Rally vs. Jira: อะไรเหมาะสมกับทีม Agile ของคุณ?

วันนี้เป็นวันวางแผนสปรินต์ และทุกอย่างก็เริ่มต้นได้ไม่ดีนัก ครึ่งหนึ่งของทีมกำลังสลับหน้าจอระหว่างแดชบอร์ดต่างๆ พยายามหาข้อมูลอัปเดต มีคนหนึ่งหยิบประเด็นที่เพิ่งถูกพูดคุยไปแล้วขึ้นมาอีกครั้ง และงานอีกชิ้นก็ดูเหมือนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอย
การประชุมยืดเยื้อออกไป และคุณอดคิดไม่ได้ว่า—เครื่องมือ Agile ของเราทำให้งานง่ายขึ้นจริง ๆ หรือแค่เพิ่มความวุ่นวาย?
การค้นหาโซลูชันแบบ Agile ที่เหมาะสมคือสะพานเชื่อมระหว่างทีมที่สามารถทำงานผ่านสปรินต์ได้อย่างราบรื่นกับทีมที่ใช้เวลามากกว่าในการต่อสู้กับระบบมากกว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สองผู้แข่งขันที่ใหญ่ที่สุด—Rally และ Jira—สัญญาว่าจะช่วยให้กระบวนการทำงานแบบ Agile ราบรื่นขึ้น. ทั้งสองเป็นผู้นำในด้านการจัดการโครงการแบบ Agile แต่มีแนวทางที่แตกต่างกัน.
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสรุปคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น และเมื่อจบแล้ว เราจะแนะนำโซลูชันที่นำความร่วมมือแบบ Agile ไปอีกขั้น คำใบ้: มันเริ่มต้นด้วย 'คลิก' และจบลงด้วย 'อัพ' 📈
แรลลีคืออะไร?
Rally ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ CA Agile Central เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาแบบ Agile เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการ Agile พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จของโครงการ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Broadcomเครื่องมือที่คล่องตัวนี้รวมศูนย์งาน เรื่องราวของผู้ใช้ สปรินต์ และงานค้างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นที่เป้าหมายและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
คุณสมบัติของการชุมนุม
Rally ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการขยายการใช้งาน Agile ไปยังหลายทีมและพอร์ตโฟลิโอ แต่เพื่อให้ชัดเจน โซลูชันโครงการ Agile นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
มาดูกันเถอะ 👇
คุณสมบัติ #1: เครื่องมือรวบรวมความคิดเห็น
หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้ทดสอบ, หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์, คุณทราบดีว่าการดำเนินการตามคำแนะนำอย่างรวดเร็วนั้นมีความสำคัญเพียงใด. นั่นคือจุดที่เครื่องมือรวบรวมคำแนะนำของ Rally ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการผสานการทำงานแบบเรียลไทม์เช่น Flowdock และการสำรวจที่สามารถปรับแต่งได้.
นอกจากนี้ ผู้ทดสอบสามารถบันทึกข้อบกพร่องได้โดยตรงจากเครื่องมือทดสอบ พร้อมด้วยภาพหน้าจอและขั้นตอนการทำให้เกิดข้อบกพร่อง ฟีเจอร์การรายงานของ Rally ยังช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ได้ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Agile = มากขึ้น💲!60% ของบริษัทที่ใช้Agile พบว่ารายได้เพิ่มขึ้นและกำไรสูงขึ้น—เพราะความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งที่สร้างเงินเสมอ!
คุณสมบัติที่ 2: การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การทบทวนสปรินต์ของ Rally มอบทุกสิ่งที่ทีม Agileต้องการเพื่อสะท้อน เรียนรู้ และปรับปรุงหลังจบแต่ละสปรินต์ ด้วยรายงานที่ละเอียดและตัวชี้วัดที่มองเห็นได้ เช่น เรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์และข้อบกพร่อง การสังเกตแนวโน้มกลายเป็นเรื่องง่าย
ยิ่งไปกว่านั้น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ยังเน้นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ เช่น กราฟการดำเนินงานที่ลดลง ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
🔍 คุณรู้หรือไม่? การบริหารโครงการมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ! มหาพีระมิดแห่งกิซ่าในประเทศอียิปต์ถือเป็นตัวอย่างแรกของการจัดองค์กรและการบริหารโครงการอย่างเป็นทางการ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ต้องอาศัยการวางแผน การประสานงาน และการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ 3: การวางแผนกำลังการผลิต
เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตของ Rally ช่วยให้ปริมาณงานสมดุลกัน ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าใครทำงานมากเกินไปหรือใครมีเวลาว่างพอจะรับงานเพิ่ม—Rally แสดงให้เห็นว่าทีมของคุณมีงานอะไรอยู่บ้างเมื่อเทียบกับความสามารถที่แท้จริงของแต่ละคน เพื่อให้คุณสามารถกระจายงานได้อย่างยุติธรรมและดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
เมื่อคุณต้องการมอบหมายงาน Rally จะช่วยจับคู่ภารกิจกับบุคคลที่เหมาะสมตามความพร้อมและทักษะที่มี ด้วยระบบคาดการณ์ในตัว คุณสามารถใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์ปริมาณงานในอนาคต วางแผนล่วงหน้า และกำหนดกรอบเวลาที่สมจริงเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
การกำหนดราคาแบบแรลลี่
- ราคาตามความต้องการ
Jira คืออะไร?
ผลิตภัณฑ์โดย Atlassian, Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและติดตามปัญหาที่ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบ Agile สามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตอนนี้ทำงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อจัดการโครงการ ติดตามข้อบกพร่อง และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Jira ได้ยึดถือค่านิยมและกรอบการทำงานแบบ Agileอย่างเช่น Scrum และ Kanban มาโดยตลอด ทีม Scrum สามารถใช้ สปรินท์เพื่อแบ่งงานออกเป็นรอบสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นเฉพาะงานหลัก ในขณะที่ทีม Kanban สามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ด้วยการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความปลอดภัยและความสามารถในการขยายตัวที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย. มันมอบสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท, การเข้ารหัสข้อมูล, และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ.
คุณสมบัติของ Jira
การจัดการโครงการ Jiraมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือภาพที่ใกล้ขึ้น 👇
คุณสมบัติ #1: กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
Jira ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ เครื่องมือลากและวางของมันช่วยให้คุณตั้งค่าและปรับแต่งกฎ, ตัวกระตุ้น, และเงื่อนไขให้ตรงกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนสถานะของงานเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง หรือส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ถูกบล็อก
สิ่งนี้ช่วยให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน มีบอร์ด Scrum, บอร์ด Kanban และแบบผสมผสานให้เลือกใช้ หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลต Agile ที่พร้อมใช้งานของ Jira เพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติ #2: การค้นหาขั้นสูงด้วย JQL
คุณสมบัติการค้นหาขั้นสูงของ Jira ได้รับการขับเคลื่อนโดย Jira Query Language หรือที่รู้จักในชื่อ JQL ที่แกนกลางของมัน คำค้นหา JQL ประกอบด้วยฟิลด์, ตัวดำเนินการ, และค่า. สมมติว่าคุณต้องการดูบั๊กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดที่ถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ. แทนที่จะกรองผ่านทุกอย่างด้วยตนเอง คุณสามารถพิมพ์คำค้นหาอย่างง่าย ๆ ได้เช่น:
project = "YourProject" AND assignee = "username" AND status != "Done" AND type = "Bug"
บูม! เพียงเท่านี้ Jira ก็จะดึงบั๊กทั้งหมดที่บุคคลนั้นกำลังทำงานอยู่และยังไม่ได้แก้ไขขึ้นมาให้ทันที นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมเงื่อนไขหลายข้อเข้าด้วยกันโดยใช้ AND, OR และ NOT เพื่อให้การค้นหาของคุณมีความเฉพาะเจาะจงตามที่ต้องการ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีการนำกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบ Agile ไปใช้
คุณสมบัติที่ 3: การติดตามปัญหา
Jira มีสเปรดชีตบันทึกข้อมูลแบบมีโครงสร้างสำหรับบันทึกและจัดระเบียบปัญหาต่างๆ โดยให้มุมมองสถานะงานและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ยิ่งไปกว่านั้น มันยังช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณด้วยประเภทของปัญหา เช่น ข้อบกพร่อง งาน หรืองานย่อย ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Rally คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ป้ายกำกับ และตัวกรองเพื่อเพิ่มรายละเอียดและบริบท ทำให้ปัญหาต่างๆ ง่ายต่อการค้นหาและจัดการ
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: นอกเหนือจากฟีเจอร์มากมายของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการต่างๆ แล้ว คุณจำเป็นต้องมีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามเหล่านี้:
✅ เครื่องมือนี้จะเติบโตไปพร้อมกับเราได้หรือไม่? สามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้น สมาชิกในทีมมากขึ้น และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?
