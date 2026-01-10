บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กรในปี 2026

10 มกราคม 2569

คุณแน่ใจว่ามีเอกสารนี้อยู่ คุณเห็นมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

แต่หลังจากที่คุณลองใช้ทุกคำค้นหาที่คุณคิดได้—"ผลประกอบการการตลาดไตรมาส 3," "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่สาม," "รายงานการตลาดเดือนตุลาคม"—แถบค้นหาของบริษัทคุณก็ยังคงว่างเปล่า การค้นหาข้อมูลที่น่าหงุดหงิดนี้เป็นสัญญาณคลาสสิกของการค้นหาคำสำคัญที่ล้าสมัย

ระบบเหล่านี้จะค้นหาเฉพาะคำที่ตรงกันเท่านั้น และอาจพลาดสิ่งที่คุณตั้งใจจะสื่อ Cohere แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มชั้นการค้นหาอัจฉริยะที่เชื่อมโยงระบบของคุณเข้าด้วยกัน

ดังนั้น หากคุณกำลังพยายามหาวิธีใช้ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร เราได้เตรียมคำแนะนำไว้ให้คุณแล้ว คู่มือนี้จะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจ

Cohere AI คืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญต่อการค้นหาข้อมูลในองค์กร?

Cohere เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่สร้างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) โดยเฉพาะสำหรับองค์กรธุรกิจสำหรับการค้นหาภายในองค์กร นี่หมายถึงการก้าวข้ามการค้นหาแบบใช้คีย์เวิร์ดไปสู่การค้นหาเชิงความหมายและอัจฉริยะที่เข้าใจเจตนา บริบท และความหมายที่แท้จริง

เครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการจับคู่คำหลักตามตัวอักษร หากคำที่ตรงกันไม่ปรากฏในชื่อเอกสารหรือเนื้อหา ผลลัพธ์มักจะพลาดไป Cohere เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยทำให้ระบบค้นหาสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้กำลังมองหาจริงๆ ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาพิมพ์

ทีมที่พยายามสร้างระบบค้นหาที่ใช้ AI ด้วยตนเองมักจะใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมฐานข้อมูลเวกเตอร์, ฝังท่อส่งข้อมูล, และจัดอันดับโมเดลใหม่ แม้จะทำงานทั้งหมดนั้นแล้ว การค้นหาก็มักจะมีประสิทธิภาพต่ำเพราะมันอยู่ในระบบที่แยกจากระบบที่งานจริงๆ เกิดขึ้น, ไม่เชื่อมต่อกับงาน, เอกสาร, และกระบวนการทำงาน

เครื่องมือค้นหาสำหรับองค์กรที่ทรงพลังอย่าง Cohere ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยการเสริมสร้างข้อมูล (RAG)เพื่อผสานการค้นหาอัจฉริยะกับปัญญาประดิษฐ์ วิธีการนี้เปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรของคุณให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ทันที

ในกรณีของ Cohere เครื่องมือนี้จะแปลงเอกสารให้เป็น embeddings ซึ่งเป็นตัวแทนเชิงตัวเลขของความหมาย เมื่อมีคนค้นหาคำว่า "รายงานรายได้รายไตรมาส" ระบบจะดึงเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องในเชิงแนวคิด เช่น "ผลประกอบการไตรมาส 4" หรือ "สรุปผลประกอบการ" แม้ว่าจะไม่มีคำค้นหาตรงตามนั้นก็ตาม

นั่นคือเหตุผลที่ Cohere มีความสำคัญสำหรับการค้นหาในองค์กร มันช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน ปรับปรุงความแม่นยำของผลลัพธ์ และทำให้การค้นหาทำงานในแบบที่พนักงานคิดและถามคำถามจริงๆ ภายในระบบการทำงานสมัยใหม่

📮ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน

แล้วเมื่อพวกเขาทำไม่ได้ล่ะ? 1 ใน 6 คนต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง—ขุดค้นอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอ เพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน

ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา

คุณสมบัติหลักของ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร

เมื่อคุณกำลังประเมินโซลูชันการค้นหาด้วย AI การโฆษณาเกินจริงอาจทำให้คุณยากที่จะบอกได้ว่าความสามารถใดที่แก้ปัญหาของคุณได้จริง ๆ คำสัญญาทั่วไปเกี่ยวกับ "การค้นหาที่ฉลาดขึ้น" ไม่ได้ช่วยให้ทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ของคุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ความจริงก็คือ ระบบค้นหาที่เชื่อถือได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการทำงานร่วมกันของโมเดล AI ที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ

Cohere นำเสนอโมเดลหลายแบบที่คุณสามารถใช้แยกกันหรือรวมกันเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมการค้นหาที่ซับซ้อนได้ การทำความเข้าใจคุณสมบัติหลักเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการออกแบบระบบที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมคุณ

ฝังสำหรับการค้นหาเวกเตอร์เชิงความหมาย

ความหงุดหงิดที่ใหญ่ที่สุดกับระบบค้นหาเก่าคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางแนวคิดไม่ได้ คุณค้นหาคำว่า "คู่มือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่" แต่พลาดเอกสารที่มีชื่อว่า "รายการตรวจสอบวันแรกสำหรับพนักงานใหม่" สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะระบบจับคู่คำ ไม่ใช่ความหมาย

โมเดล Embedพร้อมการค้นหาแบบประสาทเทียม แก้ไขปัญหานี้โดยการแปลงข้อความให้เป็นเวกเตอร์—รายการตัวเลขยาวที่จับความหมายเชิงความหมายได้ กระบวนการนี้เรียกว่าการฝัง (embedding) ช่วยให้ระบบสามารถระบุเอกสารที่มีความคล้ายคลึงกันในเชิงแนวคิดได้ แม้ว่าเอกสารเหล่านั้นจะไม่มีคำสำคัญที่เหมือนกันก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือค้นหาของคุณจะเข้าใจคำที่มีความหมายเหมือนกันและแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

นี่คือแง่มุมสำคัญของโมเดล Embed ของ Cohere:

  • การสนับสนุนหลายรูปแบบ: เวอร์ชันล่าสุด Embed 4 สามารถประมวลผลทั้งข้อความและรูปภาพ ทำให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้พร้อมกัน
  • ความสามารถในการใช้หลายภาษา: คุณสามารถค้นหาข้อมูลข้ามเอกสารในภาษาต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแปลเอกสารก่อน
  • ตัวเลือกมิติ: คุณสามารถเลือกขนาดของเวกเตอร์ของคุณได้ มิติที่สูงขึ้นจะจับรายละเอียดได้มากขึ้น แต่ต้องการพื้นที่จัดเก็บและพลังการประมวลผลมากขึ้น

จัดอันดับใหม่เพื่อความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

บางครั้ง การค้นหาจะแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่เอกสารที่สำคัญที่สุดกลับถูกฝังอยู่ในหน้าที่สอง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาค้นหาและสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบค้นหา

นี่คือปัญหาการจัดอันดับ ระบบพบข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

โมเดล Rerank ของ Cohere แก้ไขปัญหานี้ด้วยกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นแรก คุณใช้วิธีการค้นหาที่รวดเร็ว (เช่น การค้นหาเชิงความหมาย) เพื่อรวบรวมชุดเอกสารจำนวนมากที่อาจเกี่ยวข้อง จากนั้น คุณส่งรายการนั้นไปยังโมเดล Rerank ซึ่งใช้สถาปัตยกรรม cross-encoder ที่ใช้การคำนวณมากกว่าเพื่อวิเคราะห์เอกสารแต่ละฉบับเทียบกับคำค้นหาเฉพาะของคุณและจัดลำดับใหม่เพื่อความเกี่ยวข้องสูงสุด

สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เช่น เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนค้นหาคำตอบที่ถูกต้องสำหรับลูกค้า หรือเมื่อสมาชิกในทีมค้นหาส่วนเฉพาะในเอกสาร แม้ว่าจะเพิ่มเวลาในการประมวลผลเล็กน้อย แต่การปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์ก็มักจะคุ้มค่ากับการแลกเปลี่ยน

