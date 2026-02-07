การลดภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล: กลยุทธ์ที่ได้ผล

เมื่อการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบธุรกรรมกินเวลาทั้งวันของคุณ สิ่งสำคัญอย่างเช่น โปรแกรมการรักษาพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการพัฒนาความสามารถของบุคลากรจะถูกเลื่อนไปเป็น "สักวันหนึ่ง"
นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวในการทำงานส่วนบุคคลโดยตรง แต่เป็นความล้มเหลวของระบบ
ทีมทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานด้านเอกสารที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้: การตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายเดิม ๆ, การติดตามการอนุมัติ, หรือการอัปเดตข้อมูลในเอกสารสเปรดชีตด้วยตนเอง
สิ่งนี้ทำให้แทบไม่เหลือศักยภาพสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการรักษาพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง
บล็อกนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการคืนเวลาของคุณโดยการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน HR ที่ซ้ำซาก สร้างระบบความรู้ที่ให้บริการตนเอง และใช้ AI ในการจัดการกับงานที่มีลักษณะเป็นธุรกรรม เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีที่สุด
ภาษีการบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
ภาษีการบริหารงานบุคคลคือเวลาและพลังงานที่สะสมซึ่งทีมของคุณใช้ไปกับงานธุรการที่ซ้ำซ้อนและมีคุณค่าน้อย
นี่คือวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการประมวลผลคำขอลาพักร้อน (PTO) ด้วยตนเอง การติดตามการอนุมัติ และการอัปเดตระบบ HRIS ที่ล้าสมัยทันที ภาระนี้ส่งผลกระทบต่อทุกคนในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ผู้ประสานงานที่จมอยู่กับอีเมลในกล่องจดหมายไปจนถึงผู้อำนวยการที่ไม่สามารถหาช่วงเวลาว่างสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคนได้
นี่คือตัวอย่างของสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาษีการบริหารงานบุคคล:
- การดำเนินการคำขอ PTO: การตรวจสอบปฏิทินแบบข้ามด้วยตนเองและติดตามผู้จัดการเพื่อการอนุมัติที่ง่าย
- คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนสิทธิประโยชน์: การตอบคำถามว่า "เมื่อไหร่เป็นช่วงเปิดลงทะเบียน?" และ "ฉันจะหาไดเรกทอรีผู้ให้บริการได้ที่ไหน?" หลายสิบครั้งในแต่ละฤดูใบไม้ร่วง
- เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การค้นหาเอกสารการรับรองลายเซ็นและใบรับรองการฝึกอบรมจากหลายระบบในระหว่างการตรวจสอบ
- เอกสารการเริ่มต้นงาน: การติดตามสถานะการเสร็จสิ้นของแบบฟอร์ม I-9 และแบบฟอร์มการฝากเงินโดยตรงสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน และการส่งการแจ้งเตือนติดตามผล
- การชี้แจงนโยบาย: การอธิบายซ้ำเกี่ยวกับนโยบายการลาของผู้ปกครอง, รายงานค่าใช้จ่าย, หรือนโยบายการทำงานจากบ้านทุกสัปดาห์
สิ่งนี้ก่อให้เกิดการกระจายงานอย่างมหาศาล เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยเมื่อทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ และตามหาไฟล์ในหลายแพลตฟอร์ม ข้อมูลสำคัญที่คุณจำเป็นต้องใช้อาจกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล กระทู้แชท ไดรฟ์ที่แชร์ร่วมกัน หรือแม้แต่ในบันทึกส่วนตัวของใครบางคน
ต้นทุนแฝงของงานธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ต้นทุนที่แท้จริงของภาษีการบริหารงานบุคคลนั้นเกินกว่าชั่วโมงที่สูญเสียไป—ผู้นำธุรกิจที่ใช้เวลามากกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการบริหารงานบุคคลจะสูญเสียผลผลิตถึง $171,997ต่อปี
