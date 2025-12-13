วิธีทำให้การติดต่อใน LinkedIn เป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

การศึกษาเกี่ยวกับสถานะของการติดต่อผ่าน LinkedInพบว่าทีมขายยังคงมองข้าม LinkedIn ในการหาลูกค้า B2B มากกว่า 90% ของความพยายามในการติดต่อออกยังคงอยู่ในอีเมล ในขณะที่ LinkedIn ยังคงเป็นเพียงความคิดรอง
อัตราการตอบกลับอีเมลเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1% LinkedIn DMs ได้รับมากกว่า 10.3% ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมสองเท่า
ผู้ตัดสินใจของคุณกำลังใช้งาน LinkedIn อยู่แล้ว ดังนั้นทำไมไม่ลองใช้ LinkedIn เป็นช่องทางหลักในการติดต่อภายนอกของคุณล่ะ?
สำหรับเรื่องนี้ คุณจำเป็นต้องคุ้นเคยกับการทำงานอัตโนมัติบน LinkedIn—การส่งคำขอเชื่อมต่อ การตั้งเวลาติดตามผล และการติดตามการมีส่วนร่วม
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำให้การติดต่อบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติด้วย AI
⭐ เทมเพลตแนะนำ
คุณกำลังสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและสเปรดชีตอยู่ตลอดเวลาเพียงเพื่อให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพหรือไม่? มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นClickUp's Action Plan Template สำหรับ Outreachจะรวมเวิร์กโฟลว์แคมเปญของคุณไว้ในที่เดียว
สถานะที่แสดงด้วยสี, แท็กแผนก และธงความสำคัญ ช่วยให้สายงานของคุณอ่านได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการข้อความส่วนบุคคลในบัญชี LinkedIn หลายร้อยบัญชี
ทำไมการติดต่อผ่าน LinkedIn ยังคงได้ผล
นี่คือเหตุผลที่ LinkedIn ยังคงครองความเป็นผู้นำในการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบ B2B:
- การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ: คุณสามารถกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณโดยใช้ตัวกรองตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม และภูมิภาค แทนการเดาสถานภาพทางประชากรเหมือนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- สภาพแวดล้อมที่มีความตั้งใจสูง: ผู้คนเข้าสู่ระบบ LinkedIn โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและธุรกิจ ดังนั้นพวกเขาจึงเปิดรับโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่าเมื่อพวกเขาเลื่อนดู Instagram หรือ Facebook เพื่อความบันเทิง
- อัตราการตอบกลับที่สูงขึ้น:อัตราการตอบรับคำเชิญบน LinkedIn โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 37% ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสร้างเครือข่ายและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ข้อมูลพฤติกรรมที่สมบูรณ์: การดูโปรไฟล์, การมีส่วนร่วมกับโพสต์, การเปลี่ยนงาน, และการอัปเดตของบริษัทให้สัญญาณแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความสนใจของลูกค้ามุ่งหวังและเวลาที่เหมาะสม
- ข้อจำกัดการทำงานอัตโนมัติที่เข้มงวดขึ้น: LinkedIn กำหนดขีดจำกัดการเชื่อมต่อรายวันเพื่อป้องกันการส่งข้อความสแปมและบังคับให้คุณมุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ
🤯 คุณรู้หรือไม่? LinkedIn มีสมาชิกมากกว่า1.2 พันล้านคนใน200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนเริ่มทำการติดต่อผ่าน LinkedIn แบบอัตโนมัติ
การทำงานอัตโนมัติของ LinkedIn จะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณมีพื้นฐานที่ถูกต้อง ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานอัตโนมัติในการติดต่อของคุณ นี่คือพื้นฐานบางประการที่คุณควรทำความเข้าใจให้ถูกต้อง
เข้าใจกฎของ LinkedIn
มันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับ ICP ทุกคนได้ในครั้งเดียว นี่คือกฎของ LinkedIn ที่คุณต้องรู้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของบัญชีและให้การติดต่อของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
|การกระทำ
|ฟรี LinkedIn
|พรีเมียม LinkedIn
|เซลส์ นาวigator
|คำขอเชื่อมต่อประจำสัปดาห์
|สูงสุด 100 (แนะนำ 80)
|สูงสุด 100
|สูงสุด 100
|คำขอเชื่อมต่อรายสัปดาห์ (ค่า SSI สูง)
|ไม่เกี่ยวข้อง
|สูงสุด 200
|สูงสุด 200
|ข้อความขอบเขตการเชื่อมต่อ
|200 ตัวอักษร
|300 ตัวอักษร
|300 ตัวอักษร
|ข้อความคำขอการเชื่อมต่อ (หมายเหตุ)
|5–10 ต่อเดือน
|ไม่จำกัด (ภายในขีดจำกัดรายสัปดาห์)
|ไม่จำกัด (ภายในขีดจำกัดรายสัปดาห์)
|ขีดจำกัดการส่งข้อความ DM รายสัปดาห์
|ประมาณ 100 ข้อความ
|ประมาณ 150 ข้อความ