กรณีการใช้งานการค้นหาภายในองค์กรสำหรับทีม

ความสามารถของ AI ในระดับนามธรรมนั้นน่าสนใจ แต่จะไม่มีประโยชน์จนกว่าคุณจะนำไปใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจในโลกจริง การนำการค้นหาองค์กรมาใช้อย่างประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการระบุจุดเจ็บปวดเฉพาะเหล่านี้ 👀

นี่คือตัวอย่างสถานการณ์จริงบางประการที่ทีมสามารถนำการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย Cohere ไปใช้ได้:

  • การค้นหาฐานความรู้: ช่วยให้พนักงานค้นหาคำตอบในเอกสารภายใน วิกิฐานความรู้ฝ่ายบริการลูกค้าและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)
  • การสนับสนุนลูกค้า: ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาบทความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องและวิธีแก้ไขปัญหาในตั๋วที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วขณะสนทนากับลูกค้า—การวิเคราะห์ของ McKinsey แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 30-45%เมื่อใช้ AI เชิงสร้างสรรค์กับกระบวนการดูแลลูกค้า
  • กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ค้นหาสัญญา นโยบาย และเอกสารกำกับดูแลนับล้านฉบับด้วยความเข้าใจเชิงความหมาย เพื่อค้นหาข้อกำหนดเฉพาะหรือบรรทัดฐานที่เคยใช้
  • การวิจัยและพัฒนา: ให้วิศวกรสามารถค้นหาผลงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้, สิทธิบัตร, และเอกสารทางเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนในการทำงาน
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฐมนิเทศ: เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้อง, เอกสารการฝึกอบรม,ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน, และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
  • การเสริมศักยภาพฝ่ายขาย: ช่วยให้พนักงานขายค้นหาตัวอย่างกรณีศึกษา ข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น

จุดร่วมที่สำคัญคือ การค้นหาภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องผสานรวมเข้ากับระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เดิม การใช้เพียงแถบค้นหาแบบแยกเดี่ยวนั้นไม่เพียงพอ ทีมงานของคุณต้องสามารถค้นหาข้อมูลและดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpช่วยจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่คู่มือการใช้งานไปจนถึง SOPs อย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย ทำให้ไม่มีใครต้องเดาว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน

วิธีตั้งค่า Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร

การเปลี่ยนจากการประเมินการค้นหาด้วย AI ไปสู่การนำไปใช้จริงอาจรู้สึกน่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณยังใหม่ต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่

แม้ว่าความซับซ้อนของการตั้งค่าของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดและเทคโนโลยีที่มีอยู่ แต่ขั้นตอนหลักในการสร้างระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย Cohere นั้นยังคงเหมือนเดิม ส่วนนี้จะนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมเทคนิคของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้นและการเข้าถึง API

ก่อนที่คุณจะเขียนโค้ดใด ๆ คุณจำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือและการเข้าถึงให้เรียบร้อย การตั้งค่าเบื้องต้นนี้จะช่วยป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้เพื่อเริ่มต้น:

  • บัญชี Cohere API: ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Cohere เพื่อรับคีย์ API ของคุณ
  • สภาพแวดล้อมการพัฒนา: ทีมส่วนใหญ่ใช้ Python แต่มี SDK ให้ใช้สำหรับภาษาอื่น ๆ
  • ฐานข้อมูลเวกเตอร์: คุณจะต้องมีที่สำหรับเก็บ embeddings ของเอกสารของคุณ เช่น Pinecone, Weaviate, Qdrant หรือบริการที่มีการจัดการอย่าง Amazon OpenSearch
  • เอกสารชุดข้อมูล: รวบรวมเนื้อหาที่คุณต้องการให้สามารถค้นหาได้ (เช่น PDF, ไฟล์ข้อความ, บันทึกฐานข้อมูล)

