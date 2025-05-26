11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dictation.io สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความในปี 2025

นักเขียนคุยกับตัวเองตลอดเวลา. เครื่องมือการบันทึกเสียงทำให้รู้สึกว่ามีประสิทธิผล.
Dictation. io เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ เริ่มพูด และความคิดของคุณจะปรากฏบนหน้าจอ แต่หากคุณกำลังร่างบท บันทึกข้อความ หรือจัดการโครงการที่ยาว ความเรียบง่ายของมันจะกลายเป็นข้อจำกัดอย่างรวดเร็ว
ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีรูปแบบ ไม่มีประวัติเวอร์ชัน ไม่มีวิธีจัดระเบียบ แก้ไข หรือจัดเก็บงานของคุณ มีเพียงกำแพงของข้อความที่ไม่ได้แก้ไขเท่านั้น
เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Dictation.io ที่จะช่วยให้คุณยกระดับจากสิ่งที่ "ใช้งานได้" ไปสู่สิ่งที่ "ใช้งานได้ดีกว่า" อย่างมาก
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นนอกจาก Dictation.io
Dictation. io เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความฟรีที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนคำพูดให้เป็นข้อความที่เขียนได้ทันทีแบบเรียลไทม์
เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงต้องการเครื่องมือการสะกดคำอื่น ๆ ให้เราเริ่มต้นด้วยการดูข้อจำกัดที่ขัดขวางการทำงานของ Dictation.io
- การจัดรูปแบบที่จำกัด: แม้ว่า Dictation. io จะให้บริการการถอดเสียงขั้นพื้นฐาน แต่ขาดคุณสมบัติการพิมพ์ตามคำบอกขั้นสูง เช่น คำศัพท์ที่กำหนดเอง การจัดรูปแบบข้อความที่ซับซ้อน การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ การจัดโครงสร้างหรือการเขียนใหม่โดย AI และคำสั่งเสียงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำ
- ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์: เนื่องจากเป็นเครื่องมือการสะกดคำผ่านเบราว์เซอร์ จึงสามารถใช้งานได้เฉพาะใน Google Chrome เท่านั้น หากคุณต้องการใช้เบราว์เซอร์อื่น เช่น Firefox, Safari หรือ Edge หรือต้องการแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ คุณจะต้องมองหาทางเลือกอื่น
- ไม่มีการผสานการทำงานแบบยาว: ซอฟต์แวร์การพิมพ์ตามคำบอกนี้ไม่มีการจัดการโครงการ ประวัติเวอร์ชัน หรือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ คุณไม่สามารถจัดระเบียบร่างเป็นโฟลเดอร์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์ได้
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: โปรแกรมนี้จัดเก็บข้อความไว้ในเครื่อง ทำให้เป็นส่วนตัว แต่ไม่มีตัวเลือกการเข้ารหัส หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวซึ่งต้องการระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่า คุณจำเป็นต้องมองหาซอฟต์แวร์จดจำเสียงอื่นที่มีระบบความปลอดภัยระดับองค์กร
- ไม่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์หรือผ่านแอปมือถือ: Dictation. io ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นบริการเฉพาะบนเว็บและใช้งานได้เฉพาะบน Chrome เท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: แม้ว่าซอฟต์แวร์การพิมพ์ตามคำบอกที่ดีที่สุดจะมีการสร้างสรุป การถอดข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร และการเน้นคำสำคัญ แต่ Dictation.io ยังขาดคุณสมบัติ AI เหล่านี้ที่จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือการสะกดคำไม่ใช่แค่เพื่อความสะดวก—แต่เป็นเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความได้รับความนิยมครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือโรคดิสเล็กเซีย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แพร่หลายแล้ว
การสะกดคำ. io ทางเลือกในภาพรวม
ลองดูการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันนี้ของทางเลือกสำหรับ Dictation.io เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|– การถอดเสียงด้วย AI – บันทึกเสียงด้วย ClickUp Docs – สรุปด้วย AI จาก ClickUp Brain – การผสานงานกับระบบต่าง ๆ – รองรับหลายภาษา
|องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก และบุคคลทั่วไป
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Otter. ai
|– การถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์– การระบุผู้พูด– สรุปโดย AI– รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
|มืออาชีพ, ทีม, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16.99 ต่อเดือน; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|การพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple
|– การสะกดคำแบบออฟไลน์ – การใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติ – การผสานกับ Siri – คำสั่งเสียง
|นักเรียน, ผู้ใช้ Apple, และผู้สร้างเนื้อหา
|ฟรีบนอุปกรณ์ Apple; แบบโปรเริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
|การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
|– การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs– รองรับหลายภาษา– คำสั่งแก้ไขด้วยเสียง
|รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365
|ฟรี
|ไมโครซอฟต์ ดิคเตท
|– ผสานการทำงานกับ MS Office– การตรวจจับเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์– การกรองวลีที่ไวต่อความหมาย– คำสั่งเสียงสำหรับการจัดรูปแบบ
|องค์กร, ผู้ใช้ Microsoft 365
|รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365
|Braina
|– คำสั่งเสียง– การถอดเสียงแบบออฟไลน์– หน่วยความจำ AI– รองรับมากกว่า 100 ภาษา
|มืออาชีพ, ผู้ใช้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99 ต่อปี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย. ai
|– การถอดเสียงแบบเรียลไทม์– สรุปเนื้อหา– ผู้ช่วยประชุม AI AskFred– เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|ทีมขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ตามตัวอักษร
|– รูปแบบการเขียนใหม่มากกว่า 25 แบบ – บันทึกเสียงแบบออฟไลน์ – รองรับ Webhook
|ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้ใช้มือถือ
|การปรับแต่งที่มีให้บริการ
|Speechify
|– เสียง AI คุณภาพสูง – OCR สำหรับข้อความที่พิมพ์ – รองรับผู้ที่มีภาวะดิสเล็กเซีย – ซิงค์ข้ามอุปกรณ์
|นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ใช้การเข้าถึง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Speechnotes
|– คำสั่งเสียงสำหรับเครื่องหมายวรรคตอน– บันทึกอัตโนมัติ– รองรับไมโครโฟนภายนอกผ่าน Bluetooth
|นักเขียน, บล็อกเกอร์, นักเรียน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนพรีเมียมเริ่มต้นที่ $1.90 ต่อเดือน
|มังกร โดย นิวแอนซ์
|– การฝึกเสียงส่วนบุคคล, รายการคำสั่ง– การจัดรูปแบบขั้นสูง– การเล่นเสียงจากข้อความ– การควบคุมแบบออฟไลน์
|องค์กรธุรกิจ, ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์/กฎหมาย
|ไม่มีเวอร์ชันฟรี; ราคาแตกต่างกันตามรุ่น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ The Best Dictation. io ที่ควรใช้
ตอนนี้เรามาสำรวจเครื่องมือการสะกดคำที่ระบุไว้ข้างต้นแต่ละอย่างอย่างละเอียดพร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา คะแนน และรีวิวจากผู้ใช้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการทำงานและกระบวนการทำงานแบบบูรณาการด้วยเสียงเป็นข้อความ)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการถอดความ สรุปบันทึกการประชุม และการจัดการเวิร์กโฟลว์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถใช้คลิปเสียงในความคิดเห็นของงานเพื่อบันทึกและส่งไฟล์เสียงไปยังทีมของคุณทั้งในและนอก ClickUp แต่ละคลิปมีขีดจำกัดการบันทึกสูงสุด 20 นาที ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อความหรืออัปเดตได้อย่างละเอียด
เพื่อสร้างคลิปเสียง คุณสามารถแตะไอคอนไมโครโฟนในตัวแก้ไขความคิดเห็นของแท็บกิจกรรมของงาน (บนมือถือหรือเว็บ) บันทึกข้อความของคุณ และส่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็น คุณสามารถเพิ่มคลิปเสียงหลายคลิป พร้อมข้อความ รูปภาพ หรือไฟล์แนบอื่น ๆ ในความคิดเห็นเดียวกันได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถปรับความเร็วในการเล่นเสียงของคลิปเสียงได้ (1x, 2x, หรือ 3x) และคุณสามารถเลื่อนผ่านคลื่นเสียงเพื่อนำทางในคลิปได้ และหาก Workspace ของคุณมี ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ต้นฉบับของ ClickUp คลิปเสียงของคุณจะถูกถอดความโดยอัตโนมัติ!
หากคุณต้องการถอดเสียงการประชุมแทนClickUp's AI Notetakerจะทำงานให้คุณแทนการพิมพ์ทุกอย่างอย่างรวดเร็ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในขณะที่ระบบถอดเสียงการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติและบันทึกโน้ตการประชุมอย่างละเอียด ทางเลือกของ Dictation.io นี้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องมือหรือพลาดรายละเอียดใดๆ
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การถอดเสียงเท่านั้น ในฐานะซอฟต์แวร์จดบันทึกเสียงที่ดีที่สุด มันจะจัดระเบียบการประชุมของคุณให้เป็นบันทึกที่สะอาดและเป็นระเบียบ—รวมถึงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ—ทั้งหมดส่งตรงไปยังกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ บันทึกไว้ในเอกสาร ClickUp อย่างเป็นระเบียบ
จากนั้น คุณสามารถแก้ไข จัดระเบียบ และแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUpหรือแชร์กับทีมของคุณได้ คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและได้รับประโยชน์จากการแก้ไขแบบเรียลไทม์ภายใน Docs เพื่อให้บันทึกของคุณทันสมัยและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ การผสานรวมนี้ช่วยให้ทุกอย่างรวมศูนย์ ทำให้บันทึกของคุณค้นหา แบ่งปัน และดำเนินการได้ง่าย โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
เมื่อคุณจัดระเบียบเอกสารการเรียนของคุณเรียบร้อยแล้ว ClickUp จะเพิ่มชั้นของปัญญาประดิษฐ์ให้กับเอกสารของคุณผ่านClickUp Brainด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ คุณสามารถโต้ตอบกับเอกสารของคุณได้เหมือนกับการคุยกับเพื่อนร่วมทีม คุณสามารถขอให้สรุปประเด็นสำคัญ ดึงข้อมูลที่ต้องดำเนินการ หรือเน้นการตัดสินใจที่สำคัญได้ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านเอกสารหลายหน้า
สมมติว่าคุณเพิ่งเสร็จสิ้นการโทรต้อนรับลูกค้าที่ยาวนาน แทนที่จะเลื่อนดูบันทึกการสนทนาทั้งหมด คุณสามารถถามได้ง่ายๆ ว่า "ลูกค้าพูดถึงกำหนดเวลาของโครงการว่าอย่างไร?" หรือ "ระบุขั้นตอนต่อไปที่ตกลงกันไว้" ClickUp Brain จะแสดงคำตอบเหล่านั้นทันที ให้ความชัดเจนที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก ClickUp Brain คุณสามารถเปลี่ยนประเด็นสำคัญให้กลายเป็นงานได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หาก Brain เน้นย้ำถึงรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น "ร่างแผนเนื้อหา" คุณสามารถมอบหมายงานนี้ให้กับบุคคลที่เหมาะสม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ทันทีผ่าน ClickUp Tasks การเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเป็นงานที่ราบรื่นนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระเบียบและตรงตามเป้าหมาย
📮ClickUp Insight: เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วโดย AI และงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับรองความสอดคล้องกับการทำงานอัตโนมัติ: มอบหมายงานหรือส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเมื่อมีการเปิดใช้งานทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง
- ดูงานในแบบที่คุณต้องการ: ปรับแต่งมุมมองด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน หรือแกนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานการถอดเสียงของคุณและรักษาความเป็นระเบียบ
- ติดตามเวลาที่ใช้กับงาน: ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยClickUp Time Trackingเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม ความคืบหน้าของโครงการ และตัวชี้วัดสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งทำให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาได้จริง ๆ AI ที่ติดตั้งมาในตัวสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว ๆ ได้, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ ได้มากขึ้น
🎧 เคล็ดลับด่วน: AI Notetaker ของ ClickUp สามารถตรวจจับและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติใน 18 ภาษาที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และฮินดี ฟีเจอร์นี้ช่วยให้การถอดเสียงมีความแม่นยำโดยไม่ต้องเลือกภาษาด้วยตนเอง
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมด้วย AI และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Otter.ai เป็นเครื่องมือการถอดเสียงและการทำงานร่วมกันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลงบทสนทนาในการประชุมของคุณให้เป็นข้อความที่ถูกต้องและเรียลไทม์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams และให้ Otter Assistant เข้าร่วมประชุมแทนคุณเพื่อจดบันทึกและแชร์กับทีมของคุณได้
หากคุณเป็นผู้ใช้ Dictation.io คุณจะสังเกตเห็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในความสามารถของแอปจดบันทึกด้วย AIนี้ในการถอดเสียงการประชุมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่แค่การป้อนเสียงจากผู้พูดคนเดียวเท่านั้น
คุณยังจะได้รับฟีเจอร์ระบุผู้พูด ความสามารถในการเพิ่มคำศัพท์เฉพาะเพื่อความแม่นยำสูง และเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาช่วงเวลาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถไฮไลต์ แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันบนถอดความแบบเรียลไทม์ผ่านแอป Otter.ai บน iOS, เว็บ และ Android
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- จับภาพสไลด์การนำเสนอโดยอัตโนมัติ และแทรกสไลด์ที่แชร์ลงในบันทึกการประชุมของคุณ
- สร้างศูนย์กลางร่วมกันเพื่อจัดการเอกสารรับรองผลการศึกษา, กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง, และให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน
- ดึงงานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมออกมาโดยอัตโนมัติ พร้อมลิงก์ตรงไปยังช่วงเวลาที่มีการพูดคุย
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- แพลตฟอร์มต้องการการปรับปรุงในแง่ของความแม่นยำในการระบุผู้พูด และกระบวนการแก้ไขบางครั้งอาจรู้สึกไม่ราบรื่น
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับคนที่ฉันกำลังติดต่อด้วยในการโทร โดยไม่ต้องจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปได้อย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงพร้อมถอดความให้
สิ่งที่ฉันชอบที่สุดเกี่ยวกับ Otter คือฉันสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับคนที่ฉันกำลังติดต่อด้วยในการโทร โดยไม่ต้องจดบันทึกตลอดเวลา การสนทนาสามารถเป็นไปได้อย่างอิสระมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามได้มากขึ้นและหาข้อมูลได้มากขึ้น เพราะฉันรู้ว่า Otter จะจดบันทึกและบันทึกเสียงพร้อมถอดความให้
👀 คุณรู้หรือไม่? ในขณะที่Otter และทางเลือกอื่น ๆสามารถเชื่อมต่อกับ Zoom และ Google Meet ได้ แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์และแผนธุรกิจ ในทางกลับกัน คุณสามารถซิงค์ปฏิทินของคุณ และ AI Notetaker ของ ClickUp จะเข้าร่วม Zoom, Google Meet และ Teams โดยอัตโนมัติเพื่อจดบันทึก
✅ ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ไม่จำเป็นต้องติดตั้งส่วนเสริมเบราว์เซอร์ บันทึกโน้ตเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและไทม์ไลน์ในโครงการของคุณ
3. การพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ Apple)
หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac หรือ iOS Apple Dictation ที่ขับเคลื่อนโดย Siri ได้ถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว ต่างจากเครื่องมือการพิมพ์เสียงเป็นข้อความพื้นฐาน Apple Dictation สามารถทำงานแบบออฟไลน์และประมวลผลการพิมพ์เสียงแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยการผสานรวมกับแป้นพิมพ์ของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างการพูดและการพิมพ์ได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ นั่นหมายความว่าคุณสามารถพิมพ์คำที่คุณต้องการได้ แตะเพื่อแก้ไขประโยค แล้วกลับไปพูดต่อได้ทันที
ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความนี้ใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก และใช้การประมวลผลบนอุปกรณ์ภายในระบบนิเวศของ Apple คุณสามารถใช้การป้อนเสียงโดยตรงภายในแอปใดก็ได้
นอกจากนี้ ระบบยังแทรกเครื่องหมายวรรคตอน เช่น จุด คอมมา และเครื่องหมายคำถามโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพูด Dictation.io ในทางกลับกัน จะไม่แทรกเครื่องหมายวรรคตอนโดยอัตโนมัติ แต่จะอาศัยคำสั่งเสียง ผู้ใช้ต้องพูดเพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน (เช่น 'คอมมา', 'จุด') เพื่อให้ระบบใส่ลงในถอดความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบพิมพ์ตามคำบอกของ Apple
- เลือก แชร์การบันทึกเสียง เพื่ออนุญาตให้ Apple ตรวจสอบตัวอย่างการโต้ตอบกับ Siri และการพิมพ์ด้วยเสียงของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
- พูดคำสั่งเช่น 'เลือก [คำ]' หรือ 'ลบ [วลี]' เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพิมพ์
- ใช้คำสั่งเสียงเช่น 'ยกเลิก' หรือ 'ทำซ้ำ' เพื่อย้อนกลับหรือทำซ้ำการกระทำล่าสุดของคุณ
ข้อจำกัดของการพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple
- การสะกดคำจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดพูดเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที ซึ่งอาจทำให้การสะกดคำสะดุดในระหว่างการสะกดคำที่ยาวนานขึ้นบนอุปกรณ์ของ Apple
ราคาการพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple
- ฟรีบนอุปกรณ์ Apple
- Dictate Pro (1 เดือน, iOS): $4. 99
- Dictate Pro (1 เดือน, iOS/macOS): $5. 99
- Dictate Pro (1 ปี, iOS): $12. 99
- Dictate Pro (1 ปี iOS/macOS): $17. 99
คะแนนและรีวิวการพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงการพิมพ์ด้วยเสียงของ Apple อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้แอปนี้ในการถอดความจดหมายจำนวนมาก บางฉบับพิมพ์และบางฉบับเขียนด้วยลายมือ อัตราความผิดพลาดค่อนข้างดี โดยทั่วไปน้อยกว่า 5%
ฉันได้ใช้แอปนี้ในการถอดความจดหมายจำนวนมาก บางฉบับพิมพ์และบางฉบับเขียนด้วยลายมือ อัตราความผิดพลาดค่อนข้างดี โดยทั่วไปน้อยกว่า 5%
⚡คลังแม่แบบ: หลังจากถอดความการประชุมของคุณแล้วให้ใช้แม่แบบรายการงานเพื่อแปลงข้อมูลเชิงลึกให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ภายในแม่แบบนี้ คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
4. การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงฟรีผ่านเบราว์เซอร์ใน Google Workspace)
การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความที่ติดตั้งมาในตัวและใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ ออกแบบมาเพื่อเขียนเอกสารโดยไม่ต้องใช้มือ สามารถใช้งานได้เฉพาะใน Chrome บนเดสก์ท็อป รองรับมากกว่า 100 ภาษา และคำสั่งเสียงพื้นฐาน เช่น การใส่เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบ
แม้ว่าจะไม่ประมวลผลเสียงบันทึกหรือมีฟีเจอร์ขั้นสูงเช่นป้ายกำกับผู้พูด แต่มันเหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วหรือร่างเนื้อหาที่ยาวขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการพิมพ์ด้วยเสียงของ Windows มันเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Google มากกว่าแต่ก็ใช้งานง่ายพอๆ กัน เนื่องจากข้อมูลการฝึกของ Google เป็นตัวขับเคลื่อน ความแม่นยำจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับวลีที่ใช้บ่อย สำเนียง และรูปแบบการพูด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ข้อผิดพลาดใดก็ได้และแก้ไขโดยไม่ต้องปิดไมโครโฟน หลังจากแก้ไขแล้ว ให้เลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปยังตำแหน่งเดิมเพื่อดำเนินการพูดต่อไป
- คลิกขวาที่คำที่ขีดเส้นใต้สีเทาเพื่อดูและเลือกจากคำที่แนะนำ
- ใช้คำสั่งเสียง เช่น "เลือกย่อหน้า" "เอียงตัวอักษร" หรือ "ไปที่ท้ายบรรทัด" สำหรับการแก้ไข
ข้อจำกัดของการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
- การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google Docs ไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้พูดหลายคนในการสนทนาได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการถอดเสียงการสนทนาในกลุ่มหรือการสัมภาษณ์
ราคาการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวการพิมพ์ด้วยเสียงใน Google Docs
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (28,000+ รีวิว)
5. Microsoft Dictate (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office ที่ต้องการการพิมพ์ด้วยเสียงในตัว)
หากคุณมีการสมัครสมาชิก Microsoft 365 ที่ใช้งานอยู่ Microsoft Dictate จะให้บริการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ผสานรวมโดยตรงกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office เช่น Word, Outlook, PowerPoint และ OneNote
ด้วยการรองรับหลายภาษา จึงเป็นประโยชน์ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์ตามคำบอกสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึง Microsoft Word หรือผู้ที่จำเป็นต้องสลับภาษาบ่อยครั้ง
โปรแกรมการสะกดคำตามเสียงฟรีนี้สามารถแทรกเครื่องหมายจุลภาค จุด และเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติตามคำพูดของคุณ ช่วยลดความจำเป็นในการแก้ไขด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อจัดรูปแบบข้อความ เช่น การทำให้ตัวหนาหรือการสร้างหัวข้อย่อย ทำให้การแก้ไขเอกสารของคุณเป็นแบบไม่ต้องใช้มือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dictate
- พูดคำหรือวลี จากนั้นใช้คำสั่งเสียงเช่น "ตัวหนา" "ตัวเอียง" หรือ "ขีดเส้นใต้" เพื่อจัดรูปแบบส่วนเฉพาะของข้อความ
- แทรกความคิดเห็นลงในเอกสารของคุณโดยตรงโดยเริ่มพูดประโยคและตามด้วยคำสั่งเพื่อเพิ่มความคิดเห็น
- ระบบจะทำการปิดบังคำหรือวลีที่อาจมีความอ่อนไหวหรือไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติด้วยการเปลี่ยนเป็น * เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพและรับรองว่าเนื้อหาจะยังคงเหมาะสม
ข้อจำกัดของ Microsoft Dictate
- Microsoft Dictate ทำงานได้เฉพาะภายในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office เช่น Word, Outlook และ PowerPoint เท่านั้น จึงมีตัวเลือกการผสานรวมกับซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ น้อยกว่า
ราคาของ Microsoft Dictate
- Microsoft Dictate รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก Microsoft 365
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Dictate
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Dictate อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ตามคำบอกใน Microsoft Word เพื่อร่างส่วนต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ของฉัน จากนั้นจึงย้อนกลับไปแก้ไขโดยการพิมพ์... โดยรวมแล้วมันทำงานได้ดีทีเดียว การแก้ไขส่วนใหญ่ที่ฉันทำคือการปรับปรุงโดยรวม ซึ่งไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยวิธีใดก็คงต้องทำอยู่ดี
ฉันใช้ฟีเจอร์การพิมพ์ตามคำบอกใน Microsoft Word เพื่อร่างส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของฉัน จากนั้นจึงกลับไปแก้ไขโดยการพิมพ์... โดยรวมแล้วมันทำงานได้ค่อนข้างดี การแก้ไขส่วนใหญ่ที่ฉันทำในภายหลังเป็นการปรับปรุงโดยรวม ซึ่งไม่ว่าฉันจะพิมพ์ด้วยคำบอกหรือพิมพ์เองก็คงต้องทำอยู่ดี
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้คนพูดโดยเฉลี่ย 110–150 คำต่อนาที แต่สามารถเขียนด้วยมือได้เพียง 20–45 คำต่อนาทีเท่านั้น
นั่นคือช่องว่างด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่มากในการประชุมที่ความคิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการติดตามผลมีความสำคัญเมื่อคุณใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม คุณไม่จำเป็นต้องจดทุกอย่างลงไป คุณสามารถให้ AI บันทึกการสนทนา จัดระเบียบประเด็นสำคัญ และแม้กระทั่งสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
6. Braina (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียง AI แบบออฟไลน์พร้อมฟีเจอร์ผู้ช่วยส่วนตัว)
Braina เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะและซอฟต์แวร์จดบันทึกเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความได้มากกว่า 100 ภาษา สามารถใช้งานได้หลากหลายแอปพลิเคชัน รวมถึง MS Word, Gmail และ Notepad Braina ช่วยให้คุณใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT-4 และ Claude 3 ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและประสิทธิภาพที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการประมวลผลข้อมูลแบบออฟไลน์
Braina มีหน่วยความจำ AI ที่เลียนแบบความจำทางปัญญาของมนุษย์ เพื่อปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเมื่อเวลาผ่านไป
ในทางกลับกัน Dictation.io มุ่งเน้นไปที่การถอดเสียงแบบเรียลไทม์เป็นหลัก และไม่สามารถจดจำการโต้ตอบในอดีตหรือปรับให้เข้ากับความชอบของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ ด้วย LocalLibrary ของ Braina คุณสามารถสร้างฐานความรู้ส่วนตัวของคุณเองและโต้ตอบกับมันโดยใช้การสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติเด่นของ Braina
- อัตโนมัติภารกิจ, ค้นหาไฟล์, ตั้งการแจ้งเตือน, และเล่นมีเดียโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- แปลงไฟล์เสียง (.mp3, .wav) และไฟล์วิดีโอ (.mp4) เป็นข้อความแบบออฟไลน์ได้โดยตรงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- สนทนากับไฟล์ PDF, หน้าเว็บ, และภาพหน้าจอโดยการถามคำถามและสกัดข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แบบจำลอง AI ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของไบรน่า
- มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการทำงานกับคำสั่งเสียงที่ซับซ้อนหรือละเอียดมากขึ้นสำหรับงานหรือแอปพลิเคชันเฉพาะ
ราคาของ Braina
- ไลท์: ฟรี
- ข้อดี: $99 ต่อปี
- โปรพลัส: $199 สำหรับ 2 ปี
- โปร อัลตร้า: $299 สำหรับ 3 ปี
คะแนนและรีวิวของ Braina
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Braina อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มต้น มีความแม่นยำสูงและยืดหยุ่นมาก – หมายความว่ามันทำงานได้ดีไม่ว่าจะวางข้อความไว้ที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอีเมล บล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มคำส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้กับ Windows เสียงรบกวนรอบข้างดูเหมือนจะไม่รบกวนการถอดเสียงของ Braina ซึ่งเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง
ใช้งานง่ายตั้งแต่เริ่มต้น มีความแม่นยำสูงและยืดหยุ่นมาก – หมายความว่ามันทำงานได้ดีไม่ว่าจะวางข้อความไว้ที่ใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, บล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, แพลตฟอร์มคำส่วนใหญ่ที่เข้ากันได้กับ Windows เสียงรบกวนรอบข้างดูเหมือนจะไม่รบกวนการถอดเสียงของ Braina ซึ่งเป็นข้อดีอีกประการหนึ่ง
7. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันในทีม)
ในขณะที่ Dictation.io ให้บริการการพิมพ์ตามเสียงพื้นฐาน Fireflies สามารถทำได้มากกว่านั้น มันสามารถเข้าร่วมการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกการประชุม และสร้างการถอดความแบบเรียลไทม์ เมื่อซิงค์กับปฏิทินของคุณแล้ว Fireflies สามารถสรุปการประชุมของคุณข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ได้ในกว่า 30 ภาษา
หลังจากการโทร คุณจะได้รับสรุปที่กระชับซึ่งสร้างโดย AI โดยเน้นประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจ
ไม่เหมือนกับ Dictation. io ซึ่งเป็นเครื่องมือจดบันทึกแบบเดี่ยว Fireflies ช่วยให้คุณแชร์บทถอดความ แสดงความคิดเห็นในจุดที่ต้องการ ตอบสนองต่อเวลาที่ระบุ และแม้กระทั่งสร้างเสียงสั้นๆ สำหรับทีมของคุณ
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- รับคำตอบทันที ร่างอีเมลหลังการประชุม และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ดึงมาจากบันทึกการประชุมของคุณโดยตรงด้วยผู้ช่วย AI ของ AskFred
- วิเคราะห์พลวัตของทีมด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาเพื่อเปิดเผยรูปแบบการสื่อสาร
- เชื่อมต่อ Fireflies.ai กับแอปกว่า 40 รายการ เช่น Salesforce, HubSpot, Slack และ Asana เพื่ออัตโนมัติการแชร์บันทึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- Fireflies ไม่ใช่ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความทั่วไป แต่เป็นผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการถอดเสียงและวิเคราะห์บทสนทนาในการประชุม
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ: 29 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: $39 ต่อที่นั่ง/เดือน
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สรุปมีความแม่นยำและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างน่าทึ่ง และฉันชอบที่คุณสามารถขยายประเด็นใด ๆ เพื่อดูบริบทเพิ่มเติมได้ (เป็นสิทธิพิเศษที่ยอดเยี่ยมในแผน Pro) ความสามารถในการดูสรุปการประชุมควบคู่กับบันทึกการสนทนาฉบับเต็มช่วยประหยัดเวลาได้มาก และจุดเชื่อมโยงเวลาทำให้ง่ายต่อการกระโดดไปยังส่วนของการสนทนาที่คุณต้องการได้ทันที
สรุปมีความแม่นยำและให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างน่าทึ่ง และฉันชอบที่คุณสามารถขยายประเด็นใด ๆ เพื่อดูบริบทเพิ่มเติมได้ (ซึ่งเป็นข้อดีที่ยอดเยี่ยมในแผน Pro) ความสามารถในการดูสรุปการประชุมควบคู่ไปกับบันทึกการสนทนาฉบับเต็มช่วยประหยัดเวลาได้มาก และจุดเชื่อมโยงเวลาทำให้ง่ายต่อการกระโดดไปยังส่วนของการสนทนาที่คุณต้องการได้ทันที
⚡คลังแม่แบบ: อย่าพอใจกับแค่บันทึกข้อความดิบๆใช้แม่แบบบันทึกการประชุมสำหรับบันทึกของคุณ เพื่อก้าวข้ามการจดบันทึกแบบคำต่อคำ และสะท้อนถึงสิ่งที่ทีมให้ความสำคัญ
8. Letterly (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความเสียงใหม่เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างบนมือถือ)
หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นข้อความที่เรียบเรียงอย่างดีและพร้อมเผยแพร่ Letterly คือเครื่องมือการพิมพ์ตามคำบอกที่ใช้ AI สำหรับคุณ
พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ iOS, Android, macOS และแพลตฟอร์มเว็บ Letterly นำเสนอรูปแบบการเขียนใหม่มากกว่า 25 รูปแบบ ด้วยฟีเจอร์พิมพ์ด้วยเสียง คุณสามารถบอกคำเพื่อเขียนอีเมล รายการสิ่งที่ต้องทำ โพสต์โซเชียลมีเดีย และสรุปเนื้อหาได้ คุณยังสามารถบุ๊กมาร์กรูปแบบการเขียนใหม่ที่ชื่นชอบได้อีกด้วย
มันช่วยให้คุณสามารถบันทึกเสียงโน้ตได้แม้ในขณะที่หน้าจอของอุปกรณ์ปิดอยู่ มอบความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง นอกจากนี้ แอปยังรองรับเว็บฮุค ทำให้คุณสามารถส่งโน้ตไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Docs และ Notion ได้โดยตรง และช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง
- จัดระเบียบบันทึกด้วยแท็ก เพื่อการจัดหมวดหมู่และการค้นหาที่ง่ายดาย
- สร้างชื่อเรื่องสำหรับบันทึกของคุณภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการถอดเสียง ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
- ถอดเสียงเป็นคำเขียนเป็นภาษาต่างๆ กว่า 90 ภาษา
ข้อจำกัดทางตัวอักษร
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้เมื่อใช้งานคุณสมบัติการพิมพ์ตามเสียงของแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรับการตั้งค่าโทนหรือรูปแบบ
การตั้งราคาตามตัวอักษร
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวตามตัวอักษร
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Letterly อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
อินเทอร์เฟซของ Letterly นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาใดๆ
อินเทอร์เฟซของ Letterly นั้นใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีปัญหาใดๆ
9. Speechify (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเอกสารและแปลงข้อความเป็นเสียงขณะเดินทาง)
Speechify เป็นเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ต้องการวิธีการเรียนรู้เนื้อหาที่อ่านได้อย่างยืดหยุ่นและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเลือกเสียง AI ได้มากกว่า 200 เสียง รวมถึงตัวเลือกที่สนุกสนานอย่าง Gwyneth Paltrow และ Snoop Dogg
คุณสามารถปรับความเร็วในการอ่านได้ตั้งแต่ 0.5x ถึง 9x ด้วยการซิงค์หลายอุปกรณ์ คุณสามารถเริ่มฟังระหว่างการเดินทางและกลับมาฟังต่อจากจุดที่ค้างไว้บนแล็ปท็อปของคุณได้
หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารที่พิมพ์ออกมา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการเรียน Speechify มีระบบ OCR ในตัวที่ช่วยให้คุณสแกนหน้าเอกสารจริงด้วยโทรศัพท์ของคุณและแปลงเป็นเสียงได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify
- รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 30 ภาษาและสำเนียงท้องถิ่น
- เข้าถึงการสนับสนุนทางการได้ยินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะดิสเล็กเซีย
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัส ตัวจับเวลาในตัว และตัวติดตามความคืบหน้า เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยคีย์ลัด
ข้อจำกัดของ Speechify
- ในขณะที่เสียงพรีเมียมโดยทั่วไปมีคุณภาพสูง แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเสียงบางเสียงอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาของ Speechify
- ฟรี
- พรีเมียม: $29 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Speechify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Speechify อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Speechify Text to Speech สำหรับการทำงาน ฉันทำงานแก้ไขต้นฉบับเยอะมากและสมองก็เหนื่อย การได้ฟังข้อความออกเสียงช่วยให้ฉันมีสมาธิและทำงานได้เร็วขึ้น จริงๆ แล้วฉันได้ฝึกสมองให้ฟังด้วยความเร็ว 5 เท่าเพื่อที่จะสามารถแก้ไขงานได้เร็วเป็นประวัติการณ์! ฉันชอบทั้งเว็บแอปและส่วนขยายเบราว์เซอร์ ฉันใช้ทั้งสองอย่าง
ฉันใช้ Speechify Text to Speech สำหรับการทำงาน ฉันทำงานแก้ไขต้นฉบับเยอะมากและสมองก็เหนื่อย การได้ฟังข้อความออกเสียงช่วยให้ฉันมีสมาธิและทำงานได้เร็วขึ้น จริงๆ แล้วฉันได้ฝึกสมองให้ฟังด้วยความเร็ว 5 เท่าเพื่อที่จะสามารถแก้ไขงานได้เร็วเป็นประวัติการณ์! ฉันชอบทั้งเว็บแอปและส่วนขยายเบราว์เซอร์ ฉันใช้ทั้งสองอย่าง
10. Speechnotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกเสียงแบบเรียลไทม์โดยไม่มีสิ่งรบกวน)
Speechnotes เป็นเครื่องมือแปลงเสียงเป็นข้อความและถอดความที่ออกแบบมาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงโดยปราศจากสิ่งรบกวน โดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงของ Google รองรับมากกว่า 70 ภาษา สามารถแปลงเสียงของคุณเป็นข้อความที่มีโครงสร้างแบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับคำสั่งเสียงสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบ
ในฐานะทางเลือกของ Dictation.io โปรแกรมนี้จะบันทึกโน้ตของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งออกหรือดาวน์โหลดเป็นข้อความธรรมดาได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับวลีที่ใช้บ่อย และเชื่อมต่อไมโครโฟนบลูทูธเพื่อป้อนข้อมูลแบบไม่ต้องใช้มือกับซอฟต์แวร์การพิมพ์ตามคำบอกนี้ได้ฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechnotes
- พูดคำเช่น "คอมมา" "จุด" หรือ "บรรทัดใหม่" ออกเสียงดัง ๆ แล้ว Speechnotes จะแทรกเครื่องหมายวรรคตอนหรือการจัดรูปแบบที่ถูกต้องทันที
- ตรวจจับจุดเริ่มต้นของประโยคใหม่และพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่ในคำแรก
- อัปโหลดไฟล์ข้อความที่มีอยู่เพื่อแก้ไขด้วยเสียง หรือส่งออกบันทึกที่คุณพูดเป็นไฟล์ TXT หรือไปยัง Google Drive
ข้อจำกัดของ Speechnotes
- Speechnotes ไม่รองรับการส่งออกหลายรูปแบบ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการไฟล์หลากหลายประเภทสำหรับการทำงาน
ราคาของ Speechnotes
- การสะกดคำตาม ฟรี พรีเมียม: $1. 9/เดือน
- ฟรี
- พรีเมียม: $1. 9/เดือน
- การถอดเสียง จ่ายตามการใช้งาน: $0. 1/นาที
- จ่ายตามการใช้งาน: $0. 1/นาที
- ฟรี
- พรีเมียม: $1. 9/เดือน
- จ่ายตามการใช้งาน: $0. 1/นาที
คะแนนและรีวิวของ Speechnotes
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาเครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น นักเขียนอาจต้องการฟีเจอร์แก้ไขหรือการจัดรูปแบบเสียงเป็นบล็อกโพสต์ ส่วนทีมจะมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการระบุผู้พูด
11. Dragon โดย Nuance (เหมาะที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงระดับองค์กรที่มีความแม่นยำสูงและคำศัพท์ที่กำหนดเองได้)
Nuance Dragon NaturallySpeaking เป็นซอฟต์แวร์การรู้จำเสียงพูดที่ช่วยให้คุณสามารถสั่งงานเอกสาร, เขียนอีเมล, และควบคุมแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่ใช้เสียงของคุณ ด้วยฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงที่ติดตั้งมาในตัว คุณสามารถให้ระบบอ่านข้อความที่คุณสั่งงานกลับไปให้คุณฟังได้ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจจับข้อผิดพลาดและปรับปรุงการเขียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่าง Dictation. io และซอฟต์แวร์ Dragon dictation คือวิธีที่แต่ละเครื่องมือจัดการกับความแม่นยำเมื่อใช้งานไปนานๆ Dictation. io ให้การจดจำที่ดีพอสมควร แต่ Dragon จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเสียงของคุณ คำศัพท์ และแม้แต่สำเนียงของคุณเมื่อคุณใช้งาน ผลลัพธ์คือการถอดความที่ปรับให้เหมาะกับคุณและเชื่อถือได้ เป็นซอฟต์แวร์การพิมพ์ตามคำบอกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอกสารที่ยาวหรือคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Dragon โดย Nuance
- ป้อนคำที่ไม่ค่อยใช้หรือสะกดยากลงในเอกสารของคุณ และฝึกซอฟต์แวร์ให้จดจำคำเหล่านั้นโดยใช้เสียงของคุณ
- กำหนดทางลัดให้กับวลีที่ยาวหรือใช้บ่อยเพื่อแทรกโดยอัตโนมัติในทุกที่ที่เหมาะสมตามบริบท
- แชร์การสะกดคำของคุณด้วยเสียงผ่านอีเมล บันทึกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น OneDrive หรือ Notion หรือเปิดไฟล์ใน Microsoft Word
ข้อจำกัดของ Dragon โดย Nuance
- แม้ว่า Dragon จะรองรับหลายภาษา แต่คุณอาจพบว่าไม่ใช่ทุกสำเนียงหรือสำเนียงย่อยที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจดจำอย่างเต็มที่
ราคาของ Dragon โดย Nuance
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dragon โดย Nuance
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dragon by Nuance อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันได้ใช้ Dragon มาเป็นเวลาสองปีแล้ว มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ด้วยซอฟต์แวร์ Dragon ฉันสามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้มากขึ้นต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ qwerty
ฉันได้ใช้ Dragon มาเป็นเวลาสองปีแล้ว มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ด้วยซอฟต์แวร์ Dragon ฉันสามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้มากขึ้นต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับการพิมพ์บนแป้นพิมพ์ qwerty
เปลี่ยนการสนทนาให้ชัดเจนด้วย ClickUp
การสะกดตามเสียง. io และทางเลือกอื่น ๆ อาจเพียงพอสำหรับการถอดความพื้นฐาน แต่เมื่อกระบวนการทำงานของคุณต้องการความแม่นยำ การจัดระเบียบ และปัญญาที่มากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีสิ่งที่ดีกว่า
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp AI Notetaker การประชุมของคุณจะถูกถอดความโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนการจดบันทึก ClickUp Brain ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการสร้างสรุปที่ชัดเจนและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมา ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
และด้วย ClickUp Docs คุณจะมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ แก้ไข และจัดระเบียบทุกอย่าง—ตั้งแต่บันทึกการประชุม การระดมความคิด ไปจนถึงบันทึกงานต่างๆ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อควบคุมบันทึก การประชุม และงานของคุณ