|ประมาณ 150 ข้อความ
|ความยาวของข้อความ
|8,000 ตัวอักษร
|8,000 ตัวอักษร
|8,000 ตัวอักษร
|ขนาดไฟล์แนบ
|20MB
|20MB
|20MB
หากคุณไม่สนใจข้อจำกัดเหล่านี้ คุณอาจเสี่ยงต่อการถูกบล็อกชั่วคราวหรือถาวร
👀 คุณรู้หรือไม่? ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมทางการขายสองแห่งใหญ่ ได้แก่ Apollo. io และ Seamless. aiได้หายไปจากผลการค้นหาบน LinkedInเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการขูดข้อมูลผ่านส่วนขยายของ Chrome
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบโซเชียลมีเดียฟรีและแก้ไขได้ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ
สิ่งสำคัญคือคุณต้องสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedInที่เน้นทักษะของคุณและเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
นี่คือรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งโปรไฟล์ส่วนตัวและโปรไฟล์บริษัทของคุณ:
|ประวัติส่วนตัว
|หน้าบริษัท
|✅ รูปถ่ายหน้าตรงมืออาชีพ ✅ หัวข้อที่เน้นคุณค่า ✅ ส่วนประสบการณ์ที่ครบถ้วน (พร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้) ✅ คำแนะนำ ✅ โพสต์ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณสามารถมีส่วนร่วมได้
|✅ โลโก้คุณภาพสูง✅ คำขวัญบริษัทหรือข้อเสนอคุณค่าที่ชัดเจน✅ การอัปเดตและโพสต์ล่าสุดของบริษัท✅ ไฮไลท์สินค้าและบริการ✅ ข้อมูลติดต่อและลิงก์เว็บไซต์
👀 คุณรู้หรือไม่? การมีส่วนร่วมบน LinkedIn เพิ่มขึ้น30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2024 ซึ่งมากกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ทั้งหมด
กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICP)
คุณไม่สามารถส่งคำขอไปยังใครก็ได้ ประการแรก มีขีดจำกัดในการเชิญต่อสัปดาห์ และประการที่สอง คุณจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการเชื่อมต่อกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่คุณจะขยายการติดต่อทาง LinkedIn ของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้จักผู้ที่คุณต้องการติดต่อด้วย—โปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมายที่ 이상적 (ICP) ของคุณ
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICP ของคุณได้อย่างเฉพาะเจาะจง:
- บริษัทประเภทใดที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในอุดมคติของคุณทำงานอยู่?
- ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณมีตำแหน่งงานอะไรบ้าง?
- พวกเขากำลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไรอยู่?
- โซลูชันของคุณมุ่งเน้นไปที่สตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่?
- พวกเขากำลังใช้เครื่องมืออะไรบ้างอยู่แล้วที่ช่วยเสริมบริการของคุณ?
- บริษัท/บุคคลเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ใดทางภูมิศาสตร์?
ยิ่งคุณกำหนดบุคลิกภาพของผู้ใช้ให้ชัดเจนมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งสามารถค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่คุณนำเสนอได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น
👀 คุณรู้หรือไม่? LinkedIn Introเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2013 ในฐานะฟีเจอร์ของ iOS ที่แทรกข้อมูลโปรไฟล์ LinkedIn ลงในหัวข้ออีเมล เพียงไม่กี่เดือนต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ฟีเจอร์นี้ถูกยกเลิกเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลอีเมล
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเพิ่มยอดขาย
วิธีทำให้การติดต่อบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติด้วย AI
การขยายขอบเขตการติดต่อบน LinkedIn นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
หากทำเร็วเกินไป คุณอาจเสี่ยงต่อการถูกจำกัดบัญชี หากทำช้าเกินไป ท่อการขายของคุณอาจแห้งขอด AI ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการสร้างโอกาสทางธุรกิจบน LinkedIn ได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง นี่คือสิ่งที่ AI สามารถทำได้:
- ข้อความที่เกี่ยวข้องอย่างสูงถูกสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนข้อความโฆษณา
- การติดตามผลอัตโนมัติที่ยังคงให้ความรู้สึกเป็นมนุษย์
- ทุกผู้มีโอกาสได้รับการติดตามไว้ในที่เดียว
มาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้การติดต่อบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติด้วย AI ได้อย่างไรในลักษณะทีละขั้นตอน
1. กำหนดเป้าหมายของแคมเปญ
คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยการอัตโนมัติ LinkedIn?
อาจเป็นการนัดหมายการโทรเพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อกระตุ้นการสนทนาโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย หรือโปรโมทแหล่งข้อมูลและให้ผู้คนดาวน์โหลดคู่มือ หรือเพิ่มความหนาแน่นของเครือข่ายและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรืออุตสาหกรรม
ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายอะไร ให้กำหนดมันไว้
ต่อไป ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ เพราะหากไม่มีตัวเลข ระบบอัตโนมัติของคุณก็จะไม่มีอะไรให้ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการการเข้าถึงของ ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างแคมเปญการเข้าถึงของคุณด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งเป้าหมายสำหรับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
- เพิ่มแท็กความสำคัญให้กับแต่ละงาน, เพิ่มผู้รับผิดชอบ, และสถานะความคืบหน้า
- เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดสำหรับแคมเปญเพื่อให้เป็นไปตามแผน
- รวมความซับซ้อนของงานและความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างปฏิทินเนื้อหา LinkedIn เพื่อวางแผนและจัดตารางโพสต์ของคุณ
2. สร้างฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
คุณต้องการรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
AI สามารถปรับแต่ง, ให้คะแนน, และจัดลำดับข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อข้อมูลพื้นฐานของคุณถูกจัดระเบียบไว้
เริ่มต้นด้วยตัวกรอง ICP ของคุณและระบุ ใคร ที่คุณต้องการเข้าถึงจริงๆ: ตำแหน่งงาน, อุตสาหกรรม, ขนาดบริษัท, และภูมิภาค. ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อคัดกรองรายชื่อของคุณให้แคบลงโดยใช้สัญญาณที่มีความตั้งใจสูง เช่น:
- ผู้ที่โพสต์ล่าสุด
- การเปลี่ยนแปลงบทบาทในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
- บริษัทที่มีการเติบโตของจำนวนพนักงานหรือเงินทุน
- ทีมที่กำลังจ้างงานสำหรับตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถแก้ไขได้
เพิ่มคุณค่าให้กับรายการของคุณด้วยบริบทพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงหัวข้อหลักของพวกเขา โพสต์ล่าสุด ข้อมูลบริษัท และสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหา เพื่อปรับแต่งข้อความให้มีความหมายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทรัพย์สินด้านการเข้าถึงของคุณ: คำจำกัดความของ ICP, กรอบข้อความ, กฎการทำงานอัตโนมัติ, ตรรกะการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คุณสามารถฝังบุ๊กมาร์ก ตาราง รูปภาพ ลิงก์ และแม้แต่แดชบอร์ดเพื่อจัดรูปแบบเอกสารของคุณได้ตามต้องการ
ทุกคนในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ คุณสามารถแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น ไฮไลต์ข้อเสนอแนะ และแม้กระทั่งแปลงข้อความเป็นงานโดยตรงเพื่อให้แนวคิดของคุณกลายเป็นสิ่งที่สามารถติดตามได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายตามการค้นหาที่คุณบันทึกไว้ ทีมงานขายของคุณสามารถค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการได้ผ่านการกรองขั้นสูงที่เหนือกว่าความสามารถในการค้นหาขั้นพื้นฐานของเวอร์ชันฟรี
3. สร้างข้อความติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
อีเมลทั่วไปที่ส่งถึงลูกค้าใหม่มีอัตราการตอบกลับเพียง2.8%
เพิ่มความเป็นส่วนตัวเพียงเล็กน้อย และอัตราการตอบกลับจะเพิ่มขึ้นถึง 6.5% ในการศึกษาเดียวกันนี้ ผู้ตัดสินใจ 73% กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับข้อความที่ส่งมาแบบไม่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าข้อความนั้นมีความเป็นส่วนตัว
โดยสรุป ข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจะได้รับการตอบกลับมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบกลับบน LinkedIn ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:
- อ้างอิงถึงสิ่งเฉพาะเจาะจง: โพสต์ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงบทบาท หรือการอัปเดตของบริษัท
- ให้ข้อความมีความยาว 2–3 ประโยค โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
- เสนอสิ่งที่มีประโยชน์ (เช่น ข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร หรือมุมมอง) ก่อนที่จะขอเวลา
การปรับแต่งข้อความทั้งหมดนี้ด้วยตนเองเปรียบเสมือนการแข่งกับเวลา
ใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำให้ขั้นตอนนี้เป็นอัตโนมัติ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp Brainช่วยลดภาระในการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว
AI นี้เข้าใจระบบการติดต่อทั้งหมดของคุณ เนื่องจากมันทำงานอยู่ภายใน ClickUp เครื่องมือ AI นี้มีบริบทจากรายการ งาน เอกสาร ฟิลด์ CRM และบันทึกของคุณ
นั่นหมายความว่ามันสามารถสร้างข้อความการติดต่อ, สรุป, และงานติดตามผลตามกระบวนการทำงานจริงของคุณ ไม่ใช่การคาดเดาทั่วไป
ผู้ช่วย AI สรุปโพสต์บน LinkedIn, แยกจุดปวดที่เกี่ยวข้องกับบทบาท, และดึงข้อมูลสำคัญที่คุณสามารถนำไปใช้ในข้อความของคุณได้
จากนั้นใช้ BrainGPT เพื่อเขียนข้อความติดต่อใหม่ในโทนที่แตกต่างกัน สร้างเวอร์ชันสั้น 2-3 ประโยค หรือสร้างมุมมองหลายแบบ (เน้นคุณค่า, เน้นปัญหา, เน้นข้อมูลเชิงลึก) ทดสอบความหลากหลายเหล่านี้เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับแต่ละ ICP
อย่าลืมทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นและเพิ่มสัมผัสส่วนตัวของคุณลงในข้อความด้วยบุคลิกของคุณเล็กน้อย
และไอเดียสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด—ทันทีหลังจากอ่านโพสต์ของลูกค้าเป้าหมาย ระหว่างการสนทนา หรือขณะที่คุณกำลังตรวจสอบสถานะงานในท่อธุรกิจของคุณ
การพิมพ์ทุกอย่างทำให้คุณช้าลง. เข้าสู่:Talk-to-Text ของ ClickUp. ด้วย Talk-to-Text คุณสามารถ:
- แท็กเพื่อนร่วมทีม งาน หรือเอกสารโดยอัตโนมัติขณะบันทึกเสียงด้วยการใช้ @mentions และลิงก์ที่เข้าใจบริบท
- รับคลังคำศัพท์ส่วนตัวที่เติมชื่อผลิตภัณฑ์, อักษรย่อ และคำที่ใช้บ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติในข้อความที่พิมพ์เพื่อเสียงเหมือนคุณ
- เปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างและกำหนดเป็นงาน
- เข้าถึง ChatGPT, Claud, Gemini และโมเดล AI อื่นๆ ได้โดยไม่ต้องสลับแอป—ลดความซับซ้อนจากการใช้ AI หลากหลาย
- รักษาความเป็นระเบียบของ CRM บน LinkedIn ของคุณด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียงทันที
- BrainGPT ยังสามารถค้นหาเว็บจากหน้าต่างเดียวกันได้ โดยไม่ต้องออกจาก Workspace ของคุณ
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานที่มีความหมายมากขึ้นได้ และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกกีดกันทางความคิดสร้างสรรค์และไม่ได้รับการประเมินค่าอย่างเหมาะสม 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้ง่าย และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นตัวแทน AI ของ ClickUp สามารถ มอบหมายขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้ ทำให้คุณไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการโฟกัสกับการคาดการณ์แทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
4. เลือกชุดเทคโนโลยีของคุณ
การอัตโนมัติบน LinkedIn ไม่ใช่การทำงานด้วยเครื่องมือเพียงตัวเดียว. เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยจัดการส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการติดต่อสื่อสารของคุณ. ตัวอย่างเช่น:
|เครื่องมือ
|วัตถุประสงค์
|เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมาย
|LinkedIn Sales Navigatorช่วยทำการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ให้คุณโดยอัตโนมัติ ใช้เพื่อค้นหาโปรไฟล์ LinkedIn ตามเกณฑ์ ICP ของคุณ เช่น ตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท อุตสาหกรรม และตัวกรองตามสถานที่
|เครื่องมือดึงข้อมูล
|เครื่องมืออัตโนมัติ LinkedIn ที่ดีที่สุดบางตัว เช่นPhantombusterและLushaจะรวบรวมข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn และดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบริษัท และกิจกรรมล่าสุด
|เครื่องมือการประชาสัมพันธ์
|ExpandiและDripifyช่วยให้คุณส่งข้อความการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสร้างลำดับการติดตามอัตโนมัติที่ทำงานตามการตอบสนองของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
|เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมบน LinkedIn เช่นShield AnalyticsและTaplioเพื่อติดตามเมตริกของแคมเปญของคุณ เช่น อัตราการยอมรับการเชื่อมต่อ อัตราการเปิดข้อความ และข้อมูลการแปลง เพื่อแสดงให้เห็นว่าอะไรได้ผล
|เครื่องมือติดตามกิจกรรม
|Lead DeltaและWeConnectติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีต่อโปรไฟล์ เนื้อหา และข้อความของคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผล
เมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้นการติดต่อผ่าน LinkedIn คุณไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีทั้งหมดในทันที แต่คุณต้องการพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์เพียงแห่งเดียวเพื่อดำเนินกระบวนการของคุณ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, นำข้อมูลการติดต่อทั้งหมดของคุณมารวมไว้ที่เดียว. ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ, เอกสารเกณฑ์ ICP, แบบข้อความ, ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ.
