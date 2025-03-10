บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
10 มีนาคม 2568

การเล่นไฟล์เสียงสัมภาษณ์ซ้ำ, ต่อสู้กับเสียงรบกวนในพื้นหลัง, และจดบันทึกทุกคำ—ฟังดูคุ้นไหม? ถึงเวลาแล้วที่จะละทิ้งความไม่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด

นี่คือตัวเปลี่ยนเกม: ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์ 🚀

เครื่องมือเหล่านี้จะแปลงไฟล์เสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความที่แม่นยำและค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ประหยัดเวลาหลายชั่วโมง, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครที่ชัดเจนยิ่งขึ้น, และการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น

สนใจใช่ไหม? อยู่กับเราเพื่อค้นพบ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่กำลังปฏิวัติการสรรหาบุคลากรและทำให้การถอดเสียงสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่าย ✨

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมของเครื่องมือถอดเสียงสัมภาษณ์ 10 อันดับที่โดดเด่นและกำลังเป็นที่พูดถึง:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและการจัดการการสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม
  • Trint: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความบทสัมภาษณ์แบบร่วมมือและหลายภาษา
  • Verbit: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
  • Happy Scribe: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์และทำซับไตเติลหลายภาษา
  • Microsoft Word: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการถอดเสียงในตัว
  • Temi: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายและรวดเร็ว
  • Sonix: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขขั้นสูงและการรองรับหลายภาษา
  • Rev: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่ถูกต้องแม่นยำพร้อมสัมผัสความเป็นมนุษย์
  • Fireflies. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและสรุปด้วย AI

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์?

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภายในปี 2032 ตลาดการถอดเสียงทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 35.8 พันล้านดอลลาร์! โดยมีผู้สรรหาบุคลากรเป็นผู้นำเทรนด์นี้ เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นข้อความคืออนาคตของการจ้างงาน 🎉

แต่ซอฟต์แวร์ถอดเสียงทุกตัวไม่ได้ให้ความแม่นยำและประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน เพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการจ้างงานของคุณ ให้เน้นที่คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้:

  • ความถูกต้อง: จับทุกคำได้อย่างแม่นยำ—แม้ในการสัมภาษณ์ที่มีสำเนียงเฉพาะทางเทคนิคหรือผู้พูดหลายคน ใช้เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIเพื่อเพิ่มความถูกต้อง ดึงคำพูดสำคัญ ตรวจจับความรู้สึก และระบุรูปแบบ
  • ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์. ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัส, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
  • ความเร็ว: เปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทบทวนบทสนทนาได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมข้อเสนอแนะสำหรับการสัมภาษณ์หรือดำเนินการกับผู้สมัครในกระบวนการสรรหาโดยไม่ล่าช้า
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ปรับแต่งบันทึกการสัมภาษณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยการระบุผู้พูด, การทำเครื่องหมายเวลา, และตัวเลือกการส่งออกหลายรูปแบบ สร้างบันทึกที่เรียบร้อยและสามารถแชร์ได้ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
  • การจัดการเสียงรบกวน: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการตัดเสียงรบกวน กำจัดสิ่งรบกวนเช่นเสียงพูดคุย เสียงสะท้อน หรือคุณภาพเสียงสัมภาษณ์ที่ไม่ดี—ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานที่วุ่นวายหรือกำลังโทรจากระยะไกล

ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้อย่างเหมาะสม เครื่องมือถอดเสียงจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชุดเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรของคุณ — ช่วยให้การจ้างงานง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มาค้นหาคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณกันเถอะ! 🚀

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตรวจสอบฟีเจอร์การแก้ไข เช่น การไฮไลต์ส่วนสำคัญ การเชิญเพื่อนร่วมทีมแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไข และการปรับความเร็วการเล่นเพื่อเพิ่มสมาธิ การค้นหาเป็นข้อดีเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณค้นหาวลีหรือคำพูดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งกระบวนการตรวจสอบผู้สมัคร

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ

การเลือกซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังเป็นการนิยามใหม่ของวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสวิดีโอที่ยาวเหยียด การจัดการสัมภาษณ์ทางไกลที่มีเสียงไม่ชัดเจน หรือการส่งมอบถอดความที่แม่นยำทุกถ้อยคำ เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

พร้อมที่จะพบกับผู้เปลี่ยนเกมแล้วหรือยัง? มาดู 10 โซลูชันที่โดดเด่นกันเลย!

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการสัมภาษณ์)

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpช่วยให้ทุกแง่มุมของกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น—และการถอดเสียงสัมภาษณ์และการจัดการก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

หัวใจหลักของClickUp Brain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และข้อมูลเพื่อการสรรหาบุคลากรอย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการสัมภาษณ์หรือการจดบันทึก ClickUp Brain จะเปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้างและนำไปปฏิบัติได้จริง

ClickUp's AI Notetakerเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์ให้มีความมีประสิทธิภาพสูงสุด! แทนที่จะต้องรีบจดบันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณสามารถให้ Notetaker ทำหน้าที่หนักแทนคุณได้

ระบบจะบันทึกทุกสิ่งโดยอัตโนมัติ—เช่น ชื่อการประชุม วันที่ ผู้เข้าร่วม การบันทึกเสียง และบันทึกการสนทนาทั้งหมด—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับผู้สมัครได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Zoom, Teams และ Google Meet ได้อย่างราบรื่น

ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์: ClickUp Brain
เปลี่ยนการถอดความการสัมภาษณ์ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp Brain—ผู้ช่วยสรรหาบุคลากรขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ

หลังจากการสัมภาษณ์ คุณสามารถดึงบันทึกของคุณขึ้นมาได้อย่างง่ายดายผ่านปฏิทินหรือเอกสาร ทำให้การทบทวนในภายหลังเป็นเรื่องง่าย และหากคุณต้องการดำเนินการ เพียงแค่ขอให้ ClickUp Brain สร้างงานจากบันทึกของคุณหรือแชร์สรุปในช่องแชท มันเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมในการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดสำหรับทีมของคุณ!

ด้วยClickUp Clips การบันทึกการสัมภาษณ์—ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตัวต่อตัว ออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์—กลายเป็นเรื่องง่าย เพียงกดบันทึก แล้ว ClickUp Brain จะถอดเสียงทุกคำเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขและค้นหาได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยมือ

ส่วนที่ดีที่สุด? บันทึกการสนทนาเหล่านี้ถูกฝังไว้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้คุณสามารถใส่คำอธิบาย ทำงานร่วมกัน หรือมอบหมายงานติดตามผลได้—แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังจัดการกับสำเนียงและการพูดที่หลากหลายได้อย่างเชี่ยวชาญ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ClickUp ไม่เพียงแค่การถอดความเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสัมภาษณ์ทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบบันทึกของผู้สมัคร สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

ซอฟต์แวร์ถอดความสัมภาษณ์: ClickUp ค้นหาแบบเชื่อมโยง
ค้นหาบทสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Connected Search—ค้นหาคำตอบสำคัญได้ในไม่กี่วินาที

ต้องการกลับไปดูคำตอบสำคัญอีกครั้งหรือไม่?ClickUp Connected Searchทำงานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัว ค้นหาช่วงเวลาสำคัญได้ทันที—เพื่อให้คุณข้ามขั้นตอนการคาดเดาและมุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

🔍 คุณรู้หรือไม่? ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามผลสัมภาษณ์ได้อย่างมืออาชีพ! เพียงอัปโหลดบันทึกเสียงหรือโน้ตหลังการสัมภาษณ์ แล้วให้ AI สร้างบทถอดความหรือสรุปเนื้อหาอย่างมืออาชีพภายในไม่กี่วินาทีนี่คือวิธีติดตามผลหลังสัมภาษณ์ด้วยClickUp:

  • ร่างอีเมลขอบคุณส่วนบุคคลได้ในไม่กี่นาทีด้วย ClickUp Brain 📧
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของผู้สมัครโดยใช้สรุปที่สร้างโดย AI—รวดเร็วและแม่นยำ💡
  • ติดตามคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบหรือชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น❓
  • ให้สั้น กระชับ และน่าจดจำ เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด ✂️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แนบบันทึกการสัมภาษณ์ไปยังเอกสาร ClickUpเพื่อความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะ การตรวจทาน และการอนุมัติ
  • เปลี่ยนจุดสำคัญจากบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องทำหรือการติดตามผลภายในClickUp Tasks
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อมาตรฐานการสัมภาษณ์และบันทึกคำตอบของผู้สมัคร
  • ติดตามความคืบหน้าการจ้างงานด้วยตัวเลือกแดชบอร์ดมากกว่า 50 แบบ สำหรับสถานะงาน ขั้นตอนของผู้สมัคร และประสิทธิภาพของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับคุณสมบัติการถอดเสียงของ ClickUp ซึ่งเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งผู้รีวิวจาก G2ที่พึงพอใจกล่าวว่า:

ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)

ClickUp คือทุกสิ่ง ทุกที่ ทุกเวลา และตอนนี้ ด้วย ClickUp AI… ว้าว เรากำลังสรุปการถอดความจากการประชุมของเรา (และอีกมากมาย)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การถอดความมีมาตั้งแต่ 3400 ปีก่อนคริสตกาลในอียิปต์! นักเขียนอักษรเป็นบรรพบุรุษของนักถอดความ โดยได้รับการยกเว้นภาษีในขณะที่บันทึกประวัติศาสตร์ของอาณาจักร แน่นอนว่าพวกเขาไม่มี AI แต่พวกเขาคงจะทึ่งกับเครื่องมืออย่าง ClickUp!

2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุม)

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ : Otter.ai
ผ่านทางOtter.ai

Otter.ai ปรับตัวเข้ากับสไตล์การสนทนาและคำศัพท์ของคุณ เพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงทุกครั้งที่คุณใช้งาน ผู้ช่วยประชุม AI ที่หลากหลายนี้สามารถบันทึกการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว แบบผสมผสาน แบบเสมือนจริง หรือทางโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกรูปแบบ

โดยการซิงค์กับปฏิทินการประชุมของคุณ Otter จะเข้าร่วมการโทรของคุณ เริ่มการถอดความสัมภาษณ์ และสร้างสรุปที่กระชับเพื่อแบ่งปันประเด็นสำคัญ เครื่องมือแก้ไขที่ทรงพลังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง ใส่คำอธิบายประกอบ และทำงานร่วมกันบนบันทึกการสนทนาได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • ปรับแต่งคำศัพท์เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียงด้วยชื่อเฉพาะ คำเทคนิค และตัวย่อ
  • ส่งออกบันทึกการสนทนาเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง SRT สำหรับการใส่คำบรรยายในวิดีโอสัมภาษณ์
  • ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams และ Google Meet เพื่อถอดเสียงสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์
  • ปรับความเร็วในการเล่นและข้ามช่วงที่เงียบเพื่อทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • อาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองสำหรับสำเนียงท้องถิ่นหรือศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน
  • แผนฟรีอนุญาตให้อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้เพียงสามไฟล์ต่อบัญชี

Otter.ai ราคา

  • แผนฟรี
  • โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

มันช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการถอดความด้วยมือเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่แม่นยำ 100% แต่ฉันคิดว่ามันให้โครงสร้างโดยรวมของการสัมภาษณ์ได้ดีทีเดียว

มันช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการถอดความด้วยมือเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่แม่นยำ 100% แต่ฉันคิดว่ามันให้โครงสร้างโดยรวมของการสัมภาษณ์ได้ดีทีเดียว

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือก AI ของ Otter ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณถอดความบันทึกการประชุม

3. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเทปสัมภาษณ์แบบร่วมมือและหลายภาษา)

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ : Trint
ผ่านทางTrint

Trint เป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ที่แปลงคำพูดเป็นข้อความที่ถูกต้องและแก้ไขได้ รองรับมากกว่า 30 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สรรหาบุคลากรที่ต้องจัดการสัมภาษณ์กับผู้สมัครจากทั่วโลกที่มีพื้นฐานทางภาษาที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ทีมงานสามารถแก้ไขและตรวจสอบบันทึกการสนทนาได้เหมือนกับ Google Docs ด้วยแอป iOS คุณสามารถบันทึกและถอดเสียงสัมภาษณ์ได้ทุกที่ ขณะที่โมเดล AI ของเรารับประกันการแปลที่แม่นยำและผลลัพธ์ที่มีการระบุเวลาภายในไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • ปรับปรุงความถูกต้องของการถอดเสียงด้วยคำศัพท์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคำศัพท์ทางเทคนิค
  • แปลเอกสารการบันทึกเสียงเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษาเพื่อการสรรหาบุคลากรทั่วโลกอย่างไร้รอยต่อ
  • แก้ไขและแชร์บันทึกการสนทนาแบบเรียลไทม์ร่วมกับทีมสรรหาของคุณ
  • รับประกันการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO เพื่อความสบายใจ

ข้อจำกัดของ Trint

  • ขาดคุณสมบัติผู้ช่วยประชุมแบบเรียลไทม์และมีปัญหาในการแยกแยะผู้พูด
  • หน้าเว็บโหลดช้า โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่

ราคาของ Trint

  • เริ่มต้น: $80/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $100/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ

4. Verbit (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ : Verbit
ผ่านทางVerbit

Verbit เป็นบริการถอดเสียงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานของการสัมภาษณ์แบบสดหรือบันทึกไว้เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานกับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ระบบ Captivate AI ของมันจะถอดเสียงคำพูดเป็นข้อความที่แม่นยำพร้อมการระบุเวลาอย่างถูกต้อง

จุดขายเฉพาะของมันคืออะไร? เครื่องมือ Gen. V ให้สรุป, คำสำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่การระบุคำที่ซับซ้อนไปจนถึงการสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube หรือการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ Verbit รับรองผลลัพธ์ที่เรียบร้อยโดยการกำจัดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และประโยคที่ไม่สมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ Verbit

  • ถอดเสียงบทสัมภาษณ์และเพิ่มคำบรรยายสดบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom และ Webex
  • ดาวน์โหลดบทสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง JSON เพื่อการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม ATS
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 20 รายการ รวมถึง Canvas, Blackboard และ Kaltura
  • บันทึกคำอธิบาย ตัดส่วนสำคัญ และแชร์ช่วงเวลาสำคัญจากเนื้อหาวิดีโอหรือไฟล์สื่อที่บันทึกไว้

ข้อจำกัดของ Verbit

  • การต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อความถูกต้อง
  • ไม่มีการเน้นคำทีละคำขณะเล่นเสียง

ราคาของ Verbit

  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่กำหนดเอง
  • บัญชีธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Verbit

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

Verbit ให้บริการถอดความและบรรยายเสียงที่ยอดเยี่ยม ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว บริการลูกค้าตอบสนองดี และราคาสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง

Verbit ให้บริการถอดความและบรรยายเสียงที่ยอดเยี่ยม ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว บริการลูกค้าตอบสนองดี และราคาสมเหตุสมผลมาก

🧠 คำถามน่ารู้: คำว่า 'transcription' ปรากฏในภาษาอังกฤษครั้งแรกในปี ค.ศ. 1598 📜 จอห์น ฟลอริโอ ได้นำคำนี้ใส่ไว้ในพจนานุกรมอิตาลี-อังกฤษของเขา และที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์—ตามตัวอักษรเลย!

5. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสัมภาษณ์และทำซับไตเติลหลายภาษา)

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ : Happy Scribe
ผ่านทางHappy Scribe

Happy Scribe เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่เชี่ยวชาญในการแปลงไฟล์เสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความที่เขียนได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์นี้ใช้ระบบ AI ในการถอดเสียงซึ่งมีความแม่นยำถึง 85% และรองรับมากกว่า 120 ภาษาและสำเนียง ทำให้เหมาะสำหรับการจ้างงานระหว่างประเทศหรือการสัมภาษณ์หลายภาษา

ต้องการความแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่? บริการถอดเสียงโดยมนุษย์ของ Happy Scribe รับประกันความถูกต้อง 99% ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทั้งบริบทและศัพท์เฉพาะ

ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบยังช่วยให้คุณซิงค์ข้อความกับเสียงและใส่คำอธิบายประกอบในช่วงเวลาสำคัญได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์หรือจัดทำรายงานผู้สมัคร

คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe

  • ใช้การถอดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์ที่มีความละเอียดอ่อนและมีศัพท์เฉพาะที่ซับซ้อน
  • เปิดใช้งานการถอดความแบบคำต่อคำเพื่อจับช่วงเวลาหยุดและคำเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ทางกฎหมายหรือทางเทคนิค
  • เพิ่มคำบรรยายที่มีรหัสเวลาในไฟล์บันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกคนได้อย่างทั่วถึง
  • ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อแก้ไขและใส่หมายเหตุในบันทึกการสัมภาษณ์เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Happy Scribe

  • การต่อสู้กับเสียงรบกวนในพื้นหลัง ทำให้ต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อความชัดเจน
  • การระบุผู้พูดไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในบทสนทนาที่มีหลายผู้พูดหรือมีการพูดซ้อนกัน

ราคาของ Happy Scribe

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $17/เดือน
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: $49/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Happy Scribe

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

ฉันใช้ Happy Scribe สำหรับการถอดเสียง, การทำคำบรรยาย, และการแปลสำหรับวิดีโอ. ฉันชอบที่มันยังอนุญาตให้มีการร่วมมือสำหรับการตรวจสอบ, การทบทวน, และการดาวน์โหลด. เครื่องมือการแปลและการแปลงนั้นยอดเยี่ยมมาก!

ฉันใช้ Happy Scribe สำหรับการถอดเสียง, คำบรรยาย, และการแปลสำหรับวิดีโอ. ฉันชอบที่มันยังอนุญาตให้มีการร่วมมือสำหรับการตรวจสอบ, การทบทวน, และการดาวน์โหลด. เครื่องมือการแปลและการแปลงนั้นยอดเยี่ยมมาก!

➡️ อ่านเพิ่มเติม: รีวิว Happy Scribe (คุณสมบัติ, ราคา, ข้อดี, และข้อเสีย)

6. MS Word (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการการถอดเสียงในตัว)

ไมโครซอฟต์ 365
ผ่านทางMicrosoft 365

ลดความซับซ้อนในการสร้าง แก้ไข และถอดความเอกสารของคุณให้เหลือเพียงแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ฟีเจอร์ 'Transcribe in Word' จะแปลงเสียงพูดให้เป็นถอดความที่ถูกต้อง พร้อมระบุเวลาและระบุผู้พูดเพื่อความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานหลังการสัมภาษณ์ของคุณ: แก้ไขบทถอดเสียง, เล่นเสียงซ้ำเพื่อความชัดเจน, และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัยใน OneDrive เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและการเข้าถึงที่ง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word

  • บันทึกการสัมภาษณ์สดโดยตรงใน Word หรืออัปโหลดไฟล์เสียงเพื่อการประมวลผลที่แม่นยำ
  • ปรับแต่งและมาตรฐานป้ายชื่อผู้พูดเพื่อความชัดเจนในการสัมภาษณ์ที่มีผู้พูดหลายคน
  • เพิ่มบทสัมภาษณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนลงในเอกสาร Word เพื่อสรุปเนื้อหาอย่างมืออาชีพ
  • ปรับระดับเสียงและความเร็วเพื่อเน้นการตอบสนองหรือรายละเอียดเฉพาะในระหว่างการทบทวน

ข้อจำกัดของ Microsoft Word

  • มีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันเว็บของ Word สำหรับ Microsoft 365 เท่านั้น
  • จำกัดการถอดเสียงไว้เพียงห้าชั่วโมงต่อเดือน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับตารางสัมภาษณ์ที่มีปริมาณงานสูง

ราคาของ Microsoft Word

  • ฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Microsoft 365

การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Word

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2400+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์ฟรีสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์

7. Temi (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงภาษาอังกฤษที่เรียบง่ายและรวดเร็ว)

เทมิ
ผ่านทางTemi

Temi มีความโดดเด่นในด้านความเร็วและความเรียบง่าย สามารถถอดความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 90–95% ภายในเวลาเพียงห้านาทีถึงสิบนาที การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักสรรหาบุคลากรที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งยากกับฟีเจอร์ขั้นสูง

ด้วยการรองรับไฟล์เสียงและวิดีโอมากกว่า 25 รูปแบบ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Temi ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลด ถอดเสียง หรือแก้ไขพร้อมการระบุเวลาและป้ายชื่อผู้พูดได้อย่างสะดวก ฟังก์ชันที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งเดียวหรือกระบวนการสรรหาที่รวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Temi

  • ปรับความเร็วการเล่นเสียงเพื่อทบทวนและแก้ไขบทถอดความ โดยเฉพาะสำหรับการบันทึกที่ยาว
  • ค้นหาและเน้นคำหรือวลีเฉพาะภายในบันทึกเพื่อทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น
  • แชร์บันทึกการประชุมได้ทันทีผ่านอีเมลหรือลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน
  • เข้าถึงและใช้ Temi ได้ผ่านเบราว์เซอร์, iOS, และอุปกรณ์ Android

ข้อจำกัดของ Temi

  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะกับความต้องการหลายภาษา
  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การถอดเสียงสด หรือการวิเคราะห์ผู้พูด

ราคาของ Temi

  • $0. 25 ต่อนาทีเสียง

คะแนนและรีวิวของเทมิ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความที่ดีที่สุด

8. Sonix (เหมาะสำหรับการแก้ไขขั้นสูงและการรองรับหลายภาษา)

ซอนิกซ์
ผ่านทางSonix

การจัดการการสัมภาษณ์หลายภาษาหรือการบันทึกที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Sonix ช่วยให้การถอดเสียงง่ายขึ้นด้วยความแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับมากกว่า 53 ภาษา จึงเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับนักสรรหาบุคลากรที่ทำงานกับทีมที่หลากหลายหรือสัมภาษณ์ในระดับโลก

โปรแกรมแก้ไขในเบราว์เซอร์ของ Sonix จัดระเบียบบทสัมภาษณ์ด้วยเวลาที่ระบุคำต่อคำและการติดป้ายชื่อผู้พูด จำเป็นต้องจัดการกับการสัมภาษณ์กลุ่มหรือการบันทึกวิดีโอที่มีสำเนียงหนาแน่นหรือไม่? การอัปโหลดหลายแทร็กจะรวมเสียงจากการสัมภาษณ์กลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อประสบการณ์การตรวจสอบที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix

  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้การเข้าถึง API เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนการถอดความด้วยตนเอง
  • สร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองโดยเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น
  • แปลบทสัมภาษณ์เป็นภาษาต่างๆ กว่า 38 ภาษา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในระดับโลก
  • ส่งออกบันทึกการสัมภาษณ์เป็นคำบรรยายในรูปแบบ SRT และ VTT เพื่อให้การสัมภาษณ์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Sonix

  • การบันทึกเสียงที่ไม่ดีหรือเสียงรบกวนในพื้นหลังมากเกินไปอาจส่งผลต่อความแม่นยำ
  • Sonix ให้ความสำคัญเฉพาะกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่มีฟังก์ชันถอดเสียงอัตโนมัติแบบสด

ราคาของ Sonix

  • มาตรฐาน: $10/ชั่วโมง
  • พรีเมียม: $5/ชั่วโมง + $22/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sonix

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (130+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

มันช่วยฉันไม่ต้องถอดเทปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง มันให้แนวทางในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ถอดความที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณมีไฟล์เสียงคุณภาพต่ำ มันก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน!

มันช่วยฉันไม่ต้องถอดเทปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง มันให้แนวทางในการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้ถอดความที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณมีไฟล์เสียงคุณภาพต่ำ มันก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน!

9. ผู้ตรวจสอบ (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความที่ถูกต้องพร้อมสัมผัสของมนุษย์)

Rev
ผ่านทางRev

Rev ผสานการถอดเสียงด้วย AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ มอบความยืดหยุ่นที่ผู้สรรหาต้องการสำหรับสถานการณ์สัมภาษณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการถอดเสียงสัมภาษณ์ทางเทคนิคที่มีศัพท์เฉพาะหรือการอภิปรายกลุ่มสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้สามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น

เครื่องมือแก้ไขของมัน เช่น ความคิดเห็นแบบอินไลน์และการติดตามคำที่มีความมั่นใจต่ำ ทำให้การตรวจสอบบทถอดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับการบันทึกที่ยาวนานขึ้น สรุปที่สร้างโดย AI และคำแนะนำในการติดตามผลช่วยให้คุณดึงข้อมูลเชิงลึกได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ คำพูดที่สำคัญ และสรุปเนื้อหาด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเทียบได้
  • บันทึกเสียงจากแหล่งใดก็ได้—เดสก์ท็อป, มือถือ, หรือแพลตฟอร์มที่ผสานรวมอย่าง Zoom
  • ปกป้องการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและมาตรการความเป็นส่วนตัวระดับองค์กร
  • ใช้แอปมือถือของ Rev เพื่อบันทึกและอัปโหลดการสัมภาษณ์สดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว เพื่อความยืดหยุ่นได้ทุกที่

ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์

  • แอปพลิเคชันมือถือและเว็บไม่ซิงค์กัน ทำให้ยากต่อการสลับอุปกรณ์ระหว่างการแก้ไข
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับบริการถอดความด้วยมือ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับงบประมาณที่จำกัดหรือความต้องการในปริมาณมาก

ราคาสำหรับตัวแทนจำหน่าย

  • VoiceHub ฟรี
  • VoiceHub Basic: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • VoiceHub Pro: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • VoiceHub Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • การถอดเสียงโดย AI: $0.25 ต่อนาที
  • การถอดเสียงโดยมนุษย์: $1. 99 ต่อนาที
  • คำบรรยายโดยมนุษย์: $1.99 ต่อนาที
  • คำบรรยายโดย AI: $0.25 ต่อนาที

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

10. ไฟร์ฟลายส์. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมและการสรุปด้วย AI)

ไฟร์ฟลายส์.ai
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies.ai เป็นมากกว่าเครื่องมือถอดความ—มันคือหนึ่งในเครื่องมือสรุปการประชุมด้วย AIที่ดีที่สุดที่สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ เชิญ Fred ผู้ช่วย AI เข้าร่วมการสัมภาษณ์ของคุณ ซึ่งจะถอดความและจับประเด็นสำคัญทั้งหมดของการสนทนาโดยอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับการสัมภาษณ์กลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม Fireflies ติดตามเวลาการพูดของผู้พูด คำเติม และอัตราส่วนการพูดต่อฟัง เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มีการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือไม่? อัปโหลดไฟล์และรับบทสัมภาษณ์ฉบับละเอียดได้ในไม่กี่นาที

จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ประมวลผลไฟล์ MP4, MP3, M4A หรือ WAV เพื่อการถอดเสียงอัตโนมัติที่ราบรื่น
  • ถอดเสียงการสัมภาษณ์หรือการประชุมผ่าน Google Meet, Teams และ Zoom โดยใช้ส่วนขยาย Google Chrome
  • สร้างบทสัมภาษณ์ในรูปแบบข้อความในกว่า 30 ภาษา เหมาะสำหรับทีมทั่วโลกและผู้สมัครที่ใช้หลายภาษา
  • ปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับ SOC 2 TYPE 2 และ GDPR

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • การสรุปใจความบางครั้งอาจพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนในบทสนทนาที่ซับซ้อน
  • การปฏิบัติตาม HIPAA และการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) มีให้เฉพาะแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก

ไฟร์ฟลายส์. ai ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: 39 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (590+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

หนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดกับ Fireflies คือตอนที่ฉันทำสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นชุด มันช่วยได้มากในการบันทึกประเด็นสำคัญและข้อคิดเห็นทั้งหมด ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก

หนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันชื่นชอบที่สุดกับ Fireflies คือตอนที่ฉันทำสัมภาษณ์ออนไลน์เป็นชุด มันช่วยได้มากในการบันทึกประเด็นสำคัญและข้อคิดเห็นต่างๆ ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึก

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • TranscribeMe: ให้บริการถอดเสียงที่มีความแม่นยำสูง ตรวจสอบโดยมนุษย์ รองรับสำเนียงและรายละเอียดการพูดได้อย่างดี
  • คำอธิบาย: แปลงเสียงหรือวิดีโอเป็นข้อความโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ
  • Marvin: เน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ พร้อมฟีเจอร์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและสร้างบันทึกการประชุมที่แม่นยำ

ถอดความอย่างชาญฉลาด จ้างงานได้รวดเร็วด้วย ClickUp

เครื่องมือถอดเสียงที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาบุคลากรได้ มันทำให้กระบวนการสัมภาษณ์ง่ายขึ้นและเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง ความร่วมมือ หรือความสามารถในการรองรับหลายภาษา เครื่องมือในรายการนี้พร้อมตอบโจทย์คุณ

แต่หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ถอดเสียงสัมภาษณ์ที่ตอบโจทย์ทุกเกณฑ์ ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่น ตั้งแต่การจัดการปริมาณการสัมภาษณ์ที่ล้นหลามไปจนถึงการสื่อสารกับผู้สมัครอย่างชัดเจน ClickUp ผสานความแม่นยำเข้ากับการจัดระเบียบอย่างไร้รอยต่อ

ทำไมต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีที่สุด?สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อตัดสินใจจ้างงานอย่างชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม 🎯