มันปรากฏให้เห็นในสามด้านสำคัญที่องค์กรมักละเลยการวัดผล ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อธุรกิจโดยรวม เมื่อทีมทรัพยากรบุคคลของคุณติดอยู่ในโหมดรับมือปัญหาเฉพาะหน้า ผลกระทบจะลุกลามขยายวงกว้างออกไป
ต้นทุนค่าเสียโอกาสเชิงกลยุทธ์
ทุกชั่วโมงที่ทีมของคุณใช้ไปกับการจัดการงานเอกสารซ้ำๆ คือชั่วโมงที่พวกเขาไม่สามารถใช้ไปกับงานที่มีผลกระทบสูง เช่นการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การฝึกอบรมผู้จัดการ หรือการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้ ทักษะเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลที่มีค่าที่สุดของคุณถูกใช้ไปกับงานที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ ทำให้ทักษะเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ประสบการณ์ของพนักงานที่เสื่อมลง
เมื่อพนักงานเผชิญกับการตอบสนองที่ล่าช้าต่อคำขอลาพักร้อน คำถามเกี่ยวกับสวัสดิการ หรือการชี้แจงนโยบายที่ง่าย ๆ จะสร้างความขัดแย้งและความไม่พอใจ การรอการอนุมัติที่ตรงไปตรงมาเป็นเวลาสามวันจะทำลายความไว้วางใจในฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทำให้บริษัทรู้สึกไม่มีประสิทธิภาพ
ภาวะหมดไฟในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการลาออก
บทบาทที่ต้องทำงานด้านธุรการมากเป็นเส้นทางลัดสู่การขาดความผูกพันสำหรับมืออาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนความผูกพันทั่วทั้งองค์กร สิ่งนี้สร้างวงจรอุบาทว์—ปัญหาการรักษากำลังคนภายในทีมที่ควรจะเป็นผู้แก้ปัญหาการรักษากำลังคน
ลักษณะที่บังคับและต่อเนื่องของการสลับบริบทที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนั้นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มภาระงานด้านการบริหารจัดการ และเร่งให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน
📮 ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่างClickUp การจัดการโครงการ HR การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียว! นี่คือวิธีที่มันสามารถเร่งกระบวนการทำงานของ HR ของคุณ เริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศ!
กลยุทธ์เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การลดภาระงานด้านเอกสารของทีมคุณไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือทฤษฎีที่ซับซ้อน
เริ่มต้นด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ของการสูญเสียเวลาในการบริหารจัดการที่เฉพาะเจาะจง กุญแจสำคัญคือการผสมผสานกระบวนการที่ชาญฉลาดกับเครื่องมือที่เหมาะสม เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งน่าหงุดหงิดให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและอัตโนมัติ ✨
ระบบอัตโนมัติสำหรับการขอลาพักร้อนและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การประมวลผลคำขอด้วยตนเองเป็นแหล่งสำคัญของปัญหาในการบริหารจัดการ สร้างความติดขัด ข้อผิดพลาด และความไม่พอใจให้กับทั้งพนักงานและผู้จัดการ การป้องกันเบื้องต้นสำหรับงานซ้ำซากนี้คือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยขจัดความยุ่งยากในการติดต่อกลับไปกลับมาไม่รู้จบระหว่างคำขอและการตัดสินใจ
หยุดจัดการคำขอลาผ่านอีเมลที่ยุ่งเหยิงและเริ่มใช้กระบวนการที่มีโครงสร้างและอัตโนมัติแทน กระบวนการทำงานทั้งหมดจะราบรื่นด้วย ClickUp:
- พนักงานส่งคำขอผ่านแบบฟอร์ม ClickUp มาตรฐาน เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้า
- ระบบอัตโนมัติของClickUpจะส่งคำขอไปยังผู้จัดการที่เหมาะสมเพื่อการอนุมัติโดยอัตโนมัติตามการกำหนดทีม
- เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบอัตโนมัติอื่นสามารถกระตุ้นการอัปเดตปฏิทินและแม้กระทั่งปรับยอดคงเหลือ PTO โดยอัตโนมัติ
- หากคำขอถูกปฏิเสธ ระบบอัตโนมัติสามารถกำหนดให้ผู้จัดการให้เหตุผลได้ เพื่อให้การสื่อสารชัดเจน
หลักการเดียวกันนี้ใช้กับการติดตามรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
แทนที่จะต้องติดตามใบรับรอง การต่ออายุการฝึกอบรม และการยืนยันนโยบายด้วยตนเอง คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ สร้างทริกเกอร์ที่ส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดเวลา มอบหมายงานติดตามสำหรับรายการที่ล่าช้าและบันทึกวันที่เสร็จสิ้นการตรวจสอบ เพื่อสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยใช้เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
🛠️ ชุดเครื่องมือ:ใช้แม่แบบปฏิทิน PTOพร้อมใช้งานของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นกระบวนการนี้
สร้างฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลแบบศูนย์กลาง
คุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการตอบคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกมากแค่ไหน? ส่วนใหญ่ของเวลาที่สูญเสียไปนี้เกิดจากการที่พนักงานต้องถามคำถามเดิม ๆ ซึ่งหากพวกเขามีระบบจัดการความรู้ที่เหมาะสม ก็สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง — หากพวกเขารู้ว่าจะต้องค้นหาที่ไหน
วิธีแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การสร้างเอกสารเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่คือการสร้างเอกสารที่ผู้คนสามารถค้นหาและใช้งานได้จริง
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการสร้างฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลแบบศูนย์กลางด้วยClickUp Docs ซึ่งจะช่วยให้คุณมีที่เดียวสำหรับเก็บนโยบาย คู่มือสวัสดิการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานทั้งหมด เนื่องจาก Docs ถูกผสานรวมกับงานของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้ไปยังงานและกระบวนการทำงานได้ทันที
จัดระเบียบความรู้ของคุณด้วยหน้าเว็บซ้อนกันเพื่อการนำทางที่เข้าใจง่าย:
- ประโยชน์: ประกันสุขภาพ → ขั้นตอนการลงทะเบียน → รายชื่อผู้ให้บริการ
- เวลาหยุดงาน: นโยบายการลาหยุด → ตารางวันหยุด → กระบวนการขออนุญาตลาหยุด
- การเริ่มต้น: รายการตรวจสอบสัปดาห์แรก → การเข้าถึงระบบ → การแนะนำทีม
เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีชีวิต คุณสามารถทำการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดความเสี่ยงของเวอร์ชัน PDF ที่ล้าสมัยที่กระจายอยู่ในอีเมล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คุณเพียงแค่อัปเดตเอกสารเดียว ไม่ใช่ 47 ไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ดียิ่งกว่านั้น ให้พนักงานได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามของพวกเขาโดยการเชื่อมต่อฐานความรู้กับระบบค้นหาที่ใช้ AIของ ClickUp Brain
สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถถามคำถามด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาและได้รับคำตอบทันทีที่ดึงมาจากเอกสารของคุณโดยตรง คุณสมบัติที่เรียบง่ายนี้เปลี่ยนประสบการณ์ของพนักงานจาก "ส่งอีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลและรอ" เป็น "ค้นหาและพบคำตอบทันที"
ใช้ AI สำหรับการติดตามความรู้สึกของพนักงาน
การเข้าใจการวิเคราะห์ความรู้สึกของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ HR ที่มีการดำเนินการอย่างรุก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเพียง 21% ของพนักงานที่มีความผูกพันกับการทำงาน
