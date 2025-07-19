บล็อก ClickUp

10 อันดับคู่แข่งและทางเลือกของ Okta สำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
19 กรกฎาคม 2568

Okta เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการการจัดการอัตลักษณ์ เนื่องจากเครื่องมือการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และเครื่องมือวงจรชีวิตของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง

เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย

แต่ถึงแม้จะมีจุดแข็งมากมาย ราคาของ Okta อาจสูงขึ้นเมื่อคุณขยายขนาด กระบวนการติดตั้งค่อนข้างซับซ้อน และการปรับแต่งรวมถึงการผสานรวมมีข้อจำกัดอยู่บ้าง หากสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญ คุณยังมีทางเลือกอื่น

มีทางเลือกที่ทรงพลังหลายตัวสำหรับ Okta ที่มอบความยืดหยุ่นมากขึ้น ราคาประหยัด และคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยมของ Okta ตั้งแต่โซลูชันระดับองค์กรที่ครบครันไปจนถึงตัวเลือกแบบโอเพนซอร์สที่มีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือจัดการอัตลักษณ์และการเข้าถึงที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Okta?

การเลือกใช้ทางเลือกของ Okta แบบสุ่มไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด

ประมาณ90% ของบริษัทรายงานว่าข้อมูลประจำตัวองค์กรของพวกเขาปรากฏในบันทึกของ Stealer ก่อนที่จะเกิดการละเมิด นั่นเป็นสัญญาณเตือนภัย

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงเช่นนั้นและเสริมสร้างความปลอดภัยโดยรวมของคุณ คุณจำเป็นต้องมีโซลูชันการจัดการการเข้าถึงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น:

  • ความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้ง: ให้การตั้งค่าและการจัดการที่ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน
  • ความสามารถในการขยายตัว: รองรับการเติบโตของธุรกิจคุณเมื่อขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ 50 คนหรือ 5,000 คน โดยยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มอบ การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยที่แข็งแกร่ง, การควบคุมการเข้าถึงผู้ใช้ตามบทบาท,บันทึกการตรวจสอบ, การเข้ารหัสข้อมูล, การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง, การแจ้งเตือนการขโมยข้อมูล, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SOC 2, HIPAA, และ GDPR
  • การสนับสนุน SSO และการรวมระบบ: เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและการรวมตัวตนแบบไร้รอยต่อผ่านมาตรฐานเช่น SAML และ OIDC ในขณะที่ยังคงควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์จากศูนย์กลาง
  • การผสานรวม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีของคุณ—ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, แพลตฟอร์มคลาวด์, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ—โดยใช้ตัวเชื่อมต่อและ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: อนุญาตให้ปรับแต่งกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ หน้าจอเข้าสู่ระบบ และนโยบายการเข้าถึงได้อย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับตรรกะทางธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น
  • ความเป็นมิตรต่อผู้พัฒนา: ให้บริการ API, SDK, และเอกสารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองและฝังคุณสมบัติการระบุตัวตนลงในแอปพลิเคชันของคุณ
  • ราคาที่โปร่งใส: นำเสนอรูปแบบการกำหนดราคาที่ชัดเจนและยืดหยุ่น—ควรเป็นแบบตามการใช้งานหรือแบบแบ่งระดับ—พร้อมตัวเลือกเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น

👀 คุณรู้หรือไม่?การโจมตีด้วยมัลแวร์เพิ่มขึ้นถึง 58% หากคุณยังไม่ได้ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการอัตลักษณ์และการเข้าถึง (IAM) ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสม

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Okta ในพริบตา

นี่คือสรุปของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Octa ตามโครงสร้าง, คุณสมบัติหลัก, และราคา.

เครื่องมือ เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น ราคา
Ping Identityองค์กรที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaSการปกป้องตัวตนของลูกค้า, การตรวจจับภัยคุกคามด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงระบบ, และการควบคุมการเข้าถึงราคาเริ่มต้นที่ $3/เดือน ต่อผู้ใช้
เซล์พอยต์ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การจัดเตรียมการเข้าถึงแบบอัตโนมัติ, เครื่องมือ RBAC และการจัดการอุปกรณ์ราคาตามความต้องการ
วันลอจินธุรกิจขนาดกลางการจัดการวงจรชีวิตของตัวตนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การตรวจสอบตัวตนแบบสมาร์ทแฟคเตอร์, และการผสานระบบอย่างลึกซึ้งกับระบบทรัพยากรบุคคลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
Auth0สตาร์ทอัพและนักพัฒนาอิสระการปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงการรองรับหลายเฟรมเวิร์กและภาษามีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
ไมโครซอฟต์ แอดองค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์นโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข, การยืนยันตัวตนแบบไม่มีรหัสผ่านด้วย FIDO2, การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ, และการระบุภัยคุกคามฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $0. 00325/MAUs
จัมป์คลาวด์ธุรกิจขนาดกลางและองค์กรความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจ (Zero-trust), การอนุญาตที่มีระยะเวลาจำกัด, และการบังคับใช้นโยบายแบบรวมศูนย์แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
คีย์คลอคองค์กรธุรกิจการโฮสต์ด้วยตนเอง, การผสานรวม LDAP และ Active Directory, และการปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบราคาตามความต้องการ
ไซเบอร์อาร์คธุรกิจขนาดกลางและองค์กรการปกป้องบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษ, ตัวแทน AI สำหรับการแจ้งเตือน, การเก็บรักษาและหมุนเวียนรหัสผ่านราคาตามความต้องการ
ManageEngineทีมไอทีแบบไฮบริดการตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบและการสร้างรายงานการใช้งานแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $104/เดือน
Cisco Duoองค์กรธุรกิจการตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยที่ต้านทานการหลอกลวง, นโยบายการเข้าถึงที่ปรับเปลี่ยนได้, และการตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Okta

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกโซลูชันการจัดการการเข้าถึง

มาดูคู่แข่งของ Okta ที่ตรงกับความต้องการกันบ้าง เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น เพื่อช่วยให้คุณหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้

1. Ping Identity (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยตัวตนของลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS)

Ping Identity
ผ่านทางPing Identity

ประมาณ94% ขององค์กรระบุว่าลูกค้าของพวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการหากองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ แม้ว่า Okta จะมีการปกป้องข้อมูลประจำตัวที่แข็งแกร่ง แต่ Ping Identity ก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ โดยนำเสนอการควบคุมการเข้าถึงในระดับละเอียด การยืนยันตัวตนที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ MFA แบบปรับตัวได้ ช่วยให้คุณสามารถปกป้องข้อมูลลูกค้าในทุกจุดสัมผัสโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้

ต่างจาก Okta, Ping มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากขึ้นในวิธีการที่คุณPLOYระบบตัวตนของคุณ. ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในองค์กร, บนคลาวด์, หรือในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กร SaaS ที่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน.

Ping ยังรองรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การรวมระบบอัตลักษณ์ (SAML, OIDC) และการจัดการอัตลักษณ์ของพนักงาน โครงสร้างที่เน้น API เป็นหลักทำให้สามารถปรับแต่งและผสานรวมกับแอปพลิเคชันองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

คุณสมบัติเด่นของ Ping Identity

  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ API, ระบบเก่า, และแอปพลิเคชันสมัยใหม่
  • ตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ทำให้กระบวนการทำงานด้านอัตลักษณ์ง่ายขึ้นด้วยAPI แบบเปิด
  • บังคับใช้นโยบายแบบเรียลไทม์ในทุกจุดสัมผัสของข้อมูลประจำตัวทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงาน
  • สนับสนุนระบบตัวตนแบบกระจายศูนย์เพื่อให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุมข้อมูลของตนเองมากขึ้น และมอบการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวที่ราบรื่นระหว่างแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ

ข้อจำกัดของ Ping Identity

  • คุณสมบัติการอนุญาต Ping และไดเรกทอรี Ping อาจดูซับซ้อนพอสมควร
  • การซิงโครไนซ์การเข้าถึงแบบเรียลไทม์มักจะช้ากว่าคู่แข่งของ Okta รายอื่น

ราคาของ Ping Identity

ลูกค้า:

  • จำเป็น: เริ่มต้น $35k/ปี
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $50,000 ต่อปี

กำลังคน:

  • จำเป็น: $3/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Ping Identity

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ping Identity อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ฉันพบเกี่ยวกับ ping identity คือมันให้ทางแก้ปัญหาหลายทางแก่ผู้ใช้สำหรับ SaaS (Security as a Service) ผลิตภัณฑ์ของ ping identities เช่น ping federate, ping access, ping directory และ ping id เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันได้ทำงานด้วยและพบว่ามันใช้งานง่ายมากสำหรับผู้ดูแลระบบ

หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ฉันพบเกี่ยวกับ ping identity คือมันมอบทางแก้ปัญหาหลายทางให้กับผู้ใช้สำหรับ SaaS (Security as a Service) ผลิตภัณฑ์ของ ping identities เช่น ping federate, ping access, ping directory และ ping id เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันได้ทำงานด้วยและพบว่าพวกมันมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบมาก ๆ

2. SailPoint (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการอนุญาตการเข้าถึงและการจัดเตรียมผู้ใช้)

เซล์พอยต์
ผ่านทางSailPoint

ในขณะที่ Okta มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ SailPoint ก้าวไปอีกขั้นด้วยการทำให้การรับรองการเข้าถึงเป็นไปโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมตลอดเวลา ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความสอดคล้องได้

SailPoint ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการรับและยกเลิกการรับผู้ใช้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงเป็นไปอย่างทันเวลาและถูกต้องเมื่อผู้ใช้เข้าร่วม ย้ายภายใน หรือออกจากบริษัทของคุณ คุณยังได้รับการจำลองบทบาทขั้นสูงและการจัดการเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ ทำให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

คุณสมบัติเด่นของ SailPoint

  • จัดการตัวตนของผู้ใช้ในระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กร
  • การจัดการการให้สิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงการจัดการการเข้าถึงให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน และบังคับใช้การกำกับดูแลตัวตนที่เข้มแข็งด้วยการควบคุมตามนโยบาย
  • ดำเนินการทบทวนการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตรวจจับและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์
  • สร้างและกำหนดบทบาทด้วยเครื่องมือ RBAC ขั้นสูง
  • สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์โดยเชื่อมโยงตัวตนกับจุดสิ้นสุด และรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยการรายงานและการควบคุมขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอที

ข้อจำกัดของ SailPoint

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองจากทีมเทคนิคที่ช้าลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรค
  • บทวิจารณ์ชี้ให้เห็นปัญหาแคชบางประการกับเครื่องมือนี้

ราคาของ SailPoint

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SailPoint

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SailPoint อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันชอบฟีเจอร์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายและการอนุมัติหลายชั้นในเวลาที่ร้องขอ ฟีเจอร์เชิงรับ เช่น การรับรอง มีประโยชน์ในระดับที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่หรือเมื่อข้อมูลไม่สะอาด 100% ตัวอย่างเช่น เรามีบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจำนวนมาก และสิ่งนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีสำหรับการรับรอง

ฉันชอบฟีเจอร์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายและการอนุมัติหลายชั้นในเวลาที่มีการร้องขอ การควบคุมเชิงรับ เช่น การรับรอง มีประโยชน์ในระดับที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่หรือเมื่อข้อมูลไม่สะอาด 100% ตัวอย่างเช่น เรามีบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจำนวนมาก และสิ่งนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีสำหรับการรับรอง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ52% ของช่องโหว่ที่ตรวจพบมีความเกี่ยวข้องกับจุดเข้าถึงเริ่มต้น นี่คือเหตุผลที่การควบคุมอย่างเข้มงวดในการสร้าง จัดการ และยกเลิกการใช้งานข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

3. OneLogin (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของตัวตน)

วันลอจิน
ผ่านทางOneLogin

OneLogin เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Okta โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการจัดการวงจรชีวิตผู้ใช้ที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันมีการจัดเตรียมผู้ใช้แบบไดนามิก การยกเลิกการจัดเตรียมโดยอัตโนมัติ และการซิงค์ไดเรกทอรีแบบเรียลไทม์ทั้งในระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กร

เครื่องมือนี้ผสานรวมเครื่องมือด้านความปลอดภัยตลอดวงจรการใช้งานเข้ากับระบบทรัพยากรบุคคลอย่างแน่นหนา ทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

นอกจากนี้ยังเพิ่มการจัดการการเข้าถึงด้วย SmartFactor Authentication ซึ่งก้าวไปไกลกว่า MFA มาตรฐานโดยการประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์, ตำแหน่งที่ตั้ง, และพฤติกรรมของผู้ใช้ ระบบ Vigilance AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวจะตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางตัวตน ในขณะที่การบังคับใช้นโยบายแบบปรับตัวได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ทำให้ทีมของคุณช้าลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneLogin

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวในทุกแอปและอุปกรณ์
  • จัดการการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและบันทึกการตรวจสอบ
  • ทำให้การจัดการสิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
  • ลดภาระงานของฝ่ายไอทีโดยการลดการร้องขอและการอนุมัติการเข้าถึงด้วยตนเอง
  • ปรับปรุงความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการรายงานและการตรวจสอบการเข้าถึงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ OneLogin

  • คุณอาจต้องใช้ส่วนขยายสำหรับฟีเจอร์การจัดการขั้นสูงบางรายการ
  • คุณสมบัติของ MFA อาจมีข้อบกพร่องบางครั้ง

ราคาของ OneLogin

  • ขั้นสูง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • อัตลักษณ์ B2B: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ OneLogin

  • G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง OneLogin อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ระบบ UI ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย SSO ได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ๆ เช่น SSO สำหรับเดสก์ท็อป และ smarthooks ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางได้

ระบบ UI ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย SSO ได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ๆ เช่น SSO สำหรับเดสก์ท็อป และ smarthooks ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางได้

🌳 ทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Okta

ทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Okta กำลังคิดจะเลิกใช้โซลูชันการจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM) เชิงพาณิชย์อย่าง Okta เพื่อใช้สิ่งที่เป็นโอเพนซอร์สอยู่หรือไม่?

นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการการควบคุมที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และต้องการบอกลาค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายซ้ำๆ

มีตัวเลือกโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่งมากมายที่สามารถจัดการได้ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขององค์กรที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Keycloak เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยนำเสนอฟีเจอร์การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA) และการจัดการผู้ใช้ที่ครอบคลุม ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่งและ Red Hat

จากนั้นก็มี Authentik ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่ทันสมัย การออกแบบที่ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการอัตลักษณ์แบบโฮสต์เอง และหากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่เน้นการทำงานบนคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไมโครเซอร์วิส Zitadel ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทรงพลัง โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและความสามารถในการขยายระบบ

โปรดจำไว้ว่า แม้โอเพนซอร์สจะมอบอิสระอันยอดเยี่ยมให้กับคุณ แต่ก็หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการโฮสต์ ดูแลรักษา และสนับสนุนระบบด้วยตนเอง

4. Auth0 (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการยืนยันตัวตนสำหรับนักพัฒนา)

Auth0
ผ่านทางAuth0

ผู้ไม่ประสงค์ดีดำเนินการโจมตี 11.5ครั้งทุกนาที และด้วยการเข้าถึงซอร์สโค้ด โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำคัญ นักพัฒนาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง แพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงที่คุณเลือกควรมีฟีเจอร์ที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก และ Okta อาจไม่ตอบโจทย์ในแง่นี้

Auth0—ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Okta แต่ยังคงดำเนินงานอย่างอิสระ—นำเสนอแนวทางที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลักมากกว่าบริษัทแม่ ด้วย API ที่ทรงพลังและ SDK ที่ยืดหยุ่น ทีมงานนักพัฒนาของคุณสามารถผสานรวมระบบจัดการตัวตนเข้ากับแอปพลิเคชันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้และความปลอดภัย ในขณะที่ Okta มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Auth0 มอบเครื่องมือและอิสระให้กับนักพัฒนาในการสร้างกระบวนการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะของแต่ละองค์กร

ซอฟต์แวร์นี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งอื่น ๆ เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การป้องกันการโจมตีจากบอท และการป้องกันการโจมตีแบบ brute-force เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณบล็อกภัยคุกคามได้อย่างเชิงรุกก่อนที่จะขยายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auth0

  • สร้างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบแบบกำหนดเองด้วย API และ SDK ที่ทรงพลัง และรักษาความปลอดภัยของแอปด้วยการเข้าสู่ระบบแบบไม่มีรหัสผ่าน, ชีวมิติ, และโซเชียล
  • ปรับแต่งตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้กฎและการดำเนินการ
  • ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามด้วยการตรวจจับความผิดปกติในตัว, การป้องกันบอท,และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในตัวอื่น ๆ
  • จัดการแอปพลิเคชันแบบหลายผู้เช่าด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่แยกจากกัน
  • จัดหมวดหมู่ผู้ใช้ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงและการติดแท็กเมตาดาตา
  • ผสานรวมตัวตนได้อย่างรวดเร็วด้วยการรองรับหลายภาษาและเฟรมเวิร์ก
  • การตรวจสอบความถูกต้องในระดับที่กว้างขวางสำหรับแอปพลิเคชันทั่วโลกพร้อมความพร้อมใช้งานสูง

ข้อจำกัดของ Auth0

  • แผนฟรีและแผนระดับล่างมีข้อจำกัด API ที่เข้มงวด
  • การซิงค์กับการผสานรวมของบุคคลที่สามอาจมีความซับซ้อน

ราคาของ Auth0

Auth0 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Auth0 อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraเขียนว่า:

ปลอดภัยมาก หมายถึงปลอดภัยจริง ๆ ผมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดฟีเจอร์ต่าง ๆ เอง เช่น การจำกัด API การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกัน ทุกอย่างมาพร้อมใช้งานทันที ราคา ขอโทษที่ต้องพูด แต่ถ้าผมเปรียบเทียบราคาของ Auth0 สำหรับสตาร์ทอัพ ผมคงแนะนำตัวเลือกที่ถูกกว่าสำหรับการทดสอบ ทุกอย่างของ Auth0 ดีหมด ยกเว้นเรื่องราคาเท่านั้น

ปลอดภัยมาก หมายถึงปลอดภัยจริง ๆ ผมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดฟีเจอร์ต่าง ๆ เอง เช่น การจำกัด API การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกัน ทุกอย่างมาพร้อมใช้งานทันที ราคา ขอโทษที่ต้องพูด แต่ถ้าเปรียบเทียบราคาของ Auth0 สำหรับสตาร์ทอัพ ผมคงแนะนำตัวเลือกที่ถูกกว่าสำหรับการทดสอบ ทุกอย่างของ Auth0 ดีหมด ยกเว้นเรื่องราคาเท่านั้น

👀 คุณรู้หรือไม่? อัตลักษณ์ของเครื่องจักรในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าอัตลักษณ์ของมนุษย์ถึง80 ต่อ 1

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft)

ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ แอดไดเรกทอรี (อาซัวร์ เอดี)
ผ่านทางMicrosoft Azure Active Directory (Azure AD)

Microsoft Azure Active Directory (ปัจจุบันคือ Microsoft Entra ID) โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ชั้นนำที่มีการผสานรวมกับระบบนิเวศขององค์กรมากกว่า Okta โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งของ Microsoft ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขได้อย่างราบรื่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในสภาพแวดล้อมของ Microsoft 365, Azure และ Windows

ต่างจาก Okta, Microsoft Azure Active Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานที่มีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขที่ละเอียดและระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบปรับตัวตามความเสี่ยงให้เลือกใช้ด้วย ทางเลือกของ Okta นี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งหากคุณใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

  • นำนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขมาใช้ตามความเสี่ยงของผู้ใช้และอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ และทำให้การจัดเตรียมผู้ใช้ การตรวจสอบการเข้าถึง และกระบวนการทำงานตลอดวงจรชีวิตเป็นอัตโนมัติ
  • ใช้การยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านด้วย FIDO2, ข้อมูลชีวมิติ และ Microsoft Authenticator
  • ตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านอัตลักษณ์โดยใช้ Microsoft Defender และ Sentinel
  • ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365เพื่อปลดล็อกเคล็ดลับการใช้งาน Microsoft Teamsเช่น การเข้าถึงผู้เยี่ยมชมอย่างปลอดภัยและสิทธิ์เฉพาะสำหรับแต่ละแอป
  • ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือรายงานและการกำกับดูแลที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

  • การเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดจะถูกจำกัดหากเครื่องมือของไมโครซอฟท์ไม่ใช่ระบบหลักของคุณ
  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติที่มากเกินไป

ราคาของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

  • ผู้ใช้รายเดือนแรก 50,000 คน: ฟรี
  • พรีเมียม 1 (มากกว่า 50,000 MAU): $0. 00325/MAUs
  • พรีเมียม 2 (มากกว่า 50,000 MAU): $0. 01625/MAU

การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

มีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมโดเมนของบริษัทเรา นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สามารถผสานรวมกับ O365 ได้โดยการเขียนนโยบายใด ๆ

มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการผู้ใช้และกระบวนการควบคุมโดเมนของบริษัทเรา นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สามารถผสานรวมกับ O365 ได้โดยการเขียนนโยบายใดๆ

6. JumpCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการนำโมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจมาใช้)

จัมป์คลาวด์
ผ่านทางJumpCloud

การละเมิดข้อมูลประจำตัวที่มีสิทธิพิเศษเป็นสาเหตุของการละเมิดข้อมูลถึง 74% JumpCloud ช่วยลดความเสี่ยงนี้ด้วยโมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust) โดยตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้ สภาพของอุปกรณ์ และบริบทการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งช่วยลดพื้นที่การโจมตีในทุกขั้นตอน

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางจัดการอัตลักษณ์แบบแยกส่วนของ Okta, JumpCloud รวมการจัดการผู้ใช้, ความปลอดภัยของอุปกรณ์, และการควบคุมการเข้าถึงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สร้างขึ้นบนคลาวด์. ทีมไอทีของคุณจะได้รับการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม.

JumpCloud ยังช่วยให้การเข้าถึงของผู้ขายปลอดภัยขึ้นด้วยการอนุญาตที่ละเอียดและจำกัดเวลา รวมถึงการบังคับใช้นโยบายแบบรวมศูนย์ นอกจากนี้ การจัดการจุดสิ้นสุดแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Windows, macOS, Linux) ทำให้ JumpCloud เป็นคู่แข่งสำคัญของ Okta สำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ JumpCloud

  • จัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และการเข้าถึงจากคอนโซลเดียวบนคลาวด์
  • เปิดใช้งานการรองรับข้ามแพลตฟอร์มสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux
  • ให้บริการการอนุญาตจากระยะไกลอย่างปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทที่ละเอียดและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
  • ปรับปรุงการเข้าถึงของผู้ขายให้มีประสิทธิภาพด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่มีระยะเวลาจำกัดและบันทึกการตรวจสอบ
  • ผสานรวม SSO และ MFA ในแอปพลิเคชันทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
  • อัตโนมัติการจัดเตรียมและการยกเลิกการจัดเตรียมผู้ใช้ข้ามบริการ
  • นำนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวมาใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการติดตั้งแพตช์ การเข้ารหัส และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดของ JumpCloud

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนหากคุณไม่มีประสบการณ์มากนักกับซอฟต์แวร์การจัดการการเข้าถึง
  • การตั้งค่าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวอาจไม่ถูกต้องเสมอไปและจำเป็นต้องมีการปรับแต่ง

ราคาของ JumpCloud

  • การจัดการอุปกรณ์: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • SSO: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไดเรกทอรีหลัก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • สำหรับ MSP: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ JumpCloud

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง JumpCloud อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันได้ใช้ Jumpcloud เป็นโซลูชัน IAM แบบรวมศูนย์เพื่อจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันและการจัดการอุปกรณ์ และได้ทำงานอย่างกว้างขวางในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน SSO เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น

ฉันได้ใช้ Jumpcloud เป็นโซลูชัน IAM แบบรวมศูนย์เพื่อจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันและการจัดการอุปกรณ์ และได้ทำงานอย่างกว้างขวางในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน SSO เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น

7. Keycloak (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์โซลูชันการจัดการตัวตนและการเข้าถึงด้วยตนเอง)

คีย์คลอค
ผ่านทางKeycloak

หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Okta คือความแข็งตัว ซึ่งทำให้การปรับแต่งทำได้ยาก. Keycloak, ทางด้านตรงกันข้าม, เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์สที่มอบความยืดหยุ่นอย่างลึกซึ้งและสามารถโฮสต์ได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการและค่าลิขสิทธิ์. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการควบคุม, ความคุ้มค่า, และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์.

แพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงนี้ผสานรวมกับ LDAP และ Active Directory ได้อย่างราบรื่น รองรับผู้ให้บริการระบุตัวตนที่กำหนดเอง และปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Keycloak

  • นำโปรโตคอลมาตรฐานมาใช้ เช่น OAuth2, OpenID Connect และ SAML
  • บังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
  • ปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ, ธีม, และส่วนติดต่อผู้ใช้
  • จัดการผู้ใช้, บทบาท, และสิทธิ์การเข้าถึงผ่านระบบคอนโซลผู้ดูแลระบบกลาง
  • รองรับการเข้าสู่ระบบทางสังคมผ่านผู้ให้บริการเช่น Google, Facebook, และ Twitter
  • ปรับใช้ในสถานที่หรือในสภาพแวดล้อมคลาวด์ใดก็ได้เพื่อควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
  • ทำให้การจัดเตรียมผู้ใช้เป็นอัตโนมัติด้วยการจัดการตัวตนและการรวมระบบ
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยใช้ปลั๊กอินที่กำหนดเองและ REST APIs

ข้อจำกัดของ Keycloak

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับการตั้งค่าและการปรับแต่ง
  • คุณอาจต้องการความเชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่อจัดการและบำรุงรักษา

ราคาของ Keycloak

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Keycloak

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Keycloak อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวในRedditกล่าวว่า:

การตั้งค่าเริ่มต้นอาจน่ารำคาญเล็กน้อย แต่ไม่ซับซ้อนมากนัก ฉันไม่เคยต้องทำการบำรุงรักษาใด ๆ หลังจากติดตั้ง/ตั้งค่าครั้งแรก ฉันใช้งานมันมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ฉันต้องบอกว่า การเริ่มต้นระบบ (หากคุณต้องการรีสตาร์ท) ค่อนข้างช้า แม้ว่าฉันยังไม่ได้สำรวจการตั้งค่า HA ใด ๆ ก็ตาม

การตั้งค่าเริ่มต้นอาจน่ารำคาญเล็กน้อย แต่ไม่ได้ซับซ้อนมากนัก ฉันไม่เคยต้องทำการบำรุงรักษาใด ๆ หลังจากติดตั้ง/กำหนดค่าครั้งแรก ฉันใช้งานมันมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ฉันต้องบอกว่า การเริ่มต้นระบบ (หากคุณต้องการรีสตาร์ท) ค่อนข้างช้า แม้ว่าฉันจะไม่ได้สำรวจการตั้งค่า HA ใด ๆ ก็ตาม

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์

8. CyberArk (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการตัวตนกับเครื่องมือความปลอดภัยของข้อมูล)

CyberArk: คู่แข่งของ okta
ผ่านทางCyberArk

ประมาณ68% ของบริษัทระบุว่าการซิงค์ที่ไม่ดีระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการตัวตน, เครื่องมือความปลอดภัย, และระบบความปลอดภัยทำให้ความสามารถในการตรวจจับการโจมตีของพวกเขาอ่อนแอลง CyberArk ช่วยเชื่อมช่องว่างที่สำคัญนี้ โดยนำเสนอทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่า Okta ด้วยการรวมการจัดการการเข้าถึงที่มีสิทธิ์พิเศษกับความปลอดภัยของตัวตนขั้นสูง

มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือด้านไอทีและความปลอดภัยที่หลากหลาย มอบความสามารถในการมองเห็นและควบคุมที่ครอบคลุมทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมแบบขยายได้ยังรองรับการติดตั้งแบบไฮบริดและคลาวด์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ CyberArk

  • ปกป้องบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษด้วยการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง
  • ตรวจสอบและบันทึกเซสชันที่มีสิทธิ์พิเศษแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติการตรวจจับภัยคุกคามและการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลประจำตัว
  • รักษาความปลอดภัยการเข้าถึงระยะไกลของผู้ขายและบุคคลที่สามด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด
  • ใช้เอเจนต์ AI ที่ปลอดภัยเพื่อระบุและจัดการกับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการเก็บรักษาและหมุนเวียนรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่มีความอ่อนไหว

ข้อจำกัดของ CyberArk

  • ระบบการหมุนเวียนรหัสผ่านมักมีปัญหา
  • การค้นหาขั้นตอนเฉพาะในระบบการควบคุมเอกสารผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยาก

ราคาของ CyberArk

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ CyberArk

  • G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CyberArk อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraเขียนว่า:

การมีบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวอย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก หน้าเว็บนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่บางครั้งการซิงค์รหัสผ่านสำหรับบัญชีบางบัญชีก็ไม่ทำงาน และเราจำเป็นต้องติดต่อทีมผู้ดูแลระบบ cyberark เพื่อตรวจสอบ

การมีบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวอย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก หน้าเว็บนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายมาก แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่บางครั้งการซิงค์รหัสผ่านสำหรับบัญชีบางบัญชีก็ไม่ทำงาน และเราต้องติดต่อทีมผู้ดูแลระบบ cyberark เพื่อตรวจสอบ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รหัสผ่านที่พบบ่อยที่สุดในโลกยังคงเป็น"123456" แม้จะมีการเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวของมัน แต่ก็ยังคงถูกใช้โดยบัญชีมากกว่า 23 ล้านบัญชีทั่วโลก

9. ManageEngine (เหมาะที่สุดสำหรับทีมไอทีแบบไฮบริด)

ManageEngine: คู่แข่งของ okta
ผ่านทางManageEngine

ManageEngine ผสานการจัดการอุปกรณ์กับการเข้าถึงตามตัวตน มอบการควบคุมที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ปลายทาง

นอกเหนือจากการจัดการตัวตนและการเข้าถึงแล้ว คุณยังได้รับการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และเส้นทางการตรวจสอบที่ละเอียด รองรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดด้วยการผสานรวมทั้งในองค์กรและบนคลาวด์ พร้อมด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่แข็งแกร่ง

คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วยโค้ดต่ำสำหรับการจัดการความปลอดภัยได้ และนำไปติดตั้งไว้ที่สำนักงานของคุณเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine

  • สนับสนุนสภาพแวดล้อม IT แบบไฮบริดด้วยตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Active Directory, Azure AD และ LDAP
  • ตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบและสร้างรายงานการตรวจสอบอย่างละเอียด
  • ใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น

ข้อจำกัดของ ManageEngine

  • งานการกำหนดค่าขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานรวมปลั๊กอินที่กำหนดเอง ต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมและการสนับสนุนโดยตรง
  • ซอฟต์แวร์การจัดการตัวตนนี้มีราคาแพงกว่าคู่แข่งของ Okta อื่น ๆ

ราคาของ ManageEngine

  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $104/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $124/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
  • UEM: เริ่มต้นที่ $139/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
  • ความปลอดภัย: เริ่มต้นที่ $205/เดือน สำหรับระบบคลาวด์

(เฉพาะราคาแบบรายปีและตลอดชีพสำหรับติดตั้งในสถานที่เท่านั้น)

คะแนนและรีวิวของ ManageEngine

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ManageEngine อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ความสามารถในการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งอุปกรณ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ความสามารถในการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งอุปกรณ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

💟 กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Okta สำหรับธุรกิจขนาดเล็กอยู่หรือไม่?

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Okta ที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีกและใช้งานง่ายกว่า JumpCloud เป็นตัวเลือกแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และการเข้าถึงจากคลาวด์

หากคุณกำลังใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Entra ID (ซึ่งคือชื่อใหม่ของ Azure AD) เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากเพราะมันผสานการทำงานได้ดีมาก OneLogin มักถูกเรียกว่า "Okta-lite" และติดตั้งง่ายกว่า เหมาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก

หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ประหยัดงบประมาณจริงๆ พร้อมความปลอดภัยที่ดี miniOrange เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา หรือ Duo Security สำหรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่แข็งแกร่ง

10. Cisco Duo (เหมาะที่สุดสำหรับการป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิง)

Cisco Duo: คู่แข่งของ okta
ผ่านทางCisco Duo

การโจมตีแบบฟิชชิงที่ใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นฐานได้เพิ่มขึ้นถึง 703% และการพึ่งพา Okta เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องธุรกิจของคุณ คุณต้องการโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟิชชิงควบคู่ไปกับการจัดการข้อมูลประจำตัว Cisco Duo มอบสิ่งนี้ให้คุณ

Duo เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากและมีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่ป้องกันการฟิชชิ่ง ด้วยการรองรับ FIDO2 และ WebAuthn Duo ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูล แม้ในกรณีที่ข้อมูลประจำตัวถูกขโมย ด้วยระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Cisco Duo ยังมีการกำหนดนโยบายการเข้าถึงแบบปรับตัวได้ การตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์ และการผสานรวมที่ราบรื่นกับทั้งแอปพลิเคชันบนคลาวด์และในองค์กร

คุณสมบัติเด่นของ Cisco Duo

  • บังคับใช้นโยบายการเข้าถึงแบบปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงของผู้ใช้และอุปกรณ์
  • ตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์ก่อนอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึง
  • เปิดใช้งาน SSO ที่ปลอดภัยข้ามแอปพลิเคชันบนคลาวด์และภายในองค์กร
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ VPN, RDP, แพลตฟอร์มคลาวด์ และระบบเดิม

ข้อจำกัดของ Cisco Duo

  • แพลตฟอร์มนี้พึ่งพาผู้ให้บริการระบุตัวตนจากบุคคลที่สามสำหรับบริการไดเรกทอรีอย่างเต็มรูปแบบ
  • การรายงานขั้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน

ราคาของ Cisco Duo

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อได้เปรียบ: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียร์: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Cisco Duo

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Cisco Duo อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางใช้งานง่ายมาก เราไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน Cisco Duo การควบคุมด้านการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมขอแนะนำให้เพิ่มการควบคุมเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการตั้งค่าเวลาหมดอายุที่กำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือน MFA และเวลาในการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจต้องการเวลาในการตอบสนองมากขึ้นหรือน้อยลง

แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางใช้งานง่ายมาก เราไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน Cisco Duo การควบคุมการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมขอแนะนำให้เพิ่มการควบคุมเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการตั้งค่าเวลาหมดอายุที่กำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือน MFA และเวลาในการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจต้องการเวลาในการตอบสนองมากขึ้นหรือน้อยลง

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับพนักงานใหม่ของคุณ

