วิธีที่ฉันใช้ ClickUp Chat และ AI Agents เพื่อยุติการสื่อสารที่ล้นเกินสำหรับลูกค้าของเรา

ความวุ่นวายรายวัน เสียงแจ้งเตือนไม่หยุด และการสื่อสารที่ล้นเกิน หากนี่คือความเป็นจริงของทีมคุณในวันนี้ เชื่อเถอะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว (โดยเฉพาะถ้าคุณทำงานทางไกล!)
83% ของผู้ทำงานด้านความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ความท้าทาย: การจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไป
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าทางไกลได้มาติดต่อทีมของเราที่ IPM Software พร้อมสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็น "การสื่อสารที่เหมือนดอกไม้ไฟ"
ผมชื่ออูเรียล อซาโมอา เป็นผู้จัดการโครงการที่ IPM Software ซึ่งเราเชี่ยวชาญในการนำ ClickUp มาใช้สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาครั้งแรก การสื่อสารประจำวันของพวกเขาเป็นแบบนี้:
- กระทู้ใน Slack ที่เต็มไปด้วยรายงานข้อผิดพลาด
- ข้อความ WhatsApp ที่ขอ SOP ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมถึงเวลา 23.00 น. ในตอนกลางคืน)
- อีเมลยาวเหยียดไม่รู้จบ ยาวเสียจน "น่าจะกลายเป็นหนังสือที่มีบทแยกต่างหากได้เลย"
การตัดสินใจที่สำคัญ, การอัปเดต, และคำขอถูกฝังอยู่ทั่วเครื่องมือต่าง ๆ ผู้จัดการไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ สมาชิกทีมรู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในคำเตือน ในฐานะผู้จัดการโครงการ ฉันสามารถรู้สึกได้ว่ามันยากเพียงใดสำหรับผู้จัดการโครงการของพวกเขาเองที่จะเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นจริง ๆ
ทางออก: การรวมศูนย์และอัตโนมัติการสื่อสารภายใน
แทนที่จะเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปในกองที่มีอยู่แล้ว ผมขอแนะนำสิ่งที่ตรงกันข้าม: ย้ายการสื่อสารทั้งหมดนั้นไปยังที่ที่งานของพวกเขาอยู่เดิม—ClickUp.
ในเว็บบินาร์ของชุมชน ClickUp ฉันได้อธิบายวิธีการใช้ ClickUp Chat และ Super Agents เพื่อสร้างระบบสื่อสารของทีมนี้ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
ผลลัพธ์? การประชุมน้อยลง, คำถาม "ลิงก์นั้นอยู่ที่ไหนอีก?" น้อยลง, และคำขอความช่วยเหลือที่สูญหายเป็นศูนย์
ขอเล่าให้ฟังว่าเราทำอย่างไร!
เวิร์กโฟลว์: สามซูเปอร์เอเจนต์ AI ของ ClickUp ที่ดูแลการสื่อสารภายในองค์กรถึง 90%
วันนี้ ทีมงานนี้เริ่มต้นและสิ้นสุดวันของพวกเขาภายในClickUp Chat
ฉันช่วยพวกเขาสร้างซูเปอร์เอเจนต์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสามคนใน ClickUpซึ่งตอนนี้จัดการการสื่อสารภายในส่วนใหญ่:
- ตัวแทนเตือนการปฏิบัติงานประจำวัน ที่ใช้แทนการอัปเดตแบบยืนรายงานที่กระจัดกระจาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายตอบคำถามภายใน ที่ดึง SOP และนโยบายโดยตรงจากวิกิ ClickUp ของพวกเขา
- เจ้าหน้าที่ตั๋วสนับสนุน ที่เปลี่ยนข้อความแชทให้กลายเป็นงานสนับสนุนที่สมบูรณ์
ตัวแทนแต่ละคนถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่เรียบง่าย: หากงานอยู่ใน ClickUp แล้ว—ไม่ว่าจะเป็นโครงการ เอกสาร SOP งานต่างๆ—การสื่อสารเกี่ยวกับงานนั้นควรอยู่ตรงนั้นด้วยเช่นกัน
