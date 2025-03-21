10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Klaxoon ในปี 2025

เคยรู้สึกอยากหยิบปากกาเมจิกขึ้นมาขีดเขียนไปทั่วหน้าจอที่แชร์ระหว่างการประชุมทีมทางไกลไหม? ด้วยกระดานวาดภาพเสมือนจริง คุณสามารถทำแบบนั้นได้เลย!
แม้ว่าสถานที่ทำงานของคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่การระดมความคิดกับทีมของคุณยังคงเหมือนเดิม อย่างน้อยด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ความคิดได้พร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น Klaxoon เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพที่ได้รับความนิยมมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการโต้ตอบ ไม่ว่าคุณจะมีโครงการที่จะเปิดตัวหรือทีมที่ต้องฝึกอบรม—คุณสามารถใช้มันได้
อย่างไรก็ตาม อาจมีวันที่คุณต้องการความสามารถในการผสานรวมที่ดีขึ้น ตัวเลือกการส่งออก และอื่น ๆ เราเห็นคุณ! รายการนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 10 ทางเลือกของ Klaxoon ที่จะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่เหมาะกับแผนการวางแผนโครงการและความต้องการในการทำงานร่วมกันทางภาพของคุณ
ข้ามการลองผิดลองถูก—ค้นพบทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่นี่
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 10 ทางเลือกแทน Klaxoon สำหรับการปรับปรุงการร่วมมือและการคิดสร้างสรรค์:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การวางแผน และการจัดการ
- FigJam: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบโต้ตอบ
- กระดานไวท์บอร์ด MS: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ
- Collaboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง
- Lucidspark: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการงาน
- สเก็ตช์: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบเรียลไทม์ การให้ข้อเสนอแนะ และการส่งต่อให้ผู้พัฒนา
- Creately: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพ
- Stormboard: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือในการระดมความคิดและการรายงาน
ข้อจำกัดของ Klaxoon: เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ โค้ชแบบอไจล์ หรือผู้จัดการทีม Klaxoon สามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณได้ คุณสามารถ ตั้งค่าโพลเพื่อประเมินสถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในทีม หรือเข้าถึงไลบรารีเทมเพลตสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้คุณมองหาเครื่องมือไวท์บอร์ด AI อื่นๆ:
- แม้ว่าชุดคุณลักษณะจะมีมากมาย แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นได้
- หน้าจอผู้ใช้สามารถรกได้เนื่องจากคุณสมบัติหลายอย่าง
- สำหรับทีมขนาดเล็ก เครื่องมืออาจมีราคาแพง
- ขาดคลังภาพคลิปอาร์ต และประวัติเวอร์ชันของการดำเนินการที่ทำ
- ตัวเลือกหมวดหมู่และไอเดียสีของ กระดาน Klaxoon มีจำกัด
- การสร้างโพสต์-อิท ณ จุดที่ต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- คุณสมบัติอาจซ้อนทับกับเครื่องมือที่มีอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและความซ้ำซ้อน
ทางเลือกของ Klaxoon ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก 10 รายการสำหรับ Klaxoon และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
|ทางเลือกแทน Klaxoon
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การระดมความคิด, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการ
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
|มิโร
|ความร่วมมือ การวางแผน และการจัดการ
|ทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, องค์กรธุรกิจ
|ฟิกแจม
|การระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในการออกแบบแบบโต้ตอบ
|นักออกแบบ UX/UI, ทีมสร้างสรรค์, สตูดิโอออกแบบ
|กระดานไวท์บอร์ด MS
|ความร่วมมือกับระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|ทีมที่ใช้ Microsoft Teams สำหรับการร่วมมือ
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|เวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ
|ผู้อำนวยความสะดวก, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ
|Collaboard
|เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง
|ทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง
|Lucidspark
|การวาดแผนผังและการจัดการงาน
|ทีมออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, นักกลยุทธ์ทางธุรกิจ
|ร่าง
|การออกแบบแบบเรียลไทม์, การให้ข้อเสนอแนะ, และการส่งมอบงานให้กับนักพัฒนา
|นักออกแบบ UI/UX, เอเจนซี่สร้างสรรค์
|Creately
|การวางแผนโครงการด้วยภาพ
|นักออกแบบ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมในอุตสาหกรรมทางเทคนิค
|สตอร์มบอร์ด
|เครื่องมือสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการรายงาน
|ทีมสร้างสรรค์, ครูผู้สอน, ทีมโครงการ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Klaxoon ที่ควรใช้
การร่วมมือของทีมสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ถึง 41%และยอดขายได้ถึง 27%
ทางเลือกของ Klaxoon เหล่านี้สัญญาว่าจะช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความยืดหยุ่นที่มากขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที รวมถึงข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย
พร้อมหรือยังที่จะเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของคุณ?
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิด, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Klaxoon คือ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การแบ่งปันความรู้, และการแชท—ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติ.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsเชื่อมต่อกับงาน, แชท, และเอกสาร, ทำให้ทุกความคิดกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้. วางแผนแนวคิด, กระบวนการ, และขั้นตอนการทำงานได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ โดยใช้คุณสมบัติการลากและวาง.
เอกสารและงานที่ฝังไว้จะให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์; ทุกความคิดสามารถเปลี่ยนเป็นงานและเชื่อมโยงกับโครงการเฉพาะได้. คุณสามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ด้วยการแชร์ลิงก์และตัวเลือกการส่งออก PDF. (มันยังยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเก็บงานของคุณไว้เพื่ออ้างอิง).
คุณสมบัติเด่น? เครื่องสร้างภาพด้วย AI ที่สามารถสร้างภาพจากความคิดของคุณได้ทันที! นี่คือการสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม?
แผนผังความคิด ClickUp
ClickUp Mind Mapsช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งความคิดใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้ ตัวเลือกการปรับแต่งเช่น การเชื่อมต่อที่มีสีโค้ดและมุมมองแบบ cascading ช่วยให้การมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหรือความคิดง่ายขึ้น
ทีมสามารถจัดระเบียบแผนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์จัดวางใหม่เพียงคลิกเดียว ทำให้โครงสร้างเรียบร้อยโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
ClickUp สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการ
เมื่อความคิดของคุณกลายเป็นงาน การดำเนินการและการติดตามผลจะง่ายขึ้นมากด้วยClickUp สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการ
มุมมองที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ เครื่องมือเชิงโต้ตอบของ ClickUp เช่น กราฟแกนต์และกระดานคัมบัง ยังช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นไปอย่างราบรื่น—และสนุกสนานยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับสรุปข้อมูลสำคัญและรายการที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาก่อนหน้าผ่าน AI CatchUp ใน ClickUp Chat
- ดู จัดการ และแก้ไขความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เดียวที่เป็นระเบียบ
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติผ่าน ClickUp Automations
- กำหนดความสำเร็จด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือจริง/เท็จ โดยใช้การติดตามเป้าหมาย
- วางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์, มุมมองปฏิทิน และการติดตามสปรินต์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจจะทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บาซซ่า กิลเบิร์ต, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ AccuWeather, ได้ทบทวน ClickUp:
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงสร้างและเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็ทำได้อย่างราบรื่นเช่นกัน
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 36.08% ของแรงงานทั่วโลกมองว่าการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงดีกว่าการพบกันตัวต่อตัว เพราะพวกเขารู้สึกกดดันน้อยกว่าเมื่อต้องติดตามงานกับสมาชิกในทีมทางออนไลน์
2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การวางแผน และการจัดการ)
ใช้ตาราง แผนภาพ และไทม์ไลน์เพื่อจัดระเบียบและแสดงภาพโครงการด้วย Miro Intelligent Canvas แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นต้นแบบ สรุปงาน และแผนการได้ในไม่กี่วินาที ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น วิดีโอ/เสียงนำชม กิจกรรมแบบโต้ตอบ และสรุปโดยอัตโนมัติ
สมาชิกทีมสามารถลงคะแนนเสียงในไอเดีย, การออกแบบ, หรือข้อเสนอได้เช่นกันในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจร่วมกันและการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปได้ในขณะที่การรักษาความร่วมมือให้มีความน่าสนใจทางสายตาและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- อธิบายภาพบนกระดานโดยสร้างข้อความแสดงแทน
- วาดด้วยมือและเปิดใช้งานฟีเจอร์ วัตถุอัจฉริยะ เพื่อให้ Miro ทำให้สวยงาม
- ใช้โหมดการนำเสนอเพื่อดูทุกอย่างในหน้าจอเต็มและรู้สึกเหมือนกำลังทำงานกับสไลด์โชว์
- กำหนดจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมี พร้อมกำหนดเวลาจำกัดสำหรับการลงคะแนนเสียง
ข้อจำกัดของ Miro
- การปรับขนาดเส้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ยังคงอยู่
- จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าลูกศรใหม่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่บันทึกการปรับตั้งค่าครั้งก่อน
- CTRL+Z หรือยกเลิกการทำงานหยุดทำงานระหว่างการระดมความคิดร่วมกัน
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?
Miro ชนะใจฉันมาได้หนึ่งหรือสองปีแล้ว และตอนนี้เป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดหลักของฉัน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการทำให้คนอื่นใช้มันนอกเหนือจากการประชุมกับฉัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพ
3. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบโต้ตอบ)
คุณมีทีมใหญ่และไม่สามารถหาแพลตฟอร์มที่รองรับทุกคนได้หรือไม่? FigJam ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมงานไม่จำกัดจำนวน มันจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และแชร์ความคิดเห็นได้ทันทีด้วยโน้ตติด, โน้ตเสียง, และการตอบสนอง FigJam ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Miro ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- รวมศูนย์กระบวนการทำงานด้วยเครื่องมืออย่าง Jira และ Figma
- ใช้ FigJam เพื่อสร้างแผนภาพและแสดงภาพกระบวนการ
- ใช้เทมเพลตสำหรับแผนงาน, การทบทวน, และไทม์ไลน์เพื่อเริ่มต้นไอเดียและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
- สร้างภาพแผนงาน สร้างแผนภูมิแกนต์ และผสานวิดเจ็ตเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ FigJam
- การค้นหาการผสานระบบอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การแชร์ลิงก์สำหรับไฟล์ FigJam มีความซับซ้อน
- ไม่อนุญาตให้เพิ่มรูปทรงที่กำหนดเอง, เกรเดียนต์, หรือลวดลาย
ราคา FigJam
- ฟรี
- มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
- องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่งเต็ม
- องค์กร: $5/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
คะแนนและรีวิว FigJam
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง FigJam อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ figjam และมันมีประโยชน์มากในการใช้คู่มืออ้างอิงหลังจากที่ได้สร้างมันขึ้นมาแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียงกันถูกต้อง ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการสำรวจจะไหลลื่นอย่างไรดีกว่าการส่งเอกสาร word 100 หน้าให้พวกเขาหรือให้พวกเขาดูตัวอย่างการสำรวจหลายครั้ง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam
4. MS Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)
คุณกำลังทำงานกับ Microsoft Teams และต้องการร่วมมือกันโดยใช้ Whiteboard อยู่หรือไม่?ฉันได้ทำการผสานรวมกับ Teams แล้ว Microsoft Whiteboard มีผืนผ้าใบแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเช่น การตอบสนอง, โน้ตติด, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทำให้การแบ่งปันและจัดโครงสร้างความคิดเป็นเรื่องง่ายทางสายตา. นอกจากนี้, ตัวเลือก 'แทรกภาพ' ก็เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบมากมาย, ที่ให้พื้นที่สำหรับภาพประกอบและการโต้ตอบ.
คุณสมบัติเด่นของ MS Whiteboard
- ใช้เทมเพลตสำหรับงานต่างๆ เช่น การระดมความคิด กระดานคัมบัง และการประชุมทีม
- ตรวจสอบว่าสมาชิกทีมคนใดเพิ่มข้อมูลใดและรักษาความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- ผู้ร่วมเขียนบนบอร์ดเดียวที่ใช้กับอุปกรณ์หลายเครื่อง
- ใช้เครื่องมือปากกาขั้นสูงสำหรับการวาดและร่างอย่างแม่นยำ
ข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ด MS
- แม่แบบและกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพของ Microsoft Teams ขาดคุณภาพ
- เครื่องมือเลือกไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับฟอนต์มีจำกัด
ราคาของ MS Whiteboard
- มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ MS Teams
MS Whiteboard รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 0/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยน MS Whiteboard ของคุณให้เป็นโหมด 'อ่านอย่างเดียว' โดยปิด 'ผู้เข้าร่วมอื่นสามารถแก้ไขได้' ในการตั้งค่า การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว: เมนูการตั้งค่า → ปิด 'ผู้เข้าร่วมอื่นสามารถแก้ไขได้' → เสร็จสิ้น! กระดานของคุณจะถูกล็อกไว้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
5. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ)
ใช้ Mural สำหรับกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและเทมเพลตแผนผังความคิดที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดและการวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน
คุณจะชื่นชอบการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams และ Google Workspace ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ความสามารถของเครื่องมือในการ วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- เร่งกระบวนการระดมความคิดด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่แนะนำโดย AI
- ใช้คลังแม่แบบขนาดใหญ่เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณ
- จัดการแผนผังกระบวนการขณะสนทนากับลูกค้าเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
- สรุปการสนทนาให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วยสรุปโดย AI
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะอื่น ๆ มีข้อจำกัด
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่สามารถทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ทำงานช้าลง
- การจัดกลุ่มแผ่นงานเป็นพื้นที่ทำงานและห้องต่างๆ อาจทำให้เกิดความสับสน ทำให้ต้องตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: 12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (1,380 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130 รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
6. Collaboard (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง)
Collaboard รองรับผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ตัวเลือกการผสานรวมและฟีเจอร์การส่งออกยังช่วยให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ ผู้ใช้สามารถ ร่างภาพ ติดโน้ต และจัดระเบียบความคิดได้อย่างเป็นภาพ ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Collaboard
- นำเข้าและส่งออกเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงไฟล์ PDF และไฟล์ภาพคุณภาพสูง
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira และอื่นๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- นำเสนอแนวคิดแบบโต้ตอบระหว่างการประชุมทางวิดีโอด้วยโหมดการนำเสนอที่มีในตัว
ข้อจำกัดของ Collaboard
- คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดนั้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ตัวเลือกการแก้ไขอาจดูมีจำกัด
ราคาของ Collaboard
- ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Collaboard
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? 63% ของผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาเสียเวลาไปเปล่า ๆเนื่องจากปัญหาการสื่อสารในการจัดตั้งธุรกิจของพวกเขา
7. Lucidspark (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการงาน)
สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วย แชทภายในผลิตภัณฑ์และอีโมจิ ใน Lucidspark ใช้ฟีเจอร์ 'เรียกผู้อื่นมาหาฉัน' เพื่อรักษาความต่อเนื่องและรักษาความสอดคล้องกันระหว่างการประชุม ด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต การวาดด้วยมือ และโน้ตติดผนัง Lucidspark จึงกลายเป็นเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark
- จัดระเบียบและโครงสร้างความคิดโดยใช้ฟังก์ชันการติดแท็ก การจัดกลุ่ม และการจัดเรียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคุณสมบัติตารางแบบไดนามิก
- ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำหรับเวิร์กโฟลว์ การวางแผนสปรินต์ และการทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้
- เรียนรู้จากคำแนะนำการใช้งานที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับคำอธิบายและสัญลักษณ์
- จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ฟีเจอร์บอร์ดแยกกลุ่ม
ข้อจำกัดของ Lucidspark
- ตัวเลือกเทมเพลตและรูปทรงที่จำกัดให้เลือก
- การทดลองใช้ฟรีอนุญาตให้อัปเดตเอกสารได้เพียง 3 ฉบับต่อครั้ง
ราคาของ Lucidspark
- ฟรี
- บุคคล: $9/ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidspark
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการออกแบบ: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับทีมออกแบบ
8. Sketch (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบเรียลไทม์ การให้ข้อเสนอแนะ และการส่งต่อให้ผู้พัฒนา)
ด้วย Sketch หลายทีมสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนผืนผ้าใบหรือต้นแบบด้วยการแสดงความคิดเห็นในแอป และใช้เทมเพลตเพื่อสร้างการออกแบบคุณภาพสูง ตั้งแต่แบบจำลองแอปไปจนถึงเว็บไซต์ที่สมบูรณ์
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างต้นแบบที่มีความสมจริงสูงโดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- ให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ความคิดเห็นที่ซิงโครไนซ์และฟีเจอร์การส่งต่องาน
- อัตโนมัติการสร้างเลเยอร์และวัตถุอื่น ๆ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง, จัดการสิทธิ์, และแชร์การออกแบบกับผู้ชมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้ได้บน iPad ทำให้ความยืดหยุ่นสำหรับนักออกแบบมีจำกัด
- ความสามารถในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนไม่มี
- ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ใน Sketch
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: 120 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sketch อย่างไรบ้าง?
คลังปลั๊กอินขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับการทำงานต่างๆ เช่น การสร้างแอนิเมชัน การส่งออกโค้ด และการทำโปรโตไทป์ ด้วยเครื่องมืออย่าง Sketch สำหรับทีม นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้พร้อมกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์: คู่มือทีละขั้นตอนพร้อมเทมเพลต
9. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพ)
โต้ตอบเสมือนว่าคุณนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับ ผืนผ้าใบภาพไร้ขอบเขตของ Creately ทุกการกระทำของทีมจะซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ Preview Sync และเธรดความคิดเห็นและการสนทนาเปิดโอกาสให้แบ่งปันไอเดีย ให้ข้อเสนอแนะ และรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน
เลือกจากตัวอย่างแผนผังกว่า 50 แบบและเทมเพลตกว่า 1,000 ประเภทเพื่อจัดการกับความท้าทายทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ Creately ยังมี การติดตามด้วยเมาส์และการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มอีกชั้นของการทำงานร่วมกันและรักษาการเชื่อมต่อของสมาชิกทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เลือกจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย
- สร้างแผนผังงาน แผนผังความคิด แผนผังองค์กร และโครงร่างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การซิงค์แบบสองทางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล, สเปรดชีต, และเครื่องมือภายนอก
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Slack และ Confluence เพื่อการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Creately:
- แผนผังที่ซับซ้อนอาจทำให้หน้าจอรู้สึกแออัดและทำให้ช้าลง
- ความคิดเห็นสามารถสร้างหรือลบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
- ตัวเลือกการส่งออกและการร่วมมือในแผนฟรีมีจำกัด
ราคาของ Creately
- ฟรี
- ส่วนตัว: $8/เดือน
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
10. Stormboard (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือในการระดมความคิดและการรายงาน)
หากการสื่อสารในทีมของคุณรู้สึกกระจัดกระจายหรือไม่เป็นระเบียบ ให้ใช้ Stormboard. นี่คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่เปลี่ยนการสื่อสารที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การผสานข้อมูลแบบสองทางแบบเรียลไทม์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Azure DevOps และ Rally มีประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ในการจัดการสปรินท์ ความพึ่งพา และลำดับความสำคัญ
StormAI ผู้ช่วย AI ในการทำงานร่วมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดีย และวางแผนการดำเนินงาน เสริมสร้างการสนทนาและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัติเด่นของ Stormboard
- เครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ เช่น การวางแผน PI การจัดการความเสี่ยง และการพัฒนากลยุทธ์
- สร้างรายงานที่สามารถส่งออกได้, สรุปงาน, และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางโดยไม่ต้องสูญเสียข้อมูล
- จัดลำดับความสำคัญ, จัดกลุ่ม, และก้าวหน้าความคิดโดยใช้หน้าต่างผู้ใช้ที่เป็นมิตร
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด และการวางแผนกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Stormboard
- กระดานไวท์บอร์ดมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกบุ๊กมาร์คที่สำคัญในเครื่องมือได้
- จำนวนที่นั่งและใบอนุญาตมีจำกัด
ราคาสตอร์มบอร์ด
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Stormboard
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Stormboard อย่างไรบ้าง?
กระดานสตอร์มบอร์ดหลักของฉันถูกใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่พกพาไปได้ทุกที่ มันเป็นที่ที่ฉันรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึกไอเดีย วางแผน จัดระเบียบ และวางกลยุทธ์ทุกอย่างที่ฉันต้องทำในฐานะกรรมการผู้จัดการของธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ ตอนนี้ที่ฉันสามารถเชื่อมต่อสตอร์มบอร์ดของฉันกับกูเกิลเวิร์กสเปซ (เอกสาร) ได้แล้ว ฉันสามารถเพิ่ม / เข้าถึงเอกสารสำคัญไปยังสตอร์มบอร์ดของฉันได้ และสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 42% ของพนักงานออฟฟิศใช้เวลาในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ 28% ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบพบหน้ากัน 14% ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์
เริ่มต้นใช้ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบมีภาพ
การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ส่วนติดต่อผู้ใช้เท่านั้น—ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย แม้ว่า Klaxoon จะเหมาะสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแบบมีปฏิสัมพันธ์ แต่เครื่องมืออย่าง ClickUp ก็มีฟีเจอร์ที่หลากหลายและครอบคลุมมากกว่า
นอกเหนือจากการคุ้มครองข้อมูลแล้ว ยังมอบระบบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการบริหารโครงการและทีม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการบริหารจัดการ, คิดค้น, และสร้างสรรค์ไอเดีย
ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 200 แบบ และพื้นที่รวมศูนย์สำหรับโฮสต์พื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp สามารถทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้นและทำให้การทำงานเป็นทีมสนุกยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!