วิธีใช้ Perplexity AI บน WhatsApp

เครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Perplexity AI สามารถใช้งานได้โดยตรงบน WhatsApp แล้ว
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถนำความสามารถทั้งหมดของคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Perplexity การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงลึกที่มีการอ้างอิงสนับสนุน มาสู่การสนทนาใน WhatsApp ของคุณโดยตรง
ต้องการระดมความคิดขณะเดินทางใช่ไหม? ไม่มีปัญหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงสำคัญระหว่างสนทนา? ง่ายมาก! คุณยังสามารถใช้เวลาเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขอให้ Perplexity AI ช่วยทำงานต่าง ๆ ตอบคำถาม หรือสรุปเนื้อหา ทั้งหมดนี้ทำได้ใน WhatsApp
โดยสรุป การผสาน Perplexity AI เข้ากับ WhatsApp เปิดโอกาสมากมาย!
ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ Perplexity โดยตรงใน WhatsApp และข้อจำกัดของมัน นอกจากนี้เรายังแบ่งปันทางเลือก (อ่าน:ClickUp) ที่จะช่วยให้คุณนำข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับมาและเปลี่ยนให้เป็นปฏิบัติการได้
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร และทำไมต้องใช้กับ WhatsApp?
Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาและตอบคำถามที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อให้คำตอบที่ตรงประเด็นและเป็นการสนทนาต่อคำถามของคุณ แทนที่จะแสดงรายการลิงก์เหมือนเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม มันจะมอบคำตอบที่ถูกต้อง กระชับ พร้อมแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน
🔍 คุณรู้หรือไม่? Perplexity AI ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2022 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ได้แก่ Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho และ Andy Konwinski ซึ่งมีประสบการณ์จาก OpenAI, Meta AI, Google Brain และ Databricks เป้าหมายของพวกเขาคืออะไร? การคิดค้นการค้นหาใหม่ด้วย AI ที่สามารถสนทนาได้ รวดเร็ว และอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลจริง
แล้วทำไมต้องนำ Perplexity เข้ามาใช้หรือใช้งานร่วมกับ WhatsApp?
ง่าย: เพื่อให้คุณเข้าใกล้การมีผู้ช่วย AI เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณมากขึ้นอีกขั้น ไร้ความยุ่งยากและเข้าใจบริบท ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการในขณะนั้น
การตอบกลับของ AI ของ Perplexity บน WhatsApp รวดเร็ว แต่สั้นและตรงประเด็น
ก่อนการผสานรวมนี้ เมื่อมีคนถามคำถามคุณในแชท WhatsApp คุณจะต้องค้นหาใน Google เปิด Chrome เปิดแท็บใหม่ พิมพ์คำค้นหา ท่องผ่านลิงก์ห้าอัน ถูกโฆษณาดึงดูดความสนใจ และอาจจะลืมสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถถามคำถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือรับสรุปข้อมูลภายในแชท (โดยไม่ต้องออกจากแอป) 🌟
ความสามารถหลักบางประการของ Perplexity AIได้แก่:
- การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์: ค้นหาข้อมูลล่าสุดจากข่าว, วิชาการ, ฟอรัม, และแหล่งวิดีโอ
- การค้นหาแบบเฉพาะเจาะจง: ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่แหล่งข้อมูลเฉพาะ เช่น Reddit, YouTube, Wolfram Alpha, วารสารวิชาการ หรือค้นหาทั่วทั้งเว็บ
- การค้นหาแบบมืออาชีพ: ดำเนินการวิจัยเชิงลึกจากหลายแหล่งโดยอัตโนมัติสำหรับคำถามหรือหัวข้อที่ซับซ้อน
- การอ้างอิงด้วยตัวเลข: ทุกข้ออ้างมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนพร้อมหมายเลขกำกับ ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถหลายรูปแบบ: รองรับการอัปโหลดไฟล์ (PDF, รูปภาพ, สเปรดชีต) และตีความเนื้อหาเพื่อแจ้งคำตอบ
- พื้นที่: สภาพแวดล้อมที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบการค้นหา, ไฟล์, กระทู้, และกระบวนการทำงานวิจัย
คุณสามารถใช้ Perplexity AI ได้โดยตรงใน WhatsApp ได้หรือไม่?
ใช่ Perplexity AI สามารถใช้งานได้โดยตรงภายใน WhatsApp แล้ว สิ่งที่คุณต้องมีคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด ปัจจุบันคุณสามารถใช้งานทั้งหมดนี้ได้บนบัญชี Perplexity AI ของ WhatsApp แบบฟรี
ถูกต้องแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติม สร้างบัญชี หรือเปลี่ยนไปใช้เว็บเพื่อรับคำตอบ
มันง่ายเหมือนการคุยกับเพอร์เพ็กซ์ซิตี้เหมือนเพื่อนของคุณใน WhatsApp และมันจะดึงข้อมูลที่คุณต้องการออกมาให้
การใช้ Perplexity AI บน WhatsApp หมายความว่าคุณสามารถ:
- ถามคำถามโดยตรงในแชทและรับคำตอบแรกที่กระชับและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
- รับคำตอบความรู้ทั่วไป
- รับสรุปบทความหรือเอกสารที่แชร์ภายในแชท
- สร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ เช่น ภาพ ตามคำแนะนำของคุณ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อความหรือข้อมูลที่คุณได้รับเพื่อความถูกต้อง
👀 คุณรู้หรือไม่? Perplexity ขับเคลื่อนด้วยโมเดลขั้นสูง เช่น GPT-4, Claude, Gemini, Grok และระบบ Sonar ของตัวเอง หากคุณอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการสร้างตัวแทน AIของตัวเอง การทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มอย่าง Perplexity เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
วิธีใช้ Perplexity AI กับ WhatsApp (ขั้นตอนโดยละเอียด)
การทำให้ Perplexity AI ทำงานบน WhatsApp ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที หากคุณเคยสงสัยว่า 'ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อรับคำตอบบน WhatsApp ได้อย่างไร' คู่มือทีละขั้นตอนนี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 1: บันทึกหมายเลข
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ +1 (833) 436-3285 ลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ตั้งชื่อที่จำได้ง่าย เช่น 'Perplexity AI' เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายในภายหลัง หรือหากต้องการ เพียงคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อไปยังบัญชีทางการของ Perplexity แล้วเริ่มสนทนากับ Perplexity AI ได้ทันที
ขั้นตอนที่ 2: เปิด WhatsApp และเริ่มการแชท
เปิด WhatsApp และค้นหาผู้ติดต่อที่คุณเพิ่งบันทึกไว้ แตะที่ผู้ติดต่อนั้นเพื่อเปิดหน้าต่างสนทนาใหม่ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับผู้ติดต่ออื่น ๆ หากคุณใช้ลิงก์ ให้คลิก 'ดำเนินการสนทนาต่อ' และหน้าต่างแชทจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน WhatsApp
ขั้นตอนที่ 3: ถามคำถามของคุณ
ตอนนี้คุณได้เปิดแชทแล้ว นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆในการใช้แชทบอทอย่างPerplexity AI: เพียงพิมพ์คำถามหรือคำขอของคุณอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังคุยกับคนจริง ๆ ตัวอย่างเช่น: 'อธิบายว่าอัตราดอกเบี้ยส่งผลต่อเงินเฟ้ออย่างไร'
Perplexity AI จะเข้าใจเจตนาของคุณและเริ่มค้นหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแก่คุณ คุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ามันไม่สามารถให้ลิงก์แหล่งที่มาแก่คุณได้ คุณจะต้องตรวจสอบคำตอบด้วยตนเอง
✨ เร็วๆ นี้:ตามโพสต์บน LinkedIn ของ CEO, Perplexity AI กำลังจะฉลาดยิ่งขึ้นบน WhatsApp ในไม่ช้านี้ คุณจะสามารถแชทด้วยเสียง สร้างมีมและวิดีโอ ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แม่นยำยิ่งขึ้น และให้มันช่วยคุณทำงานต่างๆ เหมือนผู้ช่วยจริงๆ ได้อีกด้วย มันอาจจะเข้าร่วมกลุ่มแชทของคุณด้วย
ความสามารถเพิ่มเติม
ใช้บันทึกเสียงเพื่อการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือ
แทนที่จะพิมพ์ คุณสามารถส่งข้อความเสียงพร้อมคำถามของคุณ หรือแม้แต่ส่งต่อข้อความเสียงของคนอื่นได้ Perplexity จะตอบกลับด้วยคำตอบและข้อความเสียง คุณยังสามารถตอบกลับข้อความเสียงด้วยคำสั่งเช่น 'ถอดเสียงข้อความนี้' และมันจะดำเนินการตามคำสั่ง
สร้างภาพจากคำอธิบาย
ไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่เพียงแค่แชร์ลิงก์ไปยังรูปภาพ Perplexity สามารถสร้างภาพได้โดยตรงภายใน WhatsApp คุณเพียงแค่บรรยายฉากหรือสไตล์ที่ต้องการ แล้วระบบจะสร้างภาพขึ้นมาทันทีตรงนั้น
การแฮ็ก WhatsAppที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 🙂
ถามคำถามเกี่ยวกับภาพที่แนบมา
คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพและถามคำถามกับ Perplexity เกี่ยวกับรูปภาพนั้นได้อีกด้วย
หรืออีกทางหนึ่ง Perplexity ยังให้คำแนะนำในการแก้ไขภาพของคุณอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่รองรับไฟล์เอกสาร เช่น PDF หรือไฟล์ Word
🚀 ยังไม่แน่ใจว่าจะถามอะไร Perplexity ดีใช่ไหม? นี่คือวิธีชาญฉลาดที่เครื่องมือ AI นี้สามารถทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้โดยตรงจาก WhatsApp ของคุณ
|กรณีการใช้งาน
|วิธีใช้ Perplexity AI บน WhatsApp
|'ฉันไม่เข้าใจหัวข้อนี้ในชั้นเรียน...'
|อธิบายแนวคิดต่าง ๆ เหมือนเพื่อนร่วมเรียนของคุณ
|ฉันกำลังวางแผนการเดินทาง ฉันต้องเตรียมอะไรบ้าง
|แชร์ข้อมูลวีซ่า สถานที่ที่ต้องไป และเคล็ดลับการเดินทางได้ทันที
|โทรศัพท์เครื่องไหนดีกว่าสำหรับงบประมาณของฉัน?
|นำเสนอการเปรียบเทียบและรีวิวสินค้าเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้น
|'ฉันจะทำอะไรกินได้บ้างจากของที่มีอยู่?'
|แนะนำสูตรอาหารตามสิ่งที่มีในตู้เย็นของคุณ
|'พลาดข่าวไป อะไรเกิดขึ้น?'
|ส่งสรุปข่าวล่าสุดที่อ่านง่ายและรวดเร็ว
|ฉันต้องการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น
|แชร์เคล็ดลับ แนวทางปฏิบัติ และการสนับสนุนด้านแรงบันดาลใจเพื่อการพัฒนาตนเอง
|'ทำไมโค้ดของฉันถึงไม่ทำงาน?'
|แก้ไขปัญหาและอธิบายข้อผิดพลาดของโค้ด
ตัวอย่างคำถามสำหรับ Perplexity AI ขณะใช้งาน WhatsApp
จากข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการสร้างภาพ สรุปอย่างชาญฉลาด และงานเฉพาะทางนี่คือวิธีถามคำถาม AIอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น:
สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คำแนะนำเหล่านี้ช่วยในการเขียนโค้ด, การเปรียบเทียบเครื่องมือ, และกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
- "อธิบายว่า WebAssembly ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนหน้าเว็บได้อย่างไรในภาษาที่เข้าใจง่าย"
- "การใช้สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับแอปพลิเคชันเรียลไทม์มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรบ้าง?"
- "ค้นหาเกณฑ์มาตรฐานล่าสุดที่เปรียบเทียบ GPT-4o กับ Claude 3 Opus"
สำหรับมืออาชีพที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก
ปรับให้เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การวางแผน และการเรียนรู้แบบทันเวลาพอดีบน WhatsApp
- "ร่างอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพหลังจากนำเสนอการขายแล้วไม่ได้รับการตอบกลับ"
- "ให้ฉัน 3 ข้อสั้น ๆ เพื่อเสนอขายสินค้าในกลุ่ม WhatsApp ของนักลงทุน"
- "สรุปโพสต์ LinkedIn นี้ให้ฉันหน่อย [วางโพสต์]"
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
สำหรับผู้ชื่นชอบ AI
เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสำรวจเครื่องมือ AI, อ่านงานวิจัย, และติดตามข้อมูลล่าสุด
- "สรุปงานวิจัยล่าสุดจาก OpenAI เกี่ยวกับ GPT-4o ให้อยู่ในไม่เกิน 100 คำ"
- "กรุณาให้ตัวอย่างการใช้งานจริงสำหรับการปรับแต่ง LLMs ในการสนทนาบริการลูกค้า"
- "ส่วนขยาย Chrome ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน GPT-4 อย่างมีประสิทธิภาพคืออะไร?"
สำหรับนักเรียน
มุ่งเน้นการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น เขียนให้ดีขึ้น และลดภาระทางการศึกษา
- "อธิบายการสังเคราะห์แสงให้เหมือนกับว่าฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"
- "สร้างแบบทดสอบปรนัย 5 ข้อเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศส พร้อมคำตอบ"
- "สรุปบทที่ 5 ของ 'To Kill a Mockingbird' ให้อยู่ใน 100 คำ"
💟 เคล็ดลับพิเศษ: ใช้ประโยชน์จาก Perplexity AI บน WhatsApp ให้คุ้มค่าที่สุด
ทำให้กระชับ: หากคุณมีเวลาจำกัด ขอให้บอกว่า 'TL;DR' หรือ 'สรุปเป็น 3 ข้อ' เพื่อรับข้อมูลสั้นๆ อย่างรวดเร็ว
ตั้งค่าเป็นทางลัดผู้ติดต่อ: บันทึกแชท Perplexity AI เป็นรายการโปรดหรือปักหมุดใน WhatsApp เพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็วได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องเลื่อนดู
จัดระเบียบคำตอบ: ใช้ข้อความที่ติดดาวหรือป้ายกำกับที่กำหนดเองใน WhatsApp เพื่อจัดเรียงคำตอบตามหมวดหมู่ เช่น การเดินทาง การศึกษา หรือการทำงาน
ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาในการใช้ Perplexity ภายใน WhatsApp
แม้ว่าจะมีประโยชน์สำหรับงานที่รวดเร็ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ
- คำตอบสั้น: หากคุณกำลังถามคำถามทั่วไปหรือคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว วิธีนี้ใช้ได้ดี แต่หากคุณต้องการคำอธิบายที่ละเอียดหรือการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น คุณอาจพบว่าคำตอบที่ได้รับนั้นสั้นเกินไป
- ไม่มีการวิจัยเชิงลึกหรือสรุปแบบเต็ม: Perplexity บน WhatsApp ไม่มีเครื่องมือขั้นสูงเช่นโหมดการวิจัยเชิงลึกหรือการสรุปจากหลายแหล่ง หากคุณต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกหรือการเปรียบเทียบอย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้แอปหลัก เวอร์ชันเดสก์ท็อป หรือทางเลือกอื่นของ Perplexity
- ไม่สามารถอ่านเอกสารที่คุณอัปโหลดได้: แม้ว่า WhatsApp จะอนุญาตให้คุณส่งไฟล์ได้ แต่ Perplexity จะไม่สามารถเปิดหรือเข้าใจเนื้อหาภายในไฟล์เหล่านั้นได้ คุณไม่สามารถถามคำถามเกี่ยวกับไฟล์ PDF หรือ Word ได้เหมือนกับที่คุณทำได้ในแอป Perplexity หลัก
- ไม่มีการเชื่อมต่อหรือซิงค์บัญชี: คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี Perplexity AI WhatsApp ของคุณได้ บทสนทนาของคุณจะไม่ถูกบันทึก และคุณไม่สามารถใช้งานต่อจากจุดเดิมบนอุปกรณ์อื่นได้
- ไม่มีช่องว่างหรือฟีเจอร์แชทขั้นสูง: WhatsApp ไม่รองรับเครื่องมือเช่น Perplexity Spaces, Research Mode หรือการเปลี่ยนสไตล์แชท ซึ่งคุณจะต้องเข้าสู่ระบบบัญชี Perplexity ของคุณบนเดสก์ท็อป
ใช้ ClickUp เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Perplexity AI มีความเชี่ยวชาญในการให้คำตอบที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติผ่านการสนทนาบน WhatsApp แต่ข้อจำกัดคือสามารถทำได้เพียงแค่นั้น และยังขาดความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศให้กลายเป็นการกระทำที่มีความหมาย
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้น มากกว่าแค่ผู้ช่วย AI ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง จัดระเบียบ และจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณด้วยเครื่องมือที่เปลี่ยนความคิดและการสนทนาให้กลายเป็นประสิทธิภาพและผลลัพธ์
ขณะนี้ Perplexity AI WhatsApp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงข้อมูลสาธารณะจากเว็บไซต์ แต่เมื่อพูดถึงคำตอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ งาน เอกสาร และการอัปเดตของทีมของคุณเอง ระบบยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์
นั่นคือจุดที่ClickUp Brainสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับบอท WhatsApp
ฝังตัวอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp อย่างสมบูรณ์ Brain นำการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์มาสู่ทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณค้นหา สรุป เขียน และทำงานอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงกับ ClickUp Brain:
1. รวมพลังของ LLM หลายตัวไว้ในอินเทอร์เฟซ AI เดียว
ทำไมต้องพอใจกับ LLM เพียงหนึ่งตัว ในเมื่อคุณสามารถมีได้ถึงสี่หรือมากกว่านั้น? ในราคาของเครื่องมือเดียวด้วย! ClickUp Brain ให้คุณเลือก LLM ตามความต้องการของคุณ Claude และยังสามารถค้นหาเว็บสดได้โดยตรงจากหน้าต่างแชทอีกด้วย นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดแท็บถึงร้อยเพื่อหาสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียว
2. ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงาน, ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
สำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับงานของคุณ ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงเอกสาร งาน ความคิดเห็น และไทม์ไลน์ของโครงการ เพื่อนำเสนอคำตอบโดยตรงให้คุณภายในไม่กี่วินาที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้คำสั่ง AI เดิมซ้ำบ่อย ๆ คุณสามารถบันทึกไว้ใน ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- เขียนข้อความที่คุณต้องการในช่อง AI ใดก็ได้ (งาน, เอกสาร, หรือแชท)
- คลิกไอคอนไม้กายสิทธิ์ที่อยู่ถัดจากช่องข้อความ
- เลือก 'เพิ่มข้อความแจ้งเตือน'
- ในหน้าต่าง New Prompt ให้ตั้งชื่อหัวข้อสำหรับข้อความของคุณ จากนั้นวางหรือพิมพ์เนื้อหาที่ต้องการ
หลังจากนั้น คุณสามารถค้นหาและแทรกข้อความที่คุณบันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไอคอนไม้กายสิทธิ์เดียวกันนี้ในทุกที่ที่มี ClickUp AI ให้บริการ
3. สร้างภาพได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
อีกครั้ง ทำไมต้องเสียเวลาไป Midjourney หรือ DALLE เมื่อ AI สำหรับงานของคุณสามารถทำได้ทุกอย่าง? ระบุสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจน แล้ว ClickUp Brain จะสร้างภาพให้คุณ!
4. สรุปทุกอย่างภายในไม่กี่วินาที
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถย่องาน เอกสาร ความคิดเห็น หรือบันทึกการประชุมให้กลายเป็นสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
คลิก 'สรุป' ที่ด้านบนของเนื้อหา แล้วคุณจะได้รับภาพรวมที่เน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ จากนั้นคุณสามารถคลิก 'คัดลอก' เพื่อบันทึกหรือแชร์ไปยังที่ที่คุณต้องการ
5. แปลงบันทึกเสียงให้เป็นข้อมูลอัปเดตที่ใช้งานได้
คุณสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอโน้ตของคุณโดยใช้ClickUp Clipsจากนั้นให้ ClickUp Brain แปลงและสรุปเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ทันที
ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับข้อความที่ถอดออกมาอย่างแม่นยำจากบันทึกเสียงของคุณ สรุปเนื้อหาที่อ่านง่าย และข้อมูลที่จัดระเบียบเรียบร้อยพร้อมสำหรับการแชร์หรือมอบหมายงาน
6. เขียนในบริบทที่เหมาะสม: บทสรุป, บทความบล็อก, อีเมล, การอัปเดต, และอื่น ๆ
ต้องการร่างการอัปเดตสำหรับลูกค้าอย่างรวดเร็ว, เขียนวาระการประชุม, หรือแก้ไขเอกสารยาว ๆ หรือไม่? ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้
7. แปลงแผนที่เขียนไว้เป็นงานและงานย่อยได้ทันที
ในเอกสาร ClickUp ให้พิมพ์ขั้นตอนของคุณออกมาเช่น:
– ร่างข้อความหน้าแรก
– ทบทวนกับทีมออกแบบ
– สรุปให้เสร็จภายในวันศุกร์
ไฮไลต์รายการ, พิมพ์ /ai, และเลือก 'Convert to tasks'. ClickUp Brain จะสร้างงานหลักโดยมีแต่ละหัวข้อย่อยเป็นงานย่อย พร้อมคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับชื่อเรื่อง, คำอธิบาย, และผู้รับผิดชอบตามบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ จากนั้นเพียงเลือกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มและพร้อมใช้งานทันที
คุณสามารถสร้างงานย่อยที่มีรายละเอียดได้โดยตรงภายในงานหลักของคุณ โดยแบ่งแผนงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแบ่งงานโครงการอย่างครอบคลุมและรักษาการจัดระเบียบที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp Brain ที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนของคุณClickUp Automationsจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานอัตโนมัติให้กับงานประจำของคุณ
คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการทำงานทั่วไปให้รวดเร็วขึ้น เทมเพลตเหล่านี้รวมถึงการมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง การกำหนดวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติ การส่งการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนร่วมทีมเฉพาะ และการอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองตามเงื่อนไขทริกเกอร์โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น หาก Brain สร้างงานที่มีแท็ก 'ด่วน' เทมเพลตอัตโนมัติสามารถกำหนดงานนั้นให้กับหัวหน้าโครงการได้ทันทีและตั้งวันที่ครบกำหนดเป็น 24 ชั่วโมงหลังจากนั้น หรือหลังจากที่ Brain สรุปการทบทวนสปรินต์แล้ว ระบบอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนสถานะสปรินต์เป็น 'เสร็จสิ้น' และส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมทั้งหมดผ่านClickUp Chat
เมื่อพูดถึงการรักษาการสนทนาให้ลื่นไหลและการทำงานให้ดำเนินไป ClickUp Chat เป็นผู้นำ
ClickUp Chat เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ปลอดภัยและผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ClickUp เลย ต่างจากแอปพลิเคชันการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและเชิงธุรกิจที่แยกต่างหาก ClickUp Chat ได้ผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp Chat คุณสามารถ:
- เริ่มต้นการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า หรือจัดตั้งกลุ่มแชทข้ามแผนก
- แชร์ลิงก์งาน ClickUp ระหว่างการสนทนา วางในเอกสาร หรืออ้างอิงความคิดเห็นก่อนหน้านี้โดยไม่ต้องออกจากแชท
- ไฮไลต์กำหนดเวลาของงาน, ลิงก์การประชุม, หรือเป้าหมายของโครงการโดยการปักหมุดข้อความ
จากการอัปเดตอย่างรวดเร็วและการแก้ปัญหา ไปจนถึงการร่วมมืออย่างลึกซึ้งและการวางแผนกลยุทธ์ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับอะไรก็ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันสื่อสารและเครื่องมือจัดการงาน
⚡ คลังแม่แบบ: สำรวจแม่แบบแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมของ ClickUp เพื่อปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เป็นระบบ ติดตามการอัปเดต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
จากบทสนทนาสั้น ๆ สู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง: ยกระดับการทำงานด้วย ClickUp
Perplexity AI บน WhatsApp ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง การระดมความคิด หรือเพียงแค่ต้องการความชัดเจนโดยไม่ต้องเปิดเบราว์เซอร์
แต่เมื่อความต้องการของคุณขยายเกินกว่าการถามตอบแบบง่าย ๆ เช่น การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกับทีม หรือการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์ WhatsApp และ Perplexity เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
คุณต้องการเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่ช่วยจัดระเบียบแชท งานต่าง ๆ กระบวนการทำงานด้วย AI และการบริหารโครงการไว้ในที่เดียว นี่คือความแตกต่างระหว่างการ 'แค่พูดคุยเรื่องงาน' กับการลงมือทำงานให้สำเร็จจริง
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะยกระดับจากการตอบคำถามอย่างรวดเร็วไปสู่การทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นและนำไปปฏิบัติได้จริง ClickUp คือก้าวต่อไปที่ชาญฉลาด
ลองใช้ฟรีวันนี้และดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณพุ่งทะยาน