคาของ Budibase
- โอเพนซอร์ส
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Budibase
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Budibase อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Budibase:
Budibase ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริษัทของเราอย่างมาก มันช่วยให้เราสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าและใช้งานในสำนักงานได้อีกด้วย การแชร์ข้อมูลผ่านการซิงค์ก็มีความปลอดภัยสูง คุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดคืออินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆ ในการสร้างแอปพลิเคชันภายในสำหรับทีมของคุณ
Budibase มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากในการใช้งานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทเรา มันช่วยให้เราสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าและสำหรับการใช้งานในสำนักงานด้วย การแบ่งปันข้อมูลผ่านการซิงค์ก็มีความปลอดภัยสูงเช่นกัน คุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดคืออินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆ ในการสร้างแอปพลิเคชันภายในสำหรับทีมของคุณ
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้บริหาร 75%เชื่อว่าตัวแทน AI จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานมากกว่าที่อินเทอร์เน็ตเคยทำ
11. ลินดี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร AI เพื่ออัตโนมัติงานส่วนตัว)
Lindy AI เป็นผู้ช่วยเสมือนอัตโนมัติที่จัดการงานประจำทางวิชาชีพในแอปต่าง ๆ ของคุณ คุณสามารถสนทนากับมันผ่าน iMessage, WhatsApp, Slack หรือเว็บ และให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น 'เลื่อนการประชุมของฉันเวลา 15.00 น.', หรือ 'ร่างอีเมลติดตามผล' ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 เครื่องมือนี้จัดการการนัดหมาย, อีเมล, รายการสิ่งที่ต้องทำ, การนัดพบ และอื่น ๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
คุณสามารถสร้างตัวแทนที่กำหนดเองสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะ เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายหรือการประมวลผลค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติและดำเนินการหลายขั้นตอนในแอปที่เชื่อมต่อ เมื่อถูกเรียกใช้ ตัวแทนสามารถดำเนินการหลายอย่างได้ด้วยตัวเอง เช่น การส่งข้อความ การอัปเดตบันทึก การกำหนดเวลาเหตุการณ์ การแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีม และอื่นๆ จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์
เครื่องมือนี้ยังสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom หรือ Teams เพื่อบันทึกเสียง ถอดความ และสร้างบันทึกย่อพร้อมรายการดำเนินการได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังรองรับการใช้เอเจนต์ AI เสียงสำหรับจัดการสายเรียกเข้าและออกได้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Lindy AI
- เชื่อมต่อฐานความรู้ที่กำหนดเองเพื่อให้ตัวแทนใช้เอกสารภายใน คำถามที่พบบ่อย และข้อมูลของบริษัทแทนคำตอบจาก AI ทั่วไป
- ปรับแต่งการตอบกลับให้เหมาะสมตามกาลเวลาโดยปรับโทนและติดตามผลตามการโต้ตอบในอดีต
- ขยายกระบวนการทำงานด้วย AI Code Assistant เพื่อสร้างหรือแก้ไขสคริปต์โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 200 รายการ เช่น Gmail, Outlook, Slack, CRM, ปฏิทิน และ Zoom เพื่อย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของลินดี้ เอไอ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมืออาจหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดในบางครั้ง ซึ่งอาจขัดจังหวะการทำงานอัตโนมัติที่กำลังดำเนินอยู่และรบกวนกระบวนการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่
- ผู้ใช้ได้กล่าวถึงความยากลำบากในการติดตามว่าตัวแทนใดกำลังถูกใช้และโดยใคร ซึ่งทำให้การตรวจสอบกิจกรรมของทีมใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องยากขึ้น
ราคาของ Lindy AI
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- ข้อดี: $49.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lindy AI
- G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Lindy AI:
ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มากจริงๆ
ฉันได้ใช้ Lindy AI มาสักพักแล้ว และสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันจัดการงานซ้ำๆ และการจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดของฉันได้มากจริงๆ
เปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp
ตัวแทน AI ไม่ใช่เครื่องมือทดลองที่นั่งอยู่ข้างสนามในชุดเทคโนโลยีของคุณอีกต่อไป
พวกเขากำลังกลายเป็นสมาชิกทีมที่ฝังตัวซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนด้านวิศวกรรม
แต่เมื่อการนำไปใช้เพิ่มขึ้น สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ: ความฉลาดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องการตัวแทนที่สามารถทำงานภายในกระบวนการทำงานของคุณ เข้าใจบริบท ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และให้มนุษย์อยู่ในวงจรเมื่อจำเป็น
ClickUp's Super Agents, ขับเคลื่อนโดย ClickUp Brain, ทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง เนื่องจากพวกเขาเข้าใจงาน เอกสาร ลำดับความสำคัญ ความเชื่อมโยง และการสนทนา พวกเขาจึงดำเนินการด้วยบริบทที่แท้จริงและขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นมนุษย์
บอกลาการอัตโนมัติแบบข้ามแพลตฟอร์มที่เปราะบางและขาดประสิทธิภาพ