แต่มันมักจะเป็นหนึ่งในสิ่งแรกที่ถูกผลักไปไว้ข้างหลังโดยภาระงานประจำวัน เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องวิเคราะห์ผลสำรวจที่ทำด้วยมือหรือทำการสัมภาษณ์ออก คุณก็ล้าหลังไปแล้ว คุณต้องการวิธีที่จะมองเห็นแนวโน้มก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
นี่คือจุดที่ AI กลายเป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริง วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของคุณและเปลี่ยนข้อมูลประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp Brain
- ระบุแนวโน้มของคำขอ: การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของคำขอลาพักร้อนจากทีมใดทีมหนึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการหมดไฟ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงาน
- หัวข้อข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: AI สามารถวิเคราะห์คำตอบจากแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อระบุประเด็นที่พบบ่อยหรือข้อเสนอแนะจากคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
- สังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้า: ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่แยกจากกัน AI สามารถช่วยคุณสังเกตปัญหาได้ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือการลาออก
ระบบ AI จัดการกับการจดจำรูปแบบขนาดใหญ่ที่มนุษย์ไม่มีเวลาทำ ซึ่งช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้แทนที่จะเพียงแค่รวบรวมข้อมูล นี่คือลักษณะของการดำเนินงานด้านบุคลากรเมื่อคุณไม่ต้องจมอยู่กับงานธุรการ
🎥 ชมภาพรวมของเครื่องมือ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อดูว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในบริบท HR จริงอย่างไร:
วิธีที่ AI ขจัดงาน HR ที่ซ้ำซ้อน
มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง "กระบวนการทำงานอัตโนมัติ" กับ "กระบวนการทำงานอัจฉริยะ"
ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างง่าย ๆ แต่ AI สามารถทำได้มากกว่านั้นโดยการเข้าใจบริบท ซึ่งทำให้สามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนเกินไปที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ในอดีต
คำตอบที่คำนึงถึงบริบทจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการควบคุม
แทนที่จะส่งคำถามของพนักงานไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือพึ่งพาคำถามที่พบบ่อยแบบคงที่ AI สามารถดึงคำตอบได้โดยตรงจากเอกสารนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ
เนื่องจากคำตอบมีพื้นฐานมาจากเอกสารที่ควบคุมไว้ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแล จึงช่วยลดทั้งเวลาในการตอบสนองและความไม่สอดคล้องกัน ระบบจะตอบคำถาม แต่แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องยังคงอยู่ครบถ้วน
การสร้างร่างที่มีโครงสร้างพร้อมการตรวจสอบโดยมนุษย์
AI สามารถสร้างร่างแรกสำหรับคำอธิบายงาน, การอัปเดตนโยบาย, การประกาศภายใน, และการสื่อสารการเข้าร่วมงานโดยการสังเคราะห์ภาษาที่มีอยู่, แม่แบบ, และการตัดสินใจในอดีต.
นี่ไม่ได้ยกเลิกการตรวจสอบ แต่เป็นการลดงานตั้งค่าซ้ำๆ ที่ทำให้ทีม HR ใช้เวลาและสร้างความแตกต่างในเอกสารที่คล้ายกัน
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการที่ครอบคลุมกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
เมื่อ AI สามารถมองเห็นสถานะของงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และกรอบเวลาได้, มันสามารถเปิดเผยปัญหาการดำเนินงานก่อนที่ปัญหาจะรุนแรงขึ้น.