สิ่งนี้สะท้อนถึงวิธีที่ฉันคิดเกี่ยวกับWork Sprawl: ค่าใช้จ่ายของการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือไม่ใช่แค่เวลาที่เสียไปและการรับการแจ้งเตือนที่มากเกินไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริบทที่สูญเสียไปและการตัดสินใจที่ช้าลงด้วย
📮 ClickUp Insight: ลองนึกภาพว่าคุณเสียเวลาไปถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—เพียงเพื่อรอการตัดสินใจ นั่นคือความจริงสำหรับพนักงาน 38% 👀 ด้วย ClickUp คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: การอนุมัติอัตโนมัติ การจัดงานตามบทบาท และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องเสียเวลาสงสัยว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรอีกต่อไป มีเพียงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
ตัวแทน 1: พิธีการปรับแนวรายวันที่อยู่ใน ClickUp Chat
ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของ ClickUp บ่งชี้ว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุม ในองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
สิ่งแรกที่ฉันจัดการคือการปรับให้สอดคล้องกันในแต่ละวัน และฉันต้องการทำสิ่งนี้โดยไม่เพิ่มการประชุมเพิ่มเติม ในขณะที่ลดการใช้เครื่องมือที่มากเกินไปของทีม
เพราะเมื่อการอัปเดตของคุณครึ่งหนึ่งอยู่ใน Slack อีกครึ่งอยู่ใน WhatsApp และบางครั้งก็อยู่ในอีเมล ความชัดเจนก็ไม่มีอยู่ที่ไหนเลย แล้วอะไรที่แย่กว่านั้น? คุณจบลงด้วยการข้ามการอัปเดตไปเลยเพราะทุกอย่างดูไม่เป็นระเบียบ
ดังนั้น ฉันจึงได้ทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อแทนที่ความยุ่งเหยิงนั้นด้วยพิธีกรรมเดียวภายใน ClickUp Chat: ตัวแทนเตือนงานประจำวัน
ทุกเช้า ตัวแทน AI นี้จะโพสต์ข้อความสั้น ๆ ที่เป็นมิตรโดยอัตโนมัติในช่องแชท ClickUp ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยขอให้ทุกคนแบ่งปัน:
- สิ่งที่พวกเขาทำงานเมื่อวาน
- สิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำวันนี้
- ผู้ขัดขวางที่ยืนขวางทางพวกเขา
เนื่องจากทุกอย่างอยู่ในเส้นด้ายการสนทนา ClickUp เพียงเส้นเดียว ผู้จัดการจึงสามารถมองเห็นความคืบหน้าและอุปสรรคได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือหลายตัว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: วิธีที่เร็วที่สุดในการลดภาระการสื่อสารคือการหยุดย้ำบริบทเดิม เนื่องจากทุกช่องแชทใน ClickUp เชื่อมโยงโดยตรงกับโปรเจกต์ รายการ และงานของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้ Slack เพื่อ "พูดคุยเกี่ยวกับงาน" เพราะคุณกำลังพูดคุย ภายใน งานนั้นอยู่แล้ว ทุกการอัปเดตจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้รับผลกระทบเสมอ
คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานใน ClickUp(พร้อมรายการและเจ้าของที่ถูกต้อง) ได้โดยตรงจากแชท ทำให้ทีมไม่ต้องกระโดดไปที่ Slack เปิด Jira หรือคัดลอกและวางบริบทไปยังเครื่องมือโครงการอื่น ๆ อีกต่อไป
สรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพภายในไม่กี่วินาที ไม่ใช่การประชุม
นี่คือจุดที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ตามบริบทของ ClickUp เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
หลังจากมีการตอบกลับเข้ามา ClickUp Brain สามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหัวข้อเป็น สรุปประจำวันแบบกระชับ ที่ผู้จัดการสามารถอ่านได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องประชุมประจำที่ยาว 20 นาที พวกเขาสามารถสแกนสรุปที่มีโครงสร้างของ:
- สิ่งที่ทำเสร็จแล้ว
- มีแผนอะไรบ้าง
- เมื่อสิ่งต่าง ๆ ติดขัด
⚡️ ผลกระทบที่แท้จริง: เมื่อเราเริ่มใช้กระบวนการทำงานนี้ การประชุม จัดแนวความร่วมมือของผู้นำลดลงจากประมาณยี่สิบนาทีเหลือเพียงประมาณสามนาที เพียงเพราะทุกอย่างที่พวกเขาต้องการมีอยู่ใน ClickUp แล้ว
ไม่ต้องวิ่งตามคนอีกต่อไป ไม่ต้องคอยอัปเดตอีกต่อไป และไม่จำเป็นต้องยืนรายงานความคืบหน้าเป็นเวลา 20 นาทีอีกต่อไป
ไม่ต้องวิ่งตามคนอีกต่อไป ไม่ต้องตามอัปเดตอีกต่อไป และไม่จำเป็นต้องยืนรายงานความคืบหน้าเป็นเวลายี่สิบนาที
สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกลซึ่งกำลังต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือนอยู่แล้ว สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้การทำงานประจำวันรู้สึกเบาลง
เอเจนต์ 2: เอเจนต์ตอบคำถามภายในที่อ่านข้อมูลโดยตรงจากวิกิ ClickUp ของคุณ
ตัวแทนคนที่สองจัดการกับปัญหาทั่วไปที่ฉันเห็นเกือบทุกการนำไปใช้: คำถามซ้ำๆ "อยู่ที่ไหน…?"
เช่นเดียวกับทีมที่กำลังเติบโตหลายทีม บริษัทนี้ติดอยู่กับการตอบคำถามภายในองค์กรเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า:
- "คู่มือการเริ่มต้นใช้งานอยู่ที่ไหน?"
- "นโยบายการลาเป็นอย่างไร?"
- "ฉันจะส่งแบบฟอร์มเวลาทำงานได้อย่างไร?"
คำตอบมีอยู่จริงในทางเทคนิค ในเอกสารภายในและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีใครอยากค้นหาในขณะที่ต้องจัดการงานประจำวันของพวกเขา
ดังนั้นฉันจึงตั้งค่า ตัวแทนตอบคำถามภายใน ใน ClickUp Chat ซึ่งจะอ่านข้อมูลโดยตรงจากวิกิของ ClickUp ของบริษัท
ตอนนี้ แทนที่จะส่งข้อความถึงผู้จัดการ ทุกคนสามารถเปิด ClickUp Chat และถามคำถามเช่น: "นโยบายการลาของเราคืออะไร?" เบื้องหลัง ตัวแทนจะค้นหา SOPs และนโยบายที่เกี่ยวข้องในClickUp Docsและตอบกลับด้วยสรุปนโยบายที่ชัดเจนและกระชับ พร้อมรายละเอียดสำคัญ
⚡️ ผลกระทบที่แท้จริง: จากการพูดคุยกับทีม พวกเขาประมาณการว่าตัวแทนนี้เพียงอย่างเดียวสามารถ ลดคำถามภายในที่ซ้ำซ้อนลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง นั่นหมายถึงการรบกวนสำหรับผู้จัดการน้อยลง และ "คำถามสั้นๆ" ที่ทำให้งานที่ต้องใช้สมาธิหยุดชะงักมีน้อยลงมาก
🔑 หากคุณมีวิกิหรือศูนย์กลาง SOP ของ ClickUp อยู่แล้ว รูปแบบนี้สามารถทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย:
- รวมนโยบาย วิธีการ และข้อมูล HR ไว้ใน ClickUp Docs
- ใช้ ClickUp Brain และ Super Agents เพื่อดึงข้อมูลนั้นขึ้นมาโดยตรงในแชท
- ส่งเสริมให้ทีมของคุณ "สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน" ก่อนที่จะยกระดับปัญหาไปยังบุคคล
นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนจากตำราในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทเพื่อทำให้ความรู้ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้จริง
