10 แอปจัดตารางโพสต์ Instagram ที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตบนโซเชียลมีเดียในปี 2025

การทำให้อัลกอริทึมของ Instagram พอใจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง แม้ว่าคุณภาพและรูปแบบของเนื้อหาจะมีความสำคัญ แต่เวลาในการโพสต์ก็มีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการมีส่วนร่วมเช่นกัน
มีเพียงผู้จัดการโซเชียลมีเดียเท่านั้นที่เข้าใจความยากลำบากของการตื่นแต่เช้าตรู่เพียงเพื่อโพสต์วิดีโอลำดับภาพสำหรับเทศกาล แทนที่จะปรับตารางเวลาให้เข้ากับ Instagram คุณสามารถใช้แอปจัดตารางเวลาของ Instagram เพื่อควบคุมโพสต์ของคุณและกำหนดเวลาได้ตามที่คุณต้องการ
เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายและสะดวก ช่วยให้คุณสามารถวางแผนปฏิทินล่วงหน้าและรักษาเส้นทางการทำงานของเนื้อหาให้ครบถ้วนได้ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เราได้รวบรวมรายชื่อแอปจัดตารางเวลา Instagram และเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดไว้ให้คุณได้สำรวจ
แอปจัดตารางเวลา Instagram ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของแอปจัดตารางโพสต์ Instagram ที่ดีที่สุดและจุดเด่นของแต่ละแอป:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การวางแผนเนื้อหาและการทำงานร่วมกันในทีม
|ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, กระดานไวท์บอร์ด + ปฏิทิน, ระบบอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ฮูตสูท
|การจัดตารางเวลาและการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์
|รองรับหลายประเภทของโพสต์, การวิเคราะห์, คำบรรยายด้วย AI, การฟังเสียงสังคม
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|บัฟเฟอร์
|การจัดตารางเวลาและการวางแผนเนื้อหาอย่างง่าย
|การกำหนดเวลาโพสต์แบบลากและวาง คำบรรยายโดย AI ศูนย์กลางการมีส่วนร่วม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูงด้วยแผนชำระเงิน
|SocialBee
|การกำหนดเวลาโพสต์และการอัตโนมัติเนื้อหาบน Instagram อย่างต่อเนื่อง
|การรีไซเคิลโพสต์, หมวดหมู่เนื้อหา, เครื่องมือเนื้อหา AI
|ทดลองใช้ฟรี
|ภายหลัง
|การวางแผนและจัดตารางเวลาสำหรับ Instagram แบบภาพ
|เครื่องมือวางแผนแบบลากและวาง, คำบรรยายโดย AI, ข้อเสนอแนะเวลาที่ดีที่สุด, ลิงก์ในไบโอ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สปรอท์ โซเชียล
|การวิเคราะห์ขั้นสูงและการทำงานร่วมกันของทีม
|เวลาส่งที่เหมาะสมที่สุด, การติดตามความรู้สึก, SproutLink, กระบวนการอนุมัติ
|ทดลองใช้ฟรี; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ลมใต้
|การเพิ่มประสิทธิภาพแฮชแท็กและการจัดตารางเวลา Instagram อัตโนมัติ
|SmartSchedule, ค้นหาแฮชแท็ก, แผนผังตาราง, Smart. bio
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูงด้วยแผนชำระเงิน
|Sendible
|หน่วยงานและการจัดการหลายบัญชี
|แฮชแท็กสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นแรก, การจัดตารางเวลาจำนวนมาก, แดชบอร์ดลูกค้า, รายงาน
|ทดลองใช้ฟรี
|โซเชียลไพล็อต
|หน่วยงานที่คำนึงถึงงบประมาณ & ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การจัดตารางเวลาจำนวนมาก, คำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI, ไลบรารีเนื้อหา, การวิเคราะห์แบบไม่มีตราสินค้า
|ทดลองใช้ฟรี
|Pallyy
|การจัดการโซเชียลมีเดียที่เน้น Instagram เป็นหลัก
|ตัวอย่างกริด, แฮชแท็ก AI, การตั้งเวลาตอบคอมเมนต์แรก, ลิงก์ในไบโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูงด้วยแผนชำระเงิน
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในแอปจัดตารางเวลาสำหรับ Instagram
สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากเห็นในแอปจัดตารางเวลาคือการรองรับเขตเวลาที่ดีขึ้น...มันจะเจ๋งมากถ้าแอปเหล่านี้มีการผสานรวมที่ราบรื่นกับแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดที่ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์บน Redditหวังว่าจะได้พบในแอปจัดตารางเวลา นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบพื้นฐานบางประการที่แอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดสำหรับInstagram ควรมี:
- ลากและวางโพสต์ได้อย่างง่ายดายเพื่อกำหนดเวลา วางแผนล่วงหน้า และจัดการฟีด Instagram ของคุณด้วยมุมมองปฏิทินที่ชัดเจน
- กำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories ได้อย่างแม่นยำ เช่นเดียวกับโพสต์ Instagram ทั่วไป
- ดูตัวอย่างโพสต์ คำบรรยาย และโพสต์แบบคาร์ูเซลของคุณได้ก่อนเผยแพร่
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เกี่ยวกับยอดไลค์, ความคิดเห็น, การเข้าถึง, และการเติบโตของผู้ติดตาม เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
- จัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี และกำหนดเวลาโพสต์สำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว
- หากคุณมีทีมที่ดูแล Instagram อย่าลืมมองหา กระบวนการขออนุมัติ
10 แอปจัดตารางโพสต์ Instagram ที่ดีที่สุด
นี่คือเครื่องมือ Instagramที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณรักษาตารางการโพสต์ของคุณได้โดยไม่มีความเครียด
1. ClickUp (เครื่องมือวางแผนเนื้อหา Instagram และทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด)
หากผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างเครื่องมือจัดการโครงการ Instagram ที่สมบูรณ์แบบได้ มันก็จะดูคล้ายกับClickUp มาก นั่นเป็นเพราะ ClickUp ผสานการวางแผนเนื้อหา การทำงานร่วมกันของทีม และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง เพื่อทำหน้าที่เป็น แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
เพื่อเข้าใจจุดขายที่ไม่เหมือนใคร (USPs) ของมันได้ดีขึ้น ให้เราดูที่ขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างเนื้อหาทางสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีที่ClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้แต่ละขั้นตอนง่ายขึ้น:
การคิดค้นเนื้อหา: การคิดค้นเนื้อหา Instagram ที่สดใหม่และสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. กระบวนการคิดค้นเนื้อหาที่แข็งแกร่งต้องคำนึงถึง:
- การเข้าใจผู้ชมของคุณ: พวกเขาสนใจอะไรมากที่สุด?
- ติดตามแนวโน้ม: อะไรที่ประสบความสำเร็จสำหรับคู่แข่งและอินฟลูเอนเซอร์?
- การสำรวจรูปแบบต่างๆ: โพสต์วิดีโอ, โพสต์แบบคาร์ูเซล, โพล, และสตอรี
- การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: การอัปเดตและแชร์โพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกครั้ง
เพื่อรักษาความคิดให้เป็นระเบียบ เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยในการวิจัยแนวโน้ม วิเคราะห์การมีส่วนร่วมในอดีต และแนะนำไอเดียเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI แบบหลายวัตถุประสงค์ของ ClickUp สามารถประมวลผลโพสต์ในโซเชียลมีเดีย รีวิวออนไลน์ และข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและค้นหาช่องว่างที่ควรสำรวจ
การไหลของภาพผ่านแผนผังความคิด: เมื่อคุณมีรายการของไอเดียเนื้อหาแล้ว การมองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างไอเดียเหล่านั้นสามารถช่วยปรับปรุงแผนของคุณให้ดีขึ้นได้ การทำแผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการร่างการไหลของเนื้อหาตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการนำไปใช้ และระบุการเชื่อมโยงระหว่างโพสต์ต่าง ๆ บน Instagram (เช่น การเชื่อมโยงโพสต์กับ Instagram Story ที่เกี่ยวข้อง)
แทนที่จะใช้ปากกาและกระดาษ ให้ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างแผนผังความคิดแบบลากและวาง เพิ่มเนื้อหาภาพ (และภาพที่สร้างโดย AI) เพื่อสนับสนุนแนวคิดโพสต์ของคุณ และทำงานร่วมกันบนเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาแต่ละส่วนเข้ากันกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณอย่างไรได้ง่ายขึ้น
การจัดโครงสร้างกระบวนการทำงานตามงาน: การมีกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาที่ชัดเจนช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและจัดตารางโพสต์บน Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา กำหนดเส้นตาย และตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองใน ClickUp(อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ต้องการแก้ไข, ได้รับการอนุมัติ) ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าทุกโพสต์ได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงก่อนที่จะเผยแพร่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารที่ใช้ร่วมกันClickUp Docsช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ทีมงานทิ้งไว้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงในเอกสารนั้น ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานต่อไป
การจัดทำปฏิทินเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย: ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้ทีมทำงานอย่างเป็นระบบและป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
แทนที่จะใช้สเปรดชีตซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ—เช่นปฏิทินมุมมองของ ClickUp—ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเวลาโพสต์หลายรายการ ปรับเส้นเวลา และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบว่ามีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อไหร่
คล้ายกับปฏิทินเนื้อหา,แบบแผนการจัดตารางโพสต์สื่อสังคมออนไลน์ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์รักษาความสม่ำเสมอได้
การอนุญาตให้คุณกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าในหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ด้วยระบบติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในตัว คุณยังสามารถปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
การทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: การอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยมือ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาแทนที่จะเป็นงานด้านธุรการ ลองพิจารณาการอัตโนมัติ:
- การมอบหมายงาน (เช่น มอบหมายนักออกแบบและนักเขียนคำโฆษณาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มไอเดียโพสต์ใหม่)
- การอนุมัติเนื้อหา (เช่น แจ้งบรรณาธิการเมื่อร่างพร้อมสำหรับการตรวจสอบ)
- การกำหนดเวลาโพสต์ (เช่น การใช้เครื่องมือกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น Instagram เพื่อโพสต์เนื้อหาโดยอัตโนมัติ)
คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยClickUp Automations—ทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และทำให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
การติดตามประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์: เมื่อเนื้อหาของคุณเผยแพร่แล้ว การติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าถึงและการเติบโตของผู้ติดตาม จะช่วยปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต
แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงข้อมูลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการปรับแนวทางของคุณตามสิ่งที่ได้ผล
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่?เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบ วางแผน และดำเนินการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณอย่างแม่นยำ ลองใช้หากคุณต้องการนำหน้าคู่แข่งและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการเนื้อหา, การจัดตารางเวลา, และการร่วมมือในที่เดียว พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ
- ระดมความคิดและ จัดระเบียบแนวคิด อย่างเป็นภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนแคมเปญและกระบวนการทำงาน
- ทำให้กระบวนการทำงานและการจัดการงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Tasks ตั้งกำหนดเวลา สถานะ และการอนุมัติ
- วางแผนและจัดตารางโพสต์ได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อรักษาฟีด Instagram ที่สม่ำเสมอ
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การอนุมัติ, การมอบหมายงาน, และการโพสต์อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ ความช่วยเหลือในการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากมีการปรับแต่งขั้นสูง
- บางครั้งอาจพบปัญหาการโหลดช้า
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ในแต่ละโครงการ อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ทีมต้องเผชิญ แต่ ClickUp ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วกับผู้ที่เราต้องการติดต่อ ระบบอัตโนมัติช่วยให้เราสามารถนำกระบวนการที่ล้าสมัยและใช้เวลานานมากให้กลายเป็นกระบวนการที่ไหลลื่นและแม่นยำมากขึ้นได้
2. Hootsuite (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา Instagram และการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์)
ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ทราบดีว่าการติดตามตารางการโพสต์, การติดตามการมีส่วนร่วม, และการตอบกลับการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมสามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว
Hootsuite แบ่งปันความรับผิดชอบนี้โดยนำเสนอแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับการกำหนดเวลาโพสต์ Instagram, Stories, Reels และโพสต์แบบคาร์ูเซล นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เพื่อวัดประสิทธิภาพอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- กำหนดเวลาและจัดการเนื้อหา Instagram ทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่สตอรี่ไปจนถึงรีลส์และโพสต์แบบคาร์ูเซล
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยอินสตาแกรมแอนาลิติกส์ ระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วม
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น OwlyWriter AI เพื่อสร้างคำบรรยายและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามแนวโน้มและคู่แข่งด้วยการฟังทางสังคมที่ติดตั้งไว้เพื่ออยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
- จัดการแคมเปญแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินควบคู่กัน ทำให้ง่ายต่อการดูแลความพยายามในการโฆษณา
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ราคาที่สูงกว่าทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็ก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนของมันต้องการเวลาในการทำความเข้าใจอย่างเต็มที่และตั้งค่าให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไร
ค่อนข้างได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการจัดตารางเวลา ปฏิทิน และการจัดการบัญชีสำหรับโซเชียลมีเดีย ฉันคิดว่า Hootsuite มีแนวโน้มที่จะเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ข้อเสียคือมีราคาแพงเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น ๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ไม่แน่ใจว่า Hootsuite เหมาะสมกับคุณหรือไม่? ลองดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Hootsuiteเพื่อค้นพบเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ทรงพลังซึ่งมีการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การวิเคราะห์เชิงลึก และการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า
3. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและวางแผนเนื้อหาบน Instagram อย่างง่าย)
ไม่ทุกผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ต้องการเครื่องมือจัดตารางที่ซับซ้อนเกินไป—บางครั้ง ความง่ายคือกุญแจสำคัญ. Buffer ให้ความสำคัญกับการจัดตาราง Instagram ที่ง่าย, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนโพสต์, Reels, Stories, และโพสต์แบบCarousel ได้โดยไม่ต้องมีปริญญาทางการตลาด.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีตรงไปตรงมาในการจัดตารางและติดตามเนื้อหาบน Instagram
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- กำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ Instagram, Stories และ Reels โดยอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Instagram เพื่อช่วยระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์
- ใช้ผู้ช่วย AI ของ Buffer เพื่อสร้างคำบรรยาย, คิดค้นไอเดีย, และปรับปรุงเนื้อหา
- จัดการความคิดเห็นจาก Instagram และ Facebook ได้ในที่เดียว ทำให้การตอบกลับผู้ชมของคุณง่ายขึ้น
- บันทึกและจัดระเบียบไอเดียเนื้อหาไว้ในศูนย์กลางเดียวสำหรับโพสต์และแคมเปญในอนาคต
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการฟังเสียงสังคมที่จำกัดทำให้ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างลึกซึ้ง
- ตัวเลือกการอัตโนมัติพื้นฐานต้องการการแทรกแซงด้วยตนเองสำหรับบางงานเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดตารางเวลาขั้นสูง
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน ต่อช่อง
- ทีม: $12/เดือน ต่อช่องทาง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? Instagram ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการกำหนดเวลาโพสต์ตั้งแต่แรก แต่สิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปในเดือนมกราคม 2018 เมื่อ Instagram เปิดใช้งานการเผยแพร่โพสต์อัตโนมัติสำหรับบัญชีธุรกิจผ่าน Graph API อย่างเป็นทางการ ก่อนการอัปเดตนี้ เครื่องมือจัดการตารางโพสต์อย่าง Later และ Buffer ต้องพึ่งพาการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อเตือนผู้ใช้ให้โพสต์ด้วยตนเอง
4. SocialBee (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเนื้อหา Instagram ที่คงความน่าสนใจตลอดเวลา)
การรักษาบัญชี Instagram ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนั้นจำเป็นต้องโพสต์อย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาใหม่ทุกครั้งเสมอไป SocialBee เชี่ยวชาญในการนำเนื้อหาที่ยังคงความน่าสนใจกลับมาใช้ใหม่
นี่คือวิธีการทำงาน: เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์บน Instagram ได้ครั้งเดียวและโพสต์ซ้ำโดยอัตโนมัติในภายหลัง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์และธุรกิจที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุดด้วยการใช้ความพยายามน้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- ทำให้การจัดตารางเนื้อหาที่คงความนิยมตลอดกาลเป็นอัตโนมัติด้วยการนำโพสต์กลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ฟีดของคุณมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
- จัดระเบียบโพสต์ด้วยหมวดหมู่เนื้อหา เพื่อให้มีความสมดุลของประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย
- กำหนดเวลาโพสต์ Instagram Stories, Reels และโพสต์แบบคาร์ูเซล พร้อมตัวเลือกเวลาที่ยืดหยุ่น
- ใช้คำบรรยายและภาพที่สร้างโดย AI เพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหา
- ดูตัวอย่างการจัดวางกริด Instagram ของคุณเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและดึงดูดสายตาในฟีดของคุณ
ข้อจำกัดของ SocialBee
- การวิเคราะห์และการติดตามการมีส่วนร่วมที่จำกัดทำให้ยากต่อการวัดผลการดำเนินงานหลังการแสดงผลอย่างละเอียด
- ไม่มีฟีเจอร์การฟังสังคมขั้นสูง ซึ่งจำกัดการติดตามคู่แข่งและการวิเคราะห์แนวโน้ม
ราคาของ SocialBee
- บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 35+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialBee ว่าอย่างไร
ฉันชอบความสามารถในการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์มจากที่เดียว แผงควบคุมจะแจ้งเตือนคุณหากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของช่องทางต่างๆ การเริ่มต้นใช้งานก็ง่ายดายมากเช่นกัน เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มโพสต์เนื้อหาของคุณได้เลย
5. Later (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดตารางโพสต์บน Instagram แบบภาพ)
หากความสวยงามของ Instagram มีความสำคัญต่อแบรนด์ของคุณ Later มีเครื่องมือวางแผนภาพแบบลากและวางที่ช่วยให้คุณจัดการฟีดให้มีความสม่ำเสมอ
มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Instagram และช่วยให้การวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายด้วยการเผยแพร่โพสต์, Stories, คาราโอเกะ, และ Reels โดยอัตโนมัติ
เครื่องมือนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับแฮชแท็ก, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์, และผู้ช่วยเขียนคำบรรยายด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- วางแผนและจัดตารางโพสต์ Instagram อย่างเป็นระบบด้วยปฏิทินแบบลากและวาง
- เผยแพร่ภาพเดี่ยว, คาราโอเกะ, Stories และ Reels อัตโนมัติเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์, คำแนะนำแฮชแท็ก, และเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด
- ใช้การเขียนคำบรรยายด้วย AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา
- ฟีเจอร์ลิงก์ในไบโอช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ และบล็อก
ข้อจำกัดในภายหลัง
- ฟีเจอร์การมีส่วนร่วมที่จำกัดทำให้การจัดการปฏิสัมพันธ์บน Instagram เป็นเรื่องยาก
- ไม่มีเครื่องมือการฟังทางสังคมเพื่อติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง
ราคาภายหลัง
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $45/เดือน
- ขั้นสูง: $80/เดือน
- หน่วยงาน: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวในภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Later ว่าอย่างไร
ฉันชอบมุมมองปฏิทินเต็มรูปแบบที่คุณสามารถเห็นเนื้อหาของคุณตลอดทั้งสัปดาห์ได้ ฉันยังพบว่าหน้าการวิเคราะห์มีประโยชน์มากเมื่อฉันทำสรุปประจำเดือนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหา
6. สปราวต์ โซเชียล (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
แม้ว่า Sprout Social จะมีราคาสูง แต่ก็เป็นตัวเลือกระดับพรีเมียมที่มอบการวิเคราะห์เชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
คุณจะได้รับฟีเจอร์การจัดตารางหลายแพลตฟอร์ม, กระบวนการอนุมัติเนื้อหา, การฟังเสียงในโซเชียล, และการวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ชม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ที่มีการดำเนินงานโซเชียลมีเดียที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- เพิ่มประสิทธิภาพคำบรรยายและไอเดียโพสต์ด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ติดตามการสนทนา การกล่าวถึงแบรนด์ และความรู้สึกของผู้ชมโดยใช้เครื่องมือการฟังทางสังคมขั้นสูง
- ทำนายเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ด้วยฟีเจอร์เวลาส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยอิงจากข้อมูลการมีส่วนร่วม
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชมและประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและรายงานที่กำหนดเอง
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟีเจอร์ทีม เช่น กระบวนการอนุมัติและป้ายกำกับข้อความ
- เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์โดยตรงจาก Instagram ด้วย SproutLink (เครื่องมือใส่ลิงก์ในไบโอ)
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ราคาที่ค่อนข้างสูงทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็ก
- รูปแบบการกำหนดราคาต่อผู้ใช้สามารถกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (3,837+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (595+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไร
ฉันใช้ Sproutsocial ที่สองบริษัทต่างกัน และฉันจะใช้มันอีกครั้งในเอเจนซีดิจิทัลของตัวเอง มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบ, กำหนดเวลา, และเผยแพร่ข้อความทางสังคม
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Sprout Social
7. Tailwind (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา Instagram อัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพแฮชแท็ก)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดตารางเวลาสำหรับ Instagram ที่ช่วยได้มากกว่าการโพสต์เพียงอย่างเดียว Tailwind เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา เครื่องมือนี้มีการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ คำแนะนำเกี่ยวกับแฮชแท็ก และการวางแผนเนื้อหาแบบภาพ
คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง: SmartSchedule ของ Tailwind ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์โดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของผู้ชม
คุณสมบัติเด่นของ Tailwind
- เผยแพร่โพสต์ Instagram, Stories และคาร์ูเซลโดยอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการโพสต์ด้วยตนเอง
- ค้นหาและกำหนดเวลาแฮชแท็กโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือค้นหาแฮชแท็กของ Tailwind เพื่อเพิ่มการมองเห็นโพสต์
- วางแผนและดูตัวอย่างฟีดของคุณในรูปแบบกริดแบบลากและวางเพื่อให้ได้ความสวยงามที่สอดคล้องกันบน Instagram
- เพิ่มประสิทธิภาพตารางการโพสต์ของคุณด้วย SmartSchedule ซึ่งจะกำหนดเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วม
- ดึงดูดผู้เข้าชมด้วย Smart Bio เครื่องมือลิงก์ในไบโอที่อัปเดตอัตโนมัติ เชื่อมต่อโพสต์กับเนื้อหาสำคัญ
ข้อจำกัดของ Tailwind
- ข้อจำกัดการโพสต์อัตโนมัติต้องเผยแพร่ด้วยตนเองสำหรับโพสต์ที่มีหลายภาพ
- การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานขาดความลึกซึ้งของข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ในเครื่องมือจัดตารางเวลา Instagram อื่นๆ
การกำหนดราคาของ Tailwind
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49.99/เดือน
- แม็กซ์: $99.99/เดือน
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Tailwind
- G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียฟรีใน Google Sheets
8. Sendible (เหมาะสำหรับเอเจนซีและการทำงานเป็นทีม)
สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่คุ้นเคยคือการจัดการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชี ซึ่งมาพร้อมกับความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการประสานงานกับทีมและติดตามประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สามารถกลายเป็นภาระที่หนักได้อย่างรวดเร็ว
ออกแบบมาเพื่อเอเจนซีและทีมการตลาดโดยเฉพาะ Sendible มอบแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อจัดตารางโพสต์ Instagram, ติดตามการมีส่วนร่วม, และสร้างรายงานอย่างละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- กำหนดเวลาและโพสต์เนื้อหา Instagram โดยอัตโนมัติ รวมถึงสตอรี่ คาราโอเกะ และแฮชแท็กในความคิดเห็นแรก
- จัดการหลายบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการอนุมัติและแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า เหมาะสำหรับเอเจนซี่
- ติดตามความคิดเห็นและข้อความใน Instagram แบบเรียลไทม์ พร้อมมอบหมายให้สมาชิกในทีมเพื่อตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
- สร้างรายงานอัตโนมัติและติดตามประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพด้วยแบรนด์ที่กำหนดเอง
- นำเข้าเนื้อหาจำนวนมากและสร้างคิวเพื่อทำการโพสต์ซ้ำเนื้อหาที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Sendible
- จำเป็นต้องสร้างโพสต์ด้วยตนเองเนื่องจากขาดการเขียนคำบรรยายหรือเนื้อหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ขาดเครื่องมือการฟังทางสังคมที่ลึกซึ้ง ซึ่งทำให้การติดตามคู่แข่งไม่แข็งแกร่งเท่ากับทางเลือกบางตัว
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- แรงยึดเกาะ: $89/เดือน
- ขนาด: $199/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $750/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
9. SocialPilot (เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่คำนึงถึงงบประมาณและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่คุ้มค่าแต่ทรงพลังอยู่หรือไม่? SocialPilot ถูกออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่ ธุรกิจขนาดเล็ก และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางงานที่ครบครัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Hootsuite, SocialPilot มอบคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันในราคาที่ถูกกว่ามาก. มันมีเครื่องมือการจัดตารางเวลา, การวิเคราะห์, และการร่วมมือในทีมที่ใช้งานง่าย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- กำหนดเวลาเนื้อหาทุกประเภทบน Instagram (โพสต์, รีล, สตอรี่ และคาร์ูเซล) ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างคำบรรยายที่น่าสนใจและคำแนะนำแฮชแท็กโดยใช้ AI Pilot
- อัตโนมัติการจัดตารางเวลาสำหรับความคิดเห็นแรกเพื่อให้คำบรรยายสะอาดและเพิ่มการเข้าถึง
- เข้าถึงโพสต์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีด้วยคลังเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหา
- อัปโหลดโพสต์ได้สูงสุด 500 โพสต์พร้อมกันด้วยการกำหนดเวลาแบบกลุ่ม
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงและรายงาน รวมถึงการสร้างแบรนด์แบบไม่มีโลโก้สำหรับเอเจนซี
- จัดการข้อความและความคิดเห็นจาก Facebook, Instagram, LinkedIn และ Google Business ด้วย Social Inbox
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- ไม่มีการเผยแพร่อัตโนมัติบน TikTok
- ขาดคุณสมบัติการฟังทางสังคมขั้นสูงสำหรับการติดตามแบรนด์
- การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Hootsuite
ราคาของ SocialPilot
- สิ่งจำเป็น: $30/เดือน
- มาตรฐาน: $50/เดือน
- พรีเมียม: $100/เดือน
- สูงสุด: $200/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (820+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialPilot อย่างไร
การเชื่อมต่อบัญชีของเราและกำหนดเวลาโพสต์เป็นเรื่องง่ายมาก! การนำไปใช้กับทีมของเราและผู้ใช้ของเราเป็นเรื่องง่ายมาก เราโพสต์ไปยังบัญชีโซเชียลมากกว่า 75 บัญชีทุกสัปดาห์ ดังนั้นการมีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี
10. Pallyy (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียที่เน้น Instagram)
หากกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณเน้นไปที่ Instagram เป็นหลัก Pallyy เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแต่ประหยัดงบประมาณสำหรับเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียแบบดั้งเดิม
เดิมทีถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ Instagram, Pallyy ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบ พร้อมคุณสมบัติการวางแผนเนื้อหาภาพที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pallyy
- นำทางผ่าน UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบลากและวาง
- สร้างคำบรรยายและแฮชแท็กที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสมด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ดูตัวอย่างตาราง Instagram ของคุณในรูปแบบภาพเพื่อจัดเรียงโพสต์ก่อนเผยแพร่
- กำหนดเวลาการแสดงความคิดเห็นแรกเพื่อเพิ่มแฮชแท็กโดยไม่ทำให้คำบรรยายดูรกรุงรัง
- ติดตามการมีส่วนร่วม โพสต์ และการเติบโตของคู่แข่งด้วยระบบติดตาม Instagram
- รับรายงานอัตโนมัติที่ส่งตรงไปยังอีเมลของคุณ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)
- สร้างหน้าแลนดิ้งที่ปรับแต่งได้พร้อมลิงก์ติดตามได้โดยใช้เครื่องมือ Bio Link
ข้อจำกัดของ Pallyy
- ดีที่สุดสำหรับ Instagram—การวิเคราะห์สำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีรายละเอียดน้อยกว่า
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง (เช่น การรีไซเคิลโพสต์, ข้อเสนอแนะโพสต์ที่สร้างโดย AI)
- ไม่มีตัวเลือกไวท์เลเบลสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
ราคาของ Pallyy
- ฟรีตลอดไป
- แผนพรีเมียม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Pallyy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (65+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: กำลังประสบปัญหาในการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านหลายแพลตฟอร์มอยู่หรือไม่?ค้นพบเครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม ติดตามการสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติม 3 รายการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ:
- CoSchedule: ช่วยให้ทีมการตลาดวางแผน จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาโซเชียลมีเดียควบคู่ไปกับบทความบล็อกและแคมเปญอีเมลผ่านปฏิทินการตลาดและแพลตฟอร์มการกำหนดเวลาของพวกเขา
- Loomly: ระบบอัตโนมัติสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อช่วยให้ธุรกิจรักษาความสม่ำเสมอในการแสดงตัวตนออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แสดงตัวอย่างเนื้อหาและจัดเก็บไอเดียโพสต์ไว้ล่วงหน้า
- eClincher: นำเสนอการวางแผนปฏิทินแบบภาพและการจัดตารางเวลาอัจฉริยะสำหรับเวลาโพสต์ที่เหมาะสมที่สุด พร้อมด้วยเครื่องมือเพิ่มการมีส่วนร่วมที่มีระบบอัตโนมัติสำหรับคิวงาน
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ภาพแรกที่เคยถูกโพสต์บน Instagram โดยผู้ร่วมก่อตั้ง Kevin Systrom ในเดือนกรกฎาคม 2010 เป็นภาพของสุนัขและเท้า (เป็นของแฟนสาวของเขา Nicole) และมีคำบรรยายว่า "test"
กำหนดเวลาด้วย ClickUp เพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็วบนอินสตาแกรม
ในขณะที่แอปจัดตารางเวลา Instagram ที่เราได้พูดถึงมีจุดเด่นเฉพาะตัว ClickUp โดดเด่นเพราะช่วยลดการสลับแอป ผู้ใช้พึงพอใจที่พบทุกฟีเจอร์ที่ต้องการในที่เดียว แล้วผลกระทบล่ะ?
ลองถามแอนนา เชลตัน ผู้จัดการประสบการณ์สมาชิกที่ ICPSR มหาวิทยาลัยมิชิแกน:
ทีมของเราดูแลทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบกราฟิกไปจนถึงการขาย, โซเชียลมีเดีย, และกิจกรรมต่าง ๆ เราต้องการเครื่องมือที่สามารถจัดระเบียบการทำงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เช่น Slack และ Jira—หลังจากล้มเหลวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เราได้พบกับ ClickUp และไม่เคยมองย้อนกลับไปอีกเลย!
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ ClickUp ช่วยให้การกำหนดตารางเวลา การวางแผนเนื้อหา และการติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย
พร้อมที่จะเติบโตบัญชี Instagram ของคุณให้เร็วขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!