ตัวอย่างเช่น การระบุขั้นตอนในการเริ่มต้นงานที่มักหยุดชะงักซ้ำๆ การเน้นงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำลังจะถึงกำหนดส่ง หรือการแจ้งเตือนการส่งต่องานที่มักทำให้เกิดความล่าช้าเป็นประจำ สิ่งนี้ช่วยเปลี่ยนการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากการแก้ไขปัญหาแบบรับมือเป็นงานไปเป็นการบริหารจัดการเชิงรุก
ณ จุดนี้ ทีมส่วนใหญ่จะถึงขีดจำกัดกับ "AI ในฐานะผู้ช่วย" การเพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อ AI สามารถ ดำเนินการ ได้ ไม่ใช่แค่ให้คำแนะนำเท่านั้น
ที่ที่ตัวแทน AI เปลี่ยนแปลงโมเดล
ระบบที่ใช้ตัวแทน (Agent-based systems) ย้าย AI จากบทบาทที่เฉื่อยชาไปสู่การเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่าง แอคทีฟในกระบวนการทำงาน แทนที่จะตอบสนองต่อคำสั่งที่ส่งมาเพียงครั้งเดียว ตัวแทนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามกฎที่กำหนดไว้, การอนุญาต, และบริบท
ClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในระดับนี้
พวกเขาคือตัวแทนที่สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำงานในพื้นที่ทำงาน และสามารถเข้าถึงงาน เอกสาร สถานะ ความคิดเห็น และฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เนื่องจากพวกเขาทำงานภายใต้โมเดลสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกันกับส่วนที่เหลือของระบบ พวกเขาจึงปฏิบัติตามขอบเขตการกำกับดูแลที่ทีม HR ไว้วางใจอยู่แล้ว
จากมุมมองทางเทคนิค, ซุปเปอร์เอเจนต์รวมสี่องค์ประกอบ:
- ตัวกระตุ้น: เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน การสร้างบันทึกพนักงานใหม่ หรือการอัปเดตเอกสาร
- คำแนะนำ: ตรรกะที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ซึ่งกำหนดว่าตัวแทนควรทำอะไรในแต่ละสถานการณ์
- บริบทของพื้นที่ทำงาน: เข้าถึงเอกสารนโยบาย ภารกิจ และการตัดสินใจในอดีตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้แบบเรียลไทม์
- การดำเนินการ: สร้างหรือปรับปรุงงาน, โพสต์ความคิดเห็น, ขอการอนุมัติ, หรือสรุปสถานะเพื่อการตรวจสอบ
ในกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สิ่งนี้ช่วยให้เกิดกรณีการใช้งานเช่น:
- ประสานงานการปฐมนิเทศโดยการสร้างงานในฝ่ายไอที, ฝ่ายอาคารสถานที่ และผู้จัดการ เมื่อมีการเพิ่มพนักงานใหม่
- ติดตามการรับทราบนโยบายและติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อเลยกำหนดเวลา
- จัดเตรียมชุดเอกสารขออนุมัติโดยการรวบรวมบริบท การตัดสินใจก่อนหน้านี้ และเอกสารประกอบก่อนการตรวจสอบโดยมนุษย์
- การรักษาความต่อเนื่องระหว่างการส่งต่อโดยการสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ยังต้องการการดำเนินการ
สิ่งสำคัญคือ ซุปเปอร์เอเจนต์ไม่ได้มาแทนที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ พวกเขา ดำเนินงานภายในขอบเขตที่กำหนด ยกระดับการตัดสินใจไปยังมนุษย์เมื่อถึงจุดอนุมัติ และทิ้งร่องรอยการดำเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ ผลลัพธ์คือ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในขั้นตอนที่เป็นงานซ้ำซากซึ่งทำให้ทีมทำงานช้าลง
ClickUp Accelerator: เปิดใช้งานตัวแทน HR 10 คนในวันแรก
ทีม HR สามารถ เปิดใช้งาน Super Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องเขียนโค้ดได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ทีมวิศวกรหรือการเชื่อมต่อระบบเพิ่มเติม เนื่องจาก Super Agents เหล่านี้เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร แบบฟอร์ม การอนุมัติ และสิทธิ์การเข้าถึงต่าง ๆ พวกเขาจึงสามารถทำงานภายในกระบวนการทำงานที่มีการควบคุมได้ตั้งแต่วันแรก
10 ตัวแทนเฉพาะด้าน HR ที่สามารถใช้งานได้ทันที:
🤖 ตัวแทนตอบคำถามนโยบาย HR: ตอบคำถามของพนักงานโดยดึงคำตอบที่ได้รับการอนุมัติจากคู่มือพนักงาน เอกสารนโยบาย และฐานความรู้ภายในองค์กร
