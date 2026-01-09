ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเบราว์เซอร์ Comet ที่ควรลองในปี 2026

เบราว์เซอร์สมัยใหม่ไม่ใช่เพียงหน้าต่างที่เปิดสู่โลกอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป แต่เป็นศูนย์กลางการทำงาน ผู้ช่วย AI ผู้ช่วยวิจัย และเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่รวมอยู่ในหนึ่งเดียว
Comet Browser พยายามที่จะนิยามประสบการณ์นั้นใหม่ แต่สำหรับผู้ใช้หลายคน ชั้น AI ของมันยังรู้สึกเหมือนเป็นการทดลองมากกว่าสิ่งจำเป็น
นั่นคือเหตุผลที่คู่มือนี้สำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Comet Browser ที่มีความสามารถ AI ที่ฉลาดขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Comet Browser
แม้ว่าผู้ใช้จะชื่นชอบแนวคิดของการท่องเว็บที่เน้น AI เป็นอันดับแรกใน Comet แต่พวกเขามักพบว่าในทางปฏิบัติแล้วไม่ได้มีความล้ำสมัยอย่างที่คาดหวัง
นี่คือข้อจำกัดบางประการของเครื่องมือนี้:
- การขาดการผสานรวม: มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เอกสาร และการทำงานร่วมกันที่จำกัด ทำให้เกิดอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาการทำงานแบบเชื่อมโยงอย่างแน่นหนา
- การปรับแต่งที่จำกัด: ไม่มีการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับส่วนขยาย, รูปแบบ, ทางลัด, หรือการอัตโนมัติ
- ประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอ: สาเหตุของปัญหาความเสถียรและประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาหลายแท็บ, ส่วนขยาย, หรือกระบวนการทำงานที่ช่วยเหลือด้วย AI
- ไม่มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในตัว: ขาดฟีเจอร์การจัดการงาน การติดตามเป้าหมาย ตัวแทน AI การซิงโครไนซ์บริบทระหว่างอุปกรณ์ ฯลฯ
ทางเลือกของ Comet Browser ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|Arc Browser
|การท่องเว็บที่เป็นระเบียบและทันสมัย พร้อมการแยกพื้นที่ทำงานที่เข้าใจง่าย
|พื้นที่สำหรับบริบทการเรียกดูหลายรายการ แถบด้านข้างแท็บแนวตั้ง แถบคำสั่งสำหรับการนำทางอย่างรวดเร็ว
|ฟรี
|Google Chrome
|ความเร็ว, ความน่าเชื่อถือ, และการสนับสนุนการขยายตัวที่ครอบคลุม
|การซิงค์ข้ามอุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ ระบบส่วนขยายขนาดใหญ่ บริการ Google ที่ผสานรวม
|ฟรี
|ไมโครซอฟต์ เอจ โค-ไพล็อต
|การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI และการผสานรวมกับ Microsoft 365
|Copilot ในตัวสำหรับการสร้างและสรุปเนื้อหา, Immersive Reader, คอลเลกชันสำหรับบันทึกงานวิจัยและบันทึกย่อ
|ฟรี
|ซิกมาโอเอส
|การทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้ใช้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
|พื้นที่ทำงานแบบโครงการ, Look It Up สำหรับสรุปข้อมูลจากหลายแหล่ง, การแสดงตัวอย่างแบบ Command-Hover
|ฟรี; แผนโปรเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|เบราว์เซอร์ Brave
|การปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวดและการบล็อกโฆษณา
|Brave Shields, หน้าต่างส่วนตัวของ Tor ที่ผสานรวม, Brave Talk ในตัวสำหรับการโทรวิดีโอส่วนตัว, ผู้ช่วย AI Leo
|ฟรี; ราคาพิเศษตามความต้องการ
|เบราว์เซอร์ DuckDuckGo
|ความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยค่าเริ่มต้นและการไม่ติดตามข้อมูลใด ๆ
|การบล็อกตัวติดตาม, การค้นหาแบบเข้ารหัส, ปุ่มไฟร์สำหรับการล้างข้อมูลในคลิกเดียว
|ฟรี; แผนโปรเริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
|Dia Browser
|การท่องเว็บที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน พร้อมการผสานปัญญาประดิษฐ์อย่างเบาบาง
|อินเทอร์เฟซแท็บแนวตั้ง โทนเสียงผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งได้ แถบคำสั่ง AI แบบออลอินวันสำหรับคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติ
|ฟรี; แผนโปรเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|โอเปร่า เนออน
|อินเตอร์เฟซที่สร้างสรรค์และทดลองใช้งาน พร้อมระบบอัตโนมัติ AI ในตัว
|แท็บฟองอากาศที่มองเห็นได้, เครื่องมือ AI (แชท, ทำ, สร้าง), การส่งข้อความในตัว, ผู้เล่นวิดีโอแบบป๊อปอัพ, การจับภาพหน้าเว็บเพจ
|19. 90
|Zen Browser
|การท่องเว็บในชีวิตประจำวันอย่างสะอาดและลื่นไหล พร้อมการปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ
|โหมดกะทัดรัดสำหรับความเรียบง่าย, ตัวแก้ไข PDF ในตัว, การท่องเว็บที่ปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพ
|ฟรี
|Vivaldi
|การปรับแต่งอย่างหนักและการควบคุมสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
|รูปแบบแท็บที่ปรับได้, การแบ่งหน้าจอแบบไทล์, การปรับแต่งธีมและท่าทาง
|ฟรี
|การค้นหาแบบอาร์ค
|คำตอบที่รวดเร็วด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยและการอ่าน
|การสรุปเนื้อหา Browse for Me, การจัดเก็บแท็บอัตโนมัติ, มุมมองการอ่านที่เรียบง่าย
|ฟรี
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Comet Browser ที่ควรใช้
มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับ Comet กัน 🔍
1. Arc Browser (เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเว็บที่เป็นระเบียบและทันสมัย)
หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีแท็บเปิดอยู่ประมาณ 47 แท็บในตอนนี้ Arc Browser อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่มันมอบให้คือ สเปซ นี่คือพื้นที่ทำงานที่แยกบริบทการท่องเว็บของคุณอย่างสะอาด คุณสามารถจัดสรรสเปซหนึ่งไว้สำหรับงาน สเปซหนึ่งไว้สำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัว และสเปซหนึ่งไว้สำหรับธุรกิจเสริมที่คุณต้องการสร้าง แต่ละสเปซจะมีแท็บ บุ๊กมาร์ก และธีมของตัวเอง
นอกจากนี้ Arc ยังตัดแถบแนวนอนออกไปทั้งหมดเพื่อใช้แถบด้านข้างแนวตั้งแทน ซึ่งช่วยให้คุณเห็นว่ามีอะไรในแต่ละแท็บ
แถบคำสั่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำทางและการควบคุมด้วยระบบค้นหาแบบ Spotlight สำหรับประสบการณ์การท่องเว็บทั้งหมดของคุณ ด้วยเพียงคีย์ลัดเดียว คุณสามารถกระโดดไปยังแท็บที่เปิดอยู่ หน้าเว็บที่ปักหมุด บุ๊กมาร์ก หรือการดำเนินการของเบราว์เซอร์ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Arc Browser
- เปิดเบราว์เซอร์ขนาดเล็กเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนงานปัจจุบันของคุณด้วย Little Arc
- ปรับแต่งเว็บไซต์ด้วย บูสต์ ที่ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และพฤติกรรมของหน้าเว็บได้อย่างทั้งในเชิงภาพและฟังก์ชันการทำงาน
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย ขาตั้งกระดาน ซึ่งเป็นพื้นที่คล้ายไวท์บอร์ดสำหรับจดบันทึก ใส่ภาพหน้าจอ และองค์ประกอบในการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Arc Browser
- มันเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการใช้งานบนเดสก์ท็อปเป็นหลัก โดยประสบการณ์การใช้งานบน Mac จะดีกว่าเวอร์ชัน Windows อย่างมีนัยสำคัญทั้งในด้านฟีเจอร์และความเสถียร
ราคาของ Arc Browser
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Arc Browser
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?'การท่องเว็บแบบส่วนตัว'ถูกแนะนำครั้งแรกโดย Safari ของ Apple ในปี 2005 หลายปีหลังจากนั้น Chrome และ Firefox จึงนำมาใช้เช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: Arc Browser กับ Brave: เว็บเบราว์เซอร์ไหนดีกว่ากัน?
2. Google Chrome (ดีที่สุดสำหรับความเร็วและการรองรับส่วนขยาย)
Google Chrome มีระบบส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่ใหญ่โตมาก โดยมีพื้นฐานบน Chromium ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม และมีการอัปเดตความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ บางครั้ง ความน่าเชื่อถือนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ
ไลบรารีส่วนขยายของแพลตฟอร์มครอบคลุมทุกสิ่ง: การบล็อกสิ่งรบกวน, การใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF, และแม้กระทั่งการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ Web Store ของมันมีโซลูชันนับพันที่ได้รับการทดสอบจากผู้ใช้หลายล้านคน (ไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้บอกว่า 'แค่ค้นหาใน Google ใช่ไหม?').
การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ก็ราบรื่นเช่นกัน แท็บ บุ๊กมาร์ก รหัสผ่าน และประวัติการใช้งานของคุณจะติดตามคุณไปทุกที่ และหากคุณเป็นนักพัฒนา Chrome's DevTools ก็มีเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการดีบัก การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การตรวจสอบเครือข่าย และการทดสอบการออกแบบที่ตอบสนอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chrome
- ส่งแท็บหรือเดสก์ท็อปของคุณทั้งหมดไปยัง Chromecast หรือสมาร์ททีวีได้อย่างง่ายดายเพื่อการร่วมมือที่ไร้รอยต่อ
- รับการป้องกันฟิชชิ่งและมัลแวร์ในตัว, แซนด์บ็อกซ์, อัปเดตอัตโนมัติ และการแจ้งเตือนการรั่วไหลของรหัสผ่าน
- เพลิดเพลินกับบริการ Google แบบครบวงจร เช่น Google Translate สำหรับการแปลหน้าเว็บทันที และ Google Safe Browsing ที่เตือนคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์อันตรายแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Chrome
- ตัวจัดการรหัสผ่านของมันไม่สามารถแยกแยะระหว่างรหัสผ่านกับรหัส OTP ได้ ทำให้การชำระเงินออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ Google Chrome
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Chrome
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Google Chrome?
ตามที่ผู้รีวิวจากCapterra กล่าวไว้:
มีแอปสำหรับท่องเว็บมากมาย แต่ฉันชอบโครมมากที่สุดเพราะความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ฉันชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การท่องเว็บแบบแท็บ บุ๊กมาร์ก แถบค้นหาที่ทรงพลัง โครมโดดเด่นในการค้นหา ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย...
มีแอปสำหรับท่องเว็บมากมาย แต่ฉันชอบ Chrome มากที่สุดเพราะความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ฉันชอบฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเปิดแท็บหลายหน้าพร้อมกัน, บุ๊กมาร์ก, แถบค้นหาที่ทรงพลัง และความสามารถในการค้นหาที่ยอดเยี่ยมของ Chrome ซึ่งช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย...
🧠 เกร็ดความรู้: Google Chrome เปิดตัวในปี 2008 พร้อมกับหนังสือการ์ตูน! Google ได้ปล่อยการ์ตูนภาพประกอบ 38 หน้าเพื่ออธิบายวิธีการทำงานของ Chrome
นี่คือลักษณะที่มันปรากฏ:
📚 อ่านเพิ่มเติม:ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. Microsoft Edge (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)
Microsoft Edge Copilot ผสมผสานความเร็วและความเข้ากันได้ของ Chromium-powered Edge เข้ากับ AI สร้างสรรค์ที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการทำงาน แถบด้านข้างให้การช่วยเหลือแบบเรียลไทม์สำหรับการสรุปหน้าเว็บ สร้างเนื้อหา ตอบคำถาม และทำงานอัตโนมัติบนเว็บ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับชุด Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในธุรกิจ
การผสานรวมกับองค์กรของมันทำให้แตกต่างจาก Comet Edge Copilot สามารถเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจที่มีอยู่ได้ หากบริษัทของคุณใช้เครื่องมือของ Microsoft เบราว์เซอร์ AI นี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของคุณ
สามารถร่างอีเมลใน Outlook สร้างรายงานโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร SharePoint และปรับปรุงการทำงานด้วยทางลัดอัจฉริยะ คุณจะได้รับทั้งหมดนี้ในขณะที่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Edge
- ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการร่าง, สรุป, และวิเคราะห์เนื้อหาด้วย AI Copilot ที่ติดตั้งไว้ในตัว, สามารถเข้าถึงได้จากแถบด้านข้างที่จัดไว้โดยเฉพาะภายใน Edge
- เปิดใช้งาน Immersive Reader เพื่อการอ่านที่ปราศจากสิ่งรบกวน ทำให้หน้าเว็บง่ายขึ้นในรูปแบบที่สะอาด
- จัดระเบียบงานวิจัย รูปภาพ และบันทึก ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ และส่งออกเป็น Word หรือ Excel ด้วยฟีเจอร์ คอลเลกชัน
ข้อจำกัดของ Microsoft Edge
- บางครั้ง มันจะค้างระหว่างการทำงานบางอย่าง (สคริปต์)
ราคาของ Microsoft Edge
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Edge
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 320+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (540+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Microsoft Edge?