✅ มันเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราใช้อยู่แล้ว เช่น Figma หรือ Google Drive ได้หรือไม่—มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่?
✅ ข้อมูลของเราปลอดภัยหรือไม่? มีการเข้ารหัส, การควบคุมการเข้าถึง, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่?
✅ มันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายหรือไม่? ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, และมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนหรือไม่?
✅ มีระบบสนับสนุนที่มั่นคงหรือไม่—เช่น แชทสด อีเมล หรือฐานความรู้—เมื่อเกิดปัญหาขึ้น?
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: 13.53 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rally vs. Jira: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Rally และ Jira เป็นสองตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile. Jira มีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, มุมมองของไทม์ไลน์, และการติดตามปัญหา. ในทางกลับกัน, Rally มีเครื่องมือการมองเห็นที่ยอดเยี่ยม, การทบทวนการทำงานในสปรินต์, และการวางแผนกำลังการผลิตที่เหมาะกับระบบการทำงานแบบ Agile.
เมื่อวางซ้อนกันด้านข้าง จะเห็นรายละเอียดที่มากขึ้น👇
|คุณสมบัติ
|การชุมนุม
|Jira
|กลุ่มเป้าหมาย
|องค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการโซลูชันการจัดการโครงการแบบคล่องตัวที่ครอบคลุม
|หลากหลาย เหมาะสำหรับหลายทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การสนับสนุนแบบアジล
|สนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อวิธีการ Scrum และ Kanban รวมถึงการติดตามตัวชี้วัดแบบ Agile
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น กระดานแบบคล่องตัว รองรับวิธีการ Scrum, Kanban และแบบผสมผสาน
|การปรับแต่ง
|ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง พร้อมปลั๊กอินและส่วนเสริมมากมายให้เลือกใช้
|ความสะดวกในการใช้งาน
|เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น และอาจทำให้ทีมขนาดเล็กรับมือไม่ไหว
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการปรับแต่งอย่างละเอียด
|ตัวเลือกการปรับใช้
|หลักบนระบบคลาวด์ พร้อมตัวเลือกแบบไฮบริดบางส่วน
|ข้อเสนอ คลาวด์, ไฮบริด, และ ออนพรีมิส
เจาะลึกยิ่งขึ้น มาดูรายละเอียดปลีกย่อยของทั้งสองเครื่องมือเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ⬇️
คุณสมบัติ #1: การสนับสนุนแบบคล่องตัว
Rally ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีม Agile ระดับองค์กร มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น กระดาน Scrum และ Kanban รวมถึงตัวชี้วัด Agile ขั้นสูง เช่น Throughput, Flow Efficiency และ Flow Predictability ซอฟต์แวร์ Rally เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการ Agile ขนาดใหญ่และต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
Jira, ในทางตรงกันข้าม, รองรับ Scrum, Kanban, และแม้กระทั่งวิธีการแบบผสมผสาน, ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Rally. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเช่น การจัดการงานค้าง, คะแนนเรื่องราว, และรายงานละเอียดเช่นแผนภาพการไหลสะสมและแผนภูมิควบคุม—ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการควบคุมกระบวนการทำงานของตนมากขึ้น.
ผู้ชนะ🏆:
- หากคุณกำลังดำเนินการ Agile ขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมและต้องการการติดตาม Agile ขั้นสูง Rally คือทางเลือกที่เหมาะสม
- แต่หากการปรับแต่งมีความสำคัญมากกว่า—โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ผสมผสานและเลือกใช้แนวทาง Agile—Jira จะตอบโจทย์คุณได้ดีกว่า
คุณสมบัติ #2: การวางแผนทรัพยากรและความสามารถ
การประชุมรวมพลังช่วยให้ทีมสามารถปรับสมดุลปริมาณงานโดยจัดลำดับความสำคัญของธุรกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพที่มีอยู่ ทำให้ไม่มีใครต้องรับภาระงานเกินกำลัง ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน และทีมสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้โดยไม่เกิดความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
Jira, ในทางกลับกัน, ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ง่ายขนาดนั้น. มันไม่มีระบบการจัดการทรัพยากรขั้นสูงที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า, ทำให้ทีมมักต้องเชื่อมต่อเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกหรือพึ่งพาตารางคำนวณ. สิ่งนี้อาจเพิ่มความวุ่นวายมากขึ้นเมื่อยากที่จะเห็นว่าใครว่างและอะไรที่สามารถทำได้จริง.
🏆 ผู้ชนะ: Rally ขึ้นนำด้วยการวางแผนกำลังการผลิตในตัว ช่วยให้ทีมสามารถปรับสมดุลปริมาณงานและบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ 3: การกำหนดราคาและความสามารถในการขยาย
Rally ถูกสร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีแผนการรองรับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 5,000 คนในคลาวด์อินสแตนซ์เดียว อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถพบหน้าแสดงราคาที่มีตัวเลขชัดเจนได้—ทั้งหมดจะถูกปรับแต่งตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ แม้ว่าจะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะเจาะจง แต่ก็อาจไม่เหมาะสมหากคุณต้องการทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
Jira, ในทางกลับกัน, มีแผนฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10 คน) และแผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7.53 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพหรือธุรกิจที่กำลังเติบโต, คุณสามารถปรับขนาดได้ตามจังหวะของคุณเองโดยไม่ต้องผูกมัดกับแผนระดับองค์กรตั้งแต่วันแรก.
🏆 ผู้ชนะ: Jira เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการโซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับคุณและไม่ต้องการการโทรขายเพียงเพื่อดูราคา
การอภิปรายระหว่าง Rally กับ Jira บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อเปรียบเทียบ Rally กับ Jira และพยายามทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้ แม้ว่าจะไม่มีการสนทนาเฉพาะที่เปรียบเทียบทั้งสองอย่างโดยตรง แต่เราก็ได้ค้นหาข้อมูลจากกระทู้และฟอรั่มต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทีมที่ใช้เครื่องมือทั้งสอง
เริ่มต้นด้วย Jira,ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
คุณสามารถใช้มันได้ในทุกขั้นตอนที่คุณอยู่ในเส้นทางของ Agile ไม่ว่าจะเป็น Kanban, Scrum เต็มรูปแบบ, Waterfall, ระบบตั๋ว, กระบวนการรับงาน, เป็นต้น และปลั๊กอินก็เจ๋งมาก นอกจากนี้ยังค่อนข้างง่ายที่จะเรียนรู้พื้นฐานอีกด้วย
คุณสามารถใช้มันได้ในทุกขั้นตอนที่คุณอยู่ในเส้นทางของ Agile ไม่ว่าจะเป็น Kanban, Scrum เต็มรูปแบบ, Waterfall, ระบบตั๋ว, กระบวนการรับงาน, เป็นต้น และปลั๊กอินก็เจ๋งมาก ๆ ด้วย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเรียนรู้พื้นฐานอีกด้วย
ผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป:
Jira ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับทีมที่ต้องการมีความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน Jira เริ่มต้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ "ติดตามข้อบกพร่อง" ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมประเภทศูนย์สนับสนุนที่ปัญหาถูกยกขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ต้องผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ และตัวชี้วัดหลักคือเวลาในการตอบสนอง ซึ่งไม่เหมือนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบคล่องตัวเลย นอกจากนี้ยังไม่เหมือนกับการจัดการโครงการเลยเช่นกัน
Jira ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับทีมที่ต้องการมีความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน Jira เริ่มต้นเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับ "ติดตามข้อบกพร่อง" ซึ่งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมประเภทศูนย์สนับสนุนที่ปัญหาถูกยกขึ้นมาเป็นครั้งคราว แต่ต้องผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ และตัวชี้วัดหลักคือเวลาในการตอบสนอง ซึ่งไม่เหมือนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบคล่องตัวเลย นอกจากนี้ยังไม่เหมือนกับการจัดการโครงการเลยเช่นกัน
ในทางกลับกัน Rally มีรีวิวที่จำกัดแต่ตรงประเด็นโดยผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
เรามีปัญหาเร่งด่วนบางประการที่กำลังดำเนินการอยู่ เราเพิ่งมีการทบทวน AoA เมื่อปีที่แล้ว และ AC/Rally ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เรามีปัญหาเร่งด่วนบางประการที่กำลังดำเนินการอยู่ เราเพิ่งมีการทบทวน AoA เมื่อปีที่แล้ว และ AC/Rally ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นได้เพิ่มเติมว่า:
Rally มีตัวเลือกบัญชีฟรีสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ (เช่น ไม่สามารถเข้าถึง API ได้) แต่อาจเหมาะสำหรับคุณหากคุณคุ้นเคยกับการใช้งานอยู่แล้ว
Rally มีตัวเลือกบัญชีฟรีสำหรับองค์กรที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ (เช่น ไม่สามารถเข้าถึง API ได้) แต่อาจเหมาะสำหรับคุณหากคุณคุ้นเคยกับการใช้งานอยู่แล้ว
แต่บางคนรู้สึกผิดหวังกับ Rally โดยกล่าวว่า:
มันล่มตลอดเวลา ทำให้มีช่วงเวลาที่เราไม่สามารถอัปเดตงานหรือเรื่องราวของเราได้ โดยรวมแล้วมีความขัดข้องมากมายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ สิ่งที่ควรแสดงให้ผู้ใช้เห็นทันทีกลับถูกฝังอยู่ใต้เมนูย่อยและสิ่งอื่น ๆ
มันล่มตลอดเวลา ทำให้มีช่วงเวลาที่เราไม่สามารถอัปเดตงานหรือเรื่องราวของเราได้ โดยรวมแล้วมีความขัดข้องมากมายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ สิ่งที่ควรแสดงให้ผู้ใช้เห็นทันทีกลับถูกฝังอยู่ใต้เมนูย่อยและสิ่งอื่นๆ
นี่คือช่วงเวลาที่ผู้ใช้หลายคนเริ่มมองหาที่อื่น ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เชื่อมช่องว่างระหว่าง Rally และ Jira
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Rally และ Jira
ดูสิ Rally และ Jira มีจุดแข็งมากมาย แต่ความท้าทายที่พวกเขานำมา มักจะบดบังข้อดี นี่คือเวลาที่คุณต้องการการก้าวข้ามขีดจำกัด
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ปรากฏเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการยุติการโต้เถียง มันสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความยืดหยุ่น, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง มันรวมความสามารถระดับองค์กรของ Rally กับการผสานรวมและการปรับแต่งที่หลากหลายของ Jira
และพูดตามตรง ไม่ใช่เราที่พูด ฟังจากไมค์ มุลเลอร์ ที่สตีเวนส์ แอดเวอร์ไทซิ่ง:
มันถูกใช้โดยหน่วยงานของเราทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการทั้งหมดของเรา กำหนดเวลาของงาน และการเรียกเก็บเงิน มันได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถก้าวไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร
มันถูกใช้โดยหน่วยงานของเราทั้งหมดเป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการทั้งหมดของเรา กำหนดเวลาของงาน และการเรียกเก็บเงิน มันได้แทนที่ระบบเก่าและช่วยให้เราสามารถก้าวไปสู่การจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น และช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร
มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น! 💁
ClickUp's One Up #1: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ทีม Agile ทำงานอย่างรวดเร็วClickUp Project Managementช่วยให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้นอีก มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน Scrum, Kanban, การทำงานแบบผสมผสานและเทมเพลต Agile มากมาย ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนสปรินต์ไปจนถึงการจัดการงานค้างอยู่ในที่เดียว
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้น 👇
- 📌 เลือกมุมมองจาก Kanban, Gantt, รายการ หรือปฏิทินให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่มีการตั้งค่าที่ตายตัว—แค่สิ่งที่เหมาะกับคุณ
- 📌 แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์แสดงกราฟการลดภาระงาน ความเร็ว และปริมาณงานทั้งหมดในทันที—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากรายงาน
- 📌 ตั้งค่าการกระตุ้นให้ทันเวลา และให้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpจัดการการอัปเดตสถานะ, การมอบหมายงาน, และแม้กระทั่งการแจ้งเตือน
ก้าวไปไกลกว่าเดิมด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ของ ClickUpเพื่อเร่งวงจรการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพตรงเวลา
ด้วยเครื่องมือการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน ทีมสามารถตั้งค่าเช็กลิสต์การPLOYMENTแบบอัตโนมัติได้ ทำให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ (QA) ไปจนถึงการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหา
ตัวอย่างเช่น ทีมที่มีความคล่องตัวซึ่งกำลังทำงานอัปเดตแอปสามารถใช้ ClickUp เพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนเป้าหมายสปรินต์ด้วยแผนที่เส้นทาง มอบหมายงานที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน และติดตามงานค้างด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpเพื่อบันทึกและติดตามข้อผิดพลาดหรือบั๊กในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยระบบติดตามที่สร้างไว้ล่วงหน้านี้ จะช่วยให้การประเมินและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
ClickUp's One Up #2: การสนับสนุนแบบ Agile
ทีม Agile ผสานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาแบบวนซ้ำ และวงจรการรับฟังความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา และนั่นคือสิ่งที่ClickUp's Agile Project Managementนำเสนออย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง:
- ตั้งเป้าหมายสปรินต์ ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนงาน และจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนด้วยการจัดระเบียบงานแบบลากและวาง
- ให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานได้ตามกำหนดด้วยโฟลเดอร์สปรินต์เฉพาะ การจัดการงานค้าง แผนภูมิการเผาไหม้ และการติดตามความเร็ว
- แชร์แผนงานผลิตภัณฑ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดูความคืบหน้าผ่านลิงก์สาธารณะ และรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าผ่านแบบฟอร์ม
งานใน ClickUp
และทุกอย่างจะยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยClickUp Tasks— ที่ซึ่งทุกสปรินต์, รายการแบ็กล็อก, และลำดับความสำคัญจะถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp Tasks ช่วยให้คุณ:
- แยกงานใหญ่เป็นงานย่อย กำหนดลำดับความสำคัญ และลากงานที่ค้างอยู่เข้าสู่สปรินต์ที่กำลังดำเนินการ
- มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น 'ค้างอยู่', 'กำลังดำเนินการ' และ 'เสร็จแล้ว'
- ติดตามรายการดำเนินการย้อนหลังด้วยงานที่เกิดขึ้นซ้ำ และทำให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
⌛ประหยัดเวลา: ไม่ต้องเสียเวลาสร้างขั้นตอนการทำงานจากศูนย์เพราะเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับทีมที่ไม่ใช่สายซอฟต์แวร์ที่ใช้ Kanban หรือ Scrum ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคำขอ จัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินโครงการแบบสปรินท์ได้อย่างราบรื่น!
ClickUp One Up #3: คุณสมบัติการรายงาน
การรายงานไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้วด้วยClickUp Dashboards แทนที่จะต้องวุ่นวายกับเครื่องมือและสเปรดชีตหลายรายการ ทีมที่มีความคล่องตัวจะได้รับมุมมองระดับสูงแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ—ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือวิธี:
- ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง คุณสามารถติดตามแผนภูมิการเผาไหม้ (burn-down) และการเผาไหม้สะสม (burn-up) การไหลสะสม และตัวชี้วัดความเร็ว (velocity metrics) เพื่อดูว่าสปรินต์ของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
- บันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของรายงานข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับงานสปรินท์ เพื่อให้ทีมพัฒนาดำเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง
- หากงานติดขัดหรือกระบวนการทำงานช้าลง แดชบอร์ดจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้ทีมสามารถดำเนินการแก้ไขได้
และรออยู่ ยังมีอีก. ClickUp ให้ทีมสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดได้ด้วยวิดเจ็ตที่แสดงขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่, ระยะเวลาของรอบการทำงาน, และแม้กระทั่งการกระจายของปริมาณงาน. นั่นหมายความว่าทุกคน (ตั้งแต่ผู้พัฒนาไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จะอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยข้อมูลที่แม่นยำและเข้าใจง่าย.
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย.
หากไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
เลือกแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่าง: ClickUp
Rally และ Jira แข่งขันกันได้ดีในเกม แต่เมื่อพูดถึงความแข็งแกร่ง การปรับแต่งให้เหมาะสม และพลังของกรอบการทำงานแบบ Agile—มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เหนือกว่าทุกอย่าง
ClickUp มอบฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งและการปรับแต่งตามความต้องการของทีม Agile ของคุณ ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการทำสปรินต์ ไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาที่คุณมีอยู่แล้ว
พร้อมที่จะเร่งกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