🤖 ตัวแทนผู้ประสานงานการเริ่มต้นงาน: ติดตามความคืบหน้าของพนักงานใหม่, มอบหมายงาน, ขอเอกสารที่ขาด, และส่งต่อความล่าช้าโดยอัตโนมัติ
🤖 ตัวแทนการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการออกจากงาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการลบสิทธิ์การเข้าถึง, การกู้คืนทรัพย์สิน, และขั้นตอนการจัดทำเอกสารเสร็จสิ้นและบันทึกไว้ก่อนการปิดงาน
🤖 ตัวแทนจัดการการลาและ PTO: ตีความคำขอลา จัดการส่งคำขอเพื่อขออนุมัติ อัปเดตบันทึก และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
🤖 ผู้ประสานงานการสรรหาบุคลากร: จัดการตารางการสัมภาษณ์, การติดตามผล, การรวบรวมข้อเสนอแนะ, และการอัปเดตสถานะของผู้สมัคร
🤖 เจ้าหน้าที่ความพร้อมข้อเสนอและสัญญา: ตรวจสอบการอนุมัติ การลงนามรับรองค่าตอบแทน และเอกสารต่างๆ ก่อนการออกข้อเสนอ
🤖 ตัวแทนติดตามการฝึกอบรมและการรับรอง: ตรวจสอบการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมที่จำเป็นและเตือนพนักงานหรือผู้จัดการก่อนถึงกำหนดเส้นตาย
🤖 ตัวแทนวงจรการประเมินผลประสิทธิภาพ: ติดตามขั้นตอนการประเมิน แจ้งเตือนผู้จัดการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปเป็นรายงานอย่างเป็นระบบ
🤖 ตัวแทนเบี่ยงเบนกล่องข้อความ HR: ตรวจจับคำถามที่ซ้ำกันและแก้ไขโดยอัตโนมัติ ลดจำนวนตั๋วงาน HR ที่เข้ามา
🤖 เจ้าหน้าที่รายงานการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล: สร้างสรุปสถานะการปฐมนิเทศ ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และความเสี่ยงด้านความสอดคล้องสำหรับผู้บริหาร
โปรดจำไว้ว่า ตัวแทนเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อแทนที่การตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่เพียงเพื่อดูดซับ พื้นที่ธุรกรรม ที่ขัดขวางไม่ให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจได้
ตัวชี้วัดที่พิสูจน์ว่าการลดภาษีฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ผล
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าความพยายามในการลดภาษีการบริหารของคุณกำลังได้ผลจริง?
หากไม่มีการวัดผล แม้แต่โครงการที่ดีที่สุดก็อาจเลือนหายไปเพราะผลกระทบไม่ชัดเจน เพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนของคุณในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้นนั้น ได้ผลจริง คุณจำเป็นต้องติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
นี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตาม:
ตัวชี้วัดตามเวลา
- เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขคำขอ: ใช้เวลานานเท่าใดในการอนุมัติคำขอลาพักร้อน?
- เวลาการตอบสนองของฝ่ายทรัพยากรบุคคล: คำถามของพนักงานได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วเพียงใด?
- ระยะเวลาการปฐมนิเทศ: ใช้เวลาหลายวันในการที่พนักงานใหม่จะกลายเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพเต็มที่?
ตัวชี้วัดปริมาณ
- การยอมรับการบริการตนเอง: สัดส่วนของคำถามเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับการตอบผ่านฐานความรู้ของคุณเทียบกับการติดต่อกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรงคือเท่าไร?
- การใช้ระบบอัตโนมัติ: มีคำขอจำนวนเท่าใดที่ไหลผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการประมวลผลด้วยมือ?
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ศักยภาพของทีม HR: ทีมของคุณมีเวลาว่างกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์?
- ความพึงพอใจของพนักงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล: คะแนนการสำรวจของคุณเกี่ยวกับความตอบสนองและความช่วยเหลือของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไร?
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วัดประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Dashboards ซึ่งสร้างภาพรวมในระดับสูงและแสดงผลงานของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แดชบอร์ดของคุณจะกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการลดภาระงานด้านเอกสารส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถที่วัดผลได้
วิธีเริ่มต้นลดภาษีการบริหารงานบุคคลวันนี้
คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือการสร้างแรงผลักดันด้วยความสำเร็จที่รวดเร็วและสามารถสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ทันที แนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปช่วยให้กระบวนการดูจัดการได้ง่ายและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจาก ClickUp 🛠️
การดำเนินการในสัปดาห์ที่หนึ่ง
- ตรวจสอบเวลาของคุณ: ให้สมาชิกทีม HR ของคุณติดตามว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปกับอะไรจริง ๆ เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจน
- ระบุปัญหาหลักสามอันดับแรก: ระบุงานที่ทำซ้ำบ่อยที่สุดและใช้เวลามากที่สุดซึ่งก่อให้เกิดความหงุดหงิดมากที่สุด
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหนึ่งรายการ: เริ่มต้นด้วยประเภทคำขอที่มีปริมาณสูงสุด—ซึ่งมักจะเป็น PTO—และสร้างระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายสำหรับประเภทนี้
ลำดับความสำคัญในเดือนแรก
- สร้างฐานความรู้พื้นฐาน: บันทึกคำตอบสำหรับคำถามนโยบาย 10 อันดับแรกที่ถูกถามบ่อยที่สุดของคุณในClickUp Docs
- กำหนดค่าการค้นหาด้วย AI: ชี้ ClickUp Brain ไปยังเอกสาร HR ใหม่ของคุณเพื่อให้สามารถเริ่มตอบคำถามของพนักงานได้
- เปิดใช้งานเอเจนต์ AI หนึ่งตัว: ตั้งค่าเอเจนต์ AI แบบง่ายเพื่อจัดการกับคำถามทั่วไปของพนักงานในช่องแชทเฉพาะ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณทุกเดือน: มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานอัตโนมัติตามตัวชี้วัดของคุณ
- ขยายฐานความรู้ของคุณ: เพิ่มเอกสารใหม่ตามคำถามที่ยังคงเข้ามาในกล่องข้อความของทีมคุณ
- ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ: ค้นหาขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองในกระบวนการที่มีอยู่ของคุณที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้อยู่เสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเลิกจ้างที่เสียใจกับการเลิกจ้างที่ไม่เสียใจ: ความแตกต่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
กำจัดภาษีงานธุรการ HR ด้วย ClickUp
ภาระงานด้านการบริหารในฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่ล้มเหลวเพียงกระบวนการเดียว แต่จะสะสมขึ้นเมื่องาน บริบท และการตัดสินใจกระจายอยู่ในระบบต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้ทีมงานต้องสร้างความเข้าใจใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การลดความเสียดทานนั้นเริ่มต้นด้วยการรวมศูนย์ เมื่อโครงการ เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่มีการจัดการ งานทรัพยากรบุคคลที่เป็นกิจวัตรจะง่ายต่อการจัดการและปรับปรุงมากขึ้น ระบบอัตโนมัติสามารถขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า AI สามารถแสดงคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ และทีมสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลอัปเดตด้วยตนเอง
แพลตฟอร์มเช่น ClickUp สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการนำการดำเนินการและปัญญาเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ผลลัพธ์คือเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับทีม HR ในการมุ่งเน้นไปที่บุคลากร การวางแผน และงานที่ได้รับประโยชน์จริงจากประสบการณ์และการตัดสินใจ
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและคืนเวลาให้กับทีม HR ของคุณ ✅
คำถามที่พบบ่อย
แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันไป แต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่างานด้านการบริหารมักใช้เวลาส่วนใหญ่ของมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้มีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาบุคลากรหรือการวางแผนการรักษาพนักงาน
ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่กระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าใจบริบทและสามารถจัดการงานที่เคยต้องการการตีความจากมนุษย์ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายหรือการระบุแนวโน้มของความรู้สึก
จัดการกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการจัดการคำขอบริการ การจัดทำเอกสารนโยบาย และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางแยกต่างหาก ด้วยการใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp ซึ่งผสานรวมการจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร และการสื่อสารไว้ในที่เดียว
ผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึงการฟื้นฟูศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับงานเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขคำขอของพนักงานที่รวดเร็วขึ้น การลดความเหนื่อยล้าของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานต่อการตอบสนองของฝ่ายทรัพยากรบุคคล