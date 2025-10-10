บล็อก ClickUp

เทมเพลตออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรีที่คุณจะต้องชื่นชอบ

10 ตุลาคม 2568

ทุกผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากประกายความคิดสร้างสรรค์—และกาแฟมากมาย ☕

ตั้งแต่ภาพร่างแรกจนถึงต้นแบบสุดท้าย การออกแบบผลิตภัณฑ์คือศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ถึงกระนั้น การออกแบบก็มักจะหยุดชะงัก ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ แต่เพราะความคิดเห็น ข้อสรุป และไอเดียต่างๆ ถูกกระจายไปทั่วเครื่องมือต่างๆ

นั่นคือจุดที่ เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ามามีบทบาท เทมเพลตเหล่านี้ช่วยกำหนดรูปทรงให้กับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มาตรฐานสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้ และช่วยให้โครงการของคุณมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ สร้างแบบร่างโครงสร้าง หรือจัดการรายละเอียดทางเทคนิค เทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณก้าวจากแนวคิดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟรีที่ดีที่สุดเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณ ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และออกแบบอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

อะไรคือแบบแปลนการออกแบบผลิตภัณฑ์?

เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถวางแผน จัดระเบียบ และสื่อสารองค์ประกอบที่จำเป็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ได้ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยมาตรฐานกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดไปจนถึงการนำไปปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและสอดคล้องตามข้อกำหนด

แม่แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น:

  • บุคลิกภาพผู้ใช้: โปรไฟล์ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของพวกเขา
  • แผนที่การเดินทางของผู้ใช้: ไทม์ไลน์ที่เน้นให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร
  • ไวร์เฟรม: แบบร่างเบื้องต้นของอินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์
  • รายละเอียดคุณสมบัติ: รายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์
  • ข้อเสนอแนะ: รายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นตามผลการทดสอบ

🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี70% ของนักออกแบบยังคงใช้สมุดสเก็ตช์แบบดั้งเดิมในการเริ่มต้นโปรเจกต์ของพวกเขา! 📖

ทำไมแม่แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงสำคัญสำหรับทีม UX/UI

การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องความคิดสร้างสรรค์—แต่เป็นกระบวนการ

สำหรับทีม UX/UI, แม่แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ทางลัด; แต่เป็นกรอบการทำงานเพื่อความสม่ำเสมอ, ความรวดเร็ว, และการร่วมมือ. แม่แบบช่วยให้ทีม:

  • มาตรฐานกระบวนการทำงานเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • ลดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มเวลาสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่น ตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ไปจนถึงการทดสอบการใช้งาน
  • ทำให้การรับสมาชิกทีมใหม่เป็นเรื่องง่ายด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้

โดยสรุปแล้ว เทมเพลตช่วยให้ทีม UX/UI สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น—ทุกครั้ง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ออกแบบเพื่อทุกคน

การเข้าถึงไม่ใช่สิ่งที่คิดถึงทีหลัง—มันเป็นสิ่งจำเป็น. เพิ่มรายการตรวจสอบการเข้าถึงหรือส่วนที่เกี่ยวข้องในเทมเพลตของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้งานได้โดยทุกคนและตรงตามมาตรฐานสมัยใหม่ตั้งแต่วันแรก.

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแปลนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดี?

ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์นับพันที่มีให้ใช้งานออนไลน์ อาจเป็นเรื่องท้าทายในการเลือกสิ่งที่เหมาะสม ดังนั้นนี่คือบางแง่มุมที่คุณควรพิจารณา:

  • ความชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่ง่ายต่อการนำทาง แต่ละองค์ประกอบควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และจัดเรียงอย่างเหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยให้การจัดวางแนวคิดการออกแบบเป็นไปอย่างสะดวก
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ส่วนต่าง ๆ ไปจนถึงรูปแบบการจัดวาง คุณควรสามารถปรับแต่งทุกอย่างให้ตรงตามความต้องการของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์
  • ความสม่ำเสมอ: เลือกเทมเพลตที่มีโครงสร้างที่สม่ำเสมอ เช่น มีส่วนที่กำหนดไว้สำหรับการเพิ่มรูปภาพ การจดบันทึก และอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมสามารถทำซ้ำกระบวนการได้ง่ายขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
  • ความครอบคลุม: เลือกเทมเพลตที่ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การวิจัยผู้ใช้ การวิเคราะห์คู่แข่งและการทดสอบการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสมบูรณ์แบบ
  • เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน: เลือกเทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์ จะดีมากหากสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบมากขึ้น

แม่แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ สรุปโดยย่อ

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบ UI/UX, ทีมผลิตภัณฑ์การระดมความคิดแบบเรียลไทม์ กรอบภาพ การแสดงความคิดเห็นบนผืนผ้าใบClickUp Whiteboard
เทมเพลตเอกสารการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านการออกแบบ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เอกสารที่มีโครงสร้าง, ความคิดเห็น, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การมาตรฐานคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาพรวม, วัตถุประสงค์, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, เครื่องมือบนกระดานไวท์บอร์ดClickUp Whiteboard
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ผู้ใช้, นักการตลาดผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการเดินทาง จุดสัมผัส พฤติกรรมผู้ใช้เชิงลึกClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักพัฒนา, วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์การไหลของข้อมูลแบบภาพ, หมายเหตุ, การมอบหมายงาน, การติดตามการวนซ้ำClickUp Whiteboard, แผนภาพ
เทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบเว็บไซต์, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการการติดตามงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การมอบหมายบทบาท, การวางแผนClickUp Board, รายการ
เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบอิสระ, ทีมเอเจนซี่โครงสร้างหน้า/ส่วน, สปรินต์, ความคิดเห็น, การอนุมัติClickUp Board, รายการ
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมข้ามสายงานการวิเคราะห์การแยกเฟส, แดชบอร์ด, การติดตามงานวิจัย/ต้นแบบClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสร้างสรรค์, นักการตลาดการจัดการสินทรัพย์, กระดานภาพ, ไทม์ไลน์, การซิงค์ปฏิทินClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตผลงานออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงการโชว์, ผลลัพธ์, การติดตามเวอร์ชันคลิกอัพ รายการ, เอกสาร
เทมเพลตออกแบบกราฟิก ClickUp แบบเรียบง่ายรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบภายใน, นักการตลาดการจัดระเบียบสินทรัพย์, การติดตามการแก้ไข, การจัดวางบอร์ดClickUp บอร์ด, รายการ
เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมนวัตกรรม, นักคิดเชิงออกแบบการจัดกลุ่มความคิด, การเชื่อมโยงแนวคิด, การติดตามความก้าวหน้าClickUp รายการ, บอร์ด
เทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับทีมออกแบบ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายออกแบบ, ทีมทำงานร่วมกันระบบการทำงานแบบคานบัน, ตัวกีดขวาง, ข้อเสนอแนะ, ป้ายกำกับสีClickUp Board

เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ UX, UI และกระบวนการทำงานต้นแบบ

คุณได้เห็นไลน์อัพแล้ว—ตอนนี้มาสำรวจกันว่าแต่ละเทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ClickUp จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นจริงได้อย่างไร

1. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับการออกแบบโครงร่างผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตไวร์เฟรมกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ClickUp ; เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
สร้างไวร์เฟรมผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลตไวร์เฟรมบนไวท์บอร์ดของ ClickUp

ขั้นตอนแรกในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นคือการสร้างโครงร่าง (Wireframing) แต่หากคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนให้ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับการสร้างโครงร่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

เทมเพลตฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างภาพจำลองผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ สามารถมองเห็นอินเทอร์เฟซของผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถกำหนดการไหลของผู้ใช้และเน้นองค์ประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น เลย์เอาต์ เมนู สี และรูปภาพ

เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจ เนื่องจากเทมเพลตช่วยให้คุณจดบันทึกจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อยอดจากแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ระดมความคิดและแก้ไขไอเดียแบบเรียลไทม์ร่วมกับผู้อื่น
  • ฝังลิงก์ บันทึก และรูปภาพลงในกรอบภาพ
  • แชร์ข้อมูลและข้อเสนอแนะโดยตรงบนผืนผ้าใบที่แชร์ร่วมกัน

🔑 เหมาะสำหรับ:นักออกแบบ UI/UXและทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวางแผนโครงสร้างไวร์เฟรมและอินเทอร์เฟซอย่างชัดเจนในขั้นตอนการพัฒนาระยะเริ่มต้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มนุษย์ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม wireframes และเทมเพลตภาพจึงช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้เร็วกว่าเอกสารออกแบบยาวๆ 👀

🎬 ดูสิ่งนี้ต่อไป: เคยสงสัยไหมว่า AI เข้ากับกระบวนการทำงานของนักออกแบบได้อย่างไร? การแนะนำอย่างรวดเร็วนี้จะแสดงวิธีที่ AI ของ ClickUp ช่วยทีมระดมความคิด ปรับปรุงโครงร่าง และจัดการข้อเสนอแนะ ทั้งหมดนี้ในพื้นที่เดียว มันคือส่วนที่ขาดหายไประหว่างความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการที่มีโครงสร้าง

2. แม่แบบเอกสารการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตเอกสารออกแบบ ClickUp; เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสอดคล้องกับทีมของคุณในทุกโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลตเอกสารการออกแบบของ ClickUp

การร่วมมือที่ไม่มีประสิทธิภาพคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดในกรอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่?แบบเอกสารการออกแบบ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อกำจัดสิ่งนี้

เทมเพลตนี้เรียบง่ายและใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก ช่วยรวบรวมแนวคิดและทรัพยากรที่กระจัดกระจายไว้ด้วยกัน ทำให้คุณและทีมสามารถสร้างแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแผนที่ทาง, สกัดกั้นรายการที่ต้องทำ, กำหนดเป้าหมาย, ติดตามความคืบหน้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย. เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็นและเสนอการแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดโครงสร้างเนื้อหาโดยใช้หัวข้อ ตาราง และข้อความที่มีรูปแบบ
  • บันทึกความคิดเห็นผ่านเธรดความคิดเห็นในตัว
  • มาตรฐานเอกสารให้เหมือนกันในหลายโครงการ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการออกแบบและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบันทึกข้อกำหนดการออกแบบ การตัดสินใจ และกระบวนการทำงานเพื่อความชัดเจนในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

📮 ClickUp Insight: 31% ของผู้จัดการชอบใช้บอร์ดภาพ ในขณะที่คนอื่น ๆ พึ่งพาแผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด หรือมุมมองทรัพยากร

แต่เครื่องมือส่วนใหญ่บังคับให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากมุมมองไม่ตรงกับวิธีที่คุณคิด มันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งชั้นของความยุ่งยาก ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเลือก สลับระหว่างแผนภูมิ Gantt ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, กระดาน Kanban, แดชบอร์ด หรือมุมมองปริมาณงานได้ในคลิกเดียว

และด้วยClickUp AIคุณสามารถสร้างมุมมองหรือสรุปที่ปรับแต่งตามผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นคุณ ผู้บริหาร หรือดีไซเนอร์ของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: CEMEX เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 15% และลดความล่าช้าในการสื่อสารจาก 24 ชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp

3. แม่แบบไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดสรุปแนวคิดการออกแบบ ClickUp: เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Design Brief เพื่อเร่งกระบวนการออกแบบของคุณ

เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp Design Briefเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นจากศูนย์

เทมเพลตนี้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการออกแบบที่คุณอาจพลาดไปหากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงภาพผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ขนาด แบบอักษร ลำดับความสำคัญ พื้นผิว ความสม่ำเสมอ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ใช้เพื่อเน้นวัตถุประสงค์ คำขอของลูกค้าและข้อเสนอแนะของผู้ใช้เพื่อให้การดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ชี้แจงขอบเขต วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์สำคัญ
  • จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกันด้วยภาพรวมที่ทุกคนเห็นตรงกัน
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดในตัว

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่ต้องการกำหนดเป้าหมายการออกแบบ ผลงานที่คาดหวัง และกรอบเวลาสำหรับโครงการสร้างสรรค์ใหม่

👀 คำถามน่ารู้:Cemex ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปูนซีเมนต์และคอนกรีตชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถเร่งเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นถึง 15% ด้วย ClickUp!

พวกเขาเพิ่งรวบรวมทีมกราฟิกดีไซเนอร์และผู้สร้างงานโมชั่นกราฟิกที่ยอดเยี่ยม ซึ่งกำลังมองหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้ความสัมพันธ์ของงานใน ClickUp พวกเขาทำให้การย้ายงานจากผู้นำโครงการไปยังนักออกแบบและผู้สร้างกราฟิกเคลื่อนไหวเป็นเรื่องง่ายมาก มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับพวกเขา!

4. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ ClickUp : เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
สร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม ด้วยเทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าจาก ClickUp

การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างแม่นยำช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อถึง86%พร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อสิ่งนี้โชคดีที่เทมเพลตแผนที่เส้นทางการเดินทางของลูกค้าผลิตภัณฑ์ของ ClickUpก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกัน

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีนี้เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและสร้างแผนที่การเดินทางที่แม่นยำได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยระบุจุดสัมผัสที่สำคัญ เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

เทมเพลตนี้ยังมีความร่วมมือสูง ทำให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เชื่อมต่อขั้นตอนการเดินทางกับคุณสมบัติสำคัญของผลิตภัณฑ์
  • จัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • จัดให้ทีมมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้

🔑 เหมาะสำหรับ: นักวางกลยุทธ์ UX และนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่วางแผนประสบการณ์ผู้ใช้ ระบุจุดขัดข้อง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้

🔍 คุณรู้หรือไม่? การทำแผนที่เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเล่าเรื่องแบบนักสืบ—การทำความเข้าใจ "ใคร, อะไร, ที่ไหน, และทำไม" ที่อยู่เบื้องหลังทุกการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ 🕵🏻

5. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp

เทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp; เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลต ClickUp User Flow เพื่อสร้างกระบวนการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

คล้ายกับแบบก่อนหน้า,แบบฟอร์มการไหลของผู้ใช้ ClickUpช่วยในการพัฒนาเส้นทางการใช้งานที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์.

มันแสดงขั้นตอนที่ลูกค้าดำเนินการขณะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งช่วยให้คุณระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและแก้ไขจุดบกพร่องได้ แต่เทมเพลตนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเท่านั้น

ด้วยการใช้สิ่งนี้ คุณสามารถมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ และติดตามความคืบหน้าเพื่อออกแบบเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือชั้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เชื่อมโยงตรรกะของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของผู้ใช้จริง
  • ทำให้การส่งมอบงานระหว่างนักพัฒนาเป็นเรื่องง่ายด้วยภาพแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน
  • ใส่คำอธิบายประกอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบการทำงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาและวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเส้นทางการนำทางที่ใช้งานง่ายและการกระทำของผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชัน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบว่าแต่ละขั้นตอนในกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ได้รับการรองรับโดยตรรกะและ API ของระบบหลังบ้านผลิตภัณฑ์ของคุณจริง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างกระบวนการที่เป็นเพียงทฤษฎีซึ่งไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ✅

6. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp: เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
พัฒนาแผนการออกแบบเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามด้วยเทมเพลตแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

การออกแบบเว็บไซต์ใหม่อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากลัว ตั้งแต่การเลือกเลย์เอาต์ที่เหมาะสมไปจนถึงการตัดสินใจเลือกชุดสีที่ดีที่สุด มีงานหลายอย่างที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม หากคุณบริหารทีม แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUp จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง

เทมเพลตนี้สร้างมุมมองกระดานของงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อให้คุณและทีมสามารถทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณกรอกรายละเอียด เทมเพลตจะวางแผนองค์ประกอบ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายหรือปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามงาน, ความสัมพันธ์ของงาน, และกำหนดเวลาที่สำคัญ
  • มอบหมายบทบาทให้ชัดเจนระหว่างทีมออกแบบ, ทีมพัฒนา, และทีมตรวจสอบคุณภาพ
  • จัดระเบียบการวางแผนสำหรับเนื้อหา, SEO, และ UI/UX ไว้ในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเว็บไซต์, นักพัฒนา, และผู้จัดการโครงการดิจิทัลที่ดูแลการสร้างและส่งมอบเว็บไซต์อย่างครบวงจรผ่านทีมต่าง ๆ

7. แม่แบบการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตการออกแบบเว็บ ClickUp; เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
ออกแบบเว็บไซต์ด้วยกระบวนการที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรฟรีสำหรับการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์ มันชัดเจน ครอบคลุม และไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม หากคุณกำลังสร้างหน้าแลนดิ้งเพจหรือไมโครไซต์ที่เรียบง่าย มันสามารถช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณได้ มันจัดระเบียบงาน ทรัพยากร และการสื่อสารไว้ในที่เดียว ออกแบบในรูปแบบบอร์ด มันยังให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณผ่านรายงานที่สามารถปรับแต่งได้

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดโครงสร้างโครงการเว็บโดยใช้หน้า, ส่วน, และสปรินต์
  • เชื่อมโยงงานเขียนเนื้อหา การออกแบบ และการพัฒนาเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
  • จัดการการทำซ้ำผ่านความคิดเห็นและการอนุมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบอิสระและทีมเอเจนซี่ที่ต้องการจัดระเบียบเลย์เอาต์ของหน้าเว็บ, เนื้อหา, และสินทรัพย์สำหรับโปรเจ็กต์ออกแบบเว็บไซต์ที่นำเสนอให้กับลูกค้า

การออกแบบเป็นกระบวนการที่ทำซ้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดถูกหล่อหลอมขึ้นจากข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว เทมเพลตและฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูล ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการออกแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย—เพื่อให้คุณพัฒนาอยู่เสมอ ไม่เคยติดขัด

8. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

คุณทราบหรือไม่ว่า จากผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด 30,000 รายการที่เปิดตัวในแต่ละปี มีถึง95% ที่ล้มเหลว? เพื่อให้นวัตกรรมของคุณไม่กลายเป็นของเหลือทิ้งใช้เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยในทุกด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการจริง คุณสามารถสร้างงาน มอบหมายบทบาท และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้กระบวนการพัฒนาของคุณเป็นไปตามแผน

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องในการนำแรงบันดาลใจของผลิตภัณฑ์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แบ่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
  • ติดตามการวิจัย การสร้างต้นแบบ และการทดสอบกิจกรรม
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แดชบอร์ดและบอร์ดแสดงผลแบบภาพ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมข้ามสายงานที่ขับเคลื่อนโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เชื่อมต่อชุดเครื่องมือออกแบบของคุณ

นักออกแบบใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึง Figma, Slack, Google Drive และอื่น ๆ การผสานการทำงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถฝังแบบ, เชื่อมโยงทรัพยากร, และรวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน

9. แม่แบบสำหรับงานสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp Creative and Design

กำลังประสบปัญหาในการจัดระเบียบองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่?ใช้เทมเพลตสร้างสรรค์และออกแบบของ ClickUpเพื่อแก้ไขปัญหานี้

เทมเพลตที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังสร้างผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยทำหน้าที่เป็นพื้นที่รวมศูนย์กลางที่ให้คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถรวบรวมและจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ ได้

ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างงาน ติดตามความคืบหน้า และมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้ เทมเพลตนี้ยังมีความสวยงามทางสายตา พร้อมแผนผังที่นำทางกระบวนการทั้งหมด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดการสินทรัพย์สร้างสรรค์ผ่านทุกขั้นตอนของการอนุมัติ
  • จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายด้วยบอร์ดภาพและไทม์ไลน์
  • ซิงค์งานและเป้าหมายสำคัญกับกำหนดการในปฏิทิน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์ที่จัดการเนื้อหาภาพ การสร้างแบรนด์ และการออกแบบการตลาดในโครงการข้ามแผนกหรือลูกค้า

10. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบ ClickUp; เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์
รับเทมเพลตฟรี
สร้างพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของคุณภายในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUp

หากคุณเป็นนักออกแบบที่กำลังมองหาเครื่องมือในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งสำหรับการนำเสนอผลงานต่อลูกค้า ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Design Portfolio ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างลุคบุ๊กที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเอง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการออกแบบและประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณได้อย่างเป็นมืออาชีพ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดสำคัญ เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการและกรอบเวลา เพื่อให้การนำเสนอของคุณดูครอบคลุมและครบถ้วน

เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่ควรมีในพอร์ตโฟลิโอการออกแบบระดับมืออาชีพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แสดงทักษะสร้างสรรค์ เครื่องมือ และผลงานสุดท้าย
  • เชื่อมโยงงาน, ภาพ, และเอกสารส่งมอบไว้ในที่เดียว
  • อัปเดตเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตามเวอร์ชันในตัว

🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการนำเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ กรณีศึกษา และผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ

11. แม่แบบกราฟิกดีไซน์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตง่ายสำหรับการออกแบบกราฟิกใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างกราฟิกที่แข็งแกร่งด้วยความยุ่งยากเพียงครึ่งเดียวด้วยเทมเพลตออกแบบกราฟิกแบบง่ายของ ClickUp

การออกแบบกราฟิกอาจดูเหมือนเรื่องสนุกและเกมจนกว่าจะถึงกำหนดส่งงานและคุณยังอยู่ในขั้นตอนการจินตนาการ แต่โชคดีที่นี่คือจุดที่เทมเพลตออกแบบกราฟิกแบบง่ายของ ClickUpเข้ามาช่วย

นี่คือเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้กระบวนการออกแบบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และข้อความ เพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างละเอียด

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริง และกำหนดเส้นตายเพื่อให้คุณสามารถสร้างกราฟิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดระเบียบโครงการออกแบบกราฟิกโดยไม่ให้รก
  • ติดตามการแก้ไข, การอนุมัติ, และไฟล์ที่แชร์
  • แสดงภาพความก้าวหน้าด้วยรูปแบบกระดานที่สะอาดตา

🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบกราฟิกภายในองค์กรที่รับผิดชอบงานสร้างสรรค์ซ้ำ ๆ เช่น สื่อการตลาด โฆษณาหรือการสร้างเนื้อหาดิจิทัล

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะออกแบบปุ่ม, การ์ด, หรือหัวข้อซ้ำๆ ให้สร้างไลบรารีส่วนประกอบที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว วิธีนี้จะช่วยเร่งกระบวนการทำแบบจำลอง, ทำให้ความสม่ำเสมอของภาพลักษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้การอัปเดตทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดระหว่างโครงการ 📈

12. แม่แบบการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตแนวคิดการออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ใช้เทมเพลตการระดมความคิดด้านการออกแบบของ ClickUp เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยความร่วมมือจากทีม

ต้องการสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ยังไม่มีไอเดียในใจใช่ไหม?ให้เทมเพลต ClickUp Design Ideationช่วยคุณค้นพบไอเดียใหม่ๆ จากศูนย์

เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน ที่คุณและสมาชิกในทีมสามารถระดมความคิดได้ จากข้อมูลที่ทุกคนให้มา คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของการออกแบบได้ ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • จัดกลุ่มความคิดตามหัวข้อ, บุคลิกภาพ, หรือกรณีการใช้งาน
  • เชื่อมโยงแนวคิดการออกแบบลิงก์กับความต้องการหรือเป้าหมายของผู้ใช้
  • ติดตามแนวคิดจากการระดมสมองไปจนถึงขั้นตอนการสร้างต้นแบบ

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมนวัตกรรม นักคิดเชิงออกแบบ และมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการบันทึก จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของไอเดียใหม่ ๆ ระหว่างการระดมสมอง

13. แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับทีมออกแบบของ ClickUp

เทมเพลตกระดานคัมบังสำหรับทีมออกแบบ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการโครงการออกแบบทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังทีมออกแบบของ ClickUp

การจัดการกระบวนการทำงานด้านการออกแบบสามารถกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีผู้สร้างสรรค์หลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องแม่แบบกระดานคัมบังทีมออกแบบของ ClickUpช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้มอบกระดานภาพให้คุณเพื่อจัดการโครงการออกแบบตามขั้นตอน เช่น การระดมความคิด, กำลังดำเนินการ, ทบทวน, และเสร็จสิ้น คุณสามารถมอบหมายบทบาท, แนบไฟล์, ติดตามกำหนดเวลา, และเก็บคำแนะนำไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งคอลัมน์, ป้ายกำกับ, และลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับกระบวนการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามการบล็อก, การพึ่งพา, และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
  • จัดเรียงลำดับและจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
  • จัดหมวดหมู่การทำงานด้วยป้ายกำกับสีที่กำหนดเอง

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและทีมที่ทำงานร่วมกันในการติดตามงานออกแบบ ความคืบหน้า และผู้รับผิดชอบในกระบวนการทำงานที่เน้นภาพและสถานะ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วิธีการคัมบัง ซึ่งมักใช้ในเทมเพลตบอร์ดออกแบบถูกคิดค้นโดยโตโยต้าในช่วงทศวรรษ1940 🚘

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับโครงสร้าง, การปรับปรุง, และการทำให้ทุกคนสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเส้นทางการใช้งานใหม่สำหรับผู้ใช้ สร้างแบบร่างโครงสร้าง หรือจัดการงานออกแบบต่าง ๆ เทมเพลตที่เหมาะสมจะช่วยให้งานมีความชัดเจน รวดเร็ว และส่งเสริมการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น

เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและฟรีของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ทุกครั้ง พร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? สำรวจเทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ClickUpได้แล้ววันนี้—เริ่มใช้งานได้ฟรี!

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทมเพลตการออกแบบผลิตภัณฑ์ครอบคลุมวงจรชีวิตการออกแบบทั้งหมด—การวิจัย, การคิดค้น, การทดสอบ—ในขณะที่เทมเพลต UI มุ่งเน้นเฉพาะการจัดวางอินเทอร์เฟซทางสายตาเท่านั้น

ใช่. เทมเพลตเช่น Whiteboard และ Doc ของ ClickUp ช่วยรวบรวมความคิด, ความคิดเห็น, และสินทรัพย์ไว้ในที่เดียว ลดการสลับเครื่องมือและความวุ่นวายของเวอร์ชัน.

เลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของคุณ—การวาดโครงสร้าง, การทำแผนที่การเดินทาง, หรือการเอกสาร—และมีการปรับแต่งตัวเลือกสำหรับขนาดทีมและประเภทของโครงการ