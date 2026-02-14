บล็อก ClickUp

ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่พัฒนาเอง: วิธีเลือก

Arya Dinesh
Arya DineshSenior Content Editor
14 กุมภาพันธ์ 2569

คุณรู้ว่าคุณจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แต่เส้นทางข้างหน้ายังคงคลุมเครือ

การเลือกแนวทางที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ "ความเหนื่อยล้าจากการทดลอง" ซึ่งโครงการ AI ที่มีแนวโน้มดีอาจใช้งบประมาณไปอย่างสิ้นเปลืองและหยุดชะงักก่อนที่จะมีใครในทีมของคุณได้มีโอกาสใช้งาน

การตัดสินใจที่ไม่แน่นอนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ระบบไอทีช้าลงเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้ทุกแผนกติดอยู่ในกระบวนการทำงานแบบแมนนวลที่ไม่มีประสิทธิภาพ

คู่มือนี้อธิบายอย่างละเอียดว่าเมื่อใดควรเลือกใช้ClickUp Super Agentsที่พร้อมใช้งานจาก ClickUp Acceleratorพร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ ClickUpแทนการสร้างระบบ AI สำหรับองค์กรแบบกำหนดเองตั้งแต่ต้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามขนาดของทีม ระยะเวลา และทรัพยากรทางเทคนิคของคุณ

ทำไมการตัดสินใจด้าน AI สำหรับองค์กรจึงมีความสำคัญในขณะนี้

Gartner คาดการณ์ว่า 30% จะถูกยกเลิกหลังจากพิสูจน์แนวคิดแล้ว ไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ทำงาน แต่เพราะทีมใช้เวลา 18 เดือนในการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองซึ่งกลายเป็นล้าสมัยก่อนที่ใครจะใช้มัน

คุณอาจกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

  • การขยายตัวของงาน: งานของทีมคุณกระจายอยู่ในแอปต่างๆ นับสิบ—บริษัทโดยเฉลี่ยในปัจจุบันใช้แอปพลิเคชัน SaaS ที่แตกต่างกันถึง 101 รายการ คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือโครงการ แอปแชท และเอกสาร ทำให้เสียสมาธิและขาดบริบททุกครั้งที่เปลี่ยนงาน ความแตกแยกนี้ทำให้ทีมต้องเสียเวลาไปกับการสลับแอป การค้นหาข้อมูล และการต่อสู้กับข้อมูลที่แยกส่วน
  • การขยายตัวของ AI: เพื่อทำให้สถานการณ์แย่ลง หน่วยงานต่าง ๆ เริ่มทำการทดลอง AI ของตนเองในลักษณะแยกส่วนกัน ฝ่ายการตลาดมี AI สำหรับการเขียนข้อความ ฝ่ายขายมี AI สำหรับอีเมล แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่สื่อสารกัน ทำให้ข้อมูลเชิงลึกถูกแยกออกจากกัน การแพร่กระจายของเครื่องมือ AI ที่ไม่มีการวางแผนนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการขยายตัวของ AI ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงิน ความพยายามที่ซ้ำซ้อน และการขาดการควบคุมทั้งหมดต่อการใช้ AI ขององค์กรของคุณ
  • การกระจายบริบท: เนื่องจากข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในที่ต่างๆ มากมาย ไม่มีเครื่องมือ AI ตัวใดที่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่เรียกว่าการกระจายบริบท (Context Sprawl) มันไม่สามารถเชื่อมโยงการสนทนาของลูกค้าในเครื่องมือแชทของคุณกับแผนโครงการในศูนย์ทำงานของคุณได้ ทำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริงแก่คุณได้ ทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ การสลับระหว่างแอปพลิเคชัน และการอัปเดตข้อมูลซ้ำบนหลายแพลตฟอร์ม
การมองเห็นภาพการขยายตัวของงานที่กระจายอยู่ในหลายแอปพลิเคชันและเครื่องมือ_ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่พัฒนาเอง

นี่ทำให้คุณอยู่ที่ทางแยกเชิงกลยุทธ์บนเส้นทาง

  • คุณลงทุนอย่างหนักในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ออกแบบเฉพาะซึ่งอาจไม่เห็นคุณค่าเป็นเวลาหนึ่งปีหรือไม่?
  • หรือคุณหาวิธีที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วยโซลูชันที่รวมทุกอย่างไว้พร้อมใช้งานแล้ว?

สำหรับทีมที่กำลังขยายตัว โดยเฉพาะทีมที่มีพนักงานระหว่าง 100 ถึง 1,000 คน การเลือกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง มาดูกันว่า ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่พัฒนาเองนั้นเป็นอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI เพื่อฝึกโมเดลของคุณเอง (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)

ClickUp Accelerator คืออะไร?

คุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติและได้รับประโยชน์จาก AI ตอนนี้ แต่คุณไม่มีทีมวิศวกรด้านแมชชีนเลิร์นนิงที่พร้อมให้บริการหรือเวลาหนึ่งปีเพื่อรอโซลูชันที่ปรับแต่งเฉพาะ

ความล่าช้านี้หมายความว่าทีมของคุณยังคงจมอยู่กับงานซ้ำซากที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ในขณะที่คู่แข่งที่ใช้ AI อยู่แล้วกำลังก้าวล้ำไปข้างหน้า

ClickUp Accelerator แก้ปัญหาที่ตรงจุดนี้โดยเฉพาะ เป็นโซลูชันสำเร็จรูปสำหรับการนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถ "เริ่มใช้งานจริง" ได้อย่างรวดเร็วด้วย เวิร์กโฟลว์ AI ที่พร้อมสำหรับการผลิต โดยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นใหม่ทั้งหมด

แนวคิดหลักอยู่ที่ การบรรจบกัน Accelerator ทำงานภายในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ของ ClickUp ซึ่งทุกสิ่งต่อไปนี้เชื่อมต่อและซิงค์กันแบบเรียลไทม์:

  • โครงการและงาน (สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น)
  • เอกสาร (บริบทที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง)
  • การสนทนาของทีม (การตัดสินใจและการประสานงาน)
  • การรายงาน (การมองเห็นและความรับผิดชอบ)

แทนที่จะคัดลอกและวางข้อมูลลงในผู้ช่วยที่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ Accelerator จะทำให้ AI เชื่อมต่อกับงานในขณะที่งานเปลี่ยนแปลง นี่คือสรุปสั้น ๆ 👇🏼

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก ClickUp Accelerator

ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่วัตถุต่าง ๆ ใน Accelerator ทำงานร่วมกัน:

1) ตัวแทน AI ที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนก สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและผ่านการทดสอบแล้ว

Accelerator ประกอบด้วยSuper Agentsที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจัดการงานทั่วไปและงานที่ทำซ้ำได้ซึ่งทีมส่วนใหญ่ทำทุกสัปดาห์ คิดถึงพวกเขาเป็น "ผู้ช่วยเฉพาะทาง" สำหรับกระบวนการทำงานจริง ไม่ใช่กล่องแชทเปล่า

ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติที่นี่รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น:

  • การอัปเดตสถานะโครงการ ที่คุณสามารถแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด (ความคืบหน้า, ความสำเร็จ, อุปสรรค)
  • สรุปการเริ่มต้นและรายการที่ต้องดำเนินการ จากบันทึกและรายละเอียดโครงการของคุณ
  • สรุปความเสี่ยงหรือปัญหา เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่กำลังหลุดรอดไปได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
  • เนื้อหาฉบับร่างแรก สำหรับความต้องการทางการตลาดทั่วไป (บรีฟ, ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย, ข้อความสำหรับหน้าแลนดิ้ง, ข้อความโฆษณาแบบต่างๆ) เมื่อข้อมูลนำเข้าได้มีอยู่แล้วในงาน/เอกสารของคุณ

ส่วนที่สำคัญ? ตัวแทนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานเมื่อข้อมูลอยู่ในที่ที่เหมาะสม (งาน, เอกสาร, หรือหัวข้อการสนทนา) ดังนั้นพวกเขาจึงทำงานกับบริบทที่แท้จริงแทนที่จะเป็นคำสั่งทั่วไป

การนำ AI มาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีทีมเทคโนโลยี: ClickUp Super Agents_ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่พัฒนาเอง
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบด้วย AI Super Agents ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUp

2) การแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานจริงได้ภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายเดือน

ความพยายามในการนำ "AI" มาใช้ส่วนใหญ่หยุดชะงักเพราะทีมไม่เคยเชื่อมโยง AI เข้ากับกระบวนการทำงานจริงของพวกเขา การแนะนำการใช้งานแบบมีแนวทางคือสะพานเชื่อมที่เป็นรูปธรรม

ClickUp Accelerator ช่วยให้คุณปรับพื้นที่ทำงานของคุณให้อยู่ในสถานะที่ AI สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางปฏิบัติแล้ว สิ่งนี้มักหมายถึง:

  • เปลี่ยนการทำงานที่กระจัดกระจายของคุณให้เป็นระบบปฏิบัติการเดียว: งานลูกค้าในClickUp Tasks, บันทึกโครงการในClickUp Docs, การประสานงานทีมในClickUp Chatthreads, การรายงานในDashboards, ทั้งหมดเชื่อมต่อกัน
  • การมาตรฐานข้อมูลนำเข้าเพื่อให้ผลลัพธ์ของ AI สม่ำเสมอ: การใช้โครงสร้างงานที่สม่ำเสมอ (ชื่องานที่ชัดเจน, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, วันครบกำหนด, และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้สรุปสถานะและผลลัพธ์การวางแผนมีพื้นฐานมาจากสัญญาณที่น่าเชื่อถือ
  • การเปิดใช้งานกระบวนการทำงานแบบครบวงจรอย่างรวดเร็ว: ผลลัพธ์ที่ทีมของคุณสามารถเริ่มทำได้ทันที เช่น การรับรายงานความคืบหน้าโครงการประจำสัปดาห์ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องตามหาข้อมูลเป็นชั่วโมง

ดูว่าเวิร์กโฟลว์ดังกล่าวทำงานอย่างไรด้วยการเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และ AI ที่เข้าใจบริบท:

3) การสนับสนุนและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ AI ไม่กลายเป็นเพียงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งาน

สำหรับบริษัทต่างๆ ต้นทุนแฝงที่สูงที่สุดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ แต่เป็นเวลาที่สูญเสียไปเมื่อเครื่องมือไม่ได้รับการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ ทีมผู้เชี่ยวชาญของ Accelerator ช่วยทีมต่างๆ:

  • ใช้จังหวะการทำงานที่สม่ำเสมอ เช่น "วิธีที่เราดำเนินการอัปเดตประจำสัปดาห์" "วิธีที่เราเริ่มต้นโครงการ" "วิธีที่เราติดตามความเสี่ยง" โดยไม่ต้องคิดกระบวนการใหม่ทุกครั้ง
  • ลดการทำงานซ้ำ โดยการสาธิตวิธีการจับบริบทที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียว ในที่ที่เหมาะสม (เพื่อให้ทีมไม่ต้องเขียนข้อมูลเดิมซ้ำในอีเมล เอกสาร และแชท)
  • ปรับขนาดระบบ เพื่อให้เมื่อคุณเพิ่มคนหรือโครงการใหม่ กระบวนการทำงานยังคงมีความสอดคล้องกันและการมองเห็นข้อมูลไม่ลดลง

โดยพื้นฐานแล้ว คุณไม่ได้ซื้อเพียงแค่โซลูชัน AI เท่านั้น แต่ยังซื้อเส้นทางที่รวดเร็วขึ้นในการทำให้ AI สามารถใช้งานได้จริงในกระบวนการทำงานของคุณอีกด้วย

ดูว่า GVP ของเรา Kyle Coleman ใช้ Super Agents เพื่อเร่งกระบวนการรายงานของเขาได้อย่างไร:

ทำไม Accelerator ทำงานได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือ AI แยกต่างหาก

เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ล้มเหลวในการใช้งานจริงทางธุรกิจเพราะพวกมันอยู่นอกระบบที่การทำงานเกิดขึ้น ซึ่งสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำสามประการ:

  1. บริบทสูญหาย: ต้องมีบุคคลป้อนข้อมูลอัปเดตจากงาน เอกสาร และการสนทนาให้กับ AI ด้วยตนเอง
  2. ผลลัพธ์เป็นแบบทั่วไป: เนื่องจาก AI ไม่มีข้อมูลความเป็นจริงของโครงการล่าสุด
  3. ทีมต้องทำงานเพิ่มเติม: รักษา "กระบวนการทำงานจริง" ไว้ในที่เดียว และ "กระบวนการทำงานด้วย AI" ไว้ในอีกที่หนึ่ง

ClickUp Accelerator ได้รับการออกแบบมาโดยใช้แนวทางตรงกันข้าม: รวมงานเข้าด้วยกันก่อน จากนั้นจึงนำ AI มาใช้กับงานทั้งหมด

เมื่องาน เอกสาร การแชท และการรายงานเชื่อมต่อกัน AI สามารถช่วยงานที่มีผลกระทบสูงได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น สรุปสถานะ เอกสารเริ่มต้น รายการที่ต้องดำเนินการ และร่างเนื้อหา โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใหม่ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันรู้สึก "พร้อมสำหรับการผลิต" แทนที่จะเป็น "เดโมเจ๋งๆ"

อะไรคือระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรแบบกำหนดเอง?

บางครั้งความต้องการทางธุรกิจของคุณอาจเกินกว่าที่ผลิตภัณฑ์ AI ที่พร้อมใช้งานทั่วไปจะสามารถจัดการได้อย่างปลอดภัยหรือเชื่อถือได้

กระบวนการทำงานของคุณอาจมีความเฉพาะทางสูง โมเดลข้อมูลของคุณอาจไม่เหมือนใคร หรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยของคุณอาจเข้มงวดจนไม่สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปได้โดยไม่ต้องปรับแต่งอย่างมาก ในกรณีเหล่านี้ แนวทาง "ซื้อเครื่องมือแล้วเริ่มใช้พรุ่งนี้" จะใช้ไม่ได้ผล

นั่นคือจุดที่ AI สำหรับองค์กรแบบกำหนดเอง เข้ามามีบทบาท

เป็นระบบ AI ที่ออกแบบเฉพาะ ซึ่งบริษัทของคุณสร้างขึ้นภายในองค์กร (หรือจ้างพันธมิตรผู้ให้บริการสร้างให้) เพื่อรองรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะนำเวิร์กโฟลว์ AI ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าไปใช้ คุณกำลังออกแบบสถาปัตยกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ในทางปฏิบัติ นั่นมักหมายถึง:

  • การสร้างระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เริ่มต้น
  • หรือการรวบรวมโซลูชันจากผู้ขายหลายรายและผสานรวมเข้ากับงานวิศวกรรมของคุณเอง

ข้อดีที่สำคัญที่สุดคือการควบคุม คุณสามารถปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ: วิธีการคิด, ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้, สิ่งที่ระบบได้รับอนุญาตให้สร้าง, วิธีการบันทึกการกระทำ, และวิธีการที่ระบบสามารถผสานเข้ากับกระบวนการอนุมัติและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้

นี่คือสิ่งที่โครงการ AI สำหรับองค์กรที่กำหนดเองมักเกี่ยวข้อง:

1) การเลือกและการดำเนินกลยุทธ์ LLM

คุณต้องตัดสินใจว่าจะ:

  • ใช้โมเดลที่โฮสต์ผ่าน API
  • ใช้การปรับใช้แบบส่วนตัว
  • หรือรองรับหลายรุ่น (เพื่อเหตุผลด้านต้นทุน ประสิทธิภาพ หรือนโยบาย)

จากนั้นคุณต้องจัดการกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ: การอัปเกรดโมเดล, การจัดการคำสั่ง/เวอร์ชัน, การควบคุมต้นทุน, ความหน่วงเวลา และความน่าเชื่อถือ

2) การสร้างการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย (ปัญหาของท่อส่งข้อมูล)

ระบบ AI จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถดึงบริบททางธุรกิจที่ถูกต้องได้ ซึ่งมักจะต้องอาศัย:

  • ETL หรือระบบท่อข้อมูล เพื่อ รวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM, ระบบตั๋ว, เอกสาร, การจัดเก็บไฟล์, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และฐานข้อมูลภายใน
  • ชั้นการค้นหา (มักเรียกว่า "การค้นหา" หรือดัชนีความรู้) เพื่อให้แบบจำลองสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • การอนุญาตอย่างเข้มงวดเพื่อให้ AI เห็นเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

นี่คือจุดที่หลายโครงการติดขัด เพราะ "การได้มาซึ่งข้อมูล" มักจะยากกว่าการสร้างข้อความเกือบทุกครั้ง

3) การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการปฏิบัติตาม

ระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กรมักต้องการ:

  • บันทึกการตรวจสอบ (ใครขออะไร, ข้อมูลอะไรถูกเข้าถึง, อะไรถูกสร้างขึ้น)
  • นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและกฎการลบข้อมูล
  • กระบวนการอนุมัติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลลัพธ์จาก AI กลายเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องเผชิญหรือมีความอ่อนไหวต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
  • นโยบายการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (ข้อมูลส่วนบุคคล, สัญญา, ข้อมูลทรัพยากรบุคคล, เนื้อหาที่อยู่ภายใต้การควบคุม)

4) การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ (UI + การผสานการทำงาน)

แบบจำลองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ ทีมจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับโต้ตอบกับมัน เช่น:

  • เว็บแอปพลิเคชันหรือพอร์ทัลภายใน
  • การผสานรวมเข้ากับเครื่องมือที่พวกเขาใช้อยู่แล้ว (แชท, ระบบแจ้งเตือน, CRM, การจัดการโครงการ)
  • ประสบการณ์ตามบทบาท (เจ้าหน้าที่สนับสนุน vs ผู้จัดการ vs ฝ่ายการเงิน)

5) การประสานงานกับผู้ขาย, สัญญา, และความน่าเชื่อถือ

หากคุณใช้ผู้ให้บริการหลายราย (ผู้ให้บริการโมเดล, ฐานข้อมูล/เครื่องมือค้นหาแบบเวกเตอร์, เครื่องมือ ETL, การสังเกตการณ์, ความปลอดภัย) คุณยังต้องรับผิดชอบ:

  • สัญญาผู้ขายและการต่ออายุ
  • การจัดการเหตุการณ์เมื่อมีการพึ่งพาหนึ่งล้มเหลว
  • การเปลี่ยนแปลง API และการอัปเดตที่ขัดข้อง
  • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สรุป

การสร้างตามความต้องการไม่ใช่ "ทางเลือกที่ผิด" แต่เป็น เส้นทางที่ต้องลงทุนสูง ควรมองว่าเป็น การเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง: คุณสามารถได้รับสิ่งที่แตกต่างอย่างแท้จริง แต่เฉพาะเมื่อคุณมีความสามารถทางวิศวกรรม งบประมาณ และแผนการเป็นเจ้าของระยะยาวในการบำรุงรักษาและพัฒนาต่อไปเท่านั้น

ความแตกต่างหลักระหว่าง ClickUp Accelerator และ AI แบบกำหนดเอง

การตัดสินใจระหว่างโปรแกรมที่พร้อมใช้งานกับการสร้างตามความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญห้าประการ คิดถึงแต่ละปัจจัยเป็นคำถามที่ต้องถามทีมของคุณเพื่อหาว่าเส้นทางใดเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เวลาที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

โครงการ AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการอาจใช้เวลาตั้งแต่ 6 ถึง 18 เดือนเพียงเพื่อให้ได้เวอร์ชันแรกออกมา เมื่อถึงเวลาที่เปิดตัว ความต้องการทางธุรกิจของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทำให้โซลูชันนั้นล้าสมัยตั้งแต่เริ่มต้น

นี่คือจุดที่วิธีการ "เสียบแล้วใช้งานได้ทันที" แสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทีมของคุณจะได้รับ AI ที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วันด้วย ClickUp Accelerator เนื่องจาก AI Agents ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าและ Guided Onboarding ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว คุณจึงสามารถเห็นผลลัพธ์และเริ่มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ต่างๆ ได้ภายในสปรินต์แรกของคุณ

คุณสามารถพิสูจน์คุณค่าของ AI ได้ทันที สร้างแรงผลักดันให้มีการนำไปใช้ในวงกว้างมากขึ้น แทนที่จะต้องต่อสู้เพื่อขอเงินงบประมาณสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้สร้างผลลัพธ์ใด ๆ

ค่าใช้จ่ายและความต้องการทรัพยากร

คุณมีงบประมาณที่จำกัดและไม่สามารถจ้างทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

โครงการ AI ที่กำหนดเองสามารถกลายเป็นหลุมดำทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเกิดจากการขยายขอบเขตของโครงการ, โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์, และค่าจ้างที่สูงของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง—โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 5 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลาร์ในการย้ายจากระยะทดลองไปสู่การผลิต

ต้นทุนการนำ AI ไปใช้__ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่พัฒนาเอง
ผ่านทาง Gartner

ต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นคำถามที่ใหญ่และไม่มีคำตอบที่แน่นอน

ClickUp Accelerator หยุดการคาดเดาทางการเงินด้วยการลงทุนที่คาดการณ์ได้ คุณจะได้รับเทคโนโลยี AI, การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ, และ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ รวมอยู่ในแพ็คเกจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวกับ ClickUp Accelerator

ไม่จำเป็นต้องจ้างตำแหน่งใหม่หรือจัดการกับสัญญาผู้ให้บริการมากมาย คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงความสามารถของ AI ระดับองค์กรโดยไม่ต้องกังวลกับราคาที่ไม่แน่นอนหรือปัญหาการจ้างงาน

ความซับซ้อนในการนำไปปฏิบัติ

หากข้อมูลของคุณกระจัดกระจายอยู่ในระบบ CRM, ตารางคำนวณ, และแอปพลิเคชันแชท, คุณมีปัญหาใหม่ที่ต้องแก้ไข.

การพยายามเชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้ากับโมเดล AI กลางเพียงอย่างเดียวก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวในการบูรณาการแล้ว นี่คืออุปสรรคที่พบได้บ่อยในโครงการ AI ที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งบังคับให้ทีมต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างและบำรุงรักษาการบูรณาการและซอฟต์แวร์กลางที่เปราะบาง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมดนี้ได้โดยการดำเนินงานภายใน พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp

แทนที่จะสร้างและดูแล "ชั้น AI" แยกต่างหาก (รวมถึงระบบท่อส่งข้อมูลเพื่อให้มันทำงานต่อเนื่อง) คุณสามารถรัน AI ในที่ที่งานนั้นอยู่เดิม

ClickUp รองรับระบบนิเวศขนาดใหญ่ของการผสานรวม และสำหรับแอปที่เชื่อมต่อหลายตัว มันสามารถทำให้ข้อมูลค้นหาได้และทันสมัยอยู่เสมอผ่านการจัดทำดัชนีการค้นหาภายในองค์กร โดยบางแหล่งรองรับการอัปเดตแบบ เกือบเรียลไทม์ผ่านเหตุการณ์/เว็บฮุค ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติคือทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีเวลามากขึ้นในการใช้ AI กับงานจริงในเวลาจริง

ซึ่งหมายความว่า AI ของคุณสามารถตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ธุรกิจของคุณใช้งานอยู่แล้ว (เช่น Google Drive, Slack, Jira, Salesforce, GitHub, Confluence, SharePoint, Dropbox และ Box) และระบบอัตโนมัติของคุณสามารถทำงานข้ามเครื่องมือต่างๆ ได้ ไม่ใช่แค่บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUp มีตัวเลือกมากมายในการเชื่อมต่อระหว่างแอปต่างๆ ผ่านการผสานการทำงาน

📮ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของเราประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้; 23% ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำงานขั้นสูง

ClickUp Brainแก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ

ทีมสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำถามง่าย ๆ และคำขอ จากนั้นค้นพบคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นและกระบวนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่น่ากลัวซึ่งทำให้หลายคนต้องหยุดชะงัก

📮ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามของเราประสบปัญหาในการนำ AI มาใช้; 23% ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ในขณะที่ 27% ต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อทำงานขั้นสูง

ClickUp Brainแก้ปัญหานี้ด้วยอินเทอร์เฟซแชทที่คุ้นเคยซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการส่งข้อความ

ทีมสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยคำถามง่าย ๆ และคำขอ จากนั้นค้นพบคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังมากขึ้นและกระบวนการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่น่ากลัวซึ่งทำให้หลายคนต้องหยุดชะงัก

ความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษาและการยอมรับ

หลังจากทั้งหมดนี้ คุณอาจจะสามารถเปิดตัวเครื่องมือ AI ที่คุณออกแบบเองได้สำเร็จ แต่หกเดือนต่อมา มันกลับให้คำตอบแปลกๆ และวิศวกรคนเดียวที่รู้วิธีการทำงานของมันก็ได้ลาออกจากบริษัทไปแล้ว

นี่คืออันตรายที่ซ่อนอยู่ของการสร้างแบบกำหนดเอง: การเบี่ยงเบนของแบบจำลอง

เมื่อข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลงไป โมเดล AI จะมีความแม่นยำน้อยลง และหากไม่มีทีมงานเฉพาะทางในการฝึกฝนและบำรุงรักษา โมเดลเหล่านี้จะเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างเงียบ ๆ จนกลายเป็นไร้ประโยชน์—โดยมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ถึง 233 กรณีในปี 2024เพียงปีเดียว เพิ่มขึ้นถึง 56.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หากคุณสามารถจัดการการบำรุงรักษาด้านหลังได้อย่างง่ายดายด้วย การอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และ การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ล่ะ? ใช่แล้ว ทุกอย่างรวมอยู่ใน ClickUp Acceleratorโปรแกรมนี้ยังมอบทรัพยากรการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณยังคงใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับ AI ที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการบำรุงรักษาและอัปเดตอยู่เสมอโดยไม่ต้องจัดการเอง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ความท้าทายทั่วไปในการนำ AI มาใช้และวิธีเอาชนะมัน

เมื่อ ClickUp Accelerator เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

คุณกำลังขยายธุรกิจสตาร์ทอัพหรือองค์กรของคุณ ซึ่งอาจมีพนักงานตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 คน และคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการกระจายตัวของเครื่องมือ (tool sprawl) ทีมต่าง ๆ กำลังทำงานข้ามแผนก และคุณต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างรวดเร็วจาก AI เพื่อให้ผู้นำเห็นด้วยกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น

คุณไม่มีทีม AI ภายในองค์กร และคุณไม่สามารถรอผลลัพธ์ได้ถึงหนึ่งปี

หากสิ่งนี้ฟังดูเหมือนคุณ ClickUp Accelerator คือทางเลือกที่เหมาะสม มันถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการรวมงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่พร้อมใช้งานจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงและเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างเอง

คุณสามารถข้ามขั้นตอนการวิเคราะห์ที่มากเกินไปและดำเนินการไปสู่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามสายงานที่สำคัญที่สุดของคุณได้ทันที

convergence_ClickUp Accelerator เทียบกับ AI สำหรับองค์กรที่ปรับแต่งเอง

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการกำกับดูแลข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

เมื่อปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเองสำหรับองค์กรมีความเหมาะสม

บางครั้งการสร้างตามความต้องการอาจเป็นคำตอบเดียว หากธุรกิจของคุณพึ่งพาโมเดลข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณ คุณอาจจำเป็นต้องสร้างโซลูชันตามความต้องการเพื่อปกป้องและใช้ประโยชน์จากมัน

สิ่งเดียวกันนี้เป็นจริงหากคุณดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งมีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงมากจนไม่มีเครื่องมือมาตรฐานใดสามารถตอบสนองได้

องค์กรที่มีทีมวิศวกรรมข้อมูลที่เชี่ยวชาญและมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนโครงการพัฒนาในระยะยาว สามารถพิจารณาความคุ้มค่าของโซลูชัน AI ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะกลุ่มเหล่านี้ได้

บางบริษัทประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์แบบผสมผสาน: ใช้ AI ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันหลักที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงไม่กี่อย่าง ในขณะที่ใช้โปรแกรมอย่าง ClickUp Accelerator สำหรับกระบวนการทำงานประจำวันที่มีการใช้งานร่วมกันในทุกแผนก

วิธีตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับทีมของคุณ

ยังลังเลอยู่ใช่ไหม? ใช้กรอบการทำงานง่าย ๆ นี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ ลองพิจารณาคำถามเหล่านี้กับทีมของคุณและดูว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร

คุณต้องการเห็นผลลัพธ์เร็วแค่ไหน?ภายในไตรมาสหน้าสามารถรอได้ 12 เดือนขึ้นไป
คุณมีวิศวกร AI/ML ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะหรือไม่?ไม่ หรือพวกเขาทำงานล้นมืออยู่แล้วใช่, หากมีกำลังการผลิตพร้อม
กระบวนการทำงานของคุณมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงหรือไม่?พวกมันเป็นมาตรฐานที่มีการปรับแต่งเล็กน้อยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ
คุณสามารถรับมือกับงบประมาณแบบไม่มีกำหนดได้หรือไม่?ไม่ เราต้องการค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้ใช่ เรามีงบประมาณเฉพาะสำหรับการวิจัยและพัฒนา
ข้อมูลของคุณเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหลักหรือไม่?ไม่ใช่, ข้อได้เปรียบของเราคือกระบวนการของเราใช่, โมเดลข้อมูลของเราคือสูตรลับของเรา

หากคำตอบส่วนใหญ่ของคุณอยู่ในคอลัมน์ "Accelerator" เส้นทางของคุณชัดเจน คุณกำลังมองหาความเร็ว ความสามารถในการคาดการณ์ และวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำในการเริ่มใช้ประโยชน์จาก AI หากคุณเอนเอียงไปทาง "Custom AI" ให้แน่ใจว่าคุณซื่อสัตย์เกี่ยวกับทรัพยากรและเวลาที่คุณเต็มใจจะทุ่มเท

วิธีเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Accelerator

คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าแนวทางที่รวดเร็วและมีคำแนะนำเหมาะสมกับคุณ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคืออะไร? การเริ่มต้นกับ ClickUp Accelerator นั้นง่ายดายและออกแบบมาเพื่อทำให้การนำ AI มาใช้เป็นเรื่องง่าย

เริ่มต้นด้วยการปรึกษาเร่งรัด กับทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณ ประเมินความพร้อมของทีม และวางแผนกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูงสุดสำหรับแผนกเฉพาะของคุณ จากนั้น กระบวนการตั้งค่า ClickUp แบบมีไกด์ จะช่วยให้คุณไม่ถูกทิ้งให้ทำงานเพียงลำพัง เราจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ที่เน้นการสร้างผลลัพธ์สำเร็จในช่วงสัปดาห์แรกๆ

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถทดสอบ AI ในกระบวนการทำงานจริงของคุณได้โดยไม่ต้องกลัวการผูกมัดในระยะยาว เนื่องจาก AI Agents และการทำงานอัตโนมัติถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp คุณจึงไม่ต้องย้ายไปยังระบบใหม่—คุณเพียงแค่เปิดใช้งานความสามารถใหม่ที่มีพลังในสภาพแวดล้อมที่ทีมของคุณทำงานอยู่แล้ว

พร้อมที่จะดูว่ามันทำงานอย่างไรหรือไม่? ค้นหาว่า Accelerator เหมาะกับทีมของคุณหรือไม่ โดยเริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpหรือจองการปรึกษาวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

Accelerator ประกอบด้วยตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า การฝึกอบรมแบบมีคำแนะนำ การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ และการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ช่วยขจัดปัญหาการผสานรวมที่คุณอาจพบเจอกับการสร้างระบบเอง

ด้วย Accelerator คุณสามารถเห็น AI ที่ทำงานได้จริงภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ โครงการ AI ที่ปรับแต่งเองมักใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีในการเข้าสู่การผลิตและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน

ใช่ คุณสามารถใช้งาน Accelerator ร่วมกับเครื่องมือที่คุณพัฒนาเองได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเห็นผลลัพธ์ ลดความเสี่ยงในการย้ายระบบในขณะที่ทดสอบแนวทางที่ผสานรวมกัน

แน่นอน. Accelerator รองรับการปรับแต่งอย่างลึกผ่าน ClickUp Configurable Agents, ระบบอัตโนมัติของ ClickUp Workflow ที่ทรงพลัง, และการผสานระบบผ่าน Integrations กับ ClickUp Pre-Built Connectors, ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องสร้างระบบจากศูนย์.