คุณยังสามารถเข้าถึงโมเดลของ Cohere ผ่าน Amazon Bedrock ได้ ซึ่งสามารถทำให้การเรียกเก็บเงินและความปลอดภัยง่ายขึ้น หากบริษัทของคุณทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ AWS อยู่แล้ว

สร้าง embedding ด้วย Cohere Embed

ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงเอกสารของคุณให้เป็นเวกเตอร์ที่สามารถค้นหาได้ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการเตรียมเนื้อหาของคุณและจากนั้นให้ผ่านแบบจำลอง Cohere Embed

วิธีที่คุณเตรียมเอกสารของคุณ โดยเฉพาะวิธีที่คุณแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนย่อย มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพการค้นหานี่เรียกว่ากลยุทธ์การแบ่งส่วนของคุณ

กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มที่พบบ่อย ได้แก่:

  • ชิ้นส่วนขนาดคงที่: วิธีที่ง่ายที่สุด แต่สามารถแบ่งประโยคหรือความคิดออกกลางคันได้อย่างไม่เหมาะสม
  • การแบ่งกลุ่มเชิงความหมาย: วิธีการขั้นสูงที่คำนึงถึงโครงสร้างของเอกสาร เช่น การแบ่งที่จุดสิ้นสุดของย่อหน้าหรือส่วน
  • ชิ้นส่วนที่ทับซ้อนกัน: วิธีการนี้รวมถึงข้อความที่ซ้ำกันเล็กน้อยระหว่างชิ้นส่วนเพื่อช่วยรักษาบริบทข้ามขอบเขต

เมื่อเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ แล้ว คุณสามารถส่งเอกสารเหล่านั้นไปยัง Embed API เป็นชุด ๆ ได้เพื่อสร้างตัวแทนเวกเตอร์ของเอกสารนั้น ๆ กระบวนการนี้มักเป็นกระบวนการที่ทำเพียงครั้งเดียวสำหรับเอกสารที่มีอยู่แล้วของคุณ และเอกสารใหม่หรือเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกฝังไว้เมื่อมีการสร้างขึ้น

จัดเก็บและค้นหาเวกเตอร์

เวกเตอร์ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ต้องการที่เก็บ ฐานข้อมูลเวกเตอร์เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและค้นหาการฝังตัวตามความคล้ายคลึงกันของพวกมัน

กระบวนการค้นหาทำงานดังนี้:

  1. ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหา
  2. แอปพลิเคชันของคุณส่งคำค้นหาดังกล่าวไปยังโมเดล Cohere Embed เดียวกันเพื่อแปลงเป็นเวกเตอร์
  3. เวกเตอร์คำถามนั้นถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ซึ่งจะค้นหาเวกเตอร์เอกสารที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด
  4. ฐานข้อมูลจะคืนเอกสารที่ตรงกัน ซึ่งคุณสามารถแสดงให้ผู้ใช้ดูได้

เมื่อเลือกฐานข้อมูลเวกเตอร์ คุณจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้มาตรวัดความคล้ายคลึงแบบใด Cosine similarity เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการค้นหาแบบข้อความ แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

เมตริกความคล้ายคลึงเหมาะที่สุดสำหรับ
ความคล้ายคลึงโคไซน์การค้นหาข้อความทั่วไป
ผลคูณจุดเมื่อขนาดของเวกเตอร์มีความสำคัญ
ระยะทางยูคลิดข้อมูลเชิงพื้นที่หรือข้อมูลภูมิศาสตร์

ดำเนินการจัดอันดับใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

สำหรับหลายการใช้งาน ผลลัพธ์จากฐานข้อมูลเวกเตอร์ของคุณก็เพียงพอแล้ว แต่เมื่อคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในระดับสูงสุด การเพิ่มขั้นตอนการจัดอันดับใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อระบบค้นหาของคุณขับเคลื่อนระบบ RAG เนื่องจากคุณภาพของคำตอบที่สร้างขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของบริบทที่ดึงมาอย่างมาก

กระบวนการจัดอันดับใหม่มีความตรงไปตรงมา:

