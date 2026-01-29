วิธีสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียด้วย Gemini

หากทีมของคุณเคยลองใช้เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนในการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดีย คุณอาจเคยประสบปัญหาเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ
- เนื้อหาต้องถูกย้ายไปยังเครื่องมืออื่นเพียงเพื่อสร้างตารางการโพสต์
- ไม่มีวิธีที่จะทำให้การเผยแพร่เป็นไปโดยอัตโนมัติโดยตรงภายในเครื่องมือ AI
- สินทรัพย์ภาพกราฟิกถูกเก็บไว้ที่อื่นโดยสิ้นเชิง
- และการอัปเดตสถานะส่วนใหญ่ถูกติดตามด้วยตนเองจากเครื่องมืออื่น
สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า AI 'ฟรี' กลายเป็นแท็บที่กระจัดกระจาย ไฟล์ที่หายไป และความสับสนในเวอร์ชันอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ทั้งทีมทำงานช้าลง
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียที่ใช้งานได้จริงโดยใช้ Gemini ใน Google Sheets—โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากเหล่านี้
และที่สำคัญกว่านั้น คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนจากการวางแผนโดยใช้ AI มาเป็นการใช้พื้นที่ทำงานโครงการแบบครบวงจรฟรีอย่างClickUp ที่ซึ่งแนวคิด ทรัพยากร กำหนดการ และการดำเนินงานอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริง
มาเริ่มกันเลย!
ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์คืออะไร?
ปฏิทินโซเชียลมีเดียคือเอกสารวางแผนที่จัดระเบียบโพสต์โซเชียลมีเดียที่กำลังจะมาถึงของคุณเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณจากการตอบสนองแบบทันทีเป็นเชิงกลยุทธ์ มันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณ
ปฏิทินโซเชียลมีเดียที่มีโครงสร้างดีมักจะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลัก:
- กำหนดการโพสต์: วันที่และเวลาสำหรับแต่ละชิ้นของเนื้อหา
- การกำหนดแพลตฟอร์ม: เครือข่ายใดที่แต่ละโพสต์มุ่งเป้าหมาย เช่น Instagram, LinkedIn หรือ TikTok
- หมวดหมู่เนื้อหา: ธีม แคมเปญ หรือเสาหลักของเนื้อหาที่เป็นแนวทางในการสื่อสารของคุณ
- ร่างข้อความและภาพประกอบ: คำบรรยาย, แฮชแท็ก และไฟล์สื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- การติดตามสถานะ: ขั้นตอนปัจจุบันของแต่ละโพสต์ เช่น ร่าง รอการอนุมัติ กำหนดเผยแพร่ หรือเผยแพร่แล้ว
ทำไมต้องใช้ Gemini สำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ?
การสร้างปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียตั้งแต่เริ่มต้นนั้นใช้เวลามากอย่างไม่น่าเชื่อ และถ้าจะพูดกันตามตรง หลายทีมก็ไม่มีงบประมาณสำหรับแพลตฟอร์ม AI ระดับพรีเมียม
แต่เดาอะไรได้ไหม? Gemini นั้นฟรีและยังฝังอยู่ใน Google Workspace โดยตรงอีกด้วย
สำหรับทีมขนาดเล็กที่ใช้ Google Workspace อยู่แล้ว Gemini มอบจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้สำหรับการวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันโดยมี AI ช่วยเสริม
มันช่วยในการคิดไอเดียเบื้องต้นและการร่างแบบ และเนื่องจากอินเทอร์เฟซแชทของมันสามารถเปิดใช้งานใน Google Sheets ได้ จึงทำให้การคัดลอกและวางผลลัพธ์จาก AI ด้วยตนเองง่ายขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน
Google Sheets ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเนทีฟ เช่น ผู้แก้ไขหลายคน ความคิดเห็น และประวัติเวอร์ชัน ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานบนปฏิทินพร้อมกันได้
แต่ก็มีความสำคัญเช่นกันที่จะต้องมีความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับข้อจำกัดของมันสำหรับการจัดการปฏิทินแบบเต็มรูปแบบ. มันเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ทีมจำนวนมากสามารถเติบโตเกินขีดจำกัดของโซลูชันที่ใช้สเปรดชีตได้อย่างรวดเร็ว. เราจะหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ในส่วนต่อไปของบล็อกนี้.
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
วิธีสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียด้วย Gemini: ขั้นตอนต่อขั้นตอน
มันง่ายมากที่จะรู้สึกสับสนกับคำแนะนำที่ไม่ชัดเจนหรือคู่มือที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นหากคุณต้องการกระบวนการที่ชัดเจนและเรียบง่ายในการสร้างปฏิทินของคุณ วิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าโครงสร้าง Google Sheets ของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้าง Google Sheet ใหม่ ขั้นตอนแรกคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปฏิทินของคุณโดยการเพิ่มคอลัมน์สำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องติดตามสำหรับแต่ละโพสต์
สร้างคอลัมน์สำหรับแต่ละรายการต่อไปนี้: วันที่, แพลตฟอร์ม, ประเภทเนื้อหา, หัวข้อ/ธีม, คำบรรยาย, แฮชแท็ก, บันทึกภาพ, สถานะ, และลิงก์ไปยังโพสต์สุดท้าย โครงสร้างนี้จะช่วยให้คุณบันทึกทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผน, การเขียน, และการติดตามเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ คุณสามารถสร้างแท็บแยกสำหรับแต่ละเดือนหรือใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงเนื้อหาตามแพลตฟอร์มหรือสถานะก็ได้ การกำหนดสีให้กับแถวตามแพลตฟอร์มยังช่วยให้ดูปฏิทินได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
โปรดทราบว่า การตั้งค่าทั้งหมดนี้เป็นแบบแมนนวล และจะต้องสร้างใหม่สำหรับแต่ละช่วงเวลาการวางแผนใหม่
ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งาน Gemini AI ใน Google Sheets
ถัดไป คุณต้องเปิดใช้งาน Gemini ภายใน Google Sheet ของคุณ โดยปกติคุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนู ช่วยเหลือ โดยค้นหาคุณสมบัติของ Gemini หรือค้นหาไอคอน Gemini ในแถบด้านข้าง
โปรดทราบว่าความพร้อมใช้งานของ Gemini ขึ้นอยู่กับแผน Google Workspace เฉพาะของคุณและการตั้งค่าผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ ผู้ใช้บางรายอาจต้องขอสิทธิ์เข้าถึงจากแผนก IT ของตนก่อนที่ฟีเจอร์จะปรากฏ
นอกจากนี้ Gemini ใน Sheets ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยงานสเปรดชีตโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอินเทอร์เฟซแชท Gemini แบบสแตนด์อโลน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างไอเดียเนื้อหาด้วยคำสั่ง Gemini
เมื่อคุณตั้งค่าแผ่นงานเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแผง Gemini และเริ่มระดมความคิด ใช้คำสั่งเฉพาะเพื่อให้ได้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามได้ว่า: "สร้างไอเดียโพสต์ Instagram 10 รายการสำหรับแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน โดยเน้นที่คอลเลกชันฤดูร้อนของเรา"
เมื่อ Gemini ให้คำแนะนำแล้ว ให้คัดลอกและวางคำแนะนำเหล่านั้นลงในช่องที่เหมาะสมในปฏิทินของคุณ จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งข้อความกระตุ้นของคุณเพื่อพัฒนาแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดสำคัญที่ควรทราบคือ Gemini จะไม่จดจำเนื้อหาที่คุณเคยสร้างไว้ ดังนั้นอาจแนะนำหัวข้อที่คุณได้กล่าวถึงไปแล้ว
ขั้นตอนที่ 4: สร้างตารางการโพสต์ของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดวันที่และเวลาให้กับไอเดียเนื้อหาของคุณแล้ว ตารางการโพสต์ของคุณควรอิงจากช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในแต่ละแพลตฟอร์ม หากคุณไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์จากโซเชียลมีเดียของคุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
กระจายเนื้อหาของคุณให้สม่ำเสมอทั่วทั้งสัปดาห์และเดือนเพื่อรักษาการปรากฏตัวที่สม่ำเสมอโดยไม่ทำให้ผู้ติดตามของคุณรู้สึกถูกท่วมท้น
แต่เดี๋ยวก่อน คุณเจออุปสรรคแล้วใช่ไหม? ขั้นตอนนี้เน้นย้ำถึงจุดที่เป็นปัญหาหลัก: การจัดตารางในสเปรดชีตนั้นต้องทำด้วยมือทั้งหมด ไม่มีวิธีที่จะทำให้การเผยแพร่เป็นอัตโนมัติหรือตั้งการแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นแยกต่างหาก
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มคำบรรยายและแฮชแท็กด้วย AI
ใช้ Gemini เพื่อช่วยคุณเขียนข้อความที่น่าสนใจและเหมาะกับแพลตฟอร์มเฉพาะ. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คำแนะนำว่า: "เขียนคำบรรยาย LinkedIn ที่เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง ภายใต้ 150 คำ เกี่ยวกับอนาคตของการทำงานทางไกล"
สำหรับการค้นคว้าแฮชแท็ก ลองใช้ข้อความเช่น: "แนะนำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง 10 อันสำหรับโพสต์เกี่ยวกับการจัดบ้านบน Instagram โดยผสมผสานแฮชแท็กยอดนิยมและเฉพาะกลุ่มเข้าด้วยกัน"
ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนและปรับปรุงปฏิทินของคุณ
ก่อนที่คุณจะสรุปอะไรก็ตาม การตรวจสอบโดยมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจาก AI อาจสร้างภาพหลอนได้ คุณสามารถทำได้โดย:
- ตรวจสอบความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการโพสต์ที่สมดุลระหว่างเนื้อหาการศึกษา, ความเป็นผู้นำทางความคิด, การเน้นย้ำคุณสมบัติของสินค้า, เป็นต้น, และคุณกำลังครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ ของการเดินทางของผู้ซื้อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ทั้งหมดจาก AI สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ของคุณ
- ยืนยันว่าทุกโพสต์สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดโดยรวมของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องมือให้ไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 6: ร่วมมือและทบทวน
ณ จุดนี้ คุณสามารถแชร์ Google Sheet กับสมาชิกในทีมของคุณ และใช้คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมคำแนะนำได้
นี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่คุณจะรู้สึกถึงข้อจำกัดของ Google สเปรดชีต
การจัดการขั้นตอนการทำงานในการอนุมัติรู้สึกไม่ราบรื่น และเมื่อไม่มีวิธีชัดเจนในการติดตามสถานะของโพสต์หรือรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้น การทำงานร่วมกันจะรู้สึกช้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะสร้างโครงสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียใน Google Sheets ตั้งแต่ต้น คุณสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp ได้
พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม มีสถานะ กำหนดเวลา เจ้าของงาน พื้นที่สำหรับเก็บไฟล์ ฯลฯ คุณจึงไม่ต้องสร้างโครงสร้างใหม่ด้วยตนเองหรือทำงานรอบข้อจำกัดของสเปรดชีต เป็นวิธีที่รวดเร็วในการได้ปฏิทินที่ใช้งานได้จริง ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างการวางแผนให้มีความยืดหยุ่น
10 คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับราศีเมถุนในการวางแผนปฏิทินโซเชียลมีเดีย
หากคุณกำลังใช้ AI สำหรับงานประจำวันอื่นๆ อยู่แล้ว คุณก็คงทราบดีว่าการได้รับผลลัพธ์ที่ทั่วไปและไม่เป็นประโยชน์เป็นประสบการณ์ที่พบได้บ่อย ซึ่งสิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณใช้มันสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกัน
ดังนั้น คุณจะได้รับการผลิตที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงและมีคุณภาพสูงจากมันได้อย่างไร? มันง่ายมาก ใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและคัดสรรมาอย่างดี ผลลัพธ์ของ Gemini จะดีเพียงใดขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณป้อนให้ ดังนั้น คิดถึงมันเหมือนรถยนต์: คุณคือผู้ขับขี่ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัย ไม่ว่าคุณจะขับไปในทิศทางใด มันก็จะตามคุณไป
ข้อความต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถปรับแต่งและทำซ้ำตามความต้องการของคุณได้:
1. ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างสรรค์เนื้อหา
- สร้างไอเดียโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย 15 ไอเดียสำหรับบริษัท (ซอฟต์แวร์ B2B) ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้จัดการโครงการในหัวข้อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- สร้างแนวคิดโพสต์เชิงการศึกษา 10 รายการเกี่ยวกับ (ความรู้ทางการเงิน) สำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียลที่สามารถนำไปใช้ในซีรีส์วิดีโอ TikTok ได้
- แนะนำไอเดียคอนเทนต์เบื้องหลัง 5 อย่างที่ทำให้ (ร้านอาหารครอบครัว) ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
- รายการแปดหัวข้อสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นสำหรับ (แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง) เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมและการส่งภาพถ่าย
2. คำแนะนำสำหรับการเขียนคำบรรยาย
- เขียนแคปชั่นสำหรับโพสต์บนอินสตาแกรม 3 แบบ สำหรับโพสต์เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา (ชื่อผลิตภัณฑ์) โดยต้องมีจุดดึงดูดที่น่าสนใจ ประโยชน์หลัก และข้อความกระตุ้นให้ดำเนินการที่ชัดเจน
- ร่างข้อความใน Twitter/X จำนวนห้าทวีต อธิบายแนวคิดด้านโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานให้กับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
- สร้างคำบรรยายใน LinkedIn ที่ทำให้ (เอเจนซี่การตลาดของเรา) ดูเหมือนผู้นำทางความคิดในหัวข้อ (AI ในการโฆษณา) โดยอ้างอิงถึงเทรนด์ล่าสุด
3. คำแนะนำสำหรับการค้นคว้าแฮชแท็ก
- แนะนำแฮชแท็ก 20 รายการสำหรับโพสต์เกี่ยวกับ (การอบขนมวีแกน) บน Instagram โดยผสมผสานแฮชแท็กยอดนิยมที่มีมากกว่า 1 ล้านโพสต์กับแฮชแท็กเฉพาะกลุ่มที่มีน้อยกว่า 50,000 โพสต์
- สร้างชุดแฮชแท็กที่แตกต่างกันสามชุดสำหรับโพสต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ชุดหนึ่งสำหรับการเข้าถึงที่กว้าง ชุดหนึ่งสำหรับการสร้างชุมชน และชุดหนึ่งสำหรับสถานที่เฉพาะ เช่น (บาหลี)
- แฮชแท็กใดที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ (อุตสาหกรรมเกม) ในเดือนนี้?
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ AI ที่เข้าใจบริบทอย่างClickUp Brainเพื่อสร้างคำแนะนำเมื่อคุณกำลังคิดไอเดีย ทำไมถึงควรใช้? เพราะมันถูกฝังอยู่ใน พื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นมันจึงเข้าใจงาน เอกสาร ความคิดเห็น และไทม์ไลน์ของคุณ และคำตอบของมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำอยู่ ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณถามแยกออกมา
ข้อจำกัดของการใช้ Gemini และ Google Sheets สำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดีย
คุณได้ลงทุนเวลาในการสร้างปฏิทินสเปรดชีตของคุณ และมันทำงานได้ดี... ในระยะหนึ่ง เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นและกลยุทธ์เนื้อหาของคุณซับซ้อนมากขึ้น คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าสเปรดชีตที่ช่วยเหลือด้วย AI ไม่เพียงพออีกต่อไป ทำไม?
คุณอาจยังไม่รู้จักคำที่จะอธิบายเหตุผลของคุณ แต่เราจะตอบให้คุณเอง มันเรียกว่าการขยายตัวของงาน— การกระจายกิจกรรมการทำงานไปยังเครื่องมือหลายอย่างที่แยกจากกันและไม่สื่อสารกัน
การวางแผนของคุณอยู่ใน Sheets, ไฟล์ภาพของคุณอยู่ใน Google Drive, การสนทนาของทีมอยู่ในอีเมลหรือความคิดเห็นใน Sheets, และการจัดตารางเวลาและการเผยแพร่จริงเกิดขึ้นในเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง
เนื่องจากบริษัทต่างๆ กำลังใช้งานแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันถึง 101 รายการโดยเฉลี่ย ระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันนี้จึงบังคับให้ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลาและทำให้ทีมของคุณไม่สามารถรักษาแผนกลยุทธ์เนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ปราศจากความวุ่นวายได้ นี่คือข้อจำกัดหลักของการใช้ Gemini และ Google Sheets สำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดีย นี่คือเหตุผลบางประการด้านล่าง:
- ไม่สามารถเผยแพร่โดยตรง: คุณยังคงต้องคัดลอกทุกอย่างด้วยตนเองไปยังเครื่องมือจัดตารางเวลาแยกต่างหากเพื่อโพสต์เนื้อหาของคุณ
- สินทรัพย์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ: ไฟล์ภาพถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหาก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและความสับสนว่าภาพใดควรใช้กับโพสต์ใด
- การติดตามด้วยตนเอง: การอัปเดตสถานะขึ้นอยู่กับการที่บุคคลต้องจำและเปลี่ยนเมนูแบบเลื่อนลง โดยไม่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการทำงานดำเนินต่อไป
- ไม่มีการผสานรวมผลการปฏิบัติงาน: คุณไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลหลังการปฏิบัติงานกลับไปยังปฏิทินของคุณเพื่อดูว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
- ข้อจำกัดของ AI: Gemini ไม่สามารถจดจำแนวทางของแบรนด์หรือบทสนทนาที่ผ่านมาได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องอธิบายความต้องการของคุณใหม่ในทุกครั้งที่มีการตั้งคำถาม
- ความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน: ความคิดเห็นในเซลล์ขาดบริบท และไม่มีขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาได้รับการตรวจสอบและอนุมัติตรงเวลา
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUp รวบรวมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Gemini
ClickUp's converged workspace ทำให้การสร้างปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นโดยการรวมการคิดสร้างสรรค์ การสร้าง และการดำเนินการเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แทนที่จะเป็น:📌 Gemini → Google Spreadsheet → Google Drive → อีเมล → เครื่องมือเผยแพร่
คุณจะได้รับ:📌 พื้นที่เดียวที่รวม AI, แผ่นงาน, ปฏิทิน, แชท, เอกสาร, การจัดตาราง, รูปภาพ, งาน, และกระบวนการทำงาน ไว้ด้วยกัน
ดังนั้น ปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณจึงเชื่อมโยงโดยตรงกับงานจริง นี่คือวิวัฒนาการตามธรรมชาติสำหรับทีมที่เติบโตเกินกว่าจะใช้สเปรดชีตได้ ✨
การสร้างและจัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp
หยุดการคัดลอกและวางข้อมูลซ้ำไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ของคุณกับปฏิทินของคุณได้เลย ด้วยClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทและถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ คุณสามารถระดมความคิดและสร้างปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณได้ทันทีในที่เดียวที่คุณวางแผนและสร้างเนื้อหา
ไม่เพียงแต่ ClickUp Brain และClickUp Brain MAX(ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อป) จะช่วยคุณสร้างไอเดียเนื้อหาและนำไปปฏิบัติได้เท่านั้น แต่เนื่องจากมันมีบริบทของงานทั้งหมดของคุณ มันยังสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบได้โดยไม่ต้องเปิดแท็บถึง 10 แท็บ
มันอ้างอิงถึงงานและโครงการที่คุณมีอยู่เพื่อสร้างบริบท จากนั้นจึงสร้างแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแบรนด์และโครงการปัจจุบันของคุณ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในClickUp Docsโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายแบรนด์หรือเป้าหมายของคุณซ้ำในทุกคำสั่ง
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด มันยังเชื่อมโยงปฏิทินที่คุณสร้างใน Docs กับมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถเห็นแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา โดยแต่ละโพสต์จะถูกแสดงเป็นงานหนึ่งงาน
นี่ไม่ใช่แค่รายการคงที่ แต่ละงานสามารถเก็บรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดได้:
จากผู้รับมอบหมาย เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเขียน ออกแบบ และเผยแพร่แต่ละโพสต์; ถึงกำหนดเวลาเพื่อให้กำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหา; ถึงไฟล์แนบ เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินทางภาพให้แนบกับโพสต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ช่วยขจัดปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน
ต้องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม? เพียงใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อจัดตารางเวลาใหม่ของ ClickUp เพื่อย้ายงานไปยังวันที่ใหม่ คุณสามารถใช้การซิงค์ปฏิทินของ ClickUpเพื่อรักษาการมองเห็นกับ Google ปฏิทินส่วนตัวของคุณในขณะที่ยังคงให้ ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของทีมคุณ
🎥วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีอีกมากมายในการใช้ AI ในการตลาด👇🏽
และเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันClickUp Automationsจะทำการกระตุ้นการกระทำถัดไปโดยอัตโนมัติตามการกระทำที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยแจ้งนักออกแบบกราฟิกของคุณทันทีที่นักเขียนเสร็จสิ้นร่างงาน รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง หรือทราบได้ทันทีเมื่อโพสต์พร้อมสำหรับการตรวจสอบ—ทำให้กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง
ทำให้ปฏิทินของคุณทำงานเพื่อคุณด้วย ClickUp
สเปรดชีตและเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ แต่จะไม่สามารถจัดการกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ด้วย Gemini ใน Google Sheets คุณสามารถระดมความคิด ร่าง และจัดระเบียบได้ แต่การดำเนินการจริงยังคงต้องทำที่อื่น
ClickUp เปลี่ยนเกมการแข่งขัน ด้วยการนำการระดมความคิดที่ขับเคลื่อนด้วย AI การวางแผนและสร้างเนื้อหา ไฟล์แนบ การจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานทั้งหมดมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ดังนั้น ปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณจึงไม่ใช่แค่แผนงาน—แต่กลายเป็นงานที่สามารถลงมือทำได้จริง
หยุดย้ายเนื้อหาไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน และเริ่มทำให้ปฏิทินของคุณทำงานเพื่อคุณแทน
พร้อมที่จะก้าวข้ามสเปรดชีตและรวมเวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp✨และดูว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สามารถเปลี่ยนแปลงการวางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของทีมคุณได้อย่างไร 🙌
คำถามที่พบบ่อย
Gemini สามารถช่วยคุณสร้างข้อความสำหรับโพสต์ของคุณได้ แต่ไม่สามารถสร้างหรือจัดการกิจกรรมใน Google Calendar ได้โดยตรง คุณจะต้องทำด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือที่มีการผสานรวมโดยตรง
ปฏิทิน Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นฟรีสำหรับการวางแผนพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติด้านการเผยแพร่ การจัดการสินทรัพย์ และการวิเคราะห์แบบบูรณาการที่เครื่องมือโซเชียลมีเดียมุ่งเน้นโดยเฉพาะมีให้
คำแนะนำที่ดีที่สุดคือคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมาก ๆ ให้ระบุอุตสาหกรรมของคุณ, กลุ่มเป้าหมาย, หัวข้อหลัก, และจำนวนโพสต์ที่ต้องการ เช่น: "สร้างไอเดียโพสต์โซเชียลมีเดีย 30 ไอเดียสำหรับแบรนด์สกินแคร์ B2C ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงอายุ 25-40 ปี จัดเรียงตามสัปดาห์และประเภทของเนื้อหา"
Gemini ไม่สามารถจัดตารางหรือเผยแพร่โพสต์โดยอัตโนมัติ จัดเก็บสื่อภาพของคุณ ติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ จำแนวทางของแบรนด์ระหว่างการใช้งาน หรือจัดการกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างได้