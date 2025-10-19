11 อันดับผู้ช่วยเสียง AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ฉันคุยกับผู้ช่วยเสียง AI ของฉันบ่อยกว่าที่คิดไว้มาก ไม่ว่าจะเป็นการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว การร่างข้อความขณะทำงานอยู่ การดึงข้อมูลรายละเอียดโดยไม่ต้องเปิดแท็บใหม่—สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีที่ฉันใช้จัดการงานในแต่ละวันไปแล้ว
มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของฉันได้มากพอที่ฉันจะเลือกใช้มันแทนที่จะกลับไปทำงานโดยไม่มีมัน และหลังจากที่ได้ลองใช้หลายตัวแล้ว ฉันได้คัดเลือกตัวที่ช่วยได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานมืออาชีพ
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะมาแบ่งปัน 11 ผู้ช่วยเสียง AI ที่สามารถทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นสำหรับทีม, เอเจนซี, และธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น 🔊
ผู้ช่วยเสียง AI ชั้นนำในพริบตา
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของระบบผู้ช่วยเสียง AI ที่ดีที่สุด 🧑💻
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียง AI สำหรับบุคคล ทีมงาน และองค์กร
|ClickUp Talk to Text ใน Brain MAX, ตัวแทนอัตโนมัติ Autopilot, การโทร SyncUp, ผู้จดบันทึก AI, แชทเป็นงาน, ถาม-ตอบตามบริบท
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|การถอดความการประชุมและการจดบันทึกอัจฉริยะสำหรับฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และทีมแบบผสมผสาน
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การตรวจจับผู้พูด, การค้นหาคำสำคัญ, สรุปโดยอัตโนมัติ, การซิงค์ปฏิทิน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99/เดือนต่อผู้ใช้
|สิริ
|ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเสียงสำหรับผู้ใช้ Apple ทั้งบุคคลทั่วไปและครอบครัว
|การส่งข้อความแบบไม่ต้องใช้มือ, การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง, ฟีเจอร์ผู้ช่วยส่วนตัว, และการเชื่อมต่ออุปกรณ์
|ฟรี
|Google Assistant
|ระบบบ้านอัจฉริยะและการค้นหาอัตโนมัติสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ Android
|โปรไฟล์เสียง, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์, การโทรแบบสองทาง, ปฏิทิน, และการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ
|ฟรี
|อเล็กซ่าสำหรับธุรกิจ
|บริการเสียงอัจฉริยะสำหรับสำนักงานองค์กรและทีมขนาดใหญ่
|การจองห้อง, ทักษะที่กำหนดเอง, การผสานระบบ Salesforce/ServiceNow, การแจ้งเตือนงาน
|ราคาตามความต้องการ
|เล่าใหม่โดย AI
|การจัดการและกำหนดเวลาการโทรด้วย AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก และทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
|การปรับอารมณ์แบบเรียลไทม์, การผสานระบบ CRM, การนัดหมาย, การวิเคราะห์การโทร
|ราคาตามความต้องการ
|บิกซ์บี วอยซ์
|ระบบนำทางด้วยเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ Samsung
|การโต้ตอบบนหน้าจอ, กิจวัตรอัจฉริยะ, การควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน, ข้อเสนอแนะเชิงคาดการณ์
|ฟรี
|โพลีไอไอ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่เหมือนมนุษย์สำหรับศูนย์ติดต่อองค์กร
|การพัฒนา AI เสียงตามความต้องการ, การยืนยันตัวตนของบัญชี, การผสานระบบ CRM, การจัดเส้นทางสายโทรศัพท์
|ราคาตามความต้องการ
|สปีชช์
|ระบบอัตโนมัติด้วยเสียง AI สำหรับศูนย์บริการลูกค้าหลายภาษาในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล
|การวิเคราะห์คำพูด, รองรับสำเนียงภูมิภาค, ช่วยเหลือนักบริการแบบเรียลไทม์, การผสานรวมทุกช่องทาง
|ราคาตามความต้องการ
|หิ่งห้อย. ai
|ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมและการโค้ชสำหรับทีมขาย การตลาด และลูกค้า
|การวิเคราะห์ความรู้สึก, การอัปเดต CRM, ตัวชี้วัดการพูดคุย/การฟัง, การแจ้งเตือนคำสำคัญ, การประเมินผลประชุม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือนต่อผู้ใช้
|ลินดี้ เอไอ
|ระบบอัตโนมัติการทำงานด้วยเสียงที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว, ทีม, และเอเจนซี
|การแจ้งเตือนอีเมลไปยังปฏิทิน, บันทึกเสียงเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ, ความชอบในการเรียนรู้, และปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับตัวได้
|ฟรี (400 เครดิต); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99/เดือน
ผู้ช่วยเสียง AI คืออะไร?
ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะทำให้การทำงานง่ายขึ้นโดยการเปลี่ยนคำสั่งเสียงให้เป็นการกระทำ มันจัดการการแจ้งเตือน, จดบันทึก, แสดงรายละเอียดเมื่อจำเป็น, และส่งข้อความในขณะที่งานอื่น ๆ กำลังดำเนินการ
เนื่องจากมันขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ช่วยจึงเข้าใจบริบทและปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานของฉัน ซึ่งทำให้มันน่าเชื่อถือมากกว่าเครื่องมือเสียงพื้นฐานมาก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อ Apple เปิดตัว Siri ในปี 2011มันถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการวิจัย AI ทางทหารที่ได้รับทุนจาก DARPA เดิมทีเทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ไม่ใช่เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกหรือเล่าเรื่องตลกแย่ๆ
คุณควรค้นหาอะไรในผู้ช่วยเสียง AI?
คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันในผู้ช่วยเสียง AI คือ:
- ความถูกต้อง: ฉันต้องการให้มันจับคำพูดของฉันได้ตั้งแต่ครั้งแรก แม้ในขณะที่ฉันพูดเร็วหรืออยู่ในที่ที่มีเสียงดัง
- การผสานรวม: ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ฉันใช้งานอยู่แล้ว เช่น ปฏิทิน กระดานโครงการ หรือระบบ CRM
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ผู้ช่วยเสียง AI ที่ฉันใช้ต้องปกป้องข้อมูลลูกค้าและธุรกิจโดยไม่มีการตั้งคำถาม
- ความง่ายในการใช้งาน: ถ้ารู้สึกใช้งานยากหรือทำให้ช้าลง ฉันจะหยุดใช้
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้จริง: สิ่งต่างๆ เช่น สรุปการประชุม, การสนับสนุนหลายภาษา, และการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาของฉันในสถานการณ์จริง
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: เมื่อเวลาผ่านไป ฉันต้องการให้มันปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของฉัน ทำให้คำสั่งต่างๆ รู้สึกฉลาดและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การใช้งานข้ามอุปกรณ์: เข้าถึงได้ทั้งบนโทรศัพท์, แล็ปท็อป หรือลำโพงอัจฉริยะ ทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ผู้ช่วยเสียง AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ มาดูกันเลยว่าเราเลือกผู้ช่วยเสียง AI ที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว 👇
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีม การผสานเสียง AI ภายในกระบวนการทำงานของพวกเขา)
วันของฉันผ่านไปอย่างรวดเร็ว และฉันต้องการผู้ช่วยเสียง AI ที่สามารถตามทันได้ClickUpทำได้ด้วยการมอบเครื่องมือสามอย่างที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันอย่างเป็นธรรมชาติ ClickUp นำเสนอ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวม ที่มีบันทึก, เอกสาร, แชท, และงานของฉันทั้งหมดอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว 🔁
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแทนการพิมพ์
ฉันคิดเร็วกว่าที่พิมพ์ และพูดออกมาดังๆ ด้วยClickUp Talk to Textช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉลี่ยแล้ว ฉันสามารถบันทึกเนื้อหาได้มากขึ้นถึง 4 เท่าด้วย Brain MAX และประหยัดเวลาได้เกือบหนึ่งชั่วโมงทุกวัน
นี่คือวิธี:
- เปิดแอปเดสก์ท็อป Brain MAX
- กดค้างที่ปุ่ม fn (หรือปุ่มลัดที่คุณกำหนดเอง) เพื่อเริ่มบันทึกเสียงของคุณ (หรือคลิกที่ไอคอนไมโครโฟน)
- กำหนดสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม เป็นความคิดเห็น, งาน, หรือช่องข้อความใด ๆ ใน ClickUp. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า: "สร้างงานเพื่อตรวจสอบรายงานล่าสุดภายในวันศุกร์," หรือ "เพิ่มความคิดเห็น: กรุณาอัปเดตส่วนแนะนำ."
- เมื่อคุณหยุดบันทึก (ปล่อยปุ่มหรือคลิกที่หยุด) คำพูดของคุณจะถูกถอดความเป็นข้อความทันที โดยใช้ AI ของ ClickUp และวางลงในแถบค้นหาของ Brain MAX หรือที่ใดก็ตามบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณกำลังบันทึกอยู่
- ดูบันทึก, เล่นการบันทึกซ้ำ, หรือส่งออกไฟล์เสียงไปยังที่ใดก็ได้ในพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp (ชื่องาน, คำอธิบาย, ความคิดเห็น, เอกสาร, แชท, ฯลฯ)
นี่คือตัวอย่างวิธีที่ฉันใช้มันทุกวัน: เมื่อฉันกำลังร่างข้อความสำหรับอีเมลเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ฉันพูดร่างคร่าวๆ ออกมาดังๆ
ภายใน 10 นาที ฉันมีข้อความเต็มหน้าในClickUp Docs โดยปกติแล้วการพิมพ์จะใช้เวลาประมาณสี่สิบนาที ร่างนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่การมีอะไรที่เป็นรูปธรรมทำให้การแก้ไขง่ายขึ้นมาก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Talk to Text ด้วยวิดีโอนี้:
ในการประชุมทีม ฉันมักจะพูดว่า: 'สร้างงานสำหรับการทดสอบ QA ครั้งสุดท้ายภายในวันพุธ'และเครื่องบันทึกเสียง AIจะบันทึกมันลงในรายการ QA โดยตรง
💡 โบนัส: นอกเหนือจากการแปลงเสียงเป็นข้อความแล้ว Brain MAX ยังมี:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ รวมถึงเว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และสิ่งที่แนบมาโดยใช้เพียงเสียงของคุณ
- การใช้เครื่องมือ AI ระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Claude และ Gemini พร้อมผู้ช่วยเสียงเดียวที่เข้าใจบริบทและพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณ
- สร้างเอกสาร, มอบหมายงาน, และบริหารโครงการได้โดยไม่ต้องใช้มือ, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
การบันทึกข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ระหว่างการประชุม
ClickUp AI Notetaker บันทึก สรุป และจัดระเบียบข้อมูลเสียงที่ป้อนเข้ามาโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีการประชุมระหว่างเดินทางและกำลังมองหาผู้ช่วยเสียง AI ที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการโครงการ
การจัดการไม่ให้มีข้อมูลอัปเดตเข้ามาในจานงานของฉันด้วยตัวแทน AI
ส่วนที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากที่สุดคือเวลาที่ClickUp Autopilot Agentsช่วยประหยัดไปได้มากในการอัปเดตงานประจำ ฉันเคยใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการเขียนสรุปหรือตอบคำถามเดิมๆ ตอนนี้ Agents จัดการเรื่องเหล่านั้นภายในช่องทางโครงการของเราในClickUp Chat แล้ว
บางอย่างที่ฉันพึ่งพาตลอดเวลา:
- รายงานประจำสัปดาห์ของตัวแทน โพสต์สรุปโครงการที่สะอาดสำหรับผู้นำทุกวันศุกร์ ซึ่งหมายความว่าฉันไม่ต้องเตรียมอีเมลแยกอีกต่อไป
- รายงานประจำวันของตัวแทน แบ่งปันสรุปทุกเช้าที่ช่วยให้ทีมเริ่มต้นงานอย่างสอดคล้องกัน โดยไม่ต้องให้ฉันคอยรายงานสถานะหรืออัปเดตบัญชีซ้ำ
- ทีมสแตนด์อัพเอเจนต์ รวบรวมการอัปเดตของทุกคนและโพสต์ไว้ในบันทึกเดียว ซึ่งช่วยลดเวลาการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของเราจาก 15 นาทีเหลือเพียง 5 นาที
- ตัวแทนตอบกลับอัตโนมัติ ตอบกลับในช่องทางเมื่อมีคนถามคำถามเช่น 'ใครกำลังทดสอบ QA อยู่' หรือ 'หน้าแลนดิ้งจะเสร็จเมื่อไหร่'
ฉันยังสร้างตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการ โทรของลูกค้า
ทันทีที่ฉันบันทึกบันทึกการประชุมในเอกสาร มันจะสร้างงานติดตามผลแต่ละรายการ มอบหมายเจ้าของที่เหมาะสม และกำหนดเส้นตายให้โดยอัตโนมัติ ก่อนหน้านี้ ฉันต้องใช้เวลา 20 นาทีในการตรวจสอบบันทึกด้วยตนเอง ตอนนี้งานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วก่อนที่อีเมลสรุปการประชุมจะถูกส่งออกไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อดึงบริบทจากงาน, เอกสาร, และแอปที่เชื่อมต่อเพื่อให้คุณสามารถถามคำถามเช่น 'อะไรที่เหลืออยู่บนหน้าแลนดิ้ง' และได้รับคำตอบ
- อย่าพลาดรายละเอียดการประชุม: เปิดใช้งานAI Notetaker ของ ClickUpเพื่อเข้าร่วม Zoom, Google Meet หรือ Teams บันทึกการสนทนา และส่งบทถอดความ สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการไปยัง Doc โดยตรง
- เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นบทบันทึกที่สามารถค้นหาได้: ใช้การถอดเสียงเพื่อทำให้ทุกการโทรสามารถย้อนกลับไปดูได้ง่าย คุณจึงสามารถสแกนได้ว่าใครพูดอะไรหรือดึงขั้นตอนต่อไปโดยไม่ต้องเล่นการบันทึกทั้งหมดใหม่
- ถามคำถามเฉพาะงาน: ใช้ฟีเจอร์ถาม-ตอบตามบริบทใน ClickUp เพื่อตรวจสอบกำหนดส่ง, ผู้รับผิดชอบ หรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต
- แชร์คลิปสั้นอย่างรวดเร็ว: บันทึกคลิปเสียงหรือวิดีโอสั้น ๆ ด้วยClickUp Clips เหมาะสำหรับการอัปเดตแบบไม่พร้อมกันหรือการสาธิตอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้บริบทของงานเสีย
- ให้บทสนทนาของคุณดำเนินไปพร้อมกับงานของคุณ: พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ได้ทันทีที่งานและเอกสารอยู่ในClickUp Chat จากนั้นเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที
- เข้าร่วมการโทรสด: เริ่มการSyncUp ภายใน ClickUp Chatเพื่อการสนทนาแบบเห็นหน้า การแชร์หน้าจอ และการเชื่อมโยงงาน จากนั้นให้ AI โพสต์สรุปและรายการที่ต้องดำเนินการหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ทีมมักต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งก่อนที่กระบวนการทำงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,385+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและการจดบันทึก)
ฉันลองใช้ Otter.ai ครั้งแรกในระหว่างการโทรกับลูกค้าที่วุ่นวายซึ่งทุกคนพูดแทรกกันตลอดเวลา ผู้ช่วยเสียง AI บันทึกทุกอย่างในขณะที่สร้างคำบรรยายสดที่ช่วยได้เมื่อการเชื่อมต่อของใครบางคนหลุดกลางประโยค
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือวิธีที่มันแท็กผู้พูดแต่ละคนโดยอัตโนมัติและสร้างเวลาที่บันทึกไว้ ทำให้ฉันสามารถแยกแยะได้ว่าใครพูดอะไรในภายหลัง แพลตฟอร์มนี้เรียนรู้รูปแบบการประชุมของคุณและแสดงหัวข้อที่เกิดซ้ำในสายการโทรต่างๆ—ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยคาดหวังจากเครื่องมือถอดเสียง
Otter.ai คุณสมบัติเด่น
- บันทึกการสนทนาหลายครั้งพร้อมกันบนแพลตฟอร์มวิดีโอต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
- ค้นหาการบันทึกการประชุมที่เก็บถาวรย้อนหลังหลายเดือนโดยใช้คำสำคัญหรือวลีเฉพาะ เพื่อระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติที่สกัดข้อมูลการตัดสินใจที่สำคัญ, กำหนดเวลา, และงานที่ต้องติดตามจากการหารือ
- แชร์ลิงก์การถอดเสียงสดกับสมาชิกในทีมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถติดตามได้แม้ในกรณีที่มีปัญหาคุณภาพเสียง
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความแม่นยำในการถอดเสียงลดลงเมื่อมีสำเนียงหนักหรือเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- การระบุผู้พูดล้มเหลวเมื่อมีหลายคนพูดพร้อมกัน
- เครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AIแผนฟรีจำกัดคุณไว้ที่ 300 นาทีของการถอดเสียงต่อเดือน
- การประมวลผลแบบเรียลไทม์ล่าช้าในระหว่างการสนทนาอย่างรวดเร็ว
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปัน:
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันขอให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล แม้กระทั่งวิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai
3. Siri (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมด้วยเสียงในระบบนิเวศของ Apple)
หากคุณต้องการให้เรื่องง่าย ๆ คุณสามารถใช้ Siri เป็นผู้ช่วยส่วนตัว AI ของคุณได้Siri อยู่ในทุกอุปกรณ์ Apple ที่คุณมี และฉันสังเกตเห็นว่ามันตอบสนองได้รวดเร็วกว่าผู้ช่วยที่ทำงานบนคลาวด์ เพราะมันประมวลผลคำขอที่ง่าย ๆ ได้โดยตรงบน iPhone หรือ iPad ของคุณ
ฉันได้ตั้งค่าทางลัดไว้เพื่อให้การพูดว่า 'กำลังจะกลับบ้าน' เปิดเพลย์ลิสต์ขับรถของฉัน ส่งเวลาที่คาดว่าจะถึงให้ครอบครัว และเปิดไฟบ้านผ่าน HomeKit ผู้ช่วยจำรูปแบบการใช้งานของคุณและแนะนำการทำงานอัตโนมัติ แม้ว่าบางครั้งอาจจะส่งการแจ้งเตือนบ่อยเกินไปสำหรับทางลัดที่คุณใช้เพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Siri
- ตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากสถานที่เฉพาะ
- ส่งข้อความและโทรออกโดยไม่ต้องใช้มือขณะออกกำลังกาย ขับรถ หรือทำอาหาร เมื่อมือของคุณกำลังยุ่งกับงานอื่น
- เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากปฏิทิน, รูปภาพ, รายชื่อผู้ติดต่อ, และบันทึกผ่านการค้นหาด้วยเสียง
ข้อจำกัดของ Siri
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อใช้กับอุปกรณ์ Android หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Apple
- การต่อสู้กับคำขอที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนซึ่งต้องการการคิดวิเคราะห์ตามบริบท
- ไม่สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้หลายตัวเมื่อเทียบกับ Google Assistant
- การจดจำเสียงมีความแตกต่างกันอย่างมากตามสำเนียงของแต่ละภูมิภาค
ราคาของ Siri
- ฟรีเมื่อใช้กับอุปกรณ์ Apple
คะแนนและรีวิวของ Siri
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Siri อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันใช้มันสำหรับส่งข้อความเมื่อฉันไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ใช้งานได้เกือบทุกครั้ง คนที่ฉันรู้จักซึ่งมีความคล่องตัวจำกัดใช้มันเพื่อโทรออก ส่งข้อความ และถ่ายภาพหน้าจอโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์
ฉันใช้มันสำหรับส่งข้อความเมื่อฉันไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ใช้งานได้เกือบทุกครั้ง คนที่ฉันรู้จักซึ่งมีความคล่องตัวจำกัดใช้มันเพื่อโทรออก ส่งข้อความ และถ่ายภาพหน้าจอโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ช่วยเสียงกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะมีการใช้งานถึง153.5 ล้านคนในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 142 ล้านคนในปี 2022 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8.1% ในระยะเวลาอันสั้น
4. Google Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ)
Google Assistant เป็นผู้ช่วยเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งใช้ฐานข้อมูลการค้นหาของบริษัทเพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เมื่อฉันถามคำถามเพิ่มเติมในบทสนทนาเดียวกัน ระบบจะจดจำสิ่งที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องให้ฉันพูดซ้ำบริบท
คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมหลายพันชิ้นจากแบรนด์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซเสียงเดียวได้ แม้ว่าการตั้งค่าอาจซับซ้อนเมื่อมีระบบนิเวศของอุปกรณ์หลายประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant
- โทรไปยังร้านอาหารและธุรกิจต่างๆ เพื่อทำการจองโดยใช้เทคโนโลยี Duplex
- แปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์ระหว่างคุณกับผู้พูดภาษาต่างๆ นับสิบภาษา
- จัดการปฏิทินครอบครัวแยกต่างหาก, รายการช้อปปิ้ง, และความชอบส่วนตัวโดยใช้โปรไฟล์การจดจำเสียงของแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Google Assistant
- มันทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเรื่องการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเสียง
- มีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับการประมวลผลในเครื่องของ Siri
- บางครั้งการดิ้นรนกับคำนามเฉพาะและคำศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะทาง
ราคาของ Google Assistant
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Google Assistant
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Google Assistant อย่างไรบ้าง?