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานล่ะ? ด้วยClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
ตัวแทน 3: เปลี่ยนข้อความ "เว็บไซต์ล่ม" ให้กลายเป็นตั๋วการสนับสนุนที่แท้จริง
ตัวแทนคนที่สามปิดวงจรระหว่างการสื่อสารและการกระทำ
ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลง คำขอความช่วยเหลือเข้ามาจากทุกที่:
- ข้อผิดพลาดเร่งด่วนจะปรากฏในช่อง Slack
- ข้อความ WhatsApp จะถูกส่งไปยังบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
- อีเมลจะถูกส่งต่อสามครั้งก่อนที่จะไปถึงเจ้าของที่ถูกต้อง
ไม่น่าแปลกใจเลย ประมาณหนึ่งในสิบของคำขอหายไปอย่างสิ้นเชิง ในความวุ่นวาย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ฉันได้ช่วยทีมสร้าง ตัวแทนตั๋วสนับสนุน ภายใน ClickUp Chat
🔑 นี่คือวิธีการทำงาน:
- สมาชิกในทีมส่งข้อความลงใน ClickUp Chat เช่น: "เว็บไซต์ภายในล่ม มีใครตรวจสอบได้ไหม?" และแนบภาพหน้าจอ
- ตัวแทน AI "อ่าน" ข้อความเหมือนมนุษย์ เข้าใจว่ากำลังอธิบายปัญหา—ไม่ใช่แค่คำถาม—และ สร้างตั๋วสนับสนุน ใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
- ตัวแทนเขียน คำอธิบายที่ชัดเจน, แนบลิงก์กลับไปยัง ข้อความแชทต้นฉบับ, และโพสต์การยืนยันอย่างรวดเร็วในหัวข้อเพื่อให้ผู้รายงานทราบว่าได้รับการบันทึกแล้ว
จากมุมมองของทีม พวกเขากำลังอธิบายปัญหาในแชทเท่านั้น ClickUp AI เป็นผู้ทำงานหนักในการแปลงข้อความนั้นให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง
⚡️ ผลกระทบที่แท้จริง: หลังจากเปิดตัวเอเจนต์นี้ บริษัทสามารถลดการสูญเสียคำขอความช่วยเหลือจาก หนึ่งในสิบเหลือเป็นศูนย์ ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในที่ที่งานอยู่—ภายใน ClickUp
หากคุณติดตามบั๊กหรือคำขอใน ClickUp Tasks อยู่แล้ว รูปแบบนี้จะเปลี่ยนแชทให้กลายเป็นประตูสู่การทำงานที่มีโครงสร้าง แทนที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารที่ไร้ทิศทาง
ทำไมแนวทางนี้จึงได้ผล: การสื่อสารเกิดขึ้น ณ จุดที่งานดำเนินอยู่
เวทมนตร์ไม่ได้อยู่แค่ใน AI—แต่อยู่ในการเลือก ClickUp เป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับทั้งการทำงานและการสื่อสาร
โดยการย้ายการสนทนาไปยัง ClickUp Chat และเสริมด้วยตัวแทน เราได้ช่วยทีมนี้:
- กำจัดข้อความแจ้งเตือน Slack ที่ขอเอกสาร
- หยุดการสนทนาใน WhatsApp ตอนดึกเกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วน
- แทนที่การอัปเดตประจำวันแบบกระจัดกระจายด้วยแชทเดียวที่สามารถค้นหาได้
- บันทึกทุกคำขอความช่วยเหลือเป็นงานจริง
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันเริ่มใช้คำขวัญง่ายๆ เพื่ออธิบายสิ่งที่เราสร้างขึ้น:
เมื่อการสื่อสารอยู่ในที่ที่งานอยู่ ทีมงานจะทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม
เมื่อการสื่อสารอยู่ในที่ที่งานอยู่ ทีมงานจะทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม
นี่คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ฉันรักในการส่งมอบเมื่อทีมปฏิบัติต่อ ClickUp ไม่ใช่แค่ "แอปอีกตัว" แต่เป็น ศูนย์บัญชาการรวม สำหรับงานของพวกเขา ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Chat, Docs และตัวแทนที่สนับสนุนด้วย AI เชื่อมโยงการสื่อสารภายในโดยตรงกับงาน การทำงานอัตโนมัติ และการรายงาน
