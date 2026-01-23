ClickUp ใช้แบบฟอร์มอย่างไรในการทำให้คำขอภายในเป็นมาตรฐาน?

ทุกครั้งที่คุณคิดว่าคุณควบคุมมันได้แล้ว ความต้องการใหม่ก็เกิดขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว และมันจะถูกจัดระเบียบไว้ให้คุณอย่างพร้อมใช้งาน?
เข้าสู่ClickUp Forms— สร้างขึ้นเพื่อขจัดความไม่สอดคล้องในการเก็บข้อมูล (การป้อนข้อมูล)
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณจะสามารถเปลี่ยนจากการรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มและการจัดระเบียบข้อมูลไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลได้อย่างแท้จริง
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูว่า ClickUp ใช้ Forms ในการทำให้คำขอการรับข้อมูลภายในเป็นมาตรฐานอย่างไร
ปัญหา: ความวุ่นวายของคำขอภายในที่ไม่มีโครงสร้าง
หากคุณวางแผนเส้นทางที่คำขอของคุณเคลื่อนที่ผ่านองค์กรของคุณในวันนี้ คุณจะมักเห็นปัญหาเดิม ๆ ปรากฏขึ้นซ้ำ ๆ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยที่เราได้รับฟังมา: 👇
- ความเป็นเจ้าของที่มองไม่เห็น: เมื่อมีการส่งคำขอในแชทหรืออีเมล มักจะไม่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของงานนั้น ทำให้งานถูก 'ทิ้งร้าง' หรือถูกส่งต่อไปมาจนกว่าจะมีใครสักคนรับไปทำอย่างไม่เต็มใจ
- ไม่มี SLA ที่สอดคล้อง: หากไม่มีฟิลด์มาตรฐานสำหรับความเร่งด่วน ผลกระทบ และกำหนดเวลา จะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกำหนดหรือปฏิบัติตาม SLA ภายในองค์กร ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่างานดำเนินไปอย่าง 'ช้า' แม้ว่าทีมของคุณจะทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม
- จุดบอดในการตัดสินใจและการตรวจสอบ: การอนุมัติ, บริบท, และการตัดสินใจในอดีตอยู่ในเส้นที่แตกต่างกัน ทำให้ยากที่จะตอบคำถามพื้นฐานเช่น 'ทำไมเราถึงเปลี่ยนกระบวนการนี้?' หรือ 'ใครอนุมัติการเข้าถึงนี้ครั้งล่าสุด?'
- ประสบการณ์ที่ไม่สอดคล้องกันของพนักงาน: ผู้จัดการที่ 'รู้ระบบ' จะได้รับการสนับสนุนที่รวดเร็วและชัดเจน ในขณะที่เพื่อนร่วมงานใหม่หรือทำงานทางไกลไม่รู้ว่าจะไปหาใคร ซึ่งค่อยๆ สร้างความไม่เท่าเทียมและความไม่พอใจภายในองค์กร
- ไม่มีการรายงานที่น่าเชื่อถือ: เนื่องจากคำขอเข้ามาในรูปแบบที่ไม่เป็นระบบ คุณจึงไม่สามารถดึงตัวเลขเกี่ยวกับปริมาณ ความต้องการตามทีม หรือขีดความสามารถได้อย่างง่ายดาย ทำให้ยากต่อการชี้แจงเหตุผลในการเพิ่มจำนวนพนักงาน เจรจาต่อรองขอบเขตงานใหม่ หรือปฏิเสธด้วยข้อมูลที่ชัดเจน
⭐ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpมอบระบบการรับข้อมูลที่ราบรื่นให้กับคุณ เพื่อให้ทุกคำขอมาถึงพร้อมรายละเอียดที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และในที่ที่เหมาะสม
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ:
- ข้อมูลที่จำเป็นต้องมี เช่น ข้อมูลผู้ร้องขอ ประเภทคำขอ ความเร่งด่วน รายละเอียดประกอบ และไฟล์แนบ
- มาตรฐานข้อมูลสำคัญในทุกคำขอ (เช่น ความสำคัญ, แผนก, หมวดหมู่, บทบาทของผู้ขอ, และระบบที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้รายงานเป็นระเบียบ
- กำหนดเจ้าของโดยอัตโนมัติ, ตั้งลำดับความสำคัญ, เพิ่มงานย่อย, หรือส่งคำขอผ่านการทำงานอัตโนมัติตามประเภทหรือแผนก
ฟอร์ม ClickUp คืออะไร?