  1. ดึงชุดข้อมูลผู้สมัครเริ่มต้นที่ใหญ่ขึ้นจากฐานข้อมูลเวกเตอร์ของคุณ (เช่น ผลลัพธ์ 50 อันดับแรก)
  2. ส่งคำค้นหาต้นฉบับของผู้ใช้และรายการผู้สมัครนี้ไปยัง Cohere Rerank API
  3. API ส่งคืนรายการเอกสารชุดเดิม แต่จัดเรียงใหม่ตามคะแนนความเกี่ยวข้องที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  4. แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากลิสต์ที่ได้รับการจัดอันดับใหม่ให้ผู้ใช้

เพื่อวัดผลกระทบของการจัดอันดับใหม่ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลแบบออฟไลน์ เช่น nDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain) และ MRR (Mean Reciprocal Rank)

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลในองค์กรด้วย Cohere

การสร้างระบบค้นหาเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของระบบอย่างต่อเนื่องคือสิ่งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว หากผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเพียงไม่กี่ครั้ง พวกเขาจะสูญเสียความไว้วางใจและหยุดใช้เครื่องมือนั้น 🛠️

นี่คือบทเรียนที่ได้จากการนำระบบการค้นหาสำหรับองค์กรไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ:

  • เริ่มต้นด้วยการค้นหาแบบผสมผสาน: อย่าพึ่งพาการค้นหาเชิงความหมายเพียงอย่างเดียว ผสมผสานกับอัลกอริทึมการค้นหาคำหลักแบบดั้งเดิม เช่น BM25 เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองวิธี—การค้นหาเชิงความหมายจะค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในเชิงแนวคิด ในขณะที่การค้นหาคำหลักจะช่วยให้คุณพบการจับคู่ที่ตรงกันสำหรับรหัสสินค้าหรือชื่อเฉพาะ
  • ลงทุนในความสะอาดและคุณภาพของข้อมูล: ผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะดีได้เท่ากับคุณภาพของข้อมูลเท่านั้น เอกสารที่สะอาด มีโครงสร้างที่ดี พร้อมหัวข้อและย่อหน้าที่ชัดเจน จะสร้าง embeddings ที่ดีกว่ามาก
  • แบ่งส่วนอย่างรอบคอบ: วิธีที่คุณแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แทนที่จะใช้ขีดจำกัดจำนวนอักขระแบบสุ่ม ลองจัดแบ่งเอกสารให้สอดคล้องกับโครงสร้างเชิงตรรกะของเอกสาร เช่น ย่อหน้าหรือหัวข้อต่างๆ
  • เพิ่มการกรองข้อมูลเมตา: การค้นหาเชิงความหมายมีประสิทธิภาพ แต่บางครั้งผู้ใช้ก็รู้ว่ากำลังมองหาอะไรอยู่แล้ว อนุญาตให้พวกเขาสามารถกรองผลลัพธ์ตามข้อมูลเมตา เช่น วันที่ แผนก หรือประเภทเอกสาร ก่อน ที่การค้นหาเชิงความหมายจะเริ่มทำงาน
  • ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณค้นหา ผลลัพธ์ที่พวกเขาคลิก และคำค้นหาที่ไม่แสดงผลลัพธ์ ข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งในการระบุช่องว่างของเนื้อหาและปรับปรุงระบบของคุณ
  • จัดการกับความล้มเหลวอย่างนุ่มนวล: ไม่มีระบบค้นหาใดที่สมบูรณ์แบบ เมื่อการค้นหาให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี ควรมีทางเลือกที่ช่วยเหลือ เช่น แนะนำคำค้นหาทางเลือกหรือเสนอให้แจ้งผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดของ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร

แม้ว่า Cohere จะให้บริการโมเดล AI ที่ทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที (ไม่เชิงนั้น)

การสร้างโซลูชันการค้นหาสำหรับองค์กรที่พร้อมใช้งานจริงนั้นมาพร้อมกับความท้าทายที่สำคัญซึ่งทีมมักประเมินค่าต่ำเกินไป การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่มีค่าใช้จ่ายสูงในอนาคต

ปัญหาใหญ่ที่สุดคือคุณได้รับชุดเครื่องมือ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งทำให้ทีมของคุณต้องรับผิดชอบในการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่รอบๆการค้นหาในฐานะบริการ

นี่คือข้อจำกัดสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:

ความท้าทายทำไมมันกลายเป็นปัญหา
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณต้องการวิศวกร AI และข้อมูลที่มีประสบการณ์เพื่อสร้าง, ดำเนินการ, และบำรุงรักษาระบบ. นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทีมส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าหรือเป็นเจ้าของได้โดยไม่คิดมาก.
ต้องการการผสานระบบแบบกำหนดเองโมเดลเหล่านี้จะไม่เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่โดยอัตโนมัติ แหล่งข้อมูลทุกแหล่งจำเป็นต้องเชื่อมต่อและดูแลรักษาด้วยตนเอง
การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องสูงดัชนีการค้นหาต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือมีการอัปเดตโมเดล ซึ่งเพิ่มภาระงานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานของคุณระบบ AI เข้าใจภาษา แต่ไม่ได้ทำงานอยู่ในที่ที่ทีมของคุณทำงานจริง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการค้นหาและการดำเนินการ
การสลับบริบทเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้คนค้นหาข้อมูลในที่เดียว จากนั้นเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพและการยอมรับลดลง

วิธีใช้ ClickUp เป็นทางเลือกสำหรับการค้นหาภายในองค์กร

ณ ตอนนี้ การแลกเปลี่ยนควรชัดเจนแล้ว

การค้นหาภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูง แต่การสร้างระบบขึ้นมาเองหมายถึงการต้องดูแลทั้งกระบวนการนำข้อมูลเข้า กลยุทธ์การแบ่งข้อมูล การอัปเดตข้อมูลแบบฝังตรรกะ การจัดอันดับใหม่ และงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ไม่ใช่แค่การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่

ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลกClickUpได้ขจัดชั้นการทำงานนั้นออกไปทั้งหมดด้วยการทำให้การค้นหาด้วย AI เป็นฟีเจอร์พื้นฐานในตัวพื้นที่ทำงานเอง

เรื่องนี้สำคัญเพราะปัญหาการค้นหาส่วนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาการค้นหาจริงๆ แต่เป็นปัญหาการขยายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่องานกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ทีมงานจะถูกบังคับให้ต้องค้นหาบริบทอยู่ตลอดเวลา ผลลัพธ์คือเวลาที่สูญเสียไป ความพยายามที่ซ้ำซ้อน และการตัดสินใจที่ขาดข้อมูลครบถ้วน

ClickUp แก้ไขปัญหาที่ต้นตอโดยการรวมงาน, บริบท, และข้อมูลเชิงลึกไว้ในที่ทำงานเดียว. มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ.

รับคำตอบที่เข้าใจบริบทจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain

ClickUp AI Notetaker_วิธีใช้ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร
ทุกการสนทนา, รายการที่ต้องทำ, และงานสามารถค้นหาได้ด้วย AI ใน ClickUp

ClickUp Brainเป็นชั้น AI ที่ทำงานตามบริบทซึ่งทำงานข้ามพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ สามารถตอบคำถาม สรุปข้อมูล และแสดงงานที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ทำงานของคุณได้อยู่แล้ว:งานใน ClickUp เอกสารใน ClickUp ความคิดเห็นใน ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดของข้อมูลหรือจัดการการฝังข้อมูลที่นี่ Brain ใช้โมเดลข้อมูลพื้นฐานของ ClickUp เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างไร ถามคำถามเช่น "อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัว Q4?" และ Brain สามารถดึงบริบทจากงาน ความคิดเห็น และเอกสารที่เชื่อมโยงกับโครงการนั้นได้

ClickUp Brain ยังรองรับโมเดล AI หลายแบบอยู่เบื้องหลัง ทำให้คุณสามารถใช้คำขอที่แตกต่างกันกับโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการให้เหตุผล การสรุป หรือการสร้างเนื้อหาได้ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการจำกัดเวิร์กโฟลว์ของคุณให้อยู่ภายใต้จุดแข็งหรือข้อจำกัดของโมเดลเดียว

เมื่อคุณต้องการบริบทภายนอก Brain สามารถทำการค้นหาเว็บได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน โดยจะแสดงผลลัพธ์ที่สรุปไว้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp หรือเปิดแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหาก

ค้นหา, นำทาง, และดำเนินการด้วย ClickUp Enterprise Search

เข้าถึงไฟล์, ถาม AI, และแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อของคุณได้รวดเร็วขึ้นจากการค้นหาแบบรวมศูนย์เพียงครั้งเดียว

การค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ในพื้นที่ทำงาน ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์แนบ รวมถึงแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slack, GitHub และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของคุณ

แถบคำสั่ง AIเปลี่ยนการค้นหาให้กลายเป็นชั้นการดำเนินการ คุณสามารถกระโดดไปยังรายการ สร้างงาน เปลี่ยนสถานะ มอบหมายเจ้าของ หรือเปิดมุมมองเฉพาะได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซเดียวกัน นี่ไม่ใช่แค่ "ค้นหาและอ่าน" แต่เป็น "ค้นหาและดำเนินการ"

แถบคำสั่ง AI_วิธีใช้ Cohere สำหรับการค้นหาในองค์กร
รันคำสั่งโดยตรงจากแถบคำสั่ง AI ใน ClickUp

เนื่องจากการค้นหาถูกฝังอยู่ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของพื้นที่ทำงาน ผลลัพธ์จึงสามารถดำเนินการได้เสมอ คุณไม่ต้องดึงข้อมูลออกมาแยกต่างหากแล้วเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อใช้งาน ขั้นตอนการทำงานจะดำเนินต่อไปในจุดเดิม

ลดความซับซ้อนของเครื่องมือด้วย ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT รวมทุกบริบทไว้ในแอป AI ซูเปอร์แอปเดียว!

ClickUp BrainGPTขยายขีดความสามารถในการค้นหาให้เหนือกว่าเบราว์เซอร์ ด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนและส่วนขยายสำหรับ Chrome โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับ Workspace ของคุณและแสดงข้อมูลเชิงบริบทเดียวกันโดยไม่ต้องเปิด ClickUp หรือแอปที่เชื่อมต่ออื่น ๆ ก่อน

จากอินเทอร์เฟซเดียว คุณสามารถค้นหางาน เอกสาร ความคิดเห็น และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ รวมถึง Gmail และการผสานรวมอื่นๆ ฟีเจอร์Talk-to-Textที่ใช้เสียงช่วยให้คุณออกคำสั่งค้นหาหรือจับคำถามได้ทันที ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็วหรือการทำงานขณะเดินทาง

แทนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ค้นหา AI อีกตัวเพื่อจัดการ Brain GPT ได้รวมการค้นพบไว้ในพื้นผิวเดียวที่เข้าใจงานของคุณอยู่แล้ว

นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ClickUp ไม่ได้ขอให้คุณสร้างระบบค้นหาสำหรับองค์กร พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์นี้ฝังระบบค้นหาไว้โดยตรงในระบบที่งานเกิดขึ้น ช่วยลดภาระโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความเร็ว

โบนัส: การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ระหว่างการปรับแต่งระบบตามความต้องการกับ AI สำหรับพื้นที่ทำงานแบบเนทีฟ

ค่านิยมหลักความยืดหยุ่นสูงสุด; การควบคุมที่เป็นกรรมสิทธิ์พร้อมใช้งานทันที; รู้บริบทโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการเดือน: ต้องการทีมวิศวกรรมในการสร้างระบบท่อบันทึกการประชุม: สลับการใช้งานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวสำหรับทั้งพื้นที่ทำงาน
การนำเข้าข้อมูลคู่มือ: คุณต้องสร้างและดูแลฐานข้อมูล ETL และเวกเตอร์อัตโนมัติ: เข้าถึงงาน เอกสาร และการแชทแบบเรียลไทม์
ตรรกะการอนุญาตต้องทำการเข้ารหัสด้วยตนเอง (มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของข้อมูล)สืบทอดมาโดยตรงจากลำดับชั้นของ ClickUp ของคุณ
ความลึกเชิงบริบทเชิงความหมาย (อิงตามความหมาย)การปฏิบัติการ (รู้ว่าใครได้รับมอบหมายให้ทำอะไร)
ส่วนติดต่อผู้ใช้คุณต้องออกแบบและสร้างแถบค้นหา/แชทในตัว (แถบค้นหา, เอกสาร และมุมมองงาน)
การดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานไม่มี: ผู้ใช้ค้นหาข้อมูล จากนั้นเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อทำงานสูง: ค้นหาข้อมูลและแปลงเป็นงานได้ทันที
เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทีมที่ต้องการกำจัด "การกระจายเครื่องมือ" และดำเนินการอย่างรวดเร็ว

การค้นหาไม่ควรเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ!

การค้นหาเชิงความหมายไม่ใช่ตัวสร้างความแตกต่างอีกต่อไป มันเป็นเพียงมาตรฐานพื้นฐานเท่านั้น

ต้นทุนที่แท้จริงของการค้นหาในองค์กรปรากฏให้เห็นในทุกที่: เวลาของวิศวกรที่ใช้ในการสร้างและบำรุงรักษา, โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้มันถูกต้องแม่นยำ, และแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อการค้นหาอยู่นอกเครื่องมือที่งานจริงๆ เกิดขึ้น การค้นหาเอกสารที่ถูกต้องไม่มีความสำคัญมากนักหากการดำเนินการตามเอกสารนั้นยังคงต้องเปลี่ยนระบบ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมปัญหาไม่ใช่แค่ "การค้นหาที่ดีขึ้น" แต่เป็นการกำจัดช่องว่างระหว่างข้อมูลกับการดำเนินการ

เมื่อการค้นหาถูกฝังไว้โดยตรงในพื้นที่ทำงาน บริบทจะถูกเก็บรักษาไว้โดยอัตโนมัติ คำตอบไม่ได้ถูกดึงมาเพียงอย่างเดียว แต่สามารถนำไปใช้ได้ทันที งานสามารถอัปเดตได้ การตัดสินใจสามารถบันทึกไว้เป็นเอกสาร และงานสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องสร้างการส่งต่อข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับทีมที่ไม่ต้องการใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการค้นหาแบบกำหนดเอง การทำงานในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์จะเปลี่ยนสมการทั้งหมด ClickUp มอบการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระดับองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วในการวางแผน ร่วมมือ และดำเนินการ

คำถามที่พบบ่อย

Cohere มุ่งเน้นเฉพาะกรณีการใช้งานในระดับองค์กร เช่น การค้นหา โดยนำเสนอโมเดลอย่าง Embed และ Rerank ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานการค้นหาข้อมูล OpenAI ให้บริการโมเดลที่กว้างกว่าและใช้ได้กับงานทั่วไป ซึ่งสามารถปรับใช้กับการค้นหาได้แต่อาจต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม

ใช่ Cohere มี API ที่ช่วยให้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านวิศวกรรมแบบกำหนดเอง ทางเลือกอย่าง ClickUp มีฟีเจอร์ค้นหาด้วย AI ในตัวที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งหรือผสานระบบเพิ่มเติม

อุตสาหกรรมที่มีคลังเอกสารขนาดใหญ่และไม่มีโครงสร้าง เช่น อุตสาหกรรมกฎหมาย การดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน และเทคโนโลยี ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการค้นหาเชิงความหมาย องค์กรใดก็ตามที่กำลังประสบปัญหาในการจัดการความรู้สามารถเห็นการปรับปรุงที่สำคัญได้