นำเข้าข้อมูลที่เสริมจากเครื่องมืออัตโนมัติของ LinkedIn เข้าสู่ ClickUp BrainGPT สามารถสรุปข้อมูลนั้นสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย ระบุจุดปัญหา และดึงประเด็นสำคัญสำหรับการสื่อสารในการติดต่อ
ระบบจะอัปเดตคู่มือการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปรับปรุงลำดับการติดต่อหรือค้นพบสิ่งที่ได้ผล AI จะกลายเป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารของคุณ โดยเขียน SOP และแม่แบบการติดต่อใหม่
นี่คือความแตกต่างระหว่างเครื่องมืออัตโนมัติแบบดั้งเดิมของ LinkedIn กับพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์:
|สแต็กแบบดั้งเดิม
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ (ClickUp Brain)
|การติดต่อผ่าน LinkedIn กระจัดกระจายอยู่ใน 6–10 เครื่องมือ (Sales Nav, สเปรดชีต, แม่แบบข้อความ, ตัวติดตาม)
|งานวิจัยการเข้าถึงทั้งหมด, บันทึก ICP, แม่แบบข้อความ และงานต่าง ๆ ถูกจัดเก็บรวมศูนย์ไว้ในศูนย์กลาง ClickUp ที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียว
|ข้อมูลบริบทสูญหายระหว่างแอป — คุณค้นคว้าในเครื่องมือหนึ่ง เขียนข้อความในอีกเครื่องมือหนึ่ง และติดตามความคืบหน้าในสเปรดชีต
|ผู้ช่วย AI และตัวแทน AI ทำงานด้วยบริบทครบถ้วนจากเอกสารของคุณ, รายละเอียด CRM, งาน, และลำดับขั้นตอน
|เวลาที่เสียไปกับการเปลี่ยนเครื่องมือ อัปเดตเอกสาร และซิงค์ข้อมูลด้วยตนเอง
|แดชบอร์ดจะอัปเดตอัตโนมัติแบบเรียลไทม์พร้อมสถานะการติดต่อ การติดตามผล และประสิทธิภาพของข้อความ
|ปัญญาประดิษฐ์แบบจุดแก้ปัญหาที่ไม่มีหน่วยความจำของข้อความในอดีตหรือกฎ ICP
|AI ที่ฝังตัวอยู่ในทุกงาน เอกสาร และการสนทนา — นำ ICP, เทมเพลต และกฎการปรับแต่งเฉพาะบุคคลของคุณไปทุกที่
👀 คุณทราบหรือไม่? LinkedIn ถูกแบนหรือจำกัดการใช้งานอย่างเข้มงวดในประเทศต่อไปนี้
- รัสเซีย:ในเดือนพฤศจิกายน 2016 ศาลในกรุงมอสโกมีคำสั่งให้บล็อก LinkedIn เนื่องจากละเมิดกฎหมายการเก็บข้อมูลในประเทศของรัสเซีย สถานะ: ยังคงถูกบล็อก
- สถานะ: ยังถูกบล็อก
- สถานะ: ยังถูกบล็อก
- จีน: LinkedIn ปิดบริการหลักในประเทศจีนและเปลี่ยนไปใช้รูปแบบที่จำกัด สถานะ: LinkedIn ไม่ได้ให้บริการโซเชียลหรือกระดานงานเต็มรูปแบบในประเทศจีนอีกต่อไป
- สถานะ: LinkedIn ไม่ได้ให้บริการโซเชียลหรือกระดานงานเต็มรูปแบบในประเทศจีนอีกต่อไป
- สถานะ: LinkedIn ไม่ได้ให้บริการโซเชียลหรือกระดานงานเต็มรูปแบบในประเทศจีนอีกต่อไป
5. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
การติดต่อผ่าน LinkedIn ไม่หยุดเพียงแค่การส่งคำขอเชื่อมต่อเท่านั้น คุณจำเป็นต้องติดตามการตอบกลับและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายมาเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินในที่สุด
เมื่อคุณกำลังจัดการการติดต่อสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายร้อยคน ไม่มีทางที่คุณจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง คุณต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่ทำงานต่อเนื่องได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ตรวจสอบทุกการตอบกลับ
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอัตโนมัติ ให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าขีดจำกัดต่อไปนี้:
- ตั้งค่าคำขอการเชื่อมต่อประจำวัน
- ส่งคำขอเชื่อมต่อเป็นระยะ
- ส่งข้อความในช่วงเวลาทำงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับและทำให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งจะถูกเรียกใช้เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก้าวผ่านแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ระบบจะทำงานเบื้องหลังเพื่อจัดการกระบวนการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ
กำหนด หากเป็นเช่นนี้, ให้ทำเช่นนั้น ในระบบการอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาและลดการพลาดขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดแท็ก Connected ทันทีที่ผู้มุ่งหวังย้ายไปยังสถานะ Connection Accepted เพื่อให้ CRM ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ระบบอัตโนมัติยังสามารถเชื่อมโยงกับกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ หรือแม้แต่เหตุการณ์การติดตามเวลา เพื่อให้มั่นใจว่างานต่างๆ ได้รับการติดป้ายกำกับอย่างสม่ำเสมอ
⭐ โบนัส: ClickUp Agentsยกระดับการทำงานอัตโนมัติของคุณไปอีกขั้น ต่างจากกฎแบบทริกเกอร์ธรรมดา Agents สามารถทำงานหลายขั้นตอนอย่างต่อเนื่องแทนคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวแทนที่สามารถ:
- ตรวจสอบรายชื่อ การติดต่อทาง LinkedIn ของคุณทุกเช้า
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการติดตามภายใน 3 วัน
- สรุปข้อความหรือบันทึกล่าสุด
- สร้างงานที่ชื่อว่า 'ส่งการติดตาม 2 ให้กับ [ผู้มุ่งหวัง]'
- มอบหมายให้คุณพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
6. เปิดตัว, ติดตาม, และขยายขนาดแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณ
เริ่มต้นแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณในขนาดเล็กและทดสอบประสิทธิภาพก่อนที่จะขยายไปยังรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทั้งหมดของคุณ
ในระหว่างสัปดาห์ทดสอบของคุณ ให้ติดตามตัวชี้วัดสำคัญต่อไปนี้:
- อัตราการยอมรับ: ควรอยู่เหนือ 30% สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดี; หากต่ำกว่านี้บ่งชี้ว่ามีการคัดเลือกที่ไม่ดีหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
- การดูโปรไฟล์: หากอัตราการดูหลังจากได้รับคำขอสูง แต่มีอัตราการยอมรับต่ำ แสดงว่าอาจจำเป็นต้องปรับปรุงโปรไฟล์
- อัตราการตอบกลับ: ติดตามจำนวนการเชื่อมต่อที่ยอมรับแล้วตอบกลับข้อความติดตามครั้งแรกของคุณ; ตั้งเป้าอัตราการตอบกลับที่ 15-20%
เมื่อแคมเปญทดสอบของคุณแสดงผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอแล้ว ให้ค่อยๆ ขยายขนาดขึ้น
สร้างแคมเปญที่ประสบความสำเร็จหลายรูปแบบ ทดสอบอุตสาหกรรม ขนาดบริษัท หรือตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ในขณะที่ยังคงใช้เทมเพลตข้อความและลำดับเวลาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของคุณ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่และเปลี่ยนให้เป็นแผนภูมิและกราฟ
แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลจากงานและฟิลด์ที่คุณกำลังทำงานอยู่โดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างมุมมองรวมในระดับสูงภายใน Workspace ของคุณ
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดรายงานภายในและภายนอกที่ละเอียดสำหรับบัญชีทั้งหมดของคุณได้ แดชบอร์ดหลักสำหรับผู้บริหารระดับสูงและแดชบอร์ดเฉพาะบุคคลสำหรับ SDR ทุกคน
เลือกจากบัตรแดชบอร์ดเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณ. ส่งออกเป็นไฟล์ PDF และส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง.