ClickUp Formsคือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มในตัวของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล (จากเพื่อนร่วมทีมหรือบุคคลภายนอก) และแปลงแต่ละรายการที่ส่งเข้ามาเป็นงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
โดยสรุปคือ มีคนกรอกแบบฟอร์ม ➜ ClickUp จะสร้างงานที่มีคำตอบทั้งหมดของพวกเขา
เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มด้วย ClickUp คุณก็เหมือนกับการออกแบบว่างานใหม่ควรมีลักษณะอย่างไร:
- คำถามหนึ่งกลายเป็น ชื่อของงาน
- คำถามที่ยาวกว่าสามารถเติมเต็ม คำอธิบายงาน
- รายการแบบดรอปดาวน์, ตัวเลข, วันที่, ฯลฯ, กลายเป็น ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจ
- คุณเป็นผู้กำหนด ผู้รับมอบหมายเริ่มต้น, สถานะ, ลำดับความสำคัญ, รายการ, ป้ายกำกับ ฯลฯ
หากคุณต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการสร้างกระบวนการรับข้อมูลของคุณเองด้วย Forms ใน ClickUp เรามีวิดีโอสำหรับคุณ:
ClickUp ใช้แบบฟอร์มภายในอย่างไร (+ ตัวอย่าง)
ที่ClickUp ซึ่งเป็นConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก เราใช้ Forms ทุกวัน
วิธีที่ทีมของเราเองพึ่งพาพวกเขาแสดงให้เห็นว่าระบบการขอที่มีโครงสร้างสามารถทรงพลังได้มากเพียงใด นี่คือภาพรวมที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่แผนกต่าง ๆ ภายใน ClickUp ใช้ Forms ให้เกิดประโยชน์:
1. คำขอด้านการตลาด
การตลาดเกี่ยวข้องกับแนวคิด กำหนดเวลา และความคิดเห็นตลอดทั้งวัน (พูดถึงการจัดการโครงการในระดับใหญ่) นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับประเภทของงานที่พวกเขาเห็นทุกสัปดาห์ เช่น การเปิดตัว แคมเปญ เนื้อหา และการสนับสนุนด้านการออกแบบ
จากนั้นสมาชิกในทีมจะสามารถสร้าง ช่องกรอกข้อมูล ที่ละเอียดและครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ฝ่ายการตลาดจะคัดเลือกคำถามที่ช่วยให้ได้รับ ข้อมูลจากแบบฟอร์ม เพียงพอในการทำความเข้าใจความต้องการ ประเมินความยุ่งยาก และจัดลำดับความสำคัญร่วมกับงานอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มคำขอการตลาดทั่วไปจะส่งงานไปยังรายการ 'การรับงานการตลาด' และขอข้อมูล:
- สิ่งที่คุณต้องการ: แคมเปญ, สินทรัพย์เดียว, ชิ้นส่วนเนื้อหา, หรือการสนับสนุนกิจกรรม
- สำหรับใคร: กลุ่มลูกค้า, กลุ่มลูกค้าเฉพาะ, หรือบัญชีเฉพาะ
- ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร: การลงทะเบียน, การประชุม, การเข้าชม, หรือเป้าหมายรายได้
- เมื่อคุณต้องการ: วันที่สำคัญ, ช่วงเวลาเปิดตัว, และข้อจำกัดที่แน่นอน
- ลิงก์และไฟล์: สรุป, ร่างเอกสาร, สไลด์นำเสนอ, หรือตัวอย่างที่ผ่านมา
เมื่อมีการตอบกลับแบบฟอร์ม:
- แต่ละการส่งงานจะอยู่ในรายการรับเข้าและช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงงานที่ส่งมอบ
- ฟิลด์ที่เชื่อมโยงจะถูกเติมข้อมูลในรายละเอียดของงาน เช่น ชื่องาน ช่องทาง ลำดับความสำคัญ และวันที่เป้าหมาย
- มุมมองของ ClickUp ที่จัดกลุ่มตามประเภทคำขอและสถานะที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้ฝ่ายการตลาดเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ว่ามีงานใดอยู่ระหว่างดำเนินการบ้าง
📮 ClickUp Insight: วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการแท็บที่มากเกินไปคืออะไร? 33% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการ AI ที่สามารถจดจำทุกอย่างและนำกลับมาใช้ได้ตามต้องการ.
ความปรารถนาของเราที่จะลดภาระทางความคิดในที่ทำงานนั้นเห็นได้ชัดเจนที่นี่: ลองจินตนาการว่าสามารถไว้วางใจระบบให้เก็บรักษาความรู้ไว้ได้ เพื่อที่สมองของเราจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเอง ✨
ClickUp Brainมอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณบันทึก จัดเก็บ และเรียกคืนไอเดียต่าง ๆ ได้จากทุกที่ในเวิร์กสเปซหรือแอปที่เชื่อมต่อ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ มันคือสมองที่สองและกระดานปรึกษาของคุณ!
2. การสนับสนุนด้านไอทีและการขอเข้าถึง
ทีมไอทีมักจะถูกฝังอยู่ใต้ตั๋วที่ไม่ชัดเจนเช่น 'แลปท็อปเสีย' หรือ 'แดชบอร์ดไม่ทำงาน'
ClickUp Forms ช่วยให้พวกเขาเก็บรวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว (โดยไม่ต้องเสียเวลาตอบกลับซ้ำไปซ้ำมา) ทุกเหตุการณ์ การขอเข้าถึง หรือการขออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จะเริ่มต้นด้วยแบบฟอร์มที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งสามารถกรองและจัดทำรายงานได้
ตัวอย่างเช่น 'แบบฟอร์มคำขอการสนับสนุนด้านไอทีหรือการเข้าถึง' อาจบันทึกข้อมูล:
- ใครเป็นผู้สอบถาม: ชื่อ, ทีม, ข้อมูลติดต่อ, และความเร่งด่วน
- ประเภทของคำขอ: เหตุการณ์, การเข้าถึง, ฮาร์ดแวร์ใหม่, การติดตั้งซอฟต์แวร์, ปัญหาเครือข่าย
- ระบบที่เกี่ยวข้อง: ClickUp, Google Workspace, VPN, SSO หรือเครื่องมืออื่น ๆ
- สิ่งที่เกิดขึ้น: คำอธิบายที่ชัดเจน, ผลกระทบต่อการทำงาน, ข้อความแสดงข้อผิดพลาด, และขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้
- ไฟล์แนบที่เป็นประโยชน์: ภาพหน้าจอ, บันทึก, หรือวิดีโอสั้น
เมื่อแบบฟอร์มนั้นกลายเป็นงาน:
- ตั๋วใหม่จะตกลงในรายการคำขอ IT หรือService Deskโดยมีการกรอกประเภท ระบบ และผลกระทบไว้เรียบร้อยแล้ว
- ClickUp Automationsจัดเส้นทางตั๋วไปยังเจ้าของที่เหมาะสมตามประเภทเครื่องมือหรือคำขอ และกำหนดลำดับความสำคัญหรือกำหนดเส้นตาย SLA
- งานย่อยจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับงานหลายขั้นตอน เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือหลายอย่างสำหรับพนักงานใหม่
- แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงปริมาณตั๋ว เวลาในการตอบกลับ และปัญหาที่ค้างอยู่ เพื่อให้ฝ่ายไอทีสามารถระบุจุดคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
3. คำขอจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ทีมทรัพยากรบุคคลของคุณต้องจัดการกับงานที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งอาจสูญหายไปได้หากเก็บไว้ในอีเมล
แต่ด้วย Forms คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างได้ตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งาน การย้ายภายใน ไปจนถึงคำถามเกี่ยวกับการลาหยุด ทั้งหมดนี้สามารถกระตุ้นงานให้กับฝ่ายไอที ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการเบื้องหลังได้อัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มคำขอฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้:
- พนักงานใหม่: ตำแหน่ง, ผู้จัดการ, วันเริ่มงาน, สถานที่, แผนก, และอุปกรณ์หรือการเข้าถึงที่จำเป็น
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: การเลื่อนตำแหน่ง, การเปลี่ยนแปลงทีม, การปรับปรุงตำแหน่ง, วันที่มีผลบังคับใช้, และผู้อนุมัติ
- การลาหรือหยุดงาน: ประเภทการลา, วันที่, วันครึ่ง, ผู้ติดต่อสำรอง, และหมายเหตุใด ๆ
- ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป: คำถามเกี่ยวกับนโยบาย, ปัญหาสวัสดิการ, คำถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน, หรือการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์กับพนักงาน
เมื่อมีการส่งคำขอ:
- มันจะเข้าสู่รายการคำขอของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีช่องหมวดหมู่ที่คุณสามารถกรองเฉพาะพนักงานใหม่ การเปลี่ยนแปลง หรือการลาหยุดได้
- ตรรกะเงื่อนไขในรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้คนเห็นเฉพาะฟิลด์ที่ตรงกับสถานการณ์ของพวกเขาเท่านั้น
- ClickUp Automations มอบหมายงานให้กับ HRBP หรือผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างงานย่อยสำหรับทีมพันธมิตร เช่น IT, การเงิน หรือฝ่ายปฏิบัติการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Netflix เคยผลิตเอกสารวัฒนธรรมองค์กรหนา 127 หน้าซึ่งมีชื่อเสียงมากจน COO ของ Facebook เรียกมันว่า 'เอกสารที่สำคัญที่สุดในซิลิคอนแวลลีย์' เอกสารนี้มีอิทธิพลต่อนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
4. การดำเนินงานและคำขอข้ามทีม
