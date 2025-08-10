10 แบบฟอร์มบันทึกการเทรดฟรีสำหรับใช้ในปี 2025

คุณไม่จำเป็นต้องรอให้เทรดครั้งต่อไปล้มเหลวอีก ก่อนจะตระหนักว่าคุณไม่สามารถพัฒนาสิ่งที่คุณไม่ได้ติดตามได้ ลองถามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ดู พวกเขาจะบอกคุณว่า: การบันทึกผลชนะ ขาดทุน และกระบวนการคิดของคุณอย่างชัดเจน คือสิ่งที่แยกการคาดเดาโดยไร้เหตุผลออกจากการเติบโตอย่างมีเป้าหมายและวินัยในการเทรด
แต่การจ้องมองไปที่ตารางข้อมูลว่างเปล่าไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจเมื่อต้องพัฒนาการซื้อขาย นั่นคือเหตุผลที่การมีเทมเพลตบันทึกการซื้อขายที่มั่นคงช่วยพัฒนาพฤติกรรมซื้อขายที่ดี
เพื่อประหยัดเวลาและลดความปวดหัว เราได้รวบรวมเทมเพลตบันทึกการเทรดที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
มาจัดระเบียบการซื้อขายของคุณและจิตใจของคุณให้ชัดเจนขึ้นกันเถอะ 📈
🔎 คุณรู้หรือไม่? แหล่งข่าวที่คุณชื่นชอบอาจมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น จากงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอข่าวในสื่อกับพฤติกรรมการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ข่าวผลประกอบการหลังเวลาทำการส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นใน90% ของกรณีทั้งหมดอย่างน่าทึ่ง
เทมเพลตบันทึกการเทรดคืออะไร?
เทมเพลตบันทึกการซื้อขายเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถใช้บันทึกการซื้อขายของคุณอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบสเปรดชีตหรือเอกสารดิจิทัลที่มีคอลัมน์กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับราคาเข้าและราคาออก ขนาดของตำแหน่ง วันที่ ทิศทาง กลยุทธ์ที่ใช้ และผลลัพธ์ของการซื้อขาย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
บางคนก้าวไปอีกขั้นด้วยพื้นที่สำหรับบันทึกความคิด อารมณ์ หรือเหตุผลที่คุณตัดสินใจทำการเทรดตั้งแต่แรก จุดประสงค์คือการทำให้การติดตามมีความสม่ำเสมอ คุณจะได้ไม่ต้องพึ่งความจำหรือภาพหน้าจอที่ถ่ายไว้แบบสุ่ม
เมื่อคุณติดตามทุกการเทรดในลักษณะที่คล้ายกัน รูปแบบต่างๆ จะปรากฏขึ้นจากข้อมูลตลาด เช่น กลยุทธ์ใดที่ได้ผลสำหรับคุณ หรืออารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างไร ในที่สุด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งแนวทางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการตัดสินใจในการเทรดในอนาคต
🧠 เกร็ดความรู้: การซื้อขายหุ้นครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้ไม่ได้เกิดขึ้นที่วอลล์สตรีท แต่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1602! บริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย (VOC) ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อัมสเตอร์ดัม ทำให้เป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การเชี่ยวชาญความสามารถในการดำเนินโครงการ: คู่มือขั้นตอนสู่การศึกษาความเป็นไปได้ที่ไร้ที่ติ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบันทึกการเทรดที่ดี?
เทมเพลตบันทึกการเทรดที่ดีควรช่วยให้การติดตามการเทรดของคุณเป็นเรื่องง่าย สม่ำเสมอ และให้ข้อมูลเชิงลึก นอกเหนือจากการเป็นเพียงเพื่อนคู่ใจในการเทรดแล้ว ยังควรช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป ต่อไปนี้คือองค์ประกอบหลักที่ควรพิจารณา:
- ความเหมาะสมในการเทรด: เลือกเทมเพลตบันทึกการเทรดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ (การเทรดรายวัน, การเทรดแบบสวิง, หรือการเทรดระยะยาว) เพื่อให้การบันทึกมีความสม่ำเสมอ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เลือกเทมเพลตบันทึกการซื้อขายที่มีฟิลด์สำหรับข้อมูลการซื้อขายพื้นฐาน เช่น วันที่, สัญลักษณ์, ขนาดตำแหน่ง, จุดเข้า/ออก, เป็นต้น
- หมายเหตุ: ค้นหาเทมเพลตที่ให้คุณเพิ่มพื้นที่สำหรับบันทึกกลยุทธ์ เหตุผลในการซื้อขาย บทเรียนที่ได้รับ และสภาวะอารมณ์ในขณะทำการซื้อขาย
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเทมเพลตบันทึกการเทรดที่มีรูปแบบง่ายต่อการอัปเดต เช่น สเปรดชีต กระดาน Notion หรือแพลนเนอร์ดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้หากสามารถดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อเสนอแนะ: มองหาเทมเพลตที่เหมาะสำหรับการทบทวน มีส่วนที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการเทรดในช่วงเวลาต่างๆ และสังเกตเห็นรูปแบบต่างๆ สำหรับการสะท้อนตนเอง
✨เคล็ดลับพิเศษ:การฝึกฝนการจับเทรนด์โดยการทบทวนบันทึกการเทรดของคุณเป็นประจำเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการก้าวล้ำหน้าในการเดินทางของการเทรดของคุณ มองหาแบบแผนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ และการตอบสนองของตลาด!
10 แบบฟอร์มบันทึกการเทรดที่เทรดเดอร์ทุกคนควรลองใช้
ลองดูเทมเพลตบันทึกการเทรดฟรีเหล่านี้จาก ClickUp แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบแผนการเทรดของคุณและปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณ
1. แม่แบบบันทึกประจำวันและบัญชีแยกประเภทของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Journal and Ledgerเป็นระบบบันทึกแบบไดอารี่ในแดชบอร์ดแบบรวมที่สอดคล้องกับโครงสร้างบัญชีแยกประเภททั่วไปรวบรวมรายการการค้า บันทึกข้อมูล กำไรขาดทุน และสรุปบัญชีไว้ในที่ทำงานดิจิทัลเดียวที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันหรือรายสัปดาห์
แต่ละรายการสามารถติดแท็กได้ง่ายตามประเภทสินทรัพย์, กลยุทธ์การซื้อขาย, หรือสภาพตลาด, มอบข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ในอนาคต. ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับราคาเข้า/ออก, ขนาด, ค่าธรรมเนียม, และเหตุผลในการซื้อขาย, นักเทรดสามารถมองเห็นพฤติกรรมและผลลัพธ์ได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย.
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- บันทึกการซื้อขายและตัวชี้วัดสำคัญโดยใช้ฟิลด์ที่สามารถกรองได้เพื่อการติดตามย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์
- เพิ่มการสังเกต, ภาพหน้าจอ, และบทเรียนสำหรับแต่ละวันการเทรด
- แสดงภาพกำไรขาดทุนสะสมและอัตราความสำเร็จโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์
- ทำซ้ำการตั้งค่าเพื่อจัดการบัญชีการซื้อขายหรือพอร์ตการลงทุนหลายรายการแยกกัน
เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก, ผู้ค้าสวิง, และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการรูปแบบสมุดบัญชี-บันทึกแบบไฮบริดสำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการจัดการเงิน
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—มากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ทีมงานอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
การทำบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับผู้ค้าที่ดำเนินการในฐานะเจ้าของกิจการคนเดียวหรือภายใต้ LLC. ClickUp Accounting Journal Templateช่วยให้คุณบันทึกธุรกรรมได้อย่างถูกต้องโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่ทำธุรกรรม ประเภทของบัญชีแยกประเภท หมายเลขรายการ และเดบิต
ด้วยการจัดทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและตรวจสอบประสิทธิภาพทางการเงินโดยรวมและตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างง่ายดาย การบันทึกข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา พร้อมมุมมองที่สร้างขึ้นสำหรับบัญชีหรือเดือนเฉพาะ งานที่เชื่อมโยง การแจ้งเตือน และการอัปโหลดเอกสารช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการภาษีสิ้นปี
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ติดแท็กรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการสำหรับฤดูภาษี และเชื่อมโยงรายการบัญชีกับเอกสารสนับสนุน เช่น รายงานหรือใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ซึ่งบันทึกข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- ดูภาพรวมของกระแสเงินสดและแนวโน้มในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ประหยัดเวลาด้วยระบบที่เป็นระเบียบซึ่งง่ายต่อการอัปเดตและอ้างอิง
เหมาะสำหรับ: นักเทรดหรือเจ้าของธุรกิจที่จัดการหลายบัญชีและต้องการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบเพื่อการติดตามทางการเงินที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
นี่คือสิ่งที่ Shireen Shalabi, ที่ปรึกษาโครงการที่ Raymond James Consultant, ได้กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
แทนที่จะเพียงแค่ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน ยังช่วยในการทำให้ทุกคนที่ทำงานในโครงการนั้นๆ ดำเนินไปตามแผนด้วย ตัวอย่างเช่น หากฉันต้องการมอบหมายงานให้กับใครบางคนที่กำลังทำงานในโครงการเดียวกัน ฉันสามารถแท็กพวกเขาในภารกิจนั้นได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทันทีเกี่ยวกับภารกิจและกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ
แทนที่จะเพียงแค่ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน ยังช่วยในการทำให้ทุกคนที่ทำงานในโครงการนั้นดำเนินไปตามแผนด้วย ตัวอย่างเช่น หากฉันต้องการมอบหมายงานให้กับใครบางคนที่กำลังทำงานในโครงการเดียวกัน ฉันสามารถแท็กพวกเขาในภารกิจนั้นได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลทันทีเกี่ยวกับภารกิจและกำหนดเวลาที่ต้องทำให้เสร็จ
3. แม่แบบราคาการบันทึกบัญชีของ ClickUp
ผู้ค้าจำนวนมากที่ให้บริการสัญญาณ, การให้คำปรึกษา, หรือการสมัครสมาชิกเพื่อการศึกษาต้องเผชิญกับปัญหาในการกำหนดราคาและระบบการเรียกเก็บเงินอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มระดับกำไร.แบบฟอร์มการกำหนดราคาสำหรับการบัญชีของ ClickUpช่วยแก้ปัญหานี้โดยการจัดเตรียมระดับการให้บริการที่สามารถปรับแต่งได้, รอบการเรียกเก็บเงิน, บริการที่รวมอยู่, และส่วนลดเฉพาะลูกค้า.
เทมเพลตบันทึกช่วยให้คุณติดตามบริการ กำหนดระดับราคา และสร้างใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีต มีมุมมองในตัวห้าแบบ รวมถึงการแยกย่อยรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อให้คุณทราบสถานะตัวเลขของคุณเสมอและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เข้าถึงจุดศูนย์กลางเพื่อติดตามเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินของลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการอัปเดตสถานะและการติดตามรายได้ในตัว
- ตั้งค่าโมเดลการกำหนดราคาที่แตกต่างกันสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
- จัดให้สอดคล้องกันระหว่างการติดตามรายได้ที่เกิดขึ้นประจำกับงานการจัดการบัญชี
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดด้วยการจัดแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาและองค์ประกอบของบริการ
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, นักเทรดมือใหม่, นักบัญชีออนไลน์, หรือเอเจนซีที่ต้องการจัดการอัตราค่าบริการ, ใบเสนอราคา, และโครงสร้างบริการ.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการทำบัญชีฟรีใน Excel และ ClickUp
4. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ ClickUp
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpช่วยชี้แจงกระบวนการชำระเงินของคุณ ทำให้คุณตรวจสอบใบแจ้งหนี้จากผู้ขายและรอบการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้มีระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการบันทึกใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็นงาน และติดตามภาระผูกพันในการชำระเงินทั้งหมดในอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว
มันช่วยให้คุณกำหนดสถานะต่างๆ เช่น 'ได้รับใบแจ้งหนี้', 'กำลังตรวจสอบ', และ 'กำลังเข้ารหัส' และยังสามารถแนบใบเสร็จหรือบันทึกไปยังรายการได้โดยตรง นอกจากนี้ยังจัดระเบียบการชำระเงินตามผู้ขาย, วันที่ครบกำหนด, หรือบัญชี และสร้างการทำงานอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาผ่านวิธีการที่มีระเบียบวินัย
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- เข้าถึงมุมมองแดชบอร์ดเพื่อสแกนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงและการชำระเงินที่ค้างชำระบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ
- แนบใบแจ้งหนี้ ระบุวิธีการชำระเงิน และติดตามกระแสเงินสดขาออกโดยไม่ต้องเปิดสเปรดชีตแยกต่างหาก
- สร้างภาพรวมของภาระผูกพันรายเดือนพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อให้ภาระผูกพันทางการเงินโปร่งใสและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อเคลื่อนย้ายใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติภายใน
เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและการจัดซื้อที่ดูแลผู้ขายหลายราย ซึ่งจำเป็นต้องจัดระเบียบการติดตามการอนุมัติใบแจ้งหนี้และกำหนดเวลาการชำระเงิน
🎥 ชมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยระบบอัตโนมัติด้วย AI:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดโดยใช้เทมเพลตประมาณการเพื่อแยกแยะค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างชัดเจนและถูกต้องก่อนเริ่มงาน
5. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp
เมื่อจัดการบัญชีหลายบัญชี เช่น บัญชีออมทรัพย์ วงเงินสินเชื่อ หรือการลงทุน อาจทำให้มองภาพรวมได้ไม่ชัดเจนเทมเพลตสรุปบัญชีการเงินของ ClickUpรวมยอดคงเหลือ ระดับมาร์จิ้น และผลการดำเนินงานเฉพาะของแต่ละบัญชีไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณไม่ต้องคอยไล่ตามตัวเลขอยู่ตลอดเวลา
เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถสังเกตแนวโน้มหรือความไม่สอดคล้องได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการไหลเข้าและไหลออกของเงิน ติดตามการจัดสรรสินทรัพย์ กระแสเงินสด และผลการดำเนินงานตามบัญชีต่าง ๆ ได้ด้วยการกรองแบบเรียลไทม์และมุมมองตามไทม์ไลน์ ซึ่งช่วยให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโบรกเกอร์และปรับการจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ดูบัญชีทั้งหมดในแดชบอร์ดเดียวพร้อมตัวกรองประเภทสินทรัพย์เพื่อติดตามเงินสดเทียบกับเงินทุนที่ลงทุนและผลตอบแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น
- แบ่งปันสรุปการเงินกับที่ปรึกษาด้านภาษีหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การฝากเงินหรือการถอนเงิน
- ใช้การติดตามเวลาและแท็กเพื่อเพิ่มบริบทให้กับข้อมูลของคุณมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ: นักเทรดที่ต้องจัดการหลายบัญชีหรือหลายกลยุทธ์ ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนและรวมศูนย์ พร้อมสรุปข้อมูลแบบเรียลไทม์ของบัญชีการเงินทั้งหมดในที่เดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการพยากรณ์ยอดขายฟรีใน Excel และ ClickUp
6. แม่แบบการดำเนินงานบัญชี ClickUp
เบื้องหลังนักเทรดมืออาชีพหรือผู้จัดการสินทรัพย์ทุกคน คือฟังก์ชันงานสนับสนุนที่มักกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์ Microsoft Excel หรือ Google Sheets หลายไฟล์คลิกอัพ แอคเคาน์ติ้ง โอเปอเรชั่นส์ เทมเพลตช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการทำงานเบื้องหลังเหล่านี้: การบันทึกธุรกรรม, การกระทบยอด, การสร้างรายงาน และการตรวจสอบความสอดคล้อง
มันให้พื้นที่ที่เป็นระบบแต่ยืดหยุ่นในการติดตามยอดขาย ค่าใช้จ่าย การชำระเงิน และทุกอย่าง นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการทำงานที่เกิดซ้ำ เช่น งบดุลสิ้นเดือนหรือสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- สร้างกระบวนการทำงานรอบการกระทบยอด การตรวจสอบ และรอบการรายงาน
- มอบหมายงานสำหรับการป้อนข้อมูล, ตรวจสอบ, และติดตามเอกสาร
- มุ่งเน้นการตรวจจับความล่าช้าและสัญญาณเตือนด้วยการตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง
- ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้า
เหมาะสำหรับ: ทีมบัญชีหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับการดำเนินงานทางการเงินในแต่ละวัน โดยเฉพาะผู้ที่จัดการกระบวนการบัญชีที่มีลักษณะประจำ มีโครงสร้างชัดเจน และสามารถขยายได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบงบดุลฟรีใน Excel, Sheets และ ClickUp
7. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpมอบศูนย์ควบคุมสำหรับการจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย การสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง บันทึกภาษี และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนระบบการติดตามการเงินแบบแยกส่วน
ติดตามสิ่งที่เข้ามา สิ่งที่ออกไป และสิ่งที่ยังไม่สมดุล พร้อมทั้งสร้างงบประมาณที่ใช้ได้จริง ตรวจจับการใช้จ่ายที่รั่วไหลก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น และให้ทีมของคุณ (รวมถึงผู้บริหาร) ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องส่งการอัปเดตสถานะเป็นสิบครั้ง
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- จัดระเบียบตามเดือนหรือไตรมาส เชื่อมโยงงานกับธุรกรรม และปรับแต่งวิดเจ็ตการรายงาน
- ใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดเพื่อดูประสิทธิภาพเทียบกับงบประมาณและติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้นรายเดือนตลอดเวลา
- รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณด้วยมุมมองรายการ ปฏิทิน และแดชบอร์ด
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับบิล, การตรวจสอบ, หรือจุดตรวจสอบทางการเงินที่กำลังจะมาถึง
เหมาะสำหรับ: ทีมการเงิน, ผู้ก่อตั้ง, ผู้นำการดำเนินงาน, นักเทรด, และที่ปรึกษาที่ต้องการประวัติการเงินที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ของกิจกรรมทางการเงินในทุกฟังก์ชันการเทรดและธุรกิจเพื่อให้สามารถควบคุมการวางแผนและงบประมาณได้อย่างเข้มงวด
🎥 ต้องการมุมมองระดับสูงของการซื้อขายทั้งหมดของคุณหรือไม่? นี่คือสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับการใช้แดชบอร์ด ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดระเบียบการเงิน: คู่มือทีละขั้นตอน
8. แม่แบบบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUp
เทมเพลตบัญชีแยกประเภททั่วไปของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล แม้ว่าเทมเพลตนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงนักบัญชีเป็นหลัก แต่คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นทำให้มีประโยชน์สำหรับทีมธุรกิจทุกประเภทเช่นกัน มันให้ระบบการบันทึกบัญชีแบบคู่ที่จัดอย่างเป็นทางการ พร้อมบัญชีที่จัดระเบียบ หมวดหมู่สมุดรายวัน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
แต่ละรายการสนับสนุนคำอธิบาย ประเภทบัญชี สถานะเดบิต/เครดิต และเอกสารที่เชื่อมโยง ช่วยให้คุณสามารถติดตามธุรกรรมได้อย่างแม่นยำและสร้างรายงานที่กำหนดเองได้อย่างมีเหตุผล (แม้แต่คนที่ไม่ใช่การเงินก็เข้าใจได้)
💙 เหตุผลที่คุณจะหลงรัก:
- ติดตามและจัดหมวดหมู่กิจกรรมทางการเงินทั้งหมดอย่างแม่นยำ
- รักษาเส้นทางการตรวจสอบและรายงานที่พร้อมสำหรับการส่งออก
- จัดให้รายการในสมุดบัญชีสอดคล้องกับรหัสภาษีหรือหมวดหมู่ที่ได้รับการรับรองจาก CPA
- ผสานเอกสาร, ใบเสร็จ, และเวลาการบันทึกต่อรายการ
เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินภายในองค์กร, นักบัญชีอิสระ, และทุกคนที่เคยต้องแกะสเปรดชีตจากสามไตรมาสที่แล้ว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกำไรขาดทุนฟรีเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีธุรกิจของคุณง่ายขึ้น
9. แม่แบบสเปรดชีตบันทึกการซื้อขายโดย StockBrokers.com
เทมเพลตสเปรดชีตบันทึกการซื้อขายโดย StockBrokers.com ตอบโจทย์สิ่งที่สำคัญที่สุด: ความชัดเจน ความสม่ำเสมอ และข้อมูลเชิงลึก
สร้างขึ้นใน Excel แต่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักเทรดมืออาชีพโดยเฉพาะ สมุดบันทึกนี้ประกอบด้วยคอลัมน์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับสัญลักษณ์ เวลาเข้า/ออก ขนาด ค่าคอมมิชชั่น กำไร/ขาดทุนสุทธิ และบันทึกส่วนตัว รูปแบบเรียบง่าย: เซลล์สีส้มสำหรับกรอกข้อมูลของคุณเอง ส่วนเซลล์สีเทาจะคำนวณกำไร ขาดทุน และยอดรวมโดยอัตโนมัติ
💙 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- คำนวณสถิติแบบหมุนเวียน เช่น อัตราชนะและค่าเฉลี่ยของ R-multiple
- รักษาการเข้าถึงแบบออฟไลน์และควบคุมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
- ใช้การติดตามการชนะ/แพ้โดยอัตโนมัติ, กำไรเฉลี่ยต่อการเทรด, และตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จ
- การป้อนข้อมูลและการคำนวณที่มีรหัสสีช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา
เหมาะสำหรับ: นักเทรดรายวัน นักลงทุนระยะยาว หรือผู้ที่ต้องการรักษาความสม่ำเสมอและเรียนรู้จากประสบการณ์การเทรดที่ผ่านมา
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
10. แบบฟอร์มบันทึกการซื้อขายโดย Template. Net
เทมเพลตบันทึกการซื้อขายโดย Template. Net เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการจัดระเบียบการซื้อขายในปัจจุบันและอนาคตโดยไม่ต้องมีฟีเจอร์ที่ซับซ้อน ออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่ต้องการสะท้อนผลการดำเนินงานด้วยบันทึกเชิงคุณภาพและสรุปข้อมูล เทมเพลตนี้รองรับการบันทึกการซื้อขาย การติดตามเป้าหมาย ส่วนการทบทวน และพื้นที่สำหรับภาพหน้าจอการซื้อขายหรือข้อสังเกตต่างๆ
สเปรดชีตที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลพื้นฐานได้: วันที่ ประเภท (ซื้อหรือขาย) ราคา จำนวน ต้นทุน กำไร/ขาดทุนสุทธิ และเงื่อนไขเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลบริษัทและประเภทการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการติดตามรูปแบบต่างๆ ในแต่ละภาคส่วน
💙 เหตุผลที่คุณจะชอบ:
- เพิ่มบันทึกเชิงอัตวิสัยควบคู่ไปกับข้อมูลการซื้อขายเชิงวัตถุ
- ใช้รูปแบบที่เหมาะสำหรับการพิมพ์สำหรับกระบวนการทำงานด้วยกระดาษหรือแบบผสมผสาน
- สร้างส่วนเฉพาะบุคคลสำหรับกรอบความคิด การตอบสนองทางอารมณ์ หรือเหตุการณ์ข่าวสาร
- ติดตามการซื้อขายโดยจัดระเบียบให้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างและเน้นการตรวจสอบ
เหมาะสำหรับ: นักเทรดที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทบทวนตนเองและการบันทึกพฤติกรรม มากกว่าการดูสถิติเพียงอย่างเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดจากรูปแบบที่เกิดขึ้นจริงและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้ใช้ ความผันผวนของตลาด รายละเอียดการซื้อขาย แผนภูมิความเสี่ยง ขนาดการซื้อขาย และการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงาน ดังนั้น การป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับ AIของคุณจึงเป็นกุญแจสำคัญ
ควบคุมการเงินของคุณด้วยเทมเพลตทรงพลังจาก ClickUp
ทุกสิ่งรอบตัวเรากำลังกลายเป็นดิจิทัล แล้วทำไมการบัญชีและการจัดการทางการเงินยังคงติดอยู่กับสเปรดชีตและอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด? ถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับการเงินของคุณให้สมกับที่สมควรได้รับ
ความชัดเจนทางการเงินไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยเวลาหรือสุขภาพจิต
เทมเพลตบันทึกการซื้อขายของClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ ด้วยเทมเพลตการเงินที่หลากหลายและออกแบบมาอย่างรอบคอบ คุณสามารถแทนที่ความสับสนด้วยการควบคุมได้ในที่สุด
ควบคุมการเงินของคุณด้วยการสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!