10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยกิจกรรมจนล้น ในขณะที่รายการสิ่งที่ต้องทำกลับกลายเป็นฝุ่นดิจิทัล? การพลาดกำหนดส่งงาน งานที่มองข้าม และความวุ่นวายจากการจัดการทุกอย่างพร้อมกัน เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าคุณมีวิธีจัดการเวลาที่ชาญฉลาดกว่านี้ล่ะ?
เข้าสู่ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI เครื่องมืออย่าง Trevor AI สามารถช่วยคุณบล็อกเวลา จัดตารางงานที่ค้างอยู่ใหม่ และแม้กระทั่งให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผน
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม การจัดการข้อมูลที่ง่ายขึ้น หรือราคาที่ยืดหยุ่น มีทางเลือกที่ชาญฉลาดอีกมากมายให้คุณได้สำรวจ
ในบทความนี้ เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเวลา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้จัดการงานส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบเพื่อควบคุมและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ! ⏰
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Trevor AI?
ในขณะที่ Trevor AI ให้บริการการจัดตารางเวลาด้วย AI ขั้นพื้นฐานโดยการลากงานไปยังปฏิทิน ผู้ใช้มักต้องการความสามารถที่แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อประเมินเครื่องมือการจัดตารางเวลาด้วยตนเองที่เป็นทางเลือกควรพิจารณาคุณสมบัติหลักต่อไปนี้เพื่อการจัดการงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ AI ช่วย:
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ค้นหาแอปจัดตารางเวลา AI ที่สามารถผสานรวมกับแอปปฏิทินและแอปจัดการงานทั้งหมดของคุณ
- การติดตามงานขั้นสูง: เลือกใช้เครื่องมือที่เหนือกว่าการจัดตารางเวลาและการวางแผนงานขั้นพื้นฐาน (เช่น การตั้งค่าการจัดตารางเวลาได้ไม่จำกัด)
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทดสอบเครื่องมือเพื่อความสะดวกในการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคร่งครัด
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้: ใช้การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้เพื่อหลีกเลี่ยงการนัดหมายที่ทับซ้อนกันและจัดการการนัดหมาย
🎥 แม้แต่เครื่องมือ AI ที่ฉลาดที่สุดก็ช่วยไม่ได้หากปฏิทินของคุณรก วิดีโอ 5 นาทีนี้จะแบ่งปัน 8 เคล็ดลับปฏิทินที่ใช้งานได้จริง ตั้งแต่การตั้งเวลาอัตโนมัติไปจนถึงการเตือนความจำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ที่จะช่วยให้วันของคุณเป็นระเบียบและปราศจากความเครียด
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง18% ของคนเท่านั้นที่มีระบบการจัดการเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่ 25% จัดการงานโดยยึดตามสิ่งที่ 'ดูเหมือนสำคัญที่สุด'
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trevor AI ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือจัดการตารางเวลาและการบริหารเวลาที่ใช้ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก โดยเน้นคุณสมบัติหลัก กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด และราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินของคุณ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– การจัดการงานด้วยระบบ AI– มุมมองที่กำหนดเอง– การทำงานอัตโนมัติของงาน– การผสานปฏิทิน– ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
|ทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการและงาน รวมถึงการจัดตารางด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|รีคlaim. ai
|– การปรับปฏิทินให้เหมาะสม– การจัดตารางประชุมอัจฉริยะ– การผสานกับ Google Calendar– การปรับแต่งงานอัตโนมัติ
|ผู้ใช้ Google Calendar ที่ต้องการการปรับตารางเวลาอัตโนมัติและการประสานงานการประชุม
|ฟรีตลอดไป; Starter: $10/เดือน ต่อที่นั่ง; Business: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
|การเคลื่อนไหว
|– การจัดตารางงานด้วยระบบ AI– การจัดการโครงการแบบ Kanban– รองรับปฏิทินหลายปฏิทิน– พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
|ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการทั้งการจัดตารางงานและการบริหารโครงการในแพลตฟอร์มเดียว
|Pro AI: $49/เดือน ต่อผู้ใช้; Business AI: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
|SkedPal
|– การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด – การจัดตารางเวลาแบบปรับตัวได้ – คุณสมบัติการคัดแยกงาน – การจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ผู้ใช้ที่ต้องการการจัดตารางเวลาแบบปรับเปลี่ยนได้และฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะ
|เริ่มต้นที่ $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
|เอมี่
|– อินเทอร์เฟซแบบมินิมอล– การป้อนงานด้วย NLP– ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro– การแปลงอีเมลเป็นงาน
|ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานที่มีความสวยงามและเรียบง่าย
|ข้อดี: $25/เดือนต่อผู้ใช้; ธุรกิจ: $50/เดือนต่อผู้ใช้
|ก่อนพระอาทิตย์ตก AI
|– การวางแผนงานประจำวัน– การติดตามอารมณ์– การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน– ข้อเสนอแนะงานจาก AI
|ผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนรายวันและการติดตามประสิทธิภาพการทำงานพร้อมการสนับสนุนจาก AI
|ข้อดี: $18/เดือนต่อผู้ใช้; ทีมโปร: $20/เดือนต่อสมาชิก
|ทันเวลา
|– บันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ – การวางแผนกำลังการผลิต – ตัวติดตามความจำ – การจัดสรรทรัพยากร
|ฟรีแลนซ์หรือธุรกิจที่ต้องการการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานและการจัดการทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
|เริ่มต้น: $11/เดือนต่อผู้ใช้; พรีเมียม: $20/เดือนต่อผู้ใช้; ไม่จำกัด: $28/เดือนต่อผู้ใช้
|Arcush
|– อินเทอร์เฟซไทม์ไลน์แบบภาพ– การจัดลำดับความสำคัญของงาน– ฟีเจอร์ Inbox Zero– การกำหนดรหัสสีให้กับงาน
|ผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดการงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ฟรีตลอดไป; Pro: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
|งานทั่วไป
|– การผสานรวมกับ Google Calendar– การลากและวางงาน– โหมดโฟกัส– การผสานรวมกับ GitHub
|ผู้ใช้ Google Calendar ที่ต้องการการติดตามงานอย่างง่ายและการผสานการทำงานขั้นพื้นฐาน
|ฟรี
|แผนผัง
|– ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล– การแยกงานออกเป็นส่วนย่อย– การจัดสรรงานโดยอัตโนมัติ– การวางแผนที่เน้นกิจวัตรประจำวัน
|ผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการการจัดการกิจวัตรส่วนตัวและการแยกงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|3 เดือนแรก: $9.99; จากนั้น: $9.99/เดือน สำหรับหนึ่งบัญชี; $15.99/เดือน สำหรับสูงสุดหกบัญชี
10 อันดับทางเลือก AI ของ Trevor ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
หากงานของคุณคือการกินกบ ก็ควรทำมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า และหากงานของคุณคือการกินกบสองตัว ก็ควรกินตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อน
หากงานของคุณคือการกินกบ ก็ควรทำมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า และหากงานของคุณคือการกินกบสองตัว ก็ควรกินตัวที่ใหญ่ที่สุดก่อน
คำพูดของมาร์ค ทเวน เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน—เริ่มต้นด้วยงานที่สำคัญที่สุด
มาสำรวจ 10 เครื่องมือจัดตารางเวลาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมืออาชีพ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอย่างครอบคลุมและการจัดตารางเวลาด้วย AI)
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวมการติดตามงาน การจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการแชทด้วย AI ไว้ในที่เดียว
📮 ClickUp Insight: 64% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง โดย 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน! นั่นไม่ใช่ความยืดหยุ่น—นั่นคือการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด 😵💫ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ เพื่อให้คุณรู้เสมอว่าต้องทำอะไรต่อไปโดยไม่รู้สึกหนักใจ
เพียงแค่ขอให้AI ของ ClickUpสร้างงานย่อย เพิ่มรายการตรวจสอบ และเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและควบคุมได้ ในขณะเดียวกันClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดต การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ—เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลง และมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
🚀💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
🧠 ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครื่องมือค้นหาและสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ ค้นหาข้อมูลได้ทันที สร้างสรุป ร่างเนื้อหา และรับคำตอบจากทุกที่ใน ClickUp เพียงแค่ถาม
- อธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเพื่อการอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
- ถามคำถามและรับคำตอบทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ
- สร้างสรุป ร่าง และอัปเดตด้วยคำสั่ง AI
- ถอดเสียงการประชุมและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ClickUp AI Agents (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน)
ClickUp AI Agents คือผู้ช่วยดิจิทัลเชิงรุกที่ทำงานอัตโนมัติในงานประจำของคุณ พวกเขาไม่ได้แค่แนะนำ—แต่ยังดำเนินการจริง จัดการงาน กำหนดเวลา และจัดการเวิร์กโฟลว์ให้คุณ ภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่า ClickUp AI Agents เปลี่ยนการสนทนาสนับสนุนประจำวันให้กลายเป็นศูนย์ช่วยเหลือแบบอัตโนมัติและบริการตนเองได้อย่างไร โดยแก้ไขปัญหา HR/IT ที่พบบ่อยได้รวดเร็วขึ้น และให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า
- ทำให้งานที่ทำซ้ำและอัปเดตเป็นอัตโนมัติ
- จัดตารางและปรับเปลี่ยนตารางงานอย่างเชิงรุก
- ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณและดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดโดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ
ใช้ประโยชน์จาก AI Fields เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกของงานแบบเรียลไทม์
ใช้ฟิลด์ AI เพื่อสรุปรายละเอียดงานโดยอัตโนมัติ สร้างการอัปเดตความคืบหน้า แปลเนื้อหา หรือสร้างขั้นตอนถัดไปที่สามารถดำเนินการได้—โดยตรงในมุมมองงานของคุณ คุณสามารถสร้างฟิลด์ AI แบบกำหนดเองที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการร่างการอัปเดตสำหรับลูกค้า การเขียนคำอธิบายใหม่ หรือการดึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
🧠 พบกับ ClickUp Brain Max: เครื่องมือจัดการตารางงานด้วย AI ที่ทรงพลังของคุณ
ClickUp Brain Maxไม่เพียงแต่เป็น AIขั้นพื้นฐาน—ใช้การพูดเป็นข้อความเพื่อเปลี่ยนเสียงของคุณเป็นงานได้ทันที รับคำแนะนำการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาด และทำให้การวางแผนประจำเป็นอัตโนมัติ มันช่วยให้คุณจัดการประชุม กำหนดเวลา และลำดับความสำคัญ—ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้มือและในที่เดียว
⚙️ อัตโนมัติงานที่ซ้ำซากด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบระเบียบได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้ ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเกิน 100 แบบ และตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นและการกระทำได้ในไม่กี่วินาที มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ส่งการแจ้งเตือน และย้ายงานข้ามขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติในภาษาอังกฤษธรรมดาได้ และ ClickUp จะสร้างมันให้คุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการส่งต่องานที่ทำซ้ำๆ หรือรักษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้อยู่ในวงข้อมูล ระบบอัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยตนเองและลดความเสี่ยงของการทำงานที่ตกหล่น
👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp AI ช่วยให้คุณเชื่อมโยงการสนทนาจากClickUp Chatไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ทุกการกระทำมีบริบทครบถ้วน แม้ว่าคุณจะพลาดการประชุมก็ตาม
📅 ปฏิทิน ClickUp: ตารางเวลาของคุณ เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์
ClickUp Calendarรวมงาน การประชุม และลำดับความสำคัญของทีมของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสามารถวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณ ติดตามกำหนดเวลา และจัดการงานได้แบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสามารถ:
- ลากงานข้ามวันเพื่ออัปเดตวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งทันที
- ซิงค์กับ Google, Outlook และ Apple Calendar เพื่อการมองเห็นที่ครบถ้วนสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือวาระการประชุมตามวิธีที่คุณชอบทำงาน
- บล็อกเวลาตามช่วงเวลาที่ AI แนะนำซึ่งดึงมาจากประมาณการงานและความพร้อมใช้งานของคุณ
- ตรวจจับช่องว่าง การทับซ้อน และคอขวดในปฏิทินของทีมทั้งหมดได้ในพริบตา
- สร้าง แก้ไข หรือจัดกำหนดการใหม่สำหรับงานได้โดยตรงจากปฏิทิน—ไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
🧠 เคล็ดลับ ClickUp: ใช้ AI เพื่อช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิหรือการร่วมมือกัน โดยเฉพาะเมื่อตารางเวลาของคุณแน่นอยู่แล้ว
ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง—ตั้งแต่การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการลงมือทำ
ผสานข้อมูลปฏิทิน Outlook, Apple และ Google ของคุณเข้ากับClickUp Calendarเพื่อรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว วางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป!
✅ ใช้ภารกิจใน ClickUp เพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ
ClickUp Tasksมอบกรอบการทำงานที่ทรงพลังสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ทรงพลัง มันรองรับทุกอย่างตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปจนถึงการดำเนินงานในระดับทีม
คุณสามารถ:
- ใช้สถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานจริงของคุณ (ไม่ใช่แค่ "ต้องทำ" และ "ทำเสร็จ")
- กำหนดระดับความสำคัญห้าขั้นและใช้รหัสสีเพื่อความชัดเจน
- สร้างรายการตรวจสอบ งานย่อย และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามงบประมาณ, ลิงก์, ประมาณเวลา, หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามเวลาและการจัดสรรทรัพยากรผ่าน Box View หรือ Workload View
รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลต
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในการวางแผนและติดตามงานเท่านั้น ด้วยฟีเจอร์เอกสารในตัว กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถ:
- บันทึกโน้ตและไอเดียได้โดยตรงใน ClickUp Docs
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards โดยใช้โน้ตติด, ภาพวาด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
เริ่มต้นการทำงานของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
ต้องการระบบที่มองเห็นภาพและใช้งานได้ทันทีหรือไม่?เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อย่างรวดเร็ว มันจัดระเบียบงานออกเป็นสามหมวดหมู่—ไอเดีย, สิ่งที่ต้องดำเนินการ, และงานค้าง—และให้คุณจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางผ่านมุมมองแบบรายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และกล่อง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวางแผนคนเดียวหรือกำลังจัดการทีมระยะไกล ClickUp ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับวิธีคิดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อธิบายงานที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติใน ClickUp Brain และให้ AI Builderตั้งค่าขั้นตอนการทำงานพร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการที่จำเป็น
- เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางงานตามคำแนะนำอัตโนมัติของ AI จาก ClickUp
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานและการพึ่งพาภายใน ClickUp เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่งานแต่ละงานส่งผลต่อกัน
- สร้างสรุปเฉพาะงานเพื่อเน้นจุดติดขัดและรายละเอียดขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย ClickUp Brain
- ถอดความบทสนทนาหลังการประชุม ระบุข้อมูลสำคัญ และแปลงเป็นงานที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์อาจดูซับซ้อนในตอนแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่กำลังสำรวจพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่กว่าอาจทำให้เกิดการชะลอตัวเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่มีความซับซ้อนหรือมีภาระงานสูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp ว่าอย่างไร:
ฮีธ เฮย์เดน, ผู้ประสานงานการพัฒนาอาชีพ ที่สถาบันการศึกษาชุมชนทาโคมา, กล่าวว่า,
ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับงานใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินตามความต้องการของทีมผู้นำได้อย่างง่ายดาย มันใช้งานง่ายมากจากสมาชิกทีมคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ฉันสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมของฉันได้โดยใช้ฟังก์ชันปฏิทินเพื่อแสดงลำดับงานและวางแผนสำหรับกิจกรรมใหญ่ เราทุกคนสามารถลากและวางกิจกรรมบนปฏิทินได้ตามความต้องการของทีมผู้นำ มันง่ายมากที่จะใช้จากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel และ Sheets
2. Reclaim.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินและการปรับตารางเวลา)
จินตนาการถึงปฏิทินออนไลน์ที่ดูแลนิสัยของคุณในขณะที่จัดการงานและภารกิจส่วนตัวของคุณ!Reclaim.aiใช้ผู้ช่วยจัดตารางเวลาอัจฉริยะเพื่อค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับงาน นิสัย และการประชุมของคุณภายใน Google Calendar ของคุณ
เครื่องมือนี้จัดการกิจกรรมทั้งหมดของคุณในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ฟีเจอร์ การประชุมอัจฉริยะ ค้นหาเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดจากตารางเวลาของผู้เข้าร่วมและปรับตามเขตเวลาและความพร้อมของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reclaim.ai
- ปรับปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสที่คุณจะจองเกิน
- เพิ่มระยะเวลาที่แตกต่างกันได้สูงสุด 3 ช่วงเวลาในลิงก์การประชุมเดียว และให้ผู้เข้าร่วมตัดสินใจเองว่าต้องการให้การประชุมใช้เวลานานเท่าใด
- จัดตารางนิสัยด้วยการตั้งค่าที่ยืดหยุ่น เช่น วันที่ดีที่สุด และ ช่วงเวลารวม
ข้อจำกัดของ Reclaim.ai
- จัดการงานบริหารโครงการและงานเฉพาะด้านที่คัดเลือกแล้ว
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Google Calendar เท่านั้น (การเชื่อมต่อกับ Outlook ขณะนี้อยู่ในรายชื่อรอ)
- ไม่รองรับการเก็บเงินผ่านลิงก์การนัดหมาย
ราคาของ Reclaim.ai
- Lite: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
Reclaim.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim.ai ว่าอย่างไร:
A การทบทวน G2ระบุว่า:
ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Asana มาก เมื่อฉันสร้างงาน ไม่ว่าจะจากอีเมลหรือ Slack ระบบจะอนุญาตให้ฉันกำหนดเวลาใน Reclaim ได้เลย
ฉันชอบฟีเจอร์การผสานรวมกับ Asana มาก เมื่อฉันสร้างงาน ไม่ว่าจะจากอีเมลหรือ Slack ระบบจะอนุญาตให้ฉันกำหนดเวลาใน Reclaim ได้เลย
3. Motion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการจัดการโครงการ)
การเคลื่อนไหวผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการกับเครื่องมือจัดตารางเวลาด้วย AI วางแผนวันของคุณให้สอดคล้องกับงาน การประชุม และกิจกรรมส่วนตัวของคุณ พร้อมทั้งคำนึงถึงกำหนดเวลาและความสามารถของคุณ
คุณยังสามารถขอให้ Siri เพิ่มงานในปฏิทิน Motion ของคุณได้ในระหว่างเดินทาง และเมื่อถึงเวลาที่ต้องจัดระเบียบภาพรวม Motion รองรับหลายพื้นที่ทำงาน สถานะที่กำหนดเอง และเทมเพลต—เพื่อให้การกำหนดเวลาและการตั้งค่าโครงการของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Motion
- มองเห็นภาพโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วยมุมมองแบบคัมบัง
- แบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดเส้นตายที่ยืดหยุ่นและเส้นตายที่แน่นอน
- เชื่อมต่อกับ iCloud, Outlook และ Google Calendar
- กำหนดการประชุมและเชิญแขกเข้าร่วมงานโดยใช้ฟีเจอร์ การจอง
การจำกัดการเคลื่อนไหว
- มุมมองปฏิทินเพียงอย่างเดียวอาจรู้สึกจำกัดสำหรับการจัดระเบียบงาน
- คุณไม่สามารถแชร์งานของคุณนอกทีมภายในได้
- ผู้ใช้บางรายรายงานการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญที่ไม่คาดคิด
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- ทดลองใช้ฟรี
- AI Workplace: $29/เดือน ชำระรายปี
- AI พนักงานแบบพื้นฐาน: 148 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐานพนักงาน AI: 446 ดอลลาร์/เดือน
- AI Employee Plus: $894/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการเคลื่อนไหว
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Motion ว่าอย่างไร:
แม้ว่าจะยังไม่มีรีวิวจาก G2แต่ที่นี่คือรีวิวจากG2:
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมของคุณและให้ทุกคนเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้มันทุกวัน แม้แต่ตอนที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ขอแนะนำเลย
ฉันชอบฟีเจอร์เติมเวลาด้วย AI มาก ถ้าฉันต้องยกเลิกการประชุมหรือมีเวลาว่าง ระบบจะเติมตารางงานด้วยโปรเจกต์หรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างง่ายต่อการนำไปใช้กับทีมและให้ทุกคนเข้าร่วมและเชื่อมต่อปฏิทินเข้าด้วยกัน เราใช้มันทุกวัน แม้แต่ตอนที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนจากแผนทีมเป็นรายบุคคล พวกเขาก็จัดการให้โดยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ขอแนะนำเลย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนไปขณะใช้งาน Motion อย่าลากและวางงานรอบปฏิทินด้วยตนเอง เนื่องจากจะถูกล็อกไว้ ให้แก้ไขลำดับความสำคัญด้วยตนเองโดยการคลิกที่งานและเปลี่ยนคุณสมบัติแทน
4. SkedPal (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบปรับตัวได้และฟีเจอร์ปฏิทินอัจฉริยะ)
กำลังมองหาแอปปฏิทินอัจฉริยะที่เปลี่ยนการจดบันทึกที่ยุ่งเหยิงของคุณให้กลายเป็นรายการงานที่ชัดเจนและกระชับอยู่หรือไม่?Skedpalปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมสำหรับหลายสัปดาห์ด้วยฟีเจอร์ การบล็อกเวลาอย่างชาญฉลาด ซึ่งคำนึงถึงงาน ความสำคัญ และภาระผูกพันของคุณ ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตารางเวลาที่ยืดหยุ่นสูง
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ Triage เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญ ระบุเส้นตาย และกำหนดระยะเวลาโดยประมาณได้ จากนั้นเครื่องมือจัดการงานจะจัดตารางเส้นตายที่เป็นไปได้จริงในปฏิทิน
คุณสมบัติเด่นของ SkedPal
- ดูงานของคุณในมุมมองบอร์ดและใช้ฟีเจอร์ลากและวางเพื่อย้ายงานไปมา
- สร้างรายการซ้อนไม่จำกัดเพื่อแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้
- เพิ่มรูปภาพ ไอคอน หรือไฟล์ลงในบันทึกงานของคุณ (ขนาดไม่เกิน 100MB) เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ SkedPal
- ใช้เวลาในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของงาน
- การต้องใช้ความพยายามด้วยตนเองในการจัดเรียงงานให้เป็นรายการเดียว
- ทำให้การตั้งค่างานที่ทำซ้ำไม่ตรงตามสัญชาตญาณ
- การสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันด้วยอัลกอริทึมและการตั้งค่าที่ซับซ้อน
ราคาของ SkedPal
- หลัก: $14.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $21.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SkedPal
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SkedPal ว่าอย่างไร:
ว้าว ฉันอยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำ SkedPal มากเลย ฉันได้ลองใช้ Motion, Reclaim, Asana และเครื่องมืออื่นๆ มาบ้างแล้ว แต่ SkedPal เป็นตัวแรกที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างเต็มที่ มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกลแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามาก นี่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ขั้นเทพอย่างแท้จริง!
ว้าว ฉันอยากขอบคุณสำหรับคำแนะนำ SkedPal มากเลย ฉันได้ลองใช้ Motion, Reclaim, Asana และเครื่องมืออื่นๆ มาบ้างแล้ว แต่ SkedPal เป็นตัวแรกที่ทำให้ฉันประทับใจอย่างเต็มที่ มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวไกลแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามาก นี่เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้ขั้นเทพอย่างแท้จริง!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในระหว่างวันทำงาน 8 ชั่วโมง พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลาทำงานจริง4 ชั่วโมง 12 นาทีพนักงาน 39% ใช้เวลาพักเข้าห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อฆ่าเวลา ในขณะที่ 47% และ 45% ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตและเช็คโซเชียลมีเดีย
5. Amie (เหมาะที่สุดสำหรับงานด้านความสวยงามและการจัดการปฏิทิน)
Amieนำเสนออินเทอร์เฟซที่รวมงาน ปฏิทิน และอีเมลของคุณ (อ่านอย่างเดียว) ไว้ในมุมมองแบบมินิมอลเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถป้อนรายการที่ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น 'ไป รับ ผ้า ซัก ที่ 4:00 น. @ถัดไป วันพุธ' และดู Amie แปลงเป็นงานในปฏิทินของคุณโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
AI Chat เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใหม่ เป็นระบบ NLP ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อทำความเข้าใจเจตนาของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ใน Amie's AI Chat ว่า 'สร้างชั้นวางรองเท้าในวันอาทิตย์' ปฏิทินของคุณจะบล็อกเวลาหลายชั่วโมงโดยอัตโนมัติ* เพราะระบบทราบว่างานนี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำให้เสร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Amie
- เริ่มจับเวลา Pomodoro ในแถบเมนูและรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อหมดเวลา
- เปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานหรือสิ่งที่ต้องทำต่างๆ
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สำหรับช่วงเวลาที่คุณว่าง
ข้อจำกัดของเอมี่
- ขาดเครื่องมือการจัดการทีมและฟีเจอร์การจดบันทึกในตัว
- การจำกัดการปรับแต่งปฏิทินโดยไม่ให้สัปดาห์เริ่มต้นในวันเสาร์
- ป้องกันผู้ใช้จากการตอบกลับอีเมลภายในแอปพลิเคชัน
ราคาของ Amie
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของเอมี่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amie อย่างไร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นบนReddit:
ฉันชอบ Aime มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน มีทั้ง Notion ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่ไม่มีเวอร์ชัน Android และพวกเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง
ฉันชอบ Aime มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน มีทั้ง Notion ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำ อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android และพวกเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้แค่โหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การนอนหลับ 7.5 ถึง 8 ชั่วโมงในตอนกลางคืนสามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 20 เท่า
6. ก่อนพระอาทิตย์ตก AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนรายวันและการติดตามเวลา)
แทนที่จะบ่นกับเพื่อนเกี่ยวกับงานมากมายที่คุณมี ให้เขียนถึงBeforeSunset AI แทน โอนทุกอย่างเกี่ยวกับงานไม่กี่อย่างต่อไปนี้ให้เครื่องมือ และดูผู้ช่วย AI ของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล แปลงเป็นงานที่สามารถทำได้ และแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำให้เสร็จ นี่คือผู้ช่วยวางแผนประจำวันของคุณ
ก่อนที่คุณจะเรียนรู้วิธีสร้างตารางเวลาประจำสัปดาห์ เครื่องมือจะตั้งค่าให้คุณโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ
มันรวมการติดตามอารมณ์ไว้อย่างเป็นเอกลักษณ์ควบคู่ไปกับการติดตามเวลาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปเดต 'รู้สึกยอดเยี่ยม' เมื่อระบบอัตโนมัติย้ายงานที่ยังไม่เสร็จของคุณจากวันนี้ไปยังแผนของวันพรุ่งนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BeforeSunset AI
- ตั้งเวลาหรือใช้ โหมดโฟกัส เพื่อลดสิ่งรบกวนขณะทำงาน
- กำหนดเวลาพักเพื่อสุขภาพด้วยตัวเลือก เริ่มพัก
- บันทึกสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ บุ๊กมาร์ก
- ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการวิเคราะห์ เวลาที่วางแผนไว้เทียบกับเวลาที่ใช้จริง ในการทำงานให้เสร็จ
ข้อจำกัดของ AI ก่อนพระอาทิตย์ตก
- ไม่มีคู่มือสอนในตัวเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเครื่องมือ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในโหมดโฟกัส
- ออกแบบมาเพื่อวางแผนรายวันเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดตารางโครงการระยะยาว
ราคาของ BeforeSunset AI
- ข้อดี: 18 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีมโปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
ก่อนพระอาทิตย์ตก AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง BeforeSunset AI ว่าอย่างไร:
A การทบทวน G2ระบุว่า:
ฉันชอบความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ ไม่มีการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไป แต่ตรงประเด็นและยืดหยุ่นพอที่จะให้คุณค้นหาวิธีของตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด
ฉันชอบความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ ไม่มีการเพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไป แต่ตรงประเด็นและยืดหยุ่นพอที่จะให้คุณค้นหาวิธีของตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด
📖 อ่านเพิ่มเติม:Motion vs. Reclaim: ตัวจัดการตารางเวลา AI ตัวไหนดีที่สุด?
7. ทันเวลา (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานอัตโนมัติ)
ต้องการรับโปรเจ็กต์เพิ่มเติมเพื่อหาเงินสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ แต่ไม่สามารถหาเวลาว่างได้ใช่ไหม? ใช้Timely! คุณสมบัติการวางแผนกำลังการผลิต ช่วยให้คุณเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรระหว่างโปรเจ็กต์และงานต่างๆ ด้วยมุมมองที่ชัดเจนของชั่วโมงว่างถัดไปของคุณ
ตัวติดตามความจำ จำสิ่งที่คุณทำงานตลอดทั้งวัน ทำให้คุณสามารถลากและวางงานไปยังตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย เริ่มเรียกเก็บเงินชั่วโมงของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ทันเวลา
- ผสานเครื่องมือกับปฏิทิน, เครื่องมือจัดการโครงการ, และอีเมลของคุณเพื่อซิงค์ข้อมูลและสร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานที่สมบูรณ์
- แก้ไขหรือลบรายการในแบบฟอร์มเวลาทำงาน พร้อมทิ้งบันทึกเพื่อเพิ่มความชัดเจน
- เลือกสีที่กำหนดเองสำหรับแต่ละบล็อกงาน
ข้อจำกัดทางเวลา
- อาจพบปัญหาเล็กน้อยขณะบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ไม่มีตัวเลือกการลากและวางเพื่อย้ายงานในอนาคตไปยังสัปดาห์ปัจจุบัน
- ไม่ได้คำนึงถึงเขตเวลาที่แตกต่างกันในการจัดตารางเวลา
การกำหนดราคาที่ทันเวลา
- แพ็กเกจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยกระดับ: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- นวัตกรรม: $43/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวที่ทันเวลา
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Timely ว่าอย่างไร:
Timely ช่วยให้ฉันสามารถกู้คืนเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งฉันอาจพลาดไปหากบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วและเป็นประจำทุกวัน แทนที่จะต้องมานั่งคิดย้อนหลังหลายวันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉันยังได้เชื่อมต่อกับ Zapier เพื่อนำเวลาที่บันทึกไปเพิ่มในระบบออกใบแจ้งหนี้ของเราโดยอัตโนมัติ ทำให้ทุกอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
Timely ช่วยให้ฉันสามารถกู้คืนเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งฉันอาจพลาดไปหากบันทึกด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วและเป็นประจำทุกวัน แทนที่จะต้องมานั่งคิดย้อนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นในวันหลัง ๆ ฉันยังได้เชื่อมต่อระบบผ่าน Zapier เพื่อเพิ่มเวลาเข้าไปในระบบออกใบแจ้งหนี้ของเรา ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
8. Arcush (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำแบบอัตโนมัติ)
Arcush เป็นแอปวางแผนรายวันสำหรับ iOS เท่านั้น ออกแบบมาเพื่อทำให้วันของคุณง่ายขึ้น มีอินเทอร์เฟซไทม์ไลน์ที่สะอาดตาและชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานและรักษาสมาธิได้โดยไม่รู้สึกวุ่นวาย
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมัน Inbox Zero จะลบงานที่ไม่ได้กำหนดเวลาออกจากมุมมองโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่สำคัญในตอนนี้เท่านั้น คุณยังสามารถจองช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจและปรับแต่งตารางเวลาของคุณด้วยการใช้รหัสสีได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Arcush
- ใช้รหัสสีที่แตกต่างกันเพื่อจัดโครงสร้างงานของคุณ
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำโดยมีความถี่ที่แตกต่างกัน
- ปรับมุมมองไทม์ไลน์ของคุณเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการวางแผนของคุณ
ข้อจำกัดของอาร์คัช
- มีให้บริการเฉพาะบน iPhone ที่ใช้ iOS 16 หรือใหม่กว่า
- ไม่รองรับการสร้างกิจกรรมในปฏิทิน
- ขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น งานย่อยและฟังก์ชันการค้นหา
ราคา Arcush
- ฟรีตลอดไป
- โปรรายเดือน: $3.99/เดือน
- โปรรายปี: $9.99/ปี
- โปรตลอดชีพ: $29.99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิว Arcush
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Arcush อย่างไร
แม้ว่าจะยังไม่มีรีวิวจาก G2แต่มีรีวิวจากApple Store ดังนี้:
ฉันพยายามบล็อกแอปตลอดเวลาที่ไม่ได้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ไร้สาระ และ Arcush มีอินเทอร์เฟซที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การป้อนเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของบล็อกเวลาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันพบ มันดูดีและราคาก็สมเหตุสมผลด้วย ทำต่อไปนะ!
ฉันพยายามบล็อกแอปตลอดเวลาที่ไม่ได้มีการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ไร้สาระ และ Arcush มีอินเทอร์เฟซที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การป้อนเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาของช่วงเวลาบล็อกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันพบ มันดูดีและราคาก็สมเหตุสมผลด้วย ทำต่อไปนะ!
9. งานทั่วไป (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Google Calendar)
กำลังมองหาผู้จัดการงานที่เรียบง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถจัดการกำหนดเวลาและลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ใช้ General Task. เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โหมดโฟกัส เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและติดตามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปฏิทินของคุณ
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ คำสั่งด่วน เพื่อนำทางในอินเทอร์เฟซได้ในระยะเวลาที่สั้นลง—หากฝึกฝนเพียงพอ คุณจะคุ้นเคยกับการใช้งานโดยไม่ต้องมีคำแนะนำ
คุณสมบัติเด่นของงานทั่วไป
- ซิงค์กับ GitHub เพื่อติดตาม PR ของคุณ
- สร้างงานโดยตรงจาก Slack
- ลากและวางงานบนปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาและบล็อกเวลา
ข้อจำกัดทั่วไปของงาน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของ Apple หรือ Outlook ได้
- ขาดคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น งานย่อย งานที่เกิดซ้ำ และแท็ก
การกำหนดราคาสำหรับงานทั่วไป
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวงานทั่วไป
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง General Task ว่าอย่างไร
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Product Huntกล่าวเกี่ยวกับ General Task:
ฉันใช้แอปนี้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น แต่มันยอดเยี่ยมมากในระหว่างที่ใช้งาน เหตุผลเดียวที่ฉันหยุดใช้คือทีมของฉันเลิกใช้ Linear และเปลี่ยนไปใช้ Asana ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปนี้
ฉันใช้แอปนี้เพียงประมาณหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น แต่มันยอดเยี่ยมมากในระหว่างที่ใช้งาน เหตุผลเดียวที่ฉันหยุดใช้คือทีมของฉันเลิกใช้ Linear และเปลี่ยนไปใช้ Asana ซึ่งไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปนี้
10. Planimo (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ iPhone)
Planimoเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่ต้องการเชื่อมโยงกิจวัตรส่วนตัวกับการวางแผนงานอย่างมืออาชีพ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณอธิบายเป้าหมาย ความชอบ และกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อสร้างแผนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
การแยกงานอัตโนมัติของมันสร้างขั้นตอนที่จัดการได้บนพื้นฐานของช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้ ดังนั้นคุณจะรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไรในทุกช่วงเวลาของวัน
คุณสมบัติเด่นของ Planimo
- แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนย่อย ๆ ที่ใช้เวลา 45 นาที
- สร้างพื้นที่ทำงานได้ไม่จำกัดและจัดสรรงานโดยอัตโนมัติให้กับแต่ละพื้นที่
- รับข้อมูลเชิงลึกเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการจัดการเวลาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของแผนผัง
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ iOS เท่านั้น
- ขาดความสามารถในการบริหารโครงการหลัก
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา ซึ่งอาจรบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
- สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น (ไม่มีฟีเจอร์สำหรับทีม)
แผนการกำหนดราคาของ Planimo
- พรีเมียม (1 บัญชี): $9. 99/เดือน โปรโมชั่น: 3 เดือนแรก $9. 99, จากนั้น $9. 99/เดือน
- พรีเมียม (สูงสุด 6 บัญชี): $15.99/เดือน โปรโมชั่น: 3 เดือนแรกเพียง $15.99 จากนั้น $15.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Planimo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? 20% ของผู้จัดการโครงการต้องการเลิกทำ 'เอกสาร' เช่น การเขียนรายงานประจำสัปดาห์ การอัปเดตความคืบหน้า การนำเสนอ PowerPoint หรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ
ใช้ ClickUp เพื่อวางแผนงานและโครงการของคุณ
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การจดรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น แต่คือการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาด การวางแผนตารางเวลาอย่างสมเหตุสมผล และการปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อแผนงานเปลี่ยนแปลง
นี่คือคำมั่นสัญญาของเครื่องมือช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI การใช้เครื่องมือ AI สามตัวแยกกันเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์เดียวอาจสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจน แต่ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้นโดยการรวมบัญชีปฏิทินหลายบัญชีไว้ในที่เดียวและนำเสนอความสามารถของ AI เพื่อจัดการความต้องการด้านการจัดการงานและโครงการ
ไม่ว่าคุณต้องการแผนสำหรับทีมหรือเครื่องมือจัดตารางส่วนตัว ClickUp สามารถเป็นทางออกของคุณได้!
👉สมัครใช้ ClickUpฟรีและทดลองใช้ได้เลยวันนี้