⚒️ เคล็ดลับด่วน:บัตร AIมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และอัปเดตอัตโนมัติให้คุณภายในแดชบอร์ด ClickUp ของคุณ
ในกรณีของการติดต่อผ่าน LinkedIn จะแปลว่า:
- เพิ่มบัตรสรุปผู้บริหาร AI เพื่อรับภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกระบวนการติดต่อของคุณ (เชื่อมต่อแล้ว, รอการตอบกลับ, ต้องติดตามผล)
- ใส่การ์ด AI StandUp เพื่อดูไฮไลท์ประจำวัน เช่น ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์, ลูกค้าที่หยุดชะงัก, หรือการติดตามผลที่ค้างอยู่
- ใช้การ์ดเป้าหมาย AI เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายสัปดาห์: จำนวนคำขอเชื่อมต่อ, การตอบกลับ, หรือการนัดหมายที่จองไว้
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจาก Statista มากกว่า84% ของนักการตลาด B2Bเชื่อว่า LinkedIn มอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับองค์กรของพวกเขาเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Facebook และ Twitter
ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลสำหรับการติดต่อผ่าน LinkedIn
คุณหลีกเลี่ยงคำขอเชื่อมต่อที่ดูทั่วไปซึ่งคนอื่นสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายอย่างไร?
ใช้คำแนะนำที่คิดมาอย่างดีเพื่อให้ทุกข้อความมีความเกี่ยวข้องและมีโอกาสช่วยเหลือในความพยายามค้นหาลูกค้าใหม่ของคุณ
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
🤖 ข้อความแจ้งคำขอเชื่อมต่อ
คำแนะนำ: เขียนข้อความเชื่อมต่อความยาว 200 ตัวอักษรที่เชื่อมโยงเหตุผลของฉันในการติดต่อกับรายละเอียดเฉพาะจากโพสต์ล่าสุดของบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของผู้ที่สนใจ ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการสังเกตการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่การขาย
คำแนะนำ: สร้างข้อความสั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงโดยอ้างอิงรายละเอียดที่ไม่ค่อยพบจากโปรไฟล์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (เช่น งานอาสาสมัคร โครงการพิเศษ ใบรับรองเฉพาะทาง) เพื่อแสดงความใส่ใจในรายละเอียดอย่างแท้จริง หลีกเลี่ยงการนำเสนอขายใดๆ
หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้ AI ในการขายวิดีโอนี้จะแสดงเครื่องมือ คำสั่ง และเทมเพลตที่คุณสามารถนำไปใช้กับการติดต่อของคุณได้ทันที
🤖 ข้อความแจ้งเตือนสำหรับการโต้ตอบครั้งแรก
คำแนะนำ: เขียนข้อความ 2–3 ประโยคที่ใช้การขัดจังหวะรูปแบบ (คำชมที่ไม่คาดคิด, ข้อสังเกตเชิงลึก, หรือการสังเกตการณ์) ที่ดึงมาจากกิจกรรมหรือข่าวของบริษัทลูกค้าเป้าหมาย—สิ่งที่ทำให้พวกเขาหยุดคิดและไตร่ตรอง
คำแนะนำ: สร้างข้อความแนะนำที่เน้นการสนทนาโดยยึดตามลำดับความสำคัญของผู้ที่สนใจในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากบทบาทและกิจกรรมล่าสุดของพวกเขา ทำให้ฟังดูเหมือนความอยากรู้อยากเห็นที่ใส่ใจ ไม่ใช่การติดต่อเชิงการตลาด
คำแนะนำ: เขียนข้อความนี้ใหม่ให้กระชับและดึงดูดความสนใจ โดยอ้างอิงถึงตัวชี้วัด เทรนด์ หรือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
🤖 ข้อความกระตุ้นหลังการมีส่วนร่วม
คำแนะนำ: ร่างข้อความส่วนตัวที่สานต่อการสนทนาจากโพสต์ล่าสุดของพวกเขา—เพิ่มมุมมองที่ขัดแย้งหรือทางเลือกหนึ่งเพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยไม่เป็นการเผชิญหน้า.
คำแนะนำ: สร้างข้อความตอบกลับโพสต์ LinkedIn นี้ โดยเน้นประเด็นละเอียดอ่อนที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่ได้กล่าวถึงแต่จะรู้สึกประทับใจ ควรรักษาลักษณะการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและมีความเป็นมืออาชีพ
🤖 ข้อความติดตามผล
คำแนะนำ: เขียนข้อความติดตามที่เพิ่มคุณค่าใหม่แทนที่จะทำซ้ำข้อความแรก ดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องหนึ่งอย่างจากอุตสาหกรรมของผู้มุ่งหวังและเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับประเด็นที่คุณกล่าวถึงก่อนหน้านี้
คำแนะนำ: สร้างข้อความติดตามที่สมมติว่าเจตนาเป็นบวก (พวกเขาอาจยุ่งอยู่) แนะนำข้อมูลเชิงลึกเล็กๆ และถามคำถามที่ไม่กดดันซึ่งพวกเขาจะยินดีตอบ
🤖 คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
คำแนะนำ: ร่างข้อความที่แบ่งปันแนวโน้มหรือสัญญาณเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขา โดยสนับสนุนด้วยเหตุผลหนึ่งบรรทัด ข้อความควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่พวกเขาจะบันทึกไว้ ไม่ใช่เพิกเฉย
คำแนะนำ: สร้างข้อความส่วนตัวที่เน้นการให้ข้อมูลเชิงลึก โดยดึงแนวโน้มย่อยจาก 30 วันที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมของพวกเขา และนำเสนอในรูปแบบของการสังเกตอย่างรอบคอบ ห้ามขายสินค้าหรือบริการ
🤖 คำถามเริ่มต้นการสนทนา
คำแนะนำ: สร้างข้อความส่วนตัว (DM) ที่ถามคำถามเชิงลึกและเฉพาะเจาะจง โดยอ้างอิงจากประวัติของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ระยะการเติบโตของบริษัท หรือความสำเร็จล่าสุดของพวกเขา—สิ่งที่พวกเขาต้องการตอบเพราะแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างแท้จริง
คำแนะนำ: เขียนบทนำสั้น ๆ ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบหนึ่งจากประสบการณ์ในอดีตของพวกเขากับสิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของพวกเขาในปัจจุบัน.
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดต่อกับนักสรรหาบุคลากรบน LinkedIn (+ตัวอย่าง)
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดต่อผ่าน LinkedIn ด้วยพลังของ AI
AI ทำให้การติดต่อผ่าน LinkedIn ง่ายขึ้น แต่ความเสี่ยงก็สูงกว่าที่เคย
ทุกคนมีเครื่องมือเดียวกัน. นั่นหมายความว่า หากคุณไม่ส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง การติดต่อของคุณจะไม่ได้รับความสนใจเป็นครั้งที่สอง.
1. สร้างทุกข้อความใน LinkedIn โดยยึดจากข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีสิ่งที่ เฉพาะเจาะจง ให้ยึดติด ให้ข้อมูลบริบทจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น โพสต์ล่าสุด การเปลี่ยนแปลงบทบาท แนวโน้มการจ้างงาน หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่คุณรวบรวมไว้ใน CRM ของ LinkedIn
ขอให้มันสร้างข้อความ LinkedIn ที่สะท้อนสัญญาณเหล่านั้น ด้วยข้อมูลเหล่านี้ คุณจะประหลาดใจว่าข้อความ LinkedIn นั้นฟังดูเป็นมนุษย์มากเพียงใด
2. รักษาความปลอดภัยบัญชี LinkedIn ของคุณโดยเคารพขีดจำกัดของ LinkedIn
แพลตฟอร์ม AI และระบบอัตโนมัติสามารถทำให้การติดต่อออกของคุณบน LinkedIn ดูเป็นธรรมชาติได้อย่างง่ายดาย แต่ระบบอัลกอริทึมของ LinkedIn จะลงโทษกิจกรรมใด ๆ ที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ
อยู่ภายในขีดจำกัดการเชิญรายสัปดาห์ หลีกเลี่ยงการส่งข้อความจำนวนมากในคราวเดียว และกระจายกิจกรรมตลอดทั้งวันเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใช้ปกติ
หากคุณกำลังจัดการบัญชี LinkedIn หลายบัญชีในทีมของคุณ (สำหรับ SDRs, ผู้ก่อตั้ง, หรือสมาชิกที่ติดต่อกับลูกค้า) ให้แน่ใจว่าทุกบัญชีปฏิบัติตามขีดจำกัดที่ปลอดภัยของตัวเอง แต่ละบัญชีต้องรักษาจังหวะการส่ง, ช่วงเวลาอุ่นเครื่อง, และรูปแบบกิจกรรมรายวันของตัวเอง
3. ใช้เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายใน LinkedIn เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
LinkedIn Sales Navigator หรือเครื่องมือค้นหาลูกค้าบน LinkedIn ใด ๆ ควรช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
AI สามารถให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, สกัดบริบท, และแสดงสัญญาณที่อบอุ่นเมื่อข้อมูลเป้าหมายของคุณชัดเจน แม้แต่การปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมก็ไม่สามารถแก้ไขรายการที่ไม่ดีได้
4. ให้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้แทน
AI สามารถร่างบทนำ สรุปโปรไฟล์ เขียนข้อความใหม่ และสร้างข้อมูลเชิงลึกขนาดเล็กได้
ระวังอย่าให้การติดต่อของคุณกลายเป็นสแปมปริมาณมาก ใช้เครื่องมืออัตโนมัติของ LinkedIn สำหรับการติดตามผล การจัดลำดับ และการเสริมข้อมูล แต่ให้คงตรรกะและน้ำเสียงของข้อความให้เป็นแบบมนุษย์นำ
5. ปรับการติดต่อทุกครั้งให้สอดคล้องกับขั้นตอน บทบาท และความเร่งด่วนของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ผู้นำระดับสูงตอบสนองต่อกลยุทธ์; ผู้จัดการระดับกลางตอบสนองต่อความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ; ผู้ปฏิบัติงานตอบสนองต่อรายละเอียดเฉพาะ. ขอให้ AI ปรับโทน, คุณค่า, และมุมมองตามบุคคลที่คุณกำลังสื่อสารด้วย.
การส่งข้อความจาก LinkedIn จะได้ผลดีที่สุดเมื่อข้อความของคุณตรงกับความท้าทายปัจจุบันของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
6. ใช้ AI เพื่อสำรวจมุมมองที่หลากหลาย
เมื่อคุณทำการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn โดยอัตโนมัติ ให้ขอให้ AI สร้างข้อความให้คุณหลายเวอร์ชัน ซึ่งอาจเน้นที่ข้อมูลเชิงลึก เน้นปัญหา หรือเน้นความขัดแย้งก็ได้
ระบุแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุดและสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด ซึ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะโดดเด่นในกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยข้อความ
|หลักการ
|สิ่งที่ควรทำ
|เหตุใดจึงสำคัญ
|สร้างทุกข้อความบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
|ใช้ AI พร้อมบริบทที่เฉพาะเจาะจง: โพสต์ล่าสุด, การเปลี่ยนแปลงบทบาท, บันทึก CRM, หรือสัญญาณที่อบอุ่นเพื่อสร้างข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
|บริบทมากขึ้น = การติดต่อที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น, มีความเกี่ยวข้อง, และมีคุณภาพสูงขึ้น
|เคารพขีดจำกัดของ LinkedIn เพื่อรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ
|อยู่ภายในรูปแบบกิจกรรมตามธรรมชาติของ LinkedIn; กระจายการกระทำ; ให้แต่ละบัญชีมีการอุ่นเครื่องและจังหวะของตัวเอง
|ป้องกันการติดธง ข้อจำกัด และปกป้องความสามารถในการส่งถึงผู้รับ
|ใช้เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายเพื่อความแม่นยำ ไม่ใช่ปริมาณ
|ใช้ Sales Navigator หรือเครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อปรับปรุงความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย; ให้ AI คะแนนลูกค้าเป้าหมายและดึงสัญญาณที่เกี่ยวข้องออกมา
|การปรับแต่งที่ยอดเยี่ยมไม่สามารถแก้ไขรายชื่อที่ไม่ดีได้
|ให้เครื่องมืออัตโนมัติเป็นเหมือนผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้แทน
|ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การจัดลำดับ การเสริมสร้างเนื้อหา; รักษาตรรกะและน้ำเสียงของข้อความให้มีความเป็นมนุษย์เป็นผู้นำ
|หลีกเลี่ยงปริมาณที่มากเกินไปและรักษาความน่าเชื่อถือ
|ปรับการสื่อสารให้สอดคล้องกับบทบาท ระยะ และระดับความเร่งด่วน
|ขอให้ AI ปรับโทนและมุมมอง: กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง, ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดการ, รายละเอียดเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
|ความเกี่ยวข้องเพิ่มความเป็นไปได้ในการตอบสนอง
|ใช้ AI เพื่อสำรวจหลายมุมมอง
|สร้างแนวคิดที่หลากหลาย (นำโดยข้อมูลเชิงลึก, นำโดยปัญหา, นำโดยมุมมองตรงข้าม) และเลือกแนวคิดที่แข็งแกร่งที่สุด
|ช่วยให้ข้อความของคุณโดดเด่นในกล่องจดหมายที่แออัด
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการติดต่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อบน LinkedIn ของคุณด้วย ClickUp
ข้อความที่ดีที่สุดใน LinkedIn คือข้อความที่รู้สึกเหมือนมาจากคุณ
เครื่องมืออัตโนมัติของ LinkedIn ช่วยคุณส่งให้พวกเขา
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการระบบทั้งหมด—ลำดับขั้นตอน, บันทึก, ตัวเชื่อมต่อส่วนบุคคล, การเขียนใหม่ด้วย AI และการติดตามผล
อะไรที่หยุดคุณจากการทำให้การติดต่อทาง LinkedIn ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ?ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มต้นได้เลย