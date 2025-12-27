15 เครื่องมือสำรวจฟรีที่ดีที่สุดที่คุณควรใช้ในปี 2026

คุณสามารถทำการสำรวจได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังคงไม่เรียนรู้อะไรเลย
ทีมต่าง ๆ รวบรวมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง แต่บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์เหล่านั้นถูกเก็บไว้ในสเปรดชีตหรือแดชบอร์ดโดยไม่มีมาตรการติดตามผล
เครื่องมือสำรวจฟรีในปัจจุบันแก้ไขปัญหานั้นได้ พวกเขามีการกระโดดตามตรรกะ, การสร้างแบรนด์, และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ โดยไม่มีกำแพงการชำระเงินที่เคยกีดกันคุณ
คู่มือนี้แยกย่อย 15 เครื่องมือสำรวจที่ดีที่สุดฟรี สำหรับการเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการตัดสินใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือสำรวจชั้นนำ ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด
เครื่องมือสำรวจออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|ClickUp
|ทีมผลิตภัณฑ์, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายการตลาด, และทีมข้ามสายงานที่จัดการแบบฟอร์มการรับข้อมูลหลายแบบ ขนาดทีม: บุคคลเดียว → องค์กร
|รวบรวมคำตอบ, กระตุ้นการทำงานของระบบอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, แบรนด์ที่กำหนดเอง, แบบฟอร์มที่ฝังไว้, พื้นที่ทำงานแบบรวม
|ฟรีตลอดไป, พร้อมให้บริการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Google Forms
|แบบสำรวจภายในที่รวดเร็วและเรียบง่าย แบบทดสอบในห้องเรียน และการวางแผนกิจกรรม ขนาดทีม: บุคคล → ทีมขนาดเล็ก
|ฝังแบบฟอร์ม, สลับคำถาม, จำกัดการเข้าถึง, จำกัดจำนวนคำตอบ, ทางลัด
|ฟรี
|SurveyPlanet
|นักการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และธุรกิจระยะเริ่มต้นที่ดำเนินการวงจรการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้ง ขนาดทีม: เล็ก → ขนาดกลาง
|ไม่จำกัดจำนวนคำถาม/คำตอบ, เทมเพลต, รองรับหลายภาษา, การตอบแบบไม่ระบุตัวตน, พรีวิวสองรูปแบบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|การนับคะแนน
|ผู้สร้างสรรค์, สตาร์ทอัพ, และนักธุรกิจอิสระที่ต้องการรูปแบบที่เรียบง่ายและหรูหราขนาดทีม: บุคคลเดียว → ทีมขนาดเล็ก
|ตัวแก้ไขบล็อก, ไม่มีลายน้ำ, ตอบได้ไม่จำกัด, โดเมนที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่, Stripe, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Jotform
|ทีมด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา และองค์กรธุรกิจที่ต้องการการเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างและแม่นยำในระดับพิกเซล ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม → องค์กรขนาดใหญ่
|10,000+ แม่แบบ, ตรรกะเงื่อนไข, การชำระเงิน, HIPAA, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, โหมดออฟไลน์, การเชื่อมต่อ 100+
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|SurveyMonkey
|ทีมทรัพยากรบุคคล, ทีมการตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการวิจัยอย่างเป็นทางการหรือแบบสำรวจที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขนาดทีม: ทุกขนาด
|การวิเคราะห์ความรู้สึก, การแชร์ผ่าน QR/SMS, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, ตรรกะการให้คะแนน, รองรับหลายภาษา, การเข้าถึงตามบทบาท
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18/เดือน
|Typeform
|นักการตลาด นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการแบบสำรวจที่ดูดี มีปฏิสัมพันธ์ และตรงกับแบรนด์ ขนาดทีม: คนเดียว → ขนาดกลาง
|UI คำถามเดียว, กระโดดตรรกะ, เรียกคืนคำตอบ, การบันทึกบางส่วน, การฝัง, VideoAsk
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Zoho Survey
|ทีมที่ทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho แล้ว ขนาดทีม: SMB → องค์กรขนาดใหญ่
|การผสานรวมกับ Zoho โดยตรง, รองรับ GDPR, หลายภาษา, โหมดออฟไลน์, การให้คะแนน, การทริกเกอร์อีเมล, รายงานแบบไขว้
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|Cognito Forms
|ทีมปฏิบัติการ, นักบัญชี, และพนักงานภาคสนามที่ต้องการแบบฟอร์มข้อมูลที่มีการคำนวณอย่างหนักและเปลี่ยนแปลงได้ ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง → ขนาดกลาง
|กรอกข้อมูลล่วงหน้า, ทำซ้ำส่วนต่าง ๆ, การจัดเก็บแบบเข้ารหัส, พอร์ทัลที่ปลอดภัย, ไฟล์ PDF, การคำนวณขั้นสูง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|ฟอร์มส. แอป
|ธุรกิจขนาดเล็ก + ฟรีแลนซ์ที่ต้องการแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ขนาดทีม: บุคคลเดียว → ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การออกแบบที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก, แบบฟอร์มการสั่งซื้อ, การอนุมัติ, การแจ้งเตือนแบบพุช, เครื่องคำนวณ, เทมเพลตที่ตอบสนอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|Qualtrics
|องค์กรและทีมวิจัยที่ดำเนินการศึกษาด้าน CX/EX/ตลาดขั้นสูง ขนาดทีม: องค์กร
|ตรรกะที่ซับซ้อน, การแยกสาขา, ข้อมูลฝังตัว, การแชร์หลายช่องทาง, การวิเคราะห์ด้วย AI, แดชบอร์ด, การผสานระบบ SAP/Salesforce
|ราคาตามความต้องการ
|ไลม์ซูเควียร์
|ทีมจากภาควิชาการและภาครัฐที่มีทักษะทางเทคนิคและงบประมาณจำกัด ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก → องค์กรขนาดใหญ่
|โอเพนซอร์ส, โฮสต์เอง, รองรับหลายภาษา, สคริปต์ด้วยตรรกะ, โหมดออฟไลน์, ส่งออกข้อมูล SPSS/R, การจัดการแผงข้อมูล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|โซโกลิติกส์
|ทีมทรัพยากรบุคคล, ด้านการดูแลสุขภาพ, การเงิน และรัฐบาลที่ต้องการความปลอดภัยที่เข้มงวดและสอดคล้องกับข้อกำหนดขนาดทีม: ขนาดกลาง → องค์กรขนาดใหญ่
|ความปลอดภัยขององค์กร, การให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา, การเปรียบเทียบมาตรฐาน, กระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด, การเข้ารหัส, บันทึกการตรวจสอบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|SoSci แบบสำรวจ
|นักวิจัยในสาขาจิตวิทยา การศึกษา และสังคมศาสตร์ ขนาดทีม: วงการวิชาการ
|ตรรกะของสคริปต์, การสุ่ม, การกำหนดโควตา, การควบคุมการเข้าถึง, การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป, การบูรณาการทางวิชาการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $57/เดือน
|ฟอร์มบริคส์
|ทีม SaaS + นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก รวบรวมข้อเสนอแนะภายในแอป ขนาดทีม: สตาร์ทอัพ → องค์กรขนาดใหญ่
|แบบสำรวจขนาดเล็กในแอป, จัดโฮสต์เอง, รองรับ GDPR/CCPA, ติดตามเซสชัน, SDK, การวิเคราะห์ด้วย AI, ที่นั่งไม่จำกัด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำรวจฟรี?
ฟรีไม่จำเป็นต้องหมายถึงจำกัด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังรวบรวมความคิดเห็นที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำรวจที่มั่นคงและไม่มีค่าใช้จ่าย:
- ขีดจำกัดคำถามสูงหรือไม่มีขีดจำกัด: หลีกเลี่ยงเครื่องมือที่จำกัดจำนวนคำถามที่คุณสามารถถามได้
- การออกแบบและการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้: ปรับเปลี่ยนสี โลโก้ และแบบอักษรได้โดยไม่ต้องมีลายน้ำ
- การแยกสาขาและลัดวงจรของตรรกะ: ถามคำถามที่ชาญฉลาดขึ้นโดยอิงจากคำตอบก่อนหน้า
- ตัวเลือกการส่งออกและการวิเคราะห์: เข้าถึงข้อมูลดิบและแดชบอร์ดเพื่อทำความเข้าใจผลลัพธ์
- รูปแบบที่เหมาะกับมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบสอบถามและแบบฟอร์มดูดีบนทุกอุปกรณ์
- ไม่มีโฆษณาหรือโลโก้บังคับ: รักษาประสบการณ์ให้สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
- การผสานเครื่องมือ: ซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับ Google Sheets, Slack, CRM และอื่นๆ
- ขีดจำกัดข้อมูลที่กว้างขวาง: บางเครื่องมืออาจจำกัดการตอบกลับหรือการจัดเก็บข้อมูลในแผนฟรี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตัวสร้างที่เรียบง่ายช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้การสร้าง การแบ่งปัน และการดำเนินการตามแบบสำรวจเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเจอกับข้อจำกัดด้านการชำระเงินเร็วเกินไป
เครื่องมือสำรวจฟรีที่ดีที่สุด 15 อันดับ
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาเจาะลึกเครื่องมือที่ตอบโจทย์กัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสมบัติแบบฟอร์ม ClickUpในตัวไม่เพียงแค่รวบรวมคำตอบแบบสำรวจเท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นการดำเนินการอีกด้วย
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและรายงานข้อผิดพลาดไปจนถึงคำขอภายในและการสำรวจความคิดเห็น การตอบกลับแต่ละรายการสามารถกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสม ตั้งค่าความสำคัญตามคำตอบ และกระตุ้นการติดตามผล—โดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
ผลลัพธ์ของแบบฟอร์มจะถูกส่งตรงไปยังแดชบอร์ดใน ClickUp โดยอัตโนมัติ แดชบอร์ดเหล่านี้ประกอบด้วย AI Insight Cards, แนวโน้มที่คาดการณ์ล่วงหน้า, การแจ้งเตือนความผิดปกติ และแผนภูมิที่สร้างโดยอัตโนมัติจาก ClickUp Brain
ClickUp Automationsเปลี่ยนการตอบกลับแบบฟอร์มให้กลายเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ทันทีที่มีคนส่งแบบฟอร์ม งานจะถูกติดแท็ก ส่งไปยังขั้นตอนที่ถูกต้อง และแจ้งเตือนให้บุคคลที่เหมาะสมทราบโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาในการจัดระเบียบงานน้อยลง และใช้เวลาในการตอบสนองมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การส่งงานที่ระบุว่า "ด่วน" สามารถกำหนดให้กับเจ้าของงานเฉพาะและย้ายไปยังขั้นตอนที่มีความสำคัญสูงโดยอัตโนมัติ ในขณะที่งานที่ระบุว่า "ข้อเสนอแนะ" จะถูกย้ายไปยังรายการค้างเพื่อรอการตรวจสอบ
แทนที่จะกำหนดค่าทริกเกอร์และเงื่อนไขด้วยตนเอง คุณสามารถอธิบายการทำงานอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา—"เมื่อมีการตอบแบบสำรวจที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเร่งด่วน ให้มอบหมายให้กับ CX และเพิ่มวันที่ครบกำหนด"—และ ClickUp Brain จะสร้างเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดให้คุณ
แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ง่ายตามแบรนด์ของคุณเอง และรองรับการอัปโหลดไฟล์สนับสนุน เช่น ภาพหน้าจอหรือวิดีโอ คุณยังสามารถรับการส่งแบบฟอร์มแบบสาธารณะหรือแบบไม่ระบุตัวตนได้—เหมาะสำหรับการรับความคิดเห็นจากลูกค้าหรือ แบบสำรวจความคิดเห็น—และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM แพลตฟอร์มอีเมล หรือฐานข้อมูล ผ่าน Zapier หรือ Make
⭐ ตัวเปลี่ยนเกม
ความสามารถด้าน AI ขั้นสูงของ ClickUp—ClickUp Brain,ClickUp BrainGPT และSuper Agents—ทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับการจัดการแบบสำรวจ เครื่องมือสำรวจส่วนใหญ่หยุดที่ "รวบรวมความคิดเห็น" แต่ความสำเร็จที่แท้จริงคือการเปลี่ยนคำตอบให้เป็นการตัดสินใจและการติดตามผลโดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลหรือตามหาผู้คน
- เปลี่ยนคำตอบดิบให้เป็นรายงานที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเอกสารและดึงประเด็นสำคัญออกมาภายในไม่กี่วินาที ทำให้ข้อค้นพบของคุณชัดเจนและพร้อมแบ่งปันได้ทันที
- รับการวิเคราะห์และการจัดเส้นทางในขั้นตอนเดียว: ClickUp AI Agents สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ ความรู้สึก และสร้างรายงานการวิเคราะห์ จากนั้นจัดส่งผลลัพธ์ไปยังเจ้าของที่เหมาะสม
- เปลี่ยน "ข้อมูลเชิงลึก" ให้กลายเป็น "งาน" โดยอัตโนมัติ: ตัวแทนกลุ่มเดียวกันนี้สามารถสร้างงานติดตามผลจากผลลัพธ์ของแบบสำรวจและดำเนินการต่อไปได้ ทำให้ไม่มีงานค้างหลังจากรายงานเสร็จสิ้น
- อัปเดตทุกคนโดยไม่ต้องสรุปด้วยตนเอง: ตัวแทน AI สรุปข้อมูลอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลล่าสุดโดยใช้เวลาน้อยลงในการรายงาน
นี่คือตัวอย่างของ ClickUp BrainGPT @work👇
AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น คุณสามารถค้นหาข้ามรูปแบบต่างๆ คำตอบ งาน เอกสาร แชท แดชบอร์ด และไฟล์แนบได้ในไม่กี่วินาทีClickUp Enterprise Searchจะดึงบริบทโดยอัตโนมัติจากทั่วทั้ง Workspace ของคุณ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทีมในการดำเนินการกับข้อมูลจากแบบสำรวจ
ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง ทีมที่ใช้ ClickUpประหยัดเวลาได้สูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมงต่อพนักงานต่อวัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 12%
องค์กรอย่างสแตนลีย์ ซีเคียวริตีส์ได้ลดเวลาการรายงานลงมากกว่า 50% ด้วยระบบการทำงานที่เชื่อมต่อแบบฟอร์มซึ่งทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และนำไปใช้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ดูเจ้าของแบบฟอร์ม จำนวนการส่ง และเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อจากศูนย์กลาง Forms Hub
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับข้อเสนอแนะ คำขอด้านไอที และการรับข้อมูลเบื้องต้น—หรือสร้างเทมเพลตของคุณเองโดยควบคุมรูปแบบ ตรรกะ และตัวกระตุ้นการทำงานของเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์
- แชร์แบบฟอร์มผ่านลิงก์หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ วิกิ หรือพอร์ทัล—เหมาะสำหรับศูนย์ช่วยเหลือ หน้าแลนดิ้ง หรือกรณีการใช้งานที่ติดต่อกับลูกค้า
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลง, อัปโหลดไฟล์, วันที่, การให้คะแนน และอื่นๆ เพื่อสร้างแบบฟอร์มสำหรับรายงานข้อบกพร่อง, ข้อเสนอแนะ, การตอบรับ และอื่นๆ
- จัดกลุ่มคำตอบจากการสำรวจแผนที่ตามฟิลด์ต่างๆ เช่น ภูมิภาคหรือผลกระทบต่อรายได้ เพื่อให้ง่ายต่อการกรอง รายงาน และการแบ่งส่วนข้อมูลในแดชบอร์ด
- ศูนย์กลางแบบฟอร์มใหม่มอบการควบคุมระดับองค์กรในการเข้าถึงแบบฟอร์ม, การอนุญาต, การวิเคราะห์, และการมองเห็นการส่งแบบฟอร์ม คุณสามารถติดตามปริมาณการตอบกลับ, ควบคุมผู้ที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลแบบฟอร์ม, และฝังแบบฟอร์มในพอร์ทัลภายนอกหรือภายในที่มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจสูงเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
คลิกอัพบนเดสก์ท็อปนั้นยอดเยี่ยมมาก ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องคิดมาก พร้อมระบบควบคุม AI ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณหลงทาง ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์ม จัดการงาน รายการในปฏิทิน และการประชุม ทำให้คลิกอัพกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ฟีเจอร์แชทใหม่ยังทำให้แอปแชทภายนอกเช่น Slack หรือ Teams กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการลดจำนวนแอปที่ใช้
2. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่รวดเร็วและเรียบง่าย)
หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว Google Forms เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างแบบสำรวจด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด นี่คือเครื่องมือสร้างแบบสำรวจฟรีจาก Google ที่สมบูรณ์แบบ
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด และผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Google Workspace ได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับข้อเสนอแนะภายในองค์กร แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบทดสอบในห้องเรียน หรือการวางแผนกิจกรรม คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป หรือสร้างแบบสอบถามใหม่ตั้งแต่ต้นด้วยประเภทคำถามพื้นฐาน เช่น แบบเลือกตอบ แบบเลือกจากรายการ และแบบตอบสั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- สร้างแบบสำรวจใน Google Formsและฝังไว้บนเว็บไซต์หรืออินทราเน็ตโดยตรงเพื่อให้การเข้าร่วมง่ายขึ้น
- จำกัดการเข้าถึงแบบฟอร์มเฉพาะผู้ใช้หรือโดเมนที่กำหนดสำหรับการสำรวจภายใน
- ตั้งค่าขีดจำกัดการตอบกลับและปิดแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจำนวนที่กำหนด
- ใช้คีย์ลัดและเครื่องมือคัดลอกแบบรวดเร็วเพื่อเร่งการสร้างแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Google Forms
- Google Forms มีตรรกะเงื่อนไขพื้นฐานให้ใช้ฟรี แต่ขาดตรรกะการข้ามขั้นสูง การให้คะแนน และแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ที่มีในเครื่องมือแบบเสียค่าใช้จ่าย
- เครื่องมือรายงานมีจำกัด
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: 4. 6/5 (Google Workspace, รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
Google Forms เป็นโซลูชันที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสำหรับความต้องการพื้นฐานถึงระดับกลาง อาจไม่ใช่เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด แต่เพียงพอสำหรับฟังก์ชัน HR ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน
3. SurveyPlanet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแบบสำรวจฟรีไม่จำกัด)
ต้องการทำแบบสำรวจหลายรายการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขีดจำกัดของคำถามหรือจำนวนผู้ตอบหรือไม่? SurveyPlanet สามารถช่วยคุณได้ แผนฟรีที่ใจกว้างของเรามีแบบสำรวจ คำถาม และผู้ตอบได้ไม่จำกัด ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครู ผู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไร และธุรกิจในระยะเริ่มต้นที่ต้องการทำแคมเปญรับความคิดเห็นบ่อยครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ SurveyPlanet
- ใช้แบบสำรวจที่เขียนไว้ล่วงหน้าในหัวข้อต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล การศึกษา หรือการวิจัยตลาด
- ใช้การแยกคำถามตามคำตอบและตรรกะข้ามคำถาม (แผนโปร) เพื่อแนะนำผู้ตอบแบบสอบถามตามคำตอบของพวกเขา
- สร้างแบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนในหลายภาษาพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน
- ดูตัวอย่างแบบสำรวจทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบลำดับขั้นตอนและการจัดรูปแบบ
ข้อจำกัดของ SurveyPlanet
- แผนฟรีขาดการปรับแต่งแบรนด์และการแยกเส้นทางตามตรรกะ
- ไม่มีแดชบอร์ดการวิเคราะห์ในตัว—ข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบหรือส่งออกด้วยตนเอง
ราคาของ SurveyPlanet
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- องค์กร: 350 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ SurveyPlanet
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SurveyPlanet อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ SurveyPlanet ไม่เพียงแต่ให้ตัวเลือกในการแจ้งให้คุณทราบว่าผู้เข้าร่วมคนใดให้ข้อเสนอแนะอะไร ซึ่งช่วยให้คุณติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและภาพที่ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นด้วย
ฉันชอบที่ SurveyPlanet ไม่เพียงแต่ให้ตัวเลือกในการแจ้งให้คุณทราบว่าผู้เข้าร่วมคนใดให้ข้อเสนอแนะอะไร ซึ่งช่วยให้คุณติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาได้ แต่ยังแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและภาพที่ช่วยให้เห็นผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นด้วย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แทนที่จะต้องเสียเวลาคัดกรองงานจำนวนมากที่มาจากแบบสำรวจ เพียงถามว่า "ฉันควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน?" ClickUp Brain จะวิเคราะห์ความเร่งด่วน ความเกี่ยวข้อง และผลกระทบ เพื่อแสดงงานที่สำคัญที่สุดให้คุณเห็นทันที
4. Tally (เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่เรียบง่าย สไตล์ Notion)
Tally ทำให้การสร้างแบบฟอร์มรู้สึกง่ายอย่างสดชื่นด้วยตัวแก้ไขแบบบล็อก คุณเพียงแค่พิมพ์และจัดโครงสร้างแบบฟอร์มของคุณเหมือนกับเอกสาร—ไม่มีการลากและวางที่ยุ่งยาก ไม่มีอินเทอร์เฟซที่รก
แม้ว่าจะเป็นบริการฟรี แต่ไม่มีลายน้ำให้กวนใจ พร้อมให้คุณส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้โดเมนส่วนตัว รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคำตอบ และยังมีปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Tally
- สร้างแบบฟอร์มได้ทันทีด้วยตัวแก้ไขแบบพิมพ์เพื่อสร้างของ Tally ซึ่งแปลงสิ่งที่คุณพิมพ์เป็นคำถามที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มฟิลด์ที่ซ่อนอยู่และตัวแปรที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งคำตอบหรือติดตามแหล่งที่มาของการอ้างอิง
- เก็บเงินผ่าน Stripe ได้โดยตรงในแบบฟอร์มของคุณบนแผน Pro
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและ Slack ทันทีเมื่อมีการตอบกลับใหม่
- สร้างคำถามเริ่มต้นโดยใช้ AI ตามเป้าหมายการสำรวจของคุณ
ข้อจำกัดการนับคะแนน
- ไม่รองรับตรรกะแบบสำรวจที่ซับซ้อนเกินกว่าฟิลด์เงื่อนไขพื้นฐาน
- ขาดการวิเคราะห์ในตัว; ต้องพึ่งพาการผสานรวมกับเครื่องมืออย่าง Google Sheets หรือ Airtable
การกำหนดราคาแบบนับจำนวน
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $89/เดือน
นับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tally อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
เอกสารมีความครอบคลุม และแบบฟอร์มสามารถเผยแพร่ได้ในหลายภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท
เอกสารมีความครอบคลุม และแบบฟอร์มสามารถเผยแพร่ได้ในหลายภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Net Promoter Score (NPS)ซึ่งพัฒนาโดย Fred Reichheld ในปี 2003 ได้ปฏิวัติการให้ข้อเสนอแนะของลูกค้าด้วยการถามคำถามง่ายๆ เพียงข้อเดียว: "คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำเราให้กับเพื่อนของคุณมากน้อยเพียงใด?" ปัจจุบัน NPS เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการวิจัยประสบการณ์ของลูกค้า
5. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มมืออาชีพที่สามารถปรับแต่งได้สูง)
สำหรับทีมที่ต้องการการออกแบบที่สมบูรณ์แบบในระดับพิกเซลและฟังก์ชันการทำงานที่ลึกซึ้ง Jotform มอบหนึ่งในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลังที่สุดในตลาด รองรับเทมเพลตมากกว่า 10,000 แบบ, ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง, การเชื่อมต่อกับระบบชำระเงิน และการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA
เครื่องมือสร้างแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถควบคุมการจัดวาง, แบรนด์, และพฤติกรรมของแบบฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ซับซ้อนไปจนถึงกระบวนการลงทะเบียนที่มีการอนุมัติ, การอัปโหลดไฟล์, และการคำนวณแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการอนุมัติเพื่อตรวจสอบ, ยอมรับ, หรือปฏิเสธการส่งผ่านตรรกะที่กำหนดเอง
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 100 รายการ รวมถึง CRM เครื่องมือโครงการ และแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ตั้งค่าอีเมลตามเงื่อนไขและระบบตอบกลับอัตโนมัติตามข้อมูลจากมาตราส่วนการให้คะแนนในแบบสำรวจ
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยช่องที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- เปิดใช้งานโหมดคีออสก์หรือการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์สำหรับการใช้งานในสถานที่โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- ข้อมูลเชิงลึกและบัตรสรุปจาก AI ที่เน้นผลลัพธ์สำคัญโดยไม่ต้องวิเคราะห์ด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Jotform
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแบบฟอร์มที่มีตรรกะซับซ้อนอาจโหลดช้า
- การปรับราคาที่กระโดดระหว่างระดับอาจสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทอง: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ JotForm มาก มันง่ายมากในการสร้างแบบฟอร์ม เราใช้มันเพื่อรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งแบบฟอร์มได้ 100 ครั้งต่อเดือน แต่มันก็ยังเป็นประโยชน์มากในเวอร์ชันฟรี
ฉันชอบ JotForm มาก มันง่ายมากในการสร้างแบบฟอร์ม เราใช้มันเพื่อรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งแบบฟอร์มได้ 100 ครั้งต่อเดือน แต่มันก็ยังมีประโยชน์มากในเวอร์ชันฟรี
👀 คุณรู้หรือไม่?คนส่วนใหญ่ไม่รังเกียจการกรอกแบบสำรวจหากพวกเขาเชื่อว่าบริษัทจะนำข้อเสนอแนะของพวกเขาไปดำเนินการจริง
6. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ในระดับองค์กร)
SurveyMonkey ให้บริการระบบเส้นทางแบบกิ่งก้านสาขาขั้นสูง, รองรับหลายภาษา, และการวิเคราะห์อย่างละเอียดสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ซับซ้อน. มันถูกใช้โดยทั่วไปโดยทีม HR, การตลาด, และทีมผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามแนวโน้มและความรู้สึกตลอดเวลา.
นอกจากนี้ยังรองรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลลัพธ์ของตนเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- วิเคราะห์คำตอบแบบข้อความเปิดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกและการสกัดคำสำคัญ
- แจกจ่ายแบบสำรวจผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึง SMS การฝังในเว็บไซต์ และรหัส QR
- ปรับแต่งเส้นทางการตอบสนองด้วยตรรกะขั้นสูงและโมเดลการให้คะแนน
- เปิดใช้งานแบบสำรวจหลายภาษาพร้อมการจัดการการแปลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- การวิเคราะห์ AI ขั้นสูง (การวิเคราะห์ความรู้สึก, การจัดกลุ่ม) มีให้บริการในแพ็กเกจแบบชำระเงิน
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์แบบกำหนดเองในแผนระดับล่างมีจำกัด
ราคาของ SurveyMonkey
- ฟรี
- ข้อได้เปรียบของทีม: $32/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $92/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (10,300+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SurveyMonkey อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
SurveyMonkey ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราสามารถสร้างแบบสำรวจที่ดูเป็นมืออาชีพและรองรับการใช้งานบนมือถือได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ไลบรารีคำถามที่หลากหลายและระบบตรรกะการแยกเส้นทางช่วยให้เราแทบไม่ต้องสร้างแบบสำรวจใหม่จากศูนย์ และแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังทำให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างรวดเร็วแทบจะในทันที...
SurveyMonkey ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราสามารถสร้างแบบสำรวจที่สวยงามและเหมาะกับมือถือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ห้องสมุดที่อุดมไปด้วยแบบคำถามและระบบตรรกะการแยกสาขาช่วยให้เราแทบไม่ต้องสร้างแบบสำรวจจากศูนย์ และแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ทำให้การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบจะทันที...
7. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์และเน้นการออกแบบ)
สำหรับแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบ Typeform ใช้รูปแบบอินเตอร์เฟซที่สะอาดตา ถามทีละคำถาม ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนามากกว่าการสำรวจแบบทั่วไป
ความสามารถในการใช้เหตุผลที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot, Slack และ Notion ตรงกับความน่าดึงดูดทางสายตาของมัน สิ่งนี้ทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การรวบรวมความคิดเห็น แบบทดสอบ และกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการมีส่วนร่วมในคำถามแบบสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้และอัตราการเสร็จสิ้นมีความสำคัญสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- ออกแบบด้วยการกระโดดตามตรรกะและการคำนวณเพื่อปรับแต่งลำดับการสำรวจให้เหมาะกับผู้ใช้แบบเรียลไทม์
- ฝังแบบฟอร์มลงในหน้าเว็บเพจในขณะที่ยังคงรักษาความตอบสนองและความถูกต้องของการออกแบบ
- รวบรวมคำตอบบางส่วนโดยอัตโนมัติ ลดผลกระทบจากการยกเลิก
- ใช้คำตอบที่เรียกคืนเพื่ออ้างอิงถึงคำตอบก่อนหน้าในคำถามถัดไป
- ผสานการทำงานกับวิดีโอผ่าน VideoAsk เพื่อการเก็บข้อมูลแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้ากัน
ข้อจำกัดของ Typeform
- จำนวนการตอบกลับจำกัดในแผนฟรีและแผนพื้นฐาน
- คุณสมบัติการสร้างแบรนด์ขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Typeform
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (920+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และดึงดูดความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม การใช้ตรรกะเงื่อนไขและการผสานรวมทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นไร้รอยต่อ
อินเทอร์เฟซมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และดึงดูดผู้ตอบแบบสอบถาม. ระบบตรรกะเงื่อนไขและการผสานระบบทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น.
🧠 เกร็ดความรู้: เครื่องมือสำรวจไม่ได้เป็นแบบดิจิทัลเสมอไป
ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1890เมื่อเฮอร์แมน ฮอลเลอริธ ใช้บัตรเจาะรูในการประมวลผลข้อมูลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยลดเวลาในการนับด้วยมือลงหลายปี
แพลตฟอร์มสำรวจที่ใช้ AI ในปัจจุบันทำสิ่งเดียวกันในระดับที่แตกต่างกันมาก: เปลี่ยนคำตอบดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกภายในไม่กี่วินาทีแทนที่จะเป็นเดือน
8. Zoho Survey (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว)
Zoho Survey เข้ากันได้อย่างลงตัวกับชุดโปรแกรม Zoho โดยเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับทีมที่ใช้ Zoho CRM, Zoho Campaigns หรือ Zoho Analytics อยู่แล้ว
มันถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือสำรวจระดับกลางที่มีการปรับแต่งที่ดี มีตรรกะ และรายงานที่ครบถ้วน—ทั้งหมดนี้รองรับด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับระบบที่มีอยู่เดิมของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey
- ส่งแคมเปญอีเมลอัตโนมัติผ่าน Zoho Campaigns ตามผลการสำรวจ
- ตั้งค่ารายงานการสำรวจแบบไขว้และการวิเคราะห์แนวโน้มภายใน Zoho Analytics
- ใช้คะแนนและตัวแปรที่กำหนดเองเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ
- แชร์แบบสำรวจบน Facebook, Twitter หรือเป็นป๊อปอัพเพื่อขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น
- รวบรวมคำตอบแบบออฟไลน์บนแอปมือถือได้ แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของ Zoho Survey
- UI อาจรู้สึกเก่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือใหม่
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามขนาดใหญ่
ราคาของ Zoho Survey
- ฟรี
- พื้นฐาน: $9/เดือน
- บวก: $35/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $109/เดือน
Zoho Survey คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Survey อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือสำรวจที่ยอดเยี่ยม ครบถ้วนและใช้งานง่ายมาก แนะนำสำหรับผู้ใช้ Zoho One ทุกคน
เครื่องมือสำรวจที่ยอดเยี่ยม ครบถ้วนและใช้งานง่ายมาก แนะนำสำหรับผู้ใช้ Zoho One ทุกคน
9. Cognito Forms (เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลขั้นสูงและการคำนวณ)
Cognito Forms เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่มากกว่าการให้ข้อเสนอแนะพื้นฐาน เช่น การประมาณราคา การลงทะเบียนกิจกรรม หรือการรายงานภายในองค์กร โดยผสานรวมตรรกะของแบบฟอร์ม การคำนวณ และการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ นักบัญชี และบริการภาคสนาม ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- กรอกข้อมูลล่วงหน้าจากการส่งครั้งก่อนเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- ใช้ส่วนที่ซ้ำกันเพื่อบันทึกข้อมูลหลายรายการในการส่งข้อมูลครั้งเดียว
- จัดเก็บรายการด้วยระบบเข้ารหัสและเข้าถึงผ่านพอร์ทัลที่ปลอดภัย
- ปรับแต่งไฟล์ PDF สำหรับการพิมพ์เอกสาร เช่น ใบเสร็จหรือใบรับรอง
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- การออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Typeform
ราคาของ Cognito Forms
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- ทีม: $39/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $129/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cognito Forms อย่างไรบ้าง?
รูปแบบที่ยอดเยี่ยมและทรงพลัง สามารถเชื่อมต่อกับ Zapier และฉันสามารถติดตามผู้เข้าชมด้วย Google Analytics ได้ ประสบการณ์การใช้งานราบรื่น
รูปแบบที่ยอดเยี่ยมและทรงพลัง สามารถเชื่อมต่อกับ Zapier และฉันสามารถติดตามผู้เข้าชมด้วย Google Analytics ได้ ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
10. forms. app (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือพร้อมระบบอัตโนมัติ)
สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายและความคล่องตัวเป็นหัวใจหลัก forms. app เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้าง แชร์ และจัดการแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากอุปกรณ์มือถือ
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้การแชร์แบบฟอร์มผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือ WhatsApp เป็นเรื่องง่าย และยังสามารถรองรับกระบวนการอนุมัติขั้นพื้นฐานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค
ฟอร์ม.แอป ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รับคำสั่งซื้อหรือการจองผ่านช่องกรอกข้อมูลสินค้า
- ทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่งงาน
- ติดตามและจัดการการตอบกลับผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จากช่องคำนวณเลเวอเรจสำหรับตรรกะการกำหนดราคาหรือการให้คะแนนภายในแบบฟอร์ม
- ส่งออกข้อมูลจากแบบฟอร์มเป็นรายงานละเอียดหรือแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- รับความช่วยเหลือจาก AI สำหรับการออกแบบคำถาม
ข้อจำกัดของ forms. app
- การรองรับโดเมนที่กำหนดเองมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบมีน้อยกว่าเครื่องมือขึ้นรูปที่มีระดับสูงกว่า
ฟอร์ม. แอปราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- พรีเมียม: $99/เดือน
แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง forms.app อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ด้วยแอป Forms. App เราไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการลูกค้าแบบตัวต่อตัวอีกต่อไป ผู้คนสามารถทำแบบสอบถามของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดต่อเรา และผมเชื่อว่านั่นคือประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับพวกเขา
ด้วยแอป Forms. App เราไม่เคยพบความจำเป็นในการให้บริการลูกค้าแบบตัวต่อตัวเลย ผู้คนสามารถกรอกแบบสำรวจของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดต่อเรา และผมเชื่อว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับพวกเขา
11. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยองค์กรและประสบการณ์ลูกค้า)
Qualtrics เป็นที่รู้จักในด้านความลึกซึ้งและความแม่นยำ ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ดำเนินการวิจัยตลาดที่ซับซ้อนหรือโปรแกรมการจัดการประสบการณ์ มันรองรับวิธีการขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์แบบร่วม (conjoint analysis), คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์ (Net Promoter Score - NPS), และการติดตามวงจรชีวิตของพนักงาน—ทั้งหมดนี้พร้อมมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- สร้างแบบสำรวจโดยใช้ตรรกะขั้นสูง การแยกสาขา และเวิร์กโฟลว์ข้อมูลที่ฝังตัว
- ดำเนินการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, SMS, การสกัดกั้นแอป และอื่นๆ
- มองเห็นแนวโน้มของข้อเสนอแนะด้วยแดชบอร์ดขั้นสูงและสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- ใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสกัดความรู้สึก เจตนา และประเด็นสำคัญ
- อัตโนมัติการกระตุ้นและกระบวนการทำงานตามข้อมูลป้อนกลับแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ค่อนข้างมาก
- คุณสมบัติพรีเมียมมีให้เฉพาะในแผนธุรกิจระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Qualtrics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (4,200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualtrics อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
มันมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแบบสอบถามตามความต้องการของคุณเอง และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง. เครื่องมือทางตรรกศาสตร์และแดชบอร์ดการรายงานช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบ และปรับปรุงกลยุทธ์ได้ทั่วทุกทีม.
มันมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแบบสอบถามตามความต้องการของคุณเอง และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง. เครื่องมือทางตรรกศาสตร์และแดชบอร์ดการรายงานช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบ และปรับปรุงกลยุทธ์ในหลายทีมได้.
👀 คุณรู้หรือไม่?84% ของผู้นำด้านการบริการลูกค้าและการสนับสนุนมองว่าข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ "มากหรือมากที่สุด" ต่อการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องผ่านการสำรวจจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย
12. LimeSurvey (เหมาะที่สุดสำหรับนักวิจัยทางวิชาการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)
LimeSurvey เป็นเครื่องมือสำรวจแบบโอเพนซอร์สที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาการและภาครัฐ มีความยืดหยุ่นและควบคุมได้สูงสุดสำหรับทีมที่มีความรู้ทางเทคนิคและงบประมาณจำกัด การโฮสต์แบบกำหนดเอง การรองรับหลายภาษา และการเขียนสคริปต์ตรรกะทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับโครงการที่ต้องการการวิจัยอย่างเข้มข้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LimeSurvey
- สนับสนุนการเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์ผ่านการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
- ส่งออกข้อมูลไปยัง SPSS, R และ Excel เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง
- จัดการคณะกรรมการสมาชิกผู้เข้าร่วมและทำให้คำตอบเป็นนิรนามอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของ LimeSurvey
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและอาจใช้งานได้ไม่เป็นธรรมชาติ
- ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์
ราคาของ LimeSurvey
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $36/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $105/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษ (เรียกเก็บรายปี)
LimeSurvey คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LimeSurvey อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสำรวจ แต่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด ฉันใช้เวลาในฟอรัมเพื่อหาวิธีแก้ไข โชคดีที่ผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมให้การช่วยเหลืออย่างดีมาก
เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสำรวจ แต่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ด ฉันใช้เวลาในฟอรัมเพื่อหาวิธีแก้ไข โชคดีที่ผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมให้การช่วยเหลืออย่างดี
13. Sogolytics (เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมทรัพยากรบุคคล)
Sogolyticsเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือสำรวจที่มีความปลอดภัยระดับองค์กร พร้อมฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่เป็นความลับ ความคิดเห็นของผู้ป่วย และการติดตามความรู้สึกของลูกค้า
นอกจากนี้ยังรองรับการไม่เปิดเผยตัวตนโดยอัตโนมัติ การเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง และเส้นทางการตรวจสอบ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์ของข้อมูลควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Sogolytics
- ดำเนินการโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° พร้อมเทมเพลตและระบบวิเคราะห์ในตัว
- เปิดใช้งานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติกับข้อมูลอุตสาหกรรมหรือข้อมูลย้อนหลัง
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดในรูปแบบ PDF ที่พร้อมสำหรับการทบทวนของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ข้อจำกัดของ Sogolytics
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบสำหรับการสร้างแบรนด์น้อยลง
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
การกำหนดราคาของ Sogolytics
- ฟรีโปร
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
- ข้อดี: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sogolytics
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (730+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sogolytics อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจและการรายงานในมุมมองที่แตกต่างกันนั้นยอดเยี่ยมมาก การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
ความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจและการรายงานในมุมมองที่แตกต่างกันนั้นยอดเยี่ยมมาก การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
14. SoSci Survey (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยทางวิชาการและจิตวิทยา)
SoSci Survey ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวิจัยที่มีข้อมูลจำนวนมากในสาขาจิตวิทยา การศึกษา และสังคมศาสตร์ แม้ว่าจะไม่ได้มีความสวยงามทางภาพมากนัก แต่มีความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านการเขียนสคริปต์ การสุ่ม และการควบคุมผู้ตอบแบบสอบถาม
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะถูกใช้เป็นหลักในภูมิภาคที่ใช้ภาษาเยอรมัน แต่รองรับการปฏิบัติตามข้อมูลภาษาอังกฤษและข้อมูลระหว่างประเทศ
คุณสมบัติเด่นของ SoSci Survey
- เขียนเงื่อนไขตรรกะที่ซับซ้อนและสุ่มคำถาม
- ควบคุมโควตาการตอบสนอง, เวลา, และการเข้าถึงของผู้ตอบแบบสอบถาม
- จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป
- ใช้คีย์ลัดเพื่อนำทางและทดสอบได้รวดเร็วขึ้น
- ผสานรวมกับชุดข้อมูลทางวิชาการหรือแผงข้อมูลภายนอก
ข้อจำกัดของ SoSci Survey
- อินเทอร์เฟซมีความเป็นเทคนิคและขาดตัวเลือกในการปรับแต่งภาพ
- ทรัพยากรการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษ
ราคาของ SoSci Survey
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SoSci Survey
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
15. Formbricks (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นแบบโอเพนซอร์สและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว)
เหมาะสำหรับทีม SaaS และนักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว Formbricks ช่วยให้สามารถรวบรวมความคิดเห็นภายในแอปได้โดยไม่ต้องส่งข้อมูลผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ในฐานะเครื่องมือโอเพ่นซอร์ส จึงมอบการควบคุมโฮสติ้งอย่างสมบูรณ์ พร้อมรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และ CCPA โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Formbricks
- จับภาพแบบสำรวจขนาดเล็กในแอปในช่วงเวลาสำคัญ เช่นการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า การใช้งานฟีเจอร์ หรือการยกเลิก
- ใช้การติดตามแบบเซสชันเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตลอดการเดินทางของผู้ใช้
- ปรับใช้ด้วยการผสานวิดเจ็ตที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา ซึ่งต้องการความพยายามด้านหน้าเว็บน้อยที่สุด
ข้อจำกัดของ Formbricks
- ต้องการความรู้ด้านการตั้งค่าและโฮสต์สำหรับนักพัฒนา
- การปรับแต่งภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเชิงพาณิชย์
ราคาของ Formbricks
- ฟรี
- เริ่มต้นธุรกิจ: $49/เดือน
- ขนาดและองค์กร: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร (โฮสต์เอง): ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Formbricks
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formbricks อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Formbricks คือความง่ายในการผสานรวม ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือ SDK อย่าง React การตั้งค่าก็รวดเร็วและราบรื่น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเน้นความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR และ CCPA อย่างครบถ้วน และถ้าคุณต้องการ คุณสามารถโฮสต์เองได้ ซึ่งยอดเยี่ยมมาก
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Formbricks คือความง่ายในการผสานรวม ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวเลือกแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือ SDK อย่าง React การตั้งค่าก็รวดเร็วและราบรื่น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ เป็นไปตามข้อกำหนด GDPR และ CCPA อย่างครบถ้วน และหากคุณต้องการ คุณสามารถโฮสต์เองได้ ซึ่งยอดเยี่ยมมาก
แบบสำรวจ? ClickUp ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น
จากแพลตฟอร์มระดับวิชาการไปจนถึงแบบสำรวจขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว เครื่องมือสำรวจที่มีให้คุณใช้งานมีความหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ไม่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลแต่ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยรวม
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น ClickUp เชื่อมต่อข้อมูลตอบกลับจากแบบฟอร์มเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณโดยตรง ช่วยให้คุณมอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ ติดตามสถานะ และตอบกลับ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ ClickUp ในการบริหารโครงการอยู่แล้ว ทำให้เป็นประสบการณ์ที่ผสานรวมอย่างแท้จริงตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการดำเนินงาน
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือสำรวจออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณต้องการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว Google Forms เป็นตัวเลือกที่ง่าย หากคุณต้องการแบบสำรวจที่เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงาน (เช่น เปลี่ยนคำตอบเป็นงานและกำหนดการติดตามผล) เครื่องมืออย่าง ClickUp ที่มีระบบอัตโนมัติและแดชบอร์ดในตัวจะเหมาะสมกว่า
ใช่—เครื่องมือสำรวจฟรีหลายตัวในปัจจุบันมีสิ่งจำเป็นเช่น เทมเพลต, ตรรกะพื้นฐาน, ลิงก์สำหรับแชร์, และการส่งออกข้อมูล ข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดคือจำนวนการตอบแบบสอบถาม, การควบคุมแบรนด์, ตรรกะขั้นสูง, และความลึกของการรายงาน
บางแพลตฟอร์มมีให้ใช้ แต่หลายแพลตฟอร์มจะสงวนตรรกะการแยกเส้นทาง/ข้ามขั้นสูงไว้สำหรับแผนชำระเงินเท่านั้น หากแบบสำรวจของคุณต้องการตรรกะที่ซับซ้อน (เส้นทางที่แตกต่างกันตามคำตอบ) ควรตรวจสอบขีดจำกัดของตรรกะในแผนฟรีก่อนตัดสินใจใช้งาน