วิธีการใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมเพื่อให้โดดเด่น

ความต้องการทางการตลาดอาจดึงสถาปนิกให้ห่างจากสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—การออกแบบ
การไล่ตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการแคมเปญหลายอย่างพร้อมกัน และการติดตามผลลัพธ์ มักหมายถึงเวลาที่น้อยลงในการพัฒนาทักษะของคุณ และเวลาที่สูญเสียไปกับงานการตลาดที่น่าเบื่อมากขึ้น
การเชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณ การสร้างเรื่องราวแบรนด์ที่น่าสนใจ และการทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ การรู้ว่าจะใช้ช่องทางใดในการแสดงความสามารถของคุณอย่างแท้จริง และรู้ว่าความพยายามใดที่ค่อยๆ สูบพลังงานของคุณไปโดยไม่รู้ตัว
ในบล็อกนี้ คุณจะได้ค้นพบกลยุทธ์การตลาดหลักสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรม และวิธีการนำไปใช้
ทำไมการตลาดจึงมีความจำเป็นสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรม
กลยุทธ์การตลาดสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมได้พัฒนาไปไกลกว่าการหวังพึ่งการบอกต่อเพียงอย่างเดียว
ในโลกของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การพึ่งพาเพียงการบอกต่อแบบปากต่อปาก ซึ่งมักเรียกว่า "การตลาดแบบหวังพึ่งโชค" ไม่สามารถยั่งยืนได้อีกต่อไป
เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทต้องสร้างแบรนด์อย่างเชิงรุก สร้างโอกาสทางธุรกิจ และรักษาลูกค้าที่มีคุณค่าสูง นี่คือเหตุผลที่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่แข็งแกร่งมีความจำเป็นสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรม:
- เพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงแบรนด์: ลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการค้นหาผ่าน Google และรีวิวออนไลน์ การมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งทำให้บริษัทของคุณค้นหาได้ง่าย ส่งผลให้มีผู้สอบถามโครงการมากขึ้น
- ดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูง: แทนที่จะรอสายโทรศัพท์ การตลาดแบบเจาะจงเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมและคว้าโครงการระดับพรีเมียมได้ด้วยการเน้นย้ำความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวและกรณีศึกษาความสำเร็จของคุณ
- ความคุ้มค่าและผลตอบแทนจากการลงทุน: ช่องทางดิจิทัล เช่น การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมในราคาที่ต่ำกว่า คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวทางของคุณเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
- การสร้างโอกาสทางการขายและการสร้างความสัมพันธ์: กลยุทธ์ที่เป็นระบบ เช่น คู่มือการออกแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ ระบบอีเมลอัตโนมัติช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังคงสนใจแม้หลังจากการเยี่ยมชมครั้งแรก
- การสร้างอำนาจและความไว้วางใจ: การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอย่างสม่ำเสมอ—ผ่านบทความในบล็อกหรือกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน—ทำให้บริษัทของคุณกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและผู้นำในอุตสาหกรรม
- ความแตกต่างทางการแข่งขัน: ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การตลาดจะนำเสนอคุณค่าที่โดดเด่นเฉพาะขององค์กรคุณ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ยั่งยืน การตกแต่งภายในสุดหรู หรือความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าทราบเหตุผลที่ควรเลือกคุณ
⭐ แม่แบบแนะนำ
ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการกำหนดวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, และช่องทาง และทำให้กลยุทธ์การตลาดที่ทรงพลังสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น?
ลองใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp! มันทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางของคุณในการดึงดูดโครงการเชิงพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย และมอบวิธีการที่นำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินแผนของคุณภายในไม่กี่วินาที!
กลยุทธ์การตลาดที่พิสูจน์แล้วสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรม
บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางต้องการแผนที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงตลาดสถาปัตยกรรมที่แออัดในปัจจุบัน นี่คือสิบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและชนะโครงการมากขึ้น
1. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางตำแหน่งทางการตลาด
ก่อนที่จะใช้เงินกับการตลาดของบริษัทสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ให้ตัดสินใจว่าคุณทำอะไรได้ดีที่สุด ระบุบริการที่คุณเชี่ยวชาญและลูกค้าที่คุณต้องการ
ความชัดเจนนี้ช่วยเสริมสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณให้คมชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น เมื่อผู้คนทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณ พวกเขาก็จะไว้วางใจคุณได้เร็วขึ้น การมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหมายความว่าทุกแคมเปญจะสื่อสารตรงถึงลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเกี่ยวข้องนั้นช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองและลดความพยายามที่สูญเปล่า รักษาความสอดคล้องของข้อความในทุกช่องทาง อัปเดตตำแหน่งของคุณเมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของตลาด การมีจุดยืนที่ชัดเจนช่วยให้คุณโดดเด่นและดึงดูดความสนใจ
ตัวอย่างจากชีวิตจริง: แม้ว่าAdbri Masonryจะเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง แต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการนำเสนอ "แผ่นปูพื้นแบบซึมน้ำได้" ผ่านความร่วมมือในโครงการ "The Good Day House" ซึ่งเป็นโครงการ DIY ที่เน้นความยั่งยืน
สิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เฉพาะและกลุ่มตลาดเฉพาะ (ผู้สร้างบ้านที่ยั่งยืน/ผู้ทำเอง) ทำให้พวกเขาสามารถให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจได้ หลักการนี้สามารถนำไปใช้กับสถาปนิกที่เชี่ยวชาญในด้าน เช่น การก่อสร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ หรือ การวางแผนเมืองที่ยั่งยืน ได้โดยตรง
2. การสร้างเครือข่ายและการแนะนำ
การเข้าถึงลูกค้าแบบส่วนตัวช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก
เริ่มต้นด้วยการติดต่อใหม่กับลูกค้าเก่าและพันธมิตรในอุตสาหกรรม เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา หรือแม้แต่ผู้ตรวจสอบ เข้าร่วมงานสังสรรค์ท้องถิ่น เวิร์กช็อป และการประชุมที่เน้นการเสนอข้อเสนอเพื่อพบปะกับลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ
การสนทนาที่มีความหมายเพียงครั้งเดียวสามารถนำไปสู่การแนะนำที่คุ้มค่ากับความพยายามเป็นเดือน ๆ จดบันทึกทุกการติดต่อและติดตามด้วยคำขอบคุณหรือข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว เมื่อเวลาผ่านไป การกระทำเล็ก ๆ เหล่านี้จะสร้างความไว้วางใจ การแนะนำมักจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้เร็วขึ้นเพราะมาพร้อมกับการแนะนำที่เชื่อถือได้
ตอนนี้ฉันมองว่าการตลาดคือการให้ความรู้ และฉันรู้สึกมีพลัง ฉันกำลังดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม เว็บไซต์ของฉันให้ความรู้ … และข้อเสนอที่ฉันส่งออกไปนั้นส่งถึง ลูกค้าในอุดมคติของฉัน เมื่อผู้คนเข้ามาในสำนักงานของฉันและพูดคุยกับฉัน … ฉันใช้วิธีการพูดแบบ FAB กับพวกเขา การเตรียมตัวทำให้ฉันมั่นใจ การพูดภาษาของผู้ซื้อ... ฉันทำให้แน่ใจว่า [ลูกค้าสถาปนิกของฉัน] เข้าใจถึงคุณค่าที่ฉันจะนำมาให้พวกเขา... การผสมผสานระหว่างความมั่นใจของฉันและความเข้าใจของพวกเขาทำให้อัตราการปิดการขายเป็นที่น่าทึ่ง… เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งแรก
3. การกลับมาทบทวนและดูแลลูกค้าเก่า
การเปลี่ยนผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้ออยู่แล้วให้กลายเป็นลูกค้า มีต้นทุนต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่
ใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อติดตามการสอบถามในอดีต แม้แต่กรณีที่ไม่ได้รับการปิดการขาย แบ่งกลุ่มผู้ติดต่อเหล่านี้ตามความสนใจ ประเภทโครงการ หรือวันที่สอบถาม จากนั้นส่งข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับผลงานล่าสุดหรือเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์
ติดตามการมีส่วนร่วมและติดต่อเมื่อมีคนคลิกลิงก์หรือเปิดอีเมล วิธีการนี้จะเปลี่ยนลูกค้าที่ค้างอยู่ให้กลายเป็นโอกาสที่กระตือรือร้น โดยการมุ่งเน้นความพยายามทางการตลาดไปที่ผู้ที่รู้จักชื่อของคุณอยู่แล้ว คุณจะเพิ่มอัตราการตอบสนองและสร้างแรงผลักดันสำหรับโครงการใหม่ ๆ
ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามทุกขั้นตอนของลีดของคุณ ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกจนถึงการกลับมาติดต่อใหม่ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อตามสิ่งที่สำคัญที่สุด เช่น ความสนใจหรือประเภทโครงการ เพื่อให้คุณสามารถกรองและมุ่งเป้าหมายไปยังบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้เสมอว่าควรติดตามใครและสามารถเปลี่ยนผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าในอดีตให้กลายเป็นความสำเร็จใหม่ได้
4. การปรับแต่งเว็บไซต์และ SEO ในพื้นที่
เว็บไซต์ของคุณต้องแสดงผลงานในขณะที่ดึงดูดผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงเวลาในการโหลดและความสามารถในการตอบสนองบนมือถือ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันที:
- เพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนในทุกหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบน Google และรักษาข้อมูลติดต่อให้สอดคล้องกันในทุกไดเรกทอรี
- ใช้คำหลักตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อให้ผู้ค้นหาพบคุณเมื่อพวกเขาค้นหา 'สถาปนิกใกล้ฉัน'
- ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รายเดือนเพื่อสังเกตแนวโน้มและปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
ภาพถ่ายโครงการคุณภาพสูงและคำอธิบายที่กระชับช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีไม่เพียงแต่ดึงดูดลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างความไว้วางใจก่อนที่ใครจะส่งอีเมลหรือโทรมาอีกด้วย
5. การตลาดเนื้อหาผ่านพีระมิดความต้องการของลูกค้า
คุณต้องการแผนการจัดการการตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งวางแผน, สร้าง, เผยแพร่, และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเข้าถึงและดึงดูดผู้ชมเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เน้นการตลาดไปที่ลูกค้าที่พร้อมจะจ้างงาน แต่สิ่งนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น ตามพีระมิดความต้องการของลูกค้าโดยThe Business of Architecture ประมาณ 91% ของลูกค้าที่มีศักยภาพยังคงอยู่ในขั้นตอนการวิจัยหรือสอบถามข้อมูล
การสร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้อยู่ในช่วงเริ่มต้น จะช่วยบ่มเพาะความสนใจในระยะยาวได้ ด้วยวิธีนี้ เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายพร้อมจะจ้างงาน คุณจะเป็นตัวเลือกแรกที่พวกเขานึกถึง การรอจนถึงขั้นตอนสุดท้าย หมายความว่าคุณต้องแข่งขันเพื่อแย่งความสนใจและความไว้วางใจในเวลาเดียวกัน ซึ่งมักจะสายเกินไปที่จะชนะใจพวกเขา
6. การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
แพลตฟอร์มโซเชียลช่วยให้คุณแสดงบุคลิกและโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ เลือกช่องทางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ: LinkedIn สำหรับอัปเดตด้านอาชีพ, Instagram หรือ Pinterest สำหรับภาพที่เน้นความสวยงาม โพสต์ภาพตัวอย่างโปรเจกต์ เรื่องราวเบื้องหลังการทำงาน และเคล็ดลับการออกแบบสั้น ๆ มีส่วนร่วมกับผู้ติดตามด้วยการตอบความคิดเห็นและคำถามอย่างรวดเร็ว
วิธีที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดคือการใช้ข้อมูลเชิงลึกของแพลตฟอร์มเพื่อดูว่าโพสต์ใดสร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด จากนั้นปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสม การสนทนาอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นการแชร์ เมื่อทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสังคมออนไลน์จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทของคุณโดยขยายการบอกต่อและดึงดูดการสอบถามใหม่ๆ โดยไม่ต้องใช้เงินโฆษณาจำนวนมาก
ซาฮา ฮาดิด อาร์คิเทคส์ใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Instagram โดยนำเสนอ "ภาพและวิดีโอที่สวยงามของโครงการที่ผ่านมาและปัจจุบัน" ซึ่งได้สร้าง "ผู้ติดตามที่กระตือรือร้น" และช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงไปยังบทความและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของตนผ่าน Facebook ได้โดยตรง จำนวนผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนมากและมีส่วนร่วมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงกลยุทธ์เนื้อหาภาพของพวกเขา
7. จดหมายข่าวทางอีเมล
ต้องการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไปให้กลายเป็นแฟนคลับที่ภักดี—และลูกค้าในอนาคตหรือไม่? เริ่มต้นด้วยจดหมายข่าวที่เรียบง่าย เพิ่มแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สังเกตเห็นได้ง่ายในส่วนท้ายและหน้าโปรเจกต์ของคุณ จากนั้นส่งอีเมลรายเดือนหรือรายสองเดือนที่มีเนื้อหาที่ผู้คนต้องการอ่านจริงๆ—เช่น โปรเจกต์ล่าสุดของคุณ ไอเดียการออกแบบใหม่ๆ และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์
คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับสิ่งที่พวกเขาสนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณสามารถส่งการติดตามผลที่ชาญฉลาดเมื่อมีคนคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดบางสิ่งจากเว็บไซต์ของคุณได้โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเริ่มต้นจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์ของคุณเองหรือไม่? เริ่มต้นจดหมายข่าวของคุณด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์จาก ClickUp! ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณ สร้างการอัปเดตที่น่าทึ่งและปรับแต่งได้สำหรับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดดเด่น ดึงดูดผู้ชม และเพิ่มโอกาสในการขาย—ทั้งหมดจากเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
8. การโฆษณาแบบชำระเงินและการติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
การโฆษณาแบบชำระเงินอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มโอกาสในการขายของคุณ—แต่เฉพาะเมื่อคุณติดตามสิ่งที่ได้ผลจริงเท่านั้น ก่อนที่คุณจะเริ่มอะไร ให้ชัดเจนกับเป้าหมายของคุณ
คุณต้องการให้มีการปรึกษาเพิ่มเติม, ดาวน์โหลดโบรชัวร์, หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นหรือไม่? ลงทุนงบประมาณของคุณในโฆษณาค้นหาท้องถิ่นและโฆษณาทางสังคมที่เป้าหมายไปยังผู้คนที่เหมาะสม, เช่น ผู้ที่มีตำแหน่งงานหรือความสนใจเฉพาะ.
จากนั้น ให้คำนวณดูว่าคุณใช้จ่ายต่อหนึ่งลีดเท่าไร ลีดนั้นมีคุณค่าเพียงพอเมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการปกติของคุณหรือไม่ อย่ากลัวที่จะหยุดหรือปรับแต่งแคมเปญที่ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโฆษณาได้ดีขึ้น และช่วยปกป้องงบประมาณของคุณไม่ให้สูญเปล่า
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล
9. การตลาดผ่านกิจกรรมและการเป็นผู้นำทางความคิด
หากคุณต้องการให้คนในวงการของคุณสังเกตเห็นคุณ เริ่มแสดงตัวและแสดงความคิดเห็นออกมา นำเสนอในงานอีเวนต์หรือจัดเวิร์กช็อปในหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญ—เช่น การนำสิ่งของมาใช้ใหม่ การออกแบบที่ยั่งยืน หรืออะไรก็ตามที่ทำให้โครงการของคุณโดดเด่น อย่าเพียงแค่พูดเท่านั้น แต่ให้นำภาพประกอบและผลลัพธ์จากผลงานที่ผ่านมาไปด้วย
หลังจากนั้น ติดตามผลกับผู้เข้าร่วม—แบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือสรุปกิจกรรมบนบล็อกและโซเชียลมีเดียของคุณ แต่ละกิจกรรมจะช่วยสร้างชื่อเสียงของคุณในฐานะผู้เชี่ยวชาญและเพิ่มโอกาสในการได้รับการแนะนำต่อ แม้จะต้องเตรียมตัว แต่คุ้มค่ากับความพยายาม: ลูกค้าเป้าหมายที่คุณได้มักจะพร้อมและเปิดใจที่จะพูดคุย
ตัวอย่างเช่น ในอีกซีกโลกหนึ่ง บริษัทอย่าง Studio Mumbaiที่จัดแสดงผลงานที่ MPavilion ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านนิทรรศการและสิ่งพิมพ์ที่เน้นย้ำถึงงานฝีมืออันประณีตของพวกเขา
10. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ด้วยตนเอง
การรายงานข่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ—คุณต้องนำเสนอเรื่องราวให้พวกเขา หาแง่มุมที่เน้นจุดเด่นของผลงานคุณ: อาจเป็นวัสดุก่อสร้างใหม่ที่คุณใช้, เรื่องราวชุมชนที่น่าสนใจ, หรือความท้าทายด้านการออกแบบที่คุณเอาชนะได้ แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับสื่อท้องถิ่น, แหล่งข้อมูลในอุตสาหกรรม, หรือบล็อกที่ลูกค้าของคุณอ่าน
หรือจะลงมือทำด้วยตัวเอง: เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกหรือเอกสารไวท์เปเปอร์บนเว็บไซต์ของคุณ ส่งไปยังนิตยสารด้านการออกแบบ เนื้อหาที่สร้างสรรค์และรอบคอบจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ถูกแชร์ต่อ และทำให้คุณได้รับลิงก์ย้อนกลับ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งเหล่านี้จะยกระดับภาพลักษณ์ของคุณและสร้างความไว้วางใจ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้งบโฆษณาจำนวนมาก
11. นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
สร้างความแตกต่างให้กับบริษัทของคุณด้วยการผสานเครื่องมือล้ำสมัยเข้ากับการนำเสนอของคุณ นำเสนอการเดินชมแบบ VR หรือโมเดล 3 มิติแบบอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการนำเสนอ ประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถสำรวจการออกแบบได้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นย้ำเทคโนโลยีในสื่อการตลาดของคุณเพื่อแสดงนวัตกรรม ฝึกอบรมทีมงานของคุณเพื่อให้การสาธิตเป็นไปอย่างราบรื่น
แม้ว่าการลงทุนอาจมีความสำคัญ แต่ผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ก่อนใครจะโดดเด่นในการแข่งขันการประมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีช่วยเสริมความเข้าใจแทนที่จะทำให้เสียสมาธิจากข้อความหลักของคุณ เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การสาธิตขั้นสูงจะเน้นย้ำถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณและสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อคุณได้
Snøhettaใช้เทคโนโลยี VR สำหรับการขยายพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ซานฟรานซิสโก (SFMOMA) โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การนำเสนอการใช้เทคโนโลยีที่นวัตกรรมเช่นนี้ในกระบวนการพัฒนาโครงการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าที่ให้คุณค่ากับโซลูชั่นที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพ
12. สร้างแผนการตลาดแบบบูรณาการ
รวบรวมกลยุทธ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยแผนการตลาดเดียว เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน—ปริมาณลูกค้าเป้าหมาย ประเภทโครงการ หรือเป้าหมายรายได้ กำหนดแผนกลยุทธ์แต่ละอย่างให้สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านี้และกำหนดระยะเวลา ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรมติดตามโครงการหรือสเปรดชีตง่ายๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลาทบทวนเป็นประจำเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับลำดับความสำคัญ
แผนงานแบบบูรณาการช่วยให้คุณรักษาสมดุลระหว่างความสำเร็จในระยะสั้นและการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความพยายามที่ซ้ำซ้อนและทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าการวางแผนจะใช้เวลามาก แต่แนวทางที่ประสานงานกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละกลยุทธ์และช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน
👀 คุณรู้หรือไม่? กรณีศึกษาของบริษัทสถาปัตยกรรมที่มีกิจกรรมบน Instagram และ LinkedInพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของคำขอโครงการถึง 20%ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากที่พวกเขาแบ่งปันเนื้อหาเบื้องหลังการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบของพวกเขา นี่แสดงให้เห็นถึงพลังของการเล่าเรื่องและความโปร่งใสในการตลาดสถาปัตยกรรม
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดภาคสนาม
ClickUp สามารถสนับสนุนการตลาดด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างไร
บริษัทสถาปัตยกรรมต้องจัดการกับการออกแบบ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, และงานการตลาด.ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมศูนย์ความพยายามเหล่านี้ไว้ในที่เดียว. มันมอบเครื่องมือเพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, และติดตามประสิทธิภาพ. ด้านล่างนี้คือวิธีหลักที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการตลาดของคุณได้.
การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์สำหรับทุกแคมเปญ
ClickUp สำหรับทีมการตลาดคือศูนย์บัญชาการสำหรับกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณ
คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการตลาด จัดระเบียบโฟลเดอร์ตามพื้นที่เป้าหมาย เช่น โครงการที่อยู่อาศัย การเข้าถึงเชิงพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาดิจิทัล และใช้รายการสำหรับแคมเปญแต่ละรายการ
โครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดการปฏิทินเนื้อหา การสื่อสารกับลูกค้า โซเชียลมีเดีย และการพัฒนาข้อเสนอได้โดยไม่หลงทางในความวุ่นวาย
ใช้มุมมองที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อสลับระหว่างมุมมองรายการ, กระดาน, ปฏิทิน หรือแกนต์ เพื่อแสดงภาพแต่ละขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การวางแผนระดับสูงไปจนถึงการดำเนินการในระดับงาน ClickUp มอบมุมมองร่วมกันให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไป
👀 คุณรู้หรือไม่? ตลาดบริการสถาปัตยกรรมในสหรัฐอเมริกาขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาคารที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงาน สิ่งนี้กระตุ้นให้บริษัทสถาปัตยกรรมเน้นความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโซลูชันนวัตกรรมเป็นกลยุทธ์การตลาดหลักเพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำเกี่ยวกับการตลาดคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วน ด้วยClickUp Docs,ClickUp Whiteboards และClickUp Chat ที่ติดตั้งมาในตัว ทีมงานด้านสถาปัตยกรรมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในข้อเสนอ ชุดข้อมูลสำหรับสื่อ และสไลด์นำเสนอ
ใช้ความคิดเห็นและ @mentions เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพันธมิตร ลูกค้า หรือผู้นำด้านการออกแบบโดยตรงบนร่าง รูปภาพ หรือเลย์เอาต์ ไม่มีการกระจายอีเมลหรือพลาดการอัปเดตอีกต่อไป!
นอกจากนี้คุณสมบัติการตรวจสอบของ ClickUpยังมอบคำแนะนำที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเกี่ยวกับเนื้อหาทางภาพได้อีกด้วย ย้ายเอกสารทางการตลาดและสินทรัพย์การออกแบบของคุณจากแนวคิดไปสู่การอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว
การจัดการเนื้อหาและการทำงานด้านกระบวนการเผยแพร่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp ทำให้การวางแผนและขยายการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นโพสต์โซเชียล บล็อก หรือจดหมายข่าวทางอีเมล คุณสามารถจัดการปฏิทินบรรณาธิการ ติดตามสถานะของสินทรัพย์ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่างๆ ได้ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถใช้ Docs ในการเขียนและแก้ไขข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา หรือเนื้อหาการตลาดได้ก่อนเป็นอันดับแรก ต้องการทำงานให้เร็วขึ้นหรือไม่? ใช้ประโยชน์จาก AI ของ ClickUp,ClickUp Brain! ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาข้อมูลโครงการ ข้อเสนอ หรือทรัพย์สินแคมเปญที่ผ่านมาได้ทันที มันช่วยสร้างไอเดียบล็อก ข้อความอีเมล หรือคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียที่ปรับให้เหมาะกับบริษัทสถาปัตยกรรมได้ทันที และสามารถสรุปการอัปเดตยาวๆ หรือบันทึกการประชุมได้ในไม่กี่วินาที
จากนั้น ใช้ClickUp Automationsเพื่อกระตุ้นขั้นตอนถัดไป (เช่น การกำหนดเวลาโพสต์หรืออีเมลติดตามผล) เพื่อให้แคมเปญดำเนินต่อไปได้แม้ว่าคุณจะกำลังมุ่งเน้นกับโปรเจกต์ของลูกค้าอยู่ก็ตาม
คุณยังสามารถใช้ClickUp AI Agentsเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการตลาดเบื้องหลังของคุณได้อีกด้วย พวกเขาจะทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยากโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมสถาปัตยกรรมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และลูกค้าได้
ตัวแทนสามารถกำหนดงานใน ClickUp อัตโนมัติ อัปเดตสถานะโครงการเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายสำคัญ และแม้กระทั่งส่งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาข้อเสนอหรือการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอ พวกเขาจะย้ายลูกค้าเป้าหมายผ่าน CRM ของคุณเมื่อความสนใจเพิ่มขึ้น ส่งอีเมลติดตามหลังจากมีคนกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อต้องการความคิดเห็นหรือการอนุมัติ
มันคือการสนับสนุนการตลาดที่ชาญฉลาดและไม่ต้องใช้มือ ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องคอยตรวจสอบรายการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
เมื่อพูดถึงการรักษาความราบรื่นและประหยัดเวลา แม่แบบของ ClickUp คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้กลยุทธ์การตลาดของคุณตรงจุด ตัวอย่างเช่นแม่แบบแคมเปญการตลาดของ ClickUpช่วยให้บริษัทสถาปัตยกรรมมีความเป็นระเบียบ สอดคล้อง และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในที่เดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สรุปโครงการสำคัญ เช่น การส่งอีเมลจำนวนมาก การส่งเสริมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- จัดตั้งระบบที่มีโครงสร้างโดยการสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับ "แคมเปญ" จากนั้นเพิ่มโฟลเดอร์แยกสำหรับ "โซเชียลมีเดีย" "การตลาดทางอีเมล" และ "โฆษณาแบบชำระเงิน"
- ติดตามงานเฉพาะ, กำหนดเวลา, และสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับความพยายามแต่ละอย่าง
- ใช้รายการตรวจสอบสำหรับการเปิดตัวแต่ละครั้ง—คิดถึงรายการเช่น "สรุปแบบจำลองการออกแบบ" "อนุมัติข้อความโฆษณา" และ "ตั้งงบประมาณ Google Ads"
- มองเห็นความคืบหน้าโดยใช้มุมมองกระดานคัมบัง ซึ่งงานจะเคลื่อนจาก "ต้องทำ" ไปยัง "เสร็จแล้ว"
- สร้างงาน "สรุปแคมเปญ" เพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงในรอบถัดไป
ประสิทธิภาพและการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก
แดชบอร์ดแบบกำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณติดตาม KPI เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การแปลงลูกค้าเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมทางอีเมลได้ในพริบตา คุณสามารถสร้างวิดเจ็ตแบบภาพเพื่อตรวจสอบความสามารถของทีม กำหนดเวลาแคมเปญ หรือปฏิทินเนื้อหา และปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
ระบบรายงานและการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล ทำให้คุณสามารถเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงได้
การผสานระบบที่เข้ากับชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ
นอกเหนือจากคุณสมบัติทั้งหมดที่ช่วยในการตลาดสถาปัตยกรรมแล้ว ClickUp ยังเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึง Google Drive, Slack, HubSpot, Figma, Dropbox และอื่นๆ อีกมากมาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่วมงานกับนักออกแบบ, ซิงค์กับทีมขาย, หรือเก็บภาพโครงการความละเอียดสูง, ทุกอย่างก็อยู่ในความสอดคล้อง!
มาเดอลีน เอส. ผู้ประสานงานการตลาดที่บริษัทขนาดกลางรีวิว ClickUp บน G2:
เราใช้ ClickUp ทุกวันเลย! ClickUp มีประโยชน์มากแม้จะใช้แค่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ! ตอนแรกฉันมั่นใจว่าฉันจะชอบการจดบันทึกมากกว่า แต่การที่มีทุกอย่างจัดเรียงไว้ตามที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาและแนบไฟล์กับงานต่างๆ ได้นั้นดีมาก มันทำให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรลืมเพราะทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบทั้งหมดใช้งานง่ายมากและทำงานได้ดีมากสำหรับการแบ่งปันงานกับเพื่อนร่วมงาน เราใช้ ClickUp ทุกวันในทีมการตลาด และมันมีประโยชน์มาก ๆ 🙂
ข้อผิดพลาดทางการตลาดที่พบบ่อยและควรหลีกเลี่ยง
แนวทางการตลาดที่มั่นคงหลีกเลี่ยงกับดักทั่วไปที่เสียเวลาและเงิน. แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของคุณให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง.
การละเลยตลาดเป้าหมายของคุณ
การรู้ว่าคุณให้บริการใครนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อบริษัทปฏิบัติต่อทุกโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันหมด พวกเขากำลังเสียเวลาและเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ลูกค้าที่อยู่อาศัยและนักพัฒนาเชิงพาณิชย์มีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน หากไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ เป้าหมายของโครงการ และปัญหาที่ลูกค้าประสบ แคมเปญจะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วไปและไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ การปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อเสนอแนะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
การละเลยการมีตัวตนในโลกดิจิทัล
ลูกค้าคาดหวังให้บริษัทสมัยใหม่มีความโดดเด่นทางออนไลน์ เว็บไซต์ที่ล้าสมัยพร้อมลิงก์เสียหรือขาดการปรับให้เหมาะกับมือถือจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือ การเพิกเฉยต่อ SEO หมายความว่าบริษัทของคุณจะไม่ติดอันดับสำหรับคำว่า "สถาปัตยกรรมเชิงพาณิชย์" หรือ "การออกแบบที่อยู่อาศัย" ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียลูกค้าที่เข้ามาโดยธรรมชาติ จดทะเบียนรายชื่อธุรกิจในพื้นที่และอัปเดตเนื้อหาเว็บไซต์ให้สดใหม่เพื่อดึงดูดและรักษาผู้เข้าชม
แบรนด์ไม่สอดคล้องกัน
การผสมผสานภาพและข้อความที่สับสนทำให้ลูกค้าเป้าหมายเกิดความสับสน การใช้โลโก้หลายเวอร์ชันหรือโทนสีที่แตกต่างกันจะลดการจดจำแบรนด์ ข้อเสนอที่เป็นทางการและโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ไม่เป็นทางการควรมีเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกภาพ หากไม่มีแนวทางแบรนด์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิกในทีมจะตัดสินใจออกแบบตามความเหมาะสม ส่งผลให้สื่อการตลาดไม่สอดคล้องกัน
การไม่วัดผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลนำทางการปรับปรุง. หากไม่มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ชัดเจน เช่น '20 ลูกค้าเป้าหมายต่อเดือน' บริษัทจะไม่สามารถวัดความสำเร็จได้. การละเว้นเครื่องมือเช่น Google Analytics ทำให้คุณมองไม่เห็นแหล่งที่มาของปริมาณการเข้าชม. การรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สม่ำเสมอหมายความว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพต่ำจะไม่ถูกสังเกตเห็น. การทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาและจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น.
มองข้ามคุณภาพของเนื้อหา
เนื้อหาที่มีคุณค่าต่ำทำลายความน่าเชื่อถือ. โพสต์บล็อกที่ตื้นเขินโดยไม่มีภาพหรือกรณีศึกษาไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้. การเขียนเกี่ยวกับรางวัลของคุณแทนที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าพลาดเป้าหมาย. การโพสต์อย่างไม่สม่ำเสมอทำให้การจราจรไม่คงที่และความสนใจลดลง. เนื้อหาคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องสร้างความไว้วางใจและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า.
การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่เต็มประสิทธิภาพ
ช่องทางโซเชียลช่วยขยายการเข้าถึงและสร้างเครือข่าย การมุ่งเน้นแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้องหรือการโพสต์อย่างไม่สม่ำเสมอจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ต่ำ การแชร์โดยไม่ตอบความคิดเห็นหรือข้อความจะเป็นการทำลายการสนทนา การเพิกเฉยต่อฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Stories หรือบทความใน LinkedIn จะจำกัดการมองเห็น การโพสต์อย่างสม่ำเสมอและมีปฏิสัมพันธ์จะช่วยเพิ่มความภักดีของผู้ติดตามและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ไม่ใช้ประโยชน์จากระบบ CRM และการทำงานอัตโนมัติ
การติดตามด้วยตนเองทำให้การติดตามผลช้าลงและปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไป การใช้สเปรดชีตแทนระบบอัตโนมัติทำให้เกิดข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนที่พลาดไป หากไม่มีข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์ ลูกค้าเป้าหมายที่กระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหรือบันทึกต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกลืม แท็กการแบ่งกลุ่มและการแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา
การพึ่งพาการตลาดแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
โฆษณาสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณายังคงมีความสำคัญ แต่ไม่สามารถทดแทนกลยุทธ์ดิจิทัลได้ การข้ามอีเมลหรือแคมเปญโซเชียลจะจำกัดจุดสัมผัสกับกลุ่มเป้าหมาย การจัดงานอีเวนต์โดยไม่โปรโมททางดิจิทัลจะทำให้มีผู้เข้าร่วมน้อย การไม่วัดผลตอบแทนจากการลงทุนในสื่อสิ่งพิมพ์หมายความว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าโฆษณาในนิตยสารสร้างการสอบถามหรือไม่
การขาดกลยุทธ์การตลาดที่มั่นคง
หากไม่มีแผนที่ชัดเจน กลยุทธ์จะกลายเป็นเรื่องสุ่มและไม่มีประสิทธิภาพ การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น "เพิ่มผู้ติดต่อจากเว็บไซต์ 30%" จะสร้างความสับสน การเปิดตัวแคมเปญแบบฉับพลันจะเสียเวลาและงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณหรือความรับผิดชอบที่ขาดหายไปจะทำให้งานตกหล่นและทรัพยากรถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม
การติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายไม่ดี
การตอบกลับล่าช้าเปิดโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาแทรกแซงได้ การส่งอีเมลขอบคุณแบบทั่วไปขาดความเป็นส่วนตัวและไม่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลูกค้าที่ดาวน์โหลดคู่มือแต่ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจะเริ่มหมดความสนใจ หากไม่มีลำดับการดูแลหรือการติดตามเป็นระยะ โอกาสทางธุรกิจจะสูญเปล่า และโครงการที่มีศักยภาพก็จะหายไป
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดสำหรับบริษัทสถาปัตยกรรมด้วย ClickUp
ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงซึ่งกำหนดเวลาที่เข้มงวดและการรับรู้มีความสำคัญ ClickUp มอบความได้เปรียบที่บริษัทสถาปัตยกรรมต้องการในการวางแผน ดำเนินการ และติดตามความพยายามทางการตลาดของพวกเขา—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
จากการจัดการปฏิทินเนื้อหาและการติดตามลูกค้าอัตโนมัติไปจนถึงการร่วมมือกันในข้อเสนอและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ ClickUp นำความชัดเจน โครงสร้าง และความรวดเร็วมาสู่กระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือสตูดิโอที่กำลังเติบโต การนำ ClickUp มาใช้หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการจัดการเครื่องมือต่างๆ และใช้เวลามากขึ้นในการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
สร้างความไว้วางใจ ส่งมอบคุณภาพ ดึงดูดลูกค้าใหม่ คว้าโครงการใหญ่สมัครใช้ ClickUp วันนี้!