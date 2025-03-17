บล็อก ClickUp

21 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่การตลาดเพื่อความสำเร็จในปี 2025

17 มีนาคม 2568

คุณเคยมองไปที่สเปรดชีตที่เต็มไปด้วยข้อมูลลูกค้า พยายามหาแพทเทิร์นสำหรับแคมเปญครั้งต่อไปหรือไม่? หรือคุณเคยดิ้นรนเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ในขณะที่ต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและทรัพยากรที่จำกัด? และการสื่อสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ?

นี่คือความท้าทายที่นักการตลาดหลายคนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือที่คุณมีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีผู้ช่วยที่สามารถจัดการงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ ปล่อยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์?

นี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาท เครื่องมือการตลาด AI ช่วยให้เอเจนซี่การตลาดส่งมอบผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดและเฉพาะบุคคลมากขึ้น ส่วนที่ดีที่สุด? คุณประหยัดเวลาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง

พร้อมที่จะยกระดับด้วย AI หรือยัง? มาสำรวจ 21 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่จะทำให้คุณหยุดไม่อยู่ในปีนี้

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซีการตลาด?

การเลือกเครื่องมือ AI ก็เหมือนกับการจ้างสมาชิกทีมใหม่ คุณต้องการเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:

  • ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางโพสต์หรือส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ เช่น การปรับเวลาส่งที่เหมาะสมหรือแนะนำคำหลัก 🤖
  • การผสานรวม:เครื่องมือการตลาด AIของคุณควรสามารถเข้ากับระบบปัจจุบันของคุณได้อย่างลงตัว ตรวจสอบว่าพวกเขามีการผสานรวมในตัวหรือ API สำหรับเครื่องมือเช่น Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, เป็นต้น การผสานรวมที่ราบรื่นจะช่วยให้ AI สามารถดึงข้อมูลและทำงานอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น 🔌
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: หากทีมของคุณมีปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เลือกเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวสร้างแบบลากและวาง แดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย และบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 💁
  • การปรับแต่งและการควบคุม: เลือกเครื่องมือ AI ที่คุณสามารถปรับแต่งได้—ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติ, ปรับโทนของเนื้อหา AI, หรือเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการติดตาม. เครื่องมือ AI ที่ยืดหยุ่นสำหรับเอเจนซีการตลาดจะช่วยให้ AI ทำงานตามวิธีของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน 💡
  • การกำหนดราคาและความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นเหมาะกับงบประมาณและการเติบโตของคุณ บางเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาดอาจมีแผนฟรีหรือแพ็กเกจราคาประหยัด ในขณะที่บางตัวอาจมีราคาสูง ตรวจสอบวิธีการคิดราคาว่าคิดตามผู้ใช้, การใช้งาน, หรือค่าธรรมเนียมคงที่ และว่าสามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของคุณ 💸
  • การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือที่มั่นคงควรให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาด้วย AIอาจให้คะแนน SEO หรือการคาดการณ์การมีส่วนร่วม 📊
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เอเจนซี่การตลาดจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ AI ของคุณมีความปลอดภัยสูงและปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น GDPR เป็นต้น 🔒

เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และประเมินเครื่องมือตามเป้าหมายนั้น หลายหน่วยงานเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้แบบมีความเสี่ยงต่ำ และใช้เวอร์ชันทดลองฟรีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบว่าเครื่องมือให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

21 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด

เครื่องมือ AI มีอยู่ทุกที่ แต่เหล่านี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของเอเจนซีของคุณ

เครื่องมือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและกระบวนการทำงานทางการตลาดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)

ClickUp แดชบอร์ด: เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
สร้างอีเมลการตลาด, กรณีศึกษา, โพสต์บล็อก และข้อความโฆษณาได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ทีมการตลาดชื่นชอบ สำหรับเอเจนซี่ นี่คือศูนย์บัญชาการแคมเปญของคุณ ที่คุณสามารถจัดการโครงการ ปฏิทินเนื้อหา งานของลูกค้า และแม้กระทั่งสร้างข้อความทางการตลาดได้ กล่าวโดยสรุป มันเหมือนมีผู้จัดการโครงการ บรรณาธิการเนื้อหา และนักวิเคราะห์อยู่ในแอปเดียว

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีผู้ช่วย AI ในตัวที่เรียกว่าClickUp Brain เพื่อช่วยร่างข้อความ ระดมความคิดใหม่ๆ และสรุปเอกสารที่ยาวเหยียด ต้องการคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียหรือโครงร่างบล็อกหรือไม่? มันสามารถสร้างให้คุณได้ภายในไม่กี่วินาที โดยปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์และกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ClickUp Brain: เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด

คุณยังสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือน โดยใช้ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น เมื่อดีไซเนอร์ทำงานกับสินทรัพย์เสร็จแล้ว ClickUp สามารถแจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือย้ายงานไปยังคิวของนักเขียนคำโฆษณาได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การอัตโนมัติของงาน: ClickUp Brain สามารถสร้างงานจากแชทหรือสร้างงานย่อยจากชื่องานได้ ตัวอย่างเช่น มันสามารถแยก "เปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดีย" ออกเป็น "ออกแบบภาพ" "เขียนคำบรรยาย" และ "กำหนดเวลาโพสต์" ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สรุปแบบเรียลไทม์: สรุปข้อมูลจำนวนมาก—การอัปเดตโครงการ, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, ผลลัพธ์ของแคมเปญ—ด้วย ClickUp Brain ต้องการสถานะแคมเปญใช่ไหม? AI จะย่อกิจกรรมงาน, ความคิดเห็น, และการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ พร้อมเน้นการอัปเดตที่สำคัญและอุปสรรคทันที
  • การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ClickUp Brain ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถามคำถามเช่น "สถานะของแคมเปญโฆษณาบน Facebook เป็นอย่างไรบ้าง?" และ AI จะดึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาให้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยร่างอีเมลตอบกลับอย่างมืออาชีพโดยใช้ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์
  • การแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น: ClickUp Brain แปลเนื้อหาของคุณเป็นหลายภาษา ทำให้ข้อความชัดเจนและเกี่ยวข้อง
  • การจัดการความรู้: รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยการดึงคำตอบแบบเรียลไทม์จากวิกิของ Workspace ถามคำถามเช่น "กำหนดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถัดไปคืออะไร?" และ AI จะให้รายละเอียดที่ถูกต้องและทันที
  • การวางแผนและจัดระเบียบโครงการ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างแผนโครงการอย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมายสำคัญ และสร้างไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างแผนงานสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย พร้อมงานย่อย เช่น การสร้างเนื้อหา การออกแบบ และการจัดตารางเวลา
  • การถอดเสียงและการจดบันทึก: ClickUp AI จะถอดเสียงคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตต่างๆ นอกจากนี้ หากสมาชิกในทีมทิ้งความคิดเห็นเป็นเสียงไว้ AI จะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp บรรจุฟีเจอร์มากมาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่ด้วย UI ที่ใช้งานง่ายทำให้การปรับแต่งและการนำทางเป็นเรื่องง่าย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย 35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด สาเหตุของความตกต่ำนี้อาจมาจากเวลาและพลังงานที่ใช้ในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์

แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมอยู่ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUp การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁

2. Jasper AI (นักเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาและการตลาด)

แดชบอร์ด Jasper AI : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางJasper AI

Jasper AI เป็นเหมือนนักเขียนคำโฆษณาที่สร้างสรรค์ตามความต้องการ ช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์และทำงานได้หลายภาษา ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับผู้ชมที่หลากหลาย

และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับ Chrome ทำให้ใช้งานได้ง่ายขณะที่คุณทำงานข้ามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบ สำหรับคำบรรยายใน Instagram, คำอธิบายสินค้า, และบทนำบล็อกที่เหมาะกับ SEO. เพียงป้อนคำค้นหาหรือคำอธิบายสั้น ๆ ก็จะได้ตัวเลือกที่หลากหลายทันที
  • เรียนรู้คู่มือสไตล์ของคุณ, แคตตาล็อกสินค้า, และประวัติเพื่อรักษาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแบรนด์
  • สร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับโฆษณา, บล็อก, และหน้า landing page—เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ
  • โหมดบอสของ Jasper ช่วยเร่งความเร็วในการเขียนเนื้อหาแบบยาวด้วยคำสั่ง AI เพียงพิมพ์ว่า "เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ AI ในการตลาด" แล้วระบบจะสร้างเนื้อหาให้ทันที

ข้อจำกัดของ Jasper

  • หัวข้อเฉพาะทางหรือเทคนิคอาจต้องมีการแก้ไขอย่างหนัก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
  • การใช้งานในขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อมีข้อจำกัดจำนวนคำในแผนราคาที่ต่ำกว่า คุณสมบัติที่หลากหลายยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ Jasper

  • ข้อดี: $69/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
  • ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มการตลาดที่มีจำนวน 10 คนขึ้นไป

คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์

  • รีวิว G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • รีวิวจาก Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT ในการทำการตลาด

3. Copy.ai (ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานเขียนสั้นและการระดมความคิด)

แดชบอร์ด Copy.ai : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยสามารถสร้างบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย และข้อความสำหรับงานการตลาดได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ

คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ 'Blog Post Wizard' ซึ่งช่วยสร้างโครงร่างและร่างเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดยอิงจากคำหลักและชื่อเรื่องของคุณ

Copy.ai ยังมีฟีเจอร์สำหรับไฟล์และเอกสาร เช่น Infobase และ Teamspaces โดย Infobase ช่วยให้คุณจัดเก็บแนวทาง เอกสารอ้างอิง และเนื้อหาแบบยาวได้ ส่วน Teamspaces จะช่วยให้เนื้อหาถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการควบคุมเวอร์ชัน

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 90 แบบ สำหรับความต้องการด้านเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข้อความโฆษณาดิจิทัล คำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
  • รองรับการสร้างเนื้อหาในมากกว่า 25 ภาษา ทำให้มีความหลากหลายสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
  • มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ทั้งผู้เริ่มต้นและนักเขียนที่มีประสบการณ์สามารถเข้าถึงและใช้คุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ข้อความที่สร้างขึ้นบางส่วนขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์หรือความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์อาจเพิ่มเข้าไป มักต้องการการปรับแต่งโดยมนุษย์เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ผู้ใช้บางรายต้องการความสามารถในการจัดทำเอกสารโครงการและไฟล์ที่ดีขึ้น

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. Frase (เครื่องมือสร้างและปรับแต่งเนื้อหา SEO ด้วย AI ที่ดีที่สุด)

Frase Dashboard: เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางFrase

Frase เป็นเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาดด้านเนื้อหาและเอเจนซี่ที่เน้น SEO ช่วยคุณในการวิจัย เขียน และปรับแต่งบทความบล็อก หน้าแลนดิ้ง หรือเนื้อหาใดๆ ที่มุ่งเน้นการดึงดูดทราฟฟิกแบบออร์แกนิก

นอกจากนี้ Frase ยังมีเครื่องมือเขียนย่อหน้าใหม่ด้วย AI ฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประโยคหรือย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายหรือปรับโทนของเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คุณยังสามารถทดลองใช้แชทบอท AI ของพวกเขา ซึ่งใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณในการตอบคำถามของผู้เข้าชมได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Frase

  • สร้างสรุป SEO อย่างรวดเร็วโดยการวิเคราะห์หน้าเว็บยอดนิยม สกัดหัวข้อสำคัญ คำถาม สถิติ และคำสำคัญ
  • นักเขียน AI ของ Frase ใช้บทสรุป SEO เพื่อร่างย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่กำหนด โดยดึงข้อมูลเชิงลึกจากบทความยอดนิยม
  • คำนวณคะแนนการปรับให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ตามหัวข้อที่ครอบคลุมและคำค้นหา

ข้อจำกัดของ Frasé

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของ Frase มีความซับซ้อน
  • เครื่องมือนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงซึ่งต้องการความรู้เชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดราคาแบบ Frasa

  • แผนฟรี
  • พื้นฐาน: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • ทีม: $115/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Frase

  • G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (330+ รีวิว)

เนื้อหาภาพและการออกแบบ ซอฟต์แวร์

5. โมเดลวิดีโอ Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วด้วย AI)

Adobe Firefly Dashboard: เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านAdobe Firefly Video Model

Adobe Firefly Video Model ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างคลิปวิดีโอความยาว 5 วินาทีที่ความละเอียด 1080p ได้โดยการป้อนข้อความบรรยายหรืออัปโหลดภาพอ้างอิง ลองนึกภาพการพิมพ์ว่า "สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์กำลังโต้คลื่นในสไตล์ภาพยนตร์" แล้วได้วิดีโอความยาว 5 วินาทีที่ตรงกับภาพนั้นพอดี

นอกจากนี้ยังผสานรวมเข้ากับชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud อีกด้วย ดังนั้นคุณสามารถสร้างผลงานใน Firefly และปรับแต่งใน Premiere Pro หรือ After Effects ได้โดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม

ส่วนที่ดีที่สุด? มันถูกฝึกฝนด้วย Adobe Stock และเนื้อหาที่อยู่ในสาธารณสมบัติ นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นสามารถใช้ในโครงการเชิงพาณิชย์ของคุณได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

คุณสมบัติเด่นของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly

  • ควบคุมการตั้งค่ากล้องได้ เช่น มุมกล้อง การเคลื่อนไหว และการซูม เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งมุมมองและการเคลื่อนไหวในคลิปที่สร้างโดย AI ได้อย่างละเอียด
  • เพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ควัน แสงแฟลร์จากเลนส์ และฝน รวมถึงแอนิเมชันง่ายๆ เช่น แสงนีออนและหิมะตก โดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
  • แปลเสียงบรรยายเป็นหลายภาษาโดยคงเสียงของผู้พูดและซิงค์การขยับริมฝีปากให้สมจริงในวิดีโอ

ข้อจำกัดของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly

  • คลิปวิดีโอ Firefly ความยาวห้าวินาที ความละเอียด 1080p และ 24 เฟรมต่อวินาที อาจไม่ทำงานสำหรับโปรเจกต์ที่ยาวหรือมีความละเอียดสูง
  • การต่อสู้กับเนื้อหาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง นำไปสู่การแสดงที่ไม่สมจริง

ราคาของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly

  • มาตรฐาน: $9.99/เดือน
  • ข้อดี: $29.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly

  • G2: (4. 6/5, รีวิวมากกว่า 50+)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ)

Midjourney Dashboard: เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางMidjourney

Midjourney เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเปลี่ยนข้อความที่คุณป้อนให้กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับมีทีมศิลปินส่วนตัวคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณต้องการภาพร่างแนวคิด พื้นหลังโฆษณา หรือแบบจำลองเบื้องต้นเพื่อนำเสนอให้ลูกค้า เพียงพิมพ์ไอเดียของคุณลงไป Midjourney จะสร้างภาพเหล่านั้นให้คุณภายในไม่กี่นาที

สำหรับเอเจนซี่การตลาด นี่หมายถึงภาพที่ดึงดูดสายตาสำหรับโซเชียลมีเดีย กราฟิกบล็อก ครีเอทีฟโฆษณา และสตอรี่บอร์ด—โดยไม่ต้องมีช่างภาพหรือนักออกแบบกราฟิก นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน Midjourney ทำงานผ่าน Discord ที่คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ และ AI จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney

  • ให้ผู้ใช้กำหนดสไตล์โดยการอ้างอิง URL ของรูปภาพหรือระบุสไตล์งานศิลป์ เช่น "โฆษณาเทคโนโลยีทันสมัยแบบหนา" หรือ "บทบรรณาธิการแฟชั่นหรูหรา"
  • สร้างสี่รูปแบบสำหรับแต่ละคำสั่ง เลือกแบบที่คุณชอบ ปรับปรุงให้ดูดีขึ้นสำหรับความละเอียดที่สูงขึ้น หรือขอรูปแบบเพิ่มเติม
  • อนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในพื้นที่เฉพาะของภาพ
  • มีห้องชุมชนที่นักการตลาดสามารถแบ่งปันคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น "ภาพถ่ายสินค้าที่มีความตัดกันสูงพร้อมแสงแบบภาพยนตร์"

ข้อจำกัดของ Midjourney

  • โดยค่าเริ่มต้น ภาพที่สร้างทั้งหมดจะเป็นสาธารณะ โหมดล่องหนจะซ่อนภาพเหล่านี้บน Midjourney.com แต่จะไม่ซ่อนในช่องทาง Discord สาธารณะ
  • อินเทอร์เฟซของ Discord อาจใช้งานยากสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้

ราคาของ Midjourney

  • พื้นฐาน: $10/เดือน
  • มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $60 ต่อเดือน
  • เมก้า: 120 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Midjourney

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสินทรัพย์ทางการตลาด)

แดชบอร์ด Canva : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางCanva

อีกหนึ่งเครื่องมือยอดนิยมในรายการเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาดและผู้ประกอบการเดี่ยวคือ Canva เครื่องสร้างภาพด้วย AI ของ Canva สร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับแคมเปญ โฆษณา และการสร้างแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ เลือกสไตล์—สีน้ำ, ภาพยนตร์, นีออน, ดินสอสี หรือเรโทรเวฟ—แล้วรับภาพที่สวยงามและตรงกับแบรนด์ของคุณภายในไม่กี่วินาที

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือคำแนะนำเกี่ยวกับฟอนต์และสีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การออกแบบคงความเป็นแบรนด์ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ Canva ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AI หลายตัว เช่น Magic Media, Dream Lab, DALL·E และ Imagen ทำให้ทีมการตลาดมีศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • ให้บริการเทมเพลตพร้อมใช้หลายพันแบบสำหรับทุกสิ่ง—เรื่องราวใน Instagram, โบรชัวร์, หัวข้ออีเมล และอื่น ๆ
  • Magic Write สร้างแนวคิดข้อความ ในขณะที่ Magic Design สร้างการออกแบบหลากหลายรูปแบบจากข้อมูลนำเข้าเพียงครั้งเดียว
  • คุณสมบัติการลบพื้นหลังสามารถลบพื้นหลังออกจากภาพถ่ายได้ทันที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพสินค้า
  • ให้คุณตั้งค่า 'ชุดแบรนด์' พร้อมโลโก้ สี และแบบอักษรของเอเจนซี่หรือลูกค้าของคุณ AI จะนำไปใช้กับการออกแบบเพื่อให้ได้ลุคที่สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของ Canva

  • ภาพที่สร้างโดย AI อาจมีความบิดเบี้ยว โดยเฉพาะในกายวิภาคของมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยมือ
  • ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงคุณสมบัติ AI อย่างจำกัด โดยมีขีดจำกัดการใช้งานเฉพาะ

ราคาของ Canva

  • ฟรี (สูงสุด 50 ครั้งในการสร้างภาพ)
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,400+) รีวิว
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)

เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและ CRM

8. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)

แดชบอร์ด HubSpot : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางHubSpot

HubSpot เป็นซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่ขับเคลื่อนด้วย AIชั้นนำ ซึ่งรวม CRM, การตลาดผ่านอีเมล, การจัดการโซเชียลมีเดีย และการสร้างเนื้อหาไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าเอเจนซี่การตลาดสามารถจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัลของลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ HubSpot ช่วยให้เอเจนซี่ติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่การสอบถามของลูกค้าไปจนถึงกระบวนการขาย นอกจากนี้ยังมีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้เอเจนซี่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญและผลตอบแทนจากการลงทุน

และใช่HubSpot สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้โดยตรง!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • นำเสนอความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน รวมถึงเวิร์กโฟลว์อีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และแคมเปญการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง
  • ChatSpot ผู้ช่วย AI ของ HubSpot ช่วยให้คุณถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น "แสดงโพสต์บล็อกยอดนิยมจากเดือนที่แล้ว" หรือ "ร่างอีเมลติดตามผลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย X"
  • เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ HubSpot ช่วยให้คุณลากและวางเพื่อสร้างสาขาการทำงานอัตโนมัติแบบ if/then ได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, Outlook, WordPress และ Slack พร้อมมีตลาดแอปพลิเคชันสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมอีกมากมาย

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ในขณะที่ฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานง่าย เครื่องมือขั้นสูงเช่นการตลาดอัตโนมัติและการรายงานที่กำหนดเองอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ระดับมืออาชีพและระดับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น

ราคาของ HubSpot

  • ฟรี
  • Marketing Hub Starter: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
  • Marketing Hub Professional: 890 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง (ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)
  • Marketing Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

9. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)

แดชบอร์ด Zapier : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ และย้ายข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ลองนึกภาพว่าเป็นสะพานที่เชื่อมโยงแอปโปรดของคุณ เช่น Gmail, Slack และ Google Sheets และทำให้แอปเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ

ด้วย Zapier คุณสามารถสร้าง "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งจะกระตุ้นการดำเนินการในแอปหนึ่งเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่ง ตัวอย่างเช่น อีเมลใหม่ใน Gmail สามารถเพิ่มแถวใน Google Sheets โดยอัตโนมัติ

โดยใช้การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี ClickUp ของคุณกับแอปพลิเคชันนับร้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย เพียงเลือกทริกเกอร์ เช่น 'ลูกค้าใหม่' และเลือกแอคชั่น เช่น 'ส่งข้อความใน Slack' จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ แล้วเปิดใช้งาน

สำหรับเอเจนซี, Zapier ช่วยทำให้การทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายจาก Facebook Lead Ads ไปยัง HubSpot หรือการแชร์โพสต์บล็อกใหม่บน X. มันช่วยประหยัดเวลา, ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, และกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 7,000 แอป ตั้งแต่เครื่องมือหลักอย่าง Gmail และ Mailchimp ไปจนถึงแอปเฉพาะทาง
  • ให้คุณเพิ่มตรรกะ if-else พร้อมตัวกรองและเส้นทางได้ เพื่อให้สามารถปรับแต่งการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น "หากลูกค้าเป้าหมายมาจาก Webinar ให้ดำเนินการ X; หากมาจาก Facebook Ads ให้ดำเนินการ Y"
  • สร้าง Zaps แบบหลายขั้นตอนที่ทริกเกอร์หนึ่งเริ่มลำดับการดำเนินการ เช่น การเพิ่มผู้ติดต่อใน CRM การอัปเดต Google Sheet และการส่งอีเมลส่วนบุคคล
  • ให้คุณแชร์ Zaps กับเพื่อนร่วมทีมและข้ามบัญชีลูกค้า (เมื่อมีสิทธิ์ที่เหมาะสม)

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ราคาของ Zapier ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน (การดำเนินการ) ผู้ใช้ที่มีปริมาณงานสูง เช่น เอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายพันราย อาจจำเป็นต้องใช้แผนที่สูงขึ้น
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น Zaps แบบหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, และการผสานระบบ AI อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ Zapier

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • รีวิว G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
  • รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)

10. AppLovin (ดีที่สุดสำหรับการตลาดแอปมือถือ)

แดชบอร์ด AppLovin ; เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางApplovin

หากเอเจนซีของคุณเน้นการตลาดแอปพลิเคชันมือถือเป็นหลัก—เช่น การโปรโมตเกม การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาในแอป และอื่นๆ ที่คล้ายกัน—AppLovin อาจเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของคุณ เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยให้แอปได้ผู้ใช้และสร้างรายได้

AppLovin นำเสนอเครื่องมือหลากหลาย รวมถึงเครือข่ายโฆษณา แพลตฟอร์มการจัดการสื่อโฆษณา และระบบวิเคราะห์ข้อมูล แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาที่เหมาะสมจะเข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppLovin

  • สร้างและทดสอบโฆษณาหลายรูปแบบ โดยใช้อัลกอริทึมเพื่อค้นหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • จัดการการประมูลแบบหัวเรื่องในแอปและการแข่งขันด้านราคาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ราคาประมูลสูงสุดสำหรับทุกการแสดงผลโฆษณา
  • นำเสนอแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ติดตามการได้มาซึ่งผู้ใช้ การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้ ทั้งหมดในที่เดียว

ข้อจำกัดของ AppLovin

  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการการตลาดดิจิทัลที่กว้างขึ้น เช่น โฆษณาบนเว็บหรืออีเมล
  • การตั้งค่าเครือข่ายที่มีการสื่อสารผ่านตัวกลางและการทำความเข้าใจการวิเคราะห์เช่น LTV เทียบกับ CPI นั้นมีเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ AppLovin

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ AppLovin

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม

11. Hootsuite OwlyWriter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย)

Hootsuite OwlyWriter AI Dashboard : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางHootsuite

Hootsuite เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่มีประสบการณ์ยาวนาน ช่วยเหลือเอเจนซีในการจัดตารางโพสต์, ติดตามการมีส่วนร่วม, และจัดการบัญชีหลายบัญชีในที่เดียว

ในปี 2025, Hootsuite ได้เปิดตัว OwlyWriter AI, เครื่องมือ AI ที่สร้างคำบรรยายและไอเดียสำหรับสื่อสังคมออนไลน์. เพียงให้คำแนะนำ, และมันจะสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Instagram, Twitter, และ Facebook. คุณยังสามารถปรับโทนให้เป็นแบบไม่เป็นทางการ, ตลก, หรือมืออาชีพได้ตามต้องการ.

เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่และนำโพสต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณไปใช้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม Hootsuite อีกด้วย ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ Hootsuite อยู่แล้ว OwlyWriter AI จะเป็นการเพิ่มเติมที่ราบรื่นให้กับกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite OwlyWriter AI

  • ดูเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณและแนะนำวิธีการเขียนใหม่หรือปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับผู้ชมใหม่
  • ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการไอเดียโพสต์สำหรับธีมเฉพาะหรือเพียงแค่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ
  • แปลงบล็อกและบทความเป็นคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและเตรียมโพสต์ของคุณให้พร้อมสำหรับโอกาสพิเศษ

ข้อจำกัดของ Hootsuite OwlyWriter AI

  • ผู้ใช้อาจต้องปรับแต่งคำบรรยายให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
  • OwlyWriter AI เป็นส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินของ Hootsuite ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Hootsuite OwlyWriter AI

  • มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hootsuite OwlyWriter AI

  • G2: 4. 2/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

12. เมื่อเร็วๆ นี้. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาที่ยาวมาปรับใช้ใหม่เป็นโพสต์บนโซเชียล)

Lately.ai แดชบอร์ด : เครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
ผ่านทางLately.ai

Lately.ai เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ใช้ AI และประสาทวิทยาเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวของคุณ เช่น บล็อก พอดแคสต์ และวิดีโอ ให้กลายเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจหลายรายการ

ตัวอย่างเช่น สามารถนำเว็บบินาร์ที่ใช้เวลา 30 นาทีมาแปลงเป็นข้อความขนาดทวีต หรือดึงคำพูดสำคัญจากบทความ 1,000 คำสำหรับโพสต์บน LinkedIn นอกจากนี้ยังติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโพสต์และใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคำแนะนำเนื้อหาในอนาคต

ส่วนที่ดีที่สุด? ช่วงนี้เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ai ทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai

  • รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน ทำให้เหมาะสำหรับตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
  • นำเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้ชม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
  • มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาในตัว ช่วยให้คุณวางแผนและเผยแพร่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อจำกัดของ ai

  • ไม่เหมาะสำหรับการสร้างไอเดียใหม่จากศูนย์
  • มีราคาสูงกว่าตัวจัดตารางเวลาพื้นฐาน ต้องมีการตั้งค่าด้วยการเชื่อมต่อบัญชีและการฝึกฝน AI

ล่าสุด. การกำหนดราคาของ ai

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • การเติบโต: $239/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

เมื่อเร็ว ๆ นี้. คะแนนและความคิดเห็นของ ai

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย)

แดชบอร์ดบัฟเฟอร์
ผ่านทางBuffer

Buffer เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดตา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาโพสต์ ติดตามประสิทธิภาพ และโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) และ Pinterest

เครื่องมือนี้ยังมีผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างไอเดียโพสต์ แนะนำคำบรรยาย และแม้กระทั่งนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ลิงก์บทความหรือจุดสำคัญบางประการ แล้วมันสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียจากสิ่งเหล่านั้นได้ หรือคุณสามารถขอให้มันเขียนร่างเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ และมันสามารถให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงแก่คุณได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์

  • ให้คุณส่งร่างเพื่อขออนุมัติจากลูกค้าพร้อมการทำงานร่วมกันของทีมด้วย Buffer (ในแผนชำระเงิน)
  • ให้คุณระดมความคิดสำหรับโพสต์ในรูปแบบร่างโดยไม่ต้องกำหนดเวลาทันที คุณยังสามารถจับคู่กับ AI เพื่อสร้างไอเดีย บันทึกเป็นร่าง แล้วจึงปรับปรุงและกำหนดเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด
  • นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดีย เช่น การมีส่วนร่วมและจำนวนผู้ติดตาม โดยไม่ซับซ้อนเกินไป
  • ช่วยให้สามารถตอบกลับความคิดเห็น/ข้อความจากหลายบัญชีได้ในกล่องข้อความเดียว

ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์

  • การขาดคุณสมบัติเช่นการฟังทางสังคมและการวิเคราะห์คู่แข่งขั้นสูง
  • ผู้ช่วย AI สร้างคำแนะนำแต่ไม่เรียนรู้เสียงของแบรนด์คุณ

การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $6/เดือน/ช่อง สำหรับผู้ใช้ 1 คน
  • ทีม: $12/เดือน/ช่องทาง สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และเนื้อหา

14. Surfer SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์)

แดชบอร์ด SEO สำหรับนักโต้คลื่น
ผ่านทางSurfer SEO

หากหน่วยงานของคุณสร้างบล็อกหรือหน้าเว็บสำหรับ SEO, Surfer SEO สามารถช่วยให้คุณได้ตำแหน่งสูงสุดบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา.

ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดดิจิทัลในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เปรียบเสมือนมีบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นั่งอยู่ข้างนักเขียนของคุณ ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบทความ

Surfer วิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงสุดสำหรับคำค้นหาหนึ่ง ๆ และให้แนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่เนื้อหาของคุณควรมี ตั้งแต่คำค้นหา หัวข้อ ไปจนถึงความยาวของเนื้อหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • สร้างโครงร่างพร้อมคำแนะนำตามคำสำคัญสำหรับจำนวนคำ, หัวข้อ, รูปภาพ, และคำสำคัญ. ขณะที่คุณเขียน, ระบบจะให้คะแนน (0-100) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง.
  • ให้รายการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมภารกิจ SEO รายสัปดาห์ เช่น การเพิ่มคำค้นหาหรือการสร้างลิงก์กลับ เพื่อให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมอยู่เสมอ
  • วิเคราะห์ SERP เพื่อ แสดงความสัมพันธ์ เช่น จำนวนคำกับอันดับ และช่วยระบุช่องว่างของเนื้อหาผ่าน Google Search Console
  • ให้ปริมาณคำค้นหาและคำแนะนำแบบเรียลไทม์ผ่านส่วนขยายของเบราว์เซอร์ขณะที่คุณค้นหาบน Google

ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าคำหลักที่ Surfer แนะนำสำหรับกลุ่มเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดิมอย่างใกล้ชิด
  • ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับบางคน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรับภาระได้
  • มันไม่ใช่โซลูชัน AI ที่สมบูรณ์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขเนื้อหา

ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $99/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 30 บทความ และบทความ AI 5 บทความ
  • อัตราค่าบริการ: $219/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 100 บทความ และบทความ AI 20 บทความ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

15. Clearscope (ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลักและการปรับแต่งเนื้อหา)

แดชบอร์ดของคลีอาร์สโคป
ผ่านทางClearscope

Clearscope เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO ชั้นนำที่ใช้ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับการค้นหา เป้าหมายหลักของมันคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณติดอันดับดีและมอบคุณค่าให้กับผู้อ่านของคุณ

มันวิเคราะห์บทความที่มีอันดับสูงสุดในนิชของคุณ และระบุคำหลัก, คำค้นหา, และหัวข้อย่อยที่สำคัญเพื่อรวมไว้ในเนื้อหาของคุณ หลายเอเจนซีใช้ Clearscope ร่วมกับนักเขียน—การให้รายงาน Clearscope แก่นักเขียนก็เหมือนกับการมอบแผนที่นำทางให้พวกเขาทราบว่าจะต้องรวมอะไรไว้ในบทความ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearscope

  • ให้คะแนนเนื้อหาของคุณ (A+ ถึง F) และแนะนำคำสำคัญที่ควรใช้เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับ
  • ผสานการทำงานกับ Google Docs และ WordPress ให้ผู้เขียนสามารถดูคำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
  • ค้นหาคำหลักและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง สำหรับ "กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย" Clearscope อาจแนะนำคำเช่น "ปฏิทินเนื้อหา" "อัตราการมีส่วนร่วม" หรือ "ROI" ตามหน้าเว็บยอดนิยม
  • นำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้เขียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกหนักใจ

ข้อจำกัดของ Clearscope

  • เอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีราคาแพง เนื่องจากไม่มีแพ็กเกจราคาถูกสำหรับการใช้งานแบบไม่เป็นประจำ
  • เน้นการปรับแต่งเนื้อหา ไม่ใช่ทั้งหมดของ SEO นอกจากนี้ ไม่จัดการกับการตรวจสอบทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ลิงก์

ราคาของ Clearscope

  • สิ่งจำเป็น: $189/เดือน
  • ธุรกิจ: $399/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Clearscope

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

16. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาด้วย AI)

แดชบอร์ด Grammarly
ผ่านทางGrammarly

Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทุกเอเจนซี่การตลาดควรมีไว้ในเครื่องมือของพวกเขา มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน ความชัดเจน และน้ำเสียง นอกจากนี้ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์—ไม่ว่าจะเป็นผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปมือถือ

แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาด Grammarly ช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อความใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ—ตั้งแต่ข้อความโฆษณาไปจนถึงอีเมลและบทความบล็อก—โดยการตรวจจับข้อผิดพลาดและแนะนำการปรับปรุง

ด้วยคุณสมบัติเช่นการตรวจจับโทนเสียงและการเขียนใหม่ของส่วนหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่ยังปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ให้บริการผู้ช่วย AI สร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, ร่างข้อความ, และปรับปรุงการเขียนของคุณ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียน
  • จับข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนขณะที่คุณพิมพ์ พร้อมเสนอการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความกระชับในข้อความทางการตลาดของคุณ
  • ช่างตัดเสื้อปรับโทนเสียงและคำแนะนำให้สอดคล้องเพื่อให้เสียงของแบรนด์คุณคงที่
  • เวอร์ชันพรีเมียมของ Grammarly มีระบบตรวจสอบการคัดลอกเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับ

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • มันมักจะขาดบริบทหรือตีความการเลือกที่ตั้งใจไว้
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ของ Grammarly ทำงานได้ดีกว่าบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปเมื่อเทียบกับแอปบนมือถือ
  • แม้จะมีการตั้งค่าโทนเสียงแล้วก็ตาม AI ของ Grammarly ก็อาจทำให้เนื้อหาฟังดูเป็นทางการเกินไปในบางครั้ง

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (7,000+ รีวิว)

การโฆษณาและการจัดการแคมเปญ ซอฟต์แวร์

17. Omneky (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา)

Omneky แดชบอร์ด
ผ่านทางOmneky

ลองนึกภาพการสร้างโฆษณาของคุณให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้เป็นส่วนตัวและขยายขนาดได้โดยไม่ต้องเหนื่อย นั่นคือสิ่งที่ Omneky ทำ มันใช้ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้าง จัดการ และปรับแต่งแคมเปญโฆษณาได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปแบบภาพและวิดีโอ

Omneky ไม่หยุดเพียงแค่นั้น; มันสามารถสร้างภาพและข้อความหลากหลายรูปแบบ จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมตามประสิทธิภาพของแต่ละชิ้น สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ต้องจัดการโฆษณาบนโซเชียลจำนวนมาก นี่หมายถึงการเร่งกระบวนการสร้างสรรค์และค้นหาสิ่งที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Omneky

  • สร้างรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายโดยเลือกภาพ ครอปภาพ เพิ่มข้อความ และเลือกสีตามแบรนด์ของคุณ
  • ทำให้การทดสอบหลายตัวแปรเป็นอัตโนมัติโดยการทดลองในแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆ ทดสอบการผสมผสานที่แตกต่างกันของภาพและข้อความ
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น "ใบหน้าที่ยิ้มแย้มช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม" หรือ "'ลด 50%' กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ" เพื่อกำหนดทิศทางแคมเปญในอนาคต
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโฆษณา (Facebook, Instagram, Google) เพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับแคมเปญโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อจำกัดทั้งหมด

  • Omneky ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบชำระเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ที่มีแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินจำกัด
  • อาจไม่เหมาะสำหรับแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์ที่ไม่มีข้อมูลแคมเปญในอดีต
  • ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่มีงบประมาณโฆษณาจำกัด

ราคา Omneky

  • ผลิตภัณฑ์เจเนอเรชั่นโปร: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
  • Creative Generation Pro: ราคาที่กำหนดเอง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Omneky

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

18. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยระบบ AI)

แดชบอร์ด Anyword
ผ่านทางAnyword

Anyword เป็นแพลตฟอร์มเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ที่สร้างข้อความทางการตลาดสำหรับโฆษณา อีเมล หน้า landing page และอื่นๆ อีกมากมาย จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการเน้นข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งไม่เพียงแต่เขียนข้อความเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ประสิทธิภาพของข้อความนั้นด้วยคะแนนการมีส่วนร่วมหรือคะแนนการแปลงอีกด้วย

นอกจากนี้ Anyword ใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม ช่วยผู้ใช้เลือกเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งช่วยให้แคมเปญดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

คุณสมบัติเด่นของ Anyword

  • สร้างสำเนาหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณา อีเมล และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ เพียงป้อนบริบท แล้วระบบจะร่างตัวเลือกหลายรายการอย่างรวดเร็ว
  • ด้วยการใช้ AI และข้อมูลโฆษณา "คะแนนการทำนายประสิทธิภาพ" ของ Anyword สามารถทำนายได้ว่าข้อความใดจะดึงดูดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ชมของคุณ
  • ปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ของคุณโดยใช้เนื้อหาที่มีอยู่หรือแนวทาง SEO ของคุณ
  • ช่างตัดเสื้อคัดลอกข้อความให้เหมาะกับบุคลิกของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Anyword

  • ต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์เพื่อความคิดสร้างสรรค์
  • คะแนนการเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์แต่ไม่รับประกันผล ใช้เป็นแนวทาง แต่ควรทดสอบ A/B กับข้อความสำคัญเสมอ
  • การกำหนดราคาจำกัดจำนวนสำเนาที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับเครดิตของแผนของคุณ

ราคา Anyword

  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

19. Optmyzr (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ PPC)

แดชบอร์ด Optmyzr
ผ่านทางOptmyzr

Optmyzr เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก โดยเฉพาะ Google Ads และ Microsoft Ads

คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ, ระบุแนวโน้ม, และปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้. นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปไว้ให้คุณใช้เพื่ออัตโนมัติการปรับการเสนอราคา, สร้างรายงาน, หรือจัดการคำค้นหา.

ด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและ AI เหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แทนการทำงานด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุป มันเหมือนกับการมีผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมองเห็นทุกโอกาส

ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ Optmyzr ปรับการเสนอราคาสำหรับสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและแจ้งเตือนปัญหาฟีด เช่น ข้อมูลที่ขาดหายหรือชื่อสินค้าที่ไม่เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optmyzr

  • ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งอิงจากข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ให้คุณกำหนด กฎเฉพาะหรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น เพิ่มการเสนอราคาสำหรับคำหลักที่มี ROI สูงหรือหยุดกลุ่มโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
  • ให้บริการแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการกรองขั้นสูง พร้อมผสานการทำงานกับ Google Analytics เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการรายงานข้ามลูกค้าและข้ามแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดของ Optmyzr

  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพใดที่เชื่อถือได้และวิธีการตั้งค่าเกณฑ์ให้ถูกต้อง
  • สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร

ราคาของ Optmyzr

  • Optmyzr Core: เริ่มต้นที่ $249/เดือน

คะแนนและรีวิว Optmyzr

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

การมีส่วนร่วมและการปรับให้เป็นส่วนบุคคลของลูกค้า เครื่องมือ

20. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ใช้ AI และการตลาดเชิงสนทนา)

แดชบอร์ด Drift
ผ่านทางDrift

Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเชิงสนทนาที่ใช้แชทบอท AI เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จับลูกค้าเป้าหมาย และทำงานอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย เป้าหมายคือการทำให้การสนทนากับลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เป็นอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับเอเจนซี่การตลาด Drift แทนที่แบบฟอร์มคงที่ด้วยแชทบอทโต้ตอบที่ช่วยคัดกรองผู้เข้าชม ทำการนัดหมาย และดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งสำหรับธุรกิจและลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Drift

  • แชทบอทของ Drift คัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยคำถามที่ตรงเป้าหมายและจัดเส้นทางตามคำตอบที่ได้รับ
  • ปรับแต่งการสนทนาโดยจดจำผู้เข้าชมซ้ำและนำเสนอข้อความที่ตรงตามพฤติกรรมของผู้ใช้
  • อนุญาตการส่งต่อแชทสดตามทริกเกอร์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งแจ้งเตือนตัวแทน
  • มีแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตอบกลับได้ขณะเดินทาง
  • รวมถึงการผสานอีเมลและวิดีโอเพื่อติดตามหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของการลอยตัว

  • คุณสมบัติขั้นสูงของ Drift อาจเกินความจำเป็นสำหรับการสนทนาสนับสนุนพื้นฐาน
  • แผนเริ่มต้นขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือทดสอบ AI, การกำหนดเส้นทาง และแชทบอท AI
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับแอปมือถือ

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการล่องเรือ

  • G2: 4. 4/5 (1,250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

21. Amazon Personalize (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)

แดชบอร์ด Amazon Personalize
ผ่านทางAmazon Personalize

Amazon Personalize เป็นบริการจาก AWS ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายได้ บริการนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือเนื้อหาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ทำงานกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สื่อ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน Amazon Personalize มอบ AI ที่พร้อมใช้งานที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างอัลกอริทึมที่ซับซ้อนจากศูนย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Personalize

  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างธีมที่น่าสนใจสำหรับการแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น คำอธิบายสินค้าและรีวิว เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ
  • เชื่อมต่อกับบริการ AWS อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Amazon Personalize

  • กำหนดให้หน่วยงานต้องร่วมมือกับนักพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญ AWS เพื่อดำเนินการตั้งค่า
  • คำแนะนำอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมต่ำหรือมีข้อมูลในอดีตจำกัด
  • ต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์บ้างเพื่อใช้งานคอนโซล AWS และตรวจสอบผลลัพธ์

ราคาของ Amazon Personalize

  • ราคาตามความต้องการ

Amazon Personalize คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (25 รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการบริการลูกค้าเพื่อยกระดับการสนับสนุนของคุณ

