ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการบริหารความมั่งคั่งอย่างไรในปัจจุบัน

การวิจัยของเมอร์เซอร์พบว่า91% ของผู้จัดการการลงทุนกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ AI ภายในกลยุทธ์การลงทุนหรือการวิจัยประเภทสินทรัพย์ของพวกเขา
บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจวิธีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการความมั่งคั่ง ตั้งแต่การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติ ไปจนถึงการปรับแต่งการติดต่อกับลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งแนะนำวิธีสร้างกระบวนการทำงานที่พร้อมรองรับ AI ซึ่งทีมงานของคุณจะสามารถนำไปใช้ได้จริง
ประโยชน์ของ AI ในการบริหารจัดการความมั่งคั่งคืออะไร?
เช้าวันหนึ่งของที่ปรึกษาทางการเงินมักเริ่มต้นด้วยการอัปเดต CRM เป็นเวลา 45 นาทีก่อนการโทรหาลูกค้าคนแรก ระหว่างเอกสาร KYC การสร้างรายงานรายไตรมาส และการกระทบยอดข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มการดูแลรักษา งานเชิงกลยุทธ์มักถูกเลื่อนไปทำในช่วงเย็น—หากมีโอกาสได้ทำเลย
สิ่งนี้ทำให้คุณไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้จริง ๆนั่นคือการสร้างความสัมพันธ์และการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์
การเสียเปรียบในการดำเนินงานนี้หมายความว่าคุณกำลังตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ แทนที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า โอกาสในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามเวลาจะหลุดลอยไป ประสบการณ์ของลูกค้าดูไม่สม่ำเสมอ และความเสี่ยงที่คุณและทีมของคุณจะหมดไฟทำงานนั้นสูงมาก
AI ช่วยประหยัดเวลาและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริง:
- การตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: AI ประมวลผลสัญญาณตลาด พฤติกรรมของลูกค้า และตัวบ่งชี้ความเสี่ยงพร้อมกัน ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นักวิเคราะห์ของคุณต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมด้วยตนเอง
- การปรับแต่งส่วนบุคคลแบบขยายได้: อัลกอริทึมปรับคำแนะนำการลงทุนและการติดต่อให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ความเสี่ยง และช่วงชีวิตของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมแบบตัวต่อตัวทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยน
- ลดแรงเสียดทานในการดำเนินงาน: ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบลูกค้าเพื่อทราบข้อมูล (KYC) การปรับสมดุลอัตโนมัติ และการสร้างรายงาน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีมูลค่าสูงได้
- การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก: แบบจำลองเชิงทำนายจะระบุจุดอ่อนของพอร์ตโฟลิโอและช่องว่างด้านความสอดคล้องก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์
- ประสบการณ์ลูกค้าที่สม่ำเสมอ: ระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีลูกค้าคนใดถูกมองข้าม การติดตามผล การตรวจสอบ และจุดติดต่อต่าง ๆ จะเกิดขึ้นตามกำหนดเวลาทุกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือ AI ของคุณสามารถสื่อสารกับงานส่วนอื่น ๆ ของคุณได้
แม้เครื่องมือ AI ใหม่ที่มีแนวโน้มดีก็มักจะเพิ่มแค่การเข้าสู่ระบบและระบบแยกส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งสร้างการขยายตัวของ AIที่ไม่ได้รับการวางแผน —การแพร่กระจายของเครื่องมือ AI โดยไม่มีการกำกับดูแลหรือกลยุทธ์— โดยไม่ได้แก้ปัญหาหลักแต่อย่างใด
นั่นคือเหตุผลที่คุณควรแทนที่โซลูชันแบบแยกส่วนด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์— แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมี AI เป็นชั้นของปัญญาฝังตัวอยู่
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาเฉลี่ย 30+ นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack, และไฟล์ที่กระจัดกระจาย. ในความเป็นจริง,62% ของผู้ทำงานที่ต้องใช้ความรู้กล่าวว่าพวกเขาใช้เวลา "มากเกินไปในการค้นหาข้อมูล" ในวันทำงานของพวกเขา.
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กรได้ถึง 60% ด้วยศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp
กรณีการใช้งาน AI ในการบริหารจัดการความมั่งคั่ง
AI ไม่ใช่เครื่องมือเดียวหรือเครื่องมือที่เหมือนกันทั้งหมด แต่เป็นชุดของความสามารถที่ทรงพลังซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งวงจรชีวิตของลูกค้า การคิดถึง AI ในแง่ของการนำไปใช้ที่เฉพาะเจาะจงและเป็นประโยชน์ช่วยให้เทคโนโลยีนี้ไม่ซับซ้อนและเปิดเผยเส้นทางที่ชัดเจนในการนำไปใช้
จากการจับมือครั้งแรกไปจนถึงการบริหารพอร์ตการลงทุนระยะยาว นี่คือวิธีที่ AI มีผลกระทบมากที่สุดในการจัดการความมั่งคั่งในปัจจุบัน
การมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า
การจากไปของลูกค้าโดยไม่คาดคิดมักมีสัญญาณเตือนซ่อนอยู่ในอีเมลที่กระจัดกระจาย บันทึกการโทร และข้อมูลใน CRM อย่างไรก็ตาม การติดตามความรู้สึก เหตุการณ์สำคัญในชีวิต และประวัติการสื่อสารของลูกค้าทุกคนด้วยตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้ ส่งผลให้ต้องติดต่อแบบทั่วไปและพลาดโอกาสในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีของลูกค้า
AI ช่วยให้ทีมของคุณรักษาลูกค้าไว้ได้โดยการคาดการณ์ความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้า. มันวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารและประวัติการทำธุรกรรมเพื่อคาดการณ์ว่าลูกค้าใดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณติดต่อได้ทันก่อนที่จะสายเกินไป.
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถร่างอีเมลส่วนบุคคลและกำหนดการประชุมตามกิจกรรมล่าสุดหรือเป้าหมายที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมงานของคุณได้หลายชั่วโมง เรียนรู้เพิ่มเติมในวิดีโอนี้
👀 ตัวอย่าง: มอร์แกน สแตนลีย์ร่วมมือกับ OpenAI เพื่อสร้างผู้ช่วย AI ที่ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินในการค้นหาข้อมูลการวิจัยและข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งนี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเตรียมตัวได้เร็วขึ้นและตอบสนองได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น—ซึ่งช่วยปรับปรุงการตอบสนองโดยไม่เพิ่มภาระงาน
💡 หยุดปล่อยให้รายละเอียดสำคัญหลุดลอยไป สร้างระบบการมีส่วนร่วมเชิงรุกด้วย ClickUp:
- รวมศูนย์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า: รวบรวมบันทึก แผนงาน และเอกสารทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในโฟลเดอร์หรือโปรเจกต์เฉพาะบน ClickUp เพียงที่เดียว ช่วยยุติการค้นหาข้อมูลอย่างเร่งรีบและสร้างแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทั้งทีมของคุณ
- อัตโนมัติการเช็คอิน: ใช้ClickUp Automationsสร้างงานที่ทำซ้ำเพื่อติดต่อลูกค้าหากไม่มีการติดต่อใน 60 วัน
- รับบริบททันที: ก่อนการโทรกับลูกค้า เพียงพิมพ์ @brain ในความคิดเห็นของงาน ClickUp Brain จะสรุปการโต้ตอบทั้งหมดในอดีต บันทึกจากClickUp Docs และงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการสนทนาทุกครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรสินทรัพย์
การสร้างพอร์ตการลงทุนที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้าแต่ละรายนั้นเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อน คุณต้องคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน และสถานการณ์ภาษีของลูกค้า พร้อมกันนั้นยังต้องเปรียบเทียบกับสินทรัพย์นับพันรายการที่อาจนำมาผสมผสานกันได้ การดำเนินการทั้งหมดนี้ด้วยตนเองใช้เวลามากมหาศาล และกระบวนการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงใด ๆ—ซึ่งต้องผ่านนักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล และตัวคุณเอง—ก็มักจะกลายเป็นความวุ่นวายจากอีเมลที่สลับซับซ้อนและการติดตามงานที่ตกหล่น
กระบวนการทำงานนี้ช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์หรือการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังขาดการตรวจสอบย้อนกลับที่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคต
แบบจำลอง AI เช่นเดียวกับที่ผู้บุกเบิกโดยโรโบ-แอดไวเซอร์ สามารถประเมินการผสมผสานสินทรัพย์หลายพันรูปแบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เพื่อแนะนำการจัดสรรที่เหมาะสมที่สุด คุณตรวจสอบข้อเสนอที่ AI สร้างขึ้น ใช้การตัดสินใจของมนุษย์ และตัดสินใจขั้นสุดท้าย
👀 ตัวอย่าง: แพลตฟอร์มอย่าง Betterment และ Wealthfront ใช้การลงทุนด้วยอัลกอริทึม การปรับสมดุลอัตโนมัติ และการเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนในระดับใหญ่
💡 จัดการกระบวนการทั้งหมดนี้ใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและตรวจสอบ
เมื่อโมเดล AI แนะนำการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ ระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยใช้ClickUp Automationsสามารถสร้างงานได้ทันที ใช้เทมเพลตสำหรับกระบวนการอนุมัติ และมอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบคนแรก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อถึงคิวของตน และความคิดเห็นรวมถึงการอนุมัติทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในส่วนความคิดเห็นของงานและประวัติงาน ซึ่งจะช่วยสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่แน่นหนาพร้อมเวลาที่บันทึกไว้อย่างชัดเจน เปลี่ยนกระบวนการทำงานที่วุ่นวายผ่านอีเมลให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่น เป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยงและการตรวจจับการทุจริต
ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณกำลังต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบาก พวกเขาต้องตรวจสอบบันทึกธุรกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและสแกนการสื่อสารเพื่อหาสัญญาณเตือน แต่เมื่อพวกเขาพบปัญหา ความเสียหายอาจเกิดขึ้นแล้ว
การแจ้งเตือนจากระบบติดตามต่าง ๆ สูญหายในกล่องข้อความที่แออัด ไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือแผนการดำเนินการ สร้างความเสี่ยงทางกฎระเบียบและการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
การตรวจจับการฉ้อโกงด้วย AI ทำงานโดยการสร้างเกณฑ์มาตรฐานพฤติกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย—ขนาดธุรกรรมทั่วไป, สถานที่เข้าสู่ระบบ, รูปแบบการสื่อสาร—จากนั้นจึงแจ้งเตือนความเบี่ยงเบนในเวลาจริง
90% ของสถาบันการเงินพึ่งพาAI ในการตรวจจับและสืบสวนแผนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นใหม่แบบเรียลไทม์แล้ว
👀 ตัวอย่าง: ระบบ AI อาจแจ้งเตือนฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อลูกค้าที่ปกติโอนเงินรายเดือน $5,000 ทำการโอนเงิน $50,000 ไปยังบัญชีต่างประเทศใหม่ทันที หรือเมื่อมีการพยายามเข้าสู่ระบบจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ปกติ
💡 เชื่อมต่อเครื่องมือติดตาม AI ของคุณกับ ClickUp เพื่อปิดวงจรระหว่างขั้นตอนการตรวจจับและการแก้ไขปัญหา
ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณสามารถตั้งกฎให้เปลี่ยนการแจ้งเตือนที่สร้างโดย AI ให้กลายเป็นงานได้ทันที มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กำหนดความสำคัญและวันที่ครบกำหนด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แทนที่การแจ้งเตือนจะสูญหาย พวกมันจะกลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ผ่านการอัตโนมัติของงานด้วย AI!
การวางแผนทางการเงินและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
การสร้างแผนการเงินอย่างครอบคลุมต้องดึงข้อมูลจากระบบ CRM, วิเคราะห์การคาดการณ์ในเครื่องมือเฉพาะทาง, และเขียนเนื้อหาในโปรแกรมประมวลผลคำ กระบวนการนี้ใช้เวลามากจนคุณสามารถให้บริการในระดับนี้ได้เฉพาะลูกค้าชั้นยอดเท่านั้น ปล่อยให้ลูกค้าคนอื่นได้รับคำแนะนำทั่วไปที่ใช้ได้กับทุกคน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถเร่งกระบวนการนี้ได้อย่างมาก มันสามารถดึงข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์การเกษียณ และร่างเรื่องราวที่อธิบายคำแนะนำต่างๆ ในภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบแผนที่มีคุณภาพสูงและปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้มากขึ้น ทำให้คำแนะนำของคุณดูมีคุณค่าและนำไปปฏิบัติได้จริงมากยิ่งขึ้น
💡 สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้ด้วยClickUp Docs ร่างแผนการเงิน แทรกแผนภูมิสดจากเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ และใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปประวัติของลูกค้าภายในเอกสารเดียวกัน
ขณะที่คุณระบุรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับลูกค้า คุณสามารถไฮไลต์ข้อความและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ทันที ซึ่งมอบหมายให้กับลูกค้าได้โดยตรง สิ่งนี้เปลี่ยนเอกสารที่นิ่งให้กลายเป็นแผนงานที่มีชีวิตชีวา เชื่อมโยงโดยตรงกับงานของทีมคุณ
ข้อพิจารณาทางจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารความมั่งคั่ง
การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางจริยธรรมและกฎระเบียบที่สำคัญซึ่งบริษัทต้องจัดการบริษัทต่างๆ มีความกังวลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ "กล่องดำ" ที่ไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าหรือหน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจได้ ความกลัวนี้อาจนำไปสู่การไม่ดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจทำให้คุณล้าหลังคู่แข่ง หรือที่แย่กว่านั้นคือการใช้เครื่องมือโดยไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
แก่นแท้ของหน้าที่ความไว้วางใจของคุณคือการกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีที่คุณใช้ด้วย ต่อไปนี้คือข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่สำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง:
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างยิ่ง คุณต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการ AI ที่คุณร่วมงานด้วยนั้นปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและความลับที่เข้มงวดที่สุด
- อคติเชิงอัลกอริทึม: หากโมเดล AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลในอดีตที่มีอคติ โมเดลนั้นอาจสืบทอดอคติเหล่านั้นต่อไป—ตัวอย่างเช่น การแนะนำกลยุทธ์ที่ระมัดระวังเกินไปให้กับผู้หญิงหรือกลุ่มชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม
- ความสามารถในการอธิบายได้: "อัลกอริทึมบอกมา" ไม่ใช่คำตอบที่ยอมรับได้ ผู้กำกับดูแลและลูกค้าคาดหวังให้คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีการแนะนำสิ่งนั้น
- การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแล: ก.ล.ต. กำลังติดตามการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อย่างใกล้ชิด คุณต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI นั้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ใช่เพียงเพื่อผลกำไรของบริษัทเท่านั้น
การใช้ AI อย่างมีจริยธรรมต้องการความโปร่งใสอย่างสุดขีดและการบันทึกอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณต้องมีบันทึกที่ชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ได้รับการตรวจสอบ ใครเป็นผู้อนุมัติ และวิธีการสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปยังลูกค้า นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์กลายเป็นแนวป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ
💡บันทึกทุกการตัดสินใจโดยอัตโนมัติใน ClickUp ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยบันทึกเวลาโดยใช้ประวัติงานของ ClickUpความคิดเห็นในงานของ ClickUpจับ "เหตุผล" เบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งในบทสนทนาแบบมีลำดับ คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสาร ClickUp ที่สนับสนุนได้โดยตรงกับงานใน ClickUp สร้างเส้นทางที่ครอบคลุมและตรวจสอบได้ง่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
📮ClickUp Insight: 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงระมัดระวังเมื่อต้องใช้ AI ในการทำงาน จาก 22% นี้ ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้
ClickUp จัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่
เริ่มต้นใช้งาน AI ในการบริหารความมั่งคั่ง
หลายบริษัทมองว่าการนำ AI มาใช้เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งมักนำไปสู่การวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้ ในขณะที่คู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่าสามารถได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ กุญแจสำคัญคือการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และสร้างแรงผลักดันไปเรื่อย ๆ
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน AI โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานทั้งหมดของคุณในชั่วข้ามคืน 🛠️
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ: ก่อนที่คุณจะซื้อเครื่องมือใหม่ใด ๆ ให้วางแผนกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณก่อน จุดไหนที่เสียเวลาไปมากที่สุดสำหรับที่ปรึกษาของคุณ?เป็นการรับลูกค้าใหม่, การสร้างรายงานรายไตรมาส, หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด? งานที่ทำซ้ำ ๆ และต้องทำด้วยมือเหล่านี้คือโอกาสที่ดีสำหรับการอัตโนมัติ
- รวมเครื่องมือของคุณ: AI จะฉลาดได้เท่ากับข้อมูลที่มันสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น หากบันทึกของลูกค้าอยู่ในแอปหนึ่ง งานของคุณอยู่ในอีกแอปหนึ่ง และเอกสารของคุณอยู่ในที่สาม AI ของคุณจะไม่เคยมีบริบทที่ครบถ้วน ขั้นตอนแรกคือการนำทุกอย่างมารวมไว้ในที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์ เช่น ClickUp เพื่อสร้างรากฐานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับข้อมูล งาน และการสื่อสารของคุณ
- เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานนำร่อง: เลือกพื้นที่ที่มีผลกระทบสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำเพียงหนึ่งจุดเพื่อทดสอบกระบวนการทำงานที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเตรียมการประชุมกับลูกค้า ใช้ AI เพื่อสรุปการสนทนาที่ผ่านมาและสร้างประเด็นสำหรับการพูดคุย จากนั้นดูว่าช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณได้มากเพียงใด
- ฝึกอบรมทีมของคุณ: AI มาเพื่อเสริมศักยภาพที่ปรึกษาของคุณ ไม่ใช่มาแทนที่ ลงทุนในการฝึกอบรมเพื่อสอนทีมของคุณถึงวิธีการทำงานร่วมกับ AI—วิธีการเขียนคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ วิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในเนื้อหาที่สร้างโดย AI และวิธีการใช้ดุลยพินิจที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์
- วัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: คุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่ได้วัดได้ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น เวลาที่ประหยัดได้จากงานธุรการ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการเกิดปัญหาด้านความสอดคล้อง สร้างมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณด้วยClickUp Dashboards เปลี่ยนข้อมูลจากทั่วทั้ง Workspace ของคุณให้เป็นแผนภูมิและกราฟที่ชัดเจนซึ่งแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ AI ของคุณได้อย่างชัดเจน
เชื่อมต่อทุกจุดตลอดการเดินทางครั้งนี้ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่อยู่ในงานของคุณ พร้อมสรุปประวัติลูกค้า ร่างงานติดตามผล หรือตอบคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ โดยไม่ต้องสลับแท็บเลย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการความมั่งคั่ง
รวมกระบวนการบริหารความมั่งคั่งด้วย AI ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการบริหารความมั่งคั่งไม่ได้มาแทนที่ที่ปรึกษา แต่ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และงานที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ได้มากขึ้น บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้ AI เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวาง ✨
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือที่แยกจากกันและกระบวนการทำงานด้วยมือสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ซึ่ง AI เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยคุณได้ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อ AI ทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp ที่ซึ่งข้อมูล งาน และการสื่อสารของคุณอยู่ร่วมกันแล้ว
นี่คือสิ่งที่ช่วยขจัดความสับสนของบริบทที่บั่นทอนประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ทีมที่สร้างกระบวนการทำงานที่พร้อมสำหรับ AI ในวันนี้จะสามารถนำนวัตกรรม AI ในอนาคตมาใช้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น
พร้อมที่จะสร้างรากฐานนั้นหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและนำเวิร์กโฟลว์การจัดการความมั่งคั่งของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว
คำถามที่พบบ่อย
ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำนายผลลัพธ์ตามกฎเกณฑ์ เช่น การแจ้งเตือนพอร์ตการลงทุนที่เบี่ยงเบนไปจากการจัดสรรเป้าหมาย ในทางตรงกันข้าม ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จะสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น การร่างอีเมลสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ หรือการสรุปบันทึกการประชุมของคุณ
สร้างโปรเจ็กต์เฉพาะสำหรับการเปิดตัว AI ของคุณ มอบหมายงานให้กับเจ้าของ ตั้งเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนใน ClickUp—หลีกเลี่ยงการใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจายและอีเมลยาวเหยียดที่มักทำให้การนำไปใช้ช้าลง
มีความเป็นไปได้น้อยมาก. ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความยอดเยี่ยมในการประมวลผลข้อมูลและทำให้การทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ แต่ลูกค้ายังคงต้องการการตัดสินใจที่มีเหตุผลทางอารมณ์ ความเห็นอกเห็นใจ และความรับผิดชอบจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญ. บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาจะเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้จัดการข้อมูลเป็นผู้ร่วมทางกลยุทธ์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลัง.
อุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดคือข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบเก่า ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขาดความเชี่ยวชาญด้าน AI ภายในองค์กร และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้จะง่ายขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และจัดการกับโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นเพียงหนึ่งโครงการในแต่ละครั้ง