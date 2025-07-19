10 อันดับคู่แข่งและทางเลือกของ Okta สำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวในปี 2025

Okta เป็นชื่อที่รู้จักกันดีในวงการการจัดการอัตลักษณ์ เนื่องจากเครื่องมือการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และเครื่องมือวงจรชีวิตของผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง
เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการการเข้าถึงที่ปลอดภัยและเก็บรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย
แต่ถึงแม้จะมีจุดแข็งมากมาย ราคาของ Okta อาจสูงขึ้นเมื่อคุณขยายขนาด กระบวนการติดตั้งค่อนข้างซับซ้อน และการปรับแต่งรวมถึงการผสานรวมมีข้อจำกัดอยู่บ้าง หากสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคสำคัญ คุณยังมีทางเลือกอื่น
มีทางเลือกที่ทรงพลังหลายตัวสำหรับ Okta ที่มอบความยืดหยุ่นมากขึ้น ราคาประหยัด และคุณสมบัติที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยมของ Okta ตั้งแต่โซลูชันระดับองค์กรที่ครบครันไปจนถึงตัวเลือกแบบโอเพนซอร์สที่มีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือจัดการอัตลักษณ์และการเข้าถึงที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Okta?
การเลือกใช้ทางเลือกของ Okta แบบสุ่มไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีที่สุด
ประมาณ90% ของบริษัทรายงานว่าข้อมูลประจำตัวองค์กรของพวกเขาปรากฏในบันทึกของ Stealer ก่อนที่จะเกิดการละเมิด นั่นเป็นสัญญาณเตือนภัย
เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงเช่นนั้นและเสริมสร้างความปลอดภัยโดยรวมของคุณ คุณจำเป็นต้องมีโซลูชันการจัดการการเข้าถึงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น:
- ความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้ง: ให้การตั้งค่าและการจัดการที่ง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน
- ความสามารถในการขยายตัว: รองรับการเติบโตของธุรกิจคุณเมื่อขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ 50 คนหรือ 5,000 คน โดยยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มอบ การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยที่แข็งแกร่ง, การควบคุมการเข้าถึงผู้ใช้ตามบทบาท,บันทึกการตรวจสอบ, การเข้ารหัสข้อมูล, การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง, การแจ้งเตือนการขโมยข้อมูล, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SOC 2, HIPAA, และ GDPR
- การสนับสนุน SSO และการรวมระบบ: เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและการรวมตัวตนแบบไร้รอยต่อผ่านมาตรฐานเช่น SAML และ OIDC ในขณะที่ยังคงควบคุมการตรวจสอบสิทธิ์จากศูนย์กลาง
- การผสานรวม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีของคุณ—ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล, แพลตฟอร์มคลาวด์, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ—โดยใช้ตัวเชื่อมต่อและ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: อนุญาตให้ปรับแต่งกระบวนการใช้งานของผู้ใช้ หน้าจอเข้าสู่ระบบ และนโยบายการเข้าถึงได้อย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับตรรกะทางธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น
- ความเป็นมิตรต่อผู้พัฒนา: ให้บริการ API, SDK, และเอกสารที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองและฝังคุณสมบัติการระบุตัวตนลงในแอปพลิเคชันของคุณ
- ราคาที่โปร่งใส: นำเสนอรูปแบบการกำหนดราคาที่ชัดเจนและยืดหยุ่น—ควรเป็นแบบตามการใช้งานหรือแบบแบ่งระดับ—พร้อมตัวเลือกเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น
👀 คุณรู้หรือไม่?การโจมตีด้วยมัลแวร์เพิ่มขึ้นถึง 58% หากคุณยังไม่ได้ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการอัตลักษณ์และการเข้าถึง (IAM) ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสม
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Okta ในพริบตา
นี่คือสรุปของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Octa ตามโครงสร้าง, คุณสมบัติหลัก, และราคา.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|Ping Identity
|องค์กรที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS
|การปกป้องตัวตนของลูกค้า, การตรวจจับภัยคุกคามด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การอนุญาตให้พนักงานเข้าถึงระบบ, และการควบคุมการเข้าถึง
|ราคาเริ่มต้นที่ $3/เดือน ต่อผู้ใช้
|เซล์พอยต์
|ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การจัดเตรียมการเข้าถึงแบบอัตโนมัติ, เครื่องมือ RBAC และการจัดการอุปกรณ์
|ราคาตามความต้องการ
|วันลอจิน
|ธุรกิจขนาดกลาง
|การจัดการวงจรชีวิตของตัวตนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การตรวจสอบตัวตนแบบสมาร์ทแฟคเตอร์, และการผสานระบบอย่างลึกซึ้งกับระบบทรัพยากรบุคคล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|Auth0
|สตาร์ทอัพและนักพัฒนาอิสระ
|การปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์ รวมถึงการรองรับหลายเฟรมเวิร์กและภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ แอด
|องค์กรที่ใช้ระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|นโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข, การยืนยันตัวตนแบบไม่มีรหัสผ่านด้วย FIDO2, การยืนยันตัวตนทางชีวภาพ, และการระบุภัยคุกคาม
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $0. 00325/MAUs
|จัมป์คลาวด์
|ธุรกิจขนาดกลางและองค์กร
|ความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจ (Zero-trust), การอนุญาตที่มีระยะเวลาจำกัด, และการบังคับใช้นโยบายแบบรวมศูนย์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11/เดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|คีย์คลอค
|องค์กรธุรกิจ
|การโฮสต์ด้วยตนเอง, การผสานรวม LDAP และ Active Directory, และการปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ
|ราคาตามความต้องการ
|ไซเบอร์อาร์ค
|ธุรกิจขนาดกลางและองค์กร
|การปกป้องบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษ, ตัวแทน AI สำหรับการแจ้งเตือน, การเก็บรักษาและหมุนเวียนรหัสผ่าน
|ราคาตามความต้องการ
|ManageEngine
|ทีมไอทีแบบไฮบริด
|การตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบและการสร้างรายงานการใช้งาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $104/เดือน
|Cisco Duo
|องค์กรธุรกิจ
|การตรวจสอบสิทธิ์หลายปัจจัยที่ต้านทานการหลอกลวง, นโยบายการเข้าถึงที่ปรับเปลี่ยนได้, และการตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Okta
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรบ้างก่อนเลือกโซลูชันการจัดการการเข้าถึง
มาดูคู่แข่งของ Okta ที่ตรงกับความต้องการกันบ้าง เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น เพื่อช่วยให้คุณหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้
1. Ping Identity (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยตัวตนของลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS)
ประมาณ94% ขององค์กรระบุว่าลูกค้าของพวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการหากองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ แม้ว่า Okta จะมีการปกป้องข้อมูลประจำตัวที่แข็งแกร่ง แต่ Ping Identity ก้าวไปอีกขั้นด้วยการจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ โดยนำเสนอการควบคุมการเข้าถึงในระดับละเอียด การยืนยันตัวตนที่คำนึงถึงความเสี่ยง และ MFA แบบปรับตัวได้ ช่วยให้คุณสามารถปกป้องข้อมูลลูกค้าในทุกจุดสัมผัสโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
ต่างจาก Okta, Ping มอบความยืดหยุ่นให้คุณมากขึ้นในวิธีการที่คุณPLOYระบบตัวตนของคุณ. ไม่ว่าจะเป็นระบบภายในองค์กร, บนคลาวด์, หรือในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด, มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กร SaaS ที่มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน.
Ping ยังรองรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน การรวมระบบอัตลักษณ์ (SAML, OIDC) และการจัดการอัตลักษณ์ของพนักงาน โครงสร้างที่เน้น API เป็นหลักทำให้สามารถปรับแต่งและผสานรวมกับแอปพลิเคชันองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น
คุณสมบัติเด่นของ Ping Identity
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ API, ระบบเก่า, และแอปพลิเคชันสมัยใหม่
- ตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ด้วยการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้กระบวนการทำงานด้านอัตลักษณ์ง่ายขึ้นด้วยAPI แบบเปิด
- บังคับใช้นโยบายแบบเรียลไทม์ในทุกจุดสัมผัสของข้อมูลประจำตัวทั้งสำหรับลูกค้าและพนักงาน
- สนับสนุนระบบตัวตนแบบกระจายศูนย์เพื่อให้ผู้ใช้มีอำนาจควบคุมข้อมูลของตนเองมากขึ้น และมอบการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวที่ราบรื่นระหว่างแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ Ping Identity
- คุณสมบัติการอนุญาต Ping และไดเรกทอรี Ping อาจดูซับซ้อนพอสมควร
- การซิงโครไนซ์การเข้าถึงแบบเรียลไทม์มักจะช้ากว่าคู่แข่งของ Okta รายอื่น
ราคาของ Ping Identity
ลูกค้า:
- จำเป็น: เริ่มต้น $35k/ปี
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $50,000 ต่อปี
กำลังคน:
- จำเป็น: $3/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ping Identity
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Ping Identity อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ฉันพบเกี่ยวกับ ping identity คือมันให้ทางแก้ปัญหาหลายทางแก่ผู้ใช้สำหรับ SaaS (Security as a Service) ผลิตภัณฑ์ของ ping identities เช่น ping federate, ping access, ping directory และ ping id เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันได้ทำงานด้วยและพบว่ามันใช้งานง่ายมากสำหรับผู้ดูแลระบบ
หนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ฉันพบเกี่ยวกับ ping identity คือมันมอบทางแก้ปัญหาหลายทางให้กับผู้ใช้สำหรับ SaaS (Security as a Service) ผลิตภัณฑ์ของ ping identities เช่น ping federate, ping access, ping directory และ ping id เป็นผลิตภัณฑ์ที่ฉันได้ทำงานด้วยและพบว่าพวกมันมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบมาก ๆ
2. SailPoint (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการอนุญาตการเข้าถึงและการจัดเตรียมผู้ใช้)
ในขณะที่ Okta มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเข้าถึงและการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ SailPoint ก้าวไปอีกขั้นด้วยการทำให้การรับรองการเข้าถึงเป็นไปโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมตลอดเวลา ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความสอดคล้องได้
SailPoint ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการรับและยกเลิกการรับผู้ใช้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงเป็นไปอย่างทันเวลาและถูกต้องเมื่อผู้ใช้เข้าร่วม ย้ายภายใน หรือออกจากบริษัทของคุณ คุณยังได้รับการจำลองบทบาทขั้นสูงและการจัดการเพื่อควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ ทำให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติเด่นของ SailPoint
- จัดการตัวตนของผู้ใช้ในระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กร
- การจัดการการให้สิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงการจัดการการเข้าถึงให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ทุกคน และบังคับใช้การกำกับดูแลตัวตนที่เข้มแข็งด้วยการควบคุมตามนโยบาย
- ดำเนินการทบทวนการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตรวจจับและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านการเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์
- สร้างและกำหนดบทบาทด้วยเครื่องมือ RBAC ขั้นสูง
- สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์โดยเชื่อมโยงตัวตนกับจุดสิ้นสุด และรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยการรายงานและการควบคุมขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านไอที
ข้อจำกัดของ SailPoint
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองจากทีมเทคนิคที่ช้าลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุปสรรค
- บทวิจารณ์ชี้ให้เห็นปัญหาแคชบางประการกับเครื่องมือนี้
ราคาของ SailPoint
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SailPoint
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SailPoint อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบฟีเจอร์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายและการอนุมัติหลายชั้นในเวลาที่ร้องขอ ฟีเจอร์เชิงรับ เช่น การรับรอง มีประโยชน์ในระดับที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่หรือเมื่อข้อมูลไม่สะอาด 100% ตัวอย่างเช่น เรามีบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจำนวนมาก และสิ่งนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีสำหรับการรับรอง
ฉันชอบฟีเจอร์เชิงรุก เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดนโยบายและการอนุมัติหลายชั้นในเวลาที่มีการร้องขอ การควบคุมเชิงรับ เช่น การรับรอง มีประโยชน์ในระดับที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม ไม่สามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่หรือเมื่อข้อมูลไม่สะอาด 100% ตัวอย่างเช่น เรามีบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันจำนวนมาก และสิ่งนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดีสำหรับการรับรอง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ52% ของช่องโหว่ที่ตรวจพบมีความเกี่ยวข้องกับจุดเข้าถึงเริ่มต้น นี่คือเหตุผลที่การควบคุมอย่างเข้มงวดในการสร้าง จัดการ และยกเลิกการใช้งานข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
3. OneLogin (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของตัวตน)
OneLogin เป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Okta โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการจัดการวงจรชีวิตผู้ใช้ที่แข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันมีการจัดเตรียมผู้ใช้แบบไดนามิก การยกเลิกการจัดเตรียมโดยอัตโนมัติ และการซิงค์ไดเรกทอรีแบบเรียลไทม์ทั้งในระบบคลาวด์และระบบภายในองค์กร
เครื่องมือนี้ผสานรวมเครื่องมือด้านความปลอดภัยตลอดวงจรการใช้งานเข้ากับระบบทรัพยากรบุคคลอย่างแน่นหนา ทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
นอกจากนี้ยังเพิ่มการจัดการการเข้าถึงด้วย SmartFactor Authentication ซึ่งก้าวไปไกลกว่า MFA มาตรฐานโดยการประเมินความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์, ตำแหน่งที่ตั้ง, และพฤติกรรมของผู้ใช้ ระบบ Vigilance AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวจะตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางตัวตน ในขณะที่การบังคับใช้นโยบายแบบปรับตัวได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยไม่ทำให้ทีมของคุณช้าลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneLogin
- เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวในทุกแอปและอุปกรณ์
- จัดการการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างปลอดภัยด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและบันทึกการตรวจสอบ
- ทำให้การจัดการสิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
- ลดภาระงานของฝ่ายไอทีโดยการลดการร้องขอและการอนุมัติการเข้าถึงด้วยตนเอง
- ปรับปรุงความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการรายงานและการตรวจสอบการเข้าถึงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ OneLogin
- คุณอาจต้องใช้ส่วนขยายสำหรับฟีเจอร์การจัดการขั้นสูงบางรายการ
- คุณสมบัติของ MFA อาจมีข้อบกพร่องบางครั้ง
ราคาของ OneLogin
- ขั้นสูง: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัตลักษณ์ B2B: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ OneLogin
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OneLogin อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ระบบ UI ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย SSO ได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ๆ เช่น SSO สำหรับเดสก์ท็อป และ smarthooks ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางได้
ระบบ UI ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติทั้งหมดที่สามารถช่วยให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมาย SSO ได้ นอกเหนือจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมาก ๆ เช่น SSO สำหรับเดสก์ท็อป และ smarthooks ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางได้
🌳 ทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Okta
ทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Okta กำลังคิดจะเลิกใช้โซลูชันการจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM) เชิงพาณิชย์อย่าง Okta เพื่อใช้สิ่งที่เป็นโอเพนซอร์สอยู่หรือไม่?
นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากหากคุณต้องการการควบคุมที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และต้องการบอกลาค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายซ้ำๆ
มีตัวเลือกโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่งมากมายที่สามารถจัดการได้ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขององค์กรที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Keycloak เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยนำเสนอฟีเจอร์การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA) และการจัดการผู้ใช้ที่ครอบคลุม ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่งและ Red Hat
จากนั้นก็มี Authentik ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่ทันสมัย การออกแบบที่ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการอัตลักษณ์แบบโฮสต์เอง และหากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่เน้นการทำงานบนคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไมโครเซอร์วิส Zitadel ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทรงพลัง โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและความสามารถในการขยายระบบ
โปรดจำไว้ว่า แม้โอเพนซอร์สจะมอบอิสระอันยอดเยี่ยมให้กับคุณ แต่ก็หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการโฮสต์ ดูแลรักษา และสนับสนุนระบบด้วยตนเอง
4. Auth0 (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งการยืนยันตัวตนสำหรับนักพัฒนา)
ผู้ไม่ประสงค์ดีดำเนินการโจมตี 11.5ครั้งทุกนาที และด้วยการเข้าถึงซอร์สโค้ด โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสำคัญ นักพัฒนาจึงกลายเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง แพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงที่คุณเลือกควรมีฟีเจอร์ที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก และ Okta อาจไม่ตอบโจทย์ในแง่นี้
Auth0—ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Okta แต่ยังคงดำเนินงานอย่างอิสระ—นำเสนอแนวทางที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลักมากกว่าบริษัทแม่ ด้วย API ที่ทรงพลังและ SDK ที่ยืดหยุ่น ทีมงานนักพัฒนาของคุณสามารถผสานรวมระบบจัดการตัวตนเข้ากับแอปพลิเคชันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้และความปลอดภัย ในขณะที่ Okta มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Auth0 มอบเครื่องมือและอิสระให้กับนักพัฒนาในการสร้างกระบวนการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะของแต่ละองค์กร
ซอฟต์แวร์นี้ยังมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งอื่น ๆ เช่น การตรวจจับความผิดปกติ การป้องกันการโจมตีจากบอท และการป้องกันการโจมตีแบบ brute-force เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณบล็อกภัยคุกคามได้อย่างเชิงรุกก่อนที่จะขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auth0
- สร้างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบแบบกำหนดเองด้วย API และ SDK ที่ทรงพลัง และรักษาความปลอดภัยของแอปด้วยการเข้าสู่ระบบแบบไม่มีรหัสผ่าน, ชีวมิติ, และโซเชียล
- ปรับแต่งตรรกะการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้กฎและการดำเนินการ
- ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามด้วยการตรวจจับความผิดปกติในตัว, การป้องกันบอท,และมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในตัวอื่น ๆ
- จัดการแอปพลิเคชันแบบหลายผู้เช่าด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่แยกจากกัน
- จัดหมวดหมู่ผู้ใช้ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงและการติดแท็กเมตาดาตา
- ผสานรวมตัวตนได้อย่างรวดเร็วด้วยการรองรับหลายภาษาและเฟรมเวิร์ก
- การตรวจสอบความถูกต้องในระดับที่กว้างขวางสำหรับแอปพลิเคชันทั่วโลกพร้อมความพร้อมใช้งานสูง
ข้อจำกัดของ Auth0
- แผนฟรีและแผนระดับล่างมีข้อจำกัด API ที่เข้มงวด
- การซิงค์กับการผสานรวมของบุคคลที่สามอาจมีความซับซ้อน
ราคาของ Auth0
- B2B สูงสุด 25,000 MAU: ฟรีตลอดไป Essential: $150/เดือน Professional: $800/เดือน Enterprise: ราคาตามตกลง
- สูงสุด 25,000 MAU: ฟรีตลอดไป
- จำเป็น: 150 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- B2C ผู้ใช้ประจำสูงสุด 25,000 คน: ฟรีตลอดไป พื้นฐาน: 35 ดอลลาร์/เดือน มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน องค์กร: ราคาตามตกลง
- สูงสุด 25,000 MAU: ฟรีตลอดไป
- จำเป็น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- สูงสุด 25,000 MAU: ฟรีตลอดไป
- จำเป็น: 150 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- สูงสุด 25,000 MAU: ฟรีตลอดไป
- จำเป็น: 35 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 240 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Auth0 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Auth0 อย่างไรบ้าง?
ปลอดภัยมาก หมายถึงปลอดภัยจริง ๆ ผมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดฟีเจอร์ต่าง ๆ เอง เช่น การจำกัด API การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกัน ทุกอย่างมาพร้อมใช้งานทันที ราคา ขอโทษที่ต้องพูด แต่ถ้าผมเปรียบเทียบราคาของ Auth0 สำหรับสตาร์ทอัพ ผมคงแนะนำตัวเลือกที่ถูกกว่าสำหรับการทดสอบ ทุกอย่างของ Auth0 ดีหมด ยกเว้นเรื่องราคาเท่านั้น
ปลอดภัยมาก หมายถึงปลอดภัยจริง ๆ ผมไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดฟีเจอร์ต่าง ๆ เอง เช่น การจำกัด API การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกัน ทุกอย่างมาพร้อมใช้งานทันที ราคา ขอโทษที่ต้องพูด แต่ถ้าเปรียบเทียบราคาของ Auth0 สำหรับสตาร์ทอัพ ผมคงแนะนำตัวเลือกที่ถูกกว่าสำหรับการทดสอบ ทุกอย่างของ Auth0 ดีหมด ยกเว้นเรื่องราคาเท่านั้น
👀 คุณรู้หรือไม่? อัตลักษณ์ของเครื่องจักรในปัจจุบันมีจำนวนมากกว่าอัตลักษณ์ของมนุษย์ถึง80 ต่อ 1
5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft Azure Active Directory (ปัจจุบันคือ Microsoft Entra ID) โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ชั้นนำที่มีการผสานรวมกับระบบนิเวศขององค์กรมากกว่า Okta โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งของ Microsoft ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขได้อย่างราบรื่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยตรงในสภาพแวดล้อมของ Microsoft 365, Azure และ Windows
ต่างจาก Okta, Microsoft Azure Active Directory เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานที่มีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขที่ละเอียดและระบบการตรวจสอบสิทธิ์แบบปรับตัวตามความเสี่ยงให้เลือกใช้ด้วย ทางเลือกของ Okta นี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งหากคุณใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- นำนโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขมาใช้ตามความเสี่ยงของผู้ใช้และอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ และทำให้การจัดเตรียมผู้ใช้ การตรวจสอบการเข้าถึง และกระบวนการทำงานตลอดวงจรชีวิตเป็นอัตโนมัติ
- ใช้การยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านด้วย FIDO2, ข้อมูลชีวมิติ และ Microsoft Authenticator
- ตรวจสอบและตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านอัตลักษณ์โดยใช้ Microsoft Defender และ Sentinel
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365เพื่อปลดล็อกเคล็ดลับการใช้งาน Microsoft Teamsเช่น การเข้าถึงผู้เยี่ยมชมอย่างปลอดภัยและสิทธิ์เฉพาะสำหรับแต่ละแอป
- ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือรายงานและการกำกับดูแลที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- การเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดจะถูกจำกัดหากเครื่องมือของไมโครซอฟท์ไม่ใช่ระบบหลักของคุณ
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจรู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติที่มากเกินไป
ราคาของ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- ผู้ใช้รายเดือนแรก 50,000 คน: ฟรี
- พรีเมียม 1 (มากกว่า 50,000 MAU): $0. 00325/MAUs
- พรีเมียม 2 (มากกว่า 50,000 MAU): $0. 01625/MAU
การจัดอันดับและรีวิว Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมโดเมนของบริษัทเรา นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สามารถผสานรวมกับ O365 ได้โดยการเขียนนโยบายใด ๆ
มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการผู้ใช้และกระบวนการควบคุมโดเมนของบริษัทเรา นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมกับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น สามารถผสานรวมกับ O365 ได้โดยการเขียนนโยบายใดๆ
6. JumpCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการนำโมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจมาใช้)
การละเมิดข้อมูลประจำตัวที่มีสิทธิพิเศษเป็นสาเหตุของการละเมิดข้อมูลถึง 74% JumpCloud ช่วยลดความเสี่ยงนี้ด้วยโมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust) โดยตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ใช้ สภาพของอุปกรณ์ และบริบทการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งช่วยลดพื้นที่การโจมตีในทุกขั้นตอน
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางจัดการอัตลักษณ์แบบแยกส่วนของ Okta, JumpCloud รวมการจัดการผู้ใช้, ความปลอดภัยของอุปกรณ์, และการควบคุมการเข้าถึงไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สร้างขึ้นบนคลาวด์. ทีมไอทีของคุณจะได้รับการมองเห็นและการควบคุมอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม.
JumpCloud ยังช่วยให้การเข้าถึงของผู้ขายปลอดภัยขึ้นด้วยการอนุญาตที่ละเอียดและจำกัดเวลา รวมถึงการบังคับใช้นโยบายแบบรวมศูนย์ นอกจากนี้ การจัดการจุดสิ้นสุดแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Windows, macOS, Linux) ทำให้ JumpCloud เป็นคู่แข่งสำคัญของ Okta สำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ JumpCloud
- จัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และการเข้าถึงจากคอนโซลเดียวบนคลาวด์
- เปิดใช้งานการรองรับข้ามแพลตฟอร์มสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux
- ให้บริการการอนุญาตจากระยะไกลอย่างปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทที่ละเอียดและสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
- ปรับปรุงการเข้าถึงของผู้ขายให้มีประสิทธิภาพด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่มีระยะเวลาจำกัดและบันทึกการตรวจสอบ
- ผสานรวม SSO และ MFA ในแอปพลิเคชันทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
- อัตโนมัติการจัดเตรียมและการยกเลิกการจัดเตรียมผู้ใช้ข้ามบริการ
- นำนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวมาใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการติดตั้งแพตช์ การเข้ารหัส และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ JumpCloud
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนหากคุณไม่มีประสบการณ์มากนักกับซอฟต์แวร์การจัดการการเข้าถึง
- การตั้งค่าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวอาจไม่ถูกต้องเสมอไปและจำเป็นต้องมีการปรับแต่ง
ราคาของ JumpCloud
- การจัดการอุปกรณ์: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- SSO: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไดเรกทอรีหลัก: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- สำหรับ MSP: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ JumpCloud
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง JumpCloud อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Jumpcloud เป็นโซลูชัน IAM แบบรวมศูนย์เพื่อจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันและการจัดการอุปกรณ์ และได้ทำงานอย่างกว้างขวางในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน SSO เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น
ฉันได้ใช้ Jumpcloud เป็นโซลูชัน IAM แบบรวมศูนย์เพื่อจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันและการจัดการอุปกรณ์ และได้ทำงานอย่างกว้างขวางในการนำแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน SSO เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่น
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถขจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
7. Keycloak (เหมาะที่สุดสำหรับการโฮสต์โซลูชันการจัดการตัวตนและการเข้าถึงด้วยตนเอง)
หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Okta คือความแข็งตัว ซึ่งทำให้การปรับแต่งทำได้ยาก. Keycloak, ทางด้านตรงกันข้าม, เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงแบบโอเพนซอร์สที่มอบความยืดหยุ่นอย่างลึกซึ้งและสามารถโฮสต์ได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการและค่าลิขสิทธิ์. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการควบคุม, ความคุ้มค่า, และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์.
แพลตฟอร์มการจัดการการเข้าถึงนี้ผสานรวมกับ LDAP และ Active Directory ได้อย่างราบรื่น รองรับผู้ให้บริการระบุตัวตนที่กำหนดเอง และปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Keycloak
- นำโปรโตคอลมาตรฐานมาใช้ เช่น OAuth2, OpenID Connect และ SAML
- บังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ปรับแต่งขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ, ธีม, และส่วนติดต่อผู้ใช้
- จัดการผู้ใช้, บทบาท, และสิทธิ์การเข้าถึงผ่านระบบคอนโซลผู้ดูแลระบบกลาง
- รองรับการเข้าสู่ระบบทางสังคมผ่านผู้ให้บริการเช่น Google, Facebook, และ Twitter
- ปรับใช้ในสถานที่หรือในสภาพแวดล้อมคลาวด์ใดก็ได้เพื่อควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
- ทำให้การจัดเตรียมผู้ใช้เป็นอัตโนมัติด้วยการจัดการตัวตนและการรวมระบบ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยใช้ปลั๊กอินที่กำหนดเองและ REST APIs
ข้อจำกัดของ Keycloak
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับการตั้งค่าและการปรับแต่ง
- คุณอาจต้องการความเชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่อจัดการและบำรุงรักษา
ราคาของ Keycloak
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Keycloak
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Keycloak อย่างไรบ้าง?
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจน่ารำคาญเล็กน้อย แต่ไม่ซับซ้อนมากนัก ฉันไม่เคยต้องทำการบำรุงรักษาใด ๆ หลังจากติดตั้ง/ตั้งค่าครั้งแรก ฉันใช้งานมันมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ฉันต้องบอกว่า การเริ่มต้นระบบ (หากคุณต้องการรีสตาร์ท) ค่อนข้างช้า แม้ว่าฉันยังไม่ได้สำรวจการตั้งค่า HA ใด ๆ ก็ตาม
การตั้งค่าเริ่มต้นอาจน่ารำคาญเล็กน้อย แต่ไม่ได้ซับซ้อนมากนัก ฉันไม่เคยต้องทำการบำรุงรักษาใด ๆ หลังจากติดตั้ง/กำหนดค่าครั้งแรก ฉันใช้งานมันมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ฉันต้องบอกว่า การเริ่มต้นระบบ (หากคุณต้องการรีสตาร์ท) ค่อนข้างช้า แม้ว่าฉันจะไม่ได้สำรวจการตั้งค่า HA ใด ๆ ก็ตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างและกรณีการใช้งานของเวิร์กโฟลว์
8. CyberArk (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดการตัวตนกับเครื่องมือความปลอดภัยของข้อมูล)
ประมาณ68% ของบริษัทระบุว่าการซิงค์ที่ไม่ดีระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการตัวตน, เครื่องมือความปลอดภัย, และระบบความปลอดภัยทำให้ความสามารถในการตรวจจับการโจมตีของพวกเขาอ่อนแอลง CyberArk ช่วยเชื่อมช่องว่างที่สำคัญนี้ โดยนำเสนอทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่า Okta ด้วยการรวมการจัดการการเข้าถึงที่มีสิทธิ์พิเศษกับความปลอดภัยของตัวตนขั้นสูง
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือด้านไอทีและความปลอดภัยที่หลากหลาย มอบความสามารถในการมองเห็นและควบคุมที่ครอบคลุมทั่วทั้งสภาพแวดล้อมของคุณ นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมแบบขยายได้ยังรองรับการติดตั้งแบบไฮบริดและคลาวด์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ CyberArk
- ปกป้องบัญชีที่มีสิทธิ์พิเศษด้วยการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง
- ตรวจสอบและบันทึกเซสชันที่มีสิทธิ์พิเศษแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการตรวจจับภัยคุกคามและการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลประจำตัว
- รักษาความปลอดภัยการเข้าถึงระยะไกลของผู้ขายและบุคคลที่สามด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด
- ใช้เอเจนต์ AI ที่ปลอดภัยเพื่อระบุและจัดการกับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการเก็บรักษาและหมุนเวียนรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่มีความอ่อนไหว
ข้อจำกัดของ CyberArk
- ระบบการหมุนเวียนรหัสผ่านมักมีปัญหา
- การค้นหาขั้นตอนเฉพาะในระบบการควบคุมเอกสารผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องยาก
ราคาของ CyberArk
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ CyberArk
- G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CyberArk อย่างไรบ้าง?
การมีบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวอย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก หน้าเว็บนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่บางครั้งการซิงค์รหัสผ่านสำหรับบัญชีบางบัญชีก็ไม่ทำงาน และเราจำเป็นต้องติดต่อทีมผู้ดูแลระบบ cyberark เพื่อตรวจสอบ
การมีบัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณรวมอยู่ในที่เดียวอย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก หน้าเว็บนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายมาก แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่บางครั้งการซิงค์รหัสผ่านสำหรับบัญชีบางบัญชีก็ไม่ทำงาน และเราต้องติดต่อทีมผู้ดูแลระบบ cyberark เพื่อตรวจสอบ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รหัสผ่านที่พบบ่อยที่สุดในโลกยังคงเป็น"123456" แม้จะมีการเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวของมัน แต่ก็ยังคงถูกใช้โดยบัญชีมากกว่า 23 ล้านบัญชีทั่วโลก
9. ManageEngine (เหมาะที่สุดสำหรับทีมไอทีแบบไฮบริด)
ManageEngine ผสานการจัดการอุปกรณ์กับการเข้าถึงตามตัวตน มอบการควบคุมที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ปลายทาง
นอกเหนือจากการจัดการตัวตนและการเข้าถึงแล้ว คุณยังได้รับการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และเส้นทางการตรวจสอบที่ละเอียด รองรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดด้วยการผสานรวมทั้งในองค์กรและบนคลาวด์ พร้อมด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่แข็งแกร่ง
คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองด้วยโค้ดต่ำสำหรับการจัดการความปลอดภัยได้ และนำไปติดตั้งไว้ที่สำนักงานของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ManageEngine
- สนับสนุนสภาพแวดล้อม IT แบบไฮบริดด้วยตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Active Directory, Azure AD และ LDAP
- ตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบและสร้างรายงานการตรวจสอบอย่างละเอียด
- ใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ขั้นต่ำที่จำเป็น
ข้อจำกัดของ ManageEngine
- งานการกำหนดค่าขั้นสูงบางอย่าง เช่น การผสานรวมปลั๊กอินที่กำหนดเอง ต้องการเอกสารประกอบเพิ่มเติมและการสนับสนุนโดยตรง
- ซอฟต์แวร์การจัดการตัวตนนี้มีราคาแพงกว่าคู่แข่งของ Okta อื่น ๆ
ราคาของ ManageEngine
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $104/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $124/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
- UEM: เริ่มต้นที่ $139/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
- ความปลอดภัย: เริ่มต้นที่ $205/เดือน สำหรับระบบคลาวด์
(เฉพาะราคาแบบรายปีและตลอดชีพสำหรับติดตั้งในสถานที่เท่านั้น)
คะแนนและรีวิวของ ManageEngine
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ManageEngine อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ความสามารถในการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งอุปกรณ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ความสามารถในการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งอุปกรณ์เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
💟 กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Okta สำหรับธุรกิจขนาดเล็กอยู่หรือไม่?
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Okta ที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีกและใช้งานง่ายกว่า JumpCloud เป็นตัวเลือกแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการผู้ใช้ อุปกรณ์ และการเข้าถึงจากคลาวด์
หากคุณกำลังใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Microsoft Entra ID (ซึ่งคือชื่อใหม่ของ Azure AD) เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากเพราะมันผสานการทำงานได้ดีมาก OneLogin มักถูกเรียกว่า "Okta-lite" และติดตั้งง่ายกว่า เหมาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ประหยัดงบประมาณจริงๆ พร้อมความปลอดภัยที่ดี miniOrange เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา หรือ Duo Security สำหรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่แข็งแกร่ง
10. Cisco Duo (เหมาะที่สุดสำหรับการป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิง)
การโจมตีแบบฟิชชิงที่ใช้ข้อมูลประจำตัวเป็นฐานได้เพิ่มขึ้นถึง 703% และการพึ่งพา Okta เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะปกป้องธุรกิจของคุณ คุณต้องการโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการฟิชชิงควบคู่ไปกับการจัดการข้อมูลประจำตัว Cisco Duo มอบสิ่งนี้ให้คุณ
Duo เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากและมีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยที่ป้องกันการฟิชชิ่ง ด้วยการรองรับ FIDO2 และ WebAuthn Duo ช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูล แม้ในกรณีที่ข้อมูลประจำตัวถูกขโมย ด้วยระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Cisco Duo ยังมีการกำหนดนโยบายการเข้าถึงแบบปรับตัวได้ การตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์ และการผสานรวมที่ราบรื่นกับทั้งแอปพลิเคชันบนคลาวด์และในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Cisco Duo
- บังคับใช้นโยบายการเข้าถึงแบบปรับเปลี่ยนตามความเสี่ยงของผู้ใช้และอุปกรณ์
- ตรวจสอบสุขภาพของอุปกรณ์ก่อนอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึง
- เปิดใช้งาน SSO ที่ปลอดภัยข้ามแอปพลิเคชันบนคลาวด์และภายในองค์กร
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ VPN, RDP, แพลตฟอร์มคลาวด์ และระบบเดิม
ข้อจำกัดของ Cisco Duo
- แพลตฟอร์มนี้พึ่งพาผู้ให้บริการระบุตัวตนจากบุคคลที่สามสำหรับบริการไดเรกทอรีอย่างเต็มรูปแบบ
- การรายงานขั้นพื้นฐานอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน
ราคาของ Cisco Duo
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อได้เปรียบ: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 9 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Cisco Duo
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cisco Duo อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางใช้งานง่ายมาก เราไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน Cisco Duo การควบคุมด้านการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมขอแนะนำให้เพิ่มการควบคุมเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการตั้งค่าเวลาหมดอายุที่กำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือน MFA และเวลาในการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจต้องการเวลาในการตอบสนองมากขึ้นหรือน้อยลง
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ปลายทางใช้งานง่ายมาก เราไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนจากสมาชิกทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน Cisco Duo การควบคุมการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมขอแนะนำให้เพิ่มการควบคุมเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการตั้งค่าเวลาหมดอายุที่กำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือน MFA และเวลาในการอนุมัติ ซึ่งจะช่วยให้ในสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจต้องการเวลาในการตอบสนองมากขึ้นหรือน้อยลง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่สำหรับพนักงานใหม่ของคุณ
เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์และความปลอดภัยอื่น ๆ
คู่แข่งของ Okta ทั้งหมดข้างต้นมีคุณสมบัติการจัดการอัตลักษณ์ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม พวกเขาขาดกรอบการจัดการโครงการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบองค์รวม
แทนที่จะใช้เครื่องมือหลายอย่างในการจัดการงานบริหารจัดการตัวตน ให้เลือกใช้ClickUp แอปเดียวที่ครบครันสำหรับการทำงาน
ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ, AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ระบบควบคุมการเข้าถึง, และแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้, แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการตรวจสอบ, การตอบสนองต่อเหตุการณ์, การตรวจสอบการเข้าถึง, และงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทั้งหมดในที่เดียว
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, GitHub และ Google Workspace ทำให้เป็นศูนย์ควบคุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและครอบคลุมทุกฝ่าย
ClickUp Brainนำพลังของ AI มาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้การจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยความรวดเร็วและความชัดเจน สามารถสรุปโปรโตคอลความปลอดภัยได้ทันที สร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ ร่างคำตอบสำหรับคำขอการเข้าถึง และดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากบันทึกการตรวจสอบขนาดใหญ่หรือเอกสารนโยบาย
คุณสามารถขอให้มันแนะนำโปรโตคอลความปลอดภัยและการเข้าถึงตามโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ได้อีกด้วย หากพนักงานใหม่ต้องการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีความอ่อนไหว ClickUp Brain สามารถสร้างรายการตรวจสอบโดยอัตโนมัติตามบทบาทงานของพวกเขา แจ้งเตือนการอนุมัติที่ขาดหายไป และแม้กระทั่งแนะนำสิทธิ์การเข้าถึงที่มีสิทธิ์น้อยที่สุด คุณยังสามารถใช้มันเพื่อระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโปรโตคอลที่ ClickUp Brain แนะนำได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวด้วยClickUp Tasks เพิ่มผู้รับผิดชอบและแท็กความสำคัญ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบและงานย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของกระบวนการจัดการอัตลักษณ์ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน
เบื่อกับการจัดการงานตรวจสอบเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่?ClickUp Automationsสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณด้วยทริกเกอร์การทำงานกว่า 50 แบบคุณสามารถใช้เอเจนต์ AI เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานหรือทำด้วยตนเองก็ได้
💟 โบนัส: หากคุณต้องการเชื่อมต่อ AI เข้ากับกระบวนการทำงานบริการลูกค้าภายในองค์กรของคุณอย่างแท้จริง ขอแนะนำBrain Max! แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปทรงพลังที่ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ รวบรวม AI การค้นหา และระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกันในทุกแอปที่คุณใช้ ทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ บอกลาความวุ่นวายจากเครื่องมือ AI ที่แยกส่วน—นี่คือยุคใหม่ของ AI ที่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถขจัดปัญหา AI ที่กระจายตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคำสั่งเสียงที่เน้นการใช้งานด้วยเสียงเป็นหลัก การค้นหาแบบรวมศูนย์ในทุกแอป และการสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ทันที ช่วยลดภาระทางความคิดและเปิดเผยความเสี่ยงและรายงานต่างๆ โดยไม่ล่าช้า เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย
เนื่องจาก ClickUp Brain จัดการข้อมูลภายในที่มีความอ่อนไหว จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แพลตฟอร์มเองจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และ ClickUp ก็ตอบสนองในด้านนี้เช่นกัน
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type II ความพร้อมสำหรับ GDPR การเข้ารหัสระดับองค์กร และการควบคุมการเข้าถึงClickUp Securityจึงมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจึงสามารถวางใจได้ว่ากระบวนการจัดการข้อมูลประจำตัวและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณจะยังคงปลอดภัยและได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก คุณสามารถเก็บเอกสารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docsเพื่อทำงานร่วมกันในแผนการจัดการอัตลักษณ์ ทีมงานของคุณสามารถเขียนเนื้อหา เพิ่มแบนเนอร์ ติดแท็กผู้ใช้ แก้ไขกลยุทธ์ และแสดงความคิดเห็นได้แบบเรียลไทม์
มีข้อสงสัยหรือแนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการอัตลักษณ์ขององค์กรของคุณหรือไม่? ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมได้ทันทีในที่เดียวที่คุณทำงาน ฟีเจอร์นี้มาพร้อมกับตัวแทน AI ในตัวที่จะดึงข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการออกมาในแชทแบบเปิดทันที คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างต่างๆ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นการจัดการอัตลักษณ์หรือการตรวจจับภัยคุกคามทางไอทีอย่างไรใช่ไหม? ClickUp มีเทมเพลตฟรีพร้อมใช้งานให้คุณแล้ว ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานความปลอดภัยของ ClickUp ช่วยให้คุณประเมินงานด้านการจัดการอัตลักษณ์และความปลอดภัยของข้อมูล และสร้างรายงานที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย
คุณจะพบเทมเพลตความปลอดภัยด้านไอทีของ ClickUpเป็นประโยชน์เช่นกัน มันช่วยให้คุณกำหนดเวลา, มองเห็นภาพ, และจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการด้านความปลอดภัยของคุณในที่เดียว คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของระบบ, การใช้งาน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด—และปรับการควบคุมการเข้าถึงและชั้นความปลอดภัยตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังทำให้การประสานงานข้ามทีมง่ายขึ้น ดังนั้นทุกคนจะสอดคล้องกันในโปรโตคอลความปลอดภัย
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ชิคา จตุรเวที, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, บริษัท เซดคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด, กล่าวว่า:
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ และยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการลูกค้า สำหรับการจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง, การพัฒนา, เป็นต้น แผงควบคุมของมันน่าดึงดูดและประหยัดเวลาอย่างมาก ทำให้ประหยัดเวลาและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการตรวจสอบการนำไปใช้ของ SaaS
รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนการทำงานและทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
แม้ว่า Okta ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในด้านการจัดการตัวตน แต่ทางเลือกอื่น ๆ หลายตัวก็มีความแข็งแกร่งเฉพาะทาง เช่น การยืนยันตัวตนที่ต้านทานการหลอกลวงด้วย Cisco Duo, สถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจผ่าน JumpCloud และการโฮสต์ด้วยตนเองที่ยืดหยุ่นผ่าน Keycloak
แต่การรักษาความปลอดภัยของตัวตนเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสงคราม คุณยังต้องปกป้องกระบวนการทำงานร่วมกันของคุณด้วย ด้วยระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ความปลอดภัยระดับองค์กร, และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทันสมัยของ ClickUp ทีมไอทีและทีมความปลอดภัยของคุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การตรวจสอบการเข้าถึงไปจนถึงภารกิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ต้องการยกระดับกลยุทธ์การจัดการอัตลักษณ์ของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและควบคุมทุกภารกิจด้านความปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