จากผู้ตรวจสอบ G2:
สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือความเร็วในการทำงานของมันในฐานะเครื่องมือค้นหา. ส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ที่ฉันใช้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่เบราว์เซอร์อื่น ดังนั้นฉันต้องเลือก Edge อย่างตั้งใจ แต่โดยรวมแล้วฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับมันอย่างเดียว.
สิ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือความเร็วในการทำงานของมันในฐานะเครื่องมือค้นหา ส่วนใหญ่ของอุปกรณ์ที่ฉันใช้จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเบราว์เซอร์อื่น ดังนั้นฉันต้องเลือก Edge อย่างตั้งใจ แต่โดยรวมแล้วฉันมีประสบการณ์ที่ดีกับมันเท่านั้น
คุณเป็นเหยื่อของการขยายงานที่เกินความจำเป็นหรือไม่?
ดูวิดีโอนี้เพื่อดูว่าคุณสามารถนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียวและประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ ⏰
4. ซิกมา OS (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดระเบียบการทำงาน)
Sigma OS ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณด้วยการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันจัดระเบียบพื้นที่ทำงานเหมือนกระดานโครงการ ช่วยให้คุณจัดกลุ่มแท็บเป็นงาน สลับระหว่าง 'เซสชัน' และแม้กระทั่งตั้งค่าให้แท็บปิดอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้น
แทนที่จะพึ่งพา AI ในการนำทางการท่องเว็บของคุณ มันมอบเครื่องมือเฉพาะทางให้คุณเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมุ่งเน้น การสลับงานที่ลื่นไหลช่วยให้คุณย้ายระหว่างงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่เน้นการใช้คีย์บอร์ดเป็นหลัก ด้วยบริบทที่คงอยู่ แท็บจะทำงานเหมือนงานมากกว่าหน้าชั่วคราว
นอกจากนี้ ทางลัดที่เน้นประสิทธิภาพ การจัดกลุ่มแท็บอัจฉริยะ และการแบ่งหน้าจอที่ทรงพลัง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sigma OS
- ใช้ ค้นหาข้อมูล เพื่อรวบรวมหน้าสรุปที่ครอบคลุมจากแหล่งข้อมูลบนเว็บหลายแห่ง
- รับตัวอย่างลิงก์แบบโฮเวอร์ด้วย Command-Hover เพื่อดูข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่
- ปรับแต่งภาพด้วย Magic Theme ซึ่งปรับสีให้เข้ากับเว็บไซต์ปัจจุบันเพื่อให้ภาพหน้าจอมีความสวยงาม
ข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการซิกมา
- เครื่องมือนี้ไม่รองรับไลบรารีส่วนขยายขนาดใหญ่ที่มีอยู่ใน Chrome หรือ Edge
ราคาของ Sigma OS
- ฟรี
- โปรส่วนตัว: 20 ดอลลาร์/เดือน
- วงเงินสูงสุดส่วนบุคคล: 30 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sigma OS
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึกซึ้ง
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วย ClickUp AI Agents และClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเข้าด้วยกันใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
5. Brave Browser (ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งและการบล็อกโฆษณา)
ข้อมูลของคุณอยู่ทุกที่ ทุกเว็บไซต์ติดตามคุณและแม้กระทั่งสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ Brave บล็อกโฆษณา ตัวติดตาม และคุกกี้ของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติ
หากไม่มีการโหลดสคริปต์ติดตามและเครือข่ายโฆษณาในพื้นหลัง หน้าเว็บจะแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้ยังใช้การป้องกันความเป็นส่วนตัวขั้นสูง เช่น การสุ่มลายนิ้วมือและการใช้ HTTPS ทุกที่