ทีมปฏิบัติการสนับสนุนทุกคน ซึ่งหมายความว่างานที่เข้ามาของพวกเขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นไม่มีโครงสร้างในภายหลัง
แบบฟอร์มช่วยให้การขอข้อมูลหรือคำร้องที่หลากหลายและไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า กลายเป็นคำขอที่ชัดเจน สามารถจัดลำดับความสำคัญ กำหนดขอบเขต และส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมได้
แบบฟอร์มคำขอของทีมปฏิบัติการหรือทีมข้ามแผนกทั่วไปครอบคลุม:
- ความต้องการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงาน: การย้ายโต๊ะ, การซ่อมแซม, การเข้าถึงอาคาร, ปัญหาเกี่ยวกับห้องหรืออุปกรณ์, และปัญหาการทำความสะอาดหรือความปลอดภัย
- อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง: ฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์สำนักงาน, หรือของที่ระลึกของบริษัท, รวมถึงจำนวนและวันที่ต้องการ
- กิจกรรมและการจัดการโลจิสติกส์: กิจกรรมภายในองค์กร, นอกสถานที่, การสนับสนุนการประชุม, การประสานงานกับผู้ขาย, หรือการจัดการการเดินทาง
- การสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไป: ช่วยในกระบวนการ ระบบภายใน หรือภารกิจด้านการบริหารที่ครอบคลุมหลายทีม
เมื่อคำขอเหล่านี้มาถึงผ่านแบบฟอร์ม:
- พวกเขาถูกเก็บรวบรวมไว้ในรายการคำขอปฏิบัติการหรือรายการคำขอทีม ซึ่งมีช่องสำหรับหมวดหมู่, สถานที่, ประมาณการงบประมาณ, และวันครบกำหนด
- คำถามแบบมีเงื่อนไขในแบบฟอร์มช่วยจับรายละเอียดในระดับที่เหมาะสมตามหมวดหมู่ เช่น สำนักงานและชั้นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก หรือรุ่นและจำนวนสำหรับอุปกรณ์
- ฝ่ายปฏิบัติการสามารถใช้มุมมองที่จัดกลุ่มตามหมวดหมู่และสถานะเพื่อจัดการปริมาณงาน ป้องกันขีดความสามารถ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Formsรองรับตรรกะเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่าคำถามจะปรากฏหรือหายไปตามคำตอบก่อนหน้า สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้คนเห็นฟิลด์ที่ไม่เกี่ยวข้องและลดการส่งข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพต่ำ
ตัวอย่าง:
- หากผู้ร้องขอเลือก 'ด่วน' ภายใต้ลำดับความสำคัญ → แสดงฟิลด์ วันครบกำหนด
- หากพวกเขาเลือก 'คำขอเข้าถึง' → จะแสดงช่องให้กรอก 'ระบบใด?'
ในการตั้งค่า:
- เพิ่มคำถามที่มีประเภทที่รองรับ (แบบเลือกจากรายการ แบบเลือกถูก/ผิด สถานะ ฯลฯ)
- เปิดเหตุผลที่มุมล่างขวาของคำถาม
- ขยาย กฎ และกำหนด: หาก [เงื่อนไข] → แล้ว [การกระทำ = แสดงฟิลด์]
👉 ตรรกะเงื่อนไขมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งรองรับประเภทคำขอหลายประเภทระหว่างทีมต่างๆ
วิธีสร้างแบบฟอร์มคำขอภายในใน ClickUp
นี่คือวิธีการตั้งค่าแบบฟอร์มคำขอภายในใน ClickUp 👇
1. เตรียมกระบวนการขอของคุณ
ก่อนที่คุณจะเปิด ClickUp ให้มีแนวคิดที่ชัดเจนว่าแบบฟอร์มคำขอภายในของคุณควรบรรลุผลอะไร
กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มของคุณ ถามตัวเองว่า:
- แบบฟอร์มนี้ควรรับคำขอประเภทใดบ้าง และควรส่งคำขอประเภทใดไปยังที่อื่น? (เพื่อป้องกันการรกรุงรัง)
- ข้อมูลใดที่เราต้องการเพื่อเริ่มทำงานทันที? (ชื่อ, แผนก, รหัสอุปกรณ์, ทรัพย์สิน, ลิงก์โครงการ, และอื่น ๆ)
- ควรให้ประเภทคำขอที่แตกต่างกันกระตุ้นคำถามติดตามผลหรือเส้นทางส่งต่อที่แตกต่างกันหรือไม่? (สัญญาณว่าคุณอาจจำเป็นต้องใช้ตรรกะเงื่อนไขหรือรายการหลายรายการ)
- มีฟิลด์ใดบ้างที่มีแนวโน้มจะมีข้อมูลไม่สม่ำเสมอซึ่งควรกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์หรือฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก? (เช่น ระดับความสำคัญ ชื่อแผนก หมวดหมู่คำขอ)
- ใครจะเป็นผู้กรอกข้อมูลนี้ และพวกเขาต้องการคำศัพท์หรือคำแนะนำอะไรบ้างเพื่อให้แบบฟอร์มนี้สามารถกรอกได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย? (สำคัญอย่างยิ่งหากมีหลายทีมใช้แบบฟอร์มเดียวกัน)
กระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิด ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนแต่ละแง่มุมของกระบวนการและขั้นตอนเหล่านี้
ต่อไป ข้อมูลที่แน่นอนที่คุณต้องการให้ผู้ขอทุกคนให้คืออะไร?
ข้ามขั้นตอนนี้ไป แล้วคุณจะต้องแก้ไขแบบฟอร์มหลายครั้งในภายหลัง
2. เพิ่มมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUp
ถึงเวลาเริ่มสร้างแบบฟอร์มแล้ว!
ไปที่ พื้นที่, โฟลเดอร์ หรือ รายการ ที่คุณต้องการให้คำขอเข้าปรากฏขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกแบบฟอร์มจะผูกกับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง ทุกการส่งจะกลายเป็นงานในตำแหน่งนั้น ๆ
เมื่อคุณอยู่ในสถานที่นั้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มได้:
- คลิกปุ่ม + ดู
- จากแกลเลอรีของประเภทมุมมองที่มีให้เลือก ให้เลือก แบบฟอร์ม
- ให้ตั้งชื่อมุมมองแบบฟอร์มใหม่หากคุณต้องการให้สามารถระบุได้ง่าย
- คุณจะได้รับคำแนะนำให้เลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นใหม่
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังมองหาวิธีประหยัดเวลาในการตั้งค่าแบบฟอร์มรับข้อมูลอยู่ใช่ไหม? ลองดูแม่แบบฟอร์มรับข้อมูลเหล่านี้ที่เราคัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับคุณ แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกอย่างตั้งแต่เหตุการณ์ด้านไอทีไปจนถึงสรุปงานการตลาดและคำขอด้านปฏิบัติการ
3. สร้างช่องข้อมูลในแบบฟอร์ม
ในแบบฟอร์ม ให้ตัดสินใจว่าข้อมูลใดที่ผู้คนจะต้องกรอกและแบบฟอร์มจะไหลไปอย่างไร
เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อและคำอธิบายสั้น ๆ จากนั้นเพียงลากฟิลด์ที่คุณต้องการเข้ามา ClickUp มีตัวเลือกหลากหลายให้คุณเลือกใช้ (เช่น ช่องกรอกข้อความ รายการแบบดรอปดาวน์ วันที่ ไฟล์แนบ กล่องกาเครื่องหมาย และอื่น ๆ) เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ
นี่คือสองสามประเด็นที่คุณควรให้ความสำคัญ 👇
- ข้อมูลที่จำเป็น: กรุณาเพิ่มชื่อผู้ขอ, แผนก, และคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาหรือคำขอ
- เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อความสอดคล้อง: สำหรับหมวดหมู่เช่น 'ประเภทคำขอ' หรือ 'ความสำคัญ' การใช้เมนูแบบเลื่อนลงจะช่วยให้ข้อมูลของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานมากที่สุด
- ไฟล์แนบ: หากกระบวนการของคุณต้องการภาพหน้าจอ, บทสรุปงานสร้างสรรค์, หรือเอกสาร, คุณสามารถเพิ่มช่องไฟล์แนบได้ตั้งแต่ต้น
- ข้อมูลที่จำเป็น: โปรดทำเครื่องหมายที่ข้อมูลที่ไม่สามารถต่อรองได้เป็นข้อมูลที่จำเป็น เพื่อไม่ให้ผู้อื่นลืมกรอกข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำถามเพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มตามที่คุณต้องการได้
🧠 เกร็ดความรู้: ในศตวรรษที่ 1800 ผู้คนพับจดหมายอย่างซับซ้อนเพื่อป้องกันการถูกแกะรอยจนนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเรียกมันว่าการล็อกจดหมาย บางวิธีนั้นซับซ้อนมากจนพิพิธภัณฑ์ต้องจัดแสดงเหมือนปริศนาจากกระดาษ
4. กำหนดการตั้งค่าการส่งและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการส่งข้อมูลไปถึงจุดที่ถูกต้อง (และแน่นอนว่าทำงานตามที่ทีมของคุณต้องการ)
เริ่มต้นด้วยการเปิด แผงการตั้งค่า ทางด้านขวาของมุมมองแบบฟอร์มของคุณและ: ⬇️
- เลือกปลายทางของรายการ: ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงาน ดังนั้นให้เลือกรายการที่แน่นอนที่คำขอเหล่านี้ควรอยู่ (เช่น, การสนับสนุนด้านไอที, คำขอการออกแบบ, กล่องจดหมายของฝ่ายอาคาร)
- กำหนดผู้รับผิดชอบเริ่มต้น: หากทุกคำขอควรไปที่บุคคลหรือทีมเดียวกัน คุณสามารถกำหนดให้โดยอัตโนมัติ (ช่วยประหยัดเวลาในการจัดเส้นทางด้วยตนเองอย่างมาก)
- ใช้แม่แบบงาน (ไม่บังคับแต่มีประสิทธิภาพ): หากทีมของคุณมีแม่แบบสำหรับปัญหา IT, สรุปงานสร้างสรรค์, รายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ คุณสามารถนำไปใช้ได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกงานใหม่มี: งานย่อย รายการตรวจสอบ ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง
- งานย่อย
- รายการตรวจสอบ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- งานย่อย
- รายการตรวจสอบ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ต้องการแรงบันดาลใจในการสร้างกระบวนการอัตโนมัติมากขึ้นหรือไม่? ลองดูกรณีการใช้งานการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AIเหล่านี้
5. กำหนดรูปแบบและแบรนด์ให้กับฟอร์มของคุณ
แบบฟอร์มของคุณสมควรได้รับการปรับแต่งเล็กน้อยก่อนที่จะส่งออกไปยังสมาชิกในทีมหรือแผนกของคุณ ภายในแท็บการออกแบบ คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกให้แบบฟอร์มนี้ดูเหมือนเป็นพื้นที่ของทีมคุณเอง
คุณสามารถ:
- สลับระหว่างรูปแบบคอลัมน์เดียวและสองคอลัมน์ตามปริมาณข้อมูลที่คุณกำลังรวบรวม
- ปรับสี, พื้นหลัง, และสไตล์ของปุ่มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
- อัปโหลดภาพพื้นหลังที่กำหนดเองหากคุณต้องการให้ดูเรียบร้อยยิ่งขึ้น
- เลือกธีมสีอ่อนหรือสีเข้ม และเล่นกับสีของแบรนด์คุณเพื่อให้แบบฟอร์มดูเป็นของพื้นที่ทำงานภายในของคุณจริงๆ
...และอื่นๆ อีกมากมาย
🤯 คุณรู้หรือไม่? ClickUp รองรับทีมมากกว่า 4 ล้านทีมแล้ว และในขณะที่ Workspace ใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การใช้ AI ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันมี Workspace มากกว่า 2 ล้านแห่งที่ใช้ AI เพิ่มขึ้นจากเพียง 665,000 แห่งเมื่อปีที่แล้ว!
6. แชร์แบบฟอร์มภายใน
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด (และง่ายที่สุด)! เพียงแชร์แบบฟอร์ม ClickUp ของคุณกับทีมของคุณใน:
- ลิงก์โดยตรง: คัดลอก URL ที่สามารถแชร์ได้ของแบบฟอร์มแล้ววางลงในClickUp Chat, อีเมล, หรือ Teams หนึ่งคลิก และเพื่อนร่วมทีมของคุณก็จะอยู่ที่ที่พวกเขาต้องการเพื่อส่งคำขอ
- ฝังในเครื่องมือภายใน: หยิบโค้ดฝังและวางฟอร์มลงใน Confluence, SharePoint หรืออินทราเน็ตของคุณ ด้วยวิธีนี้ ผู้คนจะพบเจอฟอร์มนี้โดยธรรมชาติในขณะที่พวกเขากำลังทำงานตามปกติ
- จำกัดการเข้าถึง: เก็บแบบฟอร์มไว้ในรายการส่วนตัวเพื่อให้เกี่ยวข้องกับทีมภายในเฉพาะ และใช้สิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงานเพื่อป้องกันการส่งแบบฟอร์มจากบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ทำให้ค้นหาได้ง่าย: เพิ่มลิงก์ไปยังเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน วิกิภายในองค์กร หรือ ClickUp Docs ให้ทีมของคุณมีจุดเดียวที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลจากหลายที่หรือต้องถามหาแบบฟอร์มขอข้อมูลจากใครอีกต่อไป
นั่นแหละ! คุณได้ทำให้คำขอภายในทั้งหมดของคุณเป็นมาตรฐานแล้ว
⭐ ขั้นตอนเพิ่มเติม: ใช้ ClickUp AI สำหรับการวิเคราะห์
แต่การจับความต้องการเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปมักเป็นจุดที่ทุกอย่างพังทลาย เมื่องานเริ่มเข้ามา ทีมส่วนใหญ่จะกลับไปสู่ความยุ่งเหยิงที่ทำให้ทุกคนทำงานช้าลง คุณรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร:
- การตามหาบริบทที่หายไป
- ขอรายละเอียดเดิมซ้ำอีกครั้ง
- การเขียนคำตอบเดิมซ้ำ
- การจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของทุกสิ่งด้วยมือ
- การสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เพียงเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่คือตัวอย่างของงานคลาสสิกและการขยายบริบทที่มากเกินไป แต่ขอสดุดีClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานที่ออกแบบมาเพื่อขจัดความวุ่นวายที่คุณต้องเผชิญทุกวัน
นี่คือวิธีที่มันทำให้ระบบคำขอของคุณราบรื่นอย่างน่าอัศจรรย์:
- เข้าใจบริบท: ทุกคำขอมาพร้อมกับรายละเอียด ประวัติ และรูปแบบ ClickUp AI Fields สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดนี้มารวมกันได้ทันทีผ่านสรุปโดย AI ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านบันทึกการแชท
- ช่วยคุณคัดแยกงานโดยอัตโนมัติ: Brain สามารถช่วยจัดหมวดหมู่คำขอ ระบุสิ่งที่เร่งด่วน และแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำตอบแก่คุณ: ถาม ClickUp Brain เพื่อสรุป, ขั้นตอนต่อไป, คำอธิบาย, หรือร่างการอัปเดต และคุณจะได้รับสิ่งที่อิงจากงานจริง, เอกสาร, และกระบวนการทำงานของคุณ (บริบทจริงจากงานจริงของคุณ)
📚 อ่านเพิ่มเติม: ผู้สร้างแบบฟอร์ม AI ชั้นนำ
⭐ ขั้นตอนเพิ่มเติม: วิเคราะห์การส่งแบบฟอร์มผ่านแดชบอร์ด
แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลการรับเข้าได้ชัดเจน ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น และสังเกตเห็นรูปแบบได้โดยไม่ต้องรายงานด้วยตนเอง
ด้วยฟีเจอร์เสริมนี้แดชบอร์ด ClickUpจะแสดงเมตริกและแนวโน้มที่สำคัญที่สุดแบบเรียลไทม์
นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณยกระดับการร้องขอภายในองค์กร:
- สร้างบัตรที่เชื่อมโยงกับรายการรับข้อมูลของคุณ: เพิ่ม บัตรรายการงาน ที่ชี้ไปยังรายการที่งานจากแบบฟอร์มจะถูกส่งไป ใช้การจัดกลุ่มและตัวกรอง (เช่น ตามประเภทคำขอ, ลำดับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ) เพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ติดตามปริมาณการส่งและแนวโน้ม: ใช้ บัตรคำนวณ (เช่น จำนวนงาน) หรือ บัตรแผนภูมิแท่ง/เส้น เพื่อดูว่าประเภทของคำขอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- ติดตามงานที่กำลังดำเนินการ: เพิ่มการ์ด ปริมาณงานตามสถานะ หรือ เวลารวมในแต่ละสถานะ เพื่อดูว่างานใดติดขัดหรือดำเนินการตามกำหนด — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ SLA หรือใช้เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงของ SLA
- เจาะลึกเมื่อจำเป็น: บัตรแดชบอร์ดส่วนใหญ่ให้คุณคลิกเข้าไปยังงานที่อยู่เบื้องหลังเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบคำตอบของแบบฟอร์มแต่ละรายการได้โดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
ประโยชน์ของการทำให้คำขอเป็นมาตรฐานด้วยแบบฟอร์ม ClickUp
นี่คือเหตุผลที่การทำให้คำขอเป็นมาตรฐานผ่าน ClickUp Forms สร้างผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน:
- การจัดลำดับความสำคัญของคำขอที่ง่ายขึ้น: เนื่องจากแบบฟอร์มสามารถรวมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์หรือลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ทีมของคุณจึงไม่จำเป็นต้องตีความไทม์ไลน์ด้วยตนเอง การป้อนข้อมูลการจัดลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกันนี้ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดหรือตัวกรองได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังช่วยมาตรฐานกระบวนการโดยกำหนดว่าอะไรคือลำดับความสำคัญสูง ปานกลาง หรือต่ำ
- การมองเห็นที่ดีขึ้นระหว่างทีม/บทบาท: ด้วยการรับข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผู้นำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเห็นข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (เช่น 'จำนวนคำขอโดยแผนก', 'เวลาการประมวลผลเฉลี่ยตามประเภทของคำขอ') ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกกระบวนการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะทุกคำขอเข้าสู่ระบบในวิธีเดียวกัน
- การปรับให้สอดคล้องกับแบรนด์หรือกระบวนการที่ดีขึ้น: ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบและการสร้างแบรนด์ ('สายผลิตภัณฑ์ใด?', 'ภูมิภาคใด?', ฯลฯ) เพื่อให้แบบฟอร์มการรับข้อมูลเองช่วยเสริมกระบวนการและความคาดหวังของคุณ ไม่ใช่แค่เนื้อหาเท่านั้น
- การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ร้องขอใหม่: เมื่อช่องข้อมูลในแบบฟอร์มของคุณมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐาน สมาชิกทีมใหม่หรือผู้ร้องขอจากภายนอก (เช่น ผู้ขาย ผู้รับเหมา) จะสามารถใช้งานได้ทันที (ต้องการคำอธิบายน้อยลง ลดข้อผิดพลาด)
- การตรวจสอบ/ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้น: หากคุณมาตรฐานการรับคำขอของคุณ คุณสามารถติดตามประเภทของคำขอที่เข้ามาตลอดเวลา (เช่น การเพิ่มงบประมาณ, การเปลี่ยนแปลงขอบเขต) ได้ เพราะทุกคนใช้ระบบการจัดหมวดหมู่เดียวกัน
- การผสานรวมกับงานและกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น: เนื่องจากการส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะกลายเป็นงานใน ClickUp (พร้อมฟิลด์ที่คาดการณ์ได้) ทำให้กระบวนการตั้งแต่การร้องขอ → งาน → การเสร็จสิ้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น และคุณมีโอกาสน้อยลงที่จะต้องจับคู่คำขอที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับระบบงานของคุณด้วยตนเอง
มาตรฐานทุกคำขอภายในด้วย ClickUp
หากผู้คนยังคงส่งคำขอเข้ามาในแชทสุ่ม อีเมลบางส่วน หรือการพูดคุยตามทางเดิน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทีมของคุณ ปัญหาคือไม่มีวิธีเดียวที่เชื่อถือได้ในการขอความช่วยเหลือ
ClickUp Forms แก้ไขปัญหานี้โดยให้ทุกคนมีทางเข้าที่เรียบง่ายเหมือนกันในการส่งคำขอ
ทุกคำขอมีโครงสร้างเดียวกัน ถามคำถามที่ถูกต้อง และถูกจัดอยู่ในรายการที่ถูกต้องเป็นงานที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้จริง ฟิลด์ที่กำหนดเอง คำถามตามเงื่อนไข และการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ฝ่าย IT, HR, ออกแบบ, และปฏิบัติการได้รับรายละเอียดที่ต้องการ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนคำขอภายในของคุณให้เป็นระบบที่ทั้งทีมของคุณไว้วางใจได้ ✅
คำถามที่พบบ่อย
ใช่ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยัง Slack หรืออีเมลได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่มีการส่งแบบฟอร์มใหม่เข้ามา สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสมาชิกทีมเฉพาะที่ต้องการตอบสนองต่อคำขอภายในอย่างรวดเร็ว หลายทีมมักจะแชร์แบบฟอร์ม ClickUp ใน Slack จากนั้นใช้ ClickUp Automations เพื่อส่งการส่งใหม่ไปยังช่องทางที่ถูกต้องโดยตรง
ClickUp ปกป้องการส่งแบบฟอร์มทั้งหมดด้วยความปลอดภัยระดับองค์กร การเข้ารหัส และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล, ใครสามารถดูการส่งข้อมูล, และที่ไหนที่งานจะถูกสร้างขึ้น การเข้าถึงเป็นไปตามบทบาท และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสามารถถูกจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะทีมข้ามสายงานหรือบุคคลตามความจำเป็น ยิ่งไปกว่านั้น Workspaces, Lists, และ Views ที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มจะสืบทอดมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันที่ใช้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า Account Authenticated Forms เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม Workspace ของคุณเท่านั้นที่สามารถดูและส่งแบบฟอร์มได้
แน่นอน หลายบริษัทสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อให้บริการหลายทีมโดยใช้ClickUp Custom Fieldsและตรรกะเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาด, IT, และ HR สามารถรับคำขอจากแบบฟอร์มเดียวที่รวมกัน และกฎของ ClickUp จะส่งคำขอแต่ละรายการไปยังรายการที่ถูกต้องหรืองานที่สามารถดำเนินการได้สำหรับทีมนั้น ๆ นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนกบริการร่วมหรือการรับพนักงานใหม่
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ ClickUp ช่วยให้การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ ประเภทคำขอ หรือแผนก เป็นเรื่องง่าย เมื่อฟิลด์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อจัดหมวดหมู่หรือจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ได้ทันทีที่เข้ามา ตัวอย่างเช่น คำขอที่ 'เร่งด่วน' สามารถถูกกำหนดให้กับผู้นำได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ปัญหาด้านไอทีสามารถถูกส่งไปยังคิวเฉพาะได้
ใช่ ClickUp Brain หรือที่รู้จักในชื่อ ClickUp AI สามารถสรุปการส่งแบบฟอร์มที่ยาวหรือไม่ชัดเจน เน้นรายละเอียดที่ขาดหาย และช่วยส่งงานไปยังเจ้าของที่เหมาะสมได้ เนื่องจากเข้าใจบริบท จึงสามารถเปลี่ยนการส่งงานดิบให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที