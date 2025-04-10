10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ DingTalk ในปี 2025

เช้าวันจันทร์ และคุณกำลังเล่นเป็นนักสืบดิจิทัล พยายามหาไฟล์สำคัญที่เจนแชร์ไว้
มันอยู่ใน Slack หรือเปล่า? อีเมล? ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็ใช้เวลา 30 นาทีไปกับสิ่งที่เทียบเท่ากับการค้นหาลูกกุญแจในที่ทำงานแล้ว
แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียว—83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน งานเป็นระเบียบ และรักษาความสมดุลของคุณไว้ได้ หาก DingTalk ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ คุณมาถูกที่แล้ว
มาสำรวจทางเลือกยอดนิยมของ DingTalk ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น—ไม่ต้องเหนื่อยมาก
และหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาดจนอาจคิดล้ำหน้าคุณ ลองพิจารณาชื่อแรกในรายการของเรา:ClickUp
⏰ สรุป 60 วินาที
เลือกจาก 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Dingtalk เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการและงานพร้อมการสื่อสารในตัว
|ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI, ความคิดเห็นที่สามารถมอบหมายได้, เอกสารแบบเรียลไทม์ + แชท
|ฟรี, $7–$12/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง; สมอง: +$7
|การประชุมผ่าน Zoom
|การร่วมมือของทีมเสมือนคุณภาพสูง
|สรุปการประชุมด้วย AI, ห้องประชุมย่อย, คำบรรยายหลายภาษา
|ฟรี, $15. 99–$21. 99/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|ผู้ใช้ Microsoft 365
|แก้ไขเอกสาร Office ร่วมกัน, ซิงค์ Teams + Outlook, แชแนลที่ใช้ร่วมกันกับลูกค้า
|ฟรี; $4–$22/ผู้ใช้/เดือน (ผ่านแผน Microsoft 365)
|ขี้เกียจ
|การสื่อสารที่รวดเร็ว + การทำงานร่วมกัน
|ช่องทางการสื่อสาร, การโทรเสียง/วิดีโอ, สรุปข้อความ
|ฟรี, $8. 75–$15/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: ปรับแต่งตามความต้องการ
|Rocket. Chat
|องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
|ระบบส่งข้อความแบบโอเพ่นซอร์สและเข้ารหัส รองรับทุกช่องทาง
|ฟรี; โปร/องค์กร: กำหนดเอง
|บราซิกซ์
|การส่งข้อความธุรกิจที่ปลอดภัยทันที
|การส่งข้อความแบบ P2P ที่เข้ารหัส, การแชร์หน้าจอ, กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
|ฟรี, $5–$8/ผู้ใช้/เดือน
|ผู้ส่งสารของกองกำลัง
|การควบคุมแบบละเอียด + การสื่อสารทีมที่ปลอดภัย
|การส่งข้อความจำนวนมากแบบแยกส่วน, บันทึกด่วน, การเขียนโค้ดร่วมกัน
|2. 5–24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|ฝูง
|การสื่อสารที่เรียบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|ช่องทางสาธารณะ/ส่วนตัว, การโทรผ่านวิดีโอ, การเข้าถึงแขกภายนอก
|ฟรี, $6/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
|Trello
|การจัดการประสิทธิภาพการทำงานด้วยภาพ
|บอร์ดแบบลากและวาง, ระบบอัตโนมัติ (Butler), โหมดมุมมองหลายแบบ
|ฟรี, $5–$10/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
|ลาร์ก
|ชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
|การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ เอกสารแบบร่วมมือกัน การถอดเสียงและแปลภาษาอัตโนมัติ
|ฟรี, $12/ผู้ใช้/เดือน; องค์กร: กำหนดเอง
DingTalk คืออะไร?
DingTalk เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่พัฒนาโดย Alibaba Group ซึ่งช่วยให้การสื่อสารทางมือถือและธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มันรวมการส่งข้อความทางธุรกิจ, การประชุมทางวิดีโอ, การจัดการงาน, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารผ่านมือถือระหว่างทีมง่ายขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรของตน แม้ว่าจะได้รับความนิยมในเอเชีย แต่ทีมระดับโลกหลายทีมก็มองหาทางเลือกอื่น ๆ เนื่องจากคุณสมบัติระหว่างประเทศที่จำกัดและตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์
🧠 เกร็ดความรู้: DingTalk มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นในช่วงที่การทำงานทางไกลเฟื่องฟูในช่วงต้นปี 2020 และบรรลุฐานผู้ใช้ถึง700 ล้านคนภายในไม่กี่ปีถัดมา
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Dingtalk?
ดังนั้น คุณพร้อมที่จะละทิ้งข้อจำกัดและค้นหาแพลตฟอร์มการร่วมมือที่เหมาะกับทีมของคุณแล้ว นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหา:
- การสื่อสารที่ง่าย: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทีมคือกระดูกสันหลังของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ. มองหาคุณสมบัติเช่นการส่งข้อความทันที, การแชทกลุ่ม, และการโทรผ่านวิดีโอที่ช่วยให้การสื่อสารผ่านมือถือเป็นไปอย่างราบรื่น และสนับสนุนการสื่อสารเสียงแบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: แพลตฟอร์มที่ดีควรมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เชื่อถือได้ เช่น การแชร์ไฟล์ การจัดการงาน และการแชร์หน้าจอ
- ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ไม่มีใครต้องการให้ข้อมูลลับของบริษัทถูกเปิดเผยเหมือนกับพล็อตพลิกผันในรายการเรียลลิตี้ทีวี ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงการส่งข้อความที่ปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลธุรกิจ
- การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง: แพลตฟอร์มการสื่อสารของคุณควรช่วยจัดการงาน จัดระเบียบเอกสาร และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: คุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจที่จำเป็นอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น CRM หรือปฏิทินของคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ไม่มีใครมีเวลามาถอดรหัสแพลตฟอร์มที่ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์จรวดเป็นผู้ออกแบบ มันควรใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อให้ทีมของคุณใช้งานได้โดยไม่ต้องมีปริญญาเอกด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างแม่แบบแผนการสื่อสารที่ระบุความต้องการของทีมและข้อกำหนดด้านกลยุทธ์การทำงานร่วมกันก่อนเลือกแพลตฟอร์ม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตรงกันและเลือกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสนับสนุนการทำงาน ไม่ใช่เป็นอุปสรรค
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Dingtalk
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาเริ่มสนุกกันเถอะ และค้นหาเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่เหมาะกับคุณ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและงานร่วมกันพร้อมเครื่องมือสื่อสารในตัว)
แชมป์ที่ไม่มีใครโต้แย้งของพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์คือClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. มันทำให้การสื่อสาร, งาน, และเอกสารของคุณประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ.
ใช้ClickUp Chatเพื่อเชื่อมโยงการสนทนาของคุณกับโปรเจ็กต์, งาน, และเอกสารของคุณเพื่อให้ได้บริบทที่คุณต้องการ คุณไม่ต้องถามว่า "คุณสามารถส่งลิงก์นั้นให้ฉันอีกครั้งได้ไหม?" คุณสามารถสร้างงานจากข้อความได้ในคลิกเดียว และยังสามารถมอบหมายรายการที่ต้องทำเพื่อการติดตามอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องออกจากช่องทางหรือหน้าต่าง DM
ต้องการให้ใครบางคนทราบเกี่ยวกับงานเฉพาะหรือเน้นการอัปเดตที่สำคัญ และต้องการให้พวกเขารับทราบหรือไม่? แค่คอมเมนต์และมอบหมายให้พวกเขาด้วยClickUp Assigned Comments
บอกลาโน้ตติดผนังและสเปรดชีตสำหรับการจัดการงานที่ต้องทำClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งโปรเจกต์ใหญ่ ๆ ออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย พร้อมรายการตรวจสอบงานที่ปรับแต่งได้ ตัวติดตามความคืบหน้า และกำหนดเวลาเสร็จสิ้น
คุณยังสามารถเพิ่มคำอธิบายงาน แบ่งปันลิงก์ และรายละเอียดอื่น ๆ ในช่องข้อมูลที่กำหนดเอง และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังงานได้อีกด้วย ตอนนี้ ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องระดมความคิดClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsจะมอบผืนผ้าใบดิจิทัลให้คุณได้ร่างไอเดียต่าง ๆ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ในการออกแบบบอร์ดวิสัยทัศน์ แผนปฏิบัติการ และอื่น ๆ ร่วมกันแบบเรียลไทม์
สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารผ่านClickUp Docs. ด้วยฟีเจอร์การตรวจจับการร่วมมือแบบเรียลไทม์ของ ClickUp คุณจะเห็นเมื่อเพื่อนร่วมทีมแก้ไขเนื้อหาหรือเพิ่มความคิดเห็นเช่นกัน.
สำหรับช่วงเวลาที่คำพูดไม่เพียงพอคลิป ClickUpช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอพร้อมเสียงบรรยายได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์บทแนะนำสั้น ๆ หรืออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
และนี่คือตัวเปลี่ยนเกมตัวจริง:ClickUp Brain ผู้ช่วยการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ใช้มันเพื่อเขียนรายงาน สรุปเอกสารยาวหรือหัวข้อการสนทนา และเชื่อมโยงจุดต่างๆ ระหว่างการสนทนาและงานที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
นั่นเป็นข้อมูลที่เยอะมากใช่ไหม? ไม่เป็นไรหากคุณไม่อยากสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ เพียงแค่เลือกเทมเพลตจากคลังเทมเพลตของ ClickUp ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานทันที
ตัวอย่างเช่นแผ่นไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารของ ClickUpช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- ให้พนักงานและผู้บริหารของคุณได้รับทราบข้อมูลสำคัญอยู่เสมอ
- สรุปวัตถุประสงค์และข้อความสำคัญเพื่อความชัดเจนและความสอดคล้อง
- ใช้การสื่อสารผ่านอีเมลทั่วทั้งบริษัท, ข้อความทันที, และการประชุมเพื่อสื่อสารให้ดีขึ้น
- กำหนดความถี่ในการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาความโปร่งใส ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันข้ามสายงานได้
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตการร่วมมือในทีมที่มีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดบทบาท, จัดตารางการประชุม, และอนุญาตให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ ในกรณีเช่นนี้,เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มอบหมายความคิดเห็น, @mention เพื่อนร่วมทีม, และได้รับการอนุมัติทันทีโดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด
- คุยกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp หรือจมอยู่ในหลายแท็บและเครื่องมือ
- บันทึกหน้าจอของคุณ (พร้อมเสียงบรรยาย!) และอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาพแทนการพิมพ์ข้อความยาวๆ
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานได้อย่างง่ายดายด้วยคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงของ ClickUp
- สร้างเนื้อหา, คิดค้นไอเดีย, และสกัดข้อมูลเกี่ยวกับงานและเอกสารของคุณภายใน ClickUp โดยใช้ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ผสานรวมทุกแพลตฟอร์มของคุณ เช่น Google Sheets, CRM และแอปกว่า 1,000 รายการ เข้าไว้ในที่ทำงานเดียวด้วยClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ClickUp Brain มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ประสิทธิภาพการทำงานของเราทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เราเริ่มใช้ ClickUp ปัจจุบันเรามีผู้ใช้มากกว่า 50 คนใน 5 ทวีปที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่มีรายละเอียดมาก ซึ่งทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบโครงการลงได้เป็นอย่างมาก
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีผลงานต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีผลงานสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
2. การประชุมผ่าน Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมเสมือนจริงที่มีคุณภาพสูง)
ในขณะที่ทุกคนรีบเร่งเปิดใช้งานการแชทวิดีโอแบบทันทีในปี 2020Zoomยังคงนำหน้าด้วยการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือประชุมธรรมดาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการร่วมมือที่ทรงพลังอย่างเต็มรูปแบบ
ผู้ช่วย AI ของมันจะจดบันทึกให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทำเอง และคุณภาพระดับ HD ทำให้คุณดูดีแม้ในเช้าวันจันทร์ Zoom ได้เชี่ยวชาญศิลปะในการรวมทีมเข้าด้วยกันเสมือนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการประชุม Zoom
- อัตโนมัติสรุปการประชุม, รายการที่ต้องทำ, และกำหนดการ
- จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยภายในประชุมใหญ่
- ทำงานร่วมกันในเนื้อหาผ่านการสนทนาแบบเรียลไทม์และการเขียนบนกระดาน
- เข้าถึงคำบรรยายหลายภาษาสำหรับทีมทั่วโลก
ข้อจำกัดของการประชุม Zoom
- คุณภาพของวิดีโอและเสียงอาจลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์ต่ำ
- การถอดความสดยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ราคาการประชุม Zoom
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวการประชุม Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การประชุมแบบพบหน้ากันลดลงจาก 63% ในปี 2019 เหลือเพียง33% ในปี 2021เนื่องจากผู้คนหันไปใช้การประชุมทางเสียงและวิดีโอมากขึ้น อันเป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรของแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบฟรีสำหรับ Zoom & ClickUp
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)
หาก Microsoft Office มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็คงเป็นTeams นั่นเอง ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ผสานการทำงานกับเครื่องมือโปรดของคุณ Teams ถูกสร้างขึ้นในครอบครัว Microsoft ตั้งแต่แรก—และนั่นก็เห็นได้ชัดเจน ลองนึกถึง Teams ว่าเป็นศูนย์กลางหลักที่รวมแอป Microsoft 365 ทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่วมเขียนงานนำเสนอ PowerPoint หรือจัดตารางประชุมผ่าน Outlook แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ผสานรวมอย่างไร้รอยต่อนี้จะทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนเกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แก้ไขเอกสารร่วมกันใน Teams ได้โดยตรงพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เช่น PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard และบันทึกที่สร้างโดย AI
- ทำงานร่วมกับลูกค้าภายนอกและพันธมิตรในช่องทางการสื่อสารที่ใช้ร่วมกัน
- ซิงค์อย่างราบรื่นกับ Outlook, SharePoint และ OneDrive เพื่อการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ไม่มีปฏิทินกลุ่มและรายการแจกจ่ายในตัว
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าในระหว่างการประชุมขนาดใหญ่
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรีตลอดไป
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- Microsoft 365 Family: 12.99 ดอลลาร์/เดือน
- Microsoft Teams Essentials: 4 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (15,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไร
โดยรวมแล้ว ฉันชอบใช้ Teams มาก! ฉันชอบวิธีการจัดระเบียบแชทมาก ๆ ที่ข้อความและไฟล์ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน และมีกลุ่มทีมต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารชัดเจนขึ้น ฉันอยากให้มีฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงมากขึ้น เช่น ใน Outlook ที่สามารถค้นหาตามวันที่ ชื่อ คำที่ตรงกันหรือไม่ตรงกัน เป็นต้น
4. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่รวดเร็ว)
คุณจำการส่งข้อความแบบทันทีจากช่วงต้นปี 2000 ได้ไหม?Slackก็เป็นแบบนั้น แต่ดีกว่า Slack ได้เปลี่ยนการแชทให้กลายเป็นเครื่องมือทำงานที่เชื่อถือได้ ทำให้กลายเป็นหนึ่งในทางเลือกอีเมลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ด้วยช่องทางสำหรับทุกหัวข้อที่คุณนึกถึงได้ (ใช่แล้ว รวมถึงช่อง #random ที่คนแชร์มีมแมวด้วย) Slack ได้เชี่ยวชาญศิลปะในการจัดระเบียบการสนทนาให้เรียบร้อยในขณะที่ยังคงความสนุกในการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาตามโครงการ ทีม หรือหัวข้อ ด้วยช่องทางสาธารณะและส่วนตัว
- ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรภายนอกในช่องทางที่ใช้ร่วมกัน
- รับสรุปกิจกรรมของช่องทางโดยอัตโนมัติ
- เข้าสู่การโทรเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็ว หรือแชร์ข้อความที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ Slack
- การถึงขีดจำกัด 10,000 ข้อความในแผนฟรีจะทำให้ข้อความเก่าไม่สามารถใช้งานได้
- การไหลของข้อความอย่างต่อเนื่องอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
📮ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- แผนโปร: 8.75 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Enterprise Drid: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต Slack ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
5. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก)
สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลไม่แพ้กับการดื่มกาแฟยามเช้า แพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบโอเพ่นซอร์สนี้มอบเครื่องมือการสื่อสารทั้งหมดที่คุณต้องการ พร้อมรักษาความปลอดภัยในการสนทนาของคุณ
Rocket.Chatผสานการแชทแบบเรียลไทม์, การโทร VoIP, การประชุมวิดีโอ และการสื่อสารแบบหลายช่องทางเข้ากับความปลอดภัยระดับองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- สื่อสารผ่านการแชท, เสียง, และการโทรผ่านวิดีโอ, ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นจากทุกที่
- สร้างช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัว และจัดระเบียบการหารือตามโครงการหรือหัวข้อ
- ผสานการโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน WhatsApp, แชทสด, SMS และช่องทางอื่น ๆ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงาน เพิ่มการเชื่อมต่อ หรือพัฒนาแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ Rocket. Chat
- การปรับแต่งอย่างกว้างขวางอาจต้องใช้เวลาและความรู้ทางเทคนิค
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
ราคาของ Rocket.Chat
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. Chat คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat ว่าอย่างไร
Rocket. chat เป็นโปรแกรมที่ดีมากในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมได้นำไปใช้กับทีมที่มีสมาชิก 20 คน และมันช่วยให้การทำงานจากที่บ้าน (WFH) กลายเป็นเรื่องที่รับมือได้มากขึ้น หลังจากนั้นก็มีการผลักดันฟีเจอร์พรีเมียมอย่างหนัก ซึ่งบางฟีเจอร์ก็น่ารำคาญมากจนเกือบจะยอมรับไม่ได้เลยทีเดียว
6. Brosix (ดีที่สุดสำหรับการส่งข้อความธุรกิจแบบทันทีที่ปลอดภัย)
Brosixเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่เข้ารหัสและเป็นส่วนตัว สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เครือข่ายส่วนตัวเฉพาะทางช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาภายในทั้งหมด การถ่ายโอนไฟล์ และการโทรผ่านวิดีโอจะได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามภายนอก
ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างเข้มงวด เช่น การเงิน การดูแลสุขภาพ และไอที Brosix ช่วยขจัดความเสี่ยงจากแอปส่งข้อความที่ไม่ปลอดภัย และช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นผ่านห้องแชท การแชร์หน้าจอ และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brosix
- รักษาความปลอดภัยในการสื่อสารภายในด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
- มีส่วนร่วมในการส่งข้อความ, เสียง, และวิดีโอคอลที่รวดเร็วและปลอดภัยเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
- แชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการบีบอัดอัตโนมัติและการถ่ายโอนแบบเพียร์ทูเพียร์
- ระดมความคิดและจินตนาการแนวคิดระหว่างการสนทนาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Brosix
- การอัปเดตอาจทำให้เกิดการขัดข้องของอินเทอร์เฟซ
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียงสามผู้ใช้
ราคาของ Brosix
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Brosix ratings and reviews
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
7. ผู้ส่งสารของกองกำลัง (เหมาะที่สุดสำหรับการควบคุมอย่างละเอียดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
Troop Messengerเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งมอบการควบคุมอย่างกว้างขวางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานของคุณ
ตั้งแต่การส่งข้อความแบบตัวต่อตัวและการแชทกลุ่ม ไปจนถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ การแชร์ไฟล์ และแม้กระทั่งฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างเช่นโค้ดสแนปช็อตและการติดตามตำแหน่ง Troop Messenger มุ่งมั่นที่จะครอบคลุมทุกด้านของการสื่อสารของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- ส่งข้อความหรือไฟล์แนบไปยังผู้ใช้จำนวนมากหรือกลุ่มต่าง ๆ พร้อมกันด้วยฟีเจอร์ Forkout
- ใช้ Jointly Code Editor สำหรับการเขียนโค้ดร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนาเสียง/วิดีโอ
- ส่งข้อความด่วนที่ปรากฏเป็นโน้ตติดหน้าจอพร้อมการแจ้งเตือนเสียงให้กับผู้ใช้
ข้อจำกัดของทูตทหาร
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้อินเทอร์เฟซดูไม่ใช้งานง่าย
ราคาของ Troop Messenger
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- พรีเมียม: $2.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- TM Monitor: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Troop Messenger ว่าอย่างไร
ฉันรู้สึกอย่างจริงใจว่าทีมที่ใช้ Troop Messenger เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างเป็นทางการของทีมนั้นมีความสามารถพิเศษอย่างแน่นอน เครื่องมือนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้แม้ว่าจะมีความรู้ทางเทคนิคน้อยก็ตาม
8. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
เมื่อคุณเป็นทีมใหม่ การสร้างการสื่อสารภายใน (และภายนอก!) ที่แข็งแกร่งต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามFlockช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้ได้มันคือเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อจัดระเบียบการหารือและกระบวนการทำงานในขณะที่ลดความวุ่นวายในการสื่อสาร
Flock ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถใช้งานและปรับตัวกับแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- จัดระเบียบการสนทนาในช่องทางสาธารณะหรือส่วนตัว
- จัดการประชุมทางวิดีโอหรือเสียงได้โดยตรงภายในแอป
- เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือลูกค้าไปยังช่องทางเฉพาะ
- ค้นหาข้อความ ไฟล์ หรือลิงก์ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์ค้นหาที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของฝูง
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- การขาดการสนทนาที่มีการตอบโต้ทำให้การติดตามการอภิปรายยากขึ้น
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ข้อดี: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงานแบบภาพ)
หากคุณชอบการจัดระเบียบโครงการอย่างเป็นระเบียบด้วยภาพTrelloจะทำให้สิ่งต่าง ๆ สนุกและง่ายด้วยบอร์ด, รายการ, และบัตรที่ช่วยให้ทีมติดตามโครงการ, มอบหมายงาน, และร่วมมือกันได้อย่างไม่มีสะดุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ จัดการงานลูกค้า หรือเพียงแค่ติดตามงานประจำวันของคุณ การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ Trello ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น—ไม่ต้องใช้สเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบโครงการด้วยระบบลากและวางที่ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ใช้ Butler เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ปรับแต่ง Trello ด้วยการเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และ Jira
- ใช้มุมมองปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในหลากหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Trello
- แผนฟรีอนุญาตให้ผู้ร่วมงานได้เพียง 10 คนเท่านั้น
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการทรัพยากรในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไร
ฉันชอบ Trello มากเพราะมันง่ายต่อการทำงานเป็นทีม และยังช่วยให้ฉันจัดระเบียบโปรเจกต์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย มันใช้งานง่าย ฉันไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลย และฉันก็ใช้มันบ่อยมาก
10. Lark (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการทำงานแบบครบวงจร)
Larkเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าใหม่ที่มีบริการประชุมทางวิดีโอการทำงานร่วมกันในเอกสาร และการจัดการโครงการในที่เดียวที่ใช้งานง่าย บอกลาความยุ่งยากจากแอปมากมาย และสวัสดีกับการทำงานเป็นทีมที่ง่ายดาย!
ไม่ว่าคุณจะกำลังนัดหมายประชุม ทำงานร่วมกันในไฟล์ หรือแชทแบบเรียลไทม์ Lark ก็ช่วยจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—การดำเนินงานให้สำเร็จ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถโต้ตอบกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Lark
- รักษาการสนทนาให้ลื่นไหลด้วยการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการสนทนาแบบเป็นหัวข้อ
- ใช้ Lark Calendar เพื่อกำหนดเวลาการประชุมได้โดยตรงจากแชทหรือเอกสารของคุณ
- จัดการประชุมพร้อมแชร์หน้าจอ, การถอดความอัตโนมัติ, และการแปลแบบเรียลไทม์
- แก้ไขเอกสารร่วมกัน ติดตามการเปลี่ยนแปลง และจัดการสิทธิ์การเข้าถึง—ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของนกขมิ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่พอใจกับการสนับสนุนลูกค้า
- อินเทอร์เฟซอาจทำงานช้าในบางครั้ง
การตั้งราคาแบบนกขมิ้น
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของลาร์ค
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรสำหรับทีมยุคใหม่
เครื่องมือการทำงานร่วมกันจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานร่วมกันของทีมคุณ และทางเลือกอื่นของ DingTalk เหล่านี้? พวกเขาคือสิ่งที่ดีที่สุด นำเสนอคุณสมบัติอันทรงพลังที่ DingTalk อาจขาดไป
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด ClickUp คือคำตอบเดียวที่คุณต้องการ ด้วยฟีเจอร์การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และการสนับสนุนด้วย AI ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ทันสมัย นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง เชื่อมต่อ และพิชิตโปรเจกต์ของคุณ