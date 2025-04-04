Leonardo AI vs Midjourney: เครื่องสร้างงานศิลปะ AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

เลื่อนดูแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใด ๆ แล้วคุณจะเห็นคำถามเดียวกันนี้ปรากฏขึ้นใต้คลิปวิดีโอและผลงานศิลปะ: "นี่ของจริงหรือ AI?"
ในฐานะสังคม เราได้เข้าสู่ยุคที่ภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์มีความสวยงามและสมจริงจนแม้แต่ศิลปินดิจิทัลที่มีประสบการณ์ยังต้องมองซ้ำสองครั้ง
นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการตัวเลือกมากขึ้น คุณภาพของภาพที่ดีขึ้น และการปรับแต่งขั้นสูง. ความท้าทายเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่คือการเลือกเครื่องมือสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ.
นั่นคือจุดที่คู่มือนี้เข้ามาช่วย เราจะมาเปรียบเทียบ Leonardo AI กับ Midjourney สองโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ชั้นนำ เพื่อดูว่าโปรแกรมใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Leonardo AI และ Midjourney ในด้านฟังก์ชันการทำงาน และเครื่องมือที่คุณสามารถเลือกใช้ตามความต้องการด้าน AI ของคุณ:
- Leonardo AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อความแม่นยำ มอบการปรับแต่งขั้นสูง การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการควบคุมกระบวนการสร้างสรรค์ของตนเอง
- Midjourney เติบโตบนการแสดงออกทางศิลปะ—นำเสนอภาพที่น่าทึ่งและคาดเดาไม่ได้ผ่านชุมชนบน Discord และเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
- หากคุณให้ความสำคัญกับการควบคุมทุก ๆ รายละเอียด Leonardo AI คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ หากคุณชอบแนวทางที่เป็นธรรมชาติและ ทดลองมากขึ้น Midjourney พร้อมตอบโจทย์คุณ
- ClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างของทั้งสองแอป—ด้วย เครื่องมือระดมความคิด, ภาพที่สร้างโดย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
เลโอนาร์โด เอไอ คืออะไร?
Leonardo AI ทำให้การสร้างงานศิลปะด้วย AI ง่ายมาก เพียงพิมพ์ข้อความที่ต้องการ เลือกสไตล์ศิลปะที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ปรับความคมชัดและขนาด หรืออัปโหลดภาพอ้างอิง จากนั้น AI จะสร้างภาพ วิดีโอ และภาพประกอบให้คุณ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายที่มีอยู่ได้อีกด้วย
ผลลัพธ์โดยทั่วไปมีความคมชัดสูง พร้อมภาพที่มีคุณภาพสูงและรายละเอียดในระดับที่น่าพอใจ ผู้ใช้จำนวนมากพบว่าภาพที่ได้มีความสมบูรณ์ทางสายตา แต่ผู้สร้างงานศิลปะด้วย AI บางรายยังคงนิยมใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพอื่นแทนการใช้เครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัวของ Leonardo AI
Leonardo AI เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย แต่ว่าการเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยินดีที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมมากเพียงใด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำรวจเทรนด์การออกแบบกราฟิกยอดนิยม—ตั้งแต่ 3D ที่เหนือจริงสุดขีดไปจนถึงภาพสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ— และเรียนรู้วิธีใช้เพื่อยกระดับเอกลักษณ์ทางภาพของแบรนด์คุณ
คุณสมบัติของ Leonardo AI
เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIอาจให้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง—บางครั้งคุณอาจได้ผลงานที่น่าประทับใจ หรือบางครั้งก็ได้ภาพที่ดูแปลกตาเล็กน้อย โดยเฉพาะรายละเอียดอย่างมือและใบหน้า Leonardo AI พยายามสร้างสมดุลระหว่างการทำงานอัตโนมัติกับการควบคุม ให้ผู้ใช้เลือกใช้เครื่องมือสร้างภาพและปรับแต่งได้ตามต้องการ นี่คือสิ่งที่ Leonardo AI นำเสนอ:
1. การสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ควบคุมด้วยคำสั่ง
Leonardo AI ช่วยให้คุณสร้างภาพได้โดยการป้อนข้อความเป็นคำกระตุ้น เลือกสไตล์ศิลปะ และปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความคมชัดและขนาด แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้มักจะคมชัดและมีคุณภาพดี แต่บางครั้งอาจไม่ตรงตามคำกระตุ้นอย่างแม่นยำ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจต้องลองหลายครั้งเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ
2. แคนวาส AI สำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
หากภาพออกมาเกือบถูกต้องแต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย AI Canvas ของ Leonardo AI ช่วยให้คุณปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ มันไม่ใช่ชุดแก้ไขเต็มรูปแบบ แต่ช่วยในการปรับปรุงพื้นฐาน เช่น การปรับสีหรือแก้ไขความไม่สอดคล้องเล็กน้อย
3. โมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าเพื่อความสม่ำเสมอของสไตล์
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกันในหลายภาพ Leonardo AI ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการมอบโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าซึ่งปฏิบัติตามกฎการออกแบบเฉพาะ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับนักออกแบบกราฟิกหรือธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งต้องรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
4. การปรับขนาดภาพให้ใหญ่ขึ้นและการปรับปรุงรายละเอียด
Leonardo AI มีเครื่องมืออัปสเกลที่ช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพและแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ โดยพยายามปรับแต่งรายละเอียด เช่น ลักษณะใบหน้าและพื้นผิว แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ—ผู้ใช้บางคนยังคงชอบใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกสำหรับการปรับแต่งขั้นสุดท้าย
5. การเข้าถึง API สำหรับนักพัฒนา
สำหรับผู้ที่ต้องการผสานการสร้างงานศิลปะด้วย AI เข้ากับโครงการของตนเอง Leonardo AI มี API ให้บริการ ฟีเจอร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและนักพัฒนามากกว่าผู้ใช้ทั่วไป
ราคาของ Leonardo AI
นี่คือแผนราคาของ Leonardo AI ที่อาจช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้อย่างมีข้อมูล:
- แผนฟรี
- แผนฝึกงาน: $10/เดือน
- แผนช่างฝีมือ: $24/เดือน
- แผนเมสเตรโอ: $48/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลัก ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
Midjourney คืออะไร?
Midjourney เป็นหนึ่งในโปรแกรมสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และด้วยเหตุผลที่ดี มันโดดเด่นด้วยความสามารถในการสร้างภาพที่มีรายละเอียดสูงและมีความหลากหลายทางสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ ศิลปะคอนเซ็ปต์ ทิวทัศน์เหนือจริง หรือภาพที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะ
ไม่เหมือนกับเครื่องมือ AI อื่น ๆสำหรับนักออกแบบ Midjourney เน้นไปที่การแสดงออกทางศิลปะมากกว่าการสร้างผลลัพธ์ที่สมจริงอย่างสุดขีด
Midjourney เริ่มได้รับความสนใจจากการทำงานทั้งหมดผ่าน Discord แต่ปัจจุบันมีอินเทอร์เฟซบนเว็บที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้การสร้างภาพเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ Midjourney ได้โดยตรง เพียงป้อนคำสั่งของคุณ แล้วชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น—ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แชทแต่อย่างใด สิ่งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ชื่นชอบพื้นที่สร้างสรรค์ที่สะอาดตาและเน้นการทำงานมากขึ้นได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้
ดังที่David Holz ผู้ก่อตั้ง Midjourneyกล่าวไว้ว่า"เรามองว่าเทคโนโลยีนี้เป็นเสมือนเครื่องยนต์สำหรับจินตนาการ"
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ศิลปะที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากไอเดียที่ยอดเยี่ยม—แต่ด้วยเครื่องมือ AI อย่าง Midjourney ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำสั่งที่ถูกต้อง เรียนรู้วิธีสร้างคำสั่งที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวอย่างคำสั่ง Midjourney เหล่านี้
คุณสมบัติของ Midjourney
Midjourney เต็มไปด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สร้างงานศิลปะด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่ผู้สร้างผลงานส่วนใหญ่ชื่นชอบจริงๆ คือมันนำเสนอการผสมผสานระหว่างโครงสร้างและความไม่แน่นอน นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการ:
1. การสร้างภาพจากข้อความผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ
Midjourney ตอนนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างภาพได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มเว็บ ทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดราบรื่นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น คุณยังสามารถเข้าร่วม Discord ของพวกเขาได้หากคุณสนใจการร่วมมือในชุมชน แต่เวอร์ชันเว็บจะให้พื้นที่ส่วนตัวที่ปราศจากสิ่งรบกวนสำหรับการทดลองใช้
การอัปเดตนี้ได้ลดอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ใหม่ลงอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Discord หรือผู้ที่ชอบอินเทอร์เฟซแบบดั้งเดิมมากกว่า
2. การปรับปรุงภาพแบบวนซ้ำ
เคยได้รับภาพที่สร้างขึ้นซึ่งเกือบจะถูกต้องแต่ต้องการการปรับแต่งเล็กน้อยหรือไม่? Midjourney ช่วยให้คุณสร้างภาพใหม่เพื่อสร้างภาพศิลปะที่หลากหลายตามคำแนะนำเดิมของคุณได้
คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก U (Upscale) เพื่อปรับปรุงภาพหรือปุ่ม V (Variations) เพื่อรับเวอร์ชันที่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยได้ แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ แต่ก็ยังต้องพึ่งพาโชคอยู่บ้าง—คุณอาจต้องลองหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณจินตนาการไว้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ค้นพบวิธีที่คำสั่งสร้างงานศิลปะด้วย AIกำลังเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ในโลกดิจิทัล ช่วยให้ศิลปินและนักออกแบบสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมืออย่าง Midjourney และ DALL-E 2
3. รูปแบบและการปรับแต่งเชิงศิลปะ
Midjourney ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งสไตล์ศิลปะได้โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ลงในคำสั่งของพวกเขา ต้องการความสวยงามแบบไซเบอร์พังค์? ภาพวาดสีน้ำมันแบบวินเทจ? ภาพที่มีรายละเอียดพร้อมพื้นผิวที่สมจริงเกินจริง? AI สามารถจัดการได้—แม้ว่าบางครั้งอาจเอนเอียงไปทางเหนือจริง ไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม
🍪 โบนัส: โหมด Niji ของ Midjourney ถูกออกแบบมาสำหรับแฟนอนิเมะโดยเฉพาะ มอบภาพที่สร้างโดย AI ซึ่งดูคล้ายกับภาพยนตร์ของ Studio Ghibli
4. โหมดล่องหน (สำหรับผู้ใช้ Pro และ Mega)
ข้อเสียหลักประการหนึ่งของแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ของ Midjourney คือภาพทุกภาพที่คุณสร้างขึ้นจะเป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่ต้องการให้ผลงานศิลปะของคุณเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็น คุณจะต้องสมัครสมาชิกแผนระดับที่สูงขึ้นเพื่อเข้าถึงโหมด Stealth
5. ความเร็วในการเรนเดอร์ที่ใช้ GPU
Midjourney มีโหมดความเร็วให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ หากคุณใช้แผนพื้นฐาน เวลาการสร้างภาพด้วย AI ของคุณจะถูกจำกัดไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อเดือน แผนที่สูงขึ้นจะปลดล็อกโหมดความเร็วสูง (สำหรับการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น) และโหมดผ่อนคลาย (ช้าลงแต่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
✍🏻 หมายเหตุ: มีโหมดเทอร์โบสำหรับผู้ที่ใจร้อน แต่จะใช้เวลาของ GPU สองเท่า
ราคาของ Midjourney
เมื่อพูดถึงแผนการสมัครสมาชิกทั้งหมดนี้ มาดูรายละเอียดระดับราคาของ Midjourney กัน:
- แผนพื้นฐาน: $10/เดือน
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
- โปรแพลน: $60/เดือน
- แพ็กเกจเมก้า: $120/เดือน
เลโอนาร์โด เอไอ กับ มิดเจอร์นีย์: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในขณะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI แต่พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกันในการสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น Leonardo AI ให้ความสำคัญกับการปรับแต่งตามความต้องการ ในขณะที่ Midjourney เป็นเหมือนไพ่ใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยศิลปะ
ถึงเวลาเผชิญหน้าแล้ว มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของพวกเขาและดูว่าแพลตฟอร์มใดโดดเด่นในด้านใดบ้าง
คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งและควบคุมรูปภาพ
Leonardo AI มอบการควบคุมอย่างกว้างขวางให้แก่ผู้ใช้ในการสร้างภาพ คุณสามารถฝึกโมเดลที่กำหนดเอง ปรับแต่งพารามิเตอร์เช่นแสงสว่างและความเข้มของเส้นแปรง และแม้กระทั่งใช้คำสั่งลบเพื่อยกเว้นองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ
ในทางกลับกัน Midjourney พึ่งพาการออกแบบคำสั่ง (prompt engineering) เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีการปรับแต่งบางอย่าง (เช่น อัตราส่วนภาพ ระดับการปรับสไตล์) ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งโมเดลได้อย่างละเอียดเหมือนกับ Leonardo AI
🏆 ผู้ชนะ: Leonardo AI, ด้วยเครื่องมือปรับแต่งขั้นสูง, โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, และการควบคุมที่ปรับแต่งได้ละเอียด
✨ เหมาะที่สุดสำหรับ:
- Leonardo AI: นักออกแบบมืออาชีพ ทีมสร้างแบรนด์ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้และแม่นยำ
- Midjourney: ศิลปินดิจิทัล นักวาดภาพประกอบ และผู้สร้างคอนเซ็ปต์ที่ชื่นชอบผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและคาดไม่ถึง
คุณสมบัติที่ 2: ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึง
Leonardo AI นำเสนออินเทอร์เฟซบนเว็บพร้อมแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถสร้างภาพได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน การควบคุมทั้งหมดมีป้ายกำกับที่ชัดเจน และผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพได้ด้วยแถบเลื่อนและเมนูแบบดรอปดาวน์
Midjourney ตอนนี้มีอินเทอร์เฟซบนเว็บให้บริการแล้ว ซึ่งเป็นการขยายตัวจากเดิมที่มีเฉพาะบน Discord แม้ว่าชุมชนบน Discord ยังคงมีอยู่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบด้านสังคม แต่ประสบการณ์บนเว็บใหม่นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการขั้นตอนการทำงานที่สะอาดตาและเน้นภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้คำสั่งแชท
🏆 ผู้ชนะ: Leonardo AI มีความได้เปรียบเล็กน้อยในด้านรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและการควบคุมภาพที่เข้าใจง่าย
✨ เหมาะสำหรับ:
- Leonardo AI: ผู้เริ่มต้น, ธุรกิจ, และผู้ที่ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมีโครงสร้าง
- Midjourney: ศิลปิน นักคิดเชิงภาพ และผู้ใช้ที่ต้องการทั้งเครื่องมือสร้างสรรค์ส่วนตัวและการเข้าถึงชุมชนสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวา
คุณสมบัติที่ 3: สไตล์ศิลปะและคุณภาพของผลงาน
Leonardo AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพที่สมจริงและละเอียดสูง ทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการความสมจริง Midjourney มีเอกลักษณ์ด้านความงามแบบจิตรกรรมและนามธรรม มักสร้างภาพที่ดูฝันเหนือจริงหรือภาพยนตร์
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Leonardo AI มอบภาพที่สมจริงและแม่นยำสูง ในขณะที่ Midjourney โดดเด่นในการสร้างงานศิลปะที่สร้างสรรค์ ฝันเฟื่อง และมีสไตล์
✨ เหมาะที่สุดสำหรับ:
- Leonardo AI: ธุรกิจ, นักการตลาด, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, และสถาปนิกที่ต้องการความสมจริงระดับภาพถ่าย
- Midjourney: นักวาดภาพแนวคิด, นักวาดภาพประกอบ, และนักสร้างสรรค์ที่ต้องการภาพที่แสดงออกถึงอารมณ์, ศิลปะ, หรือเหนือจริง
คุณสมบัติที่ 4: การกำหนดราคาและการเข้าถึง
Leonardo AI มีบริการฟรีพร้อมโทเค็น 150 หน่วยต่อวัน ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม แผนการชำระเงินของระบบใช้ระบบเครดิต ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนักต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
Midjourney ต้องการการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ แต่มีราคาที่ชัดเจนโดยมีชั่วโมง GPU ที่กำหนดไว้ต่อเดือน ทำให้ง่ายต่อการวางแผนงบประมาณสำหรับมืออาชีพ
🏆 ผู้ชนะ: Midjourney, ด้วยรูปแบบการสมัครสมาชิกที่เรียบง่าย ทำให้มั่นใจได้ถึงค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ได้สำหรับมืออาชีพ
✨ เหมาะที่สุดสำหรับ:
- Leonardo AI: ผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรก, ผู้ใช้งานเป็นครั้งคราว, ฟรีแลนซ์ที่ต้องการตัวเลือกฟรี
- Midjourney: ผู้เชี่ยวชาญ, เอเจนซี่, และผู้สร้างสรรค์ที่สร้างผลงานศิลปะด้วย AI ในปริมาณมาก
คุณสมบัติที่ 5: การใช้งานเชิงพาณิชย์และความเป็นส่วนตัว
Leonardo AI มีโหมดล่องหน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพส่วนตัวได้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการงานที่มีความอ่อนไหวของลูกค้า
การตั้งค่าเริ่มต้นของ Midjourney คือสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าภาพทั้งหมดจะมองเห็นได้ เว้นแต่คุณจะอยู่ในแผน Pro หรือ Megaplan อย่างไรก็ตาม สิทธิการใช้งานเชิงพาณิชย์มีความชัดเจนมากขึ้น: ธุรกิจที่มีรายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้นเพื่อรับสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! โหมด Stealth ของ Leonardo AI รับประกันความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ Midjourney มีข้อกำหนดการอนุญาตเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนสำหรับธุรกิจ
✨ เหมาะสำหรับ:
- Leonardo AI: ธุรกิจและฟรีแลนซ์ที่ทำงานในโครงการลับ
- Midjourney: ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ที่คุ้นเคยกับภาพที่สร้างโดย AI สาธารณะ
ข้อสรุป: ใครควรใช้สิ่งใด?
นี่คือแผนภูมิที่ง่ายซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้นระหว่างสองตัวเลือก:
|ประเภทผู้ใช้
|เลโอนาร์โด AI
|มิดเจอร์นีย์
|ผู้เริ่มต้น
|✅ ใช้งานง่าย
|✅ มีอินเทอร์เฟซแบบเว็บให้ใช้งาน
|นักออกแบบมืออาชีพ
|✅ การฝึกอบรมโมเดลตามความต้องการ
|❌ ควบคุมได้น้อยลง
|ศิลปินและนักวาดภาพประกอบ
|✅ ความสมจริงและความแม่นยำ
|✅ ฝันเฟื่อง & ทดลอง
|ธุรกิจและนักการตลาด
|✅ ความสม่ำเสมอของแบรนด์ & ความเป็นส่วนตัว
|❌ ทุกรูปภาพเป็นสาธารณะ ยกเว้นในแผนระดับสูง
|ผู้สนใจ AI แบบสบายๆ
|✅ มีบริการฟรี
|❌ ต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย
เลโอนาร์โด เอไอ vs. มิดจูร์นี บนเรดดิต
Reddit เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการวัดความคิดเห็นที่แท้จริงของผู้คนเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI ในกรณีของ Leonardo AI เทียบกับ Midjourney, Leonardo AI ได้รับคำชมมากมายสำหรับ UI ที่ใช้งานง่าย
นอกจากนี้ โมเดลที่ติดตั้งมาในตัวและความยืดหยุ่นของ Leonardo AI ยังได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากยุ่งยากกับการติดตั้งซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม เช่น Stable Diffusion ผู้ใช้จำนวนมากชื่นชอบความสามารถในการปรับแต่งภาพด้วยโมเดลและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง ซึ่งทำให้ Leonardo AI เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการทดลองสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
🗣ตามที่ผู้ใช้ท่านนี้ได้ชี้ให้เห็น:
ข้อดีของ Leonardo ได้แก่: โมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งทำได้ค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพและการประมวลผลนอกอุปกรณ์
ข้อดีของ Leonardo ได้แก่: โมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งทำได้ค่อนข้างดีในสไตล์การถ่ายภาพและการประมวลผลนอกอุปกรณ์
อย่างไรก็ตาม บางคนได้กล่าวว่าระบบเครดิตและรูปแบบการสมัครสมาชิกของมันต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้บ่อย
🚩ผู้ใช้ Reddit คนนี้ไม่ยั้งเลย:
เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว พวกเขาจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่อง และหากคุณลดระดับแผนของคุณ เครดิตใด ๆ จากการสมัครสมาชิกที่มีระดับสูงกว่าก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว พวกเขาจะเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่อง และหากคุณลดระดับแผนของคุณ เครดิตใด ๆ จากการสมัครสมาชิกที่มีระดับสูงกว่าก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
ในทางกลับกัน Midjourney เป็นที่ชื่นชอบในด้านความสม่ำเสมอของสุนทรียภาพและความสามารถในการสร้างภาพที่มีรายละเอียดและให้ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์
🗣ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งได้เน้นย้ำว่า:
MJ ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอย่างสม่ำเสมอในด้านคุณภาพของภาพ (ทั้งในด้านความสมจริงและภาพเชิงศิลปะ)
MJ ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอย่างสม่ำเสมอในด้านคุณภาพของภาพ (ทั้งในด้านความสมจริงและภาพเชิงศิลปะ)
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit บางคนระบุว่า Midjourney มีราคาแพงกว่าเครื่องมือสร้างภาพ AI อื่นๆ ในตลาด
🚩โพสต์หนึ่งบน Redditระบุว่า:
แผนพื้นฐานอนุญาตให้ใช้รูปภาพได้เพียง 200 รูปต่อเดือน ซึ่งดูเหมือนจะน้อยมากสำหรับฉัน หากคุณเป็นเหมือนฉันที่ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ ข้อจำกัดนี้อาจจะค่อนข้างจำกัดอยู่บ้าง
แผนพื้นฐานอนุญาตให้ใช้รูปภาพได้เพียง 200 รูปต่อเดือน ซึ่งดูเหมือนจะน้อยมากสำหรับฉัน หากคุณเป็นเหมือนฉันที่ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ ข้อจำกัดนี้อาจจะค่อนข้างจำกัดอยู่บ้าง
ตามที่คุณเห็น ไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียว; มันขึ้นอยู่กับว่าเวิร์กโฟลว์แบบไหนที่เหมาะกับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณมากที่สุด
พบกับ ClickUp — ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Leonardo AI เทียบกับ Midjourney
ณ ตอนนี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทั้ง Leonardo AI และ Midjourney ต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว คุณอาจเสียโอกาสในการได้สไตล์ศิลปะที่หลากหลาย หากคุณทุ่มเทให้กับสไตล์อย่างเต็มที่ คุณอาจต้องเสียสละการปรับแต่งหรือความสามารถในการจ่ายได้ ปัญหานี้เป็นเรื่องจริง
แต่ถ้าคุณไม่ต้องเลือกล่ะ? ถ้าว่ามีเครื่องมือที่ปรับสมดุลทุกปัจจัยเหล่านี้ได้ในขณะที่ยังเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยล่ะ? นั่นคือ ClickUp สำหรับคุณ—แอปสำหรับทุกการทำงาน
มาเริ่มกันด้วยการระดมความคิด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในโครงการสร้างสรรค์ใดๆ—การวางแผนขั้นตอนการทำงาน การแลกเปลี่ยนความคิด และการทำให้ทีมออกแบบมีความเห็นตรงกัน ฟังดูง่ายใช่ไหม? ผิดแล้ว
บ่อยครั้งที่คุณต้องจัดการกับโน้ตที่กระจัดกระจาย อีเมลยาวเหยียด และเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจวิสัยทัศน์ของคุณผิด นั่นคือจุดที่ClickUp Whiteboardsเข้ามาช่วยแก้ไขความยุ่งเหยิงเหล่านั้น
✅ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้ทันที
✅ ร่างแนวคิด: สร้างร่างคร่าวๆ, บอร์ดอารมณ์, และแผนผังแนวคิด และเชื่อมโยงกับงานที่ต้องทำ
✅ การสร้างภาพด้วย AI ในตัว: ใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นภาพได้ทันที
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าภาพช่วยเพิ่มความเข้าใจได้ถึง 400% นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ทำงานได้ดี—คุณสามารถมองเห็นทุกอย่างได้ในที่เดียว
นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจวิสัยทัศน์ของคุณผิด คุณจะรู้สึกเรื่องนี้มากที่สุดเมื่อต้องอธิบายแนวคิดให้กับนักออกแบบกราฟิกของคุณฟัง พวกเขาไม่รู้จริงๆ ว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในหัวนั้นคืออะไร
ดังนั้น แทนที่จะพิมพ์คำอธิบายยาวเหยียดหรือเล่นเกม "เดาว่าฉันหมายถึงอะไร" ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ ClickUp Brain ทำงานแทนคุณ
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และต้องการแนวคิดภาพที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญของคุณ แทนที่จะรอให้นักออกแบบตีความคำอธิบายที่คลุมเครือของคุณ คุณใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณได้ทันที—ภายใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ปรับแต่งภาพด้วย AI แบบทันที และแปลงแนวคิดสุดท้ายให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง
ในความเป็นจริง คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUp ซึ่งมอบความลงตัวระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
สุดท้ายนี้ ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่การคิดไอเดีย—มันต้องการการลงมือทำ ClickUp Whiteboards เชื่อมโยงความคิดของคุณโดยตรงกับกระบวนการทำงานของคุณผ่านClickUp สำหรับทีมออกแบบ
โครงการออกแบบข้ามแผนกมักประสบปัญหาความไม่เป็นระเบียบและความหงุดหงิดเนื่องจากคำขอและข้อเสนอแนะที่กระจัดกระจาย โซลูชันการออกแบบของ ClickUp ช่วยขจัดความวุ่นวายนี้โดยมอบศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบทั้งหมดของคุณ
นี่คือวิธี:
- การจัดการคำขอแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบคำขอการออกแบบทั้งหมดที่เข้ามาไว้ในที่เดียวผ่านClickUp Tasks เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสูญหาย
- เครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์: สร้างเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, บุคลิกภาพผู้ใช้, และเอกสารสรุปการออกแบบได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
- การให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ: ใส่คำอธิบายประกอบในแบบร่าง บันทึกข้อเสนอแนะผ่านClickUp Clips แทรกไฟล์ Figma และ InVision และเร่งกระบวนการอนุมัติ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการ (Slack, Miro, Figma, Google Suite และอื่นๆ) เพื่อทำให้กระบวนการออกแบบของคุณง่ายขึ้น
- สถานะงานและการมอบหมาย: ดูสถานะของแต่ละงานออกแบบและมอบหมายหัวหน้าผู้ออกแบบได้อย่างง่ายดาย
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: ใช้ความคิดเห็นในภารกิจและClickUp Chatเพื่อหารือและมอบหมายงาน ลดการส่งอีเมลไปมา
เลโอนาร์โดและมิดเจอร์นีย์สร้างสรรค์งานศิลปะ—คลิกอัพทำทุกอย่าง
Leonardo AI และ Midjourney เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพที่น่าทึ่งด้วย AI—แต่หลังจากนั้นล่ะ? การระดมความคิด การปรับปรุง การวางแผน การทำงานร่วมกัน และการลงมือทำจริง? นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทนำ
Jayson Ermac ผู้จัดการกระบวนการของ AI bees แพลตฟอร์มการตลาด B2Bสรุปไว้ว่า:
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นจุดสูงสุดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
ClickUp มีเครื่องมือสำหรับแสดงภาพกระบวนการ เป้าหมาย และอื่นๆ ของคุณ เป็นจุดสูงสุดของการทำงานร่วมกัน และมีการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเพิ่มมุมมองกระดานไวท์บอร์ด
จากกระดานไวท์บอร์ดที่ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นจริง ไปจนถึง ClickUp Brain ที่สร้างภาพและอัตโนมัติงานต่าง ๆ ได้ทันทีด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทุกอย่างเป็นไปตามแผน—ClickUp เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลลัพธ์โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสื่อสารซ้ำซ้อน แถมยังมีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตให้เลือกใช้มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อให้คุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนโดยไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย
ลงทะเบียนตอนนี้บน ClickUpและสัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดด้วยระบบ AI