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ Leo ผู้ช่วยAI ที่เชื่อมต่อซึ่งประมวลผลคำถามในเครื่องเมื่อเป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก AI โดยไม่ต้องส่งประวัติการท่องเว็บของคุณไปที่อื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์ Brave
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย Brave Shields ที่บล็อกโฆษณา ตัวติดตาม และการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติ
- เรียกดูแบบไม่ระบุตัวตนโดยใช้หน้าต่างส่วนตัวที่มีการเข้าถึง Tor ในตัว
- ทำการโทรวิดีโอแบบส่วนตัวผ่าน Brave Talk ซึ่งถูกผสานรวมเข้ากับเบราว์เซอร์โดยตรง
ข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ Brave
- การบล็อกอย่างเข้มงวดของมันอาจทำให้เว็บไซต์ที่ต้องการติดตามคุณไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราว
ราคาของเบราว์เซอร์ Brave
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเบราว์เซอร์ Brave
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ Brave?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2ได้กล่าวไว้:
ฉันชอบฟีเจอร์ 'ไม่มีโฆษณา' ของ Brave มากที่สุด ซึ่งทำให้การท่องเว็บสะอาดตา อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีมาก สะอาด และใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังช่วยในการท่องเว็บได้รวดเร็วอีกด้วย
ฉันชอบฟีเจอร์ 'ไม่มีโฆษณา' ของ Brave มากที่สุด ซึ่งทำให้การท่องเว็บสะอาดตา อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีมาก สะอาด และใช้งานง่าย ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังช่วยในการท่องเว็บได้รวดเร็วอีกด้วย
6. DuckDuckGo (ดีที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดโดยค่าเริ่มต้น)
เบราว์เซอร์อย่าง Comet ต้องการการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบราว์เซอร์ DuckDuckGo ไม่สอดคล้องกับแนวคิดนี้
มุ่งมั่นในความเป็นส่วนตัว โดยบังคับใช้การบล็อกตัวติดตาม การค้นหาแบบเข้ารหัส และการท่องเว็บแบบไม่ระบุตัวตนโดยค่าเริ่มต้น ไม่เหมือนกับเบราว์เซอร์อื่น ๆ มันไม่เคยบันทึกประวัติการค้นหาหรือข้อมูลผู้ใช้ และมันผสานรวม HTTPS Everywhere เพื่อให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
ตัวบล็อกโฆษณาของเบราว์เซอร์จะลบองค์ประกอบที่รบกวนโดยอัตโนมัติ และแดชบอร์ดความเป็นส่วนตัวช่วยให้คุณตรวจสอบการติดตามของเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ เว็บไซต์แต่ละแห่งจะได้รับระดับความเป็นส่วนตัวแบบง่าย (A–F) เพื่อให้คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าเว็บไซต์นั้นเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด และตัดสินใจว่าจะดำเนินการท่องเว็บต่อหรือไม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DuckDuckGo
- ล้างข้อมูลการท่องเว็บทันทีด้วยปุ่ม Fire Button เพียงคลิกเดียวที่ลบคุกกี้ ประวัติการเข้าชม และตัวติดตาม
- เปิดใช้งาน Global Privacy Control (GPC) ซึ่งเป็นมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่ส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ติดตามหรือแชร์ข้อมูลของคุณ
- ใช้ Bangs Shortcuts เพื่อค้นหาหรือนำทางไปยังเว็บไซต์เฉพาะหลายพันแห่งได้โดยตรงด้วยคำสั่งสั้นๆ
ข้อจำกัดของ DuckDuckGo
- อินเทอร์เฟซล้าสมัยและขาดเครื่องมือขั้นสูงเมื่อเทียบกับเบราว์เซอร์อื่น ๆ ทำให้การค้นหาไม่ตรงตามต้องการ
ราคาของ DuckDuckGo
- ฟรี
- บริการสมัครสมาชิกแบบสี่ในหนึ่ง: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ DuckDuckGo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DuckDuckGo อย่างไรบ้าง?
มันมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเต็มที่ 100% ฉันชอบมากที่มีตัวเลือกให้เชื่อมต่อกับโดเมนต่างๆ ทั่วโลก และมีปุ่มไฟที่ลบข้อมูล (และฉันหมายถึงลบจริงๆ) ดังนั้นผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปมาได้ตามต้องการ
มันมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างเต็มที่ 100% ฉันชอบมากที่มีตัวเลือกให้เชื่อมต่อกับโดเมนต่างๆ ทั่วโลก และมีปุ่มไฟที่ลบข้อมูล (และฉันหมายถึงลบจริงๆ) ดังนั้นผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปมาได้ตามต้องการ
เน้นการออกแบบและประสบการณ์
7. Dia Browser (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานแบบเรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน)
Dia Browser ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติการทำงานขั้นสูงไว้ คุณจะได้รับแท็บแนวตั้ง การจัดการพื้นที่ทำงาน และทางลัดคีย์บอร์ด แต่มาในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย
ระบบทักษะของเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณใช้ AI เพื่อสรุปบทความโดยอัตโนมัติ, ร่างอีเมลในสไตล์ของคุณ, สร้างคู่มือการศึกษา, หรือทำภารกิจเฉพาะทางได้ คุณสามารถสอนตัวเองหรือขอคำอธิบายและแบบฝึกหัดในหัวข้อใด ๆ ได้ขณะที่คุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ นอกจากนี้ บุคลิกและน้ำเสียงของแชทบอท AI ยังสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับสไตล์ของคุณได้อีกด้วย
การสนทนา ประวัติ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ภายในเครื่องเท่านั้น มีเพียงบริบทที่จำเป็นขั้นต่ำสำหรับการตอบกลับเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังพันธมิตรที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์ Dia
ข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ Dia
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS ที่ใช้ชิป Apple Silicon (M1 และรุ่นใหม่กว่า) เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ Windows และ Linux ไม่สามารถเข้าถึงได้
ราคาของ Dia Browser
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบราว์เซอร์ Dia
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?คำนำหน้า 'www'ที่เรายังเห็นใน URL ทุกวันนี้ จริงๆ แล้วไม่จำเป็น มันเป็นเพียงมาตรฐานการตั้งชื่อ ไม่ใช่ข้อกำหนดทางเทคนิค
8. Opera Neon (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่สร้างสรรค์และทดลอง)
ถัดไปในรายการของเราคือ Opera Neon ซึ่งเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถใช้งานเป็นเบราว์เซอร์ได้เช่นกัน แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่สร้างสรรค์และทดลองซึ่งสร้างขึ้นรอบเครื่องมืออัตโนมัติของเบราว์เซอร์ รวมถึง Chat, Do, และ Make (ผู้ช่วย AI หลายตัว) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนา, อัตโนมัติงานเว็บ, และสร้างแอปที่สามารถแชร์ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์
อินเทอร์เฟซก็แตกต่างออกไปเช่นกัน แท็บจะปรากฏเป็นฟองอากาศ รูปแบบการจัดวางมีความสมจริงและดึงดูดสายตา และทุกอย่างดูมีชีวิตชีวา เครื่องมือนี้ยังสามารถทำงานกับงานต่าง ๆ ได้แม้ในขณะที่ผู้ใช้ออฟไลน์ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์บนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Opera Neon
- สื่อสารโดยตรงในเบราว์เซอร์ด้วยการส่งข้อความแบบบูรณาการ
- ทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยดูวิดีโอในผู้เล่นแบบป๊อปอัพขณะท่องเว็บต่อไป
- จับภาพและบันทึกหน้าเว็บอย่างรวดเร็วเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือแชร์
ข้อจำกัดของ Opera Neon
- แป้นพิมพ์ลัดมาตรฐานไม่สม่ำเสมอหรือหายไป
ราคาของโอเปร่า เนออน
- มาตรฐาน: $19. 90
คะแนนและรีวิวของ Opera Neon
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'สงครามเบราว์เซอร์'ถูกบัญญัติขึ้นในช่วงการแข่งขันระหว่าง Netscape Navigator และ Internet Explorer ในทศวรรษ 1990 ในตอนนั้น Netscape เป็นเบราว์เซอร์ที่ครองตลาดมากกว่า 80% แต่เมื่อ Microsoft รวม Internet Explorer เข้ากับ Windows ทุกเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การแข่งขันก็ทวีความรุนแรงขึ้น