หากคุณอยากรู้ว่าทีมอื่น ๆ ใช้ ClickUp AI และเอเจนต์อย่างไรเพื่อต่อสู้กับปัญหาการทำงานที่ขยายตัวอย่างไรลองสำรวจเรื่องราวต่าง ๆเช่น การรวมตัวของ AI ช่วยแก้ปัญหาการทำงานที่ขยายตัวหรือวิธีที่ผู้นำจัดการการเปลี่ยนแปลงด้าน AI ด้วย ClickUp
บอกลาความวุ่นวายจากการสื่อสาร: ลองทำสิ่งนี้ในพื้นที่ทำงานของคุณ
สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มากที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขช่องว่างในการสื่อสาร สิ่งที่คุณต้องการคือบ้านที่ดีกว่าสำหรับมัน
โดยใช้รูปแบบจากการนำไปใช้ในครั้งนี้ คุณสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยายออกไปได้:
- เริ่มต้นด้วยพิธีการปรับแนวหนึ่งครั้งใน ClickUp Chat สร้างช่องประจำวันสำหรับการประชุมสแตนด์อัพหรือช่องปฏิบัติการ เพิ่มเอเจนต์ AI ง่ายๆ ที่จะโพสต์การแจ้งเตือนรายวันและสรุปคำตอบ
- สร้างช่องสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือช่องปฏิบัติการ
- เพิ่มเอเจนต์ AI ง่ายๆ ที่โพสต์การแจ้งเตือนรายวันและสรุปคำตอบ
- เปลี่ยนเอกสารที่มีอยู่ของคุณให้เป็นเครื่องมือค้นหาคำตอบภายใน รวบรวม SOPs, นโยบาย, และวิธีการต่างๆ ไว้ที่ ClickUp Docs เชื่อมต่อตัวแทนที่ดึงคำตอบเข้าสู่แชทแทนการบังคับให้ผู้คนค้นหาด้วยตนเอง
- รวม SOPs, นโยบาย, และวิธีการทำงานไว้ใน ClickUp Docs
- เชื่อมต่อตัวแทนที่ดึงคำตอบเข้ามาในแชทแทนการบังคับให้ผู้คนค้นหาด้วยตนเอง
- ส่งปัญหาไปยังงานใน ClickUp โดยตรงจากแชท ตัดสินใจว่าข้อความประเภทใดควรกลายเป็นตั๋ว (บั๊ก, เหตุการณ์, คำขอเร่งด่วน) ให้ตัวแทน AI สร้างงาน, แนบบริบท, และยืนยันการรับโดยอัตโนมัติ
- ตัดสินใจว่าประเภทของข้อความใดควรกลายเป็นตั๋ว (บั๊ก, เหตุการณ์, คำขอเร่งด่วน)
- ให้ตัวแทน AI สร้างงาน แนบบริบท และรับทราบการรับโดยอัตโนมัติ
- สร้างช่องสำหรับการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือช่องปฏิบัติการ
- เพิ่มเอเจนต์ AI ง่ายๆ ที่โพสต์การแจ้งเตือนรายวันและสรุปคำตอบ
- รวม SOPs, นโยบาย, และวิธีการทำงานไว้ใน ClickUp Docs
- เชื่อมต่อตัวแทนที่ดึงคำตอบเข้ามาในแชทแทนการบังคับให้ผู้คนค้นหาด้วยตนเอง
- ตัดสินใจว่าประเภทของข้อความใดควรกลายเป็นตั๋ว (บั๊ก, เหตุการณ์, คำขอเร่งด่วน)
- ให้ตัวแทน AI สร้างงาน แนบบริบท และรับทราบการรับโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานเหล่านี้ คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับที่ลูกค้าของเราได้พบ: มีเครื่องมือน้อยลง ความวุ่นวายลดลง และมีเวลามากขึ้นในการทำงานให้สำเร็จจริงๆ
สิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น?สมัครบัญชี ClickUp ฟรี! ✨
อูเรียล อาซาโมอา เป็นผู้จัดการโครงการที่IPM Software ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการนำ ClickUp มาใช้ ช่วยให้ทีมต่างๆ บรรลุความชัดเจน ความสอดคล้อง และการทำงานอัตโนมัติ เขาเชี่ยวชาญในการสร้างโซลูชัน ClickUp ที่ช่วยขจัดความวุ่นวายในการสื่อสาร ปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน—โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติม