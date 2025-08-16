15 แผนผังการจัดการเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ตั้งเป้าหมายในปี 2025

ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การทำให้เสร็จมากขึ้นเท่านั้น
มันขึ้นอยู่กับจริงๆ ที่การทำความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญไปสู่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ
ไม่ว่าคุณจะติดตามงานประจำวัน สร้างนิสัยที่ยั่งยืน หรือวางแผนความทะเยอทะยานครั้งใหญ่ สมุดวางแผนที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
ผู้วางแผนการผลิตที่มีโครงสร้างดีช่วยให้ตารางเวลาของคุณชัดเจน ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้คุณรับผิดชอบต่อตัวเอง
เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้รวบรวม 15 แผนผังการจัดการงานที่ดีที่สุด—ตั้งแต่เครื่องมือดิจิทัลที่ทรงพลังไปจนถึงสมุดวางแผนแบบคลาสสิก—เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการทำงานของคุณ มาเริ่มสำรวจกันเลย!
แผนผังเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
|ผู้วางแผน
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|สมุดวางแผนพลัมเปเปอร์
|รูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้, การติดตามมื้ออาหารและฟิตเนส, วันที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า
|ผู้ใช้ที่ต้องการสมุดวางแผนรายสัปดาห์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
|A5 จาก $47. 95
|สมุดวางแผนเจ้าเล่ห์
|การกำหนดเป้าหมาย, การติดตามนิสัย, บอร์ดวิสัยทัศน์, หน้าสร้างแรงบันดาลใจ
|ผู้มุ่งเป้าหมายและประสบความสำเร็จ เช่น ผู้ประกอบการ นักเรียน และมืออาชีพ
|ราคาตามความต้องการ
|สมุดวางแผนแบบโฟกัสเต็ม
|การวางแผนเป้าหมาย 90 วัน, การบูรณาการสุขภาพ, การจัดสรรเวลา
|มืออาชีพที่ต้องการการวางแผนรายวันอย่างเป็นระบบและการติดตามเป้าหมายรายไตรมาส
|ราคาตามความต้องการ
|คลิกอัพ
|15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้, ClickUp Brain ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แม่แบบสำหรับการวางแผนประจำวันและการติดตามนิสัย, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การพึ่งพาของงาน, และการทำงานอัตโนมัติ
|การวางแผนผลิตภาพดิจิทัลสำหรับบุคคล ทีมงาน และธุรกิจ
|มีแผนให้บริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย
|สมุดวางแผนโฮโบนิชิ เทโช
|รูปแบบหน้าเดียวต่อวันขนาดกะทัดรัด กระดาษทโมเอะริเวอร์ พร้อมคำคมสร้างแรงบันดาลใจ
|นักเขียน นักสร้างสรรค์ และมืออาชีพที่ต้องการสมุดบันทึกประจำวันขนาดกะทัดรัด
|ราคาตามความต้องการ
|สมุดวางแผนประจำวัน Day Designer
|หน้าบล็อกเวลาประจำวัน, คำแนะนำในการจัดลำดับความสำคัญ, และส่วนแสดงความขอบคุณ
|มืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการทำงาน, ส่วนตัว, และโครงการเสริม
|ราคาตามความต้องการ
|แพลนเนอร์แห่งความหลงใหล
|แผนที่เส้นทางแห่งความหลงใหล, การทบทวนรายไตรมาส/รายปี และการติดตามนิสัย
|ผู้ใช้ที่มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ระยะยาวและการพัฒนาตนเอง
|ราคาตามความต้องการ
|สมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine
|สมุดบันทึกแบบสัปดาห์ต่อหน้า พร้อมบันทึก ฝาครอบทนทาน และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
|มินิมอลลิสต์ที่ชื่นชอบสมุดวางแผนรายสัปดาห์แบบคลาสสิกเหนือกาลเวลา
|ราคาตามความต้องการ
|บลู สกาย แพลนเนอร์
|การออกแบบปกแบบเกลียว ปฏิทินอ้างอิง ส่วนบันทึกที่กว้างขวาง
|นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, และนักวางแผนที่คำนึงถึงงบประมาณ
|ราคาตามความต้องการ
|แพลนเนอร์แพนด้า
|การออกแบบที่อิงจิตวิทยาเชิงบวก, คำกระตุ้นความกตัญญู, การตรวจสอบเช้า/เย็น
|บุคคลที่สร้างนิสัยด้วยวิธีการที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
|ราคาตามความต้องการ
|เอริน คอนเดรน ไลฟ์แพลนเนอร์
|ปกที่เปลี่ยนได้, รูปแบบสีสันสดใส, สติกเกอร์, และตัวติดตามนิสัย
|นักวางแผนสร้างสรรค์ที่ต้องการกำหนดการที่มีชีวิตชีวาและปรับแต่งได้
|ราคาที่กำหนดเอง
|Class Tracker Ultimate Student Planner
|การติดตามการสอบ/โครงการ, รูปแบบการเรียนการสอนที่มีโครงสร้าง, และการปรับแต่งโรงเรียนให้เหมาะกับบุคคล
|นักเรียนมัธยมต้น, นักเรียนมัธยมปลาย, และนักศึกษา
|ราคาที่กำหนดเอง
|สมุดบันทึกแบบจุด Leuchtturm1917
|หน้ากระดาษลายจุด, ดัชนีในตัว, หน้าเลขลำดับ, และความยืดหยุ่นในการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล
|ผู้ที่ชื่นชอบการใช้ Bullet Journal ที่ต้องการสมุดวางแผนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
|ราคาตามความต้องการ
|สมุดวางแผนรายเดือนมูจิ
|ภาพรวมรายเดือนแบบมินิมอล, การออกแบบที่เบา, และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
|นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการการวางแผนรายเดือนอย่างง่าย
|ราคาตามความต้องการ
|การบำบัดด้วยสมุดบันทึก
|ปกทำมือ, หน้าสำหรับฝึกสติ, รูปแบบลายจุด/ตาราง, และกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
|นักวางแผนที่ใส่ใจในรายละเอียดและมุ่งเน้นความสวยงามพร้อมจุดมุ่งหมาย
|ราคาที่กำหนดเอง
คุณควรมองหาอะไรในสมุดวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด?
🔎 คุณรู้หรือไม่? เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉลี่ยเสียเวลา 96 นาทีต่อวันไปกับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ สาเหตุหลักคืออะไร? การวางแผนที่มากเกินไป—ใช้เวลามากเกินไปในการตัดสินใจว่าจะจัดตารางงานอย่างไร แทนที่จะลงมือทำงานให้เสร็จ 🕒
วิธีแก้ไข? แผนการเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณและลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
แต่ผู้วางแผนส่วนใหญ่ก็มักจะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อยู่หมัด หรือไม่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคอยจัดการเอง
นี่คือวิธีเลือกสมุดวางแผนที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
- ประเภทของแพลนเนอร์: แพลนเนอร์แบบกระดาษช่วยให้คุณชะลอจังหวะชีวิต ทบทวน และมีส่วนร่วมอย่างมีสติ แพลนเนอร์ดิจิทัลช่วยให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น และช่วยให้คุณมีระเบียบ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันและทีมที่ทำงานแบบกระจาย
- รูปแบบ: เลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับคุณ สมุดวางแผนรายวันเหมาะสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึกการประชุมและการจัดสรรเวลา สมุดวางแผนรายสัปดาห์ให้มุมมองที่กว้างขึ้น มักจะแสดงในหน้าเดียวหรือสองหน้า ในขณะที่สมุดวางแผนรายเดือนให้ความชัดเจนในภาพรวมเพื่อวางแผนล่วงหน้า
- การติดตามเป้าหมาย: เปลี่ยนแผนการของคุณให้เป็นการกระทำ ใช้ตัวติดตามนิสัย การตรวจสอบความคืบหน้าตามเป้าหมายและเป้าหมาย SMARTเพื่อความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ คิดระยะยาวใช่ไหม? เลือกสมุดวางแผนที่มีการตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและการวางแผนวิสัยทัศน์รายปีเพื่อรักษาแรงจูงใจ
- ความยั่งยืน: ลดขยะโดยเลือกใช้กระดาษรีไซเคิล, หน้าเอกสารที่สามารถเติมได้ซึ่งทำจากวัสดุคุณภาพสูง, หรือเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์. การเลือกอย่างรอบคอบนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการวางแผนอย่างสม่ำเสมอ และการใช้ชีวิตอย่างมีเจตนา
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: รักษาความสอดคล้องของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ แผนงานดิจิทัลที่มีการซิงค์แบบเรียลไทม์ปฏิทินออนไลน์ที่แชร์ได้ การมอบหมายงาน และการจัดการโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกล แบบผสมผสาน หรือในสำนักงาน
- ความทนทาน: วางแผนได้ทุกที่ทุกเวลา เดินทางบ่อยใช่ไหม? เลือกสมุดวางแผนแบบดั้งเดิมปกแข็งขนาดกะทัดรัดเย็บห่วง เหมาะสำหรับพกพา หากคุณชอบใช้งานบนคลาวด์?เลือกสมุดวางแผนดิจิทัลแบบมินิมอลเพื่อเข้าถึงรายการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์ได้ทุกที่ทุกเวลา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:กำลังสงสัยว่าจะจัดระเบียบสมุดวางแผนของคุณอย่างไรดี?
นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถทำตามได้:
- 🗂️ จัดหมวดหมู่ภารกิจตามความสำคัญเพื่อรักษาสมาธิ
- 📅 ใช้รูปแบบตารางวางแผนรายสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- ✍️ รวมตัวติดตามนิสัยเพื่อสร้างความสม่ำเสมอ
- 🎯 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
- 🔄 ตรวจสอบและปรับแผนการของคุณเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
แผนผังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ
นักวางแผนที่เหมาะสมคือแผนที่นำทางสู่การมีสมาธิ การจัดระเบียบ และความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าคุณจะต้องการตารางรายสัปดาห์ที่มีโครงสร้างชัดเจน นักวางแผนที่ยืดหยุ่น หรือเครื่องมือดิจิทัลทรงพลัง รายการนี้มีตัวเลือกสำหรับทุกสไตล์การวางแผน
นี่คือแพลนเนอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดที่ควรลองใช้:
1. สมุดวางแผน Plum Paper (สมุดวางแผนรายสัปดาห์ที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยมที่สุด)
หากแพลนเนอร์แบบเดียวใช้ได้กับทุกคนไม่เหมาะกับคุณ Plum Paper Planner คือตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สูงสุด ในฐานะหนึ่งในแพลนเนอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มันให้คุณเลือกดีไซน์ปก เพิ่มส่วนบันทึกเพิ่มเติม และรวมหน้าวางแผนเฉพาะทางได้
สมุดวางแผนเล่มนี้มีตัวเลือกการจัดวางหลายรูปแบบ รวมถึงแนวนอน แนวตั้ง และการแบ่งเป็นชั่วโมง ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้แต่ละหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย การจัดสรรเวลา หรือการทำรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดาษที่ใช้ยังขึ้นชื่อเรื่องความเรียบเนียนและความทนทาน ทำให้การเขียนเป็นเรื่องที่เพลิดเพลิน
คุณสมบัติเด่นของสมุดวางแผน Plum Paper
- เพิ่มส่วนสำหรับการวางแผนมื้ออาหาร, การติดตามการออกกำลังกาย, แผ่นงบประมาณ, และอื่น ๆ
- พิมพ์ล่วงหน้าวันเกิด วันครบรอบ และวันที่สำคัญลงในสมุดวางแผนของคุณโดยตรง
- อัปเกรดฟังก์ชันการทำงานด้วยตัวติดตามพฤติกรรม ตัววางแผนสุขภาพ หรือเทมเพลตสำหรับธุรกิจ
- ปรับระยะเวลาของสมุดวางแผนของคุณให้ตรงตามต้องการ ด้วยตัวเลือกเดือนเริ่มต้นที่กำหนดเองและระยะเวลาที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของสมุดวางแผน Plum Paper
- ต้องใช้เวลาในการออกแบบและจัดส่งเนื่องจากต้องปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล
- มันมีราคาแพงกว่าสมุดวางแผนสำเร็จรูป
ราคาสมุดวางแผน Plum Paper
- สมุดวางแผนขนาด A5 (5.8″× 8.3″): เริ่มต้นที่ $47.95
- (7″× 9″) สมุดวางแผน: เริ่มต้นที่ $51.95
- (8. 5″× 11″) สมุดวางแผน: เริ่มต้นที่ $58. 95
Plum Paper Planner คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Plum Paper ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันได้ลองใช้สมุดวางแผน agendio และสมุดวางแผน Plum Paper (PPP) แล้ว และชอบ PPP มากกว่าอย่างแน่นอน มันมีความยืดหยุ่นสูง และการวางแผนเป้าหมายสำหรับทุกเดือนคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาในสมุดวางแผน
ฉันได้ลองใช้สมุดวางแผน agendio และสมุดวางแผน Plum Paper (PPP) แล้ว และชอบ PPP มากกว่าอย่างแน่นอน มันมีความยืดหยุ่นสูง และการวางแผนเป้าหมายสำหรับทุกเดือนคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาในสมุดวางแผน
2. สมุดวางแผนเจ้าเล่ห์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้มุ่งเป้าหมาย)
อยากฝันให้ใหญ่และประสบความสำเร็จหรือไม่? Clever Fox Planner คือระบบที่มุ่งเน้นเป้าหมายซึ่งผสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามนิสัย และการโค้ชด้านความคิด เพื่อช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและสร้างกิจวัตรที่ดีขึ้น
ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการ นักเรียน และมืออาชีพ Clever Fox เป็นหนึ่งในแพลนเนอร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อย ติดตามความก้าวหน้า และรักษาสมาธิในแต่ละวัน ด้วยบอร์ดวิสัยทัศน์ในตัว หน้าการสะท้อนความคิดที่มีคำแนะนำ และการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างเป็นระบบ Clever Fox สร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Clever Fox Planner
- วางแผนความสำเร็จของคุณด้วยการวางแผนเป้าหมายอย่างเป็นระบบและการติดตามความสำเร็จตามจุดสำคัญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ, ตัวติดตามนิสัย, และหน้าตารางรายสัปดาห์/รายเดือน
- เตรียมพร้อมทุกที่ด้วยสติกเกอร์วางแผน, ยางรัด, ห่วงปากกา และช่องกระเป๋าสำหรับเก็บของเพิ่มเติม
- รักษาสมุดวางแผนของคุณให้สะอาดเรียบร้อยด้วยกระดาษหนาพิเศษที่ไม่ซึมผ่าน พร้อมปกแข็งที่ทนทาน
ข้อจำกัดของสมุดวางแผน Clever Fox
- หน้าที่ไม่มีการลงวันที่จำเป็นต้องกรอกวันที่ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ชอบใช้สมุดวางแผนที่มีการลงวันที่ล่วงหน้าแล้ว
- ขาดการบูรณาการดิจิทัล—เป็นเพียงสมุดวางแผนแบบกระดาษเท่านั้น
ราคาของ Clever Fox Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Clever Fox Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Clever Fox อย่างไรบ้าง?
Clever Fox เป็นแบรนด์สมุดแพลนเนอร์ที่ฉันชอบมากที่สุดอย่างจริงใจ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีสมุดแพลนเนอร์สำหรับทุกสิ่ง และฉันชอบการจัดวางหน้า! พวกเขามีสมุดแพลนเนอร์รายชั่วโมงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มาเลย
Clever Fox เป็นแบรนด์สมุดแพลนเนอร์ที่ฉันชอบมากที่สุดอย่างจริงใจ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีสมุดแพลนเนอร์สำหรับทุกสิ่ง และฉันชอบการจัดวางหน้า! พวกเขามีสมุดแพลนเนอร์รายชั่วโมงที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยใช้มาเลย
3. Full Focus Planner (สมุดวางแผนรายวันที่จัดโครงสร้างได้ดีที่สุด)
สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงาน Michael Hyatt, Full Focus Planner ถูกสร้างขึ้นบนหลักการเพิ่มประสิทธิภาพที่เน้นการทำงานกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน หน้าแต่ละวันมีพื้นที่สำหรับสามเป้าหมายใหญ่ในวันนั้น พร้อมกับบล็อกตารางเวลาและบันทึก
มันช่วยให้คุณแยกเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายรายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ต้องจัดการกับตารางงานที่แน่นขนัดต่างพึ่งพาผู้วางแผนนี้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและให้งานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือเป้าหมายส่วนตัวที่ใหญ่กว่า
คุณสมบัติเด่นของ Full Focus Planner
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้—เน้นการวางแผนในระยะเวลา 90 วันเพื่อผลลัพธ์สูงสุด
- รักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิต ครอบคลุมเก้าด้านสำคัญ ตั้งแต่หน้าที่การงานไปจนถึงความสัมพันธ์
- ป้องกันการหมดไฟด้วยการบูรณาการสุขภาพ การพัฒนาตนเอง และเป้าหมายการทำงาน
- สร้างความประทับใจ—ผลิตจากวัสดุพรีเมียมพร้อมดีไซน์ที่หรูหรา
ข้อจำกัดของ Full Focus Planner
- เน้นการตั้งเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสมุดวางแผนแบบเรียบง่าย
- มันใหญ่กว่า จึงพกพาสะดวกน้อยกว่า
ราคาของ Full Focus Planner
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Full Focus Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Full Focus Planner ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันรักรายการ. ฉันรักที่มีการแบ่งแยกงานประจำวันและตัววันเอง และมันให้พื้นที่มากมายสำหรับฉันที่จะเขียนงานเหล่านั้นลงไปและทำเครื่องหมายถูกไว้ กุญแจที่อยู่ด้านล่างมีประโยชน์. ฉันชอบหน้าเป้าหมายมาก มันทำให้ฉันคิดจริงจังเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำสำเร็จ วิธีที่จะทำให้สำเร็จ/แรงจูงใจ สิ่งที่จะทำเพื่อฉลองความสำเร็จ และฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยใช้ตัวติดตามต่อเนื่อง (ทำเครื่องหมายแต่ละวัน) หรือมาตรวัดที่ฉันเติมความคืบหน้าของเป้าหมาย ฉันยังสามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายได้ด้วย ฉันชอบที่สมุดวางแผนนี้ไม่มีตัวเลขกรอกไว้ล่วงหน้า นี่ไม่ใช่ข้อเสียสำคัญสำหรับฉันในสมุดวางแผนทุกเล่ม แต่ฉันชอบที่สามารถเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ฉันรักรายการ. ฉันรักที่มีการแบ่งแยกงานและวันในแต่ละวัน และมันให้พื้นที่มากมายสำหรับฉันที่จะเขียนงานเหล่านั้นและทำเครื่องหมายถูก รายการที่ด้านล่างมีประโยชน์มาก ฉันชอบหน้าเป้าหมายมาก มันทำให้ฉันคิดจริงจังเกี่ยวกับสิ่งที่อยากทำสำเร็จ วิธีที่จะทำให้สำเร็จ/แรงจูงใจ สิ่งที่จะทำเพื่อฉลองความสำเร็จนั้น และฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยใช้ตัวติดตามต่อเนื่อง (ทำเครื่องหมายแต่ละวัน) หรือมาตรวัดที่ฉันเติมความคืบหน้าของเป้าหมาย ฉันยังสามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายได้ด้วย ฉันชอบที่สมุดวางแผนนี้ไม่มีตัวเลขกรอกไว้ล่วงหน้า นี่ไม่ใช่ข้อเสียสำคัญสำหรับฉันในสมุดวางแผนทุกเล่ม แต่ฉันชอบที่สามารถเริ่มใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ClickUp Hack: จริงหรือ? สมองของคุณเหม่อลอยบ่อยมาก ถ้าคุณไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานและต้องการรีเซ็ตประสิทธิภาพการทำงานนี่คือกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์:
- ลองทำการตรวจสอบสิ่งรบกวน: ติดตามสิ่งรบกวนของคุณเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อระบุ (และหยุด) สิ่งที่ขัดขวางสมาธิของคุณมากที่สุด
- ใช้กฎ 20-20-20: ทุกๆ 20 นาที ให้มองไปไกลประมาณ 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที ดวงตาของคุณ (และสมอง) จะขอบคุณคุณ
- ฝึกสติ: เพียงแค่ 10 นาทีของการทำสมาธิทุกวันช่วยปรับปรุงความสนใจและลดความเครียด
- ให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพ: การนอนหลับที่ดี = สมาธิที่คมชัดขึ้นและการทำงานของสมองที่ดีขึ้น
4. ClickUp (เครื่องมือวางแผนประสิทธิภาพดิจิทัลที่ดีที่สุด)
สมุดวางแผนกระดาษเหมาะสำหรับการร่างแบบและขีดเขียนอย่างรวดเร็ว แต่จะไม่สามารถตอบสนองได้เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อคุณต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย—แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวบรวมงานต่าง ๆ เอกสาร งานส่วนตัว และแม้กระทั่งเป้าหมายประจำเดือนไว้ด้วยกัน เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ต้องการความรู้สึกแบบสมุดวางแผนคลาสสิกหรือไม่? เปลี่ยนไปใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อลากและวางงาน, ใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน, และซิงค์กับ Google Calendar เพื่อตารางเวลาที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ต้องการมุมมองที่แตกต่างออกไปหรือไม่? ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดเรียง, จัดกลุ่ม, หรือกรองงานตามความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
มีไอเดียเจ๋ง ๆ หรือต้องการจดเตือนความจำอย่างรวดเร็วใช่ไหม?ClickUp Notepadคือสมุดบันทึกดิจิทัลที่คุณเข้าถึงได้ตลอดเวลา จดบันทึกความคิดจากทุกที่ในแอปและแปลงเป็นงานได้ในภายหลัง—หมดปัญหาโน้ตติดกระดาษกระจัดกระจายหรือไอเดียหายอีกต่อไป
แต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงคือClickUp Brain ศูนย์กลางที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เชื่อมต่องาน บันทึก และแนวคิดของคุณเข้าด้วยกันเป็นฐานความรู้กลาง ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และดำเนินการได้ทันที
ทำไมต้องเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อคุณสามารถให้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพของClickUp ทำงานหนักแทนคุณได้? ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการหรือการจัดโครงสร้างการทำงานประจำวันของคุณ โซลูชันเหล่านี้ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่าย:
- เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp:พื้นที่ที่จัดระเบียบนี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างวันของคุณด้วยการแบ่งเวลา การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ และการติดตามนิสัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการตารางเวลาที่ชัดเจนและปราศจากการคาดเดา
- เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล:จัดวางเป้าหมาย, ก้าวสำคัญ, และงานของคุณในรูปแบบที่สมดุลและระยะยาว เหมาะสำหรับการหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์อย่างเต็มที่
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตติดตามนิสัยแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามกิจวัตรอย่างสม่ำเสมอและสร้างนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผลอย่างยาวนานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้า ระบุรูปแบบ และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แพลนเนอร์จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมันช่วยให้คุณวัดความก้าวหน้าได้เท่านั้นClickUp Goalsจะเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ในภาพรวมของคุณให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้แบบเรียลไทม์ และซิงค์กับงานประจำวันของคุณอย่างไร้รอยต่อ:
- 🧩 แยกแผนที่ซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้
- 🤝 รวมเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายการทำงานไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- 📊 ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานและบรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกับClickUp Docs—สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารที่มีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
- สมาชิกทีมแท็ก, ตั้งค่าสิทธิ์, และสร้างแดชบอร์ดโครงการเพื่อความร่วมมือข้ามแผนก
- ตั้งค่าการพึ่งพาของงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง—ไม่มีขั้นตอนที่ตกหล่น
- เก็บการสนทนาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลหรือข้อความที่สูญหายอีกต่อไป
- บันทึกชั่วโมงการทำงาน, วิเคราะห์ผลผลิต, และระบุจุดติดขัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- กำจัดงานที่ทำซ้ำด้วยระบบเช็คอิน รายงาน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางคนอาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติมากมาย
- การปรับแต่งระบบอัตโนมัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ 'สมุดวางแผน' มาตลอดชีวิต แต่ ClickUp เปลี่ยนเกมสำหรับฉันเมื่อพูดถึงการจัดการงานด้วยความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการจัดระเบียบบันทึกของฉันและเชื่อมโยงกับงานแต่ละงาน มันง่ายกว่ามากที่จะค้นหาแทนที่จะทำทุกอย่างแบบอนาล็อก ฉันเป็นผู้ใช้คนเดียว แต่ฉันก็ยังได้รับประโยชน์มากมายจากฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp!
ฉันใช้ 'สมุดวางแผน' มาตลอดชีวิต แต่ ClickUp เปลี่ยนเกมสำหรับฉันเมื่อพูดถึงการจัดการงานด้วยความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงและความสามารถในการจัดระเบียบบันทึกของฉันและเชื่อมโยงกับงานแต่ละงาน มันง่ายกว่ามากที่จะค้นหาแทนที่จะทำทุกอย่างแบบอนาล็อก ฉันเป็นผู้ใช้คนเดียว แต่ฉันก็ยังได้รับประโยชน์มากมายจากฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp!
ไม่อยากจดบันทึกความคิดใช่ไหม? แค่พูดคุยกับBrain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ!👇🏼
5. สมุดแพลนเนอร์ Hobonichi Techo (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบครบวงจรในขนาดกะทัดรัด)
หากคุณชื่นชอบการจดบันทึกประจำวัน การเขียนไดอารี่ หรือการวาดภาพ Hobonichi Techo Planner คือสิ่งที่คุณต้องมี ออกแบบมาด้วยความแม่นยำแบบญี่ปุ่น ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานและความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและหน้าต่อวัน
กระดาษ Tomoe River ที่บางเฉียบของมันสามารถรองรับปากกาหมึกซึมได้อย่างสวยงาม และขนาดที่กะทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาทำให้ง่ายต่อการนำติดตัวไปทุกที่ การเข้าเล่มแบบเปิดราบและปกที่ทนทานช่วยรับประกันความคงทน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน และนักสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของสมุดแพลนเนอร์ Hobonichi Techo
- บันทึกไอเดียด้วยดีไซน์กะทัดรัดแต่กว้างขวางสำหรับบันทึก, วาดภาพ, และวางแผน
- รับแรงบันดาลใจทุกวันด้วยคำคมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งแต่ปัญญาที่มาจากใจจริงไปจนถึงอารมณ์ขันเบาๆ
- เขียนได้อย่างราบรื่น—การเข้าเล่มแบบเปิดราบช่วยให้หน้ากระดาษเปิดได้โดยไม่ยุ่งยาก
- ปรับสมุดวางแผนของคุณให้เหมาะกับตัวคุณด้วยหน้าพิเศษสำหรับรายการหนังสือ เป้าหมาย และการสะท้อนความคิด
ข้อจำกัดของสมุดแพลนเนอร์ Hobonichi Techo
- ตารางที่มีขนาดเล็กอาจทำให้ผู้ที่มีลายมือใหญ่เขียนได้ยาก
- การแปลของบางหน้าภาษาญี่ปุ่นอาจมีจำกัด
ราคาสมุดแพลนเนอร์ Hobonichi Techo
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวสมุดแพลนเนอร์ Hobonichi Techo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Hobonichi Techo Planner อย่างไรบ้าง?
มันเป็นที่นิยมเพราะมีความหลากหลาย มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมาย เช่น เส้นลับ, ตัวบ่งชี้เวลาบนหน้าประจำวัน, สัญลักษณ์ส้อมเล็กๆ สำหรับอาหาร, และช่องทำเครื่องหมายบนหน้าประจำวัน นอกจากนี้ยังมีหน้าโบนัสที่ด้านหลัง เช่น 100 ของฉันหรือ 'สัมภาษณ์ตัวเอง' ที่สนุกที่จะกรอกข้อมูล
มันเป็นที่นิยมเพราะมีความหลากหลาย มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมาย เช่น เส้นลับ, ตัวบ่งชี้เวลาบนหน้าประจำวัน, สัญลักษณ์ส้อมเล็กๆ สำหรับอาหาร, และช่องทำเครื่องหมายบนหน้าประจำวัน นอกจากนี้ยังมีหน้าโบนัสที่ด้านหลัง เช่น 100 ของฉันหรือ 'สัมภาษณ์ตัวเอง' ที่สนุกที่จะกรอกข้อมูล
6. Day Designer Daily Planner (เหมาะที่สุดสำหรับตารางเวลาที่มีโครงสร้างและแบ่งช่วงเวลาอย่างชัดเจน)
การบาลานซ์งานส่วนตัว, งานเสริม, และงานเต็มเวลา? ระบบการวางแผนรายวันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในความควบคุม และนั่นคือสิ่งที่ Day Designer มอบให้คุณ
ด้วยรูปแบบการจัดหน้าแบบวันต่อหน้า เครื่องมือวางแผนนี้ช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญของงานสามอันดับแรก และจดบันทึกหรือข้อคิดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ดีไซน์ปกที่หรูหรา—ลายดอกไม้ ลายทาง และสีพื้น—ยังช่วยเติมความมีระดับให้กับพื้นที่ทำงานของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Day Designer Daily Planner
- วางแผนวันของคุณด้วยระบบวางแผนรายวัน มีให้เลือกสองขนาดและช่วงวันที่
- ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยคำแนะนำที่ติดตั้งไว้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการสะท้อนคิด
- ลดความวุ่นวายทางจิตใจด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับความกตัญญู, บันทึก, และการตั้งเป้าหมาย
- รักษาความเป็นระเบียบตลอดทั้งปีด้วยปกที่ทนทาน, การเข้าเล่มแบบเกลียว, และกระดาษหนาไม่ซึม
ข้อจำกัดของสมุดวางแผนรายวัน Day Designer
- หนาขึ้นเนื่องจากมีหน้าสำหรับแต่ละวันตลอดทั้งปี
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับสมุดวางแผนพื้นฐาน
ราคาสำหรับสมุดวางแผนรายวัน Day Designer
- ราคาตามความต้องการ
Day Designer Daily Planner คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Day Designer Daily Planner อย่างไรบ้าง?
ฉันซื้อสมุดแพลนเนอร์เล่มนี้ตามคำแนะนำของเพื่อน ฉันลังเลระหว่างปกแข็งกับปกอ่อน ดีใจมากที่เลือกปกอ่อน มันแข็งแรงและทำมาอย่างดี สมุดแพลนเนอร์เล่มนี้เกินความคาดหวังของฉัน ฉันชอบการจัดวางหน้าสำหรับวางแผนรายวันและแท็บแบ่งเดือน ขนาดอาจจะใหญ่ไปหน่อยแต่คุ้มค่าที่จะไม่ต้องกังวลว่าปกสมุดจะขาดภายในไม่กี่เดือนแรก
ฉันซื้อสมุดแพลนเนอร์เล่มนี้ตามคำแนะนำของเพื่อน ฉันลังเลอยู่ระหว่างปกแข็งกับปกอ่อน ดีใจมากที่เลือกปกอ่อน มันแข็งแรงและทำมาอย่างดี สมุดแพลนเนอร์เล่มนี้เกินความคาดหวังของฉัน ฉันชอบรูปแบบการวางแผนรายวันและแท็บแบ่งเดือน ขนาดอาจจะหนาไปหน่อยแต่ก็คุ้มค่าที่จะไม่ต้องกังวลว่าปกสมุดแพลนเนอร์จะขาดภายในไม่กี่เดือนแรก
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ใช้กลยุทธ์การจัดการเวลาที่ปรับให้เหมาะกับตนเอง
แต่เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ยังไม่มีฟีเจอร์การจัดการเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญที่แข็งแกร่งในตัว ซึ่งขัดขวางการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการติดตามเวลาด้วย AIของ ClickUpช่วยเปลี่ยนการคาดเดาให้เป็นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล นอกจากนี้ยังแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการโฟกัสงานแต่ละอย่าง สร้างระบบการจัดการเวลาที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณได้!
7. Passion Planner (แพลนเนอร์ชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีที่สุด)
Passion Planner ผสมผสานการสะท้อนความคิด การตั้งเป้าหมาย และการจัดตารางเวลาเข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว ฟีเจอร์ 'Passion Roadmap' ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายรายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าอะไรคือสิ่งถัดไป
มีให้บริการทั้งในรูปแบบกระดาษและดิจิทัล ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ แบรนด์ยังส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนที่แข็งแกร่งผ่านทรัพยากร กิจกรรม และโครงการที่มุ่งเน้นผลกระทบที่ช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Passion Planner
- สลับระหว่างรูปแบบรายวันและรายสัปดาห์ได้อย่างราบรื่นในสมุดวางแผนเล่มเดียว
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 40 แบบ สำหรับการทำงาน การพัฒนาตนเอง หรือโครงการสร้างสรรค์
- ติดตามพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ—ตรวจสอบกิจวัตร สุขภาพ และการดูแลตนเองด้วยการตรวจสอบในตัว
- ปรับเป้าหมายระยะยาวให้เหมาะสมด้วยหน้าการสะท้อนผลรายไตรมาสและรายปีที่ให้คำแนะนำ
ข้อจำกัดของ Passion Planner
- อาจรู้สึกมีโครงสร้างมากเกินไปสำหรับผู้ที่ชอบการวางแผนแบบเปิดกว้าง
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการตั้งเป้าหมาย
ราคา Passion Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Passion Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Passion Planner ว่าอย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิวจากTrustpilot:
ฉันใช้ Passion Planner มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ฉันเคยลองใช้แบรนด์อื่น ๆ แต่ฉันกลับมาใช้แบรนด์นี้เสมอ! สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวัสดุกระดาษ, รูปแบบรายสัปดาห์, และหน้าว่างที่มีจุดเล็ก ๆ ที่อยู่ท้ายเล่ม
ฉันใช้ Passion Planner มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ฉันเคยลองใช้แบรนด์อื่น ๆ แต่ฉันกลับมาใช้แบรนด์นี้เสมอ! สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือวัสดุกระดาษ, รูปแบบรายสัปดาห์, และหน้าว่างที่มีจุดเล็ก ๆ ที่อยู่ท้ายเล่ม
8. สมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine (ดีที่สุดในด้านความทนทานและการออกแบบที่ไร้กาลเวลา)
Moleskine เป็นชื่อที่สื่อถึงสมุดบันทึกคุณภาพ และไลน์ Weekly Planner ของพวกเขาก็ยังคงรักษามาตรฐานนั้นไว้ ด้วยปกอันเป็นเอกลักษณ์และที่ปิดยางยืด สมุดวางแผนเหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ชื่นชอบความเรียบง่ายที่ต้องการภาพรวมประจำสัปดาห์ที่เชื่อถือได้
รูปแบบโดยทั่วไปจะแสดงสัปดาห์ไว้ที่หน้าซ้าย และหน้าที่มีเส้นบรรทัดไว้สำหรับบันทึก, ภาพร่าง, หรือการคิดสร้างสรรค์ไว้ที่หน้าขวา. วิธีการนี้ให้คุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการวางแผนหรือบันทึกความคิด—เหมาะสำหรับการวางแผนโครงการ, สรุปการประชุม, หรือการบันทึกแบบอิสระ.
คุณสมบัติเด่นของสมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine
- ปรับแต่งแผนงาน กิจกรรม การแจ้งเตือน และการนัดหมายของคุณด้วยสติกเกอร์ที่มีให้
- เลือกหลายขนาดและตัวเลือกปก ตั้งแต่ปกแข็งแบบคลาสสิกไปจนถึงปกอ่อนที่ยืดหยุ่นได้
- เลือกอย่างยั่งยืนด้วยวัสดุที่ได้รับการรับรอง FSC และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เชื่อมโยงกระดาษและดิจิทัลด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ Moleskine และแอป Flow ที่ได้รับรางวัล
ข้อจำกัดของสมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine
- คุณภาพของกระดาษอาจไม่รองรับปากกาทุกประเภทโดยไม่มีการซึมเล็กน้อย
- คุณสมบัติการตั้งเป้าหมายหรือติดตามนิสัยที่จำกัด
ราคาสมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสมุดวางแผนรายสัปดาห์ Moleskine
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔎 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะใช้ AI สำหรับงานประจำวันให้เหมือนมืออาชีพได้อย่างไร? ด้วยClickUp Brain คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย!
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ⚡ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยสรุปและรายงานที่สร้างโดย AI
- ✍️ ปรับปรุงเนื้อหา ร่างอีเมล และสร้างสรรค์ไอเดียด้วยระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
- 📊 จัดการงาน ตารางเวลา และเอกสารให้สอดคล้องกันได้อย่างง่ายดาย
- 🎙️ เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำด้วยการถอดเสียงทันทีและบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
9. Blue Sky Planner (แพลนเนอร์รายสัปดาห์ที่คุ้มค่าที่สุด)
ต้องการสมุดวางแผนที่เรียบง่าย มีสไตล์ และประหยัดงบใช่ไหม? Blue Sky Planner เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษา มืออาชีพ และผู้ที่ตั้งเป้าหมาย ซึ่งต้องการการจัดระเบียบที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องจ่ายแพง
จำหน่ายที่ร้านงานฝีมือชั้นนำและร้านค้าปลีกออนไลน์หลากหลายแห่ง มีรูปแบบให้เลือกทั้งรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน เพื่อตอบโจทย์สไตล์การวางแผนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการสมุดบันทึกที่มีโครงสร้างชัดเจนหรือแบบเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ Blue Sky ก็ช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Blue Sky Planner
- ค้นหาความลงตัวที่สมบูรณ์แบบของคุณด้วยรูปแบบหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการวางแผนที่แตกต่างกัน
- พลิกหน้าได้อย่างราบรื่นด้วยปกแบบเกลียวที่สามารถกางออกได้ราบ
- ไม่พลาดกำหนดส่งงานด้วยปฏิทินอ้างอิงในตัวและพื้นที่บันทึกโน้ตที่กว้างขวาง
- รับบริการจัดระเบียบคุณภาพสูงในราคาประหยัด—เหมาะสำหรับนักวางแผนที่คำนึงถึงงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Blue Sky Planner
- ขาดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง เช่น การจัดสรรเวลา
- ปรับแต่งได้ แม้จะไม่หรูหราเท่ากับสมุดวางแผนระดับพรีเมียม
ราคา Blue Sky Planner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Blue Sky Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Blue Sky Planner อย่างไรบ้าง?
ฉันซื้อสมุดวางแผน Bluesky มาสักพักแล้ว—มันดีที่สุดเลย พื้นที่สำหรับเขียนก็พอดีสำหรับสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน ฉันชอบดีไซน์และความทนทานที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก!
ฉันซื้อสมุดวางแผน Bluesky มาสักพักแล้ว—มันดีที่สุดเลย พื้นที่สำหรับเขียนก็พอดีสำหรับสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน ฉันชอบดีไซน์และความทนทานที่ใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจัดระเบียบเป็นสิ่งที่ดี—แต่การนำหน้าอยู่เสมอนั้นคือความเก่งที่แท้จริง ทิ้งความยุ่งเหยิงของกระดาษและเปลี่ยนมาใช้แพลนเนอร์ดิจิทัลที่ทำงานเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานได้ในตัว จับ จัดระเบียบ และดำเนินการตามไอเดียของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว—ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
10. แพนด้า แพลนเนอร์ (แพลนเนอร์สร้างนิสัยที่ดีที่สุดตามหลักวิทยาศาสตร์)
Panda Planner ได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกสมองของคุณใหม่เพื่อความสำเร็จ โดยมีรากฐานจากจิตวิทยาเชิงบวกและประสาทวิทยาศาสตร์ มันก้าวไปไกลกว่าการจัดการเวลาเพื่อช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีขึ้น รักษาแรงจูงใจ และเพิ่มความสุข
ส่งเสริมแนวทางแบบองค์รวมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการผสมผสานความขอบคุณในชีวิตประจำวัน การจัดลำดับความสำคัญ และการทบทวนตนเอง ไม่ว่าคุณจะชอบแบบรายสัปดาห์หรือรายวัน Panda Planner ก็ช่วยให้ทุกภารกิจของคุณมีส่วนในการบรรลุเป้าหมายใหญ่ด้านสุขภาพและความสำเร็จในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Panda Planner
- พัฒนาการกิจวัตรที่ทรงพลังพร้อมคำแนะนำในการแสดงความขอบคุณและการยืนยันตนเองที่ฝังไว้
- ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบตรวจสอบเช้าและเย็นที่มีโครงสร้าง
- แบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้เพื่อป้องกันการหมดไฟ
- จัดการสิ่งรบกวนได้ง่ายด้วยการมุ่งเน้นไปที่รายการลำดับความสำคัญประจำวันอย่างชัดเจน
ข้อจำกัดของ Panda Planner
- การจัดวางอาจรู้สึกซ้ำซากหากคุณชอบรูปแบบที่ยืดหยุ่นมากกว่า
- พื้นที่รายวันที่เล็กกว่าไม่เหมาะสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำจำนวนมาก
ราคาของ Panda Planner
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Panda Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง The Panda Planner ว่าอย่างไรบ้าง?
แพนด้า แพลนเนอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานประจำวัน การตั้งเป้าหมาย และการจัดการนิสัย รูปแบบที่ไม่ระบุวันที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่การจัดวางทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของงาน บ้าน และชีวิตส่วนตัว ตัวติดตามนิสัยเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการ ADHD การออกแบบปกแข็งเพิ่มความทนทาน และขนาดพอดีสำหรับการพกพา
แพนด้า แพลนเนอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานประจำวัน การตั้งเป้าหมาย และการจัดการนิสัย รูปแบบที่ไม่ระบุวันที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ในขณะที่การจัดวางทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของงาน บ้าน และชีวิตส่วนตัว ตัวติดตามนิสัยเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการ ADHD การออกแบบปกแข็งเพิ่มความทนทาน และขนาดพอดีสำหรับการพกพา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สมุดวางแผนแบบดั้งเดิมให้โครงสร้างที่แน่นอน—แต่สำหรับนักเรียน (หรือใครก็ตาม) ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) กลับสร้างผลเสียมากกว่าผลดี รูปแบบที่ตายตัวและหน้ากระดาษที่ดูวุ่นวายมักเพิ่มความเครียดมากขึ้น ดังนั้น แทนที่จะฝืนใช้ระบบที่ไม่เหมาะกับตัวเองลองเรียนรู้วิธีสร้างกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้ที่มี ADHDด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นและเข้ากับการทำงานของสมองคุณ ไม่ใช่ขัดขวางมัน
11. Erin Condren LifePlanner (สมุดวางแผนที่ดีที่สุด สีสันสดใสและปรับแต่งได้ตามต้องการ)
หากคุณชื่นชอบโครงสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับแต่งเฉพาะตัว Erin Condren LifePlanner คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับคุณ ด้วยดีไซน์สีสันสดใส วัสดุคุณภาพสูง และตัวเลือกการปรับแต่งไม่จำกัด สมุดแพลนเนอร์นี้ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับสไตล์ส่วนตัวได้อย่างลงตัว
มีรูปแบบการติดตามรายสัปดาห์ รายเดือน และนิสัยสติกเกอร์ ปกสีสันสดใส และส่วนที่ปรับแต่งได้ สมุดวางแผนนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ยุ่งและผู้วางแผนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องการให้กำหนดการของพวกเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับตารางเวลาของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Erin Condren LifePlanner
- ปรับแต่งสมุดวางแผนของคุณด้วยปกที่เปลี่ยนได้ สติกเกอร์ และรูปแบบการจัดวางที่แบ่งสี
- เลือกรูปแบบของคุณ—แนวนอน แนวตั้ง หรือแบบรายสัปดาห์เป็นชั่วโมง
- วางแผนอย่างชาญฉลาดด้วยหน้าตั้งค่าเป้าหมายในตัว, ตัวติดตามนิสัย, และหน้าสำหรับบันทึก
- เพลิดเพลินกับคุณภาพกระดาษระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการเขียนที่ลื่นไหลและป้องกันการซึมผ่านของหมึก
ข้อจำกัดของ Erin Condren LifePlanner
- ราคาสูงกว่าสมุดวางแผนมาตรฐานเนื่องจากใช้วัสดุคุณภาพสูงและการปรับแต่งตามความต้องการ
- อาจรู้สึกเทอะทะสำหรับผู้ที่ชอบสมุดวางแผนแบบเรียบง่าย
ราคาของ Erin Condren LifePlanner
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Erin Condren LifePlanner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Erin Condren LifePlanner อย่างไรบ้าง?
ฉันมี EC LifePlanner ไว้ที่ทำงานและอีกอันที่บ้านเพื่อลดการพกพาไปมา ฉันใช้ปฏิทิน/แพลนเนอร์ที่ทำจากกระดาษแข็งสำหรับเขียนสิ่งต่างๆ เมื่อฉันไม่อยู่บ้านและจดบันทึกไว้ใน EC Planner ที่เหมาะสม ฉันเคยลองใช้ของยี่ห้ออื่นๆ มาหลายอันแล้วแต่ก็กลับมาใช้ Erin Condren อีก ฉันชอบแพลนเนอร์ของพวกเขามาก
ฉันมี EC LifePlanner ไว้ที่ทำงานและอีกอันที่บ้านเพื่อลดการพกพาไปมา ฉันใช้ปฏิทิน/แพลนเนอร์ที่ทำจากกระดาษแข็งสำหรับจดบันทึกเมื่อไม่ได้อยู่บ้าน และจดรายละเอียดลงใน EC Planner ที่เหมาะสม ฉันเคยลองใช้ของยี่ห้ออื่นหลายตัวแล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ Erin Condren อีก ฉันชอบแพลนเนอร์ของพวกเขามาก
12. เครื่องมือติดตามชั้นเรียน แพลนเนอร์นักเรียนสุดยอด (แพลนเนอร์การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่กำลังเติบโต)
กำลังจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย, การสอบ, และกิจกรรมนอกหลักสูตรอยู่หรือไม่? Class Tracker Ultimate Student Planner ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตนักเรียนสามารถจัดการได้และปราศจากความเครียด. รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับงานที่ต้องทำ, กำหนดส่ง, และภาระผูกพันส่วนตัวช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว.
แต่ละรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการติดตามวิชาเรียน ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องจัดการตารางเวลาที่ยืดหยุ่น สมุดวางแผนเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิ สมดุล และทำงานได้ทันกำหนดส่งงานอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Class Tracker Ultimate Student Planner
- สมดุลระหว่างวิชาการ กิจกรรม และการดูแลตนเอง ด้วยหน้าเฉพาะสำหรับการสอบ โครงการ กิจกรรมนอกหลักสูตร และการติดตามสุขภาพ
- วางแผนเป้าหมายใหญ่ด้วยหน้าที่มีโครงสร้างรายเดือนหรือรายสัปดาห์
- เลือกแบบของคุณ—มีฉบับสำหรับนักศึกษาให้เลือกทั้งแบบระบุวันที่และแบบไม่ระบุวันที่
- เพิ่มโลโก้และสีของโรงเรียนคุณเพื่อปรับแต่งปกสมุดวางแผน
ข้อจำกัดของ Class Tracker Ultimate Student Planner
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับการใช้งานที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
- มันมาพร้อมกับตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด ซึ่งอาจไม่ดึงดูดผู้ที่มองหาตัวเลือกที่มีความสวยงามมากขึ้น
ราคา Class Tracker Ultimate Student Planner
- ราคาตามความต้องการ
Class Tracker Ultimate Student Planner คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Class Tracker Ultimate Student Planner อย่างไรบ้าง?
สมุดวางแผนเล่มนี้เหมาะกับฉันมากในฐานะนักศึกษาปีแรก มันช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น และที่สำคัญคือฉันสามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ ทำให้ฉันมีแรงจูงใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น แม้ราคาจะค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับอย่างแน่นอน
สมุดวางแผนเล่มนี้เหมาะกับฉันมากในฐานะนักศึกษาปีแรก มันช่วยให้ฉันมีระเบียบมากขึ้น และที่สำคัญคือฉันสามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ ทำให้ฉันมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย แม้ราคาจะค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับอย่างแน่นอน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ Excel ติดตามนิสัยฟรีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
13. สมุดบันทึก Leuchtturm1917 แบบจุด (สมุดแพลนเนอร์สไตล์บูลเล็ทเจอร์นัลที่ดีที่สุด)
แม้จะไม่ใช่สมุดวางแผนแบบดั้งเดิม แต่ Leuchtturm1917 Dotted Notebook ก็เป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าสำหรับผู้ชื่นชอบ Bullet Journal อย่างแท้จริง หน้าตารางจุดช่วยให้คุณออกแบบสมุดวางแผนที่ปรับแต่งได้เต็มที่—ไม่ว่าจะเป็นหน้าประจำวันหรือรายสัปดาห์ แผนติดตามนิสัย บันทึกอารมณ์ หรือส่วนรายการสิ่งที่ต้องทำ
การเข้าเล่มที่แข็งแรง, ดัชนี, และหน้าที่มีหมายเลขทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย. นอกจากนี้, การออกแบบของมันยังช่วยให้การนำทาง, การปรับแต่ง, และการใช้งานในระยะยาวเป็นเรื่องง่าย. ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเป้าหมายหรือติดตามกิจวัตร, สมุดบันทึกเล่มนี้มอบอิสระทางสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ให้คุณ.
คุณสมบัติเด่นของสมุดบันทึกแบบจุด Leuchtturm1917
- ปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณด้วยรูปแบบตารางจุดที่ยืดหยุ่น, มีเส้นบรรทัด, หรือแบบเรียบ
- จัดหมวดหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารบัญในตัวและหน้าที่มีหมายเลข
- อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วด้วยที่คั่นสองอันและกระเป๋าหลังที่สะดวก
- ติดตามเป้าหมายและนิสัยด้วยหน้าติดตามสำเร็จรูปและเทมเพลตบันทึกรายวัน
ข้อจำกัดของสมุดบันทึกแบบจุด Leuchtturm1917
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าระบบวางแผนของคุณ
- ขาดปฏิทินที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าหรือโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ต้องตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการวางแผน
ราคาสมุดโน้ต Leuchtturm1917 Dotted Notebook
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสมุดโน้ต Leuchtturm1917 แบบมีจุด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึงสมุดบันทึก Leuchtturm1919 Dotted อย่างไรบ้าง?
ฉันรักของฉันมาก พวกมันทำมาอย่างดีมาก มีรอยเปื้อนบ้าง แต่ฉันมักจะเขียนด้วยปากกาที่เปียก ฉันคิดว่าพวกมันคุ้มค่ามาก!
ฉันรักของฉันมาก พวกมันทำมาอย่างดีมาก มีรอยลางอยู่บ้าง แต่ฉันมักจะเขียนด้วยปากกาที่เปียก ฉันคิดว่าพวกมันคุ้มค่ามาก!
14. สมุดวางแผนรายเดือน Muji (สมุดวางแผนที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปภาพรวมรายเดือนอย่างเรียบง่าย)
มูจิเป็นที่รู้จักดีในด้านการออกแบบที่เรียบง่ายและแนวทางที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และไลน์ผลิตภัณฑ์ Monthly Planner ของพวกเขาก็ไม่เว้นเช่นกัน ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่ได้มาอย่างรับผิดชอบ ช่วยลดความวุ่นวายในขณะที่ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการนัดหมาย บันทึก และวันที่สำคัญ
ด้วยดีไซน์ที่เพรียวบาง น้ำหนักเบา และคุณภาพกระดาษที่ดี สมุดแพลนเนอร์ Muji เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพและนักเรียนที่ต้องการวิธีการวางแผนเดือนต่างๆ อย่างมีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ในพริบตา
คุณสมบัติเด่นของสมุดวางแผนรายเดือน Muji
- ทำให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้นด้วยรูปแบบที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน
- พกพาได้อย่างสะดวกสบายด้วยดีไซน์น้ำหนักเบาและพกพาสะดวกสุด ๆ สามารถใส่ในกระเป๋าใดก็ได้
- เขียนได้อย่างลื่นไหลบนกระดาษคุณภาพสูงที่ป้องกันการซึมผ่านของหมึก
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของเดือนของคุณด้วยปฏิทินที่สแกนง่าย
ข้อจำกัดของสมุดวางแผนรายเดือนมูจิ
- ขาดคุณสมบัติเพิ่มเติม—ไม่มีตัวติดตามนิสัย, ส่วนการตั้งเป้าหมาย, หรือส่วนเสริม
- การออกแบบที่เรียบง่ายอาจไม่ดึงดูดสายตาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดวางที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า
ราคาสมุดวางแผนรายเดือนมูจิ
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวสมุดวางแผนรายเดือน Muji
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Muji Monthly Planner อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยมีสมุดวางแผนของ Muji มันเป็นแบบรายสัปดาห์แนวนอน ฉันชอบมันมาก รู้สึกดีตั้งแต่ปก/ภายนอกเลย การจัดวางก็เรียบง่ายและสะอาด กระดาษก็ค่อนข้างดี (แต่ไม่แน่ใจเรื่องรอยซึมนะ) จากที่ดูสมุดวางแผนของญี่ปุ่นมา คนอื่นไม่ค่อยแนะนำรุ่นนี้เลย ทำไมกันนะ? ทั้งที่ราคาก็ดีมากด้วย
ฉันเคยมีสมุดวางแผนของ Muji มันเป็นแบบรายสัปดาห์แนวนอน ฉันชอบมันมาก รู้สึกดีตั้งแต่ปก/ภายนอกเลย การจัดวางก็เรียบง่ายและสะอาด กระดาษก็ใช้ดี (แต่ไม่แน่ใจเรื่องรอยซึมนะ) จากที่ดูสมุดวางแผนของญี่ปุ่น คนอื่น ๆ ก็ไม่ค่อยแนะนำรุ่นนี้เลย ทำไมกันนะ? ทั้งที่ราคาก็ดีมากด้วย
15. การบำบัดด้วยสมุดบันทึก (สมุดวางแผนที่ดีที่สุดในด้านความสวยงามและวัตถุประสงค์)
หากคุณเชื่อว่าการวางแผนควรสวยงามไม่แพ้การใช้งาน The Notebook Therapy คือคำตอบสำหรับคุณ ออกแบบมาเพื่อความมีสติในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สมุดวางแผนเหล่านี้ผสมผสานความสง่างามเข้ากับจุดมุ่งหมายอย่างลงตัว ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นของที่ระลึกมากกว่าสมุดวางแผนทั่วไป
จากการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากเกาหลีและญี่ปุ่น ไปจนถึงพื้นผิวของกระดาษที่มีความพิเศษ ทุกๆ รายละเอียดล้วนเพิ่มสัมผัสแห่งศิลปะอย่างแท้จริง นอกจากนี้ The Notebook Therapy ยังมุ่งเน้นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระดาษรีไซเคิลและหมึกจากถั่วเหลือง เพื่อประสบการณ์การวางแผนที่ยั่งยืน
คุณสมบัติเด่นของการบำบัดด้วยสมุดบันทึก
- ชื่นชมปกที่หรูหราและได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถใช้เป็นของตกแต่งได้อีกด้วย
- หน้าสำหรับสะท้อนความคิดอย่างมีสติเพื่อความกตัญญู, คำถามสำหรับบันทึกประจำวัน, และการเติบโตทางตนเอง
- สร้างเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่นด้วยรูปแบบเส้นประหรือตารางกริด
- เพลิดเพลินกับกระดาษคุณภาพสูงที่เรียบเนียนและป้องกันการซึมของหมึก
ข้อจำกัดของการบำบัดด้วยสมุดบันทึก
- คำสั่งซื้อระหว่างประเทศอาจมีค่าภาษีนำเข้า
- จ่ายในราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสมุดวางแผนมาตรฐาน
ราคาการบำบัดด้วยสมุดบันทึก
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการบำบัดด้วยสมุดบันทึก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง The Notebook Therapy ว่าอย่างไรบ้าง?
ฉันลองใช้เล่มที่มีปกกำมะหยี่ มันดูดีมากและจับถนัดมือ/เขียนสบาย กระเป๋าด้านหลังและริบบิ้นคั่นหนังสือสองเส้นมีประโยชน์ แต่ฉันไม่ชอบความหนาของกระดาษ มันหนาและหนักมากเมื่อเทียบกับสมุดโน้ตเล่มอื่นที่มีจำนวนหน้าใกล้เคียงกัน ฉันชอบพกสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋า ดังนั้นมันจึงน่าผิดหวัง – ฉันไม่ได้ทำสมุดบันทึกศิลปะหรืออะไรก็ตามที่จะได้ประโยชน์จากกระดาษที่หนากว่านี้
ฉันลองใช้เล่มที่มีปกกำมะหยี่ มันดูดีมากและจับถนัดมือ/เขียนสบาย กระเป๋าด้านหลังและริบบิ้นคั่นหนังสือสองเส้นมีประโยชน์ แต่ฉันไม่ชอบความหนาของกระดาษ มันหนาและหนักมากเมื่อเทียบกับสมุดโน้ตเล่มอื่นที่มีจำนวนหน้าระดับเดียวกัน ฉันชอบพกสมุดบันทึกไว้ในกระเป๋า ดังนั้นมันจึงน่าผิดหวัง – ฉันไม่ได้ทำการบันทึกศิลปะหรืออะไรก็ตามที่จะได้ประโยชน์จากกระดาษที่หนากว่านี้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมุดวางแผนที่ออกแบบมาอย่างสวยงามไม่ได้มีไว้แค่จัดระเบียบเท่านั้น—แต่ยังเป็นของขวัญที่ใส่ใจและดูมีสไตล์ ซึ่งช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจตลอดทั้งปี ต้องการไอเดียเพิ่มเติมไหม?ลองดูคู่มือของขวัญวันหยุดสุดพิเศษนี้เลย!
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- ซันซามา: แอปวางแผนการทำงานดิจิทัลที่ผสานเทคนิคไทม์บ็อกซิ่งเข้ากับการโฟกัสงานเชิงลึก เชื่อมต่องาน ปฏิทิน และลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายเพื่อการวางแผนอย่างมีสติ
- Habitica: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเกม! ทำภารกิจให้สำเร็จ รับรางวัล และพัฒนาพฤติกรรมของคุณในระบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม RPG
- Todoist: แอปจัดการงานที่มีดีไซน์เรียบหรู พร้อมระบบ AI ช่วยจัดลำดับความสำคัญ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานด้วยระบบเตือนความจำอัจฉริยะ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ดีที่สุด
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและอัปเกรดเกมการวางแผนของคุณด้วย ClickUp
ประสิทธิภาพที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับการวางแผนเพียงอย่างเดียว—มันคือการสร้างระบบที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและช่วยให้คุณก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงานประจำวัน กำหนดเป้าหมายระยะยาว หรือจัดการกับโปรเจกต์หลายอย่าง การมีแนวทางที่มีโครงสร้างจะสร้างความแตกต่างอย่างมาก
นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น! ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการจัดการงาน การติดตามนิสัย และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทันสมัย จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ วางแผนโครงการ และประสานงานทุกรายละเอียด (รวมถึงเพื่อนร่วมทีม) ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
พร้อมที่จะละทิ้งการวางแผนแบบธรรมดาเพื่อประสิทธิภาพที่ง่ายดายหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!