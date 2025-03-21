บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Klaxoon ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
21 มีนาคม 2568

เคยรู้สึกอยากหยิบปากกาเมจิกขึ้นมาขีดเขียนไปทั่วหน้าจอที่แชร์ระหว่างการประชุมทีมทางไกลไหม? ด้วยกระดานวาดภาพเสมือนจริง คุณสามารถทำแบบนั้นได้เลย!

แม้ว่าสถานที่ทำงานของคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่การระดมความคิดกับทีมของคุณยังคงเหมือนเดิม อย่างน้อยด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ความคิดได้พร้อมกัน

ตัวอย่างเช่น Klaxoon เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพที่ได้รับความนิยมมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการโต้ตอบ ไม่ว่าคุณจะมีโครงการที่จะเปิดตัวหรือทีมที่ต้องฝึกอบรม—คุณสามารถใช้มันได้

อย่างไรก็ตาม อาจมีวันที่คุณต้องการความสามารถในการผสานรวมที่ดีขึ้น ตัวเลือกการส่งออก และอื่น ๆ เราเห็นคุณ! รายการนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 10 ทางเลือกของ Klaxoon ที่จะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่เหมาะกับแผนการวางแผนโครงการและความต้องการในการทำงานร่วมกันทางภาพของคุณ

ข้ามการลองผิดลองถูก—ค้นพบทางออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่นี่

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 10 ทางเลือกแทน Klaxoon สำหรับการปรับปรุงการร่วมมือและการคิดสร้างสรรค์:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ
  2. Miro: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การวางแผน และการจัดการ
  3. FigJam: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบโต้ตอบ
  4. กระดานไวท์บอร์ด MS: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft
  5. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ
  6. Collaboard: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง
  7. Lucidspark: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการงาน
  8. สเก็ตช์: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบเรียลไทม์ การให้ข้อเสนอแนะ และการส่งต่อให้ผู้พัฒนา
  9. Creately: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพ
  10. Stormboard: เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือในการระดมความคิดและการรายงาน

ข้อจำกัดของ Klaxoon: เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่น

อินเตอร์เฟซ Klaxoon
ผ่านทางKlaxoon

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ โค้ชแบบอไจล์ หรือผู้จัดการทีม Klaxoon สามารถตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณได้ คุณสามารถ ตั้งค่าโพลเพื่อประเมินสถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในทีม หรือเข้าถึงไลบรารีเทมเพลตสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้คุณมองหาเครื่องมือไวท์บอร์ด AI อื่นๆ:

  • แม้ว่าชุดคุณลักษณะจะมีมากมาย แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่อาจรู้สึกท่วมท้นได้
  • หน้าจอผู้ใช้สามารถรกได้เนื่องจากคุณสมบัติหลายอย่าง
  • สำหรับทีมขนาดเล็ก เครื่องมืออาจมีราคาแพง
  • ขาดคลังภาพคลิปอาร์ต และประวัติเวอร์ชันของการดำเนินการที่ทำ
  • ตัวเลือกหมวดหมู่และไอเดียสีของ กระดาน Klaxoon มีจำกัด
  • การสร้างโพสต์-อิท ณ จุดที่ต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • คุณสมบัติอาจซ้อนทับกับเครื่องมือที่มีอยู่ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและความซ้ำซ้อน

ทางเลือกของ Klaxoon ในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือก 10 รายการสำหรับ Klaxoon และกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ทางเลือกแทน Klaxoonกรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการระดมความคิด, การร่วมมือ, และการจัดการโครงการฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
มิโรความร่วมมือ การวางแผน และการจัดการทีมสร้างสรรค์, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, องค์กรธุรกิจ
ฟิกแจมการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในการออกแบบแบบโต้ตอบนักออกแบบ UX/UI, ทีมสร้างสรรค์, สตูดิโอออกแบบ
กระดานไวท์บอร์ด MSความร่วมมือกับระบบนิเวศของไมโครซอฟท์ทีมที่ใช้ Microsoft Teams สำหรับการร่วมมือ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบผู้อำนวยความสะดวก, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมออกแบบ
Collaboardเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริงทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง
Lucidsparkการวาดแผนผังและการจัดการงานทีมออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ, นักกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ร่างการออกแบบแบบเรียลไทม์, การให้ข้อเสนอแนะ, และการส่งมอบงานให้กับนักพัฒนานักออกแบบ UI/UX, เอเจนซี่สร้างสรรค์
Createlyการวางแผนโครงการด้วยภาพนักออกแบบ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมในอุตสาหกรรมทางเทคนิค
สตอร์มบอร์ดเครื่องมือสำหรับการคิดสร้างสรรค์และการรายงานทีมสร้างสรรค์, ครูผู้สอน, ทีมโครงการ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Klaxoon ที่ควรใช้

การร่วมมือของทีมสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ถึง 41%และยอดขายได้ถึง 27%

ทางเลือกของ Klaxoon เหล่านี้สัญญาว่าจะช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความยืดหยุ่นที่มากขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที รวมถึงข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย

พร้อมหรือยังที่จะเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของคุณ?

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการระดมความคิด, การทำงานร่วมกัน, และการจัดการโครงการ)

ClickUp Whiteboards
ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณ

หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Klaxoon คือ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การแบ่งปันความรู้, และการแชท—ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติ.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboardsเชื่อมต่อกับงาน, แชท, และเอกสาร, ทำให้ทุกความคิดกลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้. วางแผนแนวคิด, กระบวนการ, และขั้นตอนการทำงานได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้ โดยใช้คุณสมบัติการลากและวาง.

เอกสารและงานที่ฝังไว้จะให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์; ทุกความคิดสามารถเปลี่ยนเป็นงานและเชื่อมโยงกับโครงการเฉพาะได้. คุณสามารถเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ด้วยการแชร์ลิงก์และตัวเลือกการส่งออก PDF. (มันยังยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเก็บงานของคุณไว้เพื่ออ้างอิง).

คุณสมบัติเด่น? เครื่องสร้างภาพด้วย AI ที่สามารถสร้างภาพจากความคิดของคุณได้ทันที! นี่คือการสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม?

ClickUp Whiteboards
ใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp Whiteboards เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ของคุณในรูปแบบภาพ

แผนผังความคิด ClickUp

แผนผังความคิด ClickUp
ปรับแต่งแผนผังความคิด ClickUp ของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Mind Mapsช่วยให้โครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งความคิดใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้ ตัวเลือกการปรับแต่งเช่น การเชื่อมต่อที่มีสีโค้ดและมุมมองแบบ cascading ช่วยให้การมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหรือความคิดง่ายขึ้น

ทีมสามารถจัดระเบียบแผนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์จัดวางใหม่เพียงคลิกเดียว ทำให้โครงสร้างเรียบร้อยโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง

ClickUp สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการ

มุมมองบอร์ด ClickUp
จัดกลุ่มงานตามสถานะในมุมมองกระดาน ClickUp

เมื่อความคิดของคุณกลายเป็นงาน การดำเนินการและการติดตามผลจะง่ายขึ้นมากด้วยClickUp สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการ

มุมมองที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย นอกจากนี้ เครื่องมือเชิงโต้ตอบของ ClickUp เช่น กราฟแกนต์และกระดานคัมบัง ยังช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นไปอย่างราบรื่น—และสนุกสนานยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับสรุปข้อมูลสำคัญและรายการที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาก่อนหน้าผ่าน AI CatchUp ใน ClickUp Chat
  • ดู จัดการ และแก้ไขความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่เดียวที่เป็นระเบียบ
  • ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานและการอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติผ่าน ClickUp Automations
  • กำหนดความสำเร็จด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, มูลค่าทางการเงิน, หรือจริง/เท็จ โดยใช้การติดตามเป้าหมาย
  • วางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ไทม์ไลน์, มุมมองปฏิทิน และการติดตามสปรินต์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันอาจจะทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บาซซ่า กิลเบิร์ต, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ AccuWeather, ได้ทบทวน ClickUp:

ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงสร้างและเป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็ทำได้อย่างราบรื่นทั้งหมด

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 36.08% ของแรงงานทั่วโลกมองว่าการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงดีกว่าการพบกันตัวต่อตัว เพราะพวกเขารู้สึกกดดันน้อยกว่าเมื่อต้องติดตามงานกับสมาชิกในทีมทางออนไลน์

2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน การวางแผน และการจัดการ)

มิโร
ผ่านทางMiro

ใช้ตาราง แผนภาพ และไทม์ไลน์เพื่อจัดระเบียบและแสดงภาพโครงการด้วย Miro Intelligent Canvas แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เปลี่ยนการระดมความคิดให้กลายเป็นต้นแบบ สรุปงาน และแผนการได้ในไม่กี่วินาที ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น วิดีโอ/เสียงนำชม กิจกรรมแบบโต้ตอบ และสรุปโดยอัตโนมัติ

สมาชิกทีมสามารถลงคะแนนเสียงในไอเดีย, การออกแบบ, หรือข้อเสนอได้เช่นกันในระหว่างการประชุม ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจร่วมกันและการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปได้ในขณะที่การรักษาความร่วมมือให้มีความน่าสนใจทางสายตาและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • อธิบายภาพบนกระดานโดยสร้างข้อความแสดงแทน
  • วาดด้วยมือและเปิดใช้งานฟีเจอร์ วัตถุอัจฉริยะ เพื่อให้ Miro ทำให้สวยงาม
  • ใช้โหมดการนำเสนอเพื่อดูทุกอย่างในหน้าจอเต็มและรู้สึกเหมือนกำลังทำงานกับสไลด์โชว์
  • กำหนดจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมี พร้อมกำหนดเวลาจำกัดสำหรับการลงคะแนนเสียง

ข้อจำกัดของ Miro

  • การปรับขนาดเส้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ยังคงอยู่
  • จำเป็นต้องปรับการตั้งค่าลูกศรใหม่อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่บันทึกการปรับตั้งค่าครั้งก่อน
  • CTRL+Z หรือยกเลิกการทำงานหยุดทำงานระหว่างการระดมความคิดร่วมกัน

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Miro อย่างไรบ้าง?

Miro ชนะใจฉันมาได้หนึ่งหรือสองปีแล้ว และตอนนี้เป็นเครื่องมือบอร์ดไวท์บอร์ดหลักของฉัน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการทำให้คนอื่นใช้มันนอกเหนือจากการประชุมกับฉัน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพ

3. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบแบบโต้ตอบ)

ฟิกแจม
ผ่านทางFigJam

คุณมีทีมใหญ่และไม่สามารถหาแพลตฟอร์มที่รองรับทุกคนได้หรือไม่? FigJam ยินดีต้อนรับ ผู้ร่วมงานไม่จำกัดจำนวน มันจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และแชร์ความคิดเห็นได้ทันทีด้วยโน้ตติด, โน้ตเสียง, และการตอบสนอง FigJam ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Miro ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

  • รวมศูนย์กระบวนการทำงานด้วยเครื่องมืออย่าง Jira และ Figma
  • ใช้ FigJam เพื่อสร้างแผนภาพและแสดงภาพกระบวนการ
  • ใช้เทมเพลตสำหรับแผนงาน, การทบทวน, และไทม์ไลน์เพื่อเริ่มต้นไอเดียและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
  • สร้างภาพแผนงาน สร้างแผนภูมิแกนต์ และผสานวิดเจ็ตเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ FigJam

  • การค้นหาการผสานระบบอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • การแชร์ลิงก์สำหรับไฟล์ FigJam มีความซับซ้อน
  • ไม่อนุญาตให้เพิ่มรูปทรงที่กำหนดเอง, เกรเดียนต์, หรือลวดลาย

ราคา FigJam

  • ฟรี
  • มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่งเต็ม
  • องค์กร: $5/เดือน ต่อที่นั่งเต็ม

คะแนนและรีวิว FigJam

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง FigJam อย่างไรบ้าง?

ฉันใช้ figjam และมันมีประโยชน์มากในการใช้คู่มืออ้างอิงหลังจากที่ได้สร้างมันขึ้นมาแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียงกันถูกต้อง ยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าการสำรวจจะไหลลื่นอย่างไรดีกว่าการส่งเอกสาร word 100 หน้าให้พวกเขาหรือให้พวกเขาดูตัวอย่างการสำรวจหลายครั้ง

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam

4. MS Whiteboard (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในระบบนิเวศของ Microsoft)

กระดานไวท์บอร์ด
ผ่านทางMS Whiteboard

คุณกำลังทำงานกับ Microsoft Teams และต้องการร่วมมือกันโดยใช้ Whiteboard อยู่หรือไม่?ฉันได้ทำการผสานรวมกับ Teams แล้ว Microsoft Whiteboard มีผืนผ้าใบแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเช่น การตอบสนอง, โน้ตติด, และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ ทำให้การแบ่งปันและจัดโครงสร้างความคิดเป็นเรื่องง่ายทางสายตา. นอกจากนี้, ตัวเลือก 'แทรกภาพ' ก็เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบมากมาย, ที่ให้พื้นที่สำหรับภาพประกอบและการโต้ตอบ.

คุณสมบัติเด่นของ MS Whiteboard

  • ใช้เทมเพลตสำหรับงานต่างๆ เช่น การระดมความคิด กระดานคัมบัง และการประชุมทีม
  • ตรวจสอบว่าสมาชิกทีมคนใดเพิ่มข้อมูลใดและรักษาความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
  • ผู้ร่วมเขียนบนบอร์ดเดียวที่ใช้กับอุปกรณ์หลายเครื่อง
  • ใช้เครื่องมือปากกาขั้นสูงสำหรับการวาดและร่างอย่างแม่นยำ

ข้อจำกัดของกระดานไวท์บอร์ด MS

  • แม่แบบและกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพของ Microsoft Teams ขาดคุณภาพ
  • เครื่องมือเลือกไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้
  • ตัวเลือกการจัดรูปแบบสำหรับฟอนต์มีจำกัด

ราคาของ MS Whiteboard

  • มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ MS Teams

MS Whiteboard รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 0/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยน MS Whiteboard ของคุณให้เป็นโหมด 'อ่านอย่างเดียว' โดยปิด 'ผู้เข้าร่วมอื่นสามารถแก้ไขได้' ในการตั้งค่า การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว: เมนูการตั้งค่า → ปิด 'ผู้เข้าร่วมอื่นสามารถแก้ไขได้' → เสร็จสิ้น! กระดานของคุณจะถูกล็อกไว้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง

5. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กช็อปสร้างสรรค์และการคิดเชิงออกแบบ)

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ใช้ Mural สำหรับกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและเทมเพลตแผนผังความคิดที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดและการวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนาน

คุณจะชื่นชอบการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams และ Google Workspace ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ความสามารถของเครื่องมือในการ วางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • เร่งกระบวนการระดมความคิดด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่แนะนำโดย AI
  • ใช้คลังแม่แบบขนาดใหญ่เพื่อตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณ
  • จัดการแผนผังกระบวนการขณะสนทนากับลูกค้าเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
  • สรุปการสนทนาให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีด้วยสรุปโดย AI

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • การผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะอื่น ๆ มีข้อจำกัด
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่สามารถทำให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ทำงานช้าลง
  • การจัดกลุ่มแผ่นงานเป็นพื้นที่ทำงานและห้องต่างๆ อาจทำให้เกิดความสับสน ทำให้ต้องตรวจสอบซ้ำหลายครั้ง

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: 12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (1,380 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (130 รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและเทคนิคการระดมความคิด

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

6. Collaboard (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง)

Collaboard: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางCollaboard

Collaboard รองรับผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ ตัวเลือกการผสานรวมและฟีเจอร์การส่งออกยังช่วยให้การสนทนาเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่นำไปปฏิบัติได้ ผู้ใช้สามารถ ร่างภาพ ติดโน้ต และจัดระเบียบความคิดได้อย่างเป็นภาพ ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Collaboard

  • นำเข้าและส่งออกเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงไฟล์ PDF และไฟล์ภาพคุณภาพสูง
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira และอื่นๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • นำเสนอแนวคิดแบบโต้ตอบระหว่างการประชุมทางวิดีโอด้วยโหมดการนำเสนอที่มีในตัว

ข้อจำกัดของ Collaboard

  • คุณสมบัติการสร้างแผนผังความคิดนั้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ตัวเลือกการแก้ไขอาจดูมีจำกัด

ราคาของ Collaboard

  • ฟรีตลอดไป
  • ขั้นสูง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Collaboard

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? 63% ของผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาเสียเวลาไปเปล่า ๆเนื่องจากปัญหาการสื่อสารในการจัดตั้งธุรกิจของพวกเขา

7. Lucidspark (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพและการจัดการงาน)

Lucidspark: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางLucidspark

สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วย แชทภายในผลิตภัณฑ์และอีโมจิ ใน Lucidspark ใช้ฟีเจอร์ 'เรียกผู้อื่นมาหาฉัน' เพื่อรักษาความต่อเนื่องและรักษาความสอดคล้องกันระหว่างการประชุม ด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต การวาดด้วยมือ และโน้ตติดผนัง Lucidspark จึงกลายเป็นเครื่องมือแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติเด่นของ Lucidspark

  • จัดระเบียบและโครงสร้างความคิดโดยใช้ฟังก์ชันการติดแท็ก การจัดกลุ่ม และการจัดเรียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยคุณสมบัติตารางแบบไดนามิก
  • ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำหรับเวิร์กโฟลว์ การวางแผนสปรินต์ และการทำแผนที่การเดินทางของผู้ใช้
  • เรียนรู้จากคำแนะนำการใช้งานที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับคำอธิบายและสัญลักษณ์
  • จัดให้มีการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ฟีเจอร์บอร์ดแยกกลุ่ม

ข้อจำกัดของ Lucidspark

  • ตัวเลือกเทมเพลตและรูปทรงที่จำกัดให้เลือก
  • การทดลองใช้ฟรีอนุญาตให้อัปเดตเอกสารได้เพียง 3 ฉบับต่อครั้ง

ราคาของ Lucidspark

  • ฟรี
  • บุคคล: $9/ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $10/ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Lucidspark

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการออกแบบ: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับทีมออกแบบ

8. Sketch (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบแบบเรียลไทม์ การให้ข้อเสนอแนะ และการส่งต่อให้ผู้พัฒนา)

สเก็ตช์: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางSketch

ด้วย Sketch หลายทีมสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้ พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะโดยตรงบนผืนผ้าใบหรือต้นแบบด้วยการแสดงความคิดเห็นในแอป และใช้เทมเพลตเพื่อสร้างการออกแบบคุณภาพสูง ตั้งแต่แบบจำลองแอปไปจนถึงเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างต้นแบบที่มีความสมจริงสูงโดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
  • ให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ความคิดเห็นที่ซิงโครไนซ์และฟีเจอร์การส่งต่องาน
  • อัตโนมัติการสร้างเลเยอร์และวัตถุอื่น ๆ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลง, จัดการสิทธิ์, และแชร์การออกแบบกับผู้ชมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • เครื่องมือนี้ไม่สามารถใช้ได้บน iPad ทำให้ความยืดหยุ่นสำหรับนักออกแบบมีจำกัด
  • ความสามารถในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ซับซ้อนไม่มี
  • ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ใน Sketch

ราคาเบื้องต้น

  • มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ
  • ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: 120 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 22 ดอลลาร์/เดือน ต่อบรรณาธิการ

ร่างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sketch อย่างไรบ้าง?

คลังปลั๊กอินขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้สามารถทำงานต่างๆ เช่น การสร้างแอนิเมชัน ส่งออกโค้ด และการทำโปรไทป์ ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Sketch สำหรับทีม นักออกแบบสามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ได้พร้อมกัน

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์: คู่มือทีละขั้นตอนพร้อมเทมเพลต

9. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบภาพ)

Creately: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางCreat ely

โต้ตอบเสมือนว่าคุณนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับ ผืนผ้าใบภาพไร้ขอบเขตของ Creately ทุกการกระทำของทีมจะซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ Preview Sync และเธรดความคิดเห็นและการสนทนาเปิดโอกาสให้แบ่งปันไอเดีย ให้ข้อเสนอแนะ และรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน

เลือกจากตัวอย่างแผนผังกว่า 50 แบบและเทมเพลตกว่า 1,000 ประเภทเพื่อจัดการกับความท้าทายทางเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ Creately ยังมี การติดตามด้วยเมาส์และการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มอีกชั้นของการทำงานร่วมกันและรักษาการเชื่อมต่อของสมาชิกทุกคน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • เลือกจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย
  • สร้างแผนผังงาน แผนผังความคิด แผนผังองค์กร และโครงร่างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้การซิงค์แบบสองทางเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูล, สเปรดชีต, และเครื่องมือภายนอก
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams, Slack และ Confluence เพื่อการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Creately:

  • แผนผังที่ซับซ้อนอาจทำให้หน้าจอรู้สึกแออัดและทำให้ช้าลง
  • ความคิดเห็นสามารถสร้างหรือลบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
  • ตัวเลือกการส่งออกและการร่วมมือในแผนฟรีมีจำกัด

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $8/เดือน
  • ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

10. Stormboard (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือในการระดมความคิดและการรายงาน)

Stormboard: ทางเลือกของ Klaxoon
ผ่านทางStormboard

หากการสื่อสารในทีมของคุณรู้สึกกระจัดกระจายหรือไม่เป็นระเบียบ ให้ใช้ Stormboard. นี่คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบข้อมูลเป็นศูนย์กลางที่เปลี่ยนการสื่อสารที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้.

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การผสานข้อมูลแบบสองทางแบบเรียลไทม์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, Azure DevOps และ Rally มีประโยชน์สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ในการจัดการสปรินท์ ความพึ่งพา และลำดับความสำคัญ

StormAI ผู้ช่วย AI ในการทำงานร่วมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดีย และวางแผนการดำเนินงาน เสริมสร้างการสนทนาและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติเด่นของ Stormboard

  • เครื่องมือสำหรับการจัดการโครงการ เช่น การวางแผน PI การจัดการความเสี่ยง และการพัฒนากลยุทธ์
  • สร้างรายงานที่สามารถส่งออกได้, สรุปงาน, และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางโดยไม่ต้องสูญเสียข้อมูล
  • จัดลำดับความสำคัญ, จัดกลุ่ม, และก้าวหน้าความคิดโดยใช้หน้าต่างผู้ใช้ที่เป็นมิตร
  • ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด และการวางแผนกลยุทธ์

ข้อจำกัดของ Stormboard

  • กระดานไวท์บอร์ดมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกบุ๊กมาร์คที่สำคัญในเครื่องมือได้
  • จำนวนที่นั่งและใบอนุญาตมีจำกัด

ราคาสตอร์มบอร์ด

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Stormboard

  • G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Stormboard อย่างไรบ้าง?

กระดานสตอร์มบอร์ดหลักของฉันถูกใช้เป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่พกพาไปได้ทุกที่ เป็นที่ที่ฉันรวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึกไอเดีย วางแผน จัดระเบียบ และวางกลยุทธ์ทุกอย่างที่ฉันต้องทำในฐานะกรรมการผู้จัดการของธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ ตอนนี้ที่ฉันสามารถเชื่อมต่อสตอร์มบอร์ดของฉันกับกูเกิลเวิร์กสเปซ (เอกสาร) ได้แล้ว ฉันสามารถเพิ่ม / เข้าถึงเอกสารสำคัญไปยังสตอร์มบอร์ดของฉันได้ และสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 42% ของพนักงานออฟฟิศใช้เวลาในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่ 28% ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบพบหน้ากัน 14% ทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์

เริ่มต้นใช้ ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบมีภาพ

การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ส่วนติดต่อผู้ใช้เท่านั้น—ควรเป็นเครื่องมือที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีกด้วย แม้ว่า Klaxoon จะเหมาะสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแบบมีปฏิสัมพันธ์ แต่เครื่องมืออย่าง ClickUp ก็มีฟีเจอร์ที่หลากหลายและครอบคลุมมากกว่า

นอกเหนือจากการคุ้มครองข้อมูลแล้ว ยังมอบระบบการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการบริหารโครงการและทีม ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการบริหารจัดการ, คิดค้น, และสร้างสรรค์ไอเดีย

ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 200 แบบ และพื้นที่รวมศูนย์สำหรับโฮสต์พื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp สามารถทำให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้นและทำให้การทำงานเป็นทีมสนุกยิ่งขึ้น

สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง!