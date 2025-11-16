10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ดีที่สุดสำหรับการจองและการจัดการลูกค้า

การให้บริการในร้านเสริมสวยเป็นศิลปะ แต่การจัดการนัดหมาย จำความต้องการของลูกค้า และประสานตารางงานของพนักงาน? นั่นเป็นงานเต็มเวลาในตัวเอง
คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถทำการจองอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน จัดเก็บประวัติการใช้บริการและการซื้อของลูกค้า และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนการเป่าผมใหม่
ในบทความนี้ เราได้รวบรวมตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดการการจองและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณยังจะได้รับเคล็ดลับในการเลือก CRM ที่เหมาะสมกับร้านของคุณเพื่อที่คุณจะได้บอกลาการจองซ้ำซ้อนและการติดตามผลที่ลืมไป—และต้อนรับลูกค้าที่มีความสุขและตัวคุณที่ผ่อนคลายมากขึ้น
🔎 คุณรู้หรือไม่?สถิติโลกกินเนสส์สำหรับร้านทำผมที่มีที่นั่งมากที่สุดคือRomeu Felipe F. da Silva Cabelereiros (บราซิล) ซึ่งมีที่นั่งถึง 227 ที่นั่ง ลองจินตนาการถึงความคึกคักในวันที่มีลูกค้าเยอะดูสิ!
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ดีที่สุดในภาพรวม
|คลิกอัพ
|การดำเนินงานร้านเสริมสวยครบวงจรและการทำงานร่วมกันของทีมงาน
|โปรไฟล์ลูกค้า, การนัดหมาย, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, การติดตามเวลา, AI ที่เข้าใจบริบทอย่างสมบูรณ์
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เฟรช่า
|การรับการจองออนไลน์จากลูกค้าใหม่
|ตลาดซาลอน, ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด, การติดตามพฤติกรรมลูกค้า
|ฟรี; สามารถปรับแต่งได้
|อินโวาย
|การจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง
|แคมเปญ CRM, ระบบอัตโนมัติบน WhatsApp, การติดตามข้อมูลชีวภาพ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69
|เซนอติ
|จองออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
|ระบบรอคิวอัตโนมัติ, แอปคู่, ระบบ POS ในตัว
|ราคาตามความต้องการ
|ฟอเรสต์
|การบริหารจัดการสาขาซาลอนหลายแห่ง
|ซิงค์หลายสาขา, ระบบ POS, โปรแกรมสะสมคะแนน
|ราคาตามความต้องการ
|ซาลอน 360
|การจัดการค่าใช้จ่ายของร้านเสริมสวย
|การติดตามค่าคอมมิชชั่น, ข้อมูลเชิงลึกของระบบ CRM, ประสิทธิภาพของพนักงาน
|ราคาตามความต้องการ
|Zoho Bookings
|การมอบอำนาจให้พนักงานร้านเสริมสวย
|การจัดตารางงานพนักงาน, การจำกัดการจอง, บริการที่เกิดขึ้นซ้ำ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6
|โรซี่
|เจ้าของร้านเสริมสวยมือใหม่
|เช็คอินริมทาง, RosyPay, ระบบ POS, อัปโหลดรูปภาพ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39
|วาการู
|การดูแลฐานข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด
|โปรไฟล์ลูกค้า, แบบฟอร์ม, การขายสินค้าคงคลัง, ตลาดออนไลน์
|ราคาตามความต้องการ
|ไพพ์ไดรฟ์
|ปรับแต่งระบบการทำงานสำหรับร้านเสริมสวยของคุณ
|การจัดการโอกาสทางการขาย, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด
|ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับร้านของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวย?
ประมาณ80% ของธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการรายงานการขายและการทำงานอัตโนมัติ และร้านเสริมสวยก็กำลังตามเทรนด์นี้เช่นกัน
นี่คือองค์ประกอบ CRM ที่จำเป็นซึ่งระบบบริหารจัดการร้านเสริมสวยที่คุณเลือกต้องมี
- การจองนัดหมาย: มีบริการจองออนไลน์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และการซิงค์ปฏิทิน ระบบที่ไร้ความยุ่งยากช่วยให้เก้าอี้ของคุณเต็มและลูกค้าพึงพอใจ
- การเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า: ติดตามบริการที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ ความชอบ และบันทึกพิเศษต่างๆ แม้แต่การจดจำสีผมหรือประเภทการนวดที่ลูกค้าชื่นชอบก็สามารถช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้าได้
- ระบบการชำระเงิน: เชื่อมต่อกับระบบ POS รองรับตัวเลือกการชำระเงินหลายรูปแบบ และทำการออกใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ การทำธุรกรรมที่ราบรื่นหมายถึงการรอคอยที่น้อยลงและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
- การจัดการพนักงาน: กำหนดการนัดหมาย ติดตามชั่วโมงการทำงาน และป้องกันการจองเกินและการทำงานหนักเกินไป มองหาการตรวจสอบประสิทธิภาพที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตลาดอัตโนมัติ: ส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมาย, ข้อเสนอโปรโมชั่นทาง SMS และข้อเสนอโปรแกรมสะสมคะแนน ช่วยคุณรักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับลูกค้าและเพิ่มการกลับมาใช้บริการซ้ำ
- การจัดการสินค้าคงคลัง: ตรวจสอบระดับสต็อกและส่งการแจ้งเตือนสำหรับการสั่งซื้อใหม่ ไม่มีการขาดแคลนสินค้าจำเป็นระหว่างการให้บริการอีกต่อไป
- การวิเคราะห์และรายงาน: สร้างรายงานเกี่ยวกับรายได้, การจอง, และบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน เพื่อวางรากฐานสู่กลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่ดีขึ้น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: ให้การเข้าถึงผ่านระบบคลาวด์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ. จัดการร้านเสริมสวยของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
- การผสานรวม: ซิงค์กับเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, เครื่องมือการตลาด, และซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ สร้างระบบที่ราบรื่นเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจองไปจนถึงการเงิน
🧠 เกร็ดความรู้: มาร์ธา มาทิลดา ฮาร์เปอร์ นักธุรกิจหญิงชาวแคนาดา ได้เปิดร้านเสริมความงามสมัยใหม่แห่งแรกในโลกที่เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ในปี ค.ศ. 1891 นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดแฟรนไชส์สำหรับร้านเสริมความงามอีกด้วย!
10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ดีที่สุด
เพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก เราจะพาคุณไปดูคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละโปรแกรม พร้อมด้วยคะแนนและรีวิว เพื่อให้คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับร้านของคุณมากที่สุด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานร้านเสริมสวยแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
การบริหารร้านเสริมสวยต้องใช้มากกว่าความคิดสร้างสรรค์—ต้องอาศัยการประสานงาน ความสม่ำเสมอ และการเชื่อมโยง นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าคุณจะจัดการนัดหมาย ติดตามยอดขาย หรือดูแลลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
ด้วยClickUp CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียด ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ CRM ของคุณโดยใช้ Spaces, Folders และ Lists คุณสามารถสร้าง Lists สำหรับ Leads, Contacts, Clients และ Deals (แพ็กเกจบริการหรือสมาชิก) แต่ละลูกค้าหรือ lead จะถูกแสดงเป็นงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกการติดต่อและโอกาส
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าและประวัติการบริการที่ละเอียดครบถ้วน รายละเอียดของลูกค้าทุกคนจะอยู่ในมือคุณ จัดเก็บข้อมูลติดต่อ ประวัติการนัดหมาย ความชอบ และข้อเสนอแนะไว้ในมุมมองที่จัดระเบียบอย่างเรียบร้อย ปรับแต่งทุกการติดต่อและติดตามรายละเอียดที่สร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาว
จัดการตารางเวลาโดยตรงผ่านClickUp Tasksและไทม์ไลน์. จัดตาราง, เปลี่ยนตาราง, และติดตามการนัดหมายได้อย่างง่ายดาย—จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อลดการไม่มาตามนัดและเพิ่มการรักษาลูกค้า.
ติดตามรายละเอียดเฉพาะบุคคล เช่น ช่างทำผมที่ชื่นชอบ สูตรสีผม อาการแพ้หรือสถานะสมาชิกผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp คุณยังสามารถจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทบริการ ความถี่ในการเข้ารับบริการ หรือยอดใช้จ่ายรวม เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการสื่อสารให้เหมาะสม
อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนนัดหมาย, การทำเครื่องหมายลูกค้าที่หมดอายุ, หรือการสรุปกิจกรรมการขายรายสัปดาห์.ตัวแทน AIสามารถตั้งค่าให้ทำงานตามตารางเวลาหรือตัวกระตุ้นได้, ช่วยประหยัดเวลาและลดการทำงานด้วยมือ.
ClickUp Calendarให้คุณเห็นภาพการจองของคุณอย่างชัดเจนและช่วยให้คุณจัดตารางนัดหมายที่ยังไม่ได้กำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว
ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางงานของคุณได้โดยอัตโนมัติ👇🏼
กำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งการยืนยันนัดหมาย, ข้อความอวยพรวันเกิด, หรือข้อความติดตามผลโดยอัตโนมัติ ย้ายลูกค้าจากผู้ติดต่อใหม่ไปสู่ลูกค้าประจำที่ภักดีโดยไม่ต้องยกนิ้ว
มองเห็นสุขภาพของธุรกิจของคุณได้ในพริบตา ติดตามการนัดหมาย การรักษาลูกค้า ช่างทำผมที่มีผลงานดีที่สุด และแนวโน้มรายได้ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลที่สนับสนุนได้อย่างง่ายดาย
ไม่มีเวลาบันทึกนัดหมายทุกครั้งด้วยตนเองใช่ไหม? เราช่วยคุณได้ เมื่อมีการจองออนไลน์เข้ามา เพียงแจ้งClickUp Brainเกี่ยวกับประเภทบริการ ชื่อลูกค้า และเวลาการนัดหมาย—ระบบจะสร้างรายการงานที่เป็นระเบียบให้คุณภายในไม่กี่วินาที
บริการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลช่วยเพิ่มรายได้ขึ้น 10% ถึง 15% เมื่อคุณใช้เวลาในการปรับให้ข้อเสนอของคุณสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พวกเขาจะสังเกตเห็นอย่างแน่นอน
แต่เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นระบบระเบียบ—และนั่นสามารถตั้งค่าได้ง่ายด้วยเทมเพลตการขายและ CRM ของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ข้อมูลลูกค้า วันกำหนดส่ง และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องได้
ใช้เพื่อ:
- จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น
- ดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
การจัดการกับนัดหมายที่ต่อเนื่องกันอาจเป็นเรื่องยาก แต่ ClickUp ก็พร้อมช่วยเหลือคุณเช่นกันตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการจอง หรือให้ ClickUp Brain ทำแทนคุณได้เลย และถ้าคุณไม่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์? ไม่มีปัญหา! คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขการแจ้งเตือนได้โดยตรงจากมือถือของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการร้านเสริมสวยที่ดีที่สุดควรผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ มอบภาพรวมที่สมบูรณ์ของการดำเนินงานของคุณClickUp Integrationsสามารถซิงค์กับแพลตฟอร์มมากกว่า 300 แห่ง รวมถึงระบบ CRM ยอดนิยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติ อัปเดตสถานะงาน หรือมอบหมายสมาชิกในทีมตามประเภทบริการด้วยตัวกระตุ้นการดำเนินการมากกว่า 50 แบบ
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละบริการด้วยClickUp Project Time Tracking
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยเทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp ที่ส่งข้อมูลตรงเข้าสู่ระบบบริหารจัดการร้านเสริมสวยของคุณ
- สร้างและติดตามงานสำหรับสินค้าคงคลัง ตั้งค่าการแจ้งเตือนการสั่งซื้อใหม่ และตรวจสอบระดับสต็อกได้อย่างครบถ้วน—ทั้งหมดนี้ใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ ClickUp จัดระเบียบและกำหนดตารางงานประจำวันของฉันมาก หากคุณมีการประชุมหรืองานที่ต้องทำซ้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ คุณสามารถป้อนข้อมูลเหล่านี้ลงใน ClickUp และมองเห็นไทม์ไลน์งานของคุณได้อย่างชัดเจน มันจะดียิ่งขึ้นเมื่อคุณมีเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมและสามารถประสานงานและมอบหมายความรับผิดชอบในงานบางอย่างได้ สำหรับฉัน การได้ติ๊กงานที่เสร็จแล้วในแต่ละวันทำให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าและเป็นบันทึกผลงานของฉันในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี
2. Fresha (เหมาะที่สุดสำหรับการรับจองออนไลน์จากลูกค้าใหม่)
Fresha โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านเสริมสวยที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารและดึงดูดลูกค้า นอกเหนือจากฟีเจอร์ CRM หลัก เช่น การนัดหมายและการติดตามประวัติลูกค้าแล้ว ยังมีตลาดออนไลน์ในตัวที่ช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายค้นพบบริการของคุณและจองนัดหมายได้โดยตรง
ฟังก์ชันการทำงานสองแบบนี้ช่วยให้การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับร้านของคุณ พร้อมทั้งบริหารจัดการลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ การผสานรวมเครื่องมือการตลาดและการจองของ Fresha อย่างไร้รอยต่อ สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มทั้งการรักษาลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Fresha
- ชนะลูกค้าใหม่ในตลาดอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ
- ระบุแคมเปญการตลาดและช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ
- ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ความชอบ และรูปแบบการจองด้วยรายงาน CRM
ข้อจำกัดของ Fresha
- ผู้ใช้บางรายถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ทำผ่านตลาดกลาง แม้ว่าการนัดหมายจะถูกยกเลิกในภายหลังก็ตาม
- จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อระบบ POS ของบุคคลที่สามสำหรับการทำธุรกรรม
ราคาของ Fresha
- ฟรี
- คุณสมบัติเสริมที่ต้องชำระเงิน
คะแนนและรีวิว Fresha
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,430 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fresha อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายสำหรับการจองนัดหมายและจัดระเบียบเวลาของฉันเองรวมถึงลูกค้าด้วย นอกจากนี้ยังสมัครได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ตอนที่ฉันเปิดธุรกิจครั้งแรก
3. Invoay (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง)
เมื่อคุณสื่อสารกับลูกค้าของคุณเป็นประจำ แม้ในยามที่พวกเขาไม่ได้มีนัดหมาย คุณก็กำลังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านเสริมสวยของ Invoay เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถจัดการใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ แบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณ และอื่นๆ อีกมากมายผ่านแพลตฟอร์มนี้
ระบบยังมีการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าจำเป็นพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Invoay
- จัดการประสิทธิภาพการทำงาน ตารางเวลา และการเข้างานของพนักงานด้วยการติดตามข้อมูลชีวภาพแบบบูรณาการ
- อัตโนมัติแคมเปญ CRM, การมีส่วนร่วมของลูกค้า, และการแจ้งเตือนบน WhatsApp
- สร้างแพ็กเกจและแผนสมาชิก รวมถึงโปรโมชั่นที่กำหนดเองและบัตรกำนัลของขวัญ ตามความต้องการของลูกค้า
ข้อจำกัดในการส่งออก
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงาน CRMของร้านเสริมสวยที่ไม่เหมือนใคร
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานการเชื่อมต่อหลุดบ่อยครั้ง การคำนวณผิดพลาด และปัญหาการจัดตารางเวลา ซึ่งบ่งชี้ถึงปัญหาด้านความเสถียรที่อาจเกิดขึ้น
การกำหนดราคาของ Invoay
- เริ่มต้น: $69/เดือน
- เติบโต: $99/เดือน
- ขยาย: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Invoay
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Invoay อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากTrustPilotกล่าวว่า:
ระบบ SW ของพวกเขามีเกือบทุกฟีเจอร์ที่ร้านเสริมสวยต้องการ ตั้งแต่การออกบิล การตลาดผ่าน SMS (การให้ข้อเสนอแนะ การแนะนำลูกค้าใหม่ คะแนนสะสม) ไปจนถึงรายงาน (ลูกค้าที่หายไป ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการซ้ำ ลูกค้าใหม่) และอื่นๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
4. Zenoti (ดีที่สุดสำหรับการจองออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง)
59% ของผู้คนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกหงุดหงิดกับการต้องรอสายเพื่อจองนัดหมาย และเกือบหนึ่งในห้าพบว่าการรอเวลาทำการเพื่อจัดตารางนัดไม่สะดวก
Zenoti แก้ไขปัญหานี้ด้วยการให้บริการจองออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการรายชื่อรอ หากมีการยกเลิกการจอง ระบบจะเติมที่ว่างได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและรายได้ที่สูญเสียไป
คุณสมบัติเด่นของ Zenoti
- แอปคู่สำหรับการจองของแฟรนไชส์และลูกค้า
- ระบบรอคิวอัตโนมัติเติมเต็มช่องว่างจากการยกเลิกในนาทีสุดท้าย
- ระบบ POS ในตัวเพื่อการชำระเงินที่ราบรื่นและรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Zenoti
- ซอฟต์แวร์นี้ค่อนข้างซับซ้อนและทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการล่มและข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันบนมือถือ
ราคา Zenoti
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zenoti
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zenoti อย่างไรบ้าง?
Zenoti เป็นระบบจองนัดหมายและจัดการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เป็นเรื่องดีที่มีการสื่อสารกับลูกค้า การจองออนไลน์ การนัดหมาย การชำระเงิน การตลาด และข้อเสนอแนะทั้งหมดถูกรวมไว้ในที่เดียวอย่างราบรื่น
5. Phorest (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสาขาซาลอนหลายแห่ง)
Phorest โดดเด่นด้วยการควบคุมหลายสาขาและการติดตามสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับเจ้าของร้านเสริมสวยที่บริหารหลายสาขา ระบบ POS ที่ปลอดภัยของมันรวมศูนย์ข้อมูลรายได้ ทำให้คุณสามารถตรวจสอบรายได้จากทุกสาขาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
คุณยังสามารถจัดการตารางการทำงานของพนักงานและสต็อกสินค้าตามสาขาได้ ซึ่งช่วยให้คุณลดการสูญเสียและวางแผนการจัดซื้อได้ดีขึ้น นอกจากนี้ โปรไฟล์ลูกค้าและคะแนนสะสมยังซิงค์โดยอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอในทุกสาขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Phorest
- สื่อสารโดยตรงกับลูกค้าผ่าน WhatsApp API
- เสนอการจองออนไลน์โดยตรงจาก Google Search และ Maps
- ควบคุมการนัดหมายและการเรียกเก็บเงินในที่เดียวจากทุกสาขาของร้านเสริมสวยของคุณ
ข้อจำกัดของระบบ
- ราคาที่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะกับร้านเสริมสวยขนาดเล็กหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานคนเดียว
- มีการรายงานการล่าช้าเป็นครั้งคราวในแอปพลิเคชันมือถือในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง
- เวลาการตอบกลับการสนับสนุนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับการสมัครสมาชิก
ราคาของ Phorest
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Phorest
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Phorest อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่มันง่ายกว่าปฏิทินในไอโฟนของฉันมาก ฉันสามารถเห็นนัดหมายทั้งหมดของฉันในวันนั้นและเพื่อนร่วมงานทุกคนได้ ฉันสามารถเพิ่มสิ่งพิเศษเพื่อปรับแต่งบริการและเพิ่มเวลาได้ตามต้องการ ใช้งานง่ายมากและอัจฉริยะสุดๆ!
6. ซาลอน 360 (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายของซาลอน)
หากคุณต้องการควบคุมการเงินของร้านเสริมสวยของคุณได้ดีขึ้น Salon 360 อาจเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์. นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานเช่นการจองออนไลน์และการสื่อสารอัตโนมัติแล้ว ยังมีเครื่องมือสำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน.
ซอฟต์แวร์นี้ยังรวมถึงการติดตามค่าใช้จ่ายและค่าคอมมิชชั่น ทำให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีอะไรเข้ามาและออกไปบ้าง การมองเห็นข้อมูลในลักษณะนี้ช่วยให้การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่รู้สึกหนักใจ
คุณสมบัติเด่นของซาลอน 360
- สร้างแคตตาล็อกออนไลน์สำหรับบริการของคุณ
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และประสิทธิภาพเพื่อจัดการสิ่งจูงใจและค่าคอมมิชชั่นของพนักงานอย่างเป็นธรรม
- ติดตามค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของสาขา และติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อปรับกลยุทธ์ CRM
ข้อจำกัดของซาลอน 360
- ร้านเสริมสวยขนาดเล็กอาจรู้สึกหนักใจกับฟีเจอร์ที่มากเกินไป
ราคาของซาลอน 360
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของซาลอน 360
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
🧠 เกร็ดความรู้: ในยุคกลาง ช่างตัดผมไม่ได้ทำแค่ตัดผมเท่านั้น พวกเขายังทำการผ่าตัด งานทันตกรรม และแม้กระทั่งการปล่อยเลือด! นี่คือเหตุผลที่เสาของร้านตัดผมแบบดั้งเดิมมีลายทางสีแดงและขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเลือดและผ้าพันแผล
7. Zoho Bookings (เหมาะที่สุดสำหรับการมอบอิสระให้กับพนักงานร้านเสริมสวย)
Zoho Bookings เป็นเครื่องมือ CRM ที่ทำงานเป็นระบบจัดการร้านเสริมสวยได้ด้วยเช่นกัน ช่วยให้คุณกำหนดจำนวนการนัดหมายและจำกัดการยกเลิกหรือเลื่อนนัดในนาทีสุดท้าย
คุณสามารถระบุราคาบริการที่แน่นอนเพื่อให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างชัดเจนก่อนทำการจอง เพื่อลดการไม่มาตามนัด แพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณเก็บเงินล่วงหน้าได้ ทำให้เวลาและรายได้ของคุณได้รับการคุ้มครองแม้ว่าการนัดหมายจะถูกยกเลิก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Bookings
- กำหนดเส้นตายและตัดสินใจว่าคุณต้องการการจองออนไลน์กี่รายการต่อวัน
- อนุญาตให้พนักงานกำหนดตารางเวลาของตนเองและจัดการการนัดหมายที่จะเกิดขึ้น
- กำหนดเวลาบริการที่เกิดซ้ำและติดตามสินค้าคงคลังสำหรับการรักษาหลายครั้ง
ข้อจำกัดของ Zoho Bookings
- เครื่องมือ CRM สำหรับร้านเสริมสวยขาดการปรับแต่ง
- การจัดการกับการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดปัญหา
ราคาของ Zoho Bookings
- พื้นฐาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Bookings คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Bookings อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:
ติดตั้งง่ายอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้หลายคนทำงานในเวลาต่างกัน แม้กระทั่งเวลาต่างกันในโซนเวลาต่างกัน. ปรับแต่งได้ง่ายและปรับแต่งตามการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาที่ไม่คาดคิดหรือวางแผนไว้.
📖 อ่านเพิ่มเติม: ประกาศนียบัตร CRM ชั้นนำเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในอาชีพ
8. ซอฟต์แวร์โรซี่ซาลอน (เหมาะสำหรับเจ้าของซาลอนมือใหม่)
การเริ่มต้นธุรกิจสปาหรือร้านทำผมใหม่ของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ Rosy Salon Software พร้อมดูแลคุณอย่างครบครัน ด้วยระบบเช็คอินริมทางและ RosyPay ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ Rosy Salon Software เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของร้านที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็น เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การสื่อสารกับลูกค้า และระบบจุดขาย (POS) ในตัว
คุณสมบัติเด่นของ Rosy Salon
- ให้ลูกค้าเช็คอินเมื่ออยู่ใกล้เพื่อแจ้งเตือนช่างทันที
- ทำให้การประมวลผลบัตรเครดิตง่ายขึ้นด้วยการอนุมัติล่วงหน้าและธุรกรรมบัตรที่บันทึกไว้
- อัปโหลดและแก้ไขรูปภาพของลูกค้าเพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของร้าน Rosy Salon
- รายงานการส่งต่อไม่มีความซับซ้อนเพียงพอ
- แพลตฟอร์มจำกัดการกำหนดเวลาเป็นช่วงละ 15 นาที ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกประเภทของบริการ
ราคาของร้าน Rosy Salon
- เริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือน
- การปรับแต่งที่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิวของร้าน Rosy Salon
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (140+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rosy Salon อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของระบบนี้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ทั้งกับพนักงานและฟรีแลนซ์ รีวิวนี้รวบรวมและโฮสต์โดย G2.com
9. Vagaro (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาฐานข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด)
Vagaro เป็นตลาดออนไลน์หลักสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ที่ยังมีซอฟต์แวร์ CRM สำหรับร้านเสริมสวยที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือโปรไฟล์ลูกค้าที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความชอบ บริการ และประวัติได้อย่างสะดวก
ด้วยการปรับแต่งในระดับนี้ คุณสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า มอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการ และเพิ่มการรักษาลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vagaro
- บันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียดพร้อมรูปภาพ ประวัติการใช้บริการ ความชอบ และการซื้อสินค้าที่ผ่านมา
- ออกแบบและส่งแบบฟอร์ม, แบบสำรวจ, และเอกสารการยินยอมที่ปรับแต่งได้, บันทึกไว้ในโปรไฟล์ของลูกค้าเพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
- จัดตั้งระบบการจัดการสินค้าคงคลังตามความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าพิเศษเฉพาะบนตลาดออนไลน์
ข้อจำกัดของ Vagaro
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบบริหารจัดการร้านเสริมสวยอื่น ๆ
- โครงสร้างราคาอาจแพงสำหรับร้านเสริมสวยหรือธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Vagaro
หนึ่งสถานที่:
- เริ่มต้นที่ $24/เดือน
หลายสาขา:
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Vagaro
- G2: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vagaro อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Vagaro ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานและความลื่นไหลได้อย่างลงตัว—ช่วยให้การนัดหมาย, บันทึก SOAP และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้สึกยุ่งยาก
10. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบงานขายให้เหมาะกับร้านเสริมสวยของคุณ)
Pipedrive ซึ่งเดิมเป็นระบบ CRM ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการร้านเสริมสวยที่ทรงพลังอีกด้วย คุณสามารถจัดตารางนัดหมายได้อย่างง่ายดายและปรับแต่งกระบวนการขายให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยระบบการจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง คุณสามารถติดตามสินค้าและระดับสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ยังช่วยอัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่ทำให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ออกแบบเส้นทางการขายที่สะท้อนถึงการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ
- อัตโนมัติการสื่อสารกับลูกค้าผ่านอีเมลและ SMS
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของร้านเสริมสวย อัตราการรักษาลูกค้า และแนวโน้มรายได้ในอุตสาหกรรมความงามด้วยแดชบอร์ดแบบภาพและรายงานรายละเอียด
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณต้องอัปเกรดเป็นแผนขั้นสูงเพื่อการผสานรวมอีเมล
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะทางอุตสาหกรรม เช่น การจัดการสินค้าคงคลังที่ปรับให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ความงาม
- อาจทำให้เจ้าของร้านเสริมสวยขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากฟังก์ชัน CRM ที่ล้ำสมัยและเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ไม่มีการเชื่อมต่อระบบขายหน้าร้าน (POS) โดยตรงเพื่อการประมวลผลธุรกรรมที่ราบรื่นภายในร้านเสริมสวย
ราคาของ Pipedrive
- ไลท์: 19 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่ Pipedrive ใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ตาม ระบบภาพแสดงขั้นตอนขายช่วยให้ฉันเห็นสถานะของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจนในทันที และขั้นตอนที่สามารถปรับแต่งได้ก็ทำให้ฉันสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับ CRM เพื่อจัดการลูกค้า
ปรับโฉมร้านเสริมสวยของคุณด้วย ClickUp
การบริหารร้านเสริมสวยต้องการมากกว่าแค่ระบบ CRM พื้นฐาน ควรมีระบบที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการนัดหมายไปจนถึงการติดตามยอดขาย แม้ว่าเครื่องมือ CRM หลายตัวจะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่คุณมักจะต้องประนีประนอมในบางแง่มุม
ต้องการทำให้การนำ CRM มาใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่? ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรวมทุกการดำเนินงานของคุณไว้ในที่เดียว การจัดการงาน? เช็คแล้ว. กระบวนการทำงานอัตโนมัติ? ได้เลย. แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้? แน่นอน!
ไม่ว่าคุณจะติดตามการนัดหมาย แคมเปญการตลาด หรือตารางงานของพนักงาน ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้มากกว่าซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านเสริมสวยอื่น ๆ
สมัครฟรีวันนี้กับ ClickUpและควบคุมการดำเนินงานของร้านเสริมสวยของคุณ!