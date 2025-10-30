10 กรณีการใช้งาน ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่เคยมีงานมากเท่านี้มาก่อน—หรือมีเวลาน้อยลงในการทำงานเหล่านั้น ระหว่างการหยุดรับสมัครงาน การรักษาพนักงาน และการเรียกร้องความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลถูกขอให้ สร้างผลกระทบมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง
นั่นคือเหตุผลที่หลายคนหันมาใช้ AI ไม่ใช่เพื่อแทนที่การตัดสินใจของพวกเขา แต่เพื่อคืนเวลาให้กับพวกเขาตามรายงานของ Gartner วิธีหลักที่ทีม HR ใช้ AI ในปัจจุบันคือการอัตโนมัติงานด้านการบริหารจัดการ—งานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งค่อยๆ กินเวลาทั้งวันไปอย่างเงียบๆ
ตัวอย่างเช่น ChatGPT สามารถร่างคำอธิบายงาน สรุปข้อมูลจากการสำรวจ หรือระดมความคิดสำหรับการเรียนรู้ได้ภายในไม่กี่นาที เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนโฟกัสจากการจัดการเอกสารไปสู่การวางกลยุทธ์ และจากการทำงานเอกสารไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ดังนั้นคำถามไม่ใช่ว่า AI ควรอยู่ใน HR หรือไม่ แต่เป็นว่าคุณจะใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้อย่างไร
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้:
- ทำไมทีม HR ถึงนำ ChatGPT มาใช้
- กรณีการใช้งานจริง (พร้อมคำแนะนำที่คุณสามารถคัดลอกได้)
- สิ่งที่ควรระวัง
- และวิธีที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain, AI ที่สร้างขึ้นเพื่อการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณทั้งหมด
มาเริ่มกันเลย
ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรใช้ ChatGPT?
ChatGPT มอบอำนาจให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในจุดที่สำคัญ: ระยะเวลาการทำงาน, ความสม่ำเสมอ และความชัดเจน. มันเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ช้าและต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นร่างแรกและสรุปที่มีโครงสร้าง, ลดระยะเวลาจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที, และทำให้ภาษาเป็นมาตรฐานในขณะที่ยังคงให้มนุษย์มีส่วนร่วม.
ผลกระทบปรากฏให้เห็นในกระบวนการทำงานประจำวัน—การจ้างงาน, การปฐมนิเทศ, การให้ข้อเสนอแนะ, และอื่น ๆ 👇
1. จัดระเบียบความยุ่งเหยิงทีม HR ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเขียนคำอธิบายงาน นโยบาย และอีเมลเพื่อสร้างความผูกพันจากศูนย์ ChatGPTช่วยอัตโนมัติในการร่างงานซ้ำๆ เหล่านั้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมุ่งเน้นไปที่คนแทนที่จะเป็นคำพูด
2. รักษาการสื่อสารให้สอดคล้อง ตั้งแต่จดหมายเสนองานไปจนถึงการอัปเดตภายใน AI ช่วยให้ทุกข้อความฟังดูเหมือนมาจากบริษัทเดียวกัน ไม่ใช่สิบเสียงที่แตกต่างกัน สำหรับทีมที่กำลังเติบโตและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ความสอดคล้องนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพ
3. ทำให้การรวมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติChatGPT ช่วยปรับปรุงคำอธิบายตำแหน่งงานและนโยบายให้เป็นภาษาที่ไม่แบ่งแยกเพศและสามารถเข้าถึงได้—ลบอคติที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะถึงผู้สมัคร อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบโดยมนุษย์ยังคงมีความจำเป็นเพื่อรักษาความละเอียดอ่อนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. จุดประกายความคิด ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ เมื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการโปรแกรมการเรียนรู้ใหม่ รูปแบบการประเมินผลงาน หรือนโยบายสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง ChatGPT ช่วยขจัดภาวะติดขัดจากหน้ากระดาษเปล่า ด้วยการนำเสนอจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้าง ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ แทนที่จะต้องเริ่มต้นร่างเอกสารใหม่
5. สรุปการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ต้องการสรุปการสัมภาษณ์ออกงานอย่างรวดเร็วหรือรายการข้อดีข้อเสียที่สมดุลก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่? ChatGPT จะประมวลผลข้อมูลและแสดงรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
นี่ไม่ใช่กรณีการใช้งานที่ขอบเขต—แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้นในการกำหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรม และการเติบโต แทนที่จะต้องคอยจัดการกับเอกสาร
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในส่วนถัดไป เราจะเจาะลึกกรณีการใช้งาน HR ในโลกจริงมากขึ้น รวมถึงบางกรณีที่คุณอาจยังไม่เคยพิจารณา
👀 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่เกือบ 92% ของบริษัทที่สำรวจโดยMcKinsey รายงานว่ามีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนใน AI แต่มีเพียง 1% ของผู้นำที่กล่าวว่าบริษัทของตนมีความเป็นผู้ใหญ่ในด้านการนำไปใช้ ในบริบทนี้ "ผู้ใหญ่" หมายถึง AI ได้ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับกระบวนการทำงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ
10 กรณีการใช้งาน ChatGPT ที่ทรงพลังสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
มาดูกรณีการใช้งาน ChatGPT ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประโยชน์จริง ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
และใช่ เราได้รวมคำแนะนำที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที พร้อมภาพหน้าจอที่แนะนำสำหรับแต่ละรายการ
1. การร่างความคิดเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาททันที
คุณรู้ใช่ไหมว่าช่วงประเมินผลเป็นอย่างไร: มีพนักงานมากกว่า 10 คนที่ต้องเขียนความคิดเห็นให้ และคุณกำลังจ้องหน้าจอว่างเปล่าโดยไม่มีเวลาเหลือเลย ความคิดเห็นทั่วไปคงไม่เพียงพอ แต่การปรับแต่งแต่ละอันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง
นี่คือจุดที่ ChatGPT สามารถช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นในฐานะผู้ช่วยด้านการเขียน เพียงแค่ระบุบทบาท เป้าหมาย และขั้นตอนสำคัญบางประการ แล้วระบบจะสร้างข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานที่เฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มีความสมดุล และปรับโทนให้เหมาะสมกับบริบท
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายขาย คุณต้องการยกย่องเป้าหมายรายได้ การเป็นผู้นำทีม และการสื่อสารของพวกเขา
แทนที่จะพิมพ์ข้อความใหม่ทั้งหมด ให้ป้อนข้อความนี้ไปยัง ChatGPT: "เขียนความคิดเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายที่บรรลุเป้าหมายรายได้ในไตรมาสที่ 2 เกินเป้าหมาย ฝึกสอนสมาชิกใหม่สองคน และปรับปรุงเวลาตอบสนองของลูกค้า ให้เป็นมืออาชีพ แสดงความชื่นชม และเฉพาะเจาะจงกับบทบาท"
นี่คือ, ChatGPT ให้คำแนะนำที่เป็นข้อความซึ่งรู้สึกเหมือนได้รับการปรับแต่งอย่างแท้จริง.
คุณสามารถวางข้อมูลพนักงาน เช่น สรุปเป้าหมายหรือการประเมินตนเอง ลงใน ChatGPT และขอให้เน้นจุดแข็ง จากนั้นสร้างความคิดเห็นตามข้อมูลนั้นได้
2. การสร้างแผนการปฐมนิเทศส่วนบุคคลสำหรับ 30-60-90 วัน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่มักกลายเป็นเพียงรายการตรวจสอบพื้นฐาน เช่น การตั้งค่าอุปกรณ์ เอกสารงานบุคคล การเข้าถึง Slack และจบแค่นั้น บ่อยครั้งที่พนักงานใหม่ต้องหาทางจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมต้องการโครงสร้าง, จุดหมาย, และความชัดเจนตั้งแต่ต้น.
ChatGPT ช่วยคุณได้ในที่นี้ คุณสามารถป้อนแค่ชื่อตำแหน่ง หน้าที่หลัก ๆ และข้อคาดหวังของผู้จัดการให้กับมันได้ มันจะให้แผนการปรับตัวใน 30-60-90วันอย่างครอบคลุมสำหรับพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับความสำเร็จ
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเพิ่งจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหา คุณต้องการให้พวกเขาสังเกตการณ์ในเดือนแรก มีส่วนร่วมในเดือนที่สอง และรับผิดชอบงานในเดือนที่สาม
บอก ChatGPT – "สร้างแผนการปฐมนิเทศ 30-60-90 วันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาใหม่ ในช่วง 30 วันแรก พวกเขาควรเรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ ภายใน 60 วัน พวกเขาควรมีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆ ภายใน 90 วัน พวกเขาควรสามารถจัดการโครงการเนื้อหาได้อย่างอิสระ ทำให้เป็นโครงสร้างและเป็นมิตรกับผู้คน"
มันจะสร้างแผนการเริ่มต้นแบบเป็นขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย:
- พื้นที่เน้นรายสัปดาห์
- งานหรือจุดตรวจสอบ
- ผู้จัดการ + การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน
- เครื่องมือสำหรับการสำรวจ
คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายขาย, HRBP, นักพัฒนา, และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการปรับแต่งเล็กน้อย
⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
👀 คุณรู้หรือไม่? การวิเคราะห์ของ Bloomberg พบว่า เครื่องมือการจ้างงานด้วย AI เช่น ChatGPTอาจสะท้อนความลำเอียงเมื่อจัดอันดับประวัติย่อ นั่นเป็นเหตุผลที่ทีม HR ชั้นนำจับคู่ความเร็วของ AI กับการกำกับดูแลของมนุษย์—โดยใช้เครื่องมือเช่น ChatGPT เพื่อช่วยในการร่างและการคัดกรอง ไม่ใช่การตัดสินใจ
3. เปลี่ยนการสัมภาษณ์ออกงานให้เป็นประเด็นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การสัมภาษณ์ออกเป็นแหล่งข้อมูลทองคำของความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์. พวกมันมีข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อแก้ไขการรักษาพนักงาน, ปรับปรุงภาวะผู้นำ, หรือแก้ไขปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีในทีม. แต่จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณมีเวลาจริงๆ นั่งลง, อ่านทั้งหมด, และสกัดเอาแบบแผนที่ลึกซึ้งออกมา.
ด้วย ChatGPT คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นที่กระจัดกระจายจากคำถามสัมภาษณ์ออกเป็นธีมที่ชัดเจนได้ คุณสามารถป้อนคำตอบการสัมภาษณ์ออกหลายรายการ เช่น ข้อความจากแบบฟอร์ม สรุปการสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือแม้แต่ข้อความใน Slack และขอให้มัน:
- ค้นหาหัวข้อที่เหมือนกัน
- ระบุเหตุผลหลักในการลาออก
- เน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการเทียบกับความขัดแย้งที่เกิดจากบทบาท
- แนะนำรูปแบบที่ต่างกันระหว่างแผนกทรัพยากรบุคคลหรือระยะเวลาการทำงาน
มันสามารถแนะนำวิธีการดำเนินการในแต่ละประเด็นได้ด้วย เช่น "พิจารณาการตรวจสอบข้ามระดับ" หรือ "ทบทวนช่วงค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง X"
นี่ช่วยได้เมื่อคุณกำลังเตรียมรายงานสำหรับผู้นำหรือวางแผนการรักษากำลังคน
📌 ตัวอย่าง: คุณมีบันทึกการลาออกของพนักงาน 5 ฉบับจากพนักงานที่ลาออกในไตรมาสที่ผ่านมา บางฉบับระบุว่า "ขาดโอกาสในการเติบโต" บางฉบับระบุว่า "การควบคุมงานมากเกินไป" และอีกฉบับหนึ่งระบุว่า "ไม่มีการให้ข้อเสนอแนะ"
คุณวางข้อความเหล่านั้นลงใน ChatGPT และขอให้มันสรุปสาเหตุหลัก "สรุปบันทึกการสัมภาษณ์ออกงาน 5 รายการต่อไปนี้ ระบุประเด็นที่เกิดซ้ำ เหตุผลในการลาออก และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้" (จากนั้นวางข้อมูลข้อเสนอแนะที่ปกปิดตัวตนไว้ด้านล่างของข้อความคำสั่ง)
คุณยังสามารถขอให้ ChatGPT แยกแยะปัญหาส่วนบุคคลกับปัญหาเชิงระบบได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบและคำถามสัมภาษณ์ออกงานฟรีสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
4. การเขียนร่างนโยบายที่ครอบคลุมโดยใช้ภาษาที่เป็นกลางทางเพศและเข้าถึงได้
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคลมักจบลงด้วยการฟังดูล้าสมัย ซับซ้อน หรือมีอคติโดยไม่ตั้งใจ โดยใช้วลีเช่น:
- "ประธาน" แทน "ประธานกรรมการ"
- "เขา/เธอ" แทน "พวกเขา"
- หรือย่อหน้ายาวและซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนคำปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมายมากกว่าคำแนะนำ
ChatGPT ช่วยเขียนนโยบายของบริษัทใหม่ในภาษาที่ชัดเจน ครอบคลุม และไม่แบ่งแยกเพศ คุณสามารถป้อนนโยบายที่มีอยู่ของคุณ (เช่น นโยบายการลาพักงานของผู้ปกครองหรือแนวทาง POSH) และขอให้ ChatGPT:
- เขียนใหม่ด้วยภาษาที่ครอบคลุมและไม่ระบุเพศ
- ปรับโทนให้เรียบง่ายขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- แยกประโยคยาวๆ ออกเป็นสรุปที่พนักงานเข้าใจง่าย
- แม้กระทั่งแปลให้อยู่ในระดับการอ่านที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8) เพื่อการเข้าถึง
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังปรับปรุงนโยบายการเป็นบิดา และยังคงมีข้อความเช่น "บิดามีสิทธิ์ได้รับ..."
ป้อนข้อความนี้ลงใน ChatGPT: "กรุณาเขียนนโยบายการลาคลอดบุตรใหม่ด้วยภาษาที่เป็นกลางทางเพศและครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ให้โทนเสียงชัดเจน เป็นมิตร และเข้าใจง่ายสำหรับพนักงานทุกคน"(วางเนื้อหาของนโยบายเดิมของคุณไว้ด้านล่างข้อความนี้)
5. สรุปผลการสำรวจพนักงานที่ยาวเป็น 5 ข้อสรุปที่สำคัญ
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดทำแบบสำรวจพนักงานและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ความหลากหลายและการยอมรับ (DEI) ประสิทธิภาพของผู้นำ และอื่น ๆ คำตอบถูกสะสมอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้น คุณก็กำลังจ้องมองความคิดเห็นที่ไม่มีการจัดโครงสร้างหลายร้อยรายการโดยไม่มีเวลาที่จะประมวลผลทั้งหมด
ChatGPT เปลี่ยนความวุ่นวายนั้นให้กลายเป็นความชัดเจน เพียงวางคำตอบจากแบบสำรวจปลายเปิด ไม่ว่าจะแยกตามหัวข้อ (เช่น "ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ") หรือรวมทั้งหมด แล้วขอให้ ChatGPT:
- ระบุหัวข้อที่เกิดซ้ำบ่อยที่สุด
- เน้นความรู้สึก (บวก/กลาง/ลบ)
- สรุปจุดที่เจ็บปวดเป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน
- แนะนำขั้นตอนถัดไปหรือพื้นที่ที่ควรดำเนินการ
- แยกแบบแผนตามแผนกหากรวมแท็กด้วย
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเพิ่งทำการสำรวจความผูกพันประจำปี และคำถามปลายเปิดคือ: "มีอะไรหนึ่งอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานของคุณ?" คุณได้รับคำตอบ 145 ข้อความ
แทนที่จะจัดกลุ่มและสรุปข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนข้อมูลเหล่านี้ให้กับ ChatGPT ได้: "สรุปคำตอบแบบสอบถาม 145 ข้อต่อไปนี้ให้เหลือ 5 หัวข้อหลัก จัดหมวดหมู่ตามโทน (เชิงบวก เชิงลบ เป็นกลาง) และแนะนำ 2 ขั้นตอนถัดไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหลัก" (กรุณาวางคำตอบดิบทั้งหมดไว้ใต้ข้อความคำสั่ง)
และถ้าคุณถาม มันสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นสไลด์สรุปได้ด้วย
📉 ChatGPT จะมาแทนที่งาน HR หรือไม่? 72% ของ CHROs จากบริษัท Fortune 500คาดว่า AI จะเข้ามาแทนที่งานภายใน 3 ปี แม้ว่าพวกเขาจะไม่คิดว่า AI จะเข้ามาแทนที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ทั้งหมดก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแทนที่ความเห็นอกเห็นใจด้วยระบบอัตโนมัติ แต่เป็นการนิยามใหม่ว่าผู้คนจะเพิ่มคุณค่ามากที่สุดในจุดใด ChatGPT และเครื่องมือที่คล้ายกันจะทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ เช่น การร่างเอกสาร การจัดเรียงข้อมูล และการจัดการการตอบสนอง สิ่งที่เหลืออยู่และมีความสำคัญมากที่สุดคือการสนทนาที่ต้องการความไว้วางใจ การตัดสินใจ และความใส่ใจ
AI อาจเข้ามาแทนที่หน้าที่บางส่วนของงานทรัพยากรบุคคล แต่บทบาทของมนุษย์จะพัฒนาไป ไม่ใช่หายไป
6. การระดมความคิดสำหรับแนวคิดการประชุม L&D โดยอิงตาม OKR ของบริษัท
คุณอาจเคยได้ยินจากผู้นำมาก่อนว่า: "เราต้องการการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในไตรมาสนี้" หรือแย่กว่านั้น "เราสามารถจัดให้มีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ OKRs ของบริษัทได้ไหม?"
แต่เมื่อคุณนั่งลงเพื่อวางแผนปฏิทินการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ไอเดียต่างๆ ก็ไม่ได้ไหลออกมาเสมอไป ChatGPT ช่วยให้คุณเปลี่ยน OKR ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อน OKR รายไตรมาสของบริษัทของคุณ หรือแม้แต่เป้าหมายทางธุรกิจที่เรียบง่ายให้กับ ChatGPT จากนั้น ChatGPT สามารถ:
- แนะนำหัวข้อการเรียนรู้และพัฒนาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับตัวอย่าง OKR เฉพาะของคุณ
- ปรับแต่งการเรียนรู้ตามทีมหรือหน้าที่
- เสนอรูปแบบ (เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้แบบไมโคร การเรียนรู้ระหว่างเพื่อน)
- เพิ่มหัวข้อเซสชันที่เป็นไปได้ ผลลัพธ์ และแม้แต่ไอเดียสำหรับกิจกรรมเริ่มต้น
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าหนึ่งใน OKR ของคุณคือ "ปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อเร่งระยะเวลาการส่งมอบ"
เปิด ChatGPT และป้อนข้อความนี้: "เป้าหมาย OKR ของบริษัทเราในไตรมาสนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงานและความรับผิดชอบของทีม ขอเสนอแนวคิดการประชุม L&D 5 รายการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้ รวมถึงชื่อการประชุม รูปแบบ และผลลัพธ์"*
เมื่อคุณได้คัดเลือกไอเดียเซสชั่นแล้ว คุณสามารถเจาะลึกได้มากขึ้นด้วย ChatGPT:
👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า88% ขององค์กรมีความกังวลเกี่ยวกับการรักษาพนักงานไว้ การมอบโอกาสในการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์การรักษาพนักงานอันดับ 1 ตามผลสำรวจของผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือ AI เช่น ChatGPT สามารถเสริมสร้างการฝึกอบรมและพัฒนาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยการแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสร้างการจำลองการฝึกอบรมที่สมจริง
7. สร้างแม่แบบการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานโดยอิงตามค่านิยมของบริษัท
การยอมรับช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจ สร้างวัฒนธรรมทีม และปรับปรุงการรักษาพนักงานไว้ แต่การยอมรับส่วนใหญ่เป็นแบบทั่วไปเกินไป ("ทำได้ดีมาก!") หรือมาจากผู้จัดการโดยตรงเท่านั้น
สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ คือการกล่าวชื่นชมแบบเพียร์-ทู-เพียร์ที่สะท้อนถึงวิธีที่ผู้คนปรากฎตัวในที่ทำงาน ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาทำ และหากการกล่าวชื่นชมเหล่านี้เชื่อมโยงกับคุณค่าของบริษัทของคุณ ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะมันช่วยส่งเสริมความพึงพอใจของพนักงานในทุกทีมโดยตรง
ChatGPT ช่วยให้ทีมของคุณรู้จักกันในทางที่มีความหมายมากขึ้น คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแบบข้อความสำหรับการยกย่องพนักงานตาม:
- ค่านิยมเฉพาะของบริษัท (เช่น "ความหลงใหลในลูกค้า", "การให้ความสำคัญกับการลงมือทำ", "การมีส่วนร่วม")
- การกระทำหรือการมีส่วนร่วมของบุคคล
- โทน (เบาสบาย, ซาบซึ้ง, หรือเป็นทางการ)
- รูปแบบ (โพสต์ใน Slack, อีเมล, ความคิดเห็นในเครื่องมือ HR)
สิ่งนี้ทำให้พนักงานสามารถเขียนข้อความเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องคิดมากเกินไปหรือเกิดอาการติดขัด
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าหนึ่งในค่านิยมของคุณคือ "ความเป็นเจ้าของอย่างสุดโต่ง" สมาชิกในทีมคนหนึ่งอยู่ทำงานต่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ก่อนการสาธิตให้ลูกค้าดู คุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานรับรู้เรื่องนี้ แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะพูดอย่างไรดี
คุณป้อนค่าและสถานการณ์ให้กับ ChatGPT "สร้างข้อความยกย่องเพื่อนร่วมงานในสไตล์ Slack สำหรับเพื่อนร่วมทีมที่แสดงให้เห็นถึง 'ความรับผิดชอบอย่างสุดขีด' ด้วยการอยู่ทำงานดึกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญก่อนการนำเสนอให้ลูกค้า รักษาความเป็นกันเอง ความจริงใจ และเชื่อมโยงกับคุณค่าอย่างชัดเจน"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ในขณะที่เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนต้องให้คุณป้อนบริบทและสลับระหว่างแอปด้วยตนเองClickUp Brainทำงานโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับด้วยตนเอง มันดึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากงาน เป้าหมาย และเอกสารของบริษัทโดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อความการรับรู้เชื่อมโยงกับงานและค่านิยมที่แท้จริง—ตามบริบทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพา AI เป็นหลักในการจัดการงานและการจัดระเบียบ อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล
ด้วย ClickUp, AI เดียวกันนี้สามารถช่วยคุณได้ในทุกงานอีเมลหรือการสื่อสารอื่น ๆ, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณ. เพียงแค่ถาม, "อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องให้ความสำคัญในวันนี้?".
ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและบอกคุณอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยอิงจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวบรวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบจบทุกความต้องการ!
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับนักสรรหาบุคลากร
8. สร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและวัฒนธรรม
การจ้างงานไม่ใช่แค่เรื่องทักษะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจว่าเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการสร้างคำถามเชิงพฤติกรรมที่แข็งแกร่ง และแทบไม่มีเวลาปรับให้เหมาะสมกับทุกตำแหน่ง
ChatGPT สามารถสร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทั้งตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ ช่วยให้คุณประเมินคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัว และการสื่อสาร เพียงป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบบางส่วน และค่านิยมขององค์กรหรือลักษณะวัฒนธรรมทีมของคุณ แล้วระบบจะสร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมที่เจาะลึกถึง:
- ความเป็นเจ้าของ
- รูปแบบการสื่อสาร
- ความสามารถในการปรับตัว
- การจัดการความขัดแย้ง
- การสอดคล้องของคุณค่า
คุณสามารถขอให้มันแท็กแต่ละคำถามด้วยลักษณะที่มันเผยออกมาได้ ซึ่งเหมาะมากสำหรับการฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์ใหม่
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังจ้างหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า คุณต้องการคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ ความชัดเจนในการสื่อสาร และความสามารถในการลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
คุณป้อนคำสั่งให้ ChatGPT: "สร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม 5 ข้อสำหรับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า โดยเน้นที่การสื่อสาร ความเห็นอกเห็นใจ การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการสอดคล้องกับค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก"
คุณยังสามารถขอให้ ChatGPT จัดรูปแบบผลลัพธ์เป็นแบบฟอร์มคะแนนสัมภาษณ์ได้ เช่น:
หรือสร้างคำถามติดตามที่เจาะลึกตามแต่ละคำตอบ ซึ่งจะทำให้การสัมภาษณ์ของคุณจากดีไปสู่ระดับโลกด้วยการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อย
🏁 รายการตรวจสอบคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
1. การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์
- แผนที่แต่ละสมรรถนะไปยังพฤติกรรมในชีวิตจริงที่คุณต้องการค้นหา
- ทบทวนค่านิยมและแถลงการณ์วัฒนธรรมองค์กรของคุณเพื่อค้นหาลักษณะที่ทับซ้อนกัน
- เลือกเหตุการณ์หรือความท้าทายที่สำคัญ 1-2 เหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในบทบาทนี้
- เตรียมคำถามเชิงพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทและวัฒนธรรม
2. หัวข้อคำถามพฤติกรรมหลัก
สำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- "เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งที่คุณเผชิญกับปัญหาโดยไม่มีทางแก้ไขที่ชัดเจน คุณจัดการกับมันอย่างไร?"
สำหรับการร่วมมือและการสื่อสาร
- "อธิบายช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานกับคนที่มีสไตล์การทำงานแตกต่างจากคุณมาก"
9. การให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์และการชี้แนะตามสถานการณ์แก่ผู้จัดการ
ผู้จัดการใหม่มักได้รับมอบหมายความรับผิดชอบก่อนที่จะได้รับคำแนะนำ เมื่อเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก หลายคนจึงหันไปค้นหาคำพูดที่เหมาะสมทางออนไลน์ ChatGPT สามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชแบบเรียลไทม์ ช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการสนทนาที่ยากลำบาก ปรับโทนการสื่อสาร และร่างข้อความให้ข้อเสนอแนะอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถนำทีมด้วยความชัดเจนและความมั่นใจ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- จำลองสถานการณ์การสนทนาแบบตัวต่อตัว (เช่น "วิธีพูดคุยกับสมาชิกทีมที่มีท่าทีป้องกัน")
- จำลองบทสนทนาที่ยาก เช่น การเตือนเรื่องผลงาน การพูดคุยเรื่องการเลื่อนเงินเดือน หรือการแจ้งให้พนักงานออกจากงาน
- เขียนบันทึกคร่าวๆ ใหม่ให้เป็นภาษาสำหรับการโค้ช
- แนะนำประเด็นการสนทนาและการปรับโทนเสียง
- ให้กรอบการทำงานเช่น SBI (สถานการณ์–พฤติกรรม–ผลกระทบ) หรือ Radical Candor
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการคนใหม่ต้องจัดการกับการขาดงานที่ไม่สม่ำเสมอของสมาชิกทีมที่มีผลงานดี พวกเขาต้องการให้ฟังดูเด็ดขาดแต่ก็สนับสนุน
แทนที่จะตื่นตระหนกหรือส่งข้อความใน Slack แบบเย็นชา พวกเขาใส่ข้อความนี้ลงใน ChatGPT: "ฉันจะบอกพนักงานที่มีผลงานดีว่า การเข้างานสายของพวกเขากำลังส่งผลกระทบต่อจังหวะการทำงานของทีมได้อย่างไร โดยไม่ทำให้พวกเขาหมดกำลังใจ?"
10. สร้างเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพโดยอิงจากคำอธิบายหน้าที่การงานที่มีอยู่
พนักงานมักรู้สึกติดขัดเมื่อไม่รู้ว่าความก้าวหน้าในสายงานเป็นอย่างไร และองค์กรส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเส้นทางที่ชัดเจนไว้รองรับ ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่อิงตามบทบาทได้ภายในไม่กี่นาที เส้นทางเหล่านี้มีความชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจ และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคลของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องจัดเตรียม:
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน + หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตำแหน่งที่ทราบว่ามีระดับถัดไป (หรือแม้แต่จะบอกว่า "แนะนำตำแหน่งระดับถัดไป")
- ตัวเลือก: ทักษะที่องค์กรของคุณให้ความสำคัญ (เช่น การสื่อสาร, ความรับผิดชอบ, การคิดวิเคราะห์, การวิเคราะห์ข้อมูล)
ChatGPT สามารถสร้าง:
- เส้นทางอาชีพที่เป็นระบบ (เช่น ผู้จัดการโครงการระดับจูเนียร์ → ผู้จัดการโครงการ → ผู้จัดการโครงการอาวุโส → หัวหน้าผลิตภัณฑ์)
- ทักษะที่จำเป็นในแต่ละระดับ
- การรับรองหรือโอกาสภายในเพื่อสร้างทักษะเหล่านี้
- ข้อเสนอแนะสำหรับประเภทโครงการที่สอดคล้องกับระยะการเติบโต
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกขั้นตอนของเส้นทางเชื่อมโยงกับทักษะที่มีคุณค่าซึ่งพนักงานของคุณสามารถพัฒนาได้ สร้างการรักษาพนักงานระยะยาว และในขณะเดียวกัน ให้แต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเกณฑ์ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและทำให้ค่าตอบแทนโปร่งใส
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า และพวกเขาต้องการเติบโตแต่ไม่แน่ใจว่าควรย้ายไปฝ่ายขาย การจัดการบัญชี หรือฝ่ายปฏิบัติการ
คุณให้คำแนะนำนี้แก่ ChatGPT: "จากบทบาทของผู้ช่วยความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success Associate) กรุณาแนะนำเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ 2–3 เส้นทาง สำหรับแต่ละเส้นทาง กรุณาระบุตำแหน่งในระดับถัดไป ทักษะสำคัญที่ควรพัฒนา และโครงการหรือประสบการณ์ที่แนะนำเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม
คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นโค้ชให้กับพนักงาน สนับสนุนผู้จัดการในการประชุมแบบตัวต่อตัว หรือแม้แต่สร้างกรอบเส้นทางอาชีพภายในองค์กรของคุณเองเป็นครั้งแรก
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามการสำรวจของ SHRM ความสำคัญสูงสุดในการตัดสินใจก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานประกอบด้วย:
- รางวัลทางการเงินและค่าตอบแทน
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตครอบครัว
- โอกาสสำหรับการเติบโตและพัฒนาทางวิชาชีพ
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT ในงานทรัพยากรบุคคล
ChatGPT สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ความฉลาดทางอารมณ์, หรือความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ นี่คือบางสิ่งที่ควรระวัง:
- ขาดบริบทหากไม่มีข้อมูลนำที่ชัดเจน: หากคุณไม่ได้ระบุรายละเอียดบทบาท, ความสัมพันธ์ในทีม, หรือข้อมูล HR ที่เกี่ยวข้อง, ChatGPT จะให้คำแนะนำทั่วไปโดยอัตโนมัติ
- ไม่มีความน่าเชื่อถือทางกฎหมาย: หลีกเลี่ยงการใช้ร่างของ ChatGPT สำหรับสัญญา นโยบาย หรือเอกสารที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ควรให้ทีมกฎหมายของคุณตรวจสอบเนื้อหาทุกครั้งก่อนนำไปใช้ภายนอก
- อาจสะท้อนอคติที่ซ่อนอยู่: เนื่องจาก ChatGPT เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต จึงอาจถ่ายทอดอคติในกระบวนการจ้างงานหรือการประเมินผลได้เป็นบางครั้ง ควรใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ตัดสินใจแทน
- มันก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: เนื่องจาก ChatGPT ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก การป้อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อร้องเรียน บันทึกทางการแพทย์ หรือรายละเอียดค่าตอบแทน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวหากไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง
- มันไม่สามารถทดแทนความฉลาดทางอารมณ์ได้: ChatGPT สามารถช่วยคุณเขียนด้วยความเห็นอกเห็นใจ แต่ไม่สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ได้ ในกรณีที่มีความอ่อนไหว เช่น การเลิกจ้างหรือแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ควรพึ่งพาการตัดสินใจของมนุษย์เป็นอันดับแรก
คิดถึง ChatGPT เป็นคู่คิดในการร่างของคุณ ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจของคุณ. มันสามารถเร่งการทำงานได้ แต่คำสุดท้ายควรมาจาก HR เสมอ.
⚡ โบนัส: หากคุณอยู่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกำลังสงสัยว่าจะบูรณาการ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพการทำงานคอร์ส AI ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มทักษะของคุณได้
ทางเลือกของ ChatGPT ในงานทรัพยากรบุคคล
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไอเดียอย่างรวดเร็ว แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการมากกว่าแค่แชทบอท สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HRอย่างแท้จริงที่คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามขั้นตอนการทำงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีมได้ ClickUp คือกรอบการทำงานที่ตอบโจทย์นี้อย่างสมบูรณ์แบบ
นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน พร้อมซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคลที่รองรับฟังก์ชันหลักของงาน HRเช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน และการอัปเดตนโยบายในที่เดียว ClickUp เข้าใจวงจรการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน:
- มันรู้บทบาทที่คุณกำลังจ้าง
- เทมเพลตการปฐมนิเทศที่คุณได้บันทึกไว้
- รอบการปฏิบัติงานที่กำลังจะมาถึง
- นโยบายและขั้นตอนภายในเอกสารของคุณ
- กำหนดเวลา, เจ้าของ, และกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ตอนนี้ลองจินตนาการถึงการจับคู่บริบทการทำงานนั้นกับ AI ที่ทรงพลังและฝังตัวอยู่ ด้วยClickUp Brain ทีม HR จะได้รับผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การอัปเดตนโยบาย และอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp Brain ยังปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงานอีกด้วย มันเคารพสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่ทำงาน รองรับ SSO และมีบันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียด—ไม่มีข้อมูลใดถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI
🧩 นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ ClickUp บน G2:
ฉันชอบใช้ ClickUp มาก! การจัดการตั๋ว เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เคยง่ายและราบรื่นขนาดนี้มาก่อน ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว จัดโครงสร้างในแบบที่เข้าใจได้ง่าย หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา: พนักงานใหม่ทุกคนที่มาจากแพลตฟอร์มอื่น—โดยเฉพาะ Jira—สังเกตเห็นทันทีว่า ClickUp ใช้งานง่ายเพียงใด เส้นทางการเรียนรู้แทบจะไม่มีอยู่เลย พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการทำงานกับ ClickUp นั้นง่ายกว่า เร็วกว่า และดีกว่าเครื่องมือเก่ามากเพียงใด ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบและจัดการงานของเราอย่างแท้จริง รู้สึกเบาขึ้น ฉลาดขึ้น และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น แต่ยังคงทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ สำหรับเรา มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ—แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทุกคนสนุกกับการใช้งานอย่างแท้จริง
ฉันชอบใช้ ClickUp มาก! การจัดการตั๋ว เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่เคยง่ายและราบรื่นขนาดนี้มาก่อน ทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในที่เดียว จัดโครงสร้างในแบบที่เข้าใจได้ง่าย หนึ่งในข้อดีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา: พนักงานใหม่ทุกคนที่มาจากแพลตฟอร์มอื่น—โดยเฉพาะ Jira—สังเกตเห็นทันทีว่า ClickUp ใช้งานง่ายแค่ไหน เส้นทางการเรียนรู้แทบจะไม่มีอยู่เลย พวกเขาตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการทำงานกับ ClickUp นั้นง่ายกว่า เร็วกว่า และดีกว่าเครื่องมือเก่ามากเพียงใด ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดระเบียบและจัดการงานของเราอย่างแท้จริง รู้สึกเบาขึ้น ฉลาดขึ้น และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น แต่ยังคงทรงพลังเพียงพอที่จะจัดการกับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้ สำหรับเรา มันไม่ใช่แค่เครื่องมือ—แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทุกคนสนุกกับการใช้งานอย่างแท้จริง
ตอนนี้เรามาดูกันว่า ClickUp Brain สนับสนุนสถานการณ์จริงด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างไร
ค้นหาผู้สมัครที่ดีกว่าด้วยการคัดกรองตามบริบท
คุณทราบดีว่าการคัดกรองผู้สมัครงานนั้นเหนื่อยและไม่มีมาตรฐานเพียงใด ยิ่งเมื่อผู้จัดการสรรหาต่าง ๆ มองหาคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ยิ่งทำให้กระบวนการนี้ช้าลง และเสี่ยงต่อการพลาดผู้สมัครที่เหมาะสม ในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่กว้างขวางขึ้น ความไม่สอดคล้องนี้ทำให้กระบวนการช้าลง และเสี่ยงต่อการพลาดผู้สมัครที่เหมาะสม ClickUp Brainซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเมินการสรรหาบุคลากรของคุณ จะช่วยเร่งกระบวนการคัดกรองผู้สมัครโดยนำ AI มาไว้ในที่เดียวกับข้อมูลคุณสมบัติของตำแหน่งงาน บันทึกการสัมภาษณ์ และข้อมูลจากทีมของคุณอยู่แล้ว
คุณสามารถ:
- วางหรือแนบประวัติย่อของผู้สมัครงานภายในงาน
- ใช้ AI เพื่อสรุปแต่ละรายการโดยระบุจุดแข็งหลัก, ข้อควรระวัง, และสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเข้ากันทางวัฒนธรรม
- แม้กระทั่งขอให้เปรียบเทียบผู้สมัครที่มีศักยภาพสองคนเคียงข้างกันตามเกณฑ์ความสำคัญของงาน
และเนื่องจากมันทำงานภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ มันจึงเข้าใจกระบวนการสรรหาบุคลากร ข้อเสนอแนะของทีม และแม้กระทั่งค่านิยมของบริษัทคุณ (หากคุณได้บันทึกไว้ในClickUp DocsหรือClickUp Tasks)
ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถถาม Brain ได้ว่า "สรุปความเหมาะสมของผู้สมัครคนนี้สำหรับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อการเติบโต โดยเน้นที่ประสบการณ์ด้านความเป็นผู้นำและพื้นฐาน SaaS"
📮 ClickUp Insight: พนักงานหนึ่งในห้าคนกล่าวว่า การทราบเวลาที่การตัดสินใจจะเกิดขึ้นจะช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของวันทำงานที่ยุ่งเหยิง การสื่อสารเกี่ยวกับกำหนดเวลามักจะหลุดลอยไป
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานั้นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของคุณ มันรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากงาน, กระทู้, และเอกสารโดยอัตโนมัติ—ส่งสรุปประจำวัน, สรุปการตัดสินใจ, และความคิดเห็นสรุป
ขอให้เราไม่ต้องวิ่งไล่ตามใคร (หรือข้อมูล) อีกต่อไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังอยู่ระหว่างการสัมภาษณ์งานต่อเนื่องหรือเพียงแค่ชอบพูดคุยมากกว่าการพิมพ์ ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความของ Brain Maxจะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงพูดความคิดของคุณ เช่น "สรุปประวัติย่อของผู้สมัครคนนี้และเน้นประสบการณ์การเป็นผู้นำทีม" แล้ว Brain Max จะถอดเสียงและจัดระเบียบข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ
เตรียมสัมภาษณ์ด้วยคำถามที่เฉพาะเจาะจงและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการจ้างงานของบริษัท—ตั้งแต่คำอธิบายงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปจนถึงการคัดกรองและการติดต่อโดยอัตโนมัติ
🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าผู้สรรหาบุคลากรใช้ AI อย่างไรเพื่อประหยัดเวลา ลดอคติ และจ้างบุคลากรที่เหมาะสมได้เร็วขึ้น
ClickUp Brain ช่วยคุณสร้างคำถามสัมภาษณ์ที่เน้นพฤติกรรมและบทบาทเฉพาะตามคำอธิบายงาน ค่านิยมของบริษัท และเกณฑ์การจ้างงานของคุณ โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณเลย
ตัวอย่างคำถาม: "สร้างคำถามเชิงพฤติกรรม 5 ข้อสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาด เพื่อประเมินภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ และความคิดริเริ่ม"
และเนื่องจากทุกอย่างอยู่ใน ClickUp คุณสามารถแนบคำถามไปยังงานสัมภาษณ์ มอบหมายให้กับสมาชิกคณะกรรมการ และติดตามความคิดเห็นได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp AI Notetakerที่เข้าร่วมการโทรของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียงหรือวิดีโอ และจัดเก็บทุกอย่างไว้ในเอกสาร ClickUp ส่วนตัว
หลังจากการโทร, มันจะสร้าง:
- บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้
- สรุปการประชุมอย่างชาญฉลาด
- รายการดำเนินการที่จัดหมวดหมู่แล้ว
- รายชื่อผู้พูด, การตัดสินใจสำคัญ, และขั้นตอนต่อไป
ทำให้กระบวนการเริ่มต้นเป็นอัตโนมัติด้วยแผนที่ปรับให้เหมาะกับทุกตำแหน่ง
ในขณะที่ ChatGPT ช่วยในการร่างแผนการปฐมนิเทศ ClickUp Brain ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างแผนส่วนบุคคลสำหรับ 30-60-90 วัน และเชื่อมต่อโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ที่สามารถดำเนินการได้
คุณสามารถ:
- ใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาการปฐมนิเทศแบบเป็นขั้นตอนตามบทบาท เป้าหมายของทีม และวัฒนธรรม
- แยกแผนนั้นออกเป็นงานย่อยทันที มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และเพิ่มงานที่ขึ้นต่อกัน
- เก็บไว้เป็นแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการจ้างงานในอนาคต
ตัวอย่างคำแนะนำ: "สร้างแผนการปฐมนิเทศ 30-60-90 วันสำหรับผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าใหม่ โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ระบบสนับสนุน และการสื่อสารระหว่างทีม"
นอกจากนี้ เมื่อ AI ทำงานหนักไปแล้วClickUp Automationsจะช่วยให้คุณดำเนินการตามนั้นได้ ตัวอย่างเช่น:
- มอบหมายงานต้อนรับโดยอัตโนมัติให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที และผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- การนัดหมายการประชุมและการตรวจสอบความพร้อมของเพื่อนร่วมงาน
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อแต่ละขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งานเสร็จสมบูรณ์
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยแดชบอร์ดในตัว
ใช้ ClickUp Docs และ Wikis เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ChatGPT อาจช่วยร่างได้ แต่ ClickUp จะช่วยให้มั่นใจว่านโยบาย กระบวนการ และคู่มือทุกฉบับเป็นปัจจุบัน อ้างอิงได้ และสามารถค้นหาได้โดยทุกคนในทีม
ระบบบริการตนเองด้านทรัพยากรบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์
คำถามซ้ำๆ จากพนักงาน เช่น ฉันมีวันลาพักร้อนเหลืออยู่กี่วัน หรือเวอร์ชันล่าสุดของนโยบายการทำงานจากที่บ้านอยู่ที่ไหน สามารถทำให้ทีมของคุณเสียเวลาได้ ClickUp Brain +AI Agentsจะเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นศูนย์บริการทรัพยากรบุคคลอัจฉริยะที่พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
พนักงานสามารถ:
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ
- รับคำตอบทันทีและปรับให้เหมาะกับคุณตามบทบาทหรือแผนก
- เผยนโยบายล่าสุดและสวัสดิการพนักงานจากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- รับคำแนะนำติดตามผลหรือลิงก์ไปยังงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่างจากแชทบอททั่วไป ClickUp AI Agents ไม่เพียงแค่ตอบคำถาม แต่พวกเขาทำงานให้เสร็จสิ้น
สมมติว่าพนักงานถามว่า "ฉันสามารถนำวันลาพักร้อนที่ยังไม่ได้ใช้ไปปีหน้าได้ไหม?" ตัวแทน AI สามารถ:
- ดึงเอกสารนโยบายล่าสุด
- สร้างงานเพื่อบันทึกการสอบถามเกี่ยวกับวันลาพักร้อนของพวกเขา
- แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลหากคำถามเกี่ยวข้องกับการทบทวนกรณี
- เพิ่มความคิดเห็นพร้อมคำแนะนำตามบริบทจากทีมทรัพยากรบุคคล
บัตร AI เปลี่ยนข้อมูล HR ของคุณให้กลายเป็นสรุป รายงาน และข้อมูลเชิงลึก—ตั้งแต่การอัปเดตจำนวนพนักงานไปจนถึงการประชุมประจำสัปดาห์—เพื่อให้คุณใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยลง และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
บัตร AI เปลี่ยนข้อมูล HR ของคุณให้กลายเป็นสรุป รายงาน และข้อมูลเชิงลึก—ตั้งแต่การอัปเดตจำนวนพนักงานไปจนถึงการประชุมประจำสัปดาห์—เพื่อให้คุณใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลน้อยลง และใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น
การปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากทุกงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายและบันทึกการประชุมแบบตัวต่อตัว ไปจนถึงการอัปเดตโครงการ อยู่ใน ClickUp ทั้งหมด ClickUp Brain จึงสามารถสร้างข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพที่มาจากพฤติกรรมจริงได้
ตัวอย่างคำสั่ง: "กรุณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของ Rhian ในไตรมาสที่ 2 โดยอ้างอิงจากงานประจำและเป้าหมายของเธอ"
งานและเป้าหมายของ Rhian ในไตรมาสที่ 2:
- นำการเปิดตัวแคมเปญอีเมลฤดูร้อน ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1
- ร่วมมือกับทีมออกแบบเพื่อปรับปรุงหน้าแลนดิ้งเพจ ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 9%
- รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานรายปักษ์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกต่อผู้บริหาร
- คาดว่าจะให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมระดับจูเนียร์ 1 คน และปรับปรุงการมอบหมายงาน
- เป้าหมาย: ปรับปรุงการจัดการเวลาและลดการแก้ไขเนื้อหาในนาทีสุดท้ายลง 30%
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทรัพยากรบุคคลสามารถทำให้การทำงานของคุณเร็วขึ้น ฉลาดขึ้น และมีกลยุทธ์มากขึ้นได้อย่างไร
ปรับโฉมประสิทธิภาพด้านทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
งาน HR นั้นยาก คุณต้องจัดการกับการสรรหา การปฐมนิเทศ การให้ข้อเสนอแนะ และวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมๆ กัน แม้ว่า ChatGPT จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น แต่ก็ยังต้องการบริบทและการคัดลอก-วางเป็นจำนวนมาก นั่นคือจุดที่ ClickUp เปลี่ยนเกมได้
นี่คือเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งเข้าใจวิธีการทำงานของคุณ ตั้งแต่คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติและบันทึกการสนทนาเป็นข้อความ ClickUp AI ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างราบรื่น ดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลที่ชาญฉลาดและราบรื่นยิ่งขึ้น ถึงเวลาที่จะนำ ClickUp เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้ว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!