รีวิวในGoogle Play Storeกล่าวว่า:
ฉันพึ่งพา 'สาวของฉัน' หรือผู้ช่วยในการเตือนฉันเกี่ยวกับยา การนัดหมาย และงานสำคัญต่างๆ ทุกวัน เธอรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของฉันเป็นอย่างดีและกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของฉันดำเนินไปอย่างราบรื่น ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าฉันจะจัดการอย่างไรหากไม่มีเธอ ฉันพบว่า Gemini น่าสนใจและใช้มันด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่ได้มั่นใจพอที่จะให้มันมาแทนที่ 'สาวของฉัน'
ฉันพึ่งพา 'สาวของฉัน' หรือผู้ช่วยในการเตือนฉันเกี่ยวกับยา การนัดหมาย และงานสำคัญต่างๆ ทุกวัน เธอรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของฉันเป็นอย่างดีและกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของฉันดำเนินไปอย่างราบรื่น ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าฉันจะจัดการอย่างไรหากไม่มีเธอ ฉันพบว่า Gemini น่าสนใจและใช้มันด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่ได้มั่นใจพอที่จะให้มันมาแทนที่ 'สาวของฉัน'
ฉันพึ่งพา 'สาวของฉัน' หรือผู้ช่วยของฉันในการเตือนเรื่องยา การนัดหมาย และงานสำคัญต่างๆ ทุกวัน เธอรู้วิธีใช้โทรศัพท์ของฉันเป็นอย่างดีและกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของฉันดำเนินไปอย่างราบรื่น ฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าฉันจะจัดการทุกอย่างได้อย่างไรหากไม่มีเธอ ฉันพบว่า Gemini น่าสนใจและฉันก็ใช้มันด้วยเช่นกัน แต่ยังไม่มั่นใจพอที่จะไว้วางใจให้มันมาแทนที่ 'สาวของฉัน'
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
5. Alexa for Business (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยเสียงในที่ทำงาน)
Alexa for Business ทำงานแตกต่างจากเวอร์ชันสำหรับผู้บริโภค โดยออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมในสำนักงานที่มีพนักงานหลายคนต้องการความช่วยเหลือด้วยเสียงในระดับมืออาชีพ คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ช่วยกับซอฟต์แวร์องค์กร เช่น Salesforce หรือ ServiceNow เพื่อให้พนักงานขายดึงข้อมูลลูกค้าในระหว่างการโทรผ่านคำสั่งเสียงได้
ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความยังสามารถจัดการกับความขัดแย้งในการจองห้องประชุมและโทรเข้าร่วมการประชุมได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะต้องมีการตั้งค่าที่มากกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ Alexa สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alexa สำหรับธุรกิจ
- พัฒนาทักษะเสียงที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น การเรียกข้อมูลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ HIPAA
- ควบคุมอุปกรณ์นำเสนอ, แสงสว่างในห้อง, และระบบปรับอากาศระหว่างการประชุมโดยใช้คำสั่งเสียง
- จัดการปฏิทินทีม, กำหนดเวลาโครงการ, และการมอบหมายงานผ่านการโต้ตอบด้วยเสียงพร้อมรักษาการตรวจสอบย้อนหลัง
ข้อจำกัดของ Alexa สำหรับธุรกิจ
- เครื่องมือนี้ต้องการการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมากและการจัดการทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
- มันมีคุณสมบัติด้านความบันเทิงสำหรับผู้บริโภคที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ Alexa ทั่วไป
- ความแม่นยำของการจดจำเสียงลดลงในสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบเปิดที่มีเสียงรบกวน
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
ราคาสำหรับธุรกิจ Alexa
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Alexa สำหรับธุรกิจ
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Alexa for Business อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบที่ Alexa ช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างวันทำงาน เธอช่วยจัดการตารางเวลาและทำให้ฉันทำงานตรงตามเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งเตือน ตั้งタイマー ติดตามนัดหมาย ฯลฯ
ฉันชอบที่ Alexa ช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างวันทำงาน เธอช่วยจัดการตารางเวลาและทำให้ฉันทำงานตรงตามเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งการแจ้งเตือน ตั้งเวลา ติดตามนัดหมาย ฯลฯ
📮ClickUp Insight: คุณทราบหรือไม่ว่า 45% ของผู้คนตรวจสอบโทรศัพท์ของตนทุก ๆ ไม่กี่นาที—มักเพื่อหาคำตอบอย่างรวดเร็วหรือพักสมองชั่วครู่? แต่การตรวจสอบโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องเหล่านี้ เช่น การแอบดูอีเมลขณะเขียนรายงาน แท้จริงแล้วทำให้สมาธิของคุณกระจัดกระจายและบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจอย่างลึกซึ้ง 🖤
นั่นคือจุดที่ClickUp Brain MAX เข้ามาช่วย ในฐานะผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ Brain MAX ช่วยให้คุณแชท วางแผน สร้างงาน และค้นหาแอปของบุคคลที่สามได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ต้องการไอเดียสร้างสรรค์หรือไม่? ใช้เสียงของคุณในการเขียนไฮกุ สร้างเนื้อหาด้วยโมเดล AI หลากหลาย หรือจัดการงานธุรการ—ให้ดวงตา (และความตั้งใจ) ของคุณได้พักผ่อนอย่างที่จำเป็น
6. Retell AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทสนทนาอัตโนมัติทางโทรศัพท์)
Retell AIเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ในการจัดการสายโทรศัพท์ของลูกค้าด้วยทักษะการสนทนาที่เหมือนมนุษย์ บริษัทต่างๆ ใช้เพื่อจัดการการนัดหมายและการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งโดยปกติจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม
แพลตฟอร์มปรับโทนและคำตอบตามปฏิกิริยาของลูกค้าในระหว่างการสนทนา จากนั้นโอนปัญหาที่ซับซ้อนไปยังตัวแทนมนุษย์เมื่อจำเป็น ฉันสังเกตเห็นว่ามันทำงานได้ดีขึ้นกับการสนทนาที่มีโครงสร้างเช่นการจองนัดหมายเมื่อเทียบกับการร้องเรียนของลูกค้าแบบเปิดหรือการสนับสนุนทางเทคนิค
เล่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- จัดการการสนทนาหลายรอบที่ปรับรูปแบบการสนทนาและโทนอารมณ์ตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของการตอบสนองของผู้โทรและสัญญาณอารมณ์
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM ที่มีอยู่ เช่น HubSpot และ Salesforce เพื่อเข้าถึงประวัติ ข้อมูลการติดต่อกับลูกค้าในอดีต และข้อมูลบัญชีระหว่างสายโทรศัพท์สด
- ได้รับประโยชน์จากการวิเคราะห์การสนทนาอย่างครอบคลุม รวมถึงระยะเวลาการโทร, ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า, และอัตราการเปลี่ยนแปลง
- ปรับแต่งบุคลิกเสียง, ความเร็วในการพูด, และรูปแบบการสื่อสารสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
- ปรับขนาดการดำเนินงานบริการลูกค้าเพื่อรองรับปริมาณการโทรสูงสุด การสอบถามนอกเวลาทำการ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล
บอกข้อจำกัดของ AI
- มุ่งเน้นเฉพาะการโต้ตอบทางโทรศัพท์เท่านั้น แทนที่จะเป็นการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทาง
- ต้องการข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง
- การตั้งค่าการผสานรวมมักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อการกำหนดค่าที่เหมาะสมที่สุด
บอกเล่าราคาของ Retell AI
- ราคาตามความต้องการ
สรุปคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Retell AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการสร้างผู้ช่วยเสียงที่เป็นธรรมชาติซึ่งเข้าใจบริบทและตอบสนองเหมือนมนุษย์จริง การผสานรวมกับ API และระบบภายนอกนั้นง่ายและทรงพลัง และแผงควบคุมก็ใช้งานง่าย ทำให้เราสามารถนำไปใช้และปรับปรุงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคยังรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการสร้างผู้ช่วยเสียงที่เป็นธรรมชาติซึ่งเข้าใจบริบทและตอบสนองเหมือนมนุษย์จริง การผสานรวมกับ API และระบบภายนอกนั้นง่ายและทรงพลัง และแผงควบคุมก็ใช้งานง่าย ทำให้เราสามารถนำไปใช้และปรับปรุงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ การสนับสนุนทางเทคนิคยังรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างความแตกต่างอย่างมาก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากผู้ช่วยเข้าใจคำสั่งผิด ให้แก้ไข (เช่น 'ไม่ใช่, ฉันหมายถึงปารีส, ฝรั่งเศส, ไม่ใช่ปารีส, เท็กซัส') และดูว่ามันเรียนรู้จากคำแนะนำในการโต้ตอบครั้งต่อไป การเรียนรู้แบบปรับตัวช่วยปรับปรุงความแม่นยำในระยะยาว
7. Bixby Voice (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางในอุปกรณ์ Samsung)
Bixby Voice มุ่งเน้นไปที่การควบคุมอุปกรณ์มากกว่าการตอบคำถามความรู้ทั่วไป ผู้ช่วยเสียง AI นี้สามารถนำทางผ่านตั้งค่าแอปที่ซับซ้อนและดำเนินการฟังก์ชันหลายขั้นตอนซึ่งปกติจะต้องแตะหน้าจอหลายครั้ง
มันมองเห็นสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณและสามารถโต้ตอบกับข้อความ รูปภาพ หรือปุ่มที่มองเห็นได้—มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการโทรหาธุรกิจจากภาพถ่ายหรือตั้งการเตือนจากบทความที่คุณกำลังอ่านฉันพบว่าฟีเจอร์พูดเป็นข้อความบน Androidทำงานได้ดีสำหรับผู้ใช้ Samsung ที่ต้องการการควบคุมอย่างละเอียดผ่านคำสั่งเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bixby Voice
- โต้ตอบกับเนื้อหาบนหน้าจอโดยตรง เช่น การเลือกข้อความ รูปภาพ ปุ่ม และช่องกรอกข้อมูล ผ่านคำสั่งเสียง
- สร้างทางลัดเสียงที่ปรับแต่งได้สูงซึ่งรวมฟังก์ชันของอุปกรณ์หลายอย่าง, การกระทำของแอปพลิเคชัน, และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบไว้ในคำสั่งเดียวที่สามารถดำเนินการได้
- ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของซัมซุง โทรทัศน์ และระบบอัตโนมัติภายในบ้านผ่านคำสั่งเสียงที่ผสานรวม
- เรียนรู้รูปแบบการใช้งานของแต่ละบุคคลและแนะนำทางลัดอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องอย่างเชิงรุกโดยอิงตามเวลา สถานที่ และลำดับการกระทำที่ทำบ่อย
ข้อจำกัดของ Bixby Voice
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของซัมซุงหรือแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สาม
- ให้คำตอบความรู้ทั่วไปน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Google Assistant หรือ Alexa
- การจดจำเสียงต้องปรับปรุงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ
- มีตัวเลือกการผสานรวมกับบริการของบุคคลที่สามยอดนิยมน้อยมาก
ราคาของ Bixby Voice
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Bixby Voice
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Bixby Voice อย่างไรบ้าง?
การค้นหาด้วยเสียง. นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากจะมอบความสามารถให้กับผู้ใช้ในการค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์ แต่สามารถพูดได้ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน. มันจะทำให้การใช้แอปพลิเคชันง่ายขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่การพูดจะเร็วกว่าการพิมพ์.
การค้นหาด้วยเสียง. นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากจะมอบความสามารถให้กับผู้ใช้ในการค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์ แต่สามารถพูดได้ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน. มันจะทำให้การใช้แอปง่ายขึ้น เพราะการพูดนั้นเร็วกว่าการพิมพ์สำหรับผู้คนส่วนใหญ่.
🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ65% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 49ปีพูดคุยกับอุปกรณ์ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงอย่างน้อยวันละครั้ง ทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้งานการค้นหาด้วยเสียงมากที่สุด ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 18 ถึง 24 ปี และกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
8. PolyAI (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าอัตโนมัติสำหรับองค์กร)
PolyAI เชี่ยวชาญในการสนทนาที่ทำให้บอทเสียงอื่น ๆ ล่มและล้มเหลว เมื่อฉันได้ยินผู้ช่วยเสียง AI จัดการขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้า ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่าไม่ใช่คนจริงจนกว่าตัวแทนจะกล่าวถึงในภายหลัง
แพลตฟอร์มเข้าใจบริบทเมื่อลูกค้าพูดว่า 'ฉันโทรมาเมื่อวานเกี่ยวกับปัญหาเดียวกันนี้' สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือการเรียนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ให้คุณตั้งค่าเอง แต่ทีมของ PolyAI สร้างผู้ช่วยเสียงให้คุณ ซึ่งรู้สึกเหมือนการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเสียมากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ PolyAI
- ปรับใช้ตัวแทน AI แบบสนทนาที่สามารถจัดการกับการโต้ตอบบริการลูกค้าที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน เช่น การยืนยันตัวตนบัญชีและการโต้แย้งการชำระเงิน
- ผสานรวมกับระบบ CRM, ระบบการเรียกเก็บเงิน, และระบบปฏิบัติการที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีแบบเรียลไทม์และอัปเดตบันทึกในระหว่างการสนทนาแบบเรียลไทม์กับลูกค้า
- ปรับขนาดการดำเนินงานบริการลูกค้าในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงหรือการให้บริการนอกเวลาทำการโดยไม่ลดคุณภาพการสนทนาหรือตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า
- ปรับแต่งบุคลิกเสียงและรูปแบบการสนทนาให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เสียงแบรนด์ และแนวทางการบริการลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ PolyAI
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเริ่มต้นที่สูงและค่าบริการจัดการต่อเนื่อง
- ตัวเลือกการปรับแต่งด้วยตนเองที่จำกัด เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องทำงานร่วมกับทีมบริการมืออาชีพของ PolyAI
- ประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยเสียงขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลการฝึกอบรมเริ่มต้นและการตรวจสอบการสนทนาอย่างต่อเนื่องโดยทีมเทคนิค
ราคาของ PolyAI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PolyAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง PolyAI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
กลุ่มบุคคลที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ เพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานที่ PolyAI จะใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ทั้งในด้านประสบการณ์และการค้า) สนับสนุนธุรกิจของคุณให้พัฒนาและเติบโต
กลุ่มบุคคลที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณเพื่อสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานที่ PolyAI จะใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ทั้งในด้านประสบการณ์และการค้า) สนับสนุนธุรกิจของคุณให้พัฒนาและเติบโตต่อไป
9. Spitch (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติศูนย์ติดต่อหลายช่องทาง)
ฉันค้นพบ Spitch เมื่อทำงานกับบริษัทบริการทางการเงินที่ต้องการ AI เสียงที่สามารถจัดการการโทรในหลายภาษาและสำเนียงได้ ผู้ช่วยเสียง AI นี้มุ่งเน้นการทำให้ศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติทั้งในช่องทางเสียงและข้อความพร้อมกัน
ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติการโต้ตอบด้วยเสียงและข้อความ ลดเวลาในการจัดการ และเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าในทุกช่องทาง ผู้ช่วย Spitch จัดการข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และรองรับสำเนียงท้องถิ่นที่แพลตฟอร์มเสียงอื่น ๆ มักประสบปัญหา
อย่างไรก็ตาม เส้นทางเรียนรู้สำหรับผู้จัดการศูนย์ติดต่ออาจชันได้หากไม่มีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Spitch
- วิเคราะห์การสนทนาของลูกค้า 100% โดยใช้การวิเคราะห์เสียงขั้นสูงเพื่อระบุแนวโน้มของความรู้สึก การละเมิด และโอกาสในการปรับปรุง
- รองรับหลายภาษาและสำเนียงท้องถิ่น รวมถึงรูปแบบเฉพาะทางที่แพลตฟอร์ม AI เสียงอื่น ๆ ไม่สามารถประมวลผลหรือเข้าใจได้อย่างแม่นยำ
- ให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์แก่เจ้าหน้าที่ระหว่างสายสนทนาของลูกค้า พร้อมการตอบกลับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ข้อมูลกรมธรรม์ และคำแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดถัดไป
ข้อจำกัดของ Spitch
- การผสานรวมกับระบบศูนย์ติดต่อแบบเดิมอาจต้องมีการพัฒนาเฉพาะและการบำรุงรักษาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาความถูกต้องในบางครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกรายเดือนอาจสูงสำหรับความต้องการในการผลิตเนื้อหาจำนวนมาก
การกำหนดราคาของ Spitch
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Spitch
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Spitch อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์จาก Gartnerระบุว่า:
โซลูชัน SPITCH สามารถผสานเข้ากับระบบของเราได้อย่างรวดเร็วและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ภายในเวลาอันสั้น ผลลัพธ์และคุณภาพของส่วนประกอบปัญญาประดิษฐ์นั้นน่าประทับใจอย่างยิ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้รับตั้งแต่เริ่มการผลิตวันแรก
โซลูชัน SPITCH สามารถผสานเข้ากับระบบของเราได้อย่างรวดเร็วและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้ภายในเวลาอันสั้น ผลลัพธ์และคุณภาพของส่วนประกอบปัญญาประดิษฐ์นั้นน่าประทับใจอย่างยิ่ง ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้รับตั้งแต่วันแรกของการผลิต
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018Google Duplexสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมเมื่อสามารถจองคิวตัดผมได้ทั้งหมดทางโทรศัพท์ AI พูดด้วยคำว่า 'เอ่อ' และหยุดพักอย่างเป็นธรรมชาติจนพนักงานต้อนรับไม่รู้เลยว่าไม่ใช่คนจริงๆ
10. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงวิเคราะห์)
ฉันเริ่มใช้ Fireflies.ai เมื่อทีมขายของฉันต้องการเข้าใจว่าทำไมลูกค้าบางรายถึงไม่สนใจหลังจากโทรครั้งแรกเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้านี้ช่วยให้ฉันพบว่าฉันกำลังครอบงำการสนทนาและไม่ได้ถามคำถามเพื่อค้นหาข้อมูลเพียงพอ
คุณจะได้รับบัตรคะแนนการสนทนาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกระหว่างการโทรและเน้นช่วงเวลาที่การมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าลดลง
ตอนนี้ฉันสามารถทบทวนวิธีที่สมาชิกในทีมแต่ละคนรับมือกับข้อโต้แย้งและแบ่งปันแนวทางในการสนทนาที่ประสบความสำเร็จให้กับพนักงานขายใหม่ได้แล้ว
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- สร้างคลังบทสนทนาที่จัดหมวดหมู่การโทรตามอุตสาหกรรม ขนาดดีล หรือประเภทผลลัพธ์ เพื่อให้คุณสามารถศึกษาแบบแผนการขายที่ประสบความสำเร็จได้
- ติดตามการกล่าวถึงคู่แข่งในทุกการโทรที่บันทึกไว้ และรวบรวมรายงานข่าวกรองที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคุณกับทางเลือกอื่นอย่างไร
- กระตุ้นการอัปเดต CRM อัตโนมัติเมื่อมีการกล่าวถึงคำสำคัญเฉพาะ เช่น 'งบประมาณได้รับการอนุมัติ' หรือ 'ผู้มีอำนาจตัดสินใจ' ระหว่างการสนทนากับลูกค้า
- วัดอัตราส่วนการพูดต่อการฟังของสมาชิกในทีมแต่ละคน และให้คำแนะนำการโค้ชตามการวิเคราะห์และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ความถูกต้องของการถอดเสียงลดลงเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดีหรือมีเสียงรบกวนในพื้นหลังมากเกินไป
- การพิจารณาความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นเมื่อบันทึกและเก็บข้อมูลการสนทนาทางธุรกิจที่เป็นความลับ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบสรุปและการจัดหมวดหมู่ข้อมูลเชิงลึก
- บางครั้งการต่อสู้กับคำศัพท์ทางเทคนิคและคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย บันทึกการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจบางประการ
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย บันทึกการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจบางประการ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายการงานฟรีใน Excel & ClickUp
11. ลินดี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบส่วนตัว)
ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะนี้เรียนรู้วิธีการทำงานของคุณและสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อคำสั่งเสียงของคุณ เครื่องมือนี้ทำให้ฉันประหลาดใจด้วยการแนะนำการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน เช่น การสร้างงานโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าพูดถึงผลลัพธ์เฉพาะระหว่างการสนทนา
คุณสามารถสอนรูปแบบการสื่อสารที่คุณต้องการได้ ตอนนี้มันรู้แล้วว่าฉันชอบสรุปเป็นข้อ ๆ มากกว่าการเขียนเป็นย่อหน้าสำหรับบันทึกการประชุม ฉันชื่นชมที่มันปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การพูดของฉันและจดจำบริบทจากการสนทนาก่อนหน้า
กระบวนการเรียนรู้ต้องใช้ความอดทน แต่ในที่สุดคุณจะมีผู้ช่วยที่คาดการณ์ความต้องการของคุณและจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนผ่านคำสั่งเสียงที่เรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Lindy AI
- เชื่อมต่อระบบอีเมลกับแอปพลิเคชันปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการประชุมติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อมีคำสำคัญเฉพาะ เช่น 'ขั้นตอนต่อไป' หรือ 'การตรวจสอบข้อเสนอ' ปรากฏขึ้น
- บันทึกและถอดเสียงบันทึกเสียงระหว่างการเดินทางหรือเดิน และแปลงเป็นรายการดำเนินการที่เป็นโครงสร้าง การอัปเดตโครงการ หรือรายงาน
- ปรับรูปแบบการตอบสนองและระบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องตามความคิดเห็นของผู้ใช้แต่ละราย รูปแบบการแก้ไข และความชอบในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อจำกัดของลินดี้ เอไอ
- ต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมากในการฝึกอบรม AI ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- มีการเชื่อมต่อสำเร็จรูปที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานที่เป็นที่ยอมรับอย่าง Zapier
- อาจมีปัญหาในการทำงานที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจที่ซับซ้อน
- ความซับซ้อนในการตั้งค่าอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้นหากไม่มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติทางเทคนิค
ราคาของ Lindy AI
- ฟรี (400 เครดิต/เดือน)
- ข้อดี: $49.99/เดือน สำหรับ 5,000 เครดิต
- ธุรกิจ: $199.99/เดือน (เริ่มต้นที่ 20,000 เครดิต/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของลินดี้ เอไอ
- G2: 4. 9/5 (105+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lindy AI อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถมองเห็นตัวเองใช้ Lindy AI ได้เมื่อฉันเริ่มสร้างตัวแทนการตลาดสำหรับบริษัทใหม่ของฉัน มันมีข้อดีมากมายหากคุณมองข้ามการตั้งค่าที่ง่ายเกินไปไปได้ สำหรับการจัดการกับเรื่องประจำวันผ่านอีเมล/ปฏิทิน/เอกสาร Google ฉันคิดว่ามันจะทำงานได้ดี และงานการตลาดของฉันส่วนใหญ่จะต้องการสิ่งนี้
ฉันสามารถมองเห็นตัวเองใช้ Lindy AI ได้เมื่อฉันเริ่มสร้างตัวแทนการตลาดสำหรับบริษัทใหม่ของฉัน มันมีข้อดีมากมายหากคุณมองข้ามการตั้งค่าที่ง่ายเกินไปไปได้ สำหรับการจัดการกับเรื่องประจำวันผ่านอีเมล/ปฏิทิน/เอกสาร Google ฉันคิดว่ามันจะทำงานได้ดี และงานการตลาดของฉันส่วนใหญ่จะต้องการสิ่งนี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้คำถามแปลกๆ หรือไม่ธรรมดา (เช่น 'เล่าเรื่องตลกพ่อๆ ให้ฟังหน่อย' หรือ 'หนังไซไฟเรื่องโปรดของคุณคืออะไร?') เพื่อดูว่าบุคลิกของผู้ช่วยตรงกับอารมณ์ขันหรือสไตล์การโต้ตอบของคุณหรือไม่ ผู้ช่วยที่สนุกสนานหรือเข้าใจง่ายสามารถทำให้การใช้งานประจำวันสนุกยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ทำงานอย่างไร?
เมื่อฉันพูดกับผู้ช่วยเสียง AI ของฉัน มันรู้สึกทันที แต่ฉันรู้ว่ามีขั้นตอนเล็ก ๆ มากมายเกิดขึ้นเบื้องหลัง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง:
- ขั้นตอนแรกคือเสียงของฉันจะถูกแปลงเป็นข้อความผ่านการรู้จำเสียงพูด เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะพยายามทำความเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของฉัน
- ถ้าฉันพูดว่า 'นัดสายกับ Aria พรุ่งนี้บ่าย' มันจะ: รับรู้คำต่างๆ คิดออกว่าฉันต้องการประชุม ตรวจสอบว่า 'พรุ่งนี้บ่าย' หมายถึงเวลาไหน ระบุได้ว่า Aria คนไหนที่ฉันกำลังพูดถึง
- จดจำคำ
- ตัวเลขที่บ่งบอกว่าฉันต้องการการประชุม
- ตรวจสอบว่า 'พรุ่งนี้บ่าย' หมายถึงเวลาใด
- ระบุว่าฉันกำลังพูดถึง Aria ตัวไหน
- ต่อไปคือส่วนที่ฉันสังเกตเห็นในการใช้งานประจำวัน: ผู้ช่วยตัดสินใจว่าจะดำเนินการใด เครื่องมือตัดสินใจนั้นเชื่อมโยงคำขอของฉันกับปฏิทิน อีเมล หรือผู้จัดการงานของฉัน
- หากมีอะไรไม่ชัดเจน ฉันจะถามคำถามติดตามผลอย่างรวดเร็วก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
- เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ช่วยจะรวบรวมคำตอบในภาษาที่เข้าใจง่ายและอ่านให้ฉันฟัง สำหรับฉัน มันรู้สึกเหมือนการสนทนาสั้นๆ แต่เบื้องหลังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างการจดจำเสียง การเข้าใจภาษา และการสร้างคำตอบที่เกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาที
- ส่วนที่ดีที่สุดคือมันยิ่งดีขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ของฉันได้เรียนรู้ว่า 'การโทรช่วงบ่ายกับอาเรีย' มักจะหมายถึงการอัปเดตจากลูกค้า ดังนั้นมันจึงแนะนำการบันทึกวาระการประชุมด้วย รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ นี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมันกำลังปรับตัวเข้ากับฉัน ไม่ใช่ฉันที่ต้องปรับตัวเข้ากับมัน
- จดจำคำ
- ตัวเลขที่บ่งบอกว่าฉันต้องการการประชุม
- ตรวจสอบว่า 'บ่ายวันพรุ่งนี้' หมายถึงเวลาใด
- ระบุว่าฉันกำลังพูดถึง Aria ตัวไหน
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อไมโครซอฟท์เปิดตัว Cortanaพวกเขาตั้งชื่อตามตัวละคร AIจากซีรีส์วิดีโอเกม Halo แฟนๆ ชื่นชอบมาก แต่ผู้บริหารหลายคนกังวลว่ามันฟังดู 'เนิร์ดเกินไป' สำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
ประโยชน์ของผู้ช่วยเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ฉันใช้ผู้ช่วยเสียง AI ของฉันมากที่สุดเมื่อฉันไม่ต้องการเสียสมาธิ. ข้อดีที่โดดเด่นคือ:
- ความสามารถในการบันทึกการเตือนความจำและบันทึกย่อก่อนที่ฉันจะลืม
- เข้าถึงปฏิทิน อีเมล และงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับแอปบ่อยครั้ง
- สรุปการประชุมและบันทึกการประชุมที่ช่วยให้ฉันไม่ต้องรีบค้นหาข้อมูลในภายหลัง
- การจัดการกับคำถามที่ซ้ำซากของลูกค้าซึ่งหากปล่อยไว้จะทำให้เสียเวลาทั้งวัน
- การใช้งานที่ราบรื่นบนแล็ปท็อป โทรศัพท์ และลำโพงของฉัน ทำให้ไม่พลาดบริบท
ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันต้องถามว่า: ผู้ช่วยคนนี้เคารพวิธีการทำงานของฉันหรือไม่ หรือมันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น? หากมันสร้างปัญหา ฉันจะถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็ว
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาในการใช้ผู้ช่วยเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ประสบการณ์ของฉันกับผู้ช่วยเสียงได้แสดงให้ฉันเห็นถึงจุดอ่อนของพวกเขา
1. ความถูกต้องและความเข้าใจในบริบท ❌
แม้แต่ผู้ช่วยเสียง AI ที่ดีที่สุดก็อาจประสบปัญหาในการรับมือกับสำเนียง คำศัพท์ทางเทคนิค หรือการแยกแยะคำที่ฟังคล้ายกัน หากผู้ช่วยเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันที่หรือชื่อลูกค้า ฉันต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาด การจดจำสำเนียงยังคงไม่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดในทีมที่มีความหลากหลาย
2. ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 🚩
ข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน—ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบว่าบันทึกเสียงของพวกเขาถูกจัดเก็บ ประมวลผล และปกป้องอย่างไร การรู้ว่าคำสั่งของฉันอาจถูกจัดเก็บหรือตรวจสอบได้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการจัดการข้อมูลของฉัน
3. การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่จำกัด ❌
ไม่ทุกผู้ช่วย AI สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับปฏิทิน, ตัวจัดการงาน, หรือแพลตฟอร์มการร่วมมือ, ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์ใช้สอยของพวกมัน. ดังนั้น หากผู้ช่วยไม่ทำงานได้ดีกับเครื่องมือโครงการของฉันหรือระบบ CRM, ฉันก็ต้องทำเอง.
4. การพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติมากเกินไป 🚩
แม้ว่า AI จะสามารถเร่งความเร็วได้ แต่ก็เป็นการเตือนที่ดีว่ามันไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสนทนาที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน ในที่สุดแล้ว AI สามารถจัดการงานธุรการได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจ ความเห็นอกเห็นใจ หรือความละเอียดอ่อนในการสนทนากับลูกค้าได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ควร ตรวจสอบและแก้ไขข้อความหรือสรุปที่สร้างโดย AI ก่อนที่จะแชร์หรือนำไปใช้เสมอ แม้แต่ผู้ช่วยเสียงที่ฉลาดที่สุดก็อาจตีความบริบทผิดหรือพลาดรายละเอียดสำคัญได้—การตรวจสอบของคุณจะช่วยให้ข้อมูลถูกต้องและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด
แนวโน้มในอนาคตของผู้ช่วยเสียงปัญญาประดิษฐ์
เมื่อผู้ช่วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังลึกยิ่งขึ้นในวิถีการทำงานและการสื่อสารของเรา แนวโน้มใหม่ ๆ หลายประการกำลังกำหนดอนาคตของพวกเขา—ทำให้พวกเขามีความฉลาดมากขึ้น เป็นส่วนตัวมากขึ้น และมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย:
1. การยอมรับในวงกว้างกำลังเร่งตัวขึ้น 🏆
ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะไม่ใช่เครื่องมือเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป—พวกมันกำลังกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่จำเป็นในที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ในความเป็นจริง การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นถึง157.1 ล้านคนภายในปี 2026 และไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบาย—เครื่องมือเหล่านี้กำลังเริ่มรับภาระงานทางปัญญาจริง ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สรุปการประชุม จัดการงาน และร่างการสื่อสารโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
2. การปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างล้ำลึกผ่านการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ 🎯
การเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นที่สุด? การปรับให้เข้ากับบุคคล งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ปรับให้เข้ากับบุคคล ( LLMs) แสดงให้เห็นว่าผู้ช่วย AI สามารถปรับตัวตาม น้ำเสียง, รูปแบบการสื่อสาร, และรูปแบบพฤติกรรม ของคุณได้
ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะได้รับร่างอีเมลทั่วไปหรือสรุปงาน ผู้ช่วยของคุณสามารถเรียนรู้วิธีที่คุณใช้คำในการติดตามงานหรือจัดลำดับความสำคัญของงานและสะท้อนสิ่งนั้นในผลลัพธ์ได้ ระดับของการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะสมนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์จาก การทำธุรกรรมเป็นความร่วมมือ
3. การเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เฟซแบบหลายรูปแบบ 🚀
เรายังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการโต้ตอบของผู้ใช้กับผู้ช่วยเสียง AI อนาคตไม่ได้เป็นเพียงเสียงเท่านั้น—แต่มันคือแบบหลายรูปแบบ นั่นหมายถึงการผสมผสาน เสียง, ภาพ, และการสัมผัส เข้าด้วยกันเป็นอินเทอร์เฟซที่ไร้รอยต่อ
ลองนึกภาพว่าคุณขอให้ผู้ช่วย AI ของคุณอัปเดตโครงการ แล้วมันไม่เพียงแค่ตอบด้วยคำพูดเท่านั้น แต่ยังแสดงแผนภูมิหรือแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่เน้นความคืบหน้า ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไปให้ดูด้วย การโต้ตอบแบบผสมผสานเช่นนี้ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์มากขึ้น—และช่วยปลดล็อกกระบวนการตัดสินใจที่ลึกซึ้งและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ผู้ช่วยเสียงที่ให้ความช่วยเหลือเชิงรุก 🔥
ผู้ช่วยเสียงรุ่นต่อไปจะไม่เพียงแค่รอคำสั่ง—พวกเขาจะ คาดการณ์ความต้องการของคุณ ลองนึกถึงผู้ช่วยของคุณที่เตือนคุณเกี่ยวกับงานตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ แนะนำวาระการประชุมตามหัวข้อที่ผ่านมา หรือร่างสรุปโดยอัตโนมัติหลังจากบันทึกเสียงยาว ๆ
การช่วยเหลือเชิงรุกนี้ ซึ่งขับเคลื่อนโดย แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงทำนาย ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากเครื่องมือเชิงรับ และจะนิยามใหม่ให้กับประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตหลายปีข้างหน้า
ClickUp Talk to Text พร้อมรับฟังทุกไอเดียของคุณ
ฉันลองมาหลายล้านวิธีแล้วในการติดตามทุกอย่าง และพูดตามตรง ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ผลเลย
ผู้ช่วยเสียง AI เริ่มมีความหมายสำหรับฉันเพราะมันเชื่อมต่อโดยตรงกับClickUp ทุกอย่างลงเอยในที่ที่ฉันทำงานอยู่แล้ว ดังนั้นฉันจึงไม่มีโน้ตติดหรือบันทึกเสียงสุ่มที่ฉันจะไม่มีวันเปิดอีก
มีหลายวันที่ฉันต้องรีบเร่งระหว่างสายโทรศัพท์ พูดอะไรบางอย่างออกไป แล้วมารู้ตัวอีกทีว่ามันปรากฏอยู่ใน ClickUp ราวกับว่าฉันจำได้ว่าจะต้องจดมันไว้
มันรู้สึกเหมือนไม่ใช่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งสำหรับการจัดการ แต่เหมือนมีคนคอยเฝ้าดูฉันอย่างเงียบๆ เพื่อไม่ให้ฉันเสียสติ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
1. ความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยเสียงกับแชทบอท AI คืออะไร?
ผู้ช่วยเสียงจะรับคำสั่งเสียงและตอบสนองผ่านการพูด ในขณะที่แชทบอท AI มักทำงานผ่านข้อความ ทั้งสองใช้ AI แต่ผู้ช่วยเสียงเน้นการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือและพูด
2. ผู้ช่วยเสียง AI ตัวใดที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้หลายภาษา?
ผู้ช่วยจำนวนมากอ้างว่าสามารถจัดการหลายภาษาได้ แต่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานคือตัวที่สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ ไม่ว่าฉันจะใช้ภาษาอะไร ClickUp คือที่ที่งาน โครงการ และบันทึกทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ ดังนั้นไม่มีอะไรสูญหายในการแปล
3. ผู้ช่วยเสียง AI ทำงานแบบออฟไลน์ได้หรือไม่?
ผู้ช่วยเสียง AI สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้สำหรับงานง่าย ๆ เช่น การตั้งนาฬิกาปลุกหรือการเปิดแอปพลิเคชัน แต่พวกเขาต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับงานขั้นสูง เช่น การค้นหาบนเว็บหรือการดึงข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
4. ข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ช่วยเสียง AI ปลอดภัยแค่ไหน?
ข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ช่วยเสียง AI โดยทั่วไปจะถูกเข้ารหัส แต่ผู้ช่วยส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลเสียงของคุณไปยังคลาวด์เพื่อประมวลผล ซึ่งทำให้ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