13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mighty Networks ในปี 2025

ชุมชนที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นเอง—พวกเขาเต็มไปด้วยพลังงาน กระตุ้นให้เกิดการสนทนา และมักจะเติบโตเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าที่ใครจะจินตนาการได้
แพลตฟอร์มการสร้างชุมชนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับผลกระทบทั้งหมดนี้ แต่บางครั้ง แพลตฟอร์มเหล่านี้ก็เพิ่มแรงเสียดทานให้กับกระบวนการ บังคับให้คุณอยู่ในโครงสร้างที่เข้มงวด และทำให้คุณต้องทำงานรอบข้อจำกัดของมัน
แพลตฟอร์มสร้างชุมชนที่ดีที่สุดให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย—เหมือนเป็นส่วนขยายของวิสัยทัศน์ของคุณ Mighty Networks ตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้น มอบพื้นที่ให้กับผู้สร้าง, นักการศึกษา, และนักธุรกิจเพื่อสร้าง, มีส่วนร่วม, และขายภายใต้เงื่อนไขของตัวเอง และสำหรับหลายๆ คน มันได้ทำตามนั้น
แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่เหมาะกับทุกความต้องการ บางทีคุณอาจต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ความร่วมมือที่ดีกว่า หรือบางสิ่งที่สามารถขยายตามการเติบโตของคุณ ข่าวดีคือ? คุณมีตัวเลือกมากมาย
นี่คือ 13 ทางเลือกของ Mighty Networks ที่จะช่วยคุณค้นหาแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ที่เหมาะกับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 13 อันดับทางเลือกของ Mighty Networks สำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และชุมชนที่ทำงานร่วมกัน
- Discord: เหมาะที่สุดสำหรับเกมเมอร์และการมีส่วนร่วมในชุมชนแบบสด
- กลุ่ม Facebook: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมที่มีอยู่เพื่อสร้างชุมชน
- การสนทนา: เหมาะที่สุดสำหรับการอภิปรายในชุมชนที่ใช้ฟอรั่มแบบโอเพนซอร์ส
- วงกลม: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ชุมชนส่วนตัวที่มีแบรนด์เฉพาะตามความต้องการ
- ชุมชน Kajabi: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ต้องการผสานหลักสูตรการเรียนรู้เข้ากับชุมชน
- Patreon: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการแพลตฟอร์มสมาชิกพร้อมตัวเลือกการสมัครสมาชิก
- Bettermode: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น
- Thinkific: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สอนที่ต้องการสร้างและขายคอร์สออนไลน์
- Podia: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ขายสินค้าดิจิทัล
- Hivebrite: เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนมืออาชีพและส่วนตัว
- EducateMe: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการสอนสดและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นของ Mighty Networks
Mighty Networks เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการสร้างชุมชน แต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ทางเลือกอื่นอาจนำเสนอคุณสมบัติสำคัญที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่า
นี่คือเหตุผลหลักบางประการที่ทำให้คนส่วนใหญ่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลง:
- ความสามารถของ AI ที่ฉลาดขึ้น: บางแพลตฟอร์มก้าวไปไกลกว่าด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การตรวจสอบเนื้อหาอัตโนมัติ, การแนะนำเนื้อหา, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
- ปรับแต่งได้มากขึ้น: ทางเลือกบางประเภทให้คุณควบคุมการปรับแต่งแบรนด์, รูปแบบ, และการเข้าถึงของสมาชิกได้มากขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณได้
- การผสานรวมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: หากคุณพึ่งพา CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล หรือการวิเคราะห์ แพลตฟอร์มชุมชนบางแห่งมีการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัวอย่างไร้ขีดจำกัด: ต้องการเติบโตหรือไม่? มีตัวเลือกที่สามารถรองรับสมาชิกได้หลายพัน—หรือแม้กระทั่งหลายล้านคน—พร้อมเครื่องมือสื่อสารระดับองค์กร
- คุณสมบัติเฉพาะ: ไม่ว่าคุณจะต้องการโฮสต์กิจกรรม, เครื่องมือสร้างรายได้, ระบบการจัดการการเรียนรู้, หรือไดเร็กทอรีสมาชิก, หลายทางเลือกของ Mighty Networks มีคุณสมบัติเหล่านี้ในตัว
- การกำหนดราคาที่ชาญฉลาด: ตั้งแต่แผนฟรีไปจนถึงโมเดลจ่ายตามการใช้งาน แพลตฟอร์มบางแห่งช่วยให้การจัดการต้นทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่เหมาะสมควรทำงานเพื่อคุณและชุมชนของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่จะตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มใด ให้ลองเข้าร่วมชุมชนที่มีอยู่แล้วก่อน การได้สัมผัสประสบการณ์ในฐานะสมาชิกจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงจุดแข็ง ข้อจำกัด และพลวัตของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับการค้นหาชุมชนที่เหมาะสมกับคุณบนโลกออนไลน์
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mighty Networks
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร นี่คือรายการของ 13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mighty Networks สำหรับการสร้างชุมชนออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่าย:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มพร้อมเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบการทำงาน)
การรักษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การรักษาให้ชุมชนเป็นระเบียบและดำเนินการอย่างราบรื่นนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่ง นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย!
ClickUp ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มชุมชน—แต่เป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เป็นศูนย์กลางของคุณในการจัดการการสนทนา, ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, และจัดการและติดตามโครงการหรืองาน—ทั้งหมดในที่เดียว
ต่างจากแอปส่งข้อความแบบดั้งเดิมที่แยกการสนทนาออกจากการทำงานClickUp Chatช่วยให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับหัวข้อที่สำคัญ ข้อความสามารถกลายเป็นงานได้ในคลิกเดียว ช่วยให้กลุ่มที่มุ่งเน้นเป้าหมายของคุณมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ
ให้แน่ใจว่าการสนทนาและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณยังคงอยู่ในที่เดียวกัน โดยไม่ต้องสลับแอป
ภายในแชท ให้ClickUp BrainAI ช่วยสรุปหัวข้อ แนะนำคำตอบ และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมของคุณไม่พลาดทุกประเด็น ทุกการสนทนาจะเชื่อมโยงกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมบริบทครบถ้วน
📮 ClickUp Insight: เกือบ 20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการสื่อสารอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความรวดเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปจนเกิดความสับสนได้เช่นกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUpเช่น ClickUp Chat การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
ClickUp Spacesช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ ติดตามแคมเปญ หรือจัดระเบียบงานลูกค้า ด้วยสถานะที่กำหนดเองมุมมองมากกว่า 15แบบใน ClickUp และสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียด Spaces ช่วยให้คุณจัดการงานอย่างเป็นระเบียบโดยไม่มีความวุ่นวายที่ไม่จำเป็น
คุณยังสามารถเก็บ Spaces ไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์กับทีมเฉพาะได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก ClickUp รับประกันการควบคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยโดยอนุญาตให้ผู้จัดการชุมชนกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
ไม่ว่าคุณต้องการจำกัดการหารือที่ละเอียดอ่อน, จำกัดการแก้ไขเนื้อหา, หรือมอบสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, ClickUp ให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถดู, มีปฏิสัมพันธ์, และแก้ไขเนื้อหาชุมชนได้ ผ่านสิทธิ์การดูอย่างเดียว, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข, และสิทธิ์เต็ม
สมมติว่าคุณต้องการสร้างชุมชนสำหรับคลาสออนไลน์เกี่ยวกับความมั่งคั่งของคุณ ด้วยClickUp สำหรับทีมการตลาด คุณสามารถจัดสรรพื้นที่และแชทสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนไว้ และพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ มอบหมายงานบ้านให้กับผู้เรียน และงานที่เกี่ยวข้องกับงานให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจากแท็บเดียว
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ClickUpมีเทมเพลตการวางแผนชุมชน, โซเชียลมีเดีย,และการสื่อสารที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตการจัดการชุมชน ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและจัดระเบียบแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ดูแลฟอรัม, การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์, หรือการส่งเสริมกลุ่มสังคม, แบบฟอร์มนี้ช่วยปรับปรุงการหารือ, มอบหมายหน้าที่, และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น.
คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการเหตุการณ์, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ, และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มเช่น HubSpot และ Slack ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น—ขจัดปัญหาการติดขัดและทำให้การดำเนินการทางการตลาดอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แสดงทักษะ ClickUp ของคุณและเชื่อมต่อกับสมาชิกที่มีความคิดเหมือนกันในชุมชน ClickUp
- ระดมความคิด วางแผน และดำเนินการอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Docs และ ClickUp Whiteboards
- สร้างไอเดีย, สรุปการหารือ, และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติด้วยClickUp Brain
- ติดตามการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพการตลาด, และกิจกรรมของทีมด้วย ClickUp Dashboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน ไม่ว่าคุณจะชอบใช้รายการ, แผนภูมิแกนต์, โน้ตติด, หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ ทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้ว นอกจากนี้ มันยังมีความหลากหลายมากจนฉันใช้มันในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การทำงาน, รายการซื้อของ, การร่วมมือในชุมชน, ไปจนถึงการจัดการบ้าน ฉันชอบมากที่มันผสานรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน!
ClickUp มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน ไม่ว่าคุณจะชอบใช้รายการ, แผนภูมิแกนต์, โน้ตติด, อะไรก็ตามที่คุณต้องการ มันมีอยู่ที่นี่แล้ว นอกจากนี้ มันยังมีความหลากหลายมากจนฉันใช้มันในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การทำงาน, รายการซื้อของ, การร่วมมือในชุมชน, ไปจนถึงการจัดการบ้าน ฉันชอบมากที่มันผสานรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน!
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และชุมชนการทำงานร่วมกัน)
ต่างจากแพลตฟอร์มชุมชนแบบดั้งเดิม Slack ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์การประชุมเสียงและวิดีโอสด การผสานแอปอย่างไร้รอยต่อ และบทชุมชนที่นำโดยอาสาสมัคร Slack ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาชุมชน Slack ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อสร้างเครือข่ายกับนักการตลาดคนอื่น ๆหรือชุมชนนักพัฒนาเพื่อทำความเข้าใจเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุด Slack มีพื้นที่สำหรับคุณ
ข้อเสียเพียงอย่างเดียว? คุณจะไม่สามารถจัดการโครงการชุมชนที่ต้องทำงานร่วมกันไปพร้อมกับการสื่อสารได้ (ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ เช่น ClickUp!)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือความสนใจ เพื่อการสนทนาที่มีโครงสร้างและค้นหาได้
- มีส่วนร่วมผ่านการแชทด้วยเสียง/วิดีโอแบบเรียลไทม์และการอัปเดตแบบอะซิงโครนัสเพื่อความสะดวก
- เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่ม Slack ที่นำโดยอาสาสมัครเพื่อแบ่งปันความรู้และขยายเครือข่ายของคุณ
ข้อจำกัดของ Slack
- แผนฟรีจะเก็บข้อความไว้เพียง 90 วันเท่านั้น ซึ่งจำกัดการอ้างอิงระยะยาว
- การออกแบบที่เน้นการแชทเป็นหลักไม่เหมาะสำหรับการสนทนาที่มีโครงสร้างและยาว
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่าสองในสาม (65%) ของผู้ใช้โซเชียลมีเดียรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้งานออนไลน์ผ่านแอปโซเชียลที่เน้นชุมชน เช่น Discord หรือ Twitch มากกว่าแพลตฟอร์มแบบฟีดดั้งเดิมอย่าง Instagram และ Twitter
📖 อ่านเพิ่มเติม:คู่แข่ง Slack ที่ดีที่สุด
4. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับนักเล่นเกมและการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบสด)
สับสนระหว่าง Slack และ Discord สำหรับการโฮสต์ชุมชนของคุณ? การเปรียบเทียบระหว่าง Slack กับ Discordนั้นขึ้นอยู่กับว่าต้องการความร่วมมือที่มีโครงสร้างหรือการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ทั้งสองมีพื้นที่แชทและชุมชนที่คงอยู่ตลอด แต่ Discord โดดเด่นด้วยช่องเสียงที่เปิดตลอดเวลา การสตรีมสดที่ราบรื่น และการโต้ตอบแบบไดนามิก
ไม่ว่าคุณจะสร้างศูนย์รวมเกม กลุ่มเรียนรู้ หรือเครือข่ายมืออาชีพ Discord สร้างประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าและขับเคลื่อนโดยชุมชน มากกว่าวิธีการเน้นข้อความของ Slack ที่ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- เข้าร่วมและออกจากบทสนทนาได้ทุกเมื่อด้วยช่องเสียงของ Discord
- ถ่ายทอดสดเกม, การนำเสนอ, หรือวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมการหน่วงน้อยที่สุด
- กำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแล สมาชิก และผู้มาใหม่ เพื่อการจัดการชุมชนที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Discord
- รูปแบบการแชทของ Discord ทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาที่ยาวเป็นเรื่องยากขึ้น
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร คลาสสิก: $4. 99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
4. กลุ่ม Facebook (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและการสร้างชุมชนแบบออร์แกนิก)
กลุ่ม Facebook ช่วยให้การสร้างและขยายชุมชนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายภายในเครือข่ายสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มและแอปส่งข้อความอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัด เช่นขนาดกลุ่มสูงสุดของ WhatsAppที่ 1,024 คน กลุ่ม Facebook รองรับสมาชิกได้ไม่จำกัด ทำให้เป็นตัวเลือกที่สามารถขยายได้สำหรับแบรนด์ ผู้สร้างเนื้อหา และธุรกิจ
ด้วยเครื่องมือค้นหาในตัว, เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม, และข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ดูแลระบบ, พวกเขาช่วยส่งเสริมการหารือที่มีความหมาย และเชื่อมต่อผู้คนที่มีความคิดเหมือนกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกลุ่ม Facebook
- ใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของ Facebook เพื่อขยายชุมชนของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
- แชร์วิดีโอ, รูปภาพ, และโพสต์ พร้อมตัวเลือกการสร้างรายได้ผ่านโฆษณาหรือการสมัครสมาชิก
- ควบคุมการมองเห็นด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นหรือกลุ่มสาธารณะสำหรับการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของกลุ่ม Facebook
- อัลกอริทึมของ Facebook ควบคุมการมองเห็นโพสต์ ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
ราคาของกลุ่ม Facebook
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของกลุ่ม Facebook
- G2: 4. 3/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่?มีผู้คนประมาณ1.8 พันล้านคนเข้าร่วมกลุ่มบนFacebook ทุกเดือน!
5. การสนทนา (เหมาะที่สุดสำหรับการอภิปรายในชุมชนที่ใช้ฟอรั่มแบบโอเพนซอร์ส)
ผู้สร้างชุมชนหลายคนเริ่มต้นด้วยกลุ่ม Facebook หรือทางเลือกอื่นๆ อย่าง WhatsApp แต่เมื่อชุมชนของพวกเขาขยายตัวขึ้น พวกเขาก็ต้องการเครื่องมือที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วม นี่คือที่มาของ Discourse
ออกแบบมาเพื่อการสนทนาที่มีความหมายและการแบ่งปันความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ Discourse ก้าวข้ามขีดจำกัดของแพลตฟอร์มแชททั่วไปด้วยการจัดระเบียบการสนทนาผ่านหมวดหมู่ ระดับความน่าเชื่อถือ และการดูแลโดยระบบปัญญาประดิษฐ์
เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับหลายๆ คนในฟอรัม, ชุมชนผลิตภัณฑ์, และศูนย์ความรู้
ลักษณะเด่นของการสนทนา
- โครงสร้างการหารือพร้อมหัวข้อและหัวข้อย่อยเพื่อการนำทางที่ง่าย
- ให้รางวัลแก่การมีส่วนร่วมโดยการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่สมาชิกที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีชื่อเสียง
- รักษาสภาพแวดล้อมที่เคารพซึ่งกันและกันด้วยเครื่องมือจัดการเนื้อหาในตัว
ข้อจำกัดของวาทกรรม
- มุ่งเน้นการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน โดยไม่มีระบบแชทสดหรือการสตรีมในตัว
การกำหนดราคาเชิงวาทกรรม
- เริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $100/เดือน
- ธุรกิจ: 500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการสนทนา
- G2: 4. 0/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discourse อย่างไร
การสนทนาใช้งานง่ายมากและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระบบการจัดกลุ่มและรางวัลที่สามารถมอบให้กับผู้มีส่วนร่วมชั้นนำได้
การสนทนาใช้งานง่ายมากและเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระบบการจัดกลุ่มและการมอบรางวัลที่สามารถมอบให้กับผู้มีส่วนร่วมชั้นนำได้
6. วงกลม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ชุมชนส่วนตัวที่มีแบรนด์เฉพาะ)
หากซอฟต์แวร์ชุมชนของคุณเป็นมากกว่าห้องแชท?
Circle รวมการสนทนา, กิจกรรมสด, และคอร์สไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่าย—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป สร้างขึ้นเพื่อผู้สร้างสรรค์และแบรนด์, มันส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ที่สมาชิกสามารถเชื่อมต่อได้อย่างแท้จริง
วงกลมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จัดโครงสร้างการสนทนาตามหัวข้อเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นและเข้าถึงได้ง่าย
- สร้างหลักสูตรด้วยมัลติมีเดีย แบบทดสอบ และกำหนดการปล่อยเนื้อหาเป็นช่วง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณเพื่อประสบการณ์ที่กลมกลืน
ข้อจำกัดของวงกลม
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูล ถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนระดับที่สูงกว่า
การกำหนดราคาแบบวงกลม
- มืออาชีพ: $89/เดือน
- ธุรกิจ: $199/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $360/เดือน
- แอปแบรนด์พลัส: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวแบบวงกลม
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: 64% ของผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นที่ชื่นชอบเนื้อหาเดียวกัน—แม้ว่าจะไม่เคยพบกันมาก่อนก็ตาม เสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นโดยทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกันได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมการเชื่อมต่อผ่านการสนทนาแบบโต้ตอบ กิจกรรมสด และความท้าทายในชุมชน ยิ่งชุมชนแข็งแกร่งมากเท่าไร ผู้ใช้ของคุณก็จะยิ่งมีส่วนร่วมและภักดีมากขึ้นเท่านั้น
7. ชุมชน Kajabi (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ผสานหลักสูตรการเรียนรู้กับชุมชน)
ความรู้คือพลัง แต่ชุมชนคือสิ่งที่เปลี่ยนพลังนั้นให้กลายเป็นผลกระทบ Kajabi เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้สร้างสามารถเปลี่ยนความเชี่ยวชาญให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัล วันนี้ Kajabi Communities ได้ก้าวไปไกลกว่าเดิม—นำเสนอพื้นที่ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ที่ซึ่งสมาชิกสามารถเรียนรู้ เชื่อมต่อ และเติบโตไปพร้อมกัน
ด้วยหลักสูตรในตัว โปรแกรมการโค้ช กิจกรรมสด และเครื่องมือสร้างรายได้ จึงออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนผู้ชมแบบไม่สนใจให้กลายเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมและจ่ายเงิน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของชุมชน Kajabi
- ผสานการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
- จัดกิจกรรมถามตอบสด เซสชันโค้ชชิ่งและกิจกรรมสื่อสารกลุ่มโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- รักษาความมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการติดตามความสำเร็จ การแจ้งเตือน และความท้าทายแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของชุมชน Kajabi
- เฉพาะแผนระดับสูงกว่าเท่านั้นที่ปลดล็อกการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง การวิเคราะห์ และการปรับแต่ง
ราคาของชุมชน Kajabi
- คิกสตาร์ตเตอร์: $89/เดือน
- พื้นฐาน: $149/เดือน
- การเติบโต: $199/เดือน
- ข้อดี: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวชุมชน Kajabi
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Kajabi อย่างไร
Kajabi ช่วยให้เราสามารถผสานรวมหน้า landing page สำหรับการตลาด, อีเมลแบบ drip สำหรับการตลาด, เนื้อหาเพื่อส่งและติดตามให้กับลูกค้า, และควบคุมการเข้าถึงของลูกค้าได้.
Kajabi ช่วยให้เราสามารถผสานรวมหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับการตลาด อีเมลแบบหยดน้ำสำหรับการตลาด เนื้อหาที่ต้องการส่งและติดตามไปยังลูกค้า รวมถึงควบคุมการเข้าถึงของลูกค้าได้
🧠 เกร็ดความรู้:สมาคมช่างในยุโรปยุคกลางถือเป็นรูปแบบหนึ่งของชุมชนวิชาชีพที่เก่าแก่ที่สุด ช่างฝีมือและพ่อค้าได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมเหล่านี้ขึ้นเพื่อควบคุมการค้าขาย รักษาคุณภาพมาตรฐาน และช่วยเหลือสมาชิก—ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังอันยั่งยืนของความร่วมมือในชุมชน
8. Patreon (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ต้องการแพลตฟอร์มสมาชิกพร้อมตัวเลือกการสมัครสมาชิก)
Patreon เป็นแพลตฟอร์มสมาชิกที่ให้ผู้สร้างควบคุมการมีส่วนร่วมและการสร้างรายได้ได้เอง ลืมการไล่ตามยอดไลค์และรายได้จากโฆษณาไปได้เลย—สร้างชุมชนพิเศษที่แฟนๆ สมัครสมาชิกเพื่อรับเนื้อหาพิเศษ การโต้ตอบโดยตรง และประสบการณ์ระดับพรีเมียม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Patreon
- แชร์เนื้อหาโดยไม่มีข้อจำกัดจากอัลกอริทึม เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยตรง
- เสนอวิดีโอ พอดแคสต์ และโพสต์พิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกเพื่อเป็นรางวัล
- กำหนดราคาแบบหลายระดับพร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- สร้างรายได้ประจำผ่านการสมัครสมาชิก, การให้ทิป, และการขายสินค้าพิเศษ
ข้อจำกัดของ Patreon
- แม้ว่า Patreon จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแพลตฟอร์มบางแห่ง แต่ก็มีแนวทางที่บังคับใช้ซึ่งจำกัดประเภทของเนื้อหาบางประเภท
การตั้งราคา Patreon
- ฟรี สำหรับชุมชนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ข้อดี: 8% ของรายได้ที่ได้รับจาก Patreon
- พรีเมียม: 12% ของรายได้ที่ได้รับจาก Patreon
คะแนนและรีวิวจาก Patreon
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Patreon อย่างไร
ข้อดีของ Patreon คือเป็นที่รู้จักดี และฉันสามารถอัปโหลดข้อความหรือรูปภาพได้ในไม่กี่วินาที ฉันโชคดีที่มีผู้สนับสนุนบางคน คู่แข่งคือใคร> ฉันซึ่งเป็นศิลปินมัลติมีเดียและนักเขียน จะสามารถกระจายตัวเองได้แค่ไหน? ฉันบริหารธุรกิจทั้งหมดของตัวเอง
ข้อดีของ Patreon คือเป็นที่รู้จักดี และฉันสามารถอัปโหลดข้อความหรือรูปภาพได้ในไม่กี่วินาที ฉันโชคดีที่มีผู้สนับสนุนบางคน คู่แข่งคือใคร> ฉันซึ่งเป็นศิลปินมัลติมีเดียและนักเขียน จะสามารถกระจายตัวเองได้แค่ไหน? ฉันบริหารธุรกิจทั้งหมดของตัวเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? 66% ของผู้บริโภคกล่าวว่าชุมชนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่พวกเขาเลือกสนับสนุน แต่สำหรับผู้สร้างสรรค์ผลงาน การเปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นรายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป—โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มที่อัลกอริทึมเป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้เห็นผลงานของพวกเขา
9. Bettermode (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น)
ไม่ใช่ทุกชุมชนจะเหมือนกัน แล้วทำไมต้องยอมรับแพลตฟอร์มที่เหมาะกับทุกคน?
Bettermode มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้กับคุณในการปรับแต่งรูปลักษณ์ ฟังก์ชันการทำงาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวสำหรับสมาชิก ฟอรัมสาธารณะเพื่อขยายการสนทนา หรือโมเดลแบบผสมผสานที่มีเนื้อหาพิเศษ Bettermode สามารถปรับให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของคุณได้—ให้คุณสร้างชุมชนตามเงื่อนไขของคุณเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bettermode
- โฮสต์ชุมชนของคุณบนโดเมนที่กำหนดเองเพื่อประสบการณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกัน
- ให้สมาชิกสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโซเชียลหรือแอปที่มีอยู่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- สร้างและปรับแต่งพื้นที่ชุมชนได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของโหมดเบตเตอร์
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่แพลตฟอร์มนี้อาจจำกัดตัวเลือกการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครเนื่องจากการพึ่งพาแม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่จำกัดเนื่องจากการขาดฟีเจอร์เสียง วิดีโอ หรือแชทสดที่ติดตั้งไว้
ราคาของ Bettermode
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $59/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
บทวิจารณ์และคะแนนของ Bettermode
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bettermode ว่าอย่างไร
เทมเพลตที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย จากนั้นสามารถปรับแต่งให้เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย มีบทความและวิดีโอที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้เราใช้ bettermode ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแน่นอนว่ามีแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่กำลังพัฒนาบน Bettermode ด้วยเช่นกัน
เทมเพลตที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย จากนั้นสามารถปรับแต่งให้เป็นของเราเองได้อย่างง่ายดาย มีบทความและวิดีโอที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้เราใช้ bettermode ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแน่นอนว่ามีแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่กำลังพัฒนาบน Bettermode ด้วยเช่นกัน
10. Thinkific (เหมาะที่สุดสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการสร้างและขายคอร์สออนไลน์)
Thinkific เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน สร้างขึ้นสำหรับนักการศึกษา ผู้สร้างคอร์ส และธุรกิจที่ต้องการผสมผสานการมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง
มันสร้างพื้นที่แบบโต้ตอบที่นักเรียนสามารถถามคำถาม เข้าร่วมการสนทนา และเข้าร่วมกิจกรรมสดได้—ในขณะที่สามารถนำทางระหว่างหลักสูตรและคุณสมบัติของชุมชนได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Thinkific
- จัดเซสชันถามตอบกับผู้ดำเนินรายการ, เซสชันโค้ชชิ่ง และบทเรียนเชิงโต้ตอบเพื่อการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อกับสมาชิกชุมชนได้ตลอดเวลาผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชและแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- ติดตามแนวโน้มการมีส่วนร่วม ผู้ที่มีส่วนร่วมสูงสุด และสมาชิกที่กระตือรือร้น เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาสมาชิก
ข้อจำกัดของ Thinkific
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนที่เน้นการศึกษาและการโค้ช แต่ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเครือข่ายทั่วไปหรือการมีส่วนร่วมทางสังคม
ราคาของ Thinkific
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- เริ่มต้น: $99/เดือน
- เติบโต: $199/เดือน
คะแนนและรีวิว Thinkific
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจาก McKinsey & Company แบรนด์ที่กระตุ้นวงจรชุมชนจะเห็นโพสต์—ไม่ว่าจะมาจากแบรนด์เองหรือผู้บริโภค—กลายเป็นไวรัลอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. Podia (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างที่ขายสินค้าดิจิทัล)
ชุมชนออนไลน์ที่มีชีวิตชีวาไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนทนาธรรมดาเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายซึ่งทำให้สมาชิกอยากกลับมาอีก อย่างไรก็ตาม ผู้สร้างเนื้อหาจำนวนมากกลับพบว่าตัวเองติดอยู่บนแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมมากกว่าการเป็นเจ้าของที่แท้จริง ทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาฟีดที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม
Podia พลิกโฉมวงการ มอบอำนาจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ควบคุมชุมชน เนื้อหา และรายได้ของตนเองอย่างสมบูรณ์ในที่เดียว ปราศจากข้อจำกัดของโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podia
- ส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายไปยังชุมชนของคุณโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- สร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน้าเพจขายสินค้าและเนื้อหาบล็อก
- ขายคอร์ส, สมาชิก, และชุมชนร่วมกันเป็นแพ็กเกจเดียว
ข้อจำกัดของ Podia
- ออกแบบมาเพื่อขายเป็นหลักมากกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งและขับเคลื่อนด้วยการสนทนา
ราคาของ Podia
- ผู้ขนย้าย: เริ่มต้นที่ $39/เดือน
- เชคเกอร์: $89/เดือน
- Podia อีเมล: ฟรีกับทั้งสองแผน
คะแนนและรีวิวของ Podia
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
12. Hivebrite (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนมืออาชีพและส่วนตัว)
ไม่ใช่ทุกชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อสาธารณะ บางแห่งให้บริการเฉพาะกลุ่มมืออาชีพ ศิษย์เก่า และเครือข่ายส่วนตัวที่เติบโตบนพื้นฐานของความพิเศษเฉพาะตัว โครงสร้างที่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
Hivebrite ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างเครือข่าย, การจัดงาน, การให้คำปรึกษา, และการระดมทุนภายในกลุ่มที่มีการจัดการอย่างดี. ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสมาคม, เครือข่ายองค์กร, หรือสมาชิกแบบเชิญเท่านั้น, Hivebrite มอบการควบคุม, การปรับแต่ง, และความปลอดภัยที่คุณต้องการเพื่อให้ชุมชนของคุณมีส่วนร่วมและมีคุณค่า.
คุณสมบัติเด่นของ Hivebrite
- จัดระเบียบสมาชิกเป็นกลุ่มส่วนตัว กลุ่มอุตสาหกรรม หรือเครือข่ายศิษย์เก่า พร้อมการควบคุมการเข้าถึงที่กำหนดเอง
- เครื่องมือการบริจาคและการสนับสนุนที่ติดตั้งไว้ช่วยให้สามารถระดมทุนจากชุมชนได้โดยตรง
- โปรไฟล์ที่ละเอียด, ไดเรกทอรีที่สามารถค้นหาได้, และโปรแกรมการให้คำปรึกษาช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อทางอาชีพ
ข้อจำกัดของ Hivebrite
- ไม่มีระบบส่งข้อความธุรกิจแบบทันทีหรือแชทสดในตัว
- การสนทนาอาศัยการโต้ตอบแบบฟอรัมเท่านั้น
ราคาของ Hivebrite
- เชื่อมต่อ: ราคาที่กำหนดเอง
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hivebrite
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hivebrite ว่าอย่างไร
แพลตฟอร์มที่ทรงพลังและหลากหลาย: Hivebrite นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชน ตั้งแต่ฟอรัมและกลุ่มไปจนถึงกิจกรรมและการแบ่งปันเนื้อหา มันให้เครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มที่ทรงพลังและหลากหลาย: Hivebrite นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชน ตั้งแต่ฟอรัมและกลุ่มไปจนถึงกิจกรรมและการแบ่งปันเนื้อหา มันให้เครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อ
13. EducateMe (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการสอนสดและการมีส่วนร่วมของนักเรียน)
EducateMe ถูกสร้างขึ้นสำหรับครูผู้สอน โค้ช และสถาบันที่ต้องการสร้างชุมชนการเรียนรู้แบบโต้ตอบที่มีเซสชันสด การอภิปรายที่มีโครงสร้าง และการทำงานร่วมกันของนักเรียน
ไม่เหมือนกับแพลตฟอร์มชุมชนทั่วไป แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษา โดยให้บริการห้องเรียนเสมือนจริง ระบบติดตามความก้าวหน้า และชุมชนตามหลักสูตร เพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ EducateMe
- ติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และความสำเร็จเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านพื้นที่ชุมชนที่มีโครงสร้าง
- จัดการการส่งงานของนักเรียน ให้ข้อเสนอแนะ และอำนวยความสะดวกในการอภิปรายในหลักสูตร
ข้อจำกัดของ EducateMe
- เหมาะสำหรับชุมชนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับการสร้างเครือข่ายทางสังคมหรือวิชาชีพทั่วไป
ราคาของ EducateMe
- ขั้นสูง: $150/เดือน
- ข้อดี: $240/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว EducateMe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
การสร้างชุมชน? มีวิธีที่ฉลาดกว่าด้วย ClickUp
แพลตฟอร์มชุมชนที่ดีที่สุดสนับสนุนวิสัยทัศน์ของคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วม และขยายตามความต้องการของคุณ ทางเลือก 13 รายการนี้ของ Mighty Networks มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง และตัวเลือกการปรับแต่ง
สำหรับโซลูชันที่ผสานประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้ชุมชนของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ClickUp คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนเพื่อรับบัญชี ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่าง!