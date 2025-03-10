10 ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การเล่นไฟล์เสียงสัมภาษณ์ซ้ำ, ต่อสู้กับเสียงรบกวนในพื้นหลัง, และจดบันทึกทุกคำ—ฟังดูคุ้นไหม? ถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งความไม่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด
นี่คือตัวเปลี่ยนเกม: ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์ 🚀
เครื่องมือเหล่านี้จะแปลงไฟล์เสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความที่แม่นยำและค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ประหยัดเวลาหลายชั่วโมง, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น, และการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น
สนใจใช่ไหม? อยู่กับเราเพื่อค้นพบ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่กำลังปฏิวัติการสรรหาบุคลากรและทำให้การถอดเสียงสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่าย ✨
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมของเครื่องมือถอดเสียงสัมภาษณ์ 10 อันดับที่โดดเด่นและกำลังเป็นที่พูดถึง:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการจัดการการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม
- Trint: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความบทสัมภาษณ์แบบร่วมมือและหลายภาษา
- Verbit: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- Happy Scribe: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์และทำซับไตเติลหลายภาษา
- Microsoft Word: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการถอดเสียงในตัว
- Temi: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายและรวดเร็ว
- Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขขั้นสูงและการรองรับหลายภาษา
- Rev: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่ถูกต้องแม่นยำพร้อมสัมผัสความเป็นมนุษย์
- Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและสรุปด้วย AI
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์?
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภายในปี 2032 ตลาดการถอดเสียงทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 35.8 พันล้านดอลลาร์! โดยมีผู้สรรหาบุคลากรเป็นผู้นำเทรนด์นี้ เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นข้อความคืออนาคตของการจ้างงาน 🎉
แต่ซอฟต์แวร์ถอดเสียงทุกตัวไม่ได้ให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการจ้างงานของคุณ ให้เน้นที่คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้:
- ความถูกต้อง: จับทุกคำได้อย่างแม่นยำ—แม้ในการสัมภาษณ์ที่มีสำเนียงเฉพาะทางเทคนิคหรือผู้พูดหลายคน ใช้เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIเพื่อเพิ่มความถูกต้อง ดึงคำพูดสำคัญ ตรวจจับความรู้สึก และระบุรูปแบบ
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์. ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัส, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
- ความเร็ว: เปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทบทวนบทสนทนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมข้อเสนอแนะสำหรับการสัมภาษณ์หรือดำเนินการกับผู้สมัครในกระบวนการสรรหาโดยไม่ล่าช้า
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่งบันทึกการสัมภาษณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยการระบุผู้พูด, การทำเครื่องหมายเวลา, และตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ สร้างบันทึกที่เรียบร้อยและสามารถแชร์ได้ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
- การจัดการเสียงรบกวน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการตัดเสียงรบกวน กำจัดสิ่งรบกวนเช่นเสียงพูดคุย เสียงสะท้อน หรือคุณภาพเสียงสัมภาษณ์ที่ไม่ดี—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานที่วุ่นวายหรือกำลังโทรจากระยะไกล
ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้อย่างเหมาะสม เครื่องมือถอดเสียงจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชุดเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรของคุณ — ช่วยให้การจ้างงานง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มาค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณกันเถอะ! 🚀
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบฟีเจอร์การแก้ไข เช่น การไฮไลต์ส่วนสำคัญ การเชิญเพื่อนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไข และการปรับความเร็วการเล่นเพื่อเพิ่มสมาธิ การค้นหาเป็นข้อดีเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณค้นหาวลีหรือคำพูดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบผู้สมัคร
ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การเลือกซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นการนิยามใหม่ของวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสวิดีโอที่ยาวเหยียด การจัดการสัมภาษณ์ทางไกลที่มีเสียงไม่ชัดเจน หรือการส่งมอบถอดความที่แม่นยำทุกถ้อยคำ เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
พร้อมที่จะพบกับผู้เปลี่ยนเกมแล้วหรือยัง? มาดู 10 โซลูชันที่โดดเด่นกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการสัมภาษณ์)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpช่วยให้ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น—และการถอดเสียงสัมภาษณ์และการจัดการก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
หัวใจหลักของClickUp Brain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และข้อมูลเพื่อการสรรหาบุคลากรอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการสัมภาษณ์หรือการจดบันทึก ClickUp Brain จะเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้จริง
ClickUp's AI Notetakerเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์ให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุด! แทนที่จะต้องรีบจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณสามารถให้ Notetaker ทำหน้าที่หนักแทนคุณได้
ระบบจะบันทึกทุกสิ่งโดยอัตโนมัติ—เช่น ชื่อการประชุม วันที่ ผู้เข้าร่วม การบันทึกเสียง และบันทึกการสนทนาทั้งหมด—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับผู้สมัครได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Zoom, Teams และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น
หลังจากการสัมภาษณ์ คุณสามารถดึงบันทึกของคุณขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินหรือเอกสาร ทำให้การทบทวนในภายหลังเป็นเรื่องง่าย และหากคุณต้องการดำเนินการ เพียงแค่ขอให้ ClickUp Brain สร้างงานจากบันทึกของคุณหรือแชร์สรุปในช่องแชท มันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมในการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับทีมของคุณ!
ด้วยClickUp Clips การบันทึกการสัมภาษณ์—ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตัวต่อตัว ออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์—กลายเป็นเรื่องง่าย เพียงกดบันทึก แล้ว ClickUp Brain จะถอดเสียงทุกคำเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยมือ
ส่วนที่ดีที่สุด? บันทึกการสนทนาเหล่านี้ถูกฝังไว้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้คุณสามารถใส่คำอธิบาย ทำงานร่วมกัน หรือมอบหมายงานติดตามผลได้—แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังจัดการกับสำเนียงและการพูดที่หลากหลายได้อย่างเชี่ยวชาญ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ClickUp ไม่เพียงแค่การถอดความเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาษณ์ทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบบันทึกของผู้สมัคร สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
ต้องการกลับไปดูคำตอบสำคัญอีกครั้งหรือไม่?ClickUp Connected Searchทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว ค้นหาช่วงเวลาสำคัญได้ทันที—เพื่อให้คุณข้ามขั้นตอนการคาดเดาและมุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามผลสัมภาษณ์ได้อย่างมืออาชีพ! เพียงอัปโหลดบันทึกเสียงหรือโน้ตหลังการสัมภาษณ์ แล้วให้ AI สร้างบทถอดความหรือสรุปเนื้อหาอย่างมืออาชีพภายในไม่กี่วินาทีนี่คือวิธีติดตามผลหลังสัมภาษณ์ด้วยClickUp:
- ร่างอีเมลขอบคุณส่วนบุคคลได้ในไม่กี่นาทีด้วย ClickUp Brain 📧
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของผู้สมัครโดยใช้สรุปที่สร้างโดย AI—รวดเร็วและแม่นยำ💡
- ติดตามคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบหรือชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น❓
- ให้สั้น กระชับ และน่าจดจำ เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด ✂️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แนบบันทึกการสัมภาษณ์ไปยังเอกสาร ClickUpเพื่อความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะ การตรวจทาน และการอนุมัติ
- เปลี่ยนจุดสำคัญจากบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องทำหรือการติดตามผลภายในClickUp Tasks
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมาตรฐานการสัมภาษณ์และบันทึกคำตอบของผู้สมัคร
- ติดตามความคืบหน้าการจ้างงานด้วยตัวเลือกแดชบอร์ดมากกว่า 50 แบบ สำหรับสถานะงาน ขั้นตอนของผู้สมัคร และประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับคุณสมบัติการถอดเสียงของ ClickUp ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งผู้รีวิวจาก G2ที่พึงพอใจกล่าวว่า:
ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)
ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การถอดความมีมาตั้งแต่ 3400 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์! นักเขียนอักษรเป็นบรรพบุรุษของนักถอดความ โดยได้รับการยกเว้นภาษีในขณะที่บันทึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักร แน่นอนว่าพวกเขาไม่มี AI แต่พวกเขาคงจะทึ่งกับเครื่องมืออย่าง ClickUp!
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม)
Otter.ai ปรับตัวเข้ากับสไตล์การสนทนาและคำศัพท์ของคุณ เพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงทุกครั้งที่คุณใช้งาน ผู้ช่วยประชุม AI ที่หลากหลายนี้สามารถบันทึกการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว แบบผสมผสาน แบบเสมือนจริง หรือทางโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกรูปแบบ
โดยการซิงค์กับปฏิทินการประชุมของคุณ Otter จะเข้าร่วมการโทรของคุณ เริ่มการถอดความสัมภาษณ์ และสร้างสรุปที่กระชับเพื่อแบ่งปันประเด็นสำคัญ เครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง ใส่คำอธิบายประกอบ และทำงานร่วมกันบนบันทึกการสนทนาได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- ปรับแต่งคำศัพท์เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียงด้วยชื่อเฉพาะ คำเทคนิค และตัวย่อ
- ส่งออกบันทึกการสนทนาเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง SRT สำหรับการใส่คำบรรยายในวิดีโอสัมภาษณ์
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Google Meet เพื่อถอดเสียงสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์
- ปรับความเร็วในการเล่นและข้ามช่วงที่เงียบเพื่อทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- อาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับสำเนียงท้องถิ่นหรือศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน
- แผนฟรีอนุญาตให้อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้เพียงสามไฟล์ต่อบัญชี
Otter.ai ราคา
- แผนฟรี
- โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
มันช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการถอดความด้วยมือเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่แม่นยำ 100% แต่ฉันคิดว่ามันให้โครงสร้างโดยรวมของการสัมภาษณ์ได้ดีทีเดียว
มันช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการถอดความด้วยมือเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่แม่นยำ 100% แต่ฉันคิดว่ามันให้โครงสร้างโดยรวมของการสัมภาษณ์ได้ดีทีเดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Otter ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณถอดความบันทึกการประชุม
3. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเทปสัมภาษณ์แบบร่วมมือและหลายภาษา)
Trint เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่แปลงคำพูดเป็นข้อความที่ถูกต้องและแก้ไขได้ รองรับมากกว่า 30 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สรรหาบุคลากรที่ต้องจัดการสัมภาษณ์กับผู้สมัครจากทั่วโลกที่มีพื้นฐานทางภาษาที่หลากหลาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมงานสามารถแก้ไขและตรวจสอบบันทึกการสนทนาได้เหมือนกับ Google Docs ด้วยแอป iOS คุณสามารถบันทึกและถอดเสียงสัมภาษณ์ได้ทุกที่ ขณะที่โมเดล AI ของเรารับประกันการแปลที่แม่นยำและผลลัพธ์ที่มีการระบุเวลาภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- ปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียงด้วยคำศัพท์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคำศัพท์ทางเทคนิค
- แปลเอกสารการบันทึกเสียงเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษาเพื่อการสรรหาบุคลากรทั่วโลกอย่างไร้รอยต่อ
- แก้ไขและแชร์บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมสรรหาของคุณ
- รับประกันการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO เพื่อความสบายใจ
ข้อจำกัดของ Trint
- ขาดคุณสมบัติผู้ช่วยประชุมแบบเรียลไทม์และมีปัญหาในการแยกแยะผู้พูด
- หน้าเว็บโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น: $80/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ
4. Verbit (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)
Verbit เป็นบริการถอดเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของการสัมภาษณ์แบบสดหรือบันทึกไว้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานกับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ระบบ Captivate AI ของมันจะถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความที่แม่นยำพร้อมการระบุเวลาอย่างถูกต้อง
จุดขายเฉพาะของมันคืออะไร? เครื่องมือ Gen. V ให้สรุป, คำสำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่การระบุคำที่ซับซ้อนไปจนถึงการสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube หรือการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ Verbit รับรองผลลัพธ์ที่เรียบร้อยโดยการกำจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และประโยคที่ไม่สมบูรณ์
คุณสมบัติเด่นของ Verbit
- ถอดเสียงบทสัมภาษณ์และเพิ่มคำบรรยายสดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Webex
- ดาวน์โหลดบทสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง JSON เพื่อการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม ATS
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 20 รายการ รวมถึง Canvas, Blackboard และ Kaltura
- บันทึกคำอธิบาย ตัดส่วนสำคัญ และแชร์ช่วงเวลาสำคัญจากเนื้อหาวิดีโอหรือไฟล์สื่อที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ Verbit
- การต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
- ไม่มีการเน้นคำทีละคำขณะเล่นเสียง
ราคาของ Verbit
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่กำหนดเอง
- บัญชีธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Verbit
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
Verbit ให้บริการถอดความและบรรยายเสียงที่ยอดเยี่ยม ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว บริการลูกค้าตอบสนองดี และราคาสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง
Verbit ให้บริการถอดความและบรรยายเสียงที่ยอดเยี่ยม ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว บริการลูกค้าตอบสนองดี และราคาสมเหตุสมผลมาก
🧠 คำถามน่ารู้: คำว่า 'transcription' ปรากฏในภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี ค.ศ. 1598 📜 จอห์น ฟลอริโอ ได้นำคำนี้ใส่ไว้ในพจนานุกรมอิตาลี-อังกฤษของเขา และที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์—ตามตัวอักษรเลย!
5. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์และทำซับไตเติลหลายภาษา)
Happy Scribe เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่เชี่ยวชาญในการแปลงไฟล์เสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความที่เขียนได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์นี้ใช้ระบบ AI ในการถอดเสียงซึ่งมีความแม่นยำถึง 85% และรองรับมากกว่า 120 ภาษาและสำเนียง ทำให้เหมาะสำหรับการจ้างงานระหว่างประเทศหรือการสัมภาษณ์หลายภาษา
ต้องการความแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่? บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ของ Happy Scribe รับประกันความถูกต้อง 99% ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทั้งบริบทและศัพท์เฉพาะ
ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบยังช่วยให้คุณซิงค์ข้อความกับเสียงและใส่คำอธิบายประกอบในช่วงเวลาสำคัญได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์หรือจัดทำรายงานผู้สมัคร
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- ใช้การถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์ที่มีความละเอียดอ่อนและมีศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อน
- เปิดใช้งานการถอดความแบบคำต่อคำเพื่อจับช่วงเวลาหยุดและคำเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ทางกฎหมายหรือทางเทคนิค
- เพิ่มคำบรรยายที่มีรหัสเวลาในไฟล์บันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกคนได้อย่างทั่วถึง
- ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อแก้ไขและใส่หมายเหตุในบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Happy Scribe
- การต่อสู้กับเสียงรบกวนในพื้นหลัง ทำให้ต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความชัดเจน
- การระบุผู้พูดไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในบทสนทนาที่มีหลายผู้พูดหรือมีการพูดซ้อนกัน
ราคาของ Happy Scribe
- ฟรี
- พื้นฐาน: $17/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $49/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Happy Scribe
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
ฉันใช้ Happy Scribe สำหรับการถอดเสียง, การทำคำบรรยาย, และการแปลสำหรับวิดีโอ. ฉันชอบที่มันยังอนุญาตให้มีการร่วมมือสำหรับการตรวจสอบ, การทบทวน, และการดาวน์โหลด. เครื่องมือการแปลและการแปลงนั้นยอดเยี่ยมมาก!
ฉันใช้ Happy Scribe สำหรับการถอดเสียง, คำบรรยาย, และการแปลสำหรับวิดีโอ. ฉันชอบที่มันยังอนุญาตให้มีการร่วมมือสำหรับการตรวจสอบ, การทบทวน, และการดาวน์โหลด. เครื่องมือการแปลและการแปลงนั้นยอดเยี่ยมมาก!
➡️ อ่านเพิ่มเติม: รีวิว Happy Scribe (คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย)
6. MS Word (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการถอดเสียงในตัว)
ลดความซับซ้อนในการสร้าง แก้ไข และถอดความเอกสารของคุณให้เหลือเพียงแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ฟีเจอร์ 'Transcribe in Word' จะแปลงเสียงพูดให้เป็นถอดความที่ถูกต้อง พร้อมระบุเวลาและระบุผู้พูดเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานหลังการสัมภาษณ์ของคุณ: แก้ไขบทถอดเสียง, เล่นเสียงซ้ำเพื่อความชัดเจน, และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัยใน OneDrive เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและการเข้าถึงที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word
- บันทึกการสัมภาษณ์สดโดยตรงใน Word หรืออัปโหลดไฟล์เสียงเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำ
- ปรับแต่งและมาตรฐานป้ายชื่อผู้พูดเพื่อความชัดเจนในการสัมภาษณ์ที่มีผู้พูดหลายคน
- เพิ่มบทสัมภาษณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนลงในเอกสาร Word เพื่อสรุปเนื้อหาอย่างมืออาชีพ
- ปรับระดับเสียงและความเร็วเพื่อเน้นการตอบสนองหรือรายละเอียดเฉพาะในระหว่างการทบทวน
ข้อจำกัดของ Microsoft Word
- มีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันเว็บของ Word สำหรับ Microsoft 365 เท่านั้น
- จำกัดการถอดเสียงไว้เพียงห้าชั่วโมงต่อเดือน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับตารางสัมภาษณ์ที่มีปริมาณงานสูง
ราคาของ Microsoft Word
- ฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Word
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2400+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์ฟรีสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์
7. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายและรวดเร็ว)
Temi มีความโดดเด่นในด้านความเร็วและความเรียบง่าย สามารถถอดความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 90–95% ภายในเวลาเพียงห้านาทีถึงสิบนาที การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักสรรหาบุคลากรที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งยากกับฟีเจอร์ขั้นสูง
ด้วยการรองรับไฟล์เสียงและวิดีโอมากกว่า 25 รูปแบบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Temi ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลด ถอดเสียง หรือแก้ไขพร้อมการระบุเวลาและป้ายชื่อผู้พูดได้อย่างสะดวก ฟังก์ชันที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งเดียวหรือกระบวนการสรรหาที่รวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Temi
- ปรับความเร็วการเล่นเสียงเพื่อทบทวนและแก้ไขบทถอดความ โดยเฉพาะสำหรับการบันทึกที่ยาว
- ค้นหาและเน้นคำหรือวลีเฉพาะภายในบันทึกเพื่อทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น
- แชร์บันทึกการประชุมได้ทันทีผ่านอีเมลหรือลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
- เข้าถึงและใช้ Temi ได้ผ่านเบราว์เซอร์, iOS, และอุปกรณ์ Android
ข้อจำกัดของ Temi
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับความต้องการหลายภาษา
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การถอดเสียงสด หรือการวิเคราะห์ผู้พูด
ราคาของ Temi
- $0. 25 ต่อนาทีเสียง
คะแนนและรีวิวของเทมิ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด
8. Sonix (เหมาะสำหรับการแก้ไขขั้นสูงและการรองรับหลายภาษา)
การจัดการการสัมภาษณ์หลายภาษาหรือการบันทึกที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Sonix ช่วยให้การถอดเสียงง่ายขึ้นด้วยความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับมากกว่า 53 ภาษา จึงเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับนักสรรหาบุคลากรที่ทำงานกับทีมที่หลากหลายหรือสัมภาษณ์ในระดับโลก
โปรแกรมแก้ไขในเบราว์เซอร์ของ Sonix จัดระเบียบบทสัมภาษณ์ด้วยเวลาที่ระบุคำต่อคำและการติดป้ายชื่อผู้พูด จำเป็นต้องจัดการกับการสัมภาษณ์กลุ่มหรือการบันทึกวิดีโอที่มีสำเนียงหนาแน่นหรือไม่? การอัปโหลดหลายแทร็กจะรวมเสียงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อประสบการณ์การตรวจสอบที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้การเข้าถึง API เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการถอดความด้วยตนเอง
- สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองโดยเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น
- แปลบทสัมภาษณ์เป็นภาษาต่างๆ กว่า 38 ภาษา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในระดับโลก
- ส่งออกบันทึกการสัมภาษณ์เป็นคำบรรยายในรูปแบบ SRT และ VTT เพื่อให้การสัมภาษณ์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Sonix
- การบันทึกเสียงที่ไม่ดีหรือเสียงรบกวนในพื้นหลังมากเกินไปอาจส่งผลต่อความแม่นยำ
- Sonix ให้ความสำคัญเฉพาะกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่มีฟังก์ชันถอดเสียงอัตโนมัติแบบสด
ราคาของ Sonix
- มาตรฐาน: $10/ชั่วโมง
- พรีเมียม: $5/ชั่วโมง + $22/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
มันช่วยฉันไม่ต้องถอดเทปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง มันให้แนวทางในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ถอดความที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณมีไฟล์เสียงคุณภาพต่ำ มันก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน!
มันช่วยฉันไม่ต้องถอดเทปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง มันให้แนวทางในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ถอดความที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณมีไฟล์เสียงคุณภาพต่ำ มันก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน!
9. ผู้ตรวจสอบ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่ถูกต้องพร้อมสัมผัสของมนุษย์)
Rev ผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ มอบความยืดหยุ่นที่ผู้สรรหาต้องการสำหรับสถานการณ์สัมภาษณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการถอดเสียงสัมภาษณ์ทางเทคนิคที่มีศัพท์เฉพาะหรือการอภิปรายกลุ่มสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้สามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือแก้ไขของมัน เช่น ความคิดเห็นแบบอินไลน์และการติดตามคำที่มีความมั่นใจต่ำ ทำให้การตรวจสอบบทถอดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับการบันทึกที่ยาวนานขึ้น สรุปที่สร้างโดย AI และคำแนะนำในการติดตามผลช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ คำพูดที่สำคัญ และสรุปเนื้อหาด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้
- บันทึกเสียงจากแหล่งใดก็ได้—เดสก์ท็อป, มือถือ, หรือแพลตฟอร์มที่ผสานรวมอย่าง Zoom
- ปกป้องการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและมาตรการความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร
- ใช้แอปมือถือของ Rev เพื่อบันทึกและอัปโหลดการสัมภาษณ์สดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อความยืดหยุ่นได้ทุกที่
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- แอปพลิเคชันมือถือและเว็บไม่ซิงค์กัน ทำให้ยากต่อการสลับอุปกรณ์ระหว่างการแก้ไข
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับบริการถอดความด้วยมือ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงบประมาณที่จำกัดหรือความต้องการในปริมาณมาก
ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย
- VoiceHub ฟรี
- VoiceHub Basic: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- VoiceHub Pro: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- VoiceHub Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การถอดเสียงโดย AI: $0.25 ต่อนาที
- การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 ต่อนาที
- คำบรรยายโดยมนุษย์: $1.99 ต่อนาที
- คำบรรยายโดย AI: $0.25 ต่อนาที
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
10. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและการสรุปด้วย AI)
Fireflies.ai เป็นมากกว่าเครื่องมือถอดความ—มันคือหนึ่งในเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AIที่ดีที่สุดที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ เชิญ Fred ผู้ช่วย AI เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของคุณ ซึ่งจะถอดความและจับประเด็นสำคัญทั้งหมดของการสนทนาโดยอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม Fireflies ติดตามเวลาการพูดของผู้พูด คำเติม และอัตราส่วนการพูดต่อฟัง เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มีการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือไม่? อัปโหลดไฟล์และรับบทสัมภาษณ์ฉบับละเอียดได้ในไม่กี่นาที
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ประมวลผลไฟล์ MP4, MP3, M4A หรือ WAV เพื่อการถอดเสียงอัตโนมัติที่ราบรื่น
- ถอดเสียงการสัมภาษณ์หรือการประชุมผ่าน Google Meet, Teams และ Zoom โดยใช้ส่วนขยาย Google Chrome
- สร้างบทสัมภาษณ์ในรูปแบบข้อความในกว่า 30 ภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลกและผู้สมัครที่ใช้หลายภาษา
- ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับ SOC 2 TYPE 2 และ GDPR
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การสรุปใจความบางครั้งอาจพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนในบทสนทนาที่ซับซ้อน
- การปฏิบัติตาม HIPAA และการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) มีให้เฉพาะแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 39 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
หนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดกับ Fireflies คือตอนที่ฉันทำสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นชุด มันช่วยได้มากในการบันทึกประเด็นสำคัญและข้อคิดเห็นทั้งหมด ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก
หนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดกับ Fireflies คือตอนที่ฉันทำสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นชุด มันช่วยได้มากในการบันทึกประเด็นสำคัญและข้อคิดเห็นต่างๆ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- TranscribeMe: ให้บริการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูง ตรวจสอบโดยมนุษย์ รองรับสำเนียงและรายละเอียดการพูดได้อย่างดี
- คำอธิบาย: แปลงเสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ
- Marvin: เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมฟีเจอร์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและสร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำ
ถอดความอย่างชาญฉลาด จ้างงานได้รวดเร็วด้วย ClickUp
เครื่องมือถอดเสียงที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาบุคลากรได้ มันทำให้กระบวนการสัมภาษณ์ง่ายขึ้นและเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความร่วมมือ หรือความสามารถในการรองรับหลายภาษา เครื่องมือในรายการนี้พร้อมตอบโจทย์คุณ
แต่หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ที่ตอบโจทย์ทุกเกณฑ์ ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่น ตั้งแต่การจัดการปริมาณการสัมภาษณ์ที่ล้นหลามไปจนถึงการสื่อสารกับผู้สมัครอย่างชัดเจน ClickUp ผสานความแม่นยำเข้ากับการจัดระเบียบอย่างไร้รอยต่อ
ทำไมต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีที่สุด?สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อตัดสินใจจ้างงานอย่างชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม 🎯