9. Zen Browser (เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเว็บในชีวิตประจำวันอย่างสะอาดและเรียบหรู)
Zen Browser ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามที่เรียบง่ายและการท่องเว็บในชีวิตประจำวันอย่างไร้รอยต่อ อินเทอร์เฟซมีความเรียบง่าย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญด้วยการเปลี่ยนหน้าจอที่ราบรื่นและแถบเครื่องมือที่ไม่รกรุงรัง คุณจะได้รับโหมดการอ่าน การบุ๊กมาร์กอย่างรวดเร็ว และการผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ละเอียดอ่อน
ปรับแต่งเบราว์เซอร์ของคุณอย่างละเอียดด้วยสีพื้นหลัง, ธีม, เกรเดียนต์, ขนาดขององค์ประกอบ และการจัดวางเลย์เอาต์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้คุณนำเข้า CSS ที่กำหนดเองผ่านไฟล์ User Chrome เพื่อเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของเบราว์เซอร์ให้เกินกว่าค่าเริ่มต้น
Zen Mods เป็นส่วนขยายที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งด้านการออกแบบและฟังก์ชันการใช้งาน สิ่งนี้ทำให้คุณได้รับส่วนเสริมที่อัปเดตบ่อยครั้งและสร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งด้านการออกแบบและการใช้งาน อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ Zen Glance ที่ช่วยให้คุณดูตัวอย่างลิงก์ได้อย่างรวดเร็วด้วยหน้าต่างซ้อนสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการวิจัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zen Browser
- ใช้ โหมดกะทัดรัด เพื่อซ่อนแถบแท็บเมื่อไม่ต้องการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้งานหน่วยความจำที่น้อยลงและประสิทธิภาพทางความร้อนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- แก้ไขไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรมแก้ไขในตัวที่มีเครื่องมือสำหรับใส่คำอธิบายประกอบ แทรกภาพ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Zen Browser
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือของ Zen Browser ซึ่งจำกัดความต่อเนื่องสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
ราคาของ Zen Browser
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Zen Browser
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: การใช้งานแบบแท็บ (Tabbed browsing) ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดหน้าเว็บหลายหน้าในหน้าต่างเดียวได้ มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1994 โดยเบราว์เซอร์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อว่า InternetWorks (พัฒนาโดย BookLink Technologies) เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ผ่านการใช้งานแบบ Multiple Document Interface (MDI) เป็นครั้งแรก
10. Vivaldi (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและการควบคุมอย่างละเอียด)
ในขณะที่ Comet เป็นผู้ช่วย AI ที่ทำสิ่งต่างๆ ให้คุณ Vivaldi มอบชุดเครื่องมือให้คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการควบคุมอย่างละเอียดในทุกแง่มุมของการท่องเว็บ
คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกอย่างได้ รวมถึงการจัดเรียงเลย์เอาต์ของแท็บ (แนวนอนหรือแนวตั้ง) การซ้อนแท็บสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่จัดกลุ่ม และการแบ่งหน้าจอด้วยการจัดเรียงแท็บแบบกระเบื้อง ปรับธีมสี ทางลัดการนำทาง และแม้กระทั่งการกำหนดท่าทางเคลื่อนไหว
นอกจากนี้ เครื่องมือยังมีแผงบันทึกในตัว, เครื่องมือจับภาพหน้าจอ, ปฏิทิน และโปรแกรมอีเมล ในขณะที่ Comet ใช้แนวทาง AI เป็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Vivaldi ให้คุณมีบล็อกการสร้างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท่องเว็บของคุณด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vivaldi
- รักษาความเป็นส่วนตัวโดยการบล็อกตัวติดตาม ควบคุมการซิงค์ข้อมูล และเลือกไม่เข้าร่วมการวิเคราะห์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการพักการใช้งานแท็บที่ไม่ใช้เพื่อลดการใช้หน่วยความจำและหน่วยประมวลผล
- บันทึกหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมดเพื่อทบทวนหรือกู้คืนในภายหลังด้วยคุณสมบัติการจับภาพหน้าจอ
ข้อจำกัดของ Vivaldi
- ผู้ใช้บ่นว่าเบราว์เซอร์ค้างเมื่อใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตน
การกำหนดราคาของ Vivaldi
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Vivaldi
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Vivaldi อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ Capterra:
ผมคิดว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์นี้คือการจัดการแท็บ คุณสามารถย้ายมันไปที่ที่คุณต้องการได้
ผมคิดว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์นี้คือการจัดการแท็บ คุณสามารถย้ายมันไปที่ที่คุณต้องการได้
เบราว์เซอร์ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
11. การค้นหาแบบอาร์ค (เหมาะที่สุดสำหรับคำตอบที่รวดเร็วด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
Arc Search เป็นเบราว์เซอร์มือถือโดย Arc Browser ที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียว: ช่วยให้คุณค้นหาและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์ Browse for Me ของมันสรุปความรู้จากทั่วเว็บและส่งคำตอบที่กระชับในแถบด้านข้างที่เรียบง่าย
แพลตฟอร์มนี้ยังผสานรวมโมเดล AI ขั้นสูงที่สามารถจัดการกับคำถามในรูปแบบการสนทนา, คัดกรองผลลัพธ์ตามความเกี่ยวข้อง, และให้ลิงก์ด่วนสำหรับการสำรวจลึกยิ่งขึ้น
ความแตกต่างหลักจาก Comet คือ Arc Search เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับดำเนินการตามงาน ซึ่งทำให้มีคุณค่าสำหรับนักวิจัย นักศึกษา และทุกคนที่ต้องการอ่านเนื้อหาเชิงลึกทางออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Arc Search
- สรุปหน้าเว็บด้วย Pinch to Summarize ซึ่งย่อบทความยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและสร้างโดย AI
- มีส่วนร่วมในการสนทนาภาษาธรรมชาติโดยใช้ Call Arc, ซึ่งช่วยให้คุณมีการโต้ตอบกับ AI ที่พูดได้เหมือนการโทรศัพท์
- จัดเก็บอัตโนมัติ แท็บเก่าเพื่อรักษาความสะอาดของหน้าต่างการท่องเว็บของคุณ
ข้อจำกัดของการค้นหาแบบอาร์ค
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นเมื่อจัดการกับแท็บจำนวนมากหรือเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมาก
ราคา Arc Search
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Arc Search
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
คำถามที่พบบ่อย
ใช่, Perplexity Comet ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ โดยมีคุณสมบัติหลักทั้งหมดพร้อมใช้งานบน Mac และ Windows โดยไม่มีค่าใช้จ่าย. การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมที่เรียกว่า Perplexity Max จะปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมและการผสานการทำงานขั้นสูง.
เว็บเบราว์เซอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวชั้นนำบางตัว ได้แก่: Brave, Safari, Vivaldi, Mozilla Firefox และ Tor Browser
Leo AI ของ Brave, ระบบอัตโนมัติในการทำงานของ Arc Marx และ AI ของ Microsoft Edge Copilot มอบความสมดุลที่ดีระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นส่วนตัว
การผสานการทำงานช่วยให้สามารถสร้างสรุปโดยเบราว์เซอร์, คลิปงานวิจัย, และการทำงานอัตโนมัติบนเว็บได้โดยตรงใน ClickUp Tasks หรือกิจกรรมในปฏิทิน ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดการโครงการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณสามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติ, สร้างเอกสารประกอบ, และซิงค์บันทึกการประชุมระหว่างเบราว์เซอร์ได้
ใช่ครับ Microsoft Edge และ Sigma OS สามารถจำลองคุณสมบัติหลายอย่างของ Comet ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการระบบจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ให้ความสำคัญกับการควบคุมความเป็นส่วนตัวและความโปร่งใส การจัดการข้อมูลแบบยินยอม การควบคุมหน่วยความจำของ AI และนโยบายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การค้นหาหลายแหล่ง การสรุปข้อมูลในตัว และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการงานอย่าง Clickup อย่างราบรื่นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน