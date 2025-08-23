บล็อก ClickUp

10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
23 สิงหาคม 2568

ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยกิจกรรมจนล้น ในขณะที่รายการสิ่งที่ต้องทำกลับกลายเป็นฝุ่นดิจิทัล? การพลาดกำหนดส่งงาน งานที่มองข้าม และความวุ่นวายจากการจัดการทุกอย่างพร้อมกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าคุณมีวิธีจัดการเวลาที่ชาญฉลาดกว่านี้ล่ะ?

เข้าสู่ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI เครื่องมืออย่าง Trevor AI สามารถช่วยคุณบล็อกเวลา จัดตารางงานที่ค้างอยู่ใหม่ และแม้กระทั่งให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น หรือราคาที่ยืดหยุ่น มีทางเลือกที่ชาญฉลาดอีกมากมายให้คุณได้สำรวจ

ในบทความนี้ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้จัดการงานส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเพื่อควบคุมและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ⏰

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Trevor AI?

ในขณะที่ Trevor AI ให้บริการการจัดตารางเวลาด้วย AI ขั้นพื้นฐานโดยการลากงานไปยังปฏิทิน ผู้ใช้มักต้องการความสามารถที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อประเมินเครื่องมือการจัดตารางเวลาด้วยตนเองที่เป็นทางเลือกควรพิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้เพื่อการจัดการงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ AI ช่วย:

  • การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ค้นหาแอปจัดตารางเวลา AI ที่สามารถผสานรวมกับแอปปฏิทินและแอปจัดการงานทั้งหมดของคุณ
  • การติดตามงานขั้นสูง: เลือกใช้เครื่องมือที่เหนือกว่าการจัดตารางเวลาและการวางแผนงานขั้นพื้นฐาน (เช่น การตั้งค่าการจัดตารางเวลาได้ไม่จำกัด)
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทดสอบเครื่องมือเพื่อความสะดวกในการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคร่งครัด
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: ใช้การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ทับซ้อนกันและจัดการการนัดหมาย

🎥 แม้แต่เครื่องมือ AI ที่ฉลาดที่สุดก็ช่วยไม่ได้หากปฏิทินของคุณรก วิดีโอ 5 นาทีนี้จะแบ่งปัน 8 เคล็ดลับปฏิทินที่ใช้งานได้จริง ตั้งแต่การตั้งเวลาอัตโนมัติไปจนถึงการเตือนความจำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ที่จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและปราศจากความเครียด

👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง18% ของคนเท่านั้นที่มีระบบการจัดการเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่ 25% จัดการงานโดยยึดตามสิ่งที่ 'ดูเหมือนสำคัญที่สุด'

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trevor AI ในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือจัดการตารางเวลาและการบริหารเวลาที่ใช้ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติหลัก กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด และราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณ

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
ClickUp– การจัดการงานด้วยระบบ AI– มุมมองที่กำหนดเอง– การทำงานอัตโนมัติของงาน– การผสานปฏิทิน– ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและงาน รวมถึงการจัดตารางด้วย AIฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
รีคlaim. ai– การปรับปฏิทินให้เหมาะสม– การจัดตารางประชุมอัจฉริยะ– การผสานกับ Google Calendar– การปรับแต่งงานอัตโนมัติผู้ใช้ Google Calendar ที่ต้องการการปรับตารางเวลาอัตโนมัติและการประสานงานการประชุมฟรีตลอดไป; Starter: $10/เดือน ต่อที่นั่ง; Business: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
การเคลื่อนไหว– การจัดตารางงานด้วยระบบ AI– การจัดการโครงการแบบ Kanban– รองรับปฏิทินหลายปฏิทิน– พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการทั้งการจัดตารางงานและการบริหารโครงการในแพลตฟอร์มเดียวPro AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้; Business AI: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
SkedPal– การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด – การจัดตารางเวลาแบบปรับตัวได้ – คุณสมบัติการคัดแยกงาน – การจัดลำดับความสำคัญของงานผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาแบบปรับเปลี่ยนได้และฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะเริ่มต้นที่ $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
เอมี่– อินเทอร์เฟซแบบมินิมอล– การป้อนงานด้วย NLP– ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro– การแปลงอีเมลเป็นงานผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานที่มีความสวยงามและเรียบง่ายข้อดี: $25/เดือนต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $50/เดือนต่อผู้ใช้
ก่อนพระอาทิตย์ตก AI– การวางแผนงานประจำวัน– การติดตามอารมณ์– การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน– ข้อเสนอแนะงานจาก AIผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนรายวันและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานพร้อมการสนับสนุนจาก AIข้อดี: $18/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมโปร: $20/เดือนต่อสมาชิก
ทันเวลา– บันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ – การวางแผนกำลังการผลิต – ตัวติดตามความจำ – การจัดสรรทรัพยากรฟรีแลนซ์หรือธุรกิจที่ต้องการการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานและการจัดการทรัพยากรโดยอัตโนมัติเริ่มต้น: $11/เดือนต่อผู้ใช้; พรีเมียม: $20/เดือนต่อผู้ใช้; ไม่จำกัด: $28/เดือนต่อผู้ใช้
Arcush– อินเทอร์เฟซไทม์ไลน์แบบภาพ– การจัดลำดับความสำคัญของงาน– ฟีเจอร์ Inbox Zero– การกำหนดรหัสสีให้กับงานผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญของงานฟรีตลอดไป; Pro: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
งานทั่วไป– การผสานรวมกับ Google Calendar– การลากและวางงาน– โหมดโฟกัส– การผสานรวมกับ GitHubผู้ใช้ Google Calendar ที่ต้องการการติดตามงานอย่างง่ายและการผสานการทำงานขั้นพื้นฐานฟรี
แผนผัง– ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล– การแยกงานออกเป็นส่วนย่อย– การจัดสรรงานโดยอัตโนมัติ– การวางแผนที่เน้นกิจวัตรประจำวันผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการการจัดการกิจวัตรส่วนตัวและการแยกงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน3 เดือนแรก: $9.99; จากนั้น: $9.99/เดือน สำหรับหนึ่งบัญชี; $15.99/เดือน สำหรับสูงสุดหกบัญชี

10 อันดับทางเลือก AI ของ Trevor ที่ดีที่สุด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

หากงานของคุณคือการกินกบ ก็ควรทำมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า และหากงานของคุณคือการกินกบสองตัว ก็ควรกินตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อน

คำพูดของมาร์ค ทเวน เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน—เริ่มต้นด้วยงานที่สำคัญที่สุด

มาสำรวจ 10 เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมืออาชีพ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างครอบคลุมและการจัดตารางเวลาด้วย AI)

ClickUp Calendar
ลองใช้ ClickUp Calendar ฟรี!
ปฏิทินอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI คืออนาคตของการทำงาน

ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการติดตามงาน การจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการแชทด้วย AI ไว้ในที่เดียว

📮 ClickUp Insight: 64% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง โดย 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน! นั่นไม่ใช่ความยืดหยุ่น—นั่นคือการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด 😵‍💫ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าต้องทำอะไรต่อไปโดยไม่รู้สึกหนักใจ

เพียงแค่ขอให้AI ของ ClickUpสร้างงานย่อย เพิ่มรายการตรวจสอบ และเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมได้ ในขณะเดียวกันClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดต การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ—เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลง และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ

🚀💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

🧠 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain
ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain ภายใน ClickUp Docs เพื่อสร้างเอกสารกระบวนการ

ClickUp Brainคือเครื่องมือค้นหาและสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ค้นหาข้อมูลได้ทันที สร้างสรุป ร่างเนื้อหา และรับคำตอบจากทุกที่ใน ClickUp เพียงแค่ถาม

  • อธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อการอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
  • ถามคำถามและรับคำตอบทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ
  • สร้างสรุป ร่าง และอัปเดตด้วยคำสั่ง AI
  • ถอดเสียงการประชุมและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ClickUp AI Agents (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน)

ตัวแทน AI การแก้ไขปัญหา
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์: การแก้ปัญหา

ClickUp AI Agents คือผู้ช่วยดิจิทัลเชิงรุกที่ทำงานอัตโนมัติในงานประจำของคุณ พวกเขาไม่ได้แค่แนะนำ—แต่ยังดำเนินการจริง จัดการงาน กำหนดเวลา และจัดการเวิร์กโฟลว์ให้คุณ ภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่า ClickUp AI Agents เปลี่ยนการสนทนาสนับสนุนประจำวันให้กลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือแบบอัตโนมัติและบริการตนเองได้อย่างไร โดยแก้ไขปัญหา HR/IT ที่พบบ่อยได้รวดเร็วขึ้น และให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า

  • ทำให้งานที่ทำซ้ำและอัปเดตเป็นอัตโนมัติ
  • จัดตารางและปรับเปลี่ยนตารางงานอย่างเชิงรุก
  • ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดโดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ

ใช้ประโยชน์จาก AI Fields เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกของงานแบบเรียลไทม์

ใช้ฟิลด์ AI เพื่อสรุปรายละเอียดงานโดยอัตโนมัติ สร้างการอัปเดตความคืบหน้า แปลเนื้อหา หรือสร้างขั้นตอนถัดไปที่สามารถดำเนินการได้—โดยตรงในมุมมองงานของคุณ คุณสามารถสร้างฟิลด์ AI แบบกำหนดเองที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการร่างการอัปเดตสำหรับลูกค้า การเขียนคำอธิบายใหม่ หรือการดึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

สร้างสรุปโดย AI สำหรับงานของคุณ
สร้างสรุปโดย AI สำหรับงานของคุณ

🧠 พบกับ ClickUp Brain Max: เครื่องมือจัดการตารางงานด้วย AI ที่ทรงพลังของคุณ

ClickUp Brain Maxไม่เพียงแต่เป็น AIขั้นพื้นฐาน—ใช้การพูดเป็นข้อความเพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นงานได้ทันที รับคำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาด และทำให้การวางแผนประจำเป็นอัตโนมัติ มันช่วยให้คุณจัดการประชุม กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญ—ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้มือและในที่เดียว

⚙️ อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากด้วย ClickUp Automations

ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบระเบียบได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้ ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเกิน 100 แบบ และตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นและการกระทำได้ในไม่กี่วินาที มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ส่งการแจ้งเตือน และย้ายงานข้ามขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติในภาษาอังกฤษธรรมดาได้ และ ClickUp จะสร้างมันให้คุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการส่งต่องานที่ทำซ้ำๆ หรือรักษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้อยู่ในวงข้อมูล ระบบอัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและลดความเสี่ยงของการทำงานที่ตกหล่น

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp AI ช่วยให้คุณเชื่อมโยงการสนทนาจากClickUp Chatไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ทุกการกระทำมีบริบทครบถ้วน แม้ว่าคุณจะพลาดการประชุมก็ตาม

📅 ปฏิทิน ClickUp: ตารางเวลาของคุณ เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

ClickUp Calendar
กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากภายใน ClickUp โดยใช้ ClickUp Calendar

ClickUp Calendarรวมงาน การประชุม และลำดับความสำคัญของทีมของคุณไว้ในที่เดียว

คุณสามารถวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณ ติดตามกำหนดเวลา และจัดการงานได้แบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

คุณสามารถ:

  • ลากงานข้ามวันเพื่ออัปเดตวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งทันที
  • ซิงค์กับ Google, Outlook และ Apple Calendar เพื่อการมองเห็นที่ครบถ้วนสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือวาระการประชุมตามวิธีที่คุณชอบทำงาน
  • บล็อกเวลาตามช่วงเวลาที่ AI แนะนำซึ่งดึงมาจากประมาณการงานและความพร้อมใช้งานของคุณ
  • ตรวจจับช่องว่าง การทับซ้อน และคอขวดในปฏิทินของทีมทั้งหมดได้ในพริบตา
  • สร้าง แก้ไข หรือจัดกำหนดการใหม่สำหรับงานได้โดยตรงจากปฏิทิน—ไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม

🧠 เคล็ดลับ ClickUp: ใช้ AI เพื่อช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิหรือการร่วมมือกัน โดยเฉพาะเมื่อตารางเวลาของคุณแน่นอยู่แล้ว

ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง—ตั้งแต่การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการลงมือทำ

ผสานข้อมูลปฏิทิน Outlook, Apple และ Google ของคุณเข้ากับClickUp Calendarเพื่อรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป!

✅ ใช้ภารกิจใน ClickUp เพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ

ดูงานและสถานะทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียว
ดูงานและสถานะทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียว

ClickUp Tasksมอบกรอบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ทรงพลัง มันรองรับทุกอย่างตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปจนถึงการดำเนินงานในระดับทีม

คุณสามารถ:

  • ใช้สถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานจริงของคุณ (ไม่ใช่แค่ "ต้องทำ" และ "ทำเสร็จ")
  • กำหนดระดับความสำคัญห้าขั้นและใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน
  • สร้างรายการตรวจสอบ งานย่อย และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงบประมาณ, ลิงก์, ประมาณเวลา, หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามเวลาและการจัดสรรทรัพยากรผ่าน Box View หรือ Workload View

รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลต

ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการวางแผนและติดตามงานเท่านั้น ด้วยฟีเจอร์เอกสารในตัว กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถ:

  • บันทึกโน้ตและไอเดียได้โดยตรงใน ClickUp Docs
  • ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards โดยใช้โน้ตติด, ภาพวาด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

เริ่มต้นการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

ใช้แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp เพื่อความชัดเจนและมองเห็นงานได้อย่างเป็นภาพ
รับเทมเพลตฟรี
ใช้แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp เพื่อความชัดเจนและมองเห็นงานได้อย่างเป็นภาพ

ต้องการระบบที่มองเห็นภาพและใช้งานได้ทันทีหรือไม่?เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อย่างรวดเร็ว มันจัดระเบียบงานออกเป็นสามหมวดหมู่—ไอเดีย, สิ่งที่ต้องดำเนินการ, และงานค้าง—และให้คุณจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางผ่านมุมมองแบบรายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และกล่อง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนคนเดียวหรือกำลังจัดการทีมระยะไกล ClickUp ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีคิดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อธิบายงานที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp Brain และให้ AI Builderตั้งค่าขั้นตอนการทำงานพร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการที่จำเป็น
  • เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางงานตามคำแนะนำอัตโนมัติของ AI จาก ClickUp
  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและการพึ่งพาภายใน ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่งานแต่ละงานส่งผลต่อกัน
  • สร้างสรุปเฉพาะงานเพื่อเน้นจุดติดขัดและรายละเอียดขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Brain
  • ถอดความบทสนทนาหลังการประชุม ระบุข้อมูลสำคัญ และแปลงเป็นงานที่ต้องดำเนินการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์อาจดูซับซ้อนในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังสำรวจพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp
  • ชุดข้อมูลขนาดใหญ่กว่าอาจทำให้เกิดการชะลอตัวเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่มีความซับซ้อนหรือมีภาระงานสูง

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp ว่าอย่างไร:

ฮีธ เฮย์เดน, ผู้ประสานงานการพัฒนาอาชีพ ที่สถาบันการศึกษาชุมชนทาโคมา, กล่าวว่า,

ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับงานใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินตามความต้องการของทีมผู้นำได้อย่างง่ายดาย มันใช้งานง่ายมากจากสมาชิกทีมคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับกิจกรรมใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินได้ตามความต้องการของทีมผู้นำ มันง่ายมากที่จะใช้จากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel และ Sheets

2. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินและการปรับตารางเวลา)

รีคlaim.ai
ผ่านทางReclaim.ai

จินตนาการถึงปฏิทินออนไลน์ที่ดูแลนิสัยของคุณในขณะที่จัดการงานและภารกิจส่วนตัวของคุณ!Reclaim.aiใช้ผู้ช่วยจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับงาน นิสัย และการประชุมของคุณภายใน Google Calendar ของคุณ

เครื่องมือนี้จัดการกิจกรรมทั้งหมดของคุณในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ฟีเจอร์ การประชุมอัจฉริยะ ค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดจากตารางเวลาของผู้เข้าร่วมและปรับตามเขตเวลาและความพร้อมของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai

  • ปรับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสที่คุณจะจองเกิน
  • เพิ่มระยะเวลาที่แตกต่างกันได้สูงสุด 3 ช่วงเวลาในลิงก์การประชุมเดียว และให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจเองว่าต้องการให้การประชุมใช้เวลานานเท่าใด
  • จัดตารางนิสัยด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น เช่น วันที่ดีที่สุด และ ช่วงเวลารวม

ข้อจำกัดของ Reclaim.ai

  • จัดการงานบริหารโครงการและงานเฉพาะด้านที่คัดเลือกแล้ว
  • ใช้งานได้เฉพาะกับ Google Calendar เท่านั้น (การเชื่อมต่อกับ Outlook ขณะนี้อยู่ในรายชื่อรอ)
  • ไม่รองรับการเก็บเงินผ่านลิงก์การนัดหมาย

ราคาของ Reclaim.ai

  • Lite: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง

Reclaim.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim.ai ว่าอย่างไร:

A การทบทวน G2ระบุว่า:

ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Asana มาก เมื่อฉันสร้างงาน ไม่ว่าจะจากอีเมลหรือ Slack ระบบจะอนุญาตให้ฉันกำหนดเวลาใน Reclaim ได้เลย

ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Asana มาก เมื่อฉันสร้างงาน ไม่ว่าจะจากอีเมลหรือ Slack ระบบจะอนุญาตให้ฉันกำหนดเวลาใน Reclaim ได้เลย

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ในการกู้คืนข้อมูลสำหรับการจัดตารางโครงการ

3. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการ)

การเคลื่อนไหว
ผ่านทางการเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับเครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI วางแผนวันของคุณให้สอดคล้องกับงาน การประชุม และกิจกรรมส่วนตัวของคุณ พร้อมทั้งคำนึงถึงกำหนดเวลาและความสามารถของคุณ

คุณยังสามารถขอให้ Siri เพิ่มงานในปฏิทิน Motion ของคุณได้ในระหว่างเดินทาง และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดระเบียบภาพรวม Motion รองรับหลายพื้นที่ทำงาน สถานะที่กำหนดเอง และเทมเพลต—เพื่อให้การกำหนดเวลาและการตั้งค่าโครงการของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Motion

  • มองเห็นภาพโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยมุมมองแบบคัมบัง
  • แบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดเส้นตายที่ยืดหยุ่นและเส้นตายที่แน่นอน
  • เชื่อมต่อกับ iCloud, Outlook และ Google Calendar
  • กำหนดการประชุมและเชิญแขกเข้าร่วมงานโดยใช้ฟีเจอร์ การจอง

การจำกัดการเคลื่อนไหว

  • มุมมองปฏิทินเพียงอย่างเดียวอาจรู้สึกจำกัดสำหรับการจัดระเบียบงาน
  • คุณไม่สามารถแชร์งานของคุณนอกทีมภายในได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญที่ไม่คาดคิด

การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว

  • ทดลองใช้ฟรี
  • AI Workplace: $29/เดือน ชำระรายปี
  • AI พนักงานแบบพื้นฐาน: 148 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐานพนักงาน AI: 446 ดอลลาร์/เดือน
  • AI Employee Plus: $894/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion ว่าอย่างไร:

แม้ว่าจะยังไม่มีรีวิวจาก G2แต่ที่นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมของคุณและให้ทุกคนเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้มันทุกวัน แม้แต่ตอนที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ขอแนะนำเลย

ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมและให้ทุกคนเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้มันทุกวัน แม้แต่ตอนที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ขอแนะนำเลย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนไปขณะใช้งาน Motion อย่าลากและวางงานรอบปฏิทินด้วยตนเอง เนื่องจากจะถูกล็อกไว้ ให้แก้ไขลำดับความสำคัญด้วยตนเองโดยการคลิกที่งานและเปลี่ยนคุณสมบัติแทน

4. SkedPal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบปรับตัวได้และฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะ)

สเก็ดเพล
ผ่านทางSkedPal

กำลังมองหาแอปปฏิทินอัจฉริยะที่เปลี่ยนการจดบันทึกที่ยุ่งเหยิงของคุณให้กลายเป็นรายการงานที่ชัดเจนและกระชับอยู่หรือไม่?Skedpalปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมสำหรับหลายสัปดาห์ด้วยฟีเจอร์ การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด ซึ่งคำนึงถึงงาน ความสำคัญ และภาระผูกพันของคุณ ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตารางเวลาที่ยืดหยุ่นสูง

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Triage เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ ระบุเส้นตาย และกำหนดระยะเวลาโดยประมาณได้ จากนั้นเครื่องมือจัดการงานจะจัดตารางเส้นตายที่เป็นไปได้จริงในปฏิทิน

คุณสมบัติเด่นของ SkedPal

  • ดูงานของคุณในมุมมองบอร์ดและใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อย้ายงานไปมา
  • สร้างรายการซ้อนไม่จำกัดเพื่อแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้
  • เพิ่มรูปภาพ ไอคอน หรือไฟล์ลงในบันทึกงานของคุณ (ขนาดไม่เกิน 100MB) เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ SkedPal

  • ใช้เวลาในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของงาน
  • การต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองในการจัดเรียงงานให้เป็นรายการเดียว
  • ทำให้การตั้งค่างานที่ทำซ้ำไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
  • การสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันด้วยอัลกอริทึมและการตั้งค่าที่ซับซ้อน

ราคาของ SkedPal

  • หลัก: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $21.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ SkedPal

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SkedPal ว่าอย่างไร:

ตามการรีวิวใน Reddit

ว้าว ฉันอยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำ SkedPal มากเลย ฉันได้ลองใช้ Motion, Reclaim, Asana และเครื่องมืออื่นๆ มาบ้างแล้ว แต่ SkedPal เป็นตัวแรกที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างเต็มที่ มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกลแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามาก นี่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ขั้นเทพอย่างแท้จริง!

ว้าว ฉันอยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำ SkedPal มากเลย ฉันได้ลองใช้ Motion, Reclaim, Asana และเครื่องมืออื่นๆ มาบ้างแล้ว แต่ SkedPal เป็นตัวแรกที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างเต็มที่ มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกลแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามาก นี่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ขั้นเทพอย่างแท้จริง!

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในระหว่างวันทำงาน 8 ชั่วโมง พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลาทำงานจริง4 ชั่วโมง 12 นาทีพนักงาน 39% ใช้เวลาพักเข้าห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อฆ่าเวลา ในขณะที่ 47% และ 45% ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตและเช็คโซเชียลมีเดีย

5. Amie (เหมาะที่สุดสำหรับงานด้านความสวยงามและการจัดการปฏิทิน)

เอมี่
ผ่านทางเอมี่

Amieนำเสนออินเทอร์เฟซที่รวมงาน ปฏิทิน และอีเมลของคุณ (อ่านอย่างเดียว) ไว้ในมุมมองแบบมินิมอลเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถป้อนรายการที่ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น 'ไป รับ ผ้า ซัก ที่ 4:00 น. @ถัดไป วันพุธ' และดู Amie แปลงเป็นงานในปฏิทินของคุณโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

AI Chat เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใหม่ เป็นระบบ NLP ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อทำความเข้าใจเจตนาของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ใน Amie's AI Chat ว่า 'สร้างชั้นวางรองเท้าในวันอาทิตย์' ปฏิทินของคุณจะบล็อกเวลาหลายชั่วโมงโดยอัตโนมัติ* เพราะระบบทราบว่างานนี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จ

คุณสมบัติเด่นของ Amie

  • เริ่มจับเวลา Pomodoro ในแถบเมนูและรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อหมดเวลา
  • เปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานหรือสิ่งที่ต้องทำต่างๆ
  • สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับช่วงเวลาที่คุณว่าง

ข้อจำกัดของเอมี่

  • ขาดเครื่องมือการจัดการทีมและฟีเจอร์การจดบันทึกในตัว
  • การจำกัดการปรับแต่งปฏิทินโดยไม่ให้สัปดาห์เริ่มต้นในวันเสาร์
  • ป้องกันผู้ใช้จากการตอบกลับอีเมลภายในแอปพลิเคชัน

ราคาของ Amie

  • ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของเอมี่

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Amie อย่างไร

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นบนReddit:

ฉันชอบ Aime มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน มีทั้ง Notion ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่ไม่มีเวอร์ชัน Android และพวกเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง

ฉันชอบ Aime มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน มีทั้ง Notion ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android และพวกเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้แค่โหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การนอนหลับ 7.5 ถึง 8 ชั่วโมงในตอนกลางคืนสามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 20 เท่า

6. ก่อนพระอาทิตย์ตก AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันและการติดตามเวลา)

ก่อนพระอาทิตย์ตก AI: ทางเลือกของ Trevor AI
ผ่านBeforeSunset AI

แทนที่จะบ่นกับเพื่อนเกี่ยวกับงานมากมายที่คุณมี ให้เขียนถึงBeforeSunset AI แทน โอนทุกอย่างเกี่ยวกับงานไม่กี่อย่างต่อไปนี้ให้เครื่องมือ และดูผู้ช่วย AI ของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล แปลงเป็นงานที่สามารถทำได้ และแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำให้เสร็จ นี่คือผู้ช่วยวางแผนประจำวันของคุณ

ก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ เครื่องมือจะตั้งค่าให้คุณโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ

มันรวมการติดตามอารมณ์ไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ควบคู่ไปกับการติดตามเวลาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปเดต 'รู้สึกยอดเยี่ยม' เมื่อระบบอัตโนมัติย้ายงานที่ยังไม่เสร็จของคุณจากวันนี้ไปยังแผนของวันพรุ่งนี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BeforeSunset AI

  • ตั้งเวลาหรือใช้ โหมดโฟกัส เพื่อลดสิ่งรบกวนขณะทำงาน
  • กำหนดเวลาพักเพื่อสุขภาพด้วยตัวเลือก เริ่มพัก
  • บันทึกสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ บุ๊กมาร์ก
  • ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ เวลาที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้จริง ในการทำงานให้เสร็จ

ข้อจำกัดของ AI ก่อนพระอาทิตย์ตก

  • ไม่มีคู่มือสอนในตัวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเครื่องมือ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในโหมดโฟกัส
  • ออกแบบมาเพื่อวางแผนรายวันเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดตารางโครงการระยะยาว

ราคาของ BeforeSunset AI

  • ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ทีมโปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

ก่อนพระอาทิตย์ตก AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง BeforeSunset AI ว่าอย่างไร:

A การทบทวน G2ระบุว่า:

ฉันชอบความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ ไม่มีการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไป แต่ตรงประเด็นและยืดหยุ่นพอที่จะให้คุณค้นหาวิธีของตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

ฉันชอบความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ ไม่มีการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไป แต่ตรงประเด็นและยืดหยุ่นพอที่จะให้คุณค้นหาวิธีของตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

📖 อ่านเพิ่มเติม:Motion vs. Reclaim: ตัวจัดการตารางเวลา AI ตัวไหนดีที่สุด?

7. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ)

ทันเวลา: ทางเลือกอื่นของ Trevor AI
ผ่านทางTimely

ต้องการรับโปรเจ็กต์เพิ่มเติมเพื่อหาเงินสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ แต่ไม่สามารถหาเวลาว่างได้ใช่ไหม? ใช้Timely! คุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิต ช่วยให้คุณเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรระหว่างโปรเจ็กต์และงานต่างๆ ด้วยมุมมองที่ชัดเจนของชั่วโมงว่างถัดไปของคุณ

ตัวติดตามความจำ จำสิ่งที่คุณทำงานตลอดทั้งวัน ทำให้คุณสามารถลากและวางงานไปยังตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย เริ่มเรียกเก็บเงินชั่วโมงของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา

  • ผสานเครื่องมือกับปฏิทิน, เครื่องมือจัดการโครงการ, และอีเมลของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลและสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานที่สมบูรณ์
  • แก้ไขหรือลบรายการในแบบฟอร์มเวลาทำงาน พร้อมทิ้งบันทึกเพื่อเพิ่มความชัดเจน
  • เลือกสีที่กำหนดเองสำหรับแต่ละบล็อกงาน

ข้อจำกัดทางเวลา

  • อาจพบปัญหาเล็กน้อยขณะบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • ไม่มีตัวเลือกการลากและวางเพื่อย้ายงานในอนาคตไปยังสัปดาห์ปัจจุบัน
  • ไม่ได้คำนึงถึงเขตเวลาที่แตกต่างกันในการจัดตารางเวลา

การกำหนดราคาที่ทันเวลา

  • แพ็กเกจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ยกระดับ: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
  • นวัตกรรม: $43/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Timely ว่าอย่างไร:

ตามการรีวิวของG2

Timely ช่วยให้ฉันสามารถกู้คืนเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งฉันอาจพลาดไปหากบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วและเป็นประจำทุกวัน แทนที่จะต้องมานั่งคิดย้อนหลังหลายวันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉันยังได้เชื่อมต่อกับ Zapier เพื่อนำเวลาที่บันทึกไปเพิ่มในระบบออกใบแจ้งหนี้ของเราโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

Timely ช่วยให้ฉันสามารถกู้คืนเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งฉันอาจพลาดไปหากบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วและเป็นประจำทุกวัน แทนที่จะต้องมานั่งคิดย้อนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นในวันหลัง ๆ ฉันยังได้เชื่อมต่อระบบผ่าน Zapier เพื่อเพิ่มเวลาเข้าไปในระบบออกใบแจ้งหนี้ของเรา ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น

8. Arcush (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำแบบอัตโนมัติ)

Arcush: ทางเลือกแทน Trevor AI
ผ่านทางArcush

Arcush เป็นแอปวางแผนรายวันสำหรับ iOS เท่านั้น ออกแบบมาเพื่อทำให้วันของคุณง่ายขึ้น มีอินเทอร์เฟซไทม์ไลน์ที่สะอาดตาและชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานและรักษาสมาธิได้โดยไม่รู้สึกวุ่นวาย

คุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน Inbox Zero จะลบงานที่ไม่ได้กำหนดเวลาออกจากมุมมองโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญในตอนนี้เท่านั้น คุณยังสามารถจองช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจและปรับแต่งตารางเวลาของคุณด้วยการใช้รหัสสีได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Arcush

  • ใช้รหัสสีที่แตกต่างกันเพื่อจัดโครงสร้างงานของคุณ
  • สร้างงานที่ต้องทำซ้ำโดยมีความถี่ที่แตกต่างกัน
  • ปรับมุมมองไทม์ไลน์ของคุณเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการวางแผนของคุณ

ข้อจำกัดของอาร์คัช

  • มีให้บริการเฉพาะบน iPhone ที่ใช้ iOS 16 หรือใหม่กว่า
  • ไม่รองรับการสร้างกิจกรรมในปฏิทิน
  • ขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น งานย่อยและฟังก์ชันการค้นหา

ราคา Arcush

  • ฟรีตลอดไป
  • โปรรายเดือน: $3.99/เดือน
  • โปรรายปี: $9.99/ปี
  • โปรตลอดชีพ: $29.99 ชำระครั้งเดียว

คะแนนและรีวิว Arcush

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Arcush อย่างไร

แม้ว่าจะยังไม่มีรีวิวจาก G2แต่มีรีวิวจากApple Store ดังนี้:

ฉันพยายามบล็อกแอปตลอดเวลาที่ไม่ได้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ไร้สาระ และ Arcush มีอินเทอร์เฟซที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การป้อนเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของบล็อกเวลาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันพบ มันดูดีและราคาก็สมเหตุสมผลด้วย ทำต่อไปนะ!

ฉันพยายามบล็อกแอปตลอดเวลาที่ไม่ได้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ไร้สาระ และ Arcush มีอินเทอร์เฟซที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การป้อนเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของช่วงเวลาบล็อกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันพบ มันดูดีและราคาก็สมเหตุสมผลด้วย ทำต่อไปนะ!

9. งานทั่วไป (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Calendar)

งานทั่วไป: ทางเลือกของ Trevor AI
ผ่านทางงานทั่วไป

กำลังมองหาผู้จัดการงานที่เรียบง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถจัดการกำหนดเวลาและลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ใช้ General Task. เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดโฟกัส เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและติดตามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปฏิทินของคุณ

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ คำสั่งด่วน เพื่อนำทางในอินเทอร์เฟซได้ในระยะเวลาที่สั้นลง—หากฝึกฝนเพียงพอ คุณจะคุ้นเคยกับการใช้งานโดยไม่ต้องมีคำแนะนำ

คุณสมบัติเด่นของงานทั่วไป

  • ซิงค์กับ GitHub เพื่อติดตาม PR ของคุณ
  • สร้างงานโดยตรงจาก Slack
  • ลากและวางงานบนปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาและบล็อกเวลา

ข้อจำกัดทั่วไปของงาน

  • ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของ Apple หรือ Outlook ได้
  • ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น งานย่อย งานที่เกิดซ้ำ และแท็ก

การกำหนดราคาสำหรับงานทั่วไป

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวงานทั่วไป

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง General Task ว่าอย่างไร

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Product Huntกล่าวเกี่ยวกับ General Task:

ฉันใช้แอปนี้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น แต่มันยอดเยี่ยมมากในระหว่างที่ใช้งาน เหตุผลเดียวที่ฉันหยุดใช้คือทีมของฉันเลิกใช้ Linear และเปลี่ยนไปใช้ Asana ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปนี้

ฉันใช้แอปนี้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น แต่มันยอดเยี่ยมมากในระหว่างที่ใช้งาน เหตุผลเดียวที่ฉันหยุดใช้คือทีมของฉันเลิกใช้ Linear และเปลี่ยนไปใช้ Asana ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปนี้

10. Planimo (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ iPhone)

Planimo: ทางเลือกอื่นสำหรับ Trevor AI
ผ่านทางPlanimo

Planimoเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการเชื่อมโยงกิจวัตรส่วนตัวกับการวางแผนงานอย่างมืออาชีพ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณอธิบายเป้าหมาย ความชอบ และกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อสร้างแผนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

การแยกงานอัตโนมัติของมันสร้างขั้นตอนที่จัดการได้บนพื้นฐานของช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้ ดังนั้นคุณจะรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรในทุกช่วงเวลาของวัน

คุณสมบัติเด่นของ Planimo

  • แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่ใช้เวลา 45 นาที
  • สร้างพื้นที่ทำงานได้ไม่จำกัดและจัดสรรงานโดยอัตโนมัติให้กับแต่ละพื้นที่
  • รับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการจัดการเวลาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของแผนผัง

  • มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
  • ขาดความสามารถในการบริหารโครงการหลัก
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา ซึ่งอาจรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
  • สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น (ไม่มีฟีเจอร์สำหรับทีม)

แผนการกำหนดราคาของ Planimo

  • พรีเมียม (สูงสุด 6 บัญชี): $15.99/เดือน โปรโมชั่น: 3 เดือนแรกเพียง $15.99 จากนั้น $15.99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Planimo

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? 20% ของผู้จัดการโครงการต้องการเลิกทำ 'เอกสาร' เช่น การเขียนรายงานประจำสัปดาห์ การอัปเดตความคืบหน้า การนำเสนอ PowerPoint หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ

ใช้ ClickUp เพื่อวางแผนงานและโครงการของคุณ

การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การจดรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่คือการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด การวางแผนตารางเวลาอย่างสมเหตุสมผล และการปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อแผนงานเปลี่ยนแปลง

นี่คือคำมั่นสัญญาของเครื่องมือช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI การใช้เครื่องมือ AI สามตัวแยกกันเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์เดียวอาจสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจน แต่ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นโดยการรวมบัญชีปฏิทินหลายบัญชีไว้ในที่เดียวและนำเสนอความสามารถของ AI เพื่อจัดการความต้องการด้านการจัดการงานและโครงการ

ไม่ว่าคุณต้องการแผนสำหรับทีมหรือเครื่องมือจัดตารางส่วนตัว ClickUp สามารถเป็นทางออกของคุณได้!

