21 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่การตลาดเพื่อความสำเร็จในปี 2025

คุณเคยมองไปที่สเปรดชีตที่เต็มไปด้วยข้อมูลลูกค้า พยายามหาแพทเทิร์นสำหรับแคมเปญครั้งต่อไปหรือไม่? หรือคุณเคยดิ้นรนเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ในขณะที่ต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและทรัพยากรที่จำกัด? และการสื่อสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ?
นี่คือความท้าทายที่นักการตลาดหลายคนต้องเผชิญทุกวัน โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือที่คุณมีอยู่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีผู้ช่วยที่สามารถจัดการงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ ปล่อยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์?
นี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาท เครื่องมือการตลาด AI ช่วยให้เอเจนซี่การตลาดส่งมอบผลลัพธ์ที่ชาญฉลาดและเฉพาะบุคคลมากขึ้น ส่วนที่ดีที่สุด? คุณประหยัดเวลาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง
พร้อมที่จะยกระดับด้วย AI หรือยัง? มาสำรวจ 21 เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับเอเจนซี่การตลาดที่จะทำให้คุณหยุดไม่อยู่ในปีนี้
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซีการตลาด?
การเลือกเครื่องมือ AI ก็เหมือนกับการจ้างสมาชิกทีมใหม่ คุณต้องการเครื่องมือที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือที่จัดการงานซ้ำๆ เช่น การจัดตารางโพสต์หรือส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมล และใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ เช่น การปรับเวลาส่งที่เหมาะสมหรือแนะนำคำหลัก 🤖
- การผสานรวม:เครื่องมือการตลาด AIของคุณควรสามารถเข้ากับระบบปัจจุบันของคุณได้อย่างลงตัว ตรวจสอบว่าพวกเขามีการผสานรวมในตัวหรือ API สำหรับเครื่องมือเช่น Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio, เป็นต้น การผสานรวมที่ราบรื่นจะช่วยให้ AI สามารถดึงข้อมูลและทำงานอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น 🔌
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: หากทีมของคุณมีปัญหาในการใช้ซอฟต์แวร์ คุณจะไม่สามารถเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนได้ เลือกเครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่าย พร้อมตัวสร้างแบบลากและวาง แดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย และบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 💁
- การปรับแต่งและการควบคุม: เลือกเครื่องมือ AI ที่คุณสามารถปรับแต่งได้—ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกฎการทำงานอัตโนมัติ, ปรับโทนของเนื้อหา AI, หรือเลือกตัวชี้วัดที่ต้องการติดตาม. เครื่องมือ AI ที่ยืดหยุ่นสำหรับเอเจนซีการตลาดจะช่วยให้ AI ทำงานตามวิธีของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน 💡
- การกำหนดราคาและความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนั้นเหมาะกับงบประมาณและการเติบโตของคุณ บางเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาดอาจมีแผนฟรีหรือแพ็กเกจราคาประหยัด ในขณะที่บางตัวอาจมีราคาสูง ตรวจสอบวิธีการคิดราคาว่าคิดตามผู้ใช้, การใช้งาน, หรือค่าธรรมเนียมคงที่ และว่าสามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของคุณ 💸
- การวิเคราะห์และรายงาน: เครื่องมือที่มั่นคงควรให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อแสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาด้วย AIอาจให้คะแนน SEO หรือการคาดการณ์การมีส่วนร่วม 📊
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: เอเจนซี่การตลาดจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ AI ของคุณมีความปลอดภัยสูงและปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น GDPR เป็นต้น 🔒
เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และประเมินเครื่องมือตามเป้าหมายนั้น หลายหน่วยงานเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้แบบมีความเสี่ยงต่ำ และใช้เวอร์ชันทดลองฟรีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบว่าเครื่องมือให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
21 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาด
เครื่องมือ AI มีอยู่ทุกที่ แต่เหล่านี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของเอเจนซีของคุณ
เครื่องมือสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและกระบวนการทำงานทางการตลาดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ทีมการตลาดชื่นชอบ สำหรับเอเจนซี่ นี่คือศูนย์บัญชาการแคมเปญของคุณ ที่คุณสามารถจัดการโครงการ ปฏิทินเนื้อหา งานของลูกค้า และแม้กระทั่งสร้างข้อความทางการตลาดได้ กล่าวโดยสรุป มันเหมือนมีผู้จัดการโครงการ บรรณาธิการเนื้อหา และนักวิเคราะห์อยู่ในแอปเดียว
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีผู้ช่วย AI ในตัวที่เรียกว่าClickUp Brain เพื่อช่วยร่างข้อความ ระดมความคิดใหม่ๆ และสรุปเอกสารที่ยาวเหยียด ต้องการคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียหรือโครงร่างบล็อกหรือไม่? มันสามารถสร้างให้คุณได้ภายในไม่กี่วินาที โดยปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์และกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
คุณยังสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือน โดยใช้ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น เมื่อดีไซเนอร์ทำงานกับสินทรัพย์เสร็จแล้ว ClickUp สามารถแจ้งเตือนลูกค้าโดยอัตโนมัติหรือย้ายงานไปยังคิวของนักเขียนคำโฆษณาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การอัตโนมัติของงาน: ClickUp Brain สามารถสร้างงานจากแชทหรือสร้างงานย่อยจากชื่องานได้ ตัวอย่างเช่น มันสามารถแยก "เปิดตัวแคมเปญโซเชียลมีเดีย" ออกเป็น "ออกแบบภาพ" "เขียนคำบรรยาย" และ "กำหนดเวลาโพสต์" ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปแบบเรียลไทม์: สรุปข้อมูลจำนวนมาก—การอัปเดตโครงการ, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, ผลลัพธ์ของแคมเปญ—ด้วย ClickUp Brain ต้องการสถานะแคมเปญใช่ไหม? AI จะย่อกิจกรรมงาน, ความคิดเห็น, และการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ พร้อมเน้นการอัปเดตที่สำคัญและอุปสรรคทันที
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: ClickUp Brain ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ถามคำถามเช่น "สถานะของแคมเปญโฆษณาบน Facebook เป็นอย่างไรบ้าง?" และ AI จะดึงข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาให้ทันที นอกจากนี้ยังช่วยร่างอีเมลตอบกลับอย่างมืออาชีพโดยใช้ข้อมูลงานแบบเรียลไทม์
- การแปลและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น: ClickUp Brain แปลเนื้อหาของคุณเป็นหลายภาษา ทำให้ข้อความชัดเจนและเกี่ยวข้อง
- การจัดการความรู้: รักษาความสอดคล้องของทีมด้วยการดึงคำตอบแบบเรียลไทม์จากวิกิของ Workspace ถามคำถามเช่น "กำหนดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถัดไปคืออะไร?" และ AI จะให้รายละเอียดที่ถูกต้องและทันที
- การวางแผนและจัดระเบียบโครงการ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อร่างแผนโครงการอย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมายสำคัญ และสร้างไทม์ไลน์ ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างแผนงานสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดีย พร้อมงานย่อย เช่น การสร้างเนื้อหา การออกแบบ และการจัดตารางเวลา
- การถอดเสียงและการจดบันทึก: ClickUp AI จะถอดเสียงคลิปเสียงโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการติดตามบันทึกการประชุมหรือการอัปเดตต่างๆ นอกจากนี้ หากสมาชิกในทีมทิ้งความคิดเห็นเป็นเสียงไว้ AI จะแปลงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใดๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp บรรจุฟีเจอร์มากมาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่ด้วย UI ที่ใช้งานง่ายทำให้การปรับแต่งและการนำทางเป็นเรื่องง่าย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย 35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด สาเหตุของความตกต่ำนี้อาจมาจากเวลาและพลังงานที่ใช้ในการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่น ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมอยู่ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วยการจัดการความรู้ของ ClickUp การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
2. Jasper AI (นักเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาและการตลาด)
Jasper AI เป็นเหมือนนักเขียนคำโฆษณาที่สร้างสรรค์ตามความต้องการ ช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และอื่น ๆ อีกมากมาย มันสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์และทำงานได้หลายภาษา ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับผู้ชมที่หลากหลาย
และส่วนที่ดีที่สุดคือ? คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับ Chrome ทำให้ใช้งานได้ง่ายขณะที่คุณทำงานข้ามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบ สำหรับคำบรรยายใน Instagram, คำอธิบายสินค้า, และบทนำบล็อกที่เหมาะกับ SEO. เพียงป้อนคำค้นหาหรือคำอธิบายสั้น ๆ ก็จะได้ตัวเลือกที่หลากหลายทันที
- เรียนรู้คู่มือสไตล์ของคุณ, แคตตาล็อกสินค้า, และประวัติเพื่อรักษาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแบรนด์
- สร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับโฆษณา, บล็อก, และหน้า landing page—เพียงอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ
- โหมดบอสของ Jasper ช่วยเร่งความเร็วในการเขียนเนื้อหาแบบยาวด้วยคำสั่ง AI เพียงพิมพ์ว่า "เขียนย่อหน้าเกี่ยวกับ AI ในการตลาด" แล้วระบบจะสร้างเนื้อหาให้ทันที
ข้อจำกัดของ Jasper
- หัวข้อเฉพาะทางหรือเทคนิคอาจต้องมีการแก้ไขอย่างหนัก นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดความไม่ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
- การใช้งานในขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อมีข้อจำกัดจำนวนคำในแผนราคาที่ต่ำกว่า คุณสมบัติที่หลากหลายยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
- ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับกลุ่มการตลาดที่มีจำนวน 10 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- รีวิว G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT ในการทำการตลาด
3. Copy.ai (ผู้ช่วยเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับงานเขียนสั้นและการระดมความคิด)
Copy.ai เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยสามารถสร้างบทความบล็อก อัปเดตโซเชียลมีเดีย และข้อความสำหรับงานการตลาดได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ 'Blog Post Wizard' ซึ่งช่วยสร้างโครงร่างและร่างเนื้อหาอย่างรวดเร็วโดยอิงจากคำหลักและชื่อเรื่องของคุณ
Copy.ai ยังมีฟีเจอร์สำหรับไฟล์และเอกสาร เช่น Infobase และ Teamspaces โดย Infobase ช่วยให้คุณจัดเก็บแนวทาง เอกสารอ้างอิง และเนื้อหาแบบยาวได้ ส่วน Teamspaces จะช่วยให้เนื้อหาถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการควบคุมเวอร์ชัน
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 90 แบบ สำหรับความต้องการด้านเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ข้อความโฆษณาดิจิทัล คำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- รองรับการสร้างเนื้อหาในมากกว่า 25 ภาษา ทำให้มีความหลากหลายสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ทั้งผู้เริ่มต้นและนักเขียนที่มีประสบการณ์สามารถเข้าถึงและใช้คุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ข้อความที่สร้างขึ้นบางส่วนขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์หรือความคิดสร้างสรรค์ที่มนุษย์อาจเพิ่มเข้าไป มักต้องการการปรับแต่งโดยมนุษย์เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ผู้ใช้บางรายต้องการความสามารถในการจัดทำเอกสารโครงการและไฟล์ที่ดีขึ้น
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. Frase (เครื่องมือสร้างและปรับแต่งเนื้อหา SEO ด้วย AI ที่ดีที่สุด)
Frase เป็นเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาดด้านเนื้อหาและเอเจนซี่ที่เน้น SEO ช่วยคุณในการวิจัย เขียน และปรับแต่งบทความบล็อก หน้าแลนดิ้ง หรือเนื้อหาใดๆ ที่มุ่งเน้นการดึงดูดทราฟฟิกแบบออร์แกนิก
นอกจากนี้ Frase ยังมีเครื่องมือเขียนย่อหน้าใหม่ด้วย AI ฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งประโยคหรือย่อหน้าเพื่อปรับปรุงความอ่านง่ายหรือปรับโทนของเนื้อหาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คุณยังสามารถทดลองใช้แชทบอท AI ของพวกเขา ซึ่งใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณในการตอบคำถามของผู้เข้าชมได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- สร้างสรุป SEO อย่างรวดเร็วโดยการวิเคราะห์หน้าเว็บยอดนิยม สกัดหัวข้อสำคัญ คำถาม สถิติ และคำสำคัญ
- นักเขียน AI ของ Frase ใช้บทสรุป SEO เพื่อร่างย่อหน้าภายใต้หัวข้อที่กำหนด โดยดึงข้อมูลเชิงลึกจากบทความยอดนิยม
- คำนวณคะแนนการปรับให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ตามหัวข้อที่ครอบคลุมและคำค้นหา
ข้อจำกัดของ Frasé
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของ Frase มีความซับซ้อน
- เครื่องมือนี้อาจไม่เพียงพอสำหรับหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงซึ่งต้องการความรู้เชิงลึกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดราคาแบบ Frasa
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ทีม: $115/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (330+ รีวิว)
เนื้อหาภาพและการออกแบบ ซอฟต์แวร์
5. โมเดลวิดีโอ Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วด้วย AI)
Adobe Firefly Video Model ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างคลิปวิดีโอความยาว 5 วินาทีที่ความละเอียด 1080p ได้โดยการป้อนข้อความบรรยายหรืออัปโหลดภาพอ้างอิง ลองนึกภาพการพิมพ์ว่า "สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์กำลังโต้คลื่นในสไตล์ภาพยนตร์" แล้วได้วิดีโอความยาว 5 วินาทีที่ตรงกับภาพนั้นพอดี
นอกจากนี้ยังผสานรวมเข้ากับชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud อีกด้วย ดังนั้นคุณสามารถสร้างผลงานใน Firefly และปรับแต่งใน Premiere Pro หรือ After Effects ได้โดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม
ส่วนที่ดีที่สุด? มันถูกฝึกฝนด้วย Adobe Stock และเนื้อหาที่อยู่ในสาธารณสมบัติ นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณสร้างขึ้นสามารถใช้ในโครงการเชิงพาณิชย์ของคุณได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
คุณสมบัติเด่นของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly
- ควบคุมการตั้งค่ากล้องได้ เช่น มุมกล้อง การเคลื่อนไหว และการซูม เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งมุมมองและการเคลื่อนไหวในคลิปที่สร้างโดย AI ได้อย่างละเอียด
- เพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น ควัน แสงแฟลร์จากเลนส์ และฝน รวมถึงแอนิเมชันง่ายๆ เช่น แสงนีออนและหิมะตก โดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- แปลเสียงบรรยายเป็นหลายภาษาโดยคงเสียงของผู้พูดและซิงค์การขยับริมฝีปากให้สมจริงในวิดีโอ
ข้อจำกัดของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly
- คลิปวิดีโอ Firefly ความยาวห้าวินาที ความละเอียด 1080p และ 24 เฟรมต่อวินาที อาจไม่ทำงานสำหรับโปรเจกต์ที่ยาวหรือมีความละเอียดสูง
- การต่อสู้กับเนื้อหาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง นำไปสู่การแสดงที่ไม่สมจริง
ราคาของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly
- มาตรฐาน: $9.99/เดือน
- ข้อดี: $29.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของโมเดลวิดีโอ Adobe Firefly
- G2: (4. 6/5, รีวิวมากกว่า 50+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ)
Midjourney เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเปลี่ยนข้อความที่คุณป้อนให้กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับมีทีมศิลปินส่วนตัวคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าคุณต้องการภาพร่างแนวคิด พื้นหลังโฆษณา หรือแบบจำลองเบื้องต้นเพื่อนำเสนอให้ลูกค้า เพียงพิมพ์ไอเดียของคุณลงไป Midjourney จะสร้างภาพเหล่านั้นให้คุณภายในไม่กี่นาที
สำหรับเอเจนซี่การตลาด นี่หมายถึงภาพที่ดึงดูดสายตาสำหรับโซเชียลมีเดีย กราฟิกบล็อก ครีเอทีฟโฆษณา และสตอรี่บอร์ด—โดยไม่ต้องมีช่างภาพหรือนักออกแบบกราฟิก นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน Midjourney ทำงานผ่าน Discord ที่คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ และ AI จะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- ให้ผู้ใช้กำหนดสไตล์โดยการอ้างอิง URL ของรูปภาพหรือระบุสไตล์งานศิลป์ เช่น "โฆษณาเทคโนโลยีทันสมัยแบบหนา" หรือ "บทบรรณาธิการแฟชั่นหรูหรา"
- สร้างสี่รูปแบบสำหรับแต่ละคำสั่ง เลือกแบบที่คุณชอบ ปรับปรุงให้ดูดีขึ้นสำหรับความละเอียดที่สูงขึ้น หรือขอรูปแบบเพิ่มเติม
- อนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในพื้นที่เฉพาะของภาพ
- มีห้องชุมชนที่นักการตลาดสามารถแบ่งปันคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น "ภาพถ่ายสินค้าที่มีความตัดกันสูงพร้อมแสงแบบภาพยนตร์"
ข้อจำกัดของ Midjourney
- โดยค่าเริ่มต้น ภาพที่สร้างทั้งหมดจะเป็นสาธารณะ โหมดล่องหนจะซ่อนภาพเหล่านี้บน Midjourney.com แต่จะไม่ซ่อนในช่องทาง Discord สาธารณะ
- อินเทอร์เฟซของ Discord อาจใช้งานยากสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $60 ต่อเดือน
- เมก้า: 120 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสินทรัพย์ทางการตลาด)
อีกหนึ่งเครื่องมือยอดนิยมในรายการเครื่องมือ AI สำหรับเอเจนซี่การตลาดและผู้ประกอบการเดี่ยวคือ Canva เครื่องสร้างภาพด้วย AI ของ Canva สร้างภาพคุณภาพสูงสำหรับแคมเปญ โฆษณา และการสร้างแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนข้อความที่ต้องการ เลือกสไตล์—สีน้ำ, ภาพยนตร์, นีออน, ดินสอสี หรือเรโทรเวฟ—แล้วรับภาพที่สวยงามและตรงกับแบรนด์ของคุณภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือคำแนะนำเกี่ยวกับฟอนต์และสีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การออกแบบคงความเป็นแบรนด์ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ Canva ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AI หลายตัว เช่น Magic Media, Dream Lab, DALL·E และ Imagen ทำให้ทีมการตลาดมีศักยภาพในการสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ให้บริการเทมเพลตพร้อมใช้หลายพันแบบสำหรับทุกสิ่ง—เรื่องราวใน Instagram, โบรชัวร์, หัวข้ออีเมล และอื่น ๆ
- Magic Write สร้างแนวคิดข้อความ ในขณะที่ Magic Design สร้างการออกแบบหลากหลายรูปแบบจากข้อมูลนำเข้าเพียงครั้งเดียว
- คุณสมบัติการลบพื้นหลังสามารถลบพื้นหลังออกจากภาพถ่ายได้ทันที—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพสินค้า
- ให้คุณตั้งค่า 'ชุดแบรนด์' พร้อมโลโก้ สี และแบบอักษรของเอเจนซี่หรือลูกค้าของคุณ AI จะนำไปใช้กับการออกแบบเพื่อให้ได้ลุคที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Canva
- ภาพที่สร้างโดย AI อาจมีความบิดเบี้ยว โดยเฉพาะในกายวิภาคของมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยมือ
- ผู้ใช้ฟรีมีการเข้าถึงคุณสมบัติ AI อย่างจำกัด โดยมีขีดจำกัดการใช้งานเฉพาะ
ราคาของ Canva
- ฟรี (สูงสุด 50 ครั้งในการสร้างภาพ)
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,400+) รีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500 รายการ)
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและ CRM
8. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่ขับเคลื่อนด้วย AIชั้นนำ ซึ่งรวม CRM, การตลาดผ่านอีเมล, การจัดการโซเชียลมีเดีย และการสร้างเนื้อหาไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าเอเจนซี่การตลาดสามารถจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัลของลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
โซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ HubSpot ช่วยให้เอเจนซี่ติดตามการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่การสอบถามของลูกค้าไปจนถึงกระบวนการขาย นอกจากนี้ยังมีการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้เอเจนซี่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญและผลตอบแทนจากการลงทุน
และใช่HubSpot สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้โดยตรง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- นำเสนอความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน รวมถึงเวิร์กโฟลว์อีเมล การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และแคมเปญการส่งข้อมูลแบบต่อเนื่อง
- ChatSpot ผู้ช่วย AI ของ HubSpot ช่วยให้คุณถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น "แสดงโพสต์บล็อกยอดนิยมจากเดือนที่แล้ว" หรือ "ร่างอีเมลติดตามผลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย X"
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ HubSpot ช่วยให้คุณลากและวางเพื่อสร้างสาขาการทำงานอัตโนมัติแบบ if/then ได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, Outlook, WordPress และ Slack พร้อมมีตลาดแอปพลิเคชันสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมอีกมากมาย
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ในขณะที่ฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานง่าย เครื่องมือขั้นสูงเช่นการตลาดอัตโนมัติและการรายงานที่กำหนดเองอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ระดับมืออาชีพและระดับองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- Marketing Hub Starter: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 1 ที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: 890 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับ 3 ที่นั่ง (ที่นั่งเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)
- Marketing Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,300+)
- Capterra: 4. 5/5 (4,300+ รีวิว)
9. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
Zapier เป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ และย้ายข้อมูลระหว่างกันโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ ลองนึกภาพว่าเป็นสะพานที่เชื่อมโยงแอปโปรดของคุณ เช่น Gmail, Slack และ Google Sheets และทำให้แอปเหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ
ด้วย Zapier คุณสามารถสร้าง "Zaps" ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายซึ่งจะกระตุ้นการดำเนินการในแอปหนึ่งเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นในอีกแอปหนึ่ง ตัวอย่างเช่น อีเมลใหม่ใน Gmail สามารถเพิ่มแถวใน Google Sheets โดยอัตโนมัติ
โดยใช้การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี ClickUp ของคุณกับแอปพลิเคชันนับร้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
เครื่องมือนี้ใช้งานง่าย เพียงเลือกทริกเกอร์ เช่น 'ลูกค้าใหม่' และเลือกแอคชั่น เช่น 'ส่งข้อความใน Slack' จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแอปต่าง ๆ แล้วเปิดใช้งาน
สำหรับเอเจนซี, Zapier ช่วยทำให้การทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การเพิ่มลูกค้าเป้าหมายจาก Facebook Lead Ads ไปยัง HubSpot หรือการแชร์โพสต์บล็อกใหม่บน X. มันช่วยประหยัดเวลา, ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น, และกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 7,000 แอป ตั้งแต่เครื่องมือหลักอย่าง Gmail และ Mailchimp ไปจนถึงแอปเฉพาะทาง
- ให้คุณเพิ่มตรรกะ if-else พร้อมตัวกรองและเส้นทางได้ เพื่อให้สามารถปรับแต่งการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น "หากลูกค้าเป้าหมายมาจาก Webinar ให้ดำเนินการ X; หากมาจาก Facebook Ads ให้ดำเนินการ Y"
- สร้าง Zaps แบบหลายขั้นตอนที่ทริกเกอร์หนึ่งเริ่มลำดับการดำเนินการ เช่น การเพิ่มผู้ติดต่อใน CRM การอัปเดต Google Sheet และการส่งอีเมลส่วนบุคคล
- ให้คุณแชร์ Zaps กับเพื่อนร่วมทีมและข้ามบัญชีลูกค้า (เมื่อมีสิทธิ์ที่เหมาะสม)
ข้อจำกัดของ Zapier
- ราคาของ Zapier ขึ้นอยู่กับจำนวนงาน (การดำเนินการ) ผู้ใช้ที่มีปริมาณงานสูง เช่น เอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายพันราย อาจจำเป็นต้องใช้แผนที่สูงขึ้น
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น Zaps แบบหลายขั้นตอน, ตรรกะเงื่อนไข, และการผสานระบบ AI อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Zapier
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- รีวิว G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
10. AppLovin (ดีที่สุดสำหรับการตลาดแอปมือถือ)
หากเอเจนซีของคุณเน้นการตลาดแอปพลิเคชันมือถือเป็นหลัก—เช่น การโปรโมตเกม การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาในแอป และอื่นๆ ที่คล้ายกัน—AppLovin อาจเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องมือของคุณ เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นในการช่วยให้แอปได้ผู้ใช้และสร้างรายได้
AppLovin นำเสนอเครื่องมือหลากหลาย รวมถึงเครือข่ายโฆษณา แพลตฟอร์มการจัดการสื่อโฆษณา และระบบวิเคราะห์ข้อมูล แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโฆษณาที่เหมาะสมจะเข้าถึงผู้ใช้ที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppLovin
- สร้างและทดสอบโฆษณาหลายรูปแบบ โดยใช้อัลกอริทึมเพื่อค้นหาโฆษณาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- จัดการการประมูลแบบหัวเรื่องในแอปและการแข่งขันด้านราคาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้ราคาประมูลสูงสุดสำหรับทุกการแสดงผลโฆษณา
- นำเสนอแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่ติดตามการได้มาซึ่งผู้ใช้ การมีส่วนร่วม และการสร้างรายได้ ทั้งหมดในที่เดียว
ข้อจำกัดของ AppLovin
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการการตลาดดิจิทัลที่กว้างขึ้น เช่น โฆษณาบนเว็บหรืออีเมล
- การตั้งค่าเครือข่ายที่มีการสื่อสารผ่านตัวกลางและการทำความเข้าใจการวิเคราะห์เช่น LTV เทียบกับ CPI นั้นมีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ AppLovin
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AppLovin
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม
11. Hootsuite OwlyWriter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย)
Hootsuite เป็นเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่มีประสบการณ์ยาวนาน ช่วยเหลือเอเจนซีในการจัดตารางโพสต์, ติดตามการมีส่วนร่วม, และจัดการบัญชีหลายบัญชีในที่เดียว
ในปี 2025, Hootsuite ได้เปิดตัว OwlyWriter AI, เครื่องมือ AI ที่สร้างคำบรรยายและไอเดียสำหรับสื่อสังคมออนไลน์. เพียงให้คำแนะนำ, และมันจะสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Instagram, Twitter, และ Facebook. คุณยังสามารถปรับโทนให้เป็นแบบไม่เป็นทางการ, ตลก, หรือมืออาชีพได้ตามต้องการ.
เครื่องมือ AI นี้ช่วยให้คุณสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่และนำโพสต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณไปใช้ใหม่ในหลากหลายแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม Hootsuite อีกด้วย ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ Hootsuite อยู่แล้ว OwlyWriter AI จะเป็นการเพิ่มเติมที่ราบรื่นให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite OwlyWriter AI
- ดูเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณและแนะนำวิธีการเขียนใหม่หรือปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับผู้ชมใหม่
- ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะต้องการไอเดียโพสต์สำหรับธีมเฉพาะหรือเพียงแค่กำลังมองหาแรงบันดาลใจ
- แปลงบล็อกและบทความเป็นคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย
- ช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและเตรียมโพสต์ของคุณให้พร้อมสำหรับโอกาสพิเศษ
ข้อจำกัดของ Hootsuite OwlyWriter AI
- ผู้ใช้อาจต้องปรับแต่งคำบรรยายให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- OwlyWriter AI เป็นส่วนหนึ่งของแผนการชำระเงินของ Hootsuite ซึ่งอาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Hootsuite OwlyWriter AI
- มืออาชีพ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite OwlyWriter AI
- G2: 4. 2/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
12. เมื่อเร็วๆ นี้. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเนื้อหาที่ยาวมาปรับใช้ใหม่เป็นโพสต์บนโซเชียล)
Lately.ai เป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่ใช้ AI และประสาทวิทยาเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวของคุณ เช่น บล็อก พอดแคสต์ และวิดีโอ ให้กลายเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจหลายรายการ
ตัวอย่างเช่น สามารถนำเว็บบินาร์ที่ใช้เวลา 30 นาทีมาแปลงเป็นข้อความขนาดทวีต หรือดึงคำพูดสำคัญจากบทความ 1,000 คำสำหรับโพสต์บน LinkedIn นอกจากนี้ยังติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโพสต์และใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคำแนะนำเนื้อหาในอนาคต
ส่วนที่ดีที่สุด? ช่วงนี้เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ai ทำให้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน ทำให้เหมาะสำหรับตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
- นำเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาและการมีส่วนร่วมของผู้ชม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
- มีคุณสมบัติการจัดตารางเวลาในตัว ช่วยให้คุณวางแผนและเผยแพร่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อจำกัดของ ai
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างไอเดียใหม่จากศูนย์
- มีราคาสูงกว่าตัวจัดตารางเวลาพื้นฐาน ต้องมีการตั้งค่าด้วยการเชื่อมต่อบัญชีและการฝึกฝน AI
ล่าสุด. การกำหนดราคาของ ai
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- การเติบโต: $239/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เมื่อเร็ว ๆ นี้. คะแนนและความคิดเห็นของ ai
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย)
Buffer เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและสะอาดตา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาโพสต์ ติดตามประสิทธิภาพ และโต้ตอบกับกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) และ Pinterest
เครื่องมือนี้ยังมีผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างไอเดียโพสต์ แนะนำคำบรรยาย และแม้กระทั่งนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ลิงก์บทความหรือจุดสำคัญบางประการ แล้วมันสามารถสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียจากสิ่งเหล่านั้นได้ หรือคุณสามารถขอให้มันเขียนร่างเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ และมันสามารถให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงแก่คุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของบัฟเฟอร์
- ให้คุณส่งร่างเพื่อขออนุมัติจากลูกค้าพร้อมการทำงานร่วมกันของทีมด้วย Buffer (ในแผนชำระเงิน)
- ให้คุณระดมความคิดสำหรับโพสต์ในรูปแบบร่างโดยไม่ต้องกำหนดเวลาทันที คุณยังสามารถจับคู่กับ AI เพื่อสร้างไอเดีย บันทึกเป็นร่าง แล้วจึงปรับปรุงและกำหนดเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด
- นำเสนอภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดีย เช่น การมีส่วนร่วมและจำนวนผู้ติดตาม โดยไม่ซับซ้อนเกินไป
- ช่วยให้สามารถตอบกลับความคิดเห็น/ข้อความจากหลายบัญชีได้ในกล่องข้อความเดียว
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- การขาดคุณสมบัติเช่นการฟังทางสังคมและการวิเคราะห์คู่แข่งขั้นสูง
- ผู้ช่วย AI สร้างคำแนะนำแต่ไม่เรียนรู้เสียงของแบรนด์คุณ
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน/ช่อง สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ทีม: $12/เดือน/ช่องทาง สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และเนื้อหา
14. Surfer SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์)
หากหน่วยงานของคุณสร้างบล็อกหรือหน้าเว็บสำหรับ SEO, Surfer SEO สามารถช่วยให้คุณได้ตำแหน่งสูงสุดบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา.
ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดดิจิทัลในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา เปรียบเสมือนมีบรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO นั่งอยู่ข้างนักเขียนของคุณ ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบทความ
Surfer วิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงสุดสำหรับคำค้นหาหนึ่ง ๆ และให้แนวทางเกี่ยวกับสิ่งที่เนื้อหาของคุณควรมี ตั้งแต่คำค้นหา หัวข้อ ไปจนถึงความยาวของเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- สร้างโครงร่างพร้อมคำแนะนำตามคำสำคัญสำหรับจำนวนคำ, หัวข้อ, รูปภาพ, และคำสำคัญ. ขณะที่คุณเขียน, ระบบจะให้คะแนน (0-100) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง.
- ให้รายการตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมภารกิจ SEO รายสัปดาห์ เช่น การเพิ่มคำค้นหาหรือการสร้างลิงก์กลับ เพื่อให้เนื้อหาของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- วิเคราะห์ SERP เพื่อ แสดงความสัมพันธ์ เช่น จำนวนคำกับอันดับ และช่วยระบุช่องว่างของเนื้อหาผ่าน Google Search Console
- ให้ปริมาณคำค้นหาและคำแนะนำแบบเรียลไทม์ผ่านส่วนขยายของเบราว์เซอร์ขณะที่คุณค้นหาบน Google
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าคำหลักที่ Surfer แนะนำสำหรับกลุ่มเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดิมอย่างใกล้ชิด
- ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับบางคน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถรับภาระได้
- มันไม่ใช่โซลูชัน AI ที่สมบูรณ์สำหรับการสร้างหรือแก้ไขเนื้อหา
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 30 บทความ และบทความ AI 5 บทความ
- อัตราค่าบริการ: $219/เดือน สำหรับบทความไม่เกิน 100 บทความ และบทความ AI 20 บทความ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
15. Clearscope (ดีที่สุดสำหรับการค้นคว้าคำหลักและการปรับแต่งเนื้อหา)
Clearscope เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO ชั้นนำที่ใช้ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับการค้นหา เป้าหมายหลักของมันคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณติดอันดับดีและมอบคุณค่าให้กับผู้อ่านของคุณ
มันวิเคราะห์บทความที่มีอันดับสูงสุดในนิชของคุณ และระบุคำหลัก, คำค้นหา, และหัวข้อย่อยที่สำคัญเพื่อรวมไว้ในเนื้อหาของคุณ หลายเอเจนซีใช้ Clearscope ร่วมกับนักเขียน—การให้รายงาน Clearscope แก่นักเขียนก็เหมือนกับการมอบแผนที่นำทางให้พวกเขาทราบว่าจะต้องรวมอะไรไว้ในบทความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearscope
- ให้คะแนนเนื้อหาของคุณ (A+ ถึง F) และแนะนำคำสำคัญที่ควรใช้เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับ
- ผสานการทำงานกับ Google Docs และ WordPress ให้ผู้เขียนสามารถดูคำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- ค้นหาคำหลักและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง สำหรับ "กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย" Clearscope อาจแนะนำคำเช่น "ปฏิทินเนื้อหา" "อัตราการมีส่วนร่วม" หรือ "ROI" ตามหน้าเว็บยอดนิยม
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อให้ผู้เขียนสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้สึกหนักใจ
ข้อจำกัดของ Clearscope
- เอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กอาจพบว่ามันมีราคาแพง เนื่องจากไม่มีแพ็กเกจราคาถูกสำหรับการใช้งานแบบไม่เป็นประจำ
- เน้นการปรับแต่งเนื้อหา ไม่ใช่ทั้งหมดของ SEO นอกจากนี้ ไม่จัดการกับการตรวจสอบทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์ลิงก์
ราคาของ Clearscope
- สิ่งจำเป็น: $189/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Clearscope
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
16. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาด้วย AI)
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทุกเอเจนซี่การตลาดควรมีไว้ในเครื่องมือของพวกเขา มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์สำหรับไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน ความชัดเจน และน้ำเสียง นอกจากนี้ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์—ไม่ว่าจะเป็นผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปมือถือ
แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาด Grammarly ช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อความใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ—ตั้งแต่ข้อความโฆษณาไปจนถึงอีเมลและบทความบล็อก—โดยการตรวจจับข้อผิดพลาดและแนะนำการปรับปรุง
ด้วยคุณสมบัติเช่นการตรวจจับโทนเสียงและการเขียนใหม่ของส่วนหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่ปราศจากข้อผิดพลาด แต่ยังปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ให้บริการผู้ช่วย AI สร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, ร่างข้อความ, และปรับปรุงการเขียนของคุณ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียน
- จับข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนขณะที่คุณพิมพ์ พร้อมเสนอการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและความกระชับในข้อความทางการตลาดของคุณ
- ช่างตัดเสื้อปรับโทนเสียงและคำแนะนำให้สอดคล้องเพื่อให้เสียงของแบรนด์คุณคงที่
- เวอร์ชันพรีเมียมของ Grammarly มีระบบตรวจสอบการคัดลอกเพื่อรับรองความเป็นต้นฉบับ
ข้อจำกัดของ Grammarly
- มันมักจะขาดบริบทหรือตีความการเลือกที่ตั้งใจไว้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ของ Grammarly ทำงานได้ดีกว่าบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปเมื่อเทียบกับแอปบนมือถือ
- แม้จะมีการตั้งค่าโทนเสียงแล้วก็ตาม AI ของ Grammarly ก็อาจทำให้เนื้อหาฟังดูเป็นทางการเกินไปในบางครั้ง
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (7,000+ รีวิว)
การโฆษณาและการจัดการแคมเปญ ซอฟต์แวร์
17. Omneky (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา)
ลองนึกภาพการสร้างโฆษณาของคุณให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้เป็นส่วนตัวและขยายขนาดได้โดยไม่ต้องเหนื่อย นั่นคือสิ่งที่ Omneky ทำ มันใช้ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้าง จัดการ และปรับแต่งแคมเปญโฆษณาได้อย่างง่ายดาย ทั้งในรูปแบบภาพและวิดีโอ
Omneky ไม่หยุดเพียงแค่นั้น; มันสามารถสร้างภาพและข้อความหลากหลายรูปแบบ จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมตามประสิทธิภาพของแต่ละชิ้น สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ต้องจัดการโฆษณาบนโซเชียลจำนวนมาก นี่หมายถึงการเร่งกระบวนการสร้างสรรค์และค้นหาสิ่งที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Omneky
- สร้างรูปแบบโฆษณาที่หลากหลายโดยเลือกภาพ ครอปภาพ เพิ่มข้อความ และเลือกสีตามแบรนด์ของคุณ
- ทำให้การทดสอบหลายตัวแปรเป็นอัตโนมัติโดยการทดลองในแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆ ทดสอบการผสมผสานที่แตกต่างกันของภาพและข้อความ
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น "ใบหน้าที่ยิ้มแย้มช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม" หรือ "'ลด 50%' กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ" เพื่อกำหนดทิศทางแคมเปญในอนาคต
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มโฆษณา (Facebook, Instagram, Google) เพื่อดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และปรับแคมเปญโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อจำกัดทั้งหมด
- Omneky ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบชำระเงิน อาจมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ที่มีแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงินจำกัด
- อาจไม่เหมาะสำหรับแบรนด์ใหม่หรือแบรนด์ที่ไม่มีข้อมูลแคมเปญในอดีต
- ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ที่มีงบประมาณโฆษณาจำกัด
ราคา Omneky
- ผลิตภัณฑ์เจเนอเรชั่นโปร: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- Creative Generation Pro: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Omneky
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
18. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยระบบ AI)
Anyword เป็นแพลตฟอร์มเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI ที่สร้างข้อความทางการตลาดสำหรับโฆษณา อีเมล หน้า landing page และอื่นๆ อีกมากมาย จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือการเน้นข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งไม่เพียงแต่เขียนข้อความเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ประสิทธิภาพของข้อความนั้นด้วยคะแนนการมีส่วนร่วมหรือคะแนนการแปลงอีกด้วย
นอกจากนี้ Anyword ใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม ช่วยผู้ใช้เลือกเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งช่วยให้แคมเปญดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างสำเนาหลายรูปแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น โฆษณา อีเมล และคำอธิบายผลิตภัณฑ์ เพียงป้อนบริบท แล้วระบบจะร่างตัวเลือกหลายรายการอย่างรวดเร็ว
- ด้วยการใช้ AI และข้อมูลโฆษณา "คะแนนการทำนายประสิทธิภาพ" ของ Anyword สามารถทำนายได้ว่าข้อความใดจะดึงดูดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ชมของคุณ
- ปรับให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ของคุณโดยใช้เนื้อหาที่มีอยู่หรือแนวทาง SEO ของคุณ
- ช่างตัดเสื้อคัดลอกข้อความให้เหมาะกับบุคลิกของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Anyword
- ต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์เพื่อความคิดสร้างสรรค์
- คะแนนการเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์แต่ไม่รับประกันผล ใช้เป็นแนวทาง แต่ควรทดสอบ A/B กับข้อความสำคัญเสมอ
- การกำหนดราคาจำกัดจำนวนสำเนาที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับเครดิตของแผนของคุณ
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
19. Optmyzr (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ PPC)
Optmyzr เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก โดยเฉพาะ Google Ads และ Microsoft Ads
คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ, ระบุแนวโน้ม, และปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้. นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปไว้ให้คุณใช้เพื่ออัตโนมัติการปรับการเสนอราคา, สร้างรายงาน, หรือจัดการคำค้นหา.
ด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติและ AI เหล่านี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แทนการทำงานด้วยตนเอง กล่าวโดยสรุป มันเหมือนกับการมีผู้เชี่ยวชาญด้าน PPC ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้แคมเปญของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมองเห็นทุกโอกาส
ในฐานะเครื่องมือ AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ Optmyzr ปรับการเสนอราคาสำหรับสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและแจ้งเตือนปัญหาฟีด เช่น ข้อมูลที่ขาดหายหรือชื่อสินค้าที่ไม่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optmyzr
- ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งอิงจากข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ให้คุณกำหนด กฎเฉพาะหรือใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น เพิ่มการเสนอราคาสำหรับคำหลักที่มี ROI สูงหรือหยุดกลุ่มโฆษณาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- ให้บริการแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการกรองขั้นสูง พร้อมผสานการทำงานกับ Google Analytics เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการรายงานข้ามลูกค้าและข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Optmyzr
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพใดที่เชื่อถือได้และวิธีการตั้งค่าเกณฑ์ให้ถูกต้อง
- สำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร
ราคาของ Optmyzr
- Optmyzr Core: เริ่มต้นที่ $249/เดือน
คะแนนและรีวิว Optmyzr
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
การมีส่วนร่วมและการปรับให้เป็นส่วนบุคคลของลูกค้า เครื่องมือ
20. Drift (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ใช้ AI และการตลาดเชิงสนทนา)
Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเชิงสนทนาที่ใช้แชทบอท AI เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จับลูกค้าเป้าหมาย และทำงานอัตโนมัติ เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย เป้าหมายคือการทำให้การสนทนากับลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เป็นอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับเอเจนซี่การตลาด Drift แทนที่แบบฟอร์มคงที่ด้วยแชทบอทโต้ตอบที่ช่วยคัดกรองผู้เข้าชม ทำการนัดหมาย และดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งสำหรับธุรกิจและลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- แชทบอทของ Drift คัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยคำถามที่ตรงเป้าหมายและจัดเส้นทางตามคำตอบที่ได้รับ
- ปรับแต่งการสนทนาโดยจดจำผู้เข้าชมซ้ำและนำเสนอข้อความที่ตรงตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- อนุญาตการส่งต่อแชทสดตามทริกเกอร์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งแจ้งเตือนตัวแทน
- มีแอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถตอบกลับได้ขณะเดินทาง
- รวมถึงการผสานอีเมลและวิดีโอเพื่อติดตามหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- คุณสมบัติขั้นสูงของ Drift อาจเกินความจำเป็นสำหรับการสนทนาสนับสนุนพื้นฐาน
- แผนเริ่มต้นขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือทดสอบ AI, การกำหนดเส้นทาง และแชทบอท AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับแอปมือถือ
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 4/5 (1,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
21. Amazon Personalize (เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล)
Amazon Personalize เป็นบริการจาก AWS ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายได้ บริการนี้จะวิเคราะห์พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือเนื้อหาที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า
สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ทำงานกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ สื่อ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน Amazon Personalize มอบ AI ที่พร้อมใช้งานที่คุณต้องการ ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างอัลกอริทึมที่ซับซ้อนจากศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Personalize
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างธีมที่น่าสนใจสำหรับการแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น คำอธิบายสินค้าและรีวิว เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ
- เชื่อมต่อกับบริการ AWS อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Amazon Personalize
- กำหนดให้หน่วยงานต้องร่วมมือกับนักพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญ AWS เพื่อดำเนินการตั้งค่า
- คำแนะนำอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมต่ำหรือมีข้อมูลในอดีตจำกัด
- ต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์บ้างเพื่อใช้งานคอนโซล AWS และตรวจสอบผลลัพธ์
ราคาของ Amazon Personalize
- ราคาตามความต้องการ
Amazon Personalize คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (25 รีวิว)
ยกระดับกระบวนการทำงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณด้วย ClickUp
การบริหารเอเจนซีหมายถึงการจัดการกับโปรเจ็กต์และกำหนดเวลาหลายอย่างพร้อมกัน. เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซีการตลาดสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.
คุณสามารถเลือกเครื่องมือหลายอย่างจากรายการที่นี่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะได้ แต่มีหนึ่งที่คุณต้องลองใช้หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณถึง 10 เท่าอย่างแท้จริง—ClickUp!
ด้วย ClickUp Brain คุณจะได้รับผู้ช่วย AI ที่จะดูแลงานที่น่าเบื่อ—อัตโนมัติงานต่างๆ, ร่างเนื้อหา, และสรุปการอัปเดตที่สำคัญ กล่าวโดยย่อคือ มันจัดการงานที่ยุ่งยากเพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: การบรรลุเป้าหมายและส่งมอบผลลัพธ์
นอกจากนี้ ด้วยการจัดการงาน การสื่อสาร และการจัดทำเอกสารทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมด้วย AI ClickUp จึงเป็นโซลูชันของคุณในการลดการสลับบริบทและการสลับงาน
ต้องการเพิ่มการเติบโตของเอเจนซี